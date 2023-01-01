佛說正恭敬經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說正恭敬經

元魏天竺三藏佛陀扇多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏佛陀扇多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，與聲聞比丘二百五十人俱，菩薩五百人——皆是如來種子，權行六道助佛揚化，知眾生根威德自在，顯發如來方便密教——其名曰生疑菩薩、寶德菩薩、光明王菩薩、慧登菩薩、德臻菩薩、悉達菩薩、無畏菩薩、覺首菩薩、財首菩薩、寶首菩薩、德首菩薩、目首菩薩、進首菩薩、法首菩薩、智首菩薩、賢首菩薩，如是等菩薩摩訶薩五百人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，與聲聞比丘二百五十人俱，菩薩五百人——皆是如來種子，權行六道助佛揚化，知眾生根威德自在，顯發如來方便密教——其名曰生疑菩薩、寶德菩薩、光明王菩薩、慧登菩薩、德臻菩薩、悉達菩薩、無畏菩薩、覺首菩薩、財首菩薩、寶首菩薩、德首菩薩、目首菩薩、進首菩薩、法首菩薩、智首菩薩、賢首菩薩，如是等菩薩摩訶薩五百人俱。

爾時尊者阿難白佛言：「世尊！樂法善男子、善女人，當云何敬法及敬法師？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難白佛言：「世尊！樂法善男子、善女人，當云何敬法及敬法師？」

爾時世尊告阿難言：「止止。阿難！今時眾生不能恭敬及有敬法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「止止。阿難！今時眾生不能恭敬及有敬法。」

阿難白佛言：「世尊！我今樂法及以敬法，已敬當敬。世尊！自我親近如來以來，未曾得聞如此法門。以不聞故，恭敬如來必失儀則。今若聞者，故得如法修行是事。世尊！復有樂法善男子、善女人，聞此法門即得修行。世尊！復有如來法中出家比丘，貧窮下賤但求衣食，不樂求法及敬法師。雖復親近佛法，而行下賤不能隱覆必當示現。世尊！是故我今現在自為并及未來一切比丘，諮請如來如是敬法。世尊！我等云何得修正行？惟願如來為我解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！我今樂法及以敬法，已敬當敬。世尊！自我親近如來以來，未曾得聞如此法門。以不聞故，恭敬如來必失儀則。今若聞者，故得如法修行是事。世尊！復有樂法善男子、善女人，聞此法門即得修行。世尊！復有如來法中出家比丘，貧窮下賤但求衣食，不樂求法及敬法師。雖復親近佛法，而行下賤不能隱覆必當示現。世尊！是故我今現在自為并及未來一切比丘，諮請如來如是敬法。世尊！我等云何得修正行？惟願如來為我解說。」

佛告阿難：「樂敬法善男子、善女人，若欲讀誦請問，往至經法應當和上阿闍梨所。至其所已，應問和上阿闍梨如來正法，隨心所樂。當知和上阿闍梨心所知法，先應諮請聽問以不？師若聽者，然後乃問。雖復歲數若十、二十，為樂法故應往諮請及受依止。何以故？如來法中雖聽五歲比丘得離依止，然彼人以初敬為法求樂法故。何以故？是人為欲成就自德行故。阿難！彼阿闍梨者，應如是與依止，或言：『可。』或言：『如是。』或言：『爾。』或言：『利。』或言：『教誨。』或言：『謹慎行莫放逸，如法端正修行。』作如是與依止。比丘成就如是等法，可與依止，彼得名為成就依止。假使百歲比丘不能通達如是等句，彼人應受依止，況能與他作依止師？若使無歲比丘成就如是等法，沙門密語即得名為以受依止。假使百歲，自不達如是等法諸句律者，彼應受依止。是中誦經比丘，應於阿闍梨所作敬重心，及正恭敬彼讀誦受經者。在阿闍梨前不得露齒、不得瞻足、不得動足、不得壘足、不得踔足、不得弄足、不得高座處坐，師不借問亦不得語，不得違師語，不得一向瞻相師面。住在師前三肘而立，師聽坐即坐，坐已於師所起慈悲心。彼誦經者應先誦熟，熟者誦已，從師受經任意多少。隨諸法門中若有疑者，先應諮請聽問以不？師若聽可，然後當問。彼受經已，右膝著地，兩手接禮師足。若地處惡者，隨所有道却退而行，當至平處。若地處先平，彼應禮師足然後當行。行至十肘復更作禮，然後隨道而行。彼應作如是念：『阿闍梨常逐我後，我不能遠離阿闍梨。』彼應知時，日三時到阿闍梨所。若不到者，應如法治。若到而不見阿闍梨者，彼應若草若木若杖若土塊若石令作記識。若阿闍梨在房宴坐者，彼應旋房禮敬然後當行。若有所作不問師，亦不得作，除大小便。不得向師作麁獷惡語，不得重循師語。隨師所坐之處，若繩床若木床，皆不得坐。彼床若壞，即應治之。彼應晨朝時往、知時往，不得非時往彼。往已應問阿闍梨：『當何所須及何所作？為入聚落不？』若言入，阿闍梨所有衣被，應洗手自衣拭手，兩手捉師衣已著淨處，先與師淨水洗手，然後授衣與師，於後安陀會拂塵與之，或覆身衣或雨衣。或所須餘衣資用之者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「樂敬法善男子、善女人，若欲讀誦請問，往至經法應當和上阿闍梨所。至其所已，應問和上阿闍梨如來正法，隨心所樂。當知和上阿闍梨心所知法，先應諮請聽問以不？師若聽者，然後乃問。雖復歲數若十、二十，為樂法故應往諮請及受依止。何以故？如來法中雖聽五歲比丘得離依止，然彼人以初敬為法求樂法故。何以故？是人為欲成就自德行故。阿難！彼阿闍梨者，應如是與依止，或言：『可。』或言：『如是。』或言：『爾。』或言：『利。』或言：『教誨。』或言：『謹慎行莫放逸，如法端正修行。』作如是與依止。比丘成就如是等法，可與依止，彼得名為成就依止。假使百歲比丘不能通達如是等句，彼人應受依止，況能與他作依止師？若使無歲比丘成就如是等法，沙門密語即得名為以受依止。假使百歲，自不達如是等法諸句律者，彼應受依止。是中誦經比丘，應於阿闍梨所作敬重心，及正恭敬彼讀誦受經者。在阿闍梨前不得露齒、不得瞻足、不得動足、不得壘足、不得踔足、不得弄足、不得高座處坐，師不借問亦不得語，不得違師語，不得一向瞻相師面。住在師前三肘而立，師聽坐即坐，坐已於師所起慈悲心。彼誦經者應先誦熟，熟者誦已，從師受經任意多少。隨諸法門中若有疑者，先應諮請聽問以不？師若聽可，然後當問。彼受經已，右膝著地，兩手接禮師足。若地處惡者，隨所有道却退而行，當至平處。若地處先平，彼應禮師足然後當行。行至十肘復更作禮，然後隨道而行。彼應作如是念：『阿闍梨常逐我後，我不能遠離阿闍梨。』彼應知時，日三時到阿闍梨所。若不到者，應如法治。若到而不見阿闍梨者，彼應若草若木若杖若土塊若石令作記識。若阿闍梨在房宴坐者，彼應旋房禮敬然後當行。若有所作不問師，亦不得作，除大小便。不得向師作麁獷惡語，不得重循師語。隨師所坐之處，若繩床若木床，皆不得坐。彼床若壞，即應治之。彼應晨朝時往、知時往，不得非時往彼。往已應問阿闍梨：『當何所須及何所作？為入聚落不？』若言入，阿闍梨所有衣被，應洗手自衣拭手，兩手捉師衣已著淨處，先與師淨水洗手，然後授衣與師，於後安陀會拂塵與之，或覆身衣或雨衣。或所須餘衣資用之者。

「彼應如是敬，不得阿闍梨前㖒唾，若寺內若寺東西不得左右反抄衣，不得纏頭隨師所居。有經行處掃灑令淨，日三時拂扇，三時洗浴，三時諮問、取水，為師乞食。若師有所作者，彼應用力作之。若食竟，應從師索鉢洗之。若與，先洗師鉢，然後自洗己鉢。師若不與，不得重索。何以故？阿難！未來有如是比丘，作是念言：『如來等正覺鉢無有洗者。』彼學我故，自欲洗之。如來聽如是等人，夏取清涼、冬取溫煖，隨所須者皆應得取。不得師前嚼楊枝，不得說師若好若惡，若遙見師應起迎接。阿難！若從讀誦諮請一四句偈，是名阿闍梨。是故彼應恭敬阿闍梨。阿難！若不如是敬阿闍梨者，以不敬故住不正行。說師過惡者，彼不說我以為世尊。何以故？阿難！彼人不重佛、不敬法、不在僧數。何以故？阿難！如是癡人，不得名為住正行中。阿難！住正行者，我為彼人說佛法耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼應如是敬，不得阿闍梨前㖒唾，若寺內若寺東西不得左右反抄衣，不得纏頭隨師所居。有經行處掃灑令淨，日三時拂扇，三時洗浴，三時諮問、取水，為師乞食。若師有所作者，彼應用力作之。若食竟，應從師索鉢洗之。若與，先洗師鉢，然後自洗己鉢。師若不與，不得重索。何以故？阿難！未來有如是比丘，作是念言：『如來等正覺鉢無有洗者。』彼學我故，自欲洗之。如來聽如是等人，夏取清涼、冬取溫煖，隨所須者皆應得取。不得師前嚼楊枝，不得說師若好若惡，若遙見師應起迎接。阿難！若從讀誦諮請一四句偈，是名阿闍梨。是故彼應恭敬阿闍梨。阿難！若不如是敬阿闍梨者，以不敬故住不正行。說師過惡者，彼不說我以為世尊。何以故？阿難！彼人不重佛、不敬法、不在僧數。何以故？阿難！如是癡人，不得名為住正行中。阿難！住正行者，我為彼人說佛法耳。」

爾時尊者阿難涕泣流淚作如是言：「世尊！未來世中若有眾生，能住能行如是等行，甚為希有。世尊！我能行住如是等行。世尊！若有比丘不能恭敬和上阿闍梨及說過者，彼人得何等報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難涕泣流淚作如是言：「世尊！未來世中若有眾生，能住能行如是等行，甚為希有。世尊！我能行住如是等行。世尊！若有比丘不能恭敬和上阿闍梨及說過者，彼人得何等報？」

佛告阿難：「若有比丘不敬和上阿闍梨及說過者，我說彼人愚癡凡夫。何以故？阿難！不得說阿闍梨實惡，何況說虛！是中，阿難！若不恭敬和上阿闍梨者，有辟支、地獄名之為滅。彼人命終生彼地獄，彼人生已即有四頭，身上火然如熱鐵丸。是中有諸虫名為鐵狗，常所食噉彼人舌根。是處命終生畜生中，作虎狼野干，眾生見者皆唱言：『是虎狼野干。』有所見者無能喜樂。以本口過故，常食糞穢。受報已盡復生人中，常在邊地無佛法處。雖生人中具足眾惡、遠離功德，身形色力不類人狀，稟受身形不似父母，不為父母之所憐愛。常被惡謗，遠離諸佛，生生愚癡闇鈍無智，速墮地獄。何以故？以不恭敬教授施法、濟拔難者故。阿難！如是等人數得苦法。阿難！假使讀誦受持一四句偈，及以經卷書寫供養，隨彼字等劫，若頂若肩若背荷負彼師，及一切樂具而供養之。阿難！如是供養已，猶不能報阿闍梨恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有比丘不敬和上阿闍梨及說過者，我說彼人愚癡凡夫。何以故？阿難！不得說阿闍梨實惡，何況說虛！是中，阿難！若不恭敬和上阿闍梨者，有辟支、地獄名之為滅。彼人命終生彼地獄，彼人生已即有四頭，身上火然如熱鐵丸。是中有諸虫名為鐵狗，常所食噉彼人舌根。是處命終生畜生中，作虎狼野干，眾生見者皆唱言：『是虎狼野干。』有所見者無能喜樂。以本口過故，常食糞穢。受報已盡復生人中，常在邊地無佛法處。雖生人中具足眾惡、遠離功德，身形色力不類人狀，稟受身形不似父母，不為父母之所憐愛。常被惡謗，遠離諸佛，生生愚癡闇鈍無智，速墮地獄。何以故？以不恭敬教授施法、濟拔難者故。阿難！如是等人數得苦法。阿難！假使讀誦受持一四句偈，及以經卷書寫供養，隨彼字等劫，若頂若肩若背荷負彼師，及一切樂具而供養之。阿難！如是供養已，猶不能報阿闍梨恩。」

佛告阿難：「未來世中有如是等諸惡比丘，得是經已而不恭敬阿闍梨和上者，以無行故說阿闍梨和上過。我今當記如是比丘愚癡人等，墮諸地獄受大苦惱。阿難！我今告汝及以正勅，如來以說善惡道行，隨彼眾生所行善惡，得報如是。是故阿難！汝等今當應善恭敬應善思量。阿難！善恭敬善男子、善女人得此法門者，讚歎出離、訶欲不淨，諸塵垢盡得法眼淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「未來世中有如是等諸惡比丘，得是經已而不恭敬阿闍梨和上者，以無行故說阿闍梨和上過。我今當記如是比丘愚癡人等，墮諸地獄受大苦惱。阿難！我今告汝及以正勅，如來以說善惡道行，隨彼眾生所行善惡，得報如是。是故阿難！汝等今當應善恭敬應善思量。阿難！善恭敬善男子、善女人得此法門者，讚歎出離、訶欲不淨，諸塵垢盡得法眼淨。」

爾時阿難更整衣服白佛言：「世尊！此法之要當名何經？比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷云何受持修行，於未來世紹三寶種使不斷絕？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難更整衣服白佛言：「世尊！此法之要當名何經？比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷云何受持修行，於未來世紹三寶種使不斷絕？」

佛告阿難：「此經名為『正恭敬』，如是受持，所謂愛佛、愛法、愛僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此經名為『正恭敬』，如是受持，所謂愛佛、愛法、愛僧。」

佛說是經已，尊者阿難及諸比丘并諸菩薩，聞佛所說，皆大踊躍，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，尊者阿難及諸比丘并諸菩薩，聞佛所說，皆大踊躍，歡喜奉行。