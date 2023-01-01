佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第一

三寶尊菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大域龍菩薩造本論

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

歸命般若波羅蜜， 出生一切諸佛母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命般若波羅蜜， 出生一切諸佛母，

而彼般若勝所依， 畢竟無著滌諸垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼般若勝所依， 畢竟無著滌諸垢。

為諸佛趣自性離， 令眾生喜勝相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸佛趣自性離， 令眾生喜勝相應，

能取所取二俱亡， 此中常性不可立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能取所取二俱亡， 此中常性不可立。

由彼二取解脫故， 斷見常見悉遣除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼二取解脫故， 斷見常見悉遣除，

從一切智所出生， 稽首智能到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從一切智所出生， 稽首智能到彼岸。

我今於彼大域龍菩薩所造《佛母般若波羅蜜多圓集要義》中略釋行相，為令諸小智者思念是義，可略知故。如彼頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今於彼大域龍菩薩所造《佛母般若波羅蜜多圓集要義》中略釋行相，為令諸小智者思念是義，可略知故。如彼頌言：

「勝慧等成就， 無二智如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勝慧等成就， 無二智如來，

彼中義相應， 彼聲教道二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼中義相應， 彼聲教道二。」

此言「勝慧等」者，即慧彼岸到。勝慧謂聞思等慧。岸者，邊岸。到者，往而得到。謂由清淨妙慧能到彼岸。此中應問：何人能到？答：謂諸菩薩。彼何所成就邪？即般若波羅蜜多成就。成就者，成辦義，如是果性增上意樂所成辦故。如八千頌般若教等開示演說，是謂般若波羅蜜多成就，非於般若波羅蜜多聲中有所成故。若爾，當以何義說彼成就？所以頌言「無二智」。「無二」者，無有二相名為無二。是智無二，名無二智。如是所說，此中意者，般若波羅蜜多離能取、所取，即無二智，菩薩成就如是智故。若或於彼色等境中著所取相，彼能取心於無二智即有對礙。問：若諸菩薩如是成就般若波羅蜜多，何故今此不言如來？謂以如來於一切處勤修諸行得成佛故。論自答言「如來」。如來者，謂彼如來。彼者，即是般若波羅蜜多。如來者，如實而說，故名如來，以彼如是普離一切分別網故。般若波羅蜜多即是如來，此中無二亦無分別。無二者，如來不離般若波羅蜜多，亦不即般若波羅蜜多。何名無分別？謂如燈光此如是義。是故應當如實了知。如諸智者所說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「勝慧等」者，即慧彼岸到。勝慧謂聞思等慧。岸者，邊岸。到者，往而得到。謂由清淨妙慧能到彼岸。此中應問：何人能到？答：謂諸菩薩。彼何所成就邪？即般若波羅蜜多成就。成就者，成辦義，如是果性增上意樂所成辦故。如八千頌般若教等開示演說，是謂般若波羅蜜多成就，非於般若波羅蜜多聲中有所成故。若爾，當以何義說彼成就？所以頌言「無二智」。「無二」者，無有二相名為無二。是智無二，名無二智。如是所說，此中意者，般若波羅蜜多離能取、所取，即無二智，菩薩成就如是智故。若或於彼色等境中著所取相，彼能取心於無二智即有對礙。問：若諸菩薩如是成就般若波羅蜜多，何故今此不言如來？謂以如來於一切處勤修諸行得成佛故。論自答言「如來」。如來者，謂彼如來。彼者，即是般若波羅蜜多。如來者，如實而說，故名如來，以彼如是普離一切分別網故。般若波羅蜜多即是如來，此中無二亦無分別。無二者，如來不離般若波羅蜜多，亦不即般若波羅蜜多。何名無分別？謂如燈光此如是義。是故應當如實了知。如諸智者所說頌言：

「非智離於空， 有少法可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非智離於空， 有少法可得；

此意言離者， 性離非遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此意言離者， 性離非遠離。

彼二空異識， 無少法可著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼二空異識， 無少法可著；

二無實可轉， 二我性不立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二無實可轉， 二我性不立。」

由此證知，於如實相中世尊如是說。是故能知、所知若有性者，諸分別等有所依止。此應問云：若般若波羅蜜多成就無二智者，何故頌說教道二邪？頌自答言「彼中義相應，彼聲教道二」。「彼中」者，於彼聲中含教道二義。「相應」者，次第今說，謂彼所有教道二種，與般若波羅蜜多義和合相應。「彼聲教道二」者，「彼聲」之言如前已釋。「教道二」者，即是般若波羅蜜多方便，於彼聲中所含藏故，猶如種子在含藏位，其義亦然。如是當知，般若波羅蜜多聲說二種義：一者勝上；二者種類。彼勝上者，謂無二智相。其種類者，有二種類：即教道、自性。由是二種和合施設，當知乃有宣說表示。復由依止如是等故，此般若波羅蜜多中所有語義，開演三十二品無增無減。此中所說為遣十種分別散亂，又復顯示十六種空。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此證知，於如實相中世尊如是說。是故能知、所知若有性者，諸分別等有所依止。此應問云：若般若波羅蜜多成就無二智者，何故頌說教道二邪？頌自答言「彼中義相應，彼聲教道二」。「彼中」者，於彼聲中含教道二義。「相應」者，次第今說，謂彼所有教道二種，與般若波羅蜜多義和合相應。「彼聲教道二」者，「彼聲」之言如前已釋。「教道二」者，即是般若波羅蜜多方便，於彼聲中所含藏故，猶如種子在含藏位，其義亦然。如是當知，般若波羅蜜多聲說二種義：一者勝上；二者種類。彼勝上者，謂無二智相。其種類者，有二種類：即教道、自性。由是二種和合施設，當知乃有宣說表示。復由依止如是等故，此般若波羅蜜多中所有語義，開演三十二品無增無減。此中所說為遣十種分別散亂，又復顯示十六種空。復次頌曰：

「依止及作用， 事業同起修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依止及作用， 事業同起修，

分別相及罪， 稱讚如次說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別相及罪， 稱讚如次說。」

如彼頌中有其六種，所謂依止、作用、事業、相、罪、稱讚等。此中云何？次第今說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼頌中有其六種，所謂依止、作用、事業、相、罪、稱讚等。此中云何？次第今說。

所言「依止」者，謂佛世尊最初說智。由彼如是所依止故，所有甚深法門而能相續演說，非須菩提等彼能說者能為如是和合依止。問：佛所說智，其相云何？答：如佛於《八千頌般若經》初作如是言「須菩提！隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等」。為由如是佛威神力所建立故，彼須菩提乃能如是宣說般若波羅蜜多而無障礙。此中如是所說諸義，說彼經中第一品故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言「依止」者，謂佛世尊最初說智。由彼如是所依止故，所有甚深法門而能相續演說，非須菩提等彼能說者能為如是和合依止。問：佛所說智，其相云何？答：如佛於《八千頌般若經》初作如是言「須菩提！隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多，應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等」。為由如是佛威神力所建立故，彼須菩提乃能如是宣說般若波羅蜜多而無障礙。此中如是所說諸義，說彼經中第一品故。

所言「作用」者，即增上作用。謂佛說智為增上故，為說此法起說作用，即菩薩等眾作用次第。由如是故，乃能發起宣說此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言「作用」者，即增上作用。謂佛說智為增上故，為說此法起說作用，即菩薩等眾作用次第。由如是故，乃能發起宣說此法。

所言「事業」者，謂即所作事業。如是發起，由此般若波羅蜜多教。如是安住，是故勤勇起修，除遣十種分別散亂法，及次第分別十六種空。如是應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言「事業」者，謂即所作事業。如是發起，由此般若波羅蜜多教。如是安住，是故勤勇起修，除遣十種分別散亂法，及次第分別十六種空。如是應知。

所言「相」者，標表為義。又相即形相。此中云何？謂若菩薩於此般若波羅蜜多法門，若書時、若讀時，或有人等起疑心者，當知皆是魔事等相。若不退轉，是菩薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言「相」者，標表為義。又相即形相。此中云何？謂若菩薩於此般若波羅蜜多法門，若書時、若讀時，或有人等起疑心者，當知皆是魔事等相。若不退轉，是菩薩相。

所言「罪」者，謂於此法作障難事及謗正法等，或於般若波羅蜜多而生毒想。此等皆是感招罪報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言「罪」者，謂於此法作障難事及謗正法等，或於般若波羅蜜多而生毒想。此等皆是感招罪報。

所言「稱讚」者，謂稱讚果。如經云「若有人以滿三千大千世界七寶持用布施；若人於此般若波羅蜜多受持等者，其福勝彼」。此中復說何義而為依止？故有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言「稱讚」者，謂稱讚果。如經云「若有人以滿三千大千世界七寶持用布施；若人於此般若波羅蜜多受持等者，其福勝彼」。此中復說何義而為依止？故有頌言：

「具信以為體， 師資互證說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具信以為體， 師資互證說，

說時說處等， 得自量成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說時說處等， 得自量成就。」

此中云何？所言「具信」等者，信謂信心清淨，謂諸菩薩由彼信故，於甚深教能生勝解。彼信有故，名為具信。彼信具故，而能為體，體謂身體。譬如有身為因，乃能相續修作諸行，信義亦然。所言「師資互證說」者，謂世尊大師宣說此法，菩薩等資亦各宣說。如是說已，如應表示。所言「說時說處等」者，「時」者，所謂和合所作表示說時，各別決定印持所得處義應知。問：彼說法者當得何義？頌自答言「得自量成就」。其義云何？「自」者己義，「量」謂自量，自所得量無相違故。「成就」者成辦義，謂說法者諸所說事悉成辦故。如彼頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中云何？所言「具信」等者，信謂信心清淨，謂諸菩薩由彼信故，於甚深教能生勝解。彼信有故，名為具信。彼信具故，而能為體，體謂身體。譬如有身為因，乃能相續修作諸行，信義亦然。所言「師資互證說」者，謂世尊大師宣說此法，菩薩等資亦各宣說。如是說已，如應表示。所言「說時說處等」者，「時」者，所謂和合所作表示說時，各別決定印持所得處義應知。問：彼說法者當得何義？頌自答言「得自量成就」。其義云何？「自」者己義，「量」謂自量，自所得量無相違故。「成就」者成辦義，謂說法者諸所說事悉成辦故。如彼頌言：

「說法者應知， 世間時處二； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說法者應知， 世間時處二；

說者有同證， 然後得如量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說者有同證， 然後得如量。」

此中云何？所言「說法者」，謂說法人。「世間時處二」者，謂於世間相中先當了知說時說處，然後依智如理而說。問：此何等說？頌自答言「說者有同證」，謂有同證和合說故。問：云何得如量？答：所謂得此真實言量，非今所說時處等義。此中復以何義印可三十二品？故有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中云何？所言「說法者」，謂說法人。「世間時處二」者，謂於世間相中先當了知說時說處，然後依智如理而說。問：此何等說？頌自答言「說者有同證」，謂有同證和合說故。問：云何得如量？答：所謂得此真實言量，非今所說時處等義。此中復以何義印可三十二品？故有頌言：

「一切如是集， 我聞等所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切如是集， 我聞等所說，

和合如是義， 最上三十二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合如是義， 最上三十二。」

此言「一切如是」等者，「一切」者普盡義。何等普盡？謂如是聚集、我聞等聚集。「如是」者，謂如是所作、如是此法。所言「我聞等」者，「我」者自相所成，「聞」謂聽聞，即聽聞此法。此中總意，若如是、若我、若聞等總聚而成，故云如是我聞等。問：所云等者，等取何義？答：等者等攝時處，所言說者說謂說示，是故此中說彼如是我聞等。所言「和合如是義」者，謂彼說者若作若非作，彼等和合從初次第宣說如是，最上義故。最上者，最極勝上。彼言說體者謂言詮故。問：此何所說？頌自答言「最上三十二」。三十二者，數量決定，謂說如是數中義故，是故當知此中所說亦無減少。問：《十萬頌般若波羅蜜多經》中說多種空，此《八千頌般若波羅蜜多經》中說十六空，與彼所說如何齊等？為有此疑，故頌止言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「一切如是」等者，「一切」者普盡義。何等普盡？謂如是聚集、我聞等聚集。「如是」者，謂如是所作、如是此法。所言「我聞等」者，「我」者自相所成，「聞」謂聽聞，即聽聞此法。此中總意，若如是、若我、若聞等總聚而成，故云如是我聞等。問：所云等者，等取何義？答：等者等攝時處，所言說者說謂說示，是故此中說彼如是我聞等。所言「和合如是義」者，謂彼說者若作若非作，彼等和合從初次第宣說如是，最上義故。最上者，最極勝上。彼言說體者謂言詮故。問：此何所說？頌自答言「最上三十二」。三十二者，數量決定，謂說如是數中義故，是故當知此中所說亦無減少。問：《十萬頌般若波羅蜜多經》中說多種空，此《八千頌般若波羅蜜多經》中說十六空，與彼所說如何齊等？為有此疑，故頌止言：

「分別十六相， 空如其次第， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「分別十六相， 空如其次第，

八千頌中說， 了異方便說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八千頌中說， 了異方便說。」

此言「分別」等者，重重分類所區別故，名為分別。又分別者，即種類義。彼種類者，種種性義。此中何所分別？謂分別空。分別何等空？即十六空。十六者，數之分限。此說十六空與彼《十萬頌般若經》中所說義自齊等。頌云「八千頌中說」者，是即《八千頌般若經》中所說。彼如何說？是故頌言「如其次第」。如次者，不過越義。何法不過越？謂說空之聲，故下頌言「了異方便說」。其義云何？異者謂別異法。於彼別異法中取其方便，是故說者異方便說。了者了知，應當如是分別了知，所謂了知此異方便分別說空。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「分別」等者，重重分類所區別故，名為分別。又分別者，即種類義。彼種類者，種種性義。此中何所分別？謂分別空。分別何等空？即十六空。十六者，數之分限。此說十六空與彼《十萬頌般若經》中所說義自齊等。頌云「八千頌中說」者，是即《八千頌般若經》中所說。彼如何說？是故頌言「如其次第」。如次者，不過越義。何法不過越？謂說空之聲，故下頌言「了異方便說」。其義云何？異者謂別異法。於彼別異法中取其方便，是故說者異方便說。了者了知，應當如是分別了知，所謂了知此異方便分別說空。復次頌言：

「今此八千頌， 如說義無減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此八千頌， 如說義無減，

隨所樂頌略， 如是義如說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所樂頌略， 如是義如說。」

此言「今此八千頌」者，指法應知。言「無減」者，謂無缺減。何等無減？謂如說義。即如其所說，義自圓滿。或有問云：此中所說，何故頌略？頌自答言「隨所樂頌略」。今此但說八千頌者，為彼聽者最勝意樂所宜聞故，是故頌略。略謂少略。所言「如是義如說」者，謂即如是所說之義。彼復云何？頌言「如說」。如說者，謂如其言說。如是所說如理成就。非般若波羅蜜多法中義有差別，但為軟中上品所有根性隨欲攝受，是故世尊由此因故，少略說此般若波羅蜜多，如其次第以異方便說十六空，如是所說顯明開示。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「今此八千頌」者，指法應知。言「無減」者，謂無缺減。何等無減？謂如說義。即如其所說，義自圓滿。或有問云：此中所說，何故頌略？頌自答言「隨所樂頌略」。今此但說八千頌者，為彼聽者最勝意樂所宜聞故，是故頌略。略謂少略。所言「如是義如說」者，謂即如是所說之義。彼復云何？頌言「如說」。如說者，謂如其言說。如是所說如理成就。非般若波羅蜜多法中義有差別，但為軟中上品所有根性隨欲攝受，是故世尊由此因故，少略說此般若波羅蜜多，如其次第以異方便說十六空，如是所說顯明開示。復次頌言：

「菩薩我不見， 此說實寂默； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩我不見， 此說實寂默；

能受內諸事， 彼說即為空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能受內諸事， 彼說即為空。」

此言「菩提薩埵」等者，菩提及薩埵，此即是菩提薩埵。菩提者，謂無二智；薩埵，即求菩提者，而此薩埵名菩提薩埵。即彼菩提薩埵，我不可見亦不可得。「我」者己義。所言「此說實寂默」者，「此」者如是義，「說」謂言說，「實」者真實即勝義諦，「寂默」者即是世尊，謂佛世尊身語意業皆相應寂默故。如是等說由佛威神所加持故，令須菩提能於此中說是語義。所言「彼說即為空」等者，「彼」者即彼世尊，「說」謂說示，謂佛世尊說此為空。說何法為空？所以頌言「能受內諸事」等。「內諸事」者，所謂眼等內六根處名內諸事。以彼愚夫執實，能受世尊說，彼內事皆空。又新發意菩薩於中分別有實自性。如是等言，說內空竟。復次頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「菩提薩埵」等者，菩提及薩埵，此即是菩提薩埵。菩提者，謂無二智；薩埵，即求菩提者，而此薩埵名菩提薩埵。即彼菩提薩埵，我不可見亦不可得。「我」者己義。所言「此說實寂默」者，「此」者如是義，「說」謂言說，「實」者真實即勝義諦，「寂默」者即是世尊，謂佛世尊身語意業皆相應寂默故。如是等說由佛威神所加持故，令須菩提能於此中說是語義。所言「彼說即為空」等者，「彼」者即彼世尊，「說」謂說示，謂佛世尊說此為空。說何法為空？所以頌言「能受內諸事」等。「內諸事」者，所謂眼等內六根處名內諸事。以彼愚夫執實，能受世尊說，彼內事皆空。又新發意菩薩於中分別有實自性。如是等言，說內空竟。復次頌言：

「色及色自性， 此說亦復空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色及色自性， 此說亦復空；

此等外諸處， 所受分皆止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等外諸處， 所受分皆止。」

此言「色及色自性」等者，謂色聲等外六境處；又色者即是色處。所言「色自性」者，色謂自色，如所有相彼相不生，以不生故即自性空。然彼自性亦不可壞，譬如人角，其義應知。所言「此說」者，謂此如是說、如是等言。復次此中世尊皆止，止者不作義。問：止何法邪？頌自答言「此等外諸處」。此復云何？外諸處者謂色等境，外諸分位皆悉無實。而彼異生執有如是實所受性，是故此中止此語義。如是等言說外空竟。復說後空，如彼頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「色及色自性」等者，謂色聲等外六境處；又色者即是色處。所言「色自性」者，色謂自色，如所有相彼相不生，以不生故即自性空。然彼自性亦不可壞，譬如人角，其義應知。所言「此說」者，謂此如是說、如是等言。復次此中世尊皆止，止者不作義。問：止何法邪？頌自答言「此等外諸處」。此復云何？外諸處者謂色等境，外諸分位皆悉無實。而彼異生執有如是實所受性，是故此中止此語義。如是等言說外空竟。復說後空，如彼頌言：

「色等相彼身， 安住及相離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色等相彼身， 安住及相離；

向義若彼見， 彼內即無實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向義若彼見， 彼內即無實。」

此言「色等相彼身」者，此中云何是彼身？所謂內外二色處是即彼身。所言「安住」者，即是器世間，各別依止安住故名安住。所言「相」者，謂三十二大士表相。所言「離」者，彼如上說皆悉離故；離即空義。所言「向義」者，向謂已往，已往之義名為向義。何等法是向義？如上頌言色等相。此復云何？謂若如是內外色處皆悉無相，即彼如是了知空義。如是聲義是故應知。今此頌中先說三種空，所謂內外空、大空、相空，次說空空。如頌所言「若彼見，彼內即無實」，「若」者即若所有義，謂所有空智。「彼」者即彼身等。「見」者知義，知即了知。此中意者，謂知空智了境空已，即此空智於內無實而無所有，何況餘法有依止性。此句如是說空空竟。此中復說自性空，如彼頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「色等相彼身」者，此中云何是彼身？所謂內外二色處是即彼身。所言「安住」者，即是器世間，各別依止安住故名安住。所言「相」者，謂三十二大士表相。所言「離」者，彼如上說皆悉離故；離即空義。所言「向義」者，向謂已往，已往之義名為向義。何等法是向義？如上頌言色等相。此復云何？謂若如是內外色處皆悉無相，即彼如是了知空義。如是聲義是故應知。今此頌中先說三種空，所謂內外空、大空、相空，次說空空。如頌所言「若彼見，彼內即無實」，「若」者即若所有義，謂所有空智。「彼」者即彼身等。「見」者知義，知即了知。此中意者，謂知空智了境空已，即此空智於內無實而無所有，何況餘法有依止性。此句如是說空空竟。此中復說自性空，如彼頌言：

「彼諸內空性， 自性亦復空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸內空性， 自性亦復空；

所有識相種， 即起我悲智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有識相種， 即起我悲智。」

此言「彼諸內空性」等者，謂即所有內諸處空性相續此說。所言「自性亦復空」者，「自性」者種性義，由彼如是顯明識相等。所言「所有識相種」者，「所有」謂若所有義，此中若識相、若識性，彼等種性即我悲智生。「悲」者，欲令他苦得離散故。「智」者，即擇法相。若悲等、若智等，是謂悲智。「我」者自相義，即自所有悲智二種。此意總說內識處等自性空故。復次後說二種空義，如彼頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「彼諸內空性」等者，謂即所有內諸處空性相續此說。所言「自性亦復空」者，「自性」者種性義，由彼如是顯明識相等。所言「所有識相種」者，「所有」謂若所有義，此中若識相、若識性，彼等種性即我悲智生。「悲」者，欲令他苦得離散故。「智」者，即擇法相。若悲等、若智等，是謂悲智。「我」者自相義，即自所有悲智二種。此意總說內識處等自性空故。復次後說二種空義，如彼頌言：

「不生亦不滅， 有情此等明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不生亦不滅， 有情此等明；

有情生死欲， 彼說即為空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情生死欲， 彼說即為空。」

此言「不生亦不滅」等四句頌文，此中合釋二種空義。所言「不生」者，彼《八千頌般若經》中說不生言，此止其生。此中意者，謂本來不生性。生若無性，滅亦無性。彼前性不生，後性亦不滅。問：此等云何？故頌答言「有情」。「有情」者即五蘊身命。「有」謂有彼物性，「情」謂自所作性，和合而言故曰有情。「明」謂顯明。此中意說，若有情、若生死，彼二皆空，是義顯明。而諸有情無有邊際，死此生彼六趣循環，無有窮盡輪轉生死。此生死者即是輪迴。如是行相，有情即生死，釋義應知。問：此何人說邪？頌答言「彼」。「彼者」，即彼如來，真實說故。彼何所說？所謂說空，即有情、生死二種空故。然彼無性，此中亦離，如執彼無性，此亦不然。若爾，何故頌言「欲」邪？「欲」者樂欲義，謂即有情、生死二欲。若如是所欲畢竟，彼如是真實。如是等言說二種空義，謂畢竟空、無際空。問：何名無際？無際者，謂無有初際及無初分。此無際說空，故名無際空。如佛所言生死先際不可表示，故復說後空，如彼頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「不生亦不滅」等四句頌文，此中合釋二種空義。所言「不生」者，彼《八千頌般若經》中說不生言，此止其生。此中意者，謂本來不生性。生若無性，滅亦無性。彼前性不生，後性亦不滅。問：此等云何？故頌答言「有情」。「有情」者即五蘊身命。「有」謂有彼物性，「情」謂自所作性，和合而言故曰有情。「明」謂顯明。此中意說，若有情、若生死，彼二皆空，是義顯明。而諸有情無有邊際，死此生彼六趣循環，無有窮盡輪轉生死。此生死者即是輪迴。如是行相，有情即生死，釋義應知。問：此何人說邪？頌答言「彼」。「彼者」，即彼如來，真實說故。彼何所說？所謂說空，即有情、生死二種空故。然彼無性，此中亦離，如執彼無性，此亦不然。若爾，何故頌言「欲」邪？「欲」者樂欲義，謂即有情、生死二欲。若如是所欲畢竟，彼如是真實。如是等言說二種空義，謂畢竟空、無際空。問：何名無際？無際者，謂無有初際及無初分。此無際說空，故名無際空。如佛所言生死先際不可表示，故復說後空，如彼頌言：

「佛法不可見， 菩薩法亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛法不可見， 菩薩法亦然；

此等如所說， 空彼十力等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等如所說， 空彼十力等。」

此言「佛法不可見」等者，「佛法」者即諸佛法，所謂十八不共、十力等法。如是之法，以清淨妙慧觀不可見亦不可得。彼如是故，所有分別而為對礙。所言「菩薩法亦然」者，即諸菩薩法，所謂布施等諸波羅蜜多種種行相，入真實智如理而觀亦無所見。所言「此等如所說，空彼十力等」者，此「等」者謂此如是等教，「如所說者」即如其所說。問：此說何等法？頌自答言「彼十力等」，指上所明十力等法。所言「等」者，等攝十八不共法。又問：此法何所說邪？答：所謂說空，空者自相離故。此中如是等，說一切法空竟。復說後空，如彼頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「佛法不可見」等者，「佛法」者即諸佛法，所謂十八不共、十力等法。如是之法，以清淨妙慧觀不可見亦不可得。彼如是故，所有分別而為對礙。所言「菩薩法亦然」者，即諸菩薩法，所謂布施等諸波羅蜜多種種行相，入真實智如理而觀亦無所見。所言「此等如所說，空彼十力等」者，此「等」者謂此如是等教，「如所說者」即如其所說。問：此說何等法？頌自答言「彼十力等」，指上所明十力等法。所言「等」者，等攝十八不共法。又問：此法何所說邪？答：所謂說空，空者自相離故。此中如是等，說一切法空竟。復說後空，如彼頌言：

「別別所有法， 此說遍計性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「別別所有法， 此說遍計性；

彼勝義非有， 諸法如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼勝義非有， 諸法如是說。」

此言「別別所有法，此說遍計性」等者，此破遍計性。「別別」者即各各義，謂此所有遍計性故。「遍計」者取著義。取著何法？即色等法。「此」者如是義。「說」謂言說。此中總意，謂各別諸法，勝義諦中彼非有故，是故頌言「彼勝義非有，諸法如是說」。「勝義非有」者，即勝義諦中無自性故。問：何法無自性？答：謂色等諸法。「如是說」者，即此如是說。問：何人如是說？答：佛作如是說。觀彼所有勝義相空，彼相即是遍計性空，非唯能取相於勝義諦中說彼空故。如是等說勝義空竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「別別所有法，此說遍計性」等者，此破遍計性。「別別」者即各各義，謂此所有遍計性故。「遍計」者取著義。取著何法？即色等法。「此」者如是義。「說」謂言說。此中總意，謂各別諸法，勝義諦中彼非有故，是故頌言「彼勝義非有，諸法如是說」。「勝義非有」者，即勝義諦中無自性故。問：何法無自性？答：謂色等諸法。「如是說」者，即此如是說。問：何人如是說？答：佛作如是說。觀彼所有勝義相空，彼相即是遍計性空，非唯能取相於勝義諦中說彼空故。如是等說勝義空竟。

此如是說義自明顯然。造釋者別說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此如是說義自明顯然。造釋者別說頌曰：

彼彼遍計性， 處處皆執著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼彼遍計性， 處處皆執著；

此如是遍計， 自性無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此如是遍計， 自性無所有。