佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第二

三寶尊菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大域龍菩薩造本論

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

復說後空，如彼頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說後空，如彼頌言：

「彼我等見斷， 大士畢竟作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼我等見斷， 大士畢竟作，

而彼人無我， 佛一切處說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼人無我， 佛一切處說。」

此言「我等見」者，即說我等見斷。「我」者謂遍計所執、所有蘊等。「等」者，等攝人及眾生、壽者此中行相等，謂所等是我所有等，釋義應知。「見」者謂取著之見。此中總意，於我等境界中，彼我等見斷；斷者壞義，作者謂畢竟作故。問：何人作邪？答言：菩薩。又問：若菩薩者，何故言大士？答：大士者即大有情，此大有情普遍輪迴相續而作此，即是菩薩。若此中如是，復何所說？所以頌言「而彼人無我，佛一切處說」，謂佛於一切處如是決定說人無我。如是等說無性空竟。復說後空，如彼頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「我等見」者，即說我等見斷。「我」者謂遍計所執、所有蘊等。「等」者，等攝人及眾生、壽者此中行相等，謂所等是我所有等，釋義應知。「見」者謂取著之見。此中總意，於我等境界中，彼我等見斷；斷者壞義，作者謂畢竟作故。問：何人作邪？答言：菩薩。又問：若菩薩者，何故言大士？答：大士者即大有情，此大有情普遍輪迴相續而作此，即是菩薩。若此中如是，復何所說？所以頌言「而彼人無我，佛一切處說」，謂佛於一切處如是決定說人無我。如是等說無性空竟。復說後空，如彼頌言：

「一切法不生， 此所說亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法不生， 此所說亦然；

宣說法無我， 一切處實說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說法無我， 一切處實說。」

此言「一切法不生」等者，「一切」者普盡義，「法」即是色等法。一切即法，釋義應知，彼一切法悉不生故。此言「不生」者，即止其生。此中意者，即本來不生性，非如彼相聚集所得有其實性。頌言「此所說亦然」者，「此」謂如是，「說」者表示，「義亦然」者，亦復說故。頌言「宣說法無我」者，「法」謂色等諸法，「無我」即無自性。問：若爾，將何表示？頌自答言「一切處實說」。「一切處」者即遍一切種，「實」謂真實，即法無我真如。「說」謂了知，了知者遮防為義，此說真如遮餘法故。又問：何人實說邪？答謂佛世尊。如是等說，不同外道所說空故。如是等說無性自性空竟。復次後說二種空義，如彼頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「一切法不生」等者，「一切」者普盡義，「法」即是色等法。一切即法，釋義應知，彼一切法悉不生故。此言「不生」者，即止其生。此中意者，即本來不生性，非如彼相聚集所得有其實性。頌言「此所說亦然」者，「此」謂如是，「說」者表示，「義亦然」者，亦復說故。頌言「宣說法無我」者，「法」謂色等諸法，「無我」即無自性。問：若爾，將何表示？頌自答言「一切處實說」。「一切處」者即遍一切種，「實」謂真實，即法無我真如。「說」謂了知，了知者遮防為義，此說真如遮餘法故。又問：何人實說邪？答謂佛世尊。如是等說，不同外道所說空故。如是等說無性自性空竟。復次後說二種空義，如彼頌言：

「有罪及無罪， 不增亦不減； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有罪及無罪， 不增亦不減；

諸有為無為， 所有諸善止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有為無為， 所有諸善止。」

此言「有罪及無罪」等者，「罪」謂過失，過隨罪轉故名有罪，離罪及過即名無罪。若罪無罪所有諸法，不增亦不減。此言「不增」者，雖有所得而無增長。「亦不減」者，謂得無盡法出生無減。是故菩薩如實，知彼無盡法故。所言「有為」者，謂諸有所作故名有為。行相云何？謂即因緣所生諸行。「無為」者，簡非有為行相。云何謂擇滅等？頌言「所有諸善」者。問：而彼有為無為所有諸善，復云何說？答：此中當知，有為諸善、無為諸善，若如次修、若不如次修，悉得無增減。此中意者，但於勝義諦中無實取法。所言「止」者，止謂止遣，止彼所有無相之言。如是等說有為空無為空竟。復說後空，如彼頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「有罪及無罪」等者，「罪」謂過失，過隨罪轉故名有罪，離罪及過即名無罪。若罪無罪所有諸法，不增亦不減。此言「不增」者，雖有所得而無增長。「亦不減」者，謂得無盡法出生無減。是故菩薩如實，知彼無盡法故。所言「有為」者，謂諸有所作故名有為。行相云何？謂即因緣所生諸行。「無為」者，簡非有為行相。云何謂擇滅等？頌言「所有諸善」者。問：而彼有為無為所有諸善，復云何說？答：此中當知，有為諸善、無為諸善，若如次修、若不如次修，悉得無增減。此中意者，但於勝義諦中無實取法。所言「止」者，止謂止遣，止彼所有無相之言。如是等說有為空無為空竟。復說後空，如彼頌言：

「諸善空性中， 彼出亦無盡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善空性中， 彼出亦無盡；

此遍計分別， 彼普攝為空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此遍計分別， 彼普攝為空。」

此言「諸善空性」等者，「諸善」者即諸善法，謂空性中有諸善法而非無性。何以故？頌言「彼出亦無盡」。「彼」謂於彼聲中含諸善法故。「出」謂出生。「亦」者相續說義。此中總意，由諸善法如理出生性無盡故，彼即無減，諸菩薩事亦不間斷。頌言「此遍計分別」者，謂智者應當如實了知。如是所說遣遍計性。頌言「彼普攝為空」者，「普」謂普盡，「攝」謂總攝，謂此《八千頌般若經》中分別廣說諸空種類，此中如是相續所說，普遍圓集而總攝故，故名普攝。如是此中總攝空故。問：如是空行相，此云何和合？答：此所說空但遣遍計所執法相，此如是言即畢竟義。於是言中理自和合，總集如是所說空已，後復無空語義可說。復次當知，此中如是所說諸空，但為止遣有情取著分別，非說實性。何以故？而彼實性中說二種空故，所謂人空、一切法空。如是等說無散空竟。問：何名無散？答：「散」謂離散，此散不散故名無散。無散體者，謂諸菩薩所有善法，乃至無餘依涅槃界中，彼亦不散、彼亦無盡，故名無散。如是總說十六空竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「諸善空性」等者，「諸善」者即諸善法，謂空性中有諸善法而非無性。何以故？頌言「彼出亦無盡」。「彼」謂於彼聲中含諸善法故。「出」謂出生。「亦」者相續說義。此中總意，由諸善法如理出生性無盡故，彼即無減，諸菩薩事亦不間斷。頌言「此遍計分別」者，謂智者應當如實了知。如是所說遣遍計性。頌言「彼普攝為空」者，「普」謂普盡，「攝」謂總攝，謂此《八千頌般若經》中分別廣說諸空種類，此中如是相續所說，普遍圓集而總攝故，故名普攝。如是此中總攝空故。問：如是空行相，此云何和合？答：此所說空但遣遍計所執法相，此如是言即畢竟義。於是言中理自和合，總集如是所說空已，後復無空語義可說。復次當知，此中如是所說諸空，但為止遣有情取著分別，非說實性。何以故？而彼實性中說二種空故，所謂人空、一切法空。如是等說無散空竟。問：何名無散？答：「散」謂離散，此散不散故名無散。無散體者，謂諸菩薩所有善法，乃至無餘依涅槃界中，彼亦不散、彼亦無盡，故名無散。如是總說十六空竟。

如《辯中邊論》慈氏菩薩說如是義、顯明開示，故彼頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《辯中邊論》慈氏菩薩說如是義、顯明開示，故彼頌言：

「內外受彼身， 安住物皆空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內外受彼身， 安住物皆空，

彼等智如見， 所有義彼空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等智如見， 所有義彼空。

獲得二種善， 常利益有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得二種善， 常利益有情，

處生死作利， 彼善法無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處生死作利， 彼善法無盡。

種性等清淨， 獲得諸相好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種性等清淨， 獲得諸相好，

清淨諸佛法， 菩薩亦成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨諸佛法， 菩薩亦成就。

人及一切法， 此中無性空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人及一切法， 此中無性空，

無性中有性， 彼性亦復空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無性中有性， 彼性亦復空。」

復次此中今說除遣十種分別散亂法，當知此即起修行相。問：何等是彼十種分別散亂？復云何止？所以頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次此中今說除遣十種分別散亂法，當知此即起修行相。問：何等是彼十種分別散亂？復云何止？所以頌言：

「十種心散亂， 心散亂異處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十種心散亂， 心散亂異處；

愚不得相應， 無二智不成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚不得相應， 無二智不成。」

此言「十種心散亂」等者，謂新發意菩薩等有十種分別散亂，所謂無相分別散亂、有相分別散亂、俱相分別散亂、毀謗分別散亂、一性分別散亂、種種性分別散亂、自性分別散亂、差別分別散亂、如名於義分別散亂、如義於名分別散亂。此如是等十種分別，令心散亂，此心心所散亂。「異處散亂」者，謂散異動亂故名散亂。所言「異處」者，謂別異處有分位等，動亂所引，是故彼心不得相應。問：何人不得相應邪？頌自答言「愚不得相應」。「愚」即愚夫。異生愚者，謂若損若益及真實法悉不知故。問：不得何法相應？頌自答言「無二智」。「無二」者，無有二相名為無二。不著二之智名無二智。「成就」者，所謂成辦，即決定成辦。此中如是所有理義，如頌。所言「不成」者，謂諸愚夫異生心有散亂，於彼色聲香味觸等諸境中心生取著，是故於彼清淨妙智不得成就，即不相應。問：若無二智不相應者，此中復說何義？所以頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「十種心散亂」等者，謂新發意菩薩等有十種分別散亂，所謂無相分別散亂、有相分別散亂、俱相分別散亂、毀謗分別散亂、一性分別散亂、種種性分別散亂、自性分別散亂、差別分別散亂、如名於義分別散亂、如義於名分別散亂。此如是等十種分別，令心散亂，此心心所散亂。「異處散亂」者，謂散異動亂故名散亂。所言「異處」者，謂別異處有分位等，動亂所引，是故彼心不得相應。問：何人不得相應邪？頌自答言「愚不得相應」。「愚」即愚夫。異生愚者，謂若損若益及真實法悉不知故。問：不得何法相應？頌自答言「無二智」。「無二」者，無有二相名為無二。不著二之智名無二智。「成就」者，所謂成辦，即決定成辦。此中如是所有理義，如頌。所言「不成」者，謂諸愚夫異生心有散亂，於彼色聲香味觸等諸境中心生取著，是故於彼清淨妙智不得成就，即不相應。問：若無二智不相應者，此中復說何義？所以頌言：

「彼止息互相， 為能所對治； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼止息互相， 為能所對治；

於般若教中， 彼圓集所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於般若教中， 彼圓集所說。」

此言「彼止息」等者，「彼」者即彼十種分別散亂。「止息」謂止遣。問：何處止邪？頌自答言「般若教中」，謂十萬頌般若波羅蜜多等教中，一切皆說如是止言。問：止彼何法？頌自答言「互相為能所對治」。「互相」者，此彼更互義。「能所對治」者，謂有相無相互為能所對治行相。云何謂如所有有相為能對治？即無相為所對治。若無相為能對治，即有相為所對治。此如是等是為行相。問：彼般若教中當如何說？頌自答言「彼圓集所說」，謂此佛母般若波羅蜜多教中，如是圓集總聚要略，攝此十種分別散亂。「說」謂言說。此如是說，是即如來如是最上真實了知，圓集普攝，於佛母般若波羅蜜多中如是宣說。問：所說云何？是故頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「彼止息」等者，「彼」者即彼十種分別散亂。「止息」謂止遣。問：何處止邪？頌自答言「般若教中」，謂十萬頌般若波羅蜜多等教中，一切皆說如是止言。問：止彼何法？頌自答言「互相為能所對治」。「互相」者，此彼更互義。「能所對治」者，謂有相無相互為能所對治行相。云何謂如所有有相為能對治？即無相為所對治。若無相為能對治，即有相為所對治。此如是等是為行相。問：彼般若教中當如何說？頌自答言「彼圓集所說」，謂此佛母般若波羅蜜多教中，如是圓集總聚要略，攝此十種分別散亂。「說」謂言說。此如是說，是即如來如是最上真實了知，圓集普攝，於佛母般若波羅蜜多中如是宣說。問：所說云何？是故頌言：

「若有菩薩有， 此無相分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有菩薩有， 此無相分別；

散亂止息師， 說彼世俗蘊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散亂止息師， 說彼世俗蘊。」

此言「菩薩有此無相分別」等者，菩提及薩埵是即菩提薩埵。「有」謂不無。此如是說，謂即有此無相分別。「無相分別」者，謂色無相分別，彼如是散亂即癡所作性。問：有此散亂，其復云何？頌答言「止息」。問：何人能止邪？頌答言「師」。「師」者謂如來大師，善能調伏諸煩惱冤，又能救度惡趣等怖，故名為師。頌言「說彼世俗蘊」者，「世俗」謂世間，其世俗蘊謂色受等。說彼蘊者，謂令了知有此蘊故，除遣無相分別散亂。如是所說意者，世尊悲愍新發意菩薩等，是故為說世俗諸蘊，使令了知為除斷見，止彼無相分別非說實性。此八千頌般若波羅蜜多教中說如是義，即諸般若波羅蜜多本母義理相應。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「菩薩有此無相分別」等者，菩提及薩埵是即菩提薩埵。「有」謂不無。此如是說，謂即有此無相分別。「無相分別」者，謂色無相分別，彼如是散亂即癡所作性。問：有此散亂，其復云何？頌答言「止息」。問：何人能止邪？頌答言「師」。「師」者謂如來大師，善能調伏諸煩惱冤，又能救度惡趣等怖，故名為師。頌言「說彼世俗蘊」者，「世俗」謂世間，其世俗蘊謂色受等。說彼蘊者，謂令了知有此蘊故，除遣無相分別散亂。如是所說意者，世尊悲愍新發意菩薩等，是故為說世俗諸蘊，使令了知為除斷見，止彼無相分別非說實性。此八千頌般若波羅蜜多教中說如是義，即諸般若波羅蜜多本母義理相應。復次頌言：

「此八千頌等， 從初語次第， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此八千頌等， 從初語次第，

至了畢皆止， 說無相分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至了畢皆止， 說無相分別。」

此言「八千頌等」者，「此」者如是義，如是八千頌、本母所說故。「等」者，等攝十萬頌。所言「從初語次第」者，即初語所成，謂從經初所起語言。行相云何？如經言「須菩提！隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等」。頌言「至了畢皆止」者，謂從經初乃至經末，於中所說悉周竟故。頌言「皆止」者，「止」謂止遣，即於其中止彼無相分別毀謗之言。頌言「說無相分別」者，謂色無相分別，以彼分別色無相故而墮於空，以斷有色故。所言「說」者其義云何？「說」謂依法而說。此依法說，說事相故。行相云何？謂由初語言而為發起，乃至了畢，其中所說多種語言，於彼言中成立別異發起行相，謂諸菩薩及帝釋天主上首等。此如是等，當知皆是止其斷見。問：若此等所說語言分位有所發起者，復有何等道理依法而說，遣除無相分別毀謗之言？故頌破言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「八千頌等」者，「此」者如是義，如是八千頌、本母所說故。「等」者，等攝十萬頌。所言「從初語次第」者，即初語所成，謂從經初所起語言。行相云何？如經言「須菩提！隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等」。頌言「至了畢皆止」者，謂從經初乃至經末，於中所說悉周竟故。頌言「皆止」者，「止」謂止遣，即於其中止彼無相分別毀謗之言。頌言「說無相分別」者，謂色無相分別，以彼分別色無相故而墮於空，以斷有色故。所言「說」者其義云何？「說」謂依法而說。此依法說，說事相故。行相云何？謂由初語言而為發起，乃至了畢，其中所說多種語言，於彼言中成立別異發起行相，謂諸菩薩及帝釋天主上首等。此如是等，當知皆是止其斷見。問：若此等所說語言分位有所發起者，復有何等道理依法而說，遣除無相分別毀謗之言？故頌破言：

「因言不如是， 此唯說事相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因言不如是， 此唯說事相；

梵網等經中， 知一切如理。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵網等經中， 知一切如理。」

此云「因言不如是」等者，「因」者道理義。「不如是」者，此道理言，非成就言。何所以邪？頌自釋言「此唯說事相」。「事」者謂有所作事、有所修事。「說」謂言說。此中如是義，唯說事相故。若爾，即今和合道理義不成就，云何能令諸有智者於中觀察生歡喜邪？故頌通言「梵網等經中，知一切如理」。此中云何？即《梵網》等所有諸經。且言「等」者，等攝《雲輪》等經，彼諸經中皆如理說。何人所說？謂佛世尊，於一切處依如實理自如是說，如是說者自義成就。所言「知」者，「知」謂了知，了知此說如理如量。若如是說真實語義，是決定義。此復云何？若如前言道理說者，雖能除遣無相分別，彼有相分別旋即生起，是故今當如應開示彼相違門。如其頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此云「因言不如是」等者，「因」者道理義。「不如是」者，此道理言，非成就言。何所以邪？頌自釋言「此唯說事相」。「事」者謂有所作事、有所修事。「說」謂言說。此中如是義，唯說事相故。若爾，即今和合道理義不成就，云何能令諸有智者於中觀察生歡喜邪？故頌通言「梵網等經中，知一切如理」。此中云何？即《梵網》等所有諸經。且言「等」者，等攝《雲輪》等經，彼諸經中皆如理說。何人所說？謂佛世尊，於一切處依如實理自如是說，如是說者自義成就。所言「知」者，「知」謂了知，了知此說如理如量。若如是說真實語義，是決定義。此復云何？若如前言道理說者，雖能除遣無相分別，彼有相分別旋即生起，是故今當如應開示彼相違門。如其頌言：

「菩薩我不見， 而此等廣大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩我不見， 而此等廣大，

世尊此止遣， 有相分別亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊此止遣， 有相分別亂。」

此言「菩薩我不見，而此等廣大」者，謂由最初起遍計性，於菩薩相而生取著；彼所取相於實性中，我不可見亦不可得。「我」者己義。「此等廣大」者，「廣大」即包廣義。此菩薩者其義廣大，是故菩薩我不可見亦不可得，般若波羅蜜多亦不可見不可得。如是等所說，為令止遣有相分別散亂。頌言「有相分別亂」者，「相」謂色等相。「亂」即動亂。「分別」者，謂於色等相中有所分別，於不如義中取著如義性。此如是等疑惑動亂，於勝義諦中無有實性。問：何人止遣邪？頌自答言「世尊此止遣」。問：何所止邪？所以頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「菩薩我不見，而此等廣大」者，謂由最初起遍計性，於菩薩相而生取著；彼所取相於實性中，我不可見亦不可得。「我」者己義。「此等廣大」者，「廣大」即包廣義。此菩薩者其義廣大，是故菩薩我不可見亦不可得，般若波羅蜜多亦不可見不可得。如是等所說，為令止遣有相分別散亂。頌言「有相分別亂」者，「相」謂色等相。「亂」即動亂。「分別」者，謂於色等相中有所分別，於不如義中取著如義性。此如是等疑惑動亂，於勝義諦中無有實性。問：何人止遣邪？頌自答言「世尊此止遣」。問：何所止邪？所以頌言：

「若不見彼名， 境界行亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不見彼名， 境界行亦然；

彼蘊一切處， 皆不見菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼蘊一切處， 皆不見菩薩。」

此言「若不見彼名」等者，「若」謂若有。「不見」即不可得。問：何法不見邪？答：此菩薩名而不可見。若說如是名，彼說不可得，且止此說。頌言「境界」者，如實當知非唯菩薩名不可得，諸境界等亦不可得。「境界」者，謂所行境界，是諸菩薩所行般若波羅蜜多如是道相。「行亦然」者，「行」謂普遍諸行，即所修所行，而此諸行亦不可得。所言「彼蘊一切處」者，「蘊」謂色受等。「一切處」者，謂遍一切處及一切種。此中意者，如實當知以清淨妙慧於是一切處求菩薩相了不可得。以是因故菩薩不可見，是故頌言「皆不見菩薩」。此中如是所說意者，但遣愚者，於佛世尊無染智中執有實名及境界等，彼不可得、非正了知。而菩薩相於圓成實性中亦不可捨離，若取捨離相者，彼無相分別還復生起。此義略說，故有問言：若今如是於實性中無菩薩者，豈非前言有相違邪？頌自通言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「若不見彼名」等者，「若」謂若有。「不見」即不可得。問：何法不見邪？答：此菩薩名而不可見。若說如是名，彼說不可得，且止此說。頌言「境界」者，如實當知非唯菩薩名不可得，諸境界等亦不可得。「境界」者，謂所行境界，是諸菩薩所行般若波羅蜜多如是道相。「行亦然」者，「行」謂普遍諸行，即所修所行，而此諸行亦不可得。所言「彼蘊一切處」者，「蘊」謂色受等。「一切處」者，謂遍一切處及一切種。此中意者，如實當知以清淨妙慧於是一切處求菩薩相了不可得。以是因故菩薩不可見，是故頌言「皆不見菩薩」。此中如是所說意者，但遣愚者，於佛世尊無染智中執有實名及境界等，彼不可得、非正了知。而菩薩相於圓成實性中亦不可捨離，若取捨離相者，彼無相分別還復生起。此義略說，故有問言：若今如是於實性中無菩薩者，豈非前言有相違邪？頌自通言：

「此止遣遍計， 普攝此所說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此止遣遍計， 普攝此所說；

乘一切智因， 慧分別諸相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘一切智因， 慧分別諸相。」

此言「止遣遍計」等者，「遍計」者，謂諸有情所起顛倒之見。行相云何？謂於蘊處界中執有實性。今止彼故，不於清淨妙智中而有所止。頌言「普攝此所說」者，「此」者如是義。「普攝說」者即作者普攝而說。此普攝說是勝意樂，當知此等般若波羅蜜多義如是普攝而說是為決定，即彼如是獲得究竟。問：以何義故而作此說？頌自答言「乘一切智因」，此如是義如理顯示。「乘」謂乘馭。「一切」者普盡義。「智因」者以了別智而為因故。問：何人乘馭邪？頌答言「慧」。「慧」者大慧，即是佛故。問：何所說邪？頌自答言「分別諸相」。「相」者所謂普集作用故名為相，是相無對礙。問：是何等相？頌言「分別」，即分別顯示諸行相故，非說實性。此如是等所說之義，如實觀察，乃至無有極微塵量外義自性可得成立，是故世尊乘彼智聚開示分別所有一切作用行相。問：得何義故乃能如是？所以頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「止遣遍計」等者，「遍計」者，謂諸有情所起顛倒之見。行相云何？謂於蘊處界中執有實性。今止彼故，不於清淨妙智中而有所止。頌言「普攝此所說」者，「此」者如是義。「普攝說」者即作者普攝而說。此普攝說是勝意樂，當知此等般若波羅蜜多義如是普攝而說是為決定，即彼如是獲得究竟。問：以何義故而作此說？頌自答言「乘一切智因」，此如是義如理顯示。「乘」謂乘馭。「一切」者普盡義。「智因」者以了別智而為因故。問：何人乘馭邪？頌答言「慧」。「慧」者大慧，即是佛故。問：何所說邪？頌自答言「分別諸相」。「相」者所謂普集作用故名為相，是相無對礙。問：是何等相？頌言「分別」，即分別顯示諸行相故，非說實性。此如是等所說之義，如實觀察，乃至無有極微塵量外義自性可得成立，是故世尊乘彼智聚開示分別所有一切作用行相。問：得何義故乃能如是？所以頌言：

「般若波羅蜜， 說三種依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「般若波羅蜜， 說三種依止，

謂遍計、依他， 及圓成實性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂遍計、依他， 及圓成實性。」

此言「般若波羅蜜」等者，當知般若波羅蜜多有二種法：一者勝上；二者所行。勝上者，謂離煩惱、所知二障之智。所行者，謂名、句、文言說之相。彼勝上者，即般若波羅蜜多自性所說。彼所行者，即說法言義，是自性作用。問：其所作用，此中云何？頌自答言「說三種依止」。三種依止者，此復云何？如頌所言，謂遍計、依他及圓成實性。「遍計」者，謂諸愚夫於無二清淨智中，遍計諸相執著對礙，此說名為遍計性。「依他性」者，謂無二智自性安住，無明種子二有對礙，而彼無明依他起故，此即說為依他起性。「圓成實性」者，謂即無二之智即是圓成實性。問云：何說為三種依止？所以頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「般若波羅蜜」等者，當知般若波羅蜜多有二種法：一者勝上；二者所行。勝上者，謂離煩惱、所知二障之智。所行者，謂名、句、文言說之相。彼勝上者，即般若波羅蜜多自性所說。彼所行者，即說法言義，是自性作用。問：其所作用，此中云何？頌自答言「說三種依止」。三種依止者，此復云何？如頌所言，謂遍計、依他及圓成實性。「遍計」者，謂諸愚夫於無二清淨智中，遍計諸相執著對礙，此說名為遍計性。「依他性」者，謂無二智自性安住，無明種子二有對礙，而彼無明依他起故，此即說為依他起性。「圓成實性」者，謂即無二之智即是圓成實性。問云：何說為三種依止？所以頌言：

「無此等說句， 一切遍計止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無此等說句， 一切遍計止，

幻喻等見邊， 此說依他性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻喻等見邊， 此說依他性。」

此言「無此等說句，一切遍計止」等者。「無」謂無所有。此「句」者，謂如是等諸所說句。「等」謂等其說法者，彼止言無。問：此中行相其復云何？故頌答言「一切遍計止」。「一切」者即普盡義。「遍計」者謂虛妄巧異執著造作。「止」謂止遣。此如是等所說意者，謂若有聞一切說者說止遣言，智者應當畢竟了知，一切皆是止遣遍計有相執著。頌言「幻喻等見邊，此說依他性」等者，「幻」謂帝網。「等」者等攝乾闥婆城等諸幻法。幻者，由他假法有所成故。今取彼幻喻此法故，乃名幻喻。「見邊」者，謂由彼喻，曉如是法，故名見邊。此中意者，謂若有聞說幻喻等諸見邊義，智者當知此即是說依他起性。此中當知，由彼幻等已見邊故，是故世尊有所宣說。問：彼依他自性云何了知？圓成自性云何說事？所以頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「無此等說句，一切遍計止」等者。「無」謂無所有。此「句」者，謂如是等諸所說句。「等」謂等其說法者，彼止言無。問：此中行相其復云何？故頌答言「一切遍計止」。「一切」者即普盡義。「遍計」者謂虛妄巧異執著造作。「止」謂止遣。此如是等所說意者，謂若有聞一切說者說止遣言，智者應當畢竟了知，一切皆是止遣遍計有相執著。頌言「幻喻等見邊，此說依他性」等者，「幻」謂帝網。「等」者等攝乾闥婆城等諸幻法。幻者，由他假法有所成故。今取彼幻喻此法故，乃名幻喻。「見邊」者，謂由彼喻，曉如是法，故名見邊。此中意者，謂若有聞說幻喻等諸見邊義，智者當知此即是說依他起性。此中當知，由彼幻等已見邊故，是故世尊有所宣說。問：彼依他自性云何了知？圓成自性云何說事？所以頌言：

「有四種清淨， 說圓成實性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有四種清淨， 說圓成實性；

般若波羅蜜， 佛無別異說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜， 佛無別異說。」

此言「有四種清淨，說圓成實性」等者，「說」謂表示，謂以四種清淨表示所有圓成自性。「四種」者，即有四種類。「清淨」者無染義，謂由得彼四種淨故乃名清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「有四種清淨，說圓成實性」等者，「說」謂表示，謂以四種清淨表示所有圓成自性。「四種」者，即有四種類。「清淨」者無染義，謂由得彼四種淨故乃名清淨。