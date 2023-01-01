當知八種長養法者，所謂八戒，弟子應於阿闍梨前二三重復。說是伽陀已，次復當稱己之名字：「我名某甲，惟願阿闍梨攝受於我。我從今時發淨信心，乃至坐菩提場，成等正覺。誓歸依佛，二足勝尊；誓歸依法，離欲勝尊；誓歸依僧，調伏勝尊。如是三寶是所歸趣。我某甲淨信優婆塞，惟願阿闍梨憶持護念我。從今日今時發起淨心，乃至過是夜分，訖於明旦日初出時，於其中間奉持八戒。所謂：一、不殺生，二、不偷盜，三、不非梵行，四、不妄語，五、不飲酒，六、不非時食，七、不花鬘莊嚴其身及歌舞戲等，八、不坐臥高廣大床。我今捨離如是等事，誓願不捨清淨禁戒八種功德。」二三重復作如是說。又言：「我持戒行，莊嚴其心，令心喜悅，廣修一切相應勝行，求成佛果，究竟圓滿。」又說伽陀曰：

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