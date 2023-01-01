受十善戒經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受十善戒經

後漢失譯人名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢失譯人名

十惡業品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十惡業品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇陀林須達長者美稱夫人精舍中，與大比丘眾一千二百五十人俱。爾時世尊以慈梵音告舍利弗：「今為汝等說除十惡不善業報。諦聽，諦受！一心憶持，慎莫忘失！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇陀林須達長者美稱夫人精舍中，與大比丘眾一千二百五十人俱。爾時世尊以慈梵音告舍利弗：「今為汝等說除十惡不善業報。諦聽，諦受！一心憶持，慎莫忘失！

「十惡業者：一，殺生業；二，偷盜業；三，婬欲業；四，妄語業；五，兩舌業；六，惡口業；七，綺語業；八，貪欲業；九，瞋恚業；十，愚癡業。舍利弗！汝今應當普教眾生，清淨身業、清淨口業、清淨意業，五體投地，歸依和上，誠心懺悔此三惡業；如是三說。既懺悔已，身業清淨、口業清淨、意業清淨，次第應當自稱其名，歸依於佛，歸依於法，歸依於僧；如是三說。歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟；如是三說。復應問言：『善男子、善女人！汝能持不？』若言能持，復應問言：『汝今身心無過患耶？身過患者，出佛身血，殺阿羅漢，破和合僧，誹謗斷善，逆佛正法不？』若言不者，復當問言：『汝心中念欲作五逆謗正法不？汝曾偷盜佛物、法物、賢聖僧物、現在僧物、招提僧物不？於母、姊、妹、比丘尼邊作不淨不？』若言不者，復當更教：『汝今如是身心清淨，大德憶念，我今欲受十善業戒，十不善業我已懺悔，唯願大德，慈愍我故聽我受持！』爾時應教：『優婆塞某甲，優婆夷某甲，汝今應當一心數息，繫念在前，過去七佛、現在釋迦牟尼尊佛，及彌勒等未來諸佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十惡業者：一，殺生業；二，偷盜業；三，婬欲業；四，妄語業；五，兩舌業；六，惡口業；七，綺語業；八，貪欲業；九，瞋恚業；十，愚癡業。舍利弗！汝今應當普教眾生，清淨身業、清淨口業、清淨意業，五體投地，歸依和上，誠心懺悔此三惡業；如是三說。既懺悔已，身業清淨、口業清淨、意業清淨，次第應當自稱其名，歸依於佛，歸依於法，歸依於僧；如是三說。歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟；如是三說。復應問言：『善男子、善女人！汝能持不？』若言能持，復應問言：『汝今身心無過患耶？身過患者，出佛身血，殺阿羅漢，破和合僧，誹謗斷善，逆佛正法不？』若言不者，復當問言：『汝心中念欲作五逆謗正法不？汝曾偷盜佛物、法物、賢聖僧物、現在僧物、招提僧物不？於母、姊、妹、比丘尼邊作不淨不？』若言不者，復當更教：『汝今如是身心清淨，大德憶念，我今欲受十善業戒，十不善業我已懺悔，唯願大德，慈愍我故聽我受持！』爾時應教：『優婆塞某甲，優婆夷某甲，汝今應當一心數息，繫念在前，過去七佛、現在釋迦牟尼尊佛，及彌勒等未來諸佛。』

「教念佛已，應作是言：『七佛僧聽，釋迦牟尼諸佛僧聽，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢賢聖僧聽，某甲優婆塞，某甲優婆夷，身、口、意淨，堪為法器。今欲乞受十善心戒及八戒法。』如是三白，然後教言：『我歸依於佛，歸依於法，歸依於僧。』如是三說。『弟子某甲，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。』如是三說。『某甲憶念，堅持汝身，持身如佛，持身如法，持身如僧，身三業者，一、不殺生，二、不偷盜，三、不婬欲，如是身三汝當受持，一日十日乃至終身。』若言能持，復當問言：『汝今欲作少分善不？多分善不？滿分善不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「教念佛已，應作是言：『七佛僧聽，釋迦牟尼諸佛僧聽，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢賢聖僧聽，某甲優婆塞，某甲優婆夷，身、口、意淨，堪為法器。今欲乞受十善心戒及八戒法。』如是三白，然後教言：『我歸依於佛，歸依於法，歸依於僧。』如是三說。『弟子某甲，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。』如是三說。『某甲憶念，堅持汝身，持身如佛，持身如法，持身如僧，身三業者，一、不殺生，二、不偷盜，三、不婬欲，如是身三汝當受持，一日十日乃至終身。』若言能持，復當問言：『汝今欲作少分善不？多分善不？滿分善不？』

「若言能者，復當白言：『事實如是，當隨師教。弟子某甲，歸依於佛，歸依於法，歸依於僧。』如是三說。『歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。』如是三說。『某甲憶念，堅持汝口，持口如佛，持口如法，持口如僧。口四業者：一、不妄語，二、不兩舌，三、不惡口，四、不綺語。如是口四，汝當受持，一日十日乃至終身。』若言能持，復當問言：『汝今欲作少分善不？多分善不？滿分善不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若言能者，復當白言：『事實如是，當隨師教。弟子某甲，歸依於佛，歸依於法，歸依於僧。』如是三說。『歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。』如是三說。『某甲憶念，堅持汝口，持口如佛，持口如法，持口如僧。口四業者：一、不妄語，二、不兩舌，三、不惡口，四、不綺語。如是口四，汝當受持，一日十日乃至終身。』若言能持，復當問言：『汝今欲作少分善不？多分善不？滿分善不？』

「若言能者，復當白言：『事實如是，當隨師教。弟子某甲，歸依於佛，歸依於法，歸依於僧。』如是三說。『歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。』如是三說。『某甲憶念，堅持汝心，持心如佛，持心如法，持心如僧。意三業者：一者、貪欲，二者、瞋恚，三者、愚癡。如是意三汝當受持，一日十日乃至終身。』若言能持，復當問言：『汝今欲作少分善不？多分善不？滿分善不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若言能者，復當白言：『事實如是，當隨師教。弟子某甲，歸依於佛，歸依於法，歸依於僧。』如是三說。『歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。』如是三說。『某甲憶念，堅持汝心，持心如佛，持心如法，持心如僧。意三業者：一者、貪欲，二者、瞋恚，三者、愚癡。如是意三汝當受持，一日十日乃至終身。』若言能持，復當問言：『汝今欲作少分善不？多分善不？滿分善不？』

「若言能者，復當白言：『事實如是，當隨師教。若受十善，不持八戒，終不成就；若毀八戒，十善俱滅。弟子某甲，從今清旦至明清旦，大德憶念，大德當為我作和上，八戒法者，應當至心堅持八戒。歸依於佛，持心如佛；歸依於法，持心如法；歸依於僧，持心如僧。』如是三說。『歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。』如是三說。『大德憶念，從今清旦至明清旦欲受八戒，唯願大德慈愍聽許！』復應告言：『汝能受持八戒齋不？』若言能者，『汝當持心，心如諸佛及阿羅漢。』若言能者，復當告言：『汝從前際至于今際，於其中間，若身、口、意犯捨墮法不？如此之罪乃至根本最大重罪，今於三世諸佛、阿羅漢前、和上僧前，至誠發露，五體投地，懺悔諸罪，是名行布薩法。既布薩已，名清淨住，堪為法器。次當受持如來八戒。汝能持不？』如是三問。八戒齋者，是過去、現在、諸佛、如來，為在家人制出家法：一者，不殺；二者，不盜；三者，不婬；四者，不妄語；五者，不飲酒；六者，不坐高廣大床；七者，不作倡伎樂故往觀聽，不著香熏衣；八者，不過中食。應如是受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若言能者，復當白言：『事實如是，當隨師教。若受十善，不持八戒，終不成就；若毀八戒，十善俱滅。弟子某甲，從今清旦至明清旦，大德憶念，大德當為我作和上，八戒法者，應當至心堅持八戒。歸依於佛，持心如佛；歸依於法，持心如法；歸依於僧，持心如僧。』如是三說。『歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。』如是三說。『大德憶念，從今清旦至明清旦欲受八戒，唯願大德慈愍聽許！』復應告言：『汝能受持八戒齋不？』若言能者，『汝當持心，心如諸佛及阿羅漢。』若言能者，復當告言：『汝從前際至于今際，於其中間，若身、口、意犯捨墮法不？如此之罪乃至根本最大重罪，今於三世諸佛、阿羅漢前、和上僧前，至誠發露，五體投地，懺悔諸罪，是名行布薩法。既布薩已，名清淨住，堪為法器。次當受持如來八戒。汝能持不？』如是三問。八戒齋者，是過去、現在、諸佛、如來，為在家人制出家法：一者，不殺；二者，不盜；三者，不婬；四者，不妄語；五者，不飲酒；六者，不坐高廣大床；七者，不作倡伎樂故往觀聽，不著香熏衣；八者，不過中食。應如是受持。

「不殺亦不盜， 不婬不妄語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不殺亦不盜， 不婬不妄語，

遠酒避花香， 高床過中食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠酒避花香， 高床過中食。

聖人皆遠離， 如是等八法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖人皆遠離， 如是等八法，

汝等應受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等應受持。

「持此受齋功德，不墮地獄，不墮餓鬼，不墮畜生，不墮阿修羅，常生人中，正見出家，得涅槃道。若生天上，恒生梵天，值佛出世，請轉法輪，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持此受齋功德，不墮地獄，不墮餓鬼，不墮畜生，不墮阿修羅，常生人中，正見出家，得涅槃道。若生天上，恒生梵天，值佛出世，請轉法輪，得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時世尊為讚歎此法，而作頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為讚歎此法，而作頌曰：

「若能行十善， 隨順正法教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能行十善， 隨順正法教，

生生常見佛， 身意悉開解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生常見佛， 身意悉開解，

永離諸苦縛， 疾成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離諸苦縛， 疾成無上道。

若人持八戒， 隨律順毘尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人持八戒， 隨律順毘尼，

如諸佛正法， 受持不毀犯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸佛正法， 受持不毀犯，

當知身與意， 俱時得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知身與意， 俱時得解脫。

此名涅槃路， 諸佛之所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名涅槃路， 諸佛之所行。」

說是偈已，告舍利弗：「汝好受持十善、八戒，慎莫忘失，破滅法種，普為一切天、人廣說。」舍利弗白佛言：「如是，如是，當謹受持！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是偈已，告舍利弗：「汝好受持十善、八戒，慎莫忘失，破滅法種，普為一切天、人廣說。」舍利弗白佛言：「如是，如是，當謹受持！」

時舍利弗及會聽者，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗及會聽者，聞佛所說，歡喜奉行。

受十善戒經十施報品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受十善戒經十施報品第二

佛告舍利弗： 「汝今應當知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗： 「汝今應當知，

一切受生者， 無不愛身命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切受生者， 無不愛身命，

是故應行施， 普慈等眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應行施， 普慈等眾生，

視眾如眼目， 是名不殺戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 視眾如眼目， 是名不殺戒。

過去來今佛， 一切智所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去來今佛， 一切智所說，

恕己可為喻， 勿殺勿行杖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恕己可為喻， 勿殺勿行杖，

若見殺生者， 如刀刺其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見殺生者， 如刀刺其心。

「普視眾生己無異， 持是不殺生天上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普視眾生己無異， 持是不殺生天上，

常值諸佛菩薩眾， 所以受持不殺戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常值諸佛菩薩眾， 所以受持不殺戒。

為施一切無畏故， 命終生於忉利天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為施一切無畏故， 命終生於忉利天，

象馬玉女相娛樂， 梵天摩尼琉璃殿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象馬玉女相娛樂， 梵天摩尼琉璃殿，

色如白銀黃金花， 常坐七寶妙座上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色如白銀黃金花， 常坐七寶妙座上，

金机寶器七寶花， 無量天女作妓樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金机寶器七寶花， 無量天女作妓樂，

捧足舉宮遊虛空， 頭戴寶冠坐正殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捧足舉宮遊虛空， 頭戴寶冠坐正殿。

捨除貪婬入正受， 值遇諸佛說四諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨除貪婬入正受， 值遇諸佛說四諦，

悟解疾得須陀洹， 或有踊躍發大心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟解疾得須陀洹， 或有踊躍發大心，

未來當成菩提道， 亦生兜率焰摩陀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來當成菩提道， 亦生兜率焰摩陀，

首陀會天阿祇多， 梵輔富樓光遍淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首陀會天阿祇多， 梵輔富樓光遍淨，

上至阿迦膩吒天。 往反遊戲諸天薗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上至阿迦膩吒天。 往反遊戲諸天薗，

與大慈悲菩薩俱， 坐臥進止同甘饍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大慈悲菩薩俱， 坐臥進止同甘饍，

晝夜六時常聽法， 彌勒天王常為說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜六時常聽法， 彌勒天王常為說，

不退轉行大法輪。 未來必當見彌勒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉行大法輪。 未來必當見彌勒，

降魔成佛轉法輪， 於彼佛法得出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降魔成佛轉法輪， 於彼佛法得出家。

復見賢劫千如來， 毘樓至佛為授記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復見賢劫千如來， 毘樓至佛為授記，

阿耨多羅三菩提， 是名不殺最勝果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿耨多羅三菩提， 是名不殺最勝果，

亦名慈悲梵行本。 一切諸佛之所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名慈悲梵行本。 一切諸佛之所說，

一切諸佛之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛之所行。

「一切愛眼目， 愛子亦復爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切愛眼目， 愛子亦復爾，

愛壽命無極， 是故不殺生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛壽命無極， 是故不殺生，

名為梵行最。 不殺無殺想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名為梵行最。 不殺無殺想，

亦不噉於肉， 見殺者如賊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不噉於肉， 見殺者如賊，

必知墮地獄。 噉肉者多病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必知墮地獄。 噉肉者多病，

斷命自莊嚴。 當行大慈心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷命自莊嚴。 當行大慈心，

奉持不殺戒， 必成菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉持不殺戒， 必成菩提道。」

告舍利弗：「汝今當知，殺生之業當知極重！我昔與汝遊巴連弗邑，彼大城中有長者女，名提婆跋提。生一男兒，端正無雙，如紅蓮花，天女無比。母甚憐念，抱至我所，而白我言：『世尊！我兒可愛，如天童子。我愛此兒，過於我身，百千萬倍。』我時告言：『善女當知！一切凡夫自愛壽命，如海吞流終無厭足。汝今云何自言愛子，以何為證？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告舍利弗：「汝今當知，殺生之業當知極重！我昔與汝遊巴連弗邑，彼大城中有長者女，名提婆跋提。生一男兒，端正無雙，如紅蓮花，天女無比。母甚憐念，抱至我所，而白我言：『世尊！我兒可愛，如天童子。我愛此兒，過於我身，百千萬倍。』我時告言：『善女當知！一切凡夫自愛壽命，如海吞流終無厭足。汝今云何自言愛子，以何為證？』

「時女白言：『世尊！我愛此子，設使火起焚燒我身，終不放捨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時女白言：『世尊！我愛此子，設使火起焚燒我身，終不放捨。』

「爾時世尊為化彼女，以神通力作四夜叉，各擎火山從四面至，火在遠時，女自以身及隨身服障蔽此子，火漸漸近，舉手覆面以兒遮火。佛告善女：『汝言愛子，云何持子障火自救？』時彼女人白言：『世尊！唯願救我，不惜此子。』佛攝神力，母子清涼，即發無上正真道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊為化彼女，以神通力作四夜叉，各擎火山從四面至，火在遠時，女自以身及隨身服障蔽此子，火漸漸近，舉手覆面以兒遮火。佛告善女：『汝言愛子，云何持子障火自救？』時彼女人白言：『世尊！唯願救我，不惜此子。』佛攝神力，母子清涼，即發無上正真道心。

「佛告女人：『汝愛自身及愛汝子。云何自殺及教他殺？當知殺生受大惡報，必定當墮極劇苦處阿鼻地獄，繫屬法律閻羅王所。何等名為極重法律？彼閻羅王晝夜六時說殺生報有十惡業： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告女人：『汝愛自身及愛汝子。云何自殺及教他殺？當知殺生受大惡報，必定當墮極劇苦處阿鼻地獄，繫屬法律閻羅王所。何等名為極重法律？彼閻羅王晝夜六時說殺生報有十惡業：

「『一者，殺生之業恒生刀山焰熾地獄，刀輪割截，節節支解，作八萬四千段。一日一夜六十億生、六十億死。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一者，殺生之業恒生刀山焰熾地獄，刀輪割截，節節支解，作八萬四千段。一日一夜六十億生、六十億死。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『二者，殺生之業必定當生劍林地獄，有八萬四千劍樹，各高八萬四千由旬，一一樹生八萬四千劍枝，一一枝生八萬四千劍花，一一花生八萬四千劍果，此殺生人尋劍樹上，心遍一切諸劍樹頭，其餘支節遍可劍林，一一節遍八萬四千劍枝，削骨徹髓，劍花、劍果無不周遍，身體碎壞，如葶藶子。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『二者，殺生之業必定當生劍林地獄，有八萬四千劍樹，各高八萬四千由旬，一一樹生八萬四千劍枝，一一枝生八萬四千劍花，一一花生八萬四千劍果，此殺生人尋劍樹上，心遍一切諸劍樹頭，其餘支節遍可劍林，一一節遍八萬四千劍枝，削骨徹髓，劍花、劍果無不周遍，身體碎壞，如葶藶子。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『三者，殺生之業生鑊湯地獄，百千萬沸，肉盡出骨，置銅柱上，自然還活，百千棘刺化為鐵刀，自割肉食，還落湯中。一日一夜八萬四千生、八萬四千死。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『三者，殺生之業生鑊湯地獄，百千萬沸，肉盡出骨，置銅柱上，自然還活，百千棘刺化為鐵刀，自割肉食，還落湯中。一日一夜八萬四千生、八萬四千死。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『四者，殺生之業生鐵床地獄，有一鐵床，縱廣正等五十由旬，四方鐵鋩俱來射心，大鐵網車轢其頂上，劈足而出。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『四者，殺生之業生鐵床地獄，有一鐵床，縱廣正等五十由旬，四方鐵鋩俱來射心，大鐵網車轢其頂上，劈足而出。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『五者，殺生之業生鐵山地獄，四方鐵山狀如鐵窟，窟中出火從四面來。有五夜叉，斫罪人身，分為四段，擲於火中，四山便合，碎散如塵。火鳥卒起，鐵嘴諸烏及以鐵蛇，從支節入，破骨出髓。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『五者，殺生之業生鐵山地獄，四方鐵山狀如鐵窟，窟中出火從四面來。有五夜叉，斫罪人身，分為四段，擲於火中，四山便合，碎散如塵。火鳥卒起，鐵嘴諸烏及以鐵蛇，從支節入，破骨出髓。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『六者，殺生之業生鐵網地獄，有大鐵山，高百千由旬，滿中鐵湯，鐵網在上，一一網間鐵嘴諸蟲無量無邊從頂上入，貫骨徹髓，劈足而出。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『六者，殺生之業生鐵網地獄，有大鐵山，高百千由旬，滿中鐵湯，鐵網在上，一一網間鐵嘴諸蟲無量無邊從頂上入，貫骨徹髓，劈足而出。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『七者，殺生之業生赤蓮花地獄，有一蓮花，八萬四千葉，一一華葉狀如刀山，高五由旬，百億劍林同時火然，罪人坐中，花一葉開，一葉開時，火山劍林燒肉破骨，苦痛百端，此相合時，百千刀山同時切己。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『七者，殺生之業生赤蓮花地獄，有一蓮花，八萬四千葉，一一華葉狀如刀山，高五由旬，百億劍林同時火然，罪人坐中，花一葉開，一葉開時，火山劍林燒肉破骨，苦痛百端，此相合時，百千刀山同時切己。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『八者，殺生之業生五死五活地獄之中，有五大山，五百億刀輪在山頂，上有大水輪在刀輪上，罪人在中，身如華敷，臥寒氷上，五山刀輪從五方來，唱言活活，分為五段，五死五活，碎身如塵。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『八者，殺生之業生五死五活地獄之中，有五大山，五百億刀輪在山頂，上有大水輪在刀輪上，罪人在中，身如華敷，臥寒氷上，五山刀輪從五方來，唱言活活，分為五段，五死五活，碎身如塵。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『九者，殺生之業生毒蛇林地獄之中。有無量恒河沙熱鐵毒蛇，一一蛇長數千由旬，口中吐毒，如熱鐵丸，從罪人頂入，遍身中一一支節；有無量蛇，吐毒吐火，焚燒罪人。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『九者，殺生之業生毒蛇林地獄之中。有無量恒河沙熱鐵毒蛇，一一蛇長數千由旬，口中吐毒，如熱鐵丸，從罪人頂入，遍身中一一支節；有無量蛇，吐毒吐火，焚燒罪人。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」

「『十者，殺生之業生鐵械枷鎖地獄之中，十二由旬鐵山為械，六十由旬鐵柱火網為鎖，八十由旬鐵狗口中吐火為杻，虛空鐵箭自落射心，杻械枷鎖化生銅丸，從眼而入，遍體支節，從足而出。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『十者，殺生之業生鐵械枷鎖地獄之中，十二由旬鐵山為械，六十由旬鐵柱火網為鎖，八十由旬鐵狗口中吐火為杻，虛空鐵箭自落射心，杻械枷鎖化生銅丸，從眼而入，遍體支節，從足而出。一日一夜八萬四千生、八萬四千死，殺生之業其事如是。時閻羅王呵責罪人：「汝樂殺生，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！」』」

爾時世尊告舍利弗：「殺生之業在地獄中，雖復受苦，此名華報；方生人中，多病短命；復生四生諸眾生中，受種種苦，無量無邊不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告舍利弗：「殺生之業在地獄中，雖復受苦，此名華報；方生人中，多病短命；復生四生諸眾生中，受種種苦，無量無邊不可稱計。

「云何名不盜戒？不盜戒者，普施一切眾生財物、外命，是故諸佛說不盜戒，名為甘露清涼安隱，護持是戒名生天路、名得道處、名涅槃衣、名解脫命。是故諸佛讚歎不盜，斷餓鬼因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名不盜戒？不盜戒者，普施一切眾生財物、外命，是故諸佛說不盜戒，名為甘露清涼安隱，護持是戒名生天路、名得道處、名涅槃衣、名解脫命。是故諸佛讚歎不盜，斷餓鬼因。

「偷盜果報有十種惡： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「偷盜果報有十種惡：

「一者，盜報必定當墮肉山地獄，肉山罪人項如大山，有百千頭，於一一頭頰生肉埠，百千鐵狗從鐵山出，嘊喍嘷吠爭取食之。有諸鐵釘從狗口出，入罪人頂從足跟出，剝取其皮敷百千由旬鐵刺之上，身皮俱苦經八萬四千歲，心如刀割苦痛難處，是名第一偷盜果報。是時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者，盜報必定當墮肉山地獄，肉山罪人項如大山，有百千頭，於一一頭頰生肉埠，百千鐵狗從鐵山出，嘊喍嘷吠爭取食之。有諸鐵釘從狗口出，入罪人頂從足跟出，剝取其皮敷百千由旬鐵刺之上，身皮俱苦經八萬四千歲，心如刀割苦痛難處，是名第一偷盜果報。是時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第二，盜報生餓鬼中，身極長大五十由旬，行如五百車聲，節間火然，如十火車，饑噉鐵丸，渴飲融銅，髮如鐵刺，自纏身體，百千萬歲受無量苦，耳不曾聞水穀之聲，是名第二偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二，盜報生餓鬼中，身極長大五十由旬，行如五百車聲，節間火然，如十火車，饑噉鐵丸，渴飲融銅，髮如鐵刺，自纏身體，百千萬歲受無量苦，耳不曾聞水穀之聲，是名第二偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第三，盜報生於寒氷地獄之中，百千萬歲八方氷山以為衣服，如蓮花敷，自噉其肉，火箭入心，是為第三偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三，盜報生於寒氷地獄之中，百千萬歲八方氷山以為衣服，如蓮花敷，自噉其肉，火箭入心，是為第三偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第四，盜報生羅剎中，女如天女，面貌端正，男有千眼，以鐵羇頭，狗牙上出，耳端生火，女作姿時，舉體火然，飲血噉肉、噉火噉炭，食膿食吐，百千萬歲受羅剎身，極大苦惱，是為第四偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四，盜報生羅剎中，女如天女，面貌端正，男有千眼，以鐵羇頭，狗牙上出，耳端生火，女作姿時，舉體火然，飲血噉肉、噉火噉炭，食膿食吐，百千萬歲受羅剎身，極大苦惱，是為第四偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第五，盜報生鐵鹿地獄，受鐵鹿形，有百千頭，有百千手、百千尾、百千蹄甲、百千重皮。五百億鐵虎、百千億鐵師子剝取其皮，一一皮間生無量鐵刺，猶如刀劍，削骨徹髓，苦痛無量，百千萬歲受苦無極，是名第五偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五，盜報生鐵鹿地獄，受鐵鹿形，有百千頭，有百千手、百千尾、百千蹄甲、百千重皮。五百億鐵虎、百千億鐵師子剝取其皮，一一皮間生無量鐵刺，猶如刀劍，削骨徹髓，苦痛無量，百千萬歲受苦無極，是名第五偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第六，盜報生在人中，裸形黑瘦，眼目角睞，口氣臭穢，常處牢獄，執除糞穢，為王家使，雖生人中，狀如牛馬，父不愛子，子不孝父，母不愛子，子不孝母，百千萬歲苦痛無量，是名第六偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六，盜報生在人中，裸形黑瘦，眼目角睞，口氣臭穢，常處牢獄，執除糞穢，為王家使，雖生人中，狀如牛馬，父不愛子，子不孝父，母不愛子，子不孝母，百千萬歲苦痛無量，是名第六偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第七，盜報生刀劍花大地獄中，刀林劍林無量無邊，有諸罪人身如鐵甕，縱廣正等百千由旬，獄卒驅蹴，如風吹花，生劍花端，百千劍花，分剝其皮，作無數段，削骨徹髓，從空而落；生刀花上，刀花諸刺，分剝其皮，作無量段，劈破其骨，為無數段，徹髓刺心，求死不得；四方鐵山化生無量鐵蒺䔧刺，如大弩箭，同時射心，無量億歲受如此苦，是為第七偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七，盜報生刀劍花大地獄中，刀林劍林無量無邊，有諸罪人身如鐵甕，縱廣正等百千由旬，獄卒驅蹴，如風吹花，生劍花端，百千劍花，分剝其皮，作無數段，削骨徹髓，從空而落；生刀花上，刀花諸刺，分剝其皮，作無量段，劈破其骨，為無數段，徹髓刺心，求死不得；四方鐵山化生無量鐵蒺䔧刺，如大弩箭，同時射心，無量億歲受如此苦，是為第七偷盜果報。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第八，盜報生於火山大地獄中，受大獄形有百千頭，於其背上擔負五百火形獼猴，手執火刀以剝其皮擲火山上，心生火狼嚙骨徹髓，身如火聚四方逃走，經火山中終不得脫，受苦萬端求死不得，百千萬歲受如是苦。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八，盜報生於火山大地獄中，受大獄形有百千頭，於其背上擔負五百火形獼猴，手執火刀以剝其皮擲火山上，心生火狼嚙骨徹髓，身如火聚四方逃走，經火山中終不得脫，受苦萬端求死不得，百千萬歲受如是苦。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第九，盜報生於穿鼻大地獄中，穿鼻獄者有十二鐵鉤，鉤其眼耳及鼻口舌，打棒折齒，剝其面皮，化為肉段，內置口中，成大火箭，射心至足，求死不得，百千萬歲受苦如是。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不，汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第九，盜報生於穿鼻大地獄中，穿鼻獄者有十二鐵鉤，鉤其眼耳及鼻口舌，打棒折齒，剝其面皮，化為肉段，內置口中，成大火箭，射心至足，求死不得，百千萬歲受苦如是。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不，汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「第十，盜報生屠剝獄，臥鐵机上，獄卒以刀剝皮割心，終不肯死，百千萬歲受苦如是。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十，盜報生屠剝獄，臥鐵机上，獄卒以刀剝皮割心，終不肯死，百千萬歲受苦如是。時閻羅王呵責罪人：『汝樂偷盜，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡！』

「云何名不婬戒？不婬戒者，有五功德利，過去、現在、未來諸佛之所讚歎。不婬者，住佛威儀身香如佛。何等為五？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名不婬戒？不婬戒者，有五功德利，過去、現在、未來諸佛之所讚歎。不婬者，住佛威儀身香如佛。何等為五？

「一者，不動眼識，不視婬色，設見色時如見糞蟲，如刀入心，如火燒眼，心不起愛，無常所切，眼火橫動，何愛之有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者，不動眼識，不視婬色，設見色時如見糞蟲，如刀入心，如火燒眼，心不起愛，無常所切，眼火橫動，何愛之有！

「二者，不聞婬聲，設聞婬聲，不動耳識，悅可耳根，愚癡音聲，動毒蛇林，為愛種子，此名賊風，從耳根出，妄見所起，如夜叉吟，何愛之有！此是幻響，愚夫愛之，鼓動諸根是露人聲，從癡愛河順五欲流，深知是賊，不動耳識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者，不聞婬聲，設聞婬聲，不動耳識，悅可耳根，愚癡音聲，動毒蛇林，為愛種子，此名賊風，從耳根出，妄見所起，如夜叉吟，何愛之有！此是幻響，愚夫愛之，鼓動諸根是露人聲，從癡愛河順五欲流，深知是賊，不動耳識。

「三者，鼻根嗅香，當知是香從八風起，癡風鼓動，愛風吹來，花等諸香從妄想生，顛倒橫有，從鼻識起，橫言是香或稱美味，鼻識驚動，草木眾花皆稱是香，如來攝身，不嗅香臭，體解非真，不讚香觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者，鼻根嗅香，當知是香從八風起，癡風鼓動，愛風吹來，花等諸香從妄想生，顛倒橫有，從鼻識起，橫言是香或稱美味，鼻識驚動，草木眾花皆稱是香，如來攝身，不嗅香臭，體解非真，不讚香觸。

「四者，不動舌識，不說世利，不讚婬事，口終不說婬欲觸樂，不住狂惑黐膠屋宅，亦不樂說可愛樂事，增長無明五賊癡愛，是故諸佛不動舌識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者，不動舌識，不說世利，不讚婬事，口終不說婬欲觸樂，不住狂惑黐膠屋宅，亦不樂說可愛樂事，增長無明五賊癡愛，是故諸佛不動舌識。

「五者，意寂不動，不起婬心，不念婬事，不想婬樂，不動婬根，婬識不轉，如解脫心，住寂滅處，處常樂城，安隱無為，隨學佛心，住真如際，一向入於十八大空、九種涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者，意寂不動，不起婬心，不念婬事，不想婬樂，不動婬根，婬識不轉，如解脫心，住寂滅處，處常樂城，安隱無為，隨學佛心，住真如際，一向入於十八大空、九種涅槃。

「佛及菩薩得五功德，身形清淨常生蓮花，身淨無垢心亦淡泊，是故諸佛說不婬戒，最勝清淨，無上功德，具足五利，讚歎稱美，為解脫因，不可窮盡。婬為極重無索繫縛，譬如老象，溺五欲泥，普為一切諸罪根本。婬欲之罪吾今當說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛及菩薩得五功德，身形清淨常生蓮花，身淨無垢心亦淡泊，是故諸佛說不婬戒，最勝清淨，無上功德，具足五利，讚歎稱美，為解脫因，不可窮盡。婬為極重無索繫縛，譬如老象，溺五欲泥，普為一切諸罪根本。婬欲之罪吾今當說：

「汝等一心聽， 婬濁惡萬行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等一心聽， 婬濁惡萬行，

沒溺諸禪定， 障蔽解脫道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沒溺諸禪定， 障蔽解脫道。

善男子女等， 欲求解脫道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善男子女等， 欲求解脫道，

遠離三界獄， 火坑五欲河， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離三界獄， 火坑五欲河，

湯火寒氷山， 解脫生死畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 湯火寒氷山， 解脫生死畏，

持心如諸佛， 當持不婬戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持心如諸佛， 當持不婬戒。

欲求長壽天， 壽命無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求長壽天， 壽命無量劫，

梵天轉輪王， 富有七財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天轉輪王， 富有七財寶，

持心如諸佛， 當持不婬戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持心如諸佛， 當持不婬戒。

欲得見諸佛， 聞法證道果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得見諸佛， 聞法證道果，

具足六神通， 遊諸十方國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足六神通， 遊諸十方國，

持心如諸佛， 當持不婬戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持心如諸佛， 當持不婬戒。

「婬有十過患。何等為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婬有十過患。何等為十？

「一者，貪婬之人，雖生天上，為天帝釋，受五欲樂，心如偷食狗，常醉不醒，沒於五欲駛流河中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者，貪婬之人，雖生天上，為天帝釋，受五欲樂，心如偷食狗，常醉不醒，沒於五欲駛流河中。

「二者，貪婬之人，雖為人王，威力自在，作恩愛奴，野人所使，多得財寶，如火受薪，不知厭足，亡身喪國，死墮惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者，貪婬之人，雖為人王，威力自在，作恩愛奴，野人所使，多得財寶，如火受薪，不知厭足，亡身喪國，死墮惡道。

「三者，貪婬之人，恒繫屬他，六賊驅策，無常大象躡其背上，心如猨猴，不知眾難，欲火焚燒，不識父母、兄弟、姊妹，猶如猪狗，更相荷擔，無復慚愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者，貪婬之人，恒繫屬他，六賊驅策，無常大象躡其背上，心如猨猴，不知眾難，欲火焚燒，不識父母、兄弟、姊妹，猶如猪狗，更相荷擔，無復慚愧。

「四者，貪婬之人，常飲不淨女人膿血，於無量劫常處胞胎，生藏、熟藏、子藏，諸蟲以為衣服，唼𠲿女根，用為飲食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者，貪婬之人，常飲不淨女人膿血，於無量劫常處胞胎，生藏、熟藏、子藏，諸蟲以為衣服，唼𠲿女根，用為飲食。

「五者，貪婬之人，心如利刀，眼如火車，割截燒滅功德行藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者，貪婬之人，心如利刀，眼如火車，割截燒滅功德行藏。

「六者，貪婬之人，到剎利眾，然結使火、起貪欲薪，意欲剝奪猶如羅剎；到婆羅門眾不生慚愧，猶若幻人，但作妖祥說不淨事；到沙門眾不知歸依，動諸情根如膠著草，欲染諸使圍繞意根，六情火起燒善種子，破滅先世梵行白業，舉手動足猶如利刀，眼如猛火口如羅剎，遍體毛孔婬火所使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者，貪婬之人，到剎利眾，然結使火、起貪欲薪，意欲剝奪猶如羅剎；到婆羅門眾不生慚愧，猶若幻人，但作妖祥說不淨事；到沙門眾不知歸依，動諸情根如膠著草，欲染諸使圍繞意根，六情火起燒善種子，破滅先世梵行白業，舉手動足猶如利刀，眼如猛火口如羅剎，遍體毛孔婬火所使。

「七者，貪婬之人，造八種業，殺生、作殺生具刀劍杖等、和合男女、作大妄語、飲酒、歌頌作婬境界，或復偷盜一切寶器、莊嚴蟲聚，為心王所使，眼根惡狗偷噉臭穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者，貪婬之人，造八種業，殺生、作殺生具刀劍杖等、和合男女、作大妄語、飲酒、歌頌作婬境界，或復偷盜一切寶器、莊嚴蟲聚，為心王所使，眼根惡狗偷噉臭穢。

「八者，貪婬之人，為婬所使，心如大火亦如鐵聚，直當陷墜，破滅梵行，必墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者，貪婬之人，為婬所使，心如大火亦如鐵聚，直當陷墜，破滅梵行，必墮地獄。

「九者，貪婬之人，身壞命終如擲貝珠頃，必定當墮赤銅地獄。赤銅地獄縱廣正等七千由旬，如銅花林，下有鐵床，床上復有百千由旬熱銅八楞柱，柱端有鏡，鏡中自然有諸女像或作男形，婬人愛念，動諸情根，同時火起，銅花化為大熱鐵釘，銅柱變成沸銅，鑊湯鐵床火然，女化為狗，男化為刀，驅蹴罪人受無量苦，噉熱鐵丸，吞飲洋銅，求死不得，經無量歲，壽命一劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者，貪婬之人，身壞命終如擲貝珠頃，必定當墮赤銅地獄。赤銅地獄縱廣正等七千由旬，如銅花林，下有鐵床，床上復有百千由旬熱銅八楞柱，柱端有鏡，鏡中自然有諸女像或作男形，婬人愛念，動諸情根，同時火起，銅花化為大熱鐵釘，銅柱變成沸銅，鑊湯鐵床火然，女化為狗，男化為刀，驅蹴罪人受無量苦，噉熱鐵丸，吞飲洋銅，求死不得，經無量歲，壽命一劫。

「十者，貪婬之人，不得見佛，如重雲障，破梵行故，必定當墮阿鼻地獄，身滿獄中壽命一劫，左右宛轉復經一劫。時閻羅王呵責罪人：『汝樂婬欲，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者，貪婬之人，不得見佛，如重雲障，破梵行故，必定當墮阿鼻地獄，身滿獄中壽命一劫，左右宛轉復經一劫。時閻羅王呵責罪人：『汝樂婬欲，今受此苦。是事樂不？汝今復當百千萬劫償他人債，終不可盡。』

「地獄命終，生鳩鴿中，受龍蛇身，污梵行故，百生千生不見於佛，不聞於法，終不得道！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地獄命終，生鳩鴿中，受龍蛇身，污梵行故，百生千生不見於佛，不聞於法，終不得道！」

爾時世尊。以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊。以偈頌曰：

「婬欲不斷絕， 相續生眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婬欲不斷絕， 相續生眾生，

無明為根本， 老死刀所切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明為根本， 老死刀所切。

橫受毒蛇林， 血盛囊不淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 橫受毒蛇林， 血盛囊不淨，

如糞蟲樂屎， 貪婬者亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如糞蟲樂屎， 貪婬者亦然。

九孔流欲火， 恩愛如毒刺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九孔流欲火， 恩愛如毒刺，

顛倒妄見起， 幻惑故生愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛倒妄見起， 幻惑故生愛。

一切女色滑， 如樹生狂花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切女色滑， 如樹生狂花，

顛倒風所吹， 萎花為蟲聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顛倒風所吹， 萎花為蟲聚。

女人如畫瓶， 渧渧膿血流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人如畫瓶， 渧渧膿血流，

瓶滿復淋漏， 不淨盈于外， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瓶滿復淋漏， 不淨盈于外，

眼見不淨汁， 如偷狗貪婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼見不淨汁， 如偷狗貪婬。

當自滅諸愛， 一心觀不淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當自滅諸愛， 一心觀不淨，

服飲於甘露， 住大涅槃城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 服飲於甘露， 住大涅槃城。」

佛告舍利弗：「若有持心、持身不造婬欲，持眼不視婬色，持耳不聽婬聲，持鼻不嗅婬香，持舌不觸婬味，如此名為具足智慧，行八正路。不婬淨身心，喻如蓮花，不著塵垢，成須陀洹道、斯陀含道、阿那含道、阿羅漢道、辟支佛道、無上大道，皆從不婬清淨故得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若有持心、持身不造婬欲，持眼不視婬色，持耳不聽婬聲，持鼻不嗅婬香，持舌不觸婬味，如此名為具足智慧，行八正路。不婬淨身心，喻如蓮花，不著塵垢，成須陀洹道、斯陀含道、阿那含道、阿羅漢道、辟支佛道、無上大道，皆從不婬清淨故得。

「口四業者，妄語、兩舌、惡口、綺語、讚歎邪見語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「口四業者，妄語、兩舌、惡口、綺語、讚歎邪見語：

「若能不妄語， 說不妄語戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能不妄語， 說不妄語戒，

持口如佛口， 常說誠實語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持口如佛口， 常說誠實語。

是人生天上， 口香熏諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人生天上， 口香熏諸天，

若生於世間， 謂諸香莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生於世間， 謂諸香莊嚴，

猶如香山水， 流入涅槃河。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如香山水， 流入涅槃河。

若能不兩舌， 心亦無二種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能不兩舌， 心亦無二種，

舌如諸佛舌， 蓮花葉覆面， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舌如諸佛舌， 蓮花葉覆面，

五種雜色光， 從於舌相出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五種雜色光， 從於舌相出，

常說大人法， 至誠不兩舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常說大人法， 至誠不兩舌。

若能不惡口， 是名大丈夫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能不惡口， 是名大丈夫，

人中端正者， 一切皆樂見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中端正者， 一切皆樂見。

如栴檀雜香， 若能不綺語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如栴檀雜香， 若能不綺語，

口常出妙香， 猶如優鉢羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口常出妙香， 猶如優鉢羅。

生處得值佛， 口業如實淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生處得值佛， 口業如實淨。

若不讚邪見， 不說邪見業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不讚邪見， 不說邪見業，

生處常出家， 正命常具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生處常出家， 正命常具足，

如佛住涅槃， 皆從實語得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛住涅槃， 皆從實語得。」

佛告舍利弗：「口四過者，有十大惡業。何等為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「口四過者，有十大惡業。何等為十？

「一者，妄語人誹謗人，不聞言聞，不得道果言得道果，不見言見，如此惡人，雖不得病，猶如癩狗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者，妄語人誹謗人，不聞言聞，不得道果言得道果，不見言見，如此惡人，雖不得病，猶如癩狗。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「一切天人中， 猛火燒鐵丸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切天人中， 猛火燒鐵丸，

燒破一切人， 此賊不為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒破一切人， 此賊不為勝。

何等為大賊？ 唯有一種人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為大賊？ 唯有一種人，

寧使節節火， 骨化為融銅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧使節節火， 骨化為融銅，

吞噉於刀山， 鑊湯刀鋸解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吞噉於刀山， 鑊湯刀鋸解，

碎身作火聚， 此苦不為惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 碎身作火聚， 此苦不為惡。

妄語大毒害， 燒壞天人福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄語大毒害， 燒壞天人福，

遊行阿鼻獄， 刀輪為脚足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行阿鼻獄， 刀輪為脚足，

鐵毒蛇為舌， 口火燒大千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鐵毒蛇為舌， 口火燒大千，

眼如迸鐵丸， 雨大鑊湯雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼如迸鐵丸， 雨大鑊湯雨，

燒滅善根花， 畢定墮惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒滅善根花， 畢定墮惡道，

無量億千劫， 求出無由脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億千劫， 求出無由脫。

如是大惡人， 舉身是火山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大惡人， 舉身是火山，

燒壞一切善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒壞一切善。

「惡口者，口雖含香，臭如死尸，恒樂說他諸不善事，口所吐說如刺、如刀、如劍、如戟、如屎、如尿、如蟲、如膿。天、人中香，無過善語；三界中臭，無過惡口。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惡口者，口雖含香，臭如死尸，恒樂說他諸不善事，口所吐說如刺、如刀、如劍、如戟、如屎、如尿、如蟲、如膿。天、人中香，無過善語；三界中臭，無過惡口。

「二者，惡口之人，口有所吐，如雨鐵丸，燒壞他家，此人未來墮大地獄，熱鐵燒身，飲熱鐵汁；設生世間，作病癩狗及病癩人，無量劫中常食膿血，心所念者，純是不善與惡相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者，惡口之人，口有所吐，如雨鐵丸，燒壞他家，此人未來墮大地獄，熱鐵燒身，飲熱鐵汁；設生世間，作病癩狗及病癩人，無量劫中常食膿血，心所念者，純是不善與惡相應。

「三者，兩舌，其兩舌人猶如水火，不作言作，他人作善，實言淨語，狂橫言非，他所不作，橫為他作，一切世人常不樂見，必定當墮大惡道中，銅鋸解舌，為數千段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者，兩舌，其兩舌人猶如水火，不作言作，他人作善，實言淨語，狂橫言非，他所不作，橫為他作，一切世人常不樂見，必定當墮大惡道中，銅鋸解舌，為數千段。

「四者，綺語，綺語者反上作下，反下作上，調戲無節，巧言利辭，說無益語、說不利語、說無義語，讚歎五欲語、心不明了語、黑暗語，如刺、如林，鉤羂眾生。此人惡報命終，當墮刺林地獄，百千鐵刺鉤其舌，出作百千段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者，綺語，綺語者反上作下，反下作上，調戲無節，巧言利辭，說無益語、說不利語、說無義語，讚歎五欲語、心不明了語、黑暗語，如刺、如林，鉤羂眾生。此人惡報命終，當墮刺林地獄，百千鐵刺鉤其舌，出作百千段。

「五者，讚歎邪見，邪見之人，口如盛火，燒諸善根，無父、無母、無佛、無法、無比丘僧、無阿羅漢、無辟支佛、無師、無友、無善知識。心如疾風，吹崩一切諸善根樹，此是大賊。說無因果，口如大水，漫流三界，婬欲無度，調弄同類，造五無間，斷絕般若，犯四重禁，至無間罪，皆從邪見、顛倒惡心。邪風吹動惡不善口，阿鼻獄火鐵刺舌生。如此妄語、惡口、兩舌、綺語、讚歎邪見，此大惡人雖在世間，四大所成、五陰嚴飾，當知地大即是鐵山、刀林、劍樹，百千鐵刺，無數鐵蟲、鐵嘴、諸烏、鐵網、蒺車轢絕其身，當知水火即是融銅，無數鑊湯是熱鐵丸，沸屎鐵河以流節間，當知大小節節自然，猶如銅柱，眾火同時從六根起，燒壞身心，墮大地獄，當知風大猶如雹雨，無數刀林百千劍樹，動於支節從溪谷生，當知五陰即是五賊，十八羅剎繫屬獄種閻羅王民，識為熱鐵，狀如融銅，滿阿鼻獄，自高強健，多力惡口，罵詈誹謗毀呰人者，今安所在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者，讚歎邪見，邪見之人，口如盛火，燒諸善根，無父、無母、無佛、無法、無比丘僧、無阿羅漢、無辟支佛、無師、無友、無善知識。心如疾風，吹崩一切諸善根樹，此是大賊。說無因果，口如大水，漫流三界，婬欲無度，調弄同類，造五無間，斷絕般若，犯四重禁，至無間罪，皆從邪見、顛倒惡心。邪風吹動惡不善口，阿鼻獄火鐵刺舌生。如此妄語、惡口、兩舌、綺語、讚歎邪見，此大惡人雖在世間，四大所成、五陰嚴飾，當知地大即是鐵山、刀林、劍樹，百千鐵刺，無數鐵蟲、鐵嘴、諸烏、鐵網、蒺車轢絕其身，當知水火即是融銅，無數鑊湯是熱鐵丸，沸屎鐵河以流節間，當知大小節節自然，猶如銅柱，眾火同時從六根起，燒壞身心，墮大地獄，當知風大猶如雹雨，無數刀林百千劍樹，動於支節從溪谷生，當知五陰即是五賊，十八羅剎繫屬獄種閻羅王民，識為熱鐵，狀如融銅，滿阿鼻獄，自高強健，多力惡口，罵詈誹謗毀呰人者，今安所在。」

佛告舍利弗：「惡口、妄語、兩舌、綺語、讚邪見者，此人不為一人作賊，普為一切諸天、世人作大劫賊。譬如群賊威力自在，燒破一城，殺害一切及四天下一切人民。此人所得罪報，為多少耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「惡口、妄語、兩舌、綺語、讚邪見者，此人不為一人作賊，普為一切諸天、世人作大劫賊。譬如群賊威力自在，燒破一城，殺害一切及四天下一切人民。此人所得罪報，為多少耶？」

舍利弗白佛言：「世尊！此人所得罪，如須彌山不可稱量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！此人所得罪，如須彌山不可稱量。」

佛告舍利弗：「此人雖復獲大罪報，不如妄語、惡口、兩舌、綺語、讚歎邪見，須臾所造獲大重報，身壞命終墮大地獄，經無量劫受苦無窮，百千諸佛不能得救。諸佛觀此謗法罪人，與十方界地獄俱生地獄俱滅，是故智者當攝身口！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「此人雖復獲大罪報，不如妄語、惡口、兩舌、綺語、讚歎邪見，須臾所造獲大重報，身壞命終墮大地獄，經無量劫受苦無窮，百千諸佛不能得救。諸佛觀此謗法罪人，與十方界地獄俱生地獄俱滅，是故智者當攝身口！」

佛告舍利弗：「若有受持此十善戒，破十惡業，上生天上為梵天王，下生世間作轉輪王，十善教化，永與地獄三惡道別，譬如流水至涅槃海；若有毀犯十善戒者，墮大地獄，經無量世受諸苦惱。舍利弗！汝好受持十善戒羯磨法，破十不善業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若有受持此十善戒，破十惡業，上生天上為梵天王，下生世間作轉輪王，十善教化，永與地獄三惡道別，譬如流水至涅槃海；若有毀犯十善戒者，墮大地獄，經無量世受諸苦惱。舍利弗！汝好受持十善戒羯磨法，破十不善業。」

時舍利弗及諸大眾，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗及諸大眾，聞佛所說，歡喜奉行。