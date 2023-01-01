金剛般若波羅蜜經論卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛般若波羅蜜經論卷中

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

經曰：「佛言：『須菩提！如恒河中所有沙數，如是沙等恒河，於意云何？是諸恒河沙寧為多不？』須菩提言：『甚多。世尊！但諸恒河尚多無數，何況其沙！』佛言：『須菩提！我今實言告汝。若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數世界以施諸佛如來。須菩提！於意云何？彼善男子善女人得福多不？』須菩提言：『甚多。世尊！彼善男子善女人得福甚多。』佛告須菩提：『以七寶滿爾所恒河沙世界持用布施，若善男子善女人於此法門乃至受持四句偈等為他人說，而此福德勝前福德無量阿僧祇。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「佛言：『須菩提！如恒河中所有沙數，如是沙等恒河，於意云何？是諸恒河沙寧為多不？』須菩提言：『甚多。世尊！但諸恒河尚多無數，何況其沙！』佛言：『須菩提！我今實言告汝。若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數世界以施諸佛如來。須菩提！於意云何？彼善男子善女人得福多不？』須菩提言：『甚多。世尊！彼善男子善女人得福甚多。』佛告須菩提：『以七寶滿爾所恒河沙世界持用布施，若善男子善女人於此法門乃至受持四句偈等為他人說，而此福德勝前福德無量阿僧祇。』」

論曰：前已說多福德譬喻，何故此中復說？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：前已說多福德譬喻，何故此中復說？偈言：

說多義差別， 亦成勝挍量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說多義差別， 亦成勝挍量；

後福過於前， 故重說勝喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後福過於前， 故重說勝喻。

此義云何？前說三千世界譬喻明福德多，今重說無量三千世界故。何故不先說此喻？為漸化眾生令生信心上妙義故。又前未顯以何等勝功德能得大菩提故，以此喻成彼功德，是故重說勝喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？前說三千世界譬喻明福德多，今重說無量三千世界故。何故不先說此喻？為漸化眾生令生信心上妙義故。又前未顯以何等勝功德能得大菩提故，以此喻成彼功德，是故重說勝喻。

經曰：「『復次須菩提！隨所有處說是法門，乃至四句偈等，當知此處一切世間天、人、阿修羅皆應供養如佛塔廟，何況有人盡能受持讀誦此經。須菩提！當知是人成就最上第一希有之法。若是經典所在之處則為有佛，若尊重似佛。』爾時須菩提白佛言：『世尊！當何名此法門？我等云何奉持？』佛告須菩提：『是法門名為「金剛般若波羅蜜」，以是名字汝當奉持。何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜。須菩提！於意云何？如來有所說法不？』須菩提言：『世尊！如來無所說法。』『須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵是為多不？』須菩提言：『彼微塵甚多。世尊！』『何以故？須菩提！是諸微塵，如來說非微塵，是名微塵。如來說世界，非世界，是名世界。』佛言：『須菩提！於意云何？可以三十二大人相見如來不？』須菩提言：『不也。世尊！何以故？如來說三十二大人相即是非相，是名三十二大人相。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「『復次須菩提！隨所有處說是法門，乃至四句偈等，當知此處一切世間天、人、阿修羅皆應供養如佛塔廟，何況有人盡能受持讀誦此經。須菩提！當知是人成就最上第一希有之法。若是經典所在之處則為有佛，若尊重似佛。』爾時須菩提白佛言：『世尊！當何名此法門？我等云何奉持？』佛告須菩提：『是法門名為「金剛般若波羅蜜」，以是名字汝當奉持。何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜。須菩提！於意云何？如來有所說法不？』須菩提言：『世尊！如來無所說法。』『須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵是為多不？』須菩提言：『彼微塵甚多。世尊！』『何以故？須菩提！是諸微塵，如來說非微塵，是名微塵。如來說世界，非世界，是名世界。』佛言：『須菩提！於意云何？可以三十二大人相見如來不？』須菩提言：『不也。世尊！何以故？如來說三十二大人相即是非相，是名三十二大人相。』」

論曰：云何成彼勝福？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何成彼勝福？偈言：

尊重於二處， 因習證大體； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊重於二處， 因習證大體；

彼因習煩惱， 此降伏染福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼因習煩惱， 此降伏染福。

此義云何？尊重於二處者，一者所說處，隨何等處說此經，令生尊重奇特相故；二者能說人，隨何等人能受持及說，以尊重經論故，非七寶等隨何處捨、隨何人能捨，如是生敬重故，此法門與一切諸佛如來證法作勝因故。如經「須菩提言：世尊！如來無所說法故」，此義云何？無有一法唯獨如來說、餘佛不說故。彼珍寶布施福德是染煩惱因，以能成就煩惱事故。此因示現遠離煩惱因故，是故說地微塵喻。如經「須菩提！是諸微塵，如來說非微塵是，名微塵。如來說世界，非世界，是名世界」故。何故如是說？彼微塵非貪等煩惱體，以是義故名為地微塵，故彼世界非煩惱染因界，是故說世界。此明何義？彼福德是煩惱塵染因，是故於外無記塵，彼福德善根為近，何況此福德能成佛菩提故，及成就大丈夫相福德中勝故。是故受持演說此法門，能成佛菩提勝彼福德。何以故？彼相於佛菩提非相故，以彼非法身故。是故說大丈夫相，以彼相故。此受持及說福德能成佛菩提，是故彼非勝故。又彼福德能降伏珍寶等福，何況此福故能降伏，是故此福最近最勝。如是彼檀等福德中，此福德最，如是成已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？尊重於二處者，一者所說處，隨何等處說此經，令生尊重奇特相故；二者能說人，隨何等人能受持及說，以尊重經論故，非七寶等隨何處捨、隨何人能捨，如是生敬重故，此法門與一切諸佛如來證法作勝因故。如經「須菩提言：世尊！如來無所說法故」，此義云何？無有一法唯獨如來說、餘佛不說故。彼珍寶布施福德是染煩惱因，以能成就煩惱事故。此因示現遠離煩惱因故，是故說地微塵喻。如經「須菩提！是諸微塵，如來說非微塵是，名微塵。如來說世界，非世界，是名世界」故。何故如是說？彼微塵非貪等煩惱體，以是義故名為地微塵，故彼世界非煩惱染因界，是故說世界。此明何義？彼福德是煩惱塵染因，是故於外無記塵，彼福德善根為近，何況此福德能成佛菩提故，及成就大丈夫相福德中勝故。是故受持演說此法門，能成佛菩提勝彼福德。何以故？彼相於佛菩提非相故，以彼非法身故。是故說大丈夫相，以彼相故。此受持及說福德能成佛菩提，是故彼非勝故。又彼福德能降伏珍寶等福，何況此福故能降伏，是故此福最近最勝。如是彼檀等福德中，此福德最，如是成已。

經曰：「佛言：『須菩提！若有善男子善女人以恒河沙等身命布施。若復有人於此法門中，乃至受持四句偈等為他人說，其福甚多，無量阿僧祇。』爾時須菩提聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣，捫淚而白佛言：『希有婆伽婆！希有修伽陀！佛說如是甚深法門，我從昔來所得慧眼未曾得聞如是法門。』『何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜。』『世尊！若復有人得聞是經，信心清淨則生實相，當知是人成就第一希有功德。世尊！是實相者則是非相，是故如來說名實相實相。世尊！我今得聞如是法門，信解受持不足為難；若當來世其有眾生，得聞是法門信解受持，是人則為第一希有。何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。何以故？我相即是非相，人相、眾生相、壽者相即是非相。何以故？離一切諸相則名諸佛。』佛告須菩提：『如是，如是。若復有人得聞是經，不驚不怖不畏，當知是人甚為希有。何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜。如來說第一波羅蜜者，彼無量諸佛亦說波羅蜜，是名第一波羅蜜。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「佛言：『須菩提！若有善男子善女人以恒河沙等身命布施。若復有人於此法門中，乃至受持四句偈等為他人說，其福甚多，無量阿僧祇。』爾時須菩提聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣，捫淚而白佛言：『希有婆伽婆！希有修伽陀！佛說如是甚深法門，我從昔來所得慧眼未曾得聞如是法門。』『何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜。』『世尊！若復有人得聞是經，信心清淨則生實相，當知是人成就第一希有功德。世尊！是實相者則是非相，是故如來說名實相實相。世尊！我今得聞如是法門，信解受持不足為難；若當來世其有眾生，得聞是法門信解受持，是人則為第一希有。何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。何以故？我相即是非相，人相、眾生相、壽者相即是非相。何以故？離一切諸相則名諸佛。』佛告須菩提：『如是，如是。若復有人得聞是經，不驚不怖不畏，當知是人甚為希有。何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜。如來說第一波羅蜜者，彼無量諸佛亦說波羅蜜，是名第一波羅蜜。』」

論曰：自下經文，重明彼福德中此福轉勝。此義云何？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：自下經文，重明彼福德中此福轉勝。此義云何？偈言：

苦身勝於彼， 希有及上義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦身勝於彼， 希有及上義，

彼智岸難量， 亦不同餘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼智岸難量， 亦不同餘法。

堅實解深義， 勝餘修多羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅實解深義， 勝餘修多羅，

大因及清淨， 福中勝福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大因及清淨， 福中勝福德。

此二偈說何義？捐捨身命，重於捨資生珍寶等。彼如是捨無量身命果報福德，此福德勝彼福。何以故？彼捨身命苦身心故，何況為法捨故。念彼身苦，慧命須菩提尊重法故，悲泣流淚。如經「爾時須菩提聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣」故。此法門希有。何以故？尊者須菩提雖有智眼，昔來未曾得聞，是故希有。如經「我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是法門」故。又此法門第一，以說名般若波羅蜜故。此云何成？以上義故。如經「何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜」故。何故如是說？彼智岸故。彼智岸無人能量，是故非波羅蜜。又此法門不同。何以故？此中有實相故。餘者非實相，除佛法餘處無實故。以彼處未曾有、未曾生信，以是義故。如經「世尊！若復有人得聞是經，信心清淨則生實相，當知是人成就第一希有功德」故。又此法門堅實深妙。何以故？受持此經思量修習，不起我等相故。又不起我等相者，示可取境界不倒相故。我等相即非相者，示能取境界不倒相故。此二明我空、法空，無我智故。如是次第，如經「何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。何以故？我相即是非相，人相眾生相壽者相即是非相。何以故？離此一切諸相則名諸佛」故，如來為須菩提說如是義。驚者，謂非處生懼，是故名驚，以可訶故，如非正道行故。怖者，心體怖故。以起不能斷疑心故，畏者一向怖故。其心畢竟驚怖墮，故遠離彼處。如經「不驚不怖不畏」故。又此法門勝餘修多羅，如經「何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜」故。又此法門名為大因，如經「如來說第一波羅蜜者」故。又此法門名為清淨，以無量佛說故。如經「彼無量諸佛亦說波羅蜜，是名第一波羅蜜」故。彼珍寶檀等無如是功德，是故彼福德中此福為勝，如是成已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二偈說何義？捐捨身命，重於捨資生珍寶等。彼如是捨無量身命果報福德，此福德勝彼福。何以故？彼捨身命苦身心故，何況為法捨故。念彼身苦，慧命須菩提尊重法故，悲泣流淚。如經「爾時須菩提聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣」故。此法門希有。何以故？尊者須菩提雖有智眼，昔來未曾得聞，是故希有。如經「我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是法門」故。又此法門第一，以說名般若波羅蜜故。此云何成？以上義故。如經「何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜」故。何故如是說？彼智岸故。彼智岸無人能量，是故非波羅蜜。又此法門不同。何以故？此中有實相故。餘者非實相，除佛法餘處無實故。以彼處未曾有、未曾生信，以是義故。如經「世尊！若復有人得聞是經，信心清淨則生實相，當知是人成就第一希有功德」故。又此法門堅實深妙。何以故？受持此經思量修習，不起我等相故。又不起我等相者，示可取境界不倒相故。我等相即非相者，示能取境界不倒相故。此二明我空、法空，無我智故。如是次第，如經「何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。何以故？我相即是非相，人相眾生相壽者相即是非相。何以故？離此一切諸相則名諸佛」故，如來為須菩提說如是義。驚者，謂非處生懼，是故名驚，以可訶故，如非正道行故。怖者，心體怖故。以起不能斷疑心故，畏者一向怖故。其心畢竟驚怖墮，故遠離彼處。如經「不驚不怖不畏」故。又此法門勝餘修多羅，如經「何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜」故。又此法門名為大因，如經「如來說第一波羅蜜者」故。又此法門名為清淨，以無量佛說故。如經「彼無量諸佛亦說波羅蜜，是名第一波羅蜜」故。彼珍寶檀等無如是功德，是故彼福德中此福為勝，如是成已。

論曰：自下經文復為斷疑。云何疑？向說彼身苦，以彼捨身苦身果報而彼福是劣。若爾，依此法門受持演說，諸菩薩行苦行，彼苦行亦是苦果，云何此法門不成苦果？為斷此疑故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：自下經文復為斷疑。云何疑？向說彼身苦，以彼捨身苦身果報而彼福是劣。若爾，依此法門受持演說，諸菩薩行苦行，彼苦行亦是苦果，云何此法門不成苦果？為斷此疑故。

經曰：「『須菩提！如來說忍辱波羅蜜，即非忍辱波羅蜜。何以故？須菩提！如我昔為歌利王割截身體，我於爾時無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，無相亦非無相。何以故？須菩提！我於往昔節節支解時，若有我相、人相、眾生相、壽者相，應生瞋恨。須菩提！又念過去，於五百世作忍辱仙人，於爾所世無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。是故須菩提！菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？若心有住則為非住。不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應生無所住心，是故佛說菩薩心不住色布施。須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施。』須菩提言：『世尊！一切眾生相即是非相。何以故？如來說一切眾生即非眾生。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「『須菩提！如來說忍辱波羅蜜，即非忍辱波羅蜜。何以故？須菩提！如我昔為歌利王割截身體，我於爾時無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，無相亦非無相。何以故？須菩提！我於往昔節節支解時，若有我相、人相、眾生相、壽者相，應生瞋恨。須菩提！又念過去，於五百世作忍辱仙人，於爾所世無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。是故須菩提！菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？若心有住則為非住。不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應生無所住心，是故佛說菩薩心不住色布施。須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施。』須菩提言：『世尊！一切眾生相即是非相。何以故？如來說一切眾生即非眾生。』」

論曰：此示何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此示何義？偈言：

能忍於苦行， 以苦行有善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能忍於苦行， 以苦行有善，

彼福不可量， 如是最勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼福不可量， 如是最勝義。

離我及恚相， 實無於苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離我及恚相， 實無於苦惱，

共樂有慈悲， 如是苦行果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共樂有慈悲， 如是苦行果。

此二偈說何義？雖此苦行同於苦果，而此苦行不疲惓，以有羼提波羅蜜名為第一故。彼岸有二種義：一者波羅蜜清淨善根體；二者彼岸功德不可量。如經「即非波羅蜜」故。非波羅蜜者，無人知彼功德岸故。言非波羅蜜，是故為得第一法。此苦行勝彼捨身，何況離我相、瞋恚相故。又此行無苦，不但無苦，及有樂，以有慈悲故。如經「我於爾時無我相，乃至無相亦非無相」故。此明慈悲心相應，故如是說。若有菩薩不離我相等，彼菩薩見苦行苦，亦欲捨菩提心，為彼故說。如經「是故須菩提！菩薩應離一切相」等。此明何義？未生第一菩提心者有如是過，為防此過。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二偈說何義？雖此苦行同於苦果，而此苦行不疲惓，以有羼提波羅蜜名為第一故。彼岸有二種義：一者波羅蜜清淨善根體；二者彼岸功德不可量。如經「即非波羅蜜」故。非波羅蜜者，無人知彼功德岸故。言非波羅蜜，是故為得第一法。此苦行勝彼捨身，何況離我相、瞋恚相故。又此行無苦，不但無苦，及有樂，以有慈悲故。如經「我於爾時無我相，乃至無相亦非無相」故。此明慈悲心相應，故如是說。若有菩薩不離我相等，彼菩薩見苦行苦，亦欲捨菩提心，為彼故說。如經「是故須菩提！菩薩應離一切相」等。此明何義？未生第一菩提心者有如是過，為防此過。偈言：

為不捨心起， 修行及堅固； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為不捨心起， 修行及堅固；

為忍波羅蜜， 習彼能學心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為忍波羅蜜， 習彼能學心。

此義云何？為何等心起行相而修行？為何等心不捨相？偈言「為忍波羅蜜，習彼能學心」故。又第一義心者，已入初地得羼提波羅蜜故。此名不住心，如經「是故須菩提！菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心」故。何以故？示不住生心義故。若心住於色等法，彼心不住佛菩提，此明不住心行於布施。此經文說不住心起行方便，以檀波羅蜜攝六波羅蜜故。云何為利益眾生修行，而不名住於眾生事？為斷此疑，如經「須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施」故。此明何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？為何等心起行相而修行？為何等心不捨相？偈言「為忍波羅蜜，習彼能學心」故。又第一義心者，已入初地得羼提波羅蜜故。此名不住心，如經「是故須菩提！菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心」故。何以故？示不住生心義故。若心住於色等法，彼心不住佛菩提，此明不住心行於布施。此經文說不住心起行方便，以檀波羅蜜攝六波羅蜜故。云何為利益眾生修行，而不名住於眾生事？為斷此疑，如經「須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施」故。此明何義？偈言：

修行利眾生， 如是因當識； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行利眾生， 如是因當識；

眾生及事相， 遠離亦應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生及事相， 遠離亦應知。

此義云何？利益是因體故。彼修行利益眾生，非取眾生相事故。何者是眾生事？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？利益是因體故。彼修行利益眾生，非取眾生相事故。何者是眾生事？偈言：

假名及陰事， 如來離彼相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假名及陰事， 如來離彼相；

諸佛無彼二， 以見實法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛無彼二， 以見實法故。

此說何義？名相眾生及彼陰事故。云何彼修行遠離眾生事相？即彼名相相非相，以無彼實體故。以是義故，眾生即非眾生。以何等法？謂五陰名眾生。彼五陰無眾生體，以無實故。如是明法無我、人無我。何以故？一切諸佛如來遠離一切相故。此句明彼二相不實，偈言「如來離彼相，諸佛無彼二」，以見實法故。此說何義？若彼二實有者，諸佛如來應有彼二相。何以故？諸佛如來實見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此說何義？名相眾生及彼陰事故。云何彼修行遠離眾生事相？即彼名相相非相，以無彼實體故。以是義故，眾生即非眾生。以何等法？謂五陰名眾生。彼五陰無眾生體，以無實故。如是明法無我、人無我。何以故？一切諸佛如來遠離一切相故。此句明彼二相不實，偈言「如來離彼相，諸佛無彼二」，以見實法故。此說何義？若彼二實有者，諸佛如來應有彼二相。何以故？諸佛如來實見故。

經曰：「『須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不異語者。須菩提！如來所得法，所說法無實、無妄語。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「『須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不異語者。須菩提！如來所得法，所說法無實、無妄語。』」

論曰：此中有疑於證果中無道，云何彼於果能作因？為斷此疑，如經「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不異語者」故。此四句說何等義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中有疑於證果中無道，云何彼於果能作因？為斷此疑，如經「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不異語者」故。此四句說何等義？偈言：

果雖不住道， 而道能為因； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果雖不住道， 而道能為因；

以諸佛實語， 彼智有四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸佛實語， 彼智有四種。

此義云何？彼境界有四種，是故如來有四種實語。云何四種？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？彼境界有四種，是故如來有四種實語。云何四種？偈言：

實智及小乘， 說摩訶衍法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實智及小乘， 說摩訶衍法，

及一切授記， 以不虛說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及一切授記， 以不虛說故。

此明何義？以如來實智，不妄說佛菩提，及小乘、大乘、授記之事皆不妄說，以是四境故。次第說四語，如經「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不異語者」故。不妄說小乘者，說小乘苦諦等唯是諦故。不妄說大乘者，說法無我真如故，真如者即是真如故。不妄說授記者，一切過去未來現在授記故。如彼義，如是說，不顛倒故。經復言「須菩提！如來所得法，所說法無實、無妄語」者。何故如是說？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明何義？以如來實智，不妄說佛菩提，及小乘、大乘、授記之事皆不妄說，以是四境故。次第說四語，如經「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不異語者」故。不妄說小乘者，說小乘苦諦等唯是諦故。不妄說大乘者，說法無我真如故，真如者即是真如故。不妄說授記者，一切過去未來現在授記故。如彼義，如是說，不顛倒故。經復言「須菩提！如來所得法，所說法無實、無妄語」者。何故如是說？偈言：

隨順彼實智， 說不實不虛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順彼實智， 說不實不虛；

如聞聲取證， 對治如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如聞聲取證， 對治如是說。

此義云何？諸佛所說法，此法不能得彼法。而隨順義故，以所說法不能得彼證法。何以故？如所聞聲無如是義故，是故無實。以此所說法，隨順彼證法，是故無妄語。若爾，何故說如來所得法、所說法？以依字句說故。何故如來前說如來是真語者，復言所說法無實無妄語？偈言「如聞聲取證，對治如是說」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？諸佛所說法，此法不能得彼法。而隨順義故，以所說法不能得彼證法。何以故？如所聞聲無如是義故，是故無實。以此所說法，隨順彼證法，是故無妄語。若爾，何故說如來所得法、所說法？以依字句說故。何故如來前說如來是真語者，復言所說法無實無妄語？偈言「如聞聲取證，對治如是說」故。

經曰：「『須菩提！譬如有人入闇，則無所見。若菩薩心住於事而行布施，亦復如是。須菩提，譬如人有目，夜分已盡，日光明照見種種色。若菩薩不住於事行於布施，亦復如是。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「『須菩提！譬如有人入闇，則無所見。若菩薩心住於事而行布施，亦復如是。須菩提，譬如人有目，夜分已盡，日光明照見種種色。若菩薩不住於事行於布施，亦復如是。』」

論曰：復有疑，若聖人以無為真如法得名，彼真如一切時一切處有，云何不住心得佛菩提則非不住？若一切時一切處實有真如，何故有人能得、有不得者？為斷此疑，故說入闇等喻。此明何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復有疑，若聖人以無為真如法得名，彼真如一切時一切處有，云何不住心得佛菩提則非不住？若一切時一切處實有真如，何故有人能得、有不得者？為斷此疑，故說入闇等喻。此明何義？偈言：

時及處實有， 而不得真如； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時及處實有， 而不得真如；

無智以住法， 餘者有智得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無智以住法， 餘者有智得。

此義云何？一切時者，謂過、現、未來。一切處者，謂三世。眾生實有真如法，何故不得？偈言「無智以住法」故。彼無智以心住法故。此復何義？不清淨故。以有智者心不住法，是故能得。以是義故，諸佛如來清淨真如得名，是故住心不得佛菩提。又此譬喻明於何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？一切時者，謂過、現、未來。一切處者，謂三世。眾生實有真如法，何故不得？偈言「無智以住法」故。彼無智以心住法故。此復何義？不清淨故。以有智者心不住法，是故能得。以是義故，諸佛如來清淨真如得名，是故住心不得佛菩提。又此譬喻明於何義？偈言：

闇明愚無智， 明者如有智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闇明愚無智， 明者如有智；

對治及對法， 得滅法如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治及對法， 得滅法如是。

此義云何？彼闇明喻者，相似法故。闇者示現無智，日光明者示現有智。有目者明何義？偈言「對治及對法，得滅法如是」故。如是次第，又有目者如能對治法故。夜分已盡者，如所治暗法盡故。日光明照者，如能治法現前故。如經「須菩提！譬如有人入暗，則無所見」如是等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？彼闇明喻者，相似法故。闇者示現無智，日光明者示現有智。有目者明何義？偈言「對治及對法，得滅法如是」故。如是次第，又有目者如能對治法故。夜分已盡者，如所治暗法盡故。日光明照者，如能治法現前故。如經「須菩提！譬如有人入暗，則無所見」如是等故。

經曰：「『復次須菩提！若有善男子善女人，能於此法門受持讀誦修行，則為如來以佛智慧悉知是人、悉見是人、悉覺是人，皆得成就無量無邊功德聚。須菩提！若有善男子善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分復以恒河沙等身布施，後日分復以恒河沙等身布施。如是捨恒河沙等無量身，如是百千萬億那由他劫以身布施。若復有人聞此法門，信心不謗，其福勝彼無量阿僧祇，何況書寫受持讀誦修行為人廣說！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「『復次須菩提！若有善男子善女人，能於此法門受持讀誦修行，則為如來以佛智慧悉知是人、悉見是人、悉覺是人，皆得成就無量無邊功德聚。須菩提！若有善男子善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分復以恒河沙等身布施，後日分復以恒河沙等身布施。如是捨恒河沙等無量身，如是百千萬億那由他劫以身布施。若復有人聞此法門，信心不謗，其福勝彼無量阿僧祇，何況書寫受持讀誦修行為人廣說！』」

論曰：自下復說何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：自下復說何義？偈言：

於何法修行， 得何等福德？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於何法修行， 得何等福德？

復成就何業？ 如是說修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復成就何業？ 如是說修行。

於何法修行者，示現彼行。云何示現？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於何法修行者，示現彼行。云何示現？偈言：

名字三種法， 受持聞廣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名字三種法， 受持聞廣說，

修從他及內， 得聞是修智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修從他及內， 得聞是修智。

此說何義？於彼名字得成聞慧。此有三種：一者受；二者持；三者讀誦。此云何知？偈言「受持聞廣說」故。受持修行，依總持法故。讀誦修行，依聞慧廣故。廣多讀習亦名聞慧，此是名字中三種修行。如經「復次須菩提！若有善男子善女人，能於此法門受持讀誦」故。彼修行云何得？偈言「修從他及內，得聞是修智」故。此義云何？為修得相，於他及自身。云何於他及自身？謂聞及修如是次第，從他聞法、內自思惟，為得修行故。向說名字及以修行，此為自身。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此說何義？於彼名字得成聞慧。此有三種：一者受；二者持；三者讀誦。此云何知？偈言「受持聞廣說」故。受持修行，依總持法故。讀誦修行，依聞慧廣故。廣多讀習亦名聞慧，此是名字中三種修行。如經「復次須菩提！若有善男子善女人，能於此法門受持讀誦」故。彼修行云何得？偈言「修從他及內，得聞是修智」故。此義云何？為修得相，於他及自身。云何於他及自身？謂聞及修如是次第，從他聞法、內自思惟，為得修行故。向說名字及以修行，此為自身。偈言：

此為自淳熟， 餘者化眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此為自淳熟， 餘者化眾生；

以事及時大， 福中勝福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以事及時大， 福中勝福德。

此義云何？彼名字聞慧修行為自身淳熟故，餘者化眾生廣說法故。得何等福德者，示現勝挍量福德故。偈言「以事及時大，福中勝福德」故，此捨身福德勝於前捨身福德。云何勝？以事勝故、以時大故，即一日時多捨身故，復多時故。如經「須菩提！若善男子善女人，初日分以恒河沙等身布施，乃至若復有人聞此法門信心不謗，其福勝彼無量阿僧祇，何況書寫受持、讀誦修行、為人廣說」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？彼名字聞慧修行為自身淳熟故，餘者化眾生廣說法故。得何等福德者，示現勝挍量福德故。偈言「以事及時大，福中勝福德」故，此捨身福德勝於前捨身福德。云何勝？以事勝故、以時大故，即一日時多捨身故，復多時故。如經「須菩提！若善男子善女人，初日分以恒河沙等身布施，乃至若復有人聞此法門信心不謗，其福勝彼無量阿僧祇，何況書寫受持、讀誦修行、為人廣說」故。

經曰：「『須菩提！以要言之，是經有不可思議不可稱量無邊功德。此法門如來為發大乘者說、為發最上乘者說，若有人能受持讀誦修行此經廣為人說，如來悉知是人、悉見是人，皆成就不可思議不可稱無有邊無量功德聚。如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！若樂小法者，則於此經不能受持讀誦修行為人解說。若有我見、眾生見、人見、壽者見，於此法門能受持讀誦修行為人解說者，無有是處。須菩提！在在處處若有此經，一切世間天、人、阿修羅所應供養，當知此處則為是塔，皆應恭敬作禮圍繞，以諸花香而散其處。復次須菩提！若善男子善女人，受持讀誦此經，為人輕賤。何以故？是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！我念過去無量阿僧祇阿僧祇劫，於然燈佛前得值八十四億那由他百千萬諸佛，我皆親承供養無空過者。須菩提！如是無量諸佛，我皆親承供養無空過者。若復有人於後世末世，能受持讀誦修行此經所得功德，我所供養諸佛功德，於彼百分不及一，千萬億分乃至算數譬喻所不能及。須菩提！若有善男子善女人，於後世末世有受持讀誦修行此經，所得功德若我具說者，或有人聞心則狂亂疑惑不信。須菩提！當知是法門不可思議，果報亦不可思議。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「『須菩提！以要言之，是經有不可思議不可稱量無邊功德。此法門如來為發大乘者說、為發最上乘者說，若有人能受持讀誦修行此經廣為人說，如來悉知是人、悉見是人，皆成就不可思議不可稱無有邊無量功德聚。如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！若樂小法者，則於此經不能受持讀誦修行為人解說。若有我見、眾生見、人見、壽者見，於此法門能受持讀誦修行為人解說者，無有是處。須菩提！在在處處若有此經，一切世間天、人、阿修羅所應供養，當知此處則為是塔，皆應恭敬作禮圍繞，以諸花香而散其處。復次須菩提！若善男子善女人，受持讀誦此經，為人輕賤。何以故？是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！我念過去無量阿僧祇阿僧祇劫，於然燈佛前得值八十四億那由他百千萬諸佛，我皆親承供養無空過者。須菩提！如是無量諸佛，我皆親承供養無空過者。若復有人於後世末世，能受持讀誦修行此經所得功德，我所供養諸佛功德，於彼百分不及一，千萬億分乃至算數譬喻所不能及。須菩提！若有善男子善女人，於後世末世有受持讀誦修行此經，所得功德若我具說者，或有人聞心則狂亂疑惑不信。須菩提！當知是法門不可思議，果報亦不可思議。』」

論曰：復成就何業修行者？今顯彼修行業。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復成就何業修行者？今顯彼修行業。偈言：

非餘者境界， 唯依大人說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非餘者境界， 唯依大人說，

及希聞信法， 滿足無上界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及希聞信法， 滿足無上界。

受持真妙法， 尊重身得福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持真妙法， 尊重身得福，

及遠離諸障， 復能速證法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及遠離諸障， 復能速證法。

成種種勢力， 得大妙果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成種種勢力， 得大妙果報，

如是等勝業， 於法修行知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等勝業， 於法修行知。

此三行偈說何等義？有不可思議者，示不可思議境界故。不可稱量者，謂唯獨大人，不共聲聞等，以為住第一大乘眾生說故，此示依止大人故。又說大乘者，最妙大乘修行勝故。以信小乘等則不能聞此，示希聞而能信法故。如經「以要言之，是經有不可思議不可稱量無邊功德，如來為發大乘者說、為發最上乘者說」故。希聞者，謂不可思議等文句。得不可思議等福德，顯滿足性故。以福德善根滿足故，此說不可思議等文句。如經「皆成就不可思議、不可稱、無有邊、無量功德聚」故。如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提者，示現受持真妙法故。受持法者，即是荷擔大菩提。如經「如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提」故。在在處處供養者，當知是人必定成就無量功德。如經「在在處處若有此經，一切世間天、人、阿修羅所應供養，當知此處則為是塔，皆應恭敬作禮圍繞，以諸花香而散其處」故。受持讀誦此經為人輕賤者，示現遠離一切諸障故。何故為人輕賤而離諸障？以有大功德故。如經「是人先世罪業則為消滅」故。於然燈佛前供養諸佛功德，於後末世受持此法門功德福多於彼者，此示速證菩提法故，以多福德莊嚴速疾滿足故。如經「若復有人，於後世末世能受持讀誦修行此經，所得功德，我所供養諸佛功德，於彼百分不及一，千萬億分乃至算數譬喻所不能及」故。當知是法門不可思議，果報亦不可思議者，此明何義？偈言「成種種勢力，得大妙果報」故。所謂攝受四天王、釋提桓因、梵天王等，成就勢力故。若聞此事其心迷亂者，以彼果報不可思議甚為勝妙，示非思量智境界故。住彼修行中成如是等功德，是故彼修行等業應知。如經「當知是法門不可思議，果報亦不可思議」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三行偈說何等義？有不可思議者，示不可思議境界故。不可稱量者，謂唯獨大人，不共聲聞等，以為住第一大乘眾生說故，此示依止大人故。又說大乘者，最妙大乘修行勝故。以信小乘等則不能聞此，示希聞而能信法故。如經「以要言之，是經有不可思議不可稱量無邊功德，如來為發大乘者說、為發最上乘者說」故。希聞者，謂不可思議等文句。得不可思議等福德，顯滿足性故。以福德善根滿足故，此說不可思議等文句。如經「皆成就不可思議、不可稱、無有邊、無量功德聚」故。如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提者，示現受持真妙法故。受持法者，即是荷擔大菩提。如經「如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提」故。在在處處供養者，當知是人必定成就無量功德。如經「在在處處若有此經，一切世間天、人、阿修羅所應供養，當知此處則為是塔，皆應恭敬作禮圍繞，以諸花香而散其處」故。受持讀誦此經為人輕賤者，示現遠離一切諸障故。何故為人輕賤而離諸障？以有大功德故。如經「是人先世罪業則為消滅」故。於然燈佛前供養諸佛功德，於後末世受持此法門功德福多於彼者，此示速證菩提法故，以多福德莊嚴速疾滿足故。如經「若復有人，於後世末世能受持讀誦修行此經，所得功德，我所供養諸佛功德，於彼百分不及一，千萬億分乃至算數譬喻所不能及」故。當知是法門不可思議，果報亦不可思議者，此明何義？偈言「成種種勢力，得大妙果報」故。所謂攝受四天王、釋提桓因、梵天王等，成就勢力故。若聞此事其心迷亂者，以彼果報不可思議甚為勝妙，示非思量智境界故。住彼修行中成如是等功德，是故彼修行等業應知。如經「當知是法門不可思議，果報亦不可思議」故。

經曰：「爾時須菩提白佛言：『世尊！云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心？云何住？云何修行？云何降伏其心？』佛告須菩提：『菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：「我應滅度一切眾生令入無餘涅槃界。」如是滅度一切眾生已，而無一眾生實滅度者。何以故？須菩提！若菩薩有眾生相、人相、壽者相，則非菩薩。何以故？須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「爾時須菩提白佛言：『世尊！云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心？云何住？云何修行？云何降伏其心？』佛告須菩提：『菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：「我應滅度一切眾生令入無餘涅槃界。」如是滅度一切眾生已，而無一眾生實滅度者。何以故？須菩提！若菩薩有眾生相、人相、壽者相，則非菩薩。何以故？須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者故。』」

論曰：何故前說三種修行，今復重說，此有何勝？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何故前說三種修行，今復重說，此有何勝？偈言：

於內心修行， 存我為菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於內心修行， 存我為菩薩，

此即障於心， 違於不住道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即障於心， 違於不住道。

此義云何？若菩薩於自身三種修行，生如是心：「我住於菩薩大乘，我如是修行，我如是降伏其心。」菩薩生此分別，則障於菩提行。偈言「於內心修行，存我為菩薩，此即障於心」故。障何等心？偈言「違於不住道」故。如經「何以故？須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？若菩薩於自身三種修行，生如是心：「我住於菩薩大乘，我如是修行，我如是降伏其心。」菩薩生此分別，則障於菩提行。偈言「於內心修行，存我為菩薩，此即障於心」故。障何等心？偈言「違於不住道」故。如經「何以故？須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者」故。

經曰：「『須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？』須菩提白佛言：『不也。世尊！如我解佛所說義，佛於然燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。』佛言：『如是，如是。須菩提！實無有法如來於然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：「汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。」以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作如是言：「摩那婆！汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。」何以故？須菩提！言如來者即實真如。須菩提！若有人言「如來得阿耨多羅三藐三菩提」者，是人不實語。須菩提！實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中不實不妄語，是故如來說一切法皆是佛法。須菩提！所言一切法，一切法者即非一切法，是故名一切法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「『須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？』須菩提白佛言：『不也。世尊！如我解佛所說義，佛於然燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。』佛言：『如是，如是。須菩提！實無有法如來於然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：「汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。」以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作如是言：「摩那婆！汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。」何以故？須菩提！言如來者即實真如。須菩提！若有人言「如來得阿耨多羅三藐三菩提」者，是人不實語。須菩提！實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中不實不妄語，是故如來說一切法皆是佛法。須菩提！所言一切法，一切法者即非一切法，是故名一切法。』」

論曰：此中有疑，若無菩薩，云何釋迦如來於然燈佛所行菩薩行？為斷此疑，如經「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？不也。世尊！」如是等。此明何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中有疑，若無菩薩，云何釋迦如來於然燈佛所行菩薩行？為斷此疑，如經「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？不也。世尊！」如是等。此明何義？偈言：

以後時授記， 然燈行非上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以後時授記， 然燈行非上；

菩提彼行等， 非實有為相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提彼行等， 非實有為相。

此義云何？於然燈佛時非第一菩薩行。何以故？我於彼時所修諸行，無有一法得阿耨多羅三藐三菩提。若我於彼佛所已證菩提，則後時諸佛不授我記，是故我於彼時行未成佛，故偈言「以後時授記，然燈行非上」故。若無菩提，即無諸佛如來。有如是謗，謂一向無諸佛。為斷此疑，如經「何以故？須菩提！言如來者即實真如」故。實者非顛倒義故，真如者不異不變故。「須菩提！若有人言：如來得阿耨多羅三藐三菩提」者，此示何義？偈言「菩提彼行等」故。此義云何？彼菩薩行，若人言有實者，此則虛妄。如是如來得阿耨多羅三藐三菩提，若人言得者，此亦虛妄故，言「菩提彼行等」故。若如是有人謗言：如來不得阿耨多羅三藐三菩提。為斷此疑，如經「須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提法，不實不妄語」故。此義云何？以如來得彼菩提故。偈言「非實有為相」故。有為相者，謂五陰相，彼菩提法無色等相故。此復云何？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？於然燈佛時非第一菩薩行。何以故？我於彼時所修諸行，無有一法得阿耨多羅三藐三菩提。若我於彼佛所已證菩提，則後時諸佛不授我記，是故我於彼時行未成佛，故偈言「以後時授記，然燈行非上」故。若無菩提，即無諸佛如來。有如是謗，謂一向無諸佛。為斷此疑，如經「何以故？須菩提！言如來者即實真如」故。實者非顛倒義故，真如者不異不變故。「須菩提！若有人言：如來得阿耨多羅三藐三菩提」者，此示何義？偈言「菩提彼行等」故。此義云何？彼菩薩行，若人言有實者，此則虛妄。如是如來得阿耨多羅三藐三菩提，若人言得者，此亦虛妄故，言「菩提彼行等」故。若如是有人謗言：如來不得阿耨多羅三藐三菩提。為斷此疑，如經「須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提法，不實不妄語」故。此義云何？以如來得彼菩提故。偈言「非實有為相」故。有為相者，謂五陰相，彼菩提法無色等相故。此復云何？偈言：

彼即非相相， 以不虛妄說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即非相相， 以不虛妄說；

是法諸佛法， 一切自體相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法諸佛法， 一切自體相。

此義云何？彼即於色等非相，無色等相故，彼即菩提相故。是故偈言「彼即非相相，以不虛妄說」故。「是故如來說一切法佛法」如是等，此義云何？以如來得如是法。偈言「是法諸佛法，一切自體相」故。自體相者，非體自體故。此明何義？一切法真如體故。彼法如來所證，是故言一切法佛法。彼處色等相不住故，彼一切色等諸法非法。如是諸法非法，即是諸法法，以無彼法相，常不住持彼法相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？彼即於色等非相，無色等相故，彼即菩提相故。是故偈言「彼即非相相，以不虛妄說」故。「是故如來說一切法佛法」如是等，此義云何？以如來得如是法。偈言「是法諸佛法，一切自體相」故。自體相者，非體自體故。此明何義？一切法真如體故。彼法如來所證，是故言一切法佛法。彼處色等相不住故，彼一切色等諸法非法。如是諸法非法，即是諸法法，以無彼法相，常不住持彼法相故。

經曰：「『須菩提！譬如有人其身妙大。』須菩提言：『世尊！如來說人身妙大，則非大身，是故如來說名大身。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「『須菩提！譬如有人其身妙大。』須菩提言：『世尊！如來說人身妙大，則非大身，是故如來說名大身。』」

論曰：大身譬喻，示現何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：大身譬喻，示現何義？偈言：

依彼法身佛， 故說大身喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依彼法身佛， 故說大身喻，

身離一切障， 及遍一切境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身離一切障， 及遍一切境。

功德及大體， 故即說大身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德及大體， 故即說大身；

非身即是身， 是故說非身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非身即是身， 是故說非身。

此二偈示何義？畢竟遠離煩惱障智障，畢竟具足法身故。此復云何？有二種義：一者遍一切處；二者功德大，是故名大身。偈言「功德及大體」故。遍一切處者，真如一切法不差別故。偈言「非身即是身，是故說非身」故。如經「世尊！如來說人身妙大，則非大身，是故如來說名大身」故。此說何義？非身者無有諸相，是名非身；大者，有真如體，如是即名妙大身。如經「是名妙大身」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二偈示何義？畢竟遠離煩惱障智障，畢竟具足法身故。此復云何？有二種義：一者遍一切處；二者功德大，是故名大身。偈言「功德及大體」故。遍一切處者，真如一切法不差別故。偈言「非身即是身，是故說非身」故。如經「世尊！如來說人身妙大，則非大身，是故如來說名大身」故。此說何義？非身者無有諸相，是名非身；大者，有真如體，如是即名妙大身。如經「是名妙大身」故。

經曰：「佛言：『須菩提！菩薩亦如是。若作是言：「我當滅度無量眾生。」則非菩薩。』佛言：『須菩提！於意云何？頗有實法名為菩薩？』須菩提言：『不也。世尊！實無有法名為菩薩，是故佛說一切法無我、無眾生、無人、無壽者。』『須菩提！若菩薩作是言：「我莊嚴佛國土。」是不名菩薩。何以故？如來說莊嚴佛土，莊嚴佛土者即非莊嚴，是名莊嚴佛國土。須菩提！若菩薩通達無我無我法者，如來說名真是菩薩菩薩。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「佛言：『須菩提！菩薩亦如是。若作是言：「我當滅度無量眾生。」則非菩薩。』佛言：『須菩提！於意云何？頗有實法名為菩薩？』須菩提言：『不也。世尊！實無有法名為菩薩，是故佛說一切法無我、無眾生、無人、無壽者。』『須菩提！若菩薩作是言：「我莊嚴佛國土。」是不名菩薩。何以故？如來說莊嚴佛土，莊嚴佛土者即非莊嚴，是名莊嚴佛國土。須菩提！若菩薩通達無我無我法者，如來說名真是菩薩菩薩。』」

論曰：此中有疑，若無菩薩者，諸佛亦不成大菩提，眾生亦不入大涅槃，亦無清淨佛國土。若如是，為何義故，諸菩薩摩訶薩發心欲令眾生入涅槃，起心修行清淨佛國土？自下經文為斷此疑。云何斷疑？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中有疑，若無菩薩者，諸佛亦不成大菩提，眾生亦不入大涅槃，亦無清淨佛國土。若如是，為何義故，諸菩薩摩訶薩發心欲令眾生入涅槃，起心修行清淨佛國土？自下經文為斷此疑。云何斷疑？偈言：

不達真法界， 起度眾生意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不達真法界， 起度眾生意，

及清淨國土， 生心即是倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及清淨國土， 生心即是倒。

此義云何？若起如是心即是顛倒非菩薩者，起何等心名為菩薩？如經「須菩提！若菩薩通達無我無我法者，如來說名真是菩薩菩薩」故。此示何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？若起如是心即是顛倒非菩薩者，起何等心名為菩薩？如經「須菩提！若菩薩通達無我無我法者，如來說名真是菩薩菩薩」故。此示何義？偈言：

眾生及菩薩， 知諸法無我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生及菩薩， 知諸法無我，

非聖自智信， 及聖以有智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非聖自智信， 及聖以有智。

此明何義？知無我無我法者，謂眾生及菩薩。何等眾生？何等菩薩？於彼法若能自智信，若世間智出世間智，所謂凡夫聖人，是人名為菩薩。此言攝世諦菩薩、出世諦菩薩，是故重說菩薩菩薩。如經「如來說名真是菩薩菩薩」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明何義？知無我無我法者，謂眾生及菩薩。何等眾生？何等菩薩？於彼法若能自智信，若世間智出世間智，所謂凡夫聖人，是人名為菩薩。此言攝世諦菩薩、出世諦菩薩，是故重說菩薩菩薩。如經「如來說名真是菩薩菩薩」故。