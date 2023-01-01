佛說八種長養功德經
宋 法護等譯1卷CBETA T1498少于一千字 4 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說八種長養功德經
佛說八種長養功德經
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉詔譯
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歸命一切佛！惟願一切佛、菩薩眾攝受於我！即說伽陀頌曰：
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「我今歸命勝菩提， 最上清淨佛法眾，
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我發廣大菩提心， 自他利益皆成就。
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懺除一切不善業， 隨喜無邊眾福蘊，
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先當不食一日中， 後修八眾長養法。」
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當知八種長養法者，所謂八戒，弟子應於阿闍梨前二三重復。說是伽陀已，次復當稱己之名字：「我名某甲，惟願阿闍梨攝受於我。我從今時發淨信心，乃至坐菩提場，成等正覺。誓歸依佛，二足勝尊；誓歸依法，離欲勝尊；誓歸依僧，調伏勝尊。如是三寶是所歸趣。我某甲淨信優婆塞，惟願阿闍梨憶持護念我。從今日今時發起淨心，乃至過是夜分，訖於明旦日初出時，於其中間奉持八戒。所謂：一、不殺生，二、不偷盜，三、不非梵行，四、不妄語，五、不飲酒，六、不非時食，七、不花鬘莊嚴其身及歌舞戲等，八、不坐臥高廣大床。我今捨離如是等事，誓願不捨清淨禁戒八種功德。」二三重復作如是說。又言：「我持戒行，莊嚴其心，令心喜悅，廣修一切相應勝行，求成佛果，究竟圓滿。」又說伽陀曰：
當知八種長養法者，所謂八戒，弟子應於阿闍梨前二三重復。說是伽陀已，次復當稱己之名字：「我名某甲，惟願阿闍梨攝受於我。我從今時發淨信心，乃至坐菩提場，成等正覺。誓歸依佛，二足勝尊；誓歸依法，離欲勝尊；誓歸依僧，調伏勝尊。如是三寶是所歸趣。我某甲淨信優婆塞，惟願阿闍梨憶持護念我。從今日今時發起淨心，乃至過是夜分，訖於明旦日初出時，於其中間奉持八戒。所謂：一、不殺生，二、不偷盜，三、不非梵行，四、不妄語，五、不飲酒，六、不非時食，七、不花鬘莊嚴其身及歌舞戲等，八、不坐臥高廣大床。我今捨離如是等事，誓願不捨清淨禁戒八種功德。」二三重復作如是說。又言：「我持戒行，莊嚴其心，令心喜悅，廣修一切相應勝行，求成佛果，究竟圓滿。」又說伽陀曰：
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「我發無二最上心， 為諸眾生不請友，
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勝菩提行善所行， 成佛世間廣利益。
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願我乘是善業故， 此世不久成正覺，
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說法饒益於世間， 解說眾生三有苦。」
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