金剛般若波羅蜜經論卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛般若波羅蜜經論卷中

無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著菩薩造

隋南天竺三藏法師達摩岌多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋南天竺三藏法師達摩岌多譯

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「須菩提！於意云何？須陀洹能作是念『我得須陀洹果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名須陀洹，不入色、聲、香、味、觸、法，是名須陀洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？須陀洹能作是念『我得須陀洹果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名須陀洹，不入色、聲、香、味、觸、法，是名須陀洹。」

佛言：「須菩提！於意云何？斯陀含能作是念『我得斯陀含果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名斯陀含，是名斯陀含。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於意云何？斯陀含能作是念『我得斯陀含果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名斯陀含，是名斯陀含。」

「須菩提！於意云何？阿那含能作是念『我得阿那含果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名阿那含，是名阿那含。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？阿那含能作是念『我得阿那含果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名阿那含，是名阿那含。」

「須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念『我得阿羅漢果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念『我得阿羅漢』，即為著我、人、眾生、壽者。世尊！佛說我得無諍三昧最為第一，世尊說我是離欲阿羅漢。世尊！我不作是念：『我是離欲阿羅漢。』世尊！我若作是念『我得阿羅漢』，世尊則不記我無諍行第一；以須菩提實無所行，而名須菩提無諍、無諍行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念『我得阿羅漢果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念『我得阿羅漢』，即為著我、人、眾生、壽者。世尊！佛說我得無諍三昧最為第一，世尊說我是離欲阿羅漢。世尊！我不作是念：『我是離欲阿羅漢。』世尊！我若作是念『我得阿羅漢』，世尊則不記我無諍行第一；以須菩提實無所行，而名須菩提無諍、無諍行。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第五為修道得勝中無慢。如前略為八種住處，已下十二總名離障礙住處對治應知。何者十二障礙？一、慢，二、無慢而少聞，三、多聞而小攀緣作念修道，四、不小攀緣作念修道而捨眾生，五、不捨眾生而樂隨外論散動，六、雖不散動而破影像相中無巧便，七、雖有巧便而福資糧不具，八、雖具福資糧而樂味懈怠及利養等，九、雖離懈怠利養而不能忍苦，十、雖能忍苦而智資糧不具，十一、雖具智資糧而不自攝，十二、雖能自攝而無教授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第五為修道得勝中無慢。如前略為八種住處，已下十二總名離障礙住處對治應知。何者十二障礙？一、慢，二、無慢而少聞，三、多聞而小攀緣作念修道，四、不小攀緣作念修道而捨眾生，五、不捨眾生而樂隨外論散動，六、雖不散動而破影像相中無巧便，七、雖有巧便而福資糧不具，八、雖具福資糧而樂味懈怠及利養等，九、雖離懈怠利養而不能忍苦，十、雖能忍苦而智資糧不具，十一、雖具智資糧而不自攝，十二、雖能自攝而無教授。

此中，為離慢故，經言「須陀洹能作是念『我得須陀洹果』不」等，此為依義，顯示對治我得慢故。又復，須陀洹能作是念者，即為說相，顯示無慢故，亦即是欲願攝持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中，為離慢故，經言「須陀洹能作是念『我得須陀洹果』不」等，此為依義，顯示對治我得慢故。又復，須陀洹能作是念者，即為說相，顯示無慢故，亦即是欲願攝持。

經言「世尊！實無有法，不入色、聲、香、味、觸」者，此為安立第一義。若須陀洹如是念：「我得須陀洹果。」即為有我想。若有我想，則為有慢應知，如是乃至阿羅漢亦爾。上座須菩提自顯無諍行第一及離欲阿羅漢共有功德者，以己所證為令信故，以無有法得阿羅漢及無所行故，說無諍、無諍行。此中即為安立第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「世尊！實無有法，不入色、聲、香、味、觸」者，此為安立第一義。若須陀洹如是念：「我得須陀洹果。」即為有我想。若有我想，則為有慢應知，如是乃至阿羅漢亦爾。上座須菩提自顯無諍行第一及離欲阿羅漢共有功德者，以己所證為令信故，以無有法得阿羅漢及無所行故，說無諍、無諍行。此中即為安立第一義。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

佛告須菩提：「於意云何？如來昔在然燈佛所，得阿耨多羅三藐三菩提法不？」須菩提言：「不也。世尊！如來在然燈佛所，於法實無所得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於意云何？如來昔在然燈佛所，得阿耨多羅三藐三菩提法不？」須菩提言：「不也。世尊！如來在然燈佛所，於法實無所得阿耨多羅三藐三菩提。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第六為不離佛出時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第六為不離佛出時。

依離障礙十二種中，為離少聞故，經言「如來昔在然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提法不」等。謂彼佛出世，承事供養時有法可取，離此分別故，依義等及對治等隨義相應應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依離障礙十二種中，為離少聞故，經言「如來昔在然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提法不」等。謂彼佛出世，承事供養時有法可取，離此分別故，依義等及對治等隨義相應應知。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

佛告須菩提：「若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土。』彼菩薩不實語。何以故？須菩提！如來所說莊嚴佛土者，則非莊嚴，是名莊嚴佛土。是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心而無所住，不住色生心，不住聲、香、味、觸、法生心，應無所住而生其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土。』彼菩薩不實語。何以故？須菩提！如來所說莊嚴佛土者，則非莊嚴，是名莊嚴佛土。是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心而無所住，不住色生心，不住聲、香、味、觸、法生心，應無所住而生其心。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第七為願淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第七為願淨佛土。

依離障礙十二種中，為離小攀緣作念修道故，經言「須菩提！若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土』」等。若念嚴淨土者，則於色等事分別、生味著，為離此故，經言「是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心而無所住，不住色、聲、香、味、觸、法」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依離障礙十二種中，為離小攀緣作念修道故，經言「須菩提！若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土』」等。若念嚴淨土者，則於色等事分別、生味著，為離此故，經言「是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心而無所住，不住色、聲、香、味、觸、法」等。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「須菩提！譬如有人，身如須彌山王。須菩提！於意云何？是身為大不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如有人，身如須彌山王。須菩提！於意云何？是身為大不？」

須菩提言：「甚大。世尊！何以故？佛說非身，是名大身。彼身非身，是名大身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「甚大。世尊！何以故？佛說非身，是名大身。彼身非身，是名大身。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第八為成熟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第八為成熟眾生。

依離障礙十二種中，為離捨眾生故，經言「須菩提！譬如有人，身如須彌山王」如是等。此何所顯示？為成熟欲界眾生故。彼羅睺阿脩羅王等一切大身，量如須彌，尚不應見其自體，何況餘者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依離障礙十二種中，為離捨眾生故，經言「須菩提！譬如有人，身如須彌山王」如是等。此何所顯示？為成熟欲界眾生故。彼羅睺阿脩羅王等一切大身，量如須彌，尚不應見其自體，何況餘者。

經言「如來說為非體」者，顯示法無我故；「彼體非體」者，顯示法體無生、無作故。此即顯示自性與相及差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「如來說為非體」者，顯示法無我故；「彼體非體」者，顯示法體無生、無作故。此即顯示自性與相及差別故。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

佛言：「須菩提！如恒河中所有沙數，如是沙等恒河。於意云何？是諸恒河沙寧為多不？」須菩提言：「甚多。世尊！但諸恒河尚多無數，何況其沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！如恒河中所有沙數，如是沙等恒河。於意云何？是諸恒河沙寧為多不？」須菩提言：「甚多。世尊！但諸恒河尚多無數，何況其沙。」

佛言：「須菩提！我今實言告汝。若有善男子、善女人，以七寶滿爾數恒沙數世界，以施諸佛如來。須菩提！於意云何？彼善男子、善女人，得福多不？」須菩提言：「甚多。世尊！彼善男子、善女人，得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！我今實言告汝。若有善男子、善女人，以七寶滿爾數恒沙數世界，以施諸佛如來。須菩提！於意云何？彼善男子、善女人，得福多不？」須菩提言：「甚多。世尊！彼善男子、善女人，得福甚多。」

佛言：「須菩提！以七寶滿爾數恒河沙世界，持用布施。若善男子、善女人，於此法門乃至受持四句偈等，為他人說，而此福德勝前福德無量阿僧祇。復次，須菩提！隨所有處，說是法門乃至四句偈等，當知此處，一切世間天、人、阿脩羅，皆應供養，如佛塔廟。何況有人盡能受持、讀誦此經。須菩提！當知是人成就最上第一希有之法。若是經典所在之處，則為有佛，若尊重似佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！以七寶滿爾數恒河沙世界，持用布施。若善男子、善女人，於此法門乃至受持四句偈等，為他人說，而此福德勝前福德無量阿僧祇。復次，須菩提！隨所有處，說是法門乃至四句偈等，當知此處，一切世間天、人、阿脩羅，皆應供養，如佛塔廟。何況有人盡能受持、讀誦此經。須菩提！當知是人成就最上第一希有之法。若是經典所在之處，則為有佛，若尊重似佛。」

爾時，須菩提白佛言：「世尊！當何名此法門？我等云何奉持？」佛告須菩提：「是法門名為『金剛般若波羅蜜』。以是名字，汝當奉持。何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜。須菩提！於意云何？如來有所說法不？」須菩提言：「世尊！如來無所說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！當何名此法門？我等云何奉持？」佛告須菩提：「是法門名為『金剛般若波羅蜜』。以是名字，汝當奉持。何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜。須菩提！於意云何？如來有所說法不？」須菩提言：「世尊！如來無所說法。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第九為遠離隨順外論散亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第九為遠離隨順外論散亂。

依離障礙十二種中，為離樂外論散亂故，經說四種因緣，顯示此法勝異也：一、攝取福德，二、天等供養，三、難作，四、起如來等念。經言「須菩提！如恒河中所有沙數」等者，是攝取福德。經言「須菩提！隨所有處，說是法門」等者，是天等供養。經言「須菩提！當知是人成就最上第一希有」等者，是難作。經言「若是經典所在之處」等者，是起如來等念。於中，說者，為他直說故；授者，教授他故，顯示此樂外論散亂對治法勝異已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依離障礙十二種中，為離樂外論散亂故，經說四種因緣，顯示此法勝異也：一、攝取福德，二、天等供養，三、難作，四、起如來等念。經言「須菩提！如恒河中所有沙數」等者，是攝取福德。經言「須菩提！隨所有處，說是法門」等者，是天等供養。經言「須菩提！當知是人成就最上第一希有」等者，是難作。經言「若是經典所在之處」等者，是起如來等念。於中，說者，為他直說故；授者，教授他故，顯示此樂外論散亂對治法勝異已。

於如是法中，或起如言執義，為對治彼未來罪故，經言「佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜」故。如般若波羅蜜非波羅蜜，如是亦無有餘法如來說者。為顯此義故，經言「須菩提！於意云何？如來有所說法不」，此顯示自相及平等相法門第一義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於如是法中，或起如言執義，為對治彼未來罪故，經言「佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜」故。如般若波羅蜜非波羅蜜，如是亦無有餘法如來說者。為顯此義故，經言「須菩提！於意云何？如來有所說法不」，此顯示自相及平等相法門第一義也。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵，是為多不？」須菩提言：「彼微塵甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵，是為多不？」須菩提言：「彼微塵甚多。世尊！」

「須菩提！是諸微塵如來說，非微塵，是名微塵。如來說世界，非世界，是名世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！是諸微塵如來說，非微塵，是名微塵。如來說世界，非世界，是名世界。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第十明色及眾生身摶取中觀破相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第十明色及眾生身摶取中觀破相應行。

依離障礙十二種中，為離於影像相自在中無巧便故，經言「須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵」如是等。彼不限量，攀緣作意菩薩恒於世界攀緣作意修習，故說三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依離障礙十二種中，為離於影像相自在中無巧便故，經言「須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵」如是等。彼不限量，攀緣作意菩薩恒於世界攀緣作意修習，故說三千大千世界。

於中，為破色身影像相故，顯示二種方便：一、細作方便，如「三千大千世界所有微塵寧為多不」等。二、不念方便，如經「是諸微塵，如來說非微塵，是名微塵」故。為破眾生身影像相故，經言「如來說世界，非世界，是名世界」故。於中，世界，顯眾生世也，但以名身，名為眾生世。不念名身方便，即是顯示破彼影像相，不復說細作方便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中，為破色身影像相故，顯示二種方便：一、細作方便，如「三千大千世界所有微塵寧為多不」等。二、不念方便，如經「是諸微塵，如來說非微塵，是名微塵」故。為破眾生身影像相故，經言「如來說世界，非世界，是名世界」故。於中，世界，顯眾生世也，但以名身，名為眾生世。不念名身方便，即是顯示破彼影像相，不復說細作方便也。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

佛言：「須菩提！於意云何？可以三十二大人相見如來不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？如來說三十二大人相，即是非相，是名三十二大人相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！於意云何？可以三十二大人相見如來不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？如來說三十二大人相，即是非相，是名三十二大人相。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第十一明供養給侍如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第十一明供養給侍如來。

依離障礙十二種中，為離不具福資糧故，經言「於意云何？可以三十二大人相見如來不」者，顯示為福資糧故，親近、供養如來時，不應以相成就見如來。云何見？應見第一義法身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依離障礙十二種中，為離不具福資糧故，經言「於意云何？可以三十二大人相見如來不」者，顯示為福資糧故，親近、供養如來時，不應以相成就見如來。云何見？應見第一義法身故。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

佛言：「須菩提！若善男子、善女人，以恒河沙等身命布施。若復有人，於此法門中乃至受持四句偈等，為他人說，其福甚多無量阿僧祇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！若善男子、善女人，以恒河沙等身命布施。若復有人，於此法門中乃至受持四句偈等，為他人說，其福甚多無量阿僧祇。」

爾時，須菩提聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣，捫淚而白佛言：「希有，婆伽婆！希有，修伽陀！佛說如是甚深法門，我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣，捫淚而白佛言：「希有，婆伽婆！希有，修伽陀！佛說如是甚深法門，我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是法門。」

「何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜，即非般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜，即非般若波羅蜜。」

「世尊！若復有人得聞是經，信心清淨，則生實相，當知是人成就第一希有功德。世尊！是實相者，則是非相，是故如來說名實相、實相。世尊！我今得聞如是法門，信解受持，不足為難。若當來世，其有眾生得聞是法門，信解受持，是人則為第一希有。何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。何以故？我相即是非相，人相、眾生相、壽者相即是非相。何以故？離一切諸相，則名諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若復有人得聞是經，信心清淨，則生實相，當知是人成就第一希有功德。世尊！是實相者，則是非相，是故如來說名實相、實相。世尊！我今得聞如是法門，信解受持，不足為難。若當來世，其有眾生得聞是法門，信解受持，是人則為第一希有。何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。何以故？我相即是非相，人相、眾生相、壽者相即是非相。何以故？離一切諸相，則名諸佛。」

佛告須菩提：「如是，如是。若復有人得聞是經，不驚不怖不畏，當知是人甚為希有。何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜，非第一波羅蜜，如來說第一波羅蜜者，彼無量諸佛亦說波羅蜜，是名第一波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是。若復有人得聞是經，不驚不怖不畏，當知是人甚為希有。何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜，非第一波羅蜜，如來說第一波羅蜜者，彼無量諸佛亦說波羅蜜，是名第一波羅蜜。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第十二遠離利養及疲乏、熱惱故不起精進及退失等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第十二遠離利養及疲乏、熱惱故不起精進及退失等。

依離障礙十二種中，為離懈怠利養等樂味故，經言「須菩提！若有善男子、善女人，以恒河沙等身命布施」如是等。於中，身有疲乏，心有熱惱，以此二種，於彼精進若退若不發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依離障礙十二種中，為離懈怠利養等樂味故，經言「須菩提！若有善男子、善女人，以恒河沙等身命布施」如是等。於中，身有疲乏，心有熱惱，以此二種，於彼精進若退若不發。

此何所顯示如此捨爾許身，自所有福不及此福？云何以一身著懈怠等故而為障礙？何故此中上座須菩提流淚而言「我未曾聞如是等法門」也？以聞此勝福甚多，過於捨無量身，更不說餘勝福故。若聞如是勝福故，發起精進已，若於此法中生如義想，為離此過故，經言「若復有人得聞是經，信心清淨，則生實相，當知是人成就第一希有功德」等。即於如是實相中，為離實相分別故，經言「是實相者，即是非相」如是等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此何所顯示如此捨爾許身，自所有福不及此福？云何以一身著懈怠等故而為障礙？何故此中上座須菩提流淚而言「我未曾聞如是等法門」也？以聞此勝福甚多，過於捨無量身，更不說餘勝福故。若聞如是勝福故，發起精進已，若於此法中生如義想，為離此過故，經言「若復有人得聞是經，信心清淨，則生實相，當知是人成就第一希有功德」等。即於如是實相中，為離實相分別故，經言「是實相者，即是非相」如是等。

經言「世尊！我今得聞如是法門，信解受持，不足為難。若當來世，其有眾生得聞是法門，信解受持，是人則為第一希有」如是等，此何義？為令味著利養、過懈怠諸菩薩生慚愧故：「於未來正法滅時，尚有菩薩於此法門受持故，無人等取及法取；云何汝等於正法興時，遠離修行，不生慚愧也？」經言「此人無我相、人相、眾生相、壽者相」者，顯示無人取也；「我相即非相」等者，顯示無法取也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「世尊！我今得聞如是法門，信解受持，不足為難。若當來世，其有眾生得聞是法門，信解受持，是人則為第一希有」如是等，此何義？為令味著利養、過懈怠諸菩薩生慚愧故：「於未來正法滅時，尚有菩薩於此法門受持故，無人等取及法取；云何汝等於正法興時，遠離修行，不生慚愧也？」經言「此人無我相、人相、眾生相、壽者相」者，顯示無人取也；「我相即非相」等者，顯示無法取也。

經言「何以故？離一切諸相，即名諸佛」者，顯示諸菩薩順學相：「諸佛世尊離一切相，是故我等亦應如是學。」此等經文，為離退精進故說。於中，言若分別、若信解者，後句釋前句也。受者，受文字也。持者，持義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「何以故？離一切諸相，即名諸佛」者，顯示諸菩薩順學相：「諸佛世尊離一切相，是故我等亦應如是學。」此等經文，為離退精進故說。於中，言若分別、若信解者，後句釋前句也。受者，受文字也。持者，持義也。

為離不發起精進故，經言「若復有人得聞是經，不驚不怖不畏」等者，以驚等故不發起精進也。於聲聞乘中，世尊說有法及有空，於聽聞此經時，聞法無有故驚；聞空無有故怖；於思量時，於二不有理中不能相應故畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為離不發起精進故，經言「若復有人得聞是經，不驚不怖不畏」等者，以驚等故不發起精進也。於聲聞乘中，世尊說有法及有空，於聽聞此經時，聞法無有故驚；聞空無有故怖；於思量時，於二不有理中不能相應故畏。

更有別釋，為三種無自性故應知。謂相生第一義等無自性故，經言「何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜，非第一波羅蜜」者。此有何義？復說第二生慚愧處故，言：「此法如是勝上，汝等不應放逸。」於中，以於餘波羅蜜中勝故，名第一波羅蜜。又，經言「如來說第一波羅蜜者，彼無量諸佛亦說波羅蜜」者，此言顯示一切諸佛同說第一，是故名第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更有別釋，為三種無自性故應知。謂相生第一義等無自性故，經言「何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜，非第一波羅蜜」者。此有何義？復說第二生慚愧處故，言：「此法如是勝上，汝等不應放逸。」於中，以於餘波羅蜜中勝故，名第一波羅蜜。又，經言「如來說第一波羅蜜者，彼無量諸佛亦說波羅蜜」者，此言顯示一切諸佛同說第一，是故名第一。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「須菩提！如來說忍辱波羅蜜，即非忍辱波羅蜜。何以故？須菩提！如我昔為歌利王割截身體，我於爾時，無我相、無眾生相、無人相、無壽者相，無相亦非無相。何以故？須菩提！我於往昔節節支解時，若有我相、眾生相、人相、壽者相，應生瞋恨。須菩提！又念過去於五百世作忍辱仙人，於爾所世，無我相、無眾生相、無人相、無壽者相。是故，須菩提！菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？若心有住，則為非住。不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應生無所住心。是故，佛說菩薩心不住色布施。須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如來說忍辱波羅蜜，即非忍辱波羅蜜。何以故？須菩提！如我昔為歌利王割截身體，我於爾時，無我相、無眾生相、無人相、無壽者相，無相亦非無相。何以故？須菩提！我於往昔節節支解時，若有我相、眾生相、人相、壽者相，應生瞋恨。須菩提！又念過去於五百世作忍辱仙人，於爾所世，無我相、無眾生相、無人相、無壽者相。是故，須菩提！菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？若心有住，則為非住。不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應生無所住心。是故，佛說菩薩心不住色布施。須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施。」

須菩提言：「世尊！一切眾生相，即非相。何以故？如來說一切眾生，即非眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！一切眾生相，即非相。何以故？如來說一切眾生，即非眾生。」

「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不異語者。須菩提！如來所得法，所說法，無實無妄語。須菩提！譬如有人入闇，則無所見。若菩薩心住於事而行布施，亦復如是。須菩提！譬如人有目，夜分已盡，日光明照，見種種色。若菩薩不住於事行於布施，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不異語者。須菩提！如來所得法，所說法，無實無妄語。須菩提！譬如有人入闇，則無所見。若菩薩心住於事而行布施，亦復如是。須菩提！譬如人有目，夜分已盡，日光明照，見種種色。若菩薩不住於事行於布施，亦復如是。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第十三明忍苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第十三明忍苦。

依離障礙十二種中，為離不能忍苦故，經言「須菩提！如來說忍辱波羅蜜」等。於中有二：一、能忍，二、離不能忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依離障礙十二種中，為離不能忍苦故，經言「須菩提！如來說忍辱波羅蜜」等。於中有二：一、能忍，二、離不能忍。

能忍有三：一、如所能忍，二、忍相，三、種類忍。於中，如所能忍，以何相生忍處？如忍差別顯示，對治彼因緣故。何者能忍？謂達法無我故。云何得顯示？如經言「如來說忍辱波羅蜜，即非忍辱波羅蜜」故。云何應知忍相？若他於己起惡等時，由無有我等相故，不生瞋想，亦不於羼提波羅蜜中生有想、於非波羅蜜中生無想。此云何顯示？經言「如我昔為歌利王割截身體，我於爾時，無有我等相」及「無相亦非無相」等故。何者種類忍？亦有二種：一、極苦忍，二、相續苦忍。此云何顯示？經言「須菩提！我於往昔節節支解時，若有我相，應生瞋恨」等。云何相續苦忍？經言「須菩提！又念過去於五百世作忍辱仙人」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能忍有三：一、如所能忍，二、忍相，三、種類忍。於中，如所能忍，以何相生忍處？如忍差別顯示，對治彼因緣故。何者能忍？謂達法無我故。云何得顯示？如經言「如來說忍辱波羅蜜，即非忍辱波羅蜜」故。云何應知忍相？若他於己起惡等時，由無有我等相故，不生瞋想，亦不於羼提波羅蜜中生有想、於非波羅蜜中生無想。此云何顯示？經言「如我昔為歌利王割截身體，我於爾時，無有我等相」及「無相亦非無相」等故。何者種類忍？亦有二種：一、極苦忍，二、相續苦忍。此云何顯示？經言「須菩提！我於往昔節節支解時，若有我相，應生瞋恨」等。云何相續苦忍？經言「須菩提！又念過去於五百世作忍辱仙人」等。

不忍因緣者，有三種苦：一、流轉苦，二、眾生相違苦，三、乏受用苦。於中，經言「是故，須菩提！菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心」等，此為顯示流轉苦忍因緣對治。發菩提心者，以三種苦相故，則不欲發心，故說應離一切相等。此中，一切相者，為顯如是等三苦相也。若著色等，則於流轉苦中疲乏故，菩提心不生故，經言「不住色生心」等如前說。不住非法者，謂非法無我也，於非法及法無我中皆不住故。為成就彼諸不住故，說遮餘事，經言：「應生無所住心。」何以故？若有心住，即為非住等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不忍因緣者，有三種苦：一、流轉苦，二、眾生相違苦，三、乏受用苦。於中，經言「是故，須菩提！菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心」等，此為顯示流轉苦忍因緣對治。發菩提心者，以三種苦相故，則不欲發心，故說應離一切相等。此中，一切相者，為顯如是等三苦相也。若著色等，則於流轉苦中疲乏故，菩提心不生故，經言「不住色生心」等如前說。不住非法者，謂非法無我也，於非法及法無我中皆不住故。為成就彼諸不住故，說遮餘事，經言：「應生無所住心。」何以故？若有心住，即為非住等。

經言「須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施」，乃至「一切眾生，即非眾生」等，此顯示對治眾生相違苦忍，即為一切眾生而行於捨。云何於彼「應生瞋」也？由不能無眾生及眾生想，以此因緣故，眾生相違時，即生疲乏，故顯示人無我、法無我等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施」，乃至「一切眾生，即非眾生」等，此顯示對治眾生相違苦忍，即為一切眾生而行於捨。云何於彼「應生瞋」也？由不能無眾生及眾生想，以此因緣故，眾生相違時，即生疲乏，故顯示人無我、法無我等。

經言「須菩提！如來是真語者」等，此何所顯示？欲令信如來故能忍。於中，真語者，為顯世諦相故。實語者，為顯世諦修行有煩惱及清淨相故。於中，實者，此行煩惱、此行清淨故。如語者，為第一義諦相故。不異語者，為第一義諦修行有煩惱及清淨相故。說此真語等，已於此中如言說性起執著，為遣此故，經言「須菩提！如來所得法，所說法，無實無妄語」故。無實者，如言說性非有故。無妄者，不如言說自性有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「須菩提！如來是真語者」等，此何所顯示？欲令信如來故能忍。於中，真語者，為顯世諦相故。實語者，為顯世諦修行有煩惱及清淨相故。於中，實者，此行煩惱、此行清淨故。如語者，為第一義諦相故。不異語者，為第一義諦修行有煩惱及清淨相故。說此真語等，已於此中如言說性起執著，為遣此故，經言「須菩提！如來所得法，所說法，無實無妄語」故。無實者，如言說性非有故。無妄者，不如言說自性有故。

經言「須菩提！譬如有人入闇」如是等，顯示乏受用苦忍因緣對治。若為果報布施，便著於事而行捨施。於彼喜，於欲樂、苦受中不解出離，猶如入闇，不知「我何所趣。」彼喜、欲樂亦爾。若不著於事而行布施，如有眼丈夫，夜過日出，見種種色，隨意所趣，應如是見。彼無明夜過，慧日出已，種種爾焰，如實見之。彼不知解出離欲樂、苦受故喜樂、欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「須菩提！譬如有人入闇」如是等，顯示乏受用苦忍因緣對治。若為果報布施，便著於事而行捨施。於彼喜，於欲樂、苦受中不解出離，猶如入闇，不知「我何所趣。」彼喜、欲樂亦爾。若不著於事而行布施，如有眼丈夫，夜過日出，見種種色，隨意所趣，應如是見。彼無明夜過，慧日出已，種種爾焰，如實見之。彼不知解出離欲樂、苦受故喜樂、欲樂。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「復次，須菩提！若有善男子、善女人，能於此法門受持、讀誦、修行，則為如來以佛智慧悉知是人、悉見是人、悉覺是人，皆得成就無量無邊功德聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若有善男子、善女人，能於此法門受持、讀誦、修行，則為如來以佛智慧悉知是人、悉見是人、悉覺是人，皆得成就無量無邊功德聚。

「須菩提！若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分復以恒河沙等身布施，後日分復以恒河沙等身布施，如是捨恒河沙等無量身，如是百千萬億那由他劫以身布施。若復有人，聞此法門信心不謗，其福勝彼無量阿僧祇，何況書寫、受持、讀誦、修行、為人廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分復以恒河沙等身布施，後日分復以恒河沙等身布施，如是捨恒河沙等無量身，如是百千萬億那由他劫以身布施。若復有人，聞此法門信心不謗，其福勝彼無量阿僧祇，何況書寫、受持、讀誦、修行、為人廣說。

「須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量、無邊功德。此法門，如來為發大乘者說，為發最上乘者說。若有人能受持、讀誦、修行此經，廣為人說，如來悉知是人、悉見是人皆成就不可思議、不可稱、無有邊、無量功德聚。如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！若樂小法者，則於此經不能受持、讀誦、修行、為人解說。若有我見、眾生見、人見、壽者見，於此法門能受持、讀誦、修行、為人解說者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量、無邊功德。此法門，如來為發大乘者說，為發最上乘者說。若有人能受持、讀誦、修行此經，廣為人說，如來悉知是人、悉見是人皆成就不可思議、不可稱、無有邊、無量功德聚。如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！若樂小法者，則於此經不能受持、讀誦、修行、為人解說。若有我見、眾生見、人見、壽者見，於此法門能受持、讀誦、修行、為人解說者，無有是處。

「須菩提！在在處處，若有此經，一切世間天、人、阿脩羅所應供養。當知此處則為是塔，皆應恭敬作禮圍繞，以諸華香而散其處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！在在處處，若有此經，一切世間天、人、阿脩羅所應供養。當知此處則為是塔，皆應恭敬作禮圍繞，以諸華香而散其處。

「復次，須菩提！若善男子、善女人，受持、讀誦此經，為人輕賤。何以故？是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若善男子、善女人，受持、讀誦此經，為人輕賤。何以故？是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。

「須菩提！我念過去無量阿僧祇、阿僧祇劫，於然燈佛前，得值八千四億那由他百千萬諸佛，我皆親承供養，無空過者。須菩提！如是無量諸佛，我皆親承供養，無空過者。若復有人，於後世末世能受持、讀誦、修行此經，所得功德，我所供養諸佛功德，於彼百分不及一，千萬億分乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！我念過去無量阿僧祇、阿僧祇劫，於然燈佛前，得值八千四億那由他百千萬諸佛，我皆親承供養，無空過者。須菩提！如是無量諸佛，我皆親承供養，無空過者。若復有人，於後世末世能受持、讀誦、修行此經，所得功德，我所供養諸佛功德，於彼百分不及一，千萬億分乃至算數譬喻所不能及。

「須菩提！若有善男子、善女人，於後世末世有受持、讀誦、修行此經，所得功德，若我具說者，或有人聞，心則狂亂，疑惑不信。須菩提！當知是法門不可思議，果報亦不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有善男子、善女人，於後世末世有受持、讀誦、修行此經，所得功德，若我具說者，或有人聞，心則狂亂，疑惑不信。須菩提！當知是法門不可思議，果報亦不可思議。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第十四離寂靜味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第十四離寂靜味。

依離障礙十二種中，為離闕少智資糧故，經言「復次，須菩提！若有善男子、善女人，能於此法門受持、讀誦、修行」等。此中，為離三摩提攀緣，顯示與法相應有五種勝功德：一、如來憶念親近，二、攝福德，三、讚歎法及修行，四、天等供養，五、滅罪。何者如來憶念親近？經言「受持讀誦」等，「如來以佛智知彼、如來以佛眼見彼」等。於中，受者，習誦故。持者，不妄故。若讀若誦者，此說受持因故，為欲受故讀，為欲持故誦。又復，讀者，習誦故。持者，總覽義故。何者攝福德？經言「皆得成就無量無邊功德聚」等。何者讚歎法及修行？經言「須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量」等，此為讚歎法。於中，不可思者，唯自覺故。不可稱者，無有等及勝故。經言「此法門，如來為發大乘者說，為發最上乘者說」者，此成就不可稱義。於中，餘乘不及故最上，煩惱障、智障淨故最勝應知。經言「若有人能受持、讀誦、修行此經，廣為人說」等者，此為讚歎修行。於中，如來知、見成就無量功德聚者，是總說也。不可思、不可稱、不可量者，解釋故。如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提者，謂肩負菩薩重擔故。經言「須菩提！若樂小法者，則於此經不能受持、讀誦、修行、為人解說」者，謂聲聞、獨覺乘者故。經言「若有我等見」乃至「受持，無有是處」者，謂有人我見眾生，而自謂菩薩者故。何者天等供養？經言「須菩提！在在處處，若有此經，一切世間天、人、阿脩羅所應供養」等者。於中，以華、鬘、燒香、薰香、塗香、末香、衣、蓋、幢旛等供養，恭敬禮拜、右繞故，名支提。何者滅罪？經言「若善男子、善女人，受持、讀誦此經，為人輕賤」等故者。此毀辱事，有無量門，為顯示此，故說輕賤。經言「當得阿耨多羅三藐三菩提」者，顯示滅罪故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依離障礙十二種中，為離闕少智資糧故，經言「復次，須菩提！若有善男子、善女人，能於此法門受持、讀誦、修行」等。此中，為離三摩提攀緣，顯示與法相應有五種勝功德：一、如來憶念親近，二、攝福德，三、讚歎法及修行，四、天等供養，五、滅罪。何者如來憶念親近？經言「受持讀誦」等，「如來以佛智知彼、如來以佛眼見彼」等。於中，受者，習誦故。持者，不妄故。若讀若誦者，此說受持因故，為欲受故讀，為欲持故誦。又復，讀者，習誦故。持者，總覽義故。何者攝福德？經言「皆得成就無量無邊功德聚」等。何者讚歎法及修行？經言「須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量」等，此為讚歎法。於中，不可思者，唯自覺故。不可稱者，無有等及勝故。經言「此法門，如來為發大乘者說，為發最上乘者說」者，此成就不可稱義。於中，餘乘不及故最上，煩惱障、智障淨故最勝應知。經言「若有人能受持、讀誦、修行此經，廣為人說」等者，此為讚歎修行。於中，如來知、見成就無量功德聚者，是總說也。不可思、不可稱、不可量者，解釋故。如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提者，謂肩負菩薩重擔故。經言「須菩提！若樂小法者，則於此經不能受持、讀誦、修行、為人解說」者，謂聲聞、獨覺乘者故。經言「若有我等見」乃至「受持，無有是處」者，謂有人我見眾生，而自謂菩薩者故。何者天等供養？經言「須菩提！在在處處，若有此經，一切世間天、人、阿脩羅所應供養」等者。於中，以華、鬘、燒香、薰香、塗香、末香、衣、蓋、幢旛等供養，恭敬禮拜、右繞故，名支提。何者滅罪？經言「若善男子、善女人，受持、讀誦此經，為人輕賤」等故者。此毀辱事，有無量門，為顯示此，故說輕賤。經言「當得阿耨多羅三藐三菩提」者，顯示滅罪故。

前所說以此因緣出生無量阿僧祇多福者，今當解釋彼無量阿僧祇義應知。威力者，成熟熾然故。多者，具足故。於中，經言「須菩提！我念過去無量阿僧祇、阿僧祇劫」等者，此顯示威力故，即是福聚威力，以彼所有福聚遠絕高勝故。此中，阿僧祇劫者，乃至然燈佛故應知。過阿僧祇者，更過前故。親承者，供養故。不空過者，常不離供養故。經言「須菩提！若有善男子、善女人，於後末世有受持、讀誦、修行此經，所得功德，若我具說者，或有人聞，心則狂亂」如是等，此顯示多故，或為狂因，或得亂心果應知。此之彼威力及彼多等，何人能說？是故經言：「須菩提！當知是法門不可思議，果報亦不可思議。」此顯示彼福體及果不可測量故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前所說以此因緣出生無量阿僧祇多福者，今當解釋彼無量阿僧祇義應知。威力者，成熟熾然故。多者，具足故。於中，經言「須菩提！我念過去無量阿僧祇、阿僧祇劫」等者，此顯示威力故，即是福聚威力，以彼所有福聚遠絕高勝故。此中，阿僧祇劫者，乃至然燈佛故應知。過阿僧祇者，更過前故。親承者，供養故。不空過者，常不離供養故。經言「須菩提！若有善男子、善女人，於後末世有受持、讀誦、修行此經，所得功德，若我具說者，或有人聞，心則狂亂」如是等，此顯示多故，或為狂因，或得亂心果應知。此之彼威力及彼多等，何人能說？是故經言：「須菩提！當知是法門不可思議，果報亦不可思議。」此顯示彼福體及果不可測量故。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

爾時，須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心？云何住？云何修行？云何降伏其心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心？云何住？云何修行？云何降伏其心？」

佛告須菩提：「菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：『我應滅度一切眾生，令入無餘涅槃界。如是滅度一切眾生已，而無一眾生實滅度者。』何以故？須菩提！若菩薩有眾生相、人相、壽者相，則非菩薩。何以故？須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：『我應滅度一切眾生，令入無餘涅槃界。如是滅度一切眾生已，而無一眾生實滅度者。』何以故？須菩提！若菩薩有眾生相、人相、壽者相，則非菩薩。何以故？須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第十五於證道時遠離喜動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第十五於證道時遠離喜動。

依離障礙十二種中，為遠離自取故，經言「須菩提白佛言：『世尊！云何菩薩發菩提心、住、修行』」等。何故復發起此初時問也？將入證道菩薩，自見得勝處，作是念：「我如是住，如是修行，如是降伏心，我滅度眾生。」為對治此故，須菩提問當於彼時如所應住、如所修行、如所應降伏心，及世尊答「當生如是心」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依離障礙十二種中，為遠離自取故，經言「須菩提白佛言：『世尊！云何菩薩發菩提心、住、修行』」等。何故復發起此初時問也？將入證道菩薩，自見得勝處，作是念：「我如是住，如是修行，如是降伏心，我滅度眾生。」為對治此故，須菩提問當於彼時如所應住、如所修行、如所應降伏心，及世尊答「當生如是心」等。

又，經言「須菩提！若菩薩有眾生」等者，為顯我執取或隨眠故。若言「我正行菩薩乘」，此為我取。對治彼故，經言「須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，經言「須菩提！若菩薩有眾生」等者，為顯我執取或隨眠故。若言「我正行菩薩乘」，此為我取。對治彼故，經言「須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心」者。

經曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：

「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」

須菩提白佛言：「不也。世尊！如我解佛所說義，佛於然燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「不也。世尊！如我解佛所說義，佛於然燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「如是，如是。須菩提！實無有法如來於然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作如是言：『摩那婆！汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』何以故？須菩提！言如來者，即實真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。須菩提！實無有法如來於然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作如是言：『摩那婆！汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』何以故？須菩提！言如來者，即實真如。

「須菩提！若有人言『如來得阿耨多羅三藐三菩提』者，是人不實語。須菩提！實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中不實不妄語，是故如來說一切法皆是佛法。須菩提！所言一切法、一切法者，即非一切法，是故名一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人言『如來得阿耨多羅三藐三菩提』者，是人不實語。須菩提！實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中不實不妄語，是故如來說一切法皆是佛法。須菩提！所言一切法、一切法者，即非一切法，是故名一切法。」

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

此下第十六求教授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下第十六求教授。

依離障礙十二種中，為離無教授故，經言「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不」如是等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依離障礙十二種中，為離無教授故，經言「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不」如是等。

又，經言「須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：『汝於來世當得作佛』」等，此有何意？「若菩提法可說，如彼然燈如來所說者，我於彼時便得菩提，然燈如來則不授記言我得等；以彼法不可說故，我於彼時不得菩提，是故與我授記。」此是其義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，經言「須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：『汝於來世當得作佛』」等，此有何意？「若菩提法可說，如彼然燈如來所說者，我於彼時便得菩提，然燈如來則不授記言我得等；以彼法不可說故，我於彼時不得菩提，是故與我授記。」此是其義應知。

又，何故彼法不可說？經言「須菩提！言如來者，即實真如」故。如清淨故，名為如來，以如不可說故，作此說。清淨如名為真如，猶如真金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，何故彼法不可說？經言「須菩提！言如來者，即實真如」故。如清淨故，名為如來，以如不可說故，作此說。清淨如名為真如，猶如真金。

或言：「然燈如來所，於法不得菩提，世尊後時，自得菩提。」為離此取故，經言「須菩提！若有人言『如來得阿耨多羅三藐三菩提』者，是人不實語」等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或言：「然燈如來所，於法不得菩提，世尊後時，自得菩提。」為離此取故，經言「須菩提！若有人言『如來得阿耨多羅三藐三菩提』者，是人不實語」等故。

又，經言「須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中不實不妄語」者，顯示真如無二故。云何不實？謂言說故。不妄者，謂彼菩提不無世間言說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，經言「須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中不實不妄語」者，顯示真如無二故。云何不實？謂言說故。不妄者，謂彼菩提不無世間言說故。

經言「是故如來說一切法皆是佛法」者，此何義？顯一切法、法如清淨故。如者，遍一切法故，此是其義。又，彼一切法，法體不成就，為安立第一義故，經言「須菩提！所言一切法、一切法者，即非一切法，是名一切法」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經言「是故如來說一切法皆是佛法」者，此何義？顯一切法、法如清淨故。如者，遍一切法故，此是其義。又，彼一切法，法體不成就，為安立第一義故，經言「須菩提！所言一切法、一切法者，即非一切法，是名一切法」故。