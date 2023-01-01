大寶積經論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶積經論卷第一

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

歸命世間救， 苦海度彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命世間救， 苦海度彼岸，

大悲降魔怨， 我釋寶積經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲降魔怨， 我釋寶積經。

莊嚴十六種， 真實微妙義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴十六種， 真實微妙義，

欲令法久住， 自利利他故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令法久住， 自利利他故。

問曰：汝欲釋寶積經，應先釋此法。問：以何義故，名為寶積？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：汝欲釋寶積經，應先釋此法。問：以何義故，名為寶積？

答曰：大乘法寶中，一切諸法差別義攝取故。所有大乘法寶中諸法差別相者，彼盡攝取義故，名曰寶積。一、聚；二、積；三、陰；四、合和，義一名異。是中一切大乘法中，如來為諸菩薩十六種相差別說法。何者十六種相？一、法邪行相，如是菩薩行邪行已，名為行邪行相。二、正行相，如是菩薩行正行已，名為行正行相。三、行正行利益相，菩薩住正行已，名法行等行善行。四、行法行諸相差別。五、於諸菩薩所生慈心相，為令生敬重心行說相故。六、菩薩住正行，學戒相故。七、聲聞戒與菩薩戒中說優劣勝如相故。八、菩薩善學菩薩戒已，能與世間智等饒益他行差別相故。九、受彼菩薩藏時，教修聲聞戒相差別。十、不善學沙門相差別故。十一、不學沙門相差別故。十二、住假名行相差別故。十三、住真實行相差別故。十四、如來方便化度眾生相差別故。十五、說微密語相差別故。十六、於菩薩藏中得教誨已，善信有益相差別故。大乘經中如來為諸菩薩說如是等十六種相差別法故，彼法門中此一切諸相現所說故，彼大乘法寶中所有諸相盡攝取故，此妙法門名為寶積。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：大乘法寶中，一切諸法差別義攝取故。所有大乘法寶中諸法差別相者，彼盡攝取義故，名曰寶積。一、聚；二、積；三、陰；四、合和，義一名異。是中一切大乘法中，如來為諸菩薩十六種相差別說法。何者十六種相？一、法邪行相，如是菩薩行邪行已，名為行邪行相。二、正行相，如是菩薩行正行已，名為行正行相。三、行正行利益相，菩薩住正行已，名法行等行善行。四、行法行諸相差別。五、於諸菩薩所生慈心相，為令生敬重心行說相故。六、菩薩住正行，學戒相故。七、聲聞戒與菩薩戒中說優劣勝如相故。八、菩薩善學菩薩戒已，能與世間智等饒益他行差別相故。九、受彼菩薩藏時，教修聲聞戒相差別。十、不善學沙門相差別故。十一、不學沙門相差別故。十二、住假名行相差別故。十三、住真實行相差別故。十四、如來方便化度眾生相差別故。十五、說微密語相差別故。十六、於菩薩藏中得教誨已，善信有益相差別故。大乘經中如來為諸菩薩說如是等十六種相差別法故，彼法門中此一切諸相現所說故，彼大乘法寶中所有諸相盡攝取故，此妙法門名為寶積。

問曰：云何彼大乘正法寶中所有諸相，而此法門中所攝取成？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何彼大乘正法寶中所有諸相，而此法門中所攝取成？

答曰：「迦葉！有四法退失智慧」如是等，黑朋所攝八種四句，攝邪行相差別故。「迦葉！菩薩有得四大伏藏」如是等，六種四句所攝正行利益相差別。如是此諸二十二四句，具說染淨退益之事。「迦葉！名菩薩者，非但名字名為菩薩」如是等，有三十二種相差別應知。「迦葉！菩薩功德無量無邊，我當以譬喻演說」如是十九喻所明諸相差別應知。「迦葉！菩薩欲學此大寶積經，乃至其燈明者聖慧根是，其黑闇者諸結業是，是名住正行中攝諸戒相差別應知。迦葉！譬如種在空中而能生長者，從本以來無有是處，乃至能出無量百千聲聞辟支佛報」如是等，明聲聞戒喻，菩薩戒中勝劣相差別攝故應知。「爾時世尊復告大迦葉言乃至從本以來畢竟淨故」如是等，攝取世間出世間智饒益他行事差別相應知。「迦葉！汝等觀內莫外逃走乃至出家人有二種病。何等為二？一者懷增上慢而自伏心，二者壞他發大乘心」如是等，攝取受彼菩薩藏時教修聲聞戒相差別應知。「迦葉！沙門沙門者，以何義故名為沙門？復云何沙門？迦葉！有四種沙門乃至如是普明，是名菩薩速疾法通」如是等，攝前三種沙門不善學沙門相差別應知。「爾時尊者摩訶迦葉白佛言：世尊！希有希有。此大寶積經，行大乘者而能作利益，乃至讀誦受持書寫此大寶積經，彼人即供養一切諸佛」如是等，於菩薩得教授已善信有益相差別攝故應知。如是大乘中所說十六種諸法相差別攝取故，此法門名為寶積應知耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「迦葉！有四法退失智慧」如是等，黑朋所攝八種四句，攝邪行相差別故。「迦葉！菩薩有得四大伏藏」如是等，六種四句所攝正行利益相差別。如是此諸二十二四句，具說染淨退益之事。「迦葉！名菩薩者，非但名字名為菩薩」如是等，有三十二種相差別應知。「迦葉！菩薩功德無量無邊，我當以譬喻演說」如是十九喻所明諸相差別應知。「迦葉！菩薩欲學此大寶積經，乃至其燈明者聖慧根是，其黑闇者諸結業是，是名住正行中攝諸戒相差別應知。迦葉！譬如種在空中而能生長者，從本以來無有是處，乃至能出無量百千聲聞辟支佛報」如是等，明聲聞戒喻，菩薩戒中勝劣相差別攝故應知。「爾時世尊復告大迦葉言乃至從本以來畢竟淨故」如是等，攝取世間出世間智饒益他行事差別相應知。「迦葉！汝等觀內莫外逃走乃至出家人有二種病。何等為二？一者懷增上慢而自伏心，二者壞他發大乘心」如是等，攝取受彼菩薩藏時教修聲聞戒相差別應知。「迦葉！沙門沙門者，以何義故名為沙門？復云何沙門？迦葉！有四種沙門乃至如是普明，是名菩薩速疾法通」如是等，攝前三種沙門不善學沙門相差別應知。「爾時尊者摩訶迦葉白佛言：世尊！希有希有。此大寶積經，行大乘者而能作利益，乃至讀誦受持書寫此大寶積經，彼人即供養一切諸佛」如是等，於菩薩得教授已善信有益相差別攝故應知。如是大乘中所說十六種諸法相差別攝取故，此法門名為寶積應知耳。

「佛住王舍大城」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛住王舍大城」。

問曰：何故初明住處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故初明住處？

答曰：佛住此處者，欲令敬重彼處故。重福眾生敬此處故增長善根，是故先明住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛住此處者，欲令敬重彼處故。重福眾生敬此處故增長善根，是故先明住處。

問曰：何故此法唯王舍城說，非餘城郭？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故此法唯王舍城說，非餘城郭？

答曰：釋此法門法王住處故，喻如王舍王所止住，故明王舍。此大法門亦復如是，法王住處，釋成此義故，說住王舍城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：釋此法門法王住處故，喻如王舍王所止住，故明王舍。此大法門亦復如是，法王住處，釋成此義故，說住王舍城。

問曰：何故唯在耆闍崛山，非餘方中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故唯在耆闍崛山，非餘方中？

答曰：說此大乘法，比於聲聞緣覺乘中增上義故，增上自利利他行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：說此大乘法，比於聲聞緣覺乘中增上義故，增上自利利他行故。

「與大比丘眾八千人俱，菩薩萬六千人俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「與大比丘眾八千人俱，菩薩萬六千人俱」。

問曰：既因菩薩明此法門，以是義故應說菩薩大名稱眾，說聲聞眾有何義也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：既因菩薩明此法門，以是義故應說菩薩大名稱眾，說聲聞眾有何義也？

答曰：說聲聞眾，若有聲聞於大乘中所有疑心，為除彼疑故。若有不定，助成正信。若有自謂得清淨者，為欲捨離彼淨心故。復有聲聞，謂盡諸結，於佛法中無復所修，所謂滅諸煩惱等障，心生逮得己利。為欲捨離彼慢心故，此法門中為諸菩薩說煩惱障滅，因彼煩惱障及滅智障亦非餘所說，勝於聲聞緣覺中得上果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：說聲聞眾，若有聲聞於大乘中所有疑心，為除彼疑故。若有不定，助成正信。若有自謂得清淨者，為欲捨離彼淨心故。復有聲聞，謂盡諸結，於佛法中無復所修，所謂滅諸煩惱等障，心生逮得己利。為欲捨離彼慢心故，此法門中為諸菩薩說煩惱障滅，因彼煩惱障及滅智障亦非餘所說，勝於聲聞緣覺中得上果報。

問曰：聲聞眾數，此諸菩薩從何而至？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：聲聞眾數，此諸菩薩從何而至？

答曰：未來世中有疑惑者，為令除彼疑惑故。經家所說，從他方諸佛國土而來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：未來世中有疑惑者，為令除彼疑惑故。經家所說，從他方諸佛國土而來集會。

問曰：何故說言皆得不退轉也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故說言皆得不退轉也？

答曰：皆得不退轉者，已得具足四忍故。一生得者，聞說此法堪為器故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：皆得不退轉者，已得具足四忍故。一生得者，聞說此法堪為器故。

問曰：是諸菩薩從他方諸佛國土而來此土，成有何益？彼世界中是諸如來各自說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是諸菩薩從他方諸佛國土而來此土，成有何益？彼世界中是諸如來各自說法。

答曰：為益眾生故。此世界中亦有眾生，彼諸菩薩本所化受，既見本同修諸行故，是則樂見。及本所化諸菩薩法，以復受是行。餘方亦有無量諸佛，為令生渴仰敬重諮請親近之心，說無量佛故，令諸眾生生堪得心起勇猛精進不生疲惓。復是釋迦如來本所化故，憶本化度，修諸願行事，從他方來親近如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為益眾生故。此世界中亦有眾生，彼諸菩薩本所化受，既見本同修諸行故，是則樂見。及本所化諸菩薩法，以復受是行。餘方亦有無量諸佛，為令生渴仰敬重諮請親近之心，說無量佛故，令諸眾生生堪得心起勇猛精進不生疲惓。復是釋迦如來本所化故，憶本化度，修諸願行事，從他方來親近如來。

問曰：何故明菩薩多、說聲聞少？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故明菩薩多、說聲聞少？

答曰：說菩薩眾多者，此法門中所辯諸行，彼盡因為諸菩薩說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：說菩薩眾多者，此法門中所辯諸行，彼盡因為諸菩薩說。

問曰：何故先說聲聞眾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故先說聲聞眾？

答曰：因彼加持所說法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：因彼加持所說法故。

問曰：何故說言從他方來集會皆得一生者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故說言從他方來集會皆得一生者？

說懈怠我慢故令不生往求於正法。對治此患故，言自樂法故，從他方來集會，不為順他心故，釋成遠來。諸佛世界中，此諸菩薩已得佛位，尚為法來，況於餘者云何不來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說懈怠我慢故令不生往求於正法。對治此患故，言自樂法故，從他方來集會，不為順他心故，釋成遠來。諸佛世界中，此諸菩薩已得佛位，尚為法來，況於餘者云何不來。

問曰：如來何故但對迦葉說此法門，不對菩薩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如來何故但對迦葉說此法門，不對菩薩？

答曰：如來告大迦葉時，知堪能說故。唯未知覺復未正信，以釋成堪知覺信大乘義故。是中邪行所攝八種四句，上上相釋漸次應知。第一四句，說退失智慧邪行相事。第二四句，退失智慧已，忘於正念。第三四句，滅正念已，令滅白法。第四四句，滅白法已，似非菩薩行惡心相。第五四句，行惡心相已，難調伏故。第六四句，難調伏已，行於邪盜。第七四句，行邪盜已，不應親近而能親近。第八四句，不應親近而能親近已，令不助菩薩行成於邪行。對治此故，正行所攝亦有八四句，上上相釋漸次應知。第一四句，說為滿足助道智已，令不忘正念。第二四句。令不忘正念助道，智增長故。第三四句，不忘正念已，增長白法。第四四句，增長白法已，行似菩薩心想行故。第五四句，行不惡心事，善調伏故。第六四句，善調伏已，行於正道。第七四句，既行正道已，應親近者而能親近。第八四句，應親近而能親近已，令隨菩薩所行諸行成於正行。先所說正行利益，有六種四句，上下相釋漸次應知。第一四句，菩薩如是多行正行已，習成福德智慧。第二四句，依功德智慧習成已，令得障淨。第三四句，依障淨已，令一切法門助習，通達一法門故。第四四句，依習一切白法門已，一切相一切種利益一切眾生故，復修行無量功德。第五四句，既修行無量功德已，令過無明住地。第六四句，依過無明住地已，令得無障礙地。是名此諸二十二四句之中所說漸次。自此已後，還彼前四句次第解釋說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如來告大迦葉時，知堪能說故。唯未知覺復未正信，以釋成堪知覺信大乘義故。是中邪行所攝八種四句，上上相釋漸次應知。第一四句，說退失智慧邪行相事。第二四句，退失智慧已，忘於正念。第三四句，滅正念已，令滅白法。第四四句，滅白法已，似非菩薩行惡心相。第五四句，行惡心相已，難調伏故。第六四句，難調伏已，行於邪盜。第七四句，行邪盜已，不應親近而能親近。第八四句，不應親近而能親近已，令不助菩薩行成於邪行。對治此故，正行所攝亦有八四句，上上相釋漸次應知。第一四句，說為滿足助道智已，令不忘正念。第二四句。令不忘正念助道，智增長故。第三四句，不忘正念已，增長白法。第四四句，增長白法已，行似菩薩心想行故。第五四句，行不惡心事，善調伏故。第六四句，善調伏已，行於正道。第七四句，既行正道已，應親近者而能親近。第八四句，應親近而能親近已，令隨菩薩所行諸行成於正行。先所說正行利益，有六種四句，上下相釋漸次應知。第一四句，菩薩如是多行正行已，習成福德智慧。第二四句，依功德智慧習成已，令得障淨。第三四句，依障淨已，令一切法門助習，通達一法門故。第四四句，依習一切白法門已，一切相一切種利益一切眾生故，復修行無量功德。第五四句，既修行無量功德已，令過無明住地。第六四句，依過無明住地已，令得無障礙地。是名此諸二十二四句之中所說漸次。自此已後，還彼前四句次第解釋說應知。

經言「迦葉！菩薩有四法退失智慧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「迦葉！菩薩有四法退失智慧」。

問曰：以何義故發此說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何義故發此說？

答曰：修大乘者，為得無上菩提方便故，愚癡者為令示現故，放逸者令正勸故，怯弱小心者令助慰喻使發大意故，已行正行者為令讚歎故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：修大乘者，為得無上菩提方便故，愚癡者為令示現故，放逸者令正勸故，怯弱小心者令助慰喻使發大意故，已行正行者為令讚歎故。

問曰：明四法者，此數無義而說，自體明故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：明四法者，此數無義而說，自體明故。

答曰：四算數者，說攝取義故。廣不可盡，伏防聽者不樂多聞故，以數攝故令憶持則易，如繩穿華不使零落故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：四算數者，說攝取義故。廣不可盡，伏防聽者不樂多聞故，以數攝故令憶持則易，如繩穿華不使零落故。

問曰：何以故唯定四，不多亦不少？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何以故唯定四，不多亦不少？

答曰：遮無窮及無義問故。復有喻者，退失三種助智攝取故明四數。復有餘者，略說有三種智慧聞思修等。是中前三法，多示盡失助聞慧智故，第四法者，多明盡失思修慧等，是故說四法。次者是諸法中示相近漸次差別解釋義。佛告迦葉時，勸令聽眾。聽眾之徒一心，不念餘緣聽故。法者，捨於人故。言聽法，若不言法者，容有生疑，為欲說法、為欲說人？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：遮無窮及無義問故。復有喻者，退失三種助智攝取故明四數。復有餘者，略說有三種智慧聞思修等。是中前三法，多示盡失助聞慧智故，第四法者，多明盡失思修慧等，是故說四法。次者是諸法中示相近漸次差別解釋義。佛告迦葉時，勸令聽眾。聽眾之徒一心，不念餘緣聽故。法者，捨於人故。言聽法，若不言法者，容有生疑，為欲說法、為欲說人？

問曰：先言菩薩者，以何義故名為菩薩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：先言菩薩者，以何義故名為菩薩？

答曰：行大乘者，此菩薩名，為攝取多義。然今略說三義說應知：一者信；二者修行；三者證。云何信？覺知甚深智慧而能令覺故。云何修行？為自利利他因故，往行無上菩提。云何得證？以智慧力故，令得證無上菩提。退失智慧者，明二時有二種失：一、已得失；二、當得失。何者退？云何失？於無漏中失當得，餘者世間故二時俱失，不甄說退，失智慧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：行大乘者，此菩薩名，為攝取多義。然今略說三義說應知：一者信；二者修行；三者證。云何信？覺知甚深智慧而能令覺故。云何修行？為自利利他因故，往行無上菩提。云何得證？以智慧力故，令得證無上菩提。退失智慧者，明二時有二種失：一、已得失；二、當得失。何者退？云何失？於無漏中失當得，餘者世間故二時俱失，不甄說退，失智慧故。

問曰：無漏亦失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：無漏亦失。

答曰：解釋不爾。說退失智慧者，欲明不放逸因，於所作事中令作法故，言退失智慧。何以故？有漏智者與無漏智助道因故。是有漏智，得已未得二故便失。無漏智失者，以不得故。既證無漏智，則無有退失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：解釋不爾。說退失智慧者，欲明不放逸因，於所作事中令作法故，言退失智慧。何以故？有漏智者與無漏智助道因故。是有漏智，得已未得二故便失。無漏智失者，以不得故。既證無漏智，則無有退失。

問曰：云何不尊重等法，令能退失智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何不尊重等法，令能退失智慧。

答曰：瞋恨故不敬，不敬故不聞，不聞故不生解，以不生解故即現退失智慧。悋惜諸法，所受諸法祕不盡說，故不聞。不聞故於未來世中眾緣不具，緣不具故退失智慧。有樂法者為作留難，說諸因緣沮壞其心，說有餘言，所犯覆藏不能悔過等故。得聞障報已，聞障報故得愚癡因，是故未來必得愚癡，以愚癡故退智慧。其心憍慢自高讚己、卑下他人故令恨他，以恨他故即為倒說，以顛倒說故於未來世中招倒，以招倒故退失智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：瞋恨故不敬，不敬故不聞，不聞故不生解，以不生解故即現退失智慧。悋惜諸法，所受諸法祕不盡說，故不聞。不聞故於未來世中眾緣不具，緣不具故退失智慧。有樂法者為作留難，說諸因緣沮壞其心，說有餘言，所犯覆藏不能悔過等故。得聞障報已，聞障報故得愚癡因，是故未來必得愚癡，以愚癡故退智慧。其心憍慢自高讚己、卑下他人故令恨他，以恨他故即為倒說，以顛倒說故於未來世中招倒，以招倒故退失智慧。

問曰：何時退失？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何時退失？

答曰：二時中現及未來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：二時中現及未來。

問曰：若布施等諸法亦是退失因，有悋等諸法者，何故但說唯退失智慧因，不說布施等退失因也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若布施等諸法亦是退失因，有悋等諸法者，何故但說唯退失智慧因，不說布施等退失因也？

答曰：易失故先說。菩提是智性故，諸餘波羅蜜者從彼智所生，智依止故。菩薩於智中邪行已，即於菩提及助菩提法中不名正行，是故但說退失智慧因，不說布施等退失因。如是不敬等法，退失智慧因，四句顯說不樂聞等四法。是中不敬重故顯說不樂聞，悋惜法故不聞，障他法故得不聞障報，我慢故姤心倒說，如是不能助聞等智退失意。此四法已，以復有餘智相，謂生於四悔法，現及未來。何者四法？一、不能生解；二、眾緣不具；三、助愚癡福報；四、及已顛倒故、依不聞故，於現法中不生正解。依不聞故，於未來世中眾緣不具。依聞障故，亦於未來世中得愚癡報。依姤心倒說故，未來世得顛倒報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：易失故先說。菩提是智性故，諸餘波羅蜜者從彼智所生，智依止故。菩薩於智中邪行已，即於菩提及助菩提法中不名正行，是故但說退失智慧因，不說布施等退失因。如是不敬等法，退失智慧因，四句顯說不樂聞等四法。是中不敬重故顯說不樂聞，悋惜法故不聞，障他法故得不聞障報，我慢故姤心倒說，如是不能助聞等智退失意。此四法已，以復有餘智相，謂生於四悔法，現及未來。何者四法？一、不能生解；二、眾緣不具；三、助愚癡福報；四、及已顛倒故、依不聞故，於現法中不生正解。依不聞故，於未來世中眾緣不具。依聞障故，亦於未來世中得愚癡報。依姤心倒說故，未來世得顛倒報。

問曰：不尊重敬法及不敬法師者，此二句重說有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：不尊重敬法及不敬法師者，此二句重說有何義？

答曰：此二句重說中，顯示具足不樂聞意。設有人瞋謗不敬法故不聞其法，敬重法師故樂聽聞法。復有瞋恨不敬重法師故不聽聞法，復有瞋敬重法故能樂聽聞法。若二俱瞋恨謗不敬重者，彼眾無方而能聽聞。是故此二句重說，示現具足不樂聽聞法意。悋惜諸法、所受諸法祕不盡說者，此二句有何義？悋惜諸法，見既於他所知解中勝故，即於法中祕不盡說，護得後不敬防畏勝故。或復有義，若請不請一向不說故。悋法者，或有向說、或復不說、或復悋法故棄捨正法，已捨法故即壞其心。所受諸法祕不盡說，起悋惜心行故說言壞行，有樂法者為作留難，說諸因緣沮壞其心，說有餘言，所犯覆藏不能悔過。如是等句有何異義？是中有樂法而作留難者，此是說有餘言。云何樂法者而作留難？說諸因緣沮壞其心，呵責說有餘言，所犯覆藏不能悔過。云何沮壞人法並說諸惡？所有法從人所欲樂聽聞者，彼法及彼人。已無實言及無義者，而言能種種說。既說已即令不復樂聞。云何說諸因緣呵責等？所說不正，復言無限。或復樂聞者，為助種種難訪無限等言說。聞難訪等，即便不聽亦不樂聞。云何不能？為說教故復請而不受。有他樂法者來請問說法，已悋惜法故即不為說，復不請餘法師等。若欲請聞不為許可。云何覆藏？說其聽者及呵聽眾，亦說彼法。汝等無智，此法甚深不能通達知故，已說聽眾故覆藏正法。如是障法因緣，令得難處果報。其心憍慢自高讚己卑下他人，如是等句有何義？憍慢者說初句。云何憍慢？若讚己為勝、毀謗於他。云何讚己為勝？自所說不善、修行不正，見他所說皆善修行亦正，於中起慢妬心。云何毀謗於他？若他善說善修行中，生不善說、不善修憍慢妬心想，已憍慢患故，令不能得證正覺智慧。諸法盡證所攝，此要略而說：一、唯所退失；二、如何退失；三、以何時失；四、所有既法退失，彼盡顯示。何處退失者，於智慧中如何退失。以何想退失者，失已解釋。何時退失者，現在及未來。所有既法而退失者，明不敬重等四法。已有此不恭敬等四法，能令退失智慧等法障，故說四對治法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此二句重說中，顯示具足不樂聞意。設有人瞋謗不敬法故不聞其法，敬重法師故樂聽聞法。復有瞋恨不敬重法師故不聽聞法，復有瞋敬重法故能樂聽聞法。若二俱瞋恨謗不敬重者，彼眾無方而能聽聞。是故此二句重說，示現具足不樂聽聞法意。悋惜諸法、所受諸法祕不盡說者，此二句有何義？悋惜諸法，見既於他所知解中勝故，即於法中祕不盡說，護得後不敬防畏勝故。或復有義，若請不請一向不說故。悋法者，或有向說、或復不說、或復悋法故棄捨正法，已捨法故即壞其心。所受諸法祕不盡說，起悋惜心行故說言壞行，有樂法者為作留難，說諸因緣沮壞其心，說有餘言，所犯覆藏不能悔過。如是等句有何異義？是中有樂法而作留難者，此是說有餘言。云何樂法者而作留難？說諸因緣沮壞其心，呵責說有餘言，所犯覆藏不能悔過。云何沮壞人法並說諸惡？所有法從人所欲樂聽聞者，彼法及彼人。已無實言及無義者，而言能種種說。既說已即令不復樂聞。云何說諸因緣呵責等？所說不正，復言無限。或復樂聞者，為助種種難訪無限等言說。聞難訪等，即便不聽亦不樂聞。云何不能？為說教故復請而不受。有他樂法者來請問說法，已悋惜法故即不為說，復不請餘法師等。若欲請聞不為許可。云何覆藏？說其聽者及呵聽眾，亦說彼法。汝等無智，此法甚深不能通達知故，已說聽眾故覆藏正法。如是障法因緣，令得難處果報。其心憍慢自高讚己卑下他人，如是等句有何義？憍慢者說初句。云何憍慢？若讚己為勝、毀謗於他。云何讚己為勝？自所說不善、修行不正，見他所說皆善修行亦正，於中起慢妬心。云何毀謗於他？若他善說善修行中，生不善說、不善修憍慢妬心想，已憍慢患故，令不能得證正覺智慧。諸法盡證所攝，此要略而說：一、唯所退失；二、如何退失；三、以何時失；四、所有既法退失，彼盡顯示。何處退失者，於智慧中如何退失。以何想退失者，失已解釋。何時退失者，現在及未來。所有既法而退失者，明不敬重等四法。已有此不恭敬等四法，能令退失智慧等法障，故說四對治法。

「復次迦葉！菩薩有四法成大智慧。何等為四？所謂尊敬重法及敬法師」等。菩薩順行此敬等法因故，得與大智因故，生四種智慧。何等為四？一者起；二者成熟；三者滿足助道；四者能為成菩提。然彼恭敬故樂聽聞法，既聞法已便得起發智慧，隨所聞讀誦受持諸法，以清淨心廣為人說，而不求一切名聞利養恭敬等事故，令得化他成熟心智。善知智慧從多聞生，精進不懈怠如救頭燃，聞法誦持樂如說行。不隨言說常求多聞，聞則憶持不忘故。令得滿足助道智行其實行，行不隨言語及已音聲，為實行故令能得成菩提智慧。是中尊敬重法及敬法師者，以不敬重故，對治說敬重應知。隨所聞諸法讀誦受持，是中聞者以耳識故，誦持者以意識故。或復聞者以聞慧故，誦持者以思慧故。經言以清淨心廣為人說者，以離慳妬嫉心故。不求一切名聞利養恭敬等事者，是則悋法因故。利養者，衣服等。恭敬者，禮拜等。名聞者，稱揚諸功德。以多聞故堪得聞慧等智已，如救頭燃修求聞慧，為求聞慧故勸轉明修慧。譬如有人或燃頭或燃衣，彼人捨一切諸事先救頭及衣服。菩薩亦如是，知聞慧是智因智者，乃至亦能得一切智因故，轉勤求聞，為自利利他故。隨所聞法而能誦持及如說行者，若隨聞而能取義者，彼已順行故則能生如順智，非如但有音聲語言者，非如但求聞、非但口說。或復無義故，或復所說皆無出世之益。順次解釋不尊敬重法及行順法已成悋惜諸法。悋惜法已，於樂求法者起諸障礙，祕不為說。彼滅此三種智因，已無智故則起我慢。自法對治尊敬法者，已順行法及次法故離慳悋惜心已，隨所聞法廣為人說，好樂法故求多聞記，具多聞已即能行自利利他之行，隨說修行不著語言。語言，音聲等事。菩提心者，唯智根本。一切智者，唯菩提心為本。是以不忘菩提心故。忘菩提心及已不忘諸法因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！菩薩有四法成大智慧。何等為四？所謂尊敬重法及敬法師」等。菩薩順行此敬等法因故，得與大智因故，生四種智慧。何等為四？一者起；二者成熟；三者滿足助道；四者能為成菩提。然彼恭敬故樂聽聞法，既聞法已便得起發智慧，隨所聞讀誦受持諸法，以清淨心廣為人說，而不求一切名聞利養恭敬等事故，令得化他成熟心智。善知智慧從多聞生，精進不懈怠如救頭燃，聞法誦持樂如說行。不隨言說常求多聞，聞則憶持不忘故。令得滿足助道智行其實行，行不隨言語及已音聲，為實行故令能得成菩提智慧。是中尊敬重法及敬法師者，以不敬重故，對治說敬重應知。隨所聞諸法讀誦受持，是中聞者以耳識故，誦持者以意識故。或復聞者以聞慧故，誦持者以思慧故。經言以清淨心廣為人說者，以離慳妬嫉心故。不求一切名聞利養恭敬等事者，是則悋法因故。利養者，衣服等。恭敬者，禮拜等。名聞者，稱揚諸功德。以多聞故堪得聞慧等智已，如救頭燃修求聞慧，為求聞慧故勸轉明修慧。譬如有人或燃頭或燃衣，彼人捨一切諸事先救頭及衣服。菩薩亦如是，知聞慧是智因智者，乃至亦能得一切智因故，轉勤求聞，為自利利他故。隨所聞法而能誦持及如說行者，若隨聞而能取義者，彼已順行故則能生如順智，非如但有音聲語言者，非如但求聞、非但口說。或復無義故，或復所說皆無出世之益。順次解釋不尊敬重法及行順法已成悋惜諸法。悋惜法已，於樂求法者起諸障礙，祕不為說。彼滅此三種智因，已無智故則起我慢。自法對治尊敬法者，已順行法及次法故離慳悋惜心已，隨所聞法廣為人說，好樂法故求多聞記，具多聞已即能行自利利他之行，隨說修行不著語言。語言，音聲等事。菩提心者，唯智根本。一切智者，唯菩提心為本。是以不忘菩提心故。忘菩提心及已不忘諸法因故。

「佛告迦葉：菩薩有四法忘失菩提心。何等為四？欺誑阿闍梨」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告迦葉：菩薩有四法忘失菩提心。何等為四？欺誑阿闍梨」等。

問曰：何故但說有四法能忘失菩提心因，不多不少？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故但說有四法能忘失菩提心因，不多不少？

答曰：忘失有四種故。略說有四種：一、不正信忘失；二、信顛倒忘失，於菩提心中見有過故；三、所受諸法皆是假名心故忘失；四、得法體心忘失。此四種忘失中，對有四種因，如是次第應知。是中欺誑阿闍梨師長等者，於師長前不能如實語。既犯罪不發露故，妄語心誑故，即成欺誑師長。是中阿闍梨者，能諫及勸指授。隨彼所犯為令發露，此不應作。先所犯罪為欲懺滅故，說諸方便，汝應如是作。師長者，若能助益長秀聖者，雖非師長已有諸功德故，憐愍與樂、勸止惡修善。為既犯故，令彼以妄語忘失。以是義故，助得增上業報。已助得增上業報故，成不正信忘失菩提心應知。若彼不能令忘失者，如是彼已習妄語及得戒障故忘失菩提心，是名初因。無疑悔者令生疑悔，同修梵行中無疑能令生顛倒疑故，同梵行中正修戒行者於戒中令起疑惑故。彼如是同梵行中不至心恭敬及行諂曲心，能於戒中生疑惑故，生深重業障。彼以是故，於菩提心中顛倒，不正信見過故忘菩提心。彼若不能令生疑惑者，如是彼已謗說故令忘菩提心，是名第二因。修大乘人，呵罵誹謗廣彰惡名，樂修法者隨所有法利，彼能令遠離背故。若有信樂修大乘者，為欲壞彼故，呵罵誹謗廣彰惡名，說不善言破壞，說無利益無利益語。是中不善語者，說惡名響彰其諸過，所謂破戒。發言說謂惡，廣彰人短謂非梵行，分別說者不稱功德、隨彰其說惡。有如是等事，彼如是向諸菩薩說無利語，分別廣彰惡名等。若欲修大乘者，如是等令退迷惑。彼如是向諸菩薩心不恭敬已，所有功德則便覆藏。已覆藏故令惡深重業障。以彼障故，本所修戒心即便滅壞。若使不能覆藏菩薩真實功德者，彼如是以得戒障故退滅其心，是名第三因。以諂曲心與他從事非真實心者，欲為諸法師開彰諸祕密之事，令生迷惑故。是中諂者，以虛偽無有實心而與從事故。曲者，以心諂誑非真實心與人隨順，為欲諸法師開彰說行諸祕密之事。從諸法師所聞深密微妙法已，若有修行大乘者，為彼能起誹謗意。作如是意已，令助無量惡業。以有彼業障故，應得順法心而成遠離退失。若不能誹謗遠離者，彼以如是故，於戒障中心得退失。略說以何退失，所謂心何時退失？現法中及已未來行中。如何等行？於師尊長中不正恭敬等故。有何等相？具四法故。彼以顯說對治彼故，說四善法應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：忘失有四種故。略說有四種：一、不正信忘失；二、信顛倒忘失，於菩提心中見有過故；三、所受諸法皆是假名心故忘失；四、得法體心忘失。此四種忘失中，對有四種因，如是次第應知。是中欺誑阿闍梨師長等者，於師長前不能如實語。既犯罪不發露故，妄語心誑故，即成欺誑師長。是中阿闍梨者，能諫及勸指授。隨彼所犯為令發露，此不應作。先所犯罪為欲懺滅故，說諸方便，汝應如是作。師長者，若能助益長秀聖者，雖非師長已有諸功德故，憐愍與樂、勸止惡修善。為既犯故，令彼以妄語忘失。以是義故，助得增上業報。已助得增上業報故，成不正信忘失菩提心應知。若彼不能令忘失者，如是彼已習妄語及得戒障故忘失菩提心，是名初因。無疑悔者令生疑悔，同修梵行中無疑能令生顛倒疑故，同梵行中正修戒行者於戒中令起疑惑故。彼如是同梵行中不至心恭敬及行諂曲心，能於戒中生疑惑故，生深重業障。彼以是故，於菩提心中顛倒，不正信見過故忘菩提心。彼若不能令生疑惑者，如是彼已謗說故令忘菩提心，是名第二因。修大乘人，呵罵誹謗廣彰惡名，樂修法者隨所有法利，彼能令遠離背故。若有信樂修大乘者，為欲壞彼故，呵罵誹謗廣彰惡名，說不善言破壞，說無利益無利益語。是中不善語者，說惡名響彰其諸過，所謂破戒。發言說謂惡，廣彰人短謂非梵行，分別說者不稱功德、隨彰其說惡。有如是等事，彼如是向諸菩薩說無利語，分別廣彰惡名等。若欲修大乘者，如是等令退迷惑。彼如是向諸菩薩心不恭敬已，所有功德則便覆藏。已覆藏故令惡深重業障。以彼障故，本所修戒心即便滅壞。若使不能覆藏菩薩真實功德者，彼如是以得戒障故退滅其心，是名第三因。以諂曲心與他從事非真實心者，欲為諸法師開彰諸祕密之事，令生迷惑故。是中諂者，以虛偽無有實心而與從事故。曲者，以心諂誑非真實心與人隨順，為欲諸法師開彰說行諸祕密之事。從諸法師所聞深密微妙法已，若有修行大乘者，為彼能起誹謗意。作如是意已，令助無量惡業。以有彼業障故，應得順法心而成遠離退失。若不能誹謗遠離者，彼以如是故，於戒障中心得退失。略說以何退失，所謂心何時退失？現法中及已未來行中。如何等行？於師尊長中不正恭敬等故。有何等相？具四法故。彼以顯說對治彼故，說四善法應知。

經言「菩薩乃至失命因緣不故妄語」者，護治實語故、以不惜身命故，何況戲笑者。菩薩於微輕罪中生大怖畏故，常以真心與人從事者，以離無我諂曲心故。是中真心者，實心隨順親近故。離無我患者，菩薩如實親近，不示假名、行離諂曲，遠離不調伏惡心故。於一切菩薩生世尊想，能為諸菩薩於四方中稱揚功德者，隨所得法利彼常讚歎故。自不愛樂諸小乘法，隨所化眾生令彼一切住阿耨多羅三藐三菩提者，不樂狹小乘，己劣弱故；既得上義，行所攝取化意欲故。此諸句漸次重釋，欺誑阿闍梨等，復不供養恭敬阿闍梨師長等故，於戒法中不生慇重速疾之意。自無慚愧悔過，見他有慚愧悔過者，為令惱故，助不安樂心憂惱彼，己無慚愧開令悔故。於修大乘人中說諸惡事，以謗菩提心所起諸利益他心無故。以諂曲心與他從事非實真心，復有不失諸句漸次重釋，以實語不忘菩提心集因故，不失菩提心所起眾生饒益故。自身中所有無量希有諸法，知已敬菩提心及一切智因故。於菩提心并一切菩薩所起世尊想已，敬菩提心故。所化眾生，彼一切勸令向阿耨多羅三藐三菩提，不憙樂求行狹劣小乘之法。菩提心者，是菩提應義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「菩薩乃至失命因緣不故妄語」者，護治實語故、以不惜身命故，何況戲笑者。菩薩於微輕罪中生大怖畏故，常以真心與人從事者，以離無我諂曲心故。是中真心者，實心隨順親近故。離無我患者，菩薩如實親近，不示假名、行離諂曲，遠離不調伏惡心故。於一切菩薩生世尊想，能為諸菩薩於四方中稱揚功德者，隨所得法利彼常讚歎故。自不愛樂諸小乘法，隨所化眾生令彼一切住阿耨多羅三藐三菩提者，不樂狹小乘，己劣弱故；既得上義，行所攝取化意欲故。此諸句漸次重釋，欺誑阿闍梨等，復不供養恭敬阿闍梨師長等故，於戒法中不生慇重速疾之意。自無慚愧悔過，見他有慚愧悔過者，為令惱故，助不安樂心憂惱彼，己無慚愧開令悔故。於修大乘人中說諸惡事，以謗菩提心所起諸利益他心無故。以諂曲心與他從事非實真心，復有不失諸句漸次重釋，以實語不忘菩提心集因故，不失菩提心所起眾生饒益故。自身中所有無量希有諸法，知已敬菩提心及一切智因故。於菩提心并一切菩薩所起世尊想已，敬菩提心故。所化眾生，彼一切勸令向阿耨多羅三藐三菩提，不憙樂求行狹劣小乘之法。菩提心者，是菩提應義。

問曰：若是菩薩初發心者，我當成於正覺。彼心有何等性？復有何相？有何等念？有何功德？有何勝事？以何所攝？為誰根本？是誰現氣因？誰所依止？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若是菩薩初發心者，我當成於正覺。彼心有何等性？復有何相？有何等念？有何功德？有何勝事？以何所攝？為誰根本？是誰現氣因？誰所依止？

答曰：初正願性，豈欲求相？菩提為念及念眾生，以一切智，因無量功德，一切世間聲聞緣覺願中上故，為勝信地所攝，無上菩提根本，慈悲現氣因，菩薩戒所依止。然是發菩提心，略有二種：一者出世因；二者不出世因。是中出世因者，若發心已永，遂不忘，是名出世因。不出世因者，若心不永，遂中忘彼心。退亦有二種：一者永退；二者不永退。是中永退者，若有數退而復能生。不永退者，若退已即生。然彼心以四種緣、四種因及四種力而能生。何等四種緣？一者見聞如來希有變化故，發菩提心；二者因於無上菩提，以聞法為憐愍利益眾生故，發菩提心；三者菩薩為欲正法久住故，發菩提心；四者見末世眾生受諸重苦故，發菩提心。何者四種因？一者具性故；二者具善知識故；三者慈悲為首故；四者不驚怖世間長夜種種深重，有聞等因故。何等四力？一者自力；二者他力；三者因力；四者修行力。是中自力者，以自力故，堪樂欲發阿耨多羅三藐三菩提心，是名自力。他力者，以他所勸令發心，是名他力。前所習大乘善法者，是名因力。現在法中親近知識，長夜之中聞思等正法習行善不息者，是名修行力。是中若廣略，此四緣及四因藉故。若使內自力及以因力，具此二因生彼心者，如是故名為有益、名堅不動而生。他力修行力生彼心者，名為不應動失應知。彼心退轉相亦有四種：無性故、惡知識所攝、於諸眾生不起悲愍心及恐怖世間故。不忘菩提心，菩薩還憶持彼菩提心故，能修行功德智明。助道所攝善根法中，彼如是修諸行已，善法滅不增長因故說諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：初正願性，豈欲求相？菩提為念及念眾生，以一切智，因無量功德，一切世間聲聞緣覺願中上故，為勝信地所攝，無上菩提根本，慈悲現氣因，菩薩戒所依止。然是發菩提心，略有二種：一者出世因；二者不出世因。是中出世因者，若發心已永，遂不忘，是名出世因。不出世因者，若心不永，遂中忘彼心。退亦有二種：一者永退；二者不永退。是中永退者，若有數退而復能生。不永退者，若退已即生。然彼心以四種緣、四種因及四種力而能生。何等四種緣？一者見聞如來希有變化故，發菩提心；二者因於無上菩提，以聞法為憐愍利益眾生故，發菩提心；三者菩薩為欲正法久住故，發菩提心；四者見末世眾生受諸重苦故，發菩提心。何者四種因？一者具性故；二者具善知識故；三者慈悲為首故；四者不驚怖世間長夜種種深重，有聞等因故。何等四力？一者自力；二者他力；三者因力；四者修行力。是中自力者，以自力故，堪樂欲發阿耨多羅三藐三菩提心，是名自力。他力者，以他所勸令發心，是名他力。前所習大乘善法者，是名因力。現在法中親近知識，長夜之中聞思等正法習行善不息者，是名修行力。是中若廣略，此四緣及四因藉故。若使內自力及以因力，具此二因生彼心者，如是故名為有益、名堅不動而生。他力修行力生彼心者，名為不應動失應知。彼心退轉相亦有四種：無性故、惡知識所攝、於諸眾生不起悲愍心及恐怖世間故。不忘菩提心，菩薩還憶持彼菩提心故，能修行功德智明。助道所攝善根法中，彼如是修諸行已，善法滅不增長因故說諸法。

經曰「佛語迦葉：菩薩成就四法，所生善法滅不增長。何等為四？但以憍慢心讀誦世間經典呪術」如是等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛語迦葉：菩薩成就四法，所生善法滅不增長。何等為四？但以憍慢心讀誦世間經典呪術」如是等。

問曰：何故唯有四法明因能滅善法不能增長，不多亦不少？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故唯有四法明因能滅善法不能增長，不多亦不少？

答曰：善法有四種滅不增長故。此略有四種善法滅不增長事：一者不生滅不增長；二者不能增長滅不增長故；三者除拔根本滅不增長；四者作及遠離滅不增長。是中不生諸白法滅因者，以我慢心故，讀誦世間經典求諸呪術，不能通達菩薩六波羅蜜及菩薩法藏，菩薩以我慢心降伏故。悕望名聞利養、妬勝憎他常誑故，求於世間呪術，不能求善白等法，已不生諸白法滅盡故能令盡滅，及先所得者以緣事故聞習轉弱故，是不增長滅。何以故？貪著利養名聞故，親近諸檀越。是中利養者衣服等，供養者禮拜等。著於利養名聞故，說著利養名聞耳。以著利養名聞故，受於邪命資養等顯說應知。以親近檀越家故，多有親近中諸患。若彼有如是二疑助成者故，說以如法得財利養以為不滅因，以依諂曲等意故不住聖處。彼如是著名聞利養，親近諸白衣家故。以多緣親故，聞等善法不能增長。聞等不增長，已聞等諸善法悉不增長故，令盡義便滅根本因故。及增謗菩薩，已惡見還增，及謗菩薩法藏，己瞋故於諸菩薩覓諸錯謬等患，令為諸菩薩以虛實等罪謗故令得大罪。以此罪業因緣故，所有善法從根本拔除，遠離滅盡。遠離滅因故，未聞未曾受持諸脩多羅法而能誹謗。未聞者，未至耳識道故。未曾受持者，雖至耳識道不誦持。諸頓說教及諸脩多羅法謗，以是義故，如來說此脩多羅，大阿波提舍中亦說此義。若有邪師能測量如來意者，彼人得大毀謗正法之事，是故彼遠離諸盡法故，諸白等法令滅。顛倒對治故，明此白等法句應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：善法有四種滅不增長故。此略有四種善法滅不增長事：一者不生滅不增長；二者不能增長滅不增長故；三者除拔根本滅不增長；四者作及遠離滅不增長。是中不生諸白法滅因者，以我慢心故，讀誦世間經典求諸呪術，不能通達菩薩六波羅蜜及菩薩法藏，菩薩以我慢心降伏故。悕望名聞利養、妬勝憎他常誑故，求於世間呪術，不能求善白等法，已不生諸白法滅盡故能令盡滅，及先所得者以緣事故聞習轉弱故，是不增長滅。何以故？貪著利養名聞故，親近諸檀越。是中利養者衣服等，供養者禮拜等。著於利養名聞故，說著利養名聞耳。以著利養名聞故，受於邪命資養等顯說應知。以親近檀越家故，多有親近中諸患。若彼有如是二疑助成者故，說以如法得財利養以為不滅因，以依諂曲等意故不住聖處。彼如是著名聞利養，親近諸白衣家故。以多緣親故，聞等善法不能增長。聞等不增長，已聞等諸善法悉不增長故，令盡義便滅根本因故。及增謗菩薩，已惡見還增，及謗菩薩法藏，己瞋故於諸菩薩覓諸錯謬等患，令為諸菩薩以虛實等罪謗故令得大罪。以此罪業因緣故，所有善法從根本拔除，遠離滅盡。遠離滅因故，未聞未曾受持諸脩多羅法而能誹謗。未聞者，未至耳識道故。未曾受持者，雖至耳識道不誦持。諸頓說教及諸脩多羅法謗，以是義故，如來說此脩多羅，大阿波提舍中亦說此義。若有邪師能測量如來意者，彼人得大毀謗正法之事，是故彼遠離諸盡法故，諸白等法令滅。顛倒對治故，明此白等法句應知。

是故「如來告迦葉言：迦葉！菩薩成就四法，所生善法轉勝增長不令有失，轉復倍勝。何等為四？捨離邪法唯求正法」如是等。是中唯求正法者，六波羅蜜菩薩法藏所說，正聞非不正聞。所明世間呪術等，不定聞現事故，言非不定聞。復是隨如勸心者，柔軟善心故。顯示何意？求世間語言呪術等，求因故。著我慢者，成世間呪術等事。求世間呪術語言者，成捨利養恭敬名聞之心。令捨故，言求六波羅蜜及菩薩法藏耳。以法財利養為足，捨離一切諸邪命等。及安住知足聖主性中者，以法利為足，如法所得利養心足故。捨離一切諸邪命等者，遠離諸諂曲等心故。安住知足聖主性中者，不生疲倦心故，得失不以心故。彼如是行之，正行已，為成自利利他行故。防護他心，若有失事不諫向人罪過虛實，何況覓人長短諸過。是菩薩修行六波羅蜜菩薩法藏，以於諸佛法中心不通達。是中唯佛為現作證故，不生謗心。何以故？佛菩提無邊及所信根非一故。演說諸法亦治諸法，總略而明，以何退失不能增長？如何退失？以何時失？及何等法，彼以顯說。以何退失不能增長者，謂諸善法。如何退失者，以我慢心求世間語言咒術等漸次說。以何時失者，現法中及未來。何等法者，具足四法，白朋中亦爾。所有善法生及如何生、以何時生，及何等法生、以何對治說，復此諸法漸次，以何我慢所攝諸利養等希望求世間語言呪術等，求以隨所。家中見利養者則能親近此家，身為利養名聞被縛，妬悋心故。因彼家所有餘菩薩親近者，為令起瞋及以惡謗，因瞋謗彼人故則謗正法。白朋法中漸次明離慢等諸患故，六波羅蜜所攝、菩薩修學正聞故，能行順法。行順法已，如法得施以為知量，捨離一切諸邪命等，安住知足聖主性中，以著利養名聞謗因緣故。不說他人罪過、實以不實，不求人短，離謗菩薩心故，能行利益如法等事。行如法行故不謗正法，捨離滅諸白法因諸法故。修行不滅諸白法因已，捨離似非菩薩隨一一相習行惡心等，修行似菩薩直心修相，習諸行故、為令勸故。明顯生滅苦，不行諸惱等行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故「如來告迦葉言：迦葉！菩薩成就四法，所生善法轉勝增長不令有失，轉復倍勝。何等為四？捨離邪法唯求正法」如是等。是中唯求正法者，六波羅蜜菩薩法藏所說，正聞非不正聞。所明世間呪術等，不定聞現事故，言非不定聞。復是隨如勸心者，柔軟善心故。顯示何意？求世間語言呪術等，求因故。著我慢者，成世間呪術等事。求世間呪術語言者，成捨利養恭敬名聞之心。令捨故，言求六波羅蜜及菩薩法藏耳。以法財利養為足，捨離一切諸邪命等。及安住知足聖主性中者，以法利為足，如法所得利養心足故。捨離一切諸邪命等者，遠離諸諂曲等心故。安住知足聖主性中者，不生疲倦心故，得失不以心故。彼如是行之，正行已，為成自利利他行故。防護他心，若有失事不諫向人罪過虛實，何況覓人長短諸過。是菩薩修行六波羅蜜菩薩法藏，以於諸佛法中心不通達。是中唯佛為現作證故，不生謗心。何以故？佛菩提無邊及所信根非一故。演說諸法亦治諸法，總略而明，以何退失不能增長？如何退失？以何時失？及何等法，彼以顯說。以何退失不能增長者，謂諸善法。如何退失者，以我慢心求世間語言咒術等漸次說。以何時失者，現法中及未來。何等法者，具足四法，白朋中亦爾。所有善法生及如何生、以何時生，及何等法生、以何對治說，復此諸法漸次，以何我慢所攝諸利養等希望求世間語言呪術等，求以隨所。家中見利養者則能親近此家，身為利養名聞被縛，妬悋心故。因彼家所有餘菩薩親近者，為令起瞋及以惡謗，因瞋謗彼人故則謗正法。白朋法中漸次明離慢等諸患故，六波羅蜜所攝、菩薩修學正聞故，能行順法。行順法已，如法得施以為知量，捨離一切諸邪命等，安住知足聖主性中，以著利養名聞謗因緣故。不說他人罪過、實以不實，不求人短，離謗菩薩心故，能行利益如法等事。行如法行故不謗正法，捨離滅諸白法因諸法故。修行不滅諸白法因已，捨離似非菩薩隨一一相習行惡心等，修行似菩薩直心修相，習諸行故、為令勸故。明顯生滅苦，不行諸惱等行故。

「佛語迦葉：菩薩有四種諂曲心，菩薩常應捨離。何等為四？於佛法中心生疑悔不決了」如是等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛語迦葉：菩薩有四種諂曲心，菩薩常應捨離。何等為四？於佛法中心生疑悔不決了」如是等。

問曰：何故唯說四法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故唯說四法？

答曰：為因四種諂曲等法故。以有此四種諂曲心故，說四諂曲應知。何等四？一者於乘諂曲；二者化受諂曲；三者助功德諂曲；四者助智諂曲。是中乘諂曲者，於佛法中心生疑惑不決了等，及不敬尊，復不敬諸戒等法，於佛法中生疑惑等故，諸大乘中生不信默然行。是中於諸佛法中以有故生疑，以有大意德故生惑，以其不可得故，生不決了等事。化受諂曲因者，於諸眾生起憍慢瞋恨妄想等，以慢等心故。化諸眾生中恨默故，不能化導憍慢瞋恨妄想等。於諸尊及弟子并勸諫，有益無益等中應知。助功德諂曲因者，於他利養中生妬悋等心。是中見他得利養，心起忿惱瞋意妬。若見彼求而起惜心，是名悋。彼如是既起妬悋心熾盛故，於助功德智中恨不修行故，諸功德智即便退失。助智諂曲因者，於諸菩薩廣彰諸惡，惡名惡稱惡行等。說惡名等事前已解說。為諸菩薩說諸惡等句。為說大乘經應知。以謗大乘故，菩薩於助道智中默住懈怠不修行故，修道智中成於退失。以為此故說朋應知。諂曲對治故，「佛語迦葉：菩薩有四質直之相。何等為四？所謂所犯諸罪終不覆藏」如是等。是中所犯諸罪終不覆藏者，是總向他發露者。發露事故說者，有犯能懺悔故。彼如是懺悔，是以後時不生悔恨等情，發起善故。或失國土或財者，以真求實故，示現不惜諸施等故。身命難者，以捨離身命，不依止餘種種不舉餘事，捨彼事已令惑人故、憶餘事故。一切惡事中，罵詈誹謗撾打繫縛種種傷害。受此苦時，但求自責自憶業報，不瞋恨他。此諸句有何異義？是中罵者，說虛妄故。瞋者，虛實俱說故。於他苦者，已說種生姓等，說諸惡事故。誹謗者，以因實見彰惡故。撾打責數者，於身中具諸緣故。責數者，具三業故。復撾打者，以手足等諸身分故。殺者，依身手等及刀杖等故。繫縛者，以繩索鎖等。如是等事中，唯責己之業報，善惡業報因故，不瞋恨他。心不懷瞋恨等，及無諸結使，不懷瞋恨結使。彼善堅住信欲之中，設使有不可信諸佛法者彼能信，以心清淨故。顯說於大乘中身心成就，此諸句漸次說。於諸佛法中以疑心故，不修戒行故，令諸眾生中行諸邪行。行邪行已，彼利養中即生慳悋妬心，以不能制妬心故。見聞有功德利養諸菩薩中起誹謗廣彰惡名。白朋法中漸次亦作，依持戒故。善持戒者善護諦語，護諦語者能順忍法，以具忍故得身心清淨，以清淨身心故能信諸佛正法。略說諂曲者，是名心愧恒事。何處諂曲？於諸佛法中及以眾生。以何時諂曲者？現法中習不捨故亦至未來。隨所有法及隨所說二種四句，隨所有真直之相，以何義中復以何時，有記等法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為因四種諂曲等法故。以有此四種諂曲心故，說四諂曲應知。何等四？一者於乘諂曲；二者化受諂曲；三者助功德諂曲；四者助智諂曲。是中乘諂曲者，於佛法中心生疑惑不決了等，及不敬尊，復不敬諸戒等法，於佛法中生疑惑等故，諸大乘中生不信默然行。是中於諸佛法中以有故生疑，以有大意德故生惑，以其不可得故，生不決了等事。化受諂曲因者，於諸眾生起憍慢瞋恨妄想等，以慢等心故。化諸眾生中恨默故，不能化導憍慢瞋恨妄想等。於諸尊及弟子并勸諫，有益無益等中應知。助功德諂曲因者，於他利養中生妬悋等心。是中見他得利養，心起忿惱瞋意妬。若見彼求而起惜心，是名悋。彼如是既起妬悋心熾盛故，於助功德智中恨不修行故，諸功德智即便退失。助智諂曲因者，於諸菩薩廣彰諸惡，惡名惡稱惡行等。說惡名等事前已解說。為諸菩薩說諸惡等句。為說大乘經應知。以謗大乘故，菩薩於助道智中默住懈怠不修行故，修道智中成於退失。以為此故說朋應知。諂曲對治故，「佛語迦葉：菩薩有四質直之相。何等為四？所謂所犯諸罪終不覆藏」如是等。是中所犯諸罪終不覆藏者，是總向他發露者。發露事故說者，有犯能懺悔故。彼如是懺悔，是以後時不生悔恨等情，發起善故。或失國土或財者，以真求實故，示現不惜諸施等故。身命難者，以捨離身命，不依止餘種種不舉餘事，捨彼事已令惑人故、憶餘事故。一切惡事中，罵詈誹謗撾打繫縛種種傷害。受此苦時，但求自責自憶業報，不瞋恨他。此諸句有何異義？是中罵者，說虛妄故。瞋者，虛實俱說故。於他苦者，已說種生姓等，說諸惡事故。誹謗者，以因實見彰惡故。撾打責數者，於身中具諸緣故。責數者，具三業故。復撾打者，以手足等諸身分故。殺者，依身手等及刀杖等故。繫縛者，以繩索鎖等。如是等事中，唯責己之業報，善惡業報因故，不瞋恨他。心不懷瞋恨等，及無諸結使，不懷瞋恨結使。彼善堅住信欲之中，設使有不可信諸佛法者彼能信，以心清淨故。顯說於大乘中身心成就，此諸句漸次說。於諸佛法中以疑心故，不修戒行故，令諸眾生中行諸邪行。行邪行已，彼利養中即生慳悋妬心，以不能制妬心故。見聞有功德利養諸菩薩中起誹謗廣彰惡名。白朋法中漸次亦作，依持戒故。善持戒者善護諦語，護諦語者能順忍法，以具忍故得身心清淨，以清淨身心故能信諸佛正法。略說諂曲者，是名心愧恒事。何處諂曲？於諸佛法中及以眾生。以何時諂曲者？現法中習不捨故亦至未來。隨所有法及隨所說二種四句，隨所有真直之相，以何義中復以何時，有記等法

對治，明於白法應知。於諸諂曲心中，諸菩薩諫及以諸真直心。菩薩說真直心已，為真直心菩薩，說諸調伏義故，防諂曲法故，勸彼調順，現示調順及不調順等法故。「佛語迦葉：菩薩有四種不調順散壞之相。何等為四？讀誦經典而生戲論，法及順法不隨而行，於諸教誨中不調散壞」如是等四法。何故但說四法？有四法，有四種不調散壞因故。何者不調散壞四法？一者處不調散壞；二者發行中不調散壞；三者受用中不調散壞；四者共住不調散壞。是中不調散壞者，名為不善調伏故，喻如惡馬。此諸不調散四法，能障修彼菩薩行故，名為不調散法。是中聞諸法及修行處而生戲論者，是名處不調散壞因，喻如不調散惡馬。以不調故，還安本處已，爾時不能善住，復不能調伏，不能散壞。菩薩亦爾，如法義中多聞已，多聞故心不調伏，被諸善知識正勸令行修諸法及次法，不能正住，於教誨中不能正受法行，是名發行不調散壞因。譬如不調伏惡馬，安置正道處中，以不調伏故向於惡道。不調伏菩薩亦復如是，為諸善知識所勸修行法及次法，諸悔之中現以心顛倒分別念故即便倒取。損他信施供養恭敬者，是名受用中不調散壞因。喻如不調伏惡馬，共諸調伏馬同其一處，而與諸調伏馬行異故，說不調伏也。不調伏菩薩亦復如是，雖在調伏菩薩同其一處，已漏戒行故，受諸信施供養恭敬以成其悔恨，於善調伏菩薩所行，行不相似、不樂知見，善調伏菩薩中起心誹謗不生恭敬，是名處不調伏散壞因。譬如不調惡馬，共諸調伏馬同其一處，以不調伏故心不悅樂。善調伏者共不調伏同其一處亦爾。不調伏菩薩亦復如是，以自有見取義故，共諸善調伏菩薩同在一處故心不悅樂。善調伏菩薩亦復如是。是中調者，根調勝故。伏者，一心滅惡得勝行故。轉一切黑法，對治說白朋法應知。經言「善說所聞聞便信受，如所說行，依止於法不依言說」者，非妬心諍勝故，但聽聞正法唯求利益，不求覓見人諸短。菩薩如是行諸行已，常得值不離法善知識。隨順師教能知依止，以餘言語所作皆善不失師意。不退戒定者，此諸句有異義。是中於教誨處隨順師教者，是總能令善。以喻言語者，聞善惡等忍故。所作皆善者，一切時不犯戒故。不失師意者，於教誨中心敬重故。菩薩如是行諸行已，常得值不離阿練善知識故，不退戒定。以調順心而受供養者，所說不退戒定者，重明戒以定名說故應知。菩薩如是行行已，諸常得不離行諸功德善知識，見諸善調順菩薩已，恭敬愛樂隨順善人，勸受等行順向順意順諸功德，為令得利。此諸句有何異義？是中善調及順等諸句，前已解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治，明於白法應知。於諸諂曲心中，諸菩薩諫及以諸真直心。菩薩說真直心已，為真直心菩薩，說諸調伏義故，防諂曲法故，勸彼調順，現示調順及不調順等法故。「佛語迦葉：菩薩有四種不調順散壞之相。何等為四？讀誦經典而生戲論，法及順法不隨而行，於諸教誨中不調散壞」如是等四法。何故但說四法？有四法，有四種不調散壞因故。何者不調散壞四法？一者處不調散壞；二者發行中不調散壞；三者受用中不調散壞；四者共住不調散壞。是中不調散壞者，名為不善調伏故，喻如惡馬。此諸不調散四法，能障修彼菩薩行故，名為不調散法。是中聞諸法及修行處而生戲論者，是名處不調散壞因，喻如不調散惡馬。以不調故，還安本處已，爾時不能善住，復不能調伏，不能散壞。菩薩亦爾，如法義中多聞已，多聞故心不調伏，被諸善知識正勸令行修諸法及次法，不能正住，於教誨中不能正受法行，是名發行不調散壞因。譬如不調伏惡馬，安置正道處中，以不調伏故向於惡道。不調伏菩薩亦復如是，為諸善知識所勸修行法及次法，諸悔之中現以心顛倒分別念故即便倒取。損他信施供養恭敬者，是名受用中不調散壞因。喻如不調伏惡馬，共諸調伏馬同其一處，而與諸調伏馬行異故，說不調伏也。不調伏菩薩亦復如是，雖在調伏菩薩同其一處，已漏戒行故，受諸信施供養恭敬以成其悔恨，於善調伏菩薩所行，行不相似、不樂知見，善調伏菩薩中起心誹謗不生恭敬，是名處不調伏散壞因。譬如不調惡馬，共諸調伏馬同其一處，以不調伏故心不悅樂。善調伏者共不調伏同其一處亦爾。不調伏菩薩亦復如是，以自有見取義故，共諸善調伏菩薩同在一處故心不悅樂。善調伏菩薩亦復如是。是中調者，根調勝故。伏者，一心滅惡得勝行故。轉一切黑法，對治說白朋法應知。經言「善說所聞聞便信受，如所說行，依止於法不依言說」者，非妬心諍勝故，但聽聞正法唯求利益，不求覓見人諸短。菩薩如是行諸行已，常得值不離法善知識。隨順師教能知依止，以餘言語所作皆善不失師意。不退戒定者，此諸句有異義。是中於教誨處隨順師教者，是總能令善。以喻言語者，聞善惡等忍故。所作皆善者，一切時不犯戒故。不失師意者，於教誨中心敬重故。菩薩如是行諸行已，常得值不離阿練善知識故，不退戒定。以調順心而受供養者，所說不退戒定者，重明戒以定名說故應知。菩薩如是行行已，諸常得不離行諸功德善知識，見諸善調順菩薩已，恭敬愛樂隨順善人，勸受等行順向順意順諸功德，為令得利。此諸句有何異義？是中善調及順等諸句，前已解釋。

恭敬愛樂者，示現喜敬重心故。順向者，樂見故。順意者，正親近意故。順諸功德者，樂聞意故。為令得彼利者，順行此法意故。菩薩如是行諸行已，成不離得眾首善知識。略說以何故調順不調順邊壞事，及云何而有？唯以聞等諸相故。以何時？現法中及未來，習學不止故。以何等相？具足四法，行聞等法對治故。說白朋等法應知。起次說者，行聞等法慢心故。順行正法次法等行已，於正教授處不如法行。既正教授處不如法行已，所用受信施中諸事，彼令能墮不饒益處。彼如是雜垢染心故，見諸善調伏心菩薩已，即不生恭敬。對治漸次說白朋等法應知。不調伏諸法中諫已，勸修調伏等法故，防護住調伏法菩薩。錯謬等法，勸修不錯謬等法，故說錯謬不錯謬等法。「佛語迦葉：菩薩有四錯謬法。何等為四？未與所化信受眾生而共同意，是菩薩錯謬。乃至攝取破戒惡人等，是菩薩錯謬」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬愛樂者，示現喜敬重心故。順向者，樂見故。順意者，正親近意故。順諸功德者，樂聞意故。為令得彼利者，順行此法意故。菩薩如是行諸行已，成不離得眾首善知識。略說以何故調順不調順邊壞事，及云何而有？唯以聞等諸相故。以何時？現法中及未來，習學不止故。以何等相？具足四法，行聞等法對治故。說白朋等法應知。起次說者，行聞等法慢心故。順行正法次法等行已，於正教授處不如法行。既正教授處不如法行已，所用受信施中諸事，彼令能墮不饒益處。彼如是雜垢染心故，見諸善調伏心菩薩已，即不生恭敬。對治漸次說白朋等法應知。不調伏諸法中諫已，勸修調伏等法故，防護住調伏法菩薩。錯謬等法，勸修不錯謬等法，故說錯謬不錯謬等法。「佛語迦葉：菩薩有四錯謬法。何等為四？未與所化信受眾生而共同意，是菩薩錯謬。乃至攝取破戒惡人等，是菩薩錯謬」。

問曰：何故但說四法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故但說四法？

答曰：依四種錯謬法故，說菩薩有四種錯謬。何等四種？一者不作錯謬；二者過量錯謬；三者不正作錯謬；四者惡作錯謬。是中不作錯謬者，未受化眾生而與同意，依化眾生勸令到究竟故，信心敬眾生中所說法中斷絕，是菩薩錯謬。過量錯謬者，非器眾生中說深妙上法故，於小乘眾生希求大乘而不隨根說，是菩薩錯謬。不正作錯謬者，為諸上根眾生說小乘法，於大乘眾生求小乘，不隨根說法，是名錯謬。惡作錯謬者，住正行眾生如法持戒者持罰不敬，攝取破戒等，於持戒破戒中偏心，倒說法故。是中持戒者有三義應知：住正行者，不犯諸業故；持戒者，不缺漏諸戒故；真法者，敬戒法故。有二種相釋成破戒者，破戒、缺漏戒故。惡法者，不敬重諸戒。錯謬者，取不正道及示不正道故應知。此四錯謬句現說四法：一者不說；二者不相似說；三者不稱根說；四者惡說。不說者，對前後說法疲倦，已生惡心故。不相似說者，所說無方便故。不稱根說者，喜樂小乘法故。惡說者，以利養心訓誨行行故。是中惡心者以不說故，於諸善根中而便退失不能滿足，以不滿足故調誑眾生，已說法中無方便善巧故；及不能攝取諸上善根，以樂小乘故；及遠離上善根，復悕求利養心訓誨行行故，不集功德及助諸惡故，調誑眾生。對治彼故，白朋所說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：依四種錯謬法故，說菩薩有四種錯謬。何等四種？一者不作錯謬；二者過量錯謬；三者不正作錯謬；四者惡作錯謬。是中不作錯謬者，未受化眾生而與同意，依化眾生勸令到究竟故，信心敬眾生中所說法中斷絕，是菩薩錯謬。過量錯謬者，非器眾生中說深妙上法故，於小乘眾生希求大乘而不隨根說，是菩薩錯謬。不正作錯謬者，為諸上根眾生說小乘法，於大乘眾生求小乘，不隨根說法，是名錯謬。惡作錯謬者，住正行眾生如法持戒者持罰不敬，攝取破戒等，於持戒破戒中偏心，倒說法故。是中持戒者有三義應知：住正行者，不犯諸業故；持戒者，不缺漏諸戒故；真法者，敬戒法故。有二種相釋成破戒者，破戒、缺漏戒故。惡法者，不敬重諸戒。錯謬者，取不正道及示不正道故應知。此四錯謬句現說四法：一者不說；二者不相似說；三者不稱根說；四者惡說。不說者，對前後說法疲倦，已生惡心故。不相似說者，所說無方便故。不稱根說者，喜樂小乘法故。惡說者，以利養心訓誨行行故。是中惡心者以不說故，於諸善根中而便退失不能滿足，以不滿足故調誑眾生，已說法中無方便善巧故；及不能攝取諸上善根，以樂小乘故；及遠離上善根，復悕求利養心訓誨行行故，不集功德及助諸惡故，調誑眾生。對治彼故，白朋所說應知。

經言「於諸眾生其心平等，乃至普令眾生等住正行」。於諸眾生其心平等者，自己及他心平等故。於不深信眾生，化未成熟者而為說法，防護不作錯謬。心知於一切眾生平等說法者，法等故名為等法。於非器眾生樂小乘等悕求大乘者，隨力說法防護過量錯謬應知，隨器說故。普化一切眾生令入佛慧者，信樂大乘上根眾生而意求小乘法，勸令入佛慧，防護不正作錯謬應知。普令眾生等住正行者，捨諸利養名聞破戒持戒等心，以等同說法護惡作錯謬事應知。諫菩薩不正取因及不應親近已，示現可親近不可親近因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「於諸眾生其心平等，乃至普令眾生等住正行」。於諸眾生其心平等者，自己及他心平等故。於不深信眾生，化未成熟者而為說法，防護不作錯謬。心知於一切眾生平等說法者，法等故名為等法。於非器眾生樂小乘等悕求大乘者，隨力說法防護過量錯謬應知，隨器說故。普化一切眾生令入佛慧者，信樂大乘上根眾生而意求小乘法，勸令入佛慧，防護不正作錯謬應知。普令眾生等住正行者，捨諸利養名聞破戒持戒等心，以等同說法護惡作錯謬事應知。諫菩薩不正取因及不應親近已，示現可親近不可親近因故。

「佛語迦葉！菩薩有四非善知識非善等侶，菩薩常應捨彼。何等為四？求小乘者但欲自利，乃至親近，以成世間利而無法利」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛語迦葉！菩薩有四非善知識非善等侶，菩薩常應捨彼。何等為四？求小乘者但欲自利，乃至親近，以成世間利而無法利」。

問曰：何故定說四法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故定說四法？

答曰：因非善知識故。說四種非善知識，非善等侶應知。何等四種？一者於乘中非善知識；二者於行中非善知識；三者於佛法中非善知識；四者於正法中非善知識。是中小乘人者，但求己利不求他益，性行狹劣相似故，勸菩薩令遠離大乘法中故，是名於乘中非善知識應知。求緣覺者，少欲少作，背眾生益及修行處，令勸菩薩遠離眾生益及諸行等，以遠離益故成失行因，是名於行中非善知識應知。盧伽耶陀者，說種種異言故，勸令遠離於佛法中，以遠離故成失行因，是名於正法中非善知識應知。彼親近己，唯有世間利而無法利，於善法中勤修故得成退失因，以退失善法因故，名為於正法非善知識應知。對治非故，說四種善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：因非善知識故。說四種非善知識，非善等侶應知。何等四種？一者於乘中非善知識；二者於行中非善知識；三者於佛法中非善知識；四者於正法中非善知識。是中小乘人者，但求己利不求他益，性行狹劣相似故，勸菩薩令遠離大乘法中故，是名於乘中非善知識應知。求緣覺者，少欲少作，背眾生益及修行處，令勸菩薩遠離眾生益及諸行等，以遠離益故成失行因，是名於行中非善知識應知。盧伽耶陀者，說種種異言故，勸令遠離於佛法中，以遠離故成失行因，是名於正法中非善知識應知。彼親近己，唯有世間利而無法利，於善法中勤修故得成退失因，以退失善法因故，名為於正法非善知識應知。對治非故，說四種善知識。

經言「諸來求者，是菩薩善知識、佛道因緣」者，對不斷絕大乘法故，說諸來求者是菩薩善知識，差別應知。菩薩作是念：我依來求善知識因故，修無量功德迴向無上菩提，修行不虛故。不悕求小乘，所修布施助成菩提作善根故，令不失大乘行。說法者，是菩薩善知識。生智慧純志者，不失行對治，以多聞故能令為他說法，是故不求少欲之事，聞慧多純志故，雖得世間苦而不疲倦。教化人令得出家者，是菩薩善知識。純志增長一切善法者，不斷正法理對治勸出家故。於諸邪法而成遠離，以一切善根純志故，作利益而不生懈怠疲倦退失。諸佛世尊，是菩薩善知識，純志一切佛法增長者，對治不失佛法故。示現得諸佛挍量勝不退故，釋成不著利養名聞等。既著利養名聞故，令遠離退失諸佛法。修習純志諸佛法，及以積善根力故，不能退失。以是義故，從非善知識中諫己勸修如是實行，行菩薩事故。明不如實及如實諸菩薩相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「諸來求者，是菩薩善知識、佛道因緣」者，對不斷絕大乘法故，說諸來求者是菩薩善知識，差別應知。菩薩作是念：我依來求善知識因故，修無量功德迴向無上菩提，修行不虛故。不悕求小乘，所修布施助成菩提作善根故，令不失大乘行。說法者，是菩薩善知識。生智慧純志者，不失行對治，以多聞故能令為他說法，是故不求少欲之事，聞慧多純志故，雖得世間苦而不疲倦。教化人令得出家者，是菩薩善知識。純志增長一切善法者，不斷正法理對治勸出家故。於諸邪法而成遠離，以一切善根純志故，作利益而不生懈怠疲倦退失。諸佛世尊，是菩薩善知識，純志一切佛法增長者，對治不失佛法故。示現得諸佛挍量勝不退故，釋成不著利養名聞等。既著利養名聞故，令遠離退失諸佛法。修習純志諸佛法，及以積善根力故，不能退失。以是義故，從非善知識中諫己勸修如是實行，行菩薩事故。明不如實及如實諸菩薩相故。

「佛語迦葉：菩薩有四非菩薩而似菩薩。何等為四？一者貪求利養而不求法，乃至樂聚徒眾不樂遠離」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛語迦葉：菩薩有四非菩薩而似菩薩。何等為四？一者貪求利養而不求法，乃至樂聚徒眾不樂遠離」。

問曰：何故唯有四法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故唯有四法？

答曰：因四種非菩薩相故，說四種非菩薩相事，而似菩薩應知。一者多聞相似；二者阿蘭若相似；三者造作功德行相似；四者將諸徒眾相似。貪求利養而不求法者，菩薩於諸信心中悕求利養者，雖復持法，是名不如實非如實。貪求名聞稱己之德，不求出世功德者，樂名聞菩薩者，雖為阿蘭若，是名不如實非如實。貪求自樂，不能救拔眾生諸苦者，以利養悕求心縛故，菩薩雖作功德行，而名不如實非如實。樂求聚徒眾不樂遠離者，以供養恭敬心縛故，菩薩雖是眾首，而名不如實行非如實行。菩薩如是行行已，令失持法、阿蘭若、作諸功德及眾首之事。對治彼故，說諸真實功德應知。經言「能信解空亦信業報，以信解空故，不樂利養」等事。及信業報故，憙樂諸法因，樂法故聞修無量功德忍。一切無我我所者，以忍無我故，不憙樂著名聞稱等事。於一切眾生起大悲心者，以大悲故悕求菩薩功德。入涅槃意者，以涅槃意不樂自樂。不捨世間行者，以不捨世間故，拔眾生苦。為化眾生者，心不捨眾生故。而行布施者，以行施故，善知眾生功德。雖修行施而不望報者，以樂寂靜故，行施而不求報耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：因四種非菩薩相故，說四種非菩薩相事，而似菩薩應知。一者多聞相似；二者阿蘭若相似；三者造作功德行相似；四者將諸徒眾相似。貪求利養而不求法者，菩薩於諸信心中悕求利養者，雖復持法，是名不如實非如實。貪求名聞稱己之德，不求出世功德者，樂名聞菩薩者，雖為阿蘭若，是名不如實非如實。貪求自樂，不能救拔眾生諸苦者，以利養悕求心縛故，菩薩雖作功德行，而名不如實非如實。樂求聚徒眾不樂遠離者，以供養恭敬心縛故，菩薩雖是眾首，而名不如實行非如實行。菩薩如是行行已，令失持法、阿蘭若、作諸功德及眾首之事。對治彼故，說諸真實功德應知。經言「能信解空亦信業報，以信解空故，不樂利養」等事。及信業報故，憙樂諸法因，樂法故聞修無量功德忍。一切無我我所者，以忍無我故，不憙樂著名聞稱等事。於一切眾生起大悲心者，以大悲故悕求菩薩功德。入涅槃意者，以涅槃意不樂自樂。不捨世間行者，以不捨世間故，拔眾生苦。為化眾生者，心不捨眾生故。而行布施者，以行施故，善知眾生功德。雖修行施而不望報者，以樂寂靜故，行施而不求報耳。

問曰：白朋中演信樂等法、說空等法何用？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：白朋中演信樂等法、說空等法何用？

答曰：布施等助道諸行者，意謂與聲聞緣覺等共諸行，而欲聞菩薩勝行故。及生猶豫心，為欲現說聲聞緣覺不共，助成正覺諸菩薩法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：布施等助道諸行者，意謂與聲聞緣覺等共諸行，而欲聞菩薩勝行故。及生猶豫心，為欲現說聲聞緣覺不共，助成正覺諸菩薩法故。

大乘寶積經論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘寶積經論卷第一