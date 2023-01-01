佛說大乘戒經
宋 施護譯1卷CBETA T1497少于一千字 4 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說大乘戒經
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯
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如是我聞：
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一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
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爾時世尊告苾芻言：「有破壞戒行壽命者、有斷滅善根者，出家難值，發精進心，堅固守護。若諸苾芻等，於佛法中求解脫者，遠離一切諸惡苦惱，如佛所說，寧捨身命而趣無常，不得縱心犯其戒律。若人捨命只壞一生，若復破戒，令百萬生沈淪惡道。若人持戒當得見佛。戒為最上莊嚴，戒為最上妙香，戒為歡喜勝因。戒體清淨，如清冷水，能除熱惱。戒法最大，世間呪法，龍蛇之毒而不能侵。持戒得名聞，持戒獲安樂，如是命終時，復得生天上。」
爾時世尊告苾芻言：「有破壞戒行壽命者、有斷滅善根者，出家難值，發精進心，堅固守護。若諸苾芻等，於佛法中求解脫者，遠離一切諸惡苦惱，如佛所說，寧捨身命而趣無常，不得縱心犯其戒律。若人捨命只壞一生，若復破戒，令百萬生沈淪惡道。若人持戒當得見佛。戒為最上莊嚴，戒為最上妙香，戒為歡喜勝因。戒體清淨，如清冷水，能除熱惱。戒法最大，世間呪法，龍蛇之毒而不能侵。持戒得名聞，持戒獲安樂，如是命終時，復得生天上。」
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佛言：「苾芻！若犯律儀，譬如盲人，不見眾色，亦如無足，不能行道，遠離涅槃，不到彼岸。若持戒人成就一切法寶，譬如賢瓶，圓滿堅固，能盛一切珍寶。如是破損，珍寶散失；若破律儀，則捨一切善法。先曾犯戒，而後心欲求涅盤，如去眼、耳，對鏡照面，何所堪能！」
佛言：「苾芻！若犯律儀，譬如盲人，不見眾色，亦如無足，不能行道，遠離涅槃，不到彼岸。若持戒人成就一切法寶，譬如賢瓶，圓滿堅固，能盛一切珍寶。如是破損，珍寶散失；若破律儀，則捨一切善法。先曾犯戒，而後心欲求涅盤，如去眼、耳，對鏡照面，何所堪能！」
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佛言：「苾芻！女人無信，不可親近；王恩雖勝，不可恃怙；水沫無實，不可撮摩；富貴無常，不可久住；色相如花，須臾變異；壽如熟菓，不可久停，如急流渡船、如朽屋暫住；寧食毒藥，不得飲酒；寧入大火，不得嗜慾！」
佛言：「苾芻！女人無信，不可親近；王恩雖勝，不可恃怙；水沫無實，不可撮摩；富貴無常，不可久住；色相如花，須臾變異；壽如熟菓，不可久停，如急流渡船、如朽屋暫住；寧食毒藥，不得飲酒；寧入大火，不得嗜慾！」
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佛說是經已，時彼苾芻及諸菩薩皆大歡喜，信受奉行。
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