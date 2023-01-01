大乘三聚懺悔經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘三聚懺悔經

隋開皇年闍那崛多共笈多等於大興善寺譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋開皇年闍那崛多共笈多等於大興善寺譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆在毘舍梨大光明林，與大比丘眾千餘人俱，復有無量諸菩薩等。爾時世尊與於無量百千諸眾前後圍遶而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆在毘舍梨大光明林，與大比丘眾千餘人俱，復有無量諸菩薩等。爾時世尊與於無量百千諸眾前後圍遶而為說法。

爾時長老舍利弗在彼會坐，承佛威神從坐而起，偏袒右邊右膝著地，合掌向佛而作是言：「我於今者欲有所問，願佛聽許為我解釋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老舍利弗在彼會坐，承佛威神從坐而起，偏袒右邊右膝著地，合掌向佛而作是言：「我於今者欲有所問，願佛聽許為我解釋。」

爾時佛告舍利弗言：「汝舍利弗！恣汝所問，我當解釋令汝心喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利弗言：「汝舍利弗！恣汝所問，我當解釋令汝心喜。」

爾時長老舍利弗蒙佛聽許解釋所問，歡喜踊躍不能自勝，以歡喜意而白佛言：「大德世尊！若善男子、善女人等，云何欲住於聲聞乘、辟支佛乘及住大乘？是眾生等有諸業障，云何懺悔？云何發露？謂煩惱障、諸眾生障、法障、轉後世障，云何懺悔？云何發露？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老舍利弗蒙佛聽許解釋所問，歡喜踊躍不能自勝，以歡喜意而白佛言：「大德世尊！若善男子、善女人等，云何欲住於聲聞乘、辟支佛乘及住大乘？是眾生等有諸業障，云何懺悔？云何發露？謂煩惱障、諸眾生障、法障、轉後世障，云何懺悔？云何發露？」

爾時佛告舍利弗言：「善哉善哉！汝舍利弗！汝今欲為多所安樂利益天人，能問如來於如是事。汝舍利弗！汝今應當諦聽諦聽，善思念之，當為汝說。」時舍利弗而白佛言：「善哉世尊！唯願解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利弗言：「善哉善哉！汝舍利弗！汝今欲為多所安樂利益天人，能問如來於如是事。汝舍利弗！汝今應當諦聽諦聽，善思念之，當為汝說。」時舍利弗而白佛言：「善哉世尊！唯願解說。」

爾時佛告舍利弗言：「汝舍利弗！若善男子、善女人等，若欲發心住於聲聞、辟支佛乘、若住大乘，是眾生等應於晝夜各在三時，從坐而起，偏袒右邊右膝著地，合十指掌應作是言：『所有現在十方世界諸佛世尊，常住在世、若坐經行，是諸世尊當憶念我、當證知我，為我作眼、為我作智、為我作勝、為作最極，我在彼前懺悔發露。若我無始流轉往來，若我此生、若於餘生所有業障，若自作、若教他作、見作隨喜，及煩惱障、諸眾生障、法障、轉後世障，若自初作、若教他初作、若見初作隨喜，若自正作、若教他作、若見正作隨喜，若自作竟、若教他作竟、若見他作竟隨喜。若復未識佛時、未識法時、未識僧時，未知善時、未知不善時，若復隨順於欲瞋癡貪亂心等而起諸惡、若復為於睡眠所覆、若復掉戲、若復疑惑、若復諂曲、若復無慚無愧。若復我慢貢高自大、若起怨嫌、若醉放逸，若起惡心出佛身血、若謗正法、破和合僧、殺阿羅漢、或殺父母。如是等業，若自初作、正作、作已，若教他作、見作隨喜。身業三種、口業有四、意三業行，於眾生所起諸惡意，或復逼觸毀辱呵罵三乘眾生，說其過惡嫌恨誹謗，或作邪婬、或作邪見。若初始作、若正作時、若復作已，自作、教他、見作隨喜。或隨所說違背戒聚，或盜塔物起於邪見，若始發意或復作時及作已竟。如是等惡，自作、教他、見作隨喜。或於父母而起違背、或障人出家、或復欲受具戒之時為作衣服留礙、或入禪定時或正念時而作障礙、或於利養名聞善根而為障礙，如是等事初作、作時及已作竟，自作、教人、見作隨喜。如是一切所作眾惡，今於一切佛世尊前發露懺悔。為證明我，與我作眼、與我作智、與我作勝、與我作極。今於一切佛世尊前至心懺悔發露不敢覆藏，於未來世更不敢作。而今一切諸佛世尊已知見我，攝受證明。若我所有無始生死諸煩惱中流轉往來所作惡業，自作、教他、見作隨喜，如是等業應受惡報，若復現受、若當來受。如是諸業，諸佛世尊當證知我如對目前，與我作勝、與我作極。於諸佛前至心懺悔不敢覆藏，於未來世更不敢作。所有過去有諸如來正遍知者，如彼往昔行菩薩行時，懺悔業障，及煩惱障、諸眾生障、法障、轉後來世障，如是懺悔，我今亦復如是懺悔不敢覆藏，於未來世更不敢作。所有未來世諸佛如來正遍知者，如彼當行菩薩行時，懺悔業障、煩惱障、諸眾生障、法障、轉後世障，懺悔已復懺悔。我今亦復如是懺悔諸障，發露懺悔不敢覆藏，懺悔已後更不敢作。所有現在十方世界一切世界，有諸如來正遍知者現住在世，如彼往昔行菩薩行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利弗言：「汝舍利弗！若善男子、善女人等，若欲發心住於聲聞、辟支佛乘、若住大乘，是眾生等應於晝夜各在三時，從坐而起，偏袒右邊右膝著地，合十指掌應作是言：『所有現在十方世界諸佛世尊，常住在世、若坐經行，是諸世尊當憶念我、當證知我，為我作眼、為我作智、為我作勝、為作最極，我在彼前懺悔發露。若我無始流轉往來，若我此生、若於餘生所有業障，若自作、若教他作、見作隨喜，及煩惱障、諸眾生障、法障、轉後世障，若自初作、若教他初作、若見初作隨喜，若自正作、若教他作、若見正作隨喜，若自作竟、若教他作竟、若見他作竟隨喜。若復未識佛時、未識法時、未識僧時，未知善時、未知不善時，若復隨順於欲瞋癡貪亂心等而起諸惡、若復為於睡眠所覆、若復掉戲、若復疑惑、若復諂曲、若復無慚無愧。若復我慢貢高自大、若起怨嫌、若醉放逸，若起惡心出佛身血、若謗正法、破和合僧、殺阿羅漢、或殺父母。如是等業，若自初作、正作、作已，若教他作、見作隨喜。身業三種、口業有四、意三業行，於眾生所起諸惡意，或復逼觸毀辱呵罵三乘眾生，說其過惡嫌恨誹謗，或作邪婬、或作邪見。若初始作、若正作時、若復作已，自作、教他、見作隨喜。或隨所說違背戒聚，或盜塔物起於邪見，若始發意或復作時及作已竟。如是等惡，自作、教他、見作隨喜。或於父母而起違背、或障人出家、或復欲受具戒之時為作衣服留礙、或入禪定時或正念時而作障礙、或於利養名聞善根而為障礙，如是等事初作、作時及已作竟，自作、教人、見作隨喜。如是一切所作眾惡，今於一切佛世尊前發露懺悔。為證明我，與我作眼、與我作智、與我作勝、與我作極。今於一切佛世尊前至心懺悔發露不敢覆藏，於未來世更不敢作。而今一切諸佛世尊已知見我，攝受證明。若我所有無始生死諸煩惱中流轉往來所作惡業，自作、教他、見作隨喜，如是等業應受惡報，若復現受、若當來受。如是諸業，諸佛世尊當證知我如對目前，與我作勝、與我作極。於諸佛前至心懺悔不敢覆藏，於未來世更不敢作。所有過去有諸如來正遍知者，如彼往昔行菩薩行時，懺悔業障，及煩惱障、諸眾生障、法障、轉後來世障，如是懺悔，我今亦復如是懺悔不敢覆藏，於未來世更不敢作。所有未來世諸佛如來正遍知者，如彼當行菩薩行時，懺悔業障、煩惱障、諸眾生障、法障、轉後世障，懺悔已復懺悔。我今亦復如是懺悔諸障，發露懺悔不敢覆藏，懺悔已後更不敢作。所有現在十方世界一切世界，有諸如來正遍知者現住在世，如彼往昔行菩薩行

時，懺悔業障、煩惱障、諸眾生障、法障、轉後來世障，懺悔已復懺悔。我今亦復如是，懺悔業障、煩惱障、諸眾生障、轉後來世障，懺悔發露不敢覆藏，於未來世更不敢作。如是過去未來現在諸佛如來正遍知者，若已現知、若有當知，我今為於業障所覆應墮地獄、畜生、餓鬼，若閻羅王世界，違背遠離佛法僧處，墮於逼迫苦惱之處。如是等障，今於一切佛世尊前發露懺悔，願佛世尊當證知我，為最勝者、為最極者。我於彼前皆悉至心發露懺悔不敢覆藏，於未來世更不敢作。我今於此至心懺悔，我及眾生願皆清淨諸法業障，當淨一切助菩提法願皆滿足。』如是三發於如是願。如過去諸佛如來正遍知者，彼等世尊於往昔行如是懺悔，如是懺已得一切法無障清淨。若未來世諸佛如來正遍知者，彼諸世尊亦當如是，懺悔所有現在十方世界一切世界諸佛業障已，得一切法無障清淨。如來正遍知者現住在世，彼佛世尊往昔修行，亦皆如是懺悔業障，得一切法無障清淨。舍利弗！以是之故，若善男子及善女人，若欲發住於聲聞乘、辟支佛乘、若住大乘，欲淨業障，應當如是懺悔發露不應覆藏，於未來世不應復作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，懺悔業障、煩惱障、諸眾生障、法障、轉後來世障，懺悔已復懺悔。我今亦復如是，懺悔業障、煩惱障、諸眾生障、轉後來世障，懺悔發露不敢覆藏，於未來世更不敢作。如是過去未來現在諸佛如來正遍知者，若已現知、若有當知，我今為於業障所覆應墮地獄、畜生、餓鬼，若閻羅王世界，違背遠離佛法僧處，墮於逼迫苦惱之處。如是等障，今於一切佛世尊前發露懺悔，願佛世尊當證知我，為最勝者、為最極者。我於彼前皆悉至心發露懺悔不敢覆藏，於未來世更不敢作。我今於此至心懺悔，我及眾生願皆清淨諸法業障，當淨一切助菩提法願皆滿足。』如是三發於如是願。如過去諸佛如來正遍知者，彼等世尊於往昔行如是懺悔，如是懺已得一切法無障清淨。若未來世諸佛如來正遍知者，彼諸世尊亦當如是，懺悔所有現在十方世界一切世界諸佛業障已，得一切法無障清淨。如來正遍知者現住在世，彼佛世尊往昔修行，亦皆如是懺悔業障，得一切法無障清淨。舍利弗！以是之故，若善男子及善女人，若欲發住於聲聞乘、辟支佛乘、若住大乘，欲淨業障，應當如是懺悔發露不應覆藏，於未來世不應復作。

「舍利弗！若有善男子、善女人，欲離地獄、畜生、餓鬼、貧賤生者，亦當如是懺悔發露不應覆藏，於未來世不應復作。舍利弗！若善男子、善女人，欲生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家受福樂果，若復欲生四天王處、三十三天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天、梵身天、梵輔天、梵侍天、大梵天、淨居天、少淨天、無量淨天、遍淨天、大身天、小身天、無量身天、廣果天、無想天、光音天、無惱天、善見天、阿迦尼吒天、無邊空處天、無邊識處天、無所有處天、非想非非想處天。若欲生彼同受果報，應當如是懺悔業障，如是發露不應覆藏，後不更作。是故舍利弗！欲得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，亦當如是懺悔發露淨於業障，後不更作。舍利弗！若有善男子、善女人，欲當成就成無上菩提一切種智智、不可稱智、一切三界最勝妙智，亦應如是懺悔發露，後不更作。應如是知，如來所說一切諸法從因緣有或有生滅，過去已滅、未來未至、現在無體，無有業障、無業障處，現作諸行亦無業障。所以者何？如來常說，一切諸法空無我所，無有眾生、無有命者、無福伽羅、無有人者、無摩那婆，本性空寂。以是義故，一切諸法無有業障。舍利弗！若善男子、善女人等，若當能入如是等際，所謂實際、無我之際、無有家際、無漏際者，是則能淨一切法障而得寂靜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有善男子、善女人，欲離地獄、畜生、餓鬼、貧賤生者，亦當如是懺悔發露不應覆藏，於未來世不應復作。舍利弗！若善男子、善女人，欲生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家受福樂果，若復欲生四天王處、三十三天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天、梵身天、梵輔天、梵侍天、大梵天、淨居天、少淨天、無量淨天、遍淨天、大身天、小身天、無量身天、廣果天、無想天、光音天、無惱天、善見天、阿迦尼吒天、無邊空處天、無邊識處天、無所有處天、非想非非想處天。若欲生彼同受果報，應當如是懺悔業障，如是發露不應覆藏，後不更作。是故舍利弗！欲得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，亦當如是懺悔發露淨於業障，後不更作。舍利弗！若有善男子、善女人，欲當成就成無上菩提一切種智智、不可稱智、一切三界最勝妙智，亦應如是懺悔發露，後不更作。應如是知，如來所說一切諸法從因緣有或有生滅，過去已滅、未來未至、現在無體，無有業障、無業障處，現作諸行亦無業障。所以者何？如來常說，一切諸法空無我所，無有眾生、無有命者、無福伽羅、無有人者、無摩那婆，本性空寂。以是義故，一切諸法無有業障。舍利弗！若善男子、善女人等，若當能入如是等際，所謂實際、無我之際、無有家際、無漏際者，是則能淨一切法障而得寂靜。」

於是舍利弗白佛言：「世尊！是住大乘發菩薩心諸善男子、善女人等，云何當應隨喜一切眾生善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是舍利弗白佛言：「世尊！是住大乘發菩薩心諸善男子、善女人等，云何當應隨喜一切眾生善根？」

佛告舍利弗：「是住菩薩乘善男子、善女人等，應晝三時及夜三時從坐而起，偏袒右邊右膝著地，合十指掌應作是言：『一切世界所有眾生眾生所攝，彼等所有諸福德聚，若初作、若正作、若作已，若自作、若教他作、見作隨喜，若於佛邊、若於法邊、若於僧邊、若福伽羅邊，若行布施福事、持戒福事、若等行福事。彼等我今皆悉隨喜、最勝隨喜，最大最妙、最極最淨，無等無等等，無上無上上，諸佛許可，我今應當如是隨喜。所有過去諸佛如來正遍知者，從初發心乃至入於無餘涅槃，於其中間所有福聚，彼等我今皆悉隨喜。所有未來十方世界諸世界中，當有如來、應供、正遍知，從初發心所有修行六波羅蜜和合福聚，彼等一切我今皆悉如是隨喜，乃至如於諸佛許可隨喜隨喜。若復現在一切十方諸世界中，有諸如來、應供、正遍知，從初發心乃至得阿耨多羅三藐三菩提已，乃至入於無餘涅槃，於其中間所有福聚，我今皆悉如是隨喜、最勝隨喜，乃至如佛許可隨喜如是隨喜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「是住菩薩乘善男子、善女人等，應晝三時及夜三時從坐而起，偏袒右邊右膝著地，合十指掌應作是言：『一切世界所有眾生眾生所攝，彼等所有諸福德聚，若初作、若正作、若作已，若自作、若教他作、見作隨喜，若於佛邊、若於法邊、若於僧邊、若福伽羅邊，若行布施福事、持戒福事、若等行福事。彼等我今皆悉隨喜、最勝隨喜，最大最妙、最極最淨，無等無等等，無上無上上，諸佛許可，我今應當如是隨喜。所有過去諸佛如來正遍知者，從初發心乃至入於無餘涅槃，於其中間所有福聚，彼等我今皆悉隨喜。所有未來十方世界諸世界中，當有如來、應供、正遍知，從初發心所有修行六波羅蜜和合福聚，彼等一切我今皆悉如是隨喜，乃至如於諸佛許可隨喜隨喜。若復現在一切十方諸世界中，有諸如來、應供、正遍知，從初發心乃至得阿耨多羅三藐三菩提已，乃至入於無餘涅槃，於其中間所有福聚，我今皆悉如是隨喜、最勝隨喜，乃至如佛許可隨喜如是隨喜。』

「舍利弗！於意云何？如是隨喜和合福聚，得幾功德有大利益？舍利弗！若此三千大千世界所有眾生眾生所攝，彼等一切成阿羅漢。若有善男子、善女人，供養彼等恭敬奉事，給施衣服飲食湯藥床敷等事，乃至命終。彼所得福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！於意云何？如是隨喜和合福聚，得幾功德有大利益？舍利弗！若此三千大千世界所有眾生眾生所攝，彼等一切成阿羅漢。若有善男子、善女人，供養彼等恭敬奉事，給施衣服飲食湯藥床敷等事，乃至命終。彼所得福寧為多不？」

舍利弗言：「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多。世尊！」

佛言：「舍利弗！且置三千大千世界諸眾生等眾生所攝。若復東方如恒河沙諸世界中所有眾生眾生所攝者，彼等皆得成阿羅漢。若有善男子、善女人，乃至盡命供養供給乃至湯藥。是等諸事，舍利弗！於汝意云何？彼所得福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！且置三千大千世界諸眾生等眾生所攝。若復東方如恒河沙諸世界中所有眾生眾生所攝者，彼等皆得成阿羅漢。若有善男子、善女人，乃至盡命供養供給乃至湯藥。是等諸事，舍利弗！於汝意云何？彼所得福寧為多不？」

舍利弗言：「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多。世尊！」

佛告舍利弗：「如是南方西方北方四維上下恒河沙等諸世界中所有眾生眾生所攝，皆成羅漢。若有善男子、善女人等，盡形供養奉事供給乃至衣服湯藥等事。彼所得福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是南方西方北方四維上下恒河沙等諸世界中所有眾生眾生所攝，皆成羅漢。若有善男子、善女人等，盡形供養奉事供給乃至衣服湯藥等事。彼所得福寧為多不？」

舍利弗言：「甚多。世尊！不可思議能得邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多。世尊！不可思議能得邊際。」

佛告舍利弗：「若住大乘發菩薩心諸善男子、善女人等，能有正信無諸諂曲，發阿耨多羅三藐三菩提心，復能如是隨喜隨喜。舍利弗！彼前福德於此福聚，百分不及一，千分百千分、億分百億分乃至算數譬喻所不及一。舍利弗！諸菩薩等如是隨喜能具足故，能速成就阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！若有善男子、善女人住於大乘，復能如是隨喜隨喜，當得如是無量無邊大福德聚。舍利弗！若有婦人厭惡女身欲求男身、欲當成就阿耨多羅三藐三菩提，亦應如是隨喜隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若住大乘發菩薩心諸善男子、善女人等，能有正信無諸諂曲，發阿耨多羅三藐三菩提心，復能如是隨喜隨喜。舍利弗！彼前福德於此福聚，百分不及一，千分百千分、億分百億分乃至算數譬喻所不及一。舍利弗！諸菩薩等如是隨喜能具足故，能速成就阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！若有善男子、善女人住於大乘，復能如是隨喜隨喜，當得如是無量無邊大福德聚。舍利弗！若有婦人厭惡女身欲求男身、欲當成就阿耨多羅三藐三菩提，亦應如是隨喜隨喜。」

爾時舍利弗復白佛言：「唯願世尊為我廣說勸請和合所得福聚，利益安樂諸天世人，亦為現在及未來世諸菩薩等攝受廣大諸善根故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗復白佛言：「唯願世尊為我廣說勸請和合所得福聚，利益安樂諸天世人，亦為現在及未來世諸菩薩等攝受廣大諸善根故。」

爾時佛告舍利弗言：「善哉善哉！舍利弗！汝今欲為多所利益安樂天人，能問如來如是之義。舍利弗！汝今諦聽，善思念之，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利弗言：「善哉善哉！舍利弗！汝今欲為多所利益安樂天人，能問如來如是之義。舍利弗！汝今諦聽，善思念之，當為汝說。」

舍利弗言：「善哉世尊！我今欲聞，願為解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善哉世尊！我今欲聞，願為解說。」

佛告舍利弗：「若有善男子、善女人等住大乘者，應於晝夜各在三時從坐而起，偏袒右邊右膝著地，合十指掌應作是言：『諸佛世尊當憶念我。所有十方一切世界所有諸佛如來、應供、正遍知，證菩提已欲轉法輪，我今悉皆勸請彼等諸佛世尊，皆悉願轉無上法輪，為欲憐愍安樂利益諸天人故。』如是三說，亦復如是。『我今勸請諸佛世尊，唯願為轉無上法輪，唯願彼等諸佛世尊施於法施，願佛世尊普設法會，願諸世尊注大法雨，願諸世尊然大法炬，願諸世尊擊大法鼓，願佛世尊作法音樂，願諸世尊吹大法䗍，願諸世尊建立法幢，願佛世尊以法充足一切眾生，令諸眾生以法自恣，多所利益安樂世間，憐愍一切諸天人故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若有善男子、善女人等住大乘者，應於晝夜各在三時從坐而起，偏袒右邊右膝著地，合十指掌應作是言：『諸佛世尊當憶念我。所有十方一切世界所有諸佛如來、應供、正遍知，證菩提已欲轉法輪，我今悉皆勸請彼等諸佛世尊，皆悉願轉無上法輪，為欲憐愍安樂利益諸天人故。』如是三說，亦復如是。『我今勸請諸佛世尊，唯願為轉無上法輪，唯願彼等諸佛世尊施於法施，願佛世尊普設法會，願諸世尊注大法雨，願諸世尊然大法炬，願諸世尊擊大法鼓，願佛世尊作法音樂，願諸世尊吹大法䗍，願諸世尊建立法幢，願佛世尊以法充足一切眾生，令諸眾生以法自恣，多所利益安樂世間，憐愍一切諸天人故。』

「又舍利弗！若善男子、善女人等，欲當成就阿耨多羅三藐三菩提者，應晝三時及夜三時，偏袒右邊右膝著地，合十指掌而作是念：『所有十方一切世界所有一切諸佛世尊，現住在世若住若行，應當憶念、應當禮敬。』應作是言：『所有現在十方世界諸佛世尊，欲捨壽命入涅槃者，我皆勸請諸佛世尊，莫入涅槃久住於世，不思議劫、不可說無有量不可稱劫，為多利益安樂世間諸天人故，堪忍久住，無令身心而有疲倦。』如是三請諸佛世尊久住於世，於無量劫利益安樂一切世間諸天人故，堪忍久住勿令身心而有疲倦。如是勸請彼所善根，應當迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！汝今當觀勸請迴向得幾許福？舍利弗！於汝意云何？若此三千大千世界滿中七寶，持用布施諸佛如來，其所得福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利弗！若善男子、善女人等，欲當成就阿耨多羅三藐三菩提者，應晝三時及夜三時，偏袒右邊右膝著地，合十指掌而作是念：『所有十方一切世界所有一切諸佛世尊，現住在世若住若行，應當憶念、應當禮敬。』應作是言：『所有現在十方世界諸佛世尊，欲捨壽命入涅槃者，我皆勸請諸佛世尊，莫入涅槃久住於世，不思議劫、不可說無有量不可稱劫，為多利益安樂世間諸天人故，堪忍久住，無令身心而有疲倦。』如是三請諸佛世尊久住於世，於無量劫利益安樂一切世間諸天人故，堪忍久住勿令身心而有疲倦。如是勸請彼所善根，應當迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！汝今當觀勸請迴向得幾許福？舍利弗！於汝意云何？若此三千大千世界滿中七寶，持用布施諸佛如來，其所得福寧為多不？」

舍利弗言：「甚多。世尊！非所思量之所能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多。世尊！非所思量之所能知。」

佛告舍利弗：「且置三千大千世界滿中七寶。如是東方南西北方四維上下諸世界中滿中七寶，持用布施諸佛如來，其所得福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「且置三千大千世界滿中七寶。如是東方南西北方四維上下諸世界中滿中七寶，持用布施諸佛如來，其所得福寧為多不？」

舍利弗言：「甚多。世尊！非可思量能得邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多。世尊！非可思量能得邊際。」

「舍利弗！汝今當觀，若善男子、善女人等正信無諂，能發無上菩提之心，能作如是勸請諸佛轉於法輪。舍利弗！如此福聚比前福聚，百分不及一、千分百千分不及一，乃至算數譬喻所不能及。舍利弗！若善男子、善女人等發菩提心，能作如是勸請迴向，和合善根能具足者，當速成就無上菩提。舍利弗！我於往昔行菩薩行時，亦常如是勸請諸佛，轉於法輪及久住世。我以如是勸請諸佛轉法輪故，因彼善根因緣之力，是故今者帝釋、天王、諸梵王等，恭敬合掌而勸請我轉於法輪，而作是言：『唯願世尊！多所憐愍安樂饒益一切世間諸天人故轉於法輪。』舍利弗！我於往昔行菩薩行時，勸請諸佛久住於世轉法輪故，今得十力、四無所畏、四無礙辯、大慈大悲、十八不共法。我涅槃後正法當住於五百歲，像法亦復住五百歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝今當觀，若善男子、善女人等正信無諂，能發無上菩提之心，能作如是勸請諸佛轉於法輪。舍利弗！如此福聚比前福聚，百分不及一、千分百千分不及一，乃至算數譬喻所不能及。舍利弗！若善男子、善女人等發菩提心，能作如是勸請迴向，和合善根能具足者，當速成就無上菩提。舍利弗！我於往昔行菩薩行時，亦常如是勸請諸佛，轉於法輪及久住世。我以如是勸請諸佛轉法輪故，因彼善根因緣之力，是故今者帝釋、天王、諸梵王等，恭敬合掌而勸請我轉於法輪，而作是言：『唯願世尊！多所憐愍安樂饒益一切世間諸天人故轉於法輪。』舍利弗！我於往昔行菩薩行時，勸請諸佛久住於世轉法輪故，今得十力、四無所畏、四無礙辯、大慈大悲、十八不共法。我涅槃後正法當住於五百歲，像法亦復住五百歲。」

爾時舍利弗復白佛言：「大德世尊！是住大乘諸善男子、善女人等，於阿耨多羅三藐三菩提善根云何迴向？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗復白佛言：「大德世尊！是住大乘諸善男子、善女人等，於阿耨多羅三藐三菩提善根云何迴向？」

爾時佛告舍利弗言：「汝舍利弗！是住大乘若善男子、善女人等，應晝三時及夜三時從坐而起，偏袒右邊右膝著地，合十指掌應作是言：『我於無始生死流轉已來，至於今日所有福聚，自作、教他、見作隨喜。或於三寶、福伽羅所修諸福德，若修布施、若行持戒諸福德事，若復等行諸福德事，若復思念作福德事，乃至於今懺悔隨喜勸請等事，一切和合皆悉迴向，施與一切諸眾生等。如於過去諸佛如來、應供、正遍知者，往昔所行菩薩行時，以諸善根皆悉迴向於一切智，我今亦復如是迴向，以諸善根皆悉迴向無上菩提。所有未來諸如來等正遍知者，如彼當行菩薩行時，以諸善根當以迴向於一切智，我今亦復如是迴向，以此善根皆悉迴向無上菩提。所有現在十方世界諸佛如來正遍知者，現住在世自在行者，如彼往昔菩薩行時，以諸善根皆悉迴向無上菩提，我今亦復如是，以諸善根皆悉迴向無上菩提。如彼世尊釋迦牟尼如來、應供、正遍知，坐於道場菩提樹下，以不思議不可稱量廣大無垢如是智印住佛三昧，一念和合相應智慧降魔波旬軍力退已，於夜後分明相出時，應所知見皆悉正覺。得正覺已，於波羅奈鹿野苑中轉於無上四諦法輪，若有沙門、若婆羅門、若天魔梵及餘世間所不能惻。然法炬、擊法鼓、吹法䗍、建法幢、雨法雨，以法充潤一切眾生，多所憐愍利益安樂諸天人故。亦如彼等阿閦如來、阿彌陀佛、師子佛、百焰佛、放焰佛、熾盛光佛、無邊光佛、蒙恩光佛、燈王佛、最上佛、蓮華上佛、開敷佛、寶月佛、寶焰佛、無礙光佛、彌留幢佛、寶相佛、大焰聚佛、寶幢佛、因陀羅幢佛、寶軸佛、栴檀香佛、決定焰波頭摩蓮花熾盛身佛、無量名稱功德光明佛，如彼彌留孤知如來、應供、正遍知，如是等諸佛如來、應供、正遍知證於無上佛菩提已，轉於無上最大法輪。我亦如是，願當轉於無上法輪，願以法施一切眾生充足自恣，為欲利益安樂世間諸天世人作利益故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利弗言：「汝舍利弗！是住大乘若善男子、善女人等，應晝三時及夜三時從坐而起，偏袒右邊右膝著地，合十指掌應作是言：『我於無始生死流轉已來，至於今日所有福聚，自作、教他、見作隨喜。或於三寶、福伽羅所修諸福德，若修布施、若行持戒諸福德事，若復等行諸福德事，若復思念作福德事，乃至於今懺悔隨喜勸請等事，一切和合皆悉迴向，施與一切諸眾生等。如於過去諸佛如來、應供、正遍知者，往昔所行菩薩行時，以諸善根皆悉迴向於一切智，我今亦復如是迴向，以諸善根皆悉迴向無上菩提。所有未來諸如來等正遍知者，如彼當行菩薩行時，以諸善根當以迴向於一切智，我今亦復如是迴向，以此善根皆悉迴向無上菩提。所有現在十方世界諸佛如來正遍知者，現住在世自在行者，如彼往昔菩薩行時，以諸善根皆悉迴向無上菩提，我今亦復如是，以諸善根皆悉迴向無上菩提。如彼世尊釋迦牟尼如來、應供、正遍知，坐於道場菩提樹下，以不思議不可稱量廣大無垢如是智印住佛三昧，一念和合相應智慧降魔波旬軍力退已，於夜後分明相出時，應所知見皆悉正覺。得正覺已，於波羅奈鹿野苑中轉於無上四諦法輪，若有沙門、若婆羅門、若天魔梵及餘世間所不能惻。然法炬、擊法鼓、吹法䗍、建法幢、雨法雨，以法充潤一切眾生，多所憐愍利益安樂諸天人故。亦如彼等阿閦如來、阿彌陀佛、師子佛、百焰佛、放焰佛、熾盛光佛、無邊光佛、蒙恩光佛、燈王佛、最上佛、蓮華上佛、開敷佛、寶月佛、寶焰佛、無礙光佛、彌留幢佛、寶相佛、大焰聚佛、寶幢佛、因陀羅幢佛、寶軸佛、栴檀香佛、決定焰波頭摩蓮花熾盛身佛、無量名稱功德光明佛，如彼彌留孤知如來、應供、正遍知，如是等諸佛如來、應供、正遍知證於無上佛菩提已，轉於無上最大法輪。我亦如是，願當轉於無上法輪，願以法施一切眾生充足自恣，為欲利益安樂世間諸天世人作利益故。』

「舍利弗！若有得聞如此所說第一之道，聞已信受隨教行者，彼則當得無量福聚。舍利弗！若善男子、善女人等聞於如是三聚法本，受持讀誦能解其義為他廣說，彼則當得多福德聚，不可思議不可稱量。舍利弗！汝今當觀如是無量神通福聚。舍利弗！於汝意云何？於此三千大千世界所有眾生眾生所攝，皆令彼等悉得人身，得人身已成辟支佛。若善男子、善女人等，盡形供養飲食衣服床臥湯藥種種諸事，彼涅槃後起舍利塔高十由旬、縱廣正等滿七由旬，妙色莊嚴端正可喜，金銀琉璃頗梨真珠馬瑙虎珀眾寶所成，又復供養彼諸塔廟，以天音樂散妙華鬘燒香塗香繒幡幢蓋而以供養。彼所得福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有得聞如此所說第一之道，聞已信受隨教行者，彼則當得無量福聚。舍利弗！若善男子、善女人等聞於如是三聚法本，受持讀誦能解其義為他廣說，彼則當得多福德聚，不可思議不可稱量。舍利弗！汝今當觀如是無量神通福聚。舍利弗！於汝意云何？於此三千大千世界所有眾生眾生所攝，皆令彼等悉得人身，得人身已成辟支佛。若善男子、善女人等，盡形供養飲食衣服床臥湯藥種種諸事，彼涅槃後起舍利塔高十由旬、縱廣正等滿七由旬，妙色莊嚴端正可喜，金銀琉璃頗梨真珠馬瑙虎珀眾寶所成，又復供養彼諸塔廟，以天音樂散妙華鬘燒香塗香繒幡幢蓋而以供養。彼所得福寧為多不？」

舍利弗言：「甚多。世尊！不可思議之所能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多。世尊！不可思議之所能及。」

佛告舍利弗：「且置三千大千世界諸眾生等眾生所攝。又復東方如恒河沙等諸世界中所有眾生眾生所攝，南西北方四維上下如是世界所有眾生眾生所攝，皆令彼等悉得人身，得人身已證辟支佛。若善男子、善女人等乃至盡命供養奉事，衣服飲食湯藥床臥種種諸事供養供給。彼所得福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「且置三千大千世界諸眾生等眾生所攝。又復東方如恒河沙等諸世界中所有眾生眾生所攝，南西北方四維上下如是世界所有眾生眾生所攝，皆令彼等悉得人身，得人身已證辟支佛。若善男子、善女人等乃至盡命供養奉事，衣服飲食湯藥床臥種種諸事供養供給。彼所得福寧為多不？」

舍利弗言：「甚多。世尊！非可思量之所能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多。世尊！非可思量之所能及。」

佛告舍利弗：「若善男子、善女人等，能具正信無有諂曲，發於無上菩提之心，復能依此迴向迴向。舍利弗！此前福德於此福聚，百分不及一、千分百千分乃至算數譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若善男子、善女人等，能具正信無有諂曲，發於無上菩提之心，復能依此迴向迴向。舍利弗！此前福德於此福聚，百分不及一、千分百千分乃至算數譬喻所不能及。」

爾時眾中有十千人從坐而起，偏袒右邊右膝著地，合掌向佛而白佛言：「大德世尊！我等亦欲當成無上諸佛菩提。所以者何？大德世尊！我等以聞如是等法修多羅故深起愛樂。大德世尊！我等志樂無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有十千人從坐而起，偏袒右邊右膝著地，合掌向佛而白佛言：「大德世尊！我等亦欲當成無上諸佛菩提。所以者何？大德世尊！我等以聞如是等法修多羅故深起愛樂。大德世尊！我等志樂無上菩提。」

時天帝釋與諸眷屬六萬八千天眾圍遶，即以諸天曼陀羅花、栴檀末香、閻浮金粟、憂鉢羅花、波頭摩花、俱牟頭花、分陀利花供養於佛及此所說三聚法本而散其上。再三散已，而白佛言：「希有世尊！乃至如此三聚法本多所利益，為諸菩薩摩訶薩等當淨一切諸法業障，當令值遇一切善法具足成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天帝釋與諸眷屬六萬八千天眾圍遶，即以諸天曼陀羅花、栴檀末香、閻浮金粟、憂鉢羅花、波頭摩花、俱牟頭花、分陀利花供養於佛及此所說三聚法本而散其上。再三散已，而白佛言：「希有世尊！乃至如此三聚法本多所利益，為諸菩薩摩訶薩等當淨一切諸法業障，當令值遇一切善法具足成就。」

佛告帝釋：「如是如是。憍尸迦！我今說此三聚法本，為諸菩薩摩訶薩等多作利益，於一切法無障清淨得成就故、當得值遇一切善法悉成就故。憍尸迦！我念往昔阿僧祇劫，復過是數不可思量，彼時有佛出興於世，名大焰聚如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。憍尸迦！彼大焰聚如來壽命六萬八千億歲，初會百千諸聲聞眾，第二會有九十九億諸聲聞眾，第三會有九十八億諸聲聞眾。憍尸迦！彼大焰聚如來為諸天人大作利益。時彼眾中有一女人名曰尊親，於彼會坐。從彼大焰聚如來聞於如此三聚法本，信受讀誦廣為人說如說修行，發於無上菩提之心。彼聞此法即轉女身成丈夫身，常得生於天人之中往來流轉，當得受於八萬四千轉輪王身。今現住彼在於東方，去此佛剎過億百千諸佛剎土，現成阿耨多羅三藐三菩提，名寶焰聚如來、應供、正遍知。憍尸迦！若有眾生臨命終時，聞彼寶焰聚如來名號能憶念者，彼當不復更受女身。所以者何？彼寶焰聚如來往昔行菩薩行時，發如是願：『若有女人臨命終時，聞我名字能憶念者，彼當不復更受女身。』憍尸迦！此三聚法本能有如是多作利益，為諸菩薩摩訶薩等具足當淨一切諸法諸障礙業，當得值遇一切善法成就具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告帝釋：「如是如是。憍尸迦！我今說此三聚法本，為諸菩薩摩訶薩等多作利益，於一切法無障清淨得成就故、當得值遇一切善法悉成就故。憍尸迦！我念往昔阿僧祇劫，復過是數不可思量，彼時有佛出興於世，名大焰聚如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。憍尸迦！彼大焰聚如來壽命六萬八千億歲，初會百千諸聲聞眾，第二會有九十九億諸聲聞眾，第三會有九十八億諸聲聞眾。憍尸迦！彼大焰聚如來為諸天人大作利益。時彼眾中有一女人名曰尊親，於彼會坐。從彼大焰聚如來聞於如此三聚法本，信受讀誦廣為人說如說修行，發於無上菩提之心。彼聞此法即轉女身成丈夫身，常得生於天人之中往來流轉，當得受於八萬四千轉輪王身。今現住彼在於東方，去此佛剎過億百千諸佛剎土，現成阿耨多羅三藐三菩提，名寶焰聚如來、應供、正遍知。憍尸迦！若有眾生臨命終時，聞彼寶焰聚如來名號能憶念者，彼當不復更受女身。所以者何？彼寶焰聚如來往昔行菩薩行時，發如是願：『若有女人臨命終時，聞我名字能憶念者，彼當不復更受女身。』憍尸迦！此三聚法本能有如是多作利益，為諸菩薩摩訶薩等具足當淨一切諸法諸障礙業，當得值遇一切善法成就具足。」

佛說此經時，帝釋天王，及長老舍利弗，及諸天、龍、乾闥婆、阿修羅、人非人等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經時，帝釋天王，及長老舍利弗，及諸天、龍、乾闥婆、阿修羅、人非人等，聞佛所說，歡喜奉行。