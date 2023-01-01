彌勒菩薩所問經論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩所問經論卷第三

後魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏天竺三藏菩提流支譯

問曰：「云何於諸世間心不疲惓？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「云何於諸世間心不疲惓？」

答曰：「於見道時離身見等疲惓因故。此明何義？以諸凡夫取我相故，為生死等種種諸苦之所逼惱，於世間中生疲惓心。諸菩薩等見法體時，皆悉遠離著我相等，是故菩薩於諸世間心不疲惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「於見道時離身見等疲惓因故。此明何義？以諸凡夫取我相故，為生死等種種諸苦之所逼惱，於世間中生疲惓心。諸菩薩等見法體時，皆悉遠離著我相等，是故菩薩於諸世間心不疲惓。

「又復所以於諸世間心不疲惓，以得遠離五怖畏故。此明何義？以世間眾生未離不活等五怖畏故，於諸世間生疲惓心。菩薩離不活等五種怖畏，以離我相等故，具足修集功德智慧，是故菩薩於諸世間心不疲惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復所以於諸世間心不疲惓，以得遠離五怖畏故。此明何義？以世間眾生未離不活等五怖畏故，於諸世間生疲惓心。菩薩離不活等五種怖畏，以離我相等故，具足修集功德智慧，是故菩薩於諸世間心不疲惓。

「又得一味利他心故心不疲惓。此明何義？以諸菩薩依慈悲心起利他行，深心善修，猶如大海同一鹹味。菩薩亦爾，為利益他一味心故，以諸菩薩利益他行即是自利，為利眾生修集諸行，是故菩薩於諸世間心不疲惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得一味利他心故心不疲惓。此明何義？以諸菩薩依慈悲心起利他行，深心善修，猶如大海同一鹹味。菩薩亦爾，為利益他一味心故，以諸菩薩利益他行即是自利，為利眾生修集諸行，是故菩薩於諸世間心不疲惓。

「又以菩薩得安住心故，於諸世間心不疲惓。此明何義？以諸菩薩乃至惡道，所謂活地獄、黑繩地獄、合地獄、叫喚地獄、多波那地獄、波多波那地獄、阿鼻地獄、究究羅地獄、死屍地獄、刀林地獄、劍林地獄、劈裂地獄、安浮陀地獄、阿波波地獄、阿吒吒地獄、憂鉢羅地獄、拘勿頭地獄、香地獄、分陀利地獄、波頭摩地獄，種種寒熱受諸苦惱，及泥犁中、畜生、餓鬼、修羅、人、天互相殺害，共相食噉牽挽追求，或生或退，起於我慢嫉妬瞋恨，恩愛別離、怨憎合會、老病死等憂悲苦惱，如是種種諸苦惱相，見聞愛離利益眾生，其心一向不退不轉，畢竟安住大菩提心，是名菩薩於諸世間心不疲惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以菩薩得安住心故，於諸世間心不疲惓。此明何義？以諸菩薩乃至惡道，所謂活地獄、黑繩地獄、合地獄、叫喚地獄、多波那地獄、波多波那地獄、阿鼻地獄、究究羅地獄、死屍地獄、刀林地獄、劍林地獄、劈裂地獄、安浮陀地獄、阿波波地獄、阿吒吒地獄、憂鉢羅地獄、拘勿頭地獄、香地獄、分陀利地獄、波頭摩地獄，種種寒熱受諸苦惱，及泥犁中、畜生、餓鬼、修羅、人、天互相殺害，共相食噉牽挽追求，或生或退，起於我慢嫉妬瞋恨，恩愛別離、怨憎合會、老病死等憂悲苦惱，如是種種諸苦惱相，見聞愛離利益眾生，其心一向不退不轉，畢竟安住大菩提心，是名菩薩於諸世間心不疲惓。

「又不疲惓者，以願堅固故。此明何義？以諸菩薩依大慈悲等起利益眾生行，畢竟得深心根本諸行，善知堅固心故，隨順諸願作利益行，是故菩薩於諸世間心不疲惓。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又不疲惓者，以願堅固故。此明何義？以諸菩薩依大慈悲等起利益眾生行，畢竟得深心根本諸行，善知堅固心故，隨順諸願作利益行，是故菩薩於諸世間心不疲惓。」

問曰：「何者名為菩薩摩訶薩堅固之願？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「何者名為菩薩摩訶薩堅固之願？」

答曰：「有五種法，名為菩薩堅固之願。何等為五？一者、聲聞乘不能動轉；二者、辟支佛乘不能動轉；三者、諸外道論不能動轉；四者、一切諸魔不能動轉；五者、不以無因無緣自然動轉，是故菩薩於諸世間心不疲惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「有五種法，名為菩薩堅固之願。何等為五？一者、聲聞乘不能動轉；二者、辟支佛乘不能動轉；三者、諸外道論不能動轉；四者、一切諸魔不能動轉；五者、不以無因無緣自然動轉，是故菩薩於諸世間心不疲惓。

「復有五法，於諸世間心不疲惓。何等為五？一者、若見衰損利益，心無憂喜；二者、所作已辦如實知道故；三者、如實知道果故；四者、自身得寂靜故；五者、拔諸眾生苦惱心故，是故菩薩於諸世間心不疲惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五法，於諸世間心不疲惓。何等為五？一者、若見衰損利益，心無憂喜；二者、所作已辦如實知道故；三者、如實知道果故；四者、自身得寂靜故；五者、拔諸眾生苦惱心故，是故菩薩於諸世間心不疲惓。

「又不疲惓者，以得大慈大悲心故。此明何義？以諸菩薩得大悲心，見諸眾生沒溺生等極苦淤泥，無明所盲、貪愛所縛無所歸依，菩薩以得慈悲心力，智慧為首勤行精進拔眾生苦，為諸眾生於世間中受苦惱業，是故菩薩於諸世間心不疲惓。復有五法，知菩薩有大慈悲心。何等為五？一者、為與眾生安隱樂故，不惜一切資生之物；二者、不惜自身；三者、不護惜命；四者、修一切行不待多時；五者、怨親等悲，是故菩薩於諸世間心不疲惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又不疲惓者，以得大慈大悲心故。此明何義？以諸菩薩得大悲心，見諸眾生沒溺生等極苦淤泥，無明所盲、貪愛所縛無所歸依，菩薩以得慈悲心力，智慧為首勤行精進拔眾生苦，為諸眾生於世間中受苦惱業，是故菩薩於諸世間心不疲惓。復有五法，知菩薩有大慈悲心。何等為五？一者、為與眾生安隱樂故，不惜一切資生之物；二者、不惜自身；三者、不護惜命；四者、修一切行不待多時；五者、怨親等悲，是故菩薩於諸世間心不疲惓。

「又不疲惓者，能忍一切諸苦惱故。此明何義？以諸菩薩得依緣力，其心勇猛過無數劫能受苦惱，以能忍受一切苦惱，是故菩薩於諸世間心不疲惓。有五種法，於諸世間能受苦惱。何等為五？一者、信諸法無我；二者、信諸法空；三者、觀世間法；四者、觀諸業報；五者、觀察諸業已盡，為諸眾生於無量劫而受苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又不疲惓者，能忍一切諸苦惱故。此明何義？以諸菩薩得依緣力，其心勇猛過無數劫能受苦惱，以能忍受一切苦惱，是故菩薩於諸世間心不疲惓。有五種法，於諸世間能受苦惱。何等為五？一者、信諸法無我；二者、信諸法空；三者、觀世間法；四者、觀諸業報；五者、觀察諸業已盡，為諸眾生於無量劫而受苦惱。

「又不疲惓者，深心常求佛菩提故。此明何義？以諸菩薩常以深心樂於涅槃、求佛菩提以堅固增長，為一切眾生種菩提因緣、善根種子行世間行，是故菩薩於諸世間心不疲惓。復有五法，菩薩常求無上菩提。何等為五？一者、不同餘乘智勝餘乘故；二者、世間最上首故；三者、自度身故；四者、度他人故；五者、具足一切功德藏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又不疲惓者，深心常求佛菩提故。此明何義？以諸菩薩常以深心樂於涅槃、求佛菩提以堅固增長，為一切眾生種菩提因緣、善根種子行世間行，是故菩薩於諸世間心不疲惓。復有五法，菩薩常求無上菩提。何等為五？一者、不同餘乘智勝餘乘故；二者、世間最上首故；三者、自度身故；四者、度他人故；五者、具足一切功德藏故。

「又不疲惓者，以為教化諸眾生故。此明何義？菩薩長夜為諸世間可化眾生隨順教化，為斷眾生世間苦惱，雖為種種苦箭所射，而於世間心不疲惓。又教化眾生者，觀眾生心，隨諸眾生於五乘法應受化者，而授與之。何等為五？一者、應正遍知乘；二者、辟支佛乘；三者、聲聞乘；四者、天乘；五者、人乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又不疲惓者，以為教化諸眾生故。此明何義？菩薩長夜為諸世間可化眾生隨順教化，為斷眾生世間苦惱，雖為種種苦箭所射，而於世間心不疲惓。又教化眾生者，觀眾生心，隨諸眾生於五乘法應受化者，而授與之。何等為五？一者、應正遍知乘；二者、辟支佛乘；三者、聲聞乘；四者、天乘；五者、人乘。

「又不疲惓者，勇健無畏故。此明何義？以諸菩薩依大智慧力故、依勇猛無畏力故，雖為世間苦箭所射，而於世間不生疲惓。有五種法，得知菩薩勇猛無畏。何等為五？一者、衰損敗壞其心不憂；二者、成就一切諸利益法其心不喜；三者、受諸苦惱其心不慼；四者、得諸勝樂其心不欣；五者、瞋喜二相不可測知，是名菩薩勇健無畏應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又不疲惓者，勇健無畏故。此明何義？以諸菩薩依大智慧力故、依勇猛無畏力故，雖為世間苦箭所射，而於世間不生疲惓。有五種法，得知菩薩勇猛無畏。何等為五？一者、衰損敗壞其心不憂；二者、成就一切諸利益法其心不喜；三者、受諸苦惱其心不慼；四者、得諸勝樂其心不欣；五者、瞋喜二相不可測知，是名菩薩勇健無畏應知。

「又不疲惓者，不著身命故。此明何義？以世間人著身命故，常為生死苦箭所射，厭背世間生疲惓心。是故菩薩樂作利益諸眾生事，如實知身命故，棄而不著，為欲利益一切眾生，是故菩薩於諸世間心不疲惓。菩薩能知五種法故，不著自身。何等為五？一者、知身不從過去世來；二者、知身不向未來世去；三者、知身非堅固法；四者、知身無實神我；五者、知身無實我所，是故菩薩不著自身。菩薩能知五種法故，不貪著命。何等為五？一者、依智慧活不依邪命；二者、怖畏一切諸不善法；三者、觀無始世來未曾不死；四者、等共一切諸眾生有；五者、不可常保。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又不疲惓者，不著身命故。此明何義？以世間人著身命故，常為生死苦箭所射，厭背世間生疲惓心。是故菩薩樂作利益諸眾生事，如實知身命故，棄而不著，為欲利益一切眾生，是故菩薩於諸世間心不疲惓。菩薩能知五種法故，不著自身。何等為五？一者、知身不從過去世來；二者、知身不向未來世去；三者、知身非堅固法；四者、知身無實神我；五者、知身無實我所，是故菩薩不著自身。菩薩能知五種法故，不貪著命。何等為五？一者、依智慧活不依邪命；二者、怖畏一切諸不善法；三者、觀無始世來未曾不死；四者、等共一切諸眾生有；五者、不可常保。

「又不疲惓者，不著自樂故。此明何義？以諸眾生著自身樂，受種種苦生疲惓心。菩薩捨自身樂、拔眾生苦，是故菩薩於諸世間心不疲惓。菩薩如實知五種法不求自樂。何等為五？一者、知樂如水泡；二者、知樂敗壞時苦；三者、得世間方便，以諸菩薩依善知識聽聞正法，繫念思惟以為根本，得身及眾生出世方便；四者、不依他智；五者、依自智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又不疲惓者，不著自樂故。此明何義？以諸眾生著自身樂，受種種苦生疲惓心。菩薩捨自身樂、拔眾生苦，是故菩薩於諸世間心不疲惓。菩薩如實知五種法不求自樂。何等為五？一者、知樂如水泡；二者、知樂敗壞時苦；三者、得世間方便，以諸菩薩依善知識聽聞正法，繫念思惟以為根本，得身及眾生出世方便；四者、不依他智；五者、依自智力。

「又不疲惓者，現見一切諸白法故。此明何義？以諸菩薩依丈夫力得果報故，以諸白法依丈夫力故，無量劫事現見如夢，於未來世不依他力，依自丈夫力修集諸白法。作是思惟：『一切種智非他能與，依自力得。』是故菩薩知不依他，自發精進修集諸行，速得阿耨多羅三藐三菩提。如佛告阿難：『唯精進波羅蜜能得大菩提。』是故菩薩於諸世間心不疲惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又不疲惓者，現見一切諸白法故。此明何義？以諸菩薩依丈夫力得果報故，以諸白法依丈夫力故，無量劫事現見如夢，於未來世不依他力，依自丈夫力修集諸白法。作是思惟：『一切種智非他能與，依自力得。』是故菩薩知不依他，自發精進修集諸行，速得阿耨多羅三藐三菩提。如佛告阿難：『唯精進波羅蜜能得大菩提。』是故菩薩於諸世間心不疲惓。

「又不疲惓者，以證自然智故。此明何義？以諸菩薩過疲惓因，是故成就不疲惓心，善知一切諸因緣法，依法生法次第增長猶如梯橙，依般若根本成就精進，是故速證阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又不疲惓者，以證自然智故。此明何義？以諸菩薩過疲惓因，是故成就不疲惓心，善知一切諸因緣法，依法生法次第增長猶如梯橙，依般若根本成就精進，是故速證阿耨多羅三藐三菩提。

「又不退不轉等諸句，餘一切修多羅中廣說，應知。又復有義，言不退者以得成就深心法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又不退不轉等諸句，餘一切修多羅中廣說，應知。又復有義，言不退者以得成就深心法故。

「又不退者，以得成就行心捨心故。言不轉者，以得成就深心法故。降伏一切諸魔怨敵者，以得成就善知迴向方便心故。如實知一切法自體相者，以得成就善知方便故。於諸世間心不疲惓者，以得成就大慈大悲心故。以心不疲惓故，不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提者，以得成就般若波羅蜜故。是故，佛告彌勒菩薩摩訶薩言：『菩薩摩訶薩畢竟成就八法，不退阿耨多羅三藐三菩提。』如是等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又不退者，以得成就行心捨心故。言不轉者，以得成就深心法故。降伏一切諸魔怨敵者，以得成就善知迴向方便心故。如實知一切法自體相者，以得成就善知方便故。於諸世間心不疲惓者，以得成就大慈大悲心故。以心不疲惓故，不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提者，以得成就般若波羅蜜故。是故，佛告彌勒菩薩摩訶薩言：『菩薩摩訶薩畢竟成就八法，不退阿耨多羅三藐三菩提。』如是等。」

問曰：「何故如來唯說八法，不多不少？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「何故如來唯說八法，不多不少？」

答曰：「此非正問。何以故？若多若少俱致問故。然佛世尊非無因緣說此八法，以此八法具足成就菩提因故。此明何義？成就深心乃至般若波羅蜜，畢竟成就此八種法，具足菩薩功德智慧，速疾成就一切種智。以此八法具足成就佛菩提因，是故如來唯說八法不多不少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「此非正問。何以故？若多若少俱致問故。然佛世尊非無因緣說此八法，以此八法具足成就菩提因故。此明何義？成就深心乃至般若波羅蜜，畢竟成就此八種法，具足菩薩功德智慧，速疾成就一切種智。以此八法具足成就佛菩提因，是故如來唯說八法不多不少。

「又復所以唯說八法，以攝菩薩道故。此明何義？略說菩薩有二種道：一者、方便差別道；二者、慧道。成就深心乃至方便等諸句，示現方便差別道；成就般若波羅蜜者，示現慧道。是故《文殊師利問菩提經》中，聖者文殊師利言：『諸天子！菩薩摩訶薩略道有二，以是略道速得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、方便道；二者、慧道。方便道者知攝善法，智慧道者如實知諸法智；又方便者觀諸眾生，智慧者離諸法智；又方便者知諸法相應，智慧者知諸法不相應智；又方便者觀因道，智慧者滅因道智；又方便者知諸法差別，智慧者知諸法無差別智；又方便者莊嚴佛土，智慧者莊嚴佛土平等無差別智；又方便者入眾生諸根行，智慧者不見眾生智；又方便者得至道場，智慧者能證一切佛菩提法智。』以是義故，但說八法不多不少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復所以唯說八法，以攝菩薩道故。此明何義？略說菩薩有二種道：一者、方便差別道；二者、慧道。成就深心乃至方便等諸句，示現方便差別道；成就般若波羅蜜者，示現慧道。是故《文殊師利問菩提經》中，聖者文殊師利言：『諸天子！菩薩摩訶薩略道有二，以是略道速得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、方便道；二者、慧道。方便道者知攝善法，智慧道者如實知諸法智；又方便者觀諸眾生，智慧者離諸法智；又方便者知諸法相應，智慧者知諸法不相應智；又方便者觀因道，智慧者滅因道智；又方便者知諸法差別，智慧者知諸法無差別智；又方便者莊嚴佛土，智慧者莊嚴佛土平等無差別智；又方便者入眾生諸根行，智慧者不見眾生智；又方便者得至道場，智慧者能證一切佛菩提法智。』以是義故，但說八法不多不少。

「又復所以但說八法，以攝助道斷道故。此明何義？即彼修多羅中說：『復次，天子！諸菩薩摩訶薩復有二種略道，諸菩薩摩訶薩以是二道疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、助道；二者斷道。助道者五波羅蜜，斷道者般若波羅蜜。』又從深心乃至方便以為助道，攝五波羅蜜：成就捨心攝檀波羅蜜；成就行心攝尸波羅蜜；成就深心攝羼提波羅蜜；成就善知迴向方便心、成就善知方便，攝毘離耶波羅蜜；成就大慈心、成就大悲心，攝禪波羅蜜；成就般若波羅蜜攝斷道，如是有礙道無礙道、有漏無漏等，皆可類解應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復所以但說八法，以攝助道斷道故。此明何義？即彼修多羅中說：『復次，天子！諸菩薩摩訶薩復有二種略道，諸菩薩摩訶薩以是二道疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、助道；二者斷道。助道者五波羅蜜，斷道者般若波羅蜜。』又從深心乃至方便以為助道，攝五波羅蜜：成就捨心攝檀波羅蜜；成就行心攝尸波羅蜜；成就深心攝羼提波羅蜜；成就善知迴向方便心、成就善知方便，攝毘離耶波羅蜜；成就大慈心、成就大悲心，攝禪波羅蜜；成就般若波羅蜜攝斷道，如是有礙道無礙道、有漏無漏等，皆可類解應知。

「又攝有量無量道故，如彼經中說：『復有二種略道。何等為二？一者、有量道；二者、無量道。有量道者取相分別，無量道者不取相分別。』又從深心乃至方便等七句，取相分別攝有量道應知；如是成就般若波羅蜜，不取相分別攝無量道應知。如是四家四攝四無量三十七品，諸菩薩摩訶薩一切功德，隨義相應八法皆攝應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又攝有量無量道故，如彼經中說：『復有二種略道。何等為二？一者、有量道；二者、無量道。有量道者取相分別，無量道者不取相分別。』又從深心乃至方便等七句，取相分別攝有量道應知；如是成就般若波羅蜜，不取相分別攝無量道應知。如是四家四攝四無量三十七品，諸菩薩摩訶薩一切功德，隨義相應八法皆攝應知。」

問曰：「應說深心義，云何深心義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「應說深心義，云何深心義？」

答曰：「深心義者，心實不住非心相應慢使異相、五陰相應起業修行增長因果，深心因相違涅槃，果相違，修行善根非心相應，行屬陰聚體隨順涅槃果，如因聞慧生餘慧等，是名深心。又深心者，心少時住離心相應，善根行體依行起行，猶如流水次第生法，是名深心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「深心義者，心實不住非心相應慢使異相、五陰相應起業修行增長因果，深心因相違涅槃，果相違，修行善根非心相應，行屬陰聚體隨順涅槃果，如因聞慧生餘慧等，是名深心。又深心者，心少時住離心相應，善根行體依行起行，猶如流水次第生法，是名深心。

「又深心者，依種子生，猶如乳等一切白法，隨順因緣修行善法，是名深心。又深心者，如久卷物雖暫牽舒放還依本，深心亦爾，隨本因作法還續如本，不可說一不可說異，是名深心。又深心者，修學白法名為深心。又深心者，修行一切諸善根法，成就不失不增不減大涅槃法，名為深心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又深心者，依種子生，猶如乳等一切白法，隨順因緣修行善法，是名深心。又深心者，如久卷物雖暫牽舒放還依本，深心亦爾，隨本因作法還續如本，不可說一不可說異，是名深心。又深心者，修學白法名為深心。又深心者，修行一切諸善根法，成就不失不增不減大涅槃法，名為深心。」

問曰：「如《毘摩羅吉利致所說經》說，菩薩摩訶薩修無量行有無量心。此深心者，為起何行？」答曰：「此深心者，悉能發起求佛菩提一切諸行，是名深心。何以故？以此深心發生一切菩提因故，悉能增長諸功德力，譬如尸羅。此明何義？如持戒人得善根尸羅，一切善法無量差別悉名尸羅，而身口意三業成就名為尸羅。何以故？身口意業與諸善法為根本故。深心亦爾，與佛菩提因一切善行以為根本故。是故《伽耶山頂經》中，月淨光德天子問文殊師利言：『諸菩薩摩訶薩深淨心，以何為本？』文殊師利答言：『天子！諸菩薩摩訶薩深淨心，以阿耨多羅三藐三菩提心為本。』以是義故，此修多羅中所說深心，菩提心為本。如《金剛密迹經》中說，諸菩薩摩訶薩深心功德不誑世間，以是故說為菩提因應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「如《毘摩羅吉利致所說經》說，菩薩摩訶薩修無量行有無量心。此深心者，為起何行？」答曰：「此深心者，悉能發起求佛菩提一切諸行，是名深心。何以故？以此深心發生一切菩提因故，悉能增長諸功德力，譬如尸羅。此明何義？如持戒人得善根尸羅，一切善法無量差別悉名尸羅，而身口意三業成就名為尸羅。何以故？身口意業與諸善法為根本故。深心亦爾，與佛菩提因一切善行以為根本故。是故《伽耶山頂經》中，月淨光德天子問文殊師利言：『諸菩薩摩訶薩深淨心，以何為本？』文殊師利答言：『天子！諸菩薩摩訶薩深淨心，以阿耨多羅三藐三菩提心為本。』以是義故，此修多羅中所說深心，菩提心為本。如《金剛密迹經》中說，諸菩薩摩訶薩深心功德不誑世間，以是故說為菩提因應知。」

問曰：「以何義故，得言菩薩成就深心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「以何義故，得言菩薩成就深心？」

答曰：「以一切所治法不能動轉故。此明何義？以種種苦惱不能動轉一切菩薩求菩提心，彼時菩薩名為成就深心應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以一切所治法不能動轉故。此明何義？以種種苦惱不能動轉一切菩薩求菩提心，彼時菩薩名為成就深心應知。

「又諸菩薩他身樂心有力降伏自身樂心故。此明何義？以彼菩薩自求樂心，為與他樂深心降伏，彼時菩薩名為成就深心應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸菩薩他身樂心有力降伏自身樂心故。此明何義？以彼菩薩自求樂心，為與他樂深心降伏，彼時菩薩名為成就深心應知。

「又成就深心者，以至究竟故。此明何義？以依深心下中上法次第增長，乃至畢竟堅固名為成就深心應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就深心者，以至究竟故。此明何義？以依深心下中上法次第增長，乃至畢竟堅固名為成就深心應知。

「又成就深心者，以起難捨能捨心故。此明何義？若諸菩薩修行檀等難行布施，深心發起修行等心，彼時菩薩名為成就深心應知。如《聖者無盡意經》中說：『以頭施等難捨能捨。』名為成就深心應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就深心者，以起難捨能捨心故。此明何義？若諸菩薩修行檀等難行布施，深心發起修行等心，彼時菩薩名為成就深心應知。如《聖者無盡意經》中說：『以頭施等難捨能捨。』名為成就深心應知。

「又成就深心者，以能降伏慳嫉等心故。此明何義？以諸菩薩得畢竟成就深心，能降伏慳嫉等菩提道相違法，彼時菩薩名為成就深心應知。如《聖者無盡意經》中說：『大德舍利弗！諸菩薩深心者，降伏嫉妬教化慳嫉眾生故。』如是等名為成就深心應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就深心者，以能降伏慳嫉等心故。此明何義？以諸菩薩得畢竟成就深心，能降伏慳嫉等菩提道相違法，彼時菩薩名為成就深心應知。如《聖者無盡意經》中說：『大德舍利弗！諸菩薩深心者，降伏嫉妬教化慳嫉眾生故。』如是等名為成就深心應知。

「又成就深心者，以因果不盡故。此明何義？以諸菩薩深心因果無盡，彼時名為柔軟菩薩應知。因不盡者，修行廣大無量無邊故。果不盡者，一切佛法無量無邊，以不斷絕三寶因故。又《無盡意經》中說：『菩薩深心修行施等，以其能捨一切物故，是名菩薩成就修行。』如是等。又言：『大德舍利弗！諸佛如來十力四無所畏十八不共法，略說乃至一切佛法皆不可盡，是故深心亦不可盡。』以修行果不可盡故，故言菩薩成就深心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就深心者，以因果不盡故。此明何義？以諸菩薩深心因果無盡，彼時名為柔軟菩薩應知。因不盡者，修行廣大無量無邊故。果不盡者，一切佛法無量無邊，以不斷絕三寶因故。又《無盡意經》中說：『菩薩深心修行施等，以其能捨一切物故，是名菩薩成就修行。』如是等。又言：『大德舍利弗！諸佛如來十力四無所畏十八不共法，略說乃至一切佛法皆不可盡，是故深心亦不可盡。』以修行果不可盡故，故言菩薩成就深心。

「又成就深心者，依此經說應知，以此經中說：『彌勒！若菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀呰佛，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動，如是若聞讚歎法僧毀呰法僧亦復如是。』菩薩如是如實見知十二因緣，即知諸佛如來法身，於三寶中成堅固心，以得無漏智畢竟深心故，一切外道諸魔怨敵不能退轉，是故菩薩成就深心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就深心者，依此經說應知，以此經中說：『彌勒！若菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀呰佛，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動，如是若聞讚歎法僧毀呰法僧亦復如是。』菩薩如是如實見知十二因緣，即知諸佛如來法身，於三寶中成堅固心，以得無漏智畢竟深心故，一切外道諸魔怨敵不能退轉，是故菩薩成就深心。」

問曰：「以何義故，先說深心次說修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「以何義故，先說深心次說修行？」

答曰：「以彼修行是證智因故。此明何義？以修行心能與深心作證因故、以起大慈大悲心故，此心即是護持佛果應知，而彼深心不可得見。以依深心故，眼耳等識於境界中不能發起損害等心，為利益他離殺等行示現彼心，以是義故說深心後次說修行應知。又復示現次第義故。此明何義？一切諸法應當如是次第生故，先說深心後說修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以彼修行是證智因故。此明何義？以修行心能與深心作證因故、以起大慈大悲心故，此心即是護持佛果應知，而彼深心不可得見。以依深心故，眼耳等識於境界中不能發起損害等心，為利益他離殺等行示現彼心，以是義故說深心後次說修行應知。又復示現次第義故。此明何義？一切諸法應當如是次第生故，先說深心後說修行。」

問曰：「云何修行義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「云何修行義？」

答曰：「為利益他起不損害深心身口意業，攝自利行及利他行，是名修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「為利益他起不損害深心身口意業，攝自利行及利他行，是名修行。」

問曰：「云何菩薩成就修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「云何菩薩成就修行？」

答曰：「以不共外道、聲聞、辟支佛故。此明何義？以諸外道求世間樂修善業道，貪著世間樂果報故，所修諸行成世間果，以其成就世間果故，彼不能得成就修行。又以聲聞、辟支佛等求涅槃樂，修善業道離大悲心，成就小乘涅槃果故，彼聲聞人於菩薩果不得名為成就修行。菩薩過於一切世間，見諸世間種種過失，乃至不著轉輪聖王樂果報等，雖復能證小乘涅槃，依大慈悲勇猛心故，捨涅槃樂求佛菩提，修行十善業，為救一切諸眾生故，攝大勝願，其心唯以一切種智以為究竟，是故菩薩不同一切外道、聲聞、辟支佛等修行十善業道，是故名為成就修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以不共外道、聲聞、辟支佛故。此明何義？以諸外道求世間樂修善業道，貪著世間樂果報故，所修諸行成世間果，以其成就世間果故，彼不能得成就修行。又以聲聞、辟支佛等求涅槃樂，修善業道離大悲心，成就小乘涅槃果故，彼聲聞人於菩薩果不得名為成就修行。菩薩過於一切世間，見諸世間種種過失，乃至不著轉輪聖王樂果報等，雖復能證小乘涅槃，依大慈悲勇猛心故，捨涅槃樂求佛菩提，修行十善業，為救一切諸眾生故，攝大勝願，其心唯以一切種智以為究竟，是故菩薩不同一切外道、聲聞、辟支佛等修行十善業道，是故名為成就修行。

「又成就修行者，受持增上十善業道故。此明何義？以菩薩修行過於聲聞、辟支佛等十善業道，是故名為成就修行。諸菩薩摩訶薩有五種法，勝於聲聞十善業道。何等為五？一者、專心修行故；二者、常修行故；三者、為安隱自身故；四者、為安隱他身故；五者、善清淨故。專心修行者，畢竟不離一味心故。常修行者不斷不絕，不休息故。為安隱自身者，為自身取人天安隱及大菩提故。為安隱他身者，為與一切眾生安隱，畢竟迴向大菩提故，以救過於無數眾生故。善清淨者，不破故、不點故、不污故、無所屬故、善究竟故、不食故、智者讚歎故。破者，少分修治少分不修治故名為破；是故菩薩具足修治名為不破。點者，自不修行教他修行故名為點；是故菩薩自身修行教他修行名為不點。污者，自不修行不教他修，見他修行而心隨喜故名為污；是故菩薩具足修行名為不污。屬者，要依他智而能修行故名為屬；是故菩薩不依他智而能修行名無所屬。善究竟者，專念畢竟欲心，專念畢竟愛心，專念畢竟恭敬心，專念畢竟信心，專念畢竟畏心，專念畢竟無常心，以是義故名善究竟。食者，迴向於有取，有資生故名為食；是故菩薩不取於有名為不食。智者不讚歎者，聲聞、辟支佛乘中迴向世間，大乘中迴向聲聞、辟支佛乘故，名智者所不讚歎；是故菩薩，聲聞、辟支佛乘中不迴向世間，大乘中不迴向聲聞、辟支佛乘，是故名為智者讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就修行者，受持增上十善業道故。此明何義？以菩薩修行過於聲聞、辟支佛等十善業道，是故名為成就修行。諸菩薩摩訶薩有五種法，勝於聲聞十善業道。何等為五？一者、專心修行故；二者、常修行故；三者、為安隱自身故；四者、為安隱他身故；五者、善清淨故。專心修行者，畢竟不離一味心故。常修行者不斷不絕，不休息故。為安隱自身者，為自身取人天安隱及大菩提故。為安隱他身者，為與一切眾生安隱，畢竟迴向大菩提故，以救過於無數眾生故。善清淨者，不破故、不點故、不污故、無所屬故、善究竟故、不食故、智者讚歎故。破者，少分修治少分不修治故名為破；是故菩薩具足修治名為不破。點者，自不修行教他修行故名為點；是故菩薩自身修行教他修行名為不點。污者，自不修行不教他修，見他修行而心隨喜故名為污；是故菩薩具足修行名為不污。屬者，要依他智而能修行故名為屬；是故菩薩不依他智而能修行名無所屬。善究竟者，專念畢竟欲心，專念畢竟愛心，專念畢竟恭敬心，專念畢竟信心，專念畢竟畏心，專念畢竟無常心，以是義故名善究竟。食者，迴向於有取，有資生故名為食；是故菩薩不取於有名為不食。智者不讚歎者，聲聞、辟支佛乘中迴向世間，大乘中迴向聲聞、辟支佛乘故，名智者所不讚歎；是故菩薩，聲聞、辟支佛乘中不迴向世間，大乘中不迴向聲聞、辟支佛乘，是故名為智者讚歎。

「又成就修行者，出過一切諸世間故。此明何義？以諸菩薩修行十善業道勝諸世間，是故名為成就修行應知！菩薩有五種法，修行十善業道，能過一切世間。何等為五？一者、願；二者、安隱；三者、深心；四者、善清淨；五者、方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就修行者，出過一切諸世間故。此明何義？以諸菩薩修行十善業道勝諸世間，是故名為成就修行應知！菩薩有五種法，修行十善業道，能過一切世間。何等為五？一者、願；二者、安隱；三者、深心；四者、善清淨；五者、方便。

「願者，菩薩摩訶薩凡所發願，一切凡夫、聲聞、辟支佛無如是願，是故菩薩依願修行十善業道，則能出過一切世間。如摩訶衍修多羅中《無垢德女所說經》言：『尊者目連！諸菩薩摩訶薩，從初發心乃至道場，常為一切世間天人而作福田，勝諸聲聞、辟支佛故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願者，菩薩摩訶薩凡所發願，一切凡夫、聲聞、辟支佛無如是願，是故菩薩依願修行十善業道，則能出過一切世間。如摩訶衍修多羅中《無垢德女所說經》言：『尊者目連！諸菩薩摩訶薩，從初發心乃至道場，常為一切世間天人而作福田，勝諸聲聞、辟支佛故。』

「安隱者，以諸菩薩雖為一切世間極深重苦之所逼惱，不能迴轉取阿耨多羅三藐三菩提心，為阿耨多羅三藐三菩提故，專心修行十善業道，是故菩薩依安隱心修行十善業道，則能出過一切世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安隱者，以諸菩薩雖為一切世間極深重苦之所逼惱，不能迴轉取阿耨多羅三藐三菩提心，為阿耨多羅三藐三菩提故，專心修行十善業道，是故菩薩依安隱心修行十善業道，則能出過一切世間。

「深心者，以最勝修行故，以諸菩薩最深愛心修行十善業道，是故菩薩依深心故修行十善業道，則能出過一切世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「深心者，以最勝修行故，以諸菩薩最深愛心修行十善業道，是故菩薩依深心故修行十善業道，則能出過一切世間。

「清淨者，除二地已上清淨菩薩。何以故？以諸菩薩摩訶薩等有三種清淨修行十善業道，是故菩薩依清淨修行十善業道，則能出過一切世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨者，除二地已上清淨菩薩。何以故？以諸菩薩摩訶薩等有三種清淨修行十善業道，是故菩薩依清淨修行十善業道，則能出過一切世間。

「方便者，菩薩於何等法中，以何等方便修行十善業道，餘世間眾生無如是方便，是故菩薩依方便力修行十善業道，則能出過一切世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方便者，菩薩於何等法中，以何等方便修行十善業道，餘世間眾生無如是方便，是故菩薩依方便力修行十善業道，則能出過一切世間。

「又成就修行者，以時等無量故。此明何義？以諸菩薩於無量世修行十善業道無量行等，是故菩薩成就修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就修行者，以時等無量故。此明何義？以諸菩薩於無量世修行十善業道無量行等，是故菩薩成就修行。

「又諸菩薩得五種法故，修行無量十善業道。何等為五？一者、無量世；二者、無量善法；三者、無量觀；四者、無量盡；五者、無量迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸菩薩得五種法故，修行無量十善業道。何等為五？一者、無量世；二者、無量善法；三者、無量觀；四者、無量盡；五者、無量迴向。

「無量世者，以諸菩薩過無量世修行十善業道，是故菩薩於無量時修行十善業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量世者，以諸菩薩過無量世修行十善業道，是故菩薩於無量時修行十善業道。

「無量善法者，以諸菩薩修行無量善法，以彼善法無量，是故菩薩起無量善業道修行。如如來清淨毘尼大乘修多羅中說：『迦葉！如四大海滿中生酥，一切眾生之所受用；菩薩摩訶薩修集一切有為善根亦復如是，以諸菩薩迴向取彼無漏智故，能與一切眾生受用。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量善法者，以諸菩薩修行無量善法，以彼善法無量，是故菩薩起無量善業道修行。如如來清淨毘尼大乘修多羅中說：『迦葉！如四大海滿中生酥，一切眾生之所受用；菩薩摩訶薩修集一切有為善根亦復如是，以諸菩薩迴向取彼無漏智故，能與一切眾生受用。』

「無量觀者，以為無量眾生觀故，以諸菩薩非為有量眾生修行十善業道，不作是念：『我為若干眾生修集善根，不為若干眾生修集善根。』以諸菩薩觀一切眾生修集善根，是故菩薩善業無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量觀者，以為無量眾生觀故，以諸菩薩非為有量眾生修行十善業道，不作是念：『我為若干眾生修集善根，不為若干眾生修集善根。』以諸菩薩觀一切眾生修集善根，是故菩薩善業無量。

「無盡者，如如來清淨毘尼修多羅中說：『諸天子！譬如長者財富無量，是大捨者、行大慈者、行大悲者、大商主者，憐愍一切諸眾生故而修行者、不退心者，起如是心：「我能與彼一切眾生無量無邊安隱之樂。」諸天子！菩薩摩訶薩亦復如是，以住深心為諸眾生住安隱心起大精進心，作是思惟：「我當教化無量無邊苦惱眾生，皆悉安置涅槃樂中。」』是故菩薩修行無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡者，如如來清淨毘尼修多羅中說：『諸天子！譬如長者財富無量，是大捨者、行大慈者、行大悲者、大商主者，憐愍一切諸眾生故而修行者、不退心者，起如是心：「我能與彼一切眾生無量無邊安隱之樂。」諸天子！菩薩摩訶薩亦復如是，以住深心為諸眾生住安隱心起大精進心，作是思惟：「我當教化無量無邊苦惱眾生，皆悉安置涅槃樂中。」』是故菩薩修行無盡。

「無量迴向者，如初地中起無量願行十盡句等。菩薩以彼十盡無量修行，善業道亦復無量，以依先迴向無量故，菩薩摩訶薩修行一切善業道，果亦復無量，是名無量迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量迴向者，如初地中起無量願行十盡句等。菩薩以彼十盡無量修行，善業道亦復無量，以依先迴向無量故，菩薩摩訶薩修行一切善業道，果亦復無量，是名無量迴向。

「又成就修行者，以真實故。此明何義？以諸菩薩摩訶薩真實希有修行十善業道，是故菩薩成就修行。菩薩有五種法成就希有。何等為五？一者、起大勇猛心；二者、精進；三者、堅固；四者、慧；五者、果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就修行者，以真實故。此明何義？以諸菩薩摩訶薩真實希有修行十善業道，是故菩薩成就修行。菩薩有五種法成就希有。何等為五？一者、起大勇猛心；二者、精進；三者、堅固；四者、慧；五者、果。

「起大勇猛心者，發心能取阿耨多羅三藐三菩提，假使有人若以指鉗或一指節，能舉三千大千世界無量劫住，此事非難，發心能取阿耨多羅三藐三菩提是事為難，是故菩薩修行善業道成就希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起大勇猛心者，發心能取阿耨多羅三藐三菩提，假使有人若以指鉗或一指節，能舉三千大千世界無量劫住，此事非難，發心能取阿耨多羅三藐三菩提是事為難，是故菩薩修行善業道成就希有。

「精進者，菩薩作是思惟：『眾生能發大勇猛心，無量無邊勤精進者少不足言，若能精進求菩提者是最希有。』是故菩薩若欲求於第一希有無量功德，依大精進修善業道，是故菩薩修行善業道成就希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「精進者，菩薩作是思惟：『眾生能發大勇猛心，無量無邊勤精進者少不足言，若能精進求菩提者是最希有。』是故菩薩若欲求於第一希有無量功德，依大精進修善業道，是故菩薩修行善業道成就希有。

「堅固者，以諸菩薩發大精進修行善業道，住第一希有堅固力中故，能進趣究竟精進，是故菩薩修行善業道成就希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「堅固者，以諸菩薩發大精進修行善業道，住第一希有堅固力中故，能進趣究竟精進，是故菩薩修行善業道成就希有。

「慧者，菩薩作是思惟：『勇猛精進堅固等法，皆依般若根本而有，是故般若希有之法。何以故？以依般若得有勇猛精進堅固。』是故菩薩作是思惟：『依於般若希有之法修行善業道。』是故菩薩成就般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧者，菩薩作是思惟：『勇猛精進堅固等法，皆依般若根本而有，是故般若希有之法。何以故？以依般若得有勇猛精進堅固。』是故菩薩作是思惟：『依於般若希有之法修行善業道。』是故菩薩成就般若。

「果者，以依修行善業道等故能生果，證得無量無邊一切佛法，是故成就希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「果者，以依修行善業道等故能生果，證得無量無邊一切佛法，是故成就希有之法。

「又成就修行者，方便攝取故。此明何義？以諸菩薩依方便力攝取修行善業道故，不同聲聞辟支佛等，是故菩薩成就修行。菩薩有五種法攝取方便應知。何等為五？一者、時處智；二者、迴轉入智；三者、合智；四者、得意智；五者、次第智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就修行者，方便攝取故。此明何義？以諸菩薩依方便力攝取修行善業道故，不同聲聞辟支佛等，是故菩薩成就修行。菩薩有五種法攝取方便應知。何等為五？一者、時處智；二者、迴轉入智；三者、合智；四者、得意智；五者、次第智。

「時處智者，以何等時應說如是法？以何等處應說如是法？隨何等時應如是化眾生？隨何等處應如是化眾生？彼一切如實知。以依如是如是時處智，如是如是教化眾生，是名時處智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時處智者，以何等時應說如是法？以何等處應說如是法？隨何等時應如是化眾生？隨何等處應如是化眾生？彼一切如實知。以依如是如是時處智，如是如是教化眾生，是名時處智。

「迴轉入智者，菩薩如實知諸眾生於外道法中應如是迴轉，如實知於佛法中應如是入，如實知如是迴轉，如實知置安樂中，如實知如是置佛法中，不復迴轉取外道法，彼處非十二因緣觀，是迴轉觀是名迴轉入智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迴轉入智者，菩薩如實知諸眾生於外道法中應如是迴轉，如實知於佛法中應如是入，如實知如是迴轉，如實知置安樂中，如實知如是置佛法中，不復迴轉取外道法，彼處非十二因緣觀，是迴轉觀是名迴轉入智。

「合智者，隨諸眾生以何等何等門相合善，知彼彼門依彼彼門合彼彼眾生，如信如力如分教化是名合智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「合智者，隨諸眾生以何等何等門相合善，知彼彼門依彼彼門合彼彼眾生，如信如力如分教化是名合智。

「得意智者，知眾生意、知眾生信、知眾生求，如是知菩薩入彼修行入信入求入於言語，隨順彼故起可化事，如是起不迴轉，是名合智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得意智者，知眾生意、知眾生信、知眾生求，如是知菩薩入彼修行入信入求入於言語，隨順彼故起可化事，如是起不迴轉，是名合智。

「次第智者，知眾生業次第覺展轉覺，所謂聲聞乘中說布施持戒人天果報，說諸欲過，說在家染過，說出家利益，又說苦集滅道。次說須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果，次說不可壞解脫，次說無礙。於辟支佛乘中，說貯積過散用利益，說在家過出家利益，說戲論過靜默利益，說聚落過阿蘭若利益，說多欲不知足過少欲知足利益，說護諸根門於食知量。初夜後夜精勤修行，說觀中念想過樂空閑處，說戒重三昧重般若重，不被譏呵讚歎自利益，讚歎深法非他知，如是等於大乘中次第憂波提舍布施持戒忍辱精進禪定智慧，次說實捨滅慧，是名次第智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次第智者，知眾生業次第覺展轉覺，所謂聲聞乘中說布施持戒人天果報，說諸欲過，說在家染過，說出家利益，又說苦集滅道。次說須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果，次說不可壞解脫，次說無礙。於辟支佛乘中，說貯積過散用利益，說在家過出家利益，說戲論過靜默利益，說聚落過阿蘭若利益，說多欲不知足過少欲知足利益，說護諸根門於食知量。初夜後夜精勤修行，說觀中念想過樂空閑處，說戒重三昧重般若重，不被譏呵讚歎自利益，讚歎深法非他知，如是等於大乘中次第憂波提舍布施持戒忍辱精進禪定智慧，次說實捨滅慧，是名次第智。

「又成就修行者，發菩提心十句、願十句、盡十句，遠離退轉法，修行不退轉法，讚歎堅固精進，讚歎堅固心，讚歎安住智，是名菩薩成就修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就修行者，發菩提心十句、願十句、盡十句，遠離退轉法，修行不退轉法，讚歎堅固精進，讚歎堅固心，讚歎安住智，是名菩薩成就修行。

「又成就修行者，讚歎住地法，讚歎一向畢竟地法，說染退地法，讚歎清淨地法，讚歎能進趣地法，讚歎住地中間可得法，說地退法讚歎地果法，讚歎地習氣果法，是名菩薩成就修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就修行者，讚歎住地法，讚歎一向畢竟地法，說染退地法，讚歎清淨地法，讚歎能進趣地法，讚歎住地中間可得法，說地退法讚歎地果法，讚歎地習氣果法，是名菩薩成就修行。

「又成就修行者說諸地，所謂歡喜地、離垢地、明地、焰地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，是名菩薩成就修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就修行者說諸地，所謂歡喜地、離垢地、明地、焰地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，是名菩薩成就修行。

「又成就修行者，以諸菩薩深心攝取勝妙法故。此明何義？菩薩深心攝取妙法，為不斷絕三寶，為教化眾生行菩提行，為一切種智修善業道，是故菩薩成就修行善業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就修行者，以諸菩薩深心攝取勝妙法故。此明何義？菩薩深心攝取妙法，為不斷絕三寶，為教化眾生行菩提行，為一切種智修善業道，是故菩薩成就修行善業道。

「菩薩有五種法攝取妙法。何等為五？一者、為欲報諸佛恩；二者、為自身故令妙法常住；三者、供養佛故；四者、為欲利益無量眾生；五者、難得妙法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有五種法攝取妙法。何等為五？一者、為欲報諸佛恩；二者、為自身故令妙法常住；三者、供養佛故；四者、為欲利益無量眾生；五者、難得妙法故。

「彼法復有五種法故，名為攝取妙法。何等為五？一者、自如實修行；二者、教他如實修行；三者、降伏諸魔惡刺；四者、捨黑阿波提舍；五者、攝取大阿波提舍諸比丘，是名菩薩成就修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼法復有五種法故，名為攝取妙法。何等為五？一者、自如實修行；二者、教他如實修行；三者、降伏諸魔惡刺；四者、捨黑阿波提舍；五者、攝取大阿波提舍諸比丘，是名菩薩成就修行。

「又成就修行者，以所作業無可譏呵故。此明何義？以諸菩薩一切所作住持修行善業道等，皆不可譏呵，是名菩薩成就修行。有五種法，諸業成就不可譏呵。何等為五？一者、有所為作一切能成；二者、能得大果；三者、不違善法；四者、隨順清淨法；五者、德稱名聞，是名菩薩成就修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又成就修行者，以所作業無可譏呵故。此明何義？以諸菩薩一切所作住持修行善業道等，皆不可譏呵，是名菩薩成就修行。有五種法，諸業成就不可譏呵。何等為五？一者、有所為作一切能成；二者、能得大果；三者、不違善法；四者、隨順清淨法；五者、德稱名聞，是名菩薩成就修行。」