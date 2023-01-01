佛說淨業障經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說淨業障經

失譯人名今附秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附秦錄

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住毘舍離菴羅樹園，與大比丘眾五百人俱，菩薩摩訶薩三萬二千，其名曰壞魔菩薩、神通遊戲光焰菩薩、蓮花身菩薩、放光王菩薩、常調身菩薩、滿眾願菩薩、寶莊嚴堅意菩薩、雜華眼菩薩、淨音聲王菩薩、光照明菩薩、妙真金菩薩、降伏一切諸根境界菩薩、大雷音菩薩、如意光積菩薩、文殊師利法王子，如是等三萬二千菩薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住毘舍離菴羅樹園，與大比丘眾五百人俱，菩薩摩訶薩三萬二千，其名曰壞魔菩薩、神通遊戲光焰菩薩、蓮花身菩薩、放光王菩薩、常調身菩薩、滿眾願菩薩、寶莊嚴堅意菩薩、雜華眼菩薩、淨音聲王菩薩、光照明菩薩、妙真金菩薩、降伏一切諸根境界菩薩、大雷音菩薩、如意光積菩薩、文殊師利法王子，如是等三萬二千菩薩而為上首。

爾時有一比丘名無垢光，入毘舍離城次第乞食，以不知故入婬女家。時無垢光入其家已，是時婬女於無垢光起染污心，作是思惟：「我今必當與此比丘共行欲法。若不從我，我將殞命。」作是念已即便閉門，語比丘言：「願與尊者共行欲事。若不從我，我當必死。」時無垢光語婬女言：「且止。大姊！我今不應犯如此事。所以者何？佛所制戒我應奉行，寧捨身命不毀此戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有一比丘名無垢光，入毘舍離城次第乞食，以不知故入婬女家。時無垢光入其家已，是時婬女於無垢光起染污心，作是思惟：「我今必當與此比丘共行欲法。若不從我，我將殞命。」作是念已即便閉門，語比丘言：「願與尊者共行欲事。若不從我，我當必死。」時無垢光語婬女言：「且止。大姊！我今不應犯如此事。所以者何？佛所制戒我應奉行，寧捨身命不毀此戒。」

爾時婬女復更思惟：「我今當以呪術藥草令此比丘共為欲事。」語比丘言：「我今不能令汝退轉毀犯禁戒，但當受我所施之食。」而入舍內，便呪其食投比丘鉢。呪術力故，令此比丘便失正念，起於欲心展轉增盛。爾時婬女見此比丘顏色變異，即前牽手共為欲事。是時比丘與彼婬女共相愛樂行婬欲已，持所乞食還詣精舍。到精舍已，生大憂悔舉體煩熱：「咄哉！何為破大戒身？我今不應受他信施，我今則是破戒之人當墮地獄。」時無垢光向諸比丘同梵行者說如是言：「我今破戒，非是沙門，必趣地獄。」時諸比丘問無垢光：「有何因緣而破此戒？」時無垢光具說上事。時諸同學語無垢光：「仁者當知，此有菩薩摩訶薩名文殊師利，得無生法忍，善能除滅破戒之罪，亦令眾生離諸蓋纏。我今與汝共詣文殊師利菩薩摩訶薩所，除汝憂悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時婬女復更思惟：「我今當以呪術藥草令此比丘共為欲事。」語比丘言：「我今不能令汝退轉毀犯禁戒，但當受我所施之食。」而入舍內，便呪其食投比丘鉢。呪術力故，令此比丘便失正念，起於欲心展轉增盛。爾時婬女見此比丘顏色變異，即前牽手共為欲事。是時比丘與彼婬女共相愛樂行婬欲已，持所乞食還詣精舍。到精舍已，生大憂悔舉體煩熱：「咄哉！何為破大戒身？我今不應受他信施，我今則是破戒之人當墮地獄。」時無垢光向諸比丘同梵行者說如是言：「我今破戒，非是沙門，必趣地獄。」時諸比丘問無垢光：「有何因緣而破此戒？」時無垢光具說上事。時諸同學語無垢光：「仁者當知，此有菩薩摩訶薩名文殊師利，得無生法忍，善能除滅破戒之罪，亦令眾生離諸蓋纏。我今與汝共詣文殊師利菩薩摩訶薩所，除汝憂悔。」

時無垢光猶故未食，與諸比丘詣文殊師利法王子所。到已問訊供養恭敬，即以上事具白文殊師利。文殊師利語無垢光：「汝今且食。食已當共詣如來所問如此事。如佛所說，當共受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無垢光猶故未食，與諸比丘詣文殊師利法王子所。到已問訊供養恭敬，即以上事具白文殊師利。文殊師利語無垢光：「汝今且食。食已當共詣如來所問如此事。如佛所說，當共受持。」

比丘食已，與文殊師利共詣佛所。到已頂禮佛足却坐一面。爾時無垢光比丘心懷恐懼不敢問佛。於是文殊師利即從坐起整衣服，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，即以上事具白世尊。爾時世尊告無垢光：「汝實爾不？」答言：「實爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘食已，與文殊師利共詣佛所。到已頂禮佛足却坐一面。爾時無垢光比丘心懷恐懼不敢問佛。於是文殊師利即從坐起整衣服，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，即以上事具白世尊。爾時世尊告無垢光：「汝實爾不？」答言：「實爾。」

佛告比丘：「汝本有心欲犯婬不？」答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「汝本有心欲犯婬不？」答言：「不也。」

佛告比丘：「汝本無心，云何而犯？」比丘答言：「我於後時乃生欲心。」「如是比丘！心犯欲耶？」答言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「汝本無心，云何而犯？」比丘答言：「我於後時乃生欲心。」「如是比丘！心犯欲耶？」答言：「如是。」

佛告比丘：「我常不言心垢故眾生垢，心淨故眾生淨耶？」答言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「我常不言心垢故眾生垢，心淨故眾生淨耶？」答言：「如是。」

佛告比丘：「於意云何？汝曾夢中受欲之時，心覺知不？」答言：「覺知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「於意云何？汝曾夢中受欲之時，心覺知不？」答言：「覺知。」

佛告比丘：「汝向犯欲，豈非由心而覺知耶？」答言：「如是。」「若如是者，比丘！寤、夢犯欲有何差別？」比丘答言：「寤、夢犯欲無差別也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「汝向犯欲，豈非由心而覺知耶？」答言：「如是。」「若如是者，比丘！寤、夢犯欲有何差別？」比丘答言：「寤、夢犯欲無差別也。」

佛言：「於意云何？我先不言一切諸法皆如夢耶？」答言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於意云何？我先不言一切諸法皆如夢耶？」答言：「如是。」

佛言：「於意云何？如夢諸法是真實耶？」答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於意云何？如夢諸法是真實耶？」答言：「不也。」

佛告比丘：「於意云何？寤、夢二心俱真實耶？」「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「於意云何？寤、夢二心俱真實耶？」「不也。世尊！」

佛告比丘：「若非真實，是有法不？」「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「若非真實，是有法不？」「不也。世尊！」

佛告比丘：「於意云何？無所有法，為有生不？」「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「於意云何？無所有法，為有生不？」「不也。世尊！」

佛告比丘：「若法無生，有滅、有縛、有解脫耶？」「不也。世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「若法無生，有滅、有縛、有解脫耶？」「不也。世尊。」

佛告比丘：「於意云何？無生之法，當墮阿鼻地獄、餓鬼、畜生中耶？」答言：「世尊！無生之法尚無所有，而當有墮三惡道耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「於意云何？無生之法，當墮阿鼻地獄、餓鬼、畜生中耶？」答言：「世尊！無生之法尚無所有，而當有墮三惡道耶？」

佛告比丘：「一切諸法本性清淨。然諸凡夫愚小無智，於無有法不知如故妄生分別，以分別故墮三惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「一切諸法本性清淨。然諸凡夫愚小無智，於無有法不知如故妄生分別，以分別故墮三惡道。」

復告比丘：「諸法無實而現種種所應作事，為著貪欲、瞋恚、愚癡凡夫等故分別諸法。不如如故，非是真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告比丘：「諸法無實而現種種所應作事，為著貪欲、瞋恚、愚癡凡夫等故分別諸法。不如如故，非是真實。」

復告比丘：「諸法虛誑，如野馬故。諸法如夢，本性自然逮清淨故。諸法究竟，如水中月、泡沫等故。諸法寂靜，無生老病死諸過患故。諸法無取，非是色法，不可見故。諸法無聚，如虛空故。諸法無性，過諸性故。諸法甚深，過虛空故。諸法廣大，無處所故。法無所作，究竟寂故。法無所依，境界空故。法無根本，畢竟空故。法離蓋纏，煩惱結使不可得故。法離熾然，性不生故。法無障礙，本性淨故。諸法無報，猶如影故。諸法如幻，不如如故。法無所依，妄分別故。諸法流轉，而諸眾生著諸邊故。諸法不起，諸緣各各性相違故。法無染愛，無所屬故。法無穢污，一切結使不可得故。諸法無垢，淨過空故。法無微相，相寂靜故。諸法調柔，性不生故。諸法如如，初中後際無差別故。諸法解脫，不相屬故。諸法無聞，如瓦礫故。諸法非色，同虛空故。諸法平等，無積聚故。法不可持，猶如虛空不可執故。諸法無得，智者推求不可得故。法無擾動，三世淨故。法無扼縛，破闇冥故。法無荊棘，離諸纏故。諸法安隱，如涅槃故。法無怖畏，過諸畏故。法無彼岸，無此岸故。諸法無量，過算數故。諸法無相，其相空故。諸法無作，斷諸願故。諸法無行，行虛誑故。法無戲論，滅覺觀故。法無窟宅，離住處故。法無有濁，常清淨故。法同涅槃生不可得，空無有故。比丘當知，諸法如是不可宣說，是故我昔坐於道場得無所得，無有一法有出有沒、有縛有解，亦無有法有障有纏、有憂有悔。所以者何？諸法清淨無雜穢故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告比丘：「諸法虛誑，如野馬故。諸法如夢，本性自然逮清淨故。諸法究竟，如水中月、泡沫等故。諸法寂靜，無生老病死諸過患故。諸法無取，非是色法，不可見故。諸法無聚，如虛空故。諸法無性，過諸性故。諸法甚深，過虛空故。諸法廣大，無處所故。法無所作，究竟寂故。法無所依，境界空故。法無根本，畢竟空故。法離蓋纏，煩惱結使不可得故。法離熾然，性不生故。法無障礙，本性淨故。諸法無報，猶如影故。諸法如幻，不如如故。法無所依，妄分別故。諸法流轉，而諸眾生著諸邊故。諸法不起，諸緣各各性相違故。法無染愛，無所屬故。法無穢污，一切結使不可得故。諸法無垢，淨過空故。法無微相，相寂靜故。諸法調柔，性不生故。諸法如如，初中後際無差別故。諸法解脫，不相屬故。諸法無聞，如瓦礫故。諸法非色，同虛空故。諸法平等，無積聚故。法不可持，猶如虛空不可執故。諸法無得，智者推求不可得故。法無擾動，三世淨故。法無扼縛，破闇冥故。法無荊棘，離諸纏故。諸法安隱，如涅槃故。法無怖畏，過諸畏故。法無彼岸，無此岸故。諸法無量，過算數故。諸法無相，其相空故。諸法無作，斷諸願故。諸法無行，行虛誑故。法無戲論，滅覺觀故。法無窟宅，離住處故。法無有濁，常清淨故。法同涅槃生不可得，空無有故。比丘當知，諸法如是不可宣說，是故我昔坐於道場得無所得，無有一法有出有沒、有縛有解，亦無有法有障有纏、有憂有悔。所以者何？諸法清淨無雜穢故。」

爾時無垢光聞說是法，心懷踊躍悲喜交集，即時雨淚叉手合掌一心觀佛，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無垢光聞說是法，心懷踊躍悲喜交集，即時雨淚叉手合掌一心觀佛，即說偈言：

「快哉世尊大功德， 諸天世人所歸仰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「快哉世尊大功德， 諸天世人所歸仰，

善覺一切妙勝行， 稽首能斷諸苦行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善覺一切妙勝行， 稽首能斷諸苦行。

無所依者為作依， 無有導者為獎導， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所依者為作依， 無有導者為獎導，

安住實道常清淨， 稽首世尊大威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住實道常清淨， 稽首世尊大威德。

為世闇冥作燈明， 諸無目者為作目， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世闇冥作燈明， 諸無目者為作目，

深著虛妄能度脫， 稽首勇猛大精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深著虛妄能度脫， 稽首勇猛大精進。

已離染污無瞋恚， 於諸縛著得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離染污無瞋恚， 於諸縛著得解脫，

等於怨親能解縛， 稽首真實功德聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等於怨親能解縛， 稽首真實功德聚。

乾竭渴愛及愚癡， 破壞諸有除眾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾竭渴愛及愚癡， 破壞諸有除眾苦，

生死輪轉久已斷， 稽首大力無上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死輪轉久已斷， 稽首大力無上乘。

於諸分別無所著， 解脫妙智難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸分別無所著， 解脫妙智難思議，

三界最勝離諸垢， 稽首清淨無垢人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界最勝離諸垢， 稽首清淨無垢人。

我今悉求如是道， 當脫無依眾生苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今悉求如是道， 當脫無依眾生苦，

願令我得如是乘， 終不小乘盡諸漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願令我得如是乘， 終不小乘盡諸漏。

億那由他無量劫， 常受眾苦不捨道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億那由他無量劫， 常受眾苦不捨道，

如月盛滿顯眾星， 我觀如來亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如月盛滿顯眾星， 我觀如來亦如是。

譬如有人入大海， 其意下劣求水精， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有人入大海， 其意下劣求水精，

雖遇無量珍寶聚， 捨之而取下賤者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖遇無量珍寶聚， 捨之而取下賤者。

如人聞佛無量力， 而不生念我當得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人聞佛無量力， 而不生念我當得，

大乘廣博所作事， 放捨菩提證聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘廣博所作事， 放捨菩提證聲聞。

譬如有人見大王， 與諸群臣相圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有人見大王， 與諸群臣相圍繞，

不求王位悕臣佐， 當知是意非黠慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求王位悕臣佐， 當知是意非黠慧。

如人聞佛大功德， 妙勝智慧所作事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人聞佛大功德， 妙勝智慧所作事，

而於小乘生喜樂， 是則下劣懈怠心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於小乘生喜樂， 是則下劣懈怠心。

眾生不應貪小乘， 以如闇夜螢火明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生不應貪小乘， 以如闇夜螢火明，

當悕日光普大照， 能破一切諸黑闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當悕日光普大照， 能破一切諸黑闇。

佛有無量大名聞， 聲徹人天諸惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛有無量大名聞， 聲徹人天諸惡趣，

佛光微妙為最上， 能照世間諸闇冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛光微妙為最上， 能照世間諸闇冥。

譬如師子處野干， 其心好樂野干眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如師子處野干， 其心好樂野干眾，

放捨師子所應作， 而更隨逐野干法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放捨師子所應作， 而更隨逐野干法。

如有大人在聲聞， 其猶師子在野干， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有大人在聲聞， 其猶師子在野干，

貪樂小法以為足， 當知是輩行貧道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪樂小法以為足， 當知是輩行貧道。

若人欲求大乘道， 當應常發如是心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲求大乘道， 當應常發如是心，

利益世間斷眾苦， 不應同彼諸聲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益世間斷眾苦， 不應同彼諸聲聞。」

爾時眾會聞無垢光所說偈已，四萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心，即散摩訶曼陀羅華拘茂陀等供養世尊、文殊師利，讚無垢光作如是言：「善哉善哉！無垢！能報佛恩，於菩提道多所饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾會聞無垢光所說偈已，四萬二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心，即散摩訶曼陀羅華拘茂陀等供養世尊、文殊師利，讚無垢光作如是言：「善哉善哉！無垢！能報佛恩，於菩提道多所饒益。」

爾時世尊即時微笑。諸佛常法，若微笑時有五色光從口而出，所謂青、黃、赤、白、紅頗梨色，遍照無量無邊世界上至梵世，蔽於日月所有光明，還至佛所繞佛三匝從頂上沒。爾時阿難即從坐起整衣服，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！有何因緣而現微笑？諸佛世尊不以無緣而現微笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即時微笑。諸佛常法，若微笑時有五色光從口而出，所謂青、黃、赤、白、紅頗梨色，遍照無量無邊世界上至梵世，蔽於日月所有光明，還至佛所繞佛三匝從頂上沒。爾時阿難即從坐起整衣服，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！有何因緣而現微笑？諸佛世尊不以無緣而現微笑。」

佛告阿難：「此無垢光比丘有大深慧，發阿耨多羅三藐三菩提心，我今當授阿耨多羅三藐三菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此無垢光比丘有大深慧，發阿耨多羅三藐三菩提心，我今當授阿耨多羅三藐三菩提記。」

佛告阿難：「此無垢光比丘，於未來世彌勒佛所逮無生忍，亦當供養見賢劫千佛。過是之後復經十劫，供養二十億諸佛已，得成為佛，號名功德蓮華最勝妙行師子雷音如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此無垢光比丘，於未來世彌勒佛所逮無生忍，亦當供養見賢劫千佛。過是之後復經十劫，供養二十億諸佛已，得成為佛，號名功德蓮華最勝妙行師子雷音如來。」

復告阿難：「功德蓮華最勝妙行師子雷音如來、應、正遍知，彼佛世界名無量音，七寶所成，無有緣覺聲聞弟子，純諸菩薩。彼佛世界常轉平等不退法輪。阿難！此無垢光速當得阿耨多羅三藐三菩提。所以者何？所乘妙勝淨佛土故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告阿難：「功德蓮華最勝妙行師子雷音如來、應、正遍知，彼佛世界名無量音，七寶所成，無有緣覺聲聞弟子，純諸菩薩。彼佛世界常轉平等不退法輪。阿難！此無垢光速當得阿耨多羅三藐三菩提。所以者何？所乘妙勝淨佛土故。」

爾時世尊復告阿難：「譬如日光所至之處破眾闇冥。如是，阿難！若有眾生得聞此經，當知是處有大照明，能令眾生於一切法得無障礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告阿難：「譬如日光所至之處破眾闇冥。如是，阿難！若有眾生得聞此經，當知是處有大照明，能令眾生於一切法得無障礙。」

爾時阿難前白佛言：「世尊！云何眾生於一切法得無障礙？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難前白佛言：「世尊！云何眾生於一切法得無障礙？」

佛言：「且止。阿難！何用問此如是事為？如來若說障與無障，諸天世人皆當驚疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「且止。阿難！何用問此如是事為？如來若說障與無障，諸天世人皆當驚疑。」

爾時文殊師利法王子白佛言：「世尊！願說障礙不障礙法。諸菩薩聞，能於後時五濁惡世，於諸世法不生染著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子白佛言：「世尊！願說障礙不障礙法。諸菩薩聞，能於後時五濁惡世，於諸世法不生染著。」

佛告文殊師利：「夫障礙者，貪欲是障礙、瞋恚是障礙、愚癡是障礙。布施是障礙、持戒是障礙、忍辱是障礙、精進是障礙、禪定是障礙、智慧是障礙。佛想是障礙、法想是障礙、僧想是障礙。空想是障礙、無相想是障礙、無作想是障礙。無行想是障礙、不生想是障礙。文殊師利！取要言之，若於諸法有縛有解，當知如是皆是障礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「夫障礙者，貪欲是障礙、瞋恚是障礙、愚癡是障礙。布施是障礙、持戒是障礙、忍辱是障礙、精進是障礙、禪定是障礙、智慧是障礙。佛想是障礙、法想是障礙、僧想是障礙。空想是障礙、無相想是障礙、無作想是障礙。無行想是障礙、不生想是障礙。文殊師利！取要言之，若於諸法有縛有解，當知如是皆是障礙。」

爾時文殊師利法王子白佛言：「世尊！云何布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧是障礙法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子白佛言：「世尊！云何布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧是障礙法？」

佛告文殊師利法王子：「一切諸法性無障礙，而諸凡夫愚小無智自生分別，於布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧而作障礙。所以者何？文殊師利！凡愚之人行布施時，於慳眾生不生恭敬，以不恭敬便生瞋心，以瞋心故墮大地獄。身自持戒，見犯戒者而生輕慢，說其過惡令他聞之生不恭敬，以不恭敬故墮於惡趣。自修忍辱，以忍辱故而生高心：『我是忍辱，餘人麁惡。』以是忍故而生放逸，當知即是眾罪之本。自行精進，於懈怠者生如是念：『如此愚人，不應食他信施供養，乃至不應受一飲水。』常於己身而起貢高、卑下他人，當知是輩愚小無智。自行禪定，見亂想者發如是念：『我常修定，其餘比丘多諸亂心說於邪論。如此之人去道尚遠，何能得佛？』作是念時，隨所起念，一念一劫還受生死，受生死已甫當更修菩提之道。自恃多聞，於無名法以不真智妄生分別，見有所得起大憍慢：『我說是輩是大愚癡無智之人，諸覺所覆非是大人。』雖復志求大乘之道，作如是言：『我當於世為最為勝。』而於聲聞小乘之人不生恭敬，輕慢惡賤說其過罪，以其惡心說麁語故而墮惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利法王子：「一切諸法性無障礙，而諸凡夫愚小無智自生分別，於布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧而作障礙。所以者何？文殊師利！凡愚之人行布施時，於慳眾生不生恭敬，以不恭敬便生瞋心，以瞋心故墮大地獄。身自持戒，見犯戒者而生輕慢，說其過惡令他聞之生不恭敬，以不恭敬故墮於惡趣。自修忍辱，以忍辱故而生高心：『我是忍辱，餘人麁惡。』以是忍故而生放逸，當知即是眾罪之本。自行精進，於懈怠者生如是念：『如此愚人，不應食他信施供養，乃至不應受一飲水。』常於己身而起貢高、卑下他人，當知是輩愚小無智。自行禪定，見亂想者發如是念：『我常修定，其餘比丘多諸亂心說於邪論。如此之人去道尚遠，何能得佛？』作是念時，隨所起念，一念一劫還受生死，受生死已甫當更修菩提之道。自恃多聞，於無名法以不真智妄生分別，見有所得起大憍慢：『我說是輩是大愚癡無智之人，諸覺所覆非是大人。』雖復志求大乘之道，作如是言：『我當於世為最為勝。』而於聲聞小乘之人不生恭敬，輕慢惡賤說其過罪，以其惡心說麁語故而墮惡趣。」

爾時文殊師利法王子白佛言：「世尊！菩薩不應於佛法中妄宣人惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子白佛言：「世尊！菩薩不應於佛法中妄宣人惡。」

佛言：「如是如是。文殊師利！於意云何？菩薩豈不於諸眾生常起慈心憐愍愛念，不以惡眼而視之耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是。文殊師利！於意云何？菩薩豈不於諸眾生常起慈心憐愍愛念，不以惡眼而視之耶？」

文殊師利言：「如是。世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如是。世尊。」

「復次文殊師利！於意云何？菩薩豈當於一眾生不以聲聞、緣覺、大乘而度脫耶？」「不也。世尊。菩薩未曾捨一眾生而不度脫，常於一切起平等心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！於意云何？菩薩豈當於一眾生不以聲聞、緣覺、大乘而度脫耶？」「不也。世尊。菩薩未曾捨一眾生而不度脫，常於一切起平等心。」

佛告文殊師利：「譬如良醫等療眾病，國王大臣長者居士及諸貧民，常作是念：『云何能令眾生免苦得離諸病？』文殊師利！菩薩亦爾，常於眾生起大悲心發平等意：『云何當令一切眾生受行佛法使不斷絕？』又如良醫所有醫方經書呪術不斷絕時，心生歡喜踊躍無量。文殊師利！菩薩亦爾，諸佛種性不斷絕時，心生歡喜亦復如是。文殊師利！一切眾生不盡如醫能治眾病，設有能者是亦難得。文殊師利！菩薩亦爾，不盡如佛起菩提心而自莊嚴，設有能者是亦難得。又如良醫於諸醫方經書祕術，不應懈怠以修醫法。文殊師利！菩薩亦爾，不應懈怠如羸病人發菩提心。文殊師利！自然無師是為難得，不從他知是亦難得，妙勝之心是亦難得，修行佛法是亦難得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「譬如良醫等療眾病，國王大臣長者居士及諸貧民，常作是念：『云何能令眾生免苦得離諸病？』文殊師利！菩薩亦爾，常於眾生起大悲心發平等意：『云何當令一切眾生受行佛法使不斷絕？』又如良醫所有醫方經書呪術不斷絕時，心生歡喜踊躍無量。文殊師利！菩薩亦爾，諸佛種性不斷絕時，心生歡喜亦復如是。文殊師利！一切眾生不盡如醫能治眾病，設有能者是亦難得。文殊師利！菩薩亦爾，不盡如佛起菩提心而自莊嚴，設有能者是亦難得。又如良醫於諸醫方經書祕術，不應懈怠以修醫法。文殊師利！菩薩亦爾，不應懈怠如羸病人發菩提心。文殊師利！自然無師是為難得，不從他知是亦難得，妙勝之心是亦難得，修行佛法是亦難得。」

爾時文殊師利法王子白佛言：「世尊！云何菩薩於一切法心無障礙逮得清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子白佛言：「世尊！云何菩薩於一切法心無障礙逮得清淨？」

佛告文殊師利法王子言：「若有菩薩觀於貪欲是一切法、瞋恚愚癡是一切法，是則名為淨諸業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利法王子言：「若有菩薩觀於貪欲是一切法、瞋恚愚癡是一切法，是則名為淨諸業障。

「復次文殊師利！若有菩薩於諸五欲不生愛樂亦不放捨，觀欲實性即是佛法，是則名為淨諸業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！若有菩薩於諸五欲不生愛樂亦不放捨，觀欲實性即是佛法，是則名為淨諸業障。

「復次文殊師利！若有菩薩而於五蓋以求菩提，如是觀時不得五蓋及與菩提，是則名為淨諸業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！若有菩薩而於五蓋以求菩提，如是觀時不得五蓋及與菩提，是則名為淨諸業障。

「復次文殊師利！若有菩薩觀九惱法即是慈心，思惟觀察九惱法時不得他人及與己身，名最上慈，以於諸法無所得故。菩薩觀忍亦復如是，是則名為淨諸業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！若有菩薩觀九惱法即是慈心，思惟觀察九惱法時不得他人及與己身，名最上慈，以於諸法無所得故。菩薩觀忍亦復如是，是則名為淨諸業障。

「復次文殊師利！若有菩薩觀於犯戒即是不犯、觀非毘尼即是毘尼、觀於繫縛即是解脫、觀於生死即涅槃界，是則名為淨諸業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！若有菩薩觀於犯戒即是不犯、觀非毘尼即是毘尼、觀於繫縛即是解脫、觀於生死即涅槃界，是則名為淨諸業障。

「復次文殊師利！若有菩薩觀貪欲界即涅槃界，瞋恚、愚癡亦復如是，是則名為淨諸業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！若有菩薩觀貪欲界即涅槃界，瞋恚、愚癡亦復如是，是則名為淨諸業障。

「復次文殊師利！若有菩薩觀一切法即是佛法，是則名為淨諸業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！若有菩薩觀一切法即是佛法，是則名為淨諸業障。

「復次文殊師利！若有菩薩觀一切法無有體相亦無根本，是則名為淨諸業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！若有菩薩觀一切法無有體相亦無根本，是則名為淨諸業障。

「復次文殊師利！若有菩薩觀慳及施不作二想、持戒毀戒不作二想、瞋恚忍辱不作二想、懈怠精進不作二想、亂心禪定不作二想、愚癡智慧不作二想，是則名為淨諸業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！若有菩薩觀慳及施不作二想、持戒毀戒不作二想、瞋恚忍辱不作二想、懈怠精進不作二想、亂心禪定不作二想、愚癡智慧不作二想，是則名為淨諸業障。

「復次文殊師利！若有菩薩觀諸煩惱即是佛法，是則名為淨諸業障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次文殊師利！若有菩薩觀諸煩惱即是佛法，是則名為淨諸業障。」

爾時文殊師利法王子白佛言：「世尊！云何菩薩觀諸煩惱即是佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子白佛言：「世尊！云何菩薩觀諸煩惱即是佛法？」

佛告文殊師利：「於意云何？汝頗見法能還與法作繫縛不？」答言：「不也。世尊！」「文殊師利！於意云何！頗見有法能為諸法作解脫不？」「不也。世尊！」「文殊師利！云何菩薩得無生忍？」文殊師利言：「一切煩惱即無生忍。所以者何？一切煩惱同虛空性。以是義故，我觀諸法無智無斷、無證無修，而諸凡夫障礙所蔽無有佛法，見有斷結修佛法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「於意云何？汝頗見法能還與法作繫縛不？」答言：「不也。世尊！」「文殊師利！於意云何！頗見有法能為諸法作解脫不？」「不也。世尊！」「文殊師利！云何菩薩得無生忍？」文殊師利言：「一切煩惱即無生忍。所以者何？一切煩惱同虛空性。以是義故，我觀諸法無智無斷、無證無修，而諸凡夫障礙所蔽無有佛法，見有斷結修佛法故。」

爾時世尊讚文殊師利法王子言：「善哉善哉！文殊師利！善能解說無盡之法。文殊師利！過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛號日無垢光如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。文殊師利！日無垢光如來壽九十劫，國名眾香。彼佛世界多諸眾生好樂小法，少能修習無上大乘。彼佛世尊般涅槃後，法住千歲分布舍利，如我滅後等無差別。時有比丘名曰勇施，慚愧樂學善修戒身，多聞智慧顏貌端正，成就第一清淨妙色。爾時勇施著衣持鉢入難勝城，次行乞食到長者舍，其家有女容貌端正未適夫主。時長者女見勇施已生愛染心，作如是念：『我若不得勇施比丘以為夫者，當自殞命。』初不向人說如此念，欲心內結遂以成病。爾時勇施乞食得已還詣精舍。而於後時女父命終，爾時其母而問女言：『汝何因緣而致斯病？』女時默然遂不飲食。爾時女母密遣餘女，先來親善同苦樂者，而往問言：『以何因緣而致斯病？』時女答言：『我於先時見一比丘顏貌端正，便生欲心以致斯病。若得從意我病則愈，若不得者便當殞命。』是時餘女聞此事已，還向其母具說上事。其母聞已作是思惟：『今我此女病患如是，若使不得勇施比丘，當作何計？』復作是念：『我今當請勇施比丘數至我家，當使此女從受經法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚文殊師利法王子言：「善哉善哉！文殊師利！善能解說無盡之法。文殊師利！過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛號日無垢光如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。文殊師利！日無垢光如來壽九十劫，國名眾香。彼佛世界多諸眾生好樂小法，少能修習無上大乘。彼佛世尊般涅槃後，法住千歲分布舍利，如我滅後等無差別。時有比丘名曰勇施，慚愧樂學善修戒身，多聞智慧顏貌端正，成就第一清淨妙色。爾時勇施著衣持鉢入難勝城，次行乞食到長者舍，其家有女容貌端正未適夫主。時長者女見勇施已生愛染心，作如是念：『我若不得勇施比丘以為夫者，當自殞命。』初不向人說如此念，欲心內結遂以成病。爾時勇施乞食得已還詣精舍。而於後時女父命終，爾時其母而問女言：『汝何因緣而致斯病？』女時默然遂不飲食。爾時女母密遣餘女，先來親善同苦樂者，而往問言：『以何因緣而致斯病？』時女答言：『我於先時見一比丘顏貌端正，便生欲心以致斯病。若得從意我病則愈，若不得者便當殞命。』是時餘女聞此事已，還向其母具說上事。其母聞已作是思惟：『今我此女病患如是，若使不得勇施比丘，當作何計？』復作是念：『我今當請勇施比丘數至我家，當使此女從受經法。』

「爾時勇施而於異時入城乞食，復至其家。見長者女身體羸瘦，而問之言：『此女何緣而有此病？』時母答言：『而我此女好聽經法。我常固遮不遂其意，以致斯病。』爾時勇施語其母言：『莫遮此女使不聽法。』母還報言：『尊者！若能教授此女經法，我當聽之。』爾時勇施即便許可。其母語言：『從今已往常至我家。』答言：『可。』爾時長者女聞是語已心大歡喜：『我今當作種種方便，令此比丘於我生著。』時長者女語勇施言：『唯願尊者！哀愍我故常至我舍。』爾時勇施默然許可，即受其食還詣精舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時勇施而於異時入城乞食，復至其家。見長者女身體羸瘦，而問之言：『此女何緣而有此病？』時母答言：『而我此女好聽經法。我常固遮不遂其意，以致斯病。』爾時勇施語其母言：『莫遮此女使不聽法。』母還報言：『尊者！若能教授此女經法，我當聽之。』爾時勇施即便許可。其母語言：『從今已往常至我家。』答言：『可。』爾時長者女聞是語已心大歡喜：『我今當作種種方便，令此比丘於我生著。』時長者女語勇施言：『唯願尊者！哀愍我故常至我舍。』爾時勇施默然許可，即受其食還詣精舍。

「爾時其母語其女言：『從今已往好自莊嚴，以好栴檀種種雜香以塗其身，更著新好上妙衣服。如是莊嚴可得從意。』其後勇施數到其家轉相親厚，數相見故便失正念而生欲心，即與彼女共行婬法，心遂耽著往來頻數。時彼女夫見此比丘往來頻數，心生疑恚，即設方便欲斷其命。勇施比丘聞是事已，即作是念：『當以毒藥持與彼女令斷夫命。』爾時勇施即以毒藥持與彼女，而語之言：『若必念我，可持此藥以殺汝夫。』時長者女即以毒藥和著食中，勅其婢使：『持此飯食以飯我夫。』夫食飯已即便命終。爾時勇施聞彼命終，心生大悔作是思惟：『今我所作是大重惡。何名比丘，受行婬法又斷人命？我今如是當何所歸？』生大憂惱：『我若命終當墮惡道。誰能免我如是之苦？』以是事故，從一精舍至一精舍，惶怖馳走衣服落地，作如是言：『咄哉怪哉！我今即是地獄眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時其母語其女言：『從今已往好自莊嚴，以好栴檀種種雜香以塗其身，更著新好上妙衣服。如是莊嚴可得從意。』其後勇施數到其家轉相親厚，數相見故便失正念而生欲心，即與彼女共行婬法，心遂耽著往來頻數。時彼女夫見此比丘往來頻數，心生疑恚，即設方便欲斷其命。勇施比丘聞是事已，即作是念：『當以毒藥持與彼女令斷夫命。』爾時勇施即以毒藥持與彼女，而語之言：『若必念我，可持此藥以殺汝夫。』時長者女即以毒藥和著食中，勅其婢使：『持此飯食以飯我夫。』夫食飯已即便命終。爾時勇施聞彼命終，心生大悔作是思惟：『今我所作是大重惡。何名比丘，受行婬法又斷人命？我今如是當何所歸？』生大憂惱：『我若命終當墮惡道。誰能免我如是之苦？』以是事故，從一精舍至一精舍，惶怖馳走衣服落地，作如是言：『咄哉怪哉！我今即是地獄眾生。』

「時有精舍名曰醯無，中有菩薩名曰鼻揉多羅，勇施比丘即入其房舉身投地。時彼菩薩問勇施言：『何為以身自投於地？』答言：『大德！我今即是地獄眾生。』又復問言：『誰乃令汝為地獄人？』勇施答言：『我作大罪，犯於婬戒又斷人命。』時彼菩薩語勇施言：『比丘莫怖。我今力能施汝無畏。』爾時勇施聞彼菩薩施無畏聲，心生歡喜踊躍無量。爾時鼻揉多羅菩薩即時從地接起勇施牽其右手，將至異處坐林樹中。時鼻揉多羅菩薩湧身虛空高一多羅樹，語勇施言：『今汝於我生深信不？』勇施即時叉手合掌而答之言：『我見仁者，如遇大師亦如世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有精舍名曰醯無，中有菩薩名曰鼻揉多羅，勇施比丘即入其房舉身投地。時彼菩薩問勇施言：『何為以身自投於地？』答言：『大德！我今即是地獄眾生。』又復問言：『誰乃令汝為地獄人？』勇施答言：『我作大罪，犯於婬戒又斷人命。』時彼菩薩語勇施言：『比丘莫怖。我今力能施汝無畏。』爾時勇施聞彼菩薩施無畏聲，心生歡喜踊躍無量。爾時鼻揉多羅菩薩即時從地接起勇施牽其右手，將至異處坐林樹中。時鼻揉多羅菩薩湧身虛空高一多羅樹，語勇施言：『今汝於我生深信不？』勇施即時叉手合掌而答之言：『我見仁者，如遇大師亦如世尊。』

「爾時鼻揉多羅菩薩即時入於諸佛境界大乘妙門如來寶印三昧。入三昧已，即於身上出無量佛身，皆金色三十二相遍林樹間。爾時諸佛即時同聲說是偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時鼻揉多羅菩薩即時入於諸佛境界大乘妙門如來寶印三昧。入三昧已，即於身上出無量佛身，皆金色三十二相遍林樹間。爾時諸佛即時同聲說是偈言：

「『諸法同鏡像， 亦如水中月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸法同鏡像， 亦如水中月，

凡夫愚惑心， 分別癡恚愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫愚惑心， 分別癡恚愛。

法無作無處， 如虛空清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無作無處， 如虛空清淨，

亦無有覺知， 虛誑不牢固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有覺知， 虛誑不牢固，

於內求恚愛， 未甞有得者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於內求恚愛， 未甞有得者。

凡夫生染愛， 實無有染著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫生染愛， 實無有染著，

如於眠夢中， 染著於諸色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如於眠夢中， 染著於諸色，

亦如刀割物， 而刀無所知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如刀割物， 而刀無所知。

凡夫亦如是， 愚惑妄分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫亦如是， 愚惑妄分別，

於愛生染著， 於恚增諍訟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於愛生染著， 於恚增諍訟。

世間猶如夢， 空無不牢固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間猶如夢， 空無不牢固，

如焰空中雲， 癡愛寂無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如焰空中雲， 癡愛寂無相。

諸法如草木， 心不在內外， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法如草木， 心不在內外，

愛非壽命人， 自性無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛非壽命人， 自性無所有。

凡夫見諸法， 計從因緣生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫見諸法， 計從因緣生，

無作不可取， 性離常寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無作不可取， 性離常寂靜。

諸法猶如幻， 凡夫生取著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法猶如幻， 凡夫生取著，

幻性無堅固， 貪瞋癡亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻性無堅固， 貪瞋癡亦然。

諸法常無相， 寂靜無根本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法常無相， 寂靜無根本，

無邊不可取， 欲性亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊不可取， 欲性亦如是。

眾生如鏡像， 計著於我所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生如鏡像， 計著於我所，

離如妄分別， 無堅固可取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離如妄分別， 無堅固可取。

諸法如影響， 欲恚無處所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法如影響， 欲恚無處所，

如幻夢水月， 實無染恚者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如幻夢水月， 實無染恚者。

境界不真實， 空無不可取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界不真實， 空無不可取，

分別法無主， 根本常寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別法無主， 根本常寂靜。

譬如幻化人， 無有貪恚癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如幻化人， 無有貪恚癡，

幻夢等諸法， 其邊不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻夢等諸法， 其邊不可得，

如月現於水， 而不在水中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如月現於水， 而不在水中。

凡夫染癡恚， 癡愛恚無性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫染癡恚， 癡愛恚無性，

貪瞋恚愚癡； 諸緣常空無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪瞋恚愚癡； 諸緣常空無，

無眾生壽命。 虛無常寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無眾生壽命。 虛無常寂靜，

無眼亦無耳， 鼻舌亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無眼亦無耳， 鼻舌亦復然；

凡夫癡無智， 虛妄生牢固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫癡無智， 虛妄生牢固。

如虛空無邊， 無盡無去來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空無邊， 無盡無去來，

諸法亦如是， 如手摸虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法亦如是， 如手摸虛空。

種種分別法， 實無分別者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種分別法， 實無分別者，

凡愚計諸陰， 而實無有生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡愚計諸陰， 而實無有生。

我觀一切法， 性相無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀一切法， 性相無所有，

無生亦無滅， 未曾有聚散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生亦無滅， 未曾有聚散。

諸法性解脫， 寂靜無處所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法性解脫， 寂靜無處所，

無能悕取者， 解此名為智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能悕取者， 解此名為智。』

「爾時林中萬二千天子，詣鼻揉多羅菩薩來聽法者，聞說是偈即時皆得無生法忍。勇施比丘見諸化佛神通變現，於諸法中思惟選擇，離諸蓋纏得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時林中萬二千天子，詣鼻揉多羅菩薩來聽法者，聞說是偈即時皆得無生法忍。勇施比丘見諸化佛神通變現，於諸法中思惟選擇，離諸蓋纏得無生忍。

「文殊師利！汝莫生疑。爾時鼻揉多羅菩薩豈異人乎？今彌勒菩薩是也。勇施比丘豈異人乎？寶月如來是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！汝莫生疑。爾時鼻揉多羅菩薩豈異人乎？今彌勒菩薩是也。勇施比丘豈異人乎？寶月如來是也。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！勇施比丘已成佛耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言：「世尊！勇施比丘已成佛耶？」

佛告文殊師利：「今已成佛，在於西方去此佛土恒河沙數諸佛世界，有國名常光，寶月如來於彼成佛。文殊師利！汝觀是法能令眾生離諸業障，受行婬法斷人命根能令現身得無生忍。所以者何？能觀三界如影響故。猶如幻師觀於幻人無有障礙。文殊師利！諸凡夫人於無有法妄生分別，墮諸惡趣受於無量百千萬苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「今已成佛，在於西方去此佛土恒河沙數諸佛世界，有國名常光，寶月如來於彼成佛。文殊師利！汝觀是法能令眾生離諸業障，受行婬法斷人命根能令現身得無生忍。所以者何？能觀三界如影響故。猶如幻師觀於幻人無有障礙。文殊師利！諸凡夫人於無有法妄生分別，墮諸惡趣受於無量百千萬苦。」

爾時文殊師利白佛言：「世尊！若有菩薩得聞是經，受持讀誦書寫供養尊重讚歎，而於現世得何等利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言：「世尊！若有菩薩得聞是經，受持讀誦書寫供養尊重讚歎，而於現世得何等利？」

佛告文殊師利：「於意云何？如日光明照閻浮提，於諸眾生有幾所利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「於意云何？如日光明照閻浮提，於諸眾生有幾所利？」

文殊師利白佛言：「世尊！如日光明照閻浮提，於諸眾生而作利益，無量無邊不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！如日光明照閻浮提，於諸眾生而作利益，無量無邊不可思議。」

「文殊師利！當知是經亦復如是，能令菩薩破諸結縛，能生無量智慧光明，亦於諸法得無障礙，速疾能生無礙智辯，若說法時不為眾魔及外道之所破壞、斷其樂說。文殊師利！譬如大火焚燒草木無有遺餘，當知是經燒一切結亦復如是。文殊師利！如雪山王，諸餘黑山不能障翳。若有菩薩得聞是經亦復如是，諸餘外道不能如法而毀壞者。文殊師利！如轉輪王，諸小國王無敢拒逆。若有菩薩得聞是經亦復如是，一切雜論嚴飾章句，如是之人不能抑制。文殊師利！譬如比丘善能持律，能除他人破戒疑悔。當知此經亦復如是，能令眾生離諸憂悔。文殊師利！如日天子所至之處能破眾冥。若有菩薩得聞是經亦復如是，能破一切無明黑闇，能生一切智慧光耀。所以者何？以因是經善修慧故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！當知是經亦復如是，能令菩薩破諸結縛，能生無量智慧光明，亦於諸法得無障礙，速疾能生無礙智辯，若說法時不為眾魔及外道之所破壞、斷其樂說。文殊師利！譬如大火焚燒草木無有遺餘，當知是經燒一切結亦復如是。文殊師利！如雪山王，諸餘黑山不能障翳。若有菩薩得聞是經亦復如是，諸餘外道不能如法而毀壞者。文殊師利！如轉輪王，諸小國王無敢拒逆。若有菩薩得聞是經亦復如是，一切雜論嚴飾章句，如是之人不能抑制。文殊師利！譬如比丘善能持律，能除他人破戒疑悔。當知此經亦復如是，能令眾生離諸憂悔。文殊師利！如日天子所至之處能破眾冥。若有菩薩得聞是經亦復如是，能破一切無明黑闇，能生一切智慧光耀。所以者何？以因是經善修慧故。」

爾時惡魔來至佛所白佛言：「世尊！如來大悲憐愍一切常施安樂。唯願世尊莫說此經。所以者何？若說此經，諸魔宮殿皆悉震動，諸憂惱箭入我身中。以此經典行閻浮提故，世尊！我今當令如是經典，無有受持讀誦書寫供養之者，當使此經似如邪道，令諸眾生起於邪見，讀誦方廣大乘比丘心生疑悔誹謗此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時惡魔來至佛所白佛言：「世尊！如來大悲憐愍一切常施安樂。唯願世尊莫說此經。所以者何？若說此經，諸魔宮殿皆悉震動，諸憂惱箭入我身中。以此經典行閻浮提故，世尊！我今當令如是經典，無有受持讀誦書寫供養之者，當使此經似如邪道，令諸眾生起於邪見，讀誦方廣大乘比丘心生疑悔誹謗此經。」

爾時釋提桓因以佛神力，即於佛前頭面禮足，以天曼陀羅華而散佛上，白佛言：「世尊！惡魔波旬設諸方便欲為此經而作留難。世尊！我當受持讀誦書寫供養恭敬。如來滅後，我與阿難當令此經行閻浮提，普令周遍。我與四王諸鬼神等，常當擁護說是經者。若有受持讀誦書寫供養恭敬是經典者，於諸擁護我為宗主。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因以佛神力，即於佛前頭面禮足，以天曼陀羅華而散佛上，白佛言：「世尊！惡魔波旬設諸方便欲為此經而作留難。世尊！我當受持讀誦書寫供養恭敬。如來滅後，我與阿難當令此經行閻浮提，普令周遍。我與四王諸鬼神等，常當擁護說是經者。若有受持讀誦書寫供養恭敬是經典者，於諸擁護我為宗主。」

爾時世尊告阿難言：「汝當受持讀誦書寫供養恭敬如是經典，亦為他人流布顯現。所以者何？阿難！此經則是諸法之鏡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「汝當受持讀誦書寫供養恭敬如是經典，亦為他人流布顯現。所以者何？阿難！此經則是諸法之鏡。」

阿難言：「如世尊教，我當受持。當何名斯經？云何奉行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「如世尊教，我當受持。當何名斯經？云何奉行？」

佛告阿難：「此經名為『淨諸業障』，亦復名為『入於諸法無障礙慧』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此經名為『淨諸業障』，亦復名為『入於諸法無障礙慧』。」

說是經時，六十比丘不受諸法漏盡意解，八十菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是經時，六十比丘不受諸法漏盡意解，八十菩薩得無生法忍。

爾時尊者阿難，文殊師利法王子，及諸天、世人、乾闥婆、阿修羅等，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難，文殊師利法王子，及諸天、世人、乾闥婆、阿修羅等，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。