大寶積經論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經論卷第三

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

不見我，云何釋成人無我？示現以一相覺故。是中有此覺事故，說不常觀，知還彼三種事中凡夫計執所生常，不見凡夫所計自異相見故。陰等無常事，云何釋法空？示現亦以一相不覺故。說非無常觀故，知是中有此不覺事，還彼事中無常趣故，內外及二中間是凡夫計執假說相，體性不可覺知。得無常者若計執已，於不可說事中橫安，云何釋說法無我？示現以一相覺故。是中有此覺覺事故，還彼事中所覺見聖智境界，唯彼自內證知，餘人不能說。彼有六種相，如凡夫所計執假見說性不相似。何者六種？非色者，自測指斥不可得說是此。此是不可見者，是以彼不可得。示他不住者，過色根境界故，彼處色等根不能住故。無相者，離念性相故。無記者，離意識境界故。無著者，無煩惱事故。云何釋成橫計執有邊？示現有二種勝相正說故，及示現彼體性相正說故。是中何者勝正說性相？彼上上有八種應知。還彼事中常正執、無常正執。及依常正執故，有我取正執。及依無常執，有無我執。及依無我取執故，有取實心大執。依有我執故，說不取實心執。彼所依者亦求，彼復求者，依執故及依執共順依，取不實心。所執取不善等執著，乃至取染執相，有五種障患。於染法中有顛倒患、謗患、發起患、麁惡患、無常患，依執取實心。彼對治，於淨法中善等所安乃至淨得所安，此是成八種諸勝安。是諸八種勝安，菩薩不覺念順，不執著故。不說順，不勸他故。不悟順，不動他故。是中真實執安者，上明依此八種勝安事中，凡夫繫念假用性執安。言有如是安，云何釋謗邊？亦以一相故，示現有謗事故。是中有謗事者，如彼信邪法無我一切時執故，言無一切法相。以是義故，略說此橫執謗邊離六種相，顯說中道義。云何釋成諸法證事？如經「迦葉！明與無明無異無別，如是知者是名中道真實正觀。乃至老死滅，是無二無別」等。有三種相，釋說證法事，還彼本說三種事中。及第四因緣事中有障有對治。住有為無為，示現性相不可得故，示現勝事不可得故，及習彼已證得如實智。是中性相不可得者，如凡夫計執，明與無明性相不可得。是中勝事不可得者，所有彼凡夫橫計執性相滅生聚集不見二相故。是中證得智者，所說彼智及依所依念相行不念故，及行不障故，以內智知證法無我故。云何釋菩薩證法？迴發願向大菩提故，亦是一相故。言若不以空故令諸法空，如是等七句說菩薩為利益眾生故，以空故不令諸法空，不捨煩惱，是義如是。不以無願故令諸法無願，不以無相故令諸法無相。不現起復業生流及念生流，一切諸行無性，以涅槃滅世間流。云何如是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見我，云何釋成人無我？示現以一相覺故。是中有此覺事故，說不常觀，知還彼三種事中凡夫計執所生常，不見凡夫所計自異相見故。陰等無常事，云何釋法空？示現亦以一相不覺故。說非無常觀故，知是中有此不覺事，還彼事中無常趣故，內外及二中間是凡夫計執假說相，體性不可覺知。得無常者若計執已，於不可說事中橫安，云何釋說法無我？示現以一相覺故。是中有此覺覺事故，還彼事中所覺見聖智境界，唯彼自內證知，餘人不能說。彼有六種相，如凡夫所計執假見說性不相似。何者六種？非色者，自測指斥不可得說是此。此是不可見者，是以彼不可得。示他不住者，過色根境界故，彼處色等根不能住故。無相者，離念性相故。無記者，離意識境界故。無著者，無煩惱事故。云何釋成橫計執有邊？示現有二種勝相正說故，及示現彼體性相正說故。是中何者勝正說性相？彼上上有八種應知。還彼事中常正執、無常正執。及依常正執故，有我取正執。及依無常執，有無我執。及依無我取執故，有取實心大執。依有我執故，說不取實心執。彼所依者亦求，彼復求者，依執故及依執共順依，取不實心。所執取不善等執著，乃至取染執相，有五種障患。於染法中有顛倒患、謗患、發起患、麁惡患、無常患，依執取實心。彼對治，於淨法中善等所安乃至淨得所安，此是成八種諸勝安。是諸八種勝安，菩薩不覺念順，不執著故。不說順，不勸他故。不悟順，不動他故。是中真實執安者，上明依此八種勝安事中，凡夫繫念假用性執安。言有如是安，云何釋謗邊？亦以一相故，示現有謗事故。是中有謗事者，如彼信邪法無我一切時執故，言無一切法相。以是義故，略說此橫執謗邊離六種相，顯說中道義。云何釋成諸法證事？如經「迦葉！明與無明無異無別，如是知者是名中道真實正觀。乃至老死滅，是無二無別」等。有三種相，釋說證法事，還彼本說三種事中。及第四因緣事中有障有對治。住有為無為，示現性相不可得故，示現勝事不可得故，及習彼已證得如實智。是中性相不可得者，如凡夫計執，明與無明性相不可得。是中勝事不可得者，所有彼凡夫橫計執性相滅生聚集不見二相故。是中證得智者，所說彼智及依所依念相行不念故，及行不障故，以內智知證法無我故。云何釋菩薩證法？迴發願向大菩提故，亦是一相故。言若不以空故令諸法空，如是等七句說菩薩為利益眾生故，以空故不令諸法空，不捨煩惱，是義如是。不以無願故令諸法無願，不以無相故令諸法無相。不現起復業生流及念生流，一切諸行無性，以涅槃滅世間流。云何如是

行已釋成未離煩惱苦心事？亦以一相義故。言如諸法有性無性，如是等七句說未滅諸怨障等法，如實觀證。是中如實證者，還彼障等諸法，以體性行法無我見不染及苦。云何勝？釋四種相故：示現見勝相故、示現還彼遠相離勝故、示現失禪亂勝故、示現心亂勝故。是中見勝者，經言「迦葉！非無人故名曰為空，乃至中際亦空故，非但不見人故說空」。是義何以故？住眾生空者，不見法空，惟法自體空。未來於涅槃中作斷慢，心善觀所取乃至行能取無我智，離假名性空所攝。不善觀三時過去未來現在，故名不正觀真如智爾焰。空假名妄取法慢故，言依空不依法無我真實空，彼以不滅本所取眾生空及有取生法故，名相退失。於此法中，菩薩不如是，以是義故，顯勝說菩薩行示法無我故。「佛語迦葉：汝等當依於空，乃至於佛法中則為退失」。是中有此遠離，勝住眾生無我故。自我見是以於凡夫最下中轉。復最下有二種相故：一、不免苦；二、行苦，此是二相故，言「迦葉！寧起眾生見積如須彌，不以空見起增上慢。所以者何？迦葉！一切諸見以空得脫。若起空見者，彼則不可治」，此文顯示彼義。寧起我見積如須彌者，以我見是可對治、可令得滅。不以空見起增上慢，以不見法無我故起增上慢應知。我以空故見諸行空，妄相執性空亦是空，彼不可得體空，橫執分別性空，橫安顛倒處故。以橫安執見故，成於空見。若起空見者，彼不得與對治，故不可持應知。以不可持故，不免生等諸苦，一切時不離煩惱熱故。不能樂行，喻如不可治病人。滅二種執取故，為前者說有二種相，譬如病人良醫授藥。乃至若起空見者，我說彼人則不可治。此喻示現，譬如病人不正將息令動諸患，順動病因順不動病因前後故，受二種苦受。如是人無我見不滅同我見，及生空法無我執不離，自順煩惱病故。前後取二種滅，故名為滅。菩薩不如是。是中滅善勝者，如經「譬如有人怖畏虛空」如是等。「如人空中自念分別橫執計作物怖畏，彼已作如是言：除此空除此空」如是等。如是住人無我中，不住法無我，我慢故生怖畏。於虛空處不可說事中，橫執虛、橫安執已，安執故色等故色等想，求彼斷事。菩薩不爾，是中有此心亂勝事，故言「迦葉！譬如畫師，自畫作恐怖夜叉鬼像如是」等。如是失行亂者，住人無我故，自分別念實有境界。彼以想等倒故，令成顛倒。菩薩不爾。云何釋說因？以二種喻：一者幻師喻；二者二木相磨喻。初喻示現觀能取者，人無我智唯取諸行，彼以法無我智觀，是法無我智名為能取及觀。然彼人無我智與法無我智為因，以有彼故有此喻。若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行已釋成未離煩惱苦心事？亦以一相義故。言如諸法有性無性，如是等七句說未滅諸怨障等法，如實觀證。是中如實證者，還彼障等諸法，以體性行法無我見不染及苦。云何勝？釋四種相故：示現見勝相故、示現還彼遠相離勝故、示現失禪亂勝故、示現心亂勝故。是中見勝者，經言「迦葉！非無人故名曰為空，乃至中際亦空故，非但不見人故說空」。是義何以故？住眾生空者，不見法空，惟法自體空。未來於涅槃中作斷慢，心善觀所取乃至行能取無我智，離假名性空所攝。不善觀三時過去未來現在，故名不正觀真如智爾焰。空假名妄取法慢故，言依空不依法無我真實空，彼以不滅本所取眾生空及有取生法故，名相退失。於此法中，菩薩不如是，以是義故，顯勝說菩薩行示法無我故。「佛語迦葉：汝等當依於空，乃至於佛法中則為退失」。是中有此遠離，勝住眾生無我故。自我見是以於凡夫最下中轉。復最下有二種相故：一、不免苦；二、行苦，此是二相故，言「迦葉！寧起眾生見積如須彌，不以空見起增上慢。所以者何？迦葉！一切諸見以空得脫。若起空見者，彼則不可治」，此文顯示彼義。寧起我見積如須彌者，以我見是可對治、可令得滅。不以空見起增上慢，以不見法無我故起增上慢應知。我以空故見諸行空，妄相執性空亦是空，彼不可得體空，橫執分別性空，橫安顛倒處故。以橫安執見故，成於空見。若起空見者，彼不得與對治，故不可持應知。以不可持故，不免生等諸苦，一切時不離煩惱熱故。不能樂行，喻如不可治病人。滅二種執取故，為前者說有二種相，譬如病人良醫授藥。乃至若起空見者，我說彼人則不可治。此喻示現，譬如病人不正將息令動諸患，順動病因順不動病因前後故，受二種苦受。如是人無我見不滅同我見，及生空法無我執不離，自順煩惱病故。前後取二種滅，故名為滅。菩薩不如是。是中滅善勝者，如經「譬如有人怖畏虛空」如是等。「如人空中自念分別橫執計作物怖畏，彼已作如是言：除此空除此空」如是等。如是住人無我中，不住法無我，我慢故生怖畏。於虛空處不可說事中，橫執虛、橫安執已，安執故色等故色等想，求彼斷事。菩薩不爾，是中有此心亂勝事，故言「迦葉！譬如畫師，自畫作恐怖夜叉鬼像如是」等。如是失行亂者，住人無我故，自分別念實有境界。彼以想等倒故，令成顛倒。菩薩不爾。云何釋說因？以二種喻：一者幻師喻；二者二木相磨喻。初喻示現觀能取者，人無我智唯取諸行，彼以法無我智觀，是法無我智名為能取及觀。然彼人無我智與法無我智為因，以有彼故有此喻。若

幻師與幻人為因，喻若幻人食，彼師如是行者，以法無我智、眾生無我智離假名性故空，離彼分別故寂，可捨相故無有堅固，空無物故。不牢觀者如食，第二喻示現。譬如二實證得，是中如實證得所有觀，彼能取所取寂靜思惟念因不捨離，永得彼內知決定智生。是中觀所取者，謂眾生無我智觀，能取者行法無我智，彼二如上下二木順故。寂靜思惟以寂靜因故，內所證知生決定知，名為真實證。此之二木喻，顯示有因可得，喻如因磨二木故生火，生已還燒彼二木。如是人無我、法無我智行因，生是法無我智，以緣內智決定生智。彼行智所有妄念計執性，彼如實觀而能燒。云何說遍至空？亦以一相義故，還彼法無我智中如實見故。言譬如然燈時一切黑闇皆悉自滅，此喻解釋說是中如實見故，無智等離假名性故。空者，如是不執故。不可取寂滅者，不覺故。云何如是釋彼空？一者業滅煩惱滅，是現對治故。言「迦葉！譬如宅內，若室若房若屋中過千歲以來乃至其黑闇」者，諸結業是此喻說。是中顯示滅至失者，尋即所生智慧光明能滅無始以來諸業煩惱。若能如是速滅諸煩惱者，何故菩薩久長行世間？二喻示現得勝果故。言「迦葉！譬如種在空中」乃至「諸使雜世間法能長佛法」者，雜穢良田中能生長種子。如是等喻，示現此事菩薩向涅槃心故，不捨眾生為得佛法故願取世間，已迴向發願諸善根故，長夜中行行。是中涅槃是無為，喻如虛空，彼依故不長諸佛法。世間如煩惱雜穢田，菩薩大悲亦如煩惱雜穢地處，持彼地故，能增長菩薩佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻師與幻人為因，喻若幻人食，彼師如是行者，以法無我智、眾生無我智離假名性故空，離彼分別故寂，可捨相故無有堅固，空無物故。不牢觀者如食，第二喻示現。譬如二實證得，是中如實證得所有觀，彼能取所取寂靜思惟念因不捨離，永得彼內知決定智生。是中觀所取者，謂眾生無我智觀，能取者行法無我智，彼二如上下二木順故。寂靜思惟以寂靜因故，內所證知生決定知，名為真實證。此之二木喻，顯示有因可得，喻如因磨二木故生火，生已還燒彼二木。如是人無我、法無我智行因，生是法無我智，以緣內智決定生智。彼行智所有妄念計執性，彼如實觀而能燒。云何說遍至空？亦以一相義故，還彼法無我智中如實見故。言譬如然燈時一切黑闇皆悉自滅，此喻解釋說是中如實見故，無智等離假名性故。空者，如是不執故。不可取寂滅者，不覺故。云何如是釋彼空？一者業滅煩惱滅，是現對治故。言「迦葉！譬如宅內，若室若房若屋中過千歲以來乃至其黑闇」者，諸結業是此喻說。是中顯示滅至失者，尋即所生智慧光明能滅無始以來諸業煩惱。若能如是速滅諸煩惱者，何故菩薩久長行世間？二喻示現得勝果故。言「迦葉！譬如種在空中」乃至「諸使雜世間法能長佛法」者，雜穢良田中能生長種子。如是等喻，示現此事菩薩向涅槃心故，不捨眾生為得佛法故願取世間，已迴向發願諸善根故，長夜中行行。是中涅槃是無為，喻如虛空，彼依故不長諸佛法。世間如煩惱雜穢田，菩薩大悲亦如煩惱雜穢地處，持彼地故，能增長菩薩佛法。

問曰：云何依下劣有為法中能增長菩薩無上佛法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何依下劣有為法中能增長菩薩無上佛法？

以蓮華喻顯釋，故言「迦葉！譬如卑濕淤泥乃生蓮華。菩薩亦爾，於生死泥邪定眾生中，菩薩乃生佛」法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以蓮華喻顯釋，故言「迦葉！譬如卑濕淤泥乃生蓮華。菩薩亦爾，於生死泥邪定眾生中，菩薩乃生佛」法。

問曰：若如是者，諸聲聞於菩薩中無此十二種勝事。何等十二種？所謂修習現諸雜善根勝事；修智行勝事；解脫果所攝盡無生智解脫同至勝事；滅降伏諸魔怨等勝事；無學勝事；阿羅漢勝事。應供義故說眾上勝事，依四雙八人故。明諸說者上勝事，現法中得涅槃說法故。明眾生中上勝事，乃至眾生乃至九眾生處，如是中得最寂滅勝事。於心得自在勝事，及難伏生勝事，為防難故，說諸喻應知。為防初勝難故，說二種大海生酥喻，無量眾生不受受用相似法故。第二防難菩薩智有二，自及他無量眾生身中障對治故。第三護難彼有二種，丈夫人喻，如上夫人處解脫應知。如貧人處諸聲聞乘及願。是婢使處者，不捨眾生故。王處者，諸大乘願，以防護諸怨故。初轉輪王喻，與如來真子故，防護無學勝事。第二轉輪王喻，不斷佛種事故。防護阿羅漢勝事，堪應供故。說第三轉輪王喻，授薩婆若因故。防護說眾上勝事。以毘琉璃喻，初攝得菩提心故。防護說法者，上勝事故。說藥樹王喻，能與眾生除煩惱病故。防護明眾生中上勝事喻者，無能捨月輪，如是能作一切眾生智慧光明故。防護得最寂滅勝事，作月初喻，集功德智因助得菩提故。防護心得自在勝事喻琉璃珠，菩薩得薩婆若果故。防護難復生勝事，喻如治毘琉璃珠故。心自在勝利養等諸聲聞功德者，依菩薩故。如是此諸喻略說菩薩於聲聞中示勝功德故。自此已後廣說諸功德。有幾種聲聞，聲聞戒中菩薩戒有何勝事。有四種聲聞，復有十三種相，諸聲聞戒中菩薩戒有勝事應知。是中有四種聲聞者，謂應聲聞、我慢聲聞、作菩提願聲聞及定滅性聲聞。是中應聲聞者，若為度眾生故，諸佛菩薩所化，是名應聲聞。我慢聲聞者，若唯眾生無我智故及邪法無我慢執智故以為淨，是名我慢聲聞。作菩提願聲聞者，若從本來憐愍心微少，以親近如來及以習故，於上妙佛法中身心信作功德相熏成，雖彼盡至住無漏戒中，而諸佛為勸說諸方便，彼以此因令得修大菩提；雖如是修菩提，然後行中而是鈍根故及樂淨故，非如初發心而有佛性者，是故名菩提願聲聞。定滅性聲聞者，若從本來愍心微薄性故，一向背眾生及怖畏世間苦心故，唯住向涅槃故，不堪得修大菩提。譬如二王子，形貌無異等同受王諸樂，於中一善達王法技藝等事，第二不如是。此二王子有技藝中勝故，非受用樂處，如是菩薩住無漏戒中及滅定性聲聞應知。彼復有勝事，身中應知。及習諸白法處、智集處、相似處、性處、家持處、行處、神力處、修行處、福田處、上勝處、因果處及依生處應知。譬如種在空中而能生長者無有是處，種在雜穢良田 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若如是者，諸聲聞於菩薩中無此十二種勝事。何等十二種？所謂修習現諸雜善根勝事；修智行勝事；解脫果所攝盡無生智解脫同至勝事；滅降伏諸魔怨等勝事；無學勝事；阿羅漢勝事。應供義故說眾上勝事，依四雙八人故。明諸說者上勝事，現法中得涅槃說法故。明眾生中上勝事，乃至眾生乃至九眾生處，如是中得最寂滅勝事。於心得自在勝事，及難伏生勝事，為防難故，說諸喻應知。為防初勝難故，說二種大海生酥喻，無量眾生不受受用相似法故。第二防難菩薩智有二，自及他無量眾生身中障對治故。第三護難彼有二種，丈夫人喻，如上夫人處解脫應知。如貧人處諸聲聞乘及願。是婢使處者，不捨眾生故。王處者，諸大乘願，以防護諸怨故。初轉輪王喻，與如來真子故，防護無學勝事。第二轉輪王喻，不斷佛種事故。防護阿羅漢勝事，堪應供故。說第三轉輪王喻，授薩婆若因故。防護說眾上勝事。以毘琉璃喻，初攝得菩提心故。防護說法者，上勝事故。說藥樹王喻，能與眾生除煩惱病故。防護明眾生中上勝事喻者，無能捨月輪，如是能作一切眾生智慧光明故。防護得最寂滅勝事，作月初喻，集功德智因助得菩提故。防護心得自在勝事喻琉璃珠，菩薩得薩婆若果故。防護難復生勝事，喻如治毘琉璃珠故。心自在勝利養等諸聲聞功德者，依菩薩故。如是此諸喻略說菩薩於聲聞中示勝功德故。自此已後廣說諸功德。有幾種聲聞，聲聞戒中菩薩戒有何勝事。有四種聲聞，復有十三種相，諸聲聞戒中菩薩戒有勝事應知。是中有四種聲聞者，謂應聲聞、我慢聲聞、作菩提願聲聞及定滅性聲聞。是中應聲聞者，若為度眾生故，諸佛菩薩所化，是名應聲聞。我慢聲聞者，若唯眾生無我智故及邪法無我慢執智故以為淨，是名我慢聲聞。作菩提願聲聞者，若從本來憐愍心微少，以親近如來及以習故，於上妙佛法中身心信作功德相熏成，雖彼盡至住無漏戒中，而諸佛為勸說諸方便，彼以此因令得修大菩提；雖如是修菩提，然後行中而是鈍根故及樂淨故，非如初發心而有佛性者，是故名菩提願聲聞。定滅性聲聞者，若從本來愍心微薄性故，一向背眾生及怖畏世間苦心故，唯住向涅槃故，不堪得修大菩提。譬如二王子，形貌無異等同受王諸樂，於中一善達王法技藝等事，第二不如是。此二王子有技藝中勝故，非受用樂處，如是菩薩住無漏戒中及滅定性聲聞應知。彼復有勝事，身中應知。及習諸白法處、智集處、相似處、性處、家持處、行處、神力處、修行處、福田處、上勝處、因果處及依生處應知。譬如種在空中而能生長者無有是處，種在雜穢良田

中則能生長。高原陸地不生蓮華。如是等喻，示現定滅性聲聞及說菩薩至心信勝事。定滅性聲聞如雜穢地，諸雜行於雜泥煩惱染，還恕諸眾生中背故。一向涅槃界如地處熾然，於淨眾生界中同心及住心，反質菩薩向涅槃心及住淨眾生心，不捨有煩惱眾生度故，取雜染世間及攝取眾生，雖迭互等喻集諸白法處，示現作勝事。聲聞有諸白法微薄，唯益自己；菩薩法無量，利益增長一切眾生如子。譬如父以生酥長養諸子，菩薩亦爾，自善根無量如生酥，養育增長新學菩薩如子男子。虛空唯等示現智集勝事。聲聞以無漏智故，唯見自身空寂。諸煩惱中，菩薩者憐愍故同證智，令迴與十方一切眾生，發願向無上菩提故。最大夫人及婢使喻，示現相似勝處。聲聞念勝解脫。最大夫人母處狹劣小意，如父貧窮心增長不成佛子。諸菩薩者捨下劣凡夫眾生性，念婢使母處，以上念心如灌頂大王成就故，名為佛子。初轉輪王喻，示現性處勝事。如轉輪聖王子成就諸力，成就勢力成就至威，以無轉輪王相故不堪作轉輪聖王。聲聞亦爾，以勤精進故成就諸力，諦善巧故成就勢力，不捨心故成就至威，無佛性相故，諸佛如來不與擁護攝取。菩薩以第二轉輪王喻，示現持家勝事。聲聞雖盡至故，未來不能持佛家，初發心菩薩堪能故。第三轉輪聖王喻，示現行勝處。聲聞雖得盡至，諸天聖人不如是恭敬讚歎，如新行菩薩毘琉璃寶珠喻，示現神力勝事盡至。菩薩從初地，以智慧神力故，退一切聲聞緣覺。雪山藥樹喻，示現修行勝事。聲聞雖成就智能滅煩惱病，智藥滅眾生煩惱病。反質菩薩者，唯常行益他故。星宿喻，示現福田勝事。雖盡至聲聞，不能以智慧光照眾生故，不作福田度一切人天，如不滅煩惱菩薩一切人天而作福田。月初月喻，示現於勝中示現勝事。一切時聲聞中，諸佛如來常勝，彼勝中諸菩薩復轉勝彼，從菩薩而成故。諸菩薩有二種相故，轉勝應知。如是彼亦教化眾生及成熟佛法，是故有菩提及得果，隨所化眾生令得解脫。譬如營作影者成奇異怖心不於食者，此亦如是應知。譬如諸天及人，一切世間善持琉璃，此喻示現因果勝事。聲聞雖一向修集淨法勝因，復值親近無量善知識，不能令得大菩提果。反質故說諸菩薩者，能令得大菩提果故。譬如治毘琉璃寶喻，示現依生勝事。諸聲聞者，依菩薩故而出現世間，非菩薩依聲聞而出世間。為滅惡持住義故，語尊者摩訶迦葉言「迦葉：若有國中有駱駝咽黑頭仰明者，乃至彼國無有恐怖畏等事。是故迦葉！菩薩常應救護利益眾生」者，有何漸次說，自此已後示現得彼果益勝事。前所說言雜染煩惱泥中能長菩薩佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中則能生長。高原陸地不生蓮華。如是等喻，示現定滅性聲聞及說菩薩至心信勝事。定滅性聲聞如雜穢地，諸雜行於雜泥煩惱染，還恕諸眾生中背故。一向涅槃界如地處熾然，於淨眾生界中同心及住心，反質菩薩向涅槃心及住淨眾生心，不捨有煩惱眾生度故，取雜染世間及攝取眾生，雖迭互等喻集諸白法處，示現作勝事。聲聞有諸白法微薄，唯益自己；菩薩法無量，利益增長一切眾生如子。譬如父以生酥長養諸子，菩薩亦爾，自善根無量如生酥，養育增長新學菩薩如子男子。虛空唯等示現智集勝事。聲聞以無漏智故，唯見自身空寂。諸煩惱中，菩薩者憐愍故同證智，令迴與十方一切眾生，發願向無上菩提故。最大夫人及婢使喻，示現相似勝處。聲聞念勝解脫。最大夫人母處狹劣小意，如父貧窮心增長不成佛子。諸菩薩者捨下劣凡夫眾生性，念婢使母處，以上念心如灌頂大王成就故，名為佛子。初轉輪王喻，示現性處勝事。如轉輪聖王子成就諸力，成就勢力成就至威，以無轉輪王相故不堪作轉輪聖王。聲聞亦爾，以勤精進故成就諸力，諦善巧故成就勢力，不捨心故成就至威，無佛性相故，諸佛如來不與擁護攝取。菩薩以第二轉輪王喻，示現持家勝事。聲聞雖盡至故，未來不能持佛家，初發心菩薩堪能故。第三轉輪聖王喻，示現行勝處。聲聞雖得盡至，諸天聖人不如是恭敬讚歎，如新行菩薩毘琉璃寶珠喻，示現神力勝事盡至。菩薩從初地，以智慧神力故，退一切聲聞緣覺。雪山藥樹喻，示現修行勝事。聲聞雖成就智能滅煩惱病，智藥滅眾生煩惱病。反質菩薩者，唯常行益他故。星宿喻，示現福田勝事。雖盡至聲聞，不能以智慧光照眾生故，不作福田度一切人天，如不滅煩惱菩薩一切人天而作福田。月初月喻，示現於勝中示現勝事。一切時聲聞中，諸佛如來常勝，彼勝中諸菩薩復轉勝彼，從菩薩而成故。諸菩薩有二種相故，轉勝應知。如是彼亦教化眾生及成熟佛法，是故有菩提及得果，隨所化眾生令得解脫。譬如營作影者成奇異怖心不於食者，此亦如是應知。譬如諸天及人，一切世間善持琉璃，此喻示現因果勝事。聲聞雖一向修集淨法勝因，復值親近無量善知識，不能令得大菩提果。反質故說諸菩薩者，能令得大菩提果故。譬如治毘琉璃寶喻，示現依生勝事。諸聲聞者，依菩薩故而出現世間，非菩薩依聲聞而出世間。為滅惡持住義故，語尊者摩訶迦葉言「迦葉：若有國中有駱駝咽黑頭仰明者，乃至彼國無有恐怖畏等事。是故迦葉！菩薩常應救護利益眾生」者，有何漸次說，自此已後示現得彼果益勝事。前所說言雜染煩惱泥中能長菩薩佛

法，若爾非彼身中增長者，亦非諸菩薩令助彼身中者，云何彼身中而能增長菩薩？為眾生故修諸行，示現此說。若增長彼者，亦增長自己。經言「菩薩常應救護」如是等，示現至於四方一切世界一切菩薩願利益眾生事。真實畢竟治者，所有離良醫療治身患，乃至離外道治煩惱，是名非真實治，假名故及顛倒故。是中菩薩者喻良醫應知。一切眾生如病者，諸病者如貪等，藥者如不淨等觀，如有三種相故。諸大動而生諸病，或以積諸惡故，或不應食而食故，或以捨諸病故。如是此三種因，惡心相故生心病，或以積諸貪等惡故，於長夜中諸貪等習故。或以見不應行而行，復現有行諸見等事故，或行顛倒事捨故。是中初煩惱病，不淨等對治應知。以不淨對治諸貪，慈心對治瞋恚，四因緣觀對治愚癡。如是等說有病故為說對治。諸空等依四種眾生故說：一者執見；二者樂著三摩拔提；三者喜樂諸生；四者於非解脫處而作解脫想。是中依執著諸見眾生故，言「一切諸見唯空能治，若起空見」如是等說應知。樂著三摩拔提故說無相，一切有無諸念分別相中無相故。示現一切有無，示令樂著三昧，依喜樂諸生故說無願，滅一切欲色無色界等故說言無願。依非解脫處而作解脫相，說非四倒。為滅一切倒故說四倒，見常等故。於非解脫處而生解脫相，捨習顛倒故，依有者故。廣略說四顛倒對治應知。有凡夫復有六種：依著身者，對治彼故說諸念處。煩惱散者，對治彼故說四正勤；迭互我慢所縛者故，對治說諸如意足；離修諸善故，對治彼說諸根及力；不達諸諦故，對治說諸覺道分；及喜好吉凶等見，對治故說諸道分。云何不順觀身墮身見，若我所見不分別，背善治法不信等應知。彼對治故，說諸根及力。「迦葉！所有閻浮提內諸醫師及醫師弟子中，耆婆醫王最為第一。迦葉！假使三千大千世界中所有眾生，彼一切皆如耆婆醫王，如是等耆婆相似諸眾生，示現諸論醫方多聞善巧勝故，有辨取見、教悔見疑悔等難治故，是中方便定心故，諸見等能作障」。如尊者闡陀說「諸大德！我作如是念：色是無常，乃至然復我行舍摩陀空無分別，滅愛離欲滅及涅槃中，心不安、不喜、不住、不解，我意迴轉生厭懈怠心。然何者是我所」。作如是說，彼爾時以智慧心念憶涅槃，不滅我身見故，言我當無故，於涅槃中心退轉生惱。然何者是我我所？不作如是念，此唯是行。以何誰彼無？然此時世間道行不能治故，名為不可治。欲攝未入定心故，縛作疑悔，能散疑悔因故。除教誨者，唯諸佛如來并諸菩薩，無有諸毒患、有大力。是故唯說見疑悔，無力能覺知，意不能測，及 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法，若爾非彼身中增長者，亦非諸菩薩令助彼身中者，云何彼身中而能增長菩薩？為眾生故修諸行，示現此說。若增長彼者，亦增長自己。經言「菩薩常應救護」如是等，示現至於四方一切世界一切菩薩願利益眾生事。真實畢竟治者，所有離良醫療治身患，乃至離外道治煩惱，是名非真實治，假名故及顛倒故。是中菩薩者喻良醫應知。一切眾生如病者，諸病者如貪等，藥者如不淨等觀，如有三種相故。諸大動而生諸病，或以積諸惡故，或不應食而食故，或以捨諸病故。如是此三種因，惡心相故生心病，或以積諸貪等惡故，於長夜中諸貪等習故。或以見不應行而行，復現有行諸見等事故，或行顛倒事捨故。是中初煩惱病，不淨等對治應知。以不淨對治諸貪，慈心對治瞋恚，四因緣觀對治愚癡。如是等說有病故為說對治。諸空等依四種眾生故說：一者執見；二者樂著三摩拔提；三者喜樂諸生；四者於非解脫處而作解脫想。是中依執著諸見眾生故，言「一切諸見唯空能治，若起空見」如是等說應知。樂著三摩拔提故說無相，一切有無諸念分別相中無相故。示現一切有無，示令樂著三昧，依喜樂諸生故說無願，滅一切欲色無色界等故說言無願。依非解脫處而作解脫相，說非四倒。為滅一切倒故說四倒，見常等故。於非解脫處而生解脫相，捨習顛倒故，依有者故。廣略說四顛倒對治應知。有凡夫復有六種：依著身者，對治彼故說諸念處。煩惱散者，對治彼故說四正勤；迭互我慢所縛者故，對治說諸如意足；離修諸善故，對治彼說諸根及力；不達諸諦故，對治說諸覺道分；及喜好吉凶等見，對治故說諸道分。云何不順觀身墮身見，若我所見不分別，背善治法不信等應知。彼對治故，說諸根及力。「迦葉！所有閻浮提內諸醫師及醫師弟子中，耆婆醫王最為第一。迦葉！假使三千大千世界中所有眾生，彼一切皆如耆婆醫王，如是等耆婆相似諸眾生，示現諸論醫方多聞善巧勝故，有辨取見、教悔見疑悔等難治故，是中方便定心故，諸見等能作障」。如尊者闡陀說「諸大德！我作如是念：色是無常，乃至然復我行舍摩陀空無分別，滅愛離欲滅及涅槃中，心不安、不喜、不住、不解，我意迴轉生厭懈怠心。然何者是我所」。作如是說，彼爾時以智慧心念憶涅槃，不滅我身見故，言我當無故，於涅槃中心退轉生惱。然何者是我我所？不作如是念，此唯是行。以何誰彼無？然此時世間道行不能治故，名為不可治。欲攝未入定心故，縛作疑悔，能散疑悔因故。除教誨者，唯諸佛如來并諸菩薩，無有諸毒患、有大力。是故唯說見疑悔，無力能覺知，意不能測，及

不能說、不能誦、不能正說、不能以言。求此助道行已，求出世間行，有餘中心求，然後有餘。依眾生無我故，有二種應知。依法無我，有一緣入智等因，欲信本智信智，唯心是中諫斷，無緣覺及無我。因緣習中求覓，示現證人無我。於內外入中及依彼念識處中妄想橫念性故，心不可得。及成就無色等相，見性故示現證法無我。然是成就性故，作心事有護，不正取故。言「迦葉！心一切，諸佛不見故，言非自然故，不見示現住法體故，一切諸佛說三時見故」。如是先說無橫念分別性，彼橫念相，示現他性相說故，有依止故，言彼以何為性耳。於中明心及心數法。若以意墮唯是相，此云何世間成生死釋成如幻？唯是一心行者如河流，如是行厭離中心。何故不得解脫？釋成就如風。是中遠至者，一切事中以彼性故應知。如是難知，云何得解脫？釋成如燈焰。以無明緣力故行，示現彼盡故不行。若心煩惱力故染成；不者順如。彼煩惱不淨故，不見覺解脫，防護此患故，示現如虛空，防護諸患故，如虛空無分別故。示現如雷電念念滅，貪等中不住故，示現無常相相故，示現防作異相患。雖淨心念念滅故，示現如獼猴，彼非悕求種種境界故散。是以順貪等各不能降，成有散故。何故不一切等共生？釋成如畫師事。何故不一切時？如是等造業釋成不住故。何故退現在業？或以本現氣力故生，釋成如王事，所有業修力最上，彼熏心故得增上成顯說。若如王者，何故自己能生諸苦？釋成如怨家故。何故自己如怨家？釋成如疾。聚家示現故。身等示現有四倒，順等行故防護患有如是。以何故生樂處而取生事？示現如怨家故，有三苦故，示現彼處亦生苦故。如是苦，何故不取苦對治？示現如奪人力夜叉鬼等，防護樂著三昧故。如次復何故不樂對治中示現如賊作事，不防護不將彼？助道行善根故。若以苦中作功德樂意樂住者，如是以何患示現？如具有勢無勢憎愛事。何故？癡狂故。著色等故，釋成如蛾滅燈故。「佛語迦葉：求是心相而不可得，若不可得則不可見。乃至如是聖性眾，非身作業、非口非意，彼性中亦無上中下差別，求是心相而不可得」者，有何漸次？示現他性相行已，如彼他性相求故，亦求橫妄念，及求成就性時彼示現。然彼橫妄想分別性，心理中求不可得。是故性相不可得，彼亦是以不可得，所顯成就性相心彼則無為。後時當說，示彼三世生事，非如入滅盡定當時心不等三世生。如是彼生事應知，示現過三世故。彼不過三世，起已復更生心故。若過三世者，彼亦不名有防護，橫執取故。傍名示現亦有亦無，妄想念他想性等故，顯說成就性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能說、不能誦、不能正說、不能以言。求此助道行已，求出世間行，有餘中心求，然後有餘。依眾生無我故，有二種應知。依法無我，有一緣入智等因，欲信本智信智，唯心是中諫斷，無緣覺及無我。因緣習中求覓，示現證人無我。於內外入中及依彼念識處中妄想橫念性故，心不可得。及成就無色等相，見性故示現證法無我。然是成就性故，作心事有護，不正取故。言「迦葉！心一切，諸佛不見故，言非自然故，不見示現住法體故，一切諸佛說三時見故」。如是先說無橫念分別性，彼橫念相，示現他性相說故，有依止故，言彼以何為性耳。於中明心及心數法。若以意墮唯是相，此云何世間成生死釋成如幻？唯是一心行者如河流，如是行厭離中心。何故不得解脫？釋成就如風。是中遠至者，一切事中以彼性故應知。如是難知，云何得解脫？釋成如燈焰。以無明緣力故行，示現彼盡故不行。若心煩惱力故染成；不者順如。彼煩惱不淨故，不見覺解脫，防護此患故，示現如虛空，防護諸患故，如虛空無分別故。示現如雷電念念滅，貪等中不住故，示現無常相相故，示現防作異相患。雖淨心念念滅故，示現如獼猴，彼非悕求種種境界故散。是以順貪等各不能降，成有散故。何故不一切等共生？釋成如畫師事。何故不一切時？如是等造業釋成不住故。何故退現在業？或以本現氣力故生，釋成如王事，所有業修力最上，彼熏心故得增上成顯說。若如王者，何故自己能生諸苦？釋成如怨家故。何故自己如怨家？釋成如疾。聚家示現故。身等示現有四倒，順等行故防護患有如是。以何故生樂處而取生事？示現如怨家故，有三苦故，示現彼處亦生苦故。如是苦，何故不取苦對治？示現如奪人力夜叉鬼等，防護樂著三昧故。如次復何故不樂對治中示現如賊作事，不防護不將彼？助道行善根故。若以苦中作功德樂意樂住者，如是以何患示現？如具有勢無勢憎愛事。何故？癡狂故。著色等故，釋成如蛾滅燈故。「佛語迦葉：求是心相而不可得，若不可得則不可見。乃至如是聖性眾，非身作業、非口非意，彼性中亦無上中下差別，求是心相而不可得」者，有何漸次？示現他性相行已，如彼他性相求故，亦求橫妄念，及求成就性時彼示現。然彼橫妄想分別性，心理中求不可得。是故性相不可得，彼亦是以不可得，所顯成就性相心彼則無為。後時當說，示彼三世生事，非如入滅盡定當時心不等三世生。如是彼生事應知，示現過三世故。彼不過三世，起已復更生心故。若過三世者，彼亦不名有防護，橫執取故。傍名示現亦有亦無，妄想念他想性等故，顯說成就性

故有。彼則不生者，以觀身因故彼則無。性者，於地獄等定性因故。彼無趣者，作生因故則無。滅者，已滅故。彼則無離者，以滅故。不離者，未滅故。彼則無行業者，謂陰故。彼是無為者，為顯彼故說此一切彼無為。今欲分別釋安是一切聖性本者，以此念故得彼聖處，諸聖以此為顯。然彼性以有餘、無餘涅槃所顯，及菩薩涅槃所顯。是中依有餘涅槃故，言無有持戒亦無破戒。以善學戒故無行，有餘滅故非行有餘，滅有餘故非不行諸煩惱。無心無心數法者，離染故。是中業者，復有煩惱因業故。亦無業報者，依無餘涅槃故，言以是義故作如是說。若無苦及無樂者，則是聖性，如前說言彼則無業者。三修多羅句者，說彼業差別。第四句說眾生差別，依菩薩涅槃故，言是性平等如虛空，乃至是性真淨，從本已來畢竟淨故。是性平等如虛空者，示現等同行，自益他益故是性無勝。一切諸法等味者，示現諸淨菩薩中彼不異故，一切菩提分法中不異勝故。是性寂靜遠離身心寂靜者，示現彼體不異故。是性隨順向涅槃者，示現他身中有彼身業勝故。是性寂靜遠離一切煩惱垢者，示現雖同解脫滅習有勝故。是性無我離我我所者，示現淨世界永滅定故。是性無惡若虛若實從平等生者，示現彼行中世間涅槃無失無得不生分別，以平等故。實義故，涅槃是實；虛義故，世間不實應知。是性真實第一義諦者，示現離彼謗及非外道共故。是性無可盡畢竟不生者，示現雖得無餘涅槃不斷作眾生益故。復是性畢竟不生者，示現彼非煩惱業生，以得勝自在力生故。是性常住一切諸真如常者，示現住世及涅槃者。彼不是故，說彼性是安樂清淨無我等應知。是性真淨從本以來畢竟淨者，示現爾焰障淨故。隨所應淨，顯示如是淨故。是故乃至世間出世間對治差別大義事應知。此是以漸次及超次釋應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故有。彼則不生者，以觀身因故彼則無。性者，於地獄等定性因故。彼無趣者，作生因故則無。滅者，已滅故。彼則無離者，以滅故。不離者，未滅故。彼則無行業者，謂陰故。彼是無為者，為顯彼故說此一切彼無為。今欲分別釋安是一切聖性本者，以此念故得彼聖處，諸聖以此為顯。然彼性以有餘、無餘涅槃所顯，及菩薩涅槃所顯。是中依有餘涅槃故，言無有持戒亦無破戒。以善學戒故無行，有餘滅故非行有餘，滅有餘故非不行諸煩惱。無心無心數法者，離染故。是中業者，復有煩惱因業故。亦無業報者，依無餘涅槃故，言以是義故作如是說。若無苦及無樂者，則是聖性，如前說言彼則無業者。三修多羅句者，說彼業差別。第四句說眾生差別，依菩薩涅槃故，言是性平等如虛空，乃至是性真淨，從本已來畢竟淨故。是性平等如虛空者，示現等同行，自益他益故是性無勝。一切諸法等味者，示現諸淨菩薩中彼不異故，一切菩提分法中不異勝故。是性寂靜遠離身心寂靜者，示現彼體不異故。是性隨順向涅槃者，示現他身中有彼身業勝故。是性寂靜遠離一切煩惱垢者，示現雖同解脫滅習有勝故。是性無我離我我所者，示現淨世界永滅定故。是性無惡若虛若實從平等生者，示現彼行中世間涅槃無失無得不生分別，以平等故。實義故，涅槃是實；虛義故，世間不實應知。是性真實第一義諦者，示現離彼謗及非外道共故。是性無可盡畢竟不生者，示現雖得無餘涅槃不斷作眾生益故。復是性畢竟不生者，示現彼非煩惱業生，以得勝自在力生故。是性常住一切諸真如常者，示現住世及涅槃者。彼不是故，說彼性是安樂清淨無我等應知。是性真淨從本以來畢竟淨者，示現爾焰障淨故。隨所應淨，顯示如是淨故。是故乃至世間出世間對治差別大義事應知。此是以漸次及超次釋應知。

「迦葉！菩薩至於四方應利益眾生」者，示現以世間出世間智等利益他故。至四方者，何等四方？謂為教化眾生故，從世界至餘世界。以神力故，從一世界至餘世界，中間如從國至餘國故，還彼世界中來生故，及彼處處取生故，令淨他故。隨有眾生彼諸菩薩所教化者，為彼淨故。作真實畢竟治者，菩薩治煩惱以煩惱。大顛狂眾生，菩薩治故，得成無上大醫，教授三種清淨戒行故，非耆婆等諸大醫王能治諸見，及治除疑悔者。或復治大者，真實治故名治大。大者謂真實，不以是義然後真實畢竟治，以出世間道行滅煩惱使故成。是中間世智有二種：一、麁；二、中。麁，滅煩惱對治故。中者，以伏對治故。所謂多貪欲者，不淨觀對治。乃至滅一切諸倒，有四倒如是滅。麁煩惱對治，四念處乃至八正道，中者伏對治。是中麁煩惱於現境界中貪欲等行故轉成中應知。是中行者，以世間智自境界相防染等煩惱，貪伏已令淨性行，是中性行。是中性行差別，在家之者多貪瞋癡等行，出家者多依諸見。以依彼故及依不正念性念，性念分別廣略四種倒，非解脫處生解脫執慢。是中貪欲等，觀不淨對治令清淨。瞋者，慈悲觀對治。癡者，因緣觀對治。諸見者，空對治。不正念所攝分別及性勝分別中，無相對治。復有悕願者，無願對治。非解脫處生解脫者，非不倒對治。譬如此處是常，是中煩惱。何者防麁煩惱？依自對治。依染境界貪瞋癡事，於現境界中貪等行患。集是行義，滅彼故修念處等諸菩提分法。以修念處法、正念中繫故，於未繫念心令得繫念故修行，不以此念自心起取言我修念處。諸念中繫心已修行正勤，如意足取住。以取住故，身心從男女相以內知觀故伏中煩惱，於有無漏智行道故，出世間法對治，滅不欲等。依欲等對治，非與根力而令作見。於有因緣集癡及人無我癡，以菩提分法伏，於有不正道及正道行中決定成。如是所有此處相麁中煩惱正防及伏對治。事智者，是名世界智。何者出世間智？如是伏貪瞋癡煩惱染處，及所有微細使煩惱對治事智。彼復何者？於彼伏對治中善巧三處，所謂緣智、善巧、因緣。無我、無眾生、無命、無養育、無富伽羅法中生信智，可信人無我故，於空無分別法中不生怖故。信法無我故，求心生精進，所有盡度，過諸煩惱。對治教四種：無智不取故，觀內心用意於智，同相、自相、染相及淨相。於無智是中有三種想同想義應知。彼如是求心。何者心？可樂、可染、可恥，為過去未來現在所有。過去者是名盡，未來者未至，現在者念念不住。是中過去、未來緣成心皆無覺觀，現在者念念無覺故。及諸貪等自緣所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！菩薩至於四方應利益眾生」者，示現以世間出世間智等利益他故。至四方者，何等四方？謂為教化眾生故，從世界至餘世界。以神力故，從一世界至餘世界，中間如從國至餘國故，還彼世界中來生故，及彼處處取生故，令淨他故。隨有眾生彼諸菩薩所教化者，為彼淨故。作真實畢竟治者，菩薩治煩惱以煩惱。大顛狂眾生，菩薩治故，得成無上大醫，教授三種清淨戒行故，非耆婆等諸大醫王能治諸見，及治除疑悔者。或復治大者，真實治故名治大。大者謂真實，不以是義然後真實畢竟治，以出世間道行滅煩惱使故成。是中間世智有二種：一、麁；二、中。麁，滅煩惱對治故。中者，以伏對治故。所謂多貪欲者，不淨觀對治。乃至滅一切諸倒，有四倒如是滅。麁煩惱對治，四念處乃至八正道，中者伏對治。是中麁煩惱於現境界中貪欲等行故轉成中應知。是中行者，以世間智自境界相防染等煩惱，貪伏已令淨性行，是中性行。是中性行差別，在家之者多貪瞋癡等行，出家者多依諸見。以依彼故及依不正念性念，性念分別廣略四種倒，非解脫處生解脫執慢。是中貪欲等，觀不淨對治令清淨。瞋者，慈悲觀對治。癡者，因緣觀對治。諸見者，空對治。不正念所攝分別及性勝分別中，無相對治。復有悕願者，無願對治。非解脫處生解脫者，非不倒對治。譬如此處是常，是中煩惱。何者防麁煩惱？依自對治。依染境界貪瞋癡事，於現境界中貪等行患。集是行義，滅彼故修念處等諸菩提分法。以修念處法、正念中繫故，於未繫念心令得繫念故修行，不以此念自心起取言我修念處。諸念中繫心已修行正勤，如意足取住。以取住故，身心從男女相以內知觀故伏中煩惱，於有無漏智行道故，出世間法對治，滅不欲等。依欲等對治，非與根力而令作見。於有因緣集癡及人無我癡，以菩提分法伏，於有不正道及正道行中決定成。如是所有此處相麁中煩惱正防及伏對治。事智者，是名世界智。何者出世間智？如是伏貪瞋癡煩惱染處，及所有微細使煩惱對治事智。彼復何者？於彼伏對治中善巧三處，所謂緣智、善巧、因緣。無我、無眾生、無命、無養育、無富伽羅法中生信智，可信人無我故，於空無分別法中不生怖故。信法無我故，求心生精進，所有盡度，過諸煩惱。對治教四種：無智不取故，觀內心用意於智，同相、自相、染相及淨相。於無智是中有三種想同想義應知。彼如是求心。何者心？可樂、可染、可恥，為過去未來現在所有。過去者是名盡，未來者未至，現在者念念不住。是中過去、未來緣成心皆無覺觀，現在者念念無覺故。及諸貪等自緣所

生，非心所作等諸相心自相應知。「迦葉！是心不在內、不在外、不在中間」，覺故如是心求不可得，如本說假名說性不可得故。是心無色無形、無住無相、無記無著。如是如前六種相，知真如故，一切言諸佛不已見、不今見、不當見故，一切諸聖不以知見覺故。種相故心有染相應知。不順不順故，及行行故，故心如幻。以虛妄憶想分別起，種種業行生，受種種身心，諸道中受種種身生。不順染故，心如流水。生滅不住者，還彼生以自順念念流故。心如風遠行去不可捉者，一切念中難治。順行故心如燈焰。眾因緣有行者，受潤自在，順行染故，隨所行而能行故，此是行染。何處行心如電？或向作善處行，或如電生善心時心如虛空，或向不善知如虛，客塵煩惱染故。心如獼猴，一向貪諸境界故。心如畫師，一向起作諸業行故。「迦葉！心不一定，能逐種種煩惱」者，或一向煩惱中復能行貪欲瞋癡，不住而行故。心如獨行無侶者，非彼本有染貪已而有成離已離，離欲已而復有欲。如是等釋，說心如王，得一切法自在故，於樂法中得自在世力而行故。心如怨家，能生一切苦故，捨己樂能生苦故。心如灰家、如魚鉤、如夢、如青蠅，以執無我故自能生苦。然以顛倒如怨家，助自己苦不厭足故。心如奪人力夜叉鬼令修善捨，彼覓便故。心如怨家，行不善覓諸過故。常高下有勢無勢，愛憎等解故。心如賊，至放逸故，所作不作一切善根能滅故。心樂諸色等，色等境界樂著故。於永可得甘露界中憶念，憶念已令難安故。以三種相故，心得清淨應知，不得得相故，非有為相故，二無相故，三性相故。「迦葉！是心求不可得」。若不可得故不可覺知，名性求覓不可得。是不得故，彼不可覺知。心有如是相，觀是心淨因已，故有異思惟行。求心淨不能得，如是思惟已令能得，是名不得得相。如是修行法無我修行，行已以慧，是真如相。心以智見，然後真如相心以九種相說。對有為相法故說九無為應知。過三世者，非三世行故。復非如入滅盡定，起已復能生故。彼非有非無者，假名性不可分別測故，以真如性可測知彼非二相故。彼不生者，無生相故。彼無性者，過生性因相故。彼則無起者，未來中過諸生故。彼則無滅者，過分段死故。彼無所離者，過離念念故。無所離者，則無來無去。無退無生者，過轉諸道故。是中無行業者，過業煩惱故。若無為者則是聖種性。是中性相者，謂無為界相應知，以見彼故顯諸聖事。然彼現法中過五事若聖性。彼無有持戒者，過作事故。亦無破戒者，過無作故。無行者，過作行故。非無行者，過作非行故。及非行者，過不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生，非心所作等諸相心自相應知。「迦葉！是心不在內、不在外、不在中間」，覺故如是心求不可得，如本說假名說性不可得故。是心無色無形、無住無相、無記無著。如是如前六種相，知真如故，一切言諸佛不已見、不今見、不當見故，一切諸聖不以知見覺故。種相故心有染相應知。不順不順故，及行行故，故心如幻。以虛妄憶想分別起，種種業行生，受種種身心，諸道中受種種身生。不順染故，心如流水。生滅不住者，還彼生以自順念念流故。心如風遠行去不可捉者，一切念中難治。順行故心如燈焰。眾因緣有行者，受潤自在，順行染故，隨所行而能行故，此是行染。何處行心如電？或向作善處行，或如電生善心時心如虛空，或向不善知如虛，客塵煩惱染故。心如獼猴，一向貪諸境界故。心如畫師，一向起作諸業行故。「迦葉！心不一定，能逐種種煩惱」者，或一向煩惱中復能行貪欲瞋癡，不住而行故。心如獨行無侶者，非彼本有染貪已而有成離已離，離欲已而復有欲。如是等釋，說心如王，得一切法自在故，於樂法中得自在世力而行故。心如怨家，能生一切苦故，捨己樂能生苦故。心如灰家、如魚鉤、如夢、如青蠅，以執無我故自能生苦。然以顛倒如怨家，助自己苦不厭足故。心如奪人力夜叉鬼令修善捨，彼覓便故。心如怨家，行不善覓諸過故。常高下有勢無勢，愛憎等解故。心如賊，至放逸故，所作不作一切善根能滅故。心樂諸色等，色等境界樂著故。於永可得甘露界中憶念，憶念已令難安故。以三種相故，心得清淨應知，不得得相故，非有為相故，二無相故，三性相故。「迦葉！是心求不可得」。若不可得故不可覺知，名性求覓不可得。是不得故，彼不可覺知。心有如是相，觀是心淨因已，故有異思惟行。求心淨不能得，如是思惟已令能得，是名不得得相。如是修行法無我修行，行已以慧，是真如相。心以智見，然後真如相心以九種相說。對有為相法故說九無為應知。過三世者，非三世行故。復非如入滅盡定，起已復能生故。彼非有非無者，假名性不可分別測故，以真如性可測知彼非二相故。彼不生者，無生相故。彼無性者，過生性因相故。彼則無起者，未來中過諸生故。彼則無滅者，過分段死故。彼無所離者，過離念念故。無所離者，則無來無去。無退無生者，過轉諸道故。是中無行業者，過業煩惱故。若無為者則是聖種性。是中性相者，謂無為界相應知，以見彼故顯諸聖事。然彼現法中過五事若聖性。彼無有持戒者，過作事故。亦無破戒者，過無作故。無行者，過作行故。非無行者，過作非行故。及非行者，過不

作行故，及未來過有事故。是則無心無心數法者，過諸復有生，發起行故。無發者，過彼行故。無業報者，過彼生家故。彼無有苦亦復無樂者，過彼所依有勢無勢故。是中無業無起業行，然彼性中非身作業非口非心者，依苦樂一切有記動轉故。無業者，過諸學戒故。無起業行者，過諸願故。然彼性中非身等作業者，過不受報故。彼性中亦無上下差別者，過依彼種種身故。然彼有四時九種相差別性相應知。不淨時、淨時、證時及盡時，是性平等如虛空者，不淨時等至一切諸相，如空如虛空遍，一切色一切相中真如亦爾。現者，淨時見等至，此是不淨時。一相是性無分別，一切諸法等味故。是性寂靜遠離身。心寂靜者淨時，一味及身心寂靜故。淨時有二種相應知。是相寂靜，隨順向涅槃故。是性清淨遠離一切煩惱垢者，永證故，是故隨順及以清淨，是故順向盡至證得時，是名證時。初相是性不等離我我所者，過身見證時中第二相故。是性無惡若虛若實從平等生者，過彼根本惡見故，還彼第三相。是性真諦第一義諦者，此說永盡時。彼盡中住者，常故及成就諸樂，過三種轉變故。是中三種轉變事：一者生死等轉；二者倒處轉；三者退淨轉。是性無盡畢竟不生者，過生死等轉變故，是名成就盡時中初相。是性常樂淨無我者，過顛倒處轉變故，還彼後盡至中第二相。是性真淨從本以來畢竟淨者，過退淨轉變故，還彼盡至中時第三相。是故乃至世間出世間道行示現益他，故言「迦葉！汝當自觀內，莫外逃走。乃至迦葉！行道比丘隨心所縛應當求解」。「迦葉！汝當自觀內」者，有何漸次？如彼性所顯淨諸聖，彼已示現如，今隨如聖所生，彼答顯說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作行故，及未來過有事故。是則無心無心數法者，過諸復有生，發起行故。無發者，過彼行故。無業報者，過彼生家故。彼無有苦亦復無樂者，過彼所依有勢無勢故。是中無業無起業行，然彼性中非身作業非口非心者，依苦樂一切有記動轉故。無業者，過諸學戒故。無起業行者，過諸願故。然彼性中非身等作業者，過不受報故。彼性中亦無上下差別者，過依彼種種身故。然彼有四時九種相差別性相應知。不淨時、淨時、證時及盡時，是性平等如虛空者，不淨時等至一切諸相，如空如虛空遍，一切色一切相中真如亦爾。現者，淨時見等至，此是不淨時。一相是性無分別，一切諸法等味故。是性寂靜遠離身。心寂靜者淨時，一味及身心寂靜故。淨時有二種相應知。是相寂靜，隨順向涅槃故。是性清淨遠離一切煩惱垢者，永證故，是故隨順及以清淨，是故順向盡至證得時，是名證時。初相是性不等離我我所者，過身見證時中第二相故。是性無惡若虛若實從平等生者，過彼根本惡見故，還彼第三相。是性真諦第一義諦者，此說永盡時。彼盡中住者，常故及成就諸樂，過三種轉變故。是中三種轉變事：一者生死等轉；二者倒處轉；三者退淨轉。是性無盡畢竟不生者，過生死等轉變故，是名成就盡時中初相。是性常樂淨無我者，過顛倒處轉變故，還彼後盡至中第二相。是性真淨從本以來畢竟淨者，過退淨轉變故，還彼盡至中時第三相。是故乃至世間出世間道行示現益他，故言「迦葉！汝當自觀內，莫外逃走。乃至迦葉！行道比丘隨心所縛應當求解」。「迦葉！汝當自觀內」者，有何漸次？如彼性所顯淨諸聖，彼已示現如，今隨如聖所生，彼答顯說。