金剛般若波羅蜜經論卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛般若波羅蜜經論卷上

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

法門句義及次第， 世間不解離明慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法門句義及次第， 世間不解離明慧，

大智通達教我等， 歸命無量功德身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智通達教我等， 歸命無量功德身。

應當敬彼如是尊， 頭面禮足而頂戴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當敬彼如是尊， 頭面禮足而頂戴，

以能荷佛難勝事， 攝受眾生利益故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以能荷佛難勝事， 攝受眾生利益故。

「如是我聞：一時婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊！食時著衣持鉢，入舍婆提大城乞食。於其城中次第乞食已，還至本處飯食訖，收衣鉢洗足已，如常敷座結加趺坐，端身而住正念不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是我聞：一時婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊！食時著衣持鉢，入舍婆提大城乞食。於其城中次第乞食已，還至本處飯食訖，收衣鉢洗足已，如常敷座結加趺坐，端身而住正念不動。

「爾時諸比丘來詣佛所。到已，頂禮佛足，右繞三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時諸比丘來詣佛所。到已，頂禮佛足，右繞三匝，退坐一面。

「爾時慧命須菩提在大眾中，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌恭敬而立，白佛言：『希有世尊！如來、應供、正遍知善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時慧命須菩提在大眾中，即從坐起，偏袒右肩右膝著地，向佛合掌恭敬而立，白佛言：『希有世尊！如來、應供、正遍知善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。』」

論曰：善護念者，依根熟菩薩說。善付囑者，依根未熟菩薩說。云何善護念諸菩薩？云何善付囑諸菩薩？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：善護念者，依根熟菩薩說。善付囑者，依根未熟菩薩說。云何善護念諸菩薩？云何善付囑諸菩薩？偈言：

巧護義應知， 加彼身同行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧護義應知， 加彼身同行，

不退得未得， 是名善付囑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退得未得， 是名善付囑。

云何加彼身同行？謂於菩薩身中與智慧力，令成就佛法故。又彼菩薩攝取眾生，與教化力，是名善護念應知。云何不退得未得？謂於得未得功德中懼其退失付授智者。又得不退者，不捨大乘故；未得不退者，於大乘中欲令勝進故，是名善付囑應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何加彼身同行？謂於菩薩身中與智慧力，令成就佛法故。又彼菩薩攝取眾生，與教化力，是名善護念應知。云何不退得未得？謂於得未得功德中懼其退失付授智者。又得不退者，不捨大乘故；未得不退者，於大乘中欲令勝進故，是名善付囑應知。

經曰：「『世尊！云何菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心，應云何住？云何修行？云何降伏其心？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「『世尊！云何菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心，應云何住？云何修行？云何降伏其心？』

「爾時佛告須菩提：『善哉，善哉！須菩提！如汝所說，如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。汝今諦聽，當為汝說。如菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住、如是修行、如是降伏其心。』須菩提白佛言：『世尊！如是，願樂欲聞。』佛告須菩提：『諸菩薩生如是心：所有一切眾生眾生所攝，若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色、若有想、若無想、若非有想非無想，所有眾生界眾生所攝，我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無邊眾生，實無眾生得滅度者。何以故？須菩提！若菩薩有眾生相，即非菩薩。何以故非？須菩提！若菩薩起眾生相、人相、壽者相，則不名菩薩。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時佛告須菩提：『善哉，善哉！須菩提！如汝所說，如來善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩。汝今諦聽，當為汝說。如菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住、如是修行、如是降伏其心。』須菩提白佛言：『世尊！如是，願樂欲聞。』佛告須菩提：『諸菩薩生如是心：所有一切眾生眾生所攝，若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色、若有想、若無想、若非有想非無想，所有眾生界眾生所攝，我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無邊眾生，實無眾生得滅度者。何以故？須菩提！若菩薩有眾生相，即非菩薩。何以故非？須菩提！若菩薩起眾生相、人相、壽者相，則不名菩薩。』」

論曰：云何菩薩大乘中住？問答示現此義。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何菩薩大乘中住？問答示現此義。偈言：

廣大第一常， 其心不顛倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大第一常， 其心不顛倒，

利益深心住， 此乘功德滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益深心住， 此乘功德滿。

此偈說何等義？若菩薩有四種深利益菩提心，此是菩薩大乘住處。何以故？此深心功德滿足，是故四種深利益攝取心生，能住大乘中。何等為四種心？一、廣；二、第一；三、常；四、不顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈說何等義？若菩薩有四種深利益菩提心，此是菩薩大乘住處。何以故？此深心功德滿足，是故四種深利益攝取心生，能住大乘中。何等為四種心？一、廣；二、第一；三、常；四、不顛倒。

云何廣心利益？如經「諸菩薩生如是心，所有一切眾生眾生所攝，乃至所有眾生界眾生所攝」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何廣心利益？如經「諸菩薩生如是心，所有一切眾生眾生所攝，乃至所有眾生界眾生所攝」故。

云何第一心利益？如經「我皆令住無餘涅槃而滅度之」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何第一心利益？如經「我皆令住無餘涅槃而滅度之」故。

云何常心利益？如經「如是滅度無量無邊眾生，實無眾生得滅度者。何以故？須菩提！若菩薩有眾生相即非菩薩」故。此義云何？菩薩取一切眾生猶如我身。以此義故，菩薩自身滅度，無異眾生得滅度者。若菩薩於眾生起眾生想，不生我想者，則不應得菩薩名。如是取眾生如我身，常不捨離，是名常心利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何常心利益？如經「如是滅度無量無邊眾生，實無眾生得滅度者。何以故？須菩提！若菩薩有眾生相即非菩薩」故。此義云何？菩薩取一切眾生猶如我身。以此義故，菩薩自身滅度，無異眾生得滅度者。若菩薩於眾生起眾生想，不生我想者，則不應得菩薩名。如是取眾生如我身，常不捨離，是名常心利益。

云何不顛倒心利益？如經「何以故非？須菩提！若菩薩起眾生相、人相、壽者相，則不名菩薩」故。此示現遠離依止身見眾生等相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不顛倒心利益？如經「何以故非？須菩提！若菩薩起眾生相、人相、壽者相，則不名菩薩」故。此示現遠離依止身見眾生等相故。

論曰：自此以下，說菩薩如大乘中住修行。此事應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：自此以下，說菩薩如大乘中住修行。此事應知。

經曰：「『復次須菩提！菩薩不住於事行於布施，無所住行於布施：不住色布施，不住聲香味觸法布施。須菩提！菩薩應如是布施，不住於相想。何以故？若菩薩不住相布施，其福德聚不可思量。須菩提！於汝意云何？東方虛空可思量不？』須菩提言：『不也。世尊！』佛言：『如是。須菩提！南西北方四維上下虛空可思量不？』須菩提言：『不也。世尊！』佛言：『如是如是。須菩提！菩薩無住相布施，福德聚亦復如是不可思量。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「『復次須菩提！菩薩不住於事行於布施，無所住行於布施：不住色布施，不住聲香味觸法布施。須菩提！菩薩應如是布施，不住於相想。何以故？若菩薩不住相布施，其福德聚不可思量。須菩提！於汝意云何？東方虛空可思量不？』須菩提言：『不也。世尊！』佛言：『如是。須菩提！南西北方四維上下虛空可思量不？』須菩提言：『不也。世尊！』佛言：『如是如是。須菩提！菩薩無住相布施，福德聚亦復如是不可思量。』

「佛復告須菩提：『菩薩但應如是行於布施。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛復告須菩提：『菩薩但應如是行於布施。』」

論曰：偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：偈言：

檀義攝於六， 資生無畏法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀義攝於六， 資生無畏法，

此中一二三， 名為修行住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中一二三， 名為修行住。

何故唯檀波羅蜜名說六波羅蜜？一切波羅蜜，檀波羅蜜相義示現故。一切波羅蜜檀相義者，謂資生、無畏、法檀波羅蜜應知。此義云何？資生者，即一檀波羅蜜體名故。無畏檀波羅蜜者，有二：謂尸波羅蜜、羼提波羅蜜，於已作未作惡不生怖畏故。法檀波羅蜜者，有三：謂毘梨耶波羅蜜等不疲惓、善知心、如實說法故。此即是菩薩摩訶薩修行住。如向說三種檀攝六波羅蜜，是名菩薩摩訶薩修行住。云何菩薩不住於事行於布施？如是等，偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故唯檀波羅蜜名說六波羅蜜？一切波羅蜜，檀波羅蜜相義示現故。一切波羅蜜檀相義者，謂資生、無畏、法檀波羅蜜應知。此義云何？資生者，即一檀波羅蜜體名故。無畏檀波羅蜜者，有二：謂尸波羅蜜、羼提波羅蜜，於已作未作惡不生怖畏故。法檀波羅蜜者，有三：謂毘梨耶波羅蜜等不疲惓、善知心、如實說法故。此即是菩薩摩訶薩修行住。如向說三種檀攝六波羅蜜，是名菩薩摩訶薩修行住。云何菩薩不住於事行於布施？如是等，偈言：

自身及報恩， 果報斯不著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身及報恩， 果報斯不著，

護存己不施， 防求於異事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護存己不施， 防求於異事。

不住於事者，謂不著自身。無所住者，謂不著報恩。報恩者，謂供養恭敬種種等門。如經「無所住」故。不住色等者，謂不著果報。何故如是不住行於布施？偈言「護存己不施，防求於異事」，若著自身，不行布施；為護此事，於身不著。若著報恩，果報捨佛菩提，為異義行於布施；為防是行，於事不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住於事者，謂不著自身。無所住者，謂不著報恩。報恩者，謂供養恭敬種種等門。如經「無所住」故。不住色等者，謂不著果報。何故如是不住行於布施？偈言「護存己不施，防求於異事」，若著自身，不行布施；為護此事，於身不著。若著報恩，果報捨佛菩提，為異義行於布施；為防是行，於事不著。

自此以下說云何菩薩降伏其心。此事應知。云何降伏心名之降伏？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此以下說云何菩薩降伏其心。此事應知。云何降伏心名之降伏？偈言：

調伏彼事中， 遠離取相心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏彼事中， 遠離取相心，

及斷種種疑， 亦防生成心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及斷種種疑， 亦防生成心。

此文說何義？所謂不見施物、受者及施者。偈言：調伏彼事中，遠離取相心故。如經「須菩提！菩薩應如是布施，不住於相想」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此文說何義？所謂不見施物、受者及施者。偈言：調伏彼事中，遠離取相心故。如經「須菩提！菩薩應如是布施，不住於相想」故。

次說布施利益。何以故？此中有疑：若離施等相想，云何能成施福？彼人如是布施，其福轉多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說布施利益。何以故？此中有疑：若離施等相想，云何能成施福？彼人如是布施，其福轉多故。

次說布施利益。如經「何以故？若菩薩不住相布施，其福德聚不可思量。須菩提！於意云何？東方虛空可思量不？須菩提言：『不也。世尊！』」如是等。何故說修行後，次顯布施利益？以得降伏心故，是以次說布施利益。此義云何？不住相想行於布施，成就義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說布施利益。如經「何以故？若菩薩不住相布施，其福德聚不可思量。須菩提！於意云何？東方虛空可思量不？須菩提言：『不也。世尊！』」如是等。何故說修行後，次顯布施利益？以得降伏心故，是以次說布施利益。此義云何？不住相想行於布施，成就義故。

自此以下，一切修多羅示現斷生疑心。云何生疑？若不住於法行於布施，云何為佛菩提行於布施？斷彼疑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此以下，一切修多羅示現斷生疑心。云何生疑？若不住於法行於布施，云何為佛菩提行於布施？斷彼疑心。

經曰：「『須菩提！於意云何？可以相成就見如來不？』須菩提言：『不也。世尊！不可以相成就得見如來。何以故？如來所說相即非相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「『須菩提！於意云何？可以相成就見如來不？』須菩提言：『不也。世尊！不可以相成就得見如來。何以故？如來所說相即非相。』

「佛告須菩提：『凡所有相皆是妄語。若見諸相非相，則非妄語。如是諸相非相，則見如來。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告須菩提：『凡所有相皆是妄語。若見諸相非相，則非妄語。如是諸相非相，則見如來。』」

論曰：偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：偈言：

分別有為體， 防彼成就得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別有為體， 防彼成就得，

三相異體故， 離彼是如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三相異體故， 離彼是如來。

此義云何？若分別有為體是如來，以有為相為第一，以相成就見如來。為防彼相成就得如來身，如經「不可以相成就得見如來」故。何以故？如來名無為法身故。如經「何以故？如來所說相即非相」。偈言「三相異體故，離彼是如來」，彼相成就即非相成就。何以故？三相異如來體故。如經「佛告須菩提：『凡所有相皆是妄語。若見諸相非相，則非妄語。如是諸相非相，則見如來』」，此句顯有為虛妄故。偈言「離彼是如來」，示現彼處三相無故，相非相相對故，彼處生住滅異體不可得故，此句明如來體非有為故。菩薩如是知如來為佛菩提行於布施，彼菩薩不住於法行於布施，成如是斷疑故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？若分別有為體是如來，以有為相為第一，以相成就見如來。為防彼相成就得如來身，如經「不可以相成就得見如來」故。何以故？如來名無為法身故。如經「何以故？如來所說相即非相」。偈言「三相異體故，離彼是如來」，彼相成就即非相成就。何以故？三相異如來體故。如經「佛告須菩提：『凡所有相皆是妄語。若見諸相非相，則非妄語。如是諸相非相，則見如來』」，此句顯有為虛妄故。偈言「離彼是如來」，示現彼處三相無故，相非相相對故，彼處生住滅異體不可得故，此句明如來體非有為故。菩薩如是知如來為佛菩提行於布施，彼菩薩不住於法行於布施，成如是斷疑故。

自此以下，尊者須菩提生疑致問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此以下，尊者須菩提生疑致問。

經曰：「須菩提白佛言：『世尊！頗有眾生於未來世末世，得聞如是修多羅章句生實相不？』佛告須菩提：『莫作是說：「頗有眾生於未來世末世，得聞如是修多羅章句生實相不？」』佛復告須菩提：『有未來世末世，有菩薩摩訶薩，法欲滅時，有持戒修福德智慧者，於此修多羅章句能生信心，以此為實。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「須菩提白佛言：『世尊！頗有眾生於未來世末世，得聞如是修多羅章句生實相不？』佛告須菩提：『莫作是說：「頗有眾生於未來世末世，得聞如是修多羅章句生實相不？」』佛復告須菩提：『有未來世末世，有菩薩摩訶薩，法欲滅時，有持戒修福德智慧者，於此修多羅章句能生信心，以此為實。』

「佛復告須菩提：『當知彼菩薩摩訶薩，非於一佛二佛三四五佛所修行供養，非於一佛二佛三四五佛所而種善根。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛復告須菩提：『當知彼菩薩摩訶薩，非於一佛二佛三四五佛所修行供養，非於一佛二佛三四五佛所而種善根。』

「佛復告須菩提：『已於無量百千萬諸佛所修行供養，無量百千萬諸佛所種諸善根，聞是修多羅乃至一念能生淨信，須菩提！如來悉知是諸眾生、如來悉見是諸眾生。須菩提！是諸菩薩生如是無量福德聚，取如是無量福德。何以故？須菩提！是諸菩薩無復我相、眾生相、人相、壽者相。須菩提！是諸菩薩無法相亦非無法相，無相亦非無相。何以故？須菩提！是諸菩薩若取法相，則為著我、人、眾生、壽者。須菩提！若是菩薩有法相，即著我相、人相、眾生相、壽者相。何以故？須菩提！不應取法，非不取法。以是義故，如來常說筏喻法門，是法應捨，非捨法故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛復告須菩提：『已於無量百千萬諸佛所修行供養，無量百千萬諸佛所種諸善根，聞是修多羅乃至一念能生淨信，須菩提！如來悉知是諸眾生、如來悉見是諸眾生。須菩提！是諸菩薩生如是無量福德聚，取如是無量福德。何以故？須菩提！是諸菩薩無復我相、眾生相、人相、壽者相。須菩提！是諸菩薩無法相亦非無法相，無相亦非無相。何以故？須菩提！是諸菩薩若取法相，則為著我、人、眾生、壽者。須菩提！若是菩薩有法相，即著我相、人相、眾生相、壽者相。何以故？須菩提！不應取法，非不取法。以是義故，如來常說筏喻法門，是法應捨，非捨法故。』」

論曰：此義云何？向依波羅蜜說不住行於布施，說因深義。向依如來非有為體，說果深義。若爾，未來惡世人不生信心，云何不空說？為斷彼疑，佛答此義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此義云何？向依波羅蜜說不住行於布施，說因深義。向依如來非有為體，說果深義。若爾，未來惡世人不生信心，云何不空說？為斷彼疑，佛答此義。

如經「佛告須菩提：『莫作是說乃至非捨法故。』」此義云何？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「佛告須菩提：『莫作是說乃至非捨法故。』」此義云何？偈言：

說因果深義， 於彼惡世時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說因果深義， 於彼惡世時，

不空以有實， 菩薩三德備。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空以有實， 菩薩三德備。

此義云何？彼惡世時，菩薩具足持戒功德智慧故，能生信心。以此義故，名不空說。又偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？彼惡世時，菩薩具足持戒功德智慧故，能生信心。以此義故，名不空說。又偈言：

修戒於過去， 及種諸善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修戒於過去， 及種諸善根，

戒具於諸佛， 亦說功德滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒具於諸佛， 亦說功德滿。

如經「佛復告須菩提：『當知彼菩薩摩訶薩，非於一佛二佛三四五佛所修行供養，非於一佛二佛三四五佛所而種善根。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「佛復告須菩提：『當知彼菩薩摩訶薩，非於一佛二佛三四五佛所修行供養，非於一佛二佛三四五佛所而種善根。』

「佛告須菩提：『已於無量百千萬諸佛所修行供養，無量百千萬諸佛所種諸善根』」故。此經文明於過去諸佛具足持戒供養彼佛，亦種諸善根。如是次第，彼持戒具足、功德具足故。又偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告須菩提：『已於無量百千萬諸佛所修行供養，無量百千萬諸佛所種諸善根』」故。此經文明於過去諸佛具足持戒供養彼佛，亦種諸善根。如是次第，彼持戒具足、功德具足故。又偈言：

彼壽者及法， 遠離於取相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼壽者及法， 遠離於取相，

亦說知彼相， 依八八義別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦說知彼相， 依八八義別。

此義云何？復說般若義不斷故。說何等義？明彼菩薩離於壽者相、離於法相故，以對彼相故說此義。偈言「依八八義別」故，此復云何？依四種壽者相，有四種義故；依四種法相，有四種義故。是故依八相，有八種義差別故。此義復云何？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？復說般若義不斷故。說何等義？明彼菩薩離於壽者相、離於法相故，以對彼相故說此義。偈言「依八八義別」故，此復云何？依四種壽者相，有四種義故；依四種法相，有四種義故。是故依八相，有八種義差別故。此義復云何？偈言：

差別相續體， 不斷至命住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別相續體， 不斷至命住，

復趣於異道， 是我相四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復趣於異道， 是我相四種。

此義云何？明壽者相義故。何者是四種？一者我相；二者眾生相；三者命相；四者壽者相。我相者，見五陰差別，一一陰是我。如是妄取，是名我相。眾生相者，見身相續不斷，是名眾生相。命相者，一報命根不斷住故，是名命相。壽者相者，命根斷滅復生六道，是名壽者相。如經「何以故？須菩提！是諸菩薩無復我相、眾生相、人相、壽者相故」。云何及法？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？明壽者相義故。何者是四種？一者我相；二者眾生相；三者命相；四者壽者相。我相者，見五陰差別，一一陰是我。如是妄取，是名我相。眾生相者，見身相續不斷，是名眾生相。命相者，一報命根不斷住故，是名命相。壽者相者，命根斷滅復生六道，是名壽者相。如經「何以故？須菩提！是諸菩薩無復我相、眾生相、人相、壽者相故」。云何及法？偈言：

一切空無物， 實有不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切空無物， 實有不可說，

依言辭而說， 是法相四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依言辭而說， 是法相四種。

何者是四種？一者法相；二者非法相；三者相；四者非相。此義云何？有可取、能取一切法無故，言無法相。以無物故，彼法無我，空實有故。言亦非無法相，彼空無物，而此不可說有無，故言無相，依言辭而說故。言亦非無相。何以故？以於無言處依言相說。是故依八種差別義，離八種相，所謂離人相、離法相，是故說有智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者是四種？一者法相；二者非法相；三者相；四者非相。此義云何？有可取、能取一切法無故，言無法相。以無物故，彼法無我，空實有故。言亦非無法相，彼空無物，而此不可說有無，故言無相，依言辭而說故。言亦非無相。何以故？以於無言處依言相說。是故依八種差別義，離八種相，所謂離人相、離法相，是故說有智慧。

如經「須菩提！是諸菩薩無法相，亦非無法相。無相亦非無相」故，有智慧便足。何故復說持戒功德？為示現生實相差別義故。云何示現？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「須菩提！是諸菩薩無法相，亦非無法相。無相亦非無相」故，有智慧便足。何故復說持戒功德？為示現生實相差別義故。云何示現？偈言：

彼人依信心， 恭敬生實相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人依信心， 恭敬生實相，

聞聲不正取， 正說如是取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞聲不正取， 正說如是取。

此義云何？彼人有持戒功德，依信心恭敬能生實相。是以說彼義故，次言「聞說如是修多羅章句乃至一念生淨信者」，是故不但說般若。又有智慧者，不如聲取義，隨順第一義智，正說如是取能生實相。是以說此義故，次言「須菩提！不應取法，非不取法」。不應取法者，不應如聲取法。非不取法者，隨順第一義智正說如是取。彼菩薩聞說如是修多羅章句，生實相故。又經復言「須菩提！如來悉知是諸眾生、如來悉見是諸眾生」如是等，此明何義？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？彼人有持戒功德，依信心恭敬能生實相。是以說彼義故，次言「聞說如是修多羅章句乃至一念生淨信者」，是故不但說般若。又有智慧者，不如聲取義，隨順第一義智，正說如是取能生實相。是以說此義故，次言「須菩提！不應取法，非不取法」。不應取法者，不應如聲取法。非不取法者，隨順第一義智正說如是取。彼菩薩聞說如是修多羅章句，生實相故。又經復言「須菩提！如來悉知是諸眾生、如來悉見是諸眾生」如是等，此明何義？偈言：

佛非見果知， 願智力現見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛非見果知， 願智力現見，

求供養恭敬， 彼人不能說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求供養恭敬， 彼人不能說。

此義云何？彼持戒等人，諸佛如來非見果比知。云何知？偈言「願智力現見」故。如來悉知是諸眾生便足，何故復說「如來悉見是諸眾生」？若不說「如來悉見是諸眾生」，或謂如來以比智知；恐生如是心故。若爾，但言「如來悉見是諸眾生」便足，何故復說「如來悉知是諸眾生」？若不說「如來悉知是諸眾生」，或謂如來以肉眼等見；為防是故。何故如是說？以有二語故。又何故如來如是說？偈言「求供養恭敬，彼人不能說」故。此義云何？若有人欲得供養恭敬，自歎有持戒等功德，彼人則不能說，是人自知故。諸佛如來善知彼何等人、有何等行，是故彼人不能自說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？彼持戒等人，諸佛如來非見果比知。云何知？偈言「願智力現見」故。如來悉知是諸眾生便足，何故復說「如來悉見是諸眾生」？若不說「如來悉見是諸眾生」，或謂如來以比智知；恐生如是心故。若爾，但言「如來悉見是諸眾生」便足，何故復說「如來悉知是諸眾生」？若不說「如來悉知是諸眾生」，或謂如來以肉眼等見；為防是故。何故如是說？以有二語故。又何故如來如是說？偈言「求供養恭敬，彼人不能說」故。此義云何？若有人欲得供養恭敬，自歎有持戒等功德，彼人則不能說，是人自知故。諸佛如來善知彼何等人、有何等行，是故彼人不能自說。

又「是諸菩薩生如是無量福德聚，取如是無量福德」者，此義云何？生者，能生因故。取者，熏修自體果義故。又「何以故？須菩提！是諸菩薩若取法相，則為著我、人、眾生、壽者」，此義云何？但有無明使無現行麁煩惱，示無我見故。又經言「以是義故，如來常說栰喻法門，是法應捨，非捨法者」，有何次第？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又「是諸菩薩生如是無量福德聚，取如是無量福德」者，此義云何？生者，能生因故。取者，熏修自體果義故。又「何以故？須菩提！是諸菩薩若取法相，則為著我、人、眾生、壽者」，此義云何？但有無明使無現行麁煩惱，示無我見故。又經言「以是義故，如來常說栰喻法門，是法應捨，非捨法者」，有何次第？偈言：

彼不住隨順， 於法中證智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不住隨順， 於法中證智，

如人捨船栰， 法中義亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人捨船栰， 法中義亦然。

此義云何？示修多羅等法中證智不住故，以得證智捨法故，如到彼岸捨栰故。隨順者，隨順彼證智法。彼法應取，如人未到彼岸取栰故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？示修多羅等法中證智不住故，以得證智捨法故，如到彼岸捨栰故。隨順者，隨順彼證智法。彼法應取，如人未到彼岸取栰故。

自此以下說何等義？為遮異疑故。云何異疑？向說不可以相成就得見如來。何以故？如來非有為相得名故。若如是，云何釋迦牟尼佛得阿耨多羅三藐三菩提，說名為佛？云何說法？是名異疑，為斷此疑。云何斷疑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此以下說何等義？為遮異疑故。云何異疑？向說不可以相成就得見如來。何以故？如來非有為相得名故。若如是，云何釋迦牟尼佛得阿耨多羅三藐三菩提，說名為佛？云何說法？是名異疑，為斷此疑。云何斷疑？

經曰：「復次佛告慧命須菩提：『須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？』須菩提言：『如我解佛所說義，無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說。何以故？如來所說法，皆不可取、不可說，非法非非法。何以故？一切聖人皆以無為法得名。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「復次佛告慧命須菩提：『須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？如來有所說法耶？』須菩提言：『如我解佛所說義，無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說。何以故？如來所說法，皆不可取、不可說，非法非非法。何以故？一切聖人皆以無為法得名。』」

論曰：以是義故，釋迦牟尼佛非佛，亦非說法。此義云何？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：以是義故，釋迦牟尼佛非佛，亦非說法。此義云何？偈言：

應化非真佛， 亦非說法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應化非真佛， 亦非說法者，

說法不二取， 無說離言相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法不二取， 無說離言相。

此義云何？佛有三種：一者法身佛；二者報佛；三者化佛。又釋迦牟尼名為佛者，此是化佛，此佛不證阿耨多羅三藐三菩提，亦不說法。如經「無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說」，若爾，何故經言「何以故？如來所說法，皆不可取、不可說」如是等？有人謗言：如來一向不說法。為遮此故，偈言「應化非真佛，亦非說法者」故。「說法不二取，無說離言相」者，聽者不取法、不取非法故。說者亦不二說，法非法故。何以故？彼法非法非非法，依何義說？依真如義說。非法者，一切法無體相故。非非法者，彼真如無我相實有故。何故唯言說、不言證？有言說者即成證義故；若不證者，則不能說。如經「何以故？一切聖人皆以無為法得名」。此句明何義？彼法是說因故。何以故？一切聖人依真如法清淨得名，以無為法得名故。以此義故，彼聖人說彼無為法。復以何義？如彼聖人所證法，不可如是說，何況如是取！何以故？彼法遠離言語相，非可說事故。何故不但言佛，乃說一切聖人？以一切聖人依真如清淨得名故，如是具足清淨，如分清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？佛有三種：一者法身佛；二者報佛；三者化佛。又釋迦牟尼名為佛者，此是化佛，此佛不證阿耨多羅三藐三菩提，亦不說法。如經「無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提，亦無有定法如來可說」，若爾，何故經言「何以故？如來所說法，皆不可取、不可說」如是等？有人謗言：如來一向不說法。為遮此故，偈言「應化非真佛，亦非說法者」故。「說法不二取，無說離言相」者，聽者不取法、不取非法故。說者亦不二說，法非法故。何以故？彼法非法非非法，依何義說？依真如義說。非法者，一切法無體相故。非非法者，彼真如無我相實有故。何故唯言說、不言證？有言說者即成證義故；若不證者，則不能說。如經「何以故？一切聖人皆以無為法得名」。此句明何義？彼法是說因故。何以故？一切聖人依真如法清淨得名，以無為法得名故。以此義故，彼聖人說彼無為法。復以何義？如彼聖人所證法，不可如是說，何況如是取！何以故？彼法遠離言語相，非可說事故。何故不但言佛，乃說一切聖人？以一切聖人依真如清淨得名故，如是具足清淨，如分清淨故。

經曰：「『須菩提！於意云何？若滿三千大千世界七寶以用布施。須菩提！於意云何？是善男子善女人所得福德寧為多不？』須菩提言：『甚多。婆伽婆！甚多。修伽陀！彼善男子善女人得福甚多。何以故？世尊！是福德聚即非福德聚，是故如來說福德聚福德聚。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「『須菩提！於意云何？若滿三千大千世界七寶以用布施。須菩提！於意云何？是善男子善女人所得福德寧為多不？』須菩提言：『甚多。婆伽婆！甚多。修伽陀！彼善男子善女人得福甚多。何以故？世尊！是福德聚即非福德聚，是故如來說福德聚福德聚。』

「佛言：『須菩提！若善男子善女人，以滿三千大千世界七寶持用布施。若復於此經中受持乃至四句偈等為他人說，其福勝彼無量不可數。何以故？須菩提！一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出，一切諸佛如來皆從此經生。須菩提！所謂佛法，佛法者即非佛法，是名佛法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『須菩提！若善男子善女人，以滿三千大千世界七寶持用布施。若復於此經中受持乃至四句偈等為他人說，其福勝彼無量不可數。何以故？須菩提！一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出，一切諸佛如來皆從此經生。須菩提！所謂佛法，佛法者即非佛法，是名佛法。』」

論曰：此說勝福德譬喻挍量。示現何義？法雖不可取、不可說，而不空故。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此說勝福德譬喻挍量。示現何義？法雖不可取、不可說，而不空故。偈言：

受持法及說， 不空於福德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持法及說， 不空於福德；

福不趣菩提， 二能趣菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福不趣菩提， 二能趣菩提。

何故說言「世尊！是福德聚即非福德聚」者？偈言「福不趣菩提，二能趣菩提」故。此義云何？彼福德不趣大菩提，二能趣大菩提故。何者為二？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故說言「世尊！是福德聚即非福德聚」者？偈言「福不趣菩提，二能趣菩提」故。此義云何？彼福德不趣大菩提，二能趣大菩提故。何者為二？

一者受持；二者演說。如經「受持乃至四句偈等為他人說」故。何故名福德聚？聚義有二種：一者積聚義；二者進趣義。如人擔重說名為聚，如是彼福德聚，以有積聚義故，說名為聚。於菩提不能進趣故，名為非福德聚。此二能趣大菩提，是故於彼福德中此福為勝。云何此二能得大菩提？如經「何以故？須菩提！一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出，一切諸佛如來皆從此經生」故。云何說「一切諸佛菩提法皆從此經出」？云何說「一切諸佛如來皆從此經生」？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者受持；二者演說。如經「受持乃至四句偈等為他人說」故。何故名福德聚？聚義有二種：一者積聚義；二者進趣義。如人擔重說名為聚，如是彼福德聚，以有積聚義故，說名為聚。於菩提不能進趣故，名為非福德聚。此二能趣大菩提，是故於彼福德中此福為勝。云何此二能得大菩提？如經「何以故？須菩提！一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出，一切諸佛如來皆從此經生」故。云何說「一切諸佛菩提法皆從此經出」？云何說「一切諸佛如來皆從此經生」？偈言：

於實名了因， 亦為餘生因； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於實名了因， 亦為餘生因；

唯獨諸佛法， 福成第一體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯獨諸佛法， 福成第一體。

此義云何？菩提者名為法身，彼體實無為。是故於彼法身，此二能作了因、不能作生因。餘者，受報相好莊嚴。佛化身相好，佛於此為生因，以能作菩提因，是故名因，顯彼福德中此福勝故。如經「何以故？須菩提！乃至皆從此經生」故。云何成此義？偈言「唯獨諸佛法，福成第一體」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？菩提者名為法身，彼體實無為。是故於彼法身，此二能作了因、不能作生因。餘者，受報相好莊嚴。佛化身相好，佛於此為生因，以能作菩提因，是故名因，顯彼福德中此福勝故。如經「何以故？須菩提！乃至皆從此經生」故。云何成此義？偈言「唯獨諸佛法，福成第一體」故。

「須菩提！所謂佛法，佛法者即非佛法」者，彼諸佛法，餘人不得，是故彼佛法名為佛法。是故言「唯獨諸佛法」。第一不共義，以能作第一法因，是故彼福德中此福為勝，如是成福德多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！所謂佛法，佛法者即非佛法」者，彼諸佛法，餘人不得，是故彼佛法名為佛法。是故言「唯獨諸佛法」。第一不共義，以能作第一法因，是故彼福德中此福為勝，如是成福德多故。

經曰：「『須菩提！於意云何？須陀洹能作是念：「我得須陀洹果不？」』須菩提言：『不也。世尊！何以故？實無有法名須陀洹。不入色聲香味觸法，是名須陀洹。』佛言：『須菩提！於意云何？斯陀含能作是念：「我得斯陀含果不？」』須菩提言：『不也。世尊！何以故？實無有法名斯陀含，是名斯陀含。』『須菩提！於意云何？阿那含能作是念：「我得阿那含果不？」』須菩提言：『不也。世尊！何以故？實無有法名阿那含，是名阿那含。』『須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念：「我得阿羅漢不？」』須菩提言：『不也。世尊！何以故？實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念：「我得阿羅漢。」即為著我、人、眾生、壽者。世尊！佛說我得無諍三昧最為第一，世尊說我是離欲阿羅漢。世尊！我不作是念：「我是離欲阿羅漢。」世尊！我若作是念：「我得阿羅漢。」世尊則不說我無諍行第一。以須菩提實無所行，而名須菩提無諍無諍行。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「『須菩提！於意云何？須陀洹能作是念：「我得須陀洹果不？」』須菩提言：『不也。世尊！何以故？實無有法名須陀洹。不入色聲香味觸法，是名須陀洹。』佛言：『須菩提！於意云何？斯陀含能作是念：「我得斯陀含果不？」』須菩提言：『不也。世尊！何以故？實無有法名斯陀含，是名斯陀含。』『須菩提！於意云何？阿那含能作是念：「我得阿那含果不？」』須菩提言：『不也。世尊！何以故？實無有法名阿那含，是名阿那含。』『須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念：「我得阿羅漢不？」』須菩提言：『不也。世尊！何以故？實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念：「我得阿羅漢。」即為著我、人、眾生、壽者。世尊！佛說我得無諍三昧最為第一，世尊說我是離欲阿羅漢。世尊！我不作是念：「我是離欲阿羅漢。」世尊！我若作是念：「我得阿羅漢。」世尊則不說我無諍行第一。以須菩提實無所行，而名須菩提無諍無諍行。』」

論曰：向說聖人無為法得名。以是義故，彼法不可取、不可說。若須陀洹等聖人取自果，云何言彼法不可取？既如證如說，云何成不可說？自下經文為斷此疑，成彼法不可取、不可說故。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：向說聖人無為法得名。以是義故，彼法不可取、不可說。若須陀洹等聖人取自果，云何言彼法不可取？既如證如說，云何成不可說？自下經文為斷此疑，成彼法不可取、不可說故。偈言：

不可取及說， 自果不取故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可取及說， 自果不取故；

依彼善吉者， 說離二種障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依彼善吉者， 說離二種障。

此義云何？以聖人無為法得名，是故不取一法。不取者，不取六塵境界。以是義故，名不取。逆流者，如經「不入色聲香味觸法，是名須陀洹」故；乃至阿羅漢不取一法，以是義故，名為羅漢。然聖人非不取無為法，以取自果故。若聖人起如是心：「我能得果。」即為著我等者，此義云何？以有使煩惱、非行煩惱。何以故？彼於證時離取我等煩惱，是故無如是心：「我能得果。」何故尊者須菩提，自歎身得受記，以自身證果？為於彼義中生信心故。何故唯說無諍行？為明勝功德故、為生深信故。何故言「以須菩提實無所行，而名須菩提無諍無諍行」者？偈言「依彼善吉者，說離二種障」故。二種障者：一者煩惱障；二者三昧障。離彼二障，故言無所行。以是義故，說名二種諍。離彼二種障故，名為無諍無諍行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？以聖人無為法得名，是故不取一法。不取者，不取六塵境界。以是義故，名不取。逆流者，如經「不入色聲香味觸法，是名須陀洹」故；乃至阿羅漢不取一法，以是義故，名為羅漢。然聖人非不取無為法，以取自果故。若聖人起如是心：「我能得果。」即為著我等者，此義云何？以有使煩惱、非行煩惱。何以故？彼於證時離取我等煩惱，是故無如是心：「我能得果。」何故尊者須菩提，自歎身得受記，以自身證果？為於彼義中生信心故。何故唯說無諍行？為明勝功德故、為生深信故。何故言「以須菩提實無所行，而名須菩提無諍無諍行」者？偈言「依彼善吉者，說離二種障」故。二種障者：一者煩惱障；二者三昧障。離彼二障，故言無所行。以是義故，說名二種諍。離彼二種障故，名為無諍無諍行。

經曰：「佛告須菩提：『於意云何？如來昔在然燈佛所，得阿耨多羅三藐三菩提法不？』須菩提言：『不也。世尊！如來在然燈佛所，於法實無所得阿耨多羅三藐三菩提。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「佛告須菩提：『於意云何？如來昔在然燈佛所，得阿耨多羅三藐三菩提法不？』須菩提言：『不也。世尊！如來在然燈佛所，於法實無所得阿耨多羅三藐三菩提。』」

論曰：復有疑：釋迦如來昔在然燈佛所受法，彼佛為此佛說法。若如是，云何彼法不可說、不可取？為斷此疑，說彼佛所無法可取。如經「不也。世尊！如來在然燈佛所，於法實無所得阿耨多羅三藐三菩提」故。何故如是說？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復有疑：釋迦如來昔在然燈佛所受法，彼佛為此佛說法。若如是，云何彼法不可說、不可取？為斷此疑，說彼佛所無法可取。如經「不也。世尊！如來在然燈佛所，於法實無所得阿耨多羅三藐三菩提」故。何故如是說？偈言：

佛於然燈語， 不取理實智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於然燈語， 不取理實智；

以是真實義， 成彼無取說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是真實義， 成彼無取說。

此義云何？釋迦如來於然燈佛所，言語所說不取證法故。以是義故，顯彼證智不可說、不可取。偈言「以是真實義，成彼無取說」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？釋迦如來於然燈佛所，言語所說不取證法故。以是義故，顯彼證智不可說、不可取。偈言「以是真實義，成彼無取說」故。

又若聖人無為法得名，是法不可取、不可說；云何諸菩薩取莊嚴淨佛國土？云何受樂報，佛取自法王身？云何餘世間復取彼是法王身？自下經文為斷此疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又若聖人無為法得名，是法不可取、不可說；云何諸菩薩取莊嚴淨佛國土？云何受樂報，佛取自法王身？云何餘世間復取彼是法王身？自下經文為斷此疑。

經曰：「佛告須菩提：『若菩薩作是言：「我莊嚴佛國土。」彼菩薩不實語。何以故？須菩提！如來所說莊嚴佛土者，則非莊嚴，是名莊嚴佛土。是故須菩提！諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心，而無所住。不住色生心，不住聲香味觸法生心，應無所住而生其心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「佛告須菩提：『若菩薩作是言：「我莊嚴佛國土。」彼菩薩不實語。何以故？須菩提！如來所說莊嚴佛土者，則非莊嚴，是名莊嚴佛土。是故須菩提！諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心，而無所住。不住色生心，不住聲香味觸法生心，應無所住而生其心。』

「『須菩提！譬如有人身如須彌山王。須菩提！於意云何？是身為大不。』須菩提言：『甚大。世尊！何以故？佛說非身，是名大身。彼身非身，是名大身。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『須菩提！譬如有人身如須彌山王。須菩提！於意云何？是身為大不。』須菩提言：『甚大。世尊！何以故？佛說非身，是名大身。彼身非身，是名大身。』」

論曰：此義如是應知。云何知？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此義如是應知。云何知？偈言：

智習唯識通， 如是取淨土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智習唯識通， 如是取淨土，

非形第一體， 非嚴莊嚴意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非形第一體， 非嚴莊嚴意。

此義云何？諸佛無有莊嚴國土事。唯諸佛如來真實智慧習識通達，是故彼土不可取。若人取彼國土形相，作是言：「我成就清淨佛土。」彼不實說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？諸佛無有莊嚴國土事。唯諸佛如來真實智慧習識通達，是故彼土不可取。若人取彼國土形相，作是言：「我成就清淨佛土。」彼不實說。

如經「何以故？須菩提！如來所說莊嚴佛土者，則非莊嚴，是名莊嚴佛土」故。何故如是說？偈言「非形第一體，非嚴莊嚴意」故。莊嚴有二種：一者形相、二者第一義相，是故說非嚴莊嚴。又非莊嚴佛土者，無有形相，故非莊嚴。如是無莊嚴即是第一莊嚴。何以故？以一切功德成就莊嚴故。若人分別佛國土，是有為形相，而言：「我成就清淨佛國土。」彼菩薩住於色等境界中生如是心，為遮此故，如經「是故須菩提！諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心而無所住。不住色生心，不住聲香味觸法生心，應無所住而生其心」故。前言：「云何受樂報，佛取自法王身？云何餘世間復取彼是法王身？」為除此疑，說受樂報佛體同彼須彌山王，鏡像義故。此義云何？偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「何以故？須菩提！如來所說莊嚴佛土者，則非莊嚴，是名莊嚴佛土」故。何故如是說？偈言「非形第一體，非嚴莊嚴意」故。莊嚴有二種：一者形相、二者第一義相，是故說非嚴莊嚴。又非莊嚴佛土者，無有形相，故非莊嚴。如是無莊嚴即是第一莊嚴。何以故？以一切功德成就莊嚴故。若人分別佛國土，是有為形相，而言：「我成就清淨佛國土。」彼菩薩住於色等境界中生如是心，為遮此故，如經「是故須菩提！諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心而無所住。不住色生心，不住聲香味觸法生心，應無所住而生其心」故。前言：「云何受樂報，佛取自法王身？云何餘世間復取彼是法王身？」為除此疑，說受樂報佛體同彼須彌山王，鏡像義故。此義云何？偈言：

如山王無取， 受報亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如山王無取， 受報亦復然，

遠離於諸漏， 及有為法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於諸漏， 及有為法故。

此義云何？如須彌山王勢力高遠，故名為大，而不取彼山王體：「我是山王。」以無分別故。受樂報佛亦如是，以得無上法王體，故名為大，而不取彼法王體：「我是法王。」以無分別故。何故無分別？以無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義云何？如須彌山王勢力高遠，故名為大，而不取彼山王體：「我是山王。」以無分別故。受樂報佛亦如是，以得無上法王體，故名為大，而不取彼法王體：「我是法王。」以無分別故。何故無分別？以無分別故。

如經「何以故？佛說非身，是名大身。彼身非身，是名大身」故。何故如是說？偈言「遠離於諸漏，及有為法故」。彼受樂報佛體離於諸漏，若如是即無有物，若如是即名有物，以唯有清淨身故，以遠離有為法故。以是義故，實有我體，以不依他緣住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如經「何以故？佛說非身，是名大身。彼身非身，是名大身」故。何故如是說？偈言「遠離於諸漏，及有為法故」。彼受樂報佛體離於諸漏，若如是即無有物，若如是即名有物，以唯有清淨身故，以遠離有為法故。以是義故，實有我體，以不依他緣住故。