金剛般若波羅蜜經論卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛般若波羅蜜經論卷下

無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著菩薩造

隋南天竺三藏法師達摩岌多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋南天竺三藏法師達摩岌多譯

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「須菩提！譬如有人，其身妙大。」須菩提言：「世尊！如來說人身妙大，則非大身，是故如來說名大身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如有人，其身妙大。」須菩提言：「世尊！如來說人身妙大，則非大身，是故如來說名大身。」

佛言：「須菩提！菩薩亦如是。若作是言：『我當滅度無量眾生。』則非菩薩。」佛言：「須菩提！於意云何？頗有實法名為菩薩不？」須菩提言：「不也。世尊！實無有法名為菩薩。是故佛說一切法無眾生、無人、無壽者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！菩薩亦如是。若作是言：『我當滅度無量眾生。』則非菩薩。」佛言：「須菩提！於意云何？頗有實法名為菩薩不？」須菩提言：「不也。世尊！實無有法名為菩薩。是故佛說一切法無眾生、無人、無壽者。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第十七為入證道故，經言「須菩提！譬如有人，其身妙大」如是等，顯示入證道時得智慧故離慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第十七為入證道故，經言「須菩提！譬如有人，其身妙大」如是等，顯示入證道時得智慧故離慢。

云何得智？有二種智故：一、攝種性智，二、平等智。若得智已，得生如來家，得決定紹佛種，此為攝種性智。得此已，能得妙身。於中，妙身者，謂至得身成就，身得畢竟轉依故。大身者，一切眾生身攝身故。若於此家長夜願生，既得生已便得彼身，是名妙身平等智。復有五種平等因緣：一、麁惡平等，二、法無我平等，三、斷相應平等，四、無希望心相應平等，五、一切菩薩證道平等。得此等故，得為大身，攝一切眾生大身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得智？有二種智故：一、攝種性智，二、平等智。若得智已，得生如來家，得決定紹佛種，此為攝種性智。得此已，能得妙身。於中，妙身者，謂至得身成就，身得畢竟轉依故。大身者，一切眾生身攝身故。若於此家長夜願生，既得生已便得彼身，是名妙身平等智。復有五種平等因緣：一、麁惡平等，二、法無我平等，三、斷相應平等，四、無希望心相應平等，五、一切菩薩證道平等。得此等故，得為大身，攝一切眾生大身故。

於彼身中，安立非自、非他故，經言「世尊！如來說人身妙大，則非大身，是故如來說名大身」等者，於此妙身等中安立第一義。如是等，是為得智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼身中，安立非自、非他故，經言「世尊！如來說人身妙大，則非大身，是故如來說名大身」等者，於此妙身等中安立第一義。如是等，是為得智慧。

云何離慢？經言「須菩提！菩薩亦如是。若作是言：『我當滅度無量眾生』」等。此云何可知？若作是念：「我滅度眾生，我是菩薩。」應知此是慢者，非實義菩薩。為顯示此故，經言「是故佛說一切法無眾生」等，若菩薩有眾生念，則不得妙身、大身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何離慢？經言「須菩提！菩薩亦如是。若作是言：『我當滅度無量眾生』」等。此云何可知？若作是念：「我滅度眾生，我是菩薩。」應知此是慢者，非實義菩薩。為顯示此故，經言「是故佛說一切法無眾生」等，若菩薩有眾生念，則不得妙身、大身故。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「須菩提！若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土。』是不名菩薩。何以故？如來說莊嚴佛土、莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴佛國土。須菩提！若菩薩通達無我、無我法者，如來說名真是菩薩、菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土。』是不名菩薩。何以故？如來說莊嚴佛土、莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴佛國土。須菩提！若菩薩通達無我、無我法者，如來說名真是菩薩、菩薩。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第十八上求佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第十八上求佛地。

應知彼地，復有六種具足攝轉依具足：一、國土淨具足，二、無上見智淨具足，三、福自在具足，四、身具足，五、語具足，六、心具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知彼地，復有六種具足攝轉依具足：一、國土淨具足，二、無上見智淨具足，三、福自在具足，四、身具足，五、語具足，六、心具足。

為國土淨具足三摩鉢帝故，經言「須菩提！若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土。』是不名菩薩」如是等。此義為於共見正行中轉故，為斷彼故，安立第一義，經言「即非莊嚴，是名莊嚴國土」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為國土淨具足三摩鉢帝故，經言「須菩提！若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土。』是不名菩薩」如是等。此義為於共見正行中轉故，為斷彼故，安立第一義，經言「即非莊嚴，是名莊嚴國土」等。

又，經言「須菩提！若菩薩通達無我、無我法」者，此言為二種無我故，謂人無我、法無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，經言「須菩提！若菩薩通達無我、無我法」者，此言為二種無我故，謂人無我、法無我。

又，經言「如來說名菩薩、菩薩」者，為於彼二種無我中二種正覺故。此等云何顯示？若言「我成就」，即為人我取；「莊嚴國土」者，是法我取。此非菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，經言「如來說名菩薩、菩薩」者，為於彼二種無我中二種正覺故。此等云何顯示？若言「我成就」，即為人我取；「莊嚴國土」者，是法我取。此非菩薩。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「須菩提！於意云何？如來有肉眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有肉眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來有肉眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有肉眼。」

佛言：「須菩提！於意云何？如來有天眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有天眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於意云何？如來有天眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有天眼。」

佛言：「須菩提！於意云何？如來有慧眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有慧眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於意云何？如來有慧眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有慧眼。」

佛言：「須菩提！於意云何？如來有法眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有法眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於意云何？如來有法眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有法眼。」

佛言：「須菩提！於意云何？如來有佛眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有佛眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於意云何？如來有佛眼不？」須菩提言：「如是。世尊！如來有佛眼。」

佛言：「須菩提！於意云何？如恒河中所有沙，佛說是沙不？」須菩提言：「如是。世尊！如來說是沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於意云何？如恒河中所有沙，佛說是沙不？」須菩提言：「如是。世尊！如來說是沙。」

佛言：「須菩提！於意云何？如一恒河中所有沙，有如是等恒河。是諸恒河所有沙數佛世界，如是世界寧為多不？」須菩提言：「彼世界甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於意云何？如一恒河中所有沙，有如是等恒河。是諸恒河所有沙數佛世界，如是世界寧為多不？」須菩提言：「彼世界甚多。世尊！」

佛告須菩提：「爾所世界中，所有眾生，若干種心住，如來悉知。何以故？如來說諸心住，皆為非心住，是名為心住。何以故？須菩提！過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「爾所世界中，所有眾生，若干種心住，如來悉知。何以故？如來說諸心住，皆為非心住，是名為心住。何以故？須菩提！過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第二為無上見智淨具足故，經言「須菩提！於意云何？如來有肉眼不」如是等。於中二種：一為見淨，二為智淨。如來不唯有慧眼，為令知見淨勝故，顯示有五種眼，若異此則唯求慧眼見淨故。於中，略說有四種眼，謂：色攝，第一義諦攝，世諦攝，一切種一切應知攝。色攝復有二種，謂法界、修果，此為五眼麁境界故。是初色攝第一義智力故，世智不顛倒轉，是故第一義諦攝在先。於中，為人說法，若彼法為彼人施設，此智說名法眼。一切應知中一切種無功用智，說名佛眼。此等名為見淨。如經「須菩提！於意云何？如恒河中所有沙」如是等，此為智淨。於中，心住者，謂三世心。若干種者，應知有二種，謂染及淨，即是共欲心、離欲心等。世者，說過去等分。於此二中安立第一義故，經言「如來說諸心住，皆為非心住」，乃至「過去心不可得」等。於中，過去心不可得者，已滅故；未來者，未有故；現在者，第一義故。為應知中證故，安立見。為教彼彼眾生寂靜心故，安立智。於此智淨中，說心住即非心住；如是見淨中，何故不說眼即非也？以一住處故，見、智淨後安立第一義故，初亦得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第二為無上見智淨具足故，經言「須菩提！於意云何？如來有肉眼不」如是等。於中二種：一為見淨，二為智淨。如來不唯有慧眼，為令知見淨勝故，顯示有五種眼，若異此則唯求慧眼見淨故。於中，略說有四種眼，謂：色攝，第一義諦攝，世諦攝，一切種一切應知攝。色攝復有二種，謂法界、修果，此為五眼麁境界故。是初色攝第一義智力故，世智不顛倒轉，是故第一義諦攝在先。於中，為人說法，若彼法為彼人施設，此智說名法眼。一切應知中一切種無功用智，說名佛眼。此等名為見淨。如經「須菩提！於意云何？如恒河中所有沙」如是等，此為智淨。於中，心住者，謂三世心。若干種者，應知有二種，謂染及淨，即是共欲心、離欲心等。世者，說過去等分。於此二中安立第一義故，經言「如來說諸心住，皆為非心住」，乃至「過去心不可得」等。於中，過去心不可得者，已滅故；未來者，未有故；現在者，第一義故。為應知中證故，安立見。為教彼彼眾生寂靜心故，安立智。於此智淨中，說心住即非心住；如是見淨中，何故不說眼即非也？以一住處故，見、智淨後安立第一義故，初亦得成就。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「須菩提！於意云何？若有人以滿三千大千世界七寶持用布施，是善男子、善女人，以是因緣得福多不？」須菩提言：「如是。世尊！此人以是因緣，得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？若有人以滿三千大千世界七寶持用布施，是善男子、善女人，以是因緣得福多不？」須菩提言：「如是。世尊！此人以是因緣，得福甚多。」

佛言：「如是，如是。須菩提！彼善男子、善女人，以是因緣，得福德聚多。須菩提！若福德聚有實，如來則不說福德聚、福德聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。須菩提！彼善男子、善女人，以是因緣，得福德聚多。須菩提！若福德聚有實，如來則不說福德聚、福德聚。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第三為福自在具足故，經言「須菩提！於意云何？若有人以滿三千大千世界」等。於中，亦安立第一義故，經言「須菩提！若福德聚有實」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第三為福自在具足故，經言「須菩提！於意云何？若有人以滿三千大千世界」等。於中，亦安立第一義故，經言「須菩提！若福德聚有實」等。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？」須菩提言：「不也。世尊！如來不應以色身見。何以故？如來說具足色身，即非具足色身，是故如來說名具足色身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不？」須菩提言：「不也。世尊！如來不應以色身見。何以故？如來說具足色身，即非具足色身，是故如來說名具足色身。」

佛言：「須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不？」須菩提言：「不也。世尊！如來不應以具足諸相見。何以故？如來說諸相具足，即非具足，是故如來說名諸相具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不？」須菩提言：「不也。世尊！如來不應以具足諸相見。何以故？如來說諸相具足，即非具足，是故如來說名諸相具足。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第四為身具足故。於中，復有二種：一為好具足，二為相具足。為好具足故，經言「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不」如是等。於中，亦以安立第一義故，經言「如來說非具足」等。為相身具足故，經言「須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不」如是等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第四為身具足故。於中，復有二種：一為好具足，二為相具足。為好具足故，經言「須菩提！於意云何？佛可以具足色身見不」如是等。於中，亦以安立第一義故，經言「如來說非具足」等。為相身具足故，經言「須菩提！於意云何？如來可以具足諸相見不」如是等。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

佛言：「須菩提！於意云何？汝謂如來作是念『我當有所說法』耶？須菩提！莫作是念。何以故？若人言『如來有所說法』，則為謗佛，不能解我所說故。何以故？須菩提！如來說法、說法者，無法可說，是名說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於意云何？汝謂如來作是念『我當有所說法』耶？須菩提！莫作是念。何以故？若人言『如來有所說法』，則為謗佛，不能解我所說故。何以故？須菩提！如來說法、說法者，無法可說，是名說法。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第五為語具足故，經言「須菩提！於意云何？汝謂如來作是念『我當有所說法』耶」如是等。於中，安立第一義故，經言「如來說法、說法者」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第五為語具足故，經言「須菩提！於意云何？汝謂如來作是念『我當有所說法』耶」如是等。於中，安立第一義故，經言「如來說法、說法者」等。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

爾時，慧命須菩提白佛言：「世尊！頗有眾生於未來世聞說是法，生信心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命須菩提白佛言：「世尊！頗有眾生於未來世聞說是法，生信心不？」

佛言：「須菩提！彼非眾生，非不眾生。何以故？須菩提！眾生、眾生者，如來說非眾生，是名眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！彼非眾生，非不眾生。何以故？須菩提！眾生、眾生者，如來說非眾生，是名眾生。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第六心具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第六心具足。

於心具足中，復有六種：一為念處，二為正覺，三為施設大利法，四為攝取法身，五為不住生死、涅槃，六為行住淨應知。於心具足中，為念處故，經言「世尊！頗有眾生於未來世聞說是法，生信心不」如是等，此處於諸眾生中顯示如世尊念處故。彼非眾生者，第一義故。非不眾生者，世諦故。是人即為希有第一者，顯示說第一義是不共及相應故。此文如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於心具足中，復有六種：一為念處，二為正覺，三為施設大利法，四為攝取法身，五為不住生死、涅槃，六為行住淨應知。於心具足中，為念處故，經言「世尊！頗有眾生於未來世聞說是法，生信心不」如是等，此處於諸眾生中顯示如世尊念處故。彼非眾生者，第一義故。非不眾生者，世諦故。是人即為希有第一者，顯示說第一義是不共及相應故。此文如前說。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

佛言：「須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？」須菩提言：「不也。世尊！世尊！無有少法如來得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶？」須菩提言：「不也。世尊！世尊！無有少法如來得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「如是，如是。須菩提！我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。以無眾生、無人、無壽者，得平等阿耨多羅三藐三菩提。修一切善法，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所言善法、善法者，如來說非善法，是名善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。須菩提！我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。以無眾生、無人、無壽者，得平等阿耨多羅三藐三菩提。修一切善法，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所言善法、善法者，如來說非善法，是名善法。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第二於彼心具足中，為正覺故，經言「須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶」如是等。於中，無有法者，為離有見過已，顯示菩提及菩提道故。彼復顯示菩提有二種因緣，謂：阿耨多羅語故，三藐三佛陀語故。於中，經言「無有少法如來得阿耨多羅」者，此為阿耨多羅語故，此顯示菩提自相故、菩提解脫相故。彼中，無微塵許法有體，是故亦不可得、亦無所有應知。經言「復次，須菩提！是法平等」者，為三藐三佛陀語故，顯示菩提者人平等相。於中，平等者，以菩提法故，得知是佛。此中，經言「無有高下」者，顯示一切諸佛第一義中壽命等無高下故。經言「以無眾生、無人、無壽者，得平等阿耨多羅三藐三菩提」者，顯示菩提於生死法平等相故。經言「一切善法，得阿耨多羅三藐三菩提」者，顯示菩提道故。經言「所言善法、善法者，如來說非善法，是名善法」等者，此安立第一義相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第二於彼心具足中，為正覺故，經言「須菩提！於意云何？如來得阿耨多羅三藐三菩提耶」如是等。於中，無有法者，為離有見過已，顯示菩提及菩提道故。彼復顯示菩提有二種因緣，謂：阿耨多羅語故，三藐三佛陀語故。於中，經言「無有少法如來得阿耨多羅」者，此為阿耨多羅語故，此顯示菩提自相故、菩提解脫相故。彼中，無微塵許法有體，是故亦不可得、亦無所有應知。經言「復次，須菩提！是法平等」者，為三藐三佛陀語故，顯示菩提者人平等相。於中，平等者，以菩提法故，得知是佛。此中，經言「無有高下」者，顯示一切諸佛第一義中壽命等無高下故。經言「以無眾生、無人、無壽者，得平等阿耨多羅三藐三菩提」者，顯示菩提於生死法平等相故。經言「一切善法，得阿耨多羅三藐三菩提」者，顯示菩提道故。經言「所言善法、善法者，如來說非善法，是名善法」等者，此安立第一義相故。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「須菩提！三千大千世界中，所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持、讀誦、為他人說，於前福德，百分不及一，千分不及一，百千萬分不及一，歌羅分不及一，數分不及一，優波尼沙陀分不及一，乃至算數譬喻所不能及。須菩提！於意云何？汝謂如來作是念『我度眾生』耶？須菩提！莫作是見。何以故？實無有眾生如來度者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！三千大千世界中，所有諸須彌山王，如是等七寶聚，有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持、讀誦、為他人說，於前福德，百分不及一，千分不及一，百千萬分不及一，歌羅分不及一，數分不及一，優波尼沙陀分不及一，乃至算數譬喻所不能及。須菩提！於意云何？汝謂如來作是念『我度眾生』耶？須菩提！莫作是見。何以故？實無有眾生如來度者。」

佛言：「須菩提！若有實眾生如來度者，如來則有我、人、眾生、壽者相。須菩提！如來說有我者，則非有我，而毛道凡夫生者以為有我。須菩提！毛道凡夫生者，如來說名非生，是故言毛道凡夫生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！若有實眾生如來度者，如來則有我、人、眾生、壽者相。須菩提！如來說有我者，則非有我，而毛道凡夫生者以為有我。須菩提！毛道凡夫生者，如來說名非生，是故言毛道凡夫生。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第三於彼心具足中，為施設大利法故，經言「三千大千世界中，所有諸須彌山王」如是等。於中，為安立第一義教授故，經言「汝謂如來作是念『我度眾生』耶」如是等。又，經言「如來則有我、人、眾生、壽者相」等者，此有何義？如來如爾焰而知，是故，若有眾生，如來則為有我取。若實無我，而言有我取，為離此著故，經言「須菩提！如來說有我者，則非有我」如是等。是故，但小兒凡夫有如是取故，經言「須菩提！毛道凡夫生者，如來說名非生，是故言毛道凡夫生」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第三於彼心具足中，為施設大利法故，經言「三千大千世界中，所有諸須彌山王」如是等。於中，為安立第一義教授故，經言「汝謂如來作是念『我度眾生』耶」如是等。又，經言「如來則有我、人、眾生、壽者相」等者，此有何義？如來如爾焰而知，是故，若有眾生，如來則為有我取。若實無我，而言有我取，為離此著故，經言「須菩提！如來說有我者，則非有我」如是等。是故，但小兒凡夫有如是取故，經言「須菩提！毛道凡夫生者，如來說名非生，是故言毛道凡夫生」故。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「須菩提！於意云何？可以相成就得見如來不？」須菩提言：「如我解如來所說義，不以相成就得見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？可以相成就得見如來不？」須菩提言：「如我解如來所說義，不以相成就得見如來。」

佛言：「如是，如是。須菩提！不以相成就得見如來。」佛言：「須菩提！若以相成就觀如來者，轉輪聖王應是如來，是故，非以相成就得見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。須菩提！不以相成就得見如來。」佛言：「須菩提！若以相成就觀如來者，轉輪聖王應是如來，是故，非以相成就得見如來。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「若以色見我， 以音聲求我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以色見我， 以音聲求我，

是人行邪道， 不能見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人行邪道， 不能見如來。

彼如來妙體， 即法身諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼如來妙體， 即法身諸佛，

法體不可見， 彼識不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法體不可見， 彼識不能知。

「須菩提！於意云何？如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩提耶？須菩提！莫作是念：『如來以相成就得阿耨多羅三藐三菩提。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩提耶？須菩提！莫作是念：『如來以相成就得阿耨多羅三藐三菩提。』」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第四於彼心具足中，為攝取法身故，經言「須菩提！於意云何？可以相成就得見如來不」如是等。於中，初偈顯示如所不應見、不可見故。云何不可見？諸見世諦故。是人行邪靜者，定名為靜，以得禪者說名寂靜者故。又復禪名思惟修故，於中，思者，意所攝；修者，識所攝。言寂靜者，即說覺及識，此世諦所攝應知。彼不能見者，謂彼世諦行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第四於彼心具足中，為攝取法身故，經言「須菩提！於意云何？可以相成就得見如來不」如是等。於中，初偈顯示如所不應見、不可見故。云何不可見？諸見世諦故。是人行邪靜者，定名為靜，以得禪者說名寂靜者故。又復禪名思惟修故，於中，思者，意所攝；修者，識所攝。言寂靜者，即說覺及識，此世諦所攝應知。彼不能見者，謂彼世諦行者。

第二偈顯示如彼不應見及不應因緣，謂初分、次分。於中，偈言以法應見佛者，法者謂真如義也。此何因緣？偈言導師法為身故。以如為緣故，出生諸佛淨身，此不可見，但應見法，故彼不應見。復何因緣故不可見？以彼法真如相故，非如言說而知，唯自證知故。不如言說者，非見，實不能知故。為顯示此義故，偈言「法體不可見」，彼識不能知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二偈顯示如彼不應見及不應因緣，謂初分、次分。於中，偈言以法應見佛者，法者謂真如義也。此何因緣？偈言導師法為身故。以如為緣故，出生諸佛淨身，此不可見，但應見法，故彼不應見。復何因緣故不可見？以彼法真如相故，非如言說而知，唯自證知故。不如言說者，非見，實不能知故。為顯示此義故，偈言「法體不可見」，彼識不能知故。

於此住處中，得顯示以法身應見如來，非以相具足故。「若爾，如來雖不應以相具足見，應相具足為因，得阿耨多羅三藐三菩提。」為離此著故，經言「須菩提！於意云何？如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩提？須菩提！莫作是念」等者。此義明相具足體非，菩提亦不以相具足為因也，以相是色自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此住處中，得顯示以法身應見如來，非以相具足故。「若爾，如來雖不應以相具足見，應相具足為因，得阿耨多羅三藐三菩提。」為離此著故，經言「須菩提！於意云何？如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩提？須菩提！莫作是念」等者。此義明相具足體非，菩提亦不以相具足為因也，以相是色自性故。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「須菩提！汝若作是念：『菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅相。』須菩提！莫作是念：『菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，說諸法斷滅相。』何以故？菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝若作是念：『菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅相。』須菩提！莫作是念：『菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，說諸法斷滅相。』何以故？菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相。

「須菩提！若善男子、善女人，以滿恒河沙等世界七寶，持用布施。若有菩薩知一切法無我，得無生法忍，此功德勝前所得福德。須菩提！以諸菩薩不取福德故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若善男子、善女人，以滿恒河沙等世界七寶，持用布施。若有菩薩知一切法無我，得無生法忍，此功德勝前所得福德。須菩提！以諸菩薩不取福德故。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩不取福德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩不取福德？」

佛言：「須菩提！菩薩受福德，不取福德，是故菩薩取福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！菩薩受福德，不取福德，是故菩薩取福德。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第五於彼心具足中，為不住生死、涅槃故。於中有二：一為不住涅槃，二為不住生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第五於彼心具足中，為不住生死、涅槃故。於中有二：一為不住涅槃，二為不住生死。

為不住涅槃故，「須菩提！汝若作是念：『菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅相』」如是等。於中，經言「於法不說斷滅」者，謂如所住法而通達，不斷一切生死影像法，於涅槃自在行利益眾生事。此中，為遮一向寂靜故，顯示不住涅槃。「若不住涅槃，應受生死苦惱。」為離此著，顯示不住流轉故，經言「須菩提！若善男子、善女人，以滿恒河沙等世界七寶，持用布施」如是等。於中，經言「無我」、「無生法忍」者何義？如來於有為法得自在故，無彼生、死，法、我；又非業、煩惱力生故無生，故名無我、無生者。此中云何得顯示？如說攝取餘福，尚於生死中不受苦惱，何況菩薩於無我、無生法中得忍已，所生福德，勝多於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為不住涅槃故，「須菩提！汝若作是念：『菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，說諸法斷滅相』」如是等。於中，經言「於法不說斷滅」者，謂如所住法而通達，不斷一切生死影像法，於涅槃自在行利益眾生事。此中，為遮一向寂靜故，顯示不住涅槃。「若不住涅槃，應受生死苦惱。」為離此著，顯示不住流轉故，經言「須菩提！若善男子、善女人，以滿恒河沙等世界七寶，持用布施」如是等。於中，經言「無我」、「無生法忍」者何義？如來於有為法得自在故，無彼生、死，法、我；又非業、煩惱力生故無生，故名無我、無生者。此中云何得顯示？如說攝取餘福，尚於生死中不受苦惱，何況菩薩於無我、無生法中得忍已，所生福德，勝多於彼。

經言「須菩提！以諸菩薩不取福德」者，此顯示不住生死故。若住生死，即受福聚。又，經言「須菩提白佛言：『世尊！菩薩不取福德』」者，此有何義？以世尊於餘處說應受福聚故。經言「佛言：『須菩提！菩薩受福德，不取福德，是故菩薩取福德』」者，此顯示以方便應受，而不應取故。受者，說有故。取者，修彼道故。如福聚及果中，皆不應著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「須菩提！以諸菩薩不取福德」者，此顯示不住生死故。若住生死，即受福聚。又，經言「須菩提白佛言：『世尊！菩薩不取福德』」者，此有何義？以世尊於餘處說應受福聚故。經言「佛言：『須菩提！菩薩受福德，不取福德，是故菩薩取福德』」者，此顯示以方便應受，而不應取故。受者，說有故。取者，修彼道故。如福聚及果中，皆不應著。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「須菩提！若有人言：『如來若去若來，若住若坐若臥。』是人不解我所說義。何以故？如來者，無所至去，無所從來，故名如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人言：『如來若去若來，若住若坐若臥。』是人不解我所說義。何以故？如來者，無所至去，無所從來，故名如來。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第六於心具足中，為行住淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第六於心具足中，為行住淨。

於中，復有三種：一、威儀行住，二、名色觀破自在行住，三、不染行住應知。為威儀行住故，經言「須菩提！若有人言：『如來若去若來』」等。於中，行者，謂去來；住者，謂餘威儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中，復有三種：一、威儀行住，二、名色觀破自在行住，三、不染行住應知。為威儀行住故，經言「須菩提！若有人言：『如來若去若來』」等。於中，行者，謂去來；住者，謂餘威儀。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「須菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界微塵，復以爾許微塵世界，碎為微塵阿僧祇。須菩提！於意云何？是微塵眾寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界微塵，復以爾許微塵世界，碎為微塵阿僧祇。須菩提！於意云何？是微塵眾寧為多不？」

須菩提言：「彼微塵眾甚多。世尊！何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾。何以故？佛說微塵眾，則非微塵眾，是故佛說微塵眾。世尊！如來所說三千大千世界，則非世界，是故佛說三千大千世界。何以故？若世界實有者，則是一合相。如來說一合相，則非一合相，是故佛說一合相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「彼微塵眾甚多。世尊！何以故？若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾。何以故？佛說微塵眾，則非微塵眾，是故佛說微塵眾。世尊！如來所說三千大千世界，則非世界，是故佛說三千大千世界。何以故？若世界實有者，則是一合相。如來說一合相，則非一合相，是故佛說一合相。」

佛言：「須菩提！一合相者，則是不可說，但凡夫之人貪著其事。何以故？須菩提！若人如是言：『佛說我見、人見、眾生見、壽者見。』須菩提！於意云何？是人所說為正語不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？世尊！如來說我見、人見、眾生見、壽者見，即非我見、人見、眾生見、壽者見，是名我見、人見、眾生見、壽者見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！一合相者，則是不可說，但凡夫之人貪著其事。何以故？須菩提！若人如是言：『佛說我見、人見、眾生見、壽者見。』須菩提！於意云何？是人所說為正語不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？世尊！如來說我見、人見、眾生見、壽者見，即非我見、人見、眾生見、壽者見，是名我見、人見、眾生見、壽者見。」

「須菩提！菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法，應如是知，如是見，如是信，如是不住法相。何以故？須菩提！所言法相、法相者，如來說即非法相，是名法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法，應如是知，如是見，如是信，如是不住法相。何以故？須菩提！所言法相、法相者，如來說即非法相，是名法相。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第二為破名色身自在行住故，經言「須菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界微塵」如是等。於中，細末方便及無所見方便等，此破如前說應知。經言「彼微塵眾甚多。世尊」者，是細末方便。經言「若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾」等者，是為無所見方便。此說有何義？若微塵眾第一義是有者，世尊則不說非聚。經言「佛說微塵眾，則非微塵眾，是故佛說微塵眾」，以此聚體不成故。若異此者，雖不說，亦自知是聚，何義須說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第二為破名色身自在行住故，經言「須菩提！若善男子、善女人，以三千大千世界微塵」如是等。於中，細末方便及無所見方便等，此破如前說應知。經言「彼微塵眾甚多。世尊」者，是細末方便。經言「若是微塵眾實有者，佛則不說是微塵眾」等者，是為無所見方便。此說有何義？若微塵眾第一義是有者，世尊則不說非聚。經言「佛說微塵眾，則非微塵眾，是故佛說微塵眾」，以此聚體不成故。若異此者，雖不說，亦自知是聚，何義須說？

經言「如來所說三千大千世界」等者，此是無所見方便，此破名身，亦如前說應知。於中，世界者，謂明眾生世故。彼唯名身得名故，經言「若世界實有者，則是一合相」者。於中，為竝說若世界、若微塵界故，有二種摶取，謂一摶取及差別摶取。眾生類、眾生世界有者，此為一摶取。微塵有者，此為差別摶取，以取微塵眾集故。經言「如來說一合相，則非一合相」等者，此上座須菩提安立第一義故，世尊為成就如是義故。經說「一合相者，即是不可說」等，此何所顯示？世言說故，有彼摶取；第一義故，彼法不可說。彼小兒凡夫如言說取，非第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「如來所說三千大千世界」等者，此是無所見方便，此破名身，亦如前說應知。於中，世界者，謂明眾生世故。彼唯名身得名故，經言「若世界實有者，則是一合相」者。於中，為竝說若世界、若微塵界故，有二種摶取，謂一摶取及差別摶取。眾生類、眾生世界有者，此為一摶取。微塵有者，此為差別摶取，以取微塵眾集故。經言「如來說一合相，則非一合相」等者，此上座須菩提安立第一義故，世尊為成就如是義故。經說「一合相者，即是不可說」等，此何所顯示？世言說故，有彼摶取；第一義故，彼法不可說。彼小兒凡夫如言說取，非第一義。

已說無所見方便，破義未說。無所見中，入相應三昧時不分別，謂：如所不分別，及何人？何法？何方便？云何不分別？此後具說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說無所見方便，破義未說。無所見中，入相應三昧時不分別，謂：如所不分別，及何人？何法？何方便？云何不分別？此後具說。

經言「須菩提！若人如是言：『佛說我見』」等，此等顯示如所不分別。云何得顯示？如外道說我，如來說為我見故，安置人無我；又為說有此我見故，安置法無我。若有彼我見，是見所攝。如是觀察，菩薩入相應三昧時，不復分別，即此觀察為入方便。經言「須菩提！菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心」者，此顯示無分別人。經言「於一切法」者，此顯示於何法不分別。經言「應如是知，如是見，如是信」者，此顯示增上心、增上智故，於無分別中知、見、勝解。於中，若智依止奢摩他故知，依止毘鉢舍那故見，此二依止三摩提故勝解，以三摩提自在故，解內攀緣影像，彼名勝解。經言「如是不住法相」者，此正顯示無分別。經言「所言法相、法相者，如來說即非法相，是名法相」者，此顯示法相中不共義及相應義，如前已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「須菩提！若人如是言：『佛說我見』」等，此等顯示如所不分別。云何得顯示？如外道說我，如來說為我見故，安置人無我；又為說有此我見故，安置法無我。若有彼我見，是見所攝。如是觀察，菩薩入相應三昧時，不復分別，即此觀察為入方便。經言「須菩提！菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心」者，此顯示無分別人。經言「於一切法」者，此顯示於何法不分別。經言「應如是知，如是見，如是信」者，此顯示增上心、增上智故，於無分別中知、見、勝解。於中，若智依止奢摩他故知，依止毘鉢舍那故見，此二依止三摩提故勝解，以三摩提自在故，解內攀緣影像，彼名勝解。經言「如是不住法相」者，此正顯示無分別。經言「所言法相、法相者，如來說即非法相，是名法相」者，此顯示法相中不共義及相應義，如前已說。

如是一切住處中，相應三摩提方便亦爾應知。欲願及攝散二種，如前所說，更無別義，是故不復說其方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切住處中，相應三摩提方便亦爾應知。欲願及攝散二種，如前所說，更無別義，是故不復說其方便。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「須菩提！若有菩薩摩訶薩，以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施。若有善男子、善女人發菩薩心者，於此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持、讀誦、為他人說，其福德勝彼無量阿僧祇。云何為人演說，而不名說，是名為說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有菩薩摩訶薩，以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施。若有善男子、善女人發菩薩心者，於此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持、讀誦、為他人說，其福德勝彼無量阿僧祇。云何為人演說，而不名說，是名為說？

「一切有為法， 如星、翳、燈、幻、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切有為法， 如星、翳、燈、幻、

露、泡、夢、電、雲， 應作如是觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 露、泡、夢、電、雲， 應作如是觀。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第三為不染行住。於中二種：一為說法不染，二為流轉不染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第三為不染行住。於中二種：一為說法不染，二為流轉不染。

為說法不染故，經言「須菩提！若有菩薩摩訶薩，以滿無量阿僧祇世界七寶」如是等。此何所顯示？以有如是大利益故，決定應演說；如是演說，而無所染。經言「云何為人演說，而不名說，是名為說」者，此有何義？顯示不可言說故。不演說彼法有可說體，應如是演說；若異此者，則為染說，以顛倒義故。又，如是說時，不求信敬等，亦為無染說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說法不染故，經言「須菩提！若有菩薩摩訶薩，以滿無量阿僧祇世界七寶」如是等。此何所顯示？以有如是大利益故，決定應演說；如是演說，而無所染。經言「云何為人演說，而不名說，是名為說」者，此有何義？顯示不可言說故。不演說彼法有可說體，應如是演說；若異此者，則為染說，以顛倒義故。又，如是說時，不求信敬等，亦為無染說法。

為流轉無染故，經說偈言「一切有為法，如星、翳、燈、幻」等。此偈顯示四種有為相：一、自性相，二者、所住味相，三、隨順過失相，四、隨順出離相。於中，自性相者，共相見識，此相如星，應如是見。何以故？無智闇中有彼光故，有智明中無彼光故。人、法我見如翳，應如是見。何以故？以取無義故。識如燈，應如是見。何以故？渴愛潤取緣故，熾然於中著。所住味相者，味著顛倒境界故，彼如幻，應如是見。何以故？以顛倒見故。於中，隨順過失相者，無常等隨順故。彼露譬喻者，顯示相體無有，以隨順無常故。彼泡譬喻者，顯示隨順苦體，以受如泡故。若有受，皆是苦，以三苦故，隨有應知：彼苦生故，是苦苦；破滅故，是壞苦；不相離故，是行苦。復於第四禪及無色中，立不苦不樂受，以勝故。於中，隨順出離相者，隨順人、法無我。以攀緣故得出離故，說無我以為出離也。隨順者，謂過去等行，以夢等譬喻顯示。彼過去行，以所念處，故如夢；現在者，不久時住，故如電；未來者，彼麁惡種子似虛空引心出，故如雲。如是知三世行轉生已，則通達無我，此顯示隨順出離相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為流轉無染故，經說偈言「一切有為法，如星、翳、燈、幻」等。此偈顯示四種有為相：一、自性相，二者、所住味相，三、隨順過失相，四、隨順出離相。於中，自性相者，共相見識，此相如星，應如是見。何以故？無智闇中有彼光故，有智明中無彼光故。人、法我見如翳，應如是見。何以故？以取無義故。識如燈，應如是見。何以故？渴愛潤取緣故，熾然於中著。所住味相者，味著顛倒境界故，彼如幻，應如是見。何以故？以顛倒見故。於中，隨順過失相者，無常等隨順故。彼露譬喻者，顯示相體無有，以隨順無常故。彼泡譬喻者，顯示隨順苦體，以受如泡故。若有受，皆是苦，以三苦故，隨有應知：彼苦生故，是苦苦；破滅故，是壞苦；不相離故，是行苦。復於第四禪及無色中，立不苦不樂受，以勝故。於中，隨順出離相者，隨順人、法無我。以攀緣故得出離故，說無我以為出離也。隨順者，謂過去等行，以夢等譬喻顯示。彼過去行，以所念處，故如夢；現在者，不久時住，故如電；未來者，彼麁惡種子似虛空引心出，故如雲。如是知三世行轉生已，則通達無我，此顯示隨順出離相故。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

佛說是經已，長老須菩提，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿脩羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，長老須菩提，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿脩羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

論曰偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰偈言：

若聞如是義， 於大乘無覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞如是義， 於大乘無覺，

我念過於石， 究竟無因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我念過於石， 究竟無因故。

下人於深法， 不能覺及信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下人於深法， 不能覺及信，

世人多如此， 是故法荒廢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世人多如此， 是故法荒廢。