阿含口解十二因緣經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿含口解十二因緣經

後漢安息優婆塞都尉安玄共沙門嚴佛調譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息優婆塞都尉安玄共沙門嚴佛調譯

欲斷生死趣度世道者，當念却十二因緣。何等為十二？一者本為癡，二者從癡為所作行，三者從作行為所識，四者從所識為名色，五者從名色為六衰，六者從六衰為所更，七者從所更為痛，八者從痛為愛，九者從愛為求，十者從求為得，十一者從得為生，十二者從生為老病死，是為十二因緣事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲斷生死趣度世道者，當念却十二因緣。何等為十二？一者本為癡，二者從癡為所作行，三者從作行為所識，四者從所識為名色，五者從名色為六衰，六者從六衰為所更，七者從所更為痛，八者從痛為愛，九者從愛為求，十者從求為得，十一者從得為生，十二者從生為老病死，是為十二因緣事。

此十二事欲起，當用四非常滅之。何等為四非常？一為識苦，二為捨習，三為知盡，四為行道。更說念生、念老、念病、念死，念是四事，便却是十二因緣道成。念是四事道人，欲得度世，當斷十二因緣事，是為斷生死根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二事欲起，當用四非常滅之。何等為四非常？一為識苦，二為捨習，三為知盡，四為行道。更說念生、念老、念病、念死，念是四事，便却是十二因緣道成。念是四事道人，欲得度世，當斷十二因緣事，是為斷生死根。

十二因緣有內外：一者內為癡、外為地，二者內為行、外為水，三者內為識、外為火，四者內為名色、外為風，五者內為六入、外為空，六者內為災、外為種，七者內為痛、外為根，八者內為愛、外為莖，九者內為受、外為葉，十者內為有、外為節，十一者內為生、外為華，十二者內為老死、外為實。人生死從內十二因緣，萬物生死從外十二因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二因緣有內外：一者內為癡、外為地，二者內為行、外為水，三者內為識、外為火，四者內為名色、外為風，五者內為六入、外為空，六者內為災、外為種，七者內為痛、外為根，八者內為愛、外為莖，九者內為受、外為葉，十者內為有、外為節，十一者內為生、外為華，十二者內為老死、外為實。人生死從內十二因緣，萬物生死從外十二因緣。

何等為癡？謂不禮父母、不分別白黑，從是因緣得痛不欲棄，不信今世亦後世。已作是事便隨行，不作是亦不得，是以有癡便為行，已有行便為識，已有識便為名色，已有名色便為六入，已有六入便為栽，已有栽便為痛，已有痛便為愛，已有愛便為受，已有受便為有，已有有便為生，已有生便為老死。故人生取十二因緣，得十二因緣生，無因緣亦不生；萬物亦爾。不斷十二因緣，不脫生死。行三十七品經，為從是得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為癡？謂不禮父母、不分別白黑，從是因緣得痛不欲棄，不信今世亦後世。已作是事便隨行，不作是亦不得，是以有癡便為行，已有行便為識，已有識便為名色，已有名色便為六入，已有六入便為栽，已有栽便為痛，已有痛便為愛，已有愛便為受，已有受便為有，已有有便為生，已有生便為老死。故人生取十二因緣，得十二因緣生，無因緣亦不生；萬物亦爾。不斷十二因緣，不脫生死。行三十七品經，為從是得道。

十二因緣有五事：一者癡；二者生死精行，是前世因緣；三者識，從識受身生；四者名色，色身復成五陰，是今世因緣；五者六衰，復作生死精行種栽，是後世因緣。前後三世轉相因緣故，為有五事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二因緣有五事：一者癡；二者生死精行，是前世因緣；三者識，從識受身生；四者名色，色身復成五陰，是今世因緣；五者六衰，復作生死精行種栽，是後世因緣。前後三世轉相因緣故，為有五事。

十二因緣本從身十事，出身十事。七事成一。三事從四，七事成。一者殺、盜、婬、兩舌、惡口、妄言、綺語，共從色為一。三事從四者。嫉、瞋恚、癡，從痛痒、思想、生死、識。是十事合為五陰，便為十二因緣。地名癡，行為盛陰，便作生死行。自種栽名為行。已有行便有識受身生死，有識便有名色。身復作十事，成已五陰、已有名色便有六入，復作盛陰，行種栽後當復受轉相，因緣生死故名為因緣。身十事為十二因緣者，嫉為癡，瞋恚為生死，精疑為識，殺為名色，盜為六衰，婬為更，兩舌為痛，妄言為愛，惡口為成，綺語為願，生有無故為有十二因緣。何以故？婬為癡、瞋恚為生死、精疑為識，內三事為本。已有三事，便有七事，成五盛陰。嫉為五陰本故為疑。五陰行可意善、不可意瞋，便作生死精十事，外從身內意故。疑謂不分別白黑、不識生死故為識。道人欲斷十二因緣，當先斷身十事。便為癡，從癡五陰滅，十二因緣亦滅。斷身十事者，外從身、內從意，故言身意。持謂不殺。亦謂外從口、內從嫉斷者，謂萬物一切意不起便瞋恚止，瞋恚止便殺止，殺止便貪欲止，貪欲止便泣止。外口者謂聲。止聲者，兩舌、惡口、妄言、綺語亦止。無有疑，便入道。是為還五陰斷十二因緣本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二因緣本從身十事，出身十事。七事成一。三事從四，七事成。一者殺、盜、婬、兩舌、惡口、妄言、綺語，共從色為一。三事從四者。嫉、瞋恚、癡，從痛痒、思想、生死、識。是十事合為五陰，便為十二因緣。地名癡，行為盛陰，便作生死行。自種栽名為行。已有行便有識受身生死，有識便有名色。身復作十事，成已五陰、已有名色便有六入，復作盛陰，行種栽後當復受轉相，因緣生死故名為因緣。身十事為十二因緣者，嫉為癡，瞋恚為生死，精疑為識，殺為名色，盜為六衰，婬為更，兩舌為痛，妄言為愛，惡口為成，綺語為願，生有無故為有十二因緣。何以故？婬為癡、瞋恚為生死、精疑為識，內三事為本。已有三事，便有七事，成五盛陰。嫉為五陰本故為疑。五陰行可意善、不可意瞋，便作生死精十事，外從身內意故。疑謂不分別白黑、不識生死故為識。道人欲斷十二因緣，當先斷身十事。便為癡，從癡五陰滅，十二因緣亦滅。斷身十事者，外從身、內從意，故言身意。持謂不殺。亦謂外從口、內從嫉斷者，謂萬物一切意不起便瞋恚止，瞋恚止便殺止，殺止便貪欲止，貪欲止便泣止。外口者謂聲。止聲者，兩舌、惡口、妄言、綺語亦止。無有疑，便入道。是為還五陰斷十二因緣本。

人受身有三別：第一、五陰盛陰；第二、十八種；第三、十二因緣行。是三事得身三別。第一、五陰盛陰者，五陰從身十事出。從眼為色陰，從耳為痛痒陰，從鼻為思想陰，從口為生死陰，從意為識陰。心主念對是六事為根本，是為五陰地。第二、十八，入十九根。十八種者，五陰行為盛陰，有對有入為十二入本。六情為十八，間有識故，為十九根。言十八種者，識不生故，為十八種。是說盛陰行生十八種、十九根。第三、十二因緣者，謂五陰。五盛陰行，求十二因緣便有身。是同身十事，俱分別之耳。從色得身，從四陰得名字，從名色得愛受，從受行癡，行癡便成十二因緣。道當為斷。色不為身，但名字為身。雖有眼耳鼻舌身意，亦復非身。何以故？設耳是人，當能聽一切。從形得名字，譬金字。譬如以金作物，因從是得字。地水火風空，是五事作身，亦復非身。何以故？身知細滑故，人已死，地不知細滑故。知地水火風空非身，身亦空意亦空，俱空無所有，亦無痛痒。何以故？人已死亦不復覺痛痒，如是為空。意已離身亦無痛痒，但因緣共合故，還歸無有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人受身有三別：第一、五陰盛陰；第二、十八種；第三、十二因緣行。是三事得身三別。第一、五陰盛陰者，五陰從身十事出。從眼為色陰，從耳為痛痒陰，從鼻為思想陰，從口為生死陰，從意為識陰。心主念對是六事為根本，是為五陰地。第二、十八，入十九根。十八種者，五陰行為盛陰，有對有入為十二入本。六情為十八，間有識故，為十九根。言十八種者，識不生故，為十八種。是說盛陰行生十八種、十九根。第三、十二因緣者，謂五陰。五盛陰行，求十二因緣便有身。是同身十事，俱分別之耳。從色得身，從四陰得名字，從名色得愛受，從受行癡，行癡便成十二因緣。道當為斷。色不為身，但名字為身。雖有眼耳鼻舌身意，亦復非身。何以故？設耳是人，當能聽一切。從形得名字，譬金字。譬如以金作物，因從是得字。地水火風空，是五事作身，亦復非身。何以故？身知細滑故，人已死，地不知細滑故。知地水火風空非身，身亦空意亦空，俱空無所有，亦無痛痒。何以故？人已死亦不復覺痛痒，如是為空。意已離身亦無痛痒，但因緣共合故，還歸無有。

身中有十二風：上氣風、下氣風、眼風、耳風、鼻風、背風、脇風、臍風、臂風、足風、曲風、刀風。刀風至病人，殺生刀風，刀風斷截人命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身中有十二風：上氣風、下氣風、眼風、耳風、鼻風、背風、脇風、臍風、臂風、足風、曲風、刀風。刀風至病人，殺生刀風，刀風斷截人命。

生老病死，生者謂初墮母腹中時為生；已生便老。止者謂意中止。用止故敗氣息出入。見了身本合十事為敗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生老病死，生者謂初墮母腹中時為生；已生便老。止者謂意中止。用止故敗氣息出入。見了身本合十事為敗。

身中五事：一者地，二者水，三者火，四者風，五者空。堅者為地，軟者為水，熱者為火，氣者為風，飯食得出入為空。亦餘因緣合為人，自計是我身。若欲萬物，當挍計有身。亦有五因緣共合：一者色、二者痛痒、三者思想、四者生死、五者識。是十事共合，便見生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身中五事：一者地，二者水，三者火，四者風，五者空。堅者為地，軟者為水，熱者為火，氣者為風，飯食得出入為空。亦餘因緣合為人，自計是我身。若欲萬物，當挍計有身。亦有五因緣共合：一者色、二者痛痒、三者思想、四者生死、五者識。是十事共合，便見生死。

事有善惡。行善有二輩：不犯身三、口四、意三，是為一善；二善者，布施、持戒、忍辱、精進、不疑。是為二善。惡亦有二輩：犯身三、口四、意三、飲酒，是為一惡；疑、嫉、慳、貪是為二惡。護身口意是為道，行人從福得生。從行得老病死，身便壞敗。人臥出時，意離身在地因緣。何以故不死？四事合持未散故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事有善惡。行善有二輩：不犯身三、口四、意三，是為一善；二善者，布施、持戒、忍辱、精進、不疑。是為二善。惡亦有二輩：犯身三、口四、意三、飲酒，是為一惡；疑、嫉、慳、貪是為二惡。護身口意是為道，行人從福得生。從行得老病死，身便壞敗。人臥出時，意離身在地因緣。何以故不死？四事合持未散故。

人行十事就三事、人行三事就二事、人行二事就一事。何等十事？謂十惡，便得身口意三事。已有三事，便有名色二事。已有名色，便墮癡百劫，乃得為人難得完具。人生精作地識為種，五道識名異，合一識，入一識便失所本知。如人生天上，含人識受入天識，便忘人間事。人從無生、從有死。無何以故生？不識無故生。有何以故死？不識有故死。識無不復生，識有不復死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人行十事就三事、人行三事就二事、人行二事就一事。何等十事？謂十惡，便得身口意三事。已有三事，便有名色二事。已有名色，便墮癡百劫，乃得為人難得完具。人生精作地識為種，五道識名異，合一識，入一識便失所本知。如人生天上，含人識受入天識，便忘人間事。人從無生、從有死。無何以故生？不識無故生。有何以故死？不識有故死。識無不復生，識有不復死。

意有所念以滅，便到所生處。意念不滅，亦不得行生上意。意頭起以滅，復更念，所念雖多，當還從上頭意受因緣。生人本從婦，婦夫不淨污露得身。長大便惡知識相隨，為五陰、六止、十二衰所欺，便有老病死憂苦。生死為癡，慧人當斷。六止，謂地、水、火、風、空、識。十二衰，謂色、聲、香、味、細滑、念欲。內有匿賊，是為十二衰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意有所念以滅，便到所生處。意念不滅，亦不得行生上意。意頭起以滅，復更念，所念雖多，當還從上頭意受因緣。生人本從婦，婦夫不淨污露得身。長大便惡知識相隨，為五陰、六止、十二衰所欺，便有老病死憂苦。生死為癡，慧人當斷。六止，謂地、水、火、風、空、識。十二衰，謂色、聲、香、味、細滑、念欲。內有匿賊，是為十二衰。

人生有三因緣：一者合會；二者聚；三者心意識。痛痒、思想、生死、識，是為合會。諸愛欲是為聚。上頭為上頭為心、中央為意、後頭為識。人初墮母腹中，如雞子中黃。至三十七日，悉有頭面手足指具足，未生四日到向下。人在母腹中，苦不可言。人在母腹中，命日益、識日大。身稍老至半年時，身與識日減。得身為福亦為罪。何以故？以得人身是為福，以飢渴寒熱貪婬嫉妬為罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人生有三因緣：一者合會；二者聚；三者心意識。痛痒、思想、生死、識，是為合會。諸愛欲是為聚。上頭為上頭為心、中央為意、後頭為識。人初墮母腹中，如雞子中黃。至三十七日，悉有頭面手足指具足，未生四日到向下。人在母腹中，苦不可言。人在母腹中，命日益、識日大。身稍老至半年時，身與識日減。得身為福亦為罪。何以故？以得人身是為福，以飢渴寒熱貪婬嫉妬為罪。

人生子有五因緣：一者有本願；二者同業；三者曉禮；四者來債；五者償債。何等為本願？謂先世時見人子端正，便願言：「我子如是。」同業者，謂同計挍得利相呼。曉禮者，謂當相敬愛。來債者，謂父母主治生，子橫用之。償債者，謂子治生付父母，是為償債。子以三因緣生：一者父母先世負子錢；二者子先世負父母錢；三者怨家來作子。父母勤苦求財已致便死，子得用之，是為父母先負子錢。子行求財產已致便死，父母用之，是為子負父母錢。有時子生百日千日便死，父母便憂愁惱，是為怨家相從生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人生子有五因緣：一者有本願；二者同業；三者曉禮；四者來債；五者償債。何等為本願？謂先世時見人子端正，便願言：「我子如是。」同業者，謂同計挍得利相呼。曉禮者，謂當相敬愛。來債者，謂父母主治生，子橫用之。償債者，謂子治生付父母，是為償債。子以三因緣生：一者父母先世負子錢；二者子先世負父母錢；三者怨家來作子。父母勤苦求財已致便死，子得用之，是為父母先負子錢。子行求財產已致便死，父母用之，是為子負父母錢。有時子生百日千日便死，父母便憂愁惱，是為怨家相從生。

生子有三輩：一者福子；二者真子；三者不真子。何等為福子？謂父母持戒、布施、忍辱、精進行道，子亦爾，是為福子。真子者，父母不信道，子獨奉道教，是為真子。不真子者，父母隨道業、隨法行，子但飲酒作惡，人所不欲見，是為不真子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生子有三輩：一者福子；二者真子；三者不真子。何等為福子？謂父母持戒、布施、忍辱、精進行道，子亦爾，是為福子。真子者，父母不信道，子獨奉道教，是為真子。不真子者，父母隨道業、隨法行，子但飲酒作惡，人所不欲見，是為不真子。

子從父母生，有同意、有同行、有同念。俱長壽富貴端正，是為同行。貪欲瞋恚，是為同意。精進行道，是為同念。本行在父多類父，本行在母多類母，不同行不相類故。人生墮地未有所知，便喜向其母者，意識本因緣故耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子從父母生，有同意、有同行、有同念。俱長壽富貴端正，是為同行。貪欲瞋恚，是為同意。精進行道，是為同念。本行在父多類父，本行在母多類母，不同行不相類故。人生墮地未有所知，便喜向其母者，意識本因緣故耳。

人來生時有因緣，身能出入無間，至七日便復壞其身。亦有地水火風空，但微難見。人年老少識多忘者，識轉稍向後所生處。何以故不預知當所生處？用未到故。他人生他人來、他人至他人所、他人憂他人所，從來久遠習故。不學身有三痛，意亦有三痛。身痛者，謂得刀杖瓦石蹴蹋；二者病瘦；三者死。意痛者，一為憂父母兄弟妻子知識；二為憂財寶怨家。何以故為痛？謂五陰不調故痛。何以故為死陰？熟壞故為死。一切病皆意所作，身無所知，故不作是病。是身何以故為病？四因緣不等故。何以為憂？一切不如意故。何以不定？病疾過去故。何以為急？要欲壞。何以故為碎？身老毒故。何以為老死？壞故。何以為非常？不得自在故。何以為苦？急故。何以為空？無有主。言我作是如何？以為非身，不能離苦、不得受苦。是為十事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人來生時有因緣，身能出入無間，至七日便復壞其身。亦有地水火風空，但微難見。人年老少識多忘者，識轉稍向後所生處。何以故不預知當所生處？用未到故。他人生他人來、他人至他人所、他人憂他人所，從來久遠習故。不學身有三痛，意亦有三痛。身痛者，謂得刀杖瓦石蹴蹋；二者病瘦；三者死。意痛者，一為憂父母兄弟妻子知識；二為憂財寶怨家。何以故為痛？謂五陰不調故痛。何以故為死陰？熟壞故為死。一切病皆意所作，身無所知，故不作是病。是身何以故為病？四因緣不等故。何以為憂？一切不如意故。何以不定？病疾過去故。何以為急？要欲壞。何以故為碎？身老毒故。何以為老死？壞故。何以為非常？不得自在故。何以為苦？急故。何以為空？無有主。言我作是如何？以為非身，不能離苦、不得受苦。是為十事。

人所欲凡有三事，人之所愛常欲得之：一者強健；二者安隱；三者長壽。如是復有三怨：一者年老，是強健怨；二者疾病，是安隱怨；三者身死，是長壽怨。亦有三救：一者歸命佛；二者歸命法；三者歸命比丘僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人所欲凡有三事，人之所愛常欲得之：一者強健；二者安隱；三者長壽。如是復有三怨：一者年老，是強健怨；二者疾病，是安隱怨；三者身死，是長壽怨。亦有三救：一者歸命佛；二者歸命法；三者歸命比丘僧。

有四事可畏；一者生；二者老；三者病；四者死。人面赤有五因緣：一者近火：二者飲酒：三者恐怖：四者念怒：五者多慚愧。頭白有四因緣：一者火多；二者憂多；三者病多；四者種早白。人病瘦有四因緣：一者少食；二者有憂；三者多愁；四者有病身未和調。有四事不先語人：一者頭白；二者老；三者病；四者死。是四事不可避，亦不可離亦不可却。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四事可畏；一者生；二者老；三者病；四者死。人面赤有五因緣：一者近火：二者飲酒：三者恐怖：四者念怒：五者多慚愧。頭白有四因緣：一者火多；二者憂多；三者病多；四者種早白。人病瘦有四因緣：一者少食；二者有憂；三者多愁；四者有病身未和調。有四事不先語人：一者頭白；二者老；三者病；四者死。是四事不可避，亦不可離亦不可却。

有四事不可忍：一者飢；二者渴；三者寒；四者熱。身復有四事：一者不足；二者不滿；三者不飽；四者不厭。身復有四痛：一者生時痛；二者老時痛；三者病時痛；四者死時痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四事不可忍：一者飢；二者渴；三者寒；四者熱。身復有四事：一者不足；二者不滿；三者不飽；四者不厭。身復有四痛：一者生時痛；二者老時痛；三者病時痛；四者死時痛。

一切味不過八種：一者苦；二者澁；三者辛；四者醎；五者淡；六者甜；七者酢；八者不了了味。苦增寒熱，澁多增風除寒，辛除水，酢除風，令人目冥。食有三因緣悉入骨髓血脈中：一者肥膩；二者毒；三者酒。是三者皆遍身中，無有不到。諸所食飲皆有肥膩，但有薄厚多少耳。人有四種：一者長者種；二者道術種；三者師巫種；四者田家種。生者有四種：一者腹生；二者謂寒熱和生；三者化生；四者卵生。腹生者，謂人及畜生。寒熱和生者，謂虫蛾蚤虱。化生者，謂天及地獄。卵生者，謂飛鳥魚鼈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切味不過八種：一者苦；二者澁；三者辛；四者醎；五者淡；六者甜；七者酢；八者不了了味。苦增寒熱，澁多增風除寒，辛除水，酢除風，令人目冥。食有三因緣悉入骨髓血脈中：一者肥膩；二者毒；三者酒。是三者皆遍身中，無有不到。諸所食飲皆有肥膩，但有薄厚多少耳。人有四種：一者長者種；二者道術種；三者師巫種；四者田家種。生者有四種：一者腹生；二者謂寒熱和生；三者化生；四者卵生。腹生者，謂人及畜生。寒熱和生者，謂虫蛾蚤虱。化生者，謂天及地獄。卵生者，謂飛鳥魚鼈。

人頭有四十五骨，從腰以上五十一骨，四支百四骨，合二百骨。人身有七十萬脈，九十九萬毛孔，得觀悉自見分別知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人頭有四十五骨，從腰以上五十一骨，四支百四骨，合二百骨。人身有七十萬脈，九十九萬毛孔，得觀悉自見分別知之。

有阿羅漢，以天眼徹視，見女人墮地獄中者甚眾多。便問佛：「何以故？」佛言：「用四因緣故：一者貪珍寶物衣被，欲得多故；二者相嫉妬；三者多口舌；四者作姿態婬多。以是故墮地獄中多耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有阿羅漢，以天眼徹視，見女人墮地獄中者甚眾多。便問佛：「何以故？」佛言：「用四因緣故：一者貪珍寶物衣被，欲得多故；二者相嫉妬；三者多口舌；四者作姿態婬多。以是故墮地獄中多耳。」