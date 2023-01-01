大寶積經論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經論卷第二

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

「爾時佛語迦葉：菩薩有四種得大伏藏。何等為四？能持諸佛能聞六波羅蜜，乃至樂著山林心無懈怠」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時佛語迦葉：菩薩有四種得大伏藏。何等為四？能持諸佛能聞六波羅蜜，乃至樂著山林心無懈怠」。

問曰：何故但定四法，不多不少？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故但定四法，不多不少？

答曰：為遮無窮故，亦是非問故。復為顯示未曾有因，故說四種。於長夜中善修空故得一切智，猶修空因故。無明闇弊世間者，為滅無明故。說法以能親近向涅槃心者，寂靜甚深以不修故、不調伏淨故。世間者，說上妙法誰能親近故。財法二施是妬悋心相違，久修習故。世間樂阿梨耶，為著阿梨耶故，說法時能親近。或復攝取一切菩薩行故，略說四法。諸菩薩有二種助菩薩道行：一者助智道行；二者助功德道行。是中信空無我及不捨涅槃等，是助智道行。信業報等三句，助成功德智。廣修六波羅蜜，攝取行故，助四種行。是中不捨化眾生意故。財法二施而不望報，是名助檀波羅蜜行。不捨涅槃意故，助戒波羅蜜行。向涅槃心菩薩者，常恐怖世間，常防伏破戒等諸煩惱因故，得性持戒法體。菩薩成就無我忍，及以伏眾生相所依故，設使眾生有逼過及惱時而心不可動，能信業報故，及意不捨世間故，助成精進波羅蜜行、助成功德智慧行果。信薩婆若事菩薩者，雖照世間重苦，己心不捨眾生，及丈夫志故，不捨世間諸苦，唯在世間，為增長善根故起大精進。以大悲故助成禪定波羅蜜。大悲者，依止根本禪定故。信空者，助成智慧波羅蜜行。菩薩不捨菩提心者，是名持諦語，不欺誑故。彼菩薩有大悲及信業報心，常向世間，伴故作眾生，處中而不助說顛倒。是故大悲及信業報心不捨世間行，不捨菩提心因故。此諸法如是示現持諦語。菩薩諦語者，不捨菩提心，是即取發心處。不望報財法等施，是名持勢。菩薩施心者，於財法二施中破慳悋妬事。成向涅槃心者，是持寂靜事。菩薩寂靜者，滅除不寂靜事故。能成善因信空無我等，是名持智慧。菩薩智慧者，伏滅諸煩惱，對治令得淨菩提善根及能增長，乃至得菩提不望報。及財法二施等慈，令利益他故。大悲者是名大悲，以大悲為首，及信業報故。行世間時唯作眾生益等，成就事中所生心喜悅等是名喜。或復心向涅槃故，能伏諸煩惱以無煩惱故，心喜事者名喜。或觀諸行無我等，諸法離愛敬，或憶念如來無量諸功德故，生喜者是名喜。或復自觀知我堪能出世；或見世間諸眾生墮沒煩惱塵中已，我堪能於此大世間塵中拔諸無明闇弊眾生已，令致寂滅涅槃界中。所有此濟拔塵眾生心，或我能作他利益，及見他益不相離，或見眾生受諸樂故，心生喜事者是名喜。觀諸行無我故，除怨親等事，得真如平等作眾生益，相違法中自然捨菩提分法，是名捨財法等施，及不望施報。布施愛語及悲，不捨作眾生益。利益餘句，常益持眾生行故，明同事耳。是故攝取一切菩薩助道行故，釋成此四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為遮無窮故，亦是非問故。復為顯示未曾有因，故說四種。於長夜中善修空故得一切智，猶修空因故。無明闇弊世間者，為滅無明故。說法以能親近向涅槃心者，寂靜甚深以不修故、不調伏淨故。世間者，說上妙法誰能親近故。財法二施是妬悋心相違，久修習故。世間樂阿梨耶，為著阿梨耶故，說法時能親近。或復攝取一切菩薩行故，略說四法。諸菩薩有二種助菩薩道行：一者助智道行；二者助功德道行。是中信空無我及不捨涅槃等，是助智道行。信業報等三句，助成功德智。廣修六波羅蜜，攝取行故，助四種行。是中不捨化眾生意故。財法二施而不望報，是名助檀波羅蜜行。不捨涅槃意故，助戒波羅蜜行。向涅槃心菩薩者，常恐怖世間，常防伏破戒等諸煩惱因故，得性持戒法體。菩薩成就無我忍，及以伏眾生相所依故，設使眾生有逼過及惱時而心不可動，能信業報故，及意不捨世間故，助成精進波羅蜜行、助成功德智慧行果。信薩婆若事菩薩者，雖照世間重苦，己心不捨眾生，及丈夫志故，不捨世間諸苦，唯在世間，為增長善根故起大精進。以大悲故助成禪定波羅蜜。大悲者，依止根本禪定故。信空者，助成智慧波羅蜜行。菩薩不捨菩提心者，是名持諦語，不欺誑故。彼菩薩有大悲及信業報心，常向世間，伴故作眾生，處中而不助說顛倒。是故大悲及信業報心不捨世間行，不捨菩提心因故。此諸法如是示現持諦語。菩薩諦語者，不捨菩提心，是即取發心處。不望報財法等施，是名持勢。菩薩施心者，於財法二施中破慳悋妬事。成向涅槃心者，是持寂靜事。菩薩寂靜者，滅除不寂靜事故。能成善因信空無我等，是名持智慧。菩薩智慧者，伏滅諸煩惱，對治令得淨菩提善根及能增長，乃至得菩提不望報。及財法二施等慈，令利益他故。大悲者是名大悲，以大悲為首，及信業報故。行世間時唯作眾生益等，成就事中所生心喜悅等是名喜。或復心向涅槃故，能伏諸煩惱以無煩惱故，心喜事者名喜。或觀諸行無我等，諸法離愛敬，或憶念如來無量諸功德故，生喜者是名喜。或復自觀知我堪能出世；或見世間諸眾生墮沒煩惱塵中已，我堪能於此大世間塵中拔諸無明闇弊眾生已，令致寂滅涅槃界中。所有此濟拔塵眾生心，或我能作他利益，及見他益不相離，或見眾生受諸樂故，心生喜事者是名喜。觀諸行無我故，除怨親等事，得真如平等作眾生益，相違法中自然捨菩提分法，是名捨財法等施，及不望施報。布施愛語及悲，不捨作眾生益。利益餘句，常益持眾生行故，明同事耳。是故攝取一切菩薩助道行故，釋成此四句。

問曰：今須說空義。以何為空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：今須說空義。以何為空？

答曰：以智慧善釋諸行性相而不得者是名空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以智慧善釋諸行性相而不得者是名空。

問曰：為智能滅諸行也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為智能滅諸行也？

答曰：不也。然是識相境界故，真實中無虛妄耶而施識境界，是不實事。於有作地中同識生智慧，從發行下忍乃至性法時，上中下漸次別分前中後，了別已能與無漏智作緣，已還滅無漏智故。真實中無故、虛妄而識故，識境界是不實事。於作地中同識生智，從發行忍乃至性法時，漸次分別前中後，了別已與無漏智作緣，已還滅無漏智。亦與真實見中障因相識境界中不能緣故退還，己真實境界故。見無相境界，見法界故。過煩惱地，非自相見故。自相境界唯行識在故，彼法事等耳。唯識作世間者，修道行成向智是相者，不能自取相故。若作如是依智，非性相分別智，是自相本無常等智慧。非正事有記相是識，是故非識劣勝是義不成。何故？不能取自相故。若智非相者，智是同相境界，彼不虛自取相。若能取自相者，捨自相故，唯有記事相，釋成識是不異識。隨順報者是不相違，若作如是依智，共識同生是緣。然是事境界如是相累，智亦取自相。無上等者，是事不然。何故？相違故，況自同相相違，已色事亦無常。若以色事成無常者，智即能取，然是不成，是故智無自取相義。智隨順識故，彼性是故不滅，作真實境界相故，成捨自相義，是故智無自相境界，或識是真實相境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不也。然是識相境界故，真實中無虛妄耶而施識境界，是不實事。於有作地中同識生智慧，從發行下忍乃至性法時，上中下漸次別分前中後，了別已能與無漏智作緣，已還滅無漏智故。真實中無故、虛妄而識故，識境界是不實事。於作地中同識生智，從發行忍乃至性法時，漸次分別前中後，了別已與無漏智作緣，已還滅無漏智。亦與真實見中障因相識境界中不能緣故退還，己真實境界故。見無相境界，見法界故。過煩惱地，非自相見故。自相境界唯行識在故，彼法事等耳。唯識作世間者，修道行成向智是相者，不能自取相故。若作如是依智，非性相分別智，是自相本無常等智慧。非正事有記相是識，是故非識劣勝是義不成。何故？不能取自相故。若智非相者，智是同相境界，彼不虛自取相。若能取自相者，捨自相故，唯有記事相，釋成識是不異識。隨順報者是不相違，若作如是依智，共識同生是緣。然是事境界如是相累，智亦取自相。無上等者，是事不然。何故？相違故，況自同相相違，已色事亦無常。若以色事成無常者，智即能取，然是不成，是故智無自取相義。智隨順識故，彼性是故不滅，作真實境界相故，成捨自相義，是故智無自相境界，或識是真實相境界。

問曰：以何為信空業報事能隨順，以是義故說言能信諸業報耳？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何為信空業報事能隨順，以是義故說言能信諸業報耳？

答曰：以有生故說，是故無患。此亦有，以智分別觀諸行眾生不可見故。智知諸行生，無相無分別，緣此故不善不能住事。及無分別事有故，諸行誰作、是誰果而能相順？故生疑惑，生疑惑故不信業報。以是義故，「佛語迦葉：寧起眾生見積如須彌，不以我慢者起於我慢心」。如論中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以有生故說，是故無患。此亦有，以智分別觀諸行眾生不可見故。智知諸行生，無相無分別，緣此故不善不能住事。及無分別事有故，諸行誰作、是誰果而能相順？故生疑惑，生疑惑故不信業報。以是義故，「佛語迦葉：寧起眾生見積如須彌，不以我慢者起於我慢心」。如論中說偈：

「空除一切見， 是諸佛所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空除一切見， 是諸佛所說，

若有空見者， 是則不可治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有空見者， 是則不可治。

不正觀諸空， 能壞無智明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不正觀諸空， 能壞無智明，

喻若惡捉蛇， 及行呪無方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻若惡捉蛇， 及行呪無方。

是中迴向故， 如來說是偈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中迴向故， 如來說是偈，

知法及次法， 鈍根難測量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法及次法， 鈍根難測量。」

菩薩善巧世諦、第一義諦，雖善觀分別諸行，故通達諸因緣集，甚深智已久長習故，乃識知因緣事，是故不生疑惑。成彼隨所如是因。他已不成就性故諸行無分別，以是義故，有如是種種分別。念佛方便善巧所攝作行而作，所成如應化處故，漸次得薩婆若果。菩薩以信心故，發上勇猛精進忍，無我等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善巧世諦、第一義諦，雖善觀分別諸行，故通達諸因緣集，甚深智已久長習故，乃識知因緣事，是故不生疑惑。成彼隨所如是因。他已不成就性故諸行無分別，以是義故，有如是種種分別。念佛方便善巧所攝作行而作，所成如應化處故，漸次得薩婆若果。菩薩以信心故，發上勇猛精進忍，無我等故。

問曰：應說忍無我事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：應說忍無我事。

答曰：以觀眾生想識境界，以有世諦故諸法同，唯知善擇分別，已求覓無眾生故。作是念：此但有法，亦如幻、無分別，不能自由，迭相緣力，業煩惱柴，火因生故。如燈焰體，以本法緣相似義故而相續不斷，然彼生時無所從來、滅亦無迹，及無所至。於中所有尚希用求者，是名無我忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以觀眾生想識境界，以有世諦故諸法同，唯知善擇分別，已求覓無眾生故。作是念：此但有法，亦如幻、無分別，不能自由，迭相緣力，業煩惱柴，火因生故。如燈焰體，以本法緣相似義故而相續不斷，然彼生時無所從來、滅亦無迹，及無所至。於中所有尚希用求者，是名無我忍。

問曰：若無我忍能作無眾生分別及令菩薩皆眾生益者，何故為說無我忍事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若無我忍能作無眾生分別及令菩薩皆眾生益者，何故為說無我忍事？

答曰：於諸眾生所能作利益義故。說菩薩無我忍者，唯為利益眾生故。以彼無我忍故，菩薩伏諸煩惱，及觀修眾生相故。知諸行緣假無分別事已，設使有眾生患及世間行還來惱菩薩者，以善知眾生故，不捨菩提心，還持彼心成就智慧慈悲故。不捨眾生及修習種種善根，為得薩婆若故。不捨諸行，為乃得菩提耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：於諸眾生所能作利益義故。說菩薩無我忍者，唯為利益眾生故。以彼無我忍故，菩薩伏諸煩惱，及觀修眾生相故。知諸行緣假無分別事已，設使有眾生患及世間行還來惱菩薩者，以善知眾生故，不捨菩提心，還持彼心成就智慧慈悲故。不捨眾生及修習種種善根，為得薩婆若故。不捨諸行，為乃得菩提耳。

問曰：信空及忍無我，有何異義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：信空及忍無我，有何異義？

答曰：信空無我事者，能順分別觀一切諸行故，證法界根本處。無我忍者，自相境界，彼能順分別觀眾生物，唯見法處本根故。信空者，除取法性慢。無我忍者，除眾生性慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：信空無我事者，能順分別觀一切諸行故，證法界根本處。無我忍者，自相境界，彼能順分別觀眾生物，唯見法處本根故。信空者，除取法性慢。無我忍者，除眾生性慢。

問曰：菩薩有眾生相故起大悲，何故為說信無我法？是菩薩大悲相違法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：菩薩有眾生相故起大悲，何故為說信無我法？是菩薩大悲相違法。

答曰：是大悲因故，菩薩證知一切法無我已，唯念眾生界，此諸眾生是無明闇弊故，但有習於無我法中橫計作眾生相，已作執此是我我所，已愛緣故造復有業，以此故還不斷世間生死。是故作是念：我令眾生信樂此諸法。是故菩薩生深重憐愍悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是大悲因故，菩薩證知一切法無我已，唯念眾生界，此諸眾生是無明闇弊故，但有習於無我法中橫計作眾生相，已作執此是我我所，已愛緣故造復有業，以此故還不斷世間生死。是故作是念：我令眾生信樂此諸法。是故菩薩生深重憐愍悲心。

問曰：向涅槃心者，今須釋涅槃義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：向涅槃心者，今須釋涅槃義。

答曰：無業煩惱親緣果故、無緣故、陰流滅故，名為涅槃。如緣無故火滅。或智慧火煖，彼識種無緣滅。有未來緣，雖有所有，有芽生如種，火熬滅有芽生。滅煩惱火，是真涅槃，如樹拔根。然彼涅槃有二種：一者有餘；二者無餘。是中有餘者，唯滅煩惱。無餘者，緣無故，不從集，苦滅故名涅槃，至涅槃故名到涅槃，亦名住涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：無業煩惱親緣果故、無緣故、陰流滅故，名為涅槃。如緣無故火滅。或智慧火煖，彼識種無緣滅。有未來緣，雖有所有，有芽生如種，火熬滅有芽生。滅煩惱火，是真涅槃，如樹拔根。然彼涅槃有二種：一者有餘；二者無餘。是中有餘者，唯滅煩惱。無餘者，緣無故，不從集，苦滅故名涅槃，至涅槃故名到涅槃，亦名住涅槃。

問曰：何者向涅槃心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何者向涅槃心？

答曰：見世間諸患生如是心：我云何如是滅煩惱已，得彼寂滅甘露處耳？向涅槃等意同識生，諸白法心集，是名向涅槃意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：見世間諸患生如是心：我云何如是滅煩惱已，得彼寂滅甘露處耳？向涅槃等意同識生，諸白法心集，是名向涅槃意。

問曰：意不捨世間者，何者是世間義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：意不捨世間者，何者是世間義？

答曰：業煩惱事中迭相緣假，無始以來相續不斷，世間至世間等故，名倒世間。寂滅世間，有學是義。菩薩雖見諸患而心發，以世間意不捨眾生故，唯修發行世間行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：業煩惱事中迭相緣假，無始以來相續不斷，世間至世間等故，名倒世間。寂滅世間，有學是義。菩薩雖見諸患而心發，以世間意不捨眾生故，唯修發行世間行。

問曰：若隨心相似發諸行時，應修白得白、修黑得黑者，云何菩薩意向涅槃，與世間不相似發諸業行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若隨心相似發諸行時，應修白得白、修黑得黑者，云何菩薩意向涅槃，與世間不相似發諸業行？

答曰：菩薩心利益他故，久修習行菩薩。向涅槃意者，以利益他心能違退，善知世間多有諸患故。菩薩雖厭世間向涅槃意，以心不捨眾生故，發世間行菩薩作如是念：諸菩薩非無漏法體中增長生菩薩法，然唯有漏體中增長生諸佛法。是故菩薩不捨菩薩法，雖見世間諸患而願取世間。如佛所說「迦葉！譬如種在空中而能生長者，乃至有諸使雜世間法故能長佛法，菩薩為化眾生故而行布施」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：菩薩心利益他故，久修習行菩薩。向涅槃意者，以利益他心能違退，善知世間多有諸患故。菩薩雖厭世間向涅槃意，以心不捨眾生故，發世間行菩薩作如是念：諸菩薩非無漏法體中增長生菩薩法，然唯有漏體中增長生諸佛法。是故菩薩不捨菩薩法，雖見世間諸患而願取世間。如佛所說「迦葉！譬如種在空中而能生長者，乃至有諸使雜世間法故能長佛法，菩薩為化眾生故而行布施」。

問曰：今須釋化眾生事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：今須釋化眾生事。

答曰：以煩惱水所潤作自相，諸眾生心戒聞思等修造煖相為初，乃至攢成出世善根燒煖故，隨心令安無漏善根種中，隨眾生心戒普化故，名教化菩薩。以善修慈悲及方便善巧，為化眾生心戒故，以財法二施攝取眾生，攝已觀眾生心所樂，隨於力化三乘法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以煩惱水所潤作自相，諸眾生心戒聞思等修造煖相為初，乃至攢成出世善根燒煖故，隨心令安無漏善根種中，隨眾生心戒普化故，名教化菩薩。以善修慈悲及方便善巧，為化眾生心戒故，以財法二施攝取眾生，攝已觀眾生心所樂，隨於力化三乘法中。

問曰：說布施者，何故名布施？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：說布施者，何故名布施？

答曰：不貪等同生心念，及同起一果施法，持行布施及不望報心，是名布施，是中種種化受故、報種種果差別義故。不望報者，捨己之樂不求果報是義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不貪等同生心念，及同起一果施法，持行布施及不望報心，是名布施，是中種種化受故、報種種果差別義故。不望報者，捨己之樂不求果報是義。

問曰：說不捨眾生意而行布施者，豈不名為求報也？何故復說所行布施心不求報？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：說不捨眾生意而行布施者，豈不名為求報也？何故復說所行布施心不求報？

答曰：雖不求報行布施化眾生，自然有故無患。或作如是念：此是果報處廣博方便。所謂發菩提心已，念一切眾生及不捨眾生，為化眾生故行布施，行布施已世間得無量果報，後乃至得薩婆若事中相違。雖現向眾生行施，為遮彼故，勸令修菩薩真實功德故，說言所行布施不望其報。而示現此義故，說菩薩成就深心直心故，不為希求己之樂故，行諸布施等法而求果報。然於因及果中，心不著不希求，唯為利益眾生，令他眾生得佛菩提故，而發諸願修諸善根時，作如是願。菩薩復作是念：若有如是法者，我修薩婆若已，捨與一切眾生。然諸法各自有體，修諸行者自身得報。雖爾，我此薩婆若唯為利益他。以此方便義故，菩薩從靜心已來所有行令發一切智，及布施等諸法因、所有依緣、一切智等諸果法，彼一切法皆是菩薩為益他故，起心現向成利益。以是義故，菩薩功德不與聲聞緣覺同，故名為菩薩真實功德。是諸聲聞辟支佛行者，是世間布施，為化自身故而行布施。諸外道為求外事果報，行邪行故。對治說住正行意故，明四種利益，四四句說應知。何等四種利益事？一者得大伏藏，自在事故；二者超過魔道故，令無諸怨家故；三者離諂曲心，在空閑處等故，於諸受用中無諸譏嫌事故；四者助無量福德莊嚴故，得助無邊功德事。此諸益等次第相釋。於中初句得大伏藏者，助成功德智慧行。是中能值諸佛者，助成功德行。餘三句助成智慧行，依集功德智慧行故。第二四句超過魔道故，令淨諸障。依淨障故，第三四句攝一切善根法，集一切諸白法門。依集一切諸白法門故，第四四句助集成無量功德，能作一切眾生益事相，及得無邊功德應知。四種得大伏藏者：親近善人、能聞正法、寂靜思惟、順行法及以次法應知。能值佛故，親近善人。能聞六波羅蜜故，能聞正法。以無我心親侍說法者故，寂靜思惟心不放逸。樂住山林心無懈怠故，能行順法及以次法。是中能值諸佛者，供養諸佛故，助成功德行。餘三句者，聞思修等慧淨故，助成智慧行。依世間勢事相似法故，說此四種得大伏藏等法應知。世間四種事：一者見事相樂種種戲等；二者聽受用事伎樂等；三者念受用等事庫藏諸財等；四者觸受用事餘食等。如是見佛者聞思修等應知。菩薩有四種超過魔道法者，依四種魔故說超過魔道法應知。四種魔者，於行大乘法中作障；捨菩提心，教化眾生中作障；於一切眾生所不生惡心、於不異行中作障；能善覺知一切見故，於行滿足中作障，及一切眾生起憍心。對治說不動乘，自捨眾生諸非行因、捨諸邪行因及捨不滿足正行因超過魔道應知。菩薩有四法攝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：雖不求報行布施化眾生，自然有故無患。或作如是念：此是果報處廣博方便。所謂發菩提心已，念一切眾生及不捨眾生，為化眾生故行布施，行布施已世間得無量果報，後乃至得薩婆若事中相違。雖現向眾生行施，為遮彼故，勸令修菩薩真實功德故，說言所行布施不望其報。而示現此義故，說菩薩成就深心直心故，不為希求己之樂故，行諸布施等法而求果報。然於因及果中，心不著不希求，唯為利益眾生，令他眾生得佛菩提故，而發諸願修諸善根時，作如是願。菩薩復作是念：若有如是法者，我修薩婆若已，捨與一切眾生。然諸法各自有體，修諸行者自身得報。雖爾，我此薩婆若唯為利益他。以此方便義故，菩薩從靜心已來所有行令發一切智，及布施等諸法因、所有依緣、一切智等諸果法，彼一切法皆是菩薩為益他故，起心現向成利益。以是義故，菩薩功德不與聲聞緣覺同，故名為菩薩真實功德。是諸聲聞辟支佛行者，是世間布施，為化自身故而行布施。諸外道為求外事果報，行邪行故。對治說住正行意故，明四種利益，四四句說應知。何等四種利益事？一者得大伏藏，自在事故；二者超過魔道故，令無諸怨家故；三者離諂曲心，在空閑處等故，於諸受用中無諸譏嫌事故；四者助無量福德莊嚴故，得助無邊功德事。此諸益等次第相釋。於中初句得大伏藏者，助成功德智慧行。是中能值諸佛者，助成功德行。餘三句助成智慧行，依集功德智慧行故。第二四句超過魔道故，令淨諸障。依淨障故，第三四句攝一切善根法，集一切諸白法門。依集一切諸白法門故，第四四句助集成無量功德，能作一切眾生益事相，及得無邊功德應知。四種得大伏藏者：親近善人、能聞正法、寂靜思惟、順行法及以次法應知。能值佛故，親近善人。能聞六波羅蜜故，能聞正法。以無我心親侍說法者故，寂靜思惟心不放逸。樂住山林心無懈怠故，能行順法及以次法。是中能值諸佛者，供養諸佛故，助成功德行。餘三句者，聞思修等慧淨故，助成智慧行。依世間勢事相似法故，說此四種得大伏藏等法應知。世間四種事：一者見事相樂種種戲等；二者聽受用事伎樂等；三者念受用等事庫藏諸財等；四者觸受用事餘食等。如是見佛者聞思修等應知。菩薩有四種超過魔道法者，依四種魔故說超過魔道法應知。四種魔者，於行大乘法中作障；捨菩提心，教化眾生中作障；於一切眾生所不生惡心、於不異行中作障；能善覺知一切見故，於行滿足中作障，及一切眾生起憍心。對治說不動乘，自捨眾生諸非行因、捨諸邪行因及捨不滿足正行因超過魔道應知。菩薩有四法攝

一切善根，依四種善根故。說四種法，攝一切善故應知。一者一心地修相；二者不一心地相。是三種化眾生相、修苦行相，及聞思相離諂曲心。在空閑處者，示現修相善根。於諸眾生行四攝法而不求報者，為化眾生故行行、是化眾生故行行，是化眾生相。為一切眾生故，不惜身命為求正法，是難有苦行相，聞無厭足及義無厭足故。為集一切善根及行精進，是名聞思相。菩薩有四無量福德莊嚴事，依欲起發眾生令捨故說四處。何等四處？疑惑猶豫等，為防墮惡道故、樂小乘故及於佛法中起惡心謗等。是中心不求報而行布施者，迴彼疑惑猶豫等心故。於破戒人而生大悲者，迴彼墮惡道眾生故。稱揚讚歎勸化一切眾生菩提心者，迴彼樂小乘之心故。於諸下劣修習忍者，迴彼於佛法中起惡心謗等。若不護狹劣者，於正法中起惡故。說菩薩有四種超過無明煩惱地法。何等為四？以持禁戒攝取正法，及施光明、世世資用乃至同意，是名四法超過無明煩惱地。菩薩有四無障礙，令得具足無障礙智。一者法施；二者攝護正法；三者不起妬心；四者不輕謗他耳。非但名字名為菩薩者，示現正行差別故。發意至漸次說法行等方便示現，依勝如等行故。菩薩法行者，示現聲聞等行中勝故。等行者，自身及他身與己等故。菩薩行行示現，不以一切眾生故善行者，於菩薩行中示現勝義，盡至善淨方便善巧，依菩提故。行正法行者，菩薩行中示現彼方便故。是中菩薩行正法行，於聲聞緣覺行中示現有五種勝事故，常為一切眾生深益求樂，令得住一切智。善能稱量己之功德者，以深心勝故。菩薩深心勝故，自身常為一切眾生深益與樂，非諸聲聞緣覺等能以四種勝行勸令信入。一切智人知諸菩薩者，勸眾生令入一切智慧中，非諸聲聞緣覺等善能稱量己之功德。不壞他智者，菩薩善能知己之所得，亦知二乘等行，非二乘等能達菩薩功德故。無諂曲心者，菩薩無執著慢心，以證知法無我故修彼。第二句聲聞等，有說此是福田處勝故。深入堅意者，菩薩為化利益眾生故起深入堅意，非諸聲聞緣覺等捨眾生益而入涅槃故，菩薩等行中示現有八種等故。愛敬等者，有三種差別故，心行時差別故。不虛愛敬者，示現無所悕求心故。於怨親中其心同等者，示現於作利益不作利益中等同行行故。永能作善知識乃至涅槃者，示現一切時愛敬故。常籌量至意念具愛敬先意問訊者，示現慰喻問訊中等同心故，有限量諸成熟心等化喜樂故。所許之事終不患息者，示現佐助同等事，隨所許重擔乃至未下故。普為一切眾生，不斷行大悲心，無疲倦者，示現悲心同，等無偏心許諸重擔故。復心無疲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切善根，依四種善根故。說四種法，攝一切善故應知。一者一心地修相；二者不一心地相。是三種化眾生相、修苦行相，及聞思相離諂曲心。在空閑處者，示現修相善根。於諸眾生行四攝法而不求報者，為化眾生故行行、是化眾生故行行，是化眾生相。為一切眾生故，不惜身命為求正法，是難有苦行相，聞無厭足及義無厭足故。為集一切善根及行精進，是名聞思相。菩薩有四無量福德莊嚴事，依欲起發眾生令捨故說四處。何等四處？疑惑猶豫等，為防墮惡道故、樂小乘故及於佛法中起惡心謗等。是中心不求報而行布施者，迴彼疑惑猶豫等心故。於破戒人而生大悲者，迴彼墮惡道眾生故。稱揚讚歎勸化一切眾生菩提心者，迴彼樂小乘之心故。於諸下劣修習忍者，迴彼於佛法中起惡心謗等。若不護狹劣者，於正法中起惡故。說菩薩有四種超過無明煩惱地法。何等為四？以持禁戒攝取正法，及施光明、世世資用乃至同意，是名四法超過無明煩惱地。菩薩有四無障礙，令得具足無障礙智。一者法施；二者攝護正法；三者不起妬心；四者不輕謗他耳。非但名字名為菩薩者，示現正行差別故。發意至漸次說法行等方便示現，依勝如等行故。菩薩法行者，示現聲聞等行中勝故。等行者，自身及他身與己等故。菩薩行行示現，不以一切眾生故善行者，於菩薩行中示現勝義，盡至善淨方便善巧，依菩提故。行正法行者，菩薩行中示現彼方便故。是中菩薩行正法行，於聲聞緣覺行中示現有五種勝事故，常為一切眾生深益求樂，令得住一切智。善能稱量己之功德者，以深心勝故。菩薩深心勝故，自身常為一切眾生深益與樂，非諸聲聞緣覺等能以四種勝行勸令信入。一切智人知諸菩薩者，勸眾生令入一切智慧中，非諸聲聞緣覺等善能稱量己之功德。不壞他智者，菩薩善能知己之所得，亦知二乘等行，非二乘等能達菩薩功德故。無諂曲心者，菩薩無執著慢心，以證知法無我故修彼。第二句聲聞等，有說此是福田處勝故。深入堅意者，菩薩為化利益眾生故起深入堅意，非諸聲聞緣覺等捨眾生益而入涅槃故，菩薩等行中示現有八種等故。愛敬等者，有三種差別故，心行時差別故。不虛愛敬者，示現無所悕求心故。於怨親中其心同等者，示現於作利益不作利益中等同行行故。永能作善知識乃至涅槃者，示現一切時愛敬故。常籌量至意念具愛敬先意問訊者，示現慰喻問訊中等同心故，有限量諸成熟心等化喜樂故。所許之事終不患息者，示現佐助同等事，隨所許重擔乃至未下故。普為一切眾生，不斷行大悲心，無疲倦者，示現悲心同，等無偏心許諸重擔故。復心無疲

惓者，示現不被縛等同，不喜惱心而將諸重擔故。永求正法名聞無厭足者，示現方便善巧等同，文義善巧等故。隨化者，方便化故。但見自過，見他過者以不瞋心令彼人說，示現於諸說中等同故。若不見自過乃以瞋心說者，是名不等同說。以菩提心行一切依儀者，示現發願等等同一切善故。所作皆等迴向大菩提，作願善根行者，示現謂六波羅蜜所行布施而不求報。如是等一一波羅蜜說有障對治，顯說無礙。布施等諸波羅蜜事，容有身口能忍一切眾生而不能不壞心忍故，經言「不壞一切眾生忍故」。為修集一切諸善根者，示現修習三乘善根故勤行精進。雖生無色而起禪定行者，以有生故，色界中善劣應知。非三摩拔提中菩薩生色界中者，成熟己身佛法故，至餘世界親近諸佛故，欲界中利益眾生勝故。非色界處方便所攝慧行四攝法所攝方便者，彼方便者以四攝法所攝。示現何等四法？一者法行事；二者修行事；三者性行事；四者果修行事。有三種相行者，於持戒破戒眾生中生慈悲心、無二之心及作分別心。此教授者，是持戒、是不持戒。所有教授者，諸功德及諸患等。彼即捨諸分別悕求教授，及親近教授故。至心聽法者，至心勇猛受諸教誨故。常樂山林者，依寂靜治諸欲貪等故。此三句示現修行事。何等三句示現性事？心不樂著世間眾事者，示現心相不散，以不亂故不著小乘。於大乘中常見大利者，過捨小乘心成就，順大乘心故。離惡知識成親近善友者，於寂靜勇猛無暫息，眾生親近忍親近，寂靜勇猛無暫息化眾生故。所說法行者，奢摩他、毘婆舍那不亂想所攝。隨有念及隨所同侶而有此法行事，性果有二種相心淨故。及教化眾生是中心淨者，以智慧淨故。世間、出世間應知。成四梵行莊嚴遊戲五通者，依淨世間智慧受大功德，助集依力修果故。淨世間智慧應知。常依止智慧者，修世間智慧而為知足，捨彼心而淨求出世間智慧故，是名出世間智慧應知。教化眾生事，四句示現。於諸眾生住邪行正行而意不捨者，住不能忍惱等諸患故，越堪忍惱而不報故。言常決定者，所說之言常定。及敬前後相覆，非前說已後不喜說。貴真實語者，愛敬及護實語，隨說而行故。一切威儀所作之中唯菩提心為首者，依為得菩提故、不喜求利養名聞故。如是分別住正行，菩薩已為顯示諸勝功德故，說諸喻應知。「迦葉！譬如大地皆能容受」者，初喻中示現菩薩依眾生令增長發種種愛果種子故。然心無分別、不求其報者，作惡不能報、作好不悕報，於利益及惡中心不足故。以第二、第三、第四喻示現發依義故，為教化眾生令增長善根因盡至事，譬如月初生時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惓者，示現不被縛等同，不喜惱心而將諸重擔故。永求正法名聞無厭足者，示現方便善巧等同，文義善巧等故。隨化者，方便化故。但見自過，見他過者以不瞋心令彼人說，示現於諸說中等同故。若不見自過乃以瞋心說者，是名不等同說。以菩提心行一切依儀者，示現發願等等同一切善故。所作皆等迴向大菩提，作願善根行者，示現謂六波羅蜜所行布施而不求報。如是等一一波羅蜜說有障對治，顯說無礙。布施等諸波羅蜜事，容有身口能忍一切眾生而不能不壞心忍故，經言「不壞一切眾生忍故」。為修集一切諸善根者，示現修習三乘善根故勤行精進。雖生無色而起禪定行者，以有生故，色界中善劣應知。非三摩拔提中菩薩生色界中者，成熟己身佛法故，至餘世界親近諸佛故，欲界中利益眾生勝故。非色界處方便所攝慧行四攝法所攝方便者，彼方便者以四攝法所攝。示現何等四法？一者法行事；二者修行事；三者性行事；四者果修行事。有三種相行者，於持戒破戒眾生中生慈悲心、無二之心及作分別心。此教授者，是持戒、是不持戒。所有教授者，諸功德及諸患等。彼即捨諸分別悕求教授，及親近教授故。至心聽法者，至心勇猛受諸教誨故。常樂山林者，依寂靜治諸欲貪等故。此三句示現修行事。何等三句示現性事？心不樂著世間眾事者，示現心相不散，以不亂故不著小乘。於大乘中常見大利者，過捨小乘心成就，順大乘心故。離惡知識成親近善友者，於寂靜勇猛無暫息，眾生親近忍親近，寂靜勇猛無暫息化眾生故。所說法行者，奢摩他、毘婆舍那不亂想所攝。隨有念及隨所同侶而有此法行事，性果有二種相心淨故。及教化眾生是中心淨者，以智慧淨故。世間、出世間應知。成四梵行莊嚴遊戲五通者，依淨世間智慧受大功德，助集依力修果故。淨世間智慧應知。常依止智慧者，修世間智慧而為知足，捨彼心而淨求出世間智慧故，是名出世間智慧應知。教化眾生事，四句示現。於諸眾生住邪行正行而意不捨者，住不能忍惱等諸患故，越堪忍惱而不報故。言常決定者，所說之言常定。及敬前後相覆，非前說已後不喜說。貴真實語者，愛敬及護實語，隨說而行故。一切威儀所作之中唯菩提心為首者，依為得菩提故、不喜求利養名聞故。如是分別住正行，菩薩已為顯示諸勝功德故，說諸喻應知。「迦葉！譬如大地皆能容受」者，初喻中示現菩薩依眾生令增長發種種愛果種子故。然心無分別、不求其報者，作惡不能報、作好不悕報，於利益及惡中心不足故。以第二、第三、第四喻示現發依義故，為教化眾生令增長善根因盡至事，譬如月初生時

，月輪光明形色日日轉明滿足增長。第五喻，依眾生益故，示現菩薩增長自成菩提助道行。譬如師子獸王，隨所至處不驚不怖，安詳而行。第七喻，示現不恐怖世間涅槃及不著彼二，譬如善調象王，能持一切重擔不生疲惓。第八喻，示現荷負世間重擔而不生疲惓，譬如蓮華生於水中，水不能著。第九喻，示現世間煩惱不能染故，譬如有人伐樹根在還生。第十喻，示現雖不煩惱染而不證涅槃，譬如一切諸方一切諸河水皆入大海，入海已皆成一味。第十一喻，雖有善根及以煩惱，迴向發願攝取故，示菩提因，譬如須彌山王，忉利諸天及四天王等皆依止住。第十二喻，防聲聞同涅槃，彼聲聞捨自願及諸善根而取涅槃；諸菩薩者雖示涅槃而不捨自願，示現於諸善根得大自在，譬如國王以臣力故能辦一切國繼等事。第十三喻，示現釋成云何入涅槃而能作眾生益，譬如天起大雲必能降雨，皆能增長一切果實。第十四喻，隨轉輪王所出之處，彼處則有具足七寶。第十五喻，何故不恒說及生示現待時。第十六喻，譬如隨摩尼珠所在之處，彼處則有無量百千萬金銀等寶。第十六喻，示現同聲聞等涅槃中有過患故，彼聲聞等則無，譬如忉利諸天入同等園，所有用物皆悉同等。第十七喻，示現彼聲聞等無力，不堪證入勝法故；菩薩於己及他等行利益一切眾生，譬如呪術藥力，持毒不能害人。諸大城中所有糞穢，彼若致甘蔗蒲桃田中則有利益。第十八、第十九喻，說菩薩雖未斷諸煩惱，示現勝聲聞等，以不能作患及作大利益功德之事。此諸喻前句顯分別說，後句漸次應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，月輪光明形色日日轉明滿足增長。第五喻，依眾生益故，示現菩薩增長自成菩提助道行。譬如師子獸王，隨所至處不驚不怖，安詳而行。第七喻，示現不恐怖世間涅槃及不著彼二，譬如善調象王，能持一切重擔不生疲惓。第八喻，示現荷負世間重擔而不生疲惓，譬如蓮華生於水中，水不能著。第九喻，示現世間煩惱不能染故，譬如有人伐樹根在還生。第十喻，示現雖不煩惱染而不證涅槃，譬如一切諸方一切諸河水皆入大海，入海已皆成一味。第十一喻，雖有善根及以煩惱，迴向發願攝取故，示菩提因，譬如須彌山王，忉利諸天及四天王等皆依止住。第十二喻，防聲聞同涅槃，彼聲聞捨自願及諸善根而取涅槃；諸菩薩者雖示涅槃而不捨自願，示現於諸善根得大自在，譬如國王以臣力故能辦一切國繼等事。第十三喻，示現釋成云何入涅槃而能作眾生益，譬如天起大雲必能降雨，皆能增長一切果實。第十四喻，隨轉輪王所出之處，彼處則有具足七寶。第十五喻，何故不恒說及生示現待時。第十六喻，譬如隨摩尼珠所在之處，彼處則有無量百千萬金銀等寶。第十六喻，示現同聲聞等涅槃中有過患故，彼聲聞等則無，譬如忉利諸天入同等園，所有用物皆悉同等。第十七喻，示現彼聲聞等無力，不堪證入勝法故；菩薩於己及他等行利益一切眾生，譬如呪術藥力，持毒不能害人。諸大城中所有糞穢，彼若致甘蔗蒲桃田中則有利益。第十八、第十九喻，說菩薩雖未斷諸煩惱，示現勝聲聞等，以不能作患及作大利益功德之事。此諸喻前句顯分別說，後句漸次應知。

彼復云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼復云何？

答曰：菩薩從初發心，前中後依助成一切眾生善根心不悕報，於一切好惡中心如大地。復非如無分別地，諸眾生依己自假力而能受用；菩薩不爾，然菩薩為欲生善根因故，起敬愛等，心如水。復非如水，於正受增長中而相違，菩薩不爾，然菩薩為欲成熟諸善根故，說厭離等法，心如火。復非如火，化諸佛世界相違成；菩薩不爾，然菩薩為欲教化成熟者，示現解脫現氣應化故，助正教授，心如風。復非如風，見相假力故而能受用；菩薩不爾，然菩薩自能增長諸白法，心如月。復非如月，唯能照白月不照黑月；菩薩不爾，然菩薩於諸黑白法中，等心以智慧照明一切法故，心如日。復非如日，畏羅睺障而轉行；菩薩不爾，然菩薩於一切道生處，不畏諸煩惱而行，心如師子。復非如師子，將諸重擔而生退還；菩薩不爾，然菩薩能忍一切重擔諸苦等，心如調伏龍王。復非如龍王，得利或失利，柔軟語苦樂防護益失中有染心；菩薩不爾，然菩薩於一切世間法中，增益之中心不生染，心如蓮華。復非如蓮華，斷莖已不復能生；菩薩不爾，然菩薩雖復滅諸煩惱，以善根力故即能世間生心，如不伐樹根。復不如樹根，伐之唯有正根；菩薩不爾，然菩薩諸善根迴向發願，大菩提及涅槃故，心如入海水。復非如入海水，唯名順如海水；菩薩不爾，然菩薩依修集大成就大菩提涅槃等諸善根故而能遊戲，心如須彌山王所住諸天。復非如須彌山王所住者，唯樂著自樂心多放逸；菩薩不爾，然菩薩以不共方便智慧力故，能辦一切諸佛所作之事，心如國王，以臣力故能辦國繼等事。復非如國王以臣力故唯為自利故，防護己之國；菩薩不爾，然菩薩捨己之樂，將護潤益眾生，心如天起大雲。復非如天起大雲，不能常與以時善熟；菩薩不爾。然菩薩永能增長生諸菩提分等法，心如轉輪王所出之處。復非如轉輪王所出之處，唯一無二大人共生；菩薩不爾，然菩薩解脫心等共同一時生故，心如摩尼珠。復非如摩尼珠，永不離庫藏迦離沙波那等；菩薩不爾，然菩薩已入無漏戒中，同有所作同受諸樂，心如忉利諸天入同等園。復非如忉利諸天入同等林，己唯能增長諸煩惱業，捨身墮惡道中；菩薩不爾，然菩薩滅諸煩惱，不能令墮惡處故，如伏滅煩惱毒故。復非如持毒己，不能害物及無利益；菩薩不爾，然菩薩以自己煩惱，能利益一切眾生。心如諸大城中所有糞穢煩惱，菩薩亦爾。如世間讚歎等事功德，過勝彼功德故，名無比功德。以是義故，諸菩薩者名為無比功德。應知正行差別中，已說諸勝功德，未說正行體性相。是故彼體性相，以中道義示現，捨二邊是中道義應知。何者二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：菩薩從初發心，前中後依助成一切眾生善根心不悕報，於一切好惡中心如大地。復非如無分別地，諸眾生依己自假力而能受用；菩薩不爾，然菩薩為欲生善根因故，起敬愛等，心如水。復非如水，於正受增長中而相違，菩薩不爾，然菩薩為欲成熟諸善根故，說厭離等法，心如火。復非如火，化諸佛世界相違成；菩薩不爾，然菩薩為欲教化成熟者，示現解脫現氣應化故，助正教授，心如風。復非如風，見相假力故而能受用；菩薩不爾，然菩薩自能增長諸白法，心如月。復非如月，唯能照白月不照黑月；菩薩不爾，然菩薩於諸黑白法中，等心以智慧照明一切法故，心如日。復非如日，畏羅睺障而轉行；菩薩不爾，然菩薩於一切道生處，不畏諸煩惱而行，心如師子。復非如師子，將諸重擔而生退還；菩薩不爾，然菩薩能忍一切重擔諸苦等，心如調伏龍王。復非如龍王，得利或失利，柔軟語苦樂防護益失中有染心；菩薩不爾，然菩薩於一切世間法中，增益之中心不生染，心如蓮華。復非如蓮華，斷莖已不復能生；菩薩不爾，然菩薩雖復滅諸煩惱，以善根力故即能世間生心，如不伐樹根。復不如樹根，伐之唯有正根；菩薩不爾，然菩薩諸善根迴向發願，大菩提及涅槃故，心如入海水。復非如入海水，唯名順如海水；菩薩不爾，然菩薩依修集大成就大菩提涅槃等諸善根故而能遊戲，心如須彌山王所住諸天。復非如須彌山王所住者，唯樂著自樂心多放逸；菩薩不爾，然菩薩以不共方便智慧力故，能辦一切諸佛所作之事，心如國王，以臣力故能辦國繼等事。復非如國王以臣力故唯為自利故，防護己之國；菩薩不爾，然菩薩捨己之樂，將護潤益眾生，心如天起大雲。復非如天起大雲，不能常與以時善熟；菩薩不爾。然菩薩永能增長生諸菩提分等法，心如轉輪王所出之處。復非如轉輪王所出之處，唯一無二大人共生；菩薩不爾，然菩薩解脫心等共同一時生故，心如摩尼珠。復非如摩尼珠，永不離庫藏迦離沙波那等；菩薩不爾，然菩薩已入無漏戒中，同有所作同受諸樂，心如忉利諸天入同等園。復非如忉利諸天入同等林，己唯能增長諸煩惱業，捨身墮惡道中；菩薩不爾，然菩薩滅諸煩惱，不能令墮惡處故，如伏滅煩惱毒故。復非如持毒己，不能害物及無利益；菩薩不爾，然菩薩以自己煩惱，能利益一切眾生。心如諸大城中所有糞穢煩惱，菩薩亦爾。如世間讚歎等事功德，過勝彼功德故，名無比功德。以是義故，諸菩薩者名為無比功德。應知正行差別中，已說諸勝功德，未說正行體性相。是故彼體性相，以中道義示現，捨二邊是中道義應知。何者二

邊？一者外道邊所有我見，彼則於陰界入中橫而執，是則常見。是後時總而說言，常是一邊、我是一邊。二者聲聞緣覺邊，若於諸陰等中執無常及執無我，是則後時總而說言，無常是二邊、無我是二邊。所有此二邊中間，是名無分別智，彼無分別義故。名無色，不可演說義故。名不可見，非識事住故。名不住，離可取所取義故，故名無相。離能取唯記識等義，故名無記。不住世間及涅槃義故，名無著。應知於中是諸外道橫執有我故說對治，若不觀我、人、眾生、壽命、養育丈夫、富伽羅及不觀摩那婆等，所說應知。聲聞緣覺於諸陰中橫執無常及以無我，對治彼故，說若觀色非常亦非無常，觀受想行識非常亦非無常，乃至我是一邊、無我是二邊。所有此二中間，彼一切無色無行無命無智無覺無著。「迦葉！是名中道諸法真實正觀」。說執無常、執無我為因者，無破陰無常，執時亦陰無我執事應知。示現分別所取之事無量故，分別說能取之事亦復無量。「迦葉！若心有實是名一邊，若心無實是名二邊」。是中真實心者，若本所說順執分別無常無我真實者，若分別常我等，若無心數者，業行所依故。無心數者，唯造業行故。無意者，若非思量所說故。無識者，是報。善不善法者，順愚癡非愚癡故，彼即是不愛果對治彼故。說有罪無罪者，無諸惡世間，出世間故。有漏無漏。無漏者，有漏心不能取故。有漏者，彼復黑朋所說染等法故。白朋等法者，諸淨等法故。是中若心有實、若心無實者，此是二，乃彼所順諸法中有善不善乃至有垢無垢。所有此二邊不可得、不可說、不可辦，是名諸法中道真實正觀。是中不可得者，以彼見故。不可說者，唯說彼故。體不可說，他來問者，不能為正說。復有餘傍義：善不善者是本，餘上上句是正釋應知。外道聲聞等對治說中道義已，對治說菩薩邊。對治說是中有諸外道等常我執倒，從何而起？說言如盲者倒地。諸聲聞緣覺等修行見人無我，已唯覺知行故，生諸行無常無我。及本見法無我，依諸行從無常無我而生。菩薩見修行法無我，已本習法無我。後生橫執有邊依，為三種橫執有邊故，示現對治等自相橫執，於有無事中說。「迦葉！有是一邊、無是二邊，乃至無命無知無覺無著，是名中道諸法真實正觀」。如說應知依有障對治故，所執無明為明說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邊？一者外道邊所有我見，彼則於陰界入中橫而執，是則常見。是後時總而說言，常是一邊、我是一邊。二者聲聞緣覺邊，若於諸陰等中執無常及執無我，是則後時總而說言，無常是二邊、無我是二邊。所有此二邊中間，是名無分別智，彼無分別義故。名無色，不可演說義故。名不可見，非識事住故。名不住，離可取所取義故，故名無相。離能取唯記識等義，故名無記。不住世間及涅槃義故，名無著。應知於中是諸外道橫執有我故說對治，若不觀我、人、眾生、壽命、養育丈夫、富伽羅及不觀摩那婆等，所說應知。聲聞緣覺於諸陰中橫執無常及以無我，對治彼故，說若觀色非常亦非無常，觀受想行識非常亦非無常，乃至我是一邊、無我是二邊。所有此二中間，彼一切無色無行無命無智無覺無著。「迦葉！是名中道諸法真實正觀」。說執無常、執無我為因者，無破陰無常，執時亦陰無我執事應知。示現分別所取之事無量故，分別說能取之事亦復無量。「迦葉！若心有實是名一邊，若心無實是名二邊」。是中真實心者，若本所說順執分別無常無我真實者，若分別常我等，若無心數者，業行所依故。無心數者，唯造業行故。無意者，若非思量所說故。無識者，是報。善不善法者，順愚癡非愚癡故，彼即是不愛果對治彼故。說有罪無罪者，無諸惡世間，出世間故。有漏無漏。無漏者，有漏心不能取故。有漏者，彼復黑朋所說染等法故。白朋等法者，諸淨等法故。是中若心有實、若心無實者，此是二，乃彼所順諸法中有善不善乃至有垢無垢。所有此二邊不可得、不可說、不可辦，是名諸法中道真實正觀。是中不可得者，以彼見故。不可說者，唯說彼故。體不可說，他來問者，不能為正說。復有餘傍義：善不善者是本，餘上上句是正釋應知。外道聲聞等對治說中道義已，對治說菩薩邊。對治說是中有諸外道等常我執倒，從何而起？說言如盲者倒地。諸聲聞緣覺等修行見人無我，已唯覺知行故，生諸行無常無我。及本見法無我，依諸行從無常無我而生。菩薩見修行法無我，已本習法無我。後生橫執有邊依，為三種橫執有邊故，示現對治等自相橫執，於有無事中說。「迦葉！有是一邊、無是二邊，乃至無命無知無覺無著，是名中道諸法真實正觀」。如說應知依有障對治故，所執無明為明說。

經言「迦葉！我為汝等所說十二因緣，所謂無明緣行，乃至無明滅已憂悲苦惱妄想等滅」。執有為無為及滅餘道故，行及滅行如是等諸句，此諸執等對治，是名不二。妄想分別執性離，是平等性故。說不二相故，非明令能生、非無明能滅、非行等能滅除、非滅令可得者，雖有分別性相成就。如是此所有智，彼能防謗邊。非明非無明如是等，若不以空故令諸法空但法性自空，不以無相故令諸法無相但法自無相，乃至但法自無起無取無性如是等，示現何義？已得明空等相因緣生法妄想分別性，或成就性，不能令空。何以故？是諸法體爾。若妄想分別性、或復成就性故，諸法亦空，如是乃至無性。此說有明及有彼障，示現離妄想成就性，已防遮護謗邊是中有七種障對治故，說明為空，乃至無性七種障。一者見，對治彼故說空；貪瞋癡相因，對治彼故說無相；復於有中取願，對治彼故說無願；復造有諸業行，對治彼故說無作；因彼有果故有生，對治彼故說無生；生已必起苦樂，對治彼故說無起；見空故生我慢，對治彼故說諸法亦無性耳。是中作無我觀，遮人執取相。餘者乃至不二等相者，諸法執取相故，言迦葉非無人故，名曰為空。但空自空者，遮人及法橫執取相，非滅眾生執取相。非滅眾生執取相故而修空，然空自空，示現滅法中執相故。以妄執分別性故空是空，何況一切法妄者，分別中所執取者故。如是以空則非事，依妄執分別性中無故。復非無事，以成就性中有故。如空者，一切諸法亦爾者，諸法中執取故，示現法無我。然彼者，成就示現故。日月，經言「前際空、中際空、後際亦空」，示現一切時。凡夫有學無學體中示現有故。汝等當依於空者，依了義故。於空示現防方便，莫依其人者依了義故。遮依彼已，名住依了義事。所有人分別及隨事因，彼二富伽羅故。言若以得空便依空，此示現何義？非妄分別，空性覺故，應依空義。如是依已，本以執人我見故、懷有取執故，我法亦失，令轉失疾。以作彼及知疾失事釋成故，言「迦葉！寧起我見積如須彌不以空見，乃至一切諸見唯空能滅」。以分別覺空故，識知空我慢真實義，令不能得，為得而起謗是則轉難，除人見故。汝藥動病在內而不出者。是名有病。經言「迦葉！若起空見者，我說彼人則不可治」。或以妄執分別性，一切諸物一切非事但橫執是義。虛空喻者，防護轉變不正執取。若有空見，彼以空故。色等法中求非事故，於事中作非事分別，是名彼者轉變中橫執取。是諸色等法性自無喻，若起求除空諸眾生者喻行。空法體中幻畏彼體，已事妄分別故。若色等諸法無者，徒修諸行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「迦葉！我為汝等所說十二因緣，所謂無明緣行，乃至無明滅已憂悲苦惱妄想等滅」。執有為無為及滅餘道故，行及滅行如是等諸句，此諸執等對治，是名不二。妄想分別執性離，是平等性故。說不二相故，非明令能生、非無明能滅、非行等能滅除、非滅令可得者，雖有分別性相成就。如是此所有智，彼能防謗邊。非明非無明如是等，若不以空故令諸法空但法性自空，不以無相故令諸法無相但法自無相，乃至但法自無起無取無性如是等，示現何義？已得明空等相因緣生法妄想分別性，或成就性，不能令空。何以故？是諸法體爾。若妄想分別性、或復成就性故，諸法亦空，如是乃至無性。此說有明及有彼障，示現離妄想成就性，已防遮護謗邊是中有七種障對治故，說明為空，乃至無性七種障。一者見，對治彼故說空；貪瞋癡相因，對治彼故說無相；復於有中取願，對治彼故說無願；復造有諸業行，對治彼故說無作；因彼有果故有生，對治彼故說無生；生已必起苦樂，對治彼故說無起；見空故生我慢，對治彼故說諸法亦無性耳。是中作無我觀，遮人執取相。餘者乃至不二等相者，諸法執取相故，言迦葉非無人故，名曰為空。但空自空者，遮人及法橫執取相，非滅眾生執取相。非滅眾生執取相故而修空，然空自空，示現滅法中執相故。以妄執分別性故空是空，何況一切法妄者，分別中所執取者故。如是以空則非事，依妄執分別性中無故。復非無事，以成就性中有故。如空者，一切諸法亦爾者，諸法中執取故，示現法無我。然彼者，成就示現故。日月，經言「前際空、中際空、後際亦空」，示現一切時。凡夫有學無學體中示現有故。汝等當依於空者，依了義故。於空示現防方便，莫依其人者依了義故。遮依彼已，名住依了義事。所有人分別及隨事因，彼二富伽羅故。言若以得空便依空，此示現何義？非妄分別，空性覺故，應依空義。如是依已，本以執人我見故、懷有取執故，我法亦失，令轉失疾。以作彼及知疾失事釋成故，言「迦葉！寧起我見積如須彌不以空見，乃至一切諸見唯空能滅」。以分別覺空故，識知空我慢真實義，令不能得，為得而起謗是則轉難，除人見故。汝藥動病在內而不出者。是名有病。經言「迦葉！若起空見者，我說彼人則不可治」。或以妄執分別性，一切諸物一切非事但橫執是義。虛空喻者，防護轉變不正執取。若有空見，彼以空故。色等法中求非事故，於事中作非事分別，是名彼者轉變中橫執取。是諸色等法性自無喻，若起求除空諸眾生者喻行。空法體中幻畏彼體，已事妄分別故。若色等諸法無者，徒修諸行

，護此患故說畫師喻。喻若實無鬼，畫師自分別思量已迷沒躄地。如是亦無色等事，諸凡夫橫自分別行念故，世間轉輪而行可除彼無智故，修行而不虛。先者已釋妄分別行，今說發行中不虛事。若此但是迷心者，云何彼心能識知？是彼心遮防護難，故言先防妄分別發取。今須遮說發行事故，說幻師喻。是中如幻師處者，如繫心念智。如幻師幻作者，觀無事智。如食者，唯觀無念想智，觀如空等故、本從聖慧根如實觀見故無。彼云何不如實觀而得出世間智？遮難故，說二木相磨，處寂靜思惟緣故。火處生聖慧根，生已捨彼寂靜觀，示現應知。為已生智與無智對治、為當未生遮？故說燈明喻。智無分別相，示現智慧生時即對治無智。云何無始煩惱染有始對治？能滅遮防難故，說著內燈明喻。此喻喻中道義，略而釋說。廣分別者，菩薩住正行戒中故，差別應知。法行菩薩者，說世諦實語理及分別實語，現漸教不如聞音聲取。以如是相故，不依聲聞乘。遇彼已說是中曾供養及修善根者，順向大乘諸甚深法及順空，於分別不分別實諦理所攝故。世諦及真實諦所說，唯一法界了義中說。以是義故，順向所依名為行寂靜，行寂靜故名曰順向中道義。如是彼法指斥，釋說十三種中道之事，釋眾生空是眾生無我，及法空是法無我。橫分別如邊及謗邊證法，并彼發願向大菩提。如是行已，於煩苦中心無厭足，及勝信二無我。前無我中後無我為最盡至諸空，彼者亦如是釋說神力。云何釋眾生空？以一相故。言若不自觀者，示現不自覺知，是中有此不分別。有三種不分別事，於眾生事中明陰事及彼種種事，轉明諸界中彼受用事中諸入等，內及外并二中間，如凡夫橫執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，護此患故說畫師喻。喻若實無鬼，畫師自分別思量已迷沒躄地。如是亦無色等事，諸凡夫橫自分別行念故，世間轉輪而行可除彼無智故，修行而不虛。先者已釋妄分別行，今說發行中不虛事。若此但是迷心者，云何彼心能識知？是彼心遮防護難，故言先防妄分別發取。今須遮說發行事故，說幻師喻。是中如幻師處者，如繫心念智。如幻師幻作者，觀無事智。如食者，唯觀無念想智，觀如空等故、本從聖慧根如實觀見故無。彼云何不如實觀而得出世間智？遮難故，說二木相磨，處寂靜思惟緣故。火處生聖慧根，生已捨彼寂靜觀，示現應知。為已生智與無智對治、為當未生遮？故說燈明喻。智無分別相，示現智慧生時即對治無智。云何無始煩惱染有始對治？能滅遮防難故，說著內燈明喻。此喻喻中道義，略而釋說。廣分別者，菩薩住正行戒中故，差別應知。法行菩薩者，說世諦實語理及分別實語，現漸教不如聞音聲取。以如是相故，不依聲聞乘。遇彼已說是中曾供養及修善根者，順向大乘諸甚深法及順空，於分別不分別實諦理所攝故。世諦及真實諦所說，唯一法界了義中說。以是義故，順向所依名為行寂靜，行寂靜故名曰順向中道義。如是彼法指斥，釋說十三種中道之事，釋眾生空是眾生無我，及法空是法無我。橫分別如邊及謗邊證法，并彼發願向大菩提。如是行已，於煩苦中心無厭足，及勝信二無我。前無我中後無我為最盡至諸空，彼者亦如是釋說神力。云何釋眾生空？以一相故。言若不自觀者，示現不自覺知，是中有此不分別。有三種不分別事，於眾生事中明陰事及彼種種事，轉明諸界中彼受用事中諸入等，內及外并二中間，如凡夫橫執。