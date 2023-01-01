能斷金剛般若波羅蜜多經論釋

能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷金剛般若波羅蜜多經論釋卷下

無著菩薩造頌 世親菩薩釋 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著菩薩造頌 世親菩薩釋

三藏法師義淨奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師義淨奉 詔譯

「如來說彼為具相者，此非具相，由此說為具相」，此有何意？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來說彼為具相者，此非具相，由此說為具相」，此有何意？頌曰：

謂於真法身， 無隨好圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂於真法身， 無隨好圓滿，

亦非是具相， 非身性應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非是具相， 非身性應知。

於法身無別， 非如來無二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法身無別， 非如來無二，

重言其具相， 由二體皆無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重言其具相， 由二體皆無。

言法身實不圓滿隨好色身，應知亦不具足眾相，彼無身性故，是謂法身無具相義。亦非如來無斯二種，所謂色身圓滿及以具相，由斯二種不離法身，是故如來有其相好。為此重言色身圓滿及以具相，由二皆無故，是故此二亦說為無。言此非圓滿此亦非具相，亦說為有，以說色身圓滿及具相言故。斯有何意？由其法身無此相好，是故名此為如來，色身圓滿及以具相，由與彼身不相離故；法身之性即不如是，然法身非彼自性故。若言不應以色身圓滿及具相身觀如來者，如何如來有所說法耶？為答斯難，此即以其惡取而謗於我，由不能解我所說義故。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言法身實不圓滿隨好色身，應知亦不具足眾相，彼無身性故，是謂法身無具相義。亦非如來無斯二種，所謂色身圓滿及以具相，由斯二種不離法身，是故如來有其相好。為此重言色身圓滿及以具相，由二皆無故，是故此二亦說為無。言此非圓滿此亦非具相，亦說為有，以說色身圓滿及具相言故。斯有何意？由其法身無此相好，是故名此為如來，色身圓滿及以具相，由與彼身不相離故；法身之性即不如是，然法身非彼自性故。若言不應以色身圓滿及具相身觀如來者，如何如來有所說法耶？為答斯難，此即以其惡取而謗於我，由不能解我所說義故。頌曰：

如來說亦無， 說二是所執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說亦無， 說二是所執。

何意重言「說法說法」者？頌云「說二是所執」。云何為二？一乃是文，二便是義。由何所以？文云「無法可說」。是名說法耶？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何意重言「說法說法」者？頌云「說二是所執」。云何為二？一乃是文，二便是義。由何所以？文云「無法可說」。是名說法耶？答曰：

由不離法界， 說亦無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由不離法界， 說亦無自性。

由不離法界外有說法自性可得。若言無有世尊是能說者，所說之法亦復不離法身，故成非有。如是甚深之法，如何當有敬信之人？為除此難，答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由不離法界外有說法自性可得。若言無有世尊是能說者，所說之法亦復不離法身，故成非有。如是甚深之法，如何當有敬信之人？為除此難，答曰：

能說所說雖甚深， 然亦非無敬信者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說所說雖甚深， 然亦非無敬信者。

經云「妙生！彼非眾生、非非眾生」者，此有何意？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「妙生！彼非眾生、非非眾生」者，此有何意？頌曰：

由非眾生非非生， 非聖聖性相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由非眾生非非生， 非聖聖性相應故。

諸有當能生敬信者，彼非眾生。由餘眾生不與聖性相應，即與凡夫性相應故。「非非眾生」者，由與聖性相應故。此中義者，由彼望其凡夫性故不是眾生，由望聖人性故非非眾生。何以故？「眾生眾生者，如來說彼為非眾生」。此據愚小異生性；「由此說為眾生」者，此據聖人性。若言如來曾無有法是所覺知者，云何離其後後正知次第而名無上正等覺耶？為答此難，「非是有法可覺方名無上正覺」。然由頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有當能生敬信者，彼非眾生。由餘眾生不與聖性相應，即與凡夫性相應故。「非非眾生」者，由與聖性相應故。此中義者，由彼望其凡夫性故不是眾生，由望聖人性故非非眾生。何以故？「眾生眾生者，如來說彼為非眾生」。此據愚小異生性；「由此說為眾生」者，此據聖人性。若言如來曾無有法是所覺知者，云何離其後後正知次第而名無上正等覺耶？為答此難，「非是有法可覺方名無上正覺」。然由頌曰：

少法無有故， 無上覺應知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少法無有故， 無上覺應知，

由法界不增， 清淨平等性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由法界不增， 清淨平等性，

及方便無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及方便無上。

於此乃至無有少法能過故名無上。又復法界無有增故，其法平等故，名無上上，上性無故。又復如來法身清淨平等故，其法無不齊等、無有少增，故名無上。又復其法是無我自相，此即高，高性無，故名無上。又復於諸方便亦是無上，所有善法皆圓滿故，名為無上。此餘菩提於諸善法不圓滿故，即此方便實為有上，此乃如來說為非法。由此說為「善法」者，此有何意？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此乃至無有少法能過故名無上。又復法界無有增故，其法平等故，名無上上，上性無故。又復如來法身清淨平等故，其法無不齊等、無有少增，故名無上。又復其法是無我自相，此即高，高性無，故名無上。又復於諸方便亦是無上，所有善法皆圓滿故，名為無上。此餘菩提於諸善法不圓滿故，即此方便實為有上，此乃如來說為非法。由此說為「善法」者，此有何意？頌曰：

由漏性非法， 是故非善法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由漏性非法， 是故非善法；

由此名為善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此名為善。

由有漏性彼不是持有漏之相，不能持故，由此說為善法。由無漏性決定能持，是善性故。若要以善法獲大菩提者，所有說法亦應不獲菩提，是無記性故。為遮此難，更言差別之福，答所說法縱令無記終有所得。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由有漏性彼不是持有漏之相，不能持故，由此說為善法。由無漏性決定能持，是善性故。若要以善法獲大菩提者，所有說法亦應不獲菩提，是無記性故。為遮此難，更言差別之福，答所說法縱令無記終有所得。頌曰：

說法雖無記， 非不得應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法雖無記， 非不得應知。

由非離此能得菩提，故知藉斯菩提方契。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由非離此能得菩提，故知藉斯菩提方契。頌曰：

由斯一法寶， 勝彼寶無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯一法寶， 勝彼寶無量。

故此宣說法寶，望前無數妙高無邊之寶，顯福差別，假為第百分亦不能及一者，乃至廣說。將顯何義？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故此宣說法寶，望前無數妙高無邊之寶，顯福差別，假為第百分亦不能及一者，乃至廣說。將顯何義？頌曰：

於諸算勢類， 因亦有差殊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸算勢類， 因亦有差殊，

尋思於世間， 喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋思於世間， 喻所不能及。

此言何義？謂以此福望前福聚，謂是算勢類。因四種差別，於此世間遍尋思已，無有其喻能比況者。言由算差別者，始從假為第百分，乃至或為算分不顯差殊。但言算者，此即應知總攝。其餘所有算數，或為勢分者，由其勢力有差殊故，如強弱人事不相並；或為比數者，由品類別，言此福類元不比數前之福類，如貴賤人不相比數。因者明其因，果亦不相干涉故，言彼亦不可與此為因(鄔波尼殺曇譯為因字，如芥子種將比松柏)，於此世間竟無其喻可況於福。由斯前福望於此福，實為減少皆不足言，故云「乃至譬喻亦不能及」。若言彼法性相平等故無不平者，即無能度所度；云何如來說脫有情耶？為除此難，故起後文。將顯何義？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此言何義？謂以此福望前福聚，謂是算勢類。因四種差別，於此世間遍尋思已，無有其喻能比況者。言由算差別者，始從假為第百分，乃至或為算分不顯差殊。但言算者，此即應知總攝。其餘所有算數，或為勢分者，由其勢力有差殊故，如強弱人事不相並；或為比數者，由品類別，言此福類元不比數前之福類，如貴賤人不相比數。因者明其因，果亦不相干涉故，言彼亦不可與此為因(鄔波尼殺曇譯為因字，如芥子種將比松柏)，於此世間竟無其喻可況於福。由斯前福望於此福，實為減少皆不足言，故云「乃至譬喻亦不能及」。若言彼法性相平等故無不平者，即無能度所度；云何如來說脫有情耶？為除此難，故起後文。將顯何義？頌曰：

法界平等故， 佛不度眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界平等故， 佛不度眾生；

於諸名共聚， 不在法界外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸名共聚， 不在法界外。

凡名有情者，於彼蘊處由名共蘊，不在法界之外，即此法界其性平等，是故曾無有一眾生可是如來之所度脫，此即如何當有我執者。此有何意？若言但唯脫其五蘊而已，此即是有所許眾生。由如是故，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡名有情者，於彼蘊處由名共蘊，不在法界之外，即此法界其性平等，是故曾無有一眾生可是如來之所度脫，此即如何當有我執者。此有何意？若言但唯脫其五蘊而已，此即是有所許眾生。由如是故，頌曰：

若起於法執， 與我執過同； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若起於法執， 與我執過同；

定執脫有情， 是無執妄執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定執脫有情， 是無執妄執。

如云「妙生言：我執者如來說為非執」。妄執如來說為非生者，是不能生聖法之義。若言不應以其具相觀於如來，非彼自性故，由是法身自性故。然彼如來自性法身，可以具相而比知之。有作斯難。為除疑意，生起後文。將顯何義？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如云「妙生言：我執者如來說為非執」。妄執如來說為非生者，是不能生聖法之義。若言不應以其具相觀於如來，非彼自性故，由是法身自性故。然彼如來自性法身，可以具相而比知之。有作斯難。為除疑意，生起後文。將顯何義？頌曰：

不應以色體， 准如來法身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應以色體， 准如來法身；

勿彼轉輪王， 與如來齊等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿彼轉輪王， 與如來齊等。

此則報相之福，亦名具相，由彼成此故，藉其福力得菩提故。有作是說：此則如來以其具相，現證無上正覺。為除此意，「不應以具相」如是等。將顯何義？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此則報相之福，亦名具相，由彼成此故，藉其福力得菩提故。有作是說：此則如來以其具相，現證無上正覺。為除此意，「不應以具相」如是等。將顯何義？頌曰：

即具相果報， 圓滿福不許； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即具相果報， 圓滿福不許；

能招於法身， 由方便異性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能招於法身， 由方便異性。

由真法身是智自性故，與彼福體性不同。此二伽他要顯何義？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由真法身是智自性故，與彼福體性不同。此二伽他要顯何義？頌曰：

「若以色見我， 以音聲求我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以色見我， 以音聲求我，

彼人起邪勤， 不能當見我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人起邪勤， 不能當見我。

應觀佛法性， 即導師法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應觀佛法性， 即導師法身，

法性識難知， 故彼不能了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性識難知， 故彼不能了。」

此二頌中所說之義，頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二頌中所說之義，頌曰：

唯見色聞聲， 是人不知佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯見色聞聲， 是人不知佛；

此真如法身， 非是識境故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此真如法身， 非是識境故。

此文意顯不應以色聲二種觀於如來。「由是異生不能見」者，此何為也？彼人起邪勤。言彼異生妄起邪勤，不依正道求見於我。此云法性者即是真如，若言福不證菩提者，此即菩薩福業其果應斷。為釋此疑，故有下文，言此福性雖復不能親招覺處。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此文意顯不應以色聲二種觀於如來。「由是異生不能見」者，此何為也？彼人起邪勤。言彼異生妄起邪勤，不依正道求見於我。此云法性者即是真如，若言福不證菩提者，此即菩薩福業其果應斷。為釋此疑，故有下文，言此福性雖復不能親招覺處。頌曰：

其福不失亡， 果報不斷絕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其福不失亡， 果報不斷絕，

得忍亦不斷， 以獲無垢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得忍亦不斷， 以獲無垢故。

更論於福因， 為此陳其喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更論於福因， 為此陳其喻，

彼福無報故， 正取非越取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼福無報故， 正取非越取。

由此是彼智資糧性故。又復何為更於其福而陳喻耶？故云「得忍亦不斷」，以獲無垢故，更論其福因，為此陳其喻。又有疑云：既得無生法忍智乃不生，菩薩諸福皆應斷絕。為顯福不斷絕至極清淨，獲福既多果報亦勝，於不生法得無性者有二種無性，由其二性體不生故。經云「妙生！應正取不應越取」者，云何是正取不應越取？答：「彼福無報故，正取非越取」，凡所有福招果報者，是可厭故，當知彼取即是越取，如越正路而行嶮道。而彼福不招報，是故彼是正取非為越取。問：菩薩福津既不感報，所獲之果如何可知？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此是彼智資糧性故。又復何為更於其福而陳喻耶？故云「得忍亦不斷」，以獲無垢故，更論其福因，為此陳其喻。又有疑云：既得無生法忍智乃不生，菩薩諸福皆應斷絕。為顯福不斷絕至極清淨，獲福既多果報亦勝，於不生法得無性者有二種無性，由其二性體不生故。經云「妙生！應正取不應越取」者，云何是正取不應越取？答：「彼福無報故，正取非越取」，凡所有福招果報者，是可厭故，當知彼取即是越取，如越正路而行嶮道。而彼福不招報，是故彼是正取非為越取。問：菩薩福津既不感報，所獲之果如何可知？答曰：

彼福招化果， 作利有情事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼福招化果， 作利有情事，

彼事由任運， 成佛現諸方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼事由任運， 成佛現諸方。

去來等是化， 正覺常不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去來等是化， 正覺常不動，

彼於法界處， 非一異應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於法界處， 非一異應知。

諸佛世尊現眾變化，非彼如來若來若去等故，云「彼事由任運，成佛現諸方，去來等是化，正覺常不動」。為顯斯義，生起下文。曾無有去亦不有來，由此故名為如來。此有何意？若如來有去來等異者，彼即不是；如其常性無有變易。微塵作墨喻者，是誰之喻？顯何事耶？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世尊現眾變化，非彼如來若來若去等故，云「彼事由任運，成佛現諸方，去來等是化，正覺常不動」。為顯斯義，生起下文。曾無有去亦不有來，由此故名為如來。此有何意？若如來有去來等異者，彼即不是；如其常性無有變易。微塵作墨喻者，是誰之喻？顯何事耶？答曰：

彼於法界處， 非一異應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於法界處， 非一異應知。

言彼如來於法界處非一非異性，意顯斯事，故彰其喻。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言彼如來於法界處非一非異性，意顯斯事，故彰其喻。頌曰：

微塵將作墨， 喻顯於法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微塵將作墨， 喻顯於法界。

又世界為墨，喻顯何義？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世界為墨，喻顯何義？頌曰：

此論造墨事， 為彰煩惱盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此論造墨事， 為彰煩惱盡。

非聚非集性， 顯是非一性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非聚非集性， 顯是非一性；

於彼總集性， 明其非異性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼總集性， 明其非異性。

譬如造墨，所有塵埃眾多極微性非一處，其聚集物非一事故亦非異性，由總集故，此由無有別別斷割之理。如是應知，諸佛世尊於法界中煩惱障盡，非一處性亦非異性。此即兼述三千大千世界，不是聚性及是聚性，其喻亦同。「如來說為非是聚性，是故說為極微聚」者，此顯何義？若其聚物是其一者，不應名此為極微聚。又復若是一界者，亦不應言三千大千世界。由此故云此即是其有聚執也。此即如來說為非執，不為聚執故。由其妄執，是故說為聚執，欲明異此餘悉應無無上正智。復有何因，諸凡愚類於實無聚而執耶？為除斯難，而云其聚執者但俗論說有如是等。此何所明？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如造墨，所有塵埃眾多極微性非一處，其聚集物非一事故亦非異性，由總集故，此由無有別別斷割之理。如是應知，諸佛世尊於法界中煩惱障盡，非一處性亦非異性。此即兼述三千大千世界，不是聚性及是聚性，其喻亦同。「如來說為非是聚性，是故說為極微聚」者，此顯何義？若其聚物是其一者，不應名此為極微聚。又復若是一界者，亦不應言三千大千世界。由此故云此即是其有聚執也。此即如來說為非執，不為聚執故。由其妄執，是故說為聚執，欲明異此餘悉應無無上正智。復有何因，諸凡愚類於實無聚而執耶？為除斯難，而云其聚執者但俗論說有如是等。此何所明？頌曰：

不了但俗言， 諸凡愚妄執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不了但俗言， 諸凡愚妄執。

「妙生！諸有說云如來宣說我見」等者，此明何義？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙生！諸有說云如來宣說我見」等者，此明何義？頌曰：

斷我法二種， 非證覺無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷我法二種， 非證覺無故。

言我法二種體是無故。此兩雖言得斷，而亦不證菩提。是誰之斷而能獲耶？答：由二見之斷，彼二之見是所除故。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言我法二種體是無故。此兩雖言得斷，而亦不證菩提。是誰之斷而能獲耶？答：由二見之斷，彼二之見是所除故。頌曰：

是故見無見， 無境虛妄執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故見無見， 無境虛妄執。

由此故知我體是無。諸有我見，如來說為非見，以無境故。意道所有我境元來是無，文云「故名我見」者，明虛妄分別有也。如是於無我理顯見無見性已，亦是顯其於法見無見性，是故文云「於一切法應如是知」等。然其法想亦是非相性故，猶如我見。復有何意，此之我、法二見說為非見性耶？答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此故知我體是無。諸有我見，如來說為非見，以無境故。意道所有我境元來是無，文云「故名我見」者，明虛妄分別有也。如是於無我理顯見無見性已，亦是顯其於法見無見性，是故文云「於一切法應如是知」等。然其法想亦是非相性故，猶如我見。復有何意，此之我、法二見說為非見性耶？答曰：

由此是細障， 如是知故斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此是細障， 如是知故斷。

是所顯義，此之我、法二見是其見取，此謂細障。由於二事如是正知非見性故，方能除斷。經云「應如是知、應如是見、應如是解」者，此文說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是所顯義，此之我、法二見是其見取，此謂細障。由於二事如是正知非見性故，方能除斷。經云「應如是知、應如是見、應如是解」者，此文說頌曰：

由得二種智， 及定彼方除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由得二種智， 及定彼方除。

謂以覆俗、勝義智，及以此二所依之定，方除彼障。又論差別之福何所顯耶？答頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂以覆俗、勝義智，及以此二所依之定，方除彼障。又論差別之福何所顯耶？答頌曰：

陳福明化身， 非無無盡福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳福明化身， 非無無盡福。

如來雖復任運廣為化用，然彼化身宣說正法即是無漏之福，便成無有盡期。「云何正說」等者，此意為顯如來不自言我是化身。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來雖復任運廣為化用，然彼化身宣說正法即是無漏之福，便成無有盡期。「云何正說」等者，此意為顯如來不自言我是化身。頌曰：

諸佛說法時， 不言身是化； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛說法時， 不言身是化；

由不自言故， 是其真實說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由不自言故， 是其真實說。

此何所陳？欲明如來雖為眾生宣揚法化，而不自說我是化身，由作如是不正說故，為此名彼以為正說。意道若異此者，於彼所化諸眾生輩不生極敬，斯乃為利多眾生事，復是無法可說故。若言如來為多化身無盡說法，如何彼復說有涅槃耶？為釋此疑，說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此何所陳？欲明如來雖為眾生宣揚法化，而不自說我是化身，由作如是不正說故，為此名彼以為正說。意道若異此者，於彼所化諸眾生輩不生極敬，斯乃為利多眾生事，復是無法可說故。若言如來為多化身無盡說法，如何彼復說有涅槃耶？為釋此疑，說伽他曰：

如來涅槃證， 非造亦不殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來涅槃證， 非造亦不殊。

非諸如來所證圓寂是其造作，有為自性望其造作復不是異，雖現涅槃而是其化，示同生死利益有情，欲顯如來無住涅槃，生死、涅槃兩皆不住故。復有何因，示同生死而不住於生死因緣事耶？答頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非諸如來所證圓寂是其造作，有為自性望其造作復不是異，雖現涅槃而是其化，示同生死利益有情，欲顯如來無住涅槃，生死、涅槃兩皆不住故。復有何因，示同生死而不住於生死因緣事耶？答頌曰：

「一切有為法， 如星翳燈幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切有為法， 如星翳燈幻，

露泡夢電雲， 應作如是觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 露泡夢電雲， 應作如是觀。」

此集造有九， 以正智觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此集造有九， 以正智觀故。

由以星等九事為同法喻，喻九種正智而觀於境。何謂九觀？應知即是九種所觀之事。何謂所觀？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由以星等九事為同法喻，喻九種正智而觀於境。何謂九觀？應知即是九種所觀之事。何謂所觀？頌曰：

見相及與識， 居處身受用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見相及與識， 居處身受用，

過去并現存， 未至詳觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去并現存， 未至詳觀察。

此中應觀見如星宿，謂是心法，正智日明亦既出已，光全滅故。應觀所緣境相，如瞖目人覩髮團等是妄現故。應觀其識猶若於燈，此能依見由愛膩力而得生故。應觀居處猶如於幻，即器世間有多奇質，性不實故。應觀其身譬如露渧，暫時住故。觀所受用猶若水泡，其受用性是三事合所生性故。應觀過去所有集造同於夢境，但唯念性故。應觀現在事同於電，疾滅性故。應觀未至體若重雲，阿賴耶識在種子位，體能攝藏諸種子故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中應觀見如星宿，謂是心法，正智日明亦既出已，光全滅故。應觀所緣境相，如瞖目人覩髮團等是妄現故。應觀其識猶若於燈，此能依見由愛膩力而得生故。應觀居處猶如於幻，即器世間有多奇質，性不實故。應觀其身譬如露渧，暫時住故。觀所受用猶若水泡，其受用性是三事合所生性故。應觀過去所有集造同於夢境，但唯念性故。應觀現在事同於電，疾滅性故。應觀未至體若重雲，阿賴耶識在種子位，體能攝藏諸種子故。

作斯九種觀察之時，有何利益？獲何勝智？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作斯九種觀察之時，有何利益？獲何勝智？頌曰：

由觀察相故， 受用及遷流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由觀察相故， 受用及遷流，

於有為事中， 獲無垢自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於有為事中， 獲無垢自在。

此義云何？觀有為法有其三種：一、由觀見境識故，即是觀察集造有為之相；二、由觀器界身及所用故，即是觀其受用於此，由彼所受用也；三、由觀三世差別轉故，即是觀其遷流不住。由此觀故，便能於諸有為法中獲無障礙隨意自在，為此縱居生死塵勞不染，其智設證圓寂灰燼寧味其悲？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？觀有為法有其三種：一、由觀見境識故，即是觀察集造有為之相；二、由觀器界身及所用故，即是觀其受用於此，由彼所受用也；三、由觀三世差別轉故，即是觀其遷流不住。由此觀故，便能於諸有為法中獲無障礙隨意自在，為此縱居生死塵勞不染，其智設證圓寂灰燼寧味其悲？頌曰：

由斯諸佛希有法， 陀羅尼句義深邃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯諸佛希有法， 陀羅尼句義深邃，

從尊決已義廣開， 獲福令生速清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從尊決已義廣開， 獲福令生速清淨。