菩薩受齋經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩受齋經

西晉居士聶道真譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉居士聶道真譯

菩薩受齋法言：「某自歸佛，自歸法，自歸比丘僧。某身所行惡，口所言惡，意所念惡，今已除棄。某若干日、若干夜，受菩薩齋，自歸菩薩，如前六萬菩薩，皆持是齋。我是菩薩，如先行菩薩文殊師利，洹那鳩樓、阿蕪陀、曇無迦、彌勒、阿惟樓尸利、沙門陀樓檀那、羅首楞及陀宿命菩薩所持齋。我是菩薩，持菩薩齋。若我分檀布施，當得檀波羅蜜；如我受莂，當得惟逮波羅蜜；一心坐禪，當得禪波羅蜜；如我說經，當得般若波羅蜜，是為漚惒拘舍羅，從是得摩訶般若波羅蜜，如念泥犁中人、薜荔中人、畜生中人，令得解脫出生為人，從是分檀布施，當到須摩提拘樓檀阿彌陀佛前，受得三昧禪。」是為菩薩受齋法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩受齋法言：「某自歸佛，自歸法，自歸比丘僧。某身所行惡，口所言惡，意所念惡，今已除棄。某若干日、若干夜，受菩薩齋，自歸菩薩，如前六萬菩薩，皆持是齋。我是菩薩，如先行菩薩文殊師利，洹那鳩樓、阿蕪陀、曇無迦、彌勒、阿惟樓尸利、沙門陀樓檀那、羅首楞及陀宿命菩薩所持齋。我是菩薩，持菩薩齋。若我分檀布施，當得檀波羅蜜；如我受莂，當得惟逮波羅蜜；一心坐禪，當得禪波羅蜜；如我說經，當得般若波羅蜜，是為漚惒拘舍羅，從是得摩訶般若波羅蜜，如念泥犁中人、薜荔中人、畜生中人，令得解脫出生為人，從是分檀布施，當到須摩提拘樓檀阿彌陀佛前，受得三昧禪。」是為菩薩受齋法。

佛告須菩提：「菩薩有十念，當護之。何等十念？當念過去佛，是菩薩法；當念未來佛，是菩薩法；當念一切十方現在佛，是菩薩法；當念尸波羅蜜持戒，是菩薩法；當念禪波羅蜜，是菩薩法；當念漚惒拘舍羅，是菩薩法；當念般若波羅蜜，是菩薩法；當念禪三昧六萬菩薩在阿彌陀佛所，是菩薩法；當念過去、當來、今現和上阿闍梨，是菩薩法。是為十念。若有發意求菩薩道者禪，日當思惟，是為十事，不念為污行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩有十念，當護之。何等十念？當念過去佛，是菩薩法；當念未來佛，是菩薩法；當念一切十方現在佛，是菩薩法；當念尸波羅蜜持戒，是菩薩法；當念禪波羅蜜，是菩薩法；當念漚惒拘舍羅，是菩薩法；當念般若波羅蜜，是菩薩法；當念禪三昧六萬菩薩在阿彌陀佛所，是菩薩法；當念過去、當來、今現和上阿闍梨，是菩薩法。是為十念。若有發意求菩薩道者禪，日當思惟，是為十事，不念為污行。

「菩薩齋日有十戒：第一，菩薩齋日不得著脂粉、花香。第二，菩薩齋日不得歌舞、捶鼓、伎樂、莊飾。第三，菩薩齋日不得臥高床上。第四，菩薩齋日過中以後不得復食。第五，菩薩齋日不得持錢、刀、金銀、珍寶。第六，菩薩齋日不乘車、牛、馬。第七，菩薩齋日不得捶兒子、奴婢、畜生。第八，菩薩皆持是齋，從分檀布施得福，我是菩薩，如我念在泥犁中人、薜荔中人、畜生中人，令得解脫，出生為人，從是分檀布施，當至須訶摩持拘樓檀阿彌陀佛前，受得三昧禪，是為菩薩解齋法。菩薩齋日去臥時，於佛前叉手言：『今日一切十方其有持齋戒者，某助安無量；今日其有持戒者，某助安無量；今日其有忍辱者，念天下人民者，某助安無量；今日其有精進者，某助安無量；今日其有智慧說經者，某助安無量，持是代勸助歡喜福施，與歸流十方一切人、非人薩惒薩所在勤苦厄難之處，皆令得福，解脫憂苦出生為人，安隱富樂無極。』是菩薩齋日，不得見掃除。第九，菩薩齋日不得飲食盡器中。第十，菩薩齋日不得與女人相形笑，共坐席，女人亦爾。是為十戒，不得犯，不得教人犯，亦不得勸勉人犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩齋日有十戒：第一，菩薩齋日不得著脂粉、花香。第二，菩薩齋日不得歌舞、捶鼓、伎樂、莊飾。第三，菩薩齋日不得臥高床上。第四，菩薩齋日過中以後不得復食。第五，菩薩齋日不得持錢、刀、金銀、珍寶。第六，菩薩齋日不乘車、牛、馬。第七，菩薩齋日不得捶兒子、奴婢、畜生。第八，菩薩皆持是齋，從分檀布施得福，我是菩薩，如我念在泥犁中人、薜荔中人、畜生中人，令得解脫，出生為人，從是分檀布施，當至須訶摩持拘樓檀阿彌陀佛前，受得三昧禪，是為菩薩解齋法。菩薩齋日去臥時，於佛前叉手言：『今日一切十方其有持齋戒者，某助安無量；今日其有持戒者，某助安無量；今日其有忍辱者，念天下人民者，某助安無量；今日其有精進者，某助安無量；今日其有智慧說經者，某助安無量，持是代勸助歡喜福施，與歸流十方一切人、非人薩惒薩所在勤苦厄難之處，皆令得福，解脫憂苦出生為人，安隱富樂無極。』是菩薩齋日，不得見掃除。第九，菩薩齋日不得飲食盡器中。第十，菩薩齋日不得與女人相形笑，共坐席，女人亦爾。是為十戒，不得犯，不得教人犯，亦不得勸勉人犯。」

菩薩解齋法言：「南無佛，南無法，南無比丘僧！某若干日、若干夜，持菩薩齋。從分檀布施，當得檀波羅蜜；如我持戒，當得尸波羅蜜；如我念十方天下人令得安隱，當得羼提波羅蜜；如我受莂，當得惟逮波羅蜜；如我坐禪，當得禪波羅蜜，是為漚惒拘舍羅，如摩訶般若波羅蜜。」如諸菩薩六萬菩薩法齋，日夜一分禪、一分讀經、一分臥，是為菩薩齋日法。正月十四日受，十七日解；四月八日受，十五日解；七月一日受，十六日解；九月十四日受，十六日解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩解齋法言：「南無佛，南無法，南無比丘僧！某若干日、若干夜，持菩薩齋。從分檀布施，當得檀波羅蜜；如我持戒，當得尸波羅蜜；如我念十方天下人令得安隱，當得羼提波羅蜜；如我受莂，當得惟逮波羅蜜；如我坐禪，當得禪波羅蜜，是為漚惒拘舍羅，如摩訶般若波羅蜜。」如諸菩薩六萬菩薩法齋，日夜一分禪、一分讀經、一分臥，是為菩薩齋日法。正月十四日受，十七日解；四月八日受，十五日解；七月一日受，十六日解；九月十四日受，十六日解。

右齋日數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右齋日數。

歸命西方阿彌陀三耶三佛檀，廅樓亘摩訶那鉢菩薩，三毒消除，往生尊剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命西方阿彌陀三耶三佛檀，廅樓亘摩訶那鉢菩薩，三毒消除，往生尊剎。

清淨尊神國， 安隱在西方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨尊神國， 安隱在西方，

願得自歸命， 奉事無上王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願得自歸命， 奉事無上王。

神通聖智達， 照見我心情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通聖智達， 照見我心情，

自歸諸大護， 百劫不動傾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自歸諸大護， 百劫不動傾。