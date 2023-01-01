佛說菩薩內戒經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說菩薩內戒經

宋北印度三藏求那跋摩譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋北印度三藏求那跋摩譯

佛以十五日說戒時，文殊師利正衣服，以頭腦著佛足，起長跪，白佛言：「若有初發意菩薩，於道於俗當用何等功德，以開化一切眾生，使各得成其功德？唯佛當以漚惒拘舍羅為我曹分別說之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以十五日說戒時，文殊師利正衣服，以頭腦著佛足，起長跪，白佛言：「若有初發意菩薩，於道於俗當用何等功德，以開化一切眾生，使各得成其功德？唯佛當以漚惒拘舍羅為我曹分別說之！」

佛言：「善哉，善哉！文殊師利！若所問甚深、甚深，多所過度、多所安隱。若諦聽、諦受，吾當為若具說其要，各自以意施行之。」諸在會者及文殊師利皆言：「受教！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！文殊師利！若所問甚深、甚深，多所過度、多所安隱。若諦聽、諦受，吾當為若具說其要，各自以意施行之。」諸在會者及文殊師利皆言：「受教！」

佛言：「當先三自歸三尊，當言：『某自歸佛、自歸法、自歸比丘僧、自歸菩薩、自歸摩訶薩、自歸文殊師利菩薩、自歸摩訶般若波羅蜜。某身作惡、口言惡、意念惡，不知故作，後不復作。菩薩道十萬劫常行四等心，某從十萬劫以來，身作惡、口言惡、意念惡，不知故作，後不復作。某先世時，不行菩薩道，今這行菩薩道。以棄惡故，從今以往晝夜作善，不敢復犯諸惡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當先三自歸三尊，當言：『某自歸佛、自歸法、自歸比丘僧、自歸菩薩、自歸摩訶薩、自歸文殊師利菩薩、自歸摩訶般若波羅蜜。某身作惡、口言惡、意念惡，不知故作，後不復作。菩薩道十萬劫常行四等心，某從十萬劫以來，身作惡、口言惡、意念惡，不知故作，後不復作。某先世時，不行菩薩道，今這行菩薩道。以棄惡故，從今以往晝夜作善，不敢復犯諸惡。』

「波藍質兜波初發意菩薩，當行六波羅蜜。何謂六？第一檀波羅蜜：布施意行；第二尸波羅蜜：持戒意行；第三羼提波羅蜜：忍辱意行；第四惟逮波羅蜜：精進意行；第五禪波羅蜜：一心意行；第六般若波羅蜜：智慧意行。若見人分檀布施，政心代其歡喜；若見人持戒，政心代其歡喜；若見人忍辱，政心代其歡喜；若見人精進，政心代其歡喜；若見人坐禪，政心代其歡喜；若見人智慧說經，政心代其歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波藍質兜波初發意菩薩，當行六波羅蜜。何謂六？第一檀波羅蜜：布施意行；第二尸波羅蜜：持戒意行；第三羼提波羅蜜：忍辱意行；第四惟逮波羅蜜：精進意行；第五禪波羅蜜：一心意行；第六般若波羅蜜：智慧意行。若見人分檀布施，政心代其歡喜；若見人持戒，政心代其歡喜；若見人忍辱，政心代其歡喜；若見人精進，政心代其歡喜；若見人坐禪，政心代其歡喜；若見人智慧說經，政心代其歡喜。

「菩薩當知三願乃為菩薩。何謂三？一，願我當作佛，我當作佛時，令國中無有三惡道者，皆有金銀、水精、琉璃七寶，人民壽無極，皆自然飯食、衣被，五樂、倡伎、宮殿舍；二，願我往生阿彌陀佛前；三，願我世世與佛相值，佛當授我莂。是為三願，合會為十五戒，具菩薩所當奉行。惒闍名明師，阿祇利名文殊師利，前已過去菩薩，皆從波藍質兜波發意行菩薩道，自致得作佛；無有菩薩道亦無有佛，是故當行菩薩道，當作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩當知三願乃為菩薩。何謂三？一，願我當作佛，我當作佛時，令國中無有三惡道者，皆有金銀、水精、琉璃七寶，人民壽無極，皆自然飯食、衣被，五樂、倡伎、宮殿舍；二，願我往生阿彌陀佛前；三，願我世世與佛相值，佛當授我莂。是為三願，合會為十五戒，具菩薩所當奉行。惒闍名明師，阿祇利名文殊師利，前已過去菩薩，皆從波藍質兜波發意行菩薩道，自致得作佛；無有菩薩道亦無有佛，是故當行菩薩道，當作佛。

「菩薩入松寺有五事：入松寺，不得著葌入松寺；不得持繖蓋入松寺；當禮佛，繞塔三匝，入松寺；若見不淨污穢當掃棄，入松寺；見諸沙門皆當作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩入松寺有五事：入松寺，不得著葌入松寺；不得持繖蓋入松寺；當禮佛，繞塔三匝，入松寺；若見不淨污穢當掃棄，入松寺；見諸沙門皆當作禮。

「菩薩行道路有二事：若天熱、若雨時，見有樹木、屋舍，當讓人先坐；若見井水、泉水、若見人持水，當讓人飲，若見大溪水極自飲。是為二事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩行道路有二事：若天熱、若雨時，見有樹木、屋舍，當讓人先坐；若見井水、泉水、若見人持水，當讓人飲，若見大溪水極自飲。是為二事。

「菩薩得人飲食時有三事：視上下皆令等；若不等得，當分令等；飯已，得水飲，當讓上座先飲，若飲已，不得先起去，當與眾人俱起。是為十法則。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩得人飲食時有三事：視上下皆令等；若不等得，當分令等；飯已，得水飲，當讓上座先飲，若飲已，不得先起去，當與眾人俱起。是為十法則。」

第一時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一時

「南無佛！今受尸四十七戒。何謂四十七？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛！今受尸四十七戒。何謂四十七？

「一者，菩薩不得殺生，身、口、意不得念殺生，念殺生者不得為菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者，菩薩不得殺生，身、口、意不得念殺生，念殺生者不得為菩薩也。

「二者，菩薩不得盜他人財物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者，菩薩不得盜他人財物。

「三者，菩薩不得淫妷他人婦女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者，菩薩不得淫妷他人婦女。

「四者，菩薩不欺怠人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者，菩薩不欺怠人。

「五者，菩薩不得飲酒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者，菩薩不得飲酒。

「六者，菩薩不得兩舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者，菩薩不得兩舌。

「七者，菩薩不得惡口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者，菩薩不得惡口。

「八者，菩薩不得妄言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者，菩薩不得妄言。

「九者，菩薩不得綺語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者，菩薩不得綺語。

「十者，菩薩不得嫉妬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者，菩薩不得嫉妬。

「十一，者菩薩不得瞋恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十一，者菩薩不得瞋恚。

「十二者，菩薩不得癡疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十二者，菩薩不得癡疑。

「十三者，菩薩不得信邪魔道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十三者，菩薩不得信邪魔道。

「十四者，菩薩不得持惡行教人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十四者，菩薩不得持惡行教人。

「十五者，菩薩當廣方便益布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十五者，菩薩當廣方便益布施。

「十六者，菩薩不得慳貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十六者，菩薩不得慳貪。

「十七者，菩薩不得貪利他人財物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十七者，菩薩不得貪利他人財物。

「十八者，菩薩不得邪心賊害人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十八者，菩薩不得邪心賊害人。

「十九者，菩薩不得讒擊人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十九者，菩薩不得讒擊人。

「二十者，菩薩不得撾捶人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十者，菩薩不得撾捶人。

「二十一者，菩薩不得掠取良民作奴婢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十一者，菩薩不得掠取良民作奴婢。

「二十二者，菩薩不得販賣奴婢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十二者，菩薩不得販賣奴婢。

「二十三者，菩薩不得賣妻子與人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十三者，菩薩不得賣妻子與人。

「二十四者，菩薩不得男女更相婬戲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十四者，菩薩不得男女更相婬戲。

「二十五者，菩薩不得至博戲婬女舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十五者，菩薩不得至博戲婬女舍。

「二十六者，菩薩不得至黃門家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十六者，菩薩不得至黃門家。

「二十七者，菩薩不得相欺詐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十七者，菩薩不得相欺詐。

「二十八者，菩薩不得持重稱侵人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十八者，菩薩不得持重稱侵人。

「二十九者，菩薩不得持輕稱欺人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二十九者，菩薩不得持輕稱欺人。

「三十者菩，薩不得持大斗侵人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十者菩，薩不得持大斗侵人。

「三十一者，菩薩不得持小斗欺人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十一者，菩薩不得持小斗欺人。

「三十二者，菩薩不得持長尺侵人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十二者，菩薩不得持長尺侵人。

「三十三者，菩薩不得持短尺欺人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十三者，菩薩不得持短尺欺人。

「三十四者，菩薩不得斷棄牛馬五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十四者，菩薩不得斷棄牛馬五陰。

「三十五者，菩薩不得賣牛馬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十五者，菩薩不得賣牛馬。

「三十六者，菩薩不得賣象駝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十六者，菩薩不得賣象駝。

「三十七者，菩薩不得賣騾驢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十七者，菩薩不得賣騾驢。

「三十八者，菩薩不得賣猪羊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十八者，菩薩不得賣猪羊。

「三十九者，菩薩不得賣雞犬畜生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十九者，菩薩不得賣雞犬畜生。

「四十者，菩薩不得賣經法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四十者，菩薩不得賣經法。

「四十一者，菩薩不得至邪魔道家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四十一者，菩薩不得至邪魔道家。

「四十二者，菩薩不得至擔死人種家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四十二者，菩薩不得至擔死人種家。

「四十三者，菩薩不得入死喪家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四十三者，菩薩不得入死喪家。

「四十四者，菩薩不得入酒舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四十四者，菩薩不得入酒舍。

「四十五者，菩薩不得入羹飯舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四十五者，菩薩不得入羹飯舍。

「四十六者，菩薩得人飯時心念言：『我何時當布施與人，令飽滿如我今日。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四十六者，菩薩得人飯時心念言：『我何時當布施與人，令飽滿如我今日。』

「四十七者，菩薩相見心當歡喜，如見父母兄弟，見他人亦爾，無有異。若見人作菩薩道行，當等心視之，不得言某人善、某人惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四十七者，菩薩相見心當歡喜，如見父母兄弟，見他人亦爾，無有異。若見人作菩薩道行，當等心視之，不得言某人善、某人惡。

「是為四十七戒具菩薩。身、口、意不得犯十惡，不得教人犯，亦不得勸勉人犯之。晝夜思惟：『我持是戒，堅住不動，會當得三術：一者，得阿惟越致；二者，得阿惟顏；三者，當得作佛。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是為四十七戒具菩薩。身、口、意不得犯十惡，不得教人犯，亦不得勸勉人犯之。晝夜思惟：『我持是戒，堅住不動，會當得三術：一者，得阿惟越致；二者，得阿惟顏；三者，當得作佛。』」

第二時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二時

「南無佛！今受羼阿惟越致法四門。何謂四？佛二十因緣、法二十因緣、身二十因緣、摩訶般若波羅蜜二十因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛！今受羼阿惟越致法四門。何謂四？佛二十因緣、法二十因緣、身二十因緣、摩訶般若波羅蜜二十因緣。

「何謂佛二十因緣？是為佛、多陀阿伽度、阿羅呵、三耶三佛陀術闍，發心所念，天眼洞視，豫知他人心中所念；遮蘭那身、口、心所行三般術闍，遮蘭那三般是三蓋，乃成須迦頭，須迦頭是泥洹；由迦庇多，世間之父；阿耨多羅，天上天下無有在其上者；浮溜沙，勇猛男子；曇摩沙羅祁，曇摩者法，沙羅祁者馭法世；多提惒摩耨沙那，教天上、天下人佛陀；波迦惒，政蹈地足下平；行時直舉足；手足指間肉相連；紫磨金色；兩手兩肩項上有浮肉；頰車如師子；四十齒正白平；出舌入耳、入目、入鼻、自覆面；肉髻。是為佛二十種因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂佛二十因緣？是為佛、多陀阿伽度、阿羅呵、三耶三佛陀術闍，發心所念，天眼洞視，豫知他人心中所念；遮蘭那身、口、心所行三般術闍，遮蘭那三般是三蓋，乃成須迦頭，須迦頭是泥洹；由迦庇多，世間之父；阿耨多羅，天上天下無有在其上者；浮溜沙，勇猛男子；曇摩沙羅祁，曇摩者法，沙羅祁者馭法世；多提惒摩耨沙那，教天上、天下人佛陀；波迦惒，政蹈地足下平；行時直舉足；手足指間肉相連；紫磨金色；兩手兩肩項上有浮肉；頰車如師子；四十齒正白平；出舌入耳、入目、入鼻、自覆面；肉髻。是為佛二十種因緣。

「何謂法二十因緣？阿術闍本癡；僧迦羅所為；惟然那知眾事；那摩留波，那摩名，留波，眼所見；沙羅耶多那，福罪法來至；波利，眼、耳、鼻、口、身、意；痛痒惒檀那，若病未差時惒毒痛，若病已差快痛三根：那迦摩怛那，波惒怛那，惟波惒怛那；男子、女人所愛樂；願欲作天、作人，願令我身富貴無有極；傴波他那，師使弟子授教作波惒，其事成耶祁天下人生；闍羅摩羅那，闍老，摩羅那死。是為十二因緣生死。四意。何謂四？身意念、痛痒意念、心意念、法意念，是謂四意念。四神足，欲、精進、意、慧，是為四神足。是為法二十種因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂法二十因緣？阿術闍本癡；僧迦羅所為；惟然那知眾事；那摩留波，那摩名，留波，眼所見；沙羅耶多那，福罪法來至；波利，眼、耳、鼻、口、身、意；痛痒惒檀那，若病未差時惒毒痛，若病已差快痛三根：那迦摩怛那，波惒怛那，惟波惒怛那；男子、女人所愛樂；願欲作天、作人，願令我身富貴無有極；傴波他那，師使弟子授教作波惒，其事成耶祁天下人生；闍羅摩羅那，闍老，摩羅那死。是為十二因緣生死。四意。何謂四？身意念、痛痒意念、心意念、法意念，是謂四意念。四神足，欲、精進、意、慧，是為四神足。是為法二十種因緣。

「何謂身二十因緣？三事身所作。何謂三？殺、盜、婬。身自不殺，不得教人殺；身自不盜，不得教人盜；身自不淫，不得教人淫。四事口所作。何謂四？兩舌、惡口、妄言、綺語。口自不兩舌，不得教人兩舌；自不惡口，不得教人惡口；自不妄言，不得教人妄言；自不綺語，不得教人綺語。三事意所作。何謂三？嫉妬、瞋恚、癡疑。意自不嫉妬，不得教人嫉妬；意自不瞋恚，不得教人瞋恚；意自不癡疑，不得教人癡疑。身、口、意不得犯是十事，不得教人犯。是為身、口、意法二十種因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂身二十因緣？三事身所作。何謂三？殺、盜、婬。身自不殺，不得教人殺；身自不盜，不得教人盜；身自不淫，不得教人淫。四事口所作。何謂四？兩舌、惡口、妄言、綺語。口自不兩舌，不得教人兩舌；自不惡口，不得教人惡口；自不妄言，不得教人妄言；自不綺語，不得教人綺語。三事意所作。何謂三？嫉妬、瞋恚、癡疑。意自不嫉妬，不得教人嫉妬；意自不瞋恚，不得教人瞋恚；意自不癡疑，不得教人癡疑。身、口、意不得犯是十事，不得教人犯。是為身、口、意法二十種因緣。

「何謂摩訶般若波羅蜜二十因緣？先世所念，欲令一切天下人皆作佛，欲令一切天下人皆洞視，欲令一切天下人皆徹聽。波羅質然知人意，欲令一切天下人皆知人意。阿耨沙耶阿耨沙耶然那，知一切天下人意所念，欲令一切天下人皆知一切人意所念。因利耶波利浮利耶然那，眼、耳、鼻、舌、身、意，因利，佛所知，欲令一切天下人皆知。佛現威神然那，欲令一切天下人皆知。摩訶迦留祁然那，佛慈心念一切天下人，欲令一切天下人。薩惒浮然那，皆知一切天下人事，欲令一切天下人皆知一切人事。阿那恕羅然那，佛智慧一切天下鬼神、天神、龍神皆不能禁制，欲令一切天下人皆知是智慧。是為摩訶般若波羅蜜二十種因緣，合會為八十種因緣阿惟越致菩薩法。以過去、當來、今現在菩薩，是為八十種因緣皆合會，是為菩薩法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂摩訶般若波羅蜜二十因緣？先世所念，欲令一切天下人皆作佛，欲令一切天下人皆洞視，欲令一切天下人皆徹聽。波羅質然知人意，欲令一切天下人皆知人意。阿耨沙耶阿耨沙耶然那，知一切天下人意所念，欲令一切天下人皆知一切人意所念。因利耶波利浮利耶然那，眼、耳、鼻、舌、身、意，因利，佛所知，欲令一切天下人皆知。佛現威神然那，欲令一切天下人皆知。摩訶迦留祁然那，佛慈心念一切天下人，欲令一切天下人。薩惒浮然那，皆知一切天下人事，欲令一切天下人皆知一切人事。阿那恕羅然那，佛智慧一切天下鬼神、天神、龍神皆不能禁制，欲令一切天下人皆知是智慧。是為摩訶般若波羅蜜二十種因緣，合會為八十種因緣阿惟越致菩薩法。以過去、當來、今現在菩薩，是為八十種因緣皆合會，是為菩薩法。」

第三時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三時

「南無佛！今受惟逮法二十因緣，行之自知宿命。何謂二十？有五因緣多福。何謂五？檀那福多、尸福多、念福多、所作善無量福多、治政松寺無量福多。是五多福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛！今受惟逮法二十因緣，行之自知宿命。何謂二十？有五因緣多福。何謂五？檀那福多、尸福多、念福多、所作善無量福多、治政松寺無量福多。是五多福。

「有五因緣護身。何謂五護？身護、口護、意護、尸護、戒護。是為五因緣護身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有五因緣護身。何謂五護？身護、口護、意護、尸護、戒護。是為五因緣護身。

「菩薩有五意。何謂五？尸意、好心善意、布施意、念善道意、慧意。是為五意。合會為二十種因緣，行之自知宿命，乃致阿耨多羅三耶三菩。何謂阿耨多羅？天上天下無有在其上者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有五意。何謂五？尸意、好心善意、布施意、念善道意、慧意。是為五意。合會為二十種因緣，行之自知宿命，乃致阿耨多羅三耶三菩。何謂阿耨多羅？天上天下無有在其上者。」

第四時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四時

「南無佛！今受四禪法。何謂禪法？菩薩坐禪一心念佛，佛空、無所有，意便止。復念貪婬五所欲，已無貪婬五所欲，便得一禪；菩薩坐禪一心念法，法亦空、無所有，意便無瞋恚痛痒，已無瞋恚痛痒，如是便得二禪；菩薩坐禪一心念摩訶般若波羅蜜，亦空、無所有，意便無愚癡，如是便得三禪；菩薩已得三禪，諸惡已盡，無所復念，意清淨不動不搖，便得四禪。一心不復轉，自然得五旬，是為菩薩行禪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛！今受四禪法。何謂禪法？菩薩坐禪一心念佛，佛空、無所有，意便止。復念貪婬五所欲，已無貪婬五所欲，便得一禪；菩薩坐禪一心念法，法亦空、無所有，意便無瞋恚痛痒，已無瞋恚痛痒，如是便得二禪；菩薩坐禪一心念摩訶般若波羅蜜，亦空、無所有，意便無愚癡，如是便得三禪；菩薩已得三禪，諸惡已盡，無所復念，意清淨不動不搖，便得四禪。一心不復轉，自然得五旬，是為菩薩行禪法。」

第五時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五時

「南無佛！今受般若三昧法。何謂三昧法？菩薩三昧，慈哀念一切十方諸天、人民、父母、兄弟、妻子、怨家、債主、泥犁、薜荔、畜生，諸在厄難勤苦及人非人、薩惒薩，皆欲令解脫勤苦，得出生人道，奉行六波羅蜜、阿耨多羅三耶三菩心，是為菩薩三昧法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛！今受般若三昧法。何謂三昧法？菩薩三昧，慈哀念一切十方諸天、人民、父母、兄弟、妻子、怨家、債主、泥犁、薜荔、畜生，諸在厄難勤苦及人非人、薩惒薩，皆欲令解脫勤苦，得出生人道，奉行六波羅蜜、阿耨多羅三耶三菩心，是為菩薩三昧法。

「菩薩三昧，等心護一切十方諸天、人民、父母、兄弟、妻子、怨家、債主、泥犁、薜荔、畜生中人及非人、非薩惒薩，皆欲令解脫勤苦，富樂安隱，發阿耨多羅三耶三菩心，是為菩薩三昧法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩三昧，等心護一切十方諸天、人民、父母、兄弟、妻子、怨家、債主、泥犁、薜荔、畜生中人及非人、非薩惒薩，皆欲令解脫勤苦，富樂安隱，發阿耨多羅三耶三菩心，是為菩薩三昧法。

「菩薩三昧，等意慈心哀愍念一切十方諸天、人民、父母、兄弟、妻子、怨家、債主、泥犁、薜荔、畜生中人非人、薩惒薩，視之護之，如母視護赤子，一切平等無有異意，已平等是為三昧法。從是自然得五旬。菩薩坐起晝夜思惟，常當平心等意，爾乃為菩薩三昧法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩三昧，等意慈心哀愍念一切十方諸天、人民、父母、兄弟、妻子、怨家、債主、泥犁、薜荔、畜生中人非人、薩惒薩，視之護之，如母視護赤子，一切平等無有異意，已平等是為三昧法。從是自然得五旬。菩薩坐起晝夜思惟，常當平心等意，爾乃為菩薩三昧法。」

第六時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六時

「南無佛，南無菩薩，南無摩訶薩！今受三昧法，如菩薩摩訶薩。今我持心，所作當如虛空，今持虛空作平，是故行菩薩道，持心視天下萬民如一，當如視父母兄弟妻子無異，當等心視之。今我歡喜為十方天下人民作善，是為文殊師利菩薩三昧。持是三昧戒具者，文殊師利菩薩當來與共語：『持是三昧戒具者，是為諸菩薩中最尊。』是為文殊師利菩薩三昧菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛，南無菩薩，南無摩訶薩！今受三昧法，如菩薩摩訶薩。今我持心，所作當如虛空，今持虛空作平，是故行菩薩道，持心視天下萬民如一，當如視父母兄弟妻子無異，當等心視之。今我歡喜為十方天下人民作善，是為文殊師利菩薩三昧。持是三昧戒具者，文殊師利菩薩當來與共語：『持是三昧戒具者，是為諸菩薩中最尊。』是為文殊師利菩薩三昧菩薩摩訶薩。

「文殊師利三昧菩薩坐欲起時，叉手念腹中所願言：『我是菩薩摩訶薩，文殊師利菩薩我所作分檀布施用，是故我得菩薩道。若人從菩薩求目，菩薩當以目與之；若人從求身，菩薩以身與之；若人求財物，菩薩當以財物與之！』常當念言：『我是菩薩，文殊師利亦是菩薩，今我當諦持是身與不妄。菩薩常當念使十方天下人民安隱富樂，如使十方人民勤苦，我當念令安隱富樂解脫。菩薩當諦持身法，行菩薩道，菩薩當急欲作沙門，當持禪波羅蜜，我急當至阿彌陀佛所，我持是三昧，急欲與水精、琉璃、金銀共會相娛樂。』文殊師利菩薩惒闍名阿提波羅，阿祇名阿提調。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利三昧菩薩坐欲起時，叉手念腹中所願言：『我是菩薩摩訶薩，文殊師利菩薩我所作分檀布施用，是故我得菩薩道。若人從菩薩求目，菩薩當以目與之；若人從求身，菩薩以身與之；若人求財物，菩薩當以財物與之！』常當念言：『我是菩薩，文殊師利亦是菩薩，今我當諦持是身與不妄。菩薩常當念使十方天下人民安隱富樂，如使十方人民勤苦，我當念令安隱富樂解脫。菩薩當諦持身法，行菩薩道，菩薩當急欲作沙門，當持禪波羅蜜，我急當至阿彌陀佛所，我持是三昧，急欲與水精、琉璃、金銀共會相娛樂。』文殊師利菩薩惒闍名阿提波羅，阿祇名阿提調。」

第七時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七時

「南無佛，南無法，南無比丘僧，南無諸摩訶薩，南無洹那鳩溜菩薩！三昧道住止，是故念：『十方天下人民若在冥中者，我何時當作大光明如日月，為十方人民作光明，如菩薩當為十方天下人民作大光明？』是三昧諦持心，當政要安心平心，當為十方天下人民，如日月作光明。是菩薩三昧道，當為十方天下人民，心作平。今十方有菩薩，十方菩薩行三昧，這等用是月三昧，如他菩薩亦用是三昧，如洹那鳩溜菩薩問釋迦文佛：『是三昧云何？』釋迦文佛默然無所語。洹那鳩溜復問三昧，釋迦文佛復無所語。洹那鳩溜菩薩自念：『佛何等心？』洹那鳩溜知佛心，洹那鳩溜便起往為佛作禮，洹那鳩溜便撾揵椎，十方三昧菩薩皆來會，六萬菩薩皆前為佛作禮已，皆坐。洹那鳩溜問佛：『當為十方天下人民平心三昧，名為何等為月三昧？』佛語：『六萬菩薩皆平心已平心，諸拘樓檀皆動搖不能住持，佛威神安天下，是三昧名月三昧，已得聞是三昧者，皆當平心行之。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛，南無法，南無比丘僧，南無諸摩訶薩，南無洹那鳩溜菩薩！三昧道住止，是故念：『十方天下人民若在冥中者，我何時當作大光明如日月，為十方人民作光明，如菩薩當為十方天下人民作大光明？』是三昧諦持心，當政要安心平心，當為十方天下人民，如日月作光明。是菩薩三昧道，當為十方天下人民，心作平。今十方有菩薩，十方菩薩行三昧，這等用是月三昧，如他菩薩亦用是三昧，如洹那鳩溜菩薩問釋迦文佛：『是三昧云何？』釋迦文佛默然無所語。洹那鳩溜復問三昧，釋迦文佛復無所語。洹那鳩溜菩薩自念：『佛何等心？』洹那鳩溜知佛心，洹那鳩溜便起往為佛作禮，洹那鳩溜便撾揵椎，十方三昧菩薩皆來會，六萬菩薩皆前為佛作禮已，皆坐。洹那鳩溜問佛：『當為十方天下人民平心三昧，名為何等為月三昧？』佛語：『六萬菩薩皆平心已平心，諸拘樓檀皆動搖不能住持，佛威神安天下，是三昧名月三昧，已得聞是三昧者，皆當平心行之。』」

第八時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八時

「南無佛，南無法，南無比丘僧，南無諸菩薩，南無摩訶薩，南無文殊師利菩薩！我自念命前世時已行菩薩道，自念我已奉事三百億佛，自念我前世為菩薩時，常以慈悲喜護之心愍傷一切人、非人及蜎蜚蠕動之類，恒為之感痛，我常以經道勸勵開導之，使得入正法，遠去惡為善。耳不受善惡之聲，眼不視好醜之色，鼻不嗅臭香之氣，口不嚐味味之味，身不求麁細之飾，意不求可欲之欲，我自斷六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛，南無法，南無比丘僧，南無諸菩薩，南無摩訶薩，南無文殊師利菩薩！我自念命前世時已行菩薩道，自念我已奉事三百億佛，自念我前世為菩薩時，常以慈悲喜護之心愍傷一切人、非人及蜎蜚蠕動之類，恒為之感痛，我常以經道勸勵開導之，使得入正法，遠去惡為善。耳不受善惡之聲，眼不視好醜之色，鼻不嗅臭香之氣，口不嚐味味之味，身不求麁細之飾，意不求可欲之欲，我自斷六。

「我自斷三，六事不得起：耳得定，不聞善惡之聲；眼得定，不視好醜之色；鼻得定，不嗅臭香之氣；口得定，不貪著五味；身得定，不知寒溫之痛痒；意得定，無復往來之思想。身行檀波羅蜜，但欲布施；眼為尸波羅蜜，但欲持戒；耳為羼提波羅蜜，但欲忍辱；鼻為惟逮波羅蜜，但欲精進；口為禪波羅蜜，但欲一心；意為般若波羅蜜，但欲智慧。我常以是六事救濟施惠一切，我今來生復得見佛經戒，復得奉事三尊。我今當復以六事教化一切，廣利法門，開導眾人，使成大道，為一切人非人作唱導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我自斷三，六事不得起：耳得定，不聞善惡之聲；眼得定，不視好醜之色；鼻得定，不嗅臭香之氣；口得定，不貪著五味；身得定，不知寒溫之痛痒；意得定，無復往來之思想。身行檀波羅蜜，但欲布施；眼為尸波羅蜜，但欲持戒；耳為羼提波羅蜜，但欲忍辱；鼻為惟逮波羅蜜，但欲精進；口為禪波羅蜜，但欲一心；意為般若波羅蜜，但欲智慧。我常以是六事救濟施惠一切，我今來生復得見佛經戒，復得奉事三尊。我今當復以六事教化一切，廣利法門，開導眾人，使成大道，為一切人非人作唱導。

「時當死不犯淨戒；時當死，死不為欲惑；時當死，死不為可不可動，是我平願，人來索身當以與之，制其所索我不逆也，是為菩薩。九時之戒以平等心持之，是為持戒。所以爾者，我為十方諸佛故，我為諸經法故，我為諸比丘僧故，我為諸菩薩摩訶薩故，我為十方天下人非人、蜎蜚蠕動之類故，我持是諸事憂念眾生，以故我今得菩薩道，行諸菩薩法。是故菩薩道難值難聞，聞之者，皆得阿惟越致。我今持我身命，歸十方諸佛，一心不復退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時當死不犯淨戒；時當死，死不為欲惑；時當死，死不為可不可動，是我平願，人來索身當以與之，制其所索我不逆也，是為菩薩。九時之戒以平等心持之，是為持戒。所以爾者，我為十方諸佛故，我為諸經法故，我為諸比丘僧故，我為諸菩薩摩訶薩故，我為十方天下人非人、蜎蜚蠕動之類故，我持是諸事憂念眾生，以故我今得菩薩道，行諸菩薩法。是故菩薩道難值難聞，聞之者，皆得阿惟越致。我今持我身命，歸十方諸佛，一心不復退轉。」

第九時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九時

「南無佛，南無法，南無比丘僧，南無諸菩薩，南無摩訶薩，南無文殊師利菩薩！菩薩道甚難，我以身命救濟一切眾生無所愛惜。菩薩不作罪，亦不畏罪，宿命到來、怨家債主至，菩薩歡喜畢罪，亦不怖懅。菩薩持法如法，持戒如戒，菩薩以信故得作佛。菩薩博讀眾經，悉入諸道，順化眾生。菩薩常行慈心，言語儒軟，不中傷人意。菩薩與妻子並居，如養怨家，常護其意。菩薩視女人如虎狼師子如毒蛇，菩薩不畏；愛欲不能動菩薩意，菩薩捨欲故，愛欲不能得沾污菩薩清淨之行。如蓮華不於高山、陸地生也，菩薩於愛欲中生，如蓮華雖淤泥中生，不為泥塗所污也。菩薩戒內不戒外也，外行如地，內戒如水，水以清淨濡軟為行，地以多容多受為功德也。一切百草、樹木皆從地得生長，一切萬物皆從水得生活，是故菩薩功德如地如水。菩薩山居獨處，亦不恐懼。菩薩雖居家畜養妻子，常如獨處，恬然安定，無復痛痒思想之念。以故菩薩功德尊大、巍巍堂堂，無端無底、無邊無限，功德難稱難量，是為菩薩十時之戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛，南無法，南無比丘僧，南無諸菩薩，南無摩訶薩，南無文殊師利菩薩！菩薩道甚難，我以身命救濟一切眾生無所愛惜。菩薩不作罪，亦不畏罪，宿命到來、怨家債主至，菩薩歡喜畢罪，亦不怖懅。菩薩持法如法，持戒如戒，菩薩以信故得作佛。菩薩博讀眾經，悉入諸道，順化眾生。菩薩常行慈心，言語儒軟，不中傷人意。菩薩與妻子並居，如養怨家，常護其意。菩薩視女人如虎狼師子如毒蛇，菩薩不畏；愛欲不能動菩薩意，菩薩捨欲故，愛欲不能得沾污菩薩清淨之行。如蓮華不於高山、陸地生也，菩薩於愛欲中生，如蓮華雖淤泥中生，不為泥塗所污也。菩薩戒內不戒外也，外行如地，內戒如水，水以清淨濡軟為行，地以多容多受為功德也。一切百草、樹木皆從地得生長，一切萬物皆從水得生活，是故菩薩功德如地如水。菩薩山居獨處，亦不恐懼。菩薩雖居家畜養妻子，常如獨處，恬然安定，無復痛痒思想之念。以故菩薩功德尊大、巍巍堂堂，無端無底、無邊無限，功德難稱難量，是為菩薩十時之戒。

「菩薩常行四等心，平等無異，已信功德便得一住，已得一住便得二住，已得二住便得三住，已得三住便得四住，已得四住便得五住，已得五住便得六住，已得六住便得七住，已得七住便得八住，已得八住便得九住，已得九住便得十住，已得十住便得作佛，便度一切眾生，是為菩薩積累功德自致得道。其有人隨我諷誦是經者，既却諸惡，得佛疾也。見者、聞者一時歡喜者，既却己身無央數之罪，令得十住信心，以致得道。常當以月十五日，一日一夜誦讀是經，其福蓋於三界中；莫作限礙縛著之行，是則遠離功德，不為菩薩道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩常行四等心，平等無異，已信功德便得一住，已得一住便得二住，已得二住便得三住，已得三住便得四住，已得四住便得五住，已得五住便得六住，已得六住便得七住，已得七住便得八住，已得八住便得九住，已得九住便得十住，已得十住便得作佛，便度一切眾生，是為菩薩積累功德自致得道。其有人隨我諷誦是經者，既却諸惡，得佛疾也。見者、聞者一時歡喜者，既却己身無央數之罪，令得十住信心，以致得道。常當以月十五日，一日一夜誦讀是經，其福蓋於三界中；莫作限礙縛著之行，是則遠離功德，不為菩薩道也。」

第十時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十時

「南無佛，南無法，南無比丘僧，南無諸菩薩，南無檀那鳩溜菩薩，南無文殊師利菩薩！菩薩常慈心愍念一切人民，見貧者、富者、豪者、貴者、卑賤者，強健、羸瘦、怯弱者，心常念之，欲使齊等。常願使十方平如水，無山坑，人民貧富等等無異，壽命長短等等無異，豪貴卑賤等等無異，求道同心，常願俱發大乘之業，一切人非人，皆發無上正真之道，悉有智慧，悉行布施，無有慳貪，悉持經戒，悉能忍辱，皆能精進，一心入定，見化三昧皆有漚惒拘舍羅。見迷惑者，願使之疾見正道；陰冥者，得覩光明。疾者，皆使除愈；強健，各現色力。陸行，願使人、馬、車牛肥壯，人手足，筋力強健，財物安隱；船行者，東西南北、上水下水各得其願，船車安隱，帆行條利。賈市百倍千倍萬倍，住止得處，賣買便利，貴賤各得所願。居家者，妻子、父母、公嫗皆使安隱，水火、盜賊、疾病、縣官無有。居官者，常得安隱，慈心愛育人民，家人富饒，無有貧窮、憂厄、苦劇者。是為菩薩十一時戒平等之行。善男子、善女人聞是歡喜，皆得阿惟越致。諸天神、地神、山神皆來侍衛帶持是經者，一切災害不敢干犯，是為菩薩已得神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛，南無法，南無比丘僧，南無諸菩薩，南無檀那鳩溜菩薩，南無文殊師利菩薩！菩薩常慈心愍念一切人民，見貧者、富者、豪者、貴者、卑賤者，強健、羸瘦、怯弱者，心常念之，欲使齊等。常願使十方平如水，無山坑，人民貧富等等無異，壽命長短等等無異，豪貴卑賤等等無異，求道同心，常願俱發大乘之業，一切人非人，皆發無上正真之道，悉有智慧，悉行布施，無有慳貪，悉持經戒，悉能忍辱，皆能精進，一心入定，見化三昧皆有漚惒拘舍羅。見迷惑者，願使之疾見正道；陰冥者，得覩光明。疾者，皆使除愈；強健，各現色力。陸行，願使人、馬、車牛肥壯，人手足，筋力強健，財物安隱；船行者，東西南北、上水下水各得其願，船車安隱，帆行條利。賈市百倍千倍萬倍，住止得處，賣買便利，貴賤各得所願。居家者，妻子、父母、公嫗皆使安隱，水火、盜賊、疾病、縣官無有。居官者，常得安隱，慈心愛育人民，家人富饒，無有貧窮、憂厄、苦劇者。是為菩薩十一時戒平等之行。善男子、善女人聞是歡喜，皆得阿惟越致。諸天神、地神、山神皆來侍衛帶持是經者，一切災害不敢干犯，是為菩薩已得神通。」

第十一時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一時

「南無佛，南無法，南無比丘僧，南無諸菩薩摩訶薩，南無文殊師利菩薩！菩薩從一數、二隨、三止、四觀、五還、六淨以次得道，得須陀洹，得斯陀含、阿那含，得阿羅漢、辟支佛，皆不於中住；得佛道，現三十二相、八十種好紫金色，十種力、四無所畏、十八法不共、八種大音聲，亦不於中住。菩薩發大乘之業，以僧那僧涅度脫一切人非人，以波羅蜜示現眾人，以慈悲喜捨救濟眾人，菩薩以儒軟伏諸剛強，菩薩以漚惒拘舍羅和合眾人，菩薩以謙恭慈仁安慰眾人，菩薩以和悅歡喜降伏諸惡逆，菩薩以道力度諸愚癡，菩薩以貞潔度諸愛欲，菩薩以大慈愍念眾生，菩薩以省約絕諸財寶，菩薩以清淨斷諸醉酒，菩薩以訥言正心口忍辱，菩薩以經行立於精進，菩薩以少食絕於睡臥，菩薩以無欲輕身強健，菩薩以無瞋怒養於道德，菩薩以無嫉妬合聚眾人，菩薩以功德歸流一切人非人，是為菩薩十二時戒平等之行，救濟一切眾生，是為飛行菩薩功德具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛，南無法，南無比丘僧，南無諸菩薩摩訶薩，南無文殊師利菩薩！菩薩從一數、二隨、三止、四觀、五還、六淨以次得道，得須陀洹，得斯陀含、阿那含，得阿羅漢、辟支佛，皆不於中住；得佛道，現三十二相、八十種好紫金色，十種力、四無所畏、十八法不共、八種大音聲，亦不於中住。菩薩發大乘之業，以僧那僧涅度脫一切人非人，以波羅蜜示現眾人，以慈悲喜捨救濟眾人，菩薩以儒軟伏諸剛強，菩薩以漚惒拘舍羅和合眾人，菩薩以謙恭慈仁安慰眾人，菩薩以和悅歡喜降伏諸惡逆，菩薩以道力度諸愚癡，菩薩以貞潔度諸愛欲，菩薩以大慈愍念眾生，菩薩以省約絕諸財寶，菩薩以清淨斷諸醉酒，菩薩以訥言正心口忍辱，菩薩以經行立於精進，菩薩以少食絕於睡臥，菩薩以無欲輕身強健，菩薩以無瞋怒養於道德，菩薩以無嫉妬合聚眾人，菩薩以功德歸流一切人非人，是為菩薩十二時戒平等之行，救濟一切眾生，是為飛行菩薩功德具足。

「有善心、好意樂聞是經，諷誦讀是者，是為十住阿惟顏。菩薩入水不沈，入火不燒，索頭與頭，索眼與眼，索耳與耳，匃鼻與鼻，投身虎口，不惜身命，是為菩薩大士尊貴功德，難稱難量，無端無底，無端無限，不可度量。各尊承世尊經戒，以自衛身行，與是經合者，舉厝得所，善加精進，善遠諸惡，莫犯是，犯是者非為菩薩也。是為菩薩具足正戒，一生補處，旦暮朝晡，當得作佛，光明相好皆已照現，是為功德成滿，諸善已現，威神具悉，一切皆敬，伏無敢當菩薩者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有善心、好意樂聞是經，諷誦讀是者，是為十住阿惟顏。菩薩入水不沈，入火不燒，索頭與頭，索眼與眼，索耳與耳，匃鼻與鼻，投身虎口，不惜身命，是為菩薩大士尊貴功德，難稱難量，無端無底，無端無限，不可度量。各尊承世尊經戒，以自衛身行，與是經合者，舉厝得所，善加精進，善遠諸惡，莫犯是，犯是者非為菩薩也。是為菩薩具足正戒，一生補處，旦暮朝晡，當得作佛，光明相好皆已照現，是為功德成滿，諸善已現，威神具悉，一切皆敬，伏無敢當菩薩者。」

佛說菩薩功德十二時正戒竟，文殊師利菩薩及諸來會神通菩薩、飛行菩薩、成就菩薩、現化菩薩，及八方上下諸菩薩，颰陀和菩薩、羅隣那竭菩薩、憍越兜菩薩、那迦達菩薩、深彌菩薩、摩訶須菩薩、惒菩薩、因提達菩薩、惒輪稠菩薩等，合七萬二千人，皆大踊躍歡喜，各現光明，展轉相照，各各起正衣服，前以頭腦著地，為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說菩薩功德十二時正戒竟，文殊師利菩薩及諸來會神通菩薩、飛行菩薩、成就菩薩、現化菩薩，及八方上下諸菩薩，颰陀和菩薩、羅隣那竭菩薩、憍越兜菩薩、那迦達菩薩、深彌菩薩、摩訶須菩薩、惒菩薩、因提達菩薩、惒輪稠菩薩等，合七萬二千人，皆大踊躍歡喜，各現光明，展轉相照，各各起正衣服，前以頭腦著地，為佛作禮。

第十二時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二時

佛說菩薩戒十二時竟，文殊師利白佛言：「菩薩用何功德得是十住？唯願天中天，分別說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說菩薩戒十二時竟，文殊師利白佛言：「菩薩用何功德得是十住？唯願天中天，分別說之。」

佛言：「善哉，善哉！文殊師利！菩薩摩訶薩多所愛念，多所安隱，吾當為若具說其要，諦聽諦受。」文殊師利言：「受教！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！文殊師利！菩薩摩訶薩多所愛念，多所安隱，吾當為若具說其要，諦聽諦受。」文殊師利言：「受教！」

佛言：「有十住菩薩功德，各有高下自有次第。」文殊師利言：「何等為十？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有十住菩薩功德，各有高下自有次第。」文殊師利言：「何等為十？」

「一住波監質兜波菩薩法住。」佛言：「上頭見師端正無比，視面色無有厭、無有逮者，尊貴無有能過者，所教授無有能踰者，見佛威神儀法如是，便稍入佛道中轉導之，皆隨其意教度脫之，見勤苦者皆愍傷之，稍稍解曉佛語信向之，新發起意學佛道悉欲得了知，佛智十難處悉欲逮得之。何等為十難處？佛十種力是：一者，當供養佛；二者，當隨其所樂當教語之；三者，所生處皆尊貴；四者，天上天下無有能及者；五者，佛智慧悉逮得；六者，世世所生處，得見無央數佛；七者，佛經悉逮得；八者，悉過度諸生死；九者今脫去不久；十者，悉度脫十方人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一住波監質兜波菩薩法住。」佛言：「上頭見師端正無比，視面色無有厭、無有逮者，尊貴無有能過者，所教授無有能踰者，見佛威神儀法如是，便稍入佛道中轉導之，皆隨其意教度脫之，見勤苦者皆愍傷之，稍稍解曉佛語信向之，新發起意學佛道悉欲得了知，佛智十難處悉欲逮得之。何等為十難處？佛十種力是：一者，當供養佛；二者，當隨其所樂當教語之；三者，所生處皆尊貴；四者，天上天下無有能及者；五者，佛智慧悉逮得；六者，世世所生處，得見無央數佛；七者，佛經悉逮得；八者，悉過度諸生死；九者今脫去不久；十者，悉度脫十方人。

「二住何等為阿闍浮菩薩法住？」佛言：「有十意，念十方人。何等為十意？一者，悉念世間善；二者，潔淨心；三者，皆安隱；四者，柔軟心；五者，悉愛等；六者，心念但欲布施與人；七者，心悉當護；八者，念人與我身無異；九者，心念十方人我視如師；十者，心念十方人視如佛。阿闍浮菩薩法當多學經；多學經已，當獨處山；獨處山，當與善師從事；與善師從事，當在善師邊，當易使，當隨時，隨時所作為勇；所作為既勇，當學入慧，中心所受法當悉持；既悉持，悉持法當不忘也；既不忘者，當安隱處山。所以者何？益於十方人故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二住何等為阿闍浮菩薩法住？」佛言：「有十意，念十方人。何等為十意？一者，悉念世間善；二者，潔淨心；三者，皆安隱；四者，柔軟心；五者，悉愛等；六者，心念但欲布施與人；七者，心悉當護；八者，念人與我身無異；九者，心念十方人我視如師；十者，心念十方人視如佛。阿闍浮菩薩法當多學經；多學經已，當獨處山；獨處山，當與善師從事；與善師從事，當在善師邊，當易使，當隨時，隨時所作為勇；所作為既勇，當學入慧，中心所受法當悉持；既悉持，悉持法當不忘也；既不忘者，當安隱處山。所以者何？益於十方人故。

「三住何等為喻阿闍菩薩法住者？」佛言：「入於諸法中，用十事。何等為十事？一者，諸所有皆無常；二者，諸所有皆勤苦；三者，諸所有皆虛；四者，諸所有皆非我所；五者，諸所有皆無主；六者，諸所有皆無利也；七者，諸所有皆無所止；八者，諸所有皆無所處；九者，諸所有皆無所著；十者，一切無所有諸法，悉入一法中，一法悉入諸法中。是為喻阿闍菩薩教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三住何等為喻阿闍菩薩法住者？」佛言：「入於諸法中，用十事。何等為十事？一者，諸所有皆無常；二者，諸所有皆勤苦；三者，諸所有皆虛；四者，諸所有皆非我所；五者，諸所有皆無主；六者，諸所有皆無利也；七者，諸所有皆無所止；八者，諸所有皆無所處；九者，諸所有皆無所著；十者，一切無所有諸法，悉入一法中，一法悉入諸法中。是為喻阿闍菩薩教法。

「四住何等為閻摩期菩薩法住者？」佛言：「常願於佛處生，有十事：一者，不復還；二者，多深思於佛；三者，深思於法；四者，念比丘僧視十方人；五者，思惟萬物皆無所有；六者，十方佛剎皆虛空；七者，宿命所作了無所有；八者，所有如幻皆虛空；九者，諸所勤苦無所有；十者，泥洹虛空亦無所有，用是故生於佛法中。是為閻摩期菩薩教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四住何等為閻摩期菩薩法住者？」佛言：「常願於佛處生，有十事：一者，不復還；二者，多深思於佛；三者，深思於法；四者，念比丘僧視十方人；五者，思惟萬物皆無所有；六者，十方佛剎皆虛空；七者，宿命所作了無所有；八者，所有如幻皆虛空；九者，諸所勤苦無所有；十者，泥洹虛空亦無所有，用是故生於佛法中。是為閻摩期菩薩教法。

「五住何等為波喻三般菩薩法住者？」佛言：「所作功德悉度十方人，有十事：一者，悉護十方人；二者，悉念十方人善；三者，悉念十方人悉令安隱；四者，悉愛十方人；五者，悉哀念十方人；六者，悉念十方人莫使作惡；七者，悉引十方人著菩薩道中；八者，悉清淨於十方人；九者，悉度脫十方人；十者，悉使十方人般泥洹。是為波喻三般菩薩教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五住何等為波喻三般菩薩法住者？」佛言：「所作功德悉度十方人，有十事：一者，悉護十方人；二者，悉念十方人善；三者，悉念十方人悉令安隱；四者，悉愛十方人；五者，悉哀念十方人；六者，悉念十方人莫使作惡；七者，悉引十方人著菩薩道中；八者，悉清淨於十方人；九者，悉度脫十方人；十者，悉使十方人般泥洹。是為波喻三般菩薩教法。

「六住何等為阿者三般菩薩法住者？」佛言：「有十法，深哀慈心：一者，用人說佛善惡心無有異；二者，說經法善惡心無有異；三者，說菩薩善惡心無有異；四者，求菩薩道人共相道善惡心無有異；五者，人言十方人有多少心無有異；六者，覩十方人展轉相道善惡心無有異也；七者，中有人說言十方人易脫難脫心無有異；八者，若有人言說法多少心無有異；九者，有人說法壞心無有異；十者，有法處無法處心無有異。是為阿者三般菩薩教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六住何等為阿者三般菩薩法住者？」佛言：「有十法，深哀慈心：一者，用人說佛善惡心無有異；二者，說經法善惡心無有異；三者，說菩薩善惡心無有異；四者，求菩薩道人共相道善惡心無有異；五者，人言十方人有多少心無有異；六者，覩十方人展轉相道善惡心無有異也；七者，中有人說言十方人易脫難脫心無有異；八者，若有人言說法多少心無有異；九者，有人說法壞心無有異；十者，有法處無法處心無有異。是為阿者三般菩薩教法。

「七住何等為阿惟越致菩薩法住者？」佛言：「有十事，堅住不動：一者，言有佛、無佛不動還；二者，有法、無法不動還；三者，有菩薩、無菩薩不動還；四者，有求索菩薩、無求索菩薩道者不動還；五者，持法得不動還；六者，有諸過去佛、無諸過去佛不動還；七者，有諸當來佛、無諸當來佛不動還；八者，有現在佛、無現在佛不動還；九者，佛智慧盡、不盡不動還；十者，當來、過去、現在世事呼若干種不動還。是為阿惟越致菩薩教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七住何等為阿惟越致菩薩法住者？」佛言：「有十事，堅住不動：一者，言有佛、無佛不動還；二者，有法、無法不動還；三者，有菩薩、無菩薩不動還；四者，有求索菩薩、無求索菩薩道者不動還；五者，持法得不動還；六者，有諸過去佛、無諸過去佛不動還；七者，有諸當來佛、無諸當來佛不動還；八者，有現在佛、無現在佛不動還；九者，佛智慧盡、不盡不動還；十者，當來、過去、現在世事呼若干種不動還。是為阿惟越致菩薩教法。

「八住何等為鳩摩羅浮童男菩薩法住者？」佛言：「菩薩於十事中住：一者，身所行、口所言、心所念悉淨潔；二者，無有能得長短者；三者，心一反念在所欲生何所；四者，十方人知誰慈心者；五者，十方人所信用悉知；六者，十方人若干種悉知；七者，十方人所作為悉知；八者，十方諸佛剎土成敗悉知；九者，得神足念飛在所至到；十者，諸悉淨潔。是為鳩摩羅浮童男菩薩教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八住何等為鳩摩羅浮童男菩薩法住者？」佛言：「菩薩於十事中住：一者，身所行、口所言、心所念悉淨潔；二者，無有能得長短者；三者，心一反念在所欲生何所；四者，十方人知誰慈心者；五者，十方人所信用悉知；六者，十方人若干種悉知；七者，十方人所作為悉知；八者，十方諸佛剎土成敗悉知；九者，得神足念飛在所至到；十者，諸悉淨潔。是為鳩摩羅浮童男菩薩教法。

「九住何等為喻羅闍菩薩法住者？」佛言：「用十事得：一者，十方人所出生悉知；二者，十方人所繫恩愛悉知；三者，十方人所念本末、所從來悉知；四者，十方人所作宿命所趣向悉知；五者，若干種諸法悉知；六者，十方人所念若干種變化悉知；七者，諸佛剎善惡壞敗悉知；八者，過去、當來、現在無央數世事悉知；九者，十方人等不等悉知；十者，教授十方人說虛空法悉知。是為喻羅闍菩薩教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九住何等為喻羅闍菩薩法住者？」佛言：「用十事得：一者，十方人所出生悉知；二者，十方人所繫恩愛悉知；三者，十方人所念本末、所從來悉知；四者，十方人所作宿命所趣向悉知；五者，若干種諸法悉知；六者，十方人所念若干種變化悉知；七者，諸佛剎善惡壞敗悉知；八者，過去、當來、現在無央數世事悉知；九者，十方人等不等悉知；十者，教授十方人說虛空法悉知。是為喻羅闍菩薩教法。

「十住何等為阿惟顏菩薩法住者？」佛言：「菩薩入於十智中能分別知，有十事：一者，何因當感動十方諸佛剎中；二者，當明無央數佛剎中；三者，我日日當署置無央數佛剎中菩薩；四者，我日日當度脫無央數佛剎中民人。五者，我當安隱無央數佛剎中眾生；六者，十方人莫不聞我聲歡喜得度脫者；七者，悉念十方人民使得佛道，皆捨家作沙門；八者，十方人所思想善惡我悉知之；九者，十方人我悉當內著佛道中，悉使發菩薩意；十者，十方人我悉當度脫。是阿喻羅闍菩薩了不能及知阿惟顏身所行、口所言、心所念、所作為，了不能及知阿惟顏菩薩事，亦不能知神足念，不能知飛行，亦不能逮知阿惟顏菩薩當來、過去、今現在事。是為阿惟顏菩薩教法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十住何等為阿惟顏菩薩法住者？」佛言：「菩薩入於十智中能分別知，有十事：一者，何因當感動十方諸佛剎中；二者，當明無央數佛剎中；三者，我日日當署置無央數佛剎中菩薩；四者，我日日當度脫無央數佛剎中民人。五者，我當安隱無央數佛剎中眾生；六者，十方人莫不聞我聲歡喜得度脫者；七者，悉念十方人民使得佛道，皆捨家作沙門；八者，十方人所思想善惡我悉知之；九者，十方人我悉當內著佛道中，悉使發菩薩意；十者，十方人我悉當度脫。是阿喻羅闍菩薩了不能及知阿惟顏身所行、口所言、心所念、所作為，了不能及知阿惟顏菩薩事，亦不能知神足念，不能知飛行，亦不能逮知阿惟顏菩薩當來、過去、今現在事。是為阿惟顏菩薩教法。」