菩薩五法懺悔文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩五法懺悔文

失譯人名今附梁錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附梁錄

「十方三世佛，五眼照世間，三大無不知，明見罪福相。弟子某甲等，從無數劫來，不遇善知識，造作一切罪。破戒犯四重、六重及八重，謗法斷善根，具足一闡提。幸遇諸如來，經法賢聖眾，能除眾罪者，弟子頭面禮。願諸惡雲消，令發無上慧。」懺悔竟，五體作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方三世佛，五眼照世間，三大無不知，明見罪福相。弟子某甲等，從無數劫來，不遇善知識，造作一切罪。破戒犯四重、六重及八重，謗法斷善根，具足一闡提。幸遇諸如來，經法賢聖眾，能除眾罪者，弟子頭面禮。願諸惡雲消，令發無上慧。」懺悔竟，五體作禮。

「十方諸佛始登道場，觀樹經行未轉法輪，無明老死長衰可悲。願設法藥救諸疾苦，法雨流布枯槁眾生。得道明了十方現在佛、已度有緣者，眾生多懈怠，方便現泥洹。弟子誠心禮，請佛令久住。一切諸菩薩，已發無上意，願勤加精進，於無佛世界，現成等正覺，普度諸群生。慈哀無過佛，是故至心請。」請佛已竟，頭面作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方諸佛始登道場，觀樹經行未轉法輪，無明老死長衰可悲。願設法藥救諸疾苦，法雨流布枯槁眾生。得道明了十方現在佛、已度有緣者，眾生多懈怠，方便現泥洹。弟子誠心禮，請佛令久住。一切諸菩薩，已發無上意，願勤加精進，於無佛世界，現成等正覺，普度諸群生。慈哀無過佛，是故至心請。」請佛已竟，頭面作禮。

「歷世懷妬嫉，我慢及恚癡，見人得利如箭射心，聞人得樂如釘入眼。坐此諸罪障，墮落三惡道，常不遇諸佛。今日一心悟，發大隨喜心，十方三世佛，及彼弟子眾，其數無有量。從初發一念，乃至坐道場，四等大布施，清淨持禁戒，定慧及解脫，無量諸知見，弟子悉隨憙。慧心朗然明，愚癡暗障滅，一念發隨喜，功德滿十方，智慧如諸佛。」隨喜已竟，五體作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歷世懷妬嫉，我慢及恚癡，見人得利如箭射心，聞人得樂如釘入眼。坐此諸罪障，墮落三惡道，常不遇諸佛。今日一心悟，發大隨喜心，十方三世佛，及彼弟子眾，其數無有量。從初發一念，乃至坐道場，四等大布施，清淨持禁戒，定慧及解脫，無量諸知見，弟子悉隨憙。慧心朗然明，愚癡暗障滅，一念發隨喜，功德滿十方，智慧如諸佛。」隨喜已竟，五體作禮。

「往返生死中，從生故至死，從貴故還賤，惟未得泥洹。法身常清淨，波若妙解脫，今當求此利。所可有福業，一切皆和合，迴以施眾生，共成無上道。廣大如虛空，無相如真智，究竟盡法界，金剛空慧常現在前，無行神通有感必應。」迴向已竟，頭面作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「往返生死中，從生故至死，從貴故還賤，惟未得泥洹。法身常清淨，波若妙解脫，今當求此利。所可有福業，一切皆和合，迴以施眾生，共成無上道。廣大如虛空，無相如真智，究竟盡法界，金剛空慧常現在前，無行神通有感必應。」迴向已竟，頭面作禮。

「誠心發大願，行道如誓願，慧心如猛風，定力如金剛。於此迴向後，念念轉慈悲，捨離愛著想，歡喜度一切。捨去身命時，佛放光明滅除一切難障，化生兜率天面覩慈氏尊。修相盡具足，六根普聰徹，聞佛說妙法，即悟無生忍，皆住不退地。乘大神通力，周遊十方國，供養一切佛，無量妙音聲，讚歎佛功德。二十五有中，無時不現身，如日照世界，光明朗十方，一切幽闇處，皆為作燈明。雖得佛道轉法輪現泥洹，眾生不盡成佛，不捨普賢文殊願。」發願已竟，洗心作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誠心發大願，行道如誓願，慧心如猛風，定力如金剛。於此迴向後，念念轉慈悲，捨離愛著想，歡喜度一切。捨去身命時，佛放光明滅除一切難障，化生兜率天面覩慈氏尊。修相盡具足，六根普聰徹，聞佛說妙法，即悟無生忍，皆住不退地。乘大神通力，周遊十方國，供養一切佛，無量妙音聲，讚歎佛功德。二十五有中，無時不現身，如日照世界，光明朗十方，一切幽闇處，皆為作燈明。雖得佛道轉法輪現泥洹，眾生不盡成佛，不捨普賢文殊願。」發願已竟，洗心作禮。