彌勒菩薩所問經論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩所問經論卷第二

後魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏天竺三藏菩提流支譯

問曰：「以何義故名不退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「以何義故名不退轉？」

答曰：「以諸菩薩證得初地畢定因故，乃至未得成佛以來，常以深心如實修行，次第增長菩提之心。彼所治法不能障故，名不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以諸菩薩證得初地畢定因故，乃至未得成佛以來，常以深心如實修行，次第增長菩提之心。彼所治法不能障故，名不退轉。」

問曰：「復以何義，名不退轉阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「復以何義，名不退轉阿耨多羅三藐三菩提？」

答曰：「以得成就不退轉因，謂深心等八種法故。又不退轉心相違之法，身見貪等一切煩惱，以見道力悉遠離故。又身見等一切煩惱，無始世來隨無智生，不能遠離；取我樂等因，離方便般若，為諸世間苦惱所逼，棄捨利益一切眾生取於涅槃。是故菩薩得慈悲深心，遠離取著我樂等因，有方便般若，雖為世間苦惱所逼，而不放捨利益眾生所作之事，斷身見等煩惱根本，彼時得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。是故聖者無盡意說言：『彼心離一切煩惱生。』如是等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以得成就不退轉因，謂深心等八種法故。又不退轉心相違之法，身見貪等一切煩惱，以見道力悉遠離故。又身見等一切煩惱，無始世來隨無智生，不能遠離；取我樂等因，離方便般若，為諸世間苦惱所逼，棄捨利益一切眾生取於涅槃。是故菩薩得慈悲深心，遠離取著我樂等因，有方便般若，雖為世間苦惱所逼，而不放捨利益眾生所作之事，斷身見等煩惱根本，彼時得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。是故聖者無盡意說言：『彼心離一切煩惱生。』如是等。」

問曰：「若離身見等煩惱名不退轉因者，菩薩及須陀洹俱離身見等煩惱。何故菩薩不退轉阿耨多羅三藐三菩提，而須陀洹等退轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若離身見等煩惱名不退轉因者，菩薩及須陀洹俱離身見等煩惱。何故菩薩不退轉阿耨多羅三藐三菩提，而須陀洹等退轉？」

答曰：「以心行差別故。此明何義？菩薩、聲聞發心以來，心行等相一切差別故。云何差別？聲聞之人不能修學利益他因，是故棄捨利益眾生自求涅槃，見三界中貪等煩惱火之所燒無常所逼，厭離三界如身衣火燃，觀無常等五陰有為行，乃至離三界結，然後除貪等煩惱，漸漸微薄出過三界。菩薩之人得深心故，常樂利益一切世間，為諸眾生作利益行。雖為世間苦惱所逼，以成就方便智慧力故，雖能如實修行聲聞道，而不證聲聞道。以先斷所障取聲聞位法故。何者是取聲聞位法？謂捨大悲心，不能增長大悲等行。若諸菩薩得深心等修行菩提心眷屬等法，能作證菩提位因。彼時菩薩見一切法故，能增長菩提心力，方便推求利益一切眾生之事。彼時即見如實法界，見法界故即時遠離見道所治一切煩惱，即得畢竟大菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以心行差別故。此明何義？菩薩、聲聞發心以來，心行等相一切差別故。云何差別？聲聞之人不能修學利益他因，是故棄捨利益眾生自求涅槃，見三界中貪等煩惱火之所燒無常所逼，厭離三界如身衣火燃，觀無常等五陰有為行，乃至離三界結，然後除貪等煩惱，漸漸微薄出過三界。菩薩之人得深心故，常樂利益一切世間，為諸眾生作利益行。雖為世間苦惱所逼，以成就方便智慧力故，雖能如實修行聲聞道，而不證聲聞道。以先斷所障取聲聞位法故。何者是取聲聞位法？謂捨大悲心，不能增長大悲等行。若諸菩薩得深心等修行菩提心眷屬等法，能作證菩提位因。彼時菩薩見一切法故，能增長菩提心力，方便推求利益一切眾生之事。彼時即見如實法界，見法界故即時遠離見道所治一切煩惱，即得畢竟大菩提心。

「如《十地經》說：『菩薩摩訶薩生如是心，是心以大悲為首。』如是等。彼菩薩如是證見道已，方便推求利益一切諸眾生，因善學大悲深心等法，離我樂等不為煩惱火之所燒，因不相似故，菩薩摩訶薩常以深心為利益他而修行故，即見道時斷三界中一切煩惱，而聲聞等先不修集慈悲方便，是故無有利益他行，漸斷煩惱後得羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如《十地經》說：『菩薩摩訶薩生如是心，是心以大悲為首。』如是等。彼菩薩如是證見道已，方便推求利益一切諸眾生，因善學大悲深心等法，離我樂等不為煩惱火之所燒，因不相似故，菩薩摩訶薩常以深心為利益他而修行故，即見道時斷三界中一切煩惱，而聲聞等先不修集慈悲方便，是故無有利益他行，漸斷煩惱後得羅漢。

「以是義故，《大海慧菩薩經》中說：『菩薩先已修集善根，相應煩惱。所謂大悲波羅蜜等，此諸善法名為煩惱，非餘煩惱。依彼煩惱為化眾生住於世間，以其所求未究竟故。』以是義故，雖復俱離彼身見等一切煩惱，而菩薩不退轉阿耨多羅三藐三菩提，聲聞退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是義故，《大海慧菩薩經》中說：『菩薩先已修集善根，相應煩惱。所謂大悲波羅蜜等，此諸善法名為煩惱，非餘煩惱。依彼煩惱為化眾生住於世間，以其所求未究竟故。』以是義故，雖復俱離彼身見等一切煩惱，而菩薩不退轉阿耨多羅三藐三菩提，聲聞退轉。

「如阿耨大池聖者龍王經中，佛告龍王：『菩薩摩訶薩所證之位，是出世間法，而不離世間。龍王！有方便般若聖智三昧，是名菩薩摩訶薩出世間位。龍王！譬如聲聞入聲聞位，名須陀洹，不墮惡道。龍王！菩薩亦爾，入菩薩位，名為不退轉菩薩，不墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如阿耨大池聖者龍王經中，佛告龍王：『菩薩摩訶薩所證之位，是出世間法，而不離世間。龍王！有方便般若聖智三昧，是名菩薩摩訶薩出世間位。龍王！譬如聲聞入聲聞位，名須陀洹，不墮惡道。龍王！菩薩亦爾，入菩薩位，名為不退轉菩薩，不墮惡道。

「『龍王！聲聞之人，不斷煩惱取聲聞位，以其未過不自在法得初果故。龍王！菩薩摩訶薩過聲聞位證菩薩位，是故不取聲聞小果，乃取道場大菩提果。以是義故，聲聞有量，菩薩無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『龍王！聲聞之人，不斷煩惱取聲聞位，以其未過不自在法得初果故。龍王！菩薩摩訶薩過聲聞位證菩薩位，是故不取聲聞小果，乃取道場大菩提果。以是義故，聲聞有量，菩薩無量。

「『龍王！如有二人俱墮高山，其一人者，勇健多力，先已習學種種技能，以方便智還上山頂；其第二人身力微少，先不習學種種技能，無方便智，墮彼山下不能還上。龍王！如是菩薩摩訶薩觀察一切法空無相無願無為，依般若力觀察眾生，住於一切種智山頂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『龍王！如有二人俱墮高山，其一人者，勇健多力，先已習學種種技能，以方便智還上山頂；其第二人身力微少，先不習學種種技能，無方便智，墮彼山下不能還上。龍王！如是菩薩摩訶薩觀察一切法空無相無願無為，依般若力觀察眾生，住於一切種智山頂。』

「復有經說，大德須菩提！菩薩摩訶薩斷身見等無量煩惱，而不取彼聲聞小果，乃取諸佛大菩提果，觀察一切佛法，以大慈悲心憐愍一切眾生，修菩薩行，斷身見等一切煩惱。是故不取聲聞小果，乃取諸佛大菩提果。須菩提白文殊師利言：『文殊師利！此事希有，此大方便菩薩之人，斷身見等一切煩惱，而能不取聲聞小果。』文殊師利言：『大德須菩提！菩薩摩訶薩有大方便所攝智性，是故菩薩雖如實知彼身見等一切煩惱，而能不取聲聞小果。大德須菩提！如大力士持薄利刀斬斷娑羅樹，彼娑羅樹即住不倒。大德須菩提！菩薩摩訶薩亦復如是，有大方便般若智性，是故菩薩斷身見等一切煩惱，而能不取聲聞小果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有經說，大德須菩提！菩薩摩訶薩斷身見等無量煩惱，而不取彼聲聞小果，乃取諸佛大菩提果，觀察一切佛法，以大慈悲心憐愍一切眾生，修菩薩行，斷身見等一切煩惱。是故不取聲聞小果，乃取諸佛大菩提果。須菩提白文殊師利言：『文殊師利！此事希有，此大方便菩薩之人，斷身見等一切煩惱，而能不取聲聞小果。』文殊師利言：『大德須菩提！菩薩摩訶薩有大方便所攝智性，是故菩薩雖如實知彼身見等一切煩惱，而能不取聲聞小果。大德須菩提！如大力士持薄利刀斬斷娑羅樹，彼娑羅樹即住不倒。大德須菩提！菩薩摩訶薩亦復如是，有大方便般若智性，是故菩薩斷身見等一切煩惱，而能不取聲聞小果。

「『大德須菩提！彼娑羅樹復於異時值天雨潤，即便還生枝葉華果，具足如本眾生受用。大德須菩提！菩薩摩訶薩亦復如是，得大慈悲心雨所潤，雖斷身見等諸煩惱，還入三界方便示現生世間家，隨順一切眾生受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大德須菩提！彼娑羅樹復於異時值天雨潤，即便還生枝葉華果，具足如本眾生受用。大德須菩提！菩薩摩訶薩亦復如是，得大慈悲心雨所潤，雖斷身見等諸煩惱，還入三界方便示現生世間家，隨順一切眾生受用。

「『大德須菩提！復於後時彼娑羅樹大風吹動，即便倒地更不復生。大德須菩提！菩薩摩訶薩亦復如是，為大智慧猛風所吹，在道場地永滅不生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大德須菩提！復於後時彼娑羅樹大風吹動，即便倒地更不復生。大德須菩提！菩薩摩訶薩亦復如是，為大智慧猛風所吹，在道場地永滅不生。』

「是故菩薩摩訶薩發心已來，一切心行不同聲聞、辟支佛等，以諸菩薩摩訶薩心行等法本來不同故；若一切同者，應聲聞作菩薩，菩薩作聲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故菩薩摩訶薩發心已來，一切心行不同聲聞、辟支佛等，以諸菩薩摩訶薩心行等法本來不同故；若一切同者，應聲聞作菩薩，菩薩作聲聞。」

問曰：「如聲聞人先斷見道煩惱，然後漸斷修道煩惱，菩薩何故不同聲聞，先斷見道煩惱，然後乃斷修道煩惱？」又問：「如菩薩取無量世住，修集無量善根，須陀洹等何故不取無量世住，亦不修集無量善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「如聲聞人先斷見道煩惱，然後漸斷修道煩惱，菩薩何故不同聲聞，先斷見道煩惱，然後乃斷修道煩惱？」又問：「如菩薩取無量世住，修集無量善根，須陀洹等何故不取無量世住，亦不修集無量善根？」

答曰：「須陀洹等常有樂斷煩惱心故，以得無漏對治明故，轉轉怖畏諸世間故，生如是心：『何時當得離一切苦入無餘涅槃？』故修道中餘殘煩惱自然漸盡。以是義故，聲聞不取無量世住，亦不修集無量善根。菩薩之人無量世來，為諸眾生作利益因，為諸眾生作利益事，得如是等畢竟之心。復見真如甘露法界，觀察一切諸眾生身，而實不異我所求處，是故菩薩見修道中一切煩惱能障利益眾生行故，即見道中一時俱斷。又以觀察利益一切諸眾生樂勝涅槃樂，是故菩薩取無量世住於世間修一切行，謂薩婆若智故能明見，修集無量菩提善根，得大菩提利，是故修集無量善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「須陀洹等常有樂斷煩惱心故，以得無漏對治明故，轉轉怖畏諸世間故，生如是心：『何時當得離一切苦入無餘涅槃？』故修道中餘殘煩惱自然漸盡。以是義故，聲聞不取無量世住，亦不修集無量善根。菩薩之人無量世來，為諸眾生作利益因，為諸眾生作利益事，得如是等畢竟之心。復見真如甘露法界，觀察一切諸眾生身，而實不異我所求處，是故菩薩見修道中一切煩惱能障利益眾生行故，即見道中一時俱斷。又以觀察利益一切諸眾生樂勝涅槃樂，是故菩薩取無量世住於世間修一切行，謂薩婆若智故能明見，修集無量菩提善根，得大菩提利，是故修集無量善根。」

問曰：「菩薩若見修道煩惱能障利益諸眾生行，以是義故，於見道中即斷除者，以何義故，即見道中不以世間智伏修道煩惱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「菩薩若見修道煩惱能障利益諸眾生行，以是義故，於見道中即斷除者，以何義故，即見道中不以世間智伏修道煩惱？」

答曰：「遠離一切煩惱名不退轉因，若離無漏道見法，離無漏道斷一切煩惱者，可如是難，何故世間道不伏修道煩惱？若世間道同世間道，無如是力，是故不得言不退轉；而此菩薩即見道時永斷一切所治之法，得大悲等生畢竟菩提心，名不退轉菩薩。應知！是故菩薩如實見法成就方便，不取聲聞、辟支佛地，如實知見一切世間種種過患，為欲利益一切眾生行世間行，不捨世間，不為世間過患所染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「遠離一切煩惱名不退轉因，若離無漏道見法，離無漏道斷一切煩惱者，可如是難，何故世間道不伏修道煩惱？若世間道同世間道，無如是力，是故不得言不退轉；而此菩薩即見道時永斷一切所治之法，得大悲等生畢竟菩提心，名不退轉菩薩。應知！是故菩薩如實見法成就方便，不取聲聞、辟支佛地，如實知見一切世間種種過患，為欲利益一切眾生行世間行，不捨世間，不為世間過患所染。

「是故聖者文殊師利告天子言：『諸天子！菩薩摩訶薩不住有為不住無為，是故菩薩名為福田。何以故？菩薩離有為法、不住無為法，知有為有過、知無為無過。知一切過故，不住有為；知無為法，不住無為。諸天子！如大力士仰射虛空，而彼射箭於虛空中無所依住，而不墮地。諸天子！此事為難，更有難者。』天子白文殊師利言：『如是之事希有最難，更無難者。』文殊師利告天子言：『菩薩摩訶薩所作難事復過於此，以菩薩摩訶薩不捨有為而證無為，不墮有為而能教化墮有為者。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故聖者文殊師利告天子言：『諸天子！菩薩摩訶薩不住有為不住無為，是故菩薩名為福田。何以故？菩薩離有為法、不住無為法，知有為有過、知無為無過。知一切過故，不住有為；知無為法，不住無為。諸天子！如大力士仰射虛空，而彼射箭於虛空中無所依住，而不墮地。諸天子！此事為難，更有難者。』天子白文殊師利言：『如是之事希有最難，更無難者。』文殊師利告天子言：『菩薩摩訶薩所作難事復過於此，以菩薩摩訶薩不捨有為而證無為，不墮有為而能教化墮有為者。』」

問曰：「畢竟定者，如來經說：『若畢竟定聲聞之人，遠離三結得須陀洹不墮惡道，人天七反永離諸苦，畢竟證得阿羅漢道。』菩薩亦爾斷三結等，以何義故，不同聲聞而無量世住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「畢竟定者，如來經說：『若畢竟定聲聞之人，遠離三結得須陀洹不墮惡道，人天七反永離諸苦，畢竟證得阿羅漢道。』菩薩亦爾斷三結等，以何義故，不同聲聞而無量世住？」

答曰：「此義不然。何以故？言畢竟定者，依聲聞乘修多羅說，菩薩摩訶薩依無量行、依求一切種智，清淨出世間道能淨薩婆若。大乘修多羅中說：『以是義故，菩薩攝取無量世住。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「此義不然。何以故？言畢竟定者，依聲聞乘修多羅說，菩薩摩訶薩依無量行、依求一切種智，清淨出世間道能淨薩婆若。大乘修多羅中說：『以是義故，菩薩攝取無量世住。』」

問曰：「此義不然。何以故？若初地菩薩摩訶薩遠離一切對治之法，得畢竟不退轉阿耨多羅三藐三菩提者，以何義故，文殊師利問菩提經中說：『初發心能過聲聞地，第二行發心能過辟支佛地，第三不退發心過不定地，第四一生補處發心安住定地。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「此義不然。何以故？若初地菩薩摩訶薩遠離一切對治之法，得畢竟不退轉阿耨多羅三藐三菩提者，以何義故，文殊師利問菩提經中說：『初發心能過聲聞地，第二行發心能過辟支佛地，第三不退發心過不定地，第四一生補處發心安住定地。』」

答曰：「彼經中依證勝進地、依遠中遠離所治法、依上上地說過不定地，是故此說不違彼經。此義云何？如初禪對治法。此明何義？如小乘人未來禪中斷不定因欲界修道煩惱，乃至第四禪中亦說斷修道煩惱，以遠中遠勝對治法而不相違。何以故？以對治因等故。菩薩摩訶薩亦復如是，於初地中斷菩提心相違退因，謂身見等一切煩惱，以得成就深心等修行，畢竟遠離退菩提心因故，乃至八地中得勝進遠中遠勝對治法，名為過不定地安住定地。以對治法等故、以定因故，言過不定地，義不相違。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「彼經中依證勝進地、依遠中遠離所治法、依上上地說過不定地，是故此說不違彼經。此義云何？如初禪對治法。此明何義？如小乘人未來禪中斷不定因欲界修道煩惱，乃至第四禪中亦說斷修道煩惱，以遠中遠勝對治法而不相違。何以故？以對治因等故。菩薩摩訶薩亦復如是，於初地中斷菩提心相違退因，謂身見等一切煩惱，以得成就深心等修行，畢竟遠離退菩提心因故，乃至八地中得勝進遠中遠勝對治法，名為過不定地安住定地。以對治法等故、以定因故，言過不定地，義不相違。」

「又言過不定地者，求佛菩提大涅槃心未斷絕故，所起諸行功用疲惓名不定因，是故八地以上始言過不定地。此義云何？如彼處過苦等。此明何義？如小乘中厭過欲界苦，雖厭過欲界苦，而初禪地未過識等苦因，以未過所治法，是故如來經中說第二禪中過苦。如經中說：『憂根何處滅？』佛言：『初禪中滅。』又問：『苦根何處滅？』佛言：『二禪中滅。』又問：『喜根何處滅？』佛言：『三禪中滅。』又問：『樂根何處滅？』佛言：『四禪中滅。』如是過一切色相等厭，初禪時即過一切色等諸相，而第四禪中厭過因故，說第四禪過。菩薩摩訶薩亦復如是，於初地中已過不定地，二地已上乃至七地以來，求佛菩提大涅槃心未斷絕故，所起因行疲惓功用名不定地，是故為彼未滿足心不定因故，八地中說過不定地，言不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又言過不定地者，求佛菩提大涅槃心未斷絕故，所起諸行功用疲惓名不定因，是故八地以上始言過不定地。此義云何？如彼處過苦等。此明何義？如小乘中厭過欲界苦，雖厭過欲界苦，而初禪地未過識等苦因，以未過所治法，是故如來經中說第二禪中過苦。如經中說：『憂根何處滅？』佛言：『初禪中滅。』又問：『苦根何處滅？』佛言：『二禪中滅。』又問：『喜根何處滅？』佛言：『三禪中滅。』又問：『樂根何處滅？』佛言：『四禪中滅。』如是過一切色相等厭，初禪時即過一切色等諸相，而第四禪中厭過因故，說第四禪過。菩薩摩訶薩亦復如是，於初地中已過不定地，二地已上乃至七地以來，求佛菩提大涅槃心未斷絕故，所起因行疲惓功用名不定地，是故為彼未滿足心不定因故，八地中說過不定地，言不相違。

「又得畢竟菩提心因緣具足和合故，言初發心過聲聞地。如《法印經》中如來說言：『彌勒！發菩提心有七種因。何等為七？一者、諸佛教化發菩提心；二者、見法欲滅發菩提心；三者、於諸眾生起大慈悲發菩提心；四者、菩薩教化發菩提心；五者、因布施故發菩提心；六者、學他發菩提心；七者、聞說如來三十二相八十種好發菩提心。彌勒！諸佛教化發菩提心、見法欲滅發菩提心、於諸眾生起大慈悲發菩提心，此三發心能護正法、速疾成就阿耨多羅三藐三菩提，餘四發心非真菩薩，不能護持諸佛正法、速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。』此明何義？若菩薩成就深心畢竟不退，得大悲心大勇猛力，為諸世間一切眾生過箭所射，而觀眾生起大慈悲，攝諸善根聚集增長，故言初發心時過聲聞地。第二發心過辟支佛地者，辟支佛人、勝聲聞人畢竟不為他身，畢竟自為身求寂滅涅槃。若菩薩初觀察法性上上觀無生法忍時，未得過不定道，所有生心皆悉能過、聲聞辟支佛地故，言第二發心過辟支佛地。第三發心過不定地者，於初地中離不定因得定因故，所有生心過不定地故，言第三發心過不定地。第四發心安住定地者，二地已上遠離一切所治之法，是故安住畢竟定地故，言第四發心安住定地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又得畢竟菩提心因緣具足和合故，言初發心過聲聞地。如《法印經》中如來說言：『彌勒！發菩提心有七種因。何等為七？一者、諸佛教化發菩提心；二者、見法欲滅發菩提心；三者、於諸眾生起大慈悲發菩提心；四者、菩薩教化發菩提心；五者、因布施故發菩提心；六者、學他發菩提心；七者、聞說如來三十二相八十種好發菩提心。彌勒！諸佛教化發菩提心、見法欲滅發菩提心、於諸眾生起大慈悲發菩提心，此三發心能護正法、速疾成就阿耨多羅三藐三菩提，餘四發心非真菩薩，不能護持諸佛正法、速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。』此明何義？若菩薩成就深心畢竟不退，得大悲心大勇猛力，為諸世間一切眾生過箭所射，而觀眾生起大慈悲，攝諸善根聚集增長，故言初發心時過聲聞地。第二發心過辟支佛地者，辟支佛人、勝聲聞人畢竟不為他身，畢竟自為身求寂滅涅槃。若菩薩初觀察法性上上觀無生法忍時，未得過不定道，所有生心皆悉能過、聲聞辟支佛地故，言第二發心過辟支佛地。第三發心過不定地者，於初地中離不定因得定因故，所有生心過不定地故，言第三發心過不定地。第四發心安住定地者，二地已上遠離一切所治之法，是故安住畢竟定地故，言第四發心安住定地。

「又不退轉阿耨多羅三藐三菩提者，所謂菩薩得離發菩提心相違法時，名不退轉菩薩。如《寶女經》中說：『寶女！菩薩摩訶薩有三十二罣礙塹路發菩提心相違之法。何等三十二？一者、求聲聞乘；二者、求辟支佛乘；三者、求釋梵處；四者、倚著所生淨修梵行；五者、專一德本言是我所；六者、若得財寶慳貪愛悋；七者、以偏黨心而施眾生；八者、輕易戒禁；九者、不念道心專精之行；十者、瞋恚之事以為名聞；十一者、其心放逸；十二者、馳騁；十三者、不求博聞；十四者、不察所造；十五者、貢高自大；十六者、不能清淨身口心行；十七者、不護正法；十八者、背捨師恩；十九者、不棄捨恩；二十者、離堅要法；二十一者、習諸惡友；二十二者、隨諸陰種；二十三者、不勤助道；二十四者、念不善本；二十五者、所發道意無權方便；二十六者、不以慇懃咨嗟三寶；二十七者、憎諸菩薩；二十八者、所未聞法聞之誹謗；二十九者、不覺事；三十者、習持俗典；三十一者、不肯勸化眾生類；三十二者、厭於生死。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又不退轉阿耨多羅三藐三菩提者，所謂菩薩得離發菩提心相違法時，名不退轉菩薩。如《寶女經》中說：『寶女！菩薩摩訶薩有三十二罣礙塹路發菩提心相違之法。何等三十二？一者、求聲聞乘；二者、求辟支佛乘；三者、求釋梵處；四者、倚著所生淨修梵行；五者、專一德本言是我所；六者、若得財寶慳貪愛悋；七者、以偏黨心而施眾生；八者、輕易戒禁；九者、不念道心專精之行；十者、瞋恚之事以為名聞；十一者、其心放逸；十二者、馳騁；十三者、不求博聞；十四者、不察所造；十五者、貢高自大；十六者、不能清淨身口心行；十七者、不護正法；十八者、背捨師恩；十九者、不棄捨恩；二十者、離堅要法；二十一者、習諸惡友；二十二者、隨諸陰種；二十三者、不勤助道；二十四者、念不善本；二十五者、所發道意無權方便；二十六者、不以慇懃咨嗟三寶；二十七者、憎諸菩薩；二十八者、所未聞法聞之誹謗；二十九者、不覺事；三十者、習持俗典；三十一者、不肯勸化眾生類；三十二者、厭於生死。』

「又復所以不退不轉，以諸菩薩畢竟受持不退轉法故。如《娑伽羅龍王經》中說：『龍王！菩薩摩訶薩畢竟成就八種法故，得名為入不退不轉菩薩之數。何等為八？所謂如說修行：一者、觀察自過不觀他過；二者、乃至不為自身命故施惡於人；三者、若得利養其心不高，若失利養心亦不下；四者、於諸眾生起福田想，不生惡心；五者、所有財物悉與一切眾生共之；六者、於諸法中不欲獨解令他不知；七者、見他得樂生歡喜心，不由自樂生歡喜心；八者、於愛不愛其心平等。菩薩具此八種法故，不退不轉阿耨多羅三藐三菩提。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復所以不退不轉，以諸菩薩畢竟受持不退轉法故。如《娑伽羅龍王經》中說：『龍王！菩薩摩訶薩畢竟成就八種法故，得名為入不退不轉菩薩之數。何等為八？所謂如說修行：一者、觀察自過不觀他過；二者、乃至不為自身命故施惡於人；三者、若得利養其心不高，若失利養心亦不下；四者、於諸眾生起福田想，不生惡心；五者、所有財物悉與一切眾生共之；六者、於諸法中不欲獨解令他不知；七者、見他得樂生歡喜心，不由自樂生歡喜心；八者、於愛不愛其心平等。菩薩具此八種法故，不退不轉阿耨多羅三藐三菩提。』」

問曰：「應說不轉相，云何不轉相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「應說不轉相，云何不轉相？」

答曰：「我正欲說，而汝復問。菩薩成就不轉相者，如來處處修多羅中廣說，應知。如《智印三昧修多羅》中說言：『彌勒！有五種法名為菩薩畢竟不轉阿耨多羅三藐三菩提相。何等為五？一者、於諸眾生起平等心；二者、於他利養不生嫉心；三者、乃至自為身命，不說法師比丘諸惡過失；四者、終不貪著供養恭敬讚歎等事；五者、畢竟得甚深法智忍。彌勒！更有五法故，得名為不轉菩薩。何等為五？一者、不見自身；二者、不見他身；三者、心不分別妄說法界；四者、不見菩提；五者、不以相見如來。』如是等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我正欲說，而汝復問。菩薩成就不轉相者，如來處處修多羅中廣說，應知。如《智印三昧修多羅》中說言：『彌勒！有五種法名為菩薩畢竟不轉阿耨多羅三藐三菩提相。何等為五？一者、於諸眾生起平等心；二者、於他利養不生嫉心；三者、乃至自為身命，不說法師比丘諸惡過失；四者、終不貪著供養恭敬讚歎等事；五者、畢竟得甚深法智忍。彌勒！更有五法故，得名為不轉菩薩。何等為五？一者、不見自身；二者、不見他身；三者、心不分別妄說法界；四者、不見菩提；五者、不以相見如來。』如是等。

「又《般若波羅蜜經》中廣說不轉之相，如彼經說應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又《般若波羅蜜經》中廣說不轉之相，如彼經說應知。」

問曰：「云何得異法菩提心？不退轉菩提心因，於異佛菩提名不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「云何得異法菩提心？不退轉菩提心因，於異佛菩提名不退轉阿耨多羅三藐三菩提心。」

答曰：「以得決定因故。此明何義？以初地菩薩成就畢竟因，以依此因畢竟證大菩提，是故言得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。言阿耨多羅者，謂勝一切有為法故；言三藐三菩提者，謂離一切諸不善法煩惱習氣故，於一切處無障礙故，一切種一切法如實正知故。是故言三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以得決定因故。此明何義？以初地菩薩成就畢竟因，以依此因畢竟證大菩提，是故言得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。言阿耨多羅者，謂勝一切有為法故；言三藐三菩提者，謂離一切諸不善法煩惱習氣故，於一切處無障礙故，一切種一切法如實正知故。是故言三藐三菩提。」

問曰：「應說不退不轉功德，云何不退不轉功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「應說不退不轉功德，云何不退不轉功德？」

答曰：「不退不轉功德者，如來處處經中廣說，應知。如《十地經》說：『諸佛子！若有眾生厚集善根故、善集諸善行故、善集諸功德行故，善供養諸佛故、善集清白法故、善知識善護故、善清淨心故、入深廣心故、畢竟信樂大法故、現大慈悲故，如是眾生乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不退不轉功德者，如來處處經中廣說，應知。如《十地經》說：『諸佛子！若有眾生厚集善根故、善集諸善行故、善集諸功德行故，善供養諸佛故、善集清白法故、善知識善護故、善清淨心故、入深廣心故、畢竟信樂大法故、現大慈悲故，如是眾生乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。』

「厚集善根者，菩薩從初發心已來能過聲聞、辟支佛性，是故能與不退不轉菩薩之位以為種子，貪等善根非正種子。久修無量諸功德行故，言厚集善根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「厚集善根者，菩薩從初發心已來能過聲聞、辟支佛性，是故能與不退不轉菩薩之位以為種子，貪等善根非正種子。久修無量諸功德行故，言厚集善根故。

「善集諸善行者，菩薩正修諸行，名修諸善行，行修生起名異義一。又言行者，清淨身口意業正命自活，以諸菩薩離損害心，為起成就利益一切諸眾生行，一切聲聞、辟支佛等不能得度智慧大海，而菩薩能渡故，言善集諸善行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善集諸善行者，菩薩正修諸行，名修諸善行，行修生起名異義一。又言行者，清淨身口意業正命自活，以諸菩薩離損害心，為起成就利益一切諸眾生行，一切聲聞、辟支佛等不能得度智慧大海，而菩薩能渡故，言善集諸善行故。

「善集諸功德者，以布施忍辱不放逸等，四攝四家化眾生因，諸法種子增長正集故，言善集諸功德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善集諸功德者，以布施忍辱不放逸等，四攝四家化眾生因，諸法種子增長正集故，言善集諸功德故。

「善供養諸佛者，為增長他利益因力即是己事，正快無量種種供養、種種恭敬、聞正法等，生生供養恭敬諸佛故，言善供養諸佛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善供養諸佛者，為增長他利益因力即是己事，正快無量種種供養、種種恭敬、聞正法等，生生供養恭敬諸佛故，言善供養諸佛故。

「善集清白法者，以諸菩薩無量門集布施等行修諸白法，為取大菩提成就一味心正迴向故，能成就不退轉法故，言善集清白法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善集清白法者，以諸菩薩無量門集布施等行修諸白法，為取大菩提成就一味心正迴向故，能成就不退轉法故，言善集清白法故。

「善知識善護者，唯佛如來為善知識，能護菩薩令發心增長，安住不退不轉法中故，言善知識善護故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善知識善護者，唯佛如來為善知識，能護菩薩令發心增長，安住不退不轉法中故，言善知識善護故。

「善清淨心者，以不求自樂、專一味心為他利益，長夜不為自愛等門煩惱所染故，言善清淨心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善清淨心者，以不求自樂、專一味心為他利益，長夜不為自愛等門煩惱所染故，言善清淨心故。

「入深廣心者，大乘法中專念廣勝畢竟因成就故，言入深廣心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入深廣心者，大乘法中專念廣勝畢竟因成就故，言入深廣心故。

「畢竟信樂大法者，以起大心不怯弱故，不畏世間一切諸苦，見求小乘諸眾生等起大悲心，欲與一切眾生樂，故知一切種智處，以方便力令眾生得故，言畢竟信樂大法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畢竟信樂大法者，以起大心不怯弱故，不畏世間一切諸苦，見求小乘諸眾生等起大悲心，欲與一切眾生樂，故知一切種智處，以方便力令眾生得故，言畢竟信樂大法故。

「現大慈悲者，以見生死種種諸苦逼惱眾生，無舍無洲無有救者，為彼眾生滅諸苦惱，行捨大捨極難捨等，以方便力入大苦中故現慈悲。又言慈者，初發心菩薩以少力故，但願憐愍一切眾生，是故名慈。又言悲者，如是如是為於一切眾生修行，如是如是於勝法中起上上心，是故名悲，故言現大慈悲故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現大慈悲者，以見生死種種諸苦逼惱眾生，無舍無洲無有救者，為彼眾生滅諸苦惱，行捨大捨極難捨等，以方便力入大苦中故現慈悲。又言慈者，初發心菩薩以少力故，但願憐愍一切眾生，是故名慈。又言悲者，如是如是為於一切眾生修行，如是如是於勝法中起上上心，是故名悲，故言現大慈悲故。

「又不退轉者，菩薩摩訶薩有八種法，能成不退轉地。何等為八？一者、大悲；二者、心安住；三者、智慧；四者、方便；五者、不放逸；六者、發精進；七者、善住念；八者、值善知識。初發心菩薩應速修行此八種法如救頭然，後方修集菩薩其餘不退轉法，依此八法修集其餘不退不轉一切功德。彼不退轉一切功德，處處經中廣說應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又不退轉者，菩薩摩訶薩有八種法，能成不退轉地。何等為八？一者、大悲；二者、心安住；三者、智慧；四者、方便；五者、不放逸；六者、發精進；七者、善住念；八者、值善知識。初發心菩薩應速修行此八種法如救頭然，後方修集菩薩其餘不退轉法，依此八法修集其餘不退不轉一切功德。彼不退轉一切功德，處處經中廣說應知。」

問曰：「但說不退阿耨多羅三藐三菩提便足，何故復言不轉？以得不退者即是不轉故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「但說不退阿耨多羅三藐三菩提便足，何故復言不轉？以得不退者即是不轉故。」

答曰：「以得不退因畢竟成就深心，故名不退。言不轉者，依不退深心，起餘心行上上勝進，故名不轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以得不退因畢竟成就深心，故名不退。言不轉者，依不退深心，起餘心行上上勝進，故名不轉。」

問曰：「若爾，不退不轉更無異義，云何不轉於不退為勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若爾，不退不轉更無異義，云何不轉於不退為勝？」

答曰：「言不退者，依不損害心根本業道，起利益他行，證上上勝義故；言不轉者，修行成故。又不退者，永斷一切得勝法障身見等煩惱根本盡故；言不轉者，於修道中斷滅根本無明故。又不退者，善集具足功德故；言不轉者，善集具足智慧故。又不退者，成就方便故；言不轉者，成就般若故。又不退者，過聲聞辟支佛地因故；言不轉者，善集得菩提諸善根故。又不退者，成就大力故；言不轉者，成就修行故。又不退者，具足成就十力因故；言不轉者，具足成就四無畏因故。又不退者，依檀等白法為利益眾生故；言不轉者，檀等善根為眾生故迴向大菩提，常樂利益諸眾生故。又不退者，以得初地不失菩提心因，深心等成就故；言不轉者，二地已上起心十善業道所攝，異十善業道修行檀等數數增長故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「言不退者，依不損害心根本業道，起利益他行，證上上勝義故；言不轉者，修行成故。又不退者，永斷一切得勝法障身見等煩惱根本盡故；言不轉者，於修道中斷滅根本無明故。又不退者，善集具足功德故；言不轉者，善集具足智慧故。又不退者，成就方便故；言不轉者，成就般若故。又不退者，過聲聞辟支佛地因故；言不轉者，善集得菩提諸善根故。又不退者，成就大力故；言不轉者，成就修行故。又不退者，具足成就十力因故；言不轉者，具足成就四無畏因故。又不退者，依檀等白法為利益眾生故；言不轉者，檀等善根為眾生故迴向大菩提，常樂利益諸眾生故。又不退者，以得初地不失菩提心因，深心等成就故；言不轉者，二地已上起心十善業道所攝，異十善業道修行檀等數數增長故。」

問曰：「勝進法者，其義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「勝進法者，其義云何？」

答曰：「以諸菩薩心行增長，於先所得白淨法中上上勝進。以是義故，名勝進法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以諸菩薩心行增長，於先所得白淨法中上上勝進。以是義故，名勝進法。

「降伏一切諸魔怨敵者，以降伏魔、降伏怨、降伏敵對，是故說言降伏一切諸魔怨敵。此義云何？菩薩降伏煩惱魔故，天魔伺求不得少過，故言降伏一切諸魔；以得聞思修慧力故，利益眾生相違怨等所不能障，故言降伏一切諸怨；一切外道諸論師等不能折伏，故言降伏一切敵對。是故說言降伏一切諸魔怨敵。又以般若力故，斷煩惱魔，故言降伏一切諸魔；以方便力故能修集菩提善根，過二乘所證涅槃怨敵，是故說言降伏一切諸魔怨敵。又復成就深心等法，過魔道因，故言降伏一切諸魔；求一切智地心未斷絕，伏所敵對疲惓等法，求一切智地心已斷絕，斷所敵對疲惓等法，故言降伏一切敵對。又得菩薩十種自在故，能降伏陰等四魔，故言降伏一切諸魔；以住正定聚過菩薩怨敵聲聞辟支佛地，是故名為降伏怨敵。又能善知諸魔業事，故言降伏一切諸魔；得諸菩薩善淨諸業，能過一切諸惡道因，故言降伏一切怨敵。又能善護所治等法諸魔怨敵，是故名為降伏一切諸魔怨敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「降伏一切諸魔怨敵者，以降伏魔、降伏怨、降伏敵對，是故說言降伏一切諸魔怨敵。此義云何？菩薩降伏煩惱魔故，天魔伺求不得少過，故言降伏一切諸魔；以得聞思修慧力故，利益眾生相違怨等所不能障，故言降伏一切諸怨；一切外道諸論師等不能折伏，故言降伏一切敵對。是故說言降伏一切諸魔怨敵。又以般若力故，斷煩惱魔，故言降伏一切諸魔；以方便力故能修集菩提善根，過二乘所證涅槃怨敵，是故說言降伏一切諸魔怨敵。又復成就深心等法，過魔道因，故言降伏一切諸魔；求一切智地心未斷絕，伏所敵對疲惓等法，求一切智地心已斷絕，斷所敵對疲惓等法，故言降伏一切敵對。又得菩薩十種自在故，能降伏陰等四魔，故言降伏一切諸魔；以住正定聚過菩薩怨敵聲聞辟支佛地，是故名為降伏怨敵。又能善知諸魔業事，故言降伏一切諸魔；得諸菩薩善淨諸業，能過一切諸惡道因，故言降伏一切怨敵。又能善護所治等法諸魔怨敵，是故名為降伏一切諸魔怨敵。

「如經中佛說：『龍王！菩薩摩訶薩成就八法故，能降伏諸魔怨敵。何等為八？所謂一者、知五陰法如幻化故；二者、離身見等一切煩惱，如實知空故；三者、如實知一切有為行，不生而生諸世間故；四者、常教化眾生，常不捨離菩提心故；五者、心常堅固修行精進，而常怖畏三界故；六者、入不應入者，而常求上智為眾生故；七者、常修集功德，而信無常相故；八者、常修集智慧功德，而不求聲聞辟支佛智故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如經中佛說：『龍王！菩薩摩訶薩成就八法故，能降伏諸魔怨敵。何等為八？所謂一者、知五陰法如幻化故；二者、離身見等一切煩惱，如實知空故；三者、如實知一切有為行，不生而生諸世間故；四者、常教化眾生，常不捨離菩提心故；五者、心常堅固修行精進，而常怖畏三界故；六者、入不應入者，而常求上智為眾生故；七者、常修集功德，而信無常相故；八者、常修集智慧功德，而不求聲聞辟支佛智故。』」

問曰：「應說菩薩行，云何菩薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「應說菩薩行，云何菩薩行？」

答曰：「菩薩行者，菩薩深見世間過患涅槃利益，發起智慧方便所攝大慈悲心，常為利益眾生修行，是故名為行菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「菩薩行者，菩薩深見世間過患涅槃利益，發起智慧方便所攝大慈悲心，常為利益眾生修行，是故名為行菩薩行。

「如實知一切法自體相者，知一切法如彼法相如實知故。又自體相名為相，如彼一切法自體相相，如是如實知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如實知一切法自體相者，知一切法如彼法相如實知故。又自體相名為相，如彼一切法自體相相，如是如實知。」

問曰：「應如是說知一切法相，不應說知一切法自體相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「應如是說知一切法相，不應說知一切法自體相？」

答曰：「為明可見、能見法不二故，是故說如實知一切法自體相。此義云何？為明諸法自體相不離諸法更有相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「為明可見、能見法不二故，是故說如實知一切法自體相。此義云何？為明諸法自體相不離諸法更有相故。」

問曰：「若爾，應如是說知諸法體，不應說知相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「若爾，應如是說知諸法體，不應說知相。」

答曰：「不然。若如是說，不離向所說過。此明何義？如諸法相離諸法更有體，恐如是取，為護彼過故二種說。此明何義？即自體相離體更無相，自體與相名異義一，是故說如實知一切法自體相，不如向難所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不然。若如是說，不離向所說過。此明何義？如諸法相離諸法更有體，恐如是取，為護彼過故二種說。此明何義？即自體相離體更無相，自體與相名異義一，是故說如實知一切法自體相，不如向難所說。」

問曰：「何故名為自體相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「何故名為自體相？」

答曰：「若如實知一切諸法因緣，而有無實體相。此明何義？以諸菩薩隨順出世間智慧，能如實知彼諸法體。能如實知諸法體者，以見一切有為諸行依他因緣不常不斷。以是義故，不著斷常虛妄執著，有無不二成就中道。如實知見諸有為行虛妄不實，以得清淨心知有為行虛妄分別故，遠離破戒等垢因，清淨戒具足，乃至未成佛來修集善根，與一切眾生樂因，令得一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「若如實知一切諸法因緣，而有無實體相。此明何義？以諸菩薩隨順出世間智慧，能如實知彼諸法體。能如實知諸法體者，以見一切有為諸行依他因緣不常不斷。以是義故，不著斷常虛妄執著，有無不二成就中道。如實知見諸有為行虛妄不實，以得清淨心知有為行虛妄分別故，遠離破戒等垢因，清淨戒具足，乃至未成佛來修集善根，與一切眾生樂因，令得一切種智。」