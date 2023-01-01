分別功德論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別功德論卷第一

失譯人名附後漢錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名附後漢錄

建初偈所說曰迦葉思惟正法本者，謂思惟經法言教甚多。何以知之？迦葉即以比較明其多少。較法從十驢始，云十驢力不如一凡駱駝力，十凡駱駝力不如一凡象力，十凡象不如一細腳象力，十細腳象不如一盜食象力，十盜食象不如一蓮華象力，十蓮華象不如一青蓮華象力，十青蓮華象不如一紅蓮華象力，十紅蓮華象不如一白蓮華象力，十白蓮華象不如一雪山象力，十雪山象不如一香象力。從驢至香象為一分，如是八萬四千香象，以較皮表裏，書經滿如是數香象比載。阿難所聞所知事，粗可都較知大數；欲一一演其文字者，畢壽不能暢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建初偈所說曰迦葉思惟正法本者，謂思惟經法言教甚多。何以知之？迦葉即以比較明其多少。較法從十驢始，云十驢力不如一凡駱駝力，十凡駱駝力不如一凡象力，十凡象不如一細腳象力，十細腳象不如一盜食象力，十盜食象不如一蓮華象力，十蓮華象不如一青蓮華象力，十青蓮華象不如一紅蓮華象力，十紅蓮華象不如一白蓮華象力，十白蓮華象不如一雪山象力，十雪山象不如一香象力。從驢至香象為一分，如是八萬四千香象，以較皮表裏，書經滿如是數香象比載。阿難所聞所知事，粗可都較知大數；欲一一演其文字者，畢壽不能暢也。

思惟經法甚為浩大，云何當使流布天下，千載眾生得蒙法澤耶？深思至理，誰能撰法？唯有阿難乃能集耳。迦葉即時鳴揵槌集眾。于時尋有八萬四千諸羅漢等承命來集，此等無漏皆是俱解脫人。所以召此諸賢聖者，以其盡能入滅盡定故也。諸有入滅盡定者，能使眾生現世得福、濟其苦厄。大千世界諸無著等其數難算，除諸三道，各各一倍。今但錄利根俱解脫，能以滅盡定度脫眾生，是故稱為福田。何以明之？昔日天帝釋福盡命終，時五瑞應至，心即恐懼欲求救護。正欲至佛所求救，念佛恩寬緩，懼不解命急。念舍利弗、目連等，亦恐不能濟命。唯有大迦葉，以滅盡定力尋濟危急，即往迦葉所。時迦葉適欲至貧家福度。諦念正欲現天身，懼恐不受我施。便於中路現作草屋，羸病在中。迦葉從乞，病人即申手施食。迦葉以鉢受之，變成甘露。還現天身於虛空中。迦葉曰：「何以妄語誑我耶？」天答曰：「不妄語，我至誠施。我是天帝，五瑞至命欲終，故來求願。願濟我命。」迦葉即默然可之。天至佛所聽法，須臾便睡，睡即覺。佛語天帝：「汝向已死。今已還活，不復命終。」還復本身。此即是迦葉滅盡定力之所感也。迦葉所以用滅盡定力最勝者，以迦葉本是辟支佛故也。夫辟支佛法，不說法教化，專以神足感動三昧變現。大迦葉雖復羅漢取證，本識猶存。向所錄八萬四千眾，德能所感功齊迦葉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟經法甚為浩大，云何當使流布天下，千載眾生得蒙法澤耶？深思至理，誰能撰法？唯有阿難乃能集耳。迦葉即時鳴揵槌集眾。于時尋有八萬四千諸羅漢等承命來集，此等無漏皆是俱解脫人。所以召此諸賢聖者，以其盡能入滅盡定故也。諸有入滅盡定者，能使眾生現世得福、濟其苦厄。大千世界諸無著等其數難算，除諸三道，各各一倍。今但錄利根俱解脫，能以滅盡定度脫眾生，是故稱為福田。何以明之？昔日天帝釋福盡命終，時五瑞應至，心即恐懼欲求救護。正欲至佛所求救，念佛恩寬緩，懼不解命急。念舍利弗、目連等，亦恐不能濟命。唯有大迦葉，以滅盡定力尋濟危急，即往迦葉所。時迦葉適欲至貧家福度。諦念正欲現天身，懼恐不受我施。便於中路現作草屋，羸病在中。迦葉從乞，病人即申手施食。迦葉以鉢受之，變成甘露。還現天身於虛空中。迦葉曰：「何以妄語誑我耶？」天答曰：「不妄語，我至誠施。我是天帝，五瑞至命欲終，故來求願。願濟我命。」迦葉即默然可之。天至佛所聽法，須臾便睡，睡即覺。佛語天帝：「汝向已死。今已還活，不復命終。」還復本身。此即是迦葉滅盡定力之所感也。迦葉所以用滅盡定力最勝者，以迦葉本是辟支佛故也。夫辟支佛法，不說法教化，專以神足感動三昧變現。大迦葉雖復羅漢取證，本識猶存。向所錄八萬四千眾，德能所感功齊迦葉。

難曰：迦葉以本是辟支佛，故稱其勝。此等羅漢復是辟支佛耶？答曰：雖非辟支佛，遍習滅盡定，其力是同。以是故言，迦葉、眾僧，眾生福田也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難曰：迦葉以本是辟支佛，故稱其勝。此等羅漢復是辟支佛耶？答曰：雖非辟支佛，遍習滅盡定，其力是同。以是故言，迦葉、眾僧，眾生福田也。

偈云盡得羅漢心解脫者，俱解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云盡得羅漢心解脫者，俱解脫也。

偈云已脫縛著處福田者，謂迦葉所集八萬四千眾皆得俱解脫，以滅盡定能使眾生現世脫苦、後獲涅槃，故曰處福田也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云已脫縛著處福田者，謂迦葉所集八萬四千眾皆得俱解脫，以滅盡定能使眾生現世脫苦、後獲涅槃，故曰處福田也。

偈云集四部者，略也。理應四部，表更有八部。人、天：剎帝利、婆羅門、長者、沙門；四天王、三十三天、魔王、梵王，是為八部。凡有十二部，言四部者，粗舉其要耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈云集四部者，略也。理應四部，表更有八部。人、天：剎帝利、婆羅門、長者、沙門；四天王、三十三天、魔王、梵王，是為八部。凡有十二部，言四部者，粗舉其要耳。

諸法甚深者，謂十二因緣也。佛為阿難說十二因緣甚深微妙。阿難云：「此之因緣有何深妙耶？」佛語阿難：「勿言不深妙。汝乃前世時亦言不深。昔有阿須輪王，身長八千由旬，上下脣相去千由旬。王有小兒。常愛此兒，抱在膝上。海深三百三十六萬里，阿須輪立中正齊腹臍。兒見父謂海為淺，欲得入水。父語：『不可。海深沒汝。』故欲得入，父即放之，沒於海底，惶怖𭌡嘅。父即申手還執出水，語曰：『語汝不可，而汝不信。今者何似？』爾時王者我身是。兒者汝是。昔日不信深，今故不信。汝但思無明緣行尚不能了，況了三十七品乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法甚深者，謂十二因緣也。佛為阿難說十二因緣甚深微妙。阿難云：「此之因緣有何深妙耶？」佛語阿難：「勿言不深妙。汝乃前世時亦言不深。昔有阿須輪王，身長八千由旬，上下脣相去千由旬。王有小兒。常愛此兒，抱在膝上。海深三百三十六萬里，阿須輪立中正齊腹臍。兒見父謂海為淺，欲得入水。父語：『不可。海深沒汝。』故欲得入，父即放之，沒於海底，惶怖𭌡嘅。父即申手還執出水，語曰：『語汝不可，而汝不信。今者何似？』爾時王者我身是。兒者汝是。昔日不信深，今故不信。汝但思無明緣行尚不能了，況了三十七品乎？」

如來所說四不可思議。何謂四？眾生不可思議、世界不可思議、龍不可思議、佛不可思議。所以世界不可思議，昔滿願子與梵志共論。梵志自云：「我曾至池水上思惟，見有四種兵眾來入蓮華孔中。即自驚怪，不知我眼華、為實有是？向人說之，人皆不信。遂至佛所云所見如是。佛語：『此是實事，非為虛妄。阿須輪興四種兵與諸天鬪，阿須輪不如，退入此蓮華孔中自隱。』」此非思度所及，故曰世界不可思議。世界或云梵天所造、或云六天所造。梵志又云：「梵天誰造？」或云梵天有父、或云自造。言有父者，父即蓮華也。有云蓮華者何從出？曰憂陀延齊中出也。憂陀延從何出？曰從散嵯王出。又曰散嵯王出何姓？曰剎帝利種也。又曰梵天是婆羅門種，今言由剎帝利出？是何言歟？又曰劫燒時粗可得別。何以言之？曰劫燒時從地際已上，至十五天，蕩然焦盡。如似可知。然復有十六已上三十三天在，此間雖燒，他世界在。以此言之，復不可知。是為世界不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所說四不可思議。何謂四？眾生不可思議、世界不可思議、龍不可思議、佛不可思議。所以世界不可思議，昔滿願子與梵志共論。梵志自云：「我曾至池水上思惟，見有四種兵眾來入蓮華孔中。即自驚怪，不知我眼華、為實有是？向人說之，人皆不信。遂至佛所云所見如是。佛語：『此是實事，非為虛妄。阿須輪興四種兵與諸天鬪，阿須輪不如，退入此蓮華孔中自隱。』」此非思度所及，故曰世界不可思議。世界或云梵天所造、或云六天所造。梵志又云：「梵天誰造？」或云梵天有父、或云自造。言有父者，父即蓮華也。有云蓮華者何從出？曰憂陀延齊中出也。憂陀延從何出？曰從散嵯王出。又曰散嵯王出何姓？曰剎帝利種也。又曰梵天是婆羅門種，今言由剎帝利出？是何言歟？又曰劫燒時粗可得別。何以言之？曰劫燒時從地際已上，至十五天，蕩然焦盡。如似可知。然復有十六已上三十三天在，此間雖燒，他世界在。以此言之，復不可知。是為世界不可思議。

何謂眾生不可思議？或云劫燒後，水補火處，隨嵐吹造宮殿訖，下有地肥。光音天上諸天輩，遊戲至地，漸甞地肥，遂便身重不能復還。食多化為女。轉減至薄餅、粳米，失神足光明，還復為人。善行生天、惡行三塗，流轉五道無有常准。正使欲窮盡一人根本所由，尚不能知，況復一切眾生而可思度也。是為眾生不可思議也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂眾生不可思議？或云劫燒後，水補火處，隨嵐吹造宮殿訖，下有地肥。光音天上諸天輩，遊戲至地，漸甞地肥，遂便身重不能復還。食多化為女。轉減至薄餅、粳米，失神足光明，還復為人。善行生天、惡行三塗，流轉五道無有常准。正使欲窮盡一人根本所由，尚不能知，況復一切眾生而可思度也。是為眾生不可思議也。

何謂龍不可思議？凡興雲致雨者皆由於龍雨之，從龍眼耳鼻口出。為從身出耶？為從心出乎？依須彌山止有五種天亦能降雨。何以別龍雨、天雨？天雨者，細霧下者是；麁下是龍雨。何謂五種天？第一曲腳天、第二頂上天、第三放逸天、第四饒力天、第五四天王。阿須輪興兵上天鬪時，先與曲腳天鬪。得勝，然後次至頂上，次至放逸及與四天王乃至三十三天。下四天欲鬪時，以雨却敵，更無兵仗。有二種雨：有歡喜雨、有瞋恚雨。和調降雨是歡喜也，雷雹霹靂是瞋恚也。阿須輪亦降雨，天亦下雨，龍亦降雨。各各致雨，理不可定。故曰龍雨不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂龍不可思議？凡興雲致雨者皆由於龍雨之，從龍眼耳鼻口出。為從身出耶？為從心出乎？依須彌山止有五種天亦能降雨。何以別龍雨、天雨？天雨者，細霧下者是；麁下是龍雨。何謂五種天？第一曲腳天、第二頂上天、第三放逸天、第四饒力天、第五四天王。阿須輪興兵上天鬪時，先與曲腳天鬪。得勝，然後次至頂上，次至放逸及與四天王乃至三十三天。下四天欲鬪時，以雨却敵，更無兵仗。有二種雨：有歡喜雨、有瞋恚雨。和調降雨是歡喜也，雷雹霹靂是瞋恚也。阿須輪亦降雨，天亦下雨，龍亦降雨。各各致雨，理不可定。故曰龍雨不可思議。

佛不可思議者，昔時佛在靜室，諸梵天如恒邊沙來至佛所，欲知佛在何三昧，而不能知在何定中三昧。如是神足變現祕密之事，二乘所不能思議，豈況復凡庶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛不可思議者，昔時佛在靜室，諸梵天如恒邊沙來至佛所，欲知佛在何三昧，而不能知在何定中三昧。如是神足變現祕密之事，二乘所不能思議，豈況復凡庶。

阿難推先迦葉云：「耆年堪任為眾演法。所以然者，尊長舊學多識世尊所委，為將來眾生故，欲使正法久存於世，是以如來半坐相命。仁尊既是眾僧上座，又復智慧包博，唯垂慈愍時宣法寶。」外國師云：迦葉所以不說法者，於四辯中無有辭辯。又云：本是辟支佛，但以神足現化，初不演法。迦葉答讓，自云朽邁、情闇多忘。答曰：四諦真法豈可衰亡耶？喻如金剛不可虧損，生死四大乃有增減耳。薩婆多家又云：九種羅漢有退轉者，以幾事退？有四事：年在衰邁、疾病苦逼、好遠行遊、服藥不順。以此四事乃有誤忘耳。真諦妙慧豈可忘乎？迦葉勸阿難曰：「汝今年在盛時，加復有聞智等智，總持強記。佛每說經常囑累汝。以是故汝當宣布經法。」何以知阿難有等智？昔舍衛城東有尼拘類大樹，蔭五百乘車。城中有梵志，明於算術，於九十五種中最為第一。在此樹下與阿難相遇，謂阿難曰：「人云：『瞿曇弟子智慧第一。頗有此不？』」答曰：「所知少耳。」曰：「少欲問一事。此樹莖節枝葉凡有幾枚？」阿難舉頭視樹，便答之曰：「此樹莖節枝葉各有若干。」即便捨去。梵志在後思惟：「此沙門必不知數，其於見答乃爾。今當試之。」即處處取葉六十枚，藏之土中。阿難乞食還，復問曰：「我向忘數，更與我說。」阿難舉頭視之再遍，答曰：「此樹葉何以少耶？」又曰：「少幾枚？」答曰：「少六十枚。」梵志即叉手謝曰：「未曾有也。」又問曰：「君是羅漢耶？」答曰：「非也。」「是阿那含、斯陀含耶？」曰：「非也。」「是須陀洹耶？」曰：「何以問耶？」又曰：「有師耶？」答曰：「有。真淨王子出家得佛，即是我師。」心念曰：「此假師智，非己所知。」即隨至佛所，求為沙門，即得羅漢。以是知阿難有等智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難推先迦葉云：「耆年堪任為眾演法。所以然者，尊長舊學多識世尊所委，為將來眾生故，欲使正法久存於世，是以如來半坐相命。仁尊既是眾僧上座，又復智慧包博，唯垂慈愍時宣法寶。」外國師云：迦葉所以不說法者，於四辯中無有辭辯。又云：本是辟支佛，但以神足現化，初不演法。迦葉答讓，自云朽邁、情闇多忘。答曰：四諦真法豈可衰亡耶？喻如金剛不可虧損，生死四大乃有增減耳。薩婆多家又云：九種羅漢有退轉者，以幾事退？有四事：年在衰邁、疾病苦逼、好遠行遊、服藥不順。以此四事乃有誤忘耳。真諦妙慧豈可忘乎？迦葉勸阿難曰：「汝今年在盛時，加復有聞智等智，總持強記。佛每說經常囑累汝。以是故汝當宣布經法。」何以知阿難有等智？昔舍衛城東有尼拘類大樹，蔭五百乘車。城中有梵志，明於算術，於九十五種中最為第一。在此樹下與阿難相遇，謂阿難曰：「人云：『瞿曇弟子智慧第一。頗有此不？』」答曰：「所知少耳。」曰：「少欲問一事。此樹莖節枝葉凡有幾枚？」阿難舉頭視樹，便答之曰：「此樹莖節枝葉各有若干。」即便捨去。梵志在後思惟：「此沙門必不知數，其於見答乃爾。今當試之。」即處處取葉六十枚，藏之土中。阿難乞食還，復問曰：「我向忘數，更與我說。」阿難舉頭視之再遍，答曰：「此樹葉何以少耶？」又曰：「少幾枚？」答曰：「少六十枚。」梵志即叉手謝曰：「未曾有也。」又問曰：「君是羅漢耶？」答曰：「非也。」「是阿那含、斯陀含耶？」曰：「非也。」「是須陀洹耶？」曰：「何以問耶？」又曰：「有師耶？」答曰：「有。真淨王子出家得佛，即是我師。」心念曰：「此假師智，非己所知。」即隨至佛所，求為沙門，即得羅漢。以是知阿難有等智。

阿難所以推先迦葉者，既是上座又是所尊。昔五百世常為其父，宿識尊仰憑仗情深也。迦葉所以慇懃於阿難者，以其曩積厚緣遺恩末嗣，加復聞等智強記於眾為上。屬集遺典八萬莫先。二人相須，猶盲跛相賴也。互相為利。若二人卒遇千斤段金，正欲相并，力所不勝；正欲分割，不可加功。於是共議并勢持歸，遂得大用。可謂俱智，迦葉、阿難其喻如是。二人齊契，法寶長存。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難所以推先迦葉者，既是上座又是所尊。昔五百世常為其父，宿識尊仰憑仗情深也。迦葉所以慇懃於阿難者，以其曩積厚緣遺恩末嗣，加復聞等智強記於眾為上。屬集遺典八萬莫先。二人相須，猶盲跛相賴也。互相為利。若二人卒遇千斤段金，正欲相并，力所不勝；正欲分割，不可加功。於是共議并勢持歸，遂得大用。可謂俱智，迦葉、阿難其喻如是。二人齊契，法寶長存。

時阿難說經無量，誰能備具為一聚？(經無量者，十二部經浩漫甚多，適時而說不論次緒，或說一事也)乃云十事。或說十事乃論二事，或說三事乃說十一事，上下不次不得為一聚。或有說者，如來說法，或說教誡、或說斷結、或說生天人中。以是言之，復不得為一聚。阿難思惟，一便從一、二從二、三四五六乃至十，各令事類相著。或有說者理不可爾，按如佛語不可次比也。阿難復思惟：「經法浩大，當分作三聚。」阿難獨生此念，首陀會天密告阿難曰：「正當作三分耳。」即如天所告，判作三分：一分契經；二分毘尼；三分阿毘曇。契經者佛所說法。或為諸天帝王、或為外道異學，隨事分別，各得開解也。契者，猶線，連屬議理使成行法，故曰契也。毘尼者，禁律也。為二部僧說撿惡𣫍非，或二百五十、或五百事，引法防姦。猶王者祕藏，非外官所司，故曰內藏也。此戒律藏者亦如是，非沙彌、清信士女所可聞見，故曰律藏也。阿毘曇者，大法也。所以言大者，四諦大慧諸法牙旗，斷諸邪見無明洪癡，故曰大法也。亦名無比法。八智十慧無漏正見，越三界閡無與等者，故曰無比法也。迦旃延子撰集眾經，抄撮要慧呈佛印可，故名大法藏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿難說經無量，誰能備具為一聚？(經無量者，十二部經浩漫甚多，適時而說不論次緒，或說一事也)乃云十事。或說十事乃論二事，或說三事乃說十一事，上下不次不得為一聚。或有說者，如來說法，或說教誡、或說斷結、或說生天人中。以是言之，復不得為一聚。阿難思惟，一便從一、二從二、三四五六乃至十，各令事類相著。或有說者理不可爾，按如佛語不可次比也。阿難復思惟：「經法浩大，當分作三聚。」阿難獨生此念，首陀會天密告阿難曰：「正當作三分耳。」即如天所告，判作三分：一分契經；二分毘尼；三分阿毘曇。契經者佛所說法。或為諸天帝王、或為外道異學，隨事分別，各得開解也。契者，猶線，連屬議理使成行法，故曰契也。毘尼者，禁律也。為二部僧說撿惡𣫍非，或二百五十、或五百事，引法防姦。猶王者祕藏，非外官所司，故曰內藏也。此戒律藏者亦如是，非沙彌、清信士女所可聞見，故曰律藏也。阿毘曇者，大法也。所以言大者，四諦大慧諸法牙旗，斷諸邪見無明洪癡，故曰大法也。亦名無比法。八智十慧無漏正見，越三界閡無與等者，故曰無比法也。迦旃延子撰集眾經，抄撮要慧呈佛印可，故名大法藏也。

阿難復思惟：「此三藏義與三脫相應。何者？契經妙慧理與空合，毘尼制惡玄齊無相，大法正見迹同無願。」故曰三藏三脫冥迹玄會。阿難復思惟：「契經大本，義分四段。何者？文義混雜，宜當以事理相從、大小相次。第一增一，次名曰中，第三名長，第四名曰雜。以一為本，次至十，一二三隨事增上，故曰增一。中者，不大不小不長不短，事處中適，故曰中也。長者，說久遠事歷劫不絕本末源由，事經七佛、聖王七寶，故曰長也。雜者，諸經斷結，難誦難憶，事多雜碎憙令人忘，故曰雜也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復思惟：「此三藏義與三脫相應。何者？契經妙慧理與空合，毘尼制惡玄齊無相，大法正見迹同無願。」故曰三藏三脫冥迹玄會。阿難復思惟：「契經大本，義分四段。何者？文義混雜，宜當以事理相從、大小相次。第一增一，次名曰中，第三名長，第四名曰雜。以一為本，次至十，一二三隨事增上，故曰增一。中者，不大不小不長不短，事處中適，故曰中也。長者，說久遠事歷劫不絕本末源由，事經七佛、聖王七寶，故曰長也。雜者，諸經斷結，難誦難憶，事多雜碎憙令人忘，故曰雜也。」

阿難撰三藏訖，錄十經為一偈。所以爾者，為將來誦習者懼其忘誤，見名憶本思惟自寤，故以十經為一偈也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難撰三藏訖，錄十經為一偈。所以爾者，為將來誦習者懼其忘誤，見名憶本思惟自寤，故以十經為一偈也。

所謂雜藏者，非一人說，或佛所說、或弟子說、或諸天讚誦，或說宿緣三阿僧祇菩薩所生，文義非一多於三藏，故曰雜藏也。佛在世時，阿闍世王問佛菩薩行事。如來具為說法。設王問佛：「何謂為法？」答：「法即菩薩藏也。諸方等正經，皆是菩薩藏中事。」先佛在時已名大士藏。阿難所撰者，即今四藏是也。合而言之，為五藏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂雜藏者，非一人說，或佛所說、或弟子說、或諸天讚誦，或說宿緣三阿僧祇菩薩所生，文義非一多於三藏，故曰雜藏也。佛在世時，阿闍世王問佛菩薩行事。如來具為說法。設王問佛：「何謂為法？」答：「法即菩薩藏也。諸方等正經，皆是菩薩藏中事。」先佛在時已名大士藏。阿難所撰者，即今四藏是也。合而言之，為五藏也。

或有一法義，亦深難持難誦不可憶(一法者即空法也，無形無像不可護持)，寂無聲響、無心無念泊然無想，最第一空，義無二故。無容可測，故曰難持；無言可詶，故曰難誦；無意可思，故言叵憶也。所謂深義，其事如此。又復一法者，眾數之本。一者數之始，十者數之終。終於十，復從一起。正至千萬，常始於一。如是諸一不可窮盡。諸經之中，或一義一法一行一事各各相從，不失其緒也，故曰一一相從不失緒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有一法義，亦深難持難誦不可憶(一法者即空法也，無形無像不可護持)，寂無聲響、無心無念泊然無想，最第一空，義無二故。無容可測，故曰難持；無言可詶，故曰難誦；無意可思，故言叵憶也。所謂深義，其事如此。又復一法者，眾數之本。一者數之始，十者數之終。終於十，復從一起。正至千萬，常始於一。如是諸一不可窮盡。諸經之中，或一義一法一行一事各各相從，不失其緒也，故曰一一相從不失緒也。

二法就二者，或云善惡、或云止觀、或云名色。止者虛也，觀者實也。止者三昧定，泊然滅想冥爾亡懷，故曰虛也。觀所以言實，以其分別有行，是非好惡識別明了意不惑亂，故曰實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二法就二者，或云善惡、或云止觀、或云名色。止者虛也，觀者實也。止者三昧定，泊然滅想冥爾亡懷，故曰虛也。觀所以言實，以其分別有行，是非好惡識別明了意不惑亂，故曰實也。

三法就三，三者布施也、功德也、思惟也。此三行世俗生天法，三脫門行至涅槃法也。諸有三法，三行、三福、三分法身，三三相從，喻如連珠也。四法就四，五亦然。五法次六，六次七，八法義廣，九次第十。法從十至十一，如是諸數皆同二三事類相從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三法就三，三者布施也、功德也、思惟也。此三行世俗生天法，三脫門行至涅槃法也。諸有三法，三行、三福、三分法身，三三相從，喻如連珠也。四法就四，五亦然。五法次六，六次七，八法義廣，九次第十。法從十至十一，如是諸數皆同二三事類相從。

阿難即時昇于座。座者，師子座也。經所以喻師子座者，師子獸中之王，常居高地不處卑下，故喻高座也。又取其無畏，阿難無量博聞，於聲聞中獨步無畏，故曰無畏座也(阿難昇高座如此也)。彌勒稱善快哉說。(彌勒所以下者，懼阿難合菩薩法在三藏，大小不別也)鍮金同貫。是以慇懃，勸請分部。昔大天聖王具四梵堂，展轉相紹，乃至八萬四千王皆有梵堂。唯大天一人是大士，其餘皆是小節。以是言之，大乘難辯多趣聲聞。彌勒亦知阿難部分三藏，然猶懼後學專習空法斷結取證，是以顯揚大乘，分為別藏。故說六度諸行，大士目要也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難即時昇于座。座者，師子座也。經所以喻師子座者，師子獸中之王，常居高地不處卑下，故喻高座也。又取其無畏，阿難無量博聞，於聲聞中獨步無畏，故曰無畏座也(阿難昇高座如此也)。彌勒稱善快哉說。(彌勒所以下者，懼阿難合菩薩法在三藏，大小不別也)鍮金同貫。是以慇懃，勸請分部。昔大天聖王具四梵堂，展轉相紹，乃至八萬四千王皆有梵堂。唯大天一人是大士，其餘皆是小節。以是言之，大乘難辯多趣聲聞。彌勒亦知阿難部分三藏，然猶懼後學專習空法斷結取證，是以顯揚大乘，分為別藏。故說六度諸行，大士目要也。

云施有二種：有信施、有恐怖施。立根得忍，則曰信施。威力逼迫不由本心，則名恐怖施。信則成度，畏則求福，道俗之殊不待言而自別也。其人云：頭目施者，七住已上；財物施者，六住已下。從此退者，不墮生死，要至涅槃耳。何以明之？大品本無說，中云六十菩薩得羅漢道，此其事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云施有二種：有信施、有恐怖施。立根得忍，則曰信施。威力逼迫不由本心，則名恐怖施。信則成度，畏則求福，道俗之殊不待言而自別也。其人云：頭目施者，七住已上；財物施者，六住已下。從此退者，不墮生死，要至涅槃耳。何以明之？大品本無說，中云六十菩薩得羅漢道，此其事。

戒如金剛者，大乘戒也。戒如坏瓶者，小乘戒。何者？金剛者不可沮壞。昔者菩薩比丘端正無比，出行乞食，路遇一端正女人。女視菩薩便起欲意，願為夫婦。覆自思惟：「此同叵得。但共坐者，我便發無上意。」菩薩知女心，便前共坐。有頃便前牽之，比丘默然不答。復重近之，如故寂然。比丘即與說空法：「眼本從何來？去至何所？欲言從父母來耶？未會之時亦無此眼。至後壞時，復到何所？以是言之，眼無所有。五情亦然。」豁然解空，得須陀洹。應與說有乃更說空，菩薩法當入有而說空，是以不全本意。阿難時見此比丘與女坐，犯比丘儀。即還白佛：「向見比丘與女人共坐。」佛以先知便默然。比丘知阿難白世尊，曰：「念我正不往，恐誹謗者墮罪。」正欲現變，佛所不許，直飛至佛所。佛語阿難：「向所見犯律比丘者，今此飛來比丘是。汝頗見犯欲人能飛不也？此比丘向者與女人共坐，時以女人心念：『是比丘與我共坐者，我當發無上意。』此比丘知女人意，便與共坐。即與說空法，分別眼空，五情亦爾。女即恐畏，便得道迹。以其恐懼心生，畏生死故得小乘。若此比丘向者與說有行者，還成本心。」以此事知，是菩薩未成不退，於觀人心未盡善也，所謂金剛戒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒如金剛者，大乘戒也。戒如坏瓶者，小乘戒。何者？金剛者不可沮壞。昔者菩薩比丘端正無比，出行乞食，路遇一端正女人。女視菩薩便起欲意，願為夫婦。覆自思惟：「此同叵得。但共坐者，我便發無上意。」菩薩知女心，便前共坐。有頃便前牽之，比丘默然不答。復重近之，如故寂然。比丘即與說空法：「眼本從何來？去至何所？欲言從父母來耶？未會之時亦無此眼。至後壞時，復到何所？以是言之，眼無所有。五情亦然。」豁然解空，得須陀洹。應與說有乃更說空，菩薩法當入有而說空，是以不全本意。阿難時見此比丘與女坐，犯比丘儀。即還白佛：「向見比丘與女人共坐。」佛以先知便默然。比丘知阿難白世尊，曰：「念我正不往，恐誹謗者墮罪。」正欲現變，佛所不許，直飛至佛所。佛語阿難：「向所見犯律比丘者，今此飛來比丘是。汝頗見犯欲人能飛不也？此比丘向者與女人共坐，時以女人心念：『是比丘與我共坐者，我當發無上意。』此比丘知女人意，便與共坐。即與說空法，分別眼空，五情亦爾。女即恐畏，便得道迹。以其恐懼心生，畏生死故得小乘。若此比丘向者與說有行者，還成本心。」以此事知，是菩薩未成不退，於觀人心未盡善也，所謂金剛戒也。

所謂忍度者，見罵見毀默受不報。菩薩行忍，常以慈等等於彼我。彼我既齊，怨親不二。故經曰：「小乘之慈慈猶肌膚，大士之慈徹於骨髓。」何以明之？若人割截菩薩手足，變成為乳者，即是慈證也。羼提比丘便是其事也。喻若母人生子，便有乳出。此慈念所感，自然變成也。大士如是入慈三昧，故能感乳也。行慈之至，雖執弓矢，眾生反來附己。慈之不徹，雖不執杖，見皆捨走。以是證故，大小之殊有自來矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂忍度者，見罵見毀默受不報。菩薩行忍，常以慈等等於彼我。彼我既齊，怨親不二。故經曰：「小乘之慈慈猶肌膚，大士之慈徹於骨髓。」何以明之？若人割截菩薩手足，變成為乳者，即是慈證也。羼提比丘便是其事也。喻若母人生子，便有乳出。此慈念所感，自然變成也。大士如是入慈三昧，故能感乳也。行慈之至，雖執弓矢，眾生反來附己。慈之不徹，雖不執杖，見皆捨走。以是證故，大小之殊有自來矣。

作善惡行者，謂精進作諸善功德。惡行者，猶昔火鬘童子誹迦葉佛言：「禿頭沙門何有道？道難得，能得道也？」由是後受六年勤苦方乃得道。遺法之中，諸比丘常諍，此猶口不可言而言報也。六年苦行者，不可行而行報也。是為菩薩身口惡行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作善惡行者，謂精進作諸善功德。惡行者，猶昔火鬘童子誹迦葉佛言：「禿頭沙門何有道？道難得，能得道也？」由是後受六年勤苦方乃得道。遺法之中，諸比丘常諍，此猶口不可言而言報也。六年苦行者，不可行而行報也。是為菩薩身口惡行也。

禪定入寂，泊然不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定入寂，泊然不動。

智慧知塵數及江河沙數，億載不可計，慧明所了不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧知塵數及江河沙數，億載不可計，慧明所了不可窮盡。

此六度無極事盡在菩薩藏，不應與三藏合。阿難欲使大小殊因緣，彼不相知。其理自空，難可明了。大士疑空者，不取證故，云狐疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此六度無極事盡在菩薩藏，不應與三藏合。阿難欲使大小殊因緣，彼不相知。其理自空，難可明了。大士疑空者，不取證故，云狐疑也。