佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三

三寶尊菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大域龍菩薩造本論

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

所言四種清淨者：一、自性清淨；二、離垢清淨；三、所緣清淨；四、平等清淨。初自性清淨者，即是無差別無二之智。行相云何？自性者謂本性不虛假，即真我性。於自性中有如是相，如摩尼寶映現和合。如佛所言一切眾生即如來藏，彼一切法與善逝等而無自性。此如是說，即自性清淨。二離垢清淨者，離垢者即離諸垢染、清淨之義，已如前釋。行相云何？謂所行對治諸有觀力，隨生相應無二之智。此所作已，所有世尊增上意樂事等，即彼實際真如法界。此如是說，即離垢清淨。三所緣清淨者，所緣者謂即所有普盡般若波羅蜜多義等一切所緣境界作用，又彼所得性或所成性亦是所緣，於是所緣中而得清淨。清淨之義已如前釋。此如是說，即所緣清淨。四平等清淨者，平等者齊等無差義，即是平等微妙清淨法界大法光明，彼平等性乃名平等，於是平等中而得清淨。清淨之義已如前釋。此如是說，即平等清淨。如是總說四種清淨即圓成自性，是故說此般若波羅蜜多諸有行相。如是言義，此如是等和合作已，離虛假法，所以頌言「般若波羅蜜」。此中云何？謂即所有般若波羅蜜多，諸有所說言義自性，謂佛世尊一切如是，當知皆依三種相說，非離依他等自性別有所成義。此中所說行相云何？謂若幻喻等見邊說已，即是說彼依他起性而無別異；若依他起性說者，即是幻喻等見邊。何以故？無復有法故。如是餘處亦然應知。復次此中若說止門所有行相，即是說彼遍計之性而無別異；若遍計性說者，即是所說止門。何以故？此法無故。問：圓成實性中，云何可有彼言說門？以彼法中無有性故，如是隨其所生分位，即彼如是所說分位而亦無實。所以頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言四種清淨者：一、自性清淨；二、離垢清淨；三、所緣清淨；四、平等清淨。初自性清淨者，即是無差別無二之智。行相云何？自性者謂本性不虛假，即真我性。於自性中有如是相，如摩尼寶映現和合。如佛所言一切眾生即如來藏，彼一切法與善逝等而無自性。此如是說，即自性清淨。二離垢清淨者，離垢者即離諸垢染、清淨之義，已如前釋。行相云何？謂所行對治諸有觀力，隨生相應無二之智。此所作已，所有世尊增上意樂事等，即彼實際真如法界。此如是說，即離垢清淨。三所緣清淨者，所緣者謂即所有普盡般若波羅蜜多義等一切所緣境界作用，又彼所得性或所成性亦是所緣，於是所緣中而得清淨。清淨之義已如前釋。此如是說，即所緣清淨。四平等清淨者，平等者齊等無差義，即是平等微妙清淨法界大法光明，彼平等性乃名平等，於是平等中而得清淨。清淨之義已如前釋。此如是說，即平等清淨。如是總說四種清淨即圓成自性，是故說此般若波羅蜜多諸有行相。如是言義，此如是等和合作已，離虛假法，所以頌言「般若波羅蜜」。此中云何？謂即所有般若波羅蜜多，諸有所說言義自性，謂佛世尊一切如是，當知皆依三種相說，非離依他等自性別有所成義。此中所說行相云何？謂若幻喻等見邊說已，即是說彼依他起性而無別異；若依他起性說者，即是幻喻等見邊。何以故？無復有法故。如是餘處亦然應知。復次此中若說止門所有行相，即是說彼遍計之性而無別異；若遍計性說者，即是所說止門。何以故？此法無故。問：圓成實性中，云何可有彼言說門？以彼法中無有性故，如是隨其所生分位，即彼如是所說分位而亦無實。所以頌言：

「十分別散亂， 對治如次說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十分別散亂， 對治如次說；

此三種知已， 若即若離說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三種知已， 若即若離說。」

此言「十分別散亂，對治如次說」等者，謂即所有十種分別散亂，今此次第說彼對治，即相違對治及能所對治。所言「三種」者，謂遍計、依他、圓成實性，如是三種如其次第。「知已」者，謂了知已。所言「若即若離說」者，謂般若波羅蜜多教中有即有離故。此中總意，若如是了知已，彼遍計依他等所有諸事相，或即或離，彼一一相如其所說顯明開示。問：此中云何若即若離說遍計等？所以頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「十分別散亂，對治如次說」等者，謂即所有十種分別散亂，今此次第說彼對治，即相違對治及能所對治。所言「三種」者，謂遍計、依他、圓成實性，如是三種如其次第。「知已」者，謂了知已。所言「若即若離說」者，謂般若波羅蜜多教中有即有離故。此中總意，若如是了知已，彼遍計依他等所有諸事相，或即或離，彼一一相如其所說顯明開示。問：此中云何若即若離說遍計等？所以頌言：

「如初語圓成， 依他及遍計， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如初語圓成， 依他及遍計，

無相分別色， 彼散亂止遣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相分別色， 彼散亂止遣。」

此言「如初語」等者，「如」者指法，謂此如是八千頌般若教中最初語言，如彼經云「須菩提！隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等」，此如是語，即最初語。此語依彼圓成、依他、遍計三性而說，如所說相即圓成性等，自色相非無。若於如是自色相中起色無相分別散亂者，世尊於此皆悉止遣。問：復次此義云何了知？答：如彼最初語中依三種義說，所有彼語今於此中略指其義。如彼經云「如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等」，「出」者即出離義，又出生義，或得無上道義。以要言之，或為種種義界。此如是說，由此出生一切義故。此中復能出生稱讚等事，謂佛菩薩等所有稱讚。彼稱讚相如前已說。又如經言「須菩提！隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，應當發起諸境界事」。所言「樂說」者，謂得樂說慧及得樂說光明，故名樂說。此如是等一段經文，即依他起性所說事相。若如彼經從「須菩提乃至出生等」全段經文，其中若有說彼實義，即是依彼遍計性說。又如經言「如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等」此一段經文，即圓成實性所說事相。此中總意，由此因故依三種義宣說般若波羅蜜多，是故所說有即有離。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「如初語」等者，「如」者指法，謂此如是八千頌般若教中最初語言，如彼經云「須菩提！隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等」，此如是語，即最初語。此語依彼圓成、依他、遍計三性而說，如所說相即圓成性等，自色相非無。若於如是自色相中起色無相分別散亂者，世尊於此皆悉止遣。問：復次此義云何了知？答：如彼最初語中依三種義說，所有彼語今於此中略指其義。如彼經云「如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等」，「出」者即出離義，又出生義，或得無上道義。以要言之，或為種種義界。此如是說，由此出生一切義故。此中復能出生稱讚等事，謂佛菩薩等所有稱讚。彼稱讚相如前已說。又如經言「須菩提！隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，應當發起諸境界事」。所言「樂說」者，謂得樂說慧及得樂說光明，故名樂說。此如是等一段經文，即依他起性所說事相。若如彼經從「須菩提乃至出生等」全段經文，其中若有說彼實義，即是依彼遍計性說。又如經言「如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等」此一段經文，即圓成實性所說事相。此中總意，由此因故依三種義宣說般若波羅蜜多，是故所說有即有離。復次頌言：

「彼佛亦菩提， 不見說者等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛亦菩提， 不見說者等，

至了畢此知， 止遣遍計性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至了畢此知， 止遣遍計性。」

此言「彼」者謂即彼因。此中云何？謂諸愚者於般若波羅蜜多教中取著句義，執實能知所知，起諸遍計，故此止遣。問：何法能止邪？答：止法應知。問：何人是說者？頌自答言「彼佛亦菩提，不見說者等」。此中云何？謂如所應安立句義，能覺了者即是佛故。「菩提」者，謂離煩惱所知二障之智。「等」即等攝菩薩聲聞。所言「說」者即是佛等。謂若有於蘊等自性中顛倒遍計者，佛為說彼止遣法故。此中如是即有彼說者，頌言「不見」者，如理應知。問：而彼所說，何等是其分限？頌自答言「至了畢」，謂此般若波羅蜜多教中，自初至末而悉周畢，是為分限。頌言「止遣遍計性」者，謂此所說佛及菩提不見等義，皆是止遣有相分別遍計性故。問：云何此中但止遍計性、不止圓成邪？頌自通言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「彼」者謂即彼因。此中云何？謂諸愚者於般若波羅蜜多教中取著句義，執實能知所知，起諸遍計，故此止遣。問：何法能止邪？答：止法應知。問：何人是說者？頌自答言「彼佛亦菩提，不見說者等」。此中云何？謂如所應安立句義，能覺了者即是佛故。「菩提」者，謂離煩惱所知二障之智。「等」即等攝菩薩聲聞。所言「說」者即是佛等。謂若有於蘊等自性中顛倒遍計者，佛為說彼止遣法故。此中如是即有彼說者，頌言「不見」者，如理應知。問：而彼所說，何等是其分限？頌自答言「至了畢」，謂此般若波羅蜜多教中，自初至末而悉周畢，是為分限。頌言「止遣遍計性」者，謂此所說佛及菩提不見等義，皆是止遣有相分別遍計性故。問：云何此中但止遍計性、不止圓成邪？頌自通言：

「自性空彼色， 俱相何所有？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自性空彼色， 俱相何所有？

此別異語中， 了知已彼止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此別異語中， 了知已彼止。」

此言「自性」等者，「自性」者即本性義。「空彼色」者，謂色自性空。若彼智相見有色故即有所取，如是一切計色有實彼為對礙，於俱相中而有增相還成分別。所分別相其云何有？所以頌言「俱相何所有」。「俱相」者即二俱相，謂色自性於勝義諦中無所取分位，譬如人角，其義應知。是故但止遍計、不止圓成。何以故？勝義諦中非有性故。頌言「此別異語中，了知已彼止」者。「此」者因義。「了知」者解了義。謂由於彼別異語中善了知已，即能遠離。所言「彼止」者，「止」謂止遣，謂即止彼所有遍計。此如是等當知皆是止遣。俱相分別散亂後，當止遣毀謗分別散亂，如彼頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「自性」等者，「自性」者即本性義。「空彼色」者，謂色自性空。若彼智相見有色故即有所取，如是一切計色有實彼為對礙，於俱相中而有增相還成分別。所分別相其云何有？所以頌言「俱相何所有」。「俱相」者即二俱相，謂色自性於勝義諦中無所取分位，譬如人角，其義應知。是故但止遍計、不止圓成。何以故？勝義諦中非有性故。頌言「此別異語中，了知已彼止」者。「此」者因義。「了知」者解了義。謂由於彼別異語中善了知已，即能遠離。所言「彼止」者，「止」謂止遣，謂即止彼所有遍計。此如是等當知皆是止遣。俱相分別散亂後，當止遣毀謗分別散亂，如彼頌言：

「此不空故空， 如是語所說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此不空故空， 如是語所說；

諸毀謗分別， 一切說皆止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸毀謗分別， 一切說皆止。」

所言「此不空故空」等者，謂佛世尊於般若波羅蜜多本母中，宣說如是不空故空。所言「如是語所說」者，謂即說此如是語故。所說云何？所謂不空故空，空性離故。所言「諸毀謗分別」者，若有於此不空故空中取空自性者，是即毀謗分別，今悉止遣。所言「一切說皆止」者，「一切」者謂一切處、一切種類。「說」謂言說，謂佛世尊不但此中止遣遍計分別，於一切處執空之言皆悉止遣。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言「此不空故空」等者，謂佛世尊於般若波羅蜜多本母中，宣說如是不空故空。所言「如是語所說」者，謂即說此如是語故。所說云何？所謂不空故空，空性離故。所言「諸毀謗分別」者，若有於此不空故空中取空自性者，是即毀謗分別，今悉止遣。所言「一切說皆止」者，「一切」者謂一切處、一切種類。「說」謂言說，謂佛世尊不但此中止遣遍計分別，於一切處執空之言皆悉止遣。復次頌言：

「如幻亦然佛， 彼如夢亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如幻亦然佛， 彼如夢亦然，

如是如次知， 智語邊決定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是如次知， 智語邊決定。」

此言「如幻亦然佛，彼如夢亦然」等者，當知此說亦是止遣毀謗分別。「如幻」者，以幻喻法故名如幻。何者如幻？謂即佛故。「亦然」者，相續說義。「如夢亦然」者，謂即彼佛亦復如夢。此中若有說佛之言，當知皆是說無二智。而彼自性與異生等相續有故，但為無明幻等之所覆故，而諸愚者乃於自相隱而不現。頌言「如是如次知，智語邊決定」者，謂如是所說，如其次第如理而知。「知」謂了知。問：何人能知？頌答言「智」，「智」即智者。問：何等是語邊決定？答：所謂一切法如幻。問：此中止遣毀謗分別，如是知已，後復云何有所開示？所以頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「如幻亦然佛，彼如夢亦然」等者，當知此說亦是止遣毀謗分別。「如幻」者，以幻喻法故名如幻。何者如幻？謂即佛故。「亦然」者，相續說義。「如夢亦然」者，謂即彼佛亦復如夢。此中若有說佛之言，當知皆是說無二智。而彼自性與異生等相續有故，但為無明幻等之所覆故，而諸愚者乃於自相隱而不現。頌言「如是如次知，智語邊決定」者，謂如是所說，如其次第如理而知。「知」謂了知。問：何人能知？頌答言「智」，「智」即智者。問：何等是語邊決定？答：所謂一切法如幻。問：此中止遣毀謗分別，如是知已，後復云何有所開示？所以頌言：

「諸同等所作， 此說佛如幻； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸同等所作， 此說佛如幻；

幻喻等言等， 此說依他性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻喻等言等， 此說依他性。」

此言「諸同等所作，此說佛如幻」等者，「同所作」者，謂同其幻。此中意者，若一切處無二智中無所生者，彼諸同等所作說不相應。何所以邪？以諸幻等皆有性故。此中如是佛亦有性，是故頌言「說佛如幻」。頌言「幻喻等言等，此說依他性」者，上言「等」者，等攝夢等。復言「等」者，即是因義。「說」謂言說。若說幻喻等言，即是說彼依他起性，此依他性佛所說故。依他者謂依屬於他，故名依他。此依他者，即無明自體。此等分位有所依止，即此如幻說佛亦然。是故應知，非一切種一切無性，以自性清淨故。彼等幻喻佛等所說，一切皆然。如是等說，若有毀謗分別者，彼非如來藏，一切眾生非無二智。何以故？於一切有中毀謗分別故。由如是故，於所成義而悉不成亦不和合。問：若勝義諦中無二之智即是如來者，云何此中說異生智邪？為破此疑，所以頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「諸同等所作，此說佛如幻」等者，「同所作」者，謂同其幻。此中意者，若一切處無二智中無所生者，彼諸同等所作說不相應。何所以邪？以諸幻等皆有性故。此中如是佛亦有性，是故頌言「說佛如幻」。頌言「幻喻等言等，此說依他性」者，上言「等」者，等攝夢等。復言「等」者，即是因義。「說」謂言說。若說幻喻等言，即是說彼依他起性，此依他性佛所說故。依他者謂依屬於他，故名依他。此依他者，即無明自體。此等分位有所依止，即此如幻說佛亦然。是故應知，非一切種一切無性，以自性清淨故。彼等幻喻佛等所說，一切皆然。如是等說，若有毀謗分別者，彼非如來藏，一切眾生非無二智。何以故？於一切有中毀謗分別故。由如是故，於所成義而悉不成亦不和合。問：若勝義諦中無二之智即是如來者，云何此中說異生智邪？為破此疑，所以頌言：

「若諸異生智， 彼自性清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸異生智， 彼自性清淨，

故說彼佛言， 菩薩亦如佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故說彼佛言， 菩薩亦如佛。」

此言「若諸異生智，彼自性清淨」者，即諸異生本性清淨體即自性清淨之智。所云「說彼佛言」者，謂說彼佛如實無二智故，此說異生智亦復同等。問：若以所行相中如是說者，其復何如？頌自答言「菩薩亦如佛」，以無二智所生如是義故，是故菩薩亦即如佛。由此因故，佛及菩薩說無別異。問：若異生、若諸佛於如實智中有所生者，云何前言無所得邪？頌自通言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「若諸異生智，彼自性清淨」者，即諸異生本性清淨體即自性清淨之智。所云「說彼佛言」者，謂說彼佛如實無二智故，此說異生智亦復同等。問：若以所行相中如是說者，其復何如？頌自答言「菩薩亦如佛」，以無二智所生如是義故，是故菩薩亦即如佛。由此因故，佛及菩薩說無別異。問：若異生、若諸佛於如實智中有所生者，云何前言無所得邪？頌自通言：

「自性自色覆， 彼無明因作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自性自色覆， 彼無明因作，

如幻別異現， 果如夢棄捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如幻別異現， 果如夢棄捨。」

此言「自性自色覆，彼無明因作」者，謂諸異生和合自識自性無二，由彼無明為因所作起我我所，我謂自性、我所謂自色。以自色覆故、別異所現故起二相，是相無二亦無有實。此復何如？頌言「如幻」。於是如幻無自性中取實物性，而彼所取與無二智而為對礙。問：若此無二智自性與異生智自性平等說者，何故異生識中無所出現？答：以能取、所取顛倒之性所隱覆故。然如來識中於一切時常所出現，以清淨性故。問：若諸異生清淨性中而無有果真實出現者，即一切時無明堅著，其復云何？是故頌文破此疑，言「果如夢棄捨」。「棄捨」者即不取著義。此中意者，所有自性清淨智中非無果性，但為無明所隱覆故。如聞思等慧和合所作，其所得果而無實義，此中亦然。如夢中果，覺無實義，無相可表。雖和合而作，似有所得，得已棄捨。此說決定是為正理。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「自性自色覆，彼無明因作」者，謂諸異生和合自識自性無二，由彼無明為因所作起我我所，我謂自性、我所謂自色。以自色覆故、別異所現故起二相，是相無二亦無有實。此復何如？頌言「如幻」。於是如幻無自性中取實物性，而彼所取與無二智而為對礙。問：若此無二智自性與異生智自性平等說者，何故異生識中無所出現？答：以能取、所取顛倒之性所隱覆故。然如來識中於一切時常所出現，以清淨性故。問：若諸異生清淨性中而無有果真實出現者，即一切時無明堅著，其復云何？是故頌文破此疑，言「果如夢棄捨」。「棄捨」者即不取著義。此中意者，所有自性清淨智中非無果性，但為無明所隱覆故。如聞思等慧和合所作，其所得果而無實義，此中亦然。如夢中果，覺無實義，無相可表。雖和合而作，似有所得，得已棄捨。此說決定是為正理。復次頌言：

「無二別異說， 果等定毀謗； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無二別異說， 果等定毀謗；

毀謗諸分別， 彼毀謗此說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀謗諸分別， 彼毀謗此說。」

此言「無二別異說」等者，謂諸愚夫於無二智中，別異所現起顛倒見，著於二種境界之相。頌言「果等定毀謗」者，「果等」者謂於果等境界真如相中決定毀謗。今此止遣，頌言「毀謗諸分別」等者，謂毀謗故起諸分別，而彼毀謗諸分別等今悉止遣。頌言「此說」者，為止遣故，今此說言不空故空，為令棄捨彼虛假說。應知此中色即是空。復次此中一性分別有所起現，此復云何？謂般若波羅蜜多本母中說「若色空即非色」。作此如是和合所說，為令止遣一性分別決定語義，所以頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「無二別異說」等者，謂諸愚夫於無二智中，別異所現起顛倒見，著於二種境界之相。頌言「果等定毀謗」者，「果等」者謂於果等境界真如相中決定毀謗。今此止遣，頌言「毀謗諸分別」等者，謂毀謗故起諸分別，而彼毀謗諸分別等今悉止遣。頌言「此說」者，為止遣故，今此說言不空故空，為令棄捨彼虛假說。應知此中色即是空。復次此中一性分別有所起現，此復云何？謂般若波羅蜜多本母中說「若色空即非色」。作此如是和合所說，為令止遣一性分別決定語義，所以頌言：

「色空非和合， 彼互相違礙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色空非和合， 彼互相違礙；

無色無空名， 色相自和合。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色無空名， 色相自和合。」

此言「色空非和合」者，謂色與空不和合故，不和合者不相應義。問：何故不和合？頌自答言「彼互相違礙」，謂色、空二互相害故。相違行相此中云何？頌言「無色無空名」，謂若無色即無空，以無自性故，譬如虛空蓮華。其義應知。頌言「名」者即印可義，印可此說無自性故。頌言「色相自和合」者，謂青黃赤白眾色之相而自和合。此中總意，彼有自性及無自性，應知二種決定相違。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「色空非和合」者，謂色與空不和合故，不和合者不相應義。問：何故不和合？頌自答言「彼互相違礙」，謂色、空二互相害故。相違行相此中云何？頌言「無色無空名」，謂若無色即無空，以無自性故，譬如虛空蓮華。其義應知。頌言「名」者即印可義，印可此說無自性故。頌言「色相自和合」者，謂青黃赤白眾色之相而自和合。此中總意，彼有自性及無自性，應知二種決定相違。復次頌言：

「此一性分別， 對治種種性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此一性分別， 對治種種性；

空不異彼色， 彼空何所有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空不異彼色， 彼空何所有？」

所言「此一性分別」等者，「此」者因義。由是因故，謂即表示對治止遣一性分別。是故此般若波羅蜜多教中所說「若色空即非色」，此中如是為令止遣一性分別故，所以頌言「空不異彼色，彼空何所有」。如上頌言「對治種種性」者，謂即止遣種種性中有所分別。是故此般若波羅蜜多本母中作如是說「所謂空不異色」。此如是語云何所作？以空礙色故。問：何所止邪？答：止遣種種性分別。此復何因？所謂彼空不異色蘊之相，色何所有？是故此說色即是空，離空無有少色可得，以無所有故。如是所說，悉為止遣種種性分別散亂。問：此復何因離空無色？所以頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言「此一性分別」等者，「此」者因義。由是因故，謂即表示對治止遣一性分別。是故此般若波羅蜜多教中所說「若色空即非色」，此中如是為令止遣一性分別故，所以頌言「空不異彼色，彼空何所有」。如上頌言「對治種種性」者，謂即止遣種種性中有所分別。是故此般若波羅蜜多本母中作如是說「所謂空不異色」。此如是語云何所作？以空礙色故。問：何所止邪？答：止遣種種性分別。此復何因？所謂彼空不異色蘊之相，色何所有？是故此說色即是空，離空無有少色可得，以無所有故。如是所說，悉為止遣種種性分別散亂。問：此復何因離空無色？所以頌言：

「此無實所現， 彼無明所起； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此無實所現， 彼無明所起；

此無實能表， 彼說無明故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無實能表， 彼說無明故。」

所言「此無實所現」等者，「無實」者謂無所有，此所出現而為對礙。頌言「彼無明所起」者，謂所有色，彼色自性有所執著，無明所起。「執著」者蓋障義。若於如是不實所現中取著有性者，是為蓋障，是故此中增上意說空不異色。問：所有諸異生自性清淨智，云何彼中說無明言？是故頌文破此疑，言「此無實能表，彼說無明故」。「無實」者謂不實句義，「表」即表了，「能」謂力能。為無實故，非所能表。此中總意，說無明故非勝義諦。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言「此無實所現」等者，「無實」者謂無所有，此所出現而為對礙。頌言「彼無明所起」者，謂所有色，彼色自性有所執著，無明所起。「執著」者蓋障義。若於如是不實所現中取著有性者，是為蓋障，是故此中增上意說空不異色。問：所有諸異生自性清淨智，云何彼中說無明言？是故頌文破此疑，言「此無實能表，彼說無明故」。「無實」者謂不實句義，「表」即表了，「能」謂力能。為無實故，非所能表。此中總意，說無明故非勝義諦。復次頌言：

「此如是說色， 般若波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此如是說色， 般若波羅蜜，

無二二如是， 二分別對治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無二二如是， 二分別對治。」

所言「此如是說色，般若波羅蜜」等者，謂此般若波羅蜜多所說色義，即自性清淨智，而能遣除能取所取隱覆性故，般若中所說者即慧力故。問：若無明相分別起現，彼以何對治？頌自答言「無二二如是，二分別對治」。此中意者，若彼如是二有所現，即以勝義相中無二自性清淨之智而為對治，即對治彼有性無性二分別相。復由聞思修慧和合對治。如是對治彼二相已，此如是義是即真實如理對治，如曠野中見其陽焰妄生水想。其義應知。此中如是如來最上真實了知故，於般若波羅蜜多本母中如實而說。復次當知，此般若波羅蜜多中所說十種分別散亂，皆以無分別智而為對治。問：若如是者，何故總攝但說二種分別對治？豈非過失邪？答：此亦無過。謂即如是於此二中而能隱攝，亦能止遣餘諸分別，是故此意總攝二種。又問：若此二種已能隱攝餘分別者，何故世尊復說多種分別散亂邪？答：此中意者，但為眾生意差別故，義自和合。且止斯論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言「此如是說色，般若波羅蜜」等者，謂此般若波羅蜜多所說色義，即自性清淨智，而能遣除能取所取隱覆性故，般若中所說者即慧力故。問：若無明相分別起現，彼以何對治？頌自答言「無二二如是，二分別對治」。此中意者，若彼如是二有所現，即以勝義相中無二自性清淨之智而為對治，即對治彼有性無性二分別相。復由聞思修慧和合對治。如是對治彼二相已，此如是義是即真實如理對治，如曠野中見其陽焰妄生水想。其義應知。此中如是如來最上真實了知故，於般若波羅蜜多本母中如實而說。復次當知，此般若波羅蜜多中所說十種分別散亂，皆以無分別智而為對治。問：若如是者，何故總攝但說二種分別對治？豈非過失邪？答：此亦無過。謂即如是於此二中而能隱攝，亦能止遣餘諸分別，是故此意總攝二種。又問：若此二種已能隱攝餘分別者，何故世尊復說多種分別散亂邪？答：此中意者，但為眾生意差別故，義自和合。且止斯論。