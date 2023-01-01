彌勒菩薩所問經論
後魏 菩提流支譯9卷CBETA T1525大于一万字 10 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
彌勒菩薩所問經論卷第七
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後魏天竺三藏菩提流支譯
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問曰：「應說迴向義及說方便義。云何迴向義？云何方便義？」
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答曰：「若迴餘處善根功德向佛菩提，是名迴向。又依佛菩提起修行心，無量種門於一切時於一切處集諸善根，為欲證得一切種智，依於世諦境界般若，迴向方便普令轉來故。此明何義？以諸菩薩依於世諦境界般若，知因似果、修有量因，深心成就菩薩不共道功德等，增長勝法置於無量果報之中，是故名為迴向方便。
答曰：「若迴餘處善根功德向佛菩提，是名迴向。又依佛菩提起修行心，無量種門於一切時於一切處集諸善根，為欲證得一切種智，依於世諦境界般若，迴向方便普令轉來故。此明何義？以諸菩薩依於世諦境界般若，知因似果、修有量因，深心成就菩薩不共道功德等，增長勝法置於無量果報之中，是故名為迴向方便。
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「又以同勝迴向故。此明何義？以略說菩薩摩訶薩有二種迴向。何等為二？一者、同迴向；二者、勝迴向。同迴向者，一切善根皆悉迴向薩婆若智。勝迴向者，如《無盡意修多羅》布施果中說：『須食與食，具足命辯色力樂故；須飲與飲，離渴愛故。如是施衣得色、施乘得樂、施燈得眼、施音樂者得淨天耳，如是乃至施髓腦者得金剛身堅固不壞。』如是等。又同迴向者，為與一切眾生樂故。勝迴向者，未生信心者令生信心故，若有破戒者令得持戒故，若無聞慧者令得聞慧故，若有懈怠者令得精進故，若有憙忘者令得憶持故，若心散亂者令得禪定故，若無智慧者令得智慧故，若有慳惜者令成就捨故，如是等。又同迴向者，為滿六波羅蜜故。勝迴向者謂捨外事故，為令一切眾生具足大富資生故，捨手脚等一切肢節，及以諸根為令一切眾生具足諸根手足等故，如是等迴向一切修多羅中廣說，應知。
「又以同勝迴向故。此明何義？以略說菩薩摩訶薩有二種迴向。何等為二？一者、同迴向；二者、勝迴向。同迴向者，一切善根皆悉迴向薩婆若智。勝迴向者，如《無盡意修多羅》布施果中說：『須食與食，具足命辯色力樂故；須飲與飲，離渴愛故。如是施衣得色、施乘得樂、施燈得眼、施音樂者得淨天耳，如是乃至施髓腦者得金剛身堅固不壞。』如是等。又同迴向者，為與一切眾生樂故。勝迴向者，未生信心者令生信心故，若有破戒者令得持戒故，若無聞慧者令得聞慧故，若有懈怠者令得精進故，若有憙忘者令得憶持故，若心散亂者令得禪定故，若無智慧者令得智慧故，若有慳惜者令成就捨故，如是等。又同迴向者，為滿六波羅蜜故。勝迴向者謂捨外事故，為令一切眾生具足大富資生故，捨手脚等一切肢節，及以諸根為令一切眾生具足諸根手足等故，如是等迴向一切修多羅中廣說，應知。
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「又為欲清淨諸佛國土，是故迴向。此義云何？菩薩為欲清淨四種義故，檀等諸白法迴向佛菩提。何謂四種？一者、為欲清淨諸佛國土；二者、為欲清淨菩提之心；三者、為欲教化淳熟清淨眾生之心；四者、為欲清淨一切佛法。而菩薩不為得世間位故迴向，不為求於自身樂故迴向，不為取聲聞辟支佛地故迴向。又施等布施遠離盡因迴向，以諸菩薩取一切種智因，是故菩薩善知迴向方便。
「又為欲清淨諸佛國土，是故迴向。此義云何？菩薩為欲清淨四種義故，檀等諸白法迴向佛菩提。何謂四種？一者、為欲清淨諸佛國土；二者、為欲清淨菩提之心；三者、為欲教化淳熟清淨眾生之心；四者、為欲清淨一切佛法。而菩薩不為得世間位故迴向，不為求於自身樂故迴向，不為取聲聞辟支佛地故迴向。又施等布施遠離盡因迴向，以諸菩薩取一切種智因，是故菩薩善知迴向方便。
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「又菩薩有四種事，施等功德盡。何等為四？一者、不迴向阿耨多羅三藐三菩提；二者、求於世間人天生處；三者、無迴向方便；四者、親近惡知識，如是菩薩一切施等善根盡滅。若菩薩行布施等，若三種法常現前者，菩薩爾時施等功德遠離盡因能成一切種智。何等為三？一者、正遍知菩提心；二者、憐愍眾生；三者、不違如來言教。
「又菩薩有四種事，施等功德盡。何等為四？一者、不迴向阿耨多羅三藐三菩提；二者、求於世間人天生處；三者、無迴向方便；四者、親近惡知識，如是菩薩一切施等善根盡滅。若菩薩行布施等，若三種法常現前者，菩薩爾時施等功德遠離盡因能成一切種智。何等為三？一者、正遍知菩提心；二者、憐愍眾生；三者、不違如來言教。
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「又以攝受方便故。此明何義？以諸菩薩乃至攝取微少善根能成就廣果，以即彼布施等世間眾生取天人果報，即彼布施等諸菩薩摩訶薩取佛菩提，是故菩薩成就迴向方便，如如來方便修多羅中說：『又，善男子！菩薩摩訶薩以方便智，乃至捨一口食施與一人，則能遍滿一切眾生。何以故？以菩薩有方便智慧故，以一口食乃至施與畜生，而心常共一切眾生，以彼善根皆願迴向一切種智。菩薩布施為二種事，是故施與一切眾生：一者、求一切智地；二者、迴向大菩提。復次，善男子！菩薩摩訶薩以方便力施布施時，六波羅蜜皆悉滿足。何以故？以諸菩薩摩訶薩見乞索人時，攝伏慳嫉心增長大捨心故，即得成就檀波羅蜜。又諸菩薩以自身持戒布施持戒人，所有破戒人令成就持戒，是名菩薩摩訶薩尸波羅蜜。
「又以攝受方便故。此明何義？以諸菩薩乃至攝取微少善根能成就廣果，以即彼布施等世間眾生取天人果報，即彼布施等諸菩薩摩訶薩取佛菩提，是故菩薩成就迴向方便，如如來方便修多羅中說：『又，善男子！菩薩摩訶薩以方便智，乃至捨一口食施與一人，則能遍滿一切眾生。何以故？以菩薩有方便智慧故，以一口食乃至施與畜生，而心常共一切眾生，以彼善根皆願迴向一切種智。菩薩布施為二種事，是故施與一切眾生：一者、求一切智地；二者、迴向大菩提。復次，善男子！菩薩摩訶薩以方便力施布施時，六波羅蜜皆悉滿足。何以故？以諸菩薩摩訶薩見乞索人時，攝伏慳嫉心增長大捨心故，即得成就檀波羅蜜。又諸菩薩以自身持戒布施持戒人，所有破戒人令成就持戒，是名菩薩摩訶薩尸波羅蜜。
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「『又諸菩薩慈心、不瞋心、定心布施，是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜。又諸菩薩布施佉陀尼、蒲闍尼等種種飲食，身口意業去來進止，是名菩薩摩訶薩毘離耶波羅蜜。又諸菩薩施布施時專心一念歡喜，不散亂、不求餘事，是名菩薩摩訶薩禪波羅蜜。又諸菩薩施布施時，觀察法相，誰是能捨、誰是能受、誰受果報？是菩薩如是觀察不見一法，以不見一法誰是能捨、誰是能受、誰能受果？是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。』如是等方便修多羅中所明迴向方便應知。」
「『又諸菩薩慈心、不瞋心、定心布施，是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜。又諸菩薩布施佉陀尼、蒲闍尼等種種飲食，身口意業去來進止，是名菩薩摩訶薩毘離耶波羅蜜。又諸菩薩施布施時專心一念歡喜，不散亂、不求餘事，是名菩薩摩訶薩禪波羅蜜。又諸菩薩施布施時，觀察法相，誰是能捨、誰是能受、誰受果報？是菩薩如是觀察不見一法，以不見一法誰是能捨、誰是能受、誰能受果？是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。』如是等方便修多羅中所明迴向方便應知。」
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問曰：「應說淨不淨迴向，如布施中有淨不淨，此迴向中亦應如是有淨不淨。云何淨？云何不淨？」
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答曰：「因修行果如餘一切修多羅中廣說應知。
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「成就慈心者。」
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問曰：「何故如來說善知迴向方便後，次說成就慈心？」
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答曰：「持戒布施是散亂心，修道功德決定感於欲界果報，菩薩以迴向方便攝取決定欲界果報，轉求大菩提示現彼果不定、示現善能修習菩薩道故。又持戒布施是三昧心修道功德，決定感於禪地果報，菩薩以迴向方便攝取決定禪地果報，轉求大菩提，示現彼果不定、示現善能修習菩薩道故，是故如來說迴向方便，復次說成就慈心。此明何義？以諸凡夫不如實知真實法界，無始世來修習無智，以無智故不能遠離我我所法，以其妄執我我所故，為色境界，愛心所纏，是故心常求世間果作極惡行，自然成就世間果報，修行戒施決定成就同界果報。而菩薩心見諸世間所有一切種種過患，見於涅槃安樂利益，善能覺知真實法界，善知因緣有為諸行。其心唯為無上菩提修戒施等，為欲救度世間所有墮墜嶮難放逸眾生持戒布施，雖不取彼世間果報而為眾生修一切行，不為自身取於果報，增長所修大功德力，心能攝受迴向方便，隨順成就求處果報。」
答曰：「持戒布施是散亂心，修道功德決定感於欲界果報，菩薩以迴向方便攝取決定欲界果報，轉求大菩提示現彼果不定、示現善能修習菩薩道故。又持戒布施是三昧心修道功德，決定感於禪地果報，菩薩以迴向方便攝取決定禪地果報，轉求大菩提，示現彼果不定、示現善能修習菩薩道故，是故如來說迴向方便，復次說成就慈心。此明何義？以諸凡夫不如實知真實法界，無始世來修習無智，以無智故不能遠離我我所法，以其妄執我我所故，為色境界，愛心所纏，是故心常求世間果作極惡行，自然成就世間果報，修行戒施決定成就同界果報。而菩薩心見諸世間所有一切種種過患，見於涅槃安樂利益，善能覺知真實法界，善知因緣有為諸行。其心唯為無上菩提修戒施等，為欲救度世間所有墮墜嶮難放逸眾生持戒布施，雖不取彼世間果報而為眾生修一切行，不為自身取於果報，增長所修大功德力，心能攝受迴向方便，隨順成就求處果報。」
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問曰：「應說四無量。云何菩薩成就四無量？云何行？云何世辯？云何體？云何相？云何地差別？依止何處，觀何境界，觀何法？云何相應？云何得？云何成就義？」
問曰：「應說四無量。云何菩薩成就四無量？云何行？云何世辯？云何體？云何相？云何地差別？依止何處，觀何境界，觀何法？云何相應？云何得？云何成就義？」
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答曰：「云何菩薩成就四無量者，以其不同外道等故。此明何義？諸外道輩雖復修行四無量行，以為愛心之所潤著，是故成就色界果報。又聲聞人、辟支佛等，一切善根皆為自身，其心常為自身樂故取於涅槃，畏煩惱熱為伏諸結，修行無量非為眾生。若諸菩薩摩訶薩等，其心常為一切眾生，修行諸行皆悉轉施一切眾生，以慈悲心起戒施等，為欲利益一切眾生，雖為世間極惡過患之所逼惱，以為不捨諸眾生故，為滅一一眾生苦惱，畢竟寂滅一切苦惱，觀察無量諸眾生身，一一身有無量種種苦惱差別。復如實知一一方便，救彼無量苦惱眾生，以無量時雖見涅槃界觀無量眾生，能得成就無量佛法。以是義故，名為菩薩成就無量。
答曰：「云何菩薩成就四無量者，以其不同外道等故。此明何義？諸外道輩雖復修行四無量行，以為愛心之所潤著，是故成就色界果報。又聲聞人、辟支佛等，一切善根皆為自身，其心常為自身樂故取於涅槃，畏煩惱熱為伏諸結，修行無量非為眾生。若諸菩薩摩訶薩等，其心常為一切眾生，修行諸行皆悉轉施一切眾生，以慈悲心起戒施等，為欲利益一切眾生，雖為世間極惡過患之所逼惱，以為不捨諸眾生故，為滅一一眾生苦惱，畢竟寂滅一切苦惱，觀察無量諸眾生身，一一身有無量種種苦惱差別。復如實知一一方便，救彼無量苦惱眾生，以無量時雖見涅槃界觀無量眾生，能得成就無量佛法。以是義故，名為菩薩成就無量。
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「又以遍取果故。此明何義？以諸菩薩摩訶薩等修行無量無邊行故，慈等無量，是故菩薩成就無量。如《無盡意修多羅》中聖者無盡意告舍利弗言：『大德舍利弗！菩薩修慈亦不可盡。何以故？菩薩之慈無量無邊，是修慈者無有限齊等眾生界，菩薩修慈發心普覆。舍利弗！譬如虛空無不普覆，是菩薩慈亦復如是，一切眾生無不普覆。舍利弗！如眾生界無量無邊不可窮盡，菩薩修慈亦復如是，無量無邊不可窮盡，虛空無盡故眾生界無盡，眾生無盡故菩薩修慈亦不可盡。』如是等。
「又以遍取果故。此明何義？以諸菩薩摩訶薩等修行無量無邊行故，慈等無量，是故菩薩成就無量。如《無盡意修多羅》中聖者無盡意告舍利弗言：『大德舍利弗！菩薩修慈亦不可盡。何以故？菩薩之慈無量無邊，是修慈者無有限齊等眾生界，菩薩修慈發心普覆。舍利弗！譬如虛空無不普覆，是菩薩慈亦復如是，一切眾生無不普覆。舍利弗！如眾生界無量無邊不可窮盡，菩薩修慈亦復如是，無量無邊不可窮盡，虛空無盡故眾生界無盡，眾生無盡故菩薩修慈亦不可盡。』如是等。
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「又為安隱他與功德故，起心修行。此明何義？菩薩摩訶薩修四無量不為自身，為一切眾生，為畢竟安隱一切眾生與功德心，是故成就。如《無盡意修多羅》中無盡意菩薩告舍利弗言：『大德舍利弗！是慈能自擁護己身，是慈亦能利益他人，是慈無諍，是慈能斷一切瞋恚嫌恨。』如是等。
「又為安隱他與功德故，起心修行。此明何義？菩薩摩訶薩修四無量不為自身，為一切眾生，為畢竟安隱一切眾生與功德心，是故成就。如《無盡意修多羅》中無盡意菩薩告舍利弗言：『大德舍利弗！是慈能自擁護己身，是慈亦能利益他人，是慈無諍，是慈能斷一切瞋恚嫌恨。』如是等。
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「云何行者？謂有所厭。此明何義？依厭所得四無量者，彼初禪地所有無量厭欲界得，如是乃至第四禪中所有無量厭三禪得，而後時作方便後時現前。」
「云何行者？謂有所厭。此明何義？依厭所得四無量者，彼初禪地所有無量厭欲界得，如是乃至第四禪中所有無量厭三禪得，而後時作方便後時現前。」
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問曰：「何等名為無量故修行方便？」
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答曰：「慈依親起。此明何義？菩薩若欲修四無量，彼時心於一切眾生三種分別：一者、親分；二者、怨分；三者、非親非怨分。於親分中復為三分，作三分已，彼三分中於上親所起與上親安隱樂心，所謂父母及餘尊重諸師僧等。以無始來習極惡，心難可平等，是故如是分別報恩，於親分中不能平等轉轉修習。
答曰：「慈依親起。此明何義？菩薩若欲修四無量，彼時心於一切眾生三種分別：一者、親分；二者、怨分；三者、非親非怨分。於親分中復為三分，作三分已，彼三分中於上親所起與上親安隱樂心，所謂父母及餘尊重諸師僧等。以無始來習極惡，心難可平等，是故如是分別報恩，於親分中不能平等轉轉修習。
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「又乃平等。若心如彼增上親中，若怨分中心住平等，如與父母樂心無異。爾時名為成就慈心，悲喜捨心亦復如是應知。而捨無量從於非怨非親分中起乃成就。
「又乃平等。若心如彼增上親中，若怨分中心住平等，如與父母樂心無異。爾時名為成就慈心，悲喜捨心亦復如是應知。而捨無量從於非怨非親分中起乃成就。
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「又諸菩薩摩訶薩等，不離煩惱修集禪地方便無量，若斷煩惱攝取初禪無量，如是四無量次第成就應知。
「又諸菩薩摩訶薩等，不離煩惱修集禪地方便無量，若斷煩惱攝取初禪無量，如是四無量次第成就應知。
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「又四無量說有三種：一者、眾生觀；二者、法觀；三者、無觀。初發菩提心菩薩未知眾生相，同於外道、聲聞辟支佛觀無量，是名眾生觀無量。
「又四無量說有三種：一者、眾生觀；二者、法觀；三者、無觀。初發菩提心菩薩未知眾生相，同於外道、聲聞辟支佛觀無量，是名眾生觀無量。
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「又諸菩薩即彼眾生觀無量，次第漸漸增長勝上，如實知眾生相修菩薩行，未知一切有為法相，依假名眾生有為諸行起眾生相戲論，即取此有為行以為眾生，名為法觀無量。
「又諸菩薩即彼眾生觀無量，次第漸漸增長勝上，如實知眾生相修菩薩行，未知一切有為法相，依假名眾生有為諸行起眾生相戲論，即取此有為行以為眾生，名為法觀無量。
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「又諸菩薩能如實知有為行相，得無生法忍，從慈心後次生平等觀般若，說名慈心，名為無觀無量，如共慈心相應覺分。此明何義？如慈心後次生擇法覺分而說名慈，如是慈無量後次得平等觀般若，說名慈無量，是名無觀無量。
「又諸菩薩能如實知有為行相，得無生法忍，從慈心後次生平等觀般若，說名慈心，名為無觀無量，如共慈心相應覺分。此明何義？如慈心後次生擇法覺分而說名慈，如是慈無量後次得平等觀般若，說名慈無量，是名無觀無量。
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「又諸菩薩摩訶薩等，為與他樂，從慈心故起一切行。此明何義？以諸菩薩摩訶薩等所起諸行，一切皆從慈心而生，以為利益他眾生故、以為安隱他眾生故。以得無生法忍菩薩摩訶薩般若從慈心起，與一切眾生安隱之樂，似於慈心。說名為慈。
「又諸菩薩摩訶薩等，為與他樂，從慈心故起一切行。此明何義？以諸菩薩摩訶薩等所起諸行，一切皆從慈心而生，以為利益他眾生故、以為安隱他眾生故。以得無生法忍菩薩摩訶薩般若從慈心起，與一切眾生安隱之樂，似於慈心。說名為慈。
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「又世諦境界法，第一義諦境界法，迭共相依增長有力，能廣修行成就無觀，說名善清淨、說名慈心。云何名為世諦境界為般若因？以諸菩薩見諸法體，依慈悲心觀察眾生，所作之事不墮聲聞辟支佛地。以是義故，不捨眾生所作之事，是則名為世諦境界慈悲等法為般若因。
「又世諦境界法，第一義諦境界法，迭共相依增長有力，能廣修行成就無觀，說名善清淨、說名慈心。云何名為世諦境界為般若因？以諸菩薩見諸法體，依慈悲心觀察眾生，所作之事不墮聲聞辟支佛地。以是義故，不捨眾生所作之事，是則名為世諦境界慈悲等法為般若因。
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「云何名為第一義諦境界？般若為世諦境界慈悲等因。以諸菩薩欲清淨世諦慈悲等法，以知依止眾生行相起諸煩惱，觀察煩惱深眾生行相，以如實知煩惱從眾生行相起。是故菩薩遠離慈等不清淨因一切煩惱，是名般若能為世諦境界法因。諸菩薩等如是修行般若方便廣修諸行，是故成就無生法忍，彼時無觀不捨眾生所作事因，清淨究竟慈心名字慈心，說名慈心，是名無觀。
「云何名為第一義諦境界？般若為世諦境界慈悲等因。以諸菩薩欲清淨世諦慈悲等法，以知依止眾生行相起諸煩惱，觀察煩惱深眾生行相，以如實知煩惱從眾生行相起。是故菩薩遠離慈等不清淨因一切煩惱，是名般若能為世諦境界法因。諸菩薩等如是修行般若方便廣修諸行，是故成就無生法忍，彼時無觀不捨眾生所作事因，清淨究竟慈心名字慈心，說名慈心，是名無觀。
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「云何世辯者？釋彼無量名，以能觀察無邊眾生，故名無量。
「云何世辯者？釋彼無量名，以能觀察無邊眾生，故名無量。
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「云何體者？慈悲心體者，不瞋善根是。何以故？以對治瞋法故。又對治可瞋處是名為慈，對治不可瞋處是名為悲。又對治起捨眾生心是名為慈，對治打眾生心是名為悲。是以求功德故能生無量，非求過故能生無量。何以故？以諸菩薩乃至斷善根人，若求功德見淨業果，乃至阿羅漢邊若覓過失，見惡業果。何以故？以見羅漢現身中受不善業果，不見過去餘業不盡，謂阿羅漢今身造惡。以是義故，於阿羅漢不能發起慈悲無量。喜心體者，謂喜根是；捨心體者不貪善根是。」
「云何體者？慈悲心體者，不瞋善根是。何以故？以對治瞋法故。又對治可瞋處是名為慈，對治不可瞋處是名為悲。又對治起捨眾生心是名為慈，對治打眾生心是名為悲。是以求功德故能生無量，非求過故能生無量。何以故？以諸菩薩乃至斷善根人，若求功德見淨業果，乃至阿羅漢邊若覓過失，見惡業果。何以故？以見羅漢現身中受不善業果，不見過去餘業不盡，謂阿羅漢今身造惡。以是義故，於阿羅漢不能發起慈悲無量。喜心體者，謂喜根是；捨心體者不貪善根是。」
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問曰：「若如是者，則非貪欲及害根等對治之法？」
問曰：「若如是者，則非貪欲及害根等對治之法？」
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答曰：「不然。以不瞋善根相應法故，故如是說。」
答曰：「不然。以不瞋善根相應法故，故如是說。」
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問曰：「若捨心能對治貪法，不淨觀亦對治貪法？」
問曰：「若捨心能對治貪法，不淨觀亦對治貪法？」
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答曰：「汝知何等貪法捨能對治？何等貪法不淨對治？」
答曰：「汝知何等貪法捨能對治？何等貪法不淨對治？」
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問曰：「不知。」
問曰：「不知。」
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答曰：「汝聽！色貪，不淨能斷；婬貪，捨心能斷。此四無量共心展轉五陰為體。
答曰：「汝聽！色貪，不淨能斷；婬貪，捨心能斷。此四無量共心展轉五陰為體。
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「云何相者？與眾生樂相安隱眾生，是名慈相。拔眾生苦相滅相寂靜相憐愍眾生，是名悲相。離不樂心相嫉妬對治法，是名喜相。捨愛不愛相利益一切眾生事因相違之法，自然縱任，是名捨相。
「云何相者？與眾生樂相安隱眾生，是名慈相。拔眾生苦相滅相寂靜相憐愍眾生，是名悲相。離不樂心相嫉妬對治法，是名喜相。捨愛不愛相利益一切眾生事因相違之法，自然縱任，是名捨相。
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「云何地差別者？除喜無量，餘三無量在六地中應知。何等為六？謂未來禪及中間禪、四根本禪是名六地。初禪，二禪有喜無量，餘三無量遍四禪中，以喜無量喜根為體故。
「云何地差別者？除喜無量，餘三無量在六地中應知。何等為六？謂未來禪及中間禪、四根本禪是名六地。初禪，二禪有喜無量，餘三無量遍四禪中，以喜無量喜根為體故。
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「依止何處者？依止欲界，以欲界中現起四無量，非是餘處。何以故？以欲界眾生多苦惱故，見眾生苦起與樂心，見眾生苦起拔苦心，以色無色界無苦惱故。又是惱害等對治法故。此明何義？以四無量對治害等法故。以是義故，經中說言：『修行慈心下中上成就離害心，修行悲心下中上成就離瞋心，修行喜心下中上成就離不樂心，修行捨心下中上成就離貪欲害等心，色無色界貪欲害等皆悉無有。』以是義故，在欲界中非色無色，雖在欲界唯三天下，非欝單越。
「依止何處者？依止欲界，以欲界中現起四無量，非是餘處。何以故？以欲界眾生多苦惱故，見眾生苦起與樂心，見眾生苦起拔苦心，以色無色界無苦惱故。又是惱害等對治法故。此明何義？以四無量對治害等法故。以是義故，經中說言：『修行慈心下中上成就離害心，修行悲心下中上成就離瞋心，修行喜心下中上成就離不樂心，修行捨心下中上成就離貪欲害等心，色無色界貪欲害等皆悉無有。』以是義故，在欲界中非色無色，雖在欲界唯三天下，非欝單越。
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「觀何境界者？謂慈觀樂、悲觀拔苦、喜觀喜境界、捨觀捨境界。
「觀何境界者？謂慈觀樂、悲觀拔苦、喜觀喜境界、捨觀捨境界。
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「觀何法者？謂觀欲界眾生五陰之身，或觀二陰。又若共心同類彼則五陰，不共心同類彼則二陰，或觀無心眾生，或觀一陰眾生，或觀二陰眾生。」
「觀何法者？謂觀欲界眾生五陰之身，或觀二陰。又若共心同類彼則五陰，不共心同類彼則二陰，或觀無心眾生，或觀一陰眾生，或觀二陰眾生。」
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問曰：「有經中說，慈悲喜捨普遍一方虛空法界，如是乃至遍覆十方世界，此中唯說觀於眾生。其義云何？」
問曰：「有經中說，慈悲喜捨普遍一方虛空法界，如是乃至遍覆十方世界，此中唯說觀於眾生。其義云何？」
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答曰：「遍十方者，謂觀一切依世界住所有眾生，故言遍覆十方世界，非謂遍覆彼器世間。言普遍者，示現依彼器世界住所有眾生。
答曰：「遍十方者，謂觀一切依世界住所有眾生，故言遍覆十方世界，非謂遍覆彼器世間。言普遍者，示現依彼器世界住所有眾生。
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「又初禪地無量觀欲界眾生，二禪地無量觀欲界及初禪，如是乃至四禪地無量觀欲界乃至第三禪。又初禪地無量觀欲界及初禪，如是乃至四禪地無量觀欲界乃至第四禪。又慈觀欲界乃至三禪。何以故？以慈心觀樂境界故。又樂根從欲界乃至第三禪故，悲觀欲界至初禪。何以故？以悲心觀苦境界故，以欲界眾生多苦惱故。又苦根從欲界至初禪故，喜觀欲界乃至第二禪。何以故？以彼喜心勇悅相故。又喜根從欲界乃至第二禪故，捨觀欲界乃至四禪。何以故？以捨捨相觀故，又捨根從欲界乃至第四禪故。
「又初禪地無量觀欲界眾生，二禪地無量觀欲界及初禪，如是乃至四禪地無量觀欲界乃至第三禪。又初禪地無量觀欲界及初禪，如是乃至四禪地無量觀欲界乃至第四禪。又慈觀欲界乃至三禪。何以故？以慈心觀樂境界故。又樂根從欲界乃至第三禪故，悲觀欲界至初禪。何以故？以悲心觀苦境界故，以欲界眾生多苦惱故。又苦根從欲界至初禪故，喜觀欲界乃至第二禪。何以故？以彼喜心勇悅相故。又喜根從欲界乃至第二禪故，捨觀欲界乃至四禪。何以故？以捨捨相觀故，又捨根從欲界乃至第四禪故。
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「又有人言：一切無量唯觀欲界眾生。
「又有人言：一切無量唯觀欲界眾生。
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「云何相應者？初禪二禪地喜根捨根相應，第三禪地樂根捨根相應，未來禪中間禪第四禪地捨根相應。
「云何相應者？初禪二禪地喜根捨根相應，第三禪地樂根捨根相應，未來禪中間禪第四禪地捨根相應。
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「云何得者？若生第三第四禪者，得三無量除喜無量。何以故？三禪已上無喜根故。又欲界生離煩惱者，及在初禪二禪生者得四無量，如如來修多羅中說：『慈無量者至遍淨處以為邊畔，悲無量者至虛空處以為邊畔，喜無量者上至識處以為邊畔，捨無量者無所有處以為邊畔。何以故？以根本初禪所攝故。』此明何義？以無量從無邊虛空處以為邊畔，故如是說。
「云何得者？若生第三第四禪者，得三無量除喜無量。何以故？三禪已上無喜根故。又欲界生離煩惱者，及在初禪二禪生者得四無量，如如來修多羅中說：『慈無量者至遍淨處以為邊畔，悲無量者至虛空處以為邊畔，喜無量者上至識處以為邊畔，捨無量者無所有處以為邊畔。何以故？以根本初禪所攝故。』此明何義？以無量從無邊虛空處以為邊畔，故如是說。
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「又有人言：彼處聖道以無量名說。何以故？以可化眾生有如是根，聞無量名來入聖道故。
「又有人言：彼處聖道以無量名說。何以故？以可化眾生有如是根，聞無量名來入聖道故。
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「復有人言：依彼對治覺分菩提分說。此明何義？以第三禪對治覺分，即彼覺分以慈名說，如是乃至無所有處依彼對治以捨名說。
「復有人言：依彼對治覺分菩提分說。此明何義？以第三禪對治覺分，即彼覺分以慈名說，如是乃至無所有處依彼對治以捨名說。
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「復有人言：彼相似法。此明何義？以慈觀樂而樂受，乃至第三禪中以悲觀苦，而無邊虛空處共色相違，以喜觀無樂而無邊識處識喜住故，以捨觀捨而無所有處，捨無所捨說名為捨。復有餘修多羅中說：『大德舍利弗！初發心菩薩以四無量觀於眾生，名眾生觀。菩薩摩訶薩行菩薩行，觀己行故名為法觀。菩薩摩訶薩得甚深無生法忍，名為無觀。』」
「復有人言：彼相似法。此明何義？以慈觀樂而樂受，乃至第三禪中以悲觀苦，而無邊虛空處共色相違，以喜觀無樂而無邊識處識喜住故，以捨觀捨而無所有處，捨無所捨說名為捨。復有餘修多羅中說：『大德舍利弗！初發心菩薩以四無量觀於眾生，名眾生觀。菩薩摩訶薩行菩薩行，觀己行故名為法觀。菩薩摩訶薩得甚深無生法忍，名為無觀。』」
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問曰：「四無量者觀於眾生。云何復言觀法、觀無？」
問曰：「四無量者觀於眾生。云何復言觀法、觀無？」
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答曰：「為他利益一切行等，以慈相似法故。此明何義？菩薩摩訶薩為諸眾生修一切行，皆以般若為本，是故般若以慈名說，以彼慈能樂他相故，如是菩薩捨自身樂，般若波羅蜜與他樂相，是故般若以慈名說，是故觀法觀無皆是慈悲般若。
答曰：「為他利益一切行等，以慈相似法故。此明何義？菩薩摩訶薩為諸眾生修一切行，皆以般若為本，是故般若以慈名說，以彼慈能樂他相故，如是菩薩捨自身樂，般若波羅蜜與他樂相，是故般若以慈名說，是故觀法觀無皆是慈悲般若。
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「復有人言：無觀慈心，以慈名說。此明何義？以諸菩薩觀察眾生，復為自身推求遠離煩惱方便觀有為行，得甚深無量心時，即得畢竟般若力，作是思惟：『此諸眾生無智所覆不能如實知見法界，我當令彼諸眾生等，漸漸次第得入正道。』
「復有人言：無觀慈心，以慈名說。此明何義？以諸菩薩觀察眾生，復為自身推求遠離煩惱方便觀有為行，得甚深無量心時，即得畢竟般若力，作是思惟：『此諸眾生無智所覆不能如實知見法界，我當令彼諸眾生等，漸漸次第得入正道。』
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「復有餘修多羅中，佛告諸比丘過去七年修行慈心，世界成壞經由七返不來生此，乃至無量百千萬劫作轉輪王等。」
「復有餘修多羅中，佛告諸比丘過去七年修行慈心，世界成壞經由七返不來生此，乃至無量百千萬劫作轉輪王等。」
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問曰：「若四無量所得果報非欲界者，云何如來經中說言：『修行無量所得果報，乃至無量百千萬劫作轉輪王？』」
問曰：「若四無量所得果報非欲界者，云何如來經中說言：『修行無量所得果報，乃至無量百千萬劫作轉輪王？』」
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答曰：「彼經中依三地無量作是說。此義云何？有欲界地果報無量作轉輪王，有初禪地果報無量作梵天王，有二禪地果報無量生少光天。又欲界起心三摩跋提，所有果報作帝釋王及轉輪王，根本地禪所有果報，作梵天王生少光天。
答曰：「彼經中依三地無量作是說。此義云何？有欲界地果報無量作轉輪王，有初禪地果報無量作梵天王，有二禪地果報無量生少光天。又欲界起心三摩跋提，所有果報作帝釋王及轉輪王，根本地禪所有果報，作梵天王生少光天。
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「復有餘修多羅中佛告比丘：『過去世時有外道師名善眼世尊。彼外道師善眼世尊獲得神通離欲界煩惱。諸比丘！彼外道師善眼世尊多有無量聲聞弟子，有無量百、有無量千、有無量萬、有無量百千萬。諸比丘！彼外道師善眼世尊所有聲聞，具足持戒，彼外道人修四梵行離欲界煩惱，修四梵行生梵世間。諸比丘！彼外道師善眼世尊所有弟子，不能具足修四梵行，彼弟子中或生他化自在天者，乃至人中如是等。爾時，外道師善眼世尊生如是心：「我今不是，云何乃與弟子一處去一處生？」作是思惟：「我依慈心修第二禪生少光天。」諸比丘！彼時外道師善眼世尊修上大慈入第二禪生第二禪。』如是等。」
「復有餘修多羅中佛告比丘：『過去世時有外道師名善眼世尊。彼外道師善眼世尊獲得神通離欲界煩惱。諸比丘！彼外道師善眼世尊多有無量聲聞弟子，有無量百、有無量千、有無量萬、有無量百千萬。諸比丘！彼外道師善眼世尊所有聲聞，具足持戒，彼外道人修四梵行離欲界煩惱，修四梵行生梵世間。諸比丘！彼外道師善眼世尊所有弟子，不能具足修四梵行，彼弟子中或生他化自在天者，乃至人中如是等。爾時，外道師善眼世尊生如是心：「我今不是，云何乃與弟子一處去一處生？」作是思惟：「我依慈心修第二禪生少光天。」諸比丘！彼時外道師善眼世尊修上大慈入第二禪生第二禪。』如是等。」
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問曰：「若諸菩薩摩訶薩等為利益他，於諸眾生起平等心，何故自生勝心慈心，修第二禪生少光天，而不為弟子說生少光天法？又復有難，彼外道師善眼世尊有所說法勝於佛法。何以故？以彼皆生上善道故，而如來聲聞亦有入惡道者。」
問曰：「若諸菩薩摩訶薩等為利益他，於諸眾生起平等心，何故自生勝心慈心，修第二禪生少光天，而不為弟子說生少光天法？又復有難，彼外道師善眼世尊有所說法勝於佛法。何以故？以彼皆生上善道故，而如來聲聞亦有入惡道者。」
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答曰：「此無過失。何以故？菩薩觀機而說法故。此明何義？以彼外道婆羅門等長夜思惟，初梵天處是究竟處，隨順樂心而生彼處，不能修行生第二禪四無量行。以是義故，菩薩善知彼弟子心故，不為說生第二禪四無量行。又以無力故。此明何義？有人說言：除佛出世，無有外道能具修行二禪無量生第二禪，唯除大力諸菩薩等。又言外道法勝佛法者，此義不然。何以故？以外道取世間果故。
答曰：「此無過失。何以故？菩薩觀機而說法故。此明何義？以彼外道婆羅門等長夜思惟，初梵天處是究竟處，隨順樂心而生彼處，不能修行生第二禪四無量行。以是義故，菩薩善知彼弟子心故，不為說生第二禪四無量行。又以無力故。此明何義？有人說言：除佛出世，無有外道能具修行二禪無量生第二禪，唯除大力諸菩薩等。又言外道法勝佛法者，此義不然。何以故？以外道取世間果故。
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「又以時節故。此明何義？有如是時，多有眾生生善道處，何況復有無量眾生修行無量！
「又以時節故。此明何義？有如是時，多有眾生生善道處，何況復有無量眾生修行無量！
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「又言如來弟子入惡道者，非如來過。
「又言如來弟子入惡道者，非如來過。
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「復有餘修多羅中說，有三種行：梵行、天行、聖行。梵行者，謂四無量。天行者，所謂四禪。聖行者，謂三十七菩提分法。
「復有餘修多羅中說，有三種行：梵行、天行、聖行。梵行者，謂四無量。天行者，所謂四禪。聖行者，謂三十七菩提分法。
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「以何義故說四無量名為梵行？」
「以何義故說四無量名為梵行？」
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答曰：「以四無量梵天因故，又以修行者身中可得故，又以對治非梵行故。」
答曰：「以四無量梵天因故，又以修行者身中可得故，又以對治非梵行故。」
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問曰：「何故色界諸善根中，唯說無量以為福事？」
問曰：「何故色界諸善根中，唯說無量以為福事？」
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答曰：「以為起他利益行故。此明何義？世人多於他利益中生功德相，餘利益中不多生故。」
答曰：「以為起他利益行故。此明何義？世人多於他利益中生功德相，餘利益中不多生故。」
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問曰：「復有餘修多羅中說，有四種人能生梵功德。何等為四？一者、器世間地未有塔處於中立塔；二者、種植園林施四方僧；三者、和合先破壞僧；四者、能生四無量心。」問曰：「若修四無量得梵天果，得言成就梵天果者；立塔等三得梵天果，此義云何？」
問曰：「復有餘修多羅中說，有四種人能生梵功德。何等為四？一者、器世間地未有塔處於中立塔；二者、種植園林施四方僧；三者、和合先破壞僧；四者、能生四無量心。」問曰：「若修四無量得梵天果，得言成就梵天果者；立塔等三得梵天果，此義云何？」
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答曰：「依梵行說是故無過。此明何義？非立塔等成就梵果。若有人依梵如來立舍利塔，彼人能生梵行功德。又依修梵行者施與園林，如是施者成就梵福。又依聖道修習梵行和合破僧，得梵天果。又以彼相似故。此明何義？立塔等三成就梵天果報，功德非一向同四無量果，而彼少分相似義故，如人成就四無量心，彼人則為攝受眾生成就無量利益功德。此亦如是，若人於彼器世間中，未有塔處立舍利塔，施僧園林、和合破僧，彼能成就無量福德，以是故言修四無量立塔等三有相似義。」
答曰：「依梵行說是故無過。此明何義？非立塔等成就梵果。若有人依梵如來立舍利塔，彼人能生梵行功德。又依修梵行者施與園林，如是施者成就梵福。又依聖道修習梵行和合破僧，得梵天果。又以彼相似故。此明何義？立塔等三成就梵天果報，功德非一向同四無量果，而彼少分相似義故，如人成就四無量心，彼人則為攝受眾生成就無量利益功德。此亦如是，若人於彼器世間中，未有塔處立舍利塔，施僧園林、和合破僧，彼能成就無量福德，以是故言修四無量立塔等三有相似義。」
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問曰：「梵行功德其量幾何？」
問曰：「梵行功德其量幾何？」
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答曰：「有人說言：隨何等業得轉輪王，王四天下勢力自在，梵行功德其量如是。復有人言：隨何等業得帝釋王勢力自在，梵行功德其量如是。復有人言：隨何等業得作魔王，於欲界中勢力自在，梵行功德其量如是。復有人言：隨何等業得生梵天，梵行功德其量如是。復有人言：梵天請佛轉于法輪隨所得福，梵行功德其量如是。」
答曰：「有人說言：隨何等業得轉輪王，王四天下勢力自在，梵行功德其量如是。復有人言：隨何等業得帝釋王勢力自在，梵行功德其量如是。復有人言：隨何等業得作魔王，於欲界中勢力自在，梵行功德其量如是。復有人言：隨何等業得生梵天，梵行功德其量如是。復有人言：梵天請佛轉于法輪隨所得福，梵行功德其量如是。」
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問曰：「復有其餘修多羅中，如來說言：『若有人能成就慈心，彼人功德火不能燒，水不能漂刀不能割，毒不能害命不中夭。』為何義故作如是說？」
問曰：「復有其餘修多羅中，如來說言：『若有人能成就慈心，彼人功德火不能燒，水不能漂刀不能割，毒不能害命不中夭。』為何義故作如是說？」
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答曰：「諸佛如來所有境界不可思議，一切禪定不可思議，一切諸業不可思議，如是等。復有人言：若人能與無量眾生無量安隱，以是故說彼外因緣不能傷害。
答曰：「諸佛如來所有境界不可思議，一切禪定不可思議，一切諸業不可思議，如是等。復有人言：若人能與無量眾生無量安隱，以是故說彼外因緣不能傷害。
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「又彼人憶念色界四大。此明何義？以彼修習慈心之人，入慈心故依於色界成就色界四大之身。以是義故，外諸因緣不能傷害。」
「又彼人憶念色界四大。此明何義？以彼修習慈心之人，入慈心故依於色界成就色界四大之身。以是義故，外諸因緣不能傷害。」
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問曰：「以何義故，此修多羅中唯說修行慈心悲心得多功德，不言喜捨？」
問曰：「以何義故，此修多羅中唯說修行慈心悲心得多功德，不言喜捨？」
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答曰：「以利益他多修行故。此明何義？修慈悲心與樂拔苦，依慈悲故起心修行，捨布施等得無量福，而喜捨等不能如是。此義云何？以彼喜心見他眾生自修善業自得受樂，彼人生喜，以是故喜。捨亦如是，以他眾生自心分別瞋心愛心及無害心，故名為捨。以是義故，喜捨福少、慈悲福多，以慈悲心成就與他無量利樂，非是喜心捨心成就，以對治瞋名為慈心，不瞋善根以為體故，以最勝義對治於瞋。何以故？以瞋心故捨諸眾生，與一切眾生利益事相違。是故菩薩為欲利益一切眾生，對不利益眾生事，因此經中說修行對治慈悲心等。
答曰：「以利益他多修行故。此明何義？修慈悲心與樂拔苦，依慈悲故起心修行，捨布施等得無量福，而喜捨等不能如是。此義云何？以彼喜心見他眾生自修善業自得受樂，彼人生喜，以是故喜。捨亦如是，以他眾生自心分別瞋心愛心及無害心，故名為捨。以是義故，喜捨福少、慈悲福多，以慈悲心成就與他無量利樂，非是喜心捨心成就，以對治瞋名為慈心，不瞋善根以為體故，以最勝義對治於瞋。何以故？以瞋心故捨諸眾生，與一切眾生利益事相違。是故菩薩為欲利益一切眾生，對不利益眾生事，因此經中說修行對治慈悲心等。
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「又發菩提心修諸善行，皆慈悲心以為根本。此明何義？即此修多羅中說不退轉心，成就發菩提心因，彼發菩提心初始欲生，依慈悲心以為根本，則能修集無量功德；非喜捨等。以是義故，此修多羅中唯說慈悲多生功德，不言喜捨。是故《十地修多羅》中說：『彼菩薩發菩提心，是心以大悲為本。』如是等以畢竟成就大慈大悲身口意業故。
「又發菩提心修諸善行，皆慈悲心以為根本。此明何義？即此修多羅中說不退轉心，成就發菩提心因，彼發菩提心初始欲生，依慈悲心以為根本，則能修集無量功德；非喜捨等。以是義故，此修多羅中唯說慈悲多生功德，不言喜捨。是故《十地修多羅》中說：『彼菩薩發菩提心，是心以大悲為本。』如是等以畢竟成就大慈大悲身口意業故。
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「又是三昧身口意業依慈悲心起，與樂相應說名慈心，以見世間因中說果。譬如世間木作畫作因中說果，成就無害身口意業，以悲對害心，不生他惱亂身口意業故。」
「又是三昧身口意業依慈悲心起，與樂相應說名慈心，以見世間因中說果。譬如世間木作畫作因中說果，成就無害身口意業，以悲對害心，不生他惱亂身口意業故。」
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彌勒菩薩所問經論卷第七
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