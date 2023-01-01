無量壽經優波提舍願生偈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經優波提舍願生偈

婆藪槃豆菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆藪槃豆菩薩造

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

世尊我一心， 歸命盡十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊我一心， 歸命盡十方，

無礙光如來， 願生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙光如來， 願生安樂國。

我依修多羅， 真實功德相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我依修多羅， 真實功德相，

說願偈總持， 與佛教相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說願偈總持， 與佛教相應。

觀彼世界相， 勝過三界道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀彼世界相， 勝過三界道，

究竟如虛空， 廣大無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟如虛空， 廣大無邊際。

正道大慈悲， 出世善根生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正道大慈悲， 出世善根生，

淨光明滿足， 如鏡日月輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨光明滿足， 如鏡日月輪。

備諸珍寶性， 具足妙莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 備諸珍寶性， 具足妙莊嚴，

無垢光焰熾， 明淨曜世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢光焰熾， 明淨曜世間。

寶性功德草， 柔軟左右旋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶性功德草， 柔軟左右旋，

觸者生勝樂， 過迦旃隣陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸者生勝樂， 過迦旃隣陀。

寶華千萬種， 彌覆池流泉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶華千萬種， 彌覆池流泉，

微風動華葉， 交錯光亂轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微風動華葉， 交錯光亂轉。

宮殿諸樓閣， 觀十方無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宮殿諸樓閣， 觀十方無礙，

雜樹異光色， 寶欄遍圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜樹異光色， 寶欄遍圍繞。

無量寶交絡， 羅網遍虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量寶交絡， 羅網遍虛空，

種種鈴發響， 宣吐妙法音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種鈴發響， 宣吐妙法音。

雨華衣莊嚴， 無量香普熏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨華衣莊嚴， 無量香普熏，

佛慧明淨日， 除世癡闇冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慧明淨日， 除世癡闇冥。

梵聲語深遠， 微妙聞十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵聲語深遠， 微妙聞十方，

正覺阿彌陀， 法王善住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺阿彌陀， 法王善住持。

如來淨華眾， 正覺華化生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來淨華眾， 正覺華化生，

愛樂佛法味， 禪三昧為食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂佛法味， 禪三昧為食。

永離身心惱， 受樂常無間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離身心惱， 受樂常無間，

大乘善根界， 等無譏嫌名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘善根界， 等無譏嫌名。

女人及根缺， 二乘種不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人及根缺， 二乘種不生，

眾生所願樂， 一切能滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所願樂， 一切能滿足。

故我願往生， 阿彌陀佛國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我願往生， 阿彌陀佛國，

無量大寶王， 微妙淨花臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量大寶王， 微妙淨花臺。

相好光一尋， 色像超群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好光一尋， 色像超群生，

如來微妙聲， 梵響聞十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來微妙聲， 梵響聞十方。

同地水火風， 虛空無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同地水火風， 虛空無分別，

天人不動眾， 清淨智海生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人不動眾， 清淨智海生。

如須彌山王， 勝妙無過者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如須彌山王， 勝妙無過者，

天人丈夫眾， 恭敬繞瞻仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人丈夫眾， 恭敬繞瞻仰。

觀佛本願力， 遇無空過者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀佛本願力， 遇無空過者，

能令速滿足， 功德大寶海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令速滿足， 功德大寶海。

安樂國清淨， 常轉無垢輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂國清淨， 常轉無垢輪，

化佛菩薩日， 如須彌住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛菩薩日， 如須彌住持。

無垢莊嚴光， 一念及一時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢莊嚴光， 一念及一時，

普照諸佛會， 利益諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照諸佛會， 利益諸群生。

雨天樂花衣， 妙香等供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨天樂花衣， 妙香等供養，

讚佛諸功德， 無有分別心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚佛諸功德， 無有分別心。

何等世界無， 佛法功德寶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等世界無， 佛法功德寶？

我皆願往生， 示佛法如佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆願往生， 示佛法如佛。

我作論說偈， 願見彌陀佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我作論說偈， 願見彌陀佛，

普共諸眾生， 往生安樂國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普共諸眾生， 往生安樂國。

無量壽修多羅章句，我以偈總說竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽修多羅章句，我以偈總說竟。

論曰：此願偈明何義？觀安樂世界，見阿彌陀佛，願生彼國土故。云何觀？云何生信心？若善男子善女人，修五念門成就者，畢竟得生安樂國土，見彼阿彌陀佛。何等五念門？一者禮拜門；二者讚歎門；三者作願門；四者觀察門；五者迴向門。云何禮拜？身業禮拜阿彌陀如來、應、正遍知，為生彼國意故。云何讚歎？口業讚歎，稱彼如來名。如彼如來光明智相，如彼名義，欲如實修行相應故。云何作願？心常作願，一心專念畢竟往生安樂國土，欲如實修行奢摩他故。云何觀察？智慧觀察，正念觀彼，欲如實修行毘婆舍那故。彼觀察有三種。何等三種？一者觀察彼佛國土功德莊嚴；二者觀察阿彌陀佛功德莊嚴；三者觀察彼諸菩薩功德莊嚴。云何迴向？不捨一切苦惱眾生，心常作願迴向為首，成就大悲心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此願偈明何義？觀安樂世界，見阿彌陀佛，願生彼國土故。云何觀？云何生信心？若善男子善女人，修五念門成就者，畢竟得生安樂國土，見彼阿彌陀佛。何等五念門？一者禮拜門；二者讚歎門；三者作願門；四者觀察門；五者迴向門。云何禮拜？身業禮拜阿彌陀如來、應、正遍知，為生彼國意故。云何讚歎？口業讚歎，稱彼如來名。如彼如來光明智相，如彼名義，欲如實修行相應故。云何作願？心常作願，一心專念畢竟往生安樂國土，欲如實修行奢摩他故。云何觀察？智慧觀察，正念觀彼，欲如實修行毘婆舍那故。彼觀察有三種。何等三種？一者觀察彼佛國土功德莊嚴；二者觀察阿彌陀佛功德莊嚴；三者觀察彼諸菩薩功德莊嚴。云何迴向？不捨一切苦惱眾生，心常作願迴向為首，成就大悲心故。

云何觀察彼佛國土功德莊嚴？彼佛國土功德莊嚴者，成就不可思議力故。如彼摩尼如意寶性，相似相對法故。觀察彼佛國土功德莊嚴者，有十七種事應知。何者十七？一者清淨功德成就；二者量功德成就；三者性功德成就；四者形相功德成就；五者種種事功德成就；六者妙色功德成就；七者觸功德成就；八者莊嚴功德成就；九者雨功德成就；十者光明功德成就；十一者聲功德成就；十二者主功德成就；十三者眷屬功德成就；十四者受用功德成就；十五者無諸難功德成就；十六者大義門功德成就；十七者一切所求功德成就。清淨功德成就者，偈言「觀彼世界相，勝過三界道」故。量功德成就者，偈言「究竟如虛空，廣大無邊際」故。性功德成就者，偈言「正道大慈悲，出世善根生」故。形相功德成就者，偈言「淨光明滿足，如鏡日月輪」故。種種事功德成就者，偈言「備諸珍寶性，具足妙莊嚴」故。妙色功德成就者，偈言「無垢光焰熾，明淨曜世間」故。觸功德成就者，偈言「寶性功德草，柔軟左右旋，觸者生勝樂，過迦旃隣陀」故。莊嚴功德成就者，有三種應知。何等三？一者水；二者地；三者虛空。莊嚴水者，偈言「寶華千萬種，彌覆池流泉，微風動華葉，交錯光亂轉」故。莊嚴地者，偈言「宮殿諸樓閣，觀十方無礙，雜樹異光色，寶欄遍圍繞」故。莊嚴虛空者，偈言「無量寶交絡，羅網遍虛空，種種鈴發響，宣吐妙法音」故。雨功德成就者，偈言「雨華衣莊嚴，無量香普熏」故。光明功德成就者，偈言「佛慧明淨日，除世癡闇冥」故。妙聲功德成就者，偈言「梵聲語深遠，微妙聞十方」故。主功德成就者，偈言「正覺阿彌陀，法王善住持」故。眷屬功德成就者，偈言「如來淨華眾，正覺華化生」故。受用功德成就者，偈言「愛樂佛法味，禪三昧為食」故。無諸難功德成就者，偈言「永離身心惱，受樂常無間」故。大義門功德成就者，偈言「大乘善根界，等無譏嫌名，女人及根缺，二乘種不生」故。淨土果報離二種譏嫌過應知：一者體；二者名。體有三種：一者二乘人；二者女人；三者諸根不具人。無此三過故，名離體譏嫌。名亦三種，非但無三體，乃至不聞二乘、女人、諸根不具三種名故，名離名譏嫌。等者，平等一相故。一切所求功德滿足成就者，偈言「眾生所願樂，一切能滿足」故。略說彼阿彌陀佛國土莊嚴十七種功德，示現如來自身利益大功德力，成就利益他功德成就故。彼無量壽佛土莊嚴，第一義諦妙境界，十六句及一句次第說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何觀察彼佛國土功德莊嚴？彼佛國土功德莊嚴者，成就不可思議力故。如彼摩尼如意寶性，相似相對法故。觀察彼佛國土功德莊嚴者，有十七種事應知。何者十七？一者清淨功德成就；二者量功德成就；三者性功德成就；四者形相功德成就；五者種種事功德成就；六者妙色功德成就；七者觸功德成就；八者莊嚴功德成就；九者雨功德成就；十者光明功德成就；十一者聲功德成就；十二者主功德成就；十三者眷屬功德成就；十四者受用功德成就；十五者無諸難功德成就；十六者大義門功德成就；十七者一切所求功德成就。清淨功德成就者，偈言「觀彼世界相，勝過三界道」故。量功德成就者，偈言「究竟如虛空，廣大無邊際」故。性功德成就者，偈言「正道大慈悲，出世善根生」故。形相功德成就者，偈言「淨光明滿足，如鏡日月輪」故。種種事功德成就者，偈言「備諸珍寶性，具足妙莊嚴」故。妙色功德成就者，偈言「無垢光焰熾，明淨曜世間」故。觸功德成就者，偈言「寶性功德草，柔軟左右旋，觸者生勝樂，過迦旃隣陀」故。莊嚴功德成就者，有三種應知。何等三？一者水；二者地；三者虛空。莊嚴水者，偈言「寶華千萬種，彌覆池流泉，微風動華葉，交錯光亂轉」故。莊嚴地者，偈言「宮殿諸樓閣，觀十方無礙，雜樹異光色，寶欄遍圍繞」故。莊嚴虛空者，偈言「無量寶交絡，羅網遍虛空，種種鈴發響，宣吐妙法音」故。雨功德成就者，偈言「雨華衣莊嚴，無量香普熏」故。光明功德成就者，偈言「佛慧明淨日，除世癡闇冥」故。妙聲功德成就者，偈言「梵聲語深遠，微妙聞十方」故。主功德成就者，偈言「正覺阿彌陀，法王善住持」故。眷屬功德成就者，偈言「如來淨華眾，正覺華化生」故。受用功德成就者，偈言「愛樂佛法味，禪三昧為食」故。無諸難功德成就者，偈言「永離身心惱，受樂常無間」故。大義門功德成就者，偈言「大乘善根界，等無譏嫌名，女人及根缺，二乘種不生」故。淨土果報離二種譏嫌過應知：一者體；二者名。體有三種：一者二乘人；二者女人；三者諸根不具人。無此三過故，名離體譏嫌。名亦三種，非但無三體，乃至不聞二乘、女人、諸根不具三種名故，名離名譏嫌。等者，平等一相故。一切所求功德滿足成就者，偈言「眾生所願樂，一切能滿足」故。略說彼阿彌陀佛國土莊嚴十七種功德，示現如來自身利益大功德力，成就利益他功德成就故。彼無量壽佛土莊嚴，第一義諦妙境界，十六句及一句次第說應知。

云何觀佛功德莊嚴成就？觀佛功德莊嚴成就者，有八種應知。何等八種？一者座莊嚴；二者身莊嚴；三者口莊嚴；四者心莊嚴；五者眾莊嚴；六者上首莊嚴；七者主莊嚴；八者不虛作住持莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何觀佛功德莊嚴成就？觀佛功德莊嚴成就者，有八種應知。何等八種？一者座莊嚴；二者身莊嚴；三者口莊嚴；四者心莊嚴；五者眾莊嚴；六者上首莊嚴；七者主莊嚴；八者不虛作住持莊嚴。

何者座莊嚴？偈言「無量大寶王，微妙淨華臺故」。何者身莊嚴？偈言「相好光一尋，色像超群生」故。何者口莊嚴？偈言「如來微妙聲，梵響聞十方」故。何者心莊嚴？偈言「同地水火風，虛空無分別」故。無分別者，無分別心故。何者眾莊嚴？偈言「天人不動眾，清淨智海生」故。何者上首莊嚴？偈言「如須彌山王，勝妙無過者」故。何者主莊嚴？偈言「天人丈夫眾，恭敬繞瞻仰」故。何者不虛作住持莊嚴？偈言「觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海」故。即見彼佛，未證淨心菩薩畢竟得平等法身，與淨心菩薩無異，淨心菩薩與上地諸菩薩畢竟同得寂滅平等故。略說八句，示現如來自利利他功德莊嚴次第成就應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者座莊嚴？偈言「無量大寶王，微妙淨華臺故」。何者身莊嚴？偈言「相好光一尋，色像超群生」故。何者口莊嚴？偈言「如來微妙聲，梵響聞十方」故。何者心莊嚴？偈言「同地水火風，虛空無分別」故。無分別者，無分別心故。何者眾莊嚴？偈言「天人不動眾，清淨智海生」故。何者上首莊嚴？偈言「如須彌山王，勝妙無過者」故。何者主莊嚴？偈言「天人丈夫眾，恭敬繞瞻仰」故。何者不虛作住持莊嚴？偈言「觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海」故。即見彼佛，未證淨心菩薩畢竟得平等法身，與淨心菩薩無異，淨心菩薩與上地諸菩薩畢竟同得寂滅平等故。略說八句，示現如來自利利他功德莊嚴次第成就應知。

云何觀菩薩功德莊嚴成就？觀菩薩功德莊嚴成就者，觀彼菩薩有四種正修行功德成就應知。何等為四？一者於一佛土身不動搖，而遍十方種種應化，如實修行常作佛事。偈言「安樂國清淨，常轉無垢輪，化佛菩薩日，如須彌住持」故，開諸眾生淤泥華故。二者彼應化身，一切時不前不後，一心一念放大光明，悉能遍至十方世界教化眾生，種種方便修行所作，滅除一切眾生苦故。偈言「無垢莊嚴光，一念及一時，普照諸佛會，利益諸群生」故。三者彼於一切世界無餘，照諸佛會大眾無餘，廣大無量供養恭敬讚歎諸佛如來。偈言「雨天樂華衣，妙香等供養，讚佛諸功德，無有分別心」故。四者彼於十方一切世界無三寶處，住持莊嚴佛法僧寶功德大海，遍示令解如實修行。偈言「何等世界無，佛法功德寶，我皆願往生，示佛法如佛」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何觀菩薩功德莊嚴成就？觀菩薩功德莊嚴成就者，觀彼菩薩有四種正修行功德成就應知。何等為四？一者於一佛土身不動搖，而遍十方種種應化，如實修行常作佛事。偈言「安樂國清淨，常轉無垢輪，化佛菩薩日，如須彌住持」故，開諸眾生淤泥華故。二者彼應化身，一切時不前不後，一心一念放大光明，悉能遍至十方世界教化眾生，種種方便修行所作，滅除一切眾生苦故。偈言「無垢莊嚴光，一念及一時，普照諸佛會，利益諸群生」故。三者彼於一切世界無餘，照諸佛會大眾無餘，廣大無量供養恭敬讚歎諸佛如來。偈言「雨天樂華衣，妙香等供養，讚佛諸功德，無有分別心」故。四者彼於十方一切世界無三寶處，住持莊嚴佛法僧寶功德大海，遍示令解如實修行。偈言「何等世界無，佛法功德寶，我皆願往生，示佛法如佛」故。

又向說佛國土功德莊嚴成就、佛功德莊嚴成就、菩薩功德成就，此三種成就願心莊嚴，略說入一法句故。一法句者，謂清淨句。清淨句者，謂真實智慧無為法身故。此清淨有二種應知。何等二種？一者器世間清淨；二者眾生世間清淨。器世間清淨者，向說十七種佛國土功德莊嚴成就，是名器世間清淨。眾生世間清淨者，如向說八種佛功德莊嚴成就、四種菩薩功德莊嚴成就，是名眾生世間清淨。如是一法句，攝二種清淨應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又向說佛國土功德莊嚴成就、佛功德莊嚴成就、菩薩功德成就，此三種成就願心莊嚴，略說入一法句故。一法句者，謂清淨句。清淨句者，謂真實智慧無為法身故。此清淨有二種應知。何等二種？一者器世間清淨；二者眾生世間清淨。器世間清淨者，向說十七種佛國土功德莊嚴成就，是名器世間清淨。眾生世間清淨者，如向說八種佛功德莊嚴成就、四種菩薩功德莊嚴成就，是名眾生世間清淨。如是一法句，攝二種清淨應知。

如是菩薩奢摩他、毘婆舍那廣略修行，成就柔軟心，如實知廣略諸法，如是成就巧方便迴向。何者菩薩巧方便迴向？菩薩巧方便迴向者，謂說禮拜等五種修行所集一切功德善根，不求自身住持之樂，欲拔一切眾生苦故，作願攝取一切眾生，共同生彼安樂佛國。是名菩薩巧方便迴向成就。菩薩如是善知迴向成就，遠離三種菩提門相違法。何等三種？一者依智慧門不求自樂，遠離我心貪著自身故；二者依慈悲門，拔一切眾生苦，遠離無安眾生心故；三者依方便門，憐愍一切眾生心，遠離供養恭敬自身心故。是名遠離三種菩提門相違法故。菩薩遠離如是三種菩提門相違法，得三種隨順菩提門法滿足故。何等三種？一者無染清淨心，不以為自身求諸樂故；二者安清淨心，以拔一切眾生苦故；三者樂清淨心，以令一切眾生得大菩提故。以攝取眾生生彼國土故，是名三種隨順菩提門法滿足應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是菩薩奢摩他、毘婆舍那廣略修行，成就柔軟心，如實知廣略諸法，如是成就巧方便迴向。何者菩薩巧方便迴向？菩薩巧方便迴向者，謂說禮拜等五種修行所集一切功德善根，不求自身住持之樂，欲拔一切眾生苦故，作願攝取一切眾生，共同生彼安樂佛國。是名菩薩巧方便迴向成就。菩薩如是善知迴向成就，遠離三種菩提門相違法。何等三種？一者依智慧門不求自樂，遠離我心貪著自身故；二者依慈悲門，拔一切眾生苦，遠離無安眾生心故；三者依方便門，憐愍一切眾生心，遠離供養恭敬自身心故。是名遠離三種菩提門相違法故。菩薩遠離如是三種菩提門相違法，得三種隨順菩提門法滿足故。何等三種？一者無染清淨心，不以為自身求諸樂故；二者安清淨心，以拔一切眾生苦故；三者樂清淨心，以令一切眾生得大菩提故。以攝取眾生生彼國土故，是名三種隨順菩提門法滿足應知。

向說智慧、慈悲、方便三種門攝取般若，般若攝取方便應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向說智慧、慈悲、方便三種門攝取般若，般若攝取方便應知。

向說遠離我心不貪著自身、遠離無安眾生心、遠離供養恭敬自身心，此三種法遠離障菩提心應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向說遠離我心不貪著自身、遠離無安眾生心、遠離供養恭敬自身心，此三種法遠離障菩提心應知。

向說無染清淨心、安清淨心、樂清淨心，此三種心略一處成就妙樂勝真心應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向說無染清淨心、安清淨心、樂清淨心，此三種心略一處成就妙樂勝真心應知。

如是菩薩智慧心、方便心、無障心、勝真心，能生清淨佛國土應知。是名菩薩摩訶薩隨順五種法門所作隨意自在成就。如向所說，身業、口業、意業、智業、方便智業，隨順法門故。復有五種門漸次成就五種功德應知。何者五門？一者近門；二者大會眾門；三者宅門；四者屋門；五者園林遊戲地門。此五種門，初四種門成就入功德，第五門成就出功德。入第一門者，以禮拜阿彌陀佛為生彼國故，得生安樂世界，是名入第一門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是菩薩智慧心、方便心、無障心、勝真心，能生清淨佛國土應知。是名菩薩摩訶薩隨順五種法門所作隨意自在成就。如向所說，身業、口業、意業、智業、方便智業，隨順法門故。復有五種門漸次成就五種功德應知。何者五門？一者近門；二者大會眾門；三者宅門；四者屋門；五者園林遊戲地門。此五種門，初四種門成就入功德，第五門成就出功德。入第一門者，以禮拜阿彌陀佛為生彼國故，得生安樂世界，是名入第一門。

入第二門者，以讚歎阿彌陀佛，隨順名義稱如來名，依如來光明想修行故，得入大會眾數，是名入第二門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入第二門者，以讚歎阿彌陀佛，隨順名義稱如來名，依如來光明想修行故，得入大會眾數，是名入第二門。

入第三門者，以一心專念作願生彼，修奢摩他寂靜三昧行故，得入蓮華藏世界，是名入第三門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入第三門者，以一心專念作願生彼，修奢摩他寂靜三昧行故，得入蓮華藏世界，是名入第三門。

入第四門者，以專念觀察彼妙莊嚴，修毘婆舍那故，得到彼處受用種種法味樂，是名入第四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入第四門者，以專念觀察彼妙莊嚴，修毘婆舍那故，得到彼處受用種種法味樂，是名入第四門。

出第五門，以大慈悲觀察一切苦惱眾生，亦應化身迴入生死園煩惱林中，遊戲神通至教化地，以本願力迴向故，是名出第五門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出第五門，以大慈悲觀察一切苦惱眾生，亦應化身迴入生死園煩惱林中，遊戲神通至教化地，以本願力迴向故，是名出第五門。

菩薩入四種門，自利行成就應知；菩薩出第五門，利益他迴向行成就應知。菩薩如是修五門行自利利他，速得成就阿耨多羅三藐三菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩入四種門，自利行成就應知；菩薩出第五門，利益他迴向行成就應知。菩薩如是修五門行自利利他，速得成就阿耨多羅三藐三菩提故。

無量壽經論一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經論一卷