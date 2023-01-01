金剛般若波羅蜜經論
無著菩薩造 隋 達磨笈多譯3卷CBETA T1510b大于一万字 3 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
金剛般若波羅蜜經論卷中
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無著菩薩造
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隋南天竺三藏法師達摩岌多譯
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經曰：
經曰：
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「須菩提！於意云何？須陀洹能作是念『我得須陀洹果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名須陀洹，不入色、聲、香、味、觸、法，是名須陀洹。」
「須菩提！於意云何？須陀洹能作是念『我得須陀洹果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名須陀洹，不入色、聲、香、味、觸、法，是名須陀洹。」
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佛言：「須菩提！於意云何？斯陀含能作是念『我得斯陀含果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名斯陀含，是名斯陀含。」
佛言：「須菩提！於意云何？斯陀含能作是念『我得斯陀含果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名斯陀含，是名斯陀含。」
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「須菩提！於意云何？阿那含能作是念『我得阿那含果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名阿那含，是名阿那含。」
「須菩提！於意云何？阿那含能作是念『我得阿那含果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名阿那含，是名阿那含。」
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「須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念『我得阿羅漢果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念『我得阿羅漢』，即為著我、人、眾生、壽者。世尊！佛說我得無諍三昧最為第一，世尊說我是離欲阿羅漢。世尊！我不作是念：『我是離欲阿羅漢。』世尊！我若作是念『我得阿羅漢』，世尊則不記我無諍行第一；以須菩提實無所行，而名須菩提無諍、無諍行。」
「須菩提！於意云何？阿羅漢能作是念『我得阿羅漢果』不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？實無有法名阿羅漢。世尊！若阿羅漢作是念『我得阿羅漢』，即為著我、人、眾生、壽者。世尊！佛說我得無諍三昧最為第一，世尊說我是離欲阿羅漢。世尊！我不作是念：『我是離欲阿羅漢。』世尊！我若作是念『我得阿羅漢』，世尊則不記我無諍行第一；以須菩提實無所行，而名須菩提無諍、無諍行。」
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論曰：
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此下第五為修道得勝中無慢。如前略為八種住處，已下十二總名離障礙住處對治應知。何者十二障礙？一、慢，二、無慢而少聞，三、多聞而小攀緣作念修道，四、不小攀緣作念修道而捨眾生，五、不捨眾生而樂隨外論散動，六、雖不散動而破影像相中無巧便，七、雖有巧便而福資糧不具，八、雖具福資糧而樂味懈怠及利養等，九、雖離懈怠利養而不能忍苦，十、雖能忍苦而智資糧不具，十一、雖具智資糧而不自攝，十二、雖能自攝而無教授。
此下第五為修道得勝中無慢。如前略為八種住處，已下十二總名離障礙住處對治應知。何者十二障礙？一、慢，二、無慢而少聞，三、多聞而小攀緣作念修道，四、不小攀緣作念修道而捨眾生，五、不捨眾生而樂隨外論散動，六、雖不散動而破影像相中無巧便，七、雖有巧便而福資糧不具，八、雖具福資糧而樂味懈怠及利養等，九、雖離懈怠利養而不能忍苦，十、雖能忍苦而智資糧不具，十一、雖具智資糧而不自攝，十二、雖能自攝而無教授。
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此中，為離慢故，經言「須陀洹能作是念『我得須陀洹果』不」等，此為依義，顯示對治我得慢故。又復，須陀洹能作是念者，即為說相，顯示無慢故，亦即是欲願攝持。
此中，為離慢故，經言「須陀洹能作是念『我得須陀洹果』不」等，此為依義，顯示對治我得慢故。又復，須陀洹能作是念者，即為說相，顯示無慢故，亦即是欲願攝持。
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經言「世尊！實無有法，不入色、聲、香、味、觸」者，此為安立第一義。若須陀洹如是念：「我得須陀洹果。」即為有我想。若有我想，則為有慢應知，如是乃至阿羅漢亦爾。上座須菩提自顯無諍行第一及離欲阿羅漢共有功德者，以己所證為令信故，以無有法得阿羅漢及無所行故，說無諍、無諍行。此中即為安立第一義。
經言「世尊！實無有法，不入色、聲、香、味、觸」者，此為安立第一義。若須陀洹如是念：「我得須陀洹果。」即為有我想。若有我想，則為有慢應知，如是乃至阿羅漢亦爾。上座須菩提自顯無諍行第一及離欲阿羅漢共有功德者，以己所證為令信故，以無有法得阿羅漢及無所行故，說無諍、無諍行。此中即為安立第一義。
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經曰：
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佛告須菩提：「於意云何？如來昔在然燈佛所，得阿耨多羅三藐三菩提法不？」須菩提言：「不也。世尊！如來在然燈佛所，於法實無所得阿耨多羅三藐三菩提。」
佛告須菩提：「於意云何？如來昔在然燈佛所，得阿耨多羅三藐三菩提法不？」須菩提言：「不也。世尊！如來在然燈佛所，於法實無所得阿耨多羅三藐三菩提。」
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論曰：
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此下第六為不離佛出時。
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依離障礙十二種中，為離少聞故，經言「如來昔在然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提法不」等。謂彼佛出世，承事供養時有法可取，離此分別故，依義等及對治等隨義相應應知。
依離障礙十二種中，為離少聞故，經言「如來昔在然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提法不」等。謂彼佛出世，承事供養時有法可取，離此分別故，依義等及對治等隨義相應應知。
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經曰：
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佛告須菩提：「若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土。』彼菩薩不實語。何以故？須菩提！如來所說莊嚴佛土者，則非莊嚴，是名莊嚴佛土。是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心而無所住，不住色生心，不住聲、香、味、觸、法生心，應無所住而生其心。」
佛告須菩提：「若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土。』彼菩薩不實語。何以故？須菩提！如來所說莊嚴佛土者，則非莊嚴，是名莊嚴佛土。是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心而無所住，不住色生心，不住聲、香、味、觸、法生心，應無所住而生其心。」
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論曰：
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此下第七為願淨佛土。
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依離障礙十二種中，為離小攀緣作念修道故，經言「須菩提！若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土』」等。若念嚴淨土者，則於色等事分別、生味著，為離此故，經言「是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心而無所住，不住色、聲、香、味、觸、法」等。
依離障礙十二種中，為離小攀緣作念修道故，經言「須菩提！若菩薩作是言：『我莊嚴佛國土』」等。若念嚴淨土者，則於色等事分別、生味著，為離此故，經言「是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩，應如是生清淨心而無所住，不住色、聲、香、味、觸、法」等。
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經曰：
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「須菩提！譬如有人，身如須彌山王。須菩提！於意云何？是身為大不？」
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須菩提言：「甚大。世尊！何以故？佛說非身，是名大身。彼身非身，是名大身。」
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論曰：
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此下第八為成熟眾生。
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依離障礙十二種中，為離捨眾生故，經言「須菩提！譬如有人，身如須彌山王」如是等。此何所顯示？為成熟欲界眾生故。彼羅睺阿脩羅王等一切大身，量如須彌，尚不應見其自體，何況餘者。
依離障礙十二種中，為離捨眾生故，經言「須菩提！譬如有人，身如須彌山王」如是等。此何所顯示？為成熟欲界眾生故。彼羅睺阿脩羅王等一切大身，量如須彌，尚不應見其自體，何況餘者。
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經言「如來說為非體」者，顯示法無我故；「彼體非體」者，顯示法體無生、無作故。此即顯示自性與相及差別故。
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經曰：
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佛言：「須菩提！如恒河中所有沙數，如是沙等恒河。於意云何？是諸恒河沙寧為多不？」須菩提言：「甚多。世尊！但諸恒河尚多無數，何況其沙。」
佛言：「須菩提！如恒河中所有沙數，如是沙等恒河。於意云何？是諸恒河沙寧為多不？」須菩提言：「甚多。世尊！但諸恒河尚多無數，何況其沙。」
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佛言：「須菩提！我今實言告汝。若有善男子、善女人，以七寶滿爾數恒沙數世界，以施諸佛如來。須菩提！於意云何？彼善男子、善女人，得福多不？」須菩提言：「甚多。世尊！彼善男子、善女人，得福甚多。」
佛言：「須菩提！我今實言告汝。若有善男子、善女人，以七寶滿爾數恒沙數世界，以施諸佛如來。須菩提！於意云何？彼善男子、善女人，得福多不？」須菩提言：「甚多。世尊！彼善男子、善女人，得福甚多。」
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佛言：「須菩提！以七寶滿爾數恒河沙世界，持用布施。若善男子、善女人，於此法門乃至受持四句偈等，為他人說，而此福德勝前福德無量阿僧祇。復次，須菩提！隨所有處，說是法門乃至四句偈等，當知此處，一切世間天、人、阿脩羅，皆應供養，如佛塔廟。何況有人盡能受持、讀誦此經。須菩提！當知是人成就最上第一希有之法。若是經典所在之處，則為有佛，若尊重似佛。」
佛言：「須菩提！以七寶滿爾數恒河沙世界，持用布施。若善男子、善女人，於此法門乃至受持四句偈等，為他人說，而此福德勝前福德無量阿僧祇。復次，須菩提！隨所有處，說是法門乃至四句偈等，當知此處，一切世間天、人、阿脩羅，皆應供養，如佛塔廟。何況有人盡能受持、讀誦此經。須菩提！當知是人成就最上第一希有之法。若是經典所在之處，則為有佛，若尊重似佛。」
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爾時，須菩提白佛言：「世尊！當何名此法門？我等云何奉持？」佛告須菩提：「是法門名為『金剛般若波羅蜜』。以是名字，汝當奉持。何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜。須菩提！於意云何？如來有所說法不？」須菩提言：「世尊！如來無所說法。」
爾時，須菩提白佛言：「世尊！當何名此法門？我等云何奉持？」佛告須菩提：「是法門名為『金剛般若波羅蜜』。以是名字，汝當奉持。何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜。須菩提！於意云何？如來有所說法不？」須菩提言：「世尊！如來無所說法。」
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論曰：
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此下第九為遠離隨順外論散亂。
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依離障礙十二種中，為離樂外論散亂故，經說四種因緣，顯示此法勝異也：一、攝取福德，二、天等供養，三、難作，四、起如來等念。經言「須菩提！如恒河中所有沙數」等者，是攝取福德。經言「須菩提！隨所有處，說是法門」等者，是天等供養。經言「須菩提！當知是人成就最上第一希有」等者，是難作。經言「若是經典所在之處」等者，是起如來等念。於中，說者，為他直說故；授者，教授他故，顯示此樂外論散亂對治法勝異已。
依離障礙十二種中，為離樂外論散亂故，經說四種因緣，顯示此法勝異也：一、攝取福德，二、天等供養，三、難作，四、起如來等念。經言「須菩提！如恒河中所有沙數」等者，是攝取福德。經言「須菩提！隨所有處，說是法門」等者，是天等供養。經言「須菩提！當知是人成就最上第一希有」等者，是難作。經言「若是經典所在之處」等者，是起如來等念。於中，說者，為他直說故；授者，教授他故，顯示此樂外論散亂對治法勝異已。
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於如是法中，或起如言執義，為對治彼未來罪故，經言「佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜」故。如般若波羅蜜非波羅蜜，如是亦無有餘法如來說者。為顯此義故，經言「須菩提！於意云何？如來有所說法不」，此顯示自相及平等相法門第一義也。
於如是法中，或起如言執義，為對治彼未來罪故，經言「佛說般若波羅蜜，則非般若波羅蜜」故。如般若波羅蜜非波羅蜜，如是亦無有餘法如來說者。為顯此義故，經言「須菩提！於意云何？如來有所說法不」，此顯示自相及平等相法門第一義也。
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經曰：
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「須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵，是為多不？」須菩提言：「彼微塵甚多。世尊！」
「須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵，是為多不？」須菩提言：「彼微塵甚多。世尊！」
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「須菩提！是諸微塵如來說，非微塵，是名微塵。如來說世界，非世界，是名世界。」
「須菩提！是諸微塵如來說，非微塵，是名微塵。如來說世界，非世界，是名世界。」
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論曰：
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此下第十明色及眾生身摶取中觀破相應行。
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依離障礙十二種中，為離於影像相自在中無巧便故，經言「須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵」如是等。彼不限量，攀緣作意菩薩恒於世界攀緣作意修習，故說三千大千世界。
依離障礙十二種中，為離於影像相自在中無巧便故，經言「須菩提！於意云何？三千大千世界所有微塵」如是等。彼不限量，攀緣作意菩薩恒於世界攀緣作意修習，故說三千大千世界。
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於中，為破色身影像相故，顯示二種方便：一、細作方便，如「三千大千世界所有微塵寧為多不」等。二、不念方便，如經「是諸微塵，如來說非微塵，是名微塵」故。為破眾生身影像相故，經言「如來說世界，非世界，是名世界」故。於中，世界，顯眾生世也，但以名身，名為眾生世。不念名身方便，即是顯示破彼影像相，不復說細作方便也。
於中，為破色身影像相故，顯示二種方便：一、細作方便，如「三千大千世界所有微塵寧為多不」等。二、不念方便，如經「是諸微塵，如來說非微塵，是名微塵」故。為破眾生身影像相故，經言「如來說世界，非世界，是名世界」故。於中，世界，顯眾生世也，但以名身，名為眾生世。不念名身方便，即是顯示破彼影像相，不復說細作方便也。
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經曰：
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佛言：「須菩提！於意云何？可以三十二大人相見如來不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？如來說三十二大人相，即是非相，是名三十二大人相。」
佛言：「須菩提！於意云何？可以三十二大人相見如來不？」須菩提言：「不也。世尊！何以故？如來說三十二大人相，即是非相，是名三十二大人相。」
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此下第十一明供養給侍如來。
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依離障礙十二種中，為離不具福資糧故，經言「於意云何？可以三十二大人相見如來不」者，顯示為福資糧故，親近、供養如來時，不應以相成就見如來。云何見？應見第一義法身故。
依離障礙十二種中，為離不具福資糧故，經言「於意云何？可以三十二大人相見如來不」者，顯示為福資糧故，親近、供養如來時，不應以相成就見如來。云何見？應見第一義法身故。
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佛言：「須菩提！若善男子、善女人，以恒河沙等身命布施。若復有人，於此法門中乃至受持四句偈等，為他人說，其福甚多無量阿僧祇。」
佛言：「須菩提！若善男子、善女人，以恒河沙等身命布施。若復有人，於此法門中乃至受持四句偈等，為他人說，其福甚多無量阿僧祇。」
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爾時，須菩提聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣，捫淚而白佛言：「希有，婆伽婆！希有，修伽陀！佛說如是甚深法門，我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是法門。」
爾時，須菩提聞說是經，深解義趣，涕淚悲泣，捫淚而白佛言：「希有，婆伽婆！希有，修伽陀！佛說如是甚深法門，我從昔來所得慧眼，未曾得聞如是法門。」
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「何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜，即非般若波羅蜜。」
「何以故？須菩提！佛說般若波羅蜜，即非般若波羅蜜。」
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「世尊！若復有人得聞是經，信心清淨，則生實相，當知是人成就第一希有功德。世尊！是實相者，則是非相，是故如來說名實相、實相。世尊！我今得聞如是法門，信解受持，不足為難。若當來世，其有眾生得聞是法門，信解受持，是人則為第一希有。何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。何以故？我相即是非相，人相、眾生相、壽者相即是非相。何以故？離一切諸相，則名諸佛。」
「世尊！若復有人得聞是經，信心清淨，則生實相，當知是人成就第一希有功德。世尊！是實相者，則是非相，是故如來說名實相、實相。世尊！我今得聞如是法門，信解受持，不足為難。若當來世，其有眾生得聞是法門，信解受持，是人則為第一希有。何以故？此人無我相、人相、眾生相、壽者相。何以故？我相即是非相，人相、眾生相、壽者相即是非相。何以故？離一切諸相，則名諸佛。」
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佛告須菩提：「如是，如是。若復有人得聞是經，不驚不怖不畏，當知是人甚為希有。何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜，非第一波羅蜜，如來說第一波羅蜜者，彼無量諸佛亦說波羅蜜，是名第一波羅蜜。」
佛告須菩提：「如是，如是。若復有人得聞是經，不驚不怖不畏，當知是人甚為希有。何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜，非第一波羅蜜，如來說第一波羅蜜者，彼無量諸佛亦說波羅蜜，是名第一波羅蜜。」
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論曰：
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此下第十二遠離利養及疲乏、熱惱故不起精進及退失等。
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依離障礙十二種中，為離懈怠利養等樂味故，經言「須菩提！若有善男子、善女人，以恒河沙等身命布施」如是等。於中，身有疲乏，心有熱惱，以此二種，於彼精進若退若不發。
依離障礙十二種中，為離懈怠利養等樂味故，經言「須菩提！若有善男子、善女人，以恒河沙等身命布施」如是等。於中，身有疲乏，心有熱惱，以此二種，於彼精進若退若不發。
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此何所顯示如此捨爾許身，自所有福不及此福？云何以一身著懈怠等故而為障礙？何故此中上座須菩提流淚而言「我未曾聞如是等法門」也？以聞此勝福甚多，過於捨無量身，更不說餘勝福故。若聞如是勝福故，發起精進已，若於此法中生如義想，為離此過故，經言「若復有人得聞是經，信心清淨，則生實相，當知是人成就第一希有功德」等。即於如是實相中，為離實相分別故，經言「是實相者，即是非相」如是等。
此何所顯示如此捨爾許身，自所有福不及此福？云何以一身著懈怠等故而為障礙？何故此中上座須菩提流淚而言「我未曾聞如是等法門」也？以聞此勝福甚多，過於捨無量身，更不說餘勝福故。若聞如是勝福故，發起精進已，若於此法中生如義想，為離此過故，經言「若復有人得聞是經，信心清淨，則生實相，當知是人成就第一希有功德」等。即於如是實相中，為離實相分別故，經言「是實相者，即是非相」如是等。
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經言「世尊！我今得聞如是法門，信解受持，不足為難。若當來世，其有眾生得聞是法門，信解受持，是人則為第一希有」如是等，此何義？為令味著利養、過懈怠諸菩薩生慚愧故：「於未來正法滅時，尚有菩薩於此法門受持故，無人等取及法取；云何汝等於正法興時，遠離修行，不生慚愧也？」經言「此人無我相、人相、眾生相、壽者相」者，顯示無人取也；「我相即非相」等者，顯示無法取也。
經言「世尊！我今得聞如是法門，信解受持，不足為難。若當來世，其有眾生得聞是法門，信解受持，是人則為第一希有」如是等，此何義？為令味著利養、過懈怠諸菩薩生慚愧故：「於未來正法滅時，尚有菩薩於此法門受持故，無人等取及法取；云何汝等於正法興時，遠離修行，不生慚愧也？」經言「此人無我相、人相、眾生相、壽者相」者，顯示無人取也；「我相即非相」等者，顯示無法取也。
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經言「何以故？離一切諸相，即名諸佛」者，顯示諸菩薩順學相：「諸佛世尊離一切相，是故我等亦應如是學。」此等經文，為離退精進故說。於中，言若分別、若信解者，後句釋前句也。受者，受文字也。持者，持義也。
經言「何以故？離一切諸相，即名諸佛」者，顯示諸菩薩順學相：「諸佛世尊離一切相，是故我等亦應如是學。」此等經文，為離退精進故說。於中，言若分別、若信解者，後句釋前句也。受者，受文字也。持者，持義也。
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為離不發起精進故，經言「若復有人得聞是經，不驚不怖不畏」等者，以驚等故不發起精進也。於聲聞乘中，世尊說有法及有空，於聽聞此經時，聞法無有故驚；聞空無有故怖；於思量時，於二不有理中不能相應故畏。
為離不發起精進故，經言「若復有人得聞是經，不驚不怖不畏」等者，以驚等故不發起精進也。於聲聞乘中，世尊說有法及有空，於聽聞此經時，聞法無有故驚；聞空無有故怖；於思量時，於二不有理中不能相應故畏。
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更有別釋，為三種無自性故應知。謂相生第一義等無自性故，經言「何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜，非第一波羅蜜」者。此有何義？復說第二生慚愧處故，言：「此法如是勝上，汝等不應放逸。」於中，以於餘波羅蜜中勝故，名第一波羅蜜。又，經言「如來說第一波羅蜜者，彼無量諸佛亦說波羅蜜」者，此言顯示一切諸佛同說第一，是故名第一。
更有別釋，為三種無自性故應知。謂相生第一義等無自性故，經言「何以故？須菩提！如來說第一波羅蜜，非第一波羅蜜」者。此有何義？復說第二生慚愧處故，言：「此法如是勝上，汝等不應放逸。」於中，以於餘波羅蜜中勝故，名第一波羅蜜。又，經言「如來說第一波羅蜜者，彼無量諸佛亦說波羅蜜」者，此言顯示一切諸佛同說第一，是故名第一。
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經曰：
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「須菩提！如來說忍辱波羅蜜，即非忍辱波羅蜜。何以故？須菩提！如我昔為歌利王割截身體，我於爾時，無我相、無眾生相、無人相、無壽者相，無相亦非無相。何以故？須菩提！我於往昔節節支解時，若有我相、眾生相、人相、壽者相，應生瞋恨。須菩提！又念過去於五百世作忍辱仙人，於爾所世，無我相、無眾生相、無人相、無壽者相。是故，須菩提！菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？若心有住，則為非住。不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應生無所住心。是故，佛說菩薩心不住色布施。須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施。」
「須菩提！如來說忍辱波羅蜜，即非忍辱波羅蜜。何以故？須菩提！如我昔為歌利王割截身體，我於爾時，無我相、無眾生相、無人相、無壽者相，無相亦非無相。何以故？須菩提！我於往昔節節支解時，若有我相、眾生相、人相、壽者相，應生瞋恨。須菩提！又念過去於五百世作忍辱仙人，於爾所世，無我相、無眾生相、無人相、無壽者相。是故，須菩提！菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？若心有住，則為非住。不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應生無所住心。是故，佛說菩薩心不住色布施。須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施。」
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須菩提言：「世尊！一切眾生相，即非相。何以故？如來說一切眾生，即非眾生。」
須菩提言：「世尊！一切眾生相，即非相。何以故？如來說一切眾生，即非眾生。」
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「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不異語者。須菩提！如來所得法，所說法，無實無妄語。須菩提！譬如有人入闇，則無所見。若菩薩心住於事而行布施，亦復如是。須菩提！譬如人有目，夜分已盡，日光明照，見種種色。若菩薩不住於事行於布施，亦復如是。」
「須菩提！如來是真語者、實語者、如語者、不異語者。須菩提！如來所得法，所說法，無實無妄語。須菩提！譬如有人入闇，則無所見。若菩薩心住於事而行布施，亦復如是。須菩提！譬如人有目，夜分已盡，日光明照，見種種色。若菩薩不住於事行於布施，亦復如是。」
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論曰：
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此下第十三明忍苦。
此下第十三明忍苦。
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依離障礙十二種中，為離不能忍苦故，經言「須菩提！如來說忍辱波羅蜜」等。於中有二：一、能忍，二、離不能忍。
依離障礙十二種中，為離不能忍苦故，經言「須菩提！如來說忍辱波羅蜜」等。於中有二：一、能忍，二、離不能忍。
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能忍有三：一、如所能忍，二、忍相，三、種類忍。於中，如所能忍，以何相生忍處？如忍差別顯示，對治彼因緣故。何者能忍？謂達法無我故。云何得顯示？如經言「如來說忍辱波羅蜜，即非忍辱波羅蜜」故。云何應知忍相？若他於己起惡等時，由無有我等相故，不生瞋想，亦不於羼提波羅蜜中生有想、於非波羅蜜中生無想。此云何顯示？經言「如我昔為歌利王割截身體，我於爾時，無有我等相」及「無相亦非無相」等故。何者種類忍？亦有二種：一、極苦忍，二、相續苦忍。此云何顯示？經言「須菩提！我於往昔節節支解時，若有我相，應生瞋恨」等。云何相續苦忍？經言「須菩提！又念過去於五百世作忍辱仙人」等。
能忍有三：一、如所能忍，二、忍相，三、種類忍。於中，如所能忍，以何相生忍處？如忍差別顯示，對治彼因緣故。何者能忍？謂達法無我故。云何得顯示？如經言「如來說忍辱波羅蜜，即非忍辱波羅蜜」故。云何應知忍相？若他於己起惡等時，由無有我等相故，不生瞋想，亦不於羼提波羅蜜中生有想、於非波羅蜜中生無想。此云何顯示？經言「如我昔為歌利王割截身體，我於爾時，無有我等相」及「無相亦非無相」等故。何者種類忍？亦有二種：一、極苦忍，二、相續苦忍。此云何顯示？經言「須菩提！我於往昔節節支解時，若有我相，應生瞋恨」等。云何相續苦忍？經言「須菩提！又念過去於五百世作忍辱仙人」等。
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不忍因緣者，有三種苦：一、流轉苦，二、眾生相違苦，三、乏受用苦。於中，經言「是故，須菩提！菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心」等，此為顯示流轉苦忍因緣對治。發菩提心者，以三種苦相故，則不欲發心，故說應離一切相等。此中，一切相者，為顯如是等三苦相也。若著色等，則於流轉苦中疲乏故，菩提心不生故，經言「不住色生心」等如前說。不住非法者，謂非法無我也，於非法及法無我中皆不住故。為成就彼諸不住故，說遮餘事，經言：「應生無所住心。」何以故？若有心住，即為非住等。
不忍因緣者，有三種苦：一、流轉苦，二、眾生相違苦，三、乏受用苦。於中，經言「是故，須菩提！菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心」等，此為顯示流轉苦忍因緣對治。發菩提心者，以三種苦相故，則不欲發心，故說應離一切相等。此中，一切相者，為顯如是等三苦相也。若著色等，則於流轉苦中疲乏故，菩提心不生故，經言「不住色生心」等如前說。不住非法者，謂非法無我也，於非法及法無我中皆不住故。為成就彼諸不住故，說遮餘事，經言：「應生無所住心。」何以故？若有心住，即為非住等。
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經言「須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施」，乃至「一切眾生，即非眾生」等，此顯示對治眾生相違苦忍，即為一切眾生而行於捨。云何於彼「應生瞋」也？由不能無眾生及眾生想，以此因緣故，眾生相違時，即生疲乏，故顯示人無我、法無我等。
經言「須菩提！菩薩為利益一切眾生，應如是布施」，乃至「一切眾生，即非眾生」等，此顯示對治眾生相違苦忍，即為一切眾生而行於捨。云何於彼「應生瞋」也？由不能無眾生及眾生想，以此因緣故，眾生相違時，即生疲乏，故顯示人無我、法無我等。
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經言「須菩提！如來是真語者」等，此何所顯示？欲令信如來故能忍。於中，真語者，為顯世諦相故。實語者，為顯世諦修行有煩惱及清淨相故。於中，實者，此行煩惱、此行清淨故。如語者，為第一義諦相故。不異語者，為第一義諦修行有煩惱及清淨相故。說此真語等，已於此中如言說性起執著，為遣此故，經言「須菩提！如來所得法，所說法，無實無妄語」故。無實者，如言說性非有故。無妄者，不如言說自性有故。
經言「須菩提！如來是真語者」等，此何所顯示？欲令信如來故能忍。於中，真語者，為顯世諦相故。實語者，為顯世諦修行有煩惱及清淨相故。於中，實者，此行煩惱、此行清淨故。如語者，為第一義諦相故。不異語者，為第一義諦修行有煩惱及清淨相故。說此真語等，已於此中如言說性起執著，為遣此故，經言「須菩提！如來所得法，所說法，無實無妄語」故。無實者，如言說性非有故。無妄者，不如言說自性有故。
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經言「須菩提！譬如有人入闇」如是等，顯示乏受用苦忍因緣對治。若為果報布施，便著於事而行捨施。於彼喜，於欲樂、苦受中不解出離，猶如入闇，不知「我何所趣。」彼喜、欲樂亦爾。若不著於事而行布施，如有眼丈夫，夜過日出，見種種色，隨意所趣，應如是見。彼無明夜過，慧日出已，種種爾焰，如實見之。彼不知解出離欲樂、苦受故喜樂、欲樂。
經言「須菩提！譬如有人入闇」如是等，顯示乏受用苦忍因緣對治。若為果報布施，便著於事而行捨施。於彼喜，於欲樂、苦受中不解出離，猶如入闇，不知「我何所趣。」彼喜、欲樂亦爾。若不著於事而行布施，如有眼丈夫，夜過日出，見種種色，隨意所趣，應如是見。彼無明夜過，慧日出已，種種爾焰，如實見之。彼不知解出離欲樂、苦受故喜樂、欲樂。
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經曰：
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「復次，須菩提！若有善男子、善女人，能於此法門受持、讀誦、修行，則為如來以佛智慧悉知是人、悉見是人、悉覺是人，皆得成就無量無邊功德聚。
「復次，須菩提！若有善男子、善女人，能於此法門受持、讀誦、修行，則為如來以佛智慧悉知是人、悉見是人、悉覺是人，皆得成就無量無邊功德聚。
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「須菩提！若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分復以恒河沙等身布施，後日分復以恒河沙等身布施，如是捨恒河沙等無量身，如是百千萬億那由他劫以身布施。若復有人，聞此法門信心不謗，其福勝彼無量阿僧祇，何況書寫、受持、讀誦、修行、為人廣說。
「須菩提！若有善男子、善女人，初日分以恒河沙等身布施，中日分復以恒河沙等身布施，後日分復以恒河沙等身布施，如是捨恒河沙等無量身，如是百千萬億那由他劫以身布施。若復有人，聞此法門信心不謗，其福勝彼無量阿僧祇，何況書寫、受持、讀誦、修行、為人廣說。
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「須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量、無邊功德。此法門，如來為發大乘者說，為發最上乘者說。若有人能受持、讀誦、修行此經，廣為人說，如來悉知是人、悉見是人皆成就不可思議、不可稱、無有邊、無量功德聚。如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！若樂小法者，則於此經不能受持、讀誦、修行、為人解說。若有我見、眾生見、人見、壽者見，於此法門能受持、讀誦、修行、為人解說者，無有是處。
「須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量、無邊功德。此法門，如來為發大乘者說，為發最上乘者說。若有人能受持、讀誦、修行此經，廣為人說，如來悉知是人、悉見是人皆成就不可思議、不可稱、無有邊、無量功德聚。如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！若樂小法者，則於此經不能受持、讀誦、修行、為人解說。若有我見、眾生見、人見、壽者見，於此法門能受持、讀誦、修行、為人解說者，無有是處。
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「須菩提！在在處處，若有此經，一切世間天、人、阿脩羅所應供養。當知此處則為是塔，皆應恭敬作禮圍繞，以諸華香而散其處。
「須菩提！在在處處，若有此經，一切世間天、人、阿脩羅所應供養。當知此處則為是塔，皆應恭敬作禮圍繞，以諸華香而散其處。
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「復次，須菩提！若善男子、善女人，受持、讀誦此經，為人輕賤。何以故？是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。
「復次，須菩提！若善男子、善女人，受持、讀誦此經，為人輕賤。何以故？是人先世罪業應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「須菩提！我念過去無量阿僧祇、阿僧祇劫，於然燈佛前，得值八千四億那由他百千萬諸佛，我皆親承供養，無空過者。須菩提！如是無量諸佛，我皆親承供養，無空過者。若復有人，於後世末世能受持、讀誦、修行此經，所得功德，我所供養諸佛功德，於彼百分不及一，千萬億分乃至算數譬喻所不能及。
「須菩提！我念過去無量阿僧祇、阿僧祇劫，於然燈佛前，得值八千四億那由他百千萬諸佛，我皆親承供養，無空過者。須菩提！如是無量諸佛，我皆親承供養，無空過者。若復有人，於後世末世能受持、讀誦、修行此經，所得功德，我所供養諸佛功德，於彼百分不及一，千萬億分乃至算數譬喻所不能及。
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「須菩提！若有善男子、善女人，於後世末世有受持、讀誦、修行此經，所得功德，若我具說者，或有人聞，心則狂亂，疑惑不信。須菩提！當知是法門不可思議，果報亦不可思議。」
「須菩提！若有善男子、善女人，於後世末世有受持、讀誦、修行此經，所得功德，若我具說者，或有人聞，心則狂亂，疑惑不信。須菩提！當知是法門不可思議，果報亦不可思議。」
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論曰：
論曰：
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此下第十四離寂靜味。
此下第十四離寂靜味。
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依離障礙十二種中，為離闕少智資糧故，經言「復次，須菩提！若有善男子、善女人，能於此法門受持、讀誦、修行」等。此中，為離三摩提攀緣，顯示與法相應有五種勝功德：一、如來憶念親近，二、攝福德，三、讚歎法及修行，四、天等供養，五、滅罪。何者如來憶念親近？經言「受持讀誦」等，「如來以佛智知彼、如來以佛眼見彼」等。於中，受者，習誦故。持者，不妄故。若讀若誦者，此說受持因故，為欲受故讀，為欲持故誦。又復，讀者，習誦故。持者，總覽義故。何者攝福德？經言「皆得成就無量無邊功德聚」等。何者讚歎法及修行？經言「須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量」等，此為讚歎法。於中，不可思者，唯自覺故。不可稱者，無有等及勝故。經言「此法門，如來為發大乘者說，為發最上乘者說」者，此成就不可稱義。於中，餘乘不及故最上，煩惱障、智障淨故最勝應知。經言「若有人能受持、讀誦、修行此經，廣為人說」等者，此為讚歎修行。於中，如來知、見成就無量功德聚者，是總說也。不可思、不可稱、不可量者，解釋故。如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提者，謂肩負菩薩重擔故。經言「須菩提！若樂小法者，則於此經不能受持、讀誦、修行、為人解說」者，謂聲聞、獨覺乘者故。經言「若有我等見」乃至「受持，無有是處」者，謂有人我見眾生，而自謂菩薩者故。何者天等供養？經言「須菩提！在在處處，若有此經，一切世間天、人、阿脩羅所應供養」等者。於中，以華、鬘、燒香、薰香、塗香、末香、衣、蓋、幢旛等供養，恭敬禮拜、右繞故，名支提。何者滅罪？經言「若善男子、善女人，受持、讀誦此經，為人輕賤」等故者。此毀辱事，有無量門，為顯示此，故說輕賤。經言「當得阿耨多羅三藐三菩提」者，顯示滅罪故。
依離障礙十二種中，為離闕少智資糧故，經言「復次，須菩提！若有善男子、善女人，能於此法門受持、讀誦、修行」等。此中，為離三摩提攀緣，顯示與法相應有五種勝功德：一、如來憶念親近，二、攝福德，三、讚歎法及修行，四、天等供養，五、滅罪。何者如來憶念親近？經言「受持讀誦」等，「如來以佛智知彼、如來以佛眼見彼」等。於中，受者，習誦故。持者，不妄故。若讀若誦者，此說受持因故，為欲受故讀，為欲持故誦。又復，讀者，習誦故。持者，總覽義故。何者攝福德？經言「皆得成就無量無邊功德聚」等。何者讚歎法及修行？經言「須菩提！以要言之，是經有不可思議、不可稱量」等，此為讚歎法。於中，不可思者，唯自覺故。不可稱者，無有等及勝故。經言「此法門，如來為發大乘者說，為發最上乘者說」者，此成就不可稱義。於中，餘乘不及故最上，煩惱障、智障淨故最勝應知。經言「若有人能受持、讀誦、修行此經，廣為人說」等者，此為讚歎修行。於中，如來知、見成就無量功德聚者，是總說也。不可思、不可稱、不可量者，解釋故。如是人等，則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提者，謂肩負菩薩重擔故。經言「須菩提！若樂小法者，則於此經不能受持、讀誦、修行、為人解說」者，謂聲聞、獨覺乘者故。經言「若有我等見」乃至「受持，無有是處」者，謂有人我見眾生，而自謂菩薩者故。何者天等供養？經言「須菩提！在在處處，若有此經，一切世間天、人、阿脩羅所應供養」等者。於中，以華、鬘、燒香、薰香、塗香、末香、衣、蓋、幢旛等供養，恭敬禮拜、右繞故，名支提。何者滅罪？經言「若善男子、善女人，受持、讀誦此經，為人輕賤」等故者。此毀辱事，有無量門，為顯示此，故說輕賤。經言「當得阿耨多羅三藐三菩提」者，顯示滅罪故。
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前所說以此因緣出生無量阿僧祇多福者，今當解釋彼無量阿僧祇義應知。威力者，成熟熾然故。多者，具足故。於中，經言「須菩提！我念過去無量阿僧祇、阿僧祇劫」等者，此顯示威力故，即是福聚威力，以彼所有福聚遠絕高勝故。此中，阿僧祇劫者，乃至然燈佛故應知。過阿僧祇者，更過前故。親承者，供養故。不空過者，常不離供養故。經言「須菩提！若有善男子、善女人，於後末世有受持、讀誦、修行此經，所得功德，若我具說者，或有人聞，心則狂亂」如是等，此顯示多故，或為狂因，或得亂心果應知。此之彼威力及彼多等，何人能說？是故經言：「須菩提！當知是法門不可思議，果報亦不可思議。」此顯示彼福體及果不可測量故。
前所說以此因緣出生無量阿僧祇多福者，今當解釋彼無量阿僧祇義應知。威力者，成熟熾然故。多者，具足故。於中，經言「須菩提！我念過去無量阿僧祇、阿僧祇劫」等者，此顯示威力故，即是福聚威力，以彼所有福聚遠絕高勝故。此中，阿僧祇劫者，乃至然燈佛故應知。過阿僧祇者，更過前故。親承者，供養故。不空過者，常不離供養故。經言「須菩提！若有善男子、善女人，於後末世有受持、讀誦、修行此經，所得功德，若我具說者，或有人聞，心則狂亂」如是等，此顯示多故，或為狂因，或得亂心果應知。此之彼威力及彼多等，何人能說？是故經言：「須菩提！當知是法門不可思議，果報亦不可思議。」此顯示彼福體及果不可測量故。
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經曰：
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爾時，須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心？云何住？云何修行？云何降伏其心？」
爾時，須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心？云何住？云何修行？云何降伏其心？」
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佛告須菩提：「菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：『我應滅度一切眾生，令入無餘涅槃界。如是滅度一切眾生已，而無一眾生實滅度者。』何以故？須菩提！若菩薩有眾生相、人相、壽者相，則非菩薩。何以故？須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。」
佛告須菩提：「菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心：『我應滅度一切眾生，令入無餘涅槃界。如是滅度一切眾生已，而無一眾生實滅度者。』何以故？須菩提！若菩薩有眾生相、人相、壽者相，則非菩薩。何以故？須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者。」
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論曰：
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此下第十五於證道時遠離喜動。
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依離障礙十二種中，為遠離自取故，經言「須菩提白佛言：『世尊！云何菩薩發菩提心、住、修行』」等。何故復發起此初時問也？將入證道菩薩，自見得勝處，作是念：「我如是住，如是修行，如是降伏心，我滅度眾生。」為對治此故，須菩提問當於彼時如所應住、如所修行、如所應降伏心，及世尊答「當生如是心」等。
依離障礙十二種中，為遠離自取故，經言「須菩提白佛言：『世尊！云何菩薩發菩提心、住、修行』」等。何故復發起此初時問也？將入證道菩薩，自見得勝處，作是念：「我如是住，如是修行，如是降伏心，我滅度眾生。」為對治此故，須菩提問當於彼時如所應住、如所修行、如所應降伏心，及世尊答「當生如是心」等。
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又，經言「須菩提！若菩薩有眾生」等者，為顯我執取或隨眠故。若言「我正行菩薩乘」，此為我取。對治彼故，經言「須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心」者。
又，經言「須菩提！若菩薩有眾生」等者，為顯我執取或隨眠故。若言「我正行菩薩乘」，此為我取。對治彼故，經言「須菩提！實無有法名為菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心」者。
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經曰：
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「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」
「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」
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須菩提白佛言：「不也。世尊！如我解佛所說義，佛於然燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」
須菩提白佛言：「不也。世尊！如我解佛所說義，佛於然燈佛所，無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」
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佛言：「如是，如是。須菩提！實無有法如來於然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作如是言：『摩那婆！汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』何以故？須菩提！言如來者，即實真如。
佛言：「如是，如是。須菩提！實無有法如來於然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：『汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提，是故然燈佛與我授記，作如是言：『摩那婆！汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼。』何以故？須菩提！言如來者，即實真如。
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「須菩提！若有人言『如來得阿耨多羅三藐三菩提』者，是人不實語。須菩提！實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中不實不妄語，是故如來說一切法皆是佛法。須菩提！所言一切法、一切法者，即非一切法，是故名一切法。」
「須菩提！若有人言『如來得阿耨多羅三藐三菩提』者，是人不實語。須菩提！實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中不實不妄語，是故如來說一切法皆是佛法。須菩提！所言一切法、一切法者，即非一切法，是故名一切法。」
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論曰：
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此下第十六求教授。
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依離障礙十二種中，為離無教授故，經言「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不」如是等。
依離障礙十二種中，為離無教授故，經言「須菩提！於意云何？如來於然燈佛所，有法得阿耨多羅三藐三菩提不」如是等。
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又，經言「須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：『汝於來世當得作佛』」等，此有何意？「若菩提法可說，如彼然燈如來所說者，我於彼時便得菩提，然燈如來則不授記言我得等；以彼法不可說故，我於彼時不得菩提，是故與我授記。」此是其義應知。
又，經言「須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記：『汝於來世當得作佛』」等，此有何意？「若菩提法可說，如彼然燈如來所說者，我於彼時便得菩提，然燈如來則不授記言我得等；以彼法不可說故，我於彼時不得菩提，是故與我授記。」此是其義應知。
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又，何故彼法不可說？經言「須菩提！言如來者，即實真如」故。如清淨故，名為如來，以如不可說故，作此說。清淨如名為真如，猶如真金。
又，何故彼法不可說？經言「須菩提！言如來者，即實真如」故。如清淨故，名為如來，以如不可說故，作此說。清淨如名為真如，猶如真金。
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或言：「然燈如來所，於法不得菩提，世尊後時，自得菩提。」為離此取故，經言「須菩提！若有人言『如來得阿耨多羅三藐三菩提』者，是人不實語」等故。
或言：「然燈如來所，於法不得菩提，世尊後時，自得菩提。」為離此取故，經言「須菩提！若有人言『如來得阿耨多羅三藐三菩提』者，是人不實語」等故。
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又，經言「須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中不實不妄語」者，顯示真如無二故。云何不實？謂言說故。不妄者，謂彼菩提不無世間言說故。
又，經言「須菩提！如來所得阿耨多羅三藐三菩提，於是中不實不妄語」者，顯示真如無二故。云何不實？謂言說故。不妄者，謂彼菩提不無世間言說故。
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經言「是故如來說一切法皆是佛法」者，此何義？顯一切法、法如清淨故。如者，遍一切法故，此是其義。又，彼一切法，法體不成就，為安立第一義故，經言「須菩提！所言一切法、一切法者，即非一切法，是名一切法」故。
經言「是故如來說一切法皆是佛法」者，此何義？顯一切法、法如清淨故。如者，遍一切法故，此是其義。又，彼一切法，法體不成就，為安立第一義故，經言「須菩提！所言一切法、一切法者，即非一切法，是名一切法」故。
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金剛般若波羅蜜經論卷中
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