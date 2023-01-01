彌勒菩薩所問經論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩所問經論卷第五

後魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏天竺三藏菩提流支譯

「遠離偷盜者，偷盜有九種：一者、他護；二者、彼想；三者、疑心；四者、知不隨；五者、欲奪；六者、知他物起我心；七者、作；八者、不作相；九者、無作相，是等名為偷盜身業。他護者，此明取他護物。彼想者，若不生自想、不言是我物，名為彼想。疑心者，若心有疑，為是我物、為是他物？而彼物他物。知不隨者，知他物，生心他隨我想。欲奪者，起損害心。知他物起我心者，若不異見若闇地取，若疾疾取若取餘物，若取他物取自物想。作不作相無作相者，如前殺生中說。成業道不成業道，隨義相應解釋應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遠離偷盜者，偷盜有九種：一者、他護；二者、彼想；三者、疑心；四者、知不隨；五者、欲奪；六者、知他物起我心；七者、作；八者、不作相；九者、無作相，是等名為偷盜身業。他護者，此明取他護物。彼想者，若不生自想、不言是我物，名為彼想。疑心者，若心有疑，為是我物、為是他物？而彼物他物。知不隨者，知他物，生心他隨我想。欲奪者，起損害心。知他物起我心者，若不異見若闇地取，若疾疾取若取餘物，若取他物取自物想。作不作相無作相者，如前殺生中說。成業道不成業道，隨義相應解釋應知。

「遠離邪婬者，邪婬有八種：一者、護女人；二者、彼想；三者、疑心；四者、道非道；五者、不護；六者、非時；七者、作；八者、無作相，是等名為邪婬身業。護女人者，所謂父護母護如是等。彼想者，若知彼女是父母等所護女想，非不護想。疑心者，若生疑心，為自女為他女，為父母護為不護，為我女為他女，而彼女人為父母護，於彼父母所護等女一一邪婬。道非道者，道者所有道、非道者謂非道，彼護女非道非時者亦名邪婬。又非護者，自護女不護女，彼非道邪婬。又非護女者，一切不護女等邪婬。作無作相者，如前殺生中說應知。不作相者，邪婬中無如是不作法，以要自作成故，如病人服藥，因服藥故遠離於病生於無病。病者得差，藥師病不差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遠離邪婬者，邪婬有八種：一者、護女人；二者、彼想；三者、疑心；四者、道非道；五者、不護；六者、非時；七者、作；八者、無作相，是等名為邪婬身業。護女人者，所謂父護母護如是等。彼想者，若知彼女是父母等所護女想，非不護想。疑心者，若生疑心，為自女為他女，為父母護為不護，為我女為他女，而彼女人為父母護，於彼父母所護等女一一邪婬。道非道者，道者所有道、非道者謂非道，彼護女非道非時者亦名邪婬。又非護者，自護女不護女，彼非道邪婬。又非護女者，一切不護女等邪婬。作無作相者，如前殺生中說應知。不作相者，邪婬中無如是不作法，以要自作成故，如病人服藥，因服藥故遠離於病生於無病。病者得差，藥師病不差。

「遠離妄語者，妄語有七種：一者、見等事；二者、顛倒非顛倒事；三者、疑心；四者、起覆藏想；五者、作；六者、不作相；七者、無作相，是等名為妄語口業。見等事者，謂見聞覺知於顛倒非顛倒事中。又顛倒事者，如聞如彼事。非顛倒者，謂如彼事。疑心者，生疑，為如是、為不如是？為一向如是、為一向不如是？起覆藏想者，覆藏實事，異相事中住異相說。作不作相無作相者，如前殺生中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遠離妄語者，妄語有七種：一者、見等事；二者、顛倒非顛倒事；三者、疑心；四者、起覆藏想；五者、作；六者、不作相；七者、無作相，是等名為妄語口業。見等事者，謂見聞覺知於顛倒非顛倒事中。又顛倒事者，如聞如彼事。非顛倒者，謂如彼事。疑心者，生疑，為如是、為不如是？為一向如是、為一向不如是？起覆藏想者，覆藏實事，異相事中住異相說。作不作相無作相者，如前殺生中說。

「有人言：身相及布薩中默然而住，皆有妄語，不作相成身意業以為妄語。雖有此言而義不如是。何以故？以業異相故。異相者，以身口意業異相故，是故口業非身意業體，而依本口業世間用事，而口業事身業示現，名為不作口業而口業得名，若布薩中比丘不說而成口業。何以故？以依口業立制故，以先受是語：『我於佛法中不作如是法、作如是法。』而彼人先有要心而後時不說默然而住，彼人退本要心所受，是故得成妄語口業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有人言：身相及布薩中默然而住，皆有妄語，不作相成身意業以為妄語。雖有此言而義不如是。何以故？以業異相故。異相者，以身口意業異相故，是故口業非身意業體，而依本口業世間用事，而口業事身業示現，名為不作口業而口業得名，若布薩中比丘不說而成口業。何以故？以依口業立制故，以先受是語：『我於佛法中不作如是法、作如是法。』而彼人先有要心而後時不說默然而住，彼人退本要心所受，是故得成妄語口業。

「遠離兩舌者，兩舌有七種：一者、起不善意：二者、實虛妄：三者、破壞心：四者、先破不和合意：五者、作：六者、不作相：七者、無作相，是等名為兩舌口業。不善意者，不善業煩惱心相應。實虛妄者，知他他心壞若實若妄語，壞他心破他心，以先破者無和合心，以起惡意起自身不善法，是名兩舌。作不作相無作相者，如前殺生中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遠離兩舌者，兩舌有七種：一者、起不善意：二者、實虛妄：三者、破壞心：四者、先破不和合意：五者、作：六者、不作相：七者、無作相，是等名為兩舌口業。不善意者，不善業煩惱心相應。實虛妄者，知他他心壞若實若妄語，壞他心破他心，以先破者無和合心，以起惡意起自身不善法，是名兩舌。作不作相無作相者，如前殺生中說。

「有一人言：破壞無作業，兩舌中無如為破僧兩舌，而說於如來邊不能破壞，是則不成破僧惡業。如是不破壞不兩舌業遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有一人言：破壞無作業，兩舌中無如為破僧兩舌，而說於如來邊不能破壞，是則不成破僧惡業。如是不破壞不兩舌業遠離。

「惡口者，惡口有七種：一者、依不善意；二者、起惱亂心；三者、依亂心；四者、惡言說他；五者、作；六者、不作相；七者、無作相，是等名為惡口口業。依不善意者，口說惡言令他聞者能生苦惱。起惱亂心者，但起惱亂心不起安隱心，若為安隱心，雖惡口說無惱亂罪。依亂心者，起如是心隨他聞時亂，以不亂作惡心說。作、不作相、無作相者，如前殺生中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惡口者，惡口有七種：一者、依不善意；二者、起惱亂心；三者、依亂心；四者、惡言說他；五者、作；六者、不作相；七者、無作相，是等名為惡口口業。依不善意者，口說惡言令他聞者能生苦惱。起惱亂心者，但起惱亂心不起安隱心，若為安隱心，雖惡口說無惱亂罪。依亂心者，起如是心隨他聞時亂，以不亂作惡心說。作、不作相、無作相者，如前殺生中說。

「遠離綺語者，綺語有七種：一者、依不善意；二者、無義；三者、非時；四者、惡法相應；五者、作；六者、不作相；七者、無作相。遍一切惡口，是等名為綺語口業。依不善意者，依欲界修道煩惱心相應，說名為綺語。無義者，離實義故。非時者，語雖有義而非時說，亦成綺語；又有時說，於大眾中為自在人說亦成綺語。惡法相應者，謂一切戲話非法歌舞等，一切不與善法相應者皆是綺語。作、不作相、無作相者，如前殺生中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遠離綺語者，綺語有七種：一者、依不善意；二者、無義；三者、非時；四者、惡法相應；五者、作；六者、不作相；七者、無作相。遍一切惡口，是等名為綺語口業。依不善意者，依欲界修道煩惱心相應，說名為綺語。無義者，離實義故。非時者，語雖有義而非時說，亦成綺語；又有時說，於大眾中為自在人說亦成綺語。惡法相應者，謂一切戲話非法歌舞等，一切不與善法相應者皆是綺語。作、不作相、無作相者，如前殺生中說。

「貪者，為愛心所纏，欲得他人錢財。為愛心貪心之所堅縛求他人自在，是名貪相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪者，為愛心所纏，欲得他人錢財。為愛心貪心之所堅縛求他人自在，是名貪相應知。

「瞋者，於他眾生起於惡心，欲打害等，大慈悲心相違是名為瞋。眾生者，離非眾生事故。他者，離自身事故。言他眾生瞋者，於他眾生起於惡心。害者，無慈心。打者，無悲心，以欲斷命故。又打者，以鞭杖土石等能生苦惱皆名為打。慈悲相違者，欲斷他命，慈心相違；打者，悲心相違，如是等是名瞋相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞋者，於他眾生起於惡心，欲打害等，大慈悲心相違是名為瞋。眾生者，離非眾生事故。他者，離自身事故。言他眾生瞋者，於他眾生起於惡心。害者，無慈心。打者，無悲心，以欲斷命故。又打者，以鞭杖土石等能生苦惱皆名為打。慈悲相違者，欲斷他命，慈心相違；打者，悲心相違，如是等是名瞋相應知。

「邪見者，於施等中見無施等。此明何義？於施中見無施，於與中見無與，於捨中見無捨，如是等見名為邪見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「邪見者，於施等中見無施等。此明何義？於施中見無施，於與中見無與，於捨中見無捨，如是等見名為邪見。」

問曰：「云何如是名為邪見？又施與捨三句有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「云何如是名為邪見？又施與捨三句有何差別？」

答曰：「施者正心施與福田非福田，與者亦正心施與福田非福田，捨者但正心施與福田。又言：見無施者，見所施不清淨故。又言：見無與者，謗無施主功德故。又言：見無捨者，謗無受者功德故。如是不正見皆慳人相，以見富人慳惜貧者能捨，此人起如是心。若實有施者，慳人不應富。何以故？以其先世習慳來久故。復生疑心，此能施主不應貧窮。何以故？以其先世習施來久故。彼人雖生如是邪見，而義不如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「施者正心施與福田非福田，與者亦正心施與福田非福田，捨者但正心施與福田。又言：見無施者，見所施不清淨故。又言：見無與者，謗無施主功德故。又言：見無捨者，謗無受者功德故。如是不正見皆慳人相，以見富人慳惜貧者能捨，此人起如是心。若實有施者，慳人不應富。何以故？以其先世習慳來久故。復生疑心，此能施主不應貧窮。何以故？以其先世習施來久故。彼人雖生如是邪見，而義不如是。」

問曰：「若爾，此義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若爾，此義云何？」

答曰：「彼人過去雖久習慳，而忽值遇清淨福田，於彼田中少行布施，是故獲得今身富報，以習成性慳猶不捨。貧能施者，此復云何？彼人過去於非福田無信心故、不至心故、為名稱故、為求事故、求尊重故，彼人能施，以是義故不得富報，習施來故今猶能捨。無善行惡行者，此依自身見常無常起於過相。無善惡行業果報者，彼人見有行善者受苦、行惡者受樂，是故彼人生如是心，苦樂果報自然而有非從因緣。無此世他世者，彼人心見即此世滅，以不見更生故，此人起心言無後世。彼人復生是心，實無有我；若有我者，世間則無化生眾生，以不觀察十二因緣故。復生疑心，一切男女為自樂故而行婬欲，不為生我，我依自業於此中生，如濕生眾生依濕地生，濕地非是眾生父母，我亦如是。又見羅漢求冷求熱求飲食等，便謂世間無阿羅漢。何以故？以阿羅漢有愛心故，彼人自無修行等力，是故不能斷諸煩惱，便謂世間無阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「彼人過去雖久習慳，而忽值遇清淨福田，於彼田中少行布施，是故獲得今身富報，以習成性慳猶不捨。貧能施者，此復云何？彼人過去於非福田無信心故、不至心故、為名稱故、為求事故、求尊重故，彼人能施，以是義故不得富報，習施來故今猶能捨。無善行惡行者，此依自身見常無常起於過相。無善惡行業果報者，彼人見有行善者受苦、行惡者受樂，是故彼人生如是心，苦樂果報自然而有非從因緣。無此世他世者，彼人心見即此世滅，以不見更生故，此人起心言無後世。彼人復生是心，實無有我；若有我者，世間則無化生眾生，以不觀察十二因緣故。復生疑心，一切男女為自樂故而行婬欲，不為生我，我依自業於此中生，如濕生眾生依濕地生，濕地非是眾生父母，我亦如是。又見羅漢求冷求熱求飲食等，便謂世間無阿羅漢。何以故？以阿羅漢有愛心故，彼人自無修行等力，是故不能斷諸煩惱，便謂世間無阿羅漢。」

問曰：「應說離殺生義。以何義故得名為離？為有可殺事故得名為離、為無可殺事故而名為離？若有可殺事故名為離者，離義不成。何以故？以作習果成故，云何而言離於殺生？若無可殺事故名為離者，則無離殺生福，如無兔角可以割截，則亦無有離割截義。又言離殺生者，名為不殺生事，不捨攝眾生事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「應說離殺生義。以何義故得名為離？為有可殺事故得名為離、為無可殺事故而名為離？若有可殺事故名為離者，離義不成。何以故？以作習果成故，云何而言離於殺生？若無可殺事故名為離者，則無離殺生福，如無兔角可以割截，則亦無有離割截義。又言離殺生者，名為不殺生事，不捨攝眾生事。」

答曰：「以受不殺生法，依本受心有力故，不作彼殺生惡事，以受離殺生法，以起善法，是故離殺生，不離攝取眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以受不殺生法，依本受心有力故，不作彼殺生惡事，以受離殺生法，以起善法，是故離殺生，不離攝取眾生。」

問曰：「為於可殺眾生邊離殺生、為於不可殺眾生邊離殺生、為於可殺不可殺眾生邊離殺生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「為於可殺眾生邊離殺生、為於不可殺眾生邊離殺生、為於可殺不可殺眾生邊離殺生？」

答曰：「於可殺不可殺眾生邊離殺生。何以故？以起惡心不休息故，是故名為離於殺生。此明何義？若於可殺眾生邊離殺生，不可殺眾生邊不離殺生者，離義不成。此復何義？以離可殺眾生邊罪，成不可殺眾生邊福。以是義故，於可殺眾生邊、於不可殺眾生邊成離殺生福。若不如是，不得言離殺生事，不成捨殺生事，不受殺生事，應得離殺生事。若不如是，不受應是離，受應是不離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「於可殺不可殺眾生邊離殺生。何以故？以起惡心不休息故，是故名為離於殺生。此明何義？若於可殺眾生邊離殺生，不可殺眾生邊不離殺生者，離義不成。此復何義？以離可殺眾生邊罪，成不可殺眾生邊福。以是義故，於可殺眾生邊、於不可殺眾生邊成離殺生福。若不如是，不得言離殺生事，不成捨殺生事，不受殺生事，應得離殺生事。若不如是，不受應是離，受應是不離。」

問曰：「要依現在陰界入邊得離殺生，非過去未來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「要依現在陰界入邊得離殺生，非過去未來？」

答曰：「若如向問答者，不成離殺生義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若如向問答者，不成離殺生義。」

問曰：「應說離殺生等有幾種離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「應說離殺生等有幾種離？」

答曰：「有三種離：一者、成；二者、依；三者、起。依者、成者，殺生、惡口依眾生以瞋心成，偷盜、邪婬依資生以貪心成，妄語、兩舌、綺語依名字以貪心成，邪見依色以癡心成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「有三種離：一者、成；二者、依；三者、起。依者、成者，殺生、惡口依眾生以瞋心成，偷盜、邪婬依資生以貪心成，妄語、兩舌、綺語依名字以貪心成，邪見依色以癡心成。

「起者，十不善業道一切皆從貪瞋癡起。依貪心故起殺生者，貪心殺生或為皮肉筋骨齒角錢財等故，斷眾生命。或為自身、為所愛者，一一具足三事。依瞋心故起殺生者，以瞋心故殺害怨家及殺怨所愛人，是名依瞋心故起於殺生。依癡心故起殺生者，如有人言：殺蛇蠍等雖殺無罪。何以故？以生眾生諸苦惱故。又有人言：若殺麞鹿水牛羊等，無有罪報。何以故？以是眾生業所感故。又波羅斯等言：殺老父母及重病者，則無罪報。如是等名依癡心故起於殺生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起者，十不善業道一切皆從貪瞋癡起。依貪心故起殺生者，貪心殺生或為皮肉筋骨齒角錢財等故，斷眾生命。或為自身、為所愛者，一一具足三事。依瞋心故起殺生者，以瞋心故殺害怨家及殺怨所愛人，是名依瞋心故起於殺生。依癡心故起殺生者，如有人言：殺蛇蠍等雖殺無罪。何以故？以生眾生諸苦惱故。又有人言：若殺麞鹿水牛羊等，無有罪報。何以故？以是眾生業所感故。又波羅斯等言：殺老父母及重病者，則無罪報。如是等名依癡心故起於殺生。

「依貪心故起偷盜者，以須如是如是物故，取如是如是物，或為自身或為他身或為飲食，是名依貪心故起於偷盜。依瞋心故起偷盜者，於瞋人邊及瞋人所愛偷盜彼物，是名依瞋心故起於偷盜。依癡心故起偷盜者，如婆羅門言：『一切大地諸所有物唯是我有。何以故？以彼國王先施我故，以我無力故為餘姓奪我受用，是故我取即是自物不名偷盜。』而彼癡人生是心故有是偷盜，是名依癡心故起於偷盜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依貪心故起偷盜者，以須如是如是物故，取如是如是物，或為自身或為他身或為飲食，是名依貪心故起於偷盜。依瞋心故起偷盜者，於瞋人邊及瞋人所愛偷盜彼物，是名依瞋心故起於偷盜。依癡心故起偷盜者，如婆羅門言：『一切大地諸所有物唯是我有。何以故？以彼國王先施我故，以我無力故為餘姓奪我受用，是故我取即是自物不名偷盜。』而彼癡人生是心故有是偷盜，是名依癡心故起於偷盜。

「依貪心故起邪婬者，謂於眾生起貪染心不如實修行，是名依貪心故起於邪婬。依瞋心故起邪婬者，於他守護若自護若他護資生，依瞋心故起不如實修行，如怨家妻邊及怨所愛人妻邊，是名依瞋心故起於邪婬。依癡心故起邪婬者，如有人言：譬如碓臼、熟華、熟果、飲食河水及道路等女人，如是邪婬無罪。又如波羅斯等邪婬母等，是名依癡心故起於邪婬、妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依貪心故起邪婬者，謂於眾生起貪染心不如實修行，是名依貪心故起於邪婬。依瞋心故起邪婬者，於他守護若自護若他護資生，依瞋心故起不如實修行，如怨家妻邊及怨所愛人妻邊，是名依瞋心故起於邪婬。依癡心故起邪婬者，如有人言：譬如碓臼、熟華、熟果、飲食河水及道路等女人，如是邪婬無罪。又如波羅斯等邪婬母等，是名依癡心故起於邪婬、妄語。

「貪心生者，依貪心起瞋心生者，依瞋心起癡心生者，依癡心起如是兩舌惡口綺語皆亦如是。應知貪依貪心起者，依貪結生次第二心現前，如是名為依貪心起，依瞋結生名為依瞋心起，依癡結生名為依癡心起，如貪瞋與邪見，皆亦如是應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪心生者，依貪心起瞋心生者，依瞋心起癡心生者，依癡心起如是兩舌惡口綺語皆亦如是。應知貪依貪心起者，依貪結生次第二心現前，如是名為依貪心起，依瞋結生名為依瞋心起，依癡結生名為依癡心起，如貪瞋與邪見，皆亦如是應知。」

問曰：「何故不說作、不作相、無作相，決定何業中有、何業中無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「何故不說作、不作相、無作相，決定何業中有、何業中無？」

答曰：「唯除邪婬，餘六業道中悉皆不定。此義云何？若自作者成就作業及無作業。若使他作，唯有不作、不得有作。於邪婬中決定有作，不得有不作。何以故？以此邪婬畢竟自作，無使他作。是故經言：『頗有非身作業，而得成就殺生罪不？』答言：『有。口使人作成就殺罪。』又問：『頗有非口業作，而得成就妄語罪不？』答言：『有。以身業作，成就口業妄語之罪。』又問：『頗有非身業作非口業作，而得成就身口業不？』答言：『有。以依仙人瞋心故，以唯欲界色身善業道中畢竟有作及以無作，禪無漏戒無無作戒。何以故？以依心故。中間禪不定，若深厚心、畢竟恭敬心作身口業，成就作業及無作業。若深厚結使心起身口業，亦成就作業及無作業。若非深厚心、非畢竟恭敬心造身口業，唯有作業、無無作業。若非深厚結使心發身口業，亦唯有作業、無無作業，而方便作業心還悔者，唯有作業、無無作業。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「唯除邪婬，餘六業道中悉皆不定。此義云何？若自作者成就作業及無作業。若使他作，唯有不作、不得有作。於邪婬中決定有作，不得有不作。何以故？以此邪婬畢竟自作，無使他作。是故經言：『頗有非身作業，而得成就殺生罪不？』答言：『有。口使人作成就殺罪。』又問：『頗有非口業作，而得成就妄語罪不？』答言：『有。以身業作，成就口業妄語之罪。』又問：『頗有非身業作非口業作，而得成就身口業不？』答言：『有。以依仙人瞋心故，以唯欲界色身善業道中畢竟有作及以無作，禪無漏戒無無作戒。何以故？以依心故。中間禪不定，若深厚心、畢竟恭敬心作身口業，成就作業及無作業。若深厚結使心起身口業，亦成就作業及無作業。若非深厚心、非畢竟恭敬心造身口業，唯有作業、無無作業。若非深厚結使心發身口業，亦唯有作業、無無作業，而方便作業心還悔者，唯有作業、無無作業。』」

問曰：「於業道中何者是前眷屬？何者是後眷屬？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「於業道中何者是前眷屬？何者是後眷屬？」

答曰：「若起殺生方便，如屠兒捉羊，或以物買將詣屠所，始下一刀或二三刀，羊命未斷，所有惡業名前眷屬。隨下何刀斷其命根，即彼念時所有作業及無作業，是等皆名根本業道。次後所作身行作業，是名殺生後眷屬業，乃至綺語皆亦如是應知。自餘貪瞋邪見等中無前眷屬，以初起心即時成就根本業道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若起殺生方便，如屠兒捉羊，或以物買將詣屠所，始下一刀或二三刀，羊命未斷，所有惡業名前眷屬。隨下何刀斷其命根，即彼念時所有作業及無作業，是等皆名根本業道。次後所作身行作業，是名殺生後眷屬業，乃至綺語皆亦如是應知。自餘貪瞋邪見等中無前眷屬，以初起心即時成就根本業道故。

「又身口意十不善業道，一切皆有前後眷屬。此義云何？如人起心欲斷此眾生命因，復更斷餘眾生命，如欲祭天殺害眾生，即奪他物欲殺彼人復婬其妻，生如是心還使彼妻自殺夫主，復以種種鬪亂言說破彼親屬，無時非實於彼物中生於貪心，即於彼人復生瞋心，為殺彼人故生如是邪見，增長邪見以斷彼命。復欲殺其妻男女等，如是次第具足十種不善業道，如是等業名前眷屬，一切十不善業道皆亦如是應知。又離善業道非方便修行，善業道是方便，以遠離根本故，及遠離方便故。言方便者，如彼沙彌欲受大戒，將詣戒場禮眾僧足，即請和上受持三衣，始作一白作第二白，如是悉皆名前眷屬。從第三白至羯磨竟所起作業，及彼念時起無作業，是等皆名根本業道。次說四依乃至不捨所受善行，身口作業及無作業，如是悉皆名後眷屬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又身口意十不善業道，一切皆有前後眷屬。此義云何？如人起心欲斷此眾生命因，復更斷餘眾生命，如欲祭天殺害眾生，即奪他物欲殺彼人復婬其妻，生如是心還使彼妻自殺夫主，復以種種鬪亂言說破彼親屬，無時非實於彼物中生於貪心，即於彼人復生瞋心，為殺彼人故生如是邪見，增長邪見以斷彼命。復欲殺其妻男女等，如是次第具足十種不善業道，如是等業名前眷屬，一切十不善業道皆亦如是應知。又離善業道非方便修行，善業道是方便，以遠離根本故，及遠離方便故。言方便者，如彼沙彌欲受大戒，將詣戒場禮眾僧足，即請和上受持三衣，始作一白作第二白，如是悉皆名前眷屬。從第三白至羯磨竟所起作業，及彼念時起無作業，是等皆名根本業道。次說四依乃至不捨所受善行，身口作業及無作業，如是悉皆名後眷屬。」

問曰：「應說不善業道，於五道中何道具足、何道不具足？何道中多、何道中少？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「應說不善業道，於五道中何道具足、何道不具足？何道中多、何道中少？」

答曰：「地獄有五不善業道，兩舌、綺語、貪、瞋、邪見。此義云何？不殺害他故無殺生，無他護心是故無盜，無護女人故無邪婬，以無正心故無妄語，以常無有正念相故，無破壞心故無惡口，以常破壞故，依苦惱逼故有兩舌，有非時說故有綺語。貪瞋邪見以畢竟有故名為有，非是現有。以是義故，一處說有一處說無。如北欝單越無前六種、有後四種，以命定故無有殺生，以無守護故無偷盜，無護女人故無邪婬。彼人欲受婬，欲樂時即捉女人將至樹下，若樹曲枝覆彼人者則行婬；欲受婬欲樂，若樹不覆，彼人慚愧即放而去。無誑他心故無妄語，以常定心故無兩舌，常柔軟語故無惡口，以有歌舞故有綺語，餘意業者以畢竟有非是現有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「地獄有五不善業道，兩舌、綺語、貪、瞋、邪見。此義云何？不殺害他故無殺生，無他護心是故無盜，無護女人故無邪婬，以無正心故無妄語，以常無有正念相故，無破壞心故無惡口，以常破壞故，依苦惱逼故有兩舌，有非時說故有綺語。貪瞋邪見以畢竟有故名為有，非是現有。以是義故，一處說有一處說無。如北欝單越無前六種、有後四種，以命定故無有殺生，以無守護故無偷盜，無護女人故無邪婬。彼人欲受婬，欲樂時即捉女人將至樹下，若樹曲枝覆彼人者則行婬；欲受婬欲樂，若樹不覆，彼人慚愧即放而去。無誑他心故無妄語，以常定心故無兩舌，常柔軟語故無惡口，以有歌舞故有綺語，餘意業者以畢竟有非是現有。

「又除欝單越，餘三天下受十業道，北欝單越亦離不善業道，畜生餓鬼欲界天中亦離受十業道，欲界中天離無受戒不善業道，雖天不殺天而天亦殺餘道眾生。又有人言：天中亦有截手足等即時還生，若斷其頭若中間斷絕即死不生，亦有殺他盜他物等不善業道，色無色天中無不善業道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又除欝單越，餘三天下受十業道，北欝單越亦離不善業道，畜生餓鬼欲界天中亦離受十業道，欲界中天離無受戒不善業道，雖天不殺天而天亦殺餘道眾生。又有人言：天中亦有截手足等即時還生，若斷其頭若中間斷絕即死不生，亦有殺他盜他物等不善業道，色無色天中無不善業道。」

問曰：「不善業道於諸道中各有幾種？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「不善業道於諸道中各有幾種？」

答曰：「地獄、北欝單越無貪無瞋亦無邪見，以畢竟有非是現有；餘三天下及欲界天離受法有受法。又欲界天有善無漏受法應知，畜生、餓鬼亦無受法，色界天中有受法，現前受善法攝取故。又彼處所有聖人生者，有依無漏善業道，無色界中唯有心業道，以成就業非是現有，色界天中雖復成就非是現有。彼處所有聖人生者一切現有，以依無漏持戒力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「地獄、北欝單越無貪無瞋亦無邪見，以畢竟有非是現有；餘三天下及欲界天離受法有受法。又欲界天有善無漏受法應知，畜生、餓鬼亦無受法，色界天中有受法，現前受善法攝取故。又彼處所有聖人生者，有依無漏善業道，無色界中唯有心業道，以成就業非是現有，色界天中雖復成就非是現有。彼處所有聖人生者一切現有，以依無漏持戒力故。」

問曰：「應說十不善業道果及隨順因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「應說十不善業道果及隨順因。」

答曰：「有三種果：一、果報果；二、習氣果；三、增上果。一一業道皆有三種。此義云何？具足十不善業道下中上生地獄中，是名果報果。習氣果者，從地獄退生于人中，依殺生故有斷命果，依偷盜故無資生果，依邪婬故不能護妻，依妄語故有他謗果，依兩舌故眷屬破壞，依惡口故不聞好聲，依綺語故為人不信，依本貪故貪心增上，依本瞋故瞋心增上，依邪見故癡心增上，如是一切名習氣果。增上果者，依彼十種不善業道，一切外物無有氣勢，所謂土地高下，雀鼠雹棘，塵土臭氣多有蛇蠍，少穀細穀少果細果及以苦果，如是一切名增上果。復有相似果，殺者故與所害眾生種種諸苦，因彼苦故生地獄中受種種苦，以斷他命後生人中，得短命報斷他暖觸，是故一切外物資生無有氣量。如是一切十業道中，隨義相應解釋應知。劫奪他物、邪婬他妻，雖不生他重逼惱苦而破壞心，是故受罪。雖不破壞不瞋不惡口，而由惡心是故得罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「有三種果：一、果報果；二、習氣果；三、增上果。一一業道皆有三種。此義云何？具足十不善業道下中上生地獄中，是名果報果。習氣果者，從地獄退生于人中，依殺生故有斷命果，依偷盜故無資生果，依邪婬故不能護妻，依妄語故有他謗果，依兩舌故眷屬破壞，依惡口故不聞好聲，依綺語故為人不信，依本貪故貪心增上，依本瞋故瞋心增上，依邪見故癡心增上，如是一切名習氣果。增上果者，依彼十種不善業道，一切外物無有氣勢，所謂土地高下，雀鼠雹棘，塵土臭氣多有蛇蠍，少穀細穀少果細果及以苦果，如是一切名增上果。復有相似果，殺者故與所害眾生種種諸苦，因彼苦故生地獄中受種種苦，以斷他命後生人中，得短命報斷他暖觸，是故一切外物資生無有氣量。如是一切十業道中，隨義相應解釋應知。劫奪他物、邪婬他妻，雖不生他重逼惱苦而破壞心，是故受罪。雖不破壞不瞋不惡口，而由惡心是故得罪。」

問曰：「故心起作一切惡行，為決定成就不善惡業，決定受彼惡道苦果？為不決定成就惡業，不決定受惡道苦果？若諸惡業決定受者，惡道罪業不可得過。此明何義？以畢竟成就惡道罪業墮惡道等，除五逆業，從無始世來所習作業取惡道罪，畢竟定者一切惡道不可得過。又空修梵行，又與修多羅相違，如如來修多羅中說，有人修習不善業道，所得罪報應地獄受，彼人即於現身中受。如是等若彼五逆罪等果報，畢竟在於地獄中受。何故說言惡道罪業可得迴轉？云何而言惡道等罪現身中受？又復有過，若地獄等惡道罪業現身中受，若如是者因果雜亂。何以故？以時果輕重悉不定故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「故心起作一切惡行，為決定成就不善惡業，決定受彼惡道苦果？為不決定成就惡業，不決定受惡道苦果？若諸惡業決定受者，惡道罪業不可得過。此明何義？以畢竟成就惡道罪業墮惡道等，除五逆業，從無始世來所習作業取惡道罪，畢竟定者一切惡道不可得過。又空修梵行，又與修多羅相違，如如來修多羅中說，有人修習不善業道，所得罪報應地獄受，彼人即於現身中受。如是等若彼五逆罪等果報，畢竟在於地獄中受。何故說言惡道罪業可得迴轉？云何而言惡道等罪現身中受？又復有過，若地獄等惡道罪業現身中受，若如是者因果雜亂。何以故？以時果輕重悉不定故。」

答曰：「有人言：現身中受地獄罪者，此人見實諦故，於現身中受少罪果。而此義不然。何以故？以業無自在故。此明何義？一切所作罪業福業無自在力，而隨何等因緣和合，依彼因緣應現身中受果罪業後身中受，應後身受果報罪業現在身受，而有勝義。若業應受樂果報者則受樂果，應受苦果則受苦果，是以依不定業故如是說。又依不定相似業故，作如是說，亦非依定果。何以故？以無得解脫果故，以阿羅漢受波羅提木叉戒、禪定戒、無漏戒業，乃至命未盡來常有不斷波羅提木叉戒等，若有果報則不得解脫，是故現受不定業果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「有人言：現身中受地獄罪者，此人見實諦故，於現身中受少罪果。而此義不然。何以故？以業無自在故。此明何義？一切所作罪業福業無自在力，而隨何等因緣和合，依彼因緣應現身中受果罪業後身中受，應後身受果報罪業現在身受，而有勝義。若業應受樂果報者則受樂果，應受苦果則受苦果，是以依不定業故如是說。又依不定相似業故，作如是說，亦非依定果。何以故？以無得解脫果故，以阿羅漢受波羅提木叉戒、禪定戒、無漏戒業，乃至命未盡來常有不斷波羅提木叉戒等，若有果報則不得解脫，是故現受不定業果。」

問曰：「若如是者，諸業不定，亦與修多羅相違。何以故？以如來修多羅中說，故作習業不受果報，無有是處。而彼習業，若現身中、若後身中，畢竟定受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若如是者，諸業不定，亦與修多羅相違。何以故？以如來修多羅中說，故作習業不受果報，無有是處。而彼習業，若現身中、若後身中，畢竟定受。」

答曰：「此義不然。何以故？以諸因緣未和合故未受果報。此義云何？習作諸業雖實能受現身果報，而現不受？何以故？以諸因緣未和合故，猶如種子。此明何義？猶如種子依於地等因緣和合能生芽等。此亦如是，依於識住因緣和合，業不淨識種子能生名色芽等。此明何義？若依如實修行、隨順如實般若，如實知有為行斷諸煩惱時，依聖道力故，修集諸功德能生善根芽。彼時雖有受後生業，以其無有煩惱伴侶，是故不能受後生果，以斷煩惱故。雖復不受後身果報，而猶依彼不善業道，於現身中少受習果，故不畢竟惡道中受，如修多羅中如來說言：『應如是受。』應如是受者，此明何義？雖少受喜樂、雖少受憂惱，而善不善業即時受盡，乃至少受頭痛等苦，此受少罪。彼相似果，向言修多羅相違者，此義不然。何以故？以依不定果報。依未治所治業，修多羅中作如是說：『若畢竟定心作業。不受果報。無有是處。』此明何義？阿羅漢人斷生後報罪福等業，於現身中受報因緣不復和合。若如是者，彼阿羅漢依此業道可不入涅槃。以是義故，知汝不解如來所說修多羅意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「此義不然。何以故？以諸因緣未和合故未受果報。此義云何？習作諸業雖實能受現身果報，而現不受？何以故？以諸因緣未和合故，猶如種子。此明何義？猶如種子依於地等因緣和合能生芽等。此亦如是，依於識住因緣和合，業不淨識種子能生名色芽等。此明何義？若依如實修行、隨順如實般若，如實知有為行斷諸煩惱時，依聖道力故，修集諸功德能生善根芽。彼時雖有受後生業，以其無有煩惱伴侶，是故不能受後生果，以斷煩惱故。雖復不受後身果報，而猶依彼不善業道，於現身中少受習果，故不畢竟惡道中受，如修多羅中如來說言：『應如是受。』應如是受者，此明何義？雖少受喜樂、雖少受憂惱，而善不善業即時受盡，乃至少受頭痛等苦，此受少罪。彼相似果，向言修多羅相違者，此義不然。何以故？以依不定果報。依未治所治業，修多羅中作如是說：『若畢竟定心作業。不受果報。無有是處。』此明何義？阿羅漢人斷生後報罪福等業，於現身中受報因緣不復和合。若如是者，彼阿羅漢依此業道可不入涅槃。以是義故，知汝不解如來所說修多羅意。」

問曰：「應說清淨不清淨戒。云何清淨戒？云何不清淨戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「應說清淨不清淨戒。云何清淨戒？云何不清淨戒？」

答曰：「有同戒清淨，聲聞、辟支佛、菩薩同修五種清淨戒法應知。何等為五？一者、根本清淨；二者、眷屬清淨；三者、覺觀不亂；四者、攝取念；五者、迴向涅槃。根本清淨者，遠離根本業道罪故。眷屬清淨者，遠離殺生等方便行故。覺觀不亂者，遠離欲害瞋恚等覺所有惡行故。攝取念者，攝取念佛念法念僧等諸念故。迴向涅槃者，為涅槃護戒、不為世間資生故，此是少分同戒。諸菩薩摩訶薩勝戒者，依初發菩提不損害心所起戒聚，乃至八地無量時修一切戒聚，以利益他心迴向薩婆若智，離一切習氣得大涅槃，是諸菩薩摩訶薩一切戒善清淨應知，自餘依師教持戒等皆不清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「有同戒清淨，聲聞、辟支佛、菩薩同修五種清淨戒法應知。何等為五？一者、根本清淨；二者、眷屬清淨；三者、覺觀不亂；四者、攝取念；五者、迴向涅槃。根本清淨者，遠離根本業道罪故。眷屬清淨者，遠離殺生等方便行故。覺觀不亂者，遠離欲害瞋恚等覺所有惡行故。攝取念者，攝取念佛念法念僧等諸念故。迴向涅槃者，為涅槃護戒、不為世間資生故，此是少分同戒。諸菩薩摩訶薩勝戒者，依初發菩提不損害心所起戒聚，乃至八地無量時修一切戒聚，以利益他心迴向薩婆若智，離一切習氣得大涅槃，是諸菩薩摩訶薩一切戒善清淨應知，自餘依師教持戒等皆不清淨。」

問曰：「持戒有幾種？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「持戒有幾種？」

答曰：「略說則有一種持戒，依不損害心不顛倒心起身口業。又有二種：一者、受戒；二者、法戒。又有三種：謂學、無學、非學非無學。又有四種：一者、受波羅提木叉戒；二者、禪定戒；三者、無漏戒；四者、遠離煩惱戒。波羅提木叉戒者，所謂受世教戒，如七眾所受戒。禪定戒者，謂有漏所轉戒、無漏所轉戒。無漏戒者，謂學無學戒。遠離煩惱戒者，所謂依厭欲事中間道所轉，彼戒破戒及彼能起破戒因緣煩惱對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「略說則有一種持戒，依不損害心不顛倒心起身口業。又有二種：一者、受戒；二者、法戒。又有三種：謂學、無學、非學非無學。又有四種：一者、受波羅提木叉戒；二者、禪定戒；三者、無漏戒；四者、遠離煩惱戒。波羅提木叉戒者，所謂受世教戒，如七眾所受戒。禪定戒者，謂有漏所轉戒、無漏所轉戒。無漏戒者，謂學無學戒。遠離煩惱戒者，所謂依厭欲事中間道所轉，彼戒破戒及彼能起破戒因緣煩惱對治。

「又，言有漏者，依禪定戒說。言無漏者，依無漏定戒說，又有五種：欲界、色界、無色界、作不作、無漏不作。復有六種不貪等作戒三種差別，無作三種差別。復有七種，謂離殺生乃至綺語，即此七種依作無作差別，有十四種。即此七種，依不貪等起，有二十一種。即此七種，依作無作差別有四十種，依剎那展轉差別有無量種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，言有漏者，依禪定戒說。言無漏者，依無漏定戒說，又有五種：欲界、色界、無色界、作不作、無漏不作。復有六種不貪等作戒三種差別，無作三種差別。復有七種，謂離殺生乃至綺語，即此七種依作無作差別，有十四種。即此七種，依不貪等起，有二十一種。即此七種，依作無作差別有四十種，依剎那展轉差別有無量種。」

問曰：「何者是戒果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「何者是戒果？」

答曰：「有漏定戒、無漏定戒，彼屬界、依屬界，即是相應果應知。無漏戒者，以離煩惱有二種果，諸菩薩摩訶薩為薩婆若持戒，取佛菩提果，離殺生等十善業道勝果，諸修多羅中如來廣說，如彼一切修多羅中應知。如《娑伽羅龍王所問經《中，如來說言：『龍王！離殺善男子善女人，獲得十種離煩惱熱清涼之法。何等為十？所謂一者、施與一切眾生無畏；二者、安住大慈念中；三者、斷諸煩惱過患習氣；四者、取無病果；五者、種長壽種子；六者、諸非人等常所守護；七者、睡寤安隱；八者、不見惡夢離怨恨心；九者、不畏一切外道；十者、退生天中，是名十種離煩惱熱清涼之法。龍王！若不殺善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者，彼人得菩提時心得自在，是故壽命無量。』乃至正見道中皆應廣說，如一切修多羅中應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「有漏定戒、無漏定戒，彼屬界、依屬界，即是相應果應知。無漏戒者，以離煩惱有二種果，諸菩薩摩訶薩為薩婆若持戒，取佛菩提果，離殺生等十善業道勝果，諸修多羅中如來廣說，如彼一切修多羅中應知。如《娑伽羅龍王所問經《中，如來說言：『龍王！離殺善男子善女人，獲得十種離煩惱熱清涼之法。何等為十？所謂一者、施與一切眾生無畏；二者、安住大慈念中；三者、斷諸煩惱過患習氣；四者、取無病果；五者、種長壽種子；六者、諸非人等常所守護；七者、睡寤安隱；八者、不見惡夢離怨恨心；九者、不畏一切外道；十者、退生天中，是名十種離煩惱熱清涼之法。龍王！若不殺善根迴向阿耨多羅三藐三菩提者，彼人得菩提時心得自在，是故壽命無量。』乃至正見道中皆應廣說，如一切修多羅中應知。」