聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷下

勝德赤衣菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝德赤衣菩薩造

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

此中應問：彼勝義諦中云何自性？答：頌自喻言「與陽焰等」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中應問：彼勝義諦中云何自性？答：頌自喻言「與陽焰等」。

其「陽焰」者，謂地塵日光三事假合，如陽焰聚，前見後壞，是故頌言「見即壞無相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其「陽焰」者，謂地塵日光三事假合，如陽焰聚，前見後壞，是故頌言「見即壞無相」。

諸有所得別別境界，其義亦然，雖各表了皆無自性。何以故？彼等自性前後不和合故，性不相等故。愚者取著，於一性轉，是故此等皆墮世俗有情趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有所得別別境界，其義亦然，雖各表了皆無自性。何以故？彼等自性前後不和合故，性不相等故。愚者取著，於一性轉，是故此等皆墮世俗有情趣故。

復次此中若能取、所取對礙性空，即自性明亮本來不生，心法發現猶如影像。為釋此義故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次此中若能取、所取對礙性空，即自性明亮本來不生，心法發現猶如影像。為釋此義故，

第七頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七頌言：

「所取如影像， 無始從心生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所取如影像， 無始從心生，

即彼相及識， 互相如影像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即彼相及識， 互相如影像。」

此言「所取如影像」者，謂此與彼而相似故。所似云何？如鏡等中見面等像。此復云何？謂從心生，以彼唯心有所生故，心即繫屬有其所取外境相等不捨為性。此義終竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言「所取如影像」者，謂此與彼而相似故。所似云何？如鏡等中見面等像。此復云何？謂從心生，以彼唯心有所生故，心即繫屬有其所取外境相等不捨為性。此義終竟。

復次如外所取鏡中面像，即彼諸法以慣習種子領納於心，於無二中取其有二對礙之相。由無始來從心所生如彼影像，或同時異時所緣伺察，彼皆無性非唯心法，亦由所緣之相而能引生能緣識心，是故有相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如外所取鏡中面像，即彼諸法以慣習種子領納於心，於無二中取其有二對礙之相。由無始來從心所生如彼影像，或同時異時所緣伺察，彼皆無性非唯心法，亦由所緣之相而能引生能緣識心，是故有相。

凡言相者，攝集為義。非唯一法由彼所取如是有相，能取亦然。此中意者，所取無性、能取不實。頌言「互相」。「互相」者，即和合義，互相和合皆如影像。如影像故，能取、所取彼二互相不相離性，即彼二法於無所得中互相從彼心法出現有所得相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡言相者，攝集為義。非唯一法由彼所取如是有相，能取亦然。此中意者，所取無性、能取不實。頌言「互相」。「互相」者，即和合義，互相和合皆如影像。如影像故，能取、所取彼二互相不相離性，即彼二法於無所得中互相從彼心法出現有所得相。

此總意者，彼心自性本來明亮，無能取、所取二種之相，本離貪等無明垢染，清淨潔白離諸取著。故下頌云「如水中月」。為釋此義故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此總意者，彼心自性本來明亮，無能取、所取二種之相，本離貪等無明垢染，清淨潔白離諸取著。故下頌云「如水中月」。為釋此義故，

第八頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八頌言：

「觀自淨種中， 若智月出現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀自淨種中， 若智月出現，

彼如水中月， 現前無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼如水中月， 現前無所有。」

「觀」者定義，定謂心一境性相。於彼定中有所觀想，心自在故。頌言「自」者，謂自種子淨即清淨。清淨者，離濁之義。從自身語心種子所成，等無間緣出生想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀」者定義，定謂心一境性相。於彼定中有所觀想，心自在故。頌言「自」者，謂自種子淨即清淨。清淨者，離濁之義。從自身語心種子所成，等無間緣出生想。

hrī紇哩字變成普遍熾焰光明，於是光中從心種子出甘露光廣大照耀，其光復成極大火輪，乘彼火輪出慧方便。復從是生彼ha訶字門。其字振發大聲，於中出現八葉蓮華，訶字處中，內外想布十六分位。復想ka迦字成，星宿眾周匝圍繞。復於相應方位想佛蓮華，彼十六分皆成月輪。如是觀已，復於其上自淨種中想現hūṃ吽字具熾盛光，於其光中出現大火熾盛光焰。當觀自身從智月中生菩提心，復從是生金剛智月。當知月者即金剛智普遍世間，智光照耀一切色相。是故頌言「若智月出現」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 hrī紇哩字變成普遍熾焰光明，於是光中從心種子出甘露光廣大照耀，其光復成極大火輪，乘彼火輪出慧方便。復從是生彼ha訶字門。其字振發大聲，於中出現八葉蓮華，訶字處中，內外想布十六分位。復想ka迦字成，星宿眾周匝圍繞。復於相應方位想佛蓮華，彼十六分皆成月輪。如是觀已，復於其上自淨種中想現hūṃ吽字具熾盛光，於其光中出現大火熾盛光焰。當觀自身從智月中生菩提心，復從是生金剛智月。當知月者即金剛智普遍世間，智光照耀一切色相。是故頌言「若智月出現」。

彼智金剛成就出生慧及方便無喻涅槃之相，復從慧生金剛界中摩摩枳菩薩相，觀想甚深最上微密三摩鉢底密雲彌布普現光明。其菩薩者，身相青色，八臂三面：正面青色、右面黃色、左面白色；右第一手執劍、第二手執箭、第三手執鉤、第四手執金剛杵；左第一手執輪、第二手執弓、第三手執羂索、第四手執鈴。而彼菩薩理智相合，諸所施作皆順方便。眾相莊嚴，頂戴阿閦佛冠，現於熙怡可愛之相，加趺而坐。如阿多西清淨之華具有日輪最勝圓光，復如大樂自性金剛薩埵之相，灑諸甘露遍於一切。此菩薩身即如來身，從慧方便之所出生。是故頌言「如水中月」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼智金剛成就出生慧及方便無喻涅槃之相，復從慧生金剛界中摩摩枳菩薩相，觀想甚深最上微密三摩鉢底密雲彌布普現光明。其菩薩者，身相青色，八臂三面：正面青色、右面黃色、左面白色；右第一手執劍、第二手執箭、第三手執鉤、第四手執金剛杵；左第一手執輪、第二手執弓、第三手執羂索、第四手執鈴。而彼菩薩理智相合，諸所施作皆順方便。眾相莊嚴，頂戴阿閦佛冠，現於熙怡可愛之相，加趺而坐。如阿多西清淨之華具有日輪最勝圓光，復如大樂自性金剛薩埵之相，灑諸甘露遍於一切。此菩薩身即如來身，從慧方便之所出生。是故頌言「如水中月」。

頌言「若」者，即是如義，如水月故。此即是空，從是空法之中出生諸法，其所出生即本來不生性，所以喻言如水中月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌言「若」者，即是如義，如水月故。此即是空，從是空法之中出生諸法，其所出生即本來不生性，所以喻言如水中月。

此中如是，若於法界自性中取著有性者而實無性。何以故？頌言「現前無所有」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中如是，若於法界自性中取著有性者而實無性。何以故？頌言「現前無所有」故。

由彼如是於一切法無所得真如中有所作所證而實不能，若有作有證者皆是方便建立諸法，與虛空等。為證成此義故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼如是於一切法無所得真如中有所作所證而實不能，若有作有證者皆是方便建立諸法，與虛空等。為證成此義故，

第九頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九頌言：

「若相應者智， 彼即虛空相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若相應者智， 彼即虛空相，

是故智所知， 皆如虛空相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故智所知， 皆如虛空相。」

所言「相應」，當知即是智之與定二法相應。彼之相應即是金剛，有彼相應法，故名相應者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言「相應」，當知即是智之與定二法相應。彼之相應即是金剛，有彼相應法，故名相應者。

由彼相應者所有之智，於一切法無所取無二相中，以慧方便生如來身，非如前說蘊處界等戲論自性。此義終竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼相應者所有之智，於一切法無所取無二相中，以慧方便生如來身，非如前說蘊處界等戲論自性。此義終竟。

然如來身，不動法界自性所成，本來不生。何以故？以如來等自性離故。此即無性，止不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然如來身，不動法界自性所成，本來不生。何以故？以如來等自性離故。此即無性，止不可說。

「無性」者，謂本來不生，故名無性。是故頌言「如虛空相」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無性」者，謂本來不生，故名無性。是故頌言「如虛空相」。

此復云何？謂離一切戲論之性故如虛空，以彼虛空如是相故，而虛空相應當如是如理伺察。「相」者，標表義。復次當知，於一切法無障礙自性中有所作用者，謂由智入三界心、心所相。「如虛空相」，顯示所知無明隨現有情及器二世間相蘊處界等戲論自性，是即所知為智境界。有所作性，此所知境隨有繫屬，覺了所知遍計諸境，是故此說名為所知。所以一切智、一切智智此之二種皆如虛空，應如是觀。為總攝此義故，頌言「皆」。「皆」者無餘義，無餘少分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此復云何？謂離一切戲論之性故如虛空，以彼虛空如是相故，而虛空相應當如是如理伺察。「相」者，標表義。復次當知，於一切法無障礙自性中有所作用者，謂由智入三界心、心所相。「如虛空相」，顯示所知無明隨現有情及器二世間相蘊處界等戲論自性，是即所知為智境界。有所作性，此所知境隨有繫屬，覺了所知遍計諸境，是故此說名為所知。所以一切智、一切智智此之二種皆如虛空，應如是觀。為總攝此義故，頌言「皆」。「皆」者無餘義，無餘少分故。

此中除彼聲聞人中樂欲取證有餘依涅槃者，彼雖證得人無我理，謂於蘊事取為有故，餘證無餘依涅槃解脫相者今此所攝。如佛所言一切種一切一切有皆空，此中又除一分外道所說之空。以是義故，此中應知世間無復少法可有，一切如彼虛空之相。所言「如虛空相」者，當知即是虛空自性如是真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中除彼聲聞人中樂欲取證有餘依涅槃者，彼雖證得人無我理，謂於蘊事取為有故，餘證無餘依涅槃解脫相者今此所攝。如佛所言一切種一切一切有皆空，此中又除一分外道所說之空。以是義故，此中應知世間無復少法可有，一切如彼虛空之相。所言「如虛空相」者，當知即是虛空自性如是真實。

此之九頌如所說已，復為顯示諸菩薩等種智果故，總說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此之九頌如所說已，復為顯示諸菩薩等種智果故，總說頌曰：

如理思惟此實性， 彼一切性無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如理思惟此實性， 彼一切性無所依，

所有菩提勝願心， 大智莊嚴當獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有菩提勝願心， 大智莊嚴當獲得。