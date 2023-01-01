彌勒菩薩所問經論
後魏 菩提流支譯9卷CBETA T1525大于一万字 10 h
向佛经 GPT 提问
第 6 卷
彌勒菩薩所問經論卷第六
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後魏天竺三藏菩提流支譯
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成就捨心者。
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問曰：「以何義故？說持戒後次說成就捨心。」
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答曰：「以見作他利益力故。此明何義？以菩薩持戒，依持戒故得生善道，雖成就捨心而無具足資生。若爾，不能作他利益，又復不能成就諸餘一切功德。何以故？為他利益攝取世間，而彼菩薩利益他時離捨財物，不能成就。以是義故，依他利益說持戒後，次說成就捨心。
答曰：「以見作他利益力故。此明何義？以菩薩持戒，依持戒故得生善道，雖成就捨心而無具足資生。若爾，不能作他利益，又復不能成就諸餘一切功德。何以故？為他利益攝取世間，而彼菩薩利益他時離捨財物，不能成就。以是義故，依他利益說持戒後，次說成就捨心。
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「又復有義，持戒、捨心迭共相依互為利益，以彼持戒能益捨心，捨心亦能利益持戒。以是義故，次持戒後說成就捨心。
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「又離持戒故生惡道中，捨心不能受於果報，如相應果則不能得具足現前；而持戒人生善道中，捨心則能受於果報，如相應果具足現前。以是義故，持戒於捨能作利益，捨心亦能利益持戒，以持戒人生善道處，無資生故，則為貧窮苦惱所逼。雖生善道即名惡道，成就捨心生善道處，於作自利及他利因，是故施能利益持戒。
「又離持戒故生惡道中，捨心不能受於果報，如相應果則不能得具足現前；而持戒人生善道中，捨心則能受於果報，如相應果具足現前。以是義故，持戒於捨能作利益，捨心亦能利益持戒，以持戒人生善道處，無資生故，則為貧窮苦惱所逼。雖生善道即名惡道，成就捨心生善道處，於作自利及他利因，是故施能利益持戒。
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「又以修行次第義故。此明何義？菩薩為欲利益眾生修行義故，如是次第欲自取勘等口言功德先住持戒，次後依於不損害心起大慈悲心，為他作利益法施資生施，如彼眾生可化攝取。
「又以修行次第義故。此明何義？菩薩為欲利益眾生修行義故，如是次第欲自取勘等口言功德先住持戒，次後依於不損害心起大慈悲心，為他作利益法施資生施，如彼眾生可化攝取。
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「又施等法能莊嚴戒故。此明何義？菩薩摩訶薩以施等法莊嚴持戒故，能成就種種勝果，如如來《娑伽羅龍王所問經》中說：『龍王！菩薩摩訶薩離殺生故，能起布施，則得成就大富資生不可破壞得長壽命，行菩薩行過諸世間所惱惡事，如是等。龍王！十善業道亦復如是，布施莊嚴十善業道，成就大利益；持戒莊嚴十善業道，成就一切佛法願；忍辱莊嚴十善業道，成就三十二相八十種好佛妙音聲；精進莊嚴十善業道，成就佛法降伏一切諸魔怨敵；思惟莊嚴十善業道，成就聞慧思慧修慧堅固清淨；般若莊嚴十善業道，成就離諸邪見；慈心莊嚴十善業道，成就不害一切眾生心；悲心莊嚴十善業道，成就不捨一切眾生心；喜心莊嚴十善業道，成就修行佛法不怯弱心；捨心莊嚴十善業道，成就遠離愛心憎心，四攝莊嚴十善業道，成就教化一切眾生心。』」
「又施等法能莊嚴戒故。此明何義？菩薩摩訶薩以施等法莊嚴持戒故，能成就種種勝果，如如來《娑伽羅龍王所問經》中說：『龍王！菩薩摩訶薩離殺生故，能起布施，則得成就大富資生不可破壞得長壽命，行菩薩行過諸世間所惱惡事，如是等。龍王！十善業道亦復如是，布施莊嚴十善業道，成就大利益；持戒莊嚴十善業道，成就一切佛法願；忍辱莊嚴十善業道，成就三十二相八十種好佛妙音聲；精進莊嚴十善業道，成就佛法降伏一切諸魔怨敵；思惟莊嚴十善業道，成就聞慧思慧修慧堅固清淨；般若莊嚴十善業道，成就離諸邪見；慈心莊嚴十善業道，成就不害一切眾生心；悲心莊嚴十善業道，成就不捨一切眾生心；喜心莊嚴十善業道，成就修行佛法不怯弱心；捨心莊嚴十善業道，成就遠離愛心憎心，四攝莊嚴十善業道，成就教化一切眾生心。』」
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問曰：「捨義云何？」
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答曰：「對治貪著五陰及以資生，起慈悲心為攝受彼利益他行，不著因果等法，住持修行名為捨義。」
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問曰：「應說捨成就義。云何菩薩捨成就？」
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答曰：「菩薩遠離自取樂行，名捨成就。此義云何？又外道人求自取樂行於布施，彼外道人為自身捨，雖廣行施而愛境界心之所纏故，果報微薄。又聲聞、辟支佛人雖不求世間樂果報事，而心畢竟取於涅槃。捨利眾生但取涅槃樂，是故施等業道功德，雖少為他而畢竟自為，畢竟專念成就自身利益果報。又菩薩摩訶薩出過一切世間，大士為利益他發起堅固大力之心，起大悲柔軟所施最勝畢竟成就。
答曰：「菩薩遠離自取樂行，名捨成就。此義云何？又外道人求自取樂行於布施，彼外道人為自身捨，雖廣行施而愛境界心之所纏故，果報微薄。又聲聞、辟支佛人雖不求世間樂果報事，而心畢竟取於涅槃。捨利眾生但取涅槃樂，是故施等業道功德，雖少為他而畢竟自為，畢竟專念成就自身利益果報。又菩薩摩訶薩出過一切世間，大士為利益他發起堅固大力之心，起大悲柔軟所施最勝畢竟成就。
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「又成就捨者，有六種因。何等為六？一者、捨自身樂；二者、觀無眾生；三者、求無量佛法；四者、攝取無量世住；五者、修集無量種種善根；六者、不斷三寶以能成就無量果報，是名菩薩捨成就義應知。又為他利益一味心故。此明何義？世間眾生多為自身棄捨利益一切眾生，為求自樂為現受報為未來果施與他物。若諸菩薩摩訶薩等，為利益他專心一味，見諸眾生貧無資財般若等法。以是義故，不著因果依法施財施，於現在世及未來世能與眾生大利益事，是故菩薩摩訶薩捨成就。
「又成就捨者，有六種因。何等為六？一者、捨自身樂；二者、觀無眾生；三者、求無量佛法；四者、攝取無量世住；五者、修集無量種種善根；六者、不斷三寶以能成就無量果報，是名菩薩捨成就義應知。又為他利益一味心故。此明何義？世間眾生多為自身棄捨利益一切眾生，為求自樂為現受報為未來果施與他物。若諸菩薩摩訶薩等，為利益他專心一味，見諸眾生貧無資財般若等法。以是義故，不著因果依法施財施，於現在世及未來世能與眾生大利益事，是故菩薩摩訶薩捨成就。
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「又復以捨隨順義故。此明何義？布施等事隨順攝取眾生行故，則能攝取一切眾生，作大利益事。雖為利益他事，而外道、聲聞辟支佛等，棄捨利益一切眾生，唯為成就自身利益；菩薩摩訶薩依大慈悲心起樂利益他眾生行，如菩薩所求如是成就。以是義故，名捨成就。
「又復以捨隨順義故。此明何義？布施等事隨順攝取眾生行故，則能攝取一切眾生，作大利益事。雖為利益他事，而外道、聲聞辟支佛等，棄捨利益一切眾生，唯為成就自身利益；菩薩摩訶薩依大慈悲心起樂利益他眾生行，如菩薩所求如是成就。以是義故，名捨成就。
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「又以依於取佛菩提起心義故。此明何義？以菩薩摩訶薩為與一切眾生樂故，自求佛菩提起於捨心，見諸眾生墮墜惡趣，我於現在及未來世，令諸眾生離苦惱事。是故菩薩其心日夜轉轉為欲利益眾生，名捨成就。
「又以依於取佛菩提起心義故。此明何義？以菩薩摩訶薩為與一切眾生樂故，自求佛菩提起於捨心，見諸眾生墮墜惡趣，我於現在及未來世，令諸眾生離苦惱事。是故菩薩其心日夜轉轉為欲利益眾生，名捨成就。
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「又以能攝取種種果故。此明何義？以諸菩薩為欲利益一切眾生種種布施，於現在世及未來世，為欲攝取一切眾生取種種果，是名菩薩捨成就。如《無盡意修多羅》中說，求飲食者施與飲食，為命為樂為辯為色及以為力，如是等皆悉施與。
「又以能攝取種種果故。此明何義？以諸菩薩為欲利益一切眾生種種布施，於現在世及未來世，為欲攝取一切眾生取種種果，是名菩薩捨成就。如《無盡意修多羅》中說，求飲食者施與飲食，為命為樂為辯為色及以為力，如是等皆悉施與。
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「又為遠離邪命自活求資生故。此明何義？以諸菩薩布施波羅蜜相違之法貪求資生，邪命自活等皆悉遠離。如《無盡意修多羅》中說，菩薩摩訶薩無顛倒邪命追求資生等布施。」
「又為遠離邪命自活求資生故。此明何義？以諸菩薩布施波羅蜜相違之法貪求資生，邪命自活等皆悉遠離。如《無盡意修多羅》中說，菩薩摩訶薩無顛倒邪命追求資生等布施。」
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問曰：「應說清淨不清淨捨。云何清淨？云何不清淨？」
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答曰：「菩薩摩訶薩依自心清淨布施清淨，如如來修多羅中說，有四種清淨布施。何等為四？謂有布施從施主清淨非是受者，如是等於彼四種清淨施中，所謂施主清淨非是受者，是名菩薩摩訶薩清淨施。又從施者受者清淨，亦名菩薩清淨之施。何以故？以諸菩薩施與他物不求果報，即能施與一切眾生。又求布施果報者，彼人於受者邊求清淨，而菩薩離果報故，一切時自身心清淨，以心清淨故施清淨。
答曰：「菩薩摩訶薩依自心清淨布施清淨，如如來修多羅中說，有四種清淨布施。何等為四？謂有布施從施主清淨非是受者，如是等於彼四種清淨施中，所謂施主清淨非是受者，是名菩薩摩訶薩清淨施。又從施者受者清淨，亦名菩薩清淨之施。何以故？以諸菩薩施與他物不求果報，即能施與一切眾生。又求布施果報者，彼人於受者邊求清淨，而菩薩離果報故，一切時自身心清淨，以心清淨故施清淨。
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「又以遠離忽然施等。此明何義？以如來修多羅中說有九種施：一者、植施；二者、畏懼施；三者、報恩施；四者、求恩施；五者、學父母施；六者、為生天施；七者、為名稱施；八者、為莊嚴心施；九者、眷屬法施。為修行功德為得上義施。植布施者，謂得植福田求多果報故。又植施者，謂近眷屬名植布施。畏懼施者，見一切物無常敗壞，寧用布施故。報恩施者，謂報恩相施，彼先施我、我應還施。求報恩施者，謂求後時報恩故。施學父母施者，謂著過去修行起如是心：『我父母精進常行布施，我亦如是行於布施。』故。為生天施者，謂求天中五欲境界故。為名稱施者，為令四方沙門婆羅門等知而施故。如是七種施。為智者所呵，以不清淨故。又聲聞、辟支佛人，離世間樂求涅槃樂，如是布施亦非清淨。又菩薩摩訶薩不著自樂，唯求諸佛菩提心施，於諸施中最勝清淨，是名菩薩施清淨。
「又以遠離忽然施等。此明何義？以如來修多羅中說有九種施：一者、植施；二者、畏懼施；三者、報恩施；四者、求恩施；五者、學父母施；六者、為生天施；七者、為名稱施；八者、為莊嚴心施；九者、眷屬法施。為修行功德為得上義施。植布施者，謂得植福田求多果報故。又植施者，謂近眷屬名植布施。畏懼施者，見一切物無常敗壞，寧用布施故。報恩施者，謂報恩相施，彼先施我、我應還施。求報恩施者，謂求後時報恩故。施學父母施者，謂著過去修行起如是心：『我父母精進常行布施，我亦如是行於布施。』故。為生天施者，謂求天中五欲境界故。為名稱施者，為令四方沙門婆羅門等知而施故。如是七種施。為智者所呵，以不清淨故。又聲聞、辟支佛人，離世間樂求涅槃樂，如是布施亦非清淨。又菩薩摩訶薩不著自樂，唯求諸佛菩提心施，於諸施中最勝清淨，是名菩薩施清淨。
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「又以如實知有為行體故。此明何義？以諸凡夫取著虛妄戲論我相心顛倒故，唯求五欲樂境界事，以離慧眼以為愛等煩惱諸垢之所染污。捨不清淨。菩薩摩訶薩如實知見有為行體虛妄不實，是故遠離我見等相，及能遠離五怖畏故，無有內外可施之物不能捨者，以為求他利益所縛，及能遠離自求樂等垢污之法，以是義故，名捨清淨。
「又以如實知有為行體故。此明何義？以諸凡夫取著虛妄戲論我相心顛倒故，唯求五欲樂境界事，以離慧眼以為愛等煩惱諸垢之所染污。捨不清淨。菩薩摩訶薩如實知見有為行體虛妄不實，是故遠離我見等相，及能遠離五怖畏故，無有內外可施之物不能捨者，以為求他利益所縛，及能遠離自求樂等垢污之法，以是義故，名捨清淨。
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「又以空觀觀所起故。此明何義？以諸菩薩空觀等觀觀施等法，以是義故名捨清淨。如《無盡意修多羅》中如來說言：『以觀空觀觀起布施。』以是義故，施不可盡如是等。」
「又以空觀觀所起故。此明何義？以諸菩薩空觀等觀觀施等法，以是義故名捨清淨。如《無盡意修多羅》中如來說言：『以觀空觀觀起布施。』以是義故，施不可盡如是等。」
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問曰：「應說布施差別之相？」
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答曰：「略說則有一種布施，謂不貪心相應心施。
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「復有二種：一、見受者；二、不見受者。不見受者者，如置物火中及恒河中。又見施主者，有施有布施。彼亦有二種：謂染、不染。染者謂家法餘食及婬女人莊嚴具施，是名染施。不染施者，謂施貧窮孤獨人等是不染施。
「復有二種：一、見受者；二、不見受者。不見受者者，如置物火中及恒河中。又見施主者，有施有布施。彼亦有二種：謂染、不染。染者謂家法餘食及婬女人莊嚴具施，是名染施。不染施者，謂施貧窮孤獨人等是不染施。
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「復有二種施：謂法施、資生施。法施者，謂離供養恭敬等心，於法中法想，遠離愛心及顛倒心說修多羅等，是名法施。
「復有二種施：謂法施、資生施。法施者，謂離供養恭敬等心，於法中法想，遠離愛心及顛倒心說修多羅等，是名法施。
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「復有三種施，即此二種加無畏施。無畏施者，作如是言：『汝莫怖畏，汝莫怖畏。』又無畏施者，見諸眾生種種怖畏施與無畏。此義云何？謂見他畏起，與現世及未來世無怖畏心，而口說言：『汝莫怖畏，汝莫怖畏。我為汝作如是如是方便，隨何等方便與汝畢竟無畏之處。』名無畏施。彼怖畏者，如貧窮人受於苦惱，此怖畏者亦復如是，以與無畏對治法故。
「復有三種施，即此二種加無畏施。無畏施者，作如是言：『汝莫怖畏，汝莫怖畏。』又無畏施者，見諸眾生種種怖畏施與無畏。此義云何？謂見他畏起，與現世及未來世無怖畏心，而口說言：『汝莫怖畏，汝莫怖畏。我為汝作如是如是方便，隨何等方便與汝畢竟無畏之處。』名無畏施。彼怖畏者，如貧窮人受於苦惱，此怖畏者亦復如是，以與無畏對治法故。
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「復有四種施，即向三種，復有大施。言大施者，謂受持五戒，此是如來所說大施，以能攝取無量眾生故，成就無量眾生樂故。資生飲食用布施者，不能廣作利益眾生。受持五戒能作利益，以能盡形受持五戒，念念增長種種功德，以依止彼根本心故，諸功德聚乃至命根不斷絕住。
「復有四種施，即向三種，復有大施。言大施者，謂受持五戒，此是如來所說大施，以能攝取無量眾生故，成就無量眾生樂故。資生飲食用布施者，不能廣作利益眾生。受持五戒能作利益，以能盡形受持五戒，念念增長種種功德，以依止彼根本心故，諸功德聚乃至命根不斷絕住。
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「復有四種施，此四種施略有二種：一者、不淨；二者、淨。不淨中有二種差別。何等為二？一者、怖畏施；二者、求報恩施。以何義故名為不淨？如世間田，以為荊棘惡草等覆，故名不淨，此亦如是，以怖畏故、求報恩故，名不淨施。淨中亦有二種差別。何等為二？一者、敬重心施；二者、慈悲心施。除此四種更有上上勝施，如偈言：
「復有四種施，此四種施略有二種：一者、不淨；二者、淨。不淨中有二種差別。何等為二？一者、怖畏施；二者、求報恩施。以何義故名為不淨？如世間田，以為荊棘惡草等覆，故名不淨，此亦如是，以怖畏故、求報恩故，名不淨施。淨中亦有二種差別。何等為二？一者、敬重心施；二者、慈悲心施。除此四種更有上上勝施，如偈言：
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「『下求有資生， 下下怖畏施，
「『下求有資生， 下下怖畏施，
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智者敬重施， 勝智慈悲施。』
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「復有四種施。何等為四？一者、自利益施非他利益；二者、他利益施非自利益；三者、俱利益施；四者、俱無利益施。自利益施非他利益者，謂凡夫聖人伏離煩惱，或有非是伏離煩惱，或時施與諸佛如來，或時施與形像塔廟，是名自利益施非他利益。他利益施非自利益者，謂阿羅漢、阿那含等，除為現果施與眾生，是名他利益施非自利益。俱利益施者，謂施伏離煩惱凡夫，或未伏離煩惱凡夫，是名俱利益施。俱無利益施者，除為現果，謂阿羅漢、阿那含等為塔廟施，是名俱無利益施。
「復有四種施。何等為四？一者、自利益施非他利益；二者、他利益施非自利益；三者、俱利益施；四者、俱無利益施。自利益施非他利益者，謂凡夫聖人伏離煩惱，或有非是伏離煩惱，或時施與諸佛如來，或時施與形像塔廟，是名自利益施非他利益。他利益施非自利益者，謂阿羅漢、阿那含等，除為現果施與眾生，是名他利益施非自利益。俱利益施者，謂施伏離煩惱凡夫，或未伏離煩惱凡夫，是名俱利益施。俱無利益施者，除為現果，謂阿羅漢、阿那含等為塔廟施，是名俱無利益施。
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「又復略說，諸菩薩摩訶薩有四種施，悉能攝取一切善根。何等為四？一者、平等心施；二者、對治施；三者、迴向大菩提施；四者、依寂滅施。如是諸菩薩摩訶薩為滿足檀波羅蜜故，如是布施應知。」
「又復略說，諸菩薩摩訶薩有四種施，悉能攝取一切善根。何等為四？一者、平等心施；二者、對治施；三者、迴向大菩提施；四者、依寂滅施。如是諸菩薩摩訶薩為滿足檀波羅蜜故，如是布施應知。」
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問曰：「應說布施果。云何布施果？」
問曰：「應說布施果。云何布施果？」
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答曰：「略說布施，有一種果，所謂受用。
答曰：「略說布施，有一種果，所謂受用。
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「復有二種果，所謂現在受果、未來受果。
「復有二種果，所謂現在受果、未來受果。
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「復有三種果，即此二種復加般若。
「復有三種果，即此二種復加般若。
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「復有四種果，何謂四種？一者、有果而無用；二者、有用而無果；三者、有果亦有用；四者、無果亦無用。有果而無用者，謂不至心施、不自手施、輕心布施，彼如是施，雖得無量種種果報而不能受用，如舍衛天主，雖得無量種種珍寶，而不能受用。有用而無果者，謂自不施，見他行施起隨喜心。以是義故，雖得受用而自無果，如天子物一切沙門婆羅門等，雖得衣食及以受用而自無果，又如轉輪聖王四兵，雖得衣食而不得果。有果亦有用者，謂至心施、不輕心施，如樹提伽諸長者等。無果亦無用者，謂布施已因即滅盡，或為出世聖道障故，猶如遠離煩惱聖人。
「復有四種果，何謂四種？一者、有果而無用；二者、有用而無果；三者、有果亦有用；四者、無果亦無用。有果而無用者，謂不至心施、不自手施、輕心布施，彼如是施，雖得無量種種果報而不能受用，如舍衛天主，雖得無量種種珍寶，而不能受用。有用而無果者，謂自不施，見他行施起隨喜心。以是義故，雖得受用而自無果，如天子物一切沙門婆羅門等，雖得衣食及以受用而自無果，又如轉輪聖王四兵，雖得衣食而不得果。有果亦有用者，謂至心施、不輕心施，如樹提伽諸長者等。無果亦無用者，謂布施已因即滅盡，或為出世聖道障故，猶如遠離煩惱聖人。
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「復有五種果，謂得命、色、力、樂、辯等，如如來修多羅中說，因食得命是故施食即是施命，以是因緣後得長命。如是施色、施力、施樂、施辯才等，皆亦如是。
「復有五種果，謂得命、色、力、樂、辯等，如如來修多羅中說，因食得命是故施食即是施命，以是因緣後得長命。如是施色、施力、施樂、施辯才等，皆亦如是。
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「復有五種勝果，所謂施與父、母、病人、法師、菩薩，得勝果報。父母恩養生長身命，是故施者得勝果報。又病人者，孤獨可愍。以是義故，起慈悲心施病人者得勝果報。又說法者，能生法身增長法身，示導善惡、平正非平正、顛倒非顛倒，是故施者得勝果報。又諸菩薩等悉能攝取利益眾生故，以快心故、以無因緣而能發起慈悲心故、以攝取三寶不斷絕因故，以是義故，施菩薩者得勝果報。
「復有五種勝果，所謂施與父、母、病人、法師、菩薩，得勝果報。父母恩養生長身命，是故施者得勝果報。又病人者，孤獨可愍。以是義故，起慈悲心施病人者得勝果報。又說法者，能生法身增長法身，示導善惡、平正非平正、顛倒非顛倒，是故施者得勝果報。又諸菩薩等悉能攝取利益眾生故，以快心故、以無因緣而能發起慈悲心故、以攝取三寶不斷絕因故，以是義故，施菩薩者得勝果報。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「復有五種果，即現身得。何等為五？一者、入慈三昧；二者、入無諍三昧；三者、入滅盡定；四者、見道；五者、阿羅漢果。若布施者，即得果報。入大慈定者，能發心與無量眾生安隱之樂，以與無量眾生樂故名為慈心，以是慈心熏修自體，是故初起慈心三昧即布施者，得現果報。又入無諍三昧者，悉能防護一切眾生諸煩惱心，以廣攝取利益眾生熏修自體，是故初起無諍三昧即布施者，得現果報。又入滅盡定者，則能攝取無量功德，以取無量功德熏修自體，以此三昧似於涅槃，是故初起滅盡三昧即布施者，得現果報。又見道者離見道煩惱，以聖道力熏修自體，以是義故，初起見道即布施者，得現果報。又阿羅漢果者，遠離修道一切煩惱心得自在，是故初起阿羅漢果即布施者，得現果報。又菩薩摩訶薩布施果者，如《無盡意修多羅》中及餘一切修多羅中廣說應知。而諸菩薩摩訶薩等，修行布施勝餘人施，離自取樂為欲利益他眾生故而行布施。又復略說，菩薩求於二種法故而行布施：一者、求於大富資生故；二者、求得成就波羅蜜故。
「復有五種果，即現身得。何等為五？一者、入慈三昧；二者、入無諍三昧；三者、入滅盡定；四者、見道；五者、阿羅漢果。若布施者，即得果報。入大慈定者，能發心與無量眾生安隱之樂，以與無量眾生樂故名為慈心，以是慈心熏修自體，是故初起慈心三昧即布施者，得現果報。又入無諍三昧者，悉能防護一切眾生諸煩惱心，以廣攝取利益眾生熏修自體，是故初起無諍三昧即布施者，得現果報。又入滅盡定者，則能攝取無量功德，以取無量功德熏修自體，以此三昧似於涅槃，是故初起滅盡三昧即布施者，得現果報。又見道者離見道煩惱，以聖道力熏修自體，以是義故，初起見道即布施者，得現果報。又阿羅漢果者，遠離修道一切煩惱心得自在，是故初起阿羅漢果即布施者，得現果報。又菩薩摩訶薩布施果者，如《無盡意修多羅》中及餘一切修多羅中廣說應知。而諸菩薩摩訶薩等，修行布施勝餘人施，離自取樂為欲利益他眾生故而行布施。又復略說，菩薩求於二種法故而行布施：一者、求於大富資生故；二者、求得成就波羅蜜故。
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「又復菩薩起如是心：『我若無有多資生者，雖有施心而無財物可以布施。』是故起心為欲成就資生大富施與眾生，依此施故怨親平等攝取利益。是故菩薩見依布施故，得成就無量福德：一者、能攝取怨；二者、恒常給濟一切眾生衣食等物；三者、心不怯弱；四者、餘親不欺；五者、常為眾人敬信尊重；六者、一切眷屬信受其語；七者、入大眾時心無怖畏；八者、一切怨敵不能傷害；九者、親屬歡喜；十者、現果資生常有不空；十一者、常為他求；十二者、所作已辦；十三者、情所愛敬常自圍遶；十四者、所不愛敬皆悉遠離；十五者、所有成就世間出世間利益勝事，常為一切親屬所慶；十六者、若無利益一切諸親則懷憂惱；十七者、護一切惡；十八者、自令安住諸善法中；十九者、見他神通心不欣尚；二十者、恒常讚歎一切功德；二十一者、覆藏諸過；二十二者、棄捨一切非丈夫相；二十三者、成就一切大丈夫相；二十四者、無有貧窮下賤乞人看施主眼；二十五者、一切求心稱事滿足。
「又復菩薩起如是心：『我若無有多資生者，雖有施心而無財物可以布施。』是故起心為欲成就資生大富施與眾生，依此施故怨親平等攝取利益。是故菩薩見依布施故，得成就無量福德：一者、能攝取怨；二者、恒常給濟一切眾生衣食等物；三者、心不怯弱；四者、餘親不欺；五者、常為眾人敬信尊重；六者、一切眷屬信受其語；七者、入大眾時心無怖畏；八者、一切怨敵不能傷害；九者、親屬歡喜；十者、現果資生常有不空；十一者、常為他求；十二者、所作已辦；十三者、情所愛敬常自圍遶；十四者、所不愛敬皆悉遠離；十五者、所有成就世間出世間利益勝事，常為一切親屬所慶；十六者、若無利益一切諸親則懷憂惱；十七者、護一切惡；十八者、自令安住諸善法中；十九者、見他神通心不欣尚；二十者、恒常讚歎一切功德；二十一者、覆藏諸過；二十二者、棄捨一切非丈夫相；二十三者、成就一切大丈夫相；二十四者、無有貧窮下賤乞人看施主眼；二十五者、一切求心稱事滿足。
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「是故菩薩摩訶薩，深見布施有如是等無量功德，為欲利益一切眾生，自能成辦如是力故，信憙布施，以依信憙行布施故，則能滿足檀波羅蜜。」
「是故菩薩摩訶薩，深見布施有如是等無量功德，為欲利益一切眾生，自能成辦如是力故，信憙布施，以依信憙行布施故，則能滿足檀波羅蜜。」
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問曰：「為從勝心成就清淨布施果報？從勝福田成就清淨布施果報？」
問曰：「為從勝心成就清淨布施果報？從勝福田成就清淨布施果報？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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答曰：「有人言：從勝心故成就清淨布施果報。何以故？現見施事是一而果報差別，猶如種子。此義云何？猶如種子，地等是一，而依種子見有勝果。如是施物是一，而依勝心乃至施畜生等，以心力故得人天果，轉輪聖王、聲聞、辟支佛、佛菩提果。以是義故，依於勝心得勝果報，是故得知勝心為重。此復何義？若施事是重，依施事故成就清淨施果報者，離重施事以慈悲心施與畜生、施與福田，如布施佛不應成就清淨施果。又若離快勝尊重心等布施如來，應得成就清淨施果而實不成。以是義故，成就清淨布施果報，心為勝因，而施事福田能生勝心。依此義故，如來經中讚歎福田。
答曰：「有人言：從勝心故成就清淨布施果報。何以故？現見施事是一而果報差別，猶如種子。此義云何？猶如種子，地等是一，而依種子見有勝果。如是施物是一，而依勝心乃至施畜生等，以心力故得人天果，轉輪聖王、聲聞、辟支佛、佛菩提果。以是義故，依於勝心得勝果報，是故得知勝心為重。此復何義？若施事是重，依施事故成就清淨施果報者，離重施事以慈悲心施與畜生、施與福田，如布施佛不應成就清淨施果。又若離快勝尊重心等布施如來，應得成就清淨施果而實不成。以是義故，成就清淨布施果報，心為勝因，而施事福田能生勝心。依此義故，如來經中讚歎福田。
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「復有人言：依勝福田、依重施事成清淨果。何以故？以聞布施不知福田得勝果報。此明何義？不識佛等功德福田、布施佛等得勝果報，如有獼猴施如來蜜，及婆私咤加尸迦等。又如女人愛念心故，以諸幡蓋及華鬘等本心實欲供養兒塔，而實供養辟支佛塔謂是兒塔，從辟支佛得無量福，不從本心兒邊得福，如是等。以是義故，從勝福田及以重事得勝果報，不從心得，故知福田施事為重。
「復有人言：依勝福田、依重施事成清淨果。何以故？以聞布施不知福田得勝果報。此明何義？不識佛等功德福田、布施佛等得勝果報，如有獼猴施如來蜜，及婆私咤加尸迦等。又如女人愛念心故，以諸幡蓋及華鬘等本心實欲供養兒塔，而實供養辟支佛塔謂是兒塔，從辟支佛得無量福，不從本心兒邊得福，如是等。以是義故，從勝福田及以重事得勝果報，不從心得，故知福田施事為重。
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「又有人言：不知福田無福田事，不得成就清淨施果。如有一人施尼乾子生羅漢想，而不成就清淨果報。
「又有人言：不知福田無福田事，不得成就清淨施果。如有一人施尼乾子生羅漢想，而不成就清淨果報。
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「又有人言：心以福田及施事等三種和合。此明何義？若布施者從所尊重起布施心，知福田等無量功德，值遇諸佛如來福田，或時值遇如來弟子，從尊重心起布施心，所可施物是難捨事能捨布施，三種和合方得成就清淨果報而心為重。以是義故，此三種中唯心一種為重為勝，是能捨主能施主者。」
「又有人言：心以福田及施事等三種和合。此明何義？若布施者從所尊重起布施心，知福田等無量功德，值遇諸佛如來福田，或時值遇如來弟子，從尊重心起布施心，所可施物是難捨事能捨布施，三種和合方得成就清淨果報而心為重。以是義故，此三種中唯心一種為重為勝，是能捨主能施主者。」
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問：「捨主、施主有何差別？」
問：「捨主、施主有何差別？」
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答曰：「有乞求者，持他物施，是能施主；持自物施，是能捨主。又有人來乞，持自物施是能施主；若人發心求貴重物，而口不言，知心即施，是能捨主。又布施物時慳心數數中間隔起，是能施主；若無慳心數數起者，是能捨主。又雖施他物，以慳心故自求果報，是能施主；若施他物，不以慳心專求自果，是能捨主。又離喜等心而行布施，是能施主；共歡喜心於三時中不悔心施，是能捨主。又若求未來勝果報者，是能施主；離世間報求涅槃果，是能捨主。又若施求於現在未來及涅槃果，是能施主；若發心求大菩提果，唯大悲心施與眾生，是能捨主。
答曰：「有乞求者，持他物施，是能施主；持自物施，是能捨主。又有人來乞，持自物施是能施主；若人發心求貴重物，而口不言，知心即施，是能捨主。又布施物時慳心數數中間隔起，是能施主；若無慳心數數起者，是能捨主。又雖施他物，以慳心故自求果報，是能施主；若施他物，不以慳心專求自果，是能捨主。又離喜等心而行布施，是能施主；共歡喜心於三時中不悔心施，是能捨主。又若求未來勝果報者，是能施主；離世間報求涅槃果，是能捨主。又若施求於現在未來及涅槃果，是能施主；若發心求大菩提果，唯大悲心施與眾生，是能捨主。
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「成就善知迴向方便者。」
「成就善知迴向方便者。」
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問曰：「何故說戒、施後次說善知迴向方便？」
問曰：「何故說戒、施後次說善知迴向方便？」
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答曰：「為欲示現異道功德故。此義云何？外道人等求自樂故，修戒施等迴向三有。又聲聞人、辟支佛等，亦自為身求涅槃樂，修戒施等迴向涅槃。諸菩薩摩訶薩為利益他求大涅槃，以慈悲心一味等心與眾生樂，修戒施等迴向無上大菩提果，以戒施等同彼外道聲聞辟支佛，是故如來示現迴向勝道功德，說戒施後次說善知迴向方便。
答曰：「為欲示現異道功德故。此義云何？外道人等求自樂故，修戒施等迴向三有。又聲聞人、辟支佛等，亦自為身求涅槃樂，修戒施等迴向涅槃。諸菩薩摩訶薩為利益他求大涅槃，以慈悲心一味等心與眾生樂，修戒施等迴向無上大菩提果，以戒施等同彼外道聲聞辟支佛，是故如來示現迴向勝道功德，說戒施後次說善知迴向方便。
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「又修戒施等貪著世間樂果報心難可防護，是故如來說施戒後，次說善知迴向方便。此明何義？以戒施等非三昧行，唯取欲界天人之中淨妙色等境界果報，而彼淨妙色等境界，雖作心護，貪等煩惱不可得離。何以故？以於過去無始世來習貪愛等染著境界，以心取彼色等境界難防護故。而諸菩薩彼時修行地方便法，即於彼時雖復未離貪等煩惱而修戒施，貪等煩惱不能染心。
「又修戒施等貪著世間樂果報心難可防護，是故如來說施戒後，次說善知迴向方便。此明何義？以戒施等非三昧行，唯取欲界天人之中淨妙色等境界果報，而彼淨妙色等境界，雖作心護，貪等煩惱不可得離。何以故？以於過去無始世來習貪愛等染著境界，以心取彼色等境界難防護故。而諸菩薩彼時修行地方便法，即於彼時雖復未離貪等煩惱而修戒施，貪等煩惱不能染心。
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「又為斷疑，是故如來說戒施後，次說善知迴向方便。此示現何義？世間有人，疑於菩薩不離煩惱修戒施等，以利根故觀有為法，一切皆悉苦空無常，修戒施時貪等煩惱為染菩薩、不染菩薩？為斷彼疑。菩薩爾時，為欲利益一切眾生，捨自利益乃至不求轉輪王處樂果報事，唯為一切眾生樂故求佛菩提，所有善根迴向涅槃。以是義故，菩薩雖復未離世間，一切世間所有過患不染菩薩。
「又為斷疑，是故如來說戒施後，次說善知迴向方便。此示現何義？世間有人，疑於菩薩不離煩惱修戒施等，以利根故觀有為法，一切皆悉苦空無常，修戒施時貪等煩惱為染菩薩、不染菩薩？為斷彼疑。菩薩爾時，為欲利益一切眾生，捨自利益乃至不求轉輪王處樂果報事，唯為一切眾生樂故求佛菩提，所有善根迴向涅槃。以是義故，菩薩雖復未離世間，一切世間所有過患不染菩薩。
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「又依清淨戒迴向清淨故。此明何義？以依清淨持戒之力，是故能捨
「又依清淨戒迴向清淨故。此明何義？以依清淨持戒之力，是故能捨
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「以捨力故，諸所求法皆悉成就。是故如來說戒施後，次說迴向方便。是故如來修多羅中說，持戒人所願所作皆悉成就。何以故？戒清淨故。」
「以捨力故，諸所求法皆悉成就。是故如來說戒施後，次說迴向方便。是故如來修多羅中說，持戒人所願所作皆悉成就。何以故？戒清淨故。」
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彌勒菩薩所問經論卷第六
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