金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論

金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論卷下

功德施菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德施菩薩造

唐中天竺國沙門地婆訶羅等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐中天竺國沙門地婆訶羅等奉 詔譯

須菩提復念言：諸佛離一切想，證法無性；世間以何相故而信知耶？是故經言「如來是真語者、實語者、如語者、不異如語者」。何故但以如是四句顯示諸佛證實離想？以世間中求名利者，於上人法未證言證，佛異彼人故說真語。復有貪鄙情多矯妄，曾獲神通自知已失，有人來問但云先得。遠離是心說於實語。又有修得世間之定，心暫不生相同寂滅，而向人說我證涅槃。永除此謬，故說如語。此言如，取如是義，所隨如字應可比知，必同行故，如說義時相。同行相違，乃至廣說。是中同行者，如母牛來子亦隨至，如與如是應知亦然。此顯如來斷一切障，如彼明證如是而說，不同學得世間禪者言證涅槃尋復退失。何為復說不異如語？以諸凡夫於乾闥婆城、夢幻響像、熱時之焰、旋火之輪，如其所對如是取著名為異如。諸佛不然，是故說不異如語。此復云何？諸凡夫人所取城等非城等有，名為異如。如來所證非虛妄有，不誑性故，名不異如，是故所言未甞虛妄。云何知然？佛已淨除一切障故，有證及教可辨明故。云何為證？譬如說色是無常等，色法現是無常等故。云何為教？如有經言「童子！我一切知、一切見也」。復次真等四諦之名，如來證知此四深理是以能說；說而不知，無是處故。此中「真語者」，說於苦諦色等諸蘊真是苦故。「實語者」，說於集諦愛實苦因，非自在等能為因故。「如語者」，說於滅諦無為涅槃，有為虛妄無為反是。如說無為之法非虛妄性，名之為如。「不異如語者」，說於道諦，離八支道言得涅槃，虛誑不實；此道能得，實非妄故。或念言：若諸佛離一切想，云何於法現證，而說言八支道是實、入水火等為妄；說實妄故，有分別想。是故經言「須菩提！如來所得法、所說法無實無妄」。此義云何？如來證第一義，一切法本性無生，無生故不曾是有。云何名實？既無生豈有滅，是故非妄。實妄二境皆不可得，於何而生彼分別想？所說之法是文字性，文字有為故非實依，而證實故非妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復念言：諸佛離一切想，證法無性；世間以何相故而信知耶？是故經言「如來是真語者、實語者、如語者、不異如語者」。何故但以如是四句顯示諸佛證實離想？以世間中求名利者，於上人法未證言證，佛異彼人故說真語。復有貪鄙情多矯妄，曾獲神通自知已失，有人來問但云先得。遠離是心說於實語。又有修得世間之定，心暫不生相同寂滅，而向人說我證涅槃。永除此謬，故說如語。此言如，取如是義，所隨如字應可比知，必同行故，如說義時相。同行相違，乃至廣說。是中同行者，如母牛來子亦隨至，如與如是應知亦然。此顯如來斷一切障，如彼明證如是而說，不同學得世間禪者言證涅槃尋復退失。何為復說不異如語？以諸凡夫於乾闥婆城、夢幻響像、熱時之焰、旋火之輪，如其所對如是取著名為異如。諸佛不然，是故說不異如語。此復云何？諸凡夫人所取城等非城等有，名為異如。如來所證非虛妄有，不誑性故，名不異如，是故所言未甞虛妄。云何知然？佛已淨除一切障故，有證及教可辨明故。云何為證？譬如說色是無常等，色法現是無常等故。云何為教？如有經言「童子！我一切知、一切見也」。復次真等四諦之名，如來證知此四深理是以能說；說而不知，無是處故。此中「真語者」，說於苦諦色等諸蘊真是苦故。「實語者」，說於集諦愛實苦因，非自在等能為因故。「如語者」，說於滅諦無為涅槃，有為虛妄無為反是。如說無為之法非虛妄性，名之為如。「不異如語者」，說於道諦，離八支道言得涅槃，虛誑不實；此道能得，實非妄故。或念言：若諸佛離一切想，云何於法現證，而說言八支道是實、入水火等為妄；說實妄故，有分別想。是故經言「須菩提！如來所得法、所說法無實無妄」。此義云何？如來證第一義，一切法本性無生，無生故不曾是有。云何名實？既無生豈有滅，是故非妄。實妄二境皆不可得，於何而生彼分別想？所說之法是文字性，文字有為故非實依，而證實故非妄。

復次疑曰：若所證法無生無性非實非妄，是即諸佛第一義身？從此為因二身成滿？菩薩何故捨所證法，住於事等而行施耶？為遣此疑，經曰「須菩提！譬如有人入闇，即無所見。若菩薩心住於事而行布施」如是等。此闇明二喻，示有住無住過失功德。其義云何？如人闇中捨平坦路行於非道，顛墜艱險受諸苦難，於所樂處近而不達。若諸菩薩住事行施，捨無得性平疾之道，行於有得險難之路，於生死中受諸困厄，涅槃之所何時可至？「如人有目」者，得無生忍也。「夜分已盡」者，捨於果愛也。「日光明照」者，決定了知諸法無性。「見種種色」者，悟一切法不滅不生、不斷不常、不一不異、不來不出、無所得等。菩薩如是行不住施，速成正覺得大涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次疑曰：若所證法無生無性非實非妄，是即諸佛第一義身？從此為因二身成滿？菩薩何故捨所證法，住於事等而行施耶？為遣此疑，經曰「須菩提！譬如有人入闇，即無所見。若菩薩心住於事而行布施」如是等。此闇明二喻，示有住無住過失功德。其義云何？如人闇中捨平坦路行於非道，顛墜艱險受諸苦難，於所樂處近而不達。若諸菩薩住事行施，捨無得性平疾之道，行於有得險難之路，於生死中受諸困厄，涅槃之所何時可至？「如人有目」者，得無生忍也。「夜分已盡」者，捨於果愛也。「日光明照」者，決定了知諸法無性。「見種種色」者，悟一切法不滅不生、不斷不常、不一不異、不來不出、無所得等。菩薩如是行不住施，速成正覺得大涅槃。

此一切法修行中有自他二利，自利復有教義修行。教修行者，謂受持讀誦。義修行者，聽聞思惟。利他者，謂為人演說。如經「須菩提！若善男子善女人，於此法門受持讀誦修習演說，如來悉知是人、悉見是人，生如是無量福德聚、取如是無量福德」。此中受者，作心領納故。持者，溫記不忘故。讀誦者，披諷其文故。修習者，謂聽聞及思惟故。無量福聚，其相云何？經曰「若善男子善女人，初日分以恒河沙等身布施，乃至於此法門信心不謗」如是等。此布施福轉勝於前，以事與時二種大故。事大者，如經「以恒河沙等身布施」故。時大者，如經「百千億那由他劫」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此一切法修行中有自他二利，自利復有教義修行。教修行者，謂受持讀誦。義修行者，聽聞思惟。利他者，謂為人演說。如經「須菩提！若善男子善女人，於此法門受持讀誦修習演說，如來悉知是人、悉見是人，生如是無量福德聚、取如是無量福德」。此中受者，作心領納故。持者，溫記不忘故。讀誦者，披諷其文故。修習者，謂聽聞及思惟故。無量福聚，其相云何？經曰「若善男子善女人，初日分以恒河沙等身布施，乃至於此法門信心不謗」如是等。此布施福轉勝於前，以事與時二種大故。事大者，如經「以恒河沙等身布施」故。時大者，如經「百千億那由他劫」故。

修行任運果今說。云何名為任運果？謂修行者從初乃至未成正覺，此生餘生獲諸功德，本所期者是佛果故。功德是何？所謂魔及異道不能沮亂，功德大故。殊勝無等堅牢福果，最上法器圓滿資糧，能荷難勝深大信解福因之處，拔一切罪速疾證地。此中魔及異道不能沮亂者，經曰「此法門不可思議」。其義云何？以法威力不思議故，斯人福慧超諸智境，是故邪徒莫能沮亂，功德大故。殊勝無等者，經曰「不可稱量」，以能受持不可量法，功德威力餘無與等，是故此人最為殊勝。堅牢福果者，經曰「無量果報」，邪莫能沮故，功德廣大故，於天人中受諸勝福，無能逼奪令其不受。最上法器者，經曰「此法門如來為發大乘者說、為發最上乘者說」，法豈虛行？授之以器。圓滿資糧者，經曰「若有人受持讀誦修習演說」如是等。此中受持讀誦為他說故，福德增長；聽聞思惟故，智慧增長。云何增長？如經「皆成就不可思不可稱無有邊無量功德聚」。言無量者，顯此功德非是一切心量之境，是故思所不能知、不可取而稱、無邊際可得。能荷難勝者，經曰「如是人等，即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提」。此義云何？如佛成就難思妙法，博濟群苦無復遺餘，持經之人當如是故。廣大甚深信解者，經曰「若樂小法者，即於此經不能受持讀誦」如是等。此中廣大信解者，無小意樂故。甚深信解者，無我等見故。福因之處者，經曰「在在處處若說此經」如是等。集福捨罪故名支提，人能演法功與之等，地雖無思，持說者故。拔一切罪者，經曰「若善男子善女人，受持讀誦此經，為人輕賤」如是等。受持此經方致成佛，反被輕賤，其故者何？經曰「是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業即為消滅」。如來品說「若復有人受持此經乃至演說，是人現世或作惡夢、或遭重疾、或被驅逼強使遠行、罵辱鞭打乃至殞命，所有惡業咸得消除」；復有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行任運果今說。云何名為任運果？謂修行者從初乃至未成正覺，此生餘生獲諸功德，本所期者是佛果故。功德是何？所謂魔及異道不能沮亂，功德大故。殊勝無等堅牢福果，最上法器圓滿資糧，能荷難勝深大信解福因之處，拔一切罪速疾證地。此中魔及異道不能沮亂者，經曰「此法門不可思議」。其義云何？以法威力不思議故，斯人福慧超諸智境，是故邪徒莫能沮亂，功德大故。殊勝無等者，經曰「不可稱量」，以能受持不可量法，功德威力餘無與等，是故此人最為殊勝。堅牢福果者，經曰「無量果報」，邪莫能沮故，功德廣大故，於天人中受諸勝福，無能逼奪令其不受。最上法器者，經曰「此法門如來為發大乘者說、為發最上乘者說」，法豈虛行？授之以器。圓滿資糧者，經曰「若有人受持讀誦修習演說」如是等。此中受持讀誦為他說故，福德增長；聽聞思惟故，智慧增長。云何增長？如經「皆成就不可思不可稱無有邊無量功德聚」。言無量者，顯此功德非是一切心量之境，是故思所不能知、不可取而稱、無邊際可得。能荷難勝者，經曰「如是人等，即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提」。此義云何？如佛成就難思妙法，博濟群苦無復遺餘，持經之人當如是故。廣大甚深信解者，經曰「若樂小法者，即於此經不能受持讀誦」如是等。此中廣大信解者，無小意樂故。甚深信解者，無我等見故。福因之處者，經曰「在在處處若說此經」如是等。集福捨罪故名支提，人能演法功與之等，地雖無思，持說者故。拔一切罪者，經曰「若善男子善女人，受持讀誦此經，為人輕賤」如是等。受持此經方致成佛，反被輕賤，其故者何？經曰「是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業即為消滅」。如來品說「若復有人受持此經乃至演說，是人現世或作惡夢、或遭重疾、或被驅逼強使遠行、罵辱鞭打乃至殞命，所有惡業咸得消除」；復有頌言：

「若人造惡業， 作已生怖畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人造惡業， 作已生怖畏，

自悔若向人， 永拔其根本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自悔若向人， 永拔其根本。」

怖心悔過尚除根本，何況有人受持正法！此豈不與餘教相違？如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怖心悔過尚除根本，何況有人受持正法！此豈不與餘教相違？如說：

「業雖經百劫， 而終無失壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「業雖經百劫， 而終無失壞，

眾緣會遇時， 要必生於果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾緣會遇時， 要必生於果。」

非有相違。此復云何？且十不善惡趣之業，由持正法及悔先罪，惡趣果雖永不生，然於現身受諸苦報；現受諸苦，豈失壞耶？不生惡趣，非拔根耶？若有無間決定業者，命終之後定生彼故，應住劫受須臾出故，如阿闍王等，是故無違。速疾證地者，經曰「我念過去無量阿僧祇劫，乃至若復有人於後末世能受持讀誦此經、廣為人說，我所供養諸佛功德，於此百分不及一」如是等。此義云何？無邊佛所供養之福不證真實，持此法門速疾能證，是故受持功德威力設為百分，彼前福聚不及其一。如是千分、百千分、數分不及，取類應知。數者謂六十位，過斯已往數不能及。歌羅不及、校計不及者，此依歌羅微細義說，謂受持福最微細性功德已多，非前所及，窮於校計終無與等。微細尚爾，況一切耶？優波尼沙者，因也。其義云何？此少分福於最勝果即成因性。總前福聚亦不成因，不能得真實果故。譬喻不及者，如有童女稱為月面，女面豈能全類於月？以有光潔少分相同。彼前福聚即不如是，無少相似可為譬喻。此復云何？謂但受持文字之福，前福於此無相似性，匪薄福人而能聽受此文字故。如經「若我具說者，或有人聞，心則迷惑而生輕賤」，謂聞此功德威力思惟時不信時也。如經「此法門不可思議，果報亦不可思議」，二俱難思，威力勝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有相違。此復云何？且十不善惡趣之業，由持正法及悔先罪，惡趣果雖永不生，然於現身受諸苦報；現受諸苦，豈失壞耶？不生惡趣，非拔根耶？若有無間決定業者，命終之後定生彼故，應住劫受須臾出故，如阿闍王等，是故無違。速疾證地者，經曰「我念過去無量阿僧祇劫，乃至若復有人於後末世能受持讀誦此經、廣為人說，我所供養諸佛功德，於此百分不及一」如是等。此義云何？無邊佛所供養之福不證真實，持此法門速疾能證，是故受持功德威力設為百分，彼前福聚不及其一。如是千分、百千分、數分不及，取類應知。數者謂六十位，過斯已往數不能及。歌羅不及、校計不及者，此依歌羅微細義說，謂受持福最微細性功德已多，非前所及，窮於校計終無與等。微細尚爾，況一切耶？優波尼沙者，因也。其義云何？此少分福於最勝果即成因性。總前福聚亦不成因，不能得真實果故。譬喻不及者，如有童女稱為月面，女面豈能全類於月？以有光潔少分相同。彼前福聚即不如是，無少相似可為譬喻。此復云何？謂但受持文字之福，前福於此無相似性，匪薄福人而能聽受此文字故。如經「若我具說者，或有人聞，心則迷惑而生輕賤」，謂聞此功德威力思惟時不信時也。如經「此法門不可思議，果報亦不可思議」，二俱難思，威力勝故。

須菩提何故復言發菩薩乘應云何住等？欲具顯因清淨相故。何者不具？云何具顯？謂所修因非但離於三事相想即名清淨，要當遠離我住我修我降伏心如是諸想，方得淨故。如經「應生如是心，乃至實無有法名為發菩薩乘者」。此復云何？第一義無有眾生得般涅槃，亦無有法名為菩薩發心住果修行降伏。於無有中而起有想，是顛倒行非清淨因。復次疑曰：若無菩薩發趣大乘，則無有因證於佛果成滿四種利益之業。云何世尊然燈佛所而得授記：汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼，能成四種利眾生事？為遣此疑，經曰「須菩提！於意云何？如來昔在然燈佛所，頗有法得阿耨多羅三藐三菩提不」如是等。此中意說，佛於往昔證真實義得授記時，不見少法而是無上菩提。因體以無所得得授尊記，此即證知一切法皆無所得。如經「須菩提！言如來者，以真如故。真如者，無所得義」。須菩提心念：我於此說雖復無疑，然有人言：然燈佛所不見有法能得菩提昇于覺座。豈亦如是？是故經言「須菩提！若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提，是人不實語，乃至如來所得法，是中無實無妄」。此義云何？夫實妄者生於有得，有時言實、壞時知妄，無所得中此二俱遣。復有念言：若如來但證無所得者，佛法即一非是無邊。是故經言「如來說一切法皆是佛法」。佛法謂何？即無所得。未曾一法有可得性，是故一切無非佛法。云何一切皆無所得？經曰「一切法者即非一切法」。云何非耶？無生性故。若無生即無性，云何名一切法？於無性中假言說故。一切法無有性者，即是眾生如來藏性，是故世尊垂次開顯。經曰「須菩提！譬如有人其身妙大」如是等。妙大身者，謂空性身。云何妙大？隨於所在而不異故，一切眾生咸共有故。如說此一眾生空性，彼一切眾生空性，如來有之，眾生亦有，何故但說如來藏一切眾生有，不說眾生藏如來有耶？以諸眾生未證空理，如來證故。如有經說「眾生身內有如來藏具相莊嚴」，豈不同於妄計神我？雖如是說，然了空性名為法身，法身為因乃生色相，非與外道所說我同。如《楞伽經》大慧菩薩白佛言：「世尊！修多羅中說如來藏本性清淨，具三十二相，在於一切眾生身中常住不變，為貪瞋癡妄分別垢蘊界處衣之所纏裹，如無價寶垢衣所纏。世尊！此說云何不同外道邪論？外道說我是常作者，體非求那周遍無盡。佛言：大慧！我所宣說如來藏義，不同外道所說之我。如來藏者，即是空性實際涅槃，不生不滅無相無願。如是等義，如來為欲止息愚人無我怖畏，說無分別無虛妄境如來藏門。大慧！現在未來諸菩薩摩訶薩，不應於此計著 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提何故復言發菩薩乘應云何住等？欲具顯因清淨相故。何者不具？云何具顯？謂所修因非但離於三事相想即名清淨，要當遠離我住我修我降伏心如是諸想，方得淨故。如經「應生如是心，乃至實無有法名為發菩薩乘者」。此復云何？第一義無有眾生得般涅槃，亦無有法名為菩薩發心住果修行降伏。於無有中而起有想，是顛倒行非清淨因。復次疑曰：若無菩薩發趣大乘，則無有因證於佛果成滿四種利益之業。云何世尊然燈佛所而得授記：汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼，能成四種利眾生事？為遣此疑，經曰「須菩提！於意云何？如來昔在然燈佛所，頗有法得阿耨多羅三藐三菩提不」如是等。此中意說，佛於往昔證真實義得授記時，不見少法而是無上菩提。因體以無所得得授尊記，此即證知一切法皆無所得。如經「須菩提！言如來者，以真如故。真如者，無所得義」。須菩提心念：我於此說雖復無疑，然有人言：然燈佛所不見有法能得菩提昇于覺座。豈亦如是？是故經言「須菩提！若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提，是人不實語，乃至如來所得法，是中無實無妄」。此義云何？夫實妄者生於有得，有時言實、壞時知妄，無所得中此二俱遣。復有念言：若如來但證無所得者，佛法即一非是無邊。是故經言「如來說一切法皆是佛法」。佛法謂何？即無所得。未曾一法有可得性，是故一切無非佛法。云何一切皆無所得？經曰「一切法者即非一切法」。云何非耶？無生性故。若無生即無性，云何名一切法？於無性中假言說故。一切法無有性者，即是眾生如來藏性，是故世尊垂次開顯。經曰「須菩提！譬如有人其身妙大」如是等。妙大身者，謂空性身。云何妙大？隨於所在而不異故，一切眾生咸共有故。如說此一眾生空性，彼一切眾生空性，如來有之，眾生亦有，何故但說如來藏一切眾生有，不說眾生藏如來有耶？以諸眾生未證空理，如來證故。如有經說「眾生身內有如來藏具相莊嚴」，豈不同於妄計神我？雖如是說，然了空性名為法身，法身為因乃生色相，非與外道所說我同。如《楞伽經》大慧菩薩白佛言：「世尊！修多羅中說如來藏本性清淨，具三十二相，在於一切眾生身中常住不變，為貪瞋癡妄分別垢蘊界處衣之所纏裹，如無價寶垢衣所纏。世尊！此說云何不同外道邪論？外道說我是常作者，體非求那周遍無盡。佛言：大慧！我所宣說如來藏義，不同外道所說之我。如來藏者，即是空性實際涅槃，不生不滅無相無願。如是等義，如來為欲止息愚人無我怖畏，說無分別無虛妄境如來藏門。大慧！現在未來諸菩薩摩訶薩，不應於此計著

生於我見」，乃至廣說。須菩提為欲闡明妙身大身是空性義，經曰「如來說人身妙大即是非身」。非身者，謂以色身依實義說無生性故，說無生性為妙大身，非色身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生於我見」，乃至廣說。須菩提為欲闡明妙身大身是空性義，經曰「如來說人身妙大即是非身」。非身者，謂以色身依實義說無生性故，說無生性為妙大身，非色身也。

上所說因清淨相義未圓滿，為滿足故，經曰「須菩提！菩薩亦如是。若作是言：我當滅度無量眾生，即非菩薩」如是等。以要除能度所度一切分別，菩薩修因方得淨故。復為成就無分別心，經曰「頗有法名為菩薩不？須菩提言：不也。世尊！乃至佛說一切法無我無眾生」等，第一義無菩薩無凡夫故。「我當莊嚴佛國土不名菩薩」者，染著因故，於色等聚所成佛土如是取故。「即非莊嚴」者，實義無生故。「是名莊嚴」者，俗諦言說故。「通達無我法說名菩薩」者，離一切想因清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上所說因清淨相義未圓滿，為滿足故，經曰「須菩提！菩薩亦如是。若作是言：我當滅度無量眾生，即非菩薩」如是等。以要除能度所度一切分別，菩薩修因方得淨故。復為成就無分別心，經曰「頗有法名為菩薩不？須菩提言：不也。世尊！乃至佛說一切法無我無眾生」等，第一義無菩薩無凡夫故。「我當莊嚴佛國土不名菩薩」者，染著因故，於色等聚所成佛土如是取故。「即非莊嚴」者，實義無生故。「是名莊嚴」者，俗諦言說故。「通達無我法說名菩薩」者，離一切想因清淨故。

復次疑曰：若清淨因離諸想者有境可得，為無有耶？是故此中說佛境界，經曰「須菩提！於意云何？如來有肉眼不？須菩提言：如是。世尊！如來有肉眼。乃至如來有佛眼不？須菩提言：如是。世尊！如來有佛眼」如是等。何故世尊說具五眼？示於境界無不了知。此中有眾生數境、非眾生數境，如經「所有眾生若干種心住」等，顯示了知眾生數境。「恒河沙數世界」等，顯示了知非眾生數境。「若干種心」者，欲樂不同故，住者相續而轉故。或作是念：心若能住，斯應有體。是故經言「如來說諸心住皆為非心住」，非心住者第一義，無相續故。如經「何以故？須菩提！過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得」。此復云何？過去心已滅故，未來心未生故，現在心不住故、無形故。《寶積經》言「迦葉！一切佛不見過去心、不見未來心、不見現在心」乃至廣說。經曰「若福德聚有實，如來即不說福德聚」，此意云何？聚者蘊義，假名不實。實即非蘊，於何說聚？云何知假名不實？第一義無積聚故，俗諦中有言說故。如是五眼都無所得，是佛境界。以是應知，離想淨因無境可得。是故大般若波羅蜜中如是言「須菩提！如來五眼，於第一義都無所得。若言有得，愚人謗我」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次疑曰：若清淨因離諸想者有境可得，為無有耶？是故此中說佛境界，經曰「須菩提！於意云何？如來有肉眼不？須菩提言：如是。世尊！如來有肉眼。乃至如來有佛眼不？須菩提言：如是。世尊！如來有佛眼」如是等。何故世尊說具五眼？示於境界無不了知。此中有眾生數境、非眾生數境，如經「所有眾生若干種心住」等，顯示了知眾生數境。「恒河沙數世界」等，顯示了知非眾生數境。「若干種心」者，欲樂不同故，住者相續而轉故。或作是念：心若能住，斯應有體。是故經言「如來說諸心住皆為非心住」，非心住者第一義，無相續故。如經「何以故？須菩提！過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得」。此復云何？過去心已滅故，未來心未生故，現在心不住故、無形故。《寶積經》言「迦葉！一切佛不見過去心、不見未來心、不見現在心」乃至廣說。經曰「若福德聚有實，如來即不說福德聚」，此意云何？聚者蘊義，假名不實。實即非蘊，於何說聚？云何知假名不實？第一義無積聚故，俗諦中有言說故。如是五眼都無所得，是佛境界。以是應知，離想淨因無境可得。是故大般若波羅蜜中如是言「須菩提！如來五眼，於第一義都無所得。若言有得，愚人謗我」。

復次疑曰：若第一義佛境界是無所得，色相如來豈亦非有？為遣此疑，經曰「須菩提！於意云何？如來可以具足色身見不？須菩提言：不也。世尊」如是等。此顯示見佛法身。云何見耶？如經「如來說具足色身即非具足色身」等，此依實義，即於色相而見法身。「非具足」者，是法身故，如說無生性是常住如來，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次疑曰：若第一義佛境界是無所得，色相如來豈亦非有？為遣此疑，經曰「須菩提！於意云何？如來可以具足色身見不？須菩提言：不也。世尊」如是等。此顯示見佛法身。云何見耶？如經「如來說具足色身即非具足色身」等，此依實義，即於色相而見法身。「非具足」者，是法身故，如說無生性是常住如來，乃至廣說。

復次疑曰：若第一義佛境界及色相身皆無有體，豈具足眾德？言說相身亦復非有。遣此疑故，經曰「須菩提！於意云何？如來作是念：我有所說法耶」如是等，欲使定除有說執故。經曰「若人言如來有所說法即為謗佛，乃至無法可說是名說法」，此義云何？說無體故，不見內外漏無漏法少有真實而可說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次疑曰：若第一義佛境界及色相身皆無有體，豈具足眾德？言說相身亦復非有。遣此疑故，經曰「須菩提！於意云何？如來作是念：我有所說法耶」如是等，欲使定除有說執故。經曰「若人言如來有所說法即為謗佛，乃至無法可說是名說法」，此義云何？說無體故，不見內外漏無漏法少有真實而可說故。

須菩提復欲顯示於此所說信受者難，是故言「頗有眾生於未來世，聞說是法生信心不？乃至彼非眾生非不眾生」等。云何非眾生？第一義即蘊異蘊，推求其體不可得故。如經「說非眾生」，云何非不眾生？以俗諦依於五蘊業果相應而施設故，如經「是名眾生」。復次疑曰：若第一義佛境界色身、言說身皆不可得，法身體性豈亦然耶？為遣此疑，經曰「須菩提！於意云何？頗有法如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？須菩提言：不也。世尊」如是等。此義云何？佛證真實，不見少法是所得故。以無所得，是故說名阿耨多羅三藐三菩提。何故無所得？經曰「是法平等無有高下」。何故平等？經曰「以無我、無眾生、無命、無取者」，如生無我中平等，故無所得，法無我亦如是。此無得理以何因證？經曰「一切善法」。云何善法有體可得，而能證無所得理？法不相似，豈得成因？經曰「善法者，如來說為非法」。云何非法？第一義無生性故，當知此因即無所得。「善法」者，俗諦言說，非真實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復欲顯示於此所說信受者難，是故言「頗有眾生於未來世，聞說是法生信心不？乃至彼非眾生非不眾生」等。云何非眾生？第一義即蘊異蘊，推求其體不可得故。如經「說非眾生」，云何非不眾生？以俗諦依於五蘊業果相應而施設故，如經「是名眾生」。復次疑曰：若第一義佛境界色身、言說身皆不可得，法身體性豈亦然耶？為遣此疑，經曰「須菩提！於意云何？頗有法如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？須菩提言：不也。世尊」如是等。此義云何？佛證真實，不見少法是所得故。以無所得，是故說名阿耨多羅三藐三菩提。何故無所得？經曰「是法平等無有高下」。何故平等？經曰「以無我、無眾生、無命、無取者」，如生無我中平等，故無所得，法無我亦如是。此無得理以何因證？經曰「一切善法」。云何善法有體可得，而能證無所得理？法不相似，豈得成因？經曰「善法者，如來說為非法」。云何非法？第一義無生性故，當知此因即無所得。「善法」者，俗諦言說，非真實義。

何故復以須彌塵量寶施之福而校量耶？令修行者心勇進故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故復以須彌塵量寶施之福而校量耶？令修行者心勇進故。

復次疑曰：若如來說非眾生者，云何不與餘教相違？如有經言「無量眾生以得我為善知識故，生等諸苦竝皆解脫」。為遣此疑，經曰「須菩提！於意云何？如來作是念：我度眾生耶？乃至實無有眾生如來度者」如是等。無眾生者，第一義故，復次以大悲心攝同己故。若實有眾生異於如來是所度者，如來即有我等四取。何以故？若見有己能度眾生，是我取故。何故不欲我等取耶？經曰「我取者，如來說為非取」。非者何義？所謂不善。云何不善？縛諸眾生住生死故。復次非者無體性義。此復云何？以無所取，我亦無能取故。若我等取無體可得，何用遣我言非取耶？以諸凡夫顛倒妄取，言非取者令彼解故，如經「但無智凡夫生之所妄取」如是等。未得聖者各封於我，差別而生名凡夫生，彼即非生，不善生故，如不善人說為非人。復次法從緣起，無我造作，故名非生。是故說名凡夫生者，隨俗言故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次疑曰：若如來說非眾生者，云何不與餘教相違？如有經言「無量眾生以得我為善知識故，生等諸苦竝皆解脫」。為遣此疑，經曰「須菩提！於意云何？如來作是念：我度眾生耶？乃至實無有眾生如來度者」如是等。無眾生者，第一義故，復次以大悲心攝同己故。若實有眾生異於如來是所度者，如來即有我等四取。何以故？若見有己能度眾生，是我取故。何故不欲我等取耶？經曰「我取者，如來說為非取」。非者何義？所謂不善。云何不善？縛諸眾生住生死故。復次非者無體性義。此復云何？以無所取，我亦無能取故。若我等取無體可得，何用遣我言非取耶？以諸凡夫顛倒妄取，言非取者令彼解故，如經「但無智凡夫生之所妄取」如是等。未得聖者各封於我，差別而生名凡夫生，彼即非生，不善生故，如不善人說為非人。復次法從緣起，無我造作，故名非生。是故說名凡夫生者，隨俗言故。

以諸眾生於佛色身多生取著，是故復說色身無性。經曰「須菩提！於意云何？可以相成就見如來不？乃至轉輪聖王應是如來」如是等。佛欲令於色等身見法身義，受持時易，故說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸眾生於佛色身多生取著，是故復說色身無性。經曰「須菩提！於意云何？可以相成就見如來不？乃至轉輪聖王應是如來」如是等。佛欲令於色等身見法身義，受持時易，故說頌言：

「若以色見我， 以音聲求我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以色見我， 以音聲求我；

是人行邪道， 不能見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人行邪道， 不能見如來。

如來法為身， 但應觀法性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法為身， 但應觀法性；

法性非所見， 彼亦不能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性非所見， 彼亦不能知。」

「以色見我」等，其義云何？謂有見光明相好，言見於佛；及有聽受經等文字，言我隨逐而得如來。彼作是言，於相好身及言說身攀緣修習當斷煩惱。為除此見，經曰「是人行邪道，不能見如來」。此義云何？色及文字性非真實，於中取著是邪道故，行於此道何能見佛？云何見耶？經曰「如來法為身，但應觀法性」。法性者，所謂空性、無自性、無生性等，此即諸佛第一義身。若見於此，名為見佛。如有經說「不生不滅是如來故」。十萬頌經復作是說「慈氏以見空性名見如來」。《薩遮經》中又作是說「無取著見名為見佛」。若無取著名見佛者，攀緣法性將非取著？以淨智心了知法性，法性豈是所了知耶？是故經言「法性非所見，彼亦不能知」。法性之處無有一物可名所知，由是彼智亦不能知。如有經言「大王！一切法性猶如虛空，等與眾物為所依止，而其體性非是有物亦非無物」。能於此中寂然無知，名為了知。名為知者，隨俗言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以色見我」等，其義云何？謂有見光明相好，言見於佛；及有聽受經等文字，言我隨逐而得如來。彼作是言，於相好身及言說身攀緣修習當斷煩惱。為除此見，經曰「是人行邪道，不能見如來」。此義云何？色及文字性非真實，於中取著是邪道故，行於此道何能見佛？云何見耶？經曰「如來法為身，但應觀法性」。法性者，所謂空性、無自性、無生性等，此即諸佛第一義身。若見於此，名為見佛。如有經說「不生不滅是如來故」。十萬頌經復作是說「慈氏以見空性名見如來」。《薩遮經》中又作是說「無取著見名為見佛」。若無取著名見佛者，攀緣法性將非取著？以淨智心了知法性，法性豈是所了知耶？是故經言「法性非所見，彼亦不能知」。法性之處無有一物可名所知，由是彼智亦不能知。如有經言「大王！一切法性猶如虛空，等與眾物為所依止，而其體性非是有物亦非無物」。能於此中寂然無知，名為了知。名為知者，隨俗言說。

復次疑曰：若智亦不能知法性者，云何諸佛具丈夫相而證菩提？以見具足丈夫相者得菩提故。為遣此疑，經曰「須菩提！於意云何？如來諸相成就得阿耨多羅三藐三菩提耶」如是等，此中顯示法界相。其義云何？若相成就是真實有，此相滅時即名為斷。無有菩薩見法斷故。何以故？以生故即有斷。一切法是無生性，所以遠離常斷二邊。遠離二邊是法界相，是故於此說能信解無生之福多於寶施。如經「須菩提！若善男子善女人，以恒河沙等世界七寶持用布施；若菩薩得無我無生法忍」如是等，但於無生愛樂修習福多彼故。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次疑曰：若智亦不能知法性者，云何諸佛具丈夫相而證菩提？以見具足丈夫相者得菩提故。為遣此疑，經曰「須菩提！於意云何？如來諸相成就得阿耨多羅三藐三菩提耶」如是等，此中顯示法界相。其義云何？若相成就是真實有，此相滅時即名為斷。無有菩薩見法斷故。何以故？以生故即有斷。一切法是無生性，所以遠離常斷二邊。遠離二邊是法界相，是故於此說能信解無生之福多於寶施。如經「須菩提！若善男子善女人，以恒河沙等世界七寶持用布施；若菩薩得無我無生法忍」如是等，但於無生愛樂修習福多彼故。如有頌言：

「若人持正法， 及發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人持正法， 及發菩提心，

不如解於空， 十六分之一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如解於空， 十六分之一。」

或念言：若一切法無生者，云何而有福德生耶？是故經言「須菩提！菩薩不應取福德」如是等。「不應取福」者，非第一義中有福可取故。須菩提白佛言：世尊！菩薩不取福德者，菩薩於福應圓滿故。佛言：須菩提！菩薩應取者，俗諦故；不應貪著者，第一義諦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或念言：若一切法無生者，云何而有福德生耶？是故經言「須菩提！菩薩不應取福德」如是等。「不應取福」者，非第一義中有福可取故。須菩提白佛言：世尊！菩薩不取福德者，菩薩於福應圓滿故。佛言：須菩提！菩薩應取者，俗諦故；不應貪著者，第一義諦故。

復次疑曰：若第一義無福可取，何故餘經作如是說「如來福智資糧圓滿，坐菩提座趣於涅槃」？為遣此疑，經曰「須菩提！若有人言：如來若去若來、若住若坐若臥。是人不解我所說義」如是等。涅槃無有真實處所而至於彼，名之為去；生死亦無真實處所而從彼出，名之為來。不去不來是如來義，此即顯示無住涅槃。雖生死、涅槃無有一異，而於三界牢獄引喻眾生，盡未來際而為利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次疑曰：若第一義無福可取，何故餘經作如是說「如來福智資糧圓滿，坐菩提座趣於涅槃」？為遣此疑，經曰「須菩提！若有人言：如來若去若來、若住若坐若臥。是人不解我所說義」如是等。涅槃無有真實處所而至於彼，名之為去；生死亦無真實處所而從彼出，名之為來。不去不來是如來義，此即顯示無住涅槃。雖生死、涅槃無有一異，而於三界牢獄引喻眾生，盡未來際而為利益。

復次疑曰：若生死、涅槃不可得故無去來者，如來豈如須彌山等積聚一合而安住耶？為遣此中是一是常、無分有分一合見故，經曰「須菩提！若善男子善女人，以三千大千世界碎為微塵，是微塵眾寧為多不」如是等。此中「微塵眾多」者，遣無分一合見。「非微塵眾」者，遣有分一合見。「是名微塵眾」者，非有分物說之為眾。復為遣積聚見故，經曰「如來說三千大千世界即非世界」如是等。何故復說非世界耶？經曰「若世界實有即是一合見」。何故不欲一合見耶？經曰「即為非見」。云何非見？於非有中而妄見故。如經「一合者即是不可說，但我見凡夫而取其事」。此義云何？一合者是俗諦相，非真實有。何以故？第一義一切法本性無生，無生故不可得，不可得故離於言說。而我執凡夫於中妄取。若不欲我見與教相違，如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次疑曰：若生死、涅槃不可得故無去來者，如來豈如須彌山等積聚一合而安住耶？為遣此中是一是常、無分有分一合見故，經曰「須菩提！若善男子善女人，以三千大千世界碎為微塵，是微塵眾寧為多不」如是等。此中「微塵眾多」者，遣無分一合見。「非微塵眾」者，遣有分一合見。「是名微塵眾」者，非有分物說之為眾。復為遣積聚見故，經曰「如來說三千大千世界即非世界」如是等。何故復說非世界耶？經曰「若世界實有即是一合見」。何故不欲一合見耶？經曰「即為非見」。云何非見？於非有中而妄見故。如經「一合者即是不可說，但我見凡夫而取其事」。此義云何？一合者是俗諦相，非真實有。何以故？第一義一切法本性無生，無生故不可得，不可得故離於言說。而我執凡夫於中妄取。若不欲我見與教相違，如有頌言：

「我以己為依， 詎以他為依； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我以己為依， 詎以他為依；

智者能調我， 生天受安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者能調我， 生天受安樂。」

為遣此疑，經曰「須菩提！若有人言：如來說我見、眾生見、命見、取者見。為正語不」如是等。佛何故說見我耶？為誘攝信樂者故，此於五蘊隨俗名言，非謂真實。是故諸佛所見我者是遠離性，如經「即非我見」等。世尊以離生死涅槃我等合見而得菩提，復愍諸含識欲令同證，是故言「須菩提！發菩薩乘者，於一切法應如是知、如是見、如是信解，不生法想」。知見者，謂證時。信解者，修學時。信解之人法想尚不生，況非法想。此云「法想非法想」者，謂如法分別、不如法分別法想。如法何故不生？經曰「法想者如來說為非想」。此復云何？一切法無生性故。若無生即非有，於何知見？以俗諦故，如經曰「是名法想」。何故復說受持之福？欲令眾生畢竟信故。經曰「如無演說是名為說」。此何謂耶？第一義無世出世、若法若物，少有可說。能如實義如是說者，乃名為說。此無住涅槃觀察有為然後方證。云何觀察？經曰「爾時世尊而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為遣此疑，經曰「須菩提！若有人言：如來說我見、眾生見、命見、取者見。為正語不」如是等。佛何故說見我耶？為誘攝信樂者故，此於五蘊隨俗名言，非謂真實。是故諸佛所見我者是遠離性，如經「即非我見」等。世尊以離生死涅槃我等合見而得菩提，復愍諸含識欲令同證，是故言「須菩提！發菩薩乘者，於一切法應如是知、如是見、如是信解，不生法想」。知見者，謂證時。信解者，修學時。信解之人法想尚不生，況非法想。此云「法想非法想」者，謂如法分別、不如法分別法想。如法何故不生？經曰「法想者如來說為非想」。此復云何？一切法無生性故。若無生即非有，於何知見？以俗諦故，如經曰「是名法想」。何故復說受持之福？欲令眾生畢竟信故。經曰「如無演說是名為說」。此何謂耶？第一義無世出世、若法若物，少有可說。能如實義如是說者，乃名為說。此無住涅槃觀察有為然後方證。云何觀察？經曰「爾時世尊而說頌言：

「『一切有為法， 如星翳燈幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一切有為法， 如星翳燈幻，

露泡夢電雲， 應作如是觀。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 露泡夢電雲， 應作如是觀。』」

今此頌中，觀察有為九種體相。何謂為九？所謂觀察自在、觀察境物、觀察遷動、觀察體性、觀察少盛、觀察壽、觀察作者、觀察心、觀察有無。此中觀察自在如星，譬如星等著象於空，隨方運行光色熾盛，假令久住終隨劫盡。如是人天受諸福報，豐財重位眾所瞻仰，雖久自在會亦歸空。觀察境物如瞖，譬如瞖目於淨空中見有毛輪、飛花、二月，無明瞖識亦復如是，於真實理無物之處，而見內外世出世間種種諸法。觀察遷動如燈，譬如燈焰即生處滅不至餘處，然因此焰餘處焰生，念念相續如有遷動；眾生亦爾，前趣諸蘊即前趣滅不往餘趣，然因前蘊後趣蘊生，以相續故狀如遷動，言諸凡夫數往餘趣。觀察體性如幻，如因幻力變作女人，容貌可觀體性非有，不了之者取為真實；一切法亦復如是，從妄緣生初無實體，未了實者生有體見。觀察少盛如露，譬如朝露見日即晞；盛年容色亦復如是，一遇無常已從衰謝。觀察壽如泡，譬如水泡或有始生未成體相，或纔生已或暫停住即歸散滅；壽亦如是，或始託生在於胎藏，正生生已從作嬰兒，少年中年乃至衰老歸於壞滅。觀察作者如夢，譬如夢中隨先見聞，憶念分別熏習住故，雖無作者種種境界分明現前；如是眾生無始時來，有諸煩惱善不善業熏習而住，雖無有我是能作者，而現無涯生死等事。觀察心如電，譬如電光生時即滅；心亦如是，剎那必謝。觀察有無如雲，如空中雲，先無後有須臾復滅；有為諸法亦復如是，體性本空從妄緣有，有緣既散還復歸無。復次先依俗諦，以星等九喻安立有為，後依中論第一義，一切法不滅不生、不斷不常、不一不異、不來不出，及般若波羅蜜中一切法非積住性，解釋此頌。其義云何？譬如星光自體常滅，有為亦爾性恒遷謝。如人目瞖，雖無作者病緣故生，有為亦然但從緣起。譬如燈焰念念恒斷，有為如是剎那不住。如幻所作，不了之者取為實常，愚夫迷實，取有為法，亦復如是。譬如泫露，在物雖繁體唯是一，所謂滋潤，有為內蘊生生有別，本性亦同咸資愛故。如因積水雨渧成泡，各別而生各別而滅，眾生諸行亦復如是，八萬四千別生別滅。如夢中境來無所從，而彼夢心妄見來處，有為亦爾，來不可得，無明夢識妄見為來。譬如奔電性非遷動，前處前滅後處後生，以相相似說之為去，有為諸法去亦如是。譬如空雲非恒積住，有為之相類此應知。如是名為依俗諦故安立有為。如《中論》中成立真實不生等義，於有為法應如是知。此復云何？彼論中以自、他、共、無因觀察諸法本無生義，如是似瞖有為生法應知不生。以不生故星光有滅違於道理，有為亦然應知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此頌中，觀察有為九種體相。何謂為九？所謂觀察自在、觀察境物、觀察遷動、觀察體性、觀察少盛、觀察壽、觀察作者、觀察心、觀察有無。此中觀察自在如星，譬如星等著象於空，隨方運行光色熾盛，假令久住終隨劫盡。如是人天受諸福報，豐財重位眾所瞻仰，雖久自在會亦歸空。觀察境物如瞖，譬如瞖目於淨空中見有毛輪、飛花、二月，無明瞖識亦復如是，於真實理無物之處，而見內外世出世間種種諸法。觀察遷動如燈，譬如燈焰即生處滅不至餘處，然因此焰餘處焰生，念念相續如有遷動；眾生亦爾，前趣諸蘊即前趣滅不往餘趣，然因前蘊後趣蘊生，以相續故狀如遷動，言諸凡夫數往餘趣。觀察體性如幻，如因幻力變作女人，容貌可觀體性非有，不了之者取為真實；一切法亦復如是，從妄緣生初無實體，未了實者生有體見。觀察少盛如露，譬如朝露見日即晞；盛年容色亦復如是，一遇無常已從衰謝。觀察壽如泡，譬如水泡或有始生未成體相，或纔生已或暫停住即歸散滅；壽亦如是，或始託生在於胎藏，正生生已從作嬰兒，少年中年乃至衰老歸於壞滅。觀察作者如夢，譬如夢中隨先見聞，憶念分別熏習住故，雖無作者種種境界分明現前；如是眾生無始時來，有諸煩惱善不善業熏習而住，雖無有我是能作者，而現無涯生死等事。觀察心如電，譬如電光生時即滅；心亦如是，剎那必謝。觀察有無如雲，如空中雲，先無後有須臾復滅；有為諸法亦復如是，體性本空從妄緣有，有緣既散還復歸無。復次先依俗諦，以星等九喻安立有為，後依中論第一義，一切法不滅不生、不斷不常、不一不異、不來不出，及般若波羅蜜中一切法非積住性，解釋此頌。其義云何？譬如星光自體常滅，有為亦爾性恒遷謝。如人目瞖，雖無作者病緣故生，有為亦然但從緣起。譬如燈焰念念恒斷，有為如是剎那不住。如幻所作，不了之者取為實常，愚夫迷實，取有為法，亦復如是。譬如泫露，在物雖繁體唯是一，所謂滋潤，有為內蘊生生有別，本性亦同咸資愛故。如因積水雨渧成泡，各別而生各別而滅，眾生諸行亦復如是，八萬四千別生別滅。如夢中境來無所從，而彼夢心妄見來處，有為亦爾，來不可得，無明夢識妄見為來。譬如奔電性非遷動，前處前滅後處後生，以相相似說之為去，有為諸法去亦如是。譬如空雲非恒積住，有為之相類此應知。如是名為依俗諦故安立有為。如《中論》中成立真實不生等義，於有為法應如是知。此復云何？彼論中以自、他、共、無因觀察諸法本無生義，如是似瞖有為生法應知不生。以不生故星光有滅違於道理，有為亦然應知

不滅。復次不生故，彼燈自體尚不可得，何有剎那而說為斷？有為不斷類此應知。復次不生故似幻所作，有為之法無有常義，應知不常。復次不生故似於朝露，有為諸法一義不成。愛能潤生不契理故，應知不一。復次不生故似泡差別，有為之法異性不成，應知不異。復次不生故似夢中境，有為之法本無來義，應知不來。復次不生故似於電光，生滅之法以相似故說為去者，理不相應，應知不去。復次不生故，如雲之法體尚非有，豈積住耶？如是應知。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不滅。復次不生故，彼燈自體尚不可得，何有剎那而說為斷？有為不斷類此應知。復次不生故似幻所作，有為之法無有常義，應知不常。復次不生故似於朝露，有為諸法一義不成。愛能潤生不契理故，應知不一。復次不生故似泡差別，有為之法異性不成，應知不異。復次不生故似夢中境，有為之法本無來義，應知不來。復次不生故似於電光，生滅之法以相似故說為去者，理不相應，應知不去。復次不生故，如雲之法體尚非有，豈積住耶？如是應知。頌曰：

我今功德施， 為破諸迷取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今功德施， 為破諸迷取，

開於中觀門， 略述此經義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開於中觀門， 略述此經義。

願諸眾生類， 見聞若受持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願諸眾生類， 見聞若受持，

照真不壞俗， 明了心無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照真不壞俗， 明了心無礙。