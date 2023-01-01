佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第四

三寶尊菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大域龍菩薩造本論

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

復次此中顯示世尊所說正理。如彼頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次此中顯示世尊所說正理。如彼頌言：

「如理言淨性， 亦然不可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如理言淨性， 亦然不可得；

性無性違等， 種種性定見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性無性違等， 種種性定見。」

此云「如理言」等者，謂隨染分別，以智對治諸有散亂。是故如理之言，世尊於般若波羅蜜多中正說。頌言「淨性」者，謂即如理自性清淨光明，而能對治彼不清淨諸有散亂。頌言「亦然」者即聚集義，此一性等性所有聚集量不可得。如理之言即如量義，體即無二之智，彼能對治，此為決定。問：此復何等量不可得？答：此說比量不可得故。所有自受，非他相所增，如樂等自受。若言論安立，即如實智自性所得，相違他相有增自受不成對治量故。此中非彼所知青等相一多性異，有分別故。是故決定觀察自受成就，所行悲愍，即非外門所照現性，不為他相有增動亂。何以故？所有青等諸相，勝義諦中無實性故。此唯有智如實了知，此無過失。若於外事如其自受，以如是義有所安立，即不如義，此有過失，而非決定見邊成就。何以故？以樂等受於外諸處無有性故，亦非異處有所伺察。此中樂等受，即樂等自性受，非樂等相受。此等所說即離能取所取二相之智，此非別異所有。問：若今無彼能取、所取識者，云何於後有彼識性？答：此中但離能取、所取相，彼後識相雖有，而非語言表示。彼有之性真實表示，如理和合，是故此說彼一切識。若比量智，而非此中和合所成。何以故？以彼無二之相，非有二相領受所行。若有二相彼量不成，以彼二相而為對礙，如執兔角豈非過失。何以故？非能取聲中說有智相，以彼決定無有性故。然以彼識於外青等諸相而有對礙，彼一多伺察有堪任性，非真實意，而亦非識離勝義諦有所取故。彼無性等樂取決定所有智相體性，此為能取、此為所取；此說無彼能取之相，以體及業互相樂取決定性故，非智相自受中說能取聲，亦無智相互相樂取決定自理。如是如所生性故，彼如是智相自受中而正安立，如其所說離能取、所取之性。此說為無二，即智相自受現量成就，非一切真實顯示和合。若復執彼決定無分位性，即無二智相中有所動亂，種子隨生，不隨智相無二對現所生。若執決定無二之相，此中還成執著分別，非此智相同法之中而得成就，是故所有一切義中而成毀謗。當知世俗及勝義性，決定如是無所有義。此中顯明義者，如佛所說智即是明，世俗即無明。若明若無明，智如實知別異種類，亦無所生。是故彼等如實不顛倒相，即智明相而為對治。當知決定，若彼勝義諦中決定無自性者，如虛空雲彼非對治，以彼所有如理對治真實所行得相應故，如熱自性冷物對治。此不實義表示，無明亦然。以如實義說者，此無二智自性因中有其多種，若此中決定彼世俗相計有性者，此不可說，於所行中即有二相，智實無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此云「如理言」等者，謂隨染分別，以智對治諸有散亂。是故如理之言，世尊於般若波羅蜜多中正說。頌言「淨性」者，謂即如理自性清淨光明，而能對治彼不清淨諸有散亂。頌言「亦然」者即聚集義，此一性等性所有聚集量不可得。如理之言即如量義，體即無二之智，彼能對治，此為決定。問：此復何等量不可得？答：此說比量不可得故。所有自受，非他相所增，如樂等自受。若言論安立，即如實智自性所得，相違他相有增自受不成對治量故。此中非彼所知青等相一多性異，有分別故。是故決定觀察自受成就，所行悲愍，即非外門所照現性，不為他相有增動亂。何以故？所有青等諸相，勝義諦中無實性故。此唯有智如實了知，此無過失。若於外事如其自受，以如是義有所安立，即不如義，此有過失，而非決定見邊成就。何以故？以樂等受於外諸處無有性故，亦非異處有所伺察。此中樂等受，即樂等自性受，非樂等相受。此等所說即離能取所取二相之智，此非別異所有。問：若今無彼能取、所取識者，云何於後有彼識性？答：此中但離能取、所取相，彼後識相雖有，而非語言表示。彼有之性真實表示，如理和合，是故此說彼一切識。若比量智，而非此中和合所成。何以故？以彼無二之相，非有二相領受所行。若有二相彼量不成，以彼二相而為對礙，如執兔角豈非過失。何以故？非能取聲中說有智相，以彼決定無有性故。然以彼識於外青等諸相而有對礙，彼一多伺察有堪任性，非真實意，而亦非識離勝義諦有所取故。彼無性等樂取決定所有智相體性，此為能取、此為所取；此說無彼能取之相，以體及業互相樂取決定性故，非智相自受中說能取聲，亦無智相互相樂取決定自理。如是如所生性故，彼如是智相自受中而正安立，如其所說離能取、所取之性。此說為無二，即智相自受現量成就，非一切真實顯示和合。若復執彼決定無分位性，即無二智相中有所動亂，種子隨生，不隨智相無二對現所生。若執決定無二之相，此中還成執著分別，非此智相同法之中而得成就，是故所有一切義中而成毀謗。當知世俗及勝義性，決定如是無所有義。此中顯明義者，如佛所說智即是明，世俗即無明。若明若無明，智如實知別異種類，亦無所生。是故彼等如實不顛倒相，即智明相而為對治。當知決定，若彼勝義諦中決定無自性者，如虛空雲彼非對治，以彼所有如理對治真實所行得相應故，如熱自性冷物對治。此不實義表示，無明亦然。以如實義說者，此無二智自性因中有其多種，若此中決定彼世俗相計有性者，此不可說，於所行中即有二相，智實無二。

問：若如前言智即是明、世俗即無明者，如是所說豈非此中自語相違邪？以明自性異世俗有性故。答：明之無二相即是勝義性，此如是說正理成就。若世俗所欲領受，古師仙人於此語中亦有異義，如餘處說此不復引。此中如後正理，頌言「性無性違等」。所言「等」者即攝集義。非唯如前所說正理，離分別智對治散亂。此有性無性相違，當知彼亦決定對治，謂如所有種種性等，無性自性離分別智即是對治。當知此中若性若相，由智力能顯示正義。彼復云何？勝義諦中無有諸色，一性等生。若復無所有，即種種性定見。所言定者是決定義，即一性決定，以明力故作如是說。云何此中作如是說？所以頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若如前言智即是明、世俗即無明者，如是所說豈非此中自語相違邪？以明自性異世俗有性故。答：明之無二相即是勝義性，此如是說正理成就。若世俗所欲領受，古師仙人於此語中亦有異義，如餘處說此不復引。此中如後正理，頌言「性無性違等」。所言「等」者即攝集義。非唯如前所說正理，離分別智對治散亂。此有性無性相違，當知彼亦決定對治，謂如所有種種性等，無性自性離分別智即是對治。當知此中若性若相，由智力能顯示正義。彼復云何？勝義諦中無有諸色，一性等生。若復無所有，即種種性定見。所言定者是決定義，即一性決定，以明力故作如是說。云何此中作如是說？所以頌言：

「說此色唯名， 真實無自性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此色唯名， 真實無自性；

彼自性分別， 容受即當止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼自性分別， 容受即當止。」

此言「唯名」等者，謂即此般若波羅蜜多中，世尊所說此色唯名。「唯名」者，此即唯想，是故真實勝義諦中有所安立。然色蘊相無自性空，謂由如是因故，即自性分別，於此容受。所分別者，謂堅強性等境界自性，是故有此分別增相，乃起如是自性分別。如是所有自性分別容受多種，故此皆止，止謂止遣。如是等說皆止自性分別散亂。此般若波羅蜜多本母中，復為前義遣除過失，故說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「唯名」等者，謂即此般若波羅蜜多中，世尊所說此色唯名。「唯名」者，此即唯想，是故真實勝義諦中有所安立。然色蘊相無自性空，謂由如是因故，即自性分別，於此容受。所分別者，謂堅強性等境界自性，是故有此分別增相，乃起如是自性分別。如是所有自性分別容受多種，故此皆止，止謂止遣。如是等說皆止自性分別散亂。此般若波羅蜜多本母中，復為前義遣除過失，故說頌言：

「色及色自性， 空如先所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色及色自性， 空如先所說，

彼自性俱相， 分別此止遣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼自性俱相， 分別此止遣。」

此言「如先說」等者，「說」謂言說，謂即如先所有彼說。何所說邪？故上頌言「色及色自性」，此中空故。彼如是說，遣彼自性俱相分別。上言「色」者，即是色之自共二相。此自共相及色自性是等皆空，於大種等俱相之中起分別增相，彼自性俱相分別對治。問：此與前第三止遣俱相分別行相云何？答：若前所說俱相分別散亂者，彼中色及色自性二俱有故；此中止遣俱相者，但為止其自共相故。行相云何？所謂此中堅強性等相差別而有，是謂此中俱相，故此止遣。此亦非唯止遣如是分別，餘諸分別散亂亦復止遣。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「如先說」等者，「說」謂言說，謂即如先所有彼說。何所說邪？故上頌言「色及色自性」，此中空故。彼如是說，遣彼自性俱相分別。上言「色」者，即是色之自共二相。此自共相及色自性是等皆空，於大種等俱相之中起分別增相，彼自性俱相分別對治。問：此與前第三止遣俱相分別行相云何？答：若前所說俱相分別散亂者，彼中色及色自性二俱有故；此中止遣俱相者，但為止其自共相故。行相云何？所謂此中堅強性等相差別而有，是謂此中俱相，故此止遣。此亦非唯止遣如是分別，餘諸分別散亂亦復止遣。復次頌言：

「不生不滅等， 所有諸法觀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不生不滅等， 所有諸法觀；

佛言若散異， 彼差別分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言若散異， 彼差別分別。」

此言「不生」等者，謂即如是世尊於般若波羅蜜多中作如是說，觀於諸法不生不滅，是故如是言，若有散異安處，此即差別分別；若見色等差別生滅之相，即此如是色之自性差別分別此中當離，是即止遣差別分別散亂。此如是說，亦復止遣後諸散亂，所以頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「不生」等者，謂即如是世尊於般若波羅蜜多中作如是說，觀於諸法不生不滅，是故如是言，若有散異安處，此即差別分別；若見色等差別生滅之相，即此如是色之自性差別分別此中當離，是即止遣差別分別散亂。此如是說，亦復止遣後諸散亂，所以頌言：

「虛假名言等， 彼法若分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛假名言等， 彼法若分別，

聲義二非合， 彼非自性意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲義二非合， 彼非自性意。」

此言「虛假」等者，即般若波羅蜜多本母教中和合表示，謂虛假名即想分別，說如後般若波羅蜜多本母教中和會別別如是法，此分別之聲，所有語言法句義等，彼分別俱相，是故聲義二種非自性和合，而非世尊最勝意樂亦非他意樂。若於分別工巧造作，彼復外義取著，即諸愚者安立動亂。如是所行，而非此中有少義可得，以外義執著非語義安立，開諸愚者動亂之門。此中止遣，是相所行隨轉，即於聲義無少可得，以彼如是如名分別不實有故。若於所說事相如名分別，即非意樂。由彼因故，此中一切如名如想分別和合不實，有彼所說事相，故非世尊最勝意樂。何以故？若如名於義分別，即於名義有所增廣，於外事中無實能說所說性故。如是止遣如名於義分別散亂。問：何等分別邪？答：謂名分別。彼名亦復無有說者，是故頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「虛假」等者，即般若波羅蜜多本母教中和合表示，謂虛假名即想分別，說如後般若波羅蜜多本母教中和會別別如是法，此分別之聲，所有語言法句義等，彼分別俱相，是故聲義二種非自性和合，而非世尊最勝意樂亦非他意樂。若於分別工巧造作，彼復外義取著，即諸愚者安立動亂。如是所行，而非此中有少義可得，以外義執著非語義安立，開諸愚者動亂之門。此中止遣，是相所行隨轉，即於聲義無少可得，以彼如是如名分別不實有故。若於所說事相如名分別，即非意樂。由彼因故，此中一切如名如想分別和合不實，有彼所說事相，故非世尊最勝意樂。何以故？若如名於義分別，即於名義有所增廣，於外事中無實能說所說性故。如是止遣如名於義分別散亂。問：何等分別邪？答：謂名分別。彼名亦復無有說者，是故頌言：

「般若波羅蜜， 佛菩薩亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「般若波羅蜜， 佛菩薩亦然；

此所說唯名， 離實義分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此所說唯名， 離實義分別。」

此言「般若波羅蜜」等者，謂名離於義。如是名之實義自性分別，世尊說言，故此止遣。何所說邪？是故頌言「般若波羅蜜，佛菩薩亦然」。此既唯名，般若波羅蜜多中何處容說有實自性？謂由如來如是言故，說名之聲亦無自性。此中所有各別表示佛菩薩名，當知於無二智中非此止遣。此復何因？是故頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「般若波羅蜜」等者，謂名離於義。如是名之實義自性分別，世尊說言，故此止遣。何所說邪？是故頌言「般若波羅蜜，佛菩薩亦然」。此既唯名，般若波羅蜜多中何處容說有實自性？謂由如來如是言故，說名之聲亦無自性。此中所有各別表示佛菩薩名，當知於無二智中非此止遣。此復何因？是故頌言：

「所有聲義止， 此非事止遣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有聲義止， 此非事止遣；

如是餘亦知， 語中義決定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是餘亦知， 語中義決定。」

此言「所有」等者，謂即所有聲、義二種，此說止遣。頌言「此非事止遣」者，謂無二智不止此中事相作用，然彼無言之性不可說故。問：今所說義是為正理，餘處云何？頌自答言「如是餘亦知」。「如是」者，謂即如是從初所說是義決定。「餘」謂所餘種類語中亦然了知，所謂了知此義決定。此中意者，謂於般若波羅蜜多中，如實宣說不顛倒義成就，真實了知一切名性正不可得，以此語義施設表示。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「所有」等者，謂即所有聲、義二種，此說止遣。頌言「此非事止遣」者，謂無二智不止此中事相作用，然彼無言之性不可說故。問：今所說義是為正理，餘處云何？頌自答言「如是餘亦知」。「如是」者，謂即如是從初所說是義決定。「餘」謂所餘種類語中亦然了知，所謂了知此義決定。此中意者，謂於般若波羅蜜多中，如實宣說不顛倒義成就，真實了知一切名性正不可得，以此語義施設表示。復次頌言：

「此無所得正， 一切名實知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此無所得正， 一切名實知；

如義性如是， 不止遣彼聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如義性如是， 不止遣彼聲。」

此言「此無所得」等者，謂如義之性，彼無所有，不可得故，此說為正。此何所說邪？頌自指言「一切名」。問：何人能實知？答：即一切智。「實」者不顛倒義。「知」謂了知，即真實知故。頌言「不止遣彼聲」者，謂若聲、義二種，彼實義性說不可得，以是因故不止彼聲，謂以聞智所取之聲不可止故。如是當知，決定最勝意樂悲愍所行悉無障礙。如是止遣如義於名分別散亂。如是等義真實意樂說已如順。有論頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「此無所得」等者，謂如義之性，彼無所有，不可得故，此說為正。此何所說邪？頌自指言「一切名」。問：何人能實知？答：即一切智。「實」者不顛倒義。「知」謂了知，即真實知故。頌言「不止遣彼聲」者，謂若聲、義二種，彼實義性說不可得，以是因故不止彼聲，謂以聞智所取之聲不可止故。如是當知，決定最勝意樂悲愍所行悉無障礙。如是止遣如義於名分別散亂。如是等義真實意樂說已如順。有論頌言：

「所有所有一切名， 彼彼諸法有所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有所有一切名， 彼彼諸法有所說，

而彼所說非實有， 即一切法同法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼所說非實有， 即一切法同法性。

所有彼名名性空， 能名之名無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有彼名名性空， 能名之名無所有，

而一切法本無名， 立以強名而表示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而一切法本無名， 立以強名而表示。

一切唯名此當知， 一切想中假安立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切唯名此當知， 一切想中假安立，

彼所聚名差別性， 當知彼名無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所聚名差別性， 當知彼名無所有。」

如尊者須菩提所問般若波羅蜜多中，決定止遣聲、義二邪？故頌釋言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如尊者須菩提所問般若波羅蜜多中，決定止遣聲、義二邪？故頌釋言：

「須菩提二離， 聲聲義如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提二離， 聲聲義如是；

菩薩無有名， 我見此有說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無有名， 我見此有說。」

此言「須菩提」等者，謂須菩提了知聲、義二種離其安立。此中意者，聲謂說者之聲，聲義謂所說之義。云何菩薩無有名？以菩薩名無所有、不可見故，須菩提於般若波羅蜜多中乃有所說。此中意者，決定二種分別性最勝意樂中，遠離虛假聲別異之性，此中決定語言向義表示。是故頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「須菩提」等者，謂須菩提了知聲、義二種離其安立。此中意者，聲謂說者之聲，聲義謂所說之義。云何菩薩無有名？以菩薩名無所有、不可見故，須菩提於般若波羅蜜多中乃有所說。此中意者，決定二種分別性最勝意樂中，遠離虛假聲別異之性，此中決定語言向義表示。是故頌言：

「般若波羅蜜， 語無決定生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「般若波羅蜜， 語無決定生，

伺察唯智者， 此義微妙慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伺察唯智者， 此義微妙慧。」

此言「般若波羅蜜」等者，無謂無所有，即般若波羅蜜多中彼和合語決定無所有，無所說、無戲論。如是應知一切語言中所說決定向義。云何是向義？謂即如前如所說義彼解釋門。頌言「伺察唯智者，此義微妙慧」者，「伺察」者，謂細伺審察。「此義」者，即三十二品諸有聲中總說決定。頌言「智者」，即智者之智，能知語義。「微妙慧」者，即畢竟微妙清淨之智。行相云何？謂即此智於一切境界中無著無壞，而般若波羅蜜多於響聲中有所聞故。為表示此義，所以頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「般若波羅蜜」等者，無謂無所有，即般若波羅蜜多中彼和合語決定無所有，無所說、無戲論。如是應知一切語言中所說決定向義。云何是向義？謂即如前如所說義彼解釋門。頌言「伺察唯智者，此義微妙慧」者，「伺察」者，謂細伺審察。「此義」者，即三十二品諸有聲中總說決定。頌言「智者」，即智者之智，能知語義。「微妙慧」者，即畢竟微妙清淨之智。行相云何？謂即此智於一切境界中無著無壞，而般若波羅蜜多於響聲中有所聞故。為表示此義，所以頌言：

「若別義分別， 相續義除遣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若別義分別， 相續義除遣；

般若波羅蜜， 彼言說如響。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜， 彼言說如響。」

此言「相續義」者，謂若往若現相續造作之義。「除遣」者，棄捨義。謂於如是義棄捨執著。何以故？以般若波羅蜜多若見若聞，彼有所說皆如響聲，又如金光對現色相。以是義故，若往若現相續造作，有所分別有所執著，皆應棄捨。由此般若波羅蜜多中，一切所說皆如響聲，是義總略。復次為欲顯明斯義，如有頌云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「相續義」者，謂若往若現相續造作之義。「除遣」者，棄捨義。謂於如是義棄捨執著。何以故？以般若波羅蜜多若見若聞，彼有所說皆如響聲，又如金光對現色相。以是義故，若往若現相續造作，有所分別有所執著，皆應棄捨。由此般若波羅蜜多中，一切所說皆如響聲，是義總略。復次為欲顯明斯義，如有頌云：

「所有諸教勿厭捨， 亦復不應生毀謗； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有諸教勿厭捨， 亦復不應生毀謗；

見如實已住真實， 以彼真實而表說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見如實已住真實， 以彼真實而表說。」

今此義中總略所成，表示頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此義中總略所成，表示頌言：

「總略如是義， 般若等依止； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「總略如是義， 般若等依止；

如是義循環， 復別義依止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是義循環， 復別義依止。」

此言「總略如是等」者，所有十萬頌般若波羅蜜多總略一切如是等義，皆依止此般若波羅蜜多相續三十二品總略攝故。如是當知，後無增廣。頌言「如是義循環」者，謂於如是義一向重復循環研覈。問：研覈何等義邪？頌自答言「別義依止」。此中所說別義之言，即問難別義。問謂分別差別，問難有所依據。謂菩提分法佛功德蘊，於此法中如是重復循環研覈。若如是總略所說所成別義，有依據故，即三十二品各別自性收攝循環。今此所釋八千頌般若波羅蜜多，一切文義普盡所釋，所生福聚畢竟廣大悉用迴向。故頌說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「總略如是等」者，所有十萬頌般若波羅蜜多總略一切如是等義，皆依止此般若波羅蜜多相續三十二品總略攝故。如是當知，後無增廣。頌言「如是義循環」者，謂於如是義一向重復循環研覈。問：研覈何等義邪？頌自答言「別義依止」。此中所說別義之言，即問難別義。問謂分別差別，問難有所依據。謂菩提分法佛功德蘊，於此法中如是重復循環研覈。若如是總略所說所成別義，有依據故，即三十二品各別自性收攝循環。今此所釋八千頌般若波羅蜜多，一切文義普盡所釋，所生福聚畢竟廣大悉用迴向。故頌說言：

「般若波羅蜜， 正攝八千頌； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「般若波羅蜜， 正攝八千頌；

彼所得福蘊， 皆從般若生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所得福蘊， 皆從般若生。」

此言「般若波羅蜜，正攝八千頌」者，謂此八千頌般若波羅蜜多中所說自性。「八千」者，此之數量，普攝如是數量中義。總聚已釋。頌言「正」者，不顛倒義。彼正教中何所生邪？頌自答言「彼所得福蘊」。「得」者獲義。如是清淨所成福聚，皆從般若波羅蜜多出生。以般若波羅蜜多出生故，所得福聚甚深廣大。以是所得深廣福聚，普用迴向一切世間，悉令獲得般若波羅蜜多畢竟勝妙清淨之智，於是無虛妄勝第一義諸正句中如理伺察。我此所造解釋之文所生福聚，今此說意者，普令一切世間悉得清淨。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「般若波羅蜜，正攝八千頌」者，謂此八千頌般若波羅蜜多中所說自性。「八千」者，此之數量，普攝如是數量中義。總聚已釋。頌言「正」者，不顛倒義。彼正教中何所生邪？頌自答言「彼所得福蘊」。「得」者獲義。如是清淨所成福聚，皆從般若波羅蜜多出生。以般若波羅蜜多出生故，所得福聚甚深廣大。以是所得深廣福聚，普用迴向一切世間，悉令獲得般若波羅蜜多畢竟勝妙清淨之智，於是無虛妄勝第一義諸正句中如理伺察。我此所造解釋之文所生福聚，今此說意者，普令一切世間悉得清淨。頌曰：

「釋迦師子諸苾芻， 所有如是福高勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋迦師子諸苾芻， 所有如是福高勝，

此所說意利世間， 由勝福故住真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此所說意利世間， 由勝福故住真實。」