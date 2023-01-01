彌勒菩薩所問經論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩所問經論卷第一

後魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，并諸菩薩摩訶薩十千人等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，并諸菩薩摩訶薩十千人等。

爾時，彌勒菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白佛言：「世尊！我今欲以少法問於如來、應、正遍知。不審世尊！聽許以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛白佛言：「世尊！我今欲以少法問於如來、應、正遍知。不審世尊！聽許以不？」

爾時，世尊告彌勒菩薩摩訶薩言：「彌勒！隨汝心念問於如來、應、正遍知。我當為汝分別解說，令汝心喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告彌勒菩薩摩訶薩言：「彌勒！隨汝心念問於如來、應、正遍知。我當為汝分別解說，令汝心喜。」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是願樂欲聞。世尊！諸菩薩摩訶薩畢竟成就幾法，不退阿耨多羅三藐三菩提，於勝進法中不退不轉，行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵，如實知一切法自體相，於諸世間心不疲惓，以心不疲惓故不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是願樂欲聞。世尊！諸菩薩摩訶薩畢竟成就幾法，不退阿耨多羅三藐三菩提，於勝進法中不退不轉，行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵，如實知一切法自體相，於諸世間心不疲惓，以心不疲惓故不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提？」

爾時，世尊告彌勒菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！彌勒！汝今乃能問於如來如是深義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告彌勒菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！彌勒！汝今乃能問於如來如是深義。」

佛復告彌勒菩薩摩訶薩言：「汝今應當一心諦聽，吾當為汝分別解說如是深義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告彌勒菩薩摩訶薩言：「汝今應當一心諦聽，吾當為汝分別解說如是深義。」

即時，彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是。願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時，彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是。願樂欲聞。」

佛復告彌勒菩薩摩訶薩言：「彌勒！若諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法，不退阿耨多羅三藐三菩提，於勝進法中不退不轉，行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵，如實知一切法自體相，於諸世間心不疲惓，以心不疲惓故不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為八？彌勒！所謂諸菩薩摩訶薩成就深心、成就行心、成就捨心、成就善知迴向方便心、成就大慈心、成就大悲心、成就善知方便、成就般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告彌勒菩薩摩訶薩言：「彌勒！若諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法，不退阿耨多羅三藐三菩提，於勝進法中不退不轉，行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵，如實知一切法自體相，於諸世間心不疲惓，以心不疲惓故不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。何等為八？彌勒！所謂諸菩薩摩訶薩成就深心、成就行心、成就捨心、成就善知迴向方便心、成就大慈心、成就大悲心、成就善知方便、成就般若波羅蜜。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就深心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀呰佛，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。聞讚歎法及毀呰法，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。聞讚歎僧及毀呰僧，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就深心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就深心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩聞讚歎佛及毀呰佛，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。聞讚歎法及毀呰法，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。聞讚歎僧及毀呰僧，其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就深心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就行心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩遠離殺生、遠離偷盜、遠離邪婬、遠離妄語、遠離兩舌、遠離惡口、遠離綺語。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就行心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就行心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩遠離殺生、遠離偷盜、遠離邪婬、遠離妄語、遠離兩舌、遠離惡口、遠離綺語。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就行心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就捨心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩是能捨主、是能施主，施諸沙門及婆羅門、貧窮乞匃下賤人等，衣食臥具隨病湯藥所須之物。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就捨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就捨心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩是能捨主、是能施主，施諸沙門及婆羅門、貧窮乞匃下賤人等，衣食臥具隨病湯藥所須之物。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就捨心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就善知迴向方便心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩所修善根，謂身口意業，皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知迴向方便心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就善知迴向方便心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩所修善根，謂身口意業，皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知迴向方便心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就大慈心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈身業，畢竟成就大慈口業，畢竟成就大慈意業。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就大慈心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈身業，畢竟成就大慈口業，畢竟成就大慈意業。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就大悲心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩畢竟成就不可譏呵身業，畢竟成就不可譏呵口業，畢竟成就不可譏呵意業。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就大悲心？彌勒！若諸菩薩摩訶薩畢竟成就不可譏呵身業，畢竟成就不可譏呵口業，畢竟成就不可譏呵意業。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就善知方便？彌勒！若諸菩薩摩訶薩善知世諦，善知第一義諦，善知二諦。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就善知方便？彌勒！若諸菩薩摩訶薩善知世諦，善知第一義諦，善知二諦。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知方便。

「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜？彌勒！若諸菩薩摩訶薩如是覺知，依此法有此法、依此法生此法，所謂無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱，如是唯有大苦聚集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！云何諸菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜？彌勒！若諸菩薩摩訶薩如是覺知，依此法有此法、依此法生此法，所謂無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱，如是唯有大苦聚集。

「彌勒！此法無故此法無、此法滅故此法滅，所謂無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦惱滅，如是唯有大苦聚集滅。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！此法無故此法無、此法滅故此法滅，所謂無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦惱滅，如是唯有大苦聚集滅。彌勒！如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就般若波羅蜜。

「彌勒！是名諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法，不退阿耨多羅三藐三菩提，於勝進法中不退不轉，行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵，如實知一切法自體相，於諸世間心不疲惓，以心不疲惓故不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！是名諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法，不退阿耨多羅三藐三菩提，於勝進法中不退不轉，行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵，如實知一切法自體相，於諸世間心不疲惓，以心不疲惓故不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。」

佛說此經已。彌勒菩薩摩訶薩，及餘諸菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已。彌勒菩薩摩訶薩，及餘諸菩薩摩訶薩、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

彌勒菩薩摩訶薩所問經論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩摩訶薩所問經論卷第一

歸命彌勒世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命彌勒世尊。

問曰：「何故如來說此修多羅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「何故如來說此修多羅？」

答曰：「捨等四句示現施、戒、修行相三種功德，是菩薩、外道、聲聞、辟支佛共法；深心等四句示現即彼四法唯菩薩行，不與外道、聲聞、辟支佛共，是故如來說此修多羅。布施示現施功德，遠離殺生等示現戒功德，慈悲等二句示現修行功德，此義云何？有外道凡夫，離善知識、不聞正法、不善思惟、不如說行故，妄執常見等能集業因，諸結使等相依有力增長世間因故，堅著妄執決定成就世間因故，離實諦見故無利益他心故，貪著世樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「捨等四句示現施、戒、修行相三種功德，是菩薩、外道、聲聞、辟支佛共法；深心等四句示現即彼四法唯菩薩行，不與外道、聲聞、辟支佛共，是故如來說此修多羅。布施示現施功德，遠離殺生等示現戒功德，慈悲等二句示現修行功德，此義云何？有外道凡夫，離善知識、不聞正法、不善思惟、不如說行故，妄執常見等能集業因，諸結使等相依有力增長世間因故，堅著妄執決定成就世間因故，離實諦見故無利益他心故，貪著世樂故。

「彼諸外道雖有施等善根種子，以疑悔故，愛水潤識，住五取陰地，無明土覆時節和合能生識牙，次第增長成世間果。又聲聞、辟支佛人親近善知識，從已度生死海、欲度生死海人，聞說世間過患、復自少見，厭世間苦、樂涅槃樂，欲捨世間、追求出道，雖不取施等功德而亦不離施等功德，能伏煩惱得上勝法。以是義故，雖復修集施等善法，以無四法故，不得大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸外道雖有施等善根種子，以疑悔故，愛水潤識，住五取陰地，無明土覆時節和合能生識牙，次第增長成世間果。又聲聞、辟支佛人親近善知識，從已度生死海、欲度生死海人，聞說世間過患、復自少見，厭世間苦、樂涅槃樂，欲捨世間、追求出道，雖不取施等功德而亦不離施等功德，能伏煩惱得上勝法。以是義故，雖復修集施等善法，以無四法故，不得大菩提。

「又，菩薩人畢竟具足成就八法，建立大事、荷負重擔，親近真善知識，深見世間過患、知涅槃寂靜，為眾生故不厭世間苦，初發菩提心不失因故，深心成就；捨自身樂為利益眾生故，修行施等功德迴向大菩提，依方便力增長微少施等功德，能護自身不墮聲聞辟支佛地；以究竟成就般若波羅蜜故，能清淨施等功德，令住菩薩道，示現深心等四句，能攝取施等四句，為菩薩不同法，能得一切種智，是故如來說此修多羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，菩薩人畢竟具足成就八法，建立大事、荷負重擔，親近真善知識，深見世間過患、知涅槃寂靜，為眾生故不厭世間苦，初發菩提心不失因故，深心成就；捨自身樂為利益眾生故，修行施等功德迴向大菩提，依方便力增長微少施等功德，能護自身不墮聲聞辟支佛地；以究竟成就般若波羅蜜故，能清淨施等功德，令住菩薩道，示現深心等四句，能攝取施等四句，為菩薩不同法，能得一切種智，是故如來說此修多羅。」

問曰：「復以何義，如來說此修多羅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「復以何義，如來說此修多羅？」

答曰：「為遮無因、顛倒因，隨順正因果，是故如來說此修多羅。此義云何？言不退阿耨多羅三藐三菩提者，以深心成就故，此明何義？以諸菩薩摩訶薩見法界時即得永離菩提心障，謂身見等一切煩惱，出過聲聞、辟支佛地入菩薩位，起於初地，菩提之心不失因故，證得深心，是故名為不退阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「為遮無因、顛倒因，隨順正因果，是故如來說此修多羅。此義云何？言不退阿耨多羅三藐三菩提者，以深心成就故，此明何義？以諸菩薩摩訶薩見法界時即得永離菩提心障，謂身見等一切煩惱，出過聲聞、辟支佛地入菩薩位，起於初地，菩提之心不失因故，證得深心，是故名為不退阿耨多羅三藐三菩提。

「又言不轉者，以證勝法故。此明何義？以成就施行故。此復何義？以起無損害心根本業道，攝取上上勝行，是故不轉離根本業道修行施等行一切處不退，以是義故名為不轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又言不轉者，以證勝法故。此明何義？以成就施行故。此復何義？以起無損害心根本業道，攝取上上勝行，是故不轉離根本業道修行施等行一切處不退，以是義故名為不轉。

「又言行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵者，以善知迴向方便心成就故。此明何義？略說四魔，謂煩惱魔、陰魔、死魔及以天魔，唯煩惱魔以為根本，依煩惱魔有餘三魔。何以故？以諸凡夫煩惱纏心，依此煩惱所纏之心，樂於世間求彼處樂，布施等法迴向天道。以此義故，為彼陰魔、死魔所纏繫屬天魔。是故菩薩斷身見等一切煩惱，復能遠離不活等畏，捨自身樂，為欲利益諸眾生故，修集慈悲布施等行善根功德，皆悉迴向薩婆若智，遠離一切諸魔惡道，是故名為行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又言行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵者，以善知迴向方便心成就故。此明何義？略說四魔，謂煩惱魔、陰魔、死魔及以天魔，唯煩惱魔以為根本，依煩惱魔有餘三魔。何以故？以諸凡夫煩惱纏心，依此煩惱所纏之心，樂於世間求彼處樂，布施等法迴向天道。以此義故，為彼陰魔、死魔所纏繫屬天魔。是故菩薩斷身見等一切煩惱，復能遠離不活等畏，捨自身樂，為欲利益諸眾生故，修集慈悲布施等行善根功德，皆悉迴向薩婆若智，遠離一切諸魔惡道，是故名為行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵。

「又言於諸世間心不疲惓者，以大慈大悲心成就故。此明何義？以諸菩薩摩訶薩，常為世間一切眾生愚箭所射心受苦惱，以大慈大悲心成就故，見眾生利即是己利，是故大慈大悲心生，則能利益一切眾生，是故名為於諸世間心不疲惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又言於諸世間心不疲惓者，以大慈大悲心成就故。此明何義？以諸菩薩摩訶薩，常為世間一切眾生愚箭所射心受苦惱，以大慈大悲心成就故，見眾生利即是己利，是故大慈大悲心生，則能利益一切眾生，是故名為於諸世間心不疲惓。

「又言如實知一切法自體相者，以方便成就故。此明何義？以知諸法自相同相故。此復何義？以諸菩薩善知世諦、善知第一義諦方便，是故不著有無二邊。此明何義？菩薩雖見識境界事，而先已觀察識境界事。何以故？以常不捨第一義諦深心力故，是故不墮著有邊見，雖常不捨第一義諦、而常善知世諦之事。何以故？以常明見諸有為行不捨世間心念言說故，是故不墮著無邊見。以能善知此二種義，是故名為如實知一切法自體相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又言如實知一切法自體相者，以方便成就故。此明何義？以知諸法自相同相故。此復何義？以諸菩薩善知世諦、善知第一義諦方便，是故不著有無二邊。此明何義？菩薩雖見識境界事，而先已觀察識境界事。何以故？以常不捨第一義諦深心力故，是故不墮著有邊見，雖常不捨第一義諦、而常善知世諦之事。何以故？以常明見諸有為行不捨世間心念言說故，是故不墮著無邊見。以能善知此二種義，是故名為如實知一切法自體相。

「又言以心不疲惓故，不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提者，以般若波羅蜜成就故。此明何義？以諸菩薩摩訶薩般若觀察有為法故。此復何義？菩薩觀察諸有為行，無人無眾生無主無自在，迭共相因增長有力，依於本業造一切業，猶如幻師所作幻人，往來跳躑種種技術無疲惓者，是故名為以心不疲惓故。又心不疲惓者，以離眾生相故。此明何義？有為諸行一切無實，唯有種種諸業使行他力相依故，能成就有為諸行。是故菩薩知有為法實無神我，而不依他智，隨所修行，皆以毘離耶波羅蜜增長成辦，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。以諸菩薩摩訶薩求薩婆若，示現遠離無因、顛倒因，隨順正因果，是故如來說此修多羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又言以心不疲惓故，不依他智，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提者，以般若波羅蜜成就故。此明何義？以諸菩薩摩訶薩般若觀察有為法故。此復何義？菩薩觀察諸有為行，無人無眾生無主無自在，迭共相因增長有力，依於本業造一切業，猶如幻師所作幻人，往來跳躑種種技術無疲惓者，是故名為以心不疲惓故。又心不疲惓者，以離眾生相故。此明何義？有為諸行一切無實，唯有種種諸業使行他力相依故，能成就有為諸行。是故菩薩知有為法實無神我，而不依他智，隨所修行，皆以毘離耶波羅蜜增長成辦，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提。以諸菩薩摩訶薩求薩婆若，示現遠離無因、顛倒因，隨順正因果，是故如來說此修多羅。」

問曰：「復以何義如來說此修多羅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「復以何義如來說此修多羅？」

答曰：「依不定聚菩薩求定聚故，成就何等行得入正定聚，示現彼菩薩入正定聚修正因行，是故如來說此修多羅。此義云何？菩薩未證初地正位，雖無量劫修集善根，而未能得不退轉位、未得畢竟無怖畏處，心未安隱，常為世間苦惱所逼。未得菩提心根本慈悲心力，未得增上力故，以世間道智觀察十二因緣，如實觀有為行，以依世間道觀寂靜法界，求大涅槃無方便智故，墮聲聞、辟支佛地。若墮聲聞、辟支佛地有三種失。何等為三？一者、退失一切大乘善根種子；二者、退失能與一切眾生樂因；三者、退失薩婆若智。以是義故，如來經中說言：『迦葉！譬如一切世間天人，雖復修治偽琉璃珠，而彼偽珠終不能作真琉璃寶。如是，迦葉！一切聲聞修戒定慧，及頭陀等一切功德，終不能得坐於道場成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉！譬如修治大毘琉璃，隨意能得無量百千萬億珍寶。如是，迦葉！修菩薩行故能出生一切聲聞辟支佛等及以人天。』依此義故，如來《寶積經》中說，菩薩有四種非善知識。何等為四？一者、求聲聞人但欲自度；二者、求緣覺人喜樂小事；三者、讀外經典路伽耶等；四者、習學一切文辭嚴飾。所有親近此四種者，但增世利不增法利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「依不定聚菩薩求定聚故，成就何等行得入正定聚，示現彼菩薩入正定聚修正因行，是故如來說此修多羅。此義云何？菩薩未證初地正位，雖無量劫修集善根，而未能得不退轉位、未得畢竟無怖畏處，心未安隱，常為世間苦惱所逼。未得菩提心根本慈悲心力，未得增上力故，以世間道智觀察十二因緣，如實觀有為行，以依世間道觀寂靜法界，求大涅槃無方便智故，墮聲聞、辟支佛地。若墮聲聞、辟支佛地有三種失。何等為三？一者、退失一切大乘善根種子；二者、退失能與一切眾生樂因；三者、退失薩婆若智。以是義故，如來經中說言：『迦葉！譬如一切世間天人，雖復修治偽琉璃珠，而彼偽珠終不能作真琉璃寶。如是，迦葉！一切聲聞修戒定慧，及頭陀等一切功德，終不能得坐於道場成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉！譬如修治大毘琉璃，隨意能得無量百千萬億珍寶。如是，迦葉！修菩薩行故能出生一切聲聞辟支佛等及以人天。』依此義故，如來《寶積經》中說，菩薩有四種非善知識。何等為四？一者、求聲聞人但欲自度；二者、求緣覺人喜樂小事；三者、讀外經典路伽耶等；四者、習學一切文辭嚴飾。所有親近此四種者，但增世利不增法利。

「復有經中，大德迦葉白文殊師利：『有五逆人能發阿耨多羅三藐三菩提心，修諸功德證大菩提，而羅漢不能。譬如根敗之人於五欲境界無所能為、無所增益，如是聲聞、辟支佛人離諸結使，於一切佛法無所能為、無所增益，無如是觀察佛法力。是故，文殊師利！一切凡夫報如來恩，非聲聞也。何以故？凡夫之人聞佛功德，為不斷絕三寶種故，能發阿耨多羅三藐三菩提心；聲聞之人雖復終身聞諸佛法十力四無畏等，而不能發阿耨多羅三藐三菩提心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有經中，大德迦葉白文殊師利：『有五逆人能發阿耨多羅三藐三菩提心，修諸功德證大菩提，而羅漢不能。譬如根敗之人於五欲境界無所能為、無所增益，如是聲聞、辟支佛人離諸結使，於一切佛法無所能為、無所增益，無如是觀察佛法力。是故，文殊師利！一切凡夫報如來恩，非聲聞也。何以故？凡夫之人聞佛功德，為不斷絕三寶種故，能發阿耨多羅三藐三菩提心；聲聞之人雖復終身聞諸佛法十力四無畏等，而不能發阿耨多羅三藐三菩提心。』

「又《般若波羅蜜經》中說：『諸天子！未發阿耨多羅三藐三菩提心者，彼人應發大菩提心。已入聲聞辟支佛位，不能復發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？一切聲聞、辟支佛等斷生死流，不能數數受生世間。發阿耨多羅三藐三菩提心諸菩薩摩訶薩，於初地中見實諦故，發阿耨多羅三藐三菩提心，不失因故攝得深心。以般若波羅蜜如實攝取修戒行等，不著身命唯為利益眾生，修行彼時名為不退轉菩薩。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又《般若波羅蜜經》中說：『諸天子！未發阿耨多羅三藐三菩提心者，彼人應發大菩提心。已入聲聞辟支佛位，不能復發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？一切聲聞、辟支佛等斷生死流，不能數數受生世間。發阿耨多羅三藐三菩提心諸菩薩摩訶薩，於初地中見實諦故，發阿耨多羅三藐三菩提心，不失因故攝得深心。以般若波羅蜜如實攝取修戒行等，不著身命唯為利益眾生，修行彼時名為不退轉菩薩。』

「應知！是故如來十地修多羅中說：『菩薩生如是心，即時過凡夫地入菩薩位，生在佛家種姓尊貴，無可譏嫌過一切世間道，善住菩薩法中，善住菩薩正處，入三世平等真如法中。如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提。菩薩住如是法，名住菩薩歡喜地。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應知！是故如來十地修多羅中說：『菩薩生如是心，即時過凡夫地入菩薩位，生在佛家種姓尊貴，無可譏嫌過一切世間道，善住菩薩法中，善住菩薩正處，入三世平等真如法中。如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提。菩薩住如是法，名住菩薩歡喜地。』

「以不動法故過五怖畏，所謂：不活畏、惡名畏、死畏、墮惡道畏、大眾威德畏，彼皆遠離。何以故？是諸菩薩離我等相故。過凡夫地者，彼過有九種。應知！入菩薩位者，位過，初成出世間心，如始住胎相似法故。生在佛家者，家過，以依方便般若生家，生相似法故。種姓尊貴無可譏嫌者，種姓過，以大乘行生，子相似法故。過一切世間道者，出過，以世間道不能攝取出道，生相似法故。入出世間道者，入過，以出世間道攝取入道，生相似法故。善住菩薩法中者，身過，以大悲為體，於作他事即是己事，自身體相似法故。善住菩薩正處者，處過，不捨世間、方便不染、善巧正住，生住處相似法故。入三世平等真如法中者，業過，順空聖智，生命相似法故，如來種中決定究竟阿耨多羅三藐三菩提者，畢竟過，佛種不斷究竟涅槃，道成就相似法故。如是示現凡夫生、菩薩生，入胎不相似，以有染無染故，如是次第家不相似、種姓不相似、出不相似、入不相似、身不相似、處不相似、生業不相似、成就不相似。如是尊者婆藪槃豆說畢竟成就心。有餘論師更異法釋。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以不動法故過五怖畏，所謂：不活畏、惡名畏、死畏、墮惡道畏、大眾威德畏，彼皆遠離。何以故？是諸菩薩離我等相故。過凡夫地者，彼過有九種。應知！入菩薩位者，位過，初成出世間心，如始住胎相似法故。生在佛家者，家過，以依方便般若生家，生相似法故。種姓尊貴無可譏嫌者，種姓過，以大乘行生，子相似法故。過一切世間道者，出過，以世間道不能攝取出道，生相似法故。入出世間道者，入過，以出世間道攝取入道，生相似法故。善住菩薩法中者，身過，以大悲為體，於作他事即是己事，自身體相似法故。善住菩薩正處者，處過，不捨世間、方便不染、善巧正住，生住處相似法故。入三世平等真如法中者，業過，順空聖智，生命相似法故，如來種中決定究竟阿耨多羅三藐三菩提者，畢竟過，佛種不斷究竟涅槃，道成就相似法故。如是示現凡夫生、菩薩生，入胎不相似，以有染無染故，如是次第家不相似、種姓不相似、出不相似、入不相似、身不相似、處不相似、生業不相似、成就不相似。如是尊者婆藪槃豆說畢竟成就心。有餘論師更異法釋。偈言：

「『菩薩摩訶薩， 以生何等心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『菩薩摩訶薩， 以生何等心，

見世間虛妄？ 佛說彼初心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見世間虛妄？ 佛說彼初心。』

「此明何義？見世間虛妄者，以一切世間唯因緣生無有實體。如尊者龍樹菩薩偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明何義？見世間虛妄者，以一切世間唯因緣生無有實體。如尊者龍樹菩薩偈言：

「『因緣和合生， 彼法無實體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『因緣和合生， 彼法無實體，

若無實體者， 云何名有法？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無實體者， 云何名有法？』

「聖者無盡意菩薩摩訶薩無盡經中說：『觀察因緣方便智，知一切法依因依緣和合而生。若一切法依因依緣依和合生，彼法不依我、人、眾生、壽命。若法非我、非人、壽命，彼法不可數為過去、現在、未來。菩薩若能如是觀察，是名菩薩摩訶薩觀察因緣和合方便智。』不依我者，此義云何？以依種種因緣法生，不依我生，以無實我體故。如眾緣生火，火體有熱，熱無實體，而因緣和合名火有熱。如是不離身根知外更有實我，以無實體故。無實體者，為同虛空？為同有為？若同虛空，即是無物；若同有為，即是無常。我、人、眾生、壽命等者，為可化眾生種種名說非有實我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖者無盡意菩薩摩訶薩無盡經中說：『觀察因緣方便智，知一切法依因依緣和合而生。若一切法依因依緣依和合生，彼法不依我、人、眾生、壽命。若法非我、非人、壽命，彼法不可數為過去、現在、未來。菩薩若能如是觀察，是名菩薩摩訶薩觀察因緣和合方便智。』不依我者，此義云何？以依種種因緣法生，不依我生，以無實我體故。如眾緣生火，火體有熱，熱無實體，而因緣和合名火有熱。如是不離身根知外更有實我，以無實體故。無實體者，為同虛空？為同有為？若同虛空，即是無物；若同有為，即是無常。我、人、眾生、壽命等者，為可化眾生種種名說非有實我。

「又如經中，大海慧菩薩為聖者大悲思梵說成就一切佛法問答品中，偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如經中，大海慧菩薩為聖者大悲思梵說成就一切佛法問答品中，偈言：

「『諸法因緣生， 彼法無實體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸法因緣生， 彼法無實體，

法若實無體， 彼法實不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法若實無體， 彼法實不生，

菩薩知眾生， 如是無實際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩知眾生， 如是無實際，

依彼實際智， 知諸法虛實。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依彼實際智， 知諸法虛實。』

「以是義故，菩薩知一切法因緣和合而生，眾生無其實體。若如是者，一切世間心識皆是虛妄分別，彼菩薩心於一切法實際平等無礙智行即是初心，是故名為初發阿耨多羅三藐三菩提心。是故偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是義故，菩薩知一切法因緣和合而生，眾生無其實體。若如是者，一切世間心識皆是虛妄分別，彼菩薩心於一切法實際平等無礙智行即是初心，是故名為初發阿耨多羅三藐三菩提心。是故偈言：

「彼不見凡地， 以彼體空故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼不見凡地， 以彼體空故，

是故諸佛說， 過彼凡夫地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸佛說， 過彼凡夫地，

遠離聖人法， 染著身見等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離聖人法， 染著身見等，

住五欲資生， 故名凡夫人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住五欲資生， 故名凡夫人。」

「此明何義？地者，彼處生凡人，是名凡夫地。此是三界中煩惱所縛處，依止煩惱生，是名凡夫地。是故，彼初心見三界皆空，不起一法相，以其不起一法相故，則不願樂一切處生。除慈悲心為欲教化諸眾生故，而常觀察寂靜法體。以是義故，說彼菩薩過凡夫地。是故偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明何義？地者，彼處生凡人，是名凡夫地。此是三界中煩惱所縛處，依止煩惱生，是名凡夫地。是故，彼初心見三界皆空，不起一法相，以其不起一法相故，則不願樂一切處生。除慈悲心為欲教化諸眾生故，而常觀察寂靜法體。以是義故，說彼菩薩過凡夫地。是故偈言：

「法體無故空， 空故無所作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法體無故空， 空故無所作，

離一切相故， 智者無所求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切相故， 智者無所求。」

「入菩薩位者，偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入菩薩位者，偈言：

「即空名菩提， 佛說煩惱病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即空名菩提， 佛說煩惱病，

墮辟支佛地， 及取聲聞位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮辟支佛地， 及取聲聞位。」

「即空名菩提者，如實覺知眾生虛空名為菩提。是故，聖者無盡意菩薩四念處說，諸菩薩摩訶薩修法觀時，若見一切法離空無相無願、無行無生無起，及離十二因緣者，不名如實覺。若不見少法離空，無相、無願、無行、無生、無起，及離十二因緣。菩薩若能如是覺知一切眾生無其實體，是名如實覺。是故，偈言即空名菩提。故若初地菩薩覺知一切諸眾生空，棄捨利益一切眾生，而取聲聞、辟支佛位，是則名為初地菩薩所治煩惱。是故，偈言佛說煩惱病，墮辟支佛地，及取聲聞位故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即空名菩提者，如實覺知眾生虛空名為菩提。是故，聖者無盡意菩薩四念處說，諸菩薩摩訶薩修法觀時，若見一切法離空無相無願、無行無生無起，及離十二因緣者，不名如實覺。若不見少法離空，無相、無願、無行、無生、無起，及離十二因緣。菩薩若能如是覺知一切眾生無其實體，是名如實覺。是故，偈言即空名菩提。故若初地菩薩覺知一切諸眾生空，棄捨利益一切眾生，而取聲聞、辟支佛位，是則名為初地菩薩所治煩惱。是故，偈言佛說煩惱病，墮辟支佛地，及取聲聞位故。

「又復偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復偈言：

「知空離二邊， 無二染涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知空離二邊， 無二染涅槃，

以無涅槃染， 佛說菩薩位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無涅槃染， 佛說菩薩位。」

「知空離二邊者，此義云何？如《如來法印經》中說：『舍利弗言：「無差別法者，即名為空。」舍利弗言：「世尊！所言空者，此言何謂？」佛告舍利弗：「所言空者，非可說、非不可說。若非可說、非不可說，彼不可表。若不可表，彼非世間、非出世間。以非世間、非出世間故，說名為空。若能如是了知空者，名離二邊。菩薩若離彼二邊者，不墮煩惱，不取聲聞、辟支佛等二種涅槃。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知空離二邊者，此義云何？如《如來法印經》中說：『舍利弗言：「無差別法者，即名為空。」舍利弗言：「世尊！所言空者，此言何謂？」佛告舍利弗：「所言空者，非可說、非不可說。若非可說、非不可說，彼不可表。若不可表，彼非世間、非出世間。以非世間、非出世間故，說名為空。若能如是了知空者，名離二邊。菩薩若離彼二邊者，不墮煩惱，不取聲聞、辟支佛等二種涅槃。」』

「佛說煩惱病者，取異地相故。取異地相者，謂取聲聞、辟支佛等異地相故。亦名棄捨利益眾生，以取無為涅槃樂故，又以妨於佛菩提故，復有異義：無煩惱病者，離煩惱病故，以其不取二乘涅槃，依本願力不捨利益諸眾生故。若如是者，無二乘病無煩惱病，如實修行一切法空，是名諸菩薩摩訶薩入菩薩位。以能遠離一切煩惱、遠離一切對治法故，如是菩薩以無二行依本願力不捨利益諸眾生故，不墮聲聞、辟支佛地，不為世間煩惱所染。此是菩薩摩訶薩等最難勝事，以雖不見一切眾生而為眾生修行諸行，如是之事不可思議，一切世間不能覺知，第一希有，一切聲聞辟支佛等所不能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說煩惱病者，取異地相故。取異地相者，謂取聲聞、辟支佛等異地相故。亦名棄捨利益眾生，以取無為涅槃樂故，又以妨於佛菩提故，復有異義：無煩惱病者，離煩惱病故，以其不取二乘涅槃，依本願力不捨利益諸眾生故。若如是者，無二乘病無煩惱病，如實修行一切法空，是名諸菩薩摩訶薩入菩薩位。以能遠離一切煩惱、遠離一切對治法故，如是菩薩以無二行依本願力不捨利益諸眾生故，不墮聲聞、辟支佛地，不為世間煩惱所染。此是菩薩摩訶薩等最難勝事，以雖不見一切眾生而為眾生修行諸行，如是之事不可思議，一切世間不能覺知，第一希有，一切聲聞辟支佛等所不能見。

「以此義故，龍樹菩薩摩訶薩《集菩提功德論》中說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此義故，龍樹菩薩摩訶薩《集菩提功德論》中說偈言：

「『此最希有事， 第一不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此最希有事， 第一不思議，

菩薩為行行， 而不見眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩為行行， 而不見眾生。』

「如來亦說為欲讚歎諸菩薩摩訶薩如實希有功德。如經中說，菩薩摩訶薩有四種真實功德。何等為四？一者、能信解空亦信因果；二者、知一切法無有吾我，而於眾生起大悲心；三者、深樂涅槃而遊生死；四者、所作施行皆為眾生不求果報若如是者，即生在佛家。是故偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來亦說為欲讚歎諸菩薩摩訶薩如實希有功德。如經中說，菩薩摩訶薩有四種真實功德。何等為四？一者、能信解空亦信因果；二者、知一切法無有吾我，而於眾生起大悲心；三者、深樂涅槃而遊生死；四者、所作施行皆為眾生不求果報若如是者，即生在佛家。是故偈言：

「菩薩摩訶薩， 以離諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩， 以離諸煩惱，

則證菩薩位， 是故生佛家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則證菩薩位， 是故生佛家。」

「此明何義？又佛家者，行何等法生如來家？謂離煩惱故、解空行故、知自位故；又作利益眾生行故、不迷失行故，得如是法名為菩薩摩訶薩生在佛家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明何義？又佛家者，行何等法生如來家？謂離煩惱故、解空行故、知自位故；又作利益眾生行故、不迷失行故，得如是法名為菩薩摩訶薩生在佛家。」

「此明何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明何義？偈言：

「佛說如來家， 謂方便般若， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說如來家， 謂方便般若，

菩薩生是家， 是故不可嫌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩生是家， 是故不可嫌。」

「此義云何？言方便者，略說不捨一切眾生；言般若者，所謂不取一切諸法。此二種法是諸佛家，是故菩薩摩訶薩依方便、般若生，以為方便、般若二法之所攝故。菩薩摩訶薩為欲利益一切眾生生在世間，而實不依煩惱業生。若如是者，菩薩摩訶薩不可譏嫌，一切天等可呵之法皆悉遠離，生佛勝家。以是義故，種姓尊貴不可譏嫌。是故，如來修多羅中為婆羅門而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此義云何？言方便者，略說不捨一切眾生；言般若者，所謂不取一切諸法。此二種法是諸佛家，是故菩薩摩訶薩依方便、般若生，以為方便、般若二法之所攝故。菩薩摩訶薩為欲利益一切眾生生在世間，而實不依煩惱業生。若如是者，菩薩摩訶薩不可譏嫌，一切天等可呵之法皆悉遠離，生佛勝家。以是義故，種姓尊貴不可譏嫌。是故，如來修多羅中為婆羅門而說偈言：

「『天人乾闥婆， 龍夜叉眾鳥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『天人乾闥婆， 龍夜叉眾鳥，

如是等諸業， 皆悉已滅盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸業， 皆悉已滅盡。

彼漏散滅盡， 如蓮華不染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼漏散滅盡， 如蓮華不染，

若能如是知， 不染著諸欲。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是知， 不染著諸欲。』

「如是菩薩摩訶薩是名真佛子，非天等異子。是故偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩摩訶薩是名真佛子，非天等異子。是故偈言：

「菩薩知實際， 及修波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩知實際， 及修波羅蜜，

以得無漏道， 故出過世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以得無漏道， 故出過世間。」

「菩薩知實際者，此明何義？明一切法皆悉寂靜。是故如來而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩知實際者，此明何義？明一切法皆悉寂靜。是故如來而說偈言：

「『一切法無體， 以實無諸事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一切法無體， 以實無諸事，

不生不滅故， 得名為實際。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生不滅故， 得名為實際。』

「如是般若波羅蜜，知一切諸法無體真實際，以般若波羅蜜知斷道行，五波羅蜜知方便功德道。如是菩薩摩訶薩以此功德智慧能成佛菩提，能盡諸煩惱，能利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是般若波羅蜜，知一切諸法無體真實際，以般若波羅蜜知斷道行，五波羅蜜知方便功德道。如是菩薩摩訶薩以此功德智慧能成佛菩提，能盡諸煩惱，能利益眾生。

「又修諸波羅蜜亦知如實際。云何知？不見施者、受者、財物三種法故，修行清淨諸波羅蜜。菩薩如是修行實際，是故無漏，以無漏故出過一切諸世間道。是故偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又修諸波羅蜜亦知如實際。云何知？不見施者、受者、財物三種法故，修行清淨諸波羅蜜。菩薩如是修行實際，是故無漏，以無漏故出過一切諸世間道。是故偈言：

「分別世間行， 煩惱稠林中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「分別世間行， 煩惱稠林中，

取出世間位， 是入出世道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取出世間位， 是入出世道。」

「分別世間行者，略有二種分別：一者、實分別，謂色是可見相，如是等；二者、勝分別，即彼色中青黃赤白等。世間者，即五陰煩惱；稠林者，深嶮黑闇恐怖可畏，不可觀察難見難知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「分別世間行者，略有二種分別：一者、實分別，謂色是可見相，如是等；二者、勝分別，即彼色中青黃赤白等。世間者，即五陰煩惱；稠林者，深嶮黑闇恐怖可畏，不可觀察難見難知。

「如是菩薩摩訶薩觀察自體，分別、勝分別、五陰分別，如向所說事中不著，作是思惟：『我當云何令眾生解？』是故偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩摩訶薩觀察自體，分別、勝分別、五陰分別，如向所說事中不著，作是思惟：『我當云何令眾生解？』是故偈言：

「如實知諸法， 實勝陰一二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如實知諸法， 實勝陰一二，

不見眾生事， 云何化眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見眾生事， 云何化眾生？

菩薩摩訶薩， 修行無漏智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩， 修行無漏智，

及以功德行， 趣於出世道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以功德行， 趣於出世道。」

「是故菩薩入出世間道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故菩薩入出世間道。」

問曰：「云何善住菩薩法中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「云何善住菩薩法中？」

答曰：「偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「偈言：

「入菩薩諸地， 安住己法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入菩薩諸地， 安住己法中，

依通及自在， 化一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依通及自在， 化一切眾生。」

「入菩薩諸地者，如下經言：『善知地地轉行故。』化一切眾生者，如下經言：『得百三昧乃至無量百千萬億那由他劫不可數知故。』得自在者，如說種種功德，何等時？何等法？何等自在？何等成就事？何等行？得諸自在不退一切佛法種子義，成就一切佛法，故言善住菩薩法中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入菩薩諸地者，如下經言：『善知地地轉行故。』化一切眾生者，如下經言：『得百三昧乃至無量百千萬億那由他劫不可數知故。』得自在者，如說種種功德，何等時？何等法？何等自在？何等成就事？何等行？得諸自在不退一切佛法種子義，成就一切佛法，故言善住菩薩法中。」

問曰：「云何善住菩薩正處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「云何善住菩薩正處？」

答曰：「偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「偈言：

「一時諸佛邊， 聞持思修說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一時諸佛邊， 聞持思修說，

行解義成就， 正覺供養等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行解義成就， 正覺供養等，

菩薩摩訶薩， 修行如是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩， 修行如是法，

是名為安住， 菩薩正處中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為安住， 菩薩正處中。」

「是故，經言善住菩薩正處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，經言善住菩薩正處。」

問曰：「云何入三世平等真如法中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「云何入三世平等真如法中？」

答曰：「偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「偈言：

「知諸佛菩提， 及佛菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知諸佛菩提， 及佛菩薩行，

知佛三世空， 是名善意入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知佛三世空， 是名善意入。」

「此義云何？謂知一切三世諸佛法身平等。又復能知一切諸佛依色身故，修行一切佛菩薩行，及知一切過去未來現在諸法，皆從因緣和合而生無其實體。善意入者，如向所說三世諸法平等無二，如實而知一味等味不破壞入。是故經言：『入三世平等真如法中。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此義云何？謂知一切三世諸佛法身平等。又復能知一切諸佛依色身故，修行一切佛菩薩行，及知一切過去未來現在諸法，皆從因緣和合而生無其實體。善意入者，如向所說三世諸法平等無二，如實而知一味等味不破壞入。是故經言：『入三世平等真如法中。』」

問曰：「云何如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「云何如來種中畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提？」

答曰：「偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「偈言：

「菩薩淨煩惱， 及淨眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩淨煩惱， 及淨眾生心，

具足大慈悲， 畢定成菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足大慈悲， 畢定成菩提。」

「菩薩淨煩惱者，此義云何？以初地所治身見等煩惱，於見道時中皆悉遠離故，彼見道中遠離煩惱。如向所說，見一切法三世平等，如實中說。及淨眾生心者，如下經言：『於一念頃教化百眾生，乃至若以願力自在勝上。』如是等依教化力清淨諸煩惱故得。故下經言：『是故我當先住善法，亦令他人住於善法。何以故？若人自不行善、不具善行，為他說法令住善法，無有是處。』以得大慈大悲心故，是故上經言：『是心以大悲為首，是故菩薩自淨煩惱淨眾生心具大慈悲，名為畢竟得阿耨多羅三藐三菩提。』以畢定進趣大菩提故，偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩淨煩惱者，此義云何？以初地所治身見等煩惱，於見道時中皆悉遠離故，彼見道中遠離煩惱。如向所說，見一切法三世平等，如實中說。及淨眾生心者，如下經言：『於一念頃教化百眾生，乃至若以願力自在勝上。』如是等依教化力清淨諸煩惱故得。故下經言：『是故我當先住善法，亦令他人住於善法。何以故？若人自不行善、不具善行，為他說法令住善法，無有是處。』以得大慈大悲心故，是故上經言：『是心以大悲為首，是故菩薩自淨煩惱淨眾生心具大慈悲，名為畢竟得阿耨多羅三藐三菩提。』以畢定進趣大菩提故，偈言：

「佛子金剛藏， 說十法初心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子金剛藏， 說十法初心，

即名佛菩提， 畢成佛道故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即名佛菩提， 畢成佛道故。」

「此義云何？以聖者金剛藏菩薩摩訶薩說此十種法為菩薩初地無漏菩提心，即此十種心名為佛菩提，故言畢竟阿耨多羅三藐三菩提。又偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此義云何？以聖者金剛藏菩薩摩訶薩說此十種法為菩薩初地無漏菩提心，即此十種心名為佛菩提，故言畢竟阿耨多羅三藐三菩提。又偈言：

「譬如好種子， 能生莖葉等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如好種子， 能生莖葉等，

如是菩提心， 不異諸佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是菩提心， 不異諸佛法。」

「此義云何？以初證法心於一切佛法以為種子，以初地法與一切佛法以為因故。又偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此義云何？以初證法心於一切佛法以為種子，以初地法與一切佛法以為因故。又偈言：

「初地心增長， 佛說為諸地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初地心增長， 佛說為諸地，

最妙勝菩薩， 說初月為喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最妙勝菩薩， 說初月為喻。」

「此明何義？如《文殊師利問菩提經》中說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此明何義？如《文殊師利問菩提經》中說偈言：

「『譬如月初生， 增長即滿月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『譬如月初生， 增長即滿月，

如是歡喜地， 增長即是佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是歡喜地， 增長即是佛。』

「如是十句義，餘論師異釋應知。是故如來為不定聚菩薩求定聚故，說此修多羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是十句義，餘論師異釋應知。是故如來為不定聚菩薩求定聚故，說此修多羅。」