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梁扶南三藏僧伽婆羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾一千二百五十人及七萬二千菩薩。是時長老舍利弗承佛神力，即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌禮佛，白佛言：「世尊！云何善男子、善女人懺悔滅罪，速得三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾一千二百五十人及七萬二千菩薩。是時長老舍利弗承佛神力，即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌禮佛，白佛言：「世尊！云何善男子、善女人懺悔滅罪，速得三藐三菩提？」

佛告舍利弗言：「人欲學三藐三菩提，或聲聞乘人，或緣覺乘人，或大乘人，或餘眾生，應誦十方十世界十佛名號，然十千燈，若酥、若油、香及磨香，亦隨燈數，種種花、種種果、種種葉，作大供養，行大布施。盛十頻伽水，盛十坩水，沐浴清淨，以香熏身，著新淨衣，更洗手足，兩手各持十枚蓮華，應當菜食，給使、僕人皆令淨潔。於十方面各施佛座(上方佛座宜須小高)，懺悔之人於十方面隨便設座，即於坐處禮十方佛，口自發露懺悔從來所作行業，亦悔無始生死以來所造眾惡，改往修來，誓不復作！」佛言：「舍利弗！東方名阿輸謌世界(此謂無憂)，於彼有佛，名月勝吉；南方難陀世界(此謂歡喜)，於彼有佛，名旃檀吉；西方跋陀羅世界(此謂賢)，於彼有佛，名無邊光明；北方饒益眼世界，於彼有佛，名幢吉；東南方月光世界，於彼有佛，名無憂吉；西南方有幢世界，於彼有佛，名寶剎；西北方有鳴世界，於彼有佛，名花德；東北方安隱世界，於彼有佛，名三勇猛；上方有月世界，於彼有佛，名大功德吉；下方大名世界，於彼有佛，名光明吉。一日一夜六時行道禮拜，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而說此言：『我禮一切諸佛、如來，彼現在十方諸佛，已得阿耨多羅三藐三菩提，現轉法輪，現光明法輪，現取法輪，現雨法雨，現擊法鼓，現吹法螺，現建法幢，現然法炬，現以法施充足眾生，隨一切眾生所樂，皆悉為說，能多利益，安隱眾生，為慈悲世間，為饒益諸天、人眾，我今頂禮彼諸如來。彼諸如來彼佛尊重，應當供養。諸佛是大智慧，是世間眼，能為世間作證，主領世間，現知現見。我以身、口、意敬禮彼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗言：「人欲學三藐三菩提，或聲聞乘人，或緣覺乘人，或大乘人，或餘眾生，應誦十方十世界十佛名號，然十千燈，若酥、若油、香及磨香，亦隨燈數，種種花、種種果、種種葉，作大供養，行大布施。盛十頻伽水，盛十坩水，沐浴清淨，以香熏身，著新淨衣，更洗手足，兩手各持十枚蓮華，應當菜食，給使、僕人皆令淨潔。於十方面各施佛座(上方佛座宜須小高)，懺悔之人於十方面隨便設座，即於坐處禮十方佛，口自發露懺悔從來所作行業，亦悔無始生死以來所造眾惡，改往修來，誓不復作！」佛言：「舍利弗！東方名阿輸謌世界(此謂無憂)，於彼有佛，名月勝吉；南方難陀世界(此謂歡喜)，於彼有佛，名旃檀吉；西方跋陀羅世界(此謂賢)，於彼有佛，名無邊光明；北方饒益眼世界，於彼有佛，名幢吉；東南方月光世界，於彼有佛，名無憂吉；西南方有幢世界，於彼有佛，名寶剎；西北方有鳴世界，於彼有佛，名花德；東北方安隱世界，於彼有佛，名三勇猛；上方有月世界，於彼有佛，名大功德吉；下方大名世界，於彼有佛，名光明吉。一日一夜六時行道禮拜，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而說此言：『我禮一切諸佛、如來，彼現在十方諸佛，已得阿耨多羅三藐三菩提，現轉法輪，現光明法輪，現取法輪，現雨法雨，現擊法鼓，現吹法螺，現建法幢，現然法炬，現以法施充足眾生，隨一切眾生所樂，皆悉為說，能多利益，安隱眾生，為慈悲世間，為饒益諸天、人眾，我今頂禮彼諸如來。彼諸如來彼佛尊重，應當供養。諸佛是大智慧，是世間眼，能為世間作證，主領世間，現知現見。我以身、口、意敬禮彼佛。

「『我從無始生死以來所造惡業，為一切眾生障礙，或起貪、或起瞋、或起癡，不識佛、法、僧，不識善、不善法，或以惡身、口、意出佛身血，或誹謗正法，或破和合僧，或殺真人羅漢，或殺父母，或備起十不善道，或已作、今作、當作，或見他作讚歎隨喜，或以身三、口四、意三業行造作眾惡，惡口、罵詈、誹謗他人，或斗秤欺誑於人，或生六道，惱亂父母，或取塔寺物，或用僧物，或用四方僧物，或破佛所制戒，或不隨和上阿闍梨語，或瞋或罵，或誹謗聲聞、緣覺、大乘，或因慳嫉造諸惡業，或惡罵如來，或法說非法，或非法說法，如是一切諸惡，我今於十方諸佛發露懺悔！彼諸如來現見、現知、現證，我於佛前一心發露，不敢覆藏；發露已，後誓不敢作。是諸罪業應入地獄、餓鬼、畜生、阿修羅道，或經八難，願此諸罪現前消滅，未來不生！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我從無始生死以來所造惡業，為一切眾生障礙，或起貪、或起瞋、或起癡，不識佛、法、僧，不識善、不善法，或以惡身、口、意出佛身血，或誹謗正法，或破和合僧，或殺真人羅漢，或殺父母，或備起十不善道，或已作、今作、當作，或見他作讚歎隨喜，或以身三、口四、意三業行造作眾惡，惡口、罵詈、誹謗他人，或斗秤欺誑於人，或生六道，惱亂父母，或取塔寺物，或用僧物，或用四方僧物，或破佛所制戒，或不隨和上阿闍梨語，或瞋或罵，或誹謗聲聞、緣覺、大乘，或因慳嫉造諸惡業，或惡罵如來，或法說非法，或非法說法，如是一切諸惡，我今於十方諸佛發露懺悔！彼諸如來現見、現知、現證，我於佛前一心發露，不敢覆藏；發露已，後誓不敢作。是諸罪業應入地獄、餓鬼、畜生、阿修羅道，或經八難，願此諸罪現前消滅，未來不生！

「『我今日在諸佛前，發露懺悔，不敢覆藏；發露之後，誓不敢作。如過去諸菩薩為修行菩提，如彼所懺悔，我今亦復如是懺業障礙，發露之後，不敢復作；如未來諸菩薩摩訶薩當懺悔，我亦如是懺悔發露，發露之後誓不更作；如現在十方菩薩摩訶薩，為修行菩提今現懺悔，我亦如是懺悔發露，誓不更作；如過去、未來、現在三世諸菩薩摩訶薩，為修行菩提，已懺悔、當懺悔、現懺悔，我亦如是懺悔，誓不敢作。』舍利弗！若善男子、善女人當如是懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我今日在諸佛前，發露懺悔，不敢覆藏；發露之後，誓不敢作。如過去諸菩薩為修行菩提，如彼所懺悔，我今亦復如是懺業障礙，發露之後，不敢復作；如未來諸菩薩摩訶薩當懺悔，我亦如是懺悔發露，發露之後誓不更作；如現在十方菩薩摩訶薩，為修行菩提今現懺悔，我亦如是懺悔發露，誓不更作；如過去、未來、現在三世諸菩薩摩訶薩，為修行菩提，已懺悔、當懺悔、現懺悔，我亦如是懺悔，誓不敢作。』舍利弗！若善男子、善女人當如是懺悔。

「是故舍利弗！若善男子、善女人欲得於一切諸法清淨，無有障礙，應當如是懺悔諸惡業障；既發露已，誓不更作。若樂生剎利、富貴種姓，多饒財寶，種種具足，形貌端正，欲得大乘者，當如是懺悔；若欲得四天王處，當如是懺悔；若欲得三十三天、炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，應如是懺悔；若欲得梵身天、梵富樓天、大梵天、少光、無量光、光曜少淨、無量淨、遍淨、受福無罣礙天、果實天、無想天、不煩不熱、善見、善現、色究竟，當如是懺悔。若樂生無色界空處、識處、不用處、非想非非想處，當如是懺悔。若欲得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果，當如是懺悔。若欲得聲聞三明、六通、神力自在、聰明利智；若欲得緣覺菩提，當如是懺悔；若欲得一切智清淨智、不可思議智、無等等智、正遍智，如是當懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故舍利弗！若善男子、善女人欲得於一切諸法清淨，無有障礙，應當如是懺悔諸惡業障；既發露已，誓不更作。若樂生剎利、富貴種姓，多饒財寶，種種具足，形貌端正，欲得大乘者，當如是懺悔；若欲得四天王處，當如是懺悔；若欲得三十三天、炎摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，應如是懺悔；若欲得梵身天、梵富樓天、大梵天、少光、無量光、光曜少淨、無量淨、遍淨、受福無罣礙天、果實天、無想天、不煩不熱、善見、善現、色究竟，當如是懺悔。若樂生無色界空處、識處、不用處、非想非非想處，當如是懺悔。若欲得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果，當如是懺悔。若欲得聲聞三明、六通、神力自在、聰明利智；若欲得緣覺菩提，當如是懺悔；若欲得一切智清淨智、不可思議智、無等等智、正遍智，如是當懺悔。

「舍利弗！何以故？一切諸法由因緣生，如來所說有法從緣生，有法從緣滅，以因緣展轉，於彼法過去，彼已滅、已轉，彼業無障礙，彼諸法未生，亦無障礙。舍利弗！何以故？一切諸法如來所說，皆悉空寂，無眾生、無壽命、無人，不生不滅。舍利弗！一切諸法自身所造，自身者亦是有。舍利弗！若善男子、善女人欲入此法慧，所謂無真實眾生，此謂說滅一切業障。」懺悔品竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！何以故？一切諸法由因緣生，如來所說有法從緣生，有法從緣滅，以因緣展轉，於彼法過去，彼已滅、已轉，彼業無障礙，彼諸法未生，亦無障礙。舍利弗！何以故？一切諸法如來所說，皆悉空寂，無眾生、無壽命、無人，不生不滅。舍利弗！一切諸法自身所造，自身者亦是有。舍利弗！若善男子、善女人欲入此法慧，所謂無真實眾生，此謂說滅一切業障。」懺悔品竟。

爾時舍利弗白佛言：「世尊！善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提，欲得聲聞乘、緣覺乘、大乘，或有餘人修功德，云何當生隨喜善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提，欲得聲聞乘、緣覺乘、大乘，或有餘人修功德，云何當生隨喜善根？」

爾時佛告舍利弗：「善男子、善女人若欲隨喜，晝夜六時偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，如是當說此言：『若有眾生於十方已作功德事，若布施、若持戒、若修行，我於彼一切隨喜，以第一隨喜、勝隨喜、最上隨喜、無上隨喜、無等隨喜、無等等隨喜，我悉如是隨喜。若有眾生於十方當作功德，若布施、若持戒、若修行，我於彼一切隨喜，以第一隨喜、勝隨喜、最上隨喜、無上隨喜、無等隨喜、無等等隨喜，我悉如是隨喜。若有眾生於十方今現作功德，若布施、若持戒、若修行，我於彼一切隨喜，以第一隨喜、勝隨喜、最上隨喜、無上隨喜、無等隨喜、無等等隨喜，我悉如是隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利弗：「善男子、善女人若欲隨喜，晝夜六時偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，如是當說此言：『若有眾生於十方已作功德事，若布施、若持戒、若修行，我於彼一切隨喜，以第一隨喜、勝隨喜、最上隨喜、無上隨喜、無等隨喜、無等等隨喜，我悉如是隨喜。若有眾生於十方當作功德，若布施、若持戒、若修行，我於彼一切隨喜，以第一隨喜、勝隨喜、最上隨喜、無上隨喜、無等隨喜、無等等隨喜，我悉如是隨喜。若有眾生於十方今現作功德，若布施、若持戒、若修行，我於彼一切隨喜，以第一隨喜、勝隨喜、最上隨喜、無上隨喜、無等隨喜、無等等隨喜，我悉如是隨喜。

「『若彼諸菩薩初發菩提心功德，若彼菩薩已於百劫修行功德聚，若彼菩薩已得無生法忍功德聚，若彼菩薩已得不退地功德聚，若菩薩從一地次第至十地功德，我於彼一切隨喜，以第一隨喜、勝隨喜，乃至無等等隨喜。若菩薩先已修行六波羅蜜相應功德善根，我悉隨喜，以第一隨喜乃至無等等隨喜。若未來菩薩當修行六波羅蜜相應功德善根，我悉隨喜，以第一隨喜乃至無等等隨喜。若現在諸菩薩今修行六波羅蜜相應功德，我悉隨喜，以第一隨喜乃至無等等隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若彼諸菩薩初發菩提心功德，若彼菩薩已於百劫修行功德聚，若彼菩薩已得無生法忍功德聚，若彼菩薩已得不退地功德聚，若菩薩從一地次第至十地功德，我於彼一切隨喜，以第一隨喜、勝隨喜，乃至無等等隨喜。若菩薩先已修行六波羅蜜相應功德善根，我悉隨喜，以第一隨喜乃至無等等隨喜。若未來菩薩當修行六波羅蜜相應功德善根，我悉隨喜，以第一隨喜乃至無等等隨喜。若現在諸菩薩今修行六波羅蜜相應功德，我悉隨喜，以第一隨喜乃至無等等隨喜。

「『以過去如來、應供、正遍知已得阿耨多羅三藐三菩提，已轉法輪，為饒益眾生，為安隱眾生，為慈悲眾生，為以義饒益眾生及諸天、人、聲聞、緣覺、菩薩所造功德，我悉隨喜。未來如來當得阿耨三菩提，當轉法輪，為饒益眾生，為安隱眾生，為慈悲眾生，為以義饒益眾生，及諸天、人、聲聞、緣覺、菩薩所造功德，我悉隨喜。現在十方諸佛現得阿耨多羅三藐三菩提，現轉法輪，現燃法炬，現擊法鼓，現吹法䗍，現建法幢，現以法施充足眾生、饒益眾生、安隱眾生，慈悲世間，以義饒益一切人、天，若彼聲聞、緣覺、大乘所造功德，我悉隨喜，以第一隨喜乃至無等等隨喜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以過去如來、應供、正遍知已得阿耨多羅三藐三菩提，已轉法輪，為饒益眾生，為安隱眾生，為慈悲眾生，為以義饒益眾生及諸天、人、聲聞、緣覺、菩薩所造功德，我悉隨喜。未來如來當得阿耨三菩提，當轉法輪，為饒益眾生，為安隱眾生，為慈悲眾生，為以義饒益眾生，及諸天、人、聲聞、緣覺、菩薩所造功德，我悉隨喜。現在十方諸佛現得阿耨多羅三藐三菩提，現轉法輪，現燃法炬，現擊法鼓，現吹法䗍，現建法幢，現以法施充足眾生、饒益眾生、安隱眾生，慈悲世間，以義饒益一切人、天，若彼聲聞、緣覺、大乘所造功德，我悉隨喜，以第一隨喜乃至無等等隨喜。』

「舍利弗！此謂隨喜功德聚。以此隨喜功德聚，若善男子、善女人行此功德，此功德果報不可數、不可量。舍利弗！若三千大千世界所有眾生，乃至恒河沙等世界眾生，悉皆漏盡成阿羅漢，若有善男子、善女人以四事盡壽供養，若善男子、善女人如是隨喜功德，勝此功德無量無邊。是故，舍利弗！若善男子、善女人樂得阿耨多羅三藐三菩提當隨喜，若女人欲得男子當隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！此謂隨喜功德聚。以此隨喜功德聚，若善男子、善女人行此功德，此功德果報不可數、不可量。舍利弗！若三千大千世界所有眾生，乃至恒河沙等世界眾生，悉皆漏盡成阿羅漢，若有善男子、善女人以四事盡壽供養，若善男子、善女人如是隨喜功德，勝此功德無量無邊。是故，舍利弗！若善男子、善女人樂得阿耨多羅三藐三菩提當隨喜，若女人欲得男子當隨喜。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊已說隨喜，為現在、未來菩薩光明，云何勸請？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊已說隨喜，為現在、未來菩薩光明，云何勸請？」

佛告舍利弗：「若善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提，若聲聞乘、若緣覺乘、若大乘、若餘眾生晝夜六時偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，說如是言：『我禮一切諸佛、世尊，今現在十方諸佛，已得阿耨多羅三藐三菩提，現轉法輪。我已禮彼佛，我今勸請轉於法輪，願諸佛、世尊轉法輪，願燃法燈，願開法眼，願燃法炬，願興法雲，願吹法䗍，願擊法鼓，願建法幢，為饒益眾生，安隱眾生，為慈悲世間，以義饒益一切天、人！』舍利弗！晝夜六時偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，說如是言：『我禮一切諸佛、世尊，若十方諸佛欲入涅槃，我當勸請彼佛願久住世，為饒益眾生安隱眾生，慈悲世間以義饒益一切天人，我為阿耨多羅三藐三菩提行此勸請！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提，若聲聞乘、若緣覺乘、若大乘、若餘眾生晝夜六時偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，說如是言：『我禮一切諸佛、世尊，今現在十方諸佛，已得阿耨多羅三藐三菩提，現轉法輪。我已禮彼佛，我今勸請轉於法輪，願諸佛、世尊轉法輪，願燃法燈，願開法眼，願燃法炬，願興法雲，願吹法䗍，願擊法鼓，願建法幢，為饒益眾生，安隱眾生，為慈悲世間，以義饒益一切天、人！』舍利弗！晝夜六時偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，說如是言：『我禮一切諸佛、世尊，若十方諸佛欲入涅槃，我當勸請彼佛願久住世，為饒益眾生安隱眾生，慈悲世間以義饒益一切天人，我為阿耨多羅三藐三菩提行此勸請！』

「舍利弗！此謂勸請聚。此勸請聚，善男子、善女人所得功德不可數量。舍利弗！若善男子、善女人三千大千世界布滿七寶布施如來，若善男子、善女人前勸請功德勝此功德無量無邊。舍利弗！若恒河沙等世界布滿七寶布施諸佛，若善男子、善女人前勸請功德勝此功德無量無邊。如是勸請阿耨多羅三藐三菩提，如是我勸請，舍利弗！此謂勸請聚。以此勸請聚，若善男子、善女人現勸請，彼功德不可思量。何以故？舍利弗！我先修行菩提行，我已如是勸請諸佛為轉法輪，以此功德我得阿耨多羅三藐三菩提，帝釋諸天、娑婆世界主、梵天王等，亦勸請我轉於法輪，為多所饒益安隱世間，乃至以義饒益一切天人。舍利弗！我先勸請諸如來為法久住，我以此功德根故，得十力、四無畏、十八不共法，得四無礙辯，得大慈大悲，我已入泥洹，我法當久住！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！此謂勸請聚。此勸請聚，善男子、善女人所得功德不可數量。舍利弗！若善男子、善女人三千大千世界布滿七寶布施如來，若善男子、善女人前勸請功德勝此功德無量無邊。舍利弗！若恒河沙等世界布滿七寶布施諸佛，若善男子、善女人前勸請功德勝此功德無量無邊。如是勸請阿耨多羅三藐三菩提，如是我勸請，舍利弗！此謂勸請聚。以此勸請聚，若善男子、善女人現勸請，彼功德不可思量。何以故？舍利弗！我先修行菩提行，我已如是勸請諸佛為轉法輪，以此功德我得阿耨多羅三藐三菩提，帝釋諸天、娑婆世界主、梵天王等，亦勸請我轉於法輪，為多所饒益安隱世間，乃至以義饒益一切天人。舍利弗！我先勸請諸如來為法久住，我以此功德根故，得十力、四無畏、十八不共法，得四無礙辯，得大慈大悲，我已入泥洹，我法當久住！」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！云何善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提，若聲聞乘、若緣覺乘、若大乘、若餘眾生，當行迴向善根為一切智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！云何善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提，若聲聞乘、若緣覺乘、若大乘、若餘眾生，當行迴向善根為一切智？」

爾時佛告舍利弗：「若善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提，若聲聞乘、若緣覺乘、若大乘、若餘眾生，晝夜六時偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，作如是言：『我於無始生死所作功德善根，或於佛、或於法、或於僧，或一人乃至施與畜生一摶食，或懺悔、或勸請、或隨喜，或歸依三寶、受戒功德，一切和合，迴施與一切眾生，如諸佛、世尊現智、無著智迴施與一切眾生，我亦如是迴施一切眾生。如手捉寶珠施與一切，如雲降雨潤益，無盡無減，為眾生富貴無減，為功德無減、法無減、智慧無減、樂說無減，為阿耨多羅三藐三菩提，為得一切智，我以此功德施與眾生，一切和合、迴向阿耨多羅三藐三菩提，以此善根願令一切眾生亦得阿耨多羅三藐三菩提，得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利弗：「若善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提，若聲聞乘、若緣覺乘、若大乘、若餘眾生，晝夜六時偏袒右肩，右膝著地，恭敬合掌，作如是言：『我於無始生死所作功德善根，或於佛、或於法、或於僧，或一人乃至施與畜生一摶食，或懺悔、或勸請、或隨喜，或歸依三寶、受戒功德，一切和合，迴施與一切眾生，如諸佛、世尊現智、無著智迴施與一切眾生，我亦如是迴施一切眾生。如手捉寶珠施與一切，如雲降雨潤益，無盡無減，為眾生富貴無減，為功德無減、法無減、智慧無減、樂說無減，為阿耨多羅三藐三菩提，為得一切智，我以此功德施與眾生，一切和合、迴向阿耨多羅三藐三菩提，以此善根願令一切眾生亦得阿耨多羅三藐三菩提，得一切智。

「『如先諸菩薩，為菩提修行善根修行迴向為一切智；我亦如是，迴向為一切智，以此善根我當得阿耨多羅三藐三菩提得一切智。如未來諸菩薩，當修行迴向善根為一切智；我亦如是，以迴向善根為一切智。如現在諸菩薩，修善根為一切智；我亦如是，迴向善根為一切智。以此善根，願一切眾生得阿耨多羅三藐三菩提，得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如先諸菩薩，為菩提修行善根修行迴向為一切智；我亦如是，迴向為一切智，以此善根我當得阿耨多羅三藐三菩提得一切智。如未來諸菩薩，當修行迴向善根為一切智；我亦如是，以迴向善根為一切智。如現在諸菩薩，修善根為一切智；我亦如是，迴向善根為一切智。以此善根，願一切眾生得阿耨多羅三藐三菩提，得一切智。

「『如先釋迦牟尼佛，坐菩提樹下，住不可思議無垢定，降伏惡魔，所有諸法可知、可見、可覺，於夜後分明星出時，以一念相應慧行滅苦道，得證醍醐；我亦如是，一切眾生學阿耨多羅三藐三菩提。如無量光明如來、勝光明如來、清淨光明如來、功德光明如來、師子如來、百光如來、高明如來、網光如來、珠光如來、火光如來、光王如來、莊嚴如來、寶幢如來、法幢如來、身勝如來等應供、正遍知，如餘諸佛、世尊，已得阿耨多羅三藐三菩提，已轉法輪，為饒益多眾生，為安隱諸眾生，為慈悲世間乃至以義饒益一切天、人；我亦如是，為一切眾生得阿耨多羅三藐三菩提，當轉法輪，為饒益眾多眾生，為安隱眾生，為慈悲世間乃至以義饒益一切天、人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如先釋迦牟尼佛，坐菩提樹下，住不可思議無垢定，降伏惡魔，所有諸法可知、可見、可覺，於夜後分明星出時，以一念相應慧行滅苦道，得證醍醐；我亦如是，一切眾生學阿耨多羅三藐三菩提。如無量光明如來、勝光明如來、清淨光明如來、功德光明如來、師子如來、百光如來、高明如來、網光如來、珠光如來、火光如來、光王如來、莊嚴如來、寶幢如來、法幢如來、身勝如來等應供、正遍知，如餘諸佛、世尊，已得阿耨多羅三藐三菩提，已轉法輪，為饒益多眾生，為安隱諸眾生，為慈悲世間乃至以義饒益一切天、人；我亦如是，為一切眾生得阿耨多羅三藐三菩提，當轉法輪，為饒益眾多眾生，為安隱眾生，為慈悲世間乃至以義饒益一切天、人。』

「舍利弗！此謂迴向功德聚。此功德聚，勝前布施功德聚，百分千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！此謂迴向功德聚。此功德聚，勝前布施功德聚，百分千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。

「舍利弗！若善男子、善女人受持此經為他廣說，所得功德無數無量。舍利弗！若有人能令三千大千世界雜類眾生，於一念頃俱得人身已，復能令得緣覺菩提，常以四事供養，施與一一緣覺七寶，如須彌山，如是日日乃至入涅槃，入涅槃已起七寶塔，花香、幡蓋種種供養。舍利弗！於汝意云何，是善男子、善女人所得功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若善男子、善女人受持此經為他廣說，所得功德無數無量。舍利弗！若有人能令三千大千世界雜類眾生，於一念頃俱得人身已，復能令得緣覺菩提，常以四事供養，施與一一緣覺七寶，如須彌山，如是日日乃至入涅槃，入涅槃已起七寶塔，花香、幡蓋種種供養。舍利弗！於汝意云何，是善男子、善女人所得功德寧為多不？」

舍利弗言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「甚多，世尊！甚多，善逝！」

「是故舍利弗！若善男子、善女人受持此經，所得功德復多於彼，願此功德為阿耨多羅三藐三菩提，此功德比先功德，百分千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。何以故？舍利弗！善男子、善女人信此經，勸請十方諸佛為轉法輪，如我所說法施勝於財施！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故舍利弗！若善男子、善女人受持此經，所得功德復多於彼，願此功德為阿耨多羅三藐三菩提，此功德比先功德，百分千萬億分，乃至算數譬喻所不能及。何以故？舍利弗！善男子、善女人信此經，勸請十方諸佛為轉法輪，如我所說法施勝於財施！」

爾時四眾一萬人俱從坐起，皆偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而說此言：「世尊！我等當受持此經，為人廣說當信。何以故？世尊我等欲得阿耨多羅三藐三菩提！我當成就如是善根、如是善法！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四眾一萬人俱從坐起，皆偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，而說此言：「世尊！我等當受持此經，為人廣說當信。何以故？世尊我等欲得阿耨多羅三藐三菩提！我當成就如是善根、如是善法！」

是時帝釋天王散以天花，供養世尊及此經法，而說此言：「世尊！此經有大功德，為增長諸菩薩善根，為滅業障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時帝釋天王散以天花，供養世尊及此經法，而說此言：「世尊！此經有大功德，為增長諸菩薩善根，為滅業障。」

是時佛告帝釋：「如是，如是！憍尸迦！何以故？天王！我念過去阿僧祇劫，是時有大光聚如來、應供、正遍知出現於世。天王！大光聚如來、應供、正遍知，壽六十八億歲，初始說法有百千萬億弟子，彼一切皆阿羅漢盡諸有漏；第二說法有九十九千億弟子，亦皆漏盡得阿羅漢；第三說法有九十八億百千弟子，諸漏已盡，得阿羅漢。天王！彼大光明聚如來、應供、正遍知，為一切世間諸天、梵王、沙門、婆羅門故，住經六十八億歲。是時帝釋天王及四眾，從光明聚如來受持此經，為多利益一切世間，為成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時佛告帝釋：「如是，如是！憍尸迦！何以故？天王！我念過去阿僧祇劫，是時有大光聚如來、應供、正遍知出現於世。天王！大光聚如來、應供、正遍知，壽六十八億歲，初始說法有百千萬億弟子，彼一切皆阿羅漢盡諸有漏；第二說法有九十九千億弟子，亦皆漏盡得阿羅漢；第三說法有九十八億百千弟子，諸漏已盡，得阿羅漢。天王！彼大光明聚如來、應供、正遍知，為一切世間諸天、梵王、沙門、婆羅門故，住經六十八億歲。是時帝釋天王及四眾，從光明聚如來受持此經，為多利益一切世間，為成阿耨多羅三藐三菩提。

「復有一天女，名竭伽陀，受持此經，發阿耨多羅三藐三菩提心，厭離女人，得丈夫身，常生人、天之中，不經惡趣，八萬四千世作轉輪王。憍尸迦！於汝意云何，至此彼竭伽陀女人豈異人乎？即我身是。我昔於億百千世界值無數佛，同名光明聚如來，於彼佛所悉聞此經。若善男子、善女人聞此如來名，必定當得大般涅槃。若有女人聞此光明聚如來名者，當轉女身，壽命終時，無有疑亂，不更受女身。憍尸迦！此經大功德恩，能攝受諸菩薩摩訶薩善根，能滅諸業障礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有一天女，名竭伽陀，受持此經，發阿耨多羅三藐三菩提心，厭離女人，得丈夫身，常生人、天之中，不經惡趣，八萬四千世作轉輪王。憍尸迦！於汝意云何，至此彼竭伽陀女人豈異人乎？即我身是。我昔於億百千世界值無數佛，同名光明聚如來，於彼佛所悉聞此經。若善男子、善女人聞此如來名，必定當得大般涅槃。若有女人聞此光明聚如來名者，當轉女身，壽命終時，無有疑亂，不更受女身。憍尸迦！此經大功德恩，能攝受諸菩薩摩訶薩善根，能滅諸業障礙。」

是時帝釋白佛言：「世尊！當何名此經？云何受持？」是時佛告帝釋：「憍尸迦！此經名『滅業障礙』，汝當受持；亦名『菩薩藏』，汝當受持；亦名『斷一切疑』，如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時帝釋白佛言：「世尊！當何名此經？云何受持？」是時佛告帝釋：「憍尸迦！此經名『滅業障礙』，汝當受持；亦名『菩薩藏』，汝當受持；亦名『斷一切疑』，如是受持。」

佛說經已，帝釋、天王及長老舍利弗、比丘眾，及諸菩薩、天、人、阿修羅、乾闥婆，一切世間聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，帝釋、天王及長老舍利弗、比丘眾，及諸菩薩、天、人、阿修羅、乾闥婆，一切世間聞佛所說，歡喜奉行。