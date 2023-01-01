四阿鋡暮抄序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四阿鋡暮抄序

阿鋡暮者，秦言趣無也。阿難既出十二部經，又採撮其要逕至道法為四阿鋡暮，與阿毘曇及律並為三藏焉。身獨學士以為至德未墜於地也。有阿羅漢，名婆素跋陀，抄其膏腴以為一部，九品、四十六葉，斥重去複、文約義豐，真可謂經之瓔鬘也。百行美妙，辯是與非，莫不悉載也。優奧深富，行之能事畢矣。有外國沙門，字因提麗，先齎詣前部國，祕之佩身，不以示人。其王彌第，求得諷之，遂得布此。余以壬午之歲八月，東省先師寺廟於鄴寺，令鳩摩羅佛提執梵，佛念、佛護為譯，僧導、曇究、僧叡筆受，至冬十一月乃訖。此歲夏出阿毘曇，冬出此經，一年之中具三藏也，深以自幸。但恨八九之年始遇斯經，恐韋編未絕不終其業耳。若加數年，將無大過也。近勅譯人，直令轉梵為秦，解方言而已，經之文質所不敢易也。又有懸數懸事，皆訪其人為注其下。時復以意消息者，為其章。章注修妬路者，其人注解引經本也。其有直言修妬路者，引經證，非注解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿鋡暮者，秦言趣無也。阿難既出十二部經，又採撮其要逕至道法為四阿鋡暮，與阿毘曇及律並為三藏焉。身獨學士以為至德未墜於地也。有阿羅漢，名婆素跋陀，抄其膏腴以為一部，九品、四十六葉，斥重去複、文約義豐，真可謂經之瓔鬘也。百行美妙，辯是與非，莫不悉載也。優奧深富，行之能事畢矣。有外國沙門，字因提麗，先齎詣前部國，祕之佩身，不以示人。其王彌第，求得諷之，遂得布此。余以壬午之歲八月，東省先師寺廟於鄴寺，令鳩摩羅佛提執梵，佛念、佛護為譯，僧導、曇究、僧叡筆受，至冬十一月乃訖。此歲夏出阿毘曇，冬出此經，一年之中具三藏也，深以自幸。但恨八九之年始遇斯經，恐韋編未絕不終其業耳。若加數年，將無大過也。近勅譯人，直令轉梵為秦，解方言而已，經之文質所不敢易也。又有懸數懸事，皆訪其人為注其下。時復以意消息者，為其章。章注修妬路者，其人注解引經本也。其有直言修妬路者，引經證，非注解也。

四阿鋡暮抄解第一(此土篇目題皆在首，是故道安為斯題)卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四阿鋡暮抄解第一(此土篇目題皆在首，是故道安為斯題)卷上

阿羅漢婆素跋陀撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢婆素跋陀撰

符秦西域三藏鳩摩羅佛提等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 符秦西域三藏鳩摩羅佛提等譯

阿鋡暮(秦言趣無)前禮善逝、法眾、壞有眾(禮三尊眾能除結也)。當說所欲，略速義說，是故三法當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿鋡暮(秦言趣無)前禮善逝、法眾、壞有眾(禮三尊眾能除結也)。當說所欲，略速義說，是故三法當說。

弟子問：說是有三法，說是三法何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子問：說是有三法，說是三法何義？

師答：法依三門(面也向也)結句。是次第作，是故三法想識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師答：法依三門(面也向也)結句。是次第作，是故三法想識。

問：三法次第何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：三法次第何義？

答：大佛經章繫無數相，婬恚懷味精進因緣食持(味，恚也著也，進行繫之，故曰持也。食，味也)眾生少智求聖諦，是輩想當知義、疾知義，三法方便想，分別是次第。一切是世間所有想、隨所欲想等結，是故想知義三法作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：大佛經章繫無數相，婬恚懷味精進因緣食持(味，恚也著也，進行繫之，故曰持也。食，味也)眾生少智求聖諦，是輩想當知義、疾知義，三法方便想，分別是次第。一切是世間所有想、隨所欲想等結，是故想知義三法作。

問：是方便相應說三法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是方便相應說三法。

答：功德、惡、依覺解脫(修妬路功德一、惡二、依三)。功德、惡、依覺解脫，有是句義是根句，是三各各三度、三分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：功德、惡、依覺解脫(修妬路功德一、惡二、依三)。功德、惡、依覺解脫，有是句義是根句，是三各各三度、三分。

問：有三分句，初思惟解脫說。何義是解脫？彼解脫功德、惡、依覺相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：有三分句，初思惟解脫說。何義是解脫？彼解脫功德、惡、依覺相應。

答：已入不為說是解脫。世間等生至虫蟻，虫蟻亦求樂，等生謂見食而趣解脫。樂痛一義，世間少樂相應、樂因緣，不知如樂、道樂、涅槃樂無病等生也。以道樂有不知，是所欲。若所欲，不是為說。已入道不為說，如小兒問何者眼？即自知眼處。是自知，是不為說。如是樂世間所欲，是道所欲，是故說道義作無惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：已入不為說是解脫。世間等生至虫蟻，虫蟻亦求樂，等生謂見食而趣解脫。樂痛一義，世間少樂相應、樂因緣，不知如樂、道樂、涅槃樂無病等生也。以道樂有不知，是所欲。若所欲，不是為說。已入道不為說，如小兒問何者眼？即自知眼處。是自知，是不為說。如是樂世間所欲，是道所欲，是故說道義作無惡。

問：是何功德覺樂解脫有？若爾者，不可見金見為富也。有病不可言聞，是故不覺解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何功德覺樂解脫有？若爾者，不可見金見為富也。有病不可言聞，是故不覺解脫。

答：中間如明燈入壞闇有，不是明燈後有闇。是智生解脫者，智覺一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：中間如明燈入壞闇有，不是明燈後有闇。是智生解脫者，智覺一義。

問：是何法功德，名為眾生深癡。為色味香？為受、不受、已受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何法功德，名為眾生深癡。為色味香？為受、不受、已受？

答：或隨想外，經說是功德：福德、根、無惡(修妬路三句：福也、根也、無惡也)。福德、根、無惡，是三功德清淨法果，我功德想，是一切三皆入，是當略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：或隨想外，經說是功德：福德、根、無惡(修妬路三句：福也、根也、無惡也)。福德、根、無惡，是三功德清淨法果，我功德想，是一切三皆入，是當略說。

問：已說是福德根。無惡是何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已說是福德根。無惡是何法？

答：福德：施、戒、分別(修妬路)。復復善事(復復猶恒恒也)，復簁人惡，是故福(簁猶盧也)。是三行：施、戒、分別，如是先師說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：福德：施、戒、分別(修妬路)。復復善事(復復猶恒恒也)，復簁人惡，是故福(簁猶盧也)。是三行：施、戒、分別，如是先師說：

「常能作福，德所行施(八字也)。眾生之命，命速乎馳(八字也)。若簁消惡，作行之數(八字也)。是故福德，如斯說喻(八字也。名首盧。首盧，三十二字偈也)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常能作福，德所行施(八字也)。眾生之命，命速乎馳(八字也)。若簁消惡，作行之數(八字也)。是故福德，如斯說喻(八字也。名首盧。首盧，三十二字偈也)。」

問：已說福德：施、戒、分別。是何施名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已說福德：施、戒、分別。是何施名？

答：己身、他受自財、施念俱去所更施，是三行施：法、食、無畏(修妬路)。法施、食施、無畏施，是三說施也。是法施，世間出世間章說是法施。無畏施，八行、三歸命去、五戒。世尊說：「歸佛去，無量眾生無畏、無妬、無恚、無殺。餘者如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：己身、他受自財、施念俱去所更施，是三行施：法、食、無畏(修妬路)。法施、食施、無畏施，是三說施也。是法施，世間出世間章說是法施。無畏施，八行、三歸命去、五戒。世尊說：「歸佛去，無量眾生無畏、無妬、無恚、無殺。餘者如是。」

問：若歸去，見有殺虫，何法無畏護？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若歸去，見有殺虫，何法無畏護？

答：我不說一切眾生，以邪見癡殺虫，作他財惡，作是三歸去。不有世間等見得若歸去，無世間等見是不歸去。是故無量吉。食施，名食為首。種種他施，與塔為首(種種象)、香為首(種種供也)。己身受(二受，己與他也)、或二受。是故二功德具足大果報。是施淨如是，我先師言：根財作、有或念或二作、有或義作世間吉，是方便淨，施少有大果。有因緣淨，少俱功德得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：我不說一切眾生，以邪見癡殺虫，作他財惡，作是三歸去。不有世間等見得若歸去，無世間等見是不歸去。是故無量吉。食施，名食為首。種種他施，與塔為首(種種象)、香為首(種種供也)。己身受(二受，己與他也)、或二受。是故二功德具足大果報。是施淨如是，我先師言：根財作、有或念或二作、有或義作世間吉，是方便淨，施少有大果。有因緣淨，少俱功德得。

問：是戒何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是戒何法？

答：戒身口：他受、不壞他、壞增(修妬路)。戒名三相應，相應身口俱起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：戒身口：他受、不壞他、壞增(修妬路)。戒名三相應，相應身口俱起。

問：何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何法？

答：他受、他不受、增是。他受名己飢羸，自知不嬈他受。眾生自知眾生不嬈(解不殺也)如是，他財他婦不染取如是(雖言受亦不受耳，直分身口不受也)。不他受，妄言、兩舌、麁言、不要言，不著他受。若七枝不嬈他受，種種貧窮為力助他受二共想。福增續如從今，如殺生不作發意，中間增多相應。如出財得報意，善生覺受。如種穀，枝葉增至得果。如是連續至睡眠增多，是故增是戒(夢不失也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：他受、他不受、增是。他受名己飢羸，自知不嬈他受。眾生自知眾生不嬈(解不殺也)如是，他財他婦不染取如是(雖言受亦不受耳，直分身口不受也)。不他受，妄言、兩舌、麁言、不要言，不著他受。若七枝不嬈他受，種種貧窮為力助他受二共想。福增續如從今，如殺生不作發意，中間增多相應。如出財得報意，善生覺受。如種穀，枝葉增至得果。如是連續至睡眠增多，是故增是戒(夢不失也)。

問：是分別何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是分別何法？

答：分別禪無量無色(修妬路)。分別是善行，是故分別。如麻油花合，行分別。如王求，如等求王果，得有是求行。淨果相應，有分別。是禪思惟義是四行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：分別禪無量無色(修妬路)。分別是善行，是故分別。如麻油花合，行分別。如王求，如等求王果，得有是求行。淨果相應，有分別。是禪思惟義是四行。

問：是何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何法？

答：禪，婬行愛樂痛苦痛止(修妬路)。是四禪，初婬不善行止，善因緣繫意住，離婬說。二自行說，自行自覺少，鈴聲欲止，是故無行(譬三定也鈴，餘音自行止，喻也)是自行止婬，前已說也。愛止三愛意歡喜如泉踊躍，是無(三禪無)婬行止、增止、苦痛樂痛止，樂痛樂身意無逼(樂痛止也)苦。外是彼無婬行愛，樂痛苦痛止，是四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：禪，婬行愛樂痛苦痛止(修妬路)。是四禪，初婬不善行止，善因緣繫意住，離婬說。二自行說，自行自覺少，鈴聲欲止，是故無行(譬三定也鈴，餘音自行止，喻也)是自行止婬，前已說也。愛止三愛意歡喜如泉踊躍，是無(三禪無)婬行止、增止、苦痛樂痛止，樂痛樂身意無逼(樂痛止也)苦。外是彼無婬行愛，樂痛苦痛止，是四禪。

問：是為無量何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是為無量何法？

答：無量者，慈悲喜護(修妬路)，是四無量想。眾生無量、彼受因緣是無量、不是善能量，是故無量。是慈，名一切眾生愛，謂意行一切眾生，敏是身，念是慈等已。悲，苦惱眾生愛、自身愛。喜，樂念眾生，共繫喜。護，無所作，眾生他非法忍。若是眾生作是相違見因緣，是故過忍護。已說無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無量者，慈悲喜護(修妬路)，是四無量想。眾生無量、彼受因緣是無量、不是善能量，是故無量。是慈，名一切眾生愛，謂意行一切眾生，敏是身，念是慈等已。悲，苦惱眾生愛、自身愛。喜，樂念眾生，共繫喜。護，無所作，眾生他非法忍。若是眾生作是相違見因緣，是故過忍護。已說無量。

問：何法無色？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何法無色？

答：無色，虛空、識、無所有、有想無想處(修妬路)。處者依義也。眾生是四分處，空色助、色惡見助，是故意無染。虛空因緣，意一定虛空，共繫想彼虛空處。如何故虛空依？為有識。是故識因緣行識處，是亦依。無依解脫，謂無所作，是無所有處想。見惡相滅、見恐，一意有想無想處，是無色界。觀空已說，已說無色分別說。是一切福德說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無色，虛空、識、無所有、有想無想處(修妬路)。處者依義也。眾生是四分處，空色助、色惡見助，是故意無染。虛空因緣，意一定虛空，共繫想彼虛空處。如何故虛空依？為有識。是故識因緣行識處，是亦依。無依解脫，謂無所作，是無所有處想。見惡相滅、見恐，一意有想無想處，是無色界。觀空已說，已說無色分別說。是一切福德說。

問：是根何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是根何法？

答：根無慳、無恚、無癡(修妬路)。無慳、無恚、無癡，是三事根相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：根無慳、無恚、無癡(修妬路)。無慳、無恚、無癡，是三事根相。

問：是誰根？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是誰根？

答：非前功德說也。是故一切解脫入法。是根如相應說，當使相應：一大、二相應(癡大恚慳入)。如無慳施、無恚戒、無癡分別。復無慳食施、無恚無恐施、無癡法施。復無慳無嬈他、無恚不嬈他、無癡增益，如是三戒。復無慳禪根、無恚無量、無癡無色，如是三分別。復無慳聖事、無恚忍、無癡聞，如是無惡根。如是一切善行根。如是無慳名所作行念不取無所為、無恚名恚滅助、無癡名無明無智滅助。是故根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：非前功德說也。是故一切解脫入法。是根如相應說，當使相應：一大、二相應(癡大恚慳入)。如無慳施、無恚戒、無癡分別。復無慳食施、無恚無恐施、無癡法施。復無慳無嬈他、無恚不嬈他、無癡增益，如是三戒。復無慳禪根、無恚無量、無癡無色，如是三分別。復無慳聖事、無恚忍、無癡聞，如是無惡根。如是一切善行根。如是無慳名所作行念不取無所為、無恚名恚滅助、無癡名無明無智滅助。是故根。

問：是無惡何法說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是無惡何法說？

答：無惡：忍、聞、聖分(修妬路)。忍、聞、聖分，是三無惡說。無惡俗數義，隨想所作，或不恐畏惡。世尊已說無惡極行者言：「是忍苦增，惡力自下無恚忍。」(修妬路)忍苦增力，惡力加數苦，增力無惡，惡力自下(下欣也)。厭苦是忍義。增力加無惡，不增力能，不能為說(心如死灰，惡聲不出)。唯當恐畏眾生惡發，謂增無惡是忍。小人來力加自下，足能報而不報是。自下是眾生過，行過當忍，是義當說。苦寒暑飢、渴風煖起(修妬路)。苦名如增事。是二事起身惱不無意眾生，惡眾生因緣惡說。是故二依(外內)謂逼身，是當忍。是忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無惡：忍、聞、聖分(修妬路)。忍、聞、聖分，是三無惡說。無惡俗數義，隨想所作，或不恐畏惡。世尊已說無惡極行者言：「是忍苦增，惡力自下無恚忍。」(修妬路)忍苦增力，惡力加數苦，增力無惡，惡力自下(下欣也)。厭苦是忍義。增力加無惡，不增力能，不能為說(心如死灰，惡聲不出)。唯當恐畏眾生惡發，謂增無惡是忍。小人來力加自下，足能報而不報是。自下是眾生過，行過當忍，是義當說。苦寒暑飢、渴風煖起(修妬路)。苦名如增事。是二事起身惱不無意眾生，惡眾生因緣惡說。是故二依(外內)謂逼身，是當忍。是忍。

問：已說忍。云何聞？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已說忍。云何聞？

答：聞修妬路(舉四阿鋡所出十二首也)、阿毘曇、鼻奈耶(修妬路三藏也)。聞名謂婬恚癡盡。等有是聞，餘者非聞。是三藏：修妬路、阿毘曇、鼻奈耶。是修妬路名謂一切智說、佛所可者，著斷現、四聖諦現，明無內無外解脫。阿毘曇名謂修妬路所有顯示相應章。鼻奈耶(律也，秦言志真也)名無行無命清淨說。是三行，聞是增，貪婬止鼻奈耶、恚止阿毘曇。阿毘曇行，所作覺說，是故恚薄。恚起犯戒枝，地獄。有癡止(修妬路)因緣。說是一切聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：聞修妬路(舉四阿鋡所出十二首也)、阿毘曇、鼻奈耶(修妬路三藏也)。聞名謂婬恚癡盡。等有是聞，餘者非聞。是三藏：修妬路、阿毘曇、鼻奈耶。是修妬路名謂一切智說、佛所可者，著斷現、四聖諦現，明無內無外解脫。阿毘曇名謂修妬路所有顯示相應章。鼻奈耶(律也，秦言志真也)名無行無命清淨說。是三行，聞是增，貪婬止鼻奈耶、恚止阿毘曇。阿毘曇行，所作覺說，是故恚薄。恚起犯戒枝，地獄。有癡止(修妬路)因緣。說是一切聞。

問：云何聖分？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何聖分？

答：聖分，等善知識、思惟、得(修妬路)。等善知識、等思惟、等得，是三聖分。聖分，無敢說惡義。是善知識所欲助、善、力，師弟子伴(修妬路)謂所欲助、善、力謂彼善知識、彼三師弟子伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：聖分，等善知識、思惟、得(修妬路)。等善知識、等思惟、等得，是三聖分。聖分，無敢說惡義。是善知識所欲助、善、力，師弟子伴(修妬路)謂所欲助、善、力謂彼善知識、彼三師弟子伴。

問：云何助師？云何善弟子？云何力伴？如數說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何助師？云何善弟子？云何力伴？如數說。

答：如是說已知差別。助、善、力是善知識相。彼師弟子伴知說是增助善，二有是枝。彼或相助不善、助覺不力說，如父無足、年高父子。或有力不善，念欲助善、不助不善處(助不助二也)，如末迦蘭富蘭(六師之二)。或欲無助善力，如一切明知醫，前有怨，知病不救。若是三相等具，是善知識。或師過、或弟子過、或伴過，是故三相相應是善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如是說已知差別。助、善、力是善知識相。彼師弟子伴知說是增助善，二有是枝。彼或相助不善、助覺不力說，如父無足、年高父子。或有力不善，念欲助善、不助不善處(助不助二也)，如末迦蘭富蘭(六師之二)。或欲無助善力，如一切明知醫，前有怨，知病不救。若是三相等具，是善知識。或師過、或弟子過、或伴過，是故三相相應是善知識。

問：是何法思惟？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何法思惟？

答：思惟：息、覺精進、護想所行(修妬路)。息覺、精進、護想以為面，是無作。彼息名意亂，定彼相像。覺精進，意懈怠念，教不亂。護等得等相應。如御車馬，遲則策之，牛奔則抑之。等行是護，當如是觀意，無量內入一護一，皆有緣眾生前相應，是意等得護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：思惟：息、覺精進、護想所行(修妬路)。息覺、精進、護想以為面，是無作。彼息名意亂，定彼相像。覺精進，意懈怠念，教不亂。護等得等相應。如御車馬，遲則策之，牛奔則抑之。等行是護，當如是觀意，無量內入一護一，皆有緣眾生前相應，是意等得護。

問：何所說，若護之意即奔則抑之、若意遲則策之等得護？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何所說，若護之意即奔則抑之、若意遲則策之等得護？

答：我前不說是等思惟耶！如等思惟，如恐怖時相應行數；若異者，無等思惟也。是故思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：我前不說是等思惟耶！如等思惟，如恐怖時相應行數；若異者，無等思惟也。是故思惟。

問：是得云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是得云何？

答：得等具方便果(修妬路)。方便定入無外供養，是相應入等具方便果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：得等具方便果(修妬路)。方便定入無外供養，是相應入等具方便果。

問：何誰等具？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何誰等具？

答：如說解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如說解脫。

問：是何等具名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何等具名？

答：等具：等書(等者書文字曰等也。沙門具十二法為等具也)、根斷、近禪(修妬路)。等聚是善行，是故等具，如種等具。種等具是枝義。是等具三行：等書、根斷、近禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：等具：等書(等者書文字曰等也。沙門具十二法為等具也)、根斷、近禪(修妬路)。等聚是善行，是故等具，如種等具。種等具是枝義。是等具三行：等書、根斷、近禪。

問：彼等書名何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：彼等書名何法？

答：等書，五納阿練茹比丘行(修妬路)，具足等書等書。等書增是義。二象作：工師能畫；彼巧匠作鑿刻石木、削治作像。書作經作畫作，彼像二行作：巧師所作能耐風雨；彼雖好不能耐。如是二人：道人、白衣。彼道人，念棄親屬、所作棄，如巧師也。彼白衣，妻子奴婢，如畫師所作。彼白衣展轉愛樂，彼愛別離憂喜恐鬪諍為首，非法而破壞，作經像無堅、有非道人。世尊說：「如孔雀、好青項鳥，飛行不如野鴈步。如是白衣不似比丘。」牟尼(亦比丘也)坐空野禪，是書也。五納阿練若作比丘行，是三頭陀功德十二根有，是餘九眷屬，各當別說。世尊酸陀梨所將難陀為說三功德：「何時卿難陀！得見汝(八字)無事而麁服衣納五(八字)；彼信施之而無所染(八字)；遠婬欲行能離其嶮。」(八字，首盧)是故知根有是三功德及餘四利。起衣、乞食、床臥有利。彼衣利，持五納為說。乞食利，教乞利、床臥利，為說阿練行。是功德具壞有利等書。或二行入：貢高入、自歎入。彼衣、乞食、床臥利也。入貢高是三功德息，一助止去貢高是得樂，為說頭陀功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：等書，五納阿練茹比丘行(修妬路)，具足等書等書。等書增是義。二象作：工師能畫；彼巧匠作鑿刻石木、削治作像。書作經作畫作，彼像二行作：巧師所作能耐風雨；彼雖好不能耐。如是二人：道人、白衣。彼道人，念棄親屬、所作棄，如巧師也。彼白衣，妻子奴婢，如畫師所作。彼白衣展轉愛樂，彼愛別離憂喜恐鬪諍為首，非法而破壞，作經像無堅、有非道人。世尊說：「如孔雀、好青項鳥，飛行不如野鴈步。如是白衣不似比丘。」牟尼(亦比丘也)坐空野禪，是書也。五納阿練若作比丘行，是三頭陀功德十二根有，是餘九眷屬，各當別說。世尊酸陀梨所將難陀為說三功德：「何時卿難陀！得見汝(八字)無事而麁服衣納五(八字)；彼信施之而無所染(八字)；遠婬欲行能離其嶮。」(八字，首盧)是故知根有是三功德及餘四利。起衣、乞食、床臥有利。彼衣利，持五納為說。乞食利，教乞利、床臥利，為說阿練行。是功德具壞有利等書。或二行入：貢高入、自歎入。彼衣、乞食、床臥利也。入貢高是三功德息，一助止去貢高是得樂，為說頭陀功德。

問：云何五納？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何五納？

答：五納，三衣、取、得(不擇好惡也。修妬路)。五納，彼常住，是故五納。五納分是五納。彼五納三枝具足滿。有三衣為面首，是修妬路義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：五納，三衣、取、得(不擇好惡也。修妬路)。五納，彼常住，是故五納。五納分是五納。彼五納三枝具足滿。有三衣為面首，是修妬路義。

問：若五納三事、九頭陀功德，有如是等(修妬路)相違。彼丘塚道路弊壞衣被，得著被三衣：僧伽梨、欝怛羅僧、安陀羅婆㗫。彼或有我持三衣，最好利壞。即由利便亂。若不多最好，求二利：最利多利。如或有人求最好女人二、不求好千。如是多利。持三衣止最好利生。是世尊：「我持三衣，一一割截持。六衣：劫貝、四𪃆(葛也，青搆反)、系布、傍渠(麻布)、阿鞞駏(榜也)、蒖麻(𦳖布，庫打反)。是輩六，遇得便著，割碎持。」是故義不最好，作不得惡，是名無好。彼如是三衣持，名不求好。若眾許、若白衣許床臥坐，見餘好而坐(二皆得坐也)彼。如遇得作說。如坐好因緣，得是當坐。若上座命，是隨遇。如是具足滿五納。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若五納三事、九頭陀功德，有如是等(修妬路)相違。彼丘塚道路弊壞衣被，得著被三衣：僧伽梨、欝怛羅僧、安陀羅婆㗫。彼或有我持三衣，最好利壞。即由利便亂。若不多最好，求二利：最利多利。如或有人求最好女人二、不求好千。如是多利。持三衣止最好利生。是世尊：「我持三衣，一一割截持。六衣：劫貝、四𪃆(葛也，青搆反)、系布、傍渠(麻布)、阿鞞駏(榜也)、蒖麻(𦳖布，庫打反)。是輩六，遇得便著，割碎持。」是故義不最好，作不得惡，是名無好。彼如是三衣持，名不求好。若眾許、若白衣許床臥坐，見餘好而坐(二皆得坐也)彼。如遇得作說。如坐好因緣，得是當坐。若上座命，是隨遇。如是具足滿五納。

問：是阿練茹何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是阿練茹何法？

答：阿練者，坐樹下、露坐、常坐常住(修妬路)。我常當坐樹下、我常當露坐、我常當坐(三坐也)，是阿練茹具足，滿阿練茹行，是故阿練茹。阿練茹分，是故阿練茹。是四床臥利，助彼喜信作講堂，柔軟褥作樂想知，為分別說。世尊：「我是不相像，棄家他舍著；棄講堂上，取阿練若行。」如是阿練若行。作屈坻(今欝反，容身禪小屋)、作平屋，意欲作是二。是世尊：「我是非阿練茹，行平屋事。如捨馬如乘驢。是故當坐樹下。」棄惡樹而樂好樹，樂利果好花樹樂，彼世尊教露坐，用是為男女所欲、婆羅門所樂。為露坐已，利不生彼，如是露坐苦行。作大床臥，至日出棄，思惟念眠。是故我世尊：「我是非清淨，如截耳欲著交露璫，是故當坐。」彼坐草蓐，結跏趺坐，世間所有遍思惟自行。行如是，為具足滿阿練茹行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：阿練者，坐樹下、露坐、常坐常住(修妬路)。我常當坐樹下、我常當露坐、我常當坐(三坐也)，是阿練茹具足，滿阿練茹行，是故阿練茹。阿練茹分，是故阿練茹。是四床臥利，助彼喜信作講堂，柔軟褥作樂想知，為分別說。世尊：「我是不相像，棄家他舍著；棄講堂上，取阿練若行。」如是阿練若行。作屈坻(今欝反，容身禪小屋)、作平屋，意欲作是二。是世尊：「我是非阿練茹，行平屋事。如捨馬如乘驢。是故當坐樹下。」棄惡樹而樂好樹，樂利果好花樹樂，彼世尊教露坐，用是為男女所欲、婆羅門所樂。為露坐已，利不生彼，如是露坐苦行。作大床臥，至日出棄，思惟念眠。是故我世尊：「我是非清淨，如截耳欲著交露璫，是故當坐。」彼坐草蓐，結跏趺坐，世間所有遍思惟自行。行如是，為具足滿阿練茹行。

問：何法乞食名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何法乞食名？

答：乞食，一坐後無食(無貯)。在丘塚間(修妬路)二行學道僧住處得，及乞食。彼住處得食，名謂信家日日來具足食施。或恐來為勞，外為立僧園堂，作已即中辦具與食。乞食謂家家少多得乞食。是乞食若違二，非法行。彼一處食欲得食，檀越施我當食，作如是意於食樂著。世尊示行乞食。彼乞食來數數食，至于時，如是不得思惟。彼世尊制一食： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：乞食，一坐後無食(無貯)。在丘塚間(修妬路)二行學道僧住處得，及乞食。彼住處得食，名謂信家日日來具足食施。或恐來為勞，外為立僧園堂，作已即中辦具與食。乞食謂家家少多得乞食。是乞食若違二，非法行。彼一處食欲得食，檀越施我當食，作如是意於食樂著。世尊示行乞食。彼乞食來數數食，至于時，如是不得思惟。彼世尊制一食：

「若如有人(四字)計常(二字)，思念有慕(四字)；得漿飯食(四字)知節(二字)，能自抑寤(四字)。」是得彼一坐食，復索好飲。佛聽飲。大得種種飲，不能思惟。是世尊：「我用是為？棄斯飲。渴，水亦得止。是後食止。」彼如是一坐食，棄後澡浴塗身嚴飾其身。彼世尊：「我亦是食想貢高。食長身極供養之要，當壞盡捐丘塚間。」是故教丘塚間見丘塚間食所化，復彼丘塚間虫半消，膖脹欲壞爛脂血流漫骨髓，千身骨交亂。見已貢高止。如是比丘行具足滿。有是為等書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如有人(四字)計常(二字)，思念有慕(四字)；得漿飯食(四字)知節(二字)，能自抑寤(四字)。」是得彼一坐食，復索好飲。佛聽飲。大得種種飲，不能思惟。是世尊：「我用是為？棄斯飲。渴，水亦得止。是後食止。」彼如是一坐食，棄後澡浴塗身嚴飾其身。彼世尊：「我亦是食想貢高。食長身極供養之要，當壞盡捐丘塚間。」是故教丘塚間見丘塚間食所化，復彼丘塚間虫半消，膖脹欲壞爛脂血流漫骨髓，千身骨交亂。見已貢高止。如是比丘行具足滿。有是為等書。

問：何法是根斷？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何法是根斷？

答：根斷，不可強止、自制、不染有(修妬路)，根斷。是根斷：不可強止、自制、不染有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：根斷，不可強止、自制、不染有(修妬路)，根斷。是根斷：不可強止、自制、不染有。

問：是誰不可強止？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是誰不可強止？

答：根起不可止。根不可止，如斷馬水穀，若不護根不可斷。多與水草腹滿，馬不能行。若不隨時，根不可強止，如瞎者亦當離婬，是故不可強止。知行界所不受，等思惟可護。或先師說根界去想，受棄不能至界，謂受自棄不染近，謂相似女人像，最好如見母見根。是三根斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：根起不可止。根不可止，如斷馬水穀，若不護根不可斷。多與水草腹滿，馬不能行。若不隨時，根不可強止，如瞎者亦當離婬，是故不可強止。知行界所不受，等思惟可護。或先師說根界去想，受棄不能至界，謂受自棄不染近，謂相似女人像，最好如見母見根。是三根斷。

問：是近禪何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是近禪何法？

答：近禪，忍無想(修妬路)等近思惟，是故近禪。前說解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：近禪，忍無想(修妬路)等近思惟，是故近禪。前說解脫。

問：如前說四禪，何故說是？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：如前說四禪，何故說是？

答：彼世間、出世間解脫，得是行必定解脫。是輩中間聖諦可得。如人度空野地，見園宅菓樹花實，彼意必定為不復飢餓、為近城郭。如思因緣為曠野地，婬怒癡為勞，善知識將導思惟，疾行陰界處，無常無我苦所有觀。若欲是有忍(三忍)。增思惟不動，如夢中見樂、見其形像。苦時相見是想增，世間最好法。世尊想如是，是禪。行其中間覺見喜，見聖諦。時婆素跋陀(秦言今賢，人名也，得無著道)三法解脫度。初說㗫未都(盡也，天竺品題皆在品後也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：彼世間、出世間解脫，得是行必定解脫。是輩中間聖諦可得。如人度空野地，見園宅菓樹花實，彼意必定為不復飢餓、為近城郭。如思因緣為曠野地，婬怒癡為勞，善知識將導思惟，疾行陰界處，無常無我苦所有觀。若欲是有忍(三忍)。增思惟不動，如夢中見樂、見其形像。苦時相見是想增，世間最好法。世尊想如是，是禪。行其中間覺見喜，見聖諦。時婆素跋陀(秦言今賢，人名也，得無著道)三法解脫度。初說㗫未都(盡也，天竺品題皆在品後也)。

四阿鋡暮抄解第二(功德之第九名得，得之第二也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四阿鋡暮抄解第二(功德之第九名得，得之第二也)

問：何法是方便名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何法是方便名？

答：方便，戒、憂簸笞(息也)、智(修妬路)。方便是道義，謂是解脫為首(首，向也、前也)。是方便，三揵度：戒、息、智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：方便，戒、憂簸笞(息也)、智(修妬路)。方便是道義，謂是解脫為首(首，向也、前也)。是方便，三揵度：戒、息、智。

問：何故重說戒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故重說戒？

答我不前說戒有二：世間、出世間也。彼世間說，是出世間說。彼戒行為義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答我不前說戒有二：世間、出世間也。彼世間說，是出世間說。彼戒行為義。

問：彼何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：彼何法？

答：戒等口、行、命(修妬路)。等口、等行、等命，是三揵度戒。彼等口：妄言、兩舌、麁言、不要言行離及餘言，是等口。等行名殺、盜、婬行離，及餘事等行。等命名比丘乞食住食，乞食衣床臥病醫藥自受是；餘邪命。優婆塞離五事，彼刀、毒、酒、肉、眾生(不賣)是等命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：戒等口、行、命(修妬路)。等口、等行、等命，是三揵度戒。彼等口：妄言、兩舌、麁言、不要言行離及餘言，是等口。等行名殺、盜、婬行離，及餘事等行。等命名比丘乞食住食，乞食衣床臥病醫藥自受是；餘邪命。優婆塞離五事，彼刀、毒、酒、肉、眾生(不賣)是等命。

問：是息何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是息何法？

答：息，精進、念、定(修妬路)。具足滅息，若婬怒癡止，息彼為首(面也向也)。住是息是三：精進、念、定。彼精進名勤力，是義精進。如是說勤力說有。若能行去解脫，是故精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：息，精進、念、定(修妬路)。具足滅息，若婬怒癡止，息彼為首(面也向也)。住是息是三：精進、念、定。彼精進名勤力，是義精進。如是說勤力說有。若能行去解脫，是故精進。

問：是何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何法？

答：精進，信、行、不捨(修妬路)。信、行、不捨，是三精進，說彼施一切善行。是故信何義？一切善法最始，行一切善法最信，信二人行(信與人此二四信三寶)，是偈彼亦三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：精進，信、行、不捨(修妬路)。信、行、不捨，是三精進，說彼施一切善行。是故信何義？一切善法最始，行一切善法最信，信二人行(信與人此二四信三寶)，是偈彼亦三。

問：何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何法？

答：信，敬、喜行、得解(修妬路)。是信：敬、喜行、得解。彼敬名棄濁。濁，人過，恚嫉無羞恥過。如鳥、水牛猪交亂泉水，是濁說，是惡去得清。是惡意亂濁說，彼惡棄清。是敬、憙行、樂解脫，如病病身好食不欲，病差必欲得食。是恚依不樂聞法(恚三毒侯舉)，得善知識便樂行，然後彼如是念最好法，復為說是喜行也。得解名能持，如人蛇所齧，他功德分別醫呪時，至意聽如是如是呪語，彼能得差(功德是醫有德)。得解等樂吉利如是。貪婬為首，蛇齧人，佛世尊愍彼無行，或彼弟子愍為說法。彼謂法得解不異，彼能婬可息作，不他是得解，是信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：信，敬、喜行、得解(修妬路)。是信：敬、喜行、得解。彼敬名棄濁。濁，人過，恚嫉無羞恥過。如鳥、水牛猪交亂泉水，是濁說，是惡去得清。是惡意亂濁說，彼惡棄清。是敬、憙行、樂解脫，如病病身好食不欲，病差必欲得食。是恚依不樂聞法(恚三毒侯舉)，得善知識便樂行，然後彼如是念最好法，復為說是喜行也。得解名能持，如人蛇所齧，他功德分別醫呪時，至意聽如是如是呪語，彼能得差(功德是醫有德)。得解等樂吉利如是。貪婬為首，蛇齧人，佛世尊愍彼無行，或彼弟子愍為說法。彼謂法得解不異，彼能婬可息作，不他是得解，是信。

問：行名何等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：行名何等？

答：行，勤起、常、念(修妬路)。勤起、常、念是三行。彼起謂作善。如鑽下木燥末牛糞而起火，勤數數作。求索復求索是常。念，無亂念，一因緣相應。如火然髮及冠，手但欲救之。是三勤行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：行，勤起、常、念(修妬路)。勤起、常、念是三行。彼起謂作善。如鑽下木燥末牛糞而起火，勤數數作。求索復求索是常。念，無亂念，一因緣相應。如火然髮及冠，手但欲救之。是三勤行。

問：行是不捨何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：行是不捨何法？

答：不捨，不離、不厭、不轉(修妬路)。不離、不厭、不轉，是三不捨。彼不離名不數數勞，緩精進作(勞，惓也)。不厭名久行，中無有果，意不厭。不轉名中無有果有必當使有，不欲彼謂強行精進，如是棄。如是三能得果，如道所趣處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：不捨，不離、不厭、不轉(修妬路)。不離、不厭、不轉，是三不捨。彼不離名不數數勞，緩精進作(勞，惓也)。不厭名久行，中無有果，意不厭。不轉名中無有果有必當使有，不欲彼謂強行精進，如是棄。如是三能得果，如道所趣處。

問：已說精進行。是念何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已說精進行。是念何法？

答：念身、痛、意、法，內、外、二不忘(修妬路)。內、外、二內外謂不忘，是三念。彼內念己身依內及餘外、二內外。或內受陰、界、處。外他受、受不受二。或三結：內主、外主、二主。彼內主婬、外主恚，恚他不自恚。彼有是覺：「婬亦他作。」是不可義。內染發他，婬內著。如世尊說，女內女根等見。是修妬路。癡二相應，彼三結助三是念。彼身三如上說。如是痛、意、法，如是十二行念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：念身、痛、意、法，內、外、二不忘(修妬路)。內、外、二內外謂不忘，是三念。彼內念己身依內及餘外、二內外。或內受陰、界、處。外他受、受不受二。或三結：內主、外主、二主。彼內主婬、外主恚，恚他不自恚。彼有是覺：「婬亦他作。」是不可義。內染發他，婬內著。如世尊說，女內女根等見。是修妬路。癡二相應，彼三結助三是念。彼身三如上說。如是痛、意、法，如是十二行念。

問：是三昧何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是三昧何法？

答：定，空、無想、無願(修妬路)。空、無想、無願是三三昧。彼空所有空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：定，空、無想、無願(修妬路)。空、無想、無願是三三昧。彼空所有空。

問：多有空，色空、舍空是。如是何空說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：多有空，色空、舍空是。如是何空說？

答：空，我作、所有作二不可見(修妬路)。我作、所有作二不可見是空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：空，我作、所有作二不可見(修妬路)。我作、所有作二不可見是空。

問：何法我作所有作不可見。謂世尊說：「我本時名坻羅末婆羅門(我作)，見比丘我手是虛空(所有作也)。」是何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何法我作所有作不可見。謂世尊說：「我本時名坻羅末婆羅門(我作)，見比丘我手是虛空(所有作也)。」是何法？

答：是非。我作、所有作是俗數，謂我陰覺是我作。不是世尊所入，謂界善是所有作，彼世尊無，謂法印空。空世間觀行常，彼及是吾我二知得，是故無見是空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：是非。我作、所有作是俗數，謂我陰覺是我作。不是世尊所入，謂界善是所有作，彼世尊無，謂法印空。空世間觀行常，彼及是吾我二知得，是故無見是空。

問：是無願，願何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是無願，願何法？

答：無願，相應過去當來無作(修妬路)。無願，無立是義(立住)。是意三無住：相應、過去、當來(相應，現在也、住止也)。是一切有為，如說處修妬路說。過去修妬路，彼有是覺己身泥洹不？是三受是不？(三也)何義一耶餘耶？涅槃棄身無有因緣，彼覺相應一切思惟滅，是涅槃無盡覺相應。己身餘不餘不說，是故是彼不說是無願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無願，相應過去當來無作(修妬路)。無願，無立是義(立住)。是意三無住：相應、過去、當來(相應，現在也、住止也)。是一切有為，如說處修妬路說。過去修妬路，彼有是覺己身泥洹不？是三受是不？(三也)何義一耶餘耶？涅槃棄身無有因緣，彼覺相應一切思惟滅，是涅槃無盡覺相應。己身餘不餘不說，是故是彼不說是無願。

問：是無想何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是無想何法？

答：無想，行、作、俱無想(修妬路)。行、作、俱，謂棄是無想。略說一切有為棄。一切行作，謂作是行、謂行是作。如入無明福無福阿尼署(末盡)行作因，彼有近識持來是行，無明行作一切有為，是棄無想說。如法印，色想不可得，是說一切彼行作俱想去(引法經證)。一切是三義說。想知是定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無想，行、作、俱無想(修妬路)。行、作、俱，謂棄是無想。略說一切有為棄。一切行作，謂作是行、謂行是作。如入無明福無福阿尼署(末盡)行作因，彼有近識持來是行，無明行作一切有為，是棄無想說。如法印，色想不可得，是說一切彼行作俱想去(引法經證)。一切是三義說。想知是定。

問：是智何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是智何法？

答：智，見、分別、無學地相應(修妬路)。知是智，覺是義，彼三地住：見地、分別地、無學地。彼現是見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：智，見、分別、無學地相應(修妬路)。知是智，覺是義，彼三地住：見地、分別地、無學地。彼現是見。

問：何現？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何現？

答：前未見聖地根力覺寶。分別，行。是說如浣濯極淨衣，本香猶故香。香是後香，花香極香。如是見地淨意禪，無量正受增因緣棄，最好香作，是分別。無學謂婬怒癡止、不有因緣，是無學地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：前未見聖地根力覺寶。分別，行。是說如浣濯極淨衣，本香猶故香。香是後香，花香極香。如是見地淨意禪，無量正受增因緣棄，最好香作，是分別。無學謂婬怒癡止、不有因緣，是無學地。

問：何見地智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何見地智？

答：見地，法、觀、未知智(修妬路)。法智、觀智、未知智，如是三見地。彼法智觀智是義，如醫知癰生熟以刀破，是後以指撩摩脈所趣向，令不傷脈然後割廣。如是行者，婬行為苦無常，等無常行入見，苦止結棄。彼二智斷耶、未斷乎？如是行發思惟(未知智亦名耳)。如欲界無常，如是色界、無色界。彼已思惟智，色、無色行結棄。如是見苦婬行，利苦界法智。如是觀智，如是色無色行未知智，如是習三，婬行利滅。息是法智，息是觀智(結正是法智也，分別解脫是觀智)，如是色無色行未知智，如是滅三是道。婬行苦息法智是亦觀智，如是色無色行未知智是道。是道是十二智，見地廣知(四諦各三十二)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：見地，法、觀、未知智(修妬路)。法智、觀智、未知智，如是三見地。彼法智觀智是義，如醫知癰生熟以刀破，是後以指撩摩脈所趣向，令不傷脈然後割廣。如是行者，婬行為苦無常，等無常行入見，苦止結棄。彼二智斷耶、未斷乎？如是行發思惟(未知智亦名耳)。如欲界無常，如是色界、無色界。彼已思惟智，色、無色行結棄。如是見苦婬行，利苦界法智。如是觀智，如是色無色行未知智，如是習三，婬行利滅。息是法智，息是觀智(結正是法智也，分別解脫是觀智)，如是色無色行未知智，如是滅三是道。婬行苦息法智是亦觀智，如是色無色行未知智是道。是道是十二智，見地廣知(四諦各三十二)。

問：是分別地幾智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是分別地幾智？

答：分別地，相、行、種等知(修妬路)。相智、行智、種智，是三智分別地，如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：分別地，相、行、種等知(修妬路)。相智、行智、種智，是三智分別地，如上說。

問：何法相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何法相？

答：相，生、住、壞(修妬路)。相名生、住、壞。彼生謂相應住，次第應壞謂破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：相，生、住、壞(修妬路)。相名生、住、壞。彼生謂相應住，次第應壞謂破。

問：無說益眾生涅槃數，為是相眾生涅槃？若彼，為大過，無常數。若不是彼，是修妬路過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：無說益眾生涅槃數，為是相眾生涅槃？若彼，為大過，無常數。若不是彼，是修妬路過。

當如是說，有為相生、住、壞功德增。是何相功德？當為說我相。我相異不異？是不說，若異有常、若不異無常，俱過。不說涅槃無相，是故說益。樂知有為相如是，謂所說功德增。何相功德？當為說智是增行，謂是三智已功德是相，是說相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當如是說，有為相生、住、壞功德增。是何相功德？當為說我相。我相異不異？是不說，若異有常、若不異無常，俱過。不說涅槃無相，是故說益。樂知有為相如是，謂所說功德增。何相功德？當為說智是增行，謂是三智已功德是相，是說相。

問：是行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是行？

答：行，無常、苦、無我見(修妬路)。行，遍知是義，是相是行。知是義，無常陰謂無常，是故苦謂苦，是故會當相應。無我是行，彼無常不久住，如水泡，苦逼如刺在體。無我不自由，如假借嚴身是行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：行，無常、苦、無我見(修妬路)。行，遍知是義，是相是行。知是義，無常陰謂無常，是故苦謂苦，是故會當相應。無我是行，彼無常不久住，如水泡，苦逼如刺在體。無我不自由，如假借嚴身是行。

問：是何種？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何種？

答：種，氣味、災、得離(修妬路)。種名是氣味、災、是得離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：種，氣味、災、得離(修妬路)。種名是氣味、災、是得離。

問：是誰？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是誰？

答：是有為。彼氣味名染著，災名惡，得離名俱息。若天人樂氣味，地獄、畜生、餓鬼趣苦災。福惡等過是得離。如是見彼等功德惡見得解是種，是分別地智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：是有為。彼氣味名染著，災名惡，得離名俱息。若天人樂氣味，地獄、畜生、餓鬼趣苦災。福惡等過是得離。如是見彼等功德惡見得解是種，是分別地智。

問：是何無學地智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何無學地智？

答：無學地，毘署、神通、辯(修妬路。辯，四辯也)。明達、神通、辯，是無學地智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無學地，毘署、神通、辯(修妬路。辯，四辯也)。明達、神通、辯，是無學地智。

問：何法明達？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何法明達？

答：明達，前世時、生處、漏盡智(修妬路)。前世念智、生處智、漏盡智，明達有為首，是故明達知是義。彼前世念智所行念，生處智名行果所為智，漏盡智後當說。若三結：前世、當來世、現在世處。彼前世處十八見，作前世所作當來世處四十四見，作現在世處見身。彼知是現在行、過去、當來。覺前世，念生得前世，不忘生處。覺後世，不忘。無漏智(是上後當說者)，盡、無所生智、願智(修妬路)。我結已盡，是觀盡智不復生，是無所生智。如醫蛇所嚙，療治破壞毒，是一智；不復病前毒氣，是二。智如是盡知。無所生智、願智名謂前世念智。聲聞己身所更念，不他也。以是智，前願他，亦知是願智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：明達，前世時、生處、漏盡智(修妬路)。前世念智、生處智、漏盡智，明達有為首，是故明達知是義。彼前世念智所行念，生處智名行果所為智，漏盡智後當說。若三結：前世、當來世、現在世處。彼前世處十八見，作前世所作當來世處四十四見，作現在世處見身。彼知是現在行、過去、當來。覺前世，念生得前世，不忘生處。覺後世，不忘。無漏智(是上後當說者)，盡、無所生智、願智(修妬路)。我結已盡，是觀盡智不復生，是無所生智。如醫蛇所嚙，療治破壞毒，是一智；不復病前毒氣，是二。智如是盡知。無所生智、願智名謂前世念智。聲聞己身所更念，不他也。以是智，前願他，亦知是願智。

問：何法神通？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何法神通？

答：神通，飛、徹聽、知他意(修妬路)。能飛是飛，自在是義。彼六神通彼三：飛、天耳、知他意智。飛後當說。彼徹聽名前行定，一因緣去大地，意增聞所知，以是天人趣，聞聲隨其力，如或遠見或近見，隨眼力，如是如定得。如是他意智所見眾生、所聞聲，是輩知其意，是思惟知他智。飛行，虛空、化、聖自在(修妬路)。虛空行自在、化自在、聖自在，是三飛行。彼飛虛空自在，名能入水、能入地、能不現、牆屋山無礙、手捫摸日月，如是飛行虛空自在。化名如鳥馬車人山樹城園河水能現。聖自在名能住命，化水為酥、眉間放光明。如是及餘轉增，是飛、是聖說。飛行(上言後當說者)、徹聽、知他意，神通。前世生滅智，謂凡人是五神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：神通，飛、徹聽、知他意(修妬路)。能飛是飛，自在是義。彼六神通彼三：飛、天耳、知他意智。飛後當說。彼徹聽名前行定，一因緣去大地，意增聞所知，以是天人趣，聞聲隨其力，如或遠見或近見，隨眼力，如是如定得。如是他意智所見眾生、所聞聲，是輩知其意，是思惟知他智。飛行，虛空、化、聖自在(修妬路)。虛空行自在、化自在、聖自在，是三飛行。彼飛虛空自在，名能入水、能入地、能不現、牆屋山無礙、手捫摸日月，如是飛行虛空自在。化名如鳥馬車人山樹城園河水能現。聖自在名能住命，化水為酥、眉間放光明。如是及餘轉增，是飛、是聖說。飛行(上言後當說者)、徹聽、知他意，神通。前世生滅智，謂凡人是五神通。

問：是何法辯？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何法辯？

答：辯，法、義、應、分別方便(修妬路)。覺法方便、覺義方便、應方便、分別方便，是四辯。彼覺法名句合，覺方便義。隨彼所有，如火名彼熱，為熱為義，彼不忘也。應名如是是合，邑是義。等知分別。方便名隨應，報無違錯不耶。避是辯，是無學地智廣知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：辯，法、義、應、分別方便(修妬路)。覺法方便、覺義方便、應方便、分別方便，是四辯。彼覺法名句合，覺方便義。隨彼所有，如火名彼熱，為熱為義，彼不忘也。應名如是是合，邑是義。等知分別。方便名隨應，報無違錯不耶。避是辯，是無學地智廣知。

問：是思惟戒定，學無學者何故彼不三示？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是思惟戒定，學無學者何故彼不三示？

答：不戒戒增益學，殺生棄增、眾生護有，非阿羅漢，謂是不嬈學。如是意住，是故不大增說。知是亦三，如是婆蘇跋陀三法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：不戒戒增益學，殺生棄增、眾生護有，非阿羅漢，謂是不嬈學。如是意住，是故不大增說。知是亦三，如是婆蘇跋陀三法。

次二解脫度說盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次二解脫度說盡。

四阿鋡暮抄解第三(上功德之第九名得，得之第三也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四阿鋡暮抄解第三(上功德之第九名得，得之第三也)

問：前已說等具方便果是。彼已說等具方便，是何果名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：前已說等具方便果是。彼已說等具方便，是何果名？

答：果，佛、辟支佛、聲聞(修妬路)。佛、辟支佛、聲聞是三果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：果，佛、辟支佛、聲聞(修妬路)。佛、辟支佛、聲聞是三果。

問：是誰果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是誰果？

答：戒息智中聞是說(修妬路)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：戒息智中聞是說(修妬路)。

問：具是說具是道，是何果或道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：具是說具是道，是何果或道？

答：有餘是果欲，是外無餘是義。世尊已說無餘般涅槃是義(修妬路)，是故無惡。彼佛名一切結解脫，有十力力事四無所畏，自由一切佛法得，彼佛無差降戒定慧。辟支佛名自依，是時無異義，彼不從他說是辟支佛，聲聞從他說。或二解脫等具，憐愍增、等厭增，彼憐愍增等具，謂時是三耶三菩。得等厭二己身生，因他彼己身生辟支佛，因他為聲聞。若謂薩芸、若一切功德具足、一切惡離是等正覺。辟支佛一切惡棄、功德少，聲聞因他棄惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：有餘是果欲，是外無餘是義。世尊已說無餘般涅槃是義(修妬路)，是故無惡。彼佛名一切結解脫，有十力力事四無所畏，自由一切佛法得，彼佛無差降戒定慧。辟支佛名自依，是時無異義，彼不從他說是辟支佛，聲聞從他說。或二解脫等具，憐愍增、等厭增，彼憐愍增等具，謂時是三耶三菩。得等厭二己身生，因他彼己身生辟支佛，因他為聲聞。若謂薩芸、若一切功德具足、一切惡離是等正覺。辟支佛一切惡棄、功德少，聲聞因他棄惡。

問：云何如佛無中間及餘？如是聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何如佛無中間及餘？如是聲聞。

答：聲聞棄結、不棄結阿羅漢(修妬路)，是聲聞。聲聞有中間根，因緣信根為首，軟、中、上增可得。是依聲聞種種一切地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：聲聞棄結、不棄結阿羅漢(修妬路)，是聲聞。聲聞有中間根，因緣信根為首，軟、中、上增可得。是依聲聞種種一切地。

問：是何法棄結名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何法棄結名？

答：棄結，信解脫、見得、身證(修妬路)。信為首，度彼岸是信解脫。思惟為首，見得三身證彼無量行，當示信解脫：上道、行、無行般涅槃(修妬路。上道，道迹也)上道、行般涅槃、無行般涅槃，是三信解脫。彼道名利，彼得至上上道，若跡是道。彼行般涅槃，名行因緣道息去。無行般涅槃，名無疾涅槃因緣道。般涅槃是信解脫說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：棄結，信解脫、見得、身證(修妬路)。信為首，度彼岸是信解脫。思惟為首，見得三身證彼無量行，當示信解脫：上道、行、無行般涅槃(修妬路。上道，道迹也)上道、行般涅槃、無行般涅槃，是三信解脫。彼道名利，彼得至上上道，若跡是道。彼行般涅槃，名行因緣道息去。無行般涅槃，名無疾涅槃因緣道。般涅槃是信解脫說。

問：是見得何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是見得何法？

答：見得，中間、生般涅槃、已上道(修妬路)。見得是三：中間般涅槃、生般涅槃、上道。彼中間般涅槃，名此終他生得道中間般涅槃。如小火迸未墮，中間般涅槃。生般涅槃，名如迸火墮地滅度，如是生於中間時般涅槃。上道名如上說。是無色界，知是見得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：見得，中間、生般涅槃、已上道(修妬路)。見得是三：中間般涅槃、生般涅槃、上道。彼中間般涅槃，名此終他生得道中間般涅槃。如小火迸未墮，中間般涅槃。生般涅槃，名如迸火墮地滅度，如是生於中間時般涅槃。上道名如上說。是無色界，知是見得。

問：是何身證名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何身證名？

答：身證，行、及行、生般涅槃(修妬路)。是已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：身證，行、及行、生般涅槃(修妬路)。是已說。

問：何故復說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故復說？

答：不復，說界因緣。欲界解脫、色界解脫、是二一切中間般涅槃棄，不無色界中間有。復前不解脫，報身證是解脫。報是解脫後當說。是棄結說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：不復，說界因緣。欲界解脫、色界解脫、是二一切中間般涅槃棄，不無色界中間有。復前不解脫，報身證是解脫。報是解脫後當說。是棄結說。

問：無棄結何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：無棄結何法？

答：無棄結，八、須陀洹、薄地(修妬路)。八、須陀洹、薄地，是三無棄結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無棄結，八、須陀洹、薄地(修妬路)。八、須陀洹、薄地，是三無棄結。

問：何法八名？謂至數說，初得不八，前生後，次第阿羅漢。是何阿羅漢？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何法八名？謂至數說，初得不八，前生後，次第阿羅漢。是何阿羅漢？

答：如生見知。如人八兒，彼不初是八相應，最後者相應。彼世尊作功德，是見阿羅漢，大、無餘、結盡。如是小前前，最小已住，初是八說。若想隨書定八也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：如生見知。如人八兒，彼不初是八相應，最後者相應。彼世尊作功德，是見阿羅漢，大、無餘、結盡。如是小前前，最小已住，初是八說。若想隨書定八也。

問：何八名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何八名？

答：八，信、思惟、彼增等(修妬路)。是凡人神名。族姓子是等，具有信、思惟。彼或信增有智慧相應、或智慧增信相應、或俱等法智發。一牢信軟根、思惟牢信中根、俱牢利根，是三八。諦見作，信增，七死生有，慧增中間住，有俱依家家。有如是見地、分別地、乘乘薄地住信增，斯陀含有智慧增，中間住俱依一死生。有止住行因緣信增信解脫，有慧增見得，有俱依色行止身證。有無餘因緣止信增軟根、有慧增中根、有俱依利根。有是等向上，如初日出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：八，信、思惟、彼增等(修妬路)。是凡人神名。族姓子是等，具有信、思惟。彼或信增有智慧相應、或智慧增信相應、或俱等法智發。一牢信軟根、思惟牢信中根、俱牢利根，是三八。諦見作，信增，七死生有，慧增中間住，有俱依家家。有如是見地、分別地、乘乘薄地住信增，斯陀含有智慧增，中間住俱依一死生。有止住行因緣信增信解脫，有慧增見得，有俱依色行止身證。有無餘因緣止信增軟根、有慧增中根、有俱依利根。有是等向上，如初日出。

問：已說是廣八分別生功德網。是亦不知何，是當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已說是廣八分別生功德網。是亦不知何，是當說。

答：須陀洹，七死生、家家、中間住(修妬路)。須陀洹名二初果住，求二跡道說是乘。是故須陀洹，見身疑惑，願失止趣盡去(惡道滅也)。軟根七行天上人界樂，得要當般涅槃(樂三界福)。家家住利根，初果住，分別止因緣牢作行，是家家住般涅槃。中間住，彼中間，不必家家住般涅槃，彼要七住天人中間二般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：須陀洹，七死生、家家、中間住(修妬路)。須陀洹名二初果住，求二跡道說是乘。是故須陀洹，見身疑惑，願失止趣盡去(惡道滅也)。軟根七行天上人界樂，得要當般涅槃(樂三界福)。家家住利根，初果住，分別止因緣牢作行，是家家住般涅槃。中間住，彼中間，不必家家住般涅槃，彼要七住天人中間二般涅槃。

問：已說須陀洹。是何法薄地住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已說須陀洹。是何法薄地住？

答：薄地斯陀含，一死、一生、中間住(修妬路)。婬行因緣薄作，住是薄地。彼斯陀含，一死、一生、二中間住。彼一說此終生天上，一還般涅槃。上分因緣薄。上分因緣名五：色欲、無色欲、憍慢、奧達吒(亂志)、無明。一生一還有來，般涅槃增多。上彼俱中間住，是不棄結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：薄地斯陀含，一死、一生、中間住(修妬路)。婬行因緣薄作，住是薄地。彼斯陀含，一死、一生、二中間住。彼一說此終生天上，一還般涅槃。上分因緣薄。上分因緣名五：色欲、無色欲、憍慢、奧達吒(亂志)、無明。一生一還有來，般涅槃增多。上彼俱中間住，是不棄結。

問：是阿羅漢何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是阿羅漢何法？

答：阿羅漢利、軟、中根(修妬路)。阿羅漢，供養是義。彼供養相似，是阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：阿羅漢利、軟、中根(修妬路)。阿羅漢，供養是義。彼供養相似，是阿羅漢。

問：何處供養？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何處供養？

答：一切眾生。是三：利根、軟根、中根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：一切眾生。是三：利根、軟根、中根。

問：是利根何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是利根何法？

答：利根，住劫、能壞有、無疑法(修妬路)。住劫、能壞有、無疑法，是利根。知已盡分別，結盡過去住，是故住劫。盡一切結上增義，求能得過，是故能壞有。彼有增益義，明達神通辯，無疑法得增，一切難無疑辯。是利根因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：利根，住劫、能壞有、無疑法(修妬路)。住劫、能壞有、無疑法，是利根。知已盡分別，結盡過去住，是故住劫。盡一切結上增義，求能得過，是故能壞有。彼有增益義，明達神通辯，無疑法得增，一切難無疑辯。是利根因緣。

問：是軟根何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是軟根何法？

答：軟根，減法、念、護有(修妬路)。減法、念有、護有，是軟根。增上去，是故意減，是減法。減法，不眾生減，分別地減、分別行行是說。如所說章不誦失，彼不行分別地失。彼減，痛、事、誦、長行、觀(遊觀)是五事減，是亦分別地減。彼思惟有得阿羅漢，劣行用住為已作念念，是世間多行種種意，如念人世俗。如世尊說，衣授(已念不離)是念壞命(用住為也)，是不護有得。阿羅漢不欲減，當不念是常大護，如貧人得財守。是軟根因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：軟根，減法、念、護有(修妬路)。減法、念有、護有，是軟根。增上去，是故意減，是減法。減法，不眾生減，分別地減、分別行行是說。如所說章不誦失，彼不行分別地失。彼減，痛、事、誦、長行、觀(遊觀)是五事減，是亦分別地減。彼思惟有得阿羅漢，劣行用住為已作念念，是世間多行種種意，如念人世俗。如世尊說，衣授(已念不離)是念壞命(用住為也)，是不護有得。阿羅漢不欲減，當不念是常大護，如貧人得財守。是軟根因緣。

問：軟根何等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：軟根何等？

答：軟根，慧解脫、盡、不盡解脫報(修妬路)。慧解脫已說，俱分解脫二，盡解脫報、不盡解脫報。俱分解脫名念解脫、慧解脫。是二增去義彼義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：軟根，慧解脫、盡、不盡解脫報(修妬路)。慧解脫已說，俱分解脫二，盡解脫報、不盡解脫報。俱分解脫名念解脫、慧解脫。是二增去義彼義。

問：是何彼解脫名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何彼解脫名？

答：解脫，婬、色、助滅(修妬路)。欲界、色界、俱助上意住，三界滅，是三行解脫。解脫結，是故解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：解脫，婬、色、助滅(修妬路)。欲界、色界、俱助上意住，三界滅，是三行解脫。解脫結，是故解脫。

問：是何婬助名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何婬助名？

答：婬助中間，色無色想、淨不淨(修妬路)。增已，己身中間，己身亦增。是義是二：色想、不壞色想，彼中間色不分別。謂丘塚地色腐爛，肉脫眼潰、腸出不淨，小便處百虫交亂(處共同處)，烏扇髮交亂啄鼻斷，分離手腳頭髑髏。如是見已，婬結棄發是身謂義，及餘怨鬪諍詐言諂貢高憍慢為首。有彼，如是念作，謂惡解脫意定。是中間色想不淨解脫二，自己身內色分別，由定無色住。如是他身念，是中間離婬想，不淨解脫。三淨，青赤黃白花衣為首，因緣發意念住無動，是淨解脫(觀四色及衣而不著)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：婬助中間，色無色想、淨不淨(修妬路)。增已，己身中間，己身亦增。是義是二：色想、不壞色想，彼中間色不分別。謂丘塚地色腐爛，肉脫眼潰、腸出不淨，小便處百虫交亂(處共同處)，烏扇髮交亂啄鼻斷，分離手腳頭髑髏。如是見已，婬結棄發是身謂義，及餘怨鬪諍詐言諂貢高憍慢為首。有彼，如是念作，謂惡解脫意定。是中間色想不淨解脫二，自己身內色分別，由定無色住。如是他身念，是中間離婬想，不淨解脫。三淨，青赤黃白花衣為首，因緣發意念住無動，是淨解脫(觀四色及衣而不著)。

問：是色助？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是色助？

答：色助，無色以說(修妬路)。色棄結，發四意住，是有漏。是色助，福說俱去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：色助，無色以說(修妬路)。色棄結，發四意住，是有漏。是色助，福說俱去。

問：是何滅名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何滅名？

答：識為首，等相應滅，無漏，正受阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：識為首，等相應滅，無漏，正受阿羅漢。

二棄結婆素跋陀三法度三𡂠末都(盡也)初功德中間說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二棄結婆素跋陀三法度三𡂠末都(盡也)初功德中間說。

四阿鋡暮抄解第四(三法初功德已竟。次說第二惡也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四阿鋡暮抄解第四(三法初功德已竟。次說第二惡也)

問：已說廣功德，功德中間三法度。是何惡名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已說廣功德，功德中間三法度。是何惡名？

答：惡，苦行、愛、無明(修妬路)。苦行、愛、無明，是略說惡當知。雜惡善行是雜，惡是人愚，謂雜惡念如猪不淨樂。世間彼前苦行，身口意苦行(修妬路)是惡數。謂初是三：身苦行、口苦行、意苦行。苦行，惡眾生行是苦行，惡念行苦行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：惡，苦行、愛、無明(修妬路)。苦行、愛、無明，是略說惡當知。雜惡善行是雜，惡是人愚，謂雜惡念如猪不淨樂。世間彼前苦行，身口意苦行(修妬路)是惡數。謂初是三：身苦行、口苦行、意苦行。苦行，惡眾生行是苦行，惡念行苦行。

問：是何身苦行名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何身苦行名？

答：身苦行，殺，盜，婬(修妬路)謂是身苦行。是三：殺、盜、婬，愚行知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：身苦行，殺，盜，婬(修妬路)謂是身苦行。是三：殺、盜、婬，愚行知。

問：我當知身苦行三。是何法殺名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：我當知身苦行三。是何法殺名？

答：殺念、教、行(修妬路)。念、教、行，是三殺說。如是餘如身苦行。殺分別三：念、教、行。彼不與取、婬愚行因緣，知餘口行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：殺念、教、行(修妬路)。念、教、行，是三殺說。如是餘如身苦行。殺分別三：念、教、行。彼不與取、婬愚行因緣，知餘口行。

問：有是，是亦不知。是何法念名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：有是，是亦不知。是何法念名？

答：念、欲作、他作喜(修妬路)。念名意覺。是三：欲作、教作、他作喜。如殺虫，欲殺、教奴殺、他殺稱善，歡喜是念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：念、欲作、他作喜(修妬路)。念名意覺。是三：欲作、教作、他作喜。如殺虫，欲殺、教奴殺、他殺稱善，歡喜是念。

問：是教何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是教何法？

答：教處、使作、聽(修妬路)。教處、使作、聽，是三教。彼處，處名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：教處、使作、聽(修妬路)。教處、使作、聽，是三教。彼處，處名。

問曰：是羊(披羅門云)以是為首，妄語富人欲食(欲嚴羊欺富人，使殺羊祠，曰貪自欲食)是教殺處。使作名如王處，如殺是輩罔殺。聽之名，如或處貴來。問：「我有怨家嬈我，我當報怨。」答：「聽。」是三處作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：是羊(披羅門云)以是為首，妄語富人欲食(欲嚴羊欺富人，使殺羊祠，曰貪自欲食)是教殺處。使作名如王處，如殺是輩罔殺。聽之名，如或處貴來。問：「我有怨家嬈我，我當報怨。」答：「聽。」是三處作。

問：是行何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是行何法？

答：殺行，他眾生眾生想、捨、斷命(修妬路)。殺行，作是義殺，受知處分，別聽口意，苦行知。彼他眾生想、捨他、命斷(捨去便治)是三殺作。具足有何義？醫雖善意病腫割之，當割時死，非是醫殺生。彼不捨，如是一少(若不捨，為少一也，具則非殺)。是句無有殺生，三無。如是殺處有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：殺行，他眾生眾生想、捨、斷命(修妬路)。殺行，作是義殺，受知處分，別聽口意，苦行知。彼他眾生想、捨他、命斷(捨去便治)是三殺作。具足有何義？醫雖善意病腫割之，當割時死，非是醫殺生。彼不捨，如是一少(若不捨，為少一也，具則非殺)。是句無有殺生，三無。如是殺處有。

問：是不與取何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是不與取何法？

答：不與取名他想、彼覺、偷(修妬路)。他有財、他覺(覺知也，知彼財)、彼取去。如是三行相應。不與取有何義(彼財一、知是彼財二、持去三)？他財、有、取去。非盜覺、自己、作(覺知也，知識財為舉而無盜心，如己有也)如彼是象，相似覺取，非盜。復他取，無盜覺，無過。如親田，根花果為首，或取(為首非一也，恐失時，為收也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：不與取名他想、彼覺、偷(修妬路)。他有財、他覺(覺知也，知彼財)、彼取去。如是三行相應。不與取有何義(彼財一、知是彼財二、持去三)？他財、有、取去。非盜覺、自己、作(覺知也，知識財為舉而無盜心，如己有也)如彼是象，相似覺取，非盜。復他取，無盜覺，無過。如親田，根花果為首，或取(為首非一也，恐失時，為收也)。

問：何法婬愚行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何法婬愚行？

答：婬愚行，他、法、受行更婬(修妬路)婬愚行略三：他、他取去法、受行更婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：婬愚行，他、法、受行更婬(修妬路)婬愚行略三：他、他取去法、受行更婬。

問：婬是修妬路根，是何婬愚行作是說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：婬是修妬路根，是何婬愚行作是說？

答：二人，道人、白衣。彼道人至意，說無婬惡行(不斷)，婬愚行無作(逼人)。若婬白衣惡行、須陀洹惡行，已隨趣謂不爾，是故婬愚行謂不淨。是故二無惡(道人白衣、斷不斷也)修妬路說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：二人，道人、白衣。彼道人至意，說無婬惡行(不斷)，婬愚行無作(逼人)。若婬白衣惡行、須陀洹惡行，已隨趣謂不爾，是故婬愚行謂不淨。是故二無惡(道人白衣、斷不斷也)修妬路說。

問：何法他他受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何法他他受？

答：他他受，夫、親里、王(修妬路)。夫受、親里受、王受，是一切他他受。彼謂女人以婬為主，是主是二：至竟、時中間。彼至竟名如方土家法作主。時中間名是放法。婦人初財請，彼未及期，若他墮(墮，隨也、更行也)彼婬愚行。如是知。親里名父母姊為首，謂小女若無夫慈養之。王受名謂無夫、無親里，悉屬王為受。有是王受，是他他受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：他他受，夫、親里、王(修妬路)。夫受、親里受、王受，是一切他他受。彼謂女人以婬為主，是主是二：至竟、時中間。彼至竟名如方土家法作主。時中間名是放法。婦人初財請，彼未及期，若他墮(墮，隨也、更行也)彼婬愚行。如是知。親里名父母姊為首，謂小女若無夫慈養之。王受名謂無夫、無親里，悉屬王為受。有是王受，是他他受。

問：是法受何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是法受何法？

答：法受，學、齋、家法(修妬路)。學法彼受，是故學受。齋法彼，是故齋法受。家法彼受，是故家法受。彼聽或前聽，齋後不聽，非法(夫使受齋而悔行亂)是法受。我今受齋，已聽然後若作亂。彼受齋法住，為非法、家法。種種因緣三事，一切不得往。母姊女兒婦為首，如是隨性如是法受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：法受，學、齋、家法(修妬路)。學法彼受，是故學受。齋法彼，是故齋法受。家法彼受，是故家法受。彼聽或前聽，齋後不聽，非法(夫使受齋而悔行亂)是法受。我今受齋，已聽然後若作亂。彼受齋法住，為非法、家法。種種因緣三事，一切不得往。母姊女兒婦為首，如是隨性如是法受。

問：是更婬何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是更婬何法？

答：更婬，捨婦人所生處，更以餘婬男兒、山持(修妬路)。更婬名謂捨婦人所生處，作餘婬力強婬男兒，行山持行，是更婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：更婬，捨婦人所生處，更以餘婬男兒、山持(修妬路)。更婬名謂捨婦人所生處，作餘婬力強婬男兒，行山持行，是更婬。

問：是說不盡。何義更有因緣，餘有婬行結？何法是中間去？若中間去說，若不是為不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是說不盡。何義更有因緣，餘有婬行結？何法是中間去？若中間去說，若不是為不盡。

答：說已盡何義。捨婦人所生處向畜生，所說婬行餘者盡，是故為盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：說已盡何義。捨婦人所生處向畜生，所說婬行餘者盡，是故為盡。

問：從何起是非義行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：從何起是非義行？

答：一切貪婬、瞋恚、愚癡(修妬路)。貪、恚、癡等有知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：一切貪婬、瞋恚、愚癡(修妬路)。貪、恚、癡等有知。

問：是何一切云何是殺盜婬行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何一切云何是殺盜婬行？

答：不是說。若是說，不是修妬路行作有，是一切受根修妬路說。身口苦行知，意苦行別當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：不是說。若是說，不是修妬路行作有，是一切受根修妬路說。身口苦行知，意苦行別當說。

問何法是三事相違現？何義不樂痛一時等有？恚苦痛、欲婬樂痛。說行婬是結，是何法恚？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何法是三事相違現？何義不樂痛一時等有？恚苦痛、欲婬樂痛。說行婬是結，是何法恚？

答：我不說貪婬瞋恚愚癡，是前願說。是中間所作，財著瞋恚起殺。如是盜恚，發前如是。彼妹婬，我當報怨，後著如是行婬。前願是恚，說是等起，是故無過。如是餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：我不說貪婬瞋恚愚癡，是前願說。是中間所作，財著瞋恚起殺。如是盜恚，發前如是。彼妹婬，我當報怨，後著如是行婬。前願是恚，說是等起，是故無過。如是餘。

問：已說身苦行處，一切貪婬、瞋恚、愚癡說。如是口行處何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已說身苦行處，一切貪婬、瞋恚、愚癡說。如是口行處何法？

答：口苦行，不如、無如(猶是妄言不妄言耳)不要之言(修妬路)。口苦行四，是三繫當現四(三中二也，現四也)彼不如、無如、不要言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：口苦行，不如、無如(猶是妄言不妄言耳)不要之言(修妬路)。口苦行四，是三繫當現四(三中二也，現四也)彼不如、無如、不要言。

問：是何不如名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何不如名？

答：不如己身、他、義義想，所有取(修妬路)。謂彼不如口苦行，是己義、他義、義義。己身所有取，所有取名覺。自下如餘意異說。知是三義說，己身義、己命義、他義、親義、義義、種種所作義。是三世尊己說，是聚去、眷屬去，己因緣、他因緣，食、所有財等，知無妄言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：不如己身、他、義義想，所有取(修妬路)。謂彼不如口苦行，是己義、他義、義義。己身所有取，所有取名覺。自下如餘意異說。知是三義說，己身義、己命義、他義、親義、義義、種種所作義。是三世尊己說，是聚去、眷屬去，己因緣、他因緣，食、所有財等，知無妄言。

問：已說不如口苦行。是何法無如口苦行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：已說不如口苦行。是何法無如口苦行？

答：無愛、因緣、俱念相應(修妬路)。無如名無愛念相應、因緣念相應、俱念相應。相應名是義。彼無愛念相應麁言，謂無愛念說恚是麁言。若爾者，無有麁言者，(其人謂此句弟子言)己身念起口苦行餘，世尊亦當麁言。彼調達念欲度，說彼恚，是故無愛。念相應麁言如瞎緣，說瞋真誠彼恚，是故無愛念。口苦行因緣念相應名諦說，因緣、念相應。兩舌相應，若念相應增生相助，非兩舌。若爾者，世尊亦當兩舌。世尊學道為首，欲益已自行說離本，是故念惡。是故當知俱相應名因緣二作妄言不妄言麁言，亦如是。是故麁言、兩舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無愛、因緣、俱念相應(修妬路)。無如名無愛念相應、因緣念相應、俱念相應。相應名是義。彼無愛念相應麁言，謂無愛念說恚是麁言。若爾者，無有麁言者，(其人謂此句弟子言)己身念起口苦行餘，世尊亦當麁言。彼調達念欲度，說彼恚，是故無愛。念相應麁言如瞎緣，說瞋真誠彼恚，是故無愛念。口苦行因緣念相應名諦說，因緣、念相應。兩舌相應，若念相應增生相助，非兩舌。若爾者，世尊亦當兩舌。世尊學道為首，欲益已自行說離本，是故念惡。是故當知俱相應名因緣二作妄言不妄言麁言，亦如是。是故麁言、兩舌。

問：是不要之語何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是不要之語何法？

答：不要語，非時、非諦、非義言(修妬路)。非時言、非諦言、非義言，是三略阿跋度路柘那(秦言不要語)。是因緣無量。彼非時言名，如相應時離語因緣，如時盡具當手授作(外國婚禮，夫親迎女，女氏具送女之具，澡夫手，父以女手授，故云爾)，吉祥所用，隨所欲中。或有言：「君！善哉。無常因緣壞法有，後必當衰離。是婬如是。」彼諦語佛、辟支佛、聲聞所說，非時言。不要言去不諦言，名謂如諦想無諦說，如尼揵所說(念謂師真諦而邪道)：「薩芸若是我師。」是故彼想是不要語。何義？不薩芸若是彼師增。彼如是想。若說相應義，佛是薩芸若，亦彼妄言。何義？彼念不是薩芸若。無義言名如戲笑歌，憂愁為首相應言。是口苦行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：不要語，非時、非諦、非義言(修妬路)。非時言、非諦言、非義言，是三略阿跋度路柘那(秦言不要語)。是因緣無量。彼非時言名，如相應時離語因緣，如時盡具當手授作(外國婚禮，夫親迎女，女氏具送女之具，澡夫手，父以女手授，故云爾)，吉祥所用，隨所欲中。或有言：「君！善哉。無常因緣壞法有，後必當衰離。是婬如是。」彼諦語佛、辟支佛、聲聞所說，非時言。不要言去不諦言，名謂如諦想無諦說，如尼揵所說(念謂師真諦而邪道)：「薩芸若是我師。」是故彼想是不要語。何義？不薩芸若是彼師增。彼如是想。若說相應義，佛是薩芸若，亦彼妄言。何義？彼念不是薩芸若。無義言名如戲笑歌，憂愁為首相應言。是口苦行。

問：是意苦行何法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是意苦行何法？

答：意苦行，貪、恚、邪見(修妬路)。念惡行，是故意苦行，是亦三：貪、恚、邪見。彼貪名他所有欲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：意苦行，貪、恚、邪見(修妬路)。念惡行，是故意苦行，是亦三：貪、恚、邪見。彼貪名他所有欲得。

問：若他所有欲得，貪重說為過。念內入前已說念、欲、作、他作歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若他所有欲得，貪重說為過。念內入前已說念、欲、作、他作歡喜。

答：是不重說過。由欲得念，欲得欲作是，此不欲作。他所有取，是亦由貪，是他財是我有。如是著意他所有，欲得著是貪。他所有為首，念相應是貪恚，名嬈他入念恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：是不重說過。由欲得念，欲得欲作是，此不欲作。他所有取，是亦由貪，是他財是我有。如是著意他所有，欲得著是貪。他所有為首，念相應是貪恚，名嬈他入念恚。

問：是何法邪見名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何法邪見名？

答：邪見，行、果相違，無有見(修妬路)。行相違、果相違、無有見，是略三邪見，分別無量因緣。謂他異取，是邪見略。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：邪見，行、果相違，無有見(修妬路)。行相違、果相違、無有見，是略三邪見，分別無量因緣。謂他異取，是邪見略。

問：是何法行相違名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是何法行相違名？

答：行相違，淨不淨覺、不淨淨覺、俱一覺(修妬路)。行相違，淨不淨覺、不淨淨覺、俱一覺。彼淨不淨覺，著身口意行不愛去見。不淨淨覺，不愛愛去。俱一覺，愛不愛行淨不淨去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：行相違，淨不淨覺、不淨淨覺、俱一覺(修妬路)。行相違，淨不淨覺、不淨淨覺、俱一覺。彼淨不淨覺，著身口意行不愛去見。不淨淨覺，不愛愛去。俱一覺，愛不愛行淨不淨去。

問：是果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：是果？

答：以是果說(修妬路)。以是說苦果，說如苦天上、苦涅槃。如是淨不淨覺，趣樂世間樂。不淨淨覺樂，或苦趣如是俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：以是果說(修妬路)。以是說苦果，說如苦天上、苦涅槃。如是淨不淨覺，趣樂世間樂。不淨淨覺樂，或苦趣如是俱。

問：云何無見名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何無見名？

答：無見，行、果、眾生無有見(修妬路)。行無有見。果無有見。眾生無有見，是三無有見。彼行無有見名，如無有與、無有愛、無有善不善行，作是行無有見。果無有見名，如無有極作不極作行果報，無有地獄、畜生、餓鬼界、天上去。眾生無有見名，如無有母無有父、無有眾生化生、無有世間沙門婆羅門。如是是邪見無量行。是三意苦行，無量因緣，一切無善作因緣顛倒善，是本戒去，如是解脫度說知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：無見，行、果、眾生無有見(修妬路)。行無有見。果無有見。眾生無有見，是三無有見。彼行無有見名，如無有與、無有愛、無有善不善行，作是行無有見。果無有見名，如無有極作不極作行果報，無有地獄、畜生、餓鬼界、天上去。眾生無有見名，如無有母無有父、無有眾生化生、無有世間沙門婆羅門。如是是邪見無量行。是三意苦行，無量因緣，一切無善作因緣顛倒善，是本戒去，如是解脫度說知。

婆素跋度三法度二，中間初度說盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆素跋度三法度二，中間初度說盡。