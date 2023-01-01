佛說舍利弗悔過經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說舍利弗悔過經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中，時與千二百五十比丘菩薩千人共坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在羅閱祇耆闍崛山中，時與千二百五十比丘菩薩千人共坐。

第一弟子舍利弗起前長跪，叉手問佛言：「若有善男子、善女人意欲求佛道，若前世為惡，當何用悔之乎？」佛言：「善哉善哉！舍利弗！憂念諸天人民好乃如是。」佛言：「若有善男子、善女人，欲求阿羅漢道者、欲求辟支佛道者、欲求佛道者、欲知去來之事者，常以平旦、日中、日入、人定、夜半、雞鳴時，澡漱整衣服，叉手禮拜十方。自在所向，當悔過言：『某等宿命從無數劫以來所犯過惡，至今世所犯婬妷、所犯瞋怒、所犯愚癡，不知佛時、不知法時、不知比丘僧時、不知善惡時。若身有犯過，若口犯過、若心犯過、若意犯過，若意欲害佛、嫉惡經道、若鬪比丘僧、若殺阿羅漢、若自殺父母。若犯身三、口四、意三，自殺生、教人殺生、見人殺生代其喜；身自行盜、教人行盜、見人行盜代其喜；身自欺人、教人欺人、見人欺人代其喜；身自兩舌、教人兩舌、見人兩舌代其喜；身自罵詈、教人罵詈、見人罵詈代其喜；身自妄言、教人妄言、見人妄言代其喜；身自嫉妬、教人嫉妬、見人嫉妬代其喜；身自貪飻、教人貪飻、見人貪飻代其喜；身自不信、教人不信、見人不信代其喜；身不信作善得善作惡得惡、見人作惡代其喜；身自盜佛寺中神物若比丘僧財物、教人行盜、見人行盜代其喜；身自輕稱小㪷短尺欺人、以重稱大㪷長尺侵人、見人侵人代其喜；身自故賊、教人故賊、見人故賊代其喜；身自惡逆、教人惡逆、見人惡逆代其喜。身諸所更以來生五處者，在泥犁中時、在禽獸中時、在薜荔中時、在人中時，身在此五道中生時所犯過惡，不孝父母、不孝於師、不敬於善友、不敬於善沙門道人、不敬長老，輕易父母、輕易於師父、輕易求阿羅漢道者、輕易求辟支佛道者、若誹謗嫉妬之。見佛道言非、見惡道言是、見正言不正、見不正言正。某等諸所作過惡，願從十方諸佛求哀悔過，令某等今世不犯此過殃，令某等後世亦不被此過殃。所以從十方諸佛求哀者何？佛能洞視徹聽，不敢於佛前欺。某等有過惡不敢覆藏，從今以後皆不敢復犯。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一弟子舍利弗起前長跪，叉手問佛言：「若有善男子、善女人意欲求佛道，若前世為惡，當何用悔之乎？」佛言：「善哉善哉！舍利弗！憂念諸天人民好乃如是。」佛言：「若有善男子、善女人，欲求阿羅漢道者、欲求辟支佛道者、欲求佛道者、欲知去來之事者，常以平旦、日中、日入、人定、夜半、雞鳴時，澡漱整衣服，叉手禮拜十方。自在所向，當悔過言：『某等宿命從無數劫以來所犯過惡，至今世所犯婬妷、所犯瞋怒、所犯愚癡，不知佛時、不知法時、不知比丘僧時、不知善惡時。若身有犯過，若口犯過、若心犯過、若意犯過，若意欲害佛、嫉惡經道、若鬪比丘僧、若殺阿羅漢、若自殺父母。若犯身三、口四、意三，自殺生、教人殺生、見人殺生代其喜；身自行盜、教人行盜、見人行盜代其喜；身自欺人、教人欺人、見人欺人代其喜；身自兩舌、教人兩舌、見人兩舌代其喜；身自罵詈、教人罵詈、見人罵詈代其喜；身自妄言、教人妄言、見人妄言代其喜；身自嫉妬、教人嫉妬、見人嫉妬代其喜；身自貪飻、教人貪飻、見人貪飻代其喜；身自不信、教人不信、見人不信代其喜；身不信作善得善作惡得惡、見人作惡代其喜；身自盜佛寺中神物若比丘僧財物、教人行盜、見人行盜代其喜；身自輕稱小㪷短尺欺人、以重稱大㪷長尺侵人、見人侵人代其喜；身自故賊、教人故賊、見人故賊代其喜；身自惡逆、教人惡逆、見人惡逆代其喜。身諸所更以來生五處者，在泥犁中時、在禽獸中時、在薜荔中時、在人中時，身在此五道中生時所犯過惡，不孝父母、不孝於師、不敬於善友、不敬於善沙門道人、不敬長老，輕易父母、輕易於師父、輕易求阿羅漢道者、輕易求辟支佛道者、若誹謗嫉妬之。見佛道言非、見惡道言是、見正言不正、見不正言正。某等諸所作過惡，願從十方諸佛求哀悔過，令某等今世不犯此過殃，令某等後世亦不被此過殃。所以從十方諸佛求哀者何？佛能洞視徹聽，不敢於佛前欺。某等有過惡不敢覆藏，從今以後皆不敢復犯。』」

佛語舍利弗：「若有善男子、善女人，意不欲入泥犁、禽獸、薜荔中者，諸所作過皆當悔過之，不當覆藏，受戒以後不當復作惡。不欲生邊地無佛處、無經處、無比丘僧處、無義理處、善惡處者，皆當悔過，不當覆藏。意不欲愚癡聾盲瘖瘂、不欲生屠生漁獵獄吏更生貧家，皆當悔過，不當覆藏。女人欲求男子者，皆當悔過。欲得須陀洹道不復入泥犁薜荔中者，皆當悔過。欲得斯陀含道上天作人、欲得阿那含道上二十四天、欲得阿羅漢泥洹去者，欲於世間得阿羅漢道者、欲得辟支佛道者、欲知去來之事者，皆當悔過，不當覆藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「若有善男子、善女人，意不欲入泥犁、禽獸、薜荔中者，諸所作過皆當悔過之，不當覆藏，受戒以後不當復作惡。不欲生邊地無佛處、無經處、無比丘僧處、無義理處、善惡處者，皆當悔過，不當覆藏。意不欲愚癡聾盲瘖瘂、不欲生屠生漁獵獄吏更生貧家，皆當悔過，不當覆藏。女人欲求男子者，皆當悔過。欲得須陀洹道不復入泥犁薜荔中者，皆當悔過。欲得斯陀含道上天作人、欲得阿那含道上二十四天、欲得阿羅漢泥洹去者，欲於世間得阿羅漢道者、欲得辟支佛道者、欲知去來之事者，皆當悔過，不當覆藏。」

佛語舍利弗：「若有善男子、善女人，各當日三稽首，為十方現在諸佛作禮。十方諸佛皆以中正迴教天下人，日月所照人民使作善。佛以經道雨於天下，譬如天雨百穀草木皆茂好。佛以經道雨於天下，故生侯王、四天王，上至三十三天上豪貴富樂。佛生須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，願十方諸佛聽某等所言：『天下人民蜎飛蠕動之類所作好惡，若布施者、若持道勤力不毀經戒者、若慈心念人民者、若作善無量者、若施於菩薩及諸比丘僧者、若施凡夫及貧窮者、下至禽獸慈哀者，某等勸其作善助其歡喜。諸過去佛所可過度人民得泥洹者，某等皆助其歡喜。諸當來佛教人作善、遠離五惡生死之道，至令得阿羅漢辟支佛道者，某等皆助某等勸樂，使作善令如佛。今十方現在諸佛所當過度者，教人布施不犯經戒、慈哀人民蜎飛蠕動之類者，皆令脫於泥犁、禽獸、薜荔、愚癡貧窮，至令得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛泥洹道，某等皆勸樂使作善助其歡喜。諸過去菩薩未成佛者，奉行六波羅蜜所作善，行檀波羅蜜布施、行尸波羅蜜不犯道禁、行羼提波羅蜜忍辱、行精進波羅蜜精進、行禪波羅蜜一心、行般若波羅蜜智慧，成六波羅蜜。諸過去若菩薩奉行六波羅蜜，某等勸樂助其歡喜。諸當來菩薩奉行六波羅蜜者，某等勸樂助其歡喜。今現在菩薩奉行六波羅蜜者，某等勸樂助其歡喜。某等諸所得福，皆布施天下十方人民父母、蜎飛蠕動之類、兩足之類、四足之類、多足之類，皆令得佛。』福得辟支人、持四大城金銀寶物持用布施，百倍千倍萬倍億倍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「若有善男子、善女人，各當日三稽首，為十方現在諸佛作禮。十方諸佛皆以中正迴教天下人，日月所照人民使作善。佛以經道雨於天下，譬如天雨百穀草木皆茂好。佛以經道雨於天下，故生侯王、四天王，上至三十三天上豪貴富樂。佛生須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢者，願十方諸佛聽某等所言：『天下人民蜎飛蠕動之類所作好惡，若布施者、若持道勤力不毀經戒者、若慈心念人民者、若作善無量者、若施於菩薩及諸比丘僧者、若施凡夫及貧窮者、下至禽獸慈哀者，某等勸其作善助其歡喜。諸過去佛所可過度人民得泥洹者，某等皆助其歡喜。諸當來佛教人作善、遠離五惡生死之道，至令得阿羅漢辟支佛道者，某等皆助某等勸樂，使作善令如佛。今十方現在諸佛所當過度者，教人布施不犯經戒、慈哀人民蜎飛蠕動之類者，皆令脫於泥犁、禽獸、薜荔、愚癡貧窮，至令得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛泥洹道，某等皆勸樂使作善助其歡喜。諸過去菩薩未成佛者，奉行六波羅蜜所作善，行檀波羅蜜布施、行尸波羅蜜不犯道禁、行羼提波羅蜜忍辱、行精進波羅蜜精進、行禪波羅蜜一心、行般若波羅蜜智慧，成六波羅蜜。諸過去若菩薩奉行六波羅蜜，某等勸樂助其歡喜。諸當來菩薩奉行六波羅蜜者，某等勸樂助其歡喜。今現在菩薩奉行六波羅蜜者，某等勸樂助其歡喜。某等諸所得福，皆布施天下十方人民父母、蜎飛蠕動之類、兩足之類、四足之類、多足之類，皆令得佛。』福得辟支人、持四大城金銀寶物持用布施，百倍千倍萬倍億倍。」

佛語舍利弗：「若有善男子、善女人，當晝夜各當三過稽首，為十方佛拜言：『願聽某等所言。十方佛已得佛不說經，今某等勸勉，使為諸天人民、蜎飛蠕動之類說經，使脫於泥犁、禽獸、薜荔、愚癡貧窮，至令得泥洹道。諸十方欲般泥洹者，某等願從求哀且莫般泥洹，當令諸天人民、蜎飛蠕動之類得其福，皆令得脫於泥犁、薜荔。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「若有善男子、善女人，當晝夜各當三過稽首，為十方佛拜言：『願聽某等所言。十方佛已得佛不說經，今某等勸勉，使為諸天人民、蜎飛蠕動之類說經，使脫於泥犁、禽獸、薜荔、愚癡貧窮，至令得泥洹道。諸十方欲般泥洹者，某等願從求哀且莫般泥洹，當令諸天人民、蜎飛蠕動之類得其福，皆令得脫於泥犁、薜荔。』」

佛語舍利弗：「某等宿命為菩薩時，某等當勸樂諸佛說經，且莫般泥洹。用是故某等為佛。第一四天王、第二天王釋來下，叉手作禮求哀，守我諸天人民說經。無數諸天曉我，且莫般泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「某等宿命為菩薩時，某等當勸樂諸佛說經，且莫般泥洹。用是故某等為佛。第一四天王、第二天王釋來下，叉手作禮求哀，守我諸天人民說經。無數諸天曉我，且莫般泥洹。」

佛語舍利弗言：「如是人民種種各得其類，作善自得其福、作惡自得其殃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗言：「如是人民種種各得其類，作善自得其福、作惡自得其殃。」

舍利弗白佛言：「若有善男子、善女人，欲求佛道者，當何以願為得之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「若有善男子、善女人，欲求佛道者，當何以願為得之？」

佛言：「若有善男子、善女人，當晝夜各三稽首，為十方佛拜言：『願十方諸佛聽。某等宿命從無數劫以來所作得福，若布施、若持經道、若持善意、為佛作善、為經作善、為比丘僧作善、為凡人作善、若為禽獸作善作惡自得其殃，作善自得其福、為惡自悔。持經戒不毀，若受戒不與女人通，若勸樂諸佛菩薩萬民作善，若勸勉諸佛且莫般泥洹。某等取諸學道以來所得福德，皆集聚合會，以持好心施與天下十方人民父母、蜎飛蠕動之類，皆令得其福。有餘少所令某得之，令某等作佛道行佛經，諸未度者某當度之，諸未脫者某等當脫之，諸未得泥洹者某等當令得泥洹。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有善男子、善女人，當晝夜各三稽首，為十方佛拜言：『願十方諸佛聽。某等宿命從無數劫以來所作得福，若布施、若持經道、若持善意、為佛作善、為經作善、為比丘僧作善、為凡人作善、若為禽獸作善作惡自得其殃，作善自得其福、為惡自悔。持經戒不毀，若受戒不與女人通，若勸樂諸佛菩薩萬民作善，若勸勉諸佛且莫般泥洹。某等取諸學道以來所得福德，皆集聚合會，以持好心施與天下十方人民父母、蜎飛蠕動之類，皆令得其福。有餘少所令某得之，令某等作佛道行佛經，諸未度者某當度之，諸未脫者某等當脫之，諸未得泥洹者某等當令得泥洹。』」

佛語舍利弗言：「使天下男子女人皆為得阿羅漢、辟支佛。若有人供養天下阿羅漢、辟支佛千歲，其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗言：「使天下男子女人皆為得阿羅漢、辟支佛。若有人供養天下阿羅漢、辟支佛千歲，其福寧多不？」

舍利弗言：「但供養一阿羅漢辟支佛一日，其福無量，何況舉天下阿羅漢辟支佛千歲乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「但供養一阿羅漢辟支佛一日，其福無量，何況舉天下阿羅漢辟支佛千歲乎？」

佛言：「其供養天下阿羅漢辟支佛千歲，不如持悔過經晝夜各三過讀一日，其得福勝供養天下阿羅漢、辟支佛，百倍千倍萬倍億倍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其供養天下阿羅漢辟支佛千歲，不如持悔過經晝夜各三過讀一日，其得福勝供養天下阿羅漢、辟支佛，百倍千倍萬倍億倍。」