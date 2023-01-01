妙法蓮華經憂波提舍卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經憂波提舍卷上

大乘論師婆藪槃豆釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘論師婆藪槃豆釋

後魏北天竺三藏菩提留支共沙門曇林等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北天竺三藏菩提留支共沙門曇林等譯

頂禮正覺海， 淨法無為僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂禮正覺海， 淨法無為僧，

為深利智者， 開示毘伽典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為深利智者， 開示毘伽典。

祇虔牟尼尊， 及菩薩聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇虔牟尼尊， 及菩薩聲聞，

令法自他利， 略出勒伽辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令法自他利， 略出勒伽辯。

歸命過未世， 現在佛菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命過未世， 現在佛菩薩，

弘慈降神力， 願施我無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘慈降神力， 願施我無畏，

大悲止四魔， 護菩提增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲止四魔， 護菩提增長。

妙法蓮華經序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經序品第一

如是我聞：一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾萬二千人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，心得自在，善得心解脫、善得慧解脫，心善調伏，人中大龍，應作者作，所作已辦，離諸重擔，逮得己利，盡諸有結，善得正智心解脫，一切心得自在，到第一彼岸。菩薩摩訶薩八萬人，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，皆得陀羅尼、大辯才樂說，轉不退轉法輪，供養無量百千諸佛，於諸佛所種諸善根，常為諸佛之所稱歎，以大慈悲而修身心，善入佛慧通達大智到於彼岸，名稱普聞無量世界，能度無數百千眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾萬二千人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，心得自在，善得心解脫、善得慧解脫，心善調伏，人中大龍，應作者作，所作已辦，離諸重擔，逮得己利，盡諸有結，善得正智心解脫，一切心得自在，到第一彼岸。菩薩摩訶薩八萬人，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，皆得陀羅尼、大辯才樂說，轉不退轉法輪，供養無量百千諸佛，於諸佛所種諸善根，常為諸佛之所稱歎，以大慈悲而修身心，善入佛慧通達大智到於彼岸，名稱普聞無量世界，能度無數百千眾生。

釋曰：此經法門初第一品，示現七種功德成就，此義應知。何等為七？一者序分成就；二者眾成就；三者如來欲說法時至成就；四者依所說法威儀隨順住成就；五者依止說因成就；六者大眾現前欲聞法成就；七者文殊師利菩薩答成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此經法門初第一品，示現七種功德成就，此義應知。何等為七？一者序分成就；二者眾成就；三者如來欲說法時至成就；四者依所說法威儀隨順住成就；五者依止說因成就；六者大眾現前欲聞法成就；七者文殊師利菩薩答成就。

序分成就者，此法門中示現二種勝義成就，此義應知。何等為二？一者示現諸法門中最勝義成就；二者示現自在功德義成就。如王舍城勝於一切諸餘城舍，耆闍崛山勝餘諸山，顯此法門最勝義故。如經「婆伽婆住王舍城耆闍崛山中」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序分成就者，此法門中示現二種勝義成就，此義應知。何等為二？一者示現諸法門中最勝義成就；二者示現自在功德義成就。如王舍城勝於一切諸餘城舍，耆闍崛山勝餘諸山，顯此法門最勝義故。如經「婆伽婆住王舍城耆闍崛山中」故。

眾成就者，有四種義故，成就示現應知。何等為四？一者數成就；二者行成就；三者攝功德成就；四者威儀如法住成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾成就者，有四種義故，成就示現應知。何等為四？一者數成就；二者行成就；三者攝功德成就；四者威儀如法住成就。

數成就者，諸大眾無數故。行成就者有四種：一者謂諸聲聞修小乘行；二者謂諸菩薩修大乘行；三者謂諸菩薩神通自在隨時示現，能修行大乘，如颰陀波羅菩薩等十六大賢士，具足菩薩不可思議事，而常示現種種形相，謂優婆塞、優婆夷、比丘、比丘尼等；四者謂出家聲聞威儀一定，不同菩薩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數成就者，諸大眾無數故。行成就者有四種：一者謂諸聲聞修小乘行；二者謂諸菩薩修大乘行；三者謂諸菩薩神通自在隨時示現，能修行大乘，如颰陀波羅菩薩等十六大賢士，具足菩薩不可思議事，而常示現種種形相，謂優婆塞、優婆夷、比丘、比丘尼等；四者謂出家聲聞威儀一定，不同菩薩故。

「皆是阿羅漢」等，有十六句，示現聲聞功德成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皆是阿羅漢」等，有十六句，示現聲聞功德成就。

「皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉」等，有十三句，示現菩薩功德成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉」等，有十三句，示現菩薩功德成就。

聲聞功德成就者，彼十六句三門攝義示現應知。何等三門？一者上上起門；二者總別相門；三者攝取事門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞功德成就者，彼十六句三門攝義示現應知。何等三門？一者上上起門；二者總別相門；三者攝取事門。

上上起門者，謂諸漏已盡故，名為阿羅漢。以心得自在故，名為諸漏已盡。以無復煩惱故，名為心得自在。以善得心解脫、善得慧解脫故，名為心得自在。以遠離能見所見故，名為無復煩惱。以善得心解脫、善得慧解脫故，名為心善調伏。人中大龍者，行諸惡道如平坦路無所拘礙。應行者已行，應到處已到故。應作者作，人中大龍已得對治降伏煩惱之怨敵故。所作已辦者，更不後生，如相應事已成就故。離諸重擔者，以應作者作、所作已辦，後生重擔已捨離故。逮得己利者，已捨重擔，證涅槃故。盡諸有結者，以逮得己利，斷諸煩惱因故。善得正智心解脫者，諸漏已盡故。一切心得自在者，善知見道修道智故。到第一彼岸者，善得正智心解脫、善得神通無諍三昧等諸功德故。大阿羅漢等者，心得自在到彼岸故。眾所知識者，諸王、王子、大臣、人民、帝釋、天王、梵天王等皆識知故。又復聲聞、菩薩、佛等是勝智者，彼勝智者皆悉善知，是故名為眾所知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上上起門者，謂諸漏已盡故，名為阿羅漢。以心得自在故，名為諸漏已盡。以無復煩惱故，名為心得自在。以善得心解脫、善得慧解脫故，名為心得自在。以遠離能見所見故，名為無復煩惱。以善得心解脫、善得慧解脫故，名為心善調伏。人中大龍者，行諸惡道如平坦路無所拘礙。應行者已行，應到處已到故。應作者作，人中大龍已得對治降伏煩惱之怨敵故。所作已辦者，更不後生，如相應事已成就故。離諸重擔者，以應作者作、所作已辦，後生重擔已捨離故。逮得己利者，已捨重擔，證涅槃故。盡諸有結者，以逮得己利，斷諸煩惱因故。善得正智心解脫者，諸漏已盡故。一切心得自在者，善知見道修道智故。到第一彼岸者，善得正智心解脫、善得神通無諍三昧等諸功德故。大阿羅漢等者，心得自在到彼岸故。眾所知識者，諸王、王子、大臣、人民、帝釋、天王、梵天王等皆識知故。又復聲聞、菩薩、佛等是勝智者，彼勝智者皆悉善知，是故名為眾所知識。

總別相門者，「皆是阿羅漢」等十六句。初句是總，餘句別故。彼阿羅漢名之為應，有十五種應義應知。何等十五？一者應受飲食臥具供養恭敬等故；二者應將大眾教化一切故；三者應入聚落城邑等故；四者應降伏諸外道等故；五者應以智慧速觀察法故；六者應不疾不遲說法如法相應不疲惓故；七者應靜坐空閑處，飲食衣服一切資生不積不聚，少欲知足故；八者應一向行善行，不著諸禪故；九者應行空聖行故；十者應行無相聖行故；十一者應行無願聖行故；十二者應降伏世間禪淨心故；十三者應起諸通勝功德故；十四者應證第一義勝功德故；十五者應如實知同生諸眾得諸功德，為利益一切諸眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總別相門者，「皆是阿羅漢」等十六句。初句是總，餘句別故。彼阿羅漢名之為應，有十五種應義應知。何等十五？一者應受飲食臥具供養恭敬等故；二者應將大眾教化一切故；三者應入聚落城邑等故；四者應降伏諸外道等故；五者應以智慧速觀察法故；六者應不疾不遲說法如法相應不疲惓故；七者應靜坐空閑處，飲食衣服一切資生不積不聚，少欲知足故；八者應一向行善行，不著諸禪故；九者應行空聖行故；十者應行無相聖行故；十一者應行無願聖行故；十二者應降伏世間禪淨心故；十三者應起諸通勝功德故；十四者應證第一義勝功德故；十五者應如實知同生諸眾得諸功德，為利益一切諸眾生故。

攝取事門者，此十五句攝取十種功德應知，示現可說果、不可說果故。何等為十？一者攝取德功德二句示現，如經「諸漏已盡無復煩惱」故。二者三句攝取諸功德：一句降伏世間功德，如經「心得自在」故；二句降伏出世間學人功德，如經「善得心解脫、善得慧解脫」故。三者攝取不違功德，隨順如來教作故，如經「心善調伏」故。四者攝取勝功德，如經「人中大龍」故。五者攝取所應作勝功德，所應作者謂能依法供養恭敬尊重如來，如經「應作者作」故。六者攝取滿足功德，滿足學地故，如經「所作已辦」故。七者三句攝取過功德：一者過愛；二者過求命供養恭敬；三者過上下界，已過學地故。如經「離諸重擔」故，「逮得己利」故，「盡諸有結」故。八者攝取上上功德，如經「善得正智心解脫」故。九者攝取應作利益眾生功德，如經「一切心得自在」故。十者攝取上首功德，如經「到第一彼岸」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取事門者，此十五句攝取十種功德應知，示現可說果、不可說果故。何等為十？一者攝取德功德二句示現，如經「諸漏已盡無復煩惱」故。二者三句攝取諸功德：一句降伏世間功德，如經「心得自在」故；二句降伏出世間學人功德，如經「善得心解脫、善得慧解脫」故。三者攝取不違功德，隨順如來教作故，如經「心善調伏」故。四者攝取勝功德，如經「人中大龍」故。五者攝取所應作勝功德，所應作者謂能依法供養恭敬尊重如來，如經「應作者作」故。六者攝取滿足功德，滿足學地故，如經「所作已辦」故。七者三句攝取過功德：一者過愛；二者過求命供養恭敬；三者過上下界，已過學地故。如經「離諸重擔」故，「逮得己利」故，「盡諸有結」故。八者攝取上上功德，如經「善得正智心解脫」故。九者攝取應作利益眾生功德，如經「一切心得自在」故。十者攝取上首功德，如經「到第一彼岸」故。

菩薩功德成就者，彼十三句，二門攝義示現應知。何等二門？一者上支下支門；二者攝取事門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩功德成就者，彼十三句，二門攝義示現應知。何等二門？一者上支下支門；二者攝取事門。

上支下支門者，所謂總相、別相，此義應知。「皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉」者是總相，餘者是別相。彼不退轉十種示現，此義應知。何等為十？一者住聞法不退轉，如經「皆得陀羅尼」故。二者樂說不退轉，如經「大辯才樂說」故。三者說不退轉，如經「轉不退轉法輪」故。四者依止善知識不退轉，以身心業依色身攝取故，如經「供養無量百千諸佛」故，「於諸佛所種諸善根」故。五者斷一切疑不退轉，如經「常為諸佛之所稱歎」故。六者為何等何等事說法，入彼彼法不退轉，如經「以大慈悲而修身心」故。七者入一切智如實境界不退轉，如經「善入佛慧」故。八者依我空法空不退轉，如經「通達大智」故。九者入如實境界不退轉，如經「到於彼岸」故。十者作所應作不退轉，如經「能度無數百千眾生」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上支下支門者，所謂總相、別相，此義應知。「皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉」者是總相，餘者是別相。彼不退轉十種示現，此義應知。何等為十？一者住聞法不退轉，如經「皆得陀羅尼」故。二者樂說不退轉，如經「大辯才樂說」故。三者說不退轉，如經「轉不退轉法輪」故。四者依止善知識不退轉，以身心業依色身攝取故，如經「供養無量百千諸佛」故，「於諸佛所種諸善根」故。五者斷一切疑不退轉，如經「常為諸佛之所稱歎」故。六者為何等何等事說法，入彼彼法不退轉，如經「以大慈悲而修身心」故。七者入一切智如實境界不退轉，如經「善入佛慧」故。八者依我空法空不退轉，如經「通達大智」故。九者入如實境界不退轉，如經「到於彼岸」故。十者作所應作不退轉，如經「能度無數百千眾生」故。

攝取事門者，示現諸菩薩住何等清淨地中、以何等方便、於何等境界中，作所應作故。地清淨者，八地已上三地無相行寂靜清淨故。方便者有四種：一者攝取妙法方便，住持妙法以樂說力為人說故。二者攝取善知識方便，以依善知識作所應作故。三者攝取眾生方便，以不捨眾生故。四者攝取智方便，以教化眾生令入彼智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取事門者，示現諸菩薩住何等清淨地中、以何等方便、於何等境界中，作所應作故。地清淨者，八地已上三地無相行寂靜清淨故。方便者有四種：一者攝取妙法方便，住持妙法以樂說力為人說故。二者攝取善知識方便，以依善知識作所應作故。三者攝取眾生方便，以不捨眾生故。四者攝取智方便，以教化眾生令入彼智故。

又復更有攝取事門，示現諸地攝取勝功德不同二乘諸功德故。謂第八地中無功用智不同下上故。不同下者，下功用行不能動故；不同上者，上無相行不能動自然而行故。第九地中得勝進陀羅尼門，具足四無礙自在智故。第十地中不退轉法輪得受佛位，如轉輪王之太子故，以得同攝功德義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復更有攝取事門，示現諸地攝取勝功德不同二乘諸功德故。謂第八地中無功用智不同下上故。不同下者，下功用行不能動故；不同上者，上無相行不能動自然而行故。第九地中得勝進陀羅尼門，具足四無礙自在智故。第十地中不退轉法輪得受佛位，如轉輪王之太子故，以得同攝功德義故。

攝功德成就者，示現依何處、依何心、依何智、依何等境界行、依何等能辦故。依何處者，依善知識故。依何心者，依教化眾生心畢竟利益一切眾生故。依何智者，依三種智：一者授記密智；二者諸通智；三者真實智。依何等境界行、依何等能辦者，即三種智所攝應知。威儀如法住成就者，四種示現。何等為四？一者眾圍繞；二者前後；三者供養恭敬；四者尊重讚歎。如經「爾時世尊四眾圍繞，供養、恭敬、尊重讚歎」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝功德成就者，示現依何處、依何心、依何智、依何等境界行、依何等能辦故。依何處者，依善知識故。依何心者，依教化眾生心畢竟利益一切眾生故。依何智者，依三種智：一者授記密智；二者諸通智；三者真實智。依何等境界行、依何等能辦者，即三種智所攝應知。威儀如法住成就者，四種示現。何等為四？一者眾圍繞；二者前後；三者供養恭敬；四者尊重讚歎。如經「爾時世尊四眾圍繞，供養、恭敬、尊重讚歎」故。

如來欲說法時至成就者，為諸菩薩說大乘經故。此大乘修多羅有十七種名，顯示甚深功德應知。何等十七？云何顯示？一名無量義經者，成就字義故，以此法門說彼甚深法妙境界故；彼甚深法妙境界者，諸佛如來最勝境界故。二名最勝修多羅者，於三藏中最勝妙藏，此法門中善成就故。三名大方廣經者，無量大乘門中善成就故，隨順眾生根住持成就故。四名教菩薩法者，以為教化根熟菩薩隨順法器善成就故。五名佛所護念者，以依如來有此法故。六名一切諸佛祕密法者，此法甚深唯佛知故。七名一切諸佛之藏者，如來功德三昧之藏在此經故。八名一切諸佛祕密處者，以根未熟眾生等非受法器不授與故。九名能生一切諸佛經者，聞此法門能成諸佛大菩提故。十名一切諸佛之道場者，以此法門能成諸佛阿耨多羅三藐三菩提，非餘修多羅故。十一名一切諸佛所轉法輪者，以此法門能破一切諸障礙故。十二名一切諸佛堅固舍利者，謂如來真實法身於此修多羅不敗壞故。十三名一切諸佛大巧方便經者，依此法門成大菩提已，為眾生說天人聲聞辟支佛等諸善法故。十四名說一乘經者，以此法門顯示如來阿耨多羅三藐三菩提究竟之體，彼二乘道非究竟故。十五名第一義住者，以此法門即是諸佛如來法身究竟住處故。十六名妙法蓮華經者，有二種義。何等二種？一者出水義，以不可盡出離小乘泥濁水故。又復有義，如彼蓮華出於泥水喻，諸聲聞得入如來大眾中坐，如諸菩薩坐蓮華上，聞說如來無上智慧清淨境界，得證如來深密藏故；二華開義，以諸眾生於大乘中其心怯弱不能生信，是故開示諸佛如來淨妙法身令生信心故。十七名最上法門者，攝成就故。攝成就者，攝取無量名句字身，有頻婆羅阿閦婆等舒盧迦故。此十七句法門是總，餘句是別。如經「為諸菩薩說大乘經，名無量義」如是等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來欲說法時至成就者，為諸菩薩說大乘經故。此大乘修多羅有十七種名，顯示甚深功德應知。何等十七？云何顯示？一名無量義經者，成就字義故，以此法門說彼甚深法妙境界故；彼甚深法妙境界者，諸佛如來最勝境界故。二名最勝修多羅者，於三藏中最勝妙藏，此法門中善成就故。三名大方廣經者，無量大乘門中善成就故，隨順眾生根住持成就故。四名教菩薩法者，以為教化根熟菩薩隨順法器善成就故。五名佛所護念者，以依如來有此法故。六名一切諸佛祕密法者，此法甚深唯佛知故。七名一切諸佛之藏者，如來功德三昧之藏在此經故。八名一切諸佛祕密處者，以根未熟眾生等非受法器不授與故。九名能生一切諸佛經者，聞此法門能成諸佛大菩提故。十名一切諸佛之道場者，以此法門能成諸佛阿耨多羅三藐三菩提，非餘修多羅故。十一名一切諸佛所轉法輪者，以此法門能破一切諸障礙故。十二名一切諸佛堅固舍利者，謂如來真實法身於此修多羅不敗壞故。十三名一切諸佛大巧方便經者，依此法門成大菩提已，為眾生說天人聲聞辟支佛等諸善法故。十四名說一乘經者，以此法門顯示如來阿耨多羅三藐三菩提究竟之體，彼二乘道非究竟故。十五名第一義住者，以此法門即是諸佛如來法身究竟住處故。十六名妙法蓮華經者，有二種義。何等二種？一者出水義，以不可盡出離小乘泥濁水故。又復有義，如彼蓮華出於泥水喻，諸聲聞得入如來大眾中坐，如諸菩薩坐蓮華上，聞說如來無上智慧清淨境界，得證如來深密藏故；二華開義，以諸眾生於大乘中其心怯弱不能生信，是故開示諸佛如來淨妙法身令生信心故。十七名最上法門者，攝成就故。攝成就者，攝取無量名句字身，有頻婆羅阿閦婆等舒盧迦故。此十七句法門是總，餘句是別。如經「為諸菩薩說大乘經，名無量義」如是等故。

依所說法威儀隨順住成就者，示現依何等何等法說法？依三種法故：一者依三昧成就。三昧成就，二種示現：一者成就自在力，身心不動故；二者離一切障，隨自在力故。此自在力復有二種：一為隨順眾生不見對治攝取覺菩提分法故；二為對治無量世來堅執煩惱故。如經「佛說此經已結加趺坐，入於無量義處三昧身心不動」如是等故。二者依器世間，三者依眾生世間，震動世界及知過去無量劫事如是等故。如經「是時天雨曼陀羅花，次第乃至歡喜合掌一心觀佛」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依所說法威儀隨順住成就者，示現依何等何等法說法？依三種法故：一者依三昧成就。三昧成就，二種示現：一者成就自在力，身心不動故；二者離一切障，隨自在力故。此自在力復有二種：一為隨順眾生不見對治攝取覺菩提分法故；二為對治無量世來堅執煩惱故。如經「佛說此經已結加趺坐，入於無量義處三昧身心不動」如是等故。二者依器世間，三者依眾生世間，震動世界及知過去無量劫事如是等故。如經「是時天雨曼陀羅花，次第乃至歡喜合掌一心觀佛」故。

依止說因成就者，為諸大眾示現異相不思議事，大眾見已生希有心，渴仰欲聞生如是念：如來今者應為我說。故名依止說因成就。是故如來放大光明，示現他方諸世界中種種諸事故，先為大眾示現外事六種震動等，次為示現此法門中內證甚深微密之法，又依器世間、眾生世間，數種種、量種種，具足煩惱差別、具足清淨差別、佛法弟子差別示現三寶故。復乘差別，有世界有佛、有世界無佛，令眾生見修行者未得果、得道者已得果。如經「諸修行得道者」故。數種種者，示現種種觀故。略說四種觀：一者食；二者聞法；三者修行；四者樂。如經「爾時佛放眉間白毫相光，次第乃至以佛舍利起七寶塔」故。行菩薩道者，教化眾生依四攝法方便攝取，此義應知。如經所說當自推取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止說因成就者，為諸大眾示現異相不思議事，大眾見已生希有心，渴仰欲聞生如是念：如來今者應為我說。故名依止說因成就。是故如來放大光明，示現他方諸世界中種種諸事故，先為大眾示現外事六種震動等，次為示現此法門中內證甚深微密之法，又依器世間、眾生世間，數種種、量種種，具足煩惱差別、具足清淨差別、佛法弟子差別示現三寶故。復乘差別，有世界有佛、有世界無佛，令眾生見修行者未得果、得道者已得果。如經「諸修行得道者」故。數種種者，示現種種觀故。略說四種觀：一者食；二者聞法；三者修行；四者樂。如經「爾時佛放眉間白毫相光，次第乃至以佛舍利起七寶塔」故。行菩薩道者，教化眾生依四攝法方便攝取，此義應知。如經所說當自推取。

自此以下，示現大眾欲聞現前成就。問一人者，多人欲聞生希有心，是故唯問文殊師利，如是示現世尊弟子隨順於法不相違故。今佛世尊現神變相者為何等義？為說大法故，現大相以為說因。現大相者，為說妙法蓮華經故現大瑞相，為說如來所得妙法不可思議等文字章句故。有二種義，是故仰推文殊師利。何等為二？一者現見諸法故；二者離諸因緣，唯自內心成就彼法故。示現種種諸瑞相者，以為示現彼彼事故。如彼事相現沒住滅應當善知。以文殊師利能記彼事故，以文殊師利所作成就、因果成就現見彼法故。所作成就者，此有二種：一者功德成就；二者智慧成就。因成就者，一切智成就故。又復有因，謂緣因故。緣因成就者，眾相具足故。果成就者，說大法故。種種異異佛國土者，為此示現彼國土中種種異異差別應知。淨妙國土者，謂無煩惱眾生住處。如經「照於東方萬八千世界，次第乃至悉見彼佛國界莊嚴」故。如來為上首者，諸菩薩等依如來住故，以彼如來於彼國土諸大眾中得自在故。如經「又見彼土現在諸佛」如是等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此以下，示現大眾欲聞現前成就。問一人者，多人欲聞生希有心，是故唯問文殊師利，如是示現世尊弟子隨順於法不相違故。今佛世尊現神變相者為何等義？為說大法故，現大相以為說因。現大相者，為說妙法蓮華經故現大瑞相，為說如來所得妙法不可思議等文字章句故。有二種義，是故仰推文殊師利。何等為二？一者現見諸法故；二者離諸因緣，唯自內心成就彼法故。示現種種諸瑞相者，以為示現彼彼事故。如彼事相現沒住滅應當善知。以文殊師利能記彼事故，以文殊師利所作成就、因果成就現見彼法故。所作成就者，此有二種：一者功德成就；二者智慧成就。因成就者，一切智成就故。又復有因，謂緣因故。緣因成就者，眾相具足故。果成就者，說大法故。種種異異佛國土者，為此示現彼國土中種種異異差別應知。淨妙國土者，謂無煩惱眾生住處。如經「照於東方萬八千世界，次第乃至悉見彼佛國界莊嚴」故。如來為上首者，諸菩薩等依如來住故，以彼如來於彼國土諸大眾中得自在故。如經「又見彼土現在諸佛」如是等故。

自此以下次明聖者。文殊師利以宿命智現見過去因相果相成就十事如現在前，是故能答彌勒菩薩。云何現見過去因相？謂文殊師利自見己身，曾於彼彼諸國土中處處修行、種種行事故。云何現見過去果相？謂文殊師利自見己身，是過去世妙光菩薩，於彼佛所聞此法門，為眾生說故。何等名為成就十事？一者現見大義因成就；二者現見世間文字章句意甚深因成就；三者現見希有因成就；四者現見勝妙因成就；五者現見受用大因成就；六者現見攝取一切諸佛轉法輪因成就；七者現見善堅實如來法輪因成就；八者現見能進入因成就；九者現見憶念因成就；十者現見自身所經事因成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此以下次明聖者。文殊師利以宿命智現見過去因相果相成就十事如現在前，是故能答彌勒菩薩。云何現見過去因相？謂文殊師利自見己身，曾於彼彼諸國土中處處修行、種種行事故。云何現見過去果相？謂文殊師利自見己身，是過去世妙光菩薩，於彼佛所聞此法門，為眾生說故。何等名為成就十事？一者現見大義因成就；二者現見世間文字章句意甚深因成就；三者現見希有因成就；四者現見勝妙因成就；五者現見受用大因成就；六者現見攝取一切諸佛轉法輪因成就；七者現見善堅實如來法輪因成就；八者現見能進入因成就；九者現見憶念因成就；十者現見自身所經事因成就。

大義因成就者，八句示現此義應知。何等為八？一者欲論大法；二者欲雨大法雨；三者欲擊大法鼓；四者欲建大法幢；五者欲然大法燈；六者欲吹大法䗍；七者欲不斷大法鼓；八者欲說大法。此八句欲示現如來欲論大法等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大義因成就者，八句示現此義應知。何等為八？一者欲論大法；二者欲雨大法雨；三者欲擊大法鼓；四者欲建大法幢；五者欲然大法燈；六者欲吹大法䗍；七者欲不斷大法鼓；八者欲說大法。此八句欲示現如來欲論大法等故。

何等名為八種大義？謂有疑者為斷疑故。已斷疑者增長淳熟彼智身故。根淳熟者為說二種微密境界：一者聲聞微密境界；二者菩薩微密境界。大法鼓者二句，示現以遠聞故。入密境界者，令彼進取上上清淨義故。進取上上清淨義者，令彼進取一切種智得現見故。令彼進取一切種智得現見者，為一切法建立名字章句義故。建立名字章句義者，令入不可說證智轉法輪故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等名為八種大義？謂有疑者為斷疑故。已斷疑者增長淳熟彼智身故。根淳熟者為說二種微密境界：一者聲聞微密境界；二者菩薩微密境界。大法鼓者二句，示現以遠聞故。入密境界者，令彼進取上上清淨義故。進取上上清淨義者，令彼進取一切種智得現見故。令彼進取一切種智得現見者，為一切法建立名字章句義故。建立名字章句義者，令入不可說證智轉法輪故。

現見世間名字章句意甚深因成就者，如經「我於過去諸佛曾見此瑞，次第乃至故現斯瑞」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見世間名字章句意甚深因成就者，如經「我於過去諸佛曾見此瑞，次第乃至故現斯瑞」故。

現見希有因成就者，以無量時不可得故。不可思議不可稱不可量者，示現過彼阿僧祇劫不可得故。又復示現五種劫故，所謂一夜、二晝、三月、四時、五年，示現無量無邊諸法故。如經「如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛號日月燈明，次第乃至令得阿耨多羅三藐三菩提，成一切種智」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見希有因成就者，以無量時不可得故。不可思議不可稱不可量者，示現過彼阿僧祇劫不可得故。又復示現五種劫故，所謂一夜、二晝、三月、四時、五年，示現無量無邊諸法故。如經「如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛號日月燈明，次第乃至令得阿耨多羅三藐三菩提，成一切種智」故。

現見勝妙因成就者，示現諸佛及諸菩薩自受用故。如經「次復有佛亦名日月燈明，次第乃至所可說法初中後善」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見勝妙因成就者，示現諸佛及諸菩薩自受用故。如經「次復有佛亦名日月燈明，次第乃至所可說法初中後善」故。

現見受用大因成就者，是時王子受勝妙樂各捨出家，復彼大眾於爾許時心不疲惓故。如經「其最後佛未出家時，次第乃至佛授記已便於中夜入無餘涅槃」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見受用大因成就者，是時王子受勝妙樂各捨出家，復彼大眾於爾許時心不疲惓故。如經「其最後佛未出家時，次第乃至佛授記已便於中夜入無餘涅槃」故。

現見攝取一切諸佛轉法輪因成就者，法輪不斷故。如經「佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫為人演說」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見攝取一切諸佛轉法輪因成就者，法輪不斷故。如經「佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫為人演說」故。

現見善堅實如來法輪因成就者，佛滅度後無量時說故。如經「日月燈明佛八子皆師妙光，次第乃至皆令堅固阿耨多羅三藐三菩提心」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見善堅實如來法輪因成就者，佛滅度後無量時說故。如經「日月燈明佛八子皆師妙光，次第乃至皆令堅固阿耨多羅三藐三菩提心」故。

現見能進入因成就者，彼諸王子得大菩提故。如經「是諸王子，次第乃至皆成佛道」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見能進入因成就者，彼諸王子得大菩提故。如經「是諸王子，次第乃至皆成佛道」故。

現見憶念因成就者，為他說法利益他故。如經「其最後成佛者名曰然燈，次第乃至尊重讚歎」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見憶念因成就者，為他說法利益他故。如經「其最後成佛者名曰然燈，次第乃至尊重讚歎」故。

現見自身所經事因成就者，以自身受勝妙樂故。如「經彌勒當知，次第乃至佛所護念」故。汝號求名者示現知彼過去事故，又復示現今得彼法皆具足故。又依義攝三故：一、與說故，如經「今佛世尊欲說大法等」故。二、成如實說故，如經「我於過去曾見等」故。三、令待說故，如經「諸人今當知等」故。自此已下示現所說法因果相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見自身所經事因成就者，以自身受勝妙樂故。如「經彌勒當知，次第乃至佛所護念」故。汝號求名者示現知彼過去事故，又復示現今得彼法皆具足故。又依義攝三故：一、與說故，如經「今佛世尊欲說大法等」故。二、成如實說故，如經「我於過去曾見等」故。三、令待說故，如經「諸人今當知等」故。自此已下示現所說法因果相應知。

方便品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便品第二

經曰：爾時世尊入甚深三昧正念不動，以如實智觀，從三昧安詳而起。起已即告尊者舍利弗言：「舍利弗！諸佛智慧甚深無量，其智慧門難見難覺難知難解難入，如來所證一切聲聞辟支佛等所不能知。何以故？舍利弗！如來、應、正遍知已曾親近供養無量百千萬億無數諸佛，於百千億那由他佛所盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法。舍利弗！如來已於無量百千億那由他劫勇猛精進，所作成就、名稱普聞。舍利弗！如來畢竟成就希有之法。舍利弗！難解之法如來能知。舍利弗！難解法者，諸佛如來隨宜所說意趣難解，一切聲聞辟支佛等所不能知。何以故？舍利弗！諸佛如來自在說因成就故。舍利弗！如來成就種種方便、種種知見、種種念觀、種種言辭。舍利弗！吾從成佛已來，於彼彼處廣演言教，無數方便引導眾生於諸著處令得解脫。舍利弗！如來知見方便到於彼岸。舍利弗！如來知見廣大深遠、無障無礙，力、無所畏、不共法、根、力、菩提分、禪定、解脫三昧三摩跋提皆已具足。舍利弗！諸佛如來深入無際，成就一切未曾有法。舍利弗！如來能種種分別巧說諸法，言辭柔軟悅可眾心。止。舍利弗！不須復說。舍利弗！佛所成就第一希有難解之法。舍利弗！唯佛與佛說法，諸佛如來能知彼法究竟實相。舍利弗！唯佛如來知一切法。舍利弗！唯佛如來能說一切法。何等法？云何法？何似法？何相法？何體法？何等、云何、何似、何相、何體，如是等一切法，如來現見非不現見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：爾時世尊入甚深三昧正念不動，以如實智觀，從三昧安詳而起。起已即告尊者舍利弗言：「舍利弗！諸佛智慧甚深無量，其智慧門難見難覺難知難解難入，如來所證一切聲聞辟支佛等所不能知。何以故？舍利弗！如來、應、正遍知已曾親近供養無量百千萬億無數諸佛，於百千億那由他佛所盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法。舍利弗！如來已於無量百千億那由他劫勇猛精進，所作成就、名稱普聞。舍利弗！如來畢竟成就希有之法。舍利弗！難解之法如來能知。舍利弗！難解法者，諸佛如來隨宜所說意趣難解，一切聲聞辟支佛等所不能知。何以故？舍利弗！諸佛如來自在說因成就故。舍利弗！如來成就種種方便、種種知見、種種念觀、種種言辭。舍利弗！吾從成佛已來，於彼彼處廣演言教，無數方便引導眾生於諸著處令得解脫。舍利弗！如來知見方便到於彼岸。舍利弗！如來知見廣大深遠、無障無礙，力、無所畏、不共法、根、力、菩提分、禪定、解脫三昧三摩跋提皆已具足。舍利弗！諸佛如來深入無際，成就一切未曾有法。舍利弗！如來能種種分別巧說諸法，言辭柔軟悅可眾心。止。舍利弗！不須復說。舍利弗！佛所成就第一希有難解之法。舍利弗！唯佛與佛說法，諸佛如來能知彼法究竟實相。舍利弗！唯佛如來知一切法。舍利弗！唯佛如來能說一切法。何等法？云何法？何似法？何相法？何體法？何等、云何、何似、何相、何體，如是等一切法，如來現見非不現見。」

釋曰：「爾時世尊入甚深三昧正念不動，以如實智觀從三昧安詳而起，起已即告舍利弗」者，示現如來得自在力故、如來入定無能驚寤故。何故唯告尊者舍利弗、不告其餘聲聞等者？隨深智慧與如來相應故。何故不告諸菩薩者？有五種義：一者為諸聲聞所應事故；二者為諸聲聞迴心趣向大菩提故；三者護諸聲聞恐怯弱故；四者為令餘人善思念故；五者為諸聲聞不起所作已辦心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：「爾時世尊入甚深三昧正念不動，以如實智觀從三昧安詳而起，起已即告舍利弗」者，示現如來得自在力故、如來入定無能驚寤故。何故唯告尊者舍利弗、不告其餘聲聞等者？隨深智慧與如來相應故。何故不告諸菩薩者？有五種義：一者為諸聲聞所應事故；二者為諸聲聞迴心趣向大菩提故；三者護諸聲聞恐怯弱故；四者為令餘人善思念故；五者為諸聲聞不起所作已辦心故。

「諸佛智慧甚深無量」者，為諸大眾生尊重心，畢竟欲聞如來說故。言甚深者，顯示二種甚深之義應如是知。何等為二？一者證甚深，謂諸佛智慧甚深無量故；二者阿含甚深，謂智慧門甚深無量故。言甚深者此是總相，餘別相。證甚深者五種示現：一者義甚深，謂依何等義甚深故；二者實體甚深；三者內證甚深；四者依止甚深；五者無上甚深。何者甚深？謂大菩提。大菩提者，如來所證阿耨多羅三藐三菩提故。云何甚深？一切聲聞辟支佛等所不能知故名甚深。言智慧者，謂一切種、一切智義故。如經「諸佛智慧甚深無量，其智慧門難見難覺難知難解難入，一切聲聞辟支佛等所不能知」故。阿含甚深者，八種示現：一者受持讀誦甚深，如經「已曾親近供養無量百千萬億無數諸佛」故。二者修行甚深，如經「於百千萬億那由他佛所，盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法」故。三者果行甚深，如經「舍利弗！如來已於無量百千億那由他劫勇猛精進所作成就」故。四者增長功德心甚深，如經「名稱普聞」故。五者快妙事心甚深，如經「舍利弗！如來畢竟成就希有之法」故。六者無上甚深，如經「舍利弗！難解之法如來能知」故。七者入甚深，入甚深者，名字章句意難得故，自以住持不同外道說因緣法，名為甚深。如經「舍利弗！難解法者，諸佛如來隨宜說法意趣難解」故。八者不共聲聞辟支佛所作住持甚深，如經「一切聲聞辟支佛等所不能知」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛智慧甚深無量」者，為諸大眾生尊重心，畢竟欲聞如來說故。言甚深者，顯示二種甚深之義應如是知。何等為二？一者證甚深，謂諸佛智慧甚深無量故；二者阿含甚深，謂智慧門甚深無量故。言甚深者此是總相，餘別相。證甚深者五種示現：一者義甚深，謂依何等義甚深故；二者實體甚深；三者內證甚深；四者依止甚深；五者無上甚深。何者甚深？謂大菩提。大菩提者，如來所證阿耨多羅三藐三菩提故。云何甚深？一切聲聞辟支佛等所不能知故名甚深。言智慧者，謂一切種、一切智義故。如經「諸佛智慧甚深無量，其智慧門難見難覺難知難解難入，一切聲聞辟支佛等所不能知」故。阿含甚深者，八種示現：一者受持讀誦甚深，如經「已曾親近供養無量百千萬億無數諸佛」故。二者修行甚深，如經「於百千萬億那由他佛所，盡行諸佛所修阿耨多羅三藐三菩提法」故。三者果行甚深，如經「舍利弗！如來已於無量百千億那由他劫勇猛精進所作成就」故。四者增長功德心甚深，如經「名稱普聞」故。五者快妙事心甚深，如經「舍利弗！如來畢竟成就希有之法」故。六者無上甚深，如經「舍利弗！難解之法如來能知」故。七者入甚深，入甚深者，名字章句意難得故，自以住持不同外道說因緣法，名為甚深。如經「舍利弗！難解法者，諸佛如來隨宜說法意趣難解」故。八者不共聲聞辟支佛所作住持甚深，如經「一切聲聞辟支佛等所不能知」故。