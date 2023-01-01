大寶積經論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經論卷第四

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

「迦葉！有當來比丘如犬逐塊」者，是中向外道如犬者，色等五種境界如塊，擲者如畏色聲香味觸示現畏諸境界。彼畏境界，不證知畏因故，示現有四種相故唯逐境界。住空閑處者，為欲轉得勝境界，取空閑處。彼住獨無等侶，除彼雜染，永住無二，以身離五欲而心不捨。是人有時或念好聲香味觸，貪心微著而不觀內，不知不覺故。憶念諸境界，忍故彼不知。云何當得離色聲香味觸？彼以不知不覺故，後時來入城邑聚落王都等在人眾中，還復為好色聲香味觸五欲所縛，故還復退。若空閑處死者，持俗戒故，便得生天有，為上天五欲所愛縛。復彼從天上滅，亦不離四惡道。何等為四？所謂地獄、餓鬼、畜生、阿修羅道。天中生墮，盡依貪欲行故黑朋應知，依見行故說白朋應知。以見人無我故，彼對治釋成二種黑白朋等應知。如是修諸行已，有散心令使攝取，已攝者令得解脫。是中修多羅句喻，以不入定心為得解脫故，說諸方便舍摩他，取捨諸煩惱舍摩他等相錯心，治故顯說咽喉喻及縛人喻等。以一心定心中說解脫方便，示現見修相，煩惱中說方便令滅故，彼障身見愛樂三昧故，如咽喉及縛喻等識故。證諦時以出世間智作令難故，身見如咽喉處病應知。如是行行已防有防等法故，說二種空喻不淨心：一者讀誦世間外道經書諸論等；二者多畜好衣鉢依業及依身故。此諸二法能令得二種縛，如次：一見縛；二利養名聞等縛。然此二種能縛，以未生善法為令不生作障，當得二種法：一者聖種朋；二者親近諸檀越。已生善法能滅及作污染故，令得二種垢：一者忍諸煩惱垢；二者貪諸檀越知識等。永斷拔諸善根法故，令助得二種雨雹壞法：一者毀謗正法；二者破戒受人信施。現法中彼不可治故，令得二種癰瘡：一者求見他過；二者自覆諸罪。現法中苦惡行故，令得二種燒法：一者有垢身心受著袈裟；二者受他持戒有功德人所禮拜供養等。未來喻者，為得不得不能生故，令得二種不可治病：一者懷增上慢而自伏心；二者壞他發大乘心。謗菩薩故，依聲聞戒，未來更有漸次應知。「迦葉！當自觀內」者，如是乃至「中有誰黠慧」，調伏貪惱等故，說增上戒行多聞喻。生厭悔意故，明增上心戒行。咽喉喻及繫縛人喻者，以人無我及法無我故，增上智戒行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！有當來比丘如犬逐塊」者，是中向外道如犬者，色等五種境界如塊，擲者如畏色聲香味觸示現畏諸境界。彼畏境界，不證知畏因故，示現有四種相故唯逐境界。住空閑處者，為欲轉得勝境界，取空閑處。彼住獨無等侶，除彼雜染，永住無二，以身離五欲而心不捨。是人有時或念好聲香味觸，貪心微著而不觀內，不知不覺故。憶念諸境界，忍故彼不知。云何當得離色聲香味觸？彼以不知不覺故，後時來入城邑聚落王都等在人眾中，還復為好色聲香味觸五欲所縛，故還復退。若空閑處死者，持俗戒故，便得生天有，為上天五欲所愛縛。復彼從天上滅，亦不離四惡道。何等為四？所謂地獄、餓鬼、畜生、阿修羅道。天中生墮，盡依貪欲行故黑朋應知，依見行故說白朋應知。以見人無我故，彼對治釋成二種黑白朋等應知。如是修諸行已，有散心令使攝取，已攝者令得解脫。是中修多羅句喻，以不入定心為得解脫故，說諸方便舍摩他，取捨諸煩惱舍摩他等相錯心，治故顯說咽喉喻及縛人喻等。以一心定心中說解脫方便，示現見修相，煩惱中說方便令滅故，彼障身見愛樂三昧故，如咽喉及縛喻等識故。證諦時以出世間智作令難故，身見如咽喉處病應知。如是行行已防有防等法故，說二種空喻不淨心：一者讀誦世間外道經書諸論等；二者多畜好衣鉢依業及依身故。此諸二法能令得二種縛，如次：一見縛；二利養名聞等縛。然此二種能縛，以未生善法為令不生作障，當得二種法：一者聖種朋；二者親近諸檀越。已生善法能滅及作污染故，令得二種垢：一者忍諸煩惱垢；二者貪諸檀越知識等。永斷拔諸善根法故，令助得二種雨雹壞法：一者毀謗正法；二者破戒受人信施。現法中彼不可治故，令得二種癰瘡：一者求見他過；二者自覆諸罪。現法中苦惡行故，令得二種燒法：一者有垢身心受著袈裟；二者受他持戒有功德人所禮拜供養等。未來喻者，為得不得不能生故，令得二種不可治病：一者懷增上慢而自伏心；二者壞他發大乘心。謗菩薩故，依聲聞戒，未來更有漸次應知。「迦葉！當自觀內」者，如是乃至「中有誰黠慧」，調伏貪惱等故，說增上戒行多聞喻。生厭悔意故，明增上心戒行。咽喉喻及繫縛人喻者，以人無我及法無我故，增上智戒行。

若以調伏貪惱等增上心戒行經所說者，何故此中說增上戒行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以調伏貪惱等增上心戒行經所說者，何故此中說增上戒行？

答曰：能發起貪惱行故。罪多因貪瞋癡等相發起，是故說調伏貪惱等是增上戒行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：能發起貪惱行故。罪多因貪瞋癡等相發起，是故說調伏貪惱等是增上戒行。

問曰：云何貪惱等令能發起罪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何貪惱等令能發起罪？

答曰：有二種相故。如彼不能懺悔；如彼懺悔而不成懺悔。喻若有諸沙門及婆羅門不知煩惱因故，怖畏色等境界。住閑空處，自心發起不善思惟故，亦起貪惱我慢境界。或餘處念見貪等，隨逐如犬逐土塊，以塊打故唯逐塊。如是不除貪等故，若以聚落等所有親近事作現念，是名未除。順義故名除及以除竟。何故黑朋中說貪調伏不說於惱，白朋中說惱調伏不說於貪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有二種相故。如彼不能懺悔；如彼懺悔而不成懺悔。喻若有諸沙門及婆羅門不知煩惱因故，怖畏色等境界。住閑空處，自心發起不善思惟故，亦起貪惱我慢境界。或餘處念見貪等，隨逐如犬逐土塊，以塊打故唯逐塊。如是不除貪等故，若以聚落等所有親近事作現念，是名未除。順義故名除及以除竟。何故黑朋中說貪調伏不說於惱，白朋中說惱調伏不說於貪？

答曰：二俱欲界中故，示現有餘調、有餘不調。示現有餘調、有餘不調者，若在空閑處而命終，如是未調故，住戒者亦壞，成增上戒故；況復不住戒者，如馬下道或錯。如是行者行增上戒，以錯諸念亦名亂，如咽喉病能斷命根。如是依人無我行增上智，以身見能斷法命根，如有人隨所縛處而求解脫。如是依法無我行增上智，隨所性脫妄念中令計心。此三修戒中，有八種戒相違法、有八種隨順不淨心，讀誦世間外道經書諸論等、多好衣鉢等，無所用故。如空橫染，橫染是縛因，故漸次說二種縛：一者見縛；二者名聞利養縛。於縛作因故說此漸次。以見縛故，憎謗聖種朋。以利養名聞故，親近白衣。如垢障因故，漸次說二種垢：一憎怨謗聖朋，忍受諸煩惱；二親近白衣故，貪諸檀越知識等。是垢如雨雹因故，次說雨雹。忍受諸煩惱故，毀謗正法。貪諸檀越，以親近破戒緣故，說破戒受人信施。於雨雹因故，次有癰瘡，以毀謗正法及破戒受人信施故、自覆諸罪故。燒煮癰瘡因故，次說燒法，求見他過，說有垢身心受著袈裟，以自覆罪故，受他持戒有功德人所禮拜供養等。於燒成病因故，次說不可治病，故言有垢身心受著袈裟，而懷增上慢而集戒心故，受他持戒有功德人所作禮拜供養等故，壞他住發大乘心。對此故說白朋應知。此二人中初是見行人，第二貪愛行人應知。有四種沙門者，以何漸次示現？如彼違戒法患，或親近或捨，得人患或得人功德已，所有於念中成障。或非障者，彼示現是中人患有三種，依三種人故說應知。形服相沙門者，心行俱壞，依喜惡故說依義。誑詐沙門及名聞沙門，行成就而壞心，依二種喜欲大及有喜欲。是中喜欲惡者，若言沙門而非沙門。怖大者，若有諸德，而自意過有自德，恒作是念。有喜欲者，若有德而與德等生心。初者有二種壞行：一者有餘；二者無餘。有餘者；依四沙門故說應知。依於受戒有漏乃至行不淨意業；就此三不善調伏等如次示現。依乞食故，說不淨命。依受用故，說慳事受用畜聚𧂐宿等。依修業故，說不淨命。依受用故，說慳事受用畜𧂐宿等。依修業故，說懈怠。無餘者，以破戒故，教犯根本戒故。壞心者，以惡法故，及覆藏彼故。第二成就行故，依行命戒受用及修道應知。是中成就行者，依行故。成就境界者，依命故。成就威儀者，以染心四行故。依戒者，受用麁澁食，故少欲。四聖種性者，依受用故，言不親近諸道俗等故，依修道故。少言少語故，樂寂靜。依論說慰喻等應知。雖行如是等法皆為誑詐不為善淨心者，以壞心故。依修行行故，誑詐應知。常有我見者，依人無我，不滅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：二俱欲界中故，示現有餘調、有餘不調。示現有餘調、有餘不調者，若在空閑處而命終，如是未調故，住戒者亦壞，成增上戒故；況復不住戒者，如馬下道或錯。如是行者行增上戒，以錯諸念亦名亂，如咽喉病能斷命根。如是依人無我行增上智，以身見能斷法命根，如有人隨所縛處而求解脫。如是依法無我行增上智，隨所性脫妄念中令計心。此三修戒中，有八種戒相違法、有八種隨順不淨心，讀誦世間外道經書諸論等、多好衣鉢等，無所用故。如空橫染，橫染是縛因，故漸次說二種縛：一者見縛；二者名聞利養縛。於縛作因故說此漸次。以見縛故，憎謗聖種朋。以利養名聞故，親近白衣。如垢障因故，漸次說二種垢：一憎怨謗聖朋，忍受諸煩惱；二親近白衣故，貪諸檀越知識等。是垢如雨雹因故，次說雨雹。忍受諸煩惱故，毀謗正法。貪諸檀越，以親近破戒緣故，說破戒受人信施。於雨雹因故，次有癰瘡，以毀謗正法及破戒受人信施故、自覆諸罪故。燒煮癰瘡因故，次說燒法，求見他過，說有垢身心受著袈裟，以自覆罪故，受他持戒有功德人所禮拜供養等。於燒成病因故，次說不可治病，故言有垢身心受著袈裟，而懷增上慢而集戒心故，受他持戒有功德人所作禮拜供養等故，壞他住發大乘心。對此故說白朋應知。此二人中初是見行人，第二貪愛行人應知。有四種沙門者，以何漸次示現？如彼違戒法患，或親近或捨，得人患或得人功德已，所有於念中成障。或非障者，彼示現是中人患有三種，依三種人故說應知。形服相沙門者，心行俱壞，依喜惡故說依義。誑詐沙門及名聞沙門，行成就而壞心，依二種喜欲大及有喜欲。是中喜欲惡者，若言沙門而非沙門。怖大者，若有諸德，而自意過有自德，恒作是念。有喜欲者，若有德而與德等生心。初者有二種壞行：一者有餘；二者無餘。有餘者；依四沙門故說應知。依於受戒有漏乃至行不淨意業；就此三不善調伏等如次示現。依乞食故，說不淨命。依受用故，說慳事受用畜聚𧂐宿等。依修業故，說不淨命。依受用故，說慳事受用畜𧂐宿等。依修業故，說懈怠。無餘者，以破戒故，教犯根本戒故。壞心者，以惡法故，及覆藏彼故。第二成就行故，依行命戒受用及修道應知。是中成就行者，依行故。成就境界者，依命故。成就威儀者，以染心四行故。依戒者，受用麁澁食，故少欲。四聖種性者，依受用故，言不親近諸道俗等故，依修道故。少言少語故，樂寂靜。依論說慰喻等應知。雖行如是等法皆為誑詐不為善淨心者，以壞心故。依修行行故，誑詐應知。常有我見者，依人無我，不滅

我見行行故。於空法中而生怖畏難，如臨深坑。依法無我不分別空，及彼說者生怨家等想。第三者成就行順住念，依止及依行，隨順諸法應知。是中住者持戒，念者多聞，念彼故得順諸事。依止者，空閑處坐，以空閑坐故順諸功德。隨順諸法者，少知足少欲等。違心於親親中應知。是中不滅諸念者，示現有厭離欲。彼對治故，滅熾然等，欲三菩提故。滅三菩提，以道行果故。第四人二俱成就，以九種成就勢應知。一、常行勢；二、多聞勢；三、欲勢；四、寂靜思惟勢；五、正見勢；六、證勢；七、滅勢；八、修勢；九、正證勢。不求身命者，以不惜身命故，是名常行勢應知。樂聞空等法意喜者，明第二多聞勢。亦不喜空見等，復不喜涅槃修諸梵行，何況悕求三界。不悕求諸見法，亦應滅法故。彼果彼道得涅槃意故，說第三欲勢。常依止於法、不依止文字章句者，諸煩惱求內解脫，不向外逃走。以依止法故，求禪解脫思心世間智等。第四寂靜思惟勢，於一切煩惱常求解脫，不向外求，見一法本來性無垢畢竟清淨，而自依止亦不依他者，性不染故。有學出世間法自內知見。第五正見勢，以正法身尚不見佛，何況色身者，以不見三寶故。真實三寶，亦以出世間智分別念故。第六證勢，以空患離上不見法，何況貪著音聲言說，以滅除所應除者故。第七滅勢，無所修應修者，以修故。第八修勢，不生生死不著涅槃，知一切法本來寂滅，不見有縛不求解脫。是故不捨世間不證涅槃者，以滅世間因故。及以得涅槃故，不生世間不求涅槃，不悕求死及壽命，不求解不求縛，已滅故。及有餘分故，不行亦不滅。是中性滅盡無生智等所攝諸無學法應知，是名第九正證勢。所有彼三種沙門立沙門名，彼名無義，及不相似示現，以名所伐故，說貧窮喻。云何以名所伐？異沙門名形服故，妄受信施利養，自此已後非真實行沙門，及識知起我慢真實行沙門故，并持戒識知顛倒說似如持戒故。聞思修等智，依彼慢故說二喻譬。如有人漂沒大水渴乏而死。此喻示現以有聞慧故生我慢。藥師喻，以有思慧故，樂著三摩拔提。凡夫離欲者，樂著利養恭敬故。有學者起悔修三摩拔提者，修慧邪行故。示現行正行中起我慢故，說餘三喻。初名病人喻；第二者寶喻；第三者死人喻，依戒起彼慢故，示現有四種破戒比丘。自善持戒等喻，是中初者假受戒；第二者說不善持律明了懈怠；三者以行似彼故，於破戒障壞故，說壞障戒；第四者說具受十二頭陀功德，是假名持戒。是中初者，見患滅破戒對治障故，名為破戒應知。有者以破戒故，不可持彼中一，於涅槃中生恐怖，不能滅破 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見行行故。於空法中而生怖畏難，如臨深坑。依法無我不分別空，及彼說者生怨家等想。第三者成就行順住念，依止及依行，隨順諸法應知。是中住者持戒，念者多聞，念彼故得順諸事。依止者，空閑處坐，以空閑坐故順諸功德。隨順諸法者，少知足少欲等。違心於親親中應知。是中不滅諸念者，示現有厭離欲。彼對治故，滅熾然等，欲三菩提故。滅三菩提，以道行果故。第四人二俱成就，以九種成就勢應知。一、常行勢；二、多聞勢；三、欲勢；四、寂靜思惟勢；五、正見勢；六、證勢；七、滅勢；八、修勢；九、正證勢。不求身命者，以不惜身命故，是名常行勢應知。樂聞空等法意喜者，明第二多聞勢。亦不喜空見等，復不喜涅槃修諸梵行，何況悕求三界。不悕求諸見法，亦應滅法故。彼果彼道得涅槃意故，說第三欲勢。常依止於法、不依止文字章句者，諸煩惱求內解脫，不向外逃走。以依止法故，求禪解脫思心世間智等。第四寂靜思惟勢，於一切煩惱常求解脫，不向外求，見一法本來性無垢畢竟清淨，而自依止亦不依他者，性不染故。有學出世間法自內知見。第五正見勢，以正法身尚不見佛，何況色身者，以不見三寶故。真實三寶，亦以出世間智分別念故。第六證勢，以空患離上不見法，何況貪著音聲言說，以滅除所應除者故。第七滅勢，無所修應修者，以修故。第八修勢，不生生死不著涅槃，知一切法本來寂滅，不見有縛不求解脫。是故不捨世間不證涅槃者，以滅世間因故。及以得涅槃故，不生世間不求涅槃，不悕求死及壽命，不求解不求縛，已滅故。及有餘分故，不行亦不滅。是中性滅盡無生智等所攝諸無學法應知，是名第九正證勢。所有彼三種沙門立沙門名，彼名無義，及不相似示現，以名所伐故，說貧窮喻。云何以名所伐？異沙門名形服故，妄受信施利養，自此已後非真實行沙門，及識知起我慢真實行沙門故，并持戒識知顛倒說似如持戒故。聞思修等智，依彼慢故說二喻譬。如有人漂沒大水渴乏而死。此喻示現以有聞慧故生我慢。藥師喻，以有思慧故，樂著三摩拔提。凡夫離欲者，樂著利養恭敬故。有學者起悔修三摩拔提者，修慧邪行故。示現行正行中起我慢故，說餘三喻。初名病人喻；第二者寶喻；第三者死人喻，依戒起彼慢故，示現有四種破戒比丘。自善持戒等喻，是中初者假受戒；第二者說不善持律明了懈怠；三者以行似彼故，於破戒障壞故，說壞障戒；第四者說具受十二頭陀功德，是假名持戒。是中初者，見患滅破戒對治障故，名為破戒應知。有者以破戒故，不可持彼中一，於涅槃中生恐怖，不能滅破

戒障故，修行對治。第二以我慢故，生得解脫相，對治彼故說諸真實持戒功德。然破戒惡所顯及修道行所顯，是中初持戒者，說內入非外入故。第二說作染業無作，善無作非是身等作，染業亦無非作，是能作善無行無非行，依雜染不雜染，依乞食無所行亦無不行，依雜染不雜染受用故，無名無色無餘涅槃，無想無非想無相行中離念一切想故。及念無想戒無滅無非滅，無學行於涅槃有餘故，煩惱無餘故。無取無捨，常行離喜憂故，及捨念同生有故。無可取無可捨，還彼初境界，不取憂喜及取捨念同生故。無眾生無眾生名，乃至無心。無心名依解釋喻。既滅隨所能記及隨所記隨所者，無世間無非世間，依器世間雜不雜行人行故。言無依止無非依止，依雜染及不雜染，依六識村田境界故。言不以戒自高不謗下他戒，依親近家故。亦不憶想分別彼戒，不分別我是持戒、我有如是持戒，不分別彼性故。無漏亦有世間共可滅，尋即顯故說不共。然彼若三界非果、非求三界因，是二句示現，是名以漸次。依於戒有順不順諸法故，說善學不善學沙門差別事。何者不善學沙門？是中有三種應知。形服相似沙門。不惜沙門戒，唯形服同不同者，形命受用與命戒見心不相似等。是中形處及服處故，名形服處相似。是中服處者，以彼僧伽梨等故名服同。形處者，以剃鬚髮執持鉢故名為形同。以不淨身等業行故，名行不相似。不淨命故，命不相似。慳故，於受用中不相似。懈怠故，用行不相似。破戒故，於持戒中不相似。以惡法故，於見不相似。不調不伏不隱諸根故，於心不相似。二威儀誑詐沙門者，乞資用精進用等應知。增上心、增上慧同彼行及心不相似，成就用意等故。增上戒同，一心安詳故，乃至不樂雜亂故。增上心行同，少言少語故。增上智行同，誑詐等彼行心不同故。三名聞沙門者，唯求名聞應知。舍摩他分同、毘婆舍那分同，彼二分修同，還彼二助行同，心性不同。是中以戒故、有戒分故，舍摩他分同，戒是三昧因故。以多聞故，於毘婆舍那分同，聞能領得無漏智故。以住空閑阿蘭若故，彼二修分相似同，於空閑處住修因故。少欲等彼二助道行同，彼少欲等是助習行等故。親近他故，心不相似應知。何者善學沙門？有四種相應知：行故、心故、證故及盡至故。以不惜身命故，於現法中得厭悔行故。空等沙門意喜故，未來生教化身行故。是名行勢應知。以依真如行故，信法無我意故，不喜涅槃故，及不喜空故，所應得及所能得，彼亦離假名性相不正執故。常依了義不依文字者，悕求所須義故。於煩惱中而求解脫，不向外逃走，不如隨聲性故。是名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒障故，修行對治。第二以我慢故，生得解脫相，對治彼故說諸真實持戒功德。然破戒惡所顯及修道行所顯，是中初持戒者，說內入非外入故。第二說作染業無作，善無作非是身等作，染業亦無非作，是能作善無行無非行，依雜染不雜染，依乞食無所行亦無不行，依雜染不雜染受用故，無名無色無餘涅槃，無想無非想無相行中離念一切想故。及念無想戒無滅無非滅，無學行於涅槃有餘故，煩惱無餘故。無取無捨，常行離喜憂故，及捨念同生有故。無可取無可捨，還彼初境界，不取憂喜及取捨念同生故。無眾生無眾生名，乃至無心。無心名依解釋喻。既滅隨所能記及隨所記隨所者，無世間無非世間，依器世間雜不雜行人行故。言無依止無非依止，依雜染及不雜染，依六識村田境界故。言不以戒自高不謗下他戒，依親近家故。亦不憶想分別彼戒，不分別我是持戒、我有如是持戒，不分別彼性故。無漏亦有世間共可滅，尋即顯故說不共。然彼若三界非果、非求三界因，是二句示現，是名以漸次。依於戒有順不順諸法故，說善學不善學沙門差別事。何者不善學沙門？是中有三種應知。形服相似沙門。不惜沙門戒，唯形服同不同者，形命受用與命戒見心不相似等。是中形處及服處故，名形服處相似。是中服處者，以彼僧伽梨等故名服同。形處者，以剃鬚髮執持鉢故名為形同。以不淨身等業行故，名行不相似。不淨命故，命不相似。慳故，於受用中不相似。懈怠故，用行不相似。破戒故，於持戒中不相似。以惡法故，於見不相似。不調不伏不隱諸根故，於心不相似。二威儀誑詐沙門者，乞資用精進用等應知。增上心、增上慧同彼行及心不相似，成就用意等故。增上戒同，一心安詳故，乃至不樂雜亂故。增上心行同，少言少語故。增上智行同，誑詐等彼行心不同故。三名聞沙門者，唯求名聞應知。舍摩他分同、毘婆舍那分同，彼二分修同，還彼二助行同，心性不同。是中以戒故、有戒分故，舍摩他分同，戒是三昧因故。以多聞故，於毘婆舍那分同，聞能領得無漏智故。以住空閑阿蘭若故，彼二修分相似同，於空閑處住修因故。少欲等彼二助道行同，彼少欲等是助習行等故。親近他故，心不相似應知。何者善學沙門？有四種相應知：行故、心故、證故及盡至故。以不惜身命故，於現法中得厭悔行故。空等沙門意喜故，未來生教化身行故。是名行勢應知。以依真如行故，信法無我意故，不喜涅槃故，及不喜空故，所應得及所能得，彼亦離假名性相不正執故。常依了義不依文字者，悕求所須義故。於煩惱中而求解脫，不向外逃走，不如隨聲性故。是名

心勢應知。見一切法體永清淨不染，以真如法故，作助己形及他，不緣他智性，不染證故。是中諸報等盡見解脫，不見假名性相故。是名證勢應知。一切眾生自性滅故，不行善修一切煩惱染等對治故。不取滅度，真如不斷故，及不觀非事。是名盡至勢應知。是中貧人喻，與不善學沙門，以三種相故，於名不如義應知。壞心成就行，成就心而壞行，亦壞心及壞行。是中壞心成就行有三種應知。能聞及所聞心為知足，能說彼中而為知足，得世間三昧故，及得彼功德以為樂著。是中漂墮河喻，說壞心成就行，唯有聞等事應知。醫師喻，還彼唯有說事應知。幻喻，得彼世間三昧，唯樂著彼事應知。摩尼寶喻，成就心而壞行應知。死喻，說壞心及壞行應知。長者子喻，成就心及成就行應知。以一相義故，善學沙門應知。說有四種破戒比丘似善持戒，有何漸次？以真實沙門，示受真實行。以示現如戒相似住假名戒，示現假名戒。示現假名戒何者？住假名戒行有四種應知。彼復以我慢等壞身故，名為住假名戒行。初者成就六種戒，以二種障壞戒。何者六種行分戒持成？依波羅提木叉所說而行成就，行成就壞境界成就，於微罪中而見怖畏，受而修行。於諸戒中有二種障。何者二種？身見熾盛令戒中起及命知。第二捨彼二患，離身見熾然處故。以律師故，於諸犯戒善能發起。然以等世間淨故，諸利養不能動，同生身見。第三此同法得世間淨戒，復同生身見，不解法無我，聞生恐怖懈怠。第四離一切與患，然以信邪法無我故，壞我慢戒，住四種不正戒。覺知謗等法戒，彼相彼無漏應知。何者謗等法？初住假名戒者，亦見有我，亦言有我所，對治彼故，言無我無我所故。所作犯戒者是名不作，對治彼故，言無作無非作故。作行彼亦非行，對治彼故，言無有所作亦無作者故。安詳行亦名非行，對治彼故，言無行無非行故。妄念行者是名非行，對治彼故，言無有所行亦無不行故。第二住假名戒行，身見朋煩惱隨順，亦見名及見色，對治彼故，言無名無色故。未來生想定有及彼想，對治彼故，言無想無非想故。彼熾然滅使者亦名不滅，對治彼故，言無滅無非滅故。執人無我及捨取人，對治彼故，言無取無捨故。還彼眾生無我執中亦可取亦不可取，對治彼故，言無可取無可捨故。不以色等執眾生相，彼說取善哉，對治彼故，言無眾生無眾生名。語亦說彼取善哉分別，對治彼故，言無身無身名，無口無口名故。彼分別是心，及彼取分別善哉，對治彼故，言無心無心分別名。第三住戒行者，上生世間亦向捨下故非世間，對治彼故，言無世間無非世間。依三昧亦依不貪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心勢應知。見一切法體永清淨不染，以真如法故，作助己形及他，不緣他智性，不染證故。是中諸報等盡見解脫，不見假名性相故。是名證勢應知。一切眾生自性滅故，不行善修一切煩惱染等對治故。不取滅度，真如不斷故，及不觀非事。是名盡至勢應知。是中貧人喻，與不善學沙門，以三種相故，於名不如義應知。壞心成就行，成就心而壞行，亦壞心及壞行。是中壞心成就行有三種應知。能聞及所聞心為知足，能說彼中而為知足，得世間三昧故，及得彼功德以為樂著。是中漂墮河喻，說壞心成就行，唯有聞等事應知。醫師喻，還彼唯有說事應知。幻喻，得彼世間三昧，唯樂著彼事應知。摩尼寶喻，成就心而壞行應知。死喻，說壞心及壞行應知。長者子喻，成就心及成就行應知。以一相義故，善學沙門應知。說有四種破戒比丘似善持戒，有何漸次？以真實沙門，示受真實行。以示現如戒相似住假名戒，示現假名戒。示現假名戒何者？住假名戒行有四種應知。彼復以我慢等壞身故，名為住假名戒行。初者成就六種戒，以二種障壞戒。何者六種行分戒持成？依波羅提木叉所說而行成就，行成就壞境界成就，於微罪中而見怖畏，受而修行。於諸戒中有二種障。何者二種？身見熾盛令戒中起及命知。第二捨彼二患，離身見熾然處故。以律師故，於諸犯戒善能發起。然以等世間淨故，諸利養不能動，同生身見。第三此同法得世間淨戒，復同生身見，不解法無我，聞生恐怖懈怠。第四離一切與患，然以信邪法無我故，壞我慢戒，住四種不正戒。覺知謗等法戒，彼相彼無漏應知。何者謗等法？初住假名戒者，亦見有我，亦言有我所，對治彼故，言無我無我所故。所作犯戒者是名不作，對治彼故，言無作無非作故。作行彼亦非行，對治彼故，言無有所作亦無作者故。安詳行亦名非行，對治彼故，言無行無非行故。妄念行者是名非行，對治彼故，言無有所行亦無不行故。第二住假名戒行，身見朋煩惱隨順，亦見名及見色，對治彼故，言無名無色故。未來生想定有及彼想，對治彼故，言無想無非想故。彼熾然滅使者亦名不滅，對治彼故，言無滅無非滅故。執人無我及捨取人，對治彼故，言無取無捨故。還彼眾生無我執中亦可取亦不可取，對治彼故，言無可取無可捨故。不以色等執眾生相，彼說取善哉，對治彼故，言無眾生無眾生名。語亦說彼取善哉分別，對治彼故，言無身無身名，無口無口名故。彼分別是心，及彼取分別善哉，對治彼故，言無心無心分別名。第三住戒行者，上生世間亦向捨下故非世間，對治彼故，言無世間無非世間。依三昧亦依不貪

欲，對治彼故，言無依止無非依止。攝取自戒不毀他戒，對治彼故，言不以戒自高、不毀下他戒。第四住假名戒，言我是能持戒，生分別念，對治彼故，言亦不分別戒故。勝性念等戒分別念，對治彼故，言不分別戒及不念此戒故，是名謗法。無漏戒中盡能滅盡，是名諸聖持戒無漏足句。無所著者，出世間故，不至三界理、不順一切煩惱故。離一切依止，對治離三界故。是故於有還淨示現勝，彼持戒故。說諸偈應知： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲，對治彼故，言無依止無非依止。攝取自戒不毀他戒，對治彼故，言不以戒自高、不毀下他戒。第四住假名戒，言我是能持戒，生分別念，對治彼故，言亦不分別戒故。勝性念等戒分別念，對治彼故，言不分別戒及不念此戒故，是名謗法。無漏戒中盡能滅盡，是名諸聖持戒無漏足句。無所著者，出世間故，不至三界理、不順一切煩惱故。離一切依止，對治離三界故。是故於有還淨示現勝，彼持戒故。說諸偈應知：

「具足持戒者， 無垢無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具足持戒者， 無垢無所有。」

初偈第一句，離垢故說性清淨。貪欲等有餘離已，彼因淨故得戒性淨，示現同因等淨。餘三句者，還彼持戒，示現同伴等因淨。是中破戒同伴及諸同因，對治故，於戒同伴及諸同因者有三種差別應知。是中破戒同伴有三種，慢同色等，依止因故，迷惑意故，見如愚癡，同樂三摩拔提，屈復同伴取念。同事念者，如鹿處同身樂愛喜伴，是名第一偈義。還彼持戒中一切相，明依清淨戒故，說第二偈應知。寂滅常畢竟如是等，是中有四種性同患，對治故，說波羅提木叉戒清淨應知，以不闕故。於受戒禪淨、餘者無漏戒淨，還依彼持戒，無諸患淨，故說第三偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初偈第一句，離垢故說性清淨。貪欲等有餘離已，彼因淨故得戒性淨，示現同因等淨。餘三句者，還彼持戒，示現同伴等因淨。是中破戒同伴及諸同因，對治故，於戒同伴及諸同因者有三種差別應知。是中破戒同伴有三種，慢同色等，依止因故，迷惑意故，見如愚癡，同樂三摩拔提，屈復同伴取念。同事念者，如鹿處同身樂愛喜伴，是名第一偈義。還彼持戒中一切相，明依清淨戒故，說第二偈應知。寂滅常畢竟如是等，是中有四種性同患，對治故，說波羅提木叉戒清淨應知，以不闕故。於受戒禪淨、餘者無漏戒淨，還依彼持戒，無諸患淨，故說第三偈。

「不貪惜身命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不貪惜身命。」

如是等有五種患。何者彼五患？一者利養恭敬患，以惜身故。二者懈怠患，繼念莫死起樂命故。三者起願持梵行患，希求一切有生故。四者唯戒為足患，不正至故。五者不出至患，如諸外道說成不正理故。遠離此五種患故，釋成清淨無諸患應知。依無煩惱淨故，說第四偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等有五種患。何者彼五患？一者利養恭敬患，以惜身故。二者懈怠患，繼念莫死起樂命故。三者起願持梵行患，希求一切有生故。四者唯戒為足患，不正至故。五者不出至患，如諸外道說成不正理故。遠離此五種患故，釋成清淨無諸患應知。依無煩惱淨故，說第四偈：

「持戒不染世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持戒不染世。」

世法不能染故。依集諦所攝染，同至熾染起欲處，二識著諸愛染，故言不依世法耳。不依世者，滅前復有愛故滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世法不能染故。依集諦所攝染，同至熾染起欲處，二識著諸愛染，故言不依世法耳。不依世者，滅前復有愛故滅。

「速得智慧明， 以得光明故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「速得智慧明， 以得光明故，

於見諦道中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於見諦道中。」

無礙無所有。無礙無所有事，以修道無明等及餘對治彼故言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙無所有。無礙無所有事，以修道無明等及餘對治彼故言。

無我無彼相，離我他相故。依無學道離我慢清淨故，說第五偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我無彼相，離我他相故。依無學道離我慢清淨故，說第五偈。

「無此無彼岸， 亦無有中間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無此無彼岸， 亦無有中間。」

無相行中不著內外入故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相行中不著內外入故。

無著縛無漏，滅煩惱及使熾然滅故。無諂及無漏，無我慢差別。明依永淨故，說第六偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著縛無漏，滅煩惱及使熾然滅故。無諂及無漏，無我慢差別。明依永淨故，說第六偈：

「心不著名色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心不著名色。」

於有不起願故，不離寂滅法。彼者以持戒不足故，諸根調伏故，於三昧中不足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於有不起願故，不離寂滅法。彼者以持戒不足故，諸根調伏故，於三昧中不足故。

不生我我所乃至有頂世間，知足故，住持戒故。說於戒中永示現依世間淨故，說第七偈應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生我我所乃至有頂世間，知足故，住持戒故。說於戒中永示現依世間淨故，說第七偈應知。

「雖行持諸戒， 其心不自高。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖行持諸戒， 其心不自高。」

示現以持戒故心不生高下，無厭足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現以持戒故心不生高下，無厭足故。

「亦不以為上， 過是求聖道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦不以為上， 過是求聖道。」

淨持戒者，此相以三昧不足故，求出世間道。依出世間淨故，說第八偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨持戒者，此相以三昧不足故，求出世間道。依出世間淨故，說第八偈：

「不以戒為最。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不以戒為最。」

不以戒為足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以戒為足故。

「亦不貴三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦不貴三昧。」

不樂著三昧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不樂著三昧故。

「過此二事已， 修習上智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過此二事已， 修習上智慧。」

無分別是聖性。無分別是修，攝取增上智，諸佛所稱歎。是故知餘者勝歎事故。依有學無學非有學非無學淨故，說第九偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別是聖性。無分別是修，攝取增上智，諸佛所稱歎。是故知餘者勝歎事故。依有學無學非有學非無學淨故，說第九偈：

「心解脫身見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心解脫身見。」

滅有分別身見，示現學戒淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅有分別身見，示現學戒淨故。

「滅除我我所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「滅除我我所。」

以滅同生身見故，示現無學戒淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以滅同生身見故，示現無學戒淨。

「信空佛境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「信空佛境界。」

以信空故，示現非學非無學淨事。依悋著淨故，說第十偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以信空故，示現非學非無學淨事。依悋著淨故，說第十偈：

「依戒得三昧， 三昧能修慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依戒得三昧， 三昧能修慧。」

示現未得八聖道戒故，說不持戒淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現未得八聖道戒故，說不持戒淨。

「依因所修慧， 速得於淨智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依因所修慧， 速得於淨智；

以得淨智故， 具足清淨戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以得淨智故， 具足清淨戒。」

示現以得聖智故，後得戒清淨，說此偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現以得聖智故，後得戒清淨，說此偈。

「時八百比丘，不受諸漏心得解脫。三萬二千人遠塵離垢得法眼淨」，示現此教誨中有如是等大利益，亦復示現現即得大果，於化者有學無學等得故。「及五百比丘得禪定者，聞此深法，心不信解不能通達，從座而起去」者，示現彼難調伏能調伏已，不能信解、不能通達入深法故。有二種相不能通達諸法：以不信故、以信不樂故，智慧不能通達諸義故。是偈甚深者，難知故。諸佛如來菩提甚深者，意難測量故。彼若不淳種諸善根，惡知識所攝，自信力少難得信受。以惡知識所攝故，不淳修諸善根，以不信多故應知。「爾時世尊語尊者須菩提」，顯菩提時諸聲聞是如來作，堪能化度勝義故。是故乃至假名真實差別應知。「爾時世尊即時化作二比丘」者，示現如來方便應度故。示現化者有二種相故，示現信於同服及見同法事故。彼諸比丘攝取，為已說正教誨故。彼以妄執取涅槃，生我慢故生怖畏，為信故說如實涅槃無有眾生。若入涅槃者，非諸貪欲等有故而有盡滅。彼者，如不生故。示現涅槃者，唯滅不生故。言「汝等莫作憶想、莫作分別」者，於內外入中是我我所。如次。即於諸法無著者，以貪瞋本來無生故。無離者，未來不離故。是名寂滅者，防護此執，本非寂滅而有寂滅，所有戒等品，彼亦不住不來。復不滅盡者，以眾生名永寂滅故。不住不來者，以不染故。復不滅盡者，性自滅盡故。彼者亦無餘，若本不寂滅已於後成寂滅，汝等可捨離是相。所謂涅槃，無彼事故。言勿我入涅槃，以相向涅槃故作涅槃相。勿以貪欲等相故識為涅槃相，非貪欲等無故名為涅槃，是名彼者相。復無相行中方便。設無漏已，次後說現法樂行方便，入滅盡定行起故。或復此是異義。經言「彼若不淳種諸善根」者，智慧功德助道行乏少故。增上煩惱塵是義非惡知識所攝者，以善知識所不攝故。壞是義不能信解者，離智助道行故。能信甚深處是義不能信解者，是故總不能通達者，不能測量知法體智住故。復不能信解，已不能正決真智故。如來化度方便事有二種應知。化者以我慢共體故，示現同共事故。所說能順行教故，及得教誨有出世因故，說正淨教方便教授故。彼復有四種相應知。染淨中恐怖故；依順說故，離授煩惱因；於淨法中教授，捨恐怖因故；及教授現法，見最樂行方便故。此身復有我見，以我正證故，依於淨染中順空教授故。言我當無辜生怖染，以染故。世間行是名初相。汝等莫作憶想莫作分別者，煩惱因示現有二種假名性：慢執煩惱分別性故，及執彼功德患勝分別故，是名第二相。淨略有二種應知：一者淨道行；二者涅槃淨。是中有二種相故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時八百比丘，不受諸漏心得解脫。三萬二千人遠塵離垢得法眼淨」，示現此教誨中有如是等大利益，亦復示現現即得大果，於化者有學無學等得故。「及五百比丘得禪定者，聞此深法，心不信解不能通達，從座而起去」者，示現彼難調伏能調伏已，不能信解、不能通達入深法故。有二種相不能通達諸法：以不信故、以信不樂故，智慧不能通達諸義故。是偈甚深者，難知故。諸佛如來菩提甚深者，意難測量故。彼若不淳種諸善根，惡知識所攝，自信力少難得信受。以惡知識所攝故，不淳修諸善根，以不信多故應知。「爾時世尊語尊者須菩提」，顯菩提時諸聲聞是如來作，堪能化度勝義故。是故乃至假名真實差別應知。「爾時世尊即時化作二比丘」者，示現如來方便應度故。示現化者有二種相故，示現信於同服及見同法事故。彼諸比丘攝取，為已說正教誨故。彼以妄執取涅槃，生我慢故生怖畏，為信故說如實涅槃無有眾生。若入涅槃者，非諸貪欲等有故而有盡滅。彼者，如不生故。示現涅槃者，唯滅不生故。言「汝等莫作憶想、莫作分別」者，於內外入中是我我所。如次。即於諸法無著者，以貪瞋本來無生故。無離者，未來不離故。是名寂滅者，防護此執，本非寂滅而有寂滅，所有戒等品，彼亦不住不來。復不滅盡者，以眾生名永寂滅故。不住不來者，以不染故。復不滅盡者，性自滅盡故。彼者亦無餘，若本不寂滅已於後成寂滅，汝等可捨離是相。所謂涅槃，無彼事故。言勿我入涅槃，以相向涅槃故作涅槃相。勿以貪欲等相故識為涅槃相，非貪欲等無故名為涅槃，是名彼者相。復無相行中方便。設無漏已，次後說現法樂行方便，入滅盡定行起故。或復此是異義。經言「彼若不淳種諸善根」者，智慧功德助道行乏少故。增上煩惱塵是義非惡知識所攝者，以善知識所不攝故。壞是義不能信解者，離智助道行故。能信甚深處是義不能信解者，是故總不能通達者，不能測量知法體智住故。復不能信解，已不能正決真智故。如來化度方便事有二種應知。化者以我慢共體故，示現同共事故。所說能順行教故，及得教誨有出世因故，說正淨教方便教授故。彼復有四種相應知。染淨中恐怖故；依順說故，離授煩惱因；於淨法中教授，捨恐怖因故；及教授現法，見最樂行方便故。此身復有我見，以我正證故，依於淨染中順空教授故。言我當無辜生怖染，以染故。世間行是名初相。汝等莫作憶想莫作分別者，煩惱因示現有二種假名性：慢執煩惱分別性故，及執彼功德患勝分別故，是名第二相。淨略有二種應知：一者淨道行；二者涅槃淨。是中有二種相故

，淨道行是怖畏因應知。「汝等比丘！所有戒品彼不往來復不滅盡」者，計是真如中永淨故。前者釋有煩惱分別，及離煩惱分別亦不成。彼淨道行中煩惱及離煩惱彼分別已，於淨道行中而生恐怖，有二種相故，於淨涅槃因中生恐怖應知。汝等可捨離是想，所謂涅槃不異假名性想執故。莫隨於想莫隨非想者，是名涅槃異想，憶作心想故。莫異想，識想；莫異想，觀名，是名寂滅內心之想。復莫以想觀想者，此二無因故。於涅槃中不生恐怖，是名第三想應知。捨彼二因故，教授最上行諸方便等應知。捨彼二因事及捨煩惱因，於淨法中捨恐怖因，是名第四相應知。於中乃至如來化度方便應知。自此已後說正智作大益應知。依六事故說：一者為因事；二者依事；三者響音事；四者寂靜思惟事；五者訓誨事；六者證法及順法事故。言「爾時尊者須菩提問彼比丘言：汝等比丘！去至何所今何從來？諸比丘言：須菩提！佛所說法，無所從來、去無所至」。有何義故作如是說？初依樂因故。以何義故，彼處無有來往？喻若世間。「復問誰為汝師？答言我等師者，若先來不生亦無有滅」。有何義故作如是說？依第二因事。依非色身世尊故，彼無生亦無滅，是涅槃性故。「復問汝等云何？從誰聞法？答言不為縛、不為解」。有何義故作如是說？第三依響音因事為說法，彼不為縛。依上等生愛對治故不為解，彼已得脫故。「復問汝等習行何法？答曰不為滅無明、不為生明」者，有何義故作如是說？第四依寂靜思惟事故，不為滅無明故。不為依雜無明，諸聖聞有彼行故。不為生明者，已生故。「復問汝等師是誰？答言若無得無知者是」。彼弟子若未得及未證者，以何義故作如是說？依第五訓誨事故。所有化比丘身勸彼，故第六證法及順法行事，依十事故說應知。依有餘涅槃無餘涅槃，滅見諦行煩惱，滅修道行煩惱，滅苦，供養尊者，行布施行過凡夫地，入住聖人地，及同得至解脫故。「復問汝等是誰同習梵行？答言若於三界不行亦非不行」者，有何義故作如是說？無餘涅槃有餘事故，爾時共諸同法者住故。「復問汝等幾何當得涅槃也？答言如若如來所化人入涅槃者，我等亦當得入」，有何義故作如是說？依有餘涅槃，彼本起滅故，他力相似法本業應故，爾時共餘者住故。「復問汝等煩惱盡耶？答言一切諸法畢竟盡相」者，有何義故作如是說？以滅見諦惑故。一切法永滅者，諸趣惡處故。「復問汝等已得己利耶？答言知斷無我無我所」者，有何義故作如是說？依滅修想煩惱故，及滅同生身見故。「復問汝等破於魔耶？答言陰魔不可得」者，有何義故作如是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，淨道行是怖畏因應知。「汝等比丘！所有戒品彼不往來復不滅盡」者，計是真如中永淨故。前者釋有煩惱分別，及離煩惱分別亦不成。彼淨道行中煩惱及離煩惱彼分別已，於淨道行中而生恐怖，有二種相故，於淨涅槃因中生恐怖應知。汝等可捨離是想，所謂涅槃不異假名性想執故。莫隨於想莫隨非想者，是名涅槃異想，憶作心想故。莫異想，識想；莫異想，觀名，是名寂滅內心之想。復莫以想觀想者，此二無因故。於涅槃中不生恐怖，是名第三想應知。捨彼二因故，教授最上行諸方便等應知。捨彼二因事及捨煩惱因，於淨法中捨恐怖因，是名第四相應知。於中乃至如來化度方便應知。自此已後說正智作大益應知。依六事故說：一者為因事；二者依事；三者響音事；四者寂靜思惟事；五者訓誨事；六者證法及順法事故。言「爾時尊者須菩提問彼比丘言：汝等比丘！去至何所今何從來？諸比丘言：須菩提！佛所說法，無所從來、去無所至」。有何義故作如是說？初依樂因故。以何義故，彼處無有來往？喻若世間。「復問誰為汝師？答言我等師者，若先來不生亦無有滅」。有何義故作如是說？依第二因事。依非色身世尊故，彼無生亦無滅，是涅槃性故。「復問汝等云何？從誰聞法？答言不為縛、不為解」。有何義故作如是說？第三依響音因事為說法，彼不為縛。依上等生愛對治故不為解，彼已得脫故。「復問汝等習行何法？答曰不為滅無明、不為生明」者，有何義故作如是說？第四依寂靜思惟事故，不為滅無明故。不為依雜無明，諸聖聞有彼行故。不為生明者，已生故。「復問汝等師是誰？答言若無得無知者是」。彼弟子若未得及未證者，以何義故作如是說？依第五訓誨事故。所有化比丘身勸彼，故第六證法及順法行事，依十事故說應知。依有餘涅槃無餘涅槃，滅見諦行煩惱，滅修道行煩惱，滅苦，供養尊者，行布施行過凡夫地，入住聖人地，及同得至解脫故。「復問汝等是誰同習梵行？答言若於三界不行亦非不行」者，有何義故作如是說？無餘涅槃有餘事故，爾時共諸同法者住故。「復問汝等幾何當得涅槃也？答言如若如來所化人入涅槃者，我等亦當得入」，有何義故作如是說？依有餘涅槃，彼本起滅故，他力相似法本業應故，爾時共餘者住故。「復問汝等煩惱盡耶？答言一切諸法畢竟盡相」者，有何義故作如是說？以滅見諦惑故。一切法永滅者，諸趣惡處故。「復問汝等已得己利耶？答言知斷無我無我所」者，有何義故作如是說？依滅修想煩惱故，及滅同生身見故。「復問汝等破於魔耶？答言陰魔不可得」者，有何義故作如是說

？滅苦故，及陰魔不可得故，未來生彼不可見故。是故於中降伏一切魔怨應知。以陰無故，餘魔不行。「復問汝等奉如來耶？答言不以身口心」者，有何義故作如是說？恭敬尊者不以身等，得涅槃中得親敬故。「復問汝等作福田耶？答言無取無有作者」。何等故作如是說？檀越作敬不可取及不可作，離見動惡等故。如次「復問汝等斷於生死往來也？答言無常無斷」者，何義故作如是說？過非聖人地故。不斷世間令作少方便非上者，以有涅槃故，此示現不斷等事故。「復問汝等隨順聖人地行耶？答言離一切取有得無礙解脫」者，有何義故作如是說？住聖人地故，離一切取解脫故，不橫執離不正取故。「復問汝等究竟當依止何所？答言隨於如來化人所至」者，有何義故作如是說？解脫同至，於如來無異勝相似法故，示現解脫同至。或復以心得自在諸善男子，是能隨時以能受於正記，為如是尊者故，為次說正記，能作大利益應知。何者密語？不二相智。及一切密語入相不二相。何者是？所說句處事，然是彼性無故。所說性熏一相，境界性相有故不二。彼不二中生執，二相是染，不執二故名淨。雖說所有說一切句處有事者，彼亦假名言熏相，境界性無故。彼二熏相，境界性有故彼二。於彼不二執二相故有染，不執盡故淨。如是一切諸佛入彼密語，是不二相應知。是中五種相者，於尊處及彼教授中有五種果事，及有五種果益事，成就持故說諸密事應知。有五種相。何者五種尊？若有想說彼成就故，成就尊事應知。復有何義？謂涅槃永證彼故。佛所說法無所從來去無所至，離六種入滅故。彼界中諸有等，謗不能謗故，及無分別覺故。一切諸法，何者是彼尊而能說法？彼有何相？先來未生亦無有滅，依法身無生滅故。說何等法？若不為縛不為解。縛解者，性相無故。為令覺知諸行故，以幾種性相說？不斷滅無明、不生明故。明與無明假名性，不可得見覺故。為誰說？若未得及未正覺。正覺不已彼無故。何者成就果勝事？謂無餘涅槃界故。若於三界不行，依無餘涅槃界處，唯淨真如住處故，作如是說有餘涅槃界。若如來化者，而入涅槃真實處，唯有性涅槃。一切諸法依世諦涅槃故作如是說，能滿聖道行，所作已辦故。言我作已辦，於有我無我我所，依證法無我故作如是說。伐內怨以內力故，諸煩惱怨以證法無我故，永滅說故作如是言。伐外怨不覺見陰魔故，所有外陰所攝。陰者，外怨聲說應知。勝彼者，離分別念，陰性不覺故應知。是中成就果利益事者，已恭敬於尊，非身等耳，以順行法故。善淨受信施所施故，以了福田不取一切法故，度世間苦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ？滅苦故，及陰魔不可得故，未來生彼不可見故。是故於中降伏一切魔怨應知。以陰無故，餘魔不行。「復問汝等奉如來耶？答言不以身口心」者，有何義故作如是說？恭敬尊者不以身等，得涅槃中得親敬故。「復問汝等作福田耶？答言無取無有作者」。何等故作如是說？檀越作敬不可取及不可作，離見動惡等故。如次「復問汝等斷於生死往來也？答言無常無斷」者，何義故作如是說？過非聖人地故。不斷世間令作少方便非上者，以有涅槃故，此示現不斷等事故。「復問汝等隨順聖人地行耶？答言離一切取有得無礙解脫」者，有何義故作如是說？住聖人地故，離一切取解脫故，不橫執離不正取故。「復問汝等究竟當依止何所？答言隨於如來化人所至」者，有何義故作如是說？解脫同至，於如來無異勝相似法故，示現解脫同至。或復以心得自在諸善男子，是能隨時以能受於正記，為如是尊者故，為次說正記，能作大利益應知。何者密語？不二相智。及一切密語入相不二相。何者是？所說句處事，然是彼性無故。所說性熏一相，境界性相有故不二。彼不二中生執，二相是染，不執二故名淨。雖說所有說一切句處有事者，彼亦假名言熏相，境界性無故。彼二熏相，境界性有故彼二。於彼不二執二相故有染，不執盡故淨。如是一切諸佛入彼密語，是不二相應知。是中五種相者，於尊處及彼教授中有五種果事，及有五種果益事，成就持故說諸密事應知。有五種相。何者五種尊？若有想說彼成就故，成就尊事應知。復有何義？謂涅槃永證彼故。佛所說法無所從來去無所至，離六種入滅故。彼界中諸有等，謗不能謗故，及無分別覺故。一切諸法，何者是彼尊而能說法？彼有何相？先來未生亦無有滅，依法身無生滅故。說何等法？若不為縛不為解。縛解者，性相無故。為令覺知諸行故，以幾種性相說？不斷滅無明、不生明故。明與無明假名性，不可得見覺故。為誰說？若未得及未正覺。正覺不已彼無故。何者成就果勝事？謂無餘涅槃界故。若於三界不行，依無餘涅槃界處，唯淨真如住處故，作如是說有餘涅槃界。若如來化者，而入涅槃真實處，唯有性涅槃。一切諸法依世諦涅槃故作如是說，能滿聖道行，所作已辦故。言我作已辦，於有我無我我所，依證法無我故作如是說。伐內怨以內力故，諸煩惱怨以證法無我故，永滅說故作如是言。伐外怨不覺見陰魔故，所有外陰所攝。陰者，外怨聲說應知。勝彼者，離分別念，陰性不覺故應知。是中成就果利益事者，已恭敬於尊，非身等耳，以順行法故。善淨受信施所施故，以了福田不取一切法故，度世間苦

海。度世間者，以法無我，不斷及常故，不退於福田處故。行福田地，捨取法慢故。及法化者名成佛子，依如來故。言汝等何行去無所至者，如如來所化者來故。「須菩提如是問答諸比丘，時有八百比丘不受諸法心得解脫，三萬二千人遠塵離垢得法眼淨」者，此正授記中有此大利益事。若有學者得無學，成熟凡夫得有學地。「世尊！此寶積法門是希有，能與住大乘善男子善女人作大利益」者，自此已後顯此法門說大利益事，以有益故。於諸菩薩成佛法，及化眾生故，以中道義訓誨等如次。彼善男子善女人得幾功德者，示現聞菩薩藏中有教誨信益事。「迦葉！若有善男子善女人」如是等，示現有五種相現利益信事。一世界持時大德；二自在成就退因故；三轉身故；四彼處故，成就說堪作器故；五聽者作器故，及捨身時得見淨業故。是中世界大者，佛及彼聲聞并諸塔等。持者，諸寶滿諸世界衣服等，是時無量阿僧祇劫故。是中有五種相，得大自在因退事應知：以有量悕無量果因故，以有盡無盡法故，以非上得上樂故，助知道彼行性故，及以彼引取故。復有五種相，令得成就大自在退因事應知：一微惡樂因故；二不定一向樂因故；三不永樂因故；四顛倒意受樂因故；五依苦身受樂因故，是名彼者。最後受女身轉身故，及彼地處所敬如聖塔故，彼處所以為作器故。隨彼法法所讀誦受持等者，明說者，為作器故。彼人命終時得見如來，得身口意業清淨，捨身時得見淨故。及得淨業故，無有諸患，而令命終離諸苦受故。及以離憂惱因故，憂惱心不能降伏故。不動眴諸目，識諦知諸意有故。不動搖手足，成就威儀故。不失大小便胸分無汗，以無畏故。不作捲不摸空，無諸惡相故。隨坐而捨受命者，以身調伏故。善正言音者，以離諸畏難故。滑利言音者，以離澁惡言故。上妙言音者，以上妙言說諸佛如來妙法語故。愛樂言音者，讚歎說諸如來故。天人所樂擁護言音及柔軟言音者，同法者以理施答對故。不背說言音者，以無諸妄故。快說言音者，前後言不相違故。可取言音者，不違順理語故。天擁護言音者，信佛法諸天擁護故。諸佛所擁護言音者，諸佛攝取故，不瞋現得惡能忍故。不恨者，能忍過去惡故。不忿惱者，不覆諸惡故。不懷報者，憂悔等熱不能燒故。不計過患者，不悕求貪欲等故。不懷者，以不悕求保故。無有異相不怯弱心於戒法中者，不取異見故。常不放逸勤心精進者，不亂寂靜心故。以不怯弱心取佛世界清淨者，以不喜自身諸佛菩薩所持而取上妙佛世界故。離慢及增上慢者，得一切佛法現氣故。離慢及增上慢者，世間三昧三摩拔提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海。度世間者，以法無我，不斷及常故，不退於福田處故。行福田地，捨取法慢故。及法化者名成佛子，依如來故。言汝等何行去無所至者，如如來所化者來故。「須菩提如是問答諸比丘，時有八百比丘不受諸法心得解脫，三萬二千人遠塵離垢得法眼淨」者，此正授記中有此大利益事。若有學者得無學，成熟凡夫得有學地。「世尊！此寶積法門是希有，能與住大乘善男子善女人作大利益」者，自此已後顯此法門說大利益事，以有益故。於諸菩薩成佛法，及化眾生故，以中道義訓誨等如次。彼善男子善女人得幾功德者，示現聞菩薩藏中有教誨信益事。「迦葉！若有善男子善女人」如是等，示現有五種相現利益信事。一世界持時大德；二自在成就退因故；三轉身故；四彼處故，成就說堪作器故；五聽者作器故，及捨身時得見淨業故。是中世界大者，佛及彼聲聞并諸塔等。持者，諸寶滿諸世界衣服等，是時無量阿僧祇劫故。是中有五種相，得大自在因退事應知：以有量悕無量果因故，以有盡無盡法故，以非上得上樂故，助知道彼行性故，及以彼引取故。復有五種相，令得成就大自在退因事應知：一微惡樂因故；二不定一向樂因故；三不永樂因故；四顛倒意受樂因故；五依苦身受樂因故，是名彼者。最後受女身轉身故，及彼地處所敬如聖塔故，彼處所以為作器故。隨彼法法所讀誦受持等者，明說者，為作器故。彼人命終時得見如來，得身口意業清淨，捨身時得見淨故。及得淨業故，無有諸患，而令命終離諸苦受故。及以離憂惱因故，憂惱心不能降伏故。不動眴諸目，識諦知諸意有故。不動搖手足，成就威儀故。不失大小便胸分無汗，以無畏故。不作捲不摸空，無諸惡相故。隨坐而捨受命者，以身調伏故。善正言音者，以離諸畏難故。滑利言音者，以離澁惡言故。上妙言音者，以上妙言說諸佛如來妙法語故。愛樂言音者，讚歎說諸如來故。天人所樂擁護言音及柔軟言音者，同法者以理施答對故。不背說言音者，以無諸妄故。快說言音者，前後言不相違故。可取言音者，不違順理語故。天擁護言音者，信佛法諸天擁護故。諸佛所擁護言音者，諸佛攝取故，不瞋現得惡能忍故。不恨者，能忍過去惡故。不忿惱者，不覆諸惡故。不懷報者，憂悔等熱不能燒故。不計過患者，不悕求貪欲等故。不懷者，以不悕求保故。無有異相不怯弱心於戒法中者，不取異見故。常不放逸勤心精進者，不亂寂靜心故。以不怯弱心取佛世界清淨者，以不喜自身諸佛菩薩所持而取上妙佛世界故。離慢及增上慢者，得一切佛法現氣故。離慢及增上慢者，世間三昧三摩拔提，

微細深心分別以不求，以用一切佛法現氣因，得不以勝。一切諸佛三昧為菩薩藏，得教誨中正信利益事。如是無量阿僧祇，彼分別從本差別，信益轉無量無邊阿僧祇應知耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微細深心分別以不求，以用一切佛法現氣因，得不以勝。一切諸佛三昧為菩薩藏，得教誨中正信利益事。如是無量阿僧祇，彼分別從本差別，信益轉無量無邊阿僧祇應知耳。

作此寶積論， 我所得功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作此寶積論， 我所得功德，

以勇意淨故， 願世得究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以勇意淨故， 願世得究竟。

妙法寶積經， 無垢大智明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法寶積經， 無垢大智明，

此論除翳障， 造寫所得福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此論除翳障， 造寫所得福。

所有著諸見， 及墮無智網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有著諸見， 及墮無智網，

無障礙佛眼， 願世速令得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無障礙佛眼， 願世速令得。