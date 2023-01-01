佛說大乘戒經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘戒經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時世尊告苾芻言：「有破壞戒行壽命者、有斷滅善根者，出家難值，發精進心，堅固守護。若諸苾芻等，於佛法中求解脫者，遠離一切諸惡苦惱，如佛所說，寧捨身命而趣無常，不得縱心犯其戒律。若人捨命只壞一生，若復破戒，令百萬生沈淪惡道。若人持戒當得見佛。戒為最上莊嚴，戒為最上妙香，戒為歡喜勝因。戒體清淨，如清冷水，能除熱惱。戒法最大，世間呪法，龍蛇之毒而不能侵。持戒得名聞，持戒獲安樂，如是命終時，復得生天上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告苾芻言：「有破壞戒行壽命者、有斷滅善根者，出家難值，發精進心，堅固守護。若諸苾芻等，於佛法中求解脫者，遠離一切諸惡苦惱，如佛所說，寧捨身命而趣無常，不得縱心犯其戒律。若人捨命只壞一生，若復破戒，令百萬生沈淪惡道。若人持戒當得見佛。戒為最上莊嚴，戒為最上妙香，戒為歡喜勝因。戒體清淨，如清冷水，能除熱惱。戒法最大，世間呪法，龍蛇之毒而不能侵。持戒得名聞，持戒獲安樂，如是命終時，復得生天上。」

佛言：「苾芻！若犯律儀，譬如盲人，不見眾色，亦如無足，不能行道，遠離涅槃，不到彼岸。若持戒人成就一切法寶，譬如賢瓶，圓滿堅固，能盛一切珍寶。如是破損，珍寶散失；若破律儀，則捨一切善法。先曾犯戒，而後心欲求涅盤，如去眼、耳，對鏡照面，何所堪能！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「苾芻！若犯律儀，譬如盲人，不見眾色，亦如無足，不能行道，遠離涅槃，不到彼岸。若持戒人成就一切法寶，譬如賢瓶，圓滿堅固，能盛一切珍寶。如是破損，珍寶散失；若破律儀，則捨一切善法。先曾犯戒，而後心欲求涅盤，如去眼、耳，對鏡照面，何所堪能！」

佛言：「苾芻！女人無信，不可親近；王恩雖勝，不可恃怙；水沫無實，不可撮摩；富貴無常，不可久住；色相如花，須臾變異；壽如熟菓，不可久停，如急流渡船、如朽屋暫住；寧食毒藥，不得飲酒；寧入大火，不得嗜慾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「苾芻！女人無信，不可親近；王恩雖勝，不可恃怙；水沫無實，不可撮摩；富貴無常，不可久住；色相如花，須臾變異；壽如熟菓，不可久停，如急流渡船、如朽屋暫住；寧食毒藥，不得飲酒；寧入大火，不得嗜慾！」

佛說是經已，時彼苾芻及諸菩薩皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，時彼苾芻及諸菩薩皆大歡喜，信受奉行。