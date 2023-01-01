佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論
三寶尊菩薩造 大域龍菩薩造本論 宋 施護等譯4卷CBETA T1517大于一万字 3 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三
佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三
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三寶尊菩薩造
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大域龍菩薩造本論
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西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯
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所言四種清淨者：一、自性清淨；二、離垢清淨；三、所緣清淨；四、平等清淨。初自性清淨者，即是無差別無二之智。行相云何？自性者謂本性不虛假，即真我性。於自性中有如是相，如摩尼寶映現和合。如佛所言一切眾生即如來藏，彼一切法與善逝等而無自性。此如是說，即自性清淨。二離垢清淨者，離垢者即離諸垢染、清淨之義，已如前釋。行相云何？謂所行對治諸有觀力，隨生相應無二之智。此所作已，所有世尊增上意樂事等，即彼實際真如法界。此如是說，即離垢清淨。三所緣清淨者，所緣者謂即所有普盡般若波羅蜜多義等一切所緣境界作用，又彼所得性或所成性亦是所緣，於是所緣中而得清淨。清淨之義已如前釋。此如是說，即所緣清淨。四平等清淨者，平等者齊等無差義，即是平等微妙清淨法界大法光明，彼平等性乃名平等，於是平等中而得清淨。清淨之義已如前釋。此如是說，即平等清淨。如是總說四種清淨即圓成自性，是故說此般若波羅蜜多諸有行相。如是言義，此如是等和合作已，離虛假法，所以頌言「般若波羅蜜」。此中云何？謂即所有般若波羅蜜多，諸有所說言義自性，謂佛世尊一切如是，當知皆依三種相說，非離依他等自性別有所成義。此中所說行相云何？謂若幻喻等見邊說已，即是說彼依他起性而無別異；若依他起性說者，即是幻喻等見邊。何以故？無復有法故。如是餘處亦然應知。復次此中若說止門所有行相，即是說彼遍計之性而無別異；若遍計性說者，即是所說止門。何以故？此法無故。問：圓成實性中，云何可有彼言說門？以彼法中無有性故，如是隨其所生分位，即彼如是所說分位而亦無實。所以頌言：
所言四種清淨者：一、自性清淨；二、離垢清淨；三、所緣清淨；四、平等清淨。初自性清淨者，即是無差別無二之智。行相云何？自性者謂本性不虛假，即真我性。於自性中有如是相，如摩尼寶映現和合。如佛所言一切眾生即如來藏，彼一切法與善逝等而無自性。此如是說，即自性清淨。二離垢清淨者，離垢者即離諸垢染、清淨之義，已如前釋。行相云何？謂所行對治諸有觀力，隨生相應無二之智。此所作已，所有世尊增上意樂事等，即彼實際真如法界。此如是說，即離垢清淨。三所緣清淨者，所緣者謂即所有普盡般若波羅蜜多義等一切所緣境界作用，又彼所得性或所成性亦是所緣，於是所緣中而得清淨。清淨之義已如前釋。此如是說，即所緣清淨。四平等清淨者，平等者齊等無差義，即是平等微妙清淨法界大法光明，彼平等性乃名平等，於是平等中而得清淨。清淨之義已如前釋。此如是說，即平等清淨。如是總說四種清淨即圓成自性，是故說此般若波羅蜜多諸有行相。如是言義，此如是等和合作已，離虛假法，所以頌言「般若波羅蜜」。此中云何？謂即所有般若波羅蜜多，諸有所說言義自性，謂佛世尊一切如是，當知皆依三種相說，非離依他等自性別有所成義。此中所說行相云何？謂若幻喻等見邊說已，即是說彼依他起性而無別異；若依他起性說者，即是幻喻等見邊。何以故？無復有法故。如是餘處亦然應知。復次此中若說止門所有行相，即是說彼遍計之性而無別異；若遍計性說者，即是所說止門。何以故？此法無故。問：圓成實性中，云何可有彼言說門？以彼法中無有性故，如是隨其所生分位，即彼如是所說分位而亦無實。所以頌言：
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「十分別散亂， 對治如次說；
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此三種知已， 若即若離說。」
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此言「十分別散亂，對治如次說」等者，謂即所有十種分別散亂，今此次第說彼對治，即相違對治及能所對治。所言「三種」者，謂遍計、依他、圓成實性，如是三種如其次第。「知已」者，謂了知已。所言「若即若離說」者，謂般若波羅蜜多教中有即有離故。此中總意，若如是了知已，彼遍計依他等所有諸事相，或即或離，彼一一相如其所說顯明開示。問：此中云何若即若離說遍計等？所以頌言：
此言「十分別散亂，對治如次說」等者，謂即所有十種分別散亂，今此次第說彼對治，即相違對治及能所對治。所言「三種」者，謂遍計、依他、圓成實性，如是三種如其次第。「知已」者，謂了知已。所言「若即若離說」者，謂般若波羅蜜多教中有即有離故。此中總意，若如是了知已，彼遍計依他等所有諸事相，或即或離，彼一一相如其所說顯明開示。問：此中云何若即若離說遍計等？所以頌言：
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「如初語圓成， 依他及遍計，
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無相分別色， 彼散亂止遣。」
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此言「如初語」等者，「如」者指法，謂此如是八千頌般若教中最初語言，如彼經云「須菩提！隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等」，此如是語，即最初語。此語依彼圓成、依他、遍計三性而說，如所說相即圓成性等，自色相非無。若於如是自色相中起色無相分別散亂者，世尊於此皆悉止遣。問：復次此義云何了知？答：如彼最初語中依三種義說，所有彼語今於此中略指其義。如彼經云「如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等」，「出」者即出離義，又出生義，或得無上道義。以要言之，或為種種義界。此如是說，由此出生一切義故。此中復能出生稱讚等事，謂佛菩薩等所有稱讚。彼稱讚相如前已說。又如經言「須菩提！隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，應當發起諸境界事」。所言「樂說」者，謂得樂說慧及得樂說光明，故名樂說。此如是等一段經文，即依他起性所說事相。若如彼經從「須菩提乃至出生等」全段經文，其中若有說彼實義，即是依彼遍計性說。又如經言「如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等」此一段經文，即圓成實性所說事相。此中總意，由此因故依三種義宣說般若波羅蜜多，是故所說有即有離。復次頌言：
此言「如初語」等者，「如」者指法，謂此如是八千頌般若教中最初語言，如彼經云「須菩提！隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等」，此如是語，即最初語。此語依彼圓成、依他、遍計三性而說，如所說相即圓成性等，自色相非無。若於如是自色相中起色無相分別散亂者，世尊於此皆悉止遣。問：復次此義云何了知？答：如彼最初語中依三種義說，所有彼語今於此中略指其義。如彼經云「如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等」，「出」者即出離義，又出生義，或得無上道義。以要言之，或為種種義界。此如是說，由此出生一切義故。此中復能出生稱讚等事，謂佛菩薩等所有稱讚。彼稱讚相如前已說。又如經言「須菩提！隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，應當發起諸境界事」。所言「樂說」者，謂得樂說慧及得樂說光明，故名樂說。此如是等一段經文，即依他起性所說事相。若如彼經從「須菩提乃至出生等」全段經文，其中若有說彼實義，即是依彼遍計性說。又如經言「如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等」此一段經文，即圓成實性所說事相。此中總意，由此因故依三種義宣說般若波羅蜜多，是故所說有即有離。復次頌言：
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「彼佛亦菩提， 不見說者等，
「彼佛亦菩提， 不見說者等，
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至了畢此知， 止遣遍計性。」
至了畢此知， 止遣遍計性。」
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此言「彼」者謂即彼因。此中云何？謂諸愚者於般若波羅蜜多教中取著句義，執實能知所知，起諸遍計，故此止遣。問：何法能止邪？答：止法應知。問：何人是說者？頌自答言「彼佛亦菩提，不見說者等」。此中云何？謂如所應安立句義，能覺了者即是佛故。「菩提」者，謂離煩惱所知二障之智。「等」即等攝菩薩聲聞。所言「說」者即是佛等。謂若有於蘊等自性中顛倒遍計者，佛為說彼止遣法故。此中如是即有彼說者，頌言「不見」者，如理應知。問：而彼所說，何等是其分限？頌自答言「至了畢」，謂此般若波羅蜜多教中，自初至末而悉周畢，是為分限。頌言「止遣遍計性」者，謂此所說佛及菩提不見等義，皆是止遣有相分別遍計性故。問：云何此中但止遍計性、不止圓成邪？頌自通言：
此言「彼」者謂即彼因。此中云何？謂諸愚者於般若波羅蜜多教中取著句義，執實能知所知，起諸遍計，故此止遣。問：何法能止邪？答：止法應知。問：何人是說者？頌自答言「彼佛亦菩提，不見說者等」。此中云何？謂如所應安立句義，能覺了者即是佛故。「菩提」者，謂離煩惱所知二障之智。「等」即等攝菩薩聲聞。所言「說」者即是佛等。謂若有於蘊等自性中顛倒遍計者，佛為說彼止遣法故。此中如是即有彼說者，頌言「不見」者，如理應知。問：而彼所說，何等是其分限？頌自答言「至了畢」，謂此般若波羅蜜多教中，自初至末而悉周畢，是為分限。頌言「止遣遍計性」者，謂此所說佛及菩提不見等義，皆是止遣有相分別遍計性故。問：云何此中但止遍計性、不止圓成邪？頌自通言：
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「自性空彼色， 俱相何所有？
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此別異語中， 了知已彼止。」
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此言「自性」等者，「自性」者即本性義。「空彼色」者，謂色自性空。若彼智相見有色故即有所取，如是一切計色有實彼為對礙，於俱相中而有增相還成分別。所分別相其云何有？所以頌言「俱相何所有」。「俱相」者即二俱相，謂色自性於勝義諦中無所取分位，譬如人角，其義應知。是故但止遍計、不止圓成。何以故？勝義諦中非有性故。頌言「此別異語中，了知已彼止」者。「此」者因義。「了知」者解了義。謂由於彼別異語中善了知已，即能遠離。所言「彼止」者，「止」謂止遣，謂即止彼所有遍計。此如是等當知皆是止遣。俱相分別散亂後，當止遣毀謗分別散亂，如彼頌言：
此言「自性」等者，「自性」者即本性義。「空彼色」者，謂色自性空。若彼智相見有色故即有所取，如是一切計色有實彼為對礙，於俱相中而有增相還成分別。所分別相其云何有？所以頌言「俱相何所有」。「俱相」者即二俱相，謂色自性於勝義諦中無所取分位，譬如人角，其義應知。是故但止遍計、不止圓成。何以故？勝義諦中非有性故。頌言「此別異語中，了知已彼止」者。「此」者因義。「了知」者解了義。謂由於彼別異語中善了知已，即能遠離。所言「彼止」者，「止」謂止遣，謂即止彼所有遍計。此如是等當知皆是止遣。俱相分別散亂後，當止遣毀謗分別散亂，如彼頌言：
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「此不空故空， 如是語所說；
「此不空故空， 如是語所說；
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諸毀謗分別， 一切說皆止。」
諸毀謗分別， 一切說皆止。」
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所言「此不空故空」等者，謂佛世尊於般若波羅蜜多本母中，宣說如是不空故空。所言「如是語所說」者，謂即說此如是語故。所說云何？所謂不空故空，空性離故。所言「諸毀謗分別」者，若有於此不空故空中取空自性者，是即毀謗分別，今悉止遣。所言「一切說皆止」者，「一切」者謂一切處、一切種類。「說」謂言說，謂佛世尊不但此中止遣遍計分別，於一切處執空之言皆悉止遣。復次頌言：
所言「此不空故空」等者，謂佛世尊於般若波羅蜜多本母中，宣說如是不空故空。所言「如是語所說」者，謂即說此如是語故。所說云何？所謂不空故空，空性離故。所言「諸毀謗分別」者，若有於此不空故空中取空自性者，是即毀謗分別，今悉止遣。所言「一切說皆止」者，「一切」者謂一切處、一切種類。「說」謂言說，謂佛世尊不但此中止遣遍計分別，於一切處執空之言皆悉止遣。復次頌言：
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「如幻亦然佛， 彼如夢亦然，
「如幻亦然佛， 彼如夢亦然，
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如是如次知， 智語邊決定。」
如是如次知， 智語邊決定。」
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此言「如幻亦然佛，彼如夢亦然」等者，當知此說亦是止遣毀謗分別。「如幻」者，以幻喻法故名如幻。何者如幻？謂即佛故。「亦然」者，相續說義。「如夢亦然」者，謂即彼佛亦復如夢。此中若有說佛之言，當知皆是說無二智。而彼自性與異生等相續有故，但為無明幻等之所覆故，而諸愚者乃於自相隱而不現。頌言「如是如次知，智語邊決定」者，謂如是所說，如其次第如理而知。「知」謂了知。問：何人能知？頌答言「智」，「智」即智者。問：何等是語邊決定？答：所謂一切法如幻。問：此中止遣毀謗分別，如是知已，後復云何有所開示？所以頌言：
此言「如幻亦然佛，彼如夢亦然」等者，當知此說亦是止遣毀謗分別。「如幻」者，以幻喻法故名如幻。何者如幻？謂即佛故。「亦然」者，相續說義。「如夢亦然」者，謂即彼佛亦復如夢。此中若有說佛之言，當知皆是說無二智。而彼自性與異生等相續有故，但為無明幻等之所覆故，而諸愚者乃於自相隱而不現。頌言「如是如次知，智語邊決定」者，謂如是所說，如其次第如理而知。「知」謂了知。問：何人能知？頌答言「智」，「智」即智者。問：何等是語邊決定？答：所謂一切法如幻。問：此中止遣毀謗分別，如是知已，後復云何有所開示？所以頌言：
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「諸同等所作， 此說佛如幻；
「諸同等所作， 此說佛如幻；
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幻喻等言等， 此說依他性。」
幻喻等言等， 此說依他性。」
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此言「諸同等所作，此說佛如幻」等者，「同所作」者，謂同其幻。此中意者，若一切處無二智中無所生者，彼諸同等所作說不相應。何所以邪？以諸幻等皆有性故。此中如是佛亦有性，是故頌言「說佛如幻」。頌言「幻喻等言等，此說依他性」者，上言「等」者，等攝夢等。復言「等」者，即是因義。「說」謂言說。若說幻喻等言，即是說彼依他起性，此依他性佛所說故。依他者謂依屬於他，故名依他。此依他者，即無明自體。此等分位有所依止，即此如幻說佛亦然。是故應知，非一切種一切無性，以自性清淨故。彼等幻喻佛等所說，一切皆然。如是等說，若有毀謗分別者，彼非如來藏，一切眾生非無二智。何以故？於一切有中毀謗分別故。由如是故，於所成義而悉不成亦不和合。問：若勝義諦中無二之智即是如來者，云何此中說異生智邪？為破此疑，所以頌言：
此言「諸同等所作，此說佛如幻」等者，「同所作」者，謂同其幻。此中意者，若一切處無二智中無所生者，彼諸同等所作說不相應。何所以邪？以諸幻等皆有性故。此中如是佛亦有性，是故頌言「說佛如幻」。頌言「幻喻等言等，此說依他性」者，上言「等」者，等攝夢等。復言「等」者，即是因義。「說」謂言說。若說幻喻等言，即是說彼依他起性，此依他性佛所說故。依他者謂依屬於他，故名依他。此依他者，即無明自體。此等分位有所依止，即此如幻說佛亦然。是故應知，非一切種一切無性，以自性清淨故。彼等幻喻佛等所說，一切皆然。如是等說，若有毀謗分別者，彼非如來藏，一切眾生非無二智。何以故？於一切有中毀謗分別故。由如是故，於所成義而悉不成亦不和合。問：若勝義諦中無二之智即是如來者，云何此中說異生智邪？為破此疑，所以頌言：
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「若諸異生智， 彼自性清淨，
「若諸異生智， 彼自性清淨，
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故說彼佛言， 菩薩亦如佛。」
故說彼佛言， 菩薩亦如佛。」
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此言「若諸異生智，彼自性清淨」者，即諸異生本性清淨體即自性清淨之智。所云「說彼佛言」者，謂說彼佛如實無二智故，此說異生智亦復同等。問：若以所行相中如是說者，其復何如？頌自答言「菩薩亦如佛」，以無二智所生如是義故，是故菩薩亦即如佛。由此因故，佛及菩薩說無別異。問：若異生、若諸佛於如實智中有所生者，云何前言無所得邪？頌自通言：
此言「若諸異生智，彼自性清淨」者，即諸異生本性清淨體即自性清淨之智。所云「說彼佛言」者，謂說彼佛如實無二智故，此說異生智亦復同等。問：若以所行相中如是說者，其復何如？頌自答言「菩薩亦如佛」，以無二智所生如是義故，是故菩薩亦即如佛。由此因故，佛及菩薩說無別異。問：若異生、若諸佛於如實智中有所生者，云何前言無所得邪？頌自通言：
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「自性自色覆， 彼無明因作，
「自性自色覆， 彼無明因作，
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如幻別異現， 果如夢棄捨。」
如幻別異現， 果如夢棄捨。」
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此言「自性自色覆，彼無明因作」者，謂諸異生和合自識自性無二，由彼無明為因所作起我我所，我謂自性、我所謂自色。以自色覆故、別異所現故起二相，是相無二亦無有實。此復何如？頌言「如幻」。於是如幻無自性中取實物性，而彼所取與無二智而為對礙。問：若此無二智自性與異生智自性平等說者，何故異生識中無所出現？答：以能取、所取顛倒之性所隱覆故。然如來識中於一切時常所出現，以清淨性故。問：若諸異生清淨性中而無有果真實出現者，即一切時無明堅著，其復云何？是故頌文破此疑，言「果如夢棄捨」。「棄捨」者即不取著義。此中意者，所有自性清淨智中非無果性，但為無明所隱覆故。如聞思等慧和合所作，其所得果而無實義，此中亦然。如夢中果，覺無實義，無相可表。雖和合而作，似有所得，得已棄捨。此說決定是為正理。復次頌言：
此言「自性自色覆，彼無明因作」者，謂諸異生和合自識自性無二，由彼無明為因所作起我我所，我謂自性、我所謂自色。以自色覆故、別異所現故起二相，是相無二亦無有實。此復何如？頌言「如幻」。於是如幻無自性中取實物性，而彼所取與無二智而為對礙。問：若此無二智自性與異生智自性平等說者，何故異生識中無所出現？答：以能取、所取顛倒之性所隱覆故。然如來識中於一切時常所出現，以清淨性故。問：若諸異生清淨性中而無有果真實出現者，即一切時無明堅著，其復云何？是故頌文破此疑，言「果如夢棄捨」。「棄捨」者即不取著義。此中意者，所有自性清淨智中非無果性，但為無明所隱覆故。如聞思等慧和合所作，其所得果而無實義，此中亦然。如夢中果，覺無實義，無相可表。雖和合而作，似有所得，得已棄捨。此說決定是為正理。復次頌言：
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「無二別異說， 果等定毀謗；
「無二別異說， 果等定毀謗；
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毀謗諸分別， 彼毀謗此說。」
毀謗諸分別， 彼毀謗此說。」
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此言「無二別異說」等者，謂諸愚夫於無二智中，別異所現起顛倒見，著於二種境界之相。頌言「果等定毀謗」者，「果等」者謂於果等境界真如相中決定毀謗。今此止遣，頌言「毀謗諸分別」等者，謂毀謗故起諸分別，而彼毀謗諸分別等今悉止遣。頌言「此說」者，為止遣故，今此說言不空故空，為令棄捨彼虛假說。應知此中色即是空。復次此中一性分別有所起現，此復云何？謂般若波羅蜜多本母中說「若色空即非色」。作此如是和合所說，為令止遣一性分別決定語義，所以頌言：
此言「無二別異說」等者，謂諸愚夫於無二智中，別異所現起顛倒見，著於二種境界之相。頌言「果等定毀謗」者，「果等」者謂於果等境界真如相中決定毀謗。今此止遣，頌言「毀謗諸分別」等者，謂毀謗故起諸分別，而彼毀謗諸分別等今悉止遣。頌言「此說」者，為止遣故，今此說言不空故空，為令棄捨彼虛假說。應知此中色即是空。復次此中一性分別有所起現，此復云何？謂般若波羅蜜多本母中說「若色空即非色」。作此如是和合所說，為令止遣一性分別決定語義，所以頌言：
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「色空非和合， 彼互相違礙；
「色空非和合， 彼互相違礙；
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無色無空名， 色相自和合。」
無色無空名， 色相自和合。」
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此言「色空非和合」者，謂色與空不和合故，不和合者不相應義。問：何故不和合？頌自答言「彼互相違礙」，謂色、空二互相害故。相違行相此中云何？頌言「無色無空名」，謂若無色即無空，以無自性故，譬如虛空蓮華。其義應知。頌言「名」者即印可義，印可此說無自性故。頌言「色相自和合」者，謂青黃赤白眾色之相而自和合。此中總意，彼有自性及無自性，應知二種決定相違。復次頌言：
此言「色空非和合」者，謂色與空不和合故，不和合者不相應義。問：何故不和合？頌自答言「彼互相違礙」，謂色、空二互相害故。相違行相此中云何？頌言「無色無空名」，謂若無色即無空，以無自性故，譬如虛空蓮華。其義應知。頌言「名」者即印可義，印可此說無自性故。頌言「色相自和合」者，謂青黃赤白眾色之相而自和合。此中總意，彼有自性及無自性，應知二種決定相違。復次頌言：
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「此一性分別， 對治種種性；
「此一性分別， 對治種種性；
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空不異彼色， 彼空何所有？」
空不異彼色， 彼空何所有？」
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所言「此一性分別」等者，「此」者因義。由是因故，謂即表示對治止遣一性分別。是故此般若波羅蜜多教中所說「若色空即非色」，此中如是為令止遣一性分別故，所以頌言「空不異彼色，彼空何所有」。如上頌言「對治種種性」者，謂即止遣種種性中有所分別。是故此般若波羅蜜多本母中作如是說「所謂空不異色」。此如是語云何所作？以空礙色故。問：何所止邪？答：止遣種種性分別。此復何因？所謂彼空不異色蘊之相，色何所有？是故此說色即是空，離空無有少色可得，以無所有故。如是所說，悉為止遣種種性分別散亂。問：此復何因離空無色？所以頌言：
所言「此一性分別」等者，「此」者因義。由是因故，謂即表示對治止遣一性分別。是故此般若波羅蜜多教中所說「若色空即非色」，此中如是為令止遣一性分別故，所以頌言「空不異彼色，彼空何所有」。如上頌言「對治種種性」者，謂即止遣種種性中有所分別。是故此般若波羅蜜多本母中作如是說「所謂空不異色」。此如是語云何所作？以空礙色故。問：何所止邪？答：止遣種種性分別。此復何因？所謂彼空不異色蘊之相，色何所有？是故此說色即是空，離空無有少色可得，以無所有故。如是所說，悉為止遣種種性分別散亂。問：此復何因離空無色？所以頌言：
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「此無實所現， 彼無明所起；
「此無實所現， 彼無明所起；
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此無實能表， 彼說無明故。」
此無實能表， 彼說無明故。」
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所言「此無實所現」等者，「無實」者謂無所有，此所出現而為對礙。頌言「彼無明所起」者，謂所有色，彼色自性有所執著，無明所起。「執著」者蓋障義。若於如是不實所現中取著有性者，是為蓋障，是故此中增上意說空不異色。問：所有諸異生自性清淨智，云何彼中說無明言？是故頌文破此疑，言「此無實能表，彼說無明故」。「無實」者謂不實句義，「表」即表了，「能」謂力能。為無實故，非所能表。此中總意，說無明故非勝義諦。復次頌言：
所言「此無實所現」等者，「無實」者謂無所有，此所出現而為對礙。頌言「彼無明所起」者，謂所有色，彼色自性有所執著，無明所起。「執著」者蓋障義。若於如是不實所現中取著有性者，是為蓋障，是故此中增上意說空不異色。問：所有諸異生自性清淨智，云何彼中說無明言？是故頌文破此疑，言「此無實能表，彼說無明故」。「無實」者謂不實句義，「表」即表了，「能」謂力能。為無實故，非所能表。此中總意，說無明故非勝義諦。復次頌言：
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「此如是說色， 般若波羅蜜，
「此如是說色， 般若波羅蜜，
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無二二如是， 二分別對治。」
無二二如是， 二分別對治。」
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所言「此如是說色，般若波羅蜜」等者，謂此般若波羅蜜多所說色義，即自性清淨智，而能遣除能取所取隱覆性故，般若中所說者即慧力故。問：若無明相分別起現，彼以何對治？頌自答言「無二二如是，二分別對治」。此中意者，若彼如是二有所現，即以勝義相中無二自性清淨之智而為對治，即對治彼有性無性二分別相。復由聞思修慧和合對治。如是對治彼二相已，此如是義是即真實如理對治，如曠野中見其陽焰妄生水想。其義應知。此中如是如來最上真實了知故，於般若波羅蜜多本母中如實而說。復次當知，此般若波羅蜜多中所說十種分別散亂，皆以無分別智而為對治。問：若如是者，何故總攝但說二種分別對治？豈非過失邪？答：此亦無過。謂即如是於此二中而能隱攝，亦能止遣餘諸分別，是故此意總攝二種。又問：若此二種已能隱攝餘分別者，何故世尊復說多種分別散亂邪？答：此中意者，但為眾生意差別故，義自和合。且止斯論。
所言「此如是說色，般若波羅蜜」等者，謂此般若波羅蜜多所說色義，即自性清淨智，而能遣除能取所取隱覆性故，般若中所說者即慧力故。問：若無明相分別起現，彼以何對治？頌自答言「無二二如是，二分別對治」。此中意者，若彼如是二有所現，即以勝義相中無二自性清淨之智而為對治，即對治彼有性無性二分別相。復由聞思修慧和合對治。如是對治彼二相已，此如是義是即真實如理對治，如曠野中見其陽焰妄生水想。其義應知。此中如是如來最上真實了知故，於般若波羅蜜多本母中如實而說。復次當知，此般若波羅蜜多中所說十種分別散亂，皆以無分別智而為對治。問：若如是者，何故總攝但說二種分別對治？豈非過失邪？答：此亦無過。謂即如是於此二中而能隱攝，亦能止遣餘諸分別，是故此意總攝二種。又問：若此二種已能隱攝餘分別者，何故世尊復說多種分別散亂邪？答：此中意者，但為眾生意差別故，義自和合。且止斯論。
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佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三
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