菩薩瓔珞本業經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞本業經卷下

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

釋義品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋義品第四

佛告敬首菩薩：「汝先言義相云何者，所謂十住、十行、十向、十地、無垢地、妙覺地義相，今當說。佛子！是金剛海藏瓔珞經中釋賢聖相義，義出體。體者，菩薩體。義名功德。如是二法，一切菩薩為體、為義，故名體義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告敬首菩薩：「汝先言義相云何者，所謂十住、十行、十向、十地、無垢地、妙覺地義相，今當說。佛子！是金剛海藏瓔珞經中釋賢聖相義，義出體。體者，菩薩體。義名功德。如是二法，一切菩薩為體、為義，故名體義。

「佛子！發心住者，是人從始具縛凡夫，未識三寶聖人、未識好惡因之以果，一切不識不解不知。佛子！從不識始凡夫地，值佛菩薩教法中起一念信，便發菩提心。是人爾時住前，名信想菩薩，亦名假名菩薩，亦名名字菩薩。其人略行十心，所謂：信心、進心、念心、慧心、定心、戒心、迴向心、護法心、捨心、願心。復行十心，所謂十善法、五戒、八戒、十戒、六波羅蜜戒。是人復行十善，若一劫二劫三劫修十信，受六天果報。十善有三品：上品鐵輪王化一天下，中品粟散王，下品人中王。具足一切煩惱，集無量善業，亦退亦出。若值善知識學佛法，若一劫二劫方入住位。若不爾者，常沒不出。住退分善根如上說。佛子！發心住者，是上進分善根人。若一劫二劫一恒二恒三恒佛所，行十信心信三寶，常住八萬四千般若波羅蜜，一切行一切法門皆習受行。常起信心，不作邪見、十重、五逆、八倒，不生難處；常值佛法，廣多聞慧多求方便，始入空界住空性位，故名為住。空理智心習古佛法，一切功德不自造，心生一切功德故，不名為地但得名住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！發心住者，是人從始具縛凡夫，未識三寶聖人、未識好惡因之以果，一切不識不解不知。佛子！從不識始凡夫地，值佛菩薩教法中起一念信，便發菩提心。是人爾時住前，名信想菩薩，亦名假名菩薩，亦名名字菩薩。其人略行十心，所謂：信心、進心、念心、慧心、定心、戒心、迴向心、護法心、捨心、願心。復行十心，所謂十善法、五戒、八戒、十戒、六波羅蜜戒。是人復行十善，若一劫二劫三劫修十信，受六天果報。十善有三品：上品鐵輪王化一天下，中品粟散王，下品人中王。具足一切煩惱，集無量善業，亦退亦出。若值善知識學佛法，若一劫二劫方入住位。若不爾者，常沒不出。住退分善根如上說。佛子！發心住者，是上進分善根人。若一劫二劫一恒二恒三恒佛所，行十信心信三寶，常住八萬四千般若波羅蜜，一切行一切法門皆習受行。常起信心，不作邪見、十重、五逆、八倒，不生難處；常值佛法，廣多聞慧多求方便，始入空界住空性位，故名為住。空理智心習古佛法，一切功德不自造，心生一切功德故，不名為地但得名住。

「佛子！治地住者，常隨空心淨八萬四千法門，清淨白故，名治地住。佛子！長養一切行故，名修行住。佛子！生在佛家，種性清淨故，名生貴住。佛子！多習無量善根故，名方便具足住。佛子！成就第六般若故，名正心住。佛子！入無生畢竟空界，心心常行空無相願故，名不退住。佛子！從發心不生倒，不起邪魔破菩提心故，名童真住。佛子！從佛王教中生解，當紹佛位故，名法王子住。佛子！從上九觀空，得無生心最上故，名灌頂住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！治地住者，常隨空心淨八萬四千法門，清淨白故，名治地住。佛子！長養一切行故，名修行住。佛子！生在佛家，種性清淨故，名生貴住。佛子！多習無量善根故，名方便具足住。佛子！成就第六般若故，名正心住。佛子！入無生畢竟空界，心心常行空無相願故，名不退住。佛子！從發心不生倒，不起邪魔破菩提心故，名童真住。佛子！從佛王教中生解，當紹佛位故，名法王子住。佛子！從上九觀空，得無生心最上故，名灌頂住。

「是故佛子！從灌頂心進入五陰法性空位，亦行八萬四千般若波羅蜜，故名中十行佛子。就中始入法空，不為外道邪論所倒，入正位故，名歡喜行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故佛子！從灌頂心進入五陰法性空位，亦行八萬四千般若波羅蜜，故名中十行佛子。就中始入法空，不為外道邪論所倒，入正位故，名歡喜行。

「佛子！得常化一切眾生，皆法利眾生故，名饒益行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！得常化一切眾生，皆法利眾生故，名饒益行。

「佛子！法實得法忍，心無我無我所故，名無瞋恨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！法實得法忍，心無我無我所故，名無瞋恨行。

「佛子！常住功德，現化眾生故，名無盡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！常住功德，現化眾生故，名無盡行。

「佛子！命終之時，無明鬼不亂不濁，不失正念故，名離癡亂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！命終之時，無明鬼不亂不濁，不失正念故，名離癡亂行。

「佛子！生生常在佛國中生故，名善現行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！生生常在佛國中生故，名善現行。

「佛子！於我無我乃至一切法空故，名無著行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！於我無我乃至一切法空故，名無著行。

「佛子！三世佛法中常敬順故，名尊重行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！三世佛法中常敬順故，名尊重行。

「佛子！說法授人動成物則故，名善法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！說法授人動成物則故，名善法行。

「佛子！二諦非如非相非非相故，名真實行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！二諦非如非相非非相故，名真實行。

「是故佛子！從真實心入眾生空、無我空，二空平等無別，一觀相、一合相。學習百萬億般若波羅蜜空觀故，迴易前後心心，觀唯明明寂滅，長養上地明觀法故迴因向果，復以無量心不捨不受故，十向法如是。佛子！常以無相心中常行六道而入果報，不受而受諸受，迴易轉化故，名救護一切眾生離眾生相迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故佛子！從真實心入眾生空、無我空，二空平等無別，一觀相、一合相。學習百萬億般若波羅蜜空觀故，迴易前後心心，觀唯明明寂滅，長養上地明觀法故迴因向果，復以無量心不捨不受故，十向法如是。佛子！常以無相心中常行六道而入果報，不受而受諸受，迴易轉化故，名救護一切眾生離眾生相迴向。

「佛子！觀一切法但有受、但有用、但有名，念念不住故，名不壞迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！觀一切法但有受、但有用、但有名，念念不住故，名不壞迴向。

「佛子！三世諸佛法一切時行故，名等一切佛迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！三世諸佛法一切時行故，名等一切佛迴向。

「佛子！以大願力入一切佛國中，供養一切佛故，名至一切處迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！以大願力入一切佛國中，供養一切佛故，名至一切處迴向。

「佛子！以常住三寶授與前人故，名無盡功德藏迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！以常住三寶授與前人故，名無盡功德藏迴向。

「佛子！習行相善、無漏善而不二故，名隨順平等善根迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！習行相善、無漏善而不二故，名隨順平等善根迴向。

「佛子！以觀善惡父母無二，一相一合相故，名隨順等觀一切眾生迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！以觀善惡父母無二，一相一合相故，名隨順等觀一切眾生迴向。

「佛子！常照有無二諦，一切法一合相故，名如相迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！常照有無二諦，一切法一合相故，名如相迴向。

「佛子！以諸法無二、般若無生、二諦平等，過去一合相、現在一合相、未來一合相故，名無縛解脫迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！以諸法無二、般若無生、二諦平等，過去一合相、現在一合相、未來一合相故，名無縛解脫迴向。

「佛子！覺一切法第一義諦中道無相，一切法皆一照相故，名法界無量迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！覺一切法第一義諦中道無相，一切法皆一照相故，名法界無量迴向。

「佛子！是三十心，義釋無量無邊，非一切凡智所能思量，十方諸佛一切菩薩之所遊路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是三十心，義釋無量無邊，非一切凡智所能思量，十方諸佛一切菩薩之所遊路。

「佛子！汝先言云何名地？佛子！地名持，持一切百萬阿僧祇功德；亦名生，成一切因果，故名地。佛子！捨凡夫行生在佛家，紹菩薩位入聖眾中，四魔不到，有無二邊平等雙照，大信始滿。習學無生中道第一義諦觀，上至二地三地乃至十一地，明觀法門心心寂滅法流水中，一相無相、二身無方，通同佛土故，名歡喜地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！汝先言云何名地？佛子！地名持，持一切百萬阿僧祇功德；亦名生，成一切因果，故名地。佛子！捨凡夫行生在佛家，紹菩薩位入聖眾中，四魔不到，有無二邊平等雙照，大信始滿。習學無生中道第一義諦觀，上至二地三地乃至十一地，明觀法門心心寂滅法流水中，一相無相、二身無方，通同佛土故，名歡喜地。

「佛子！以正無相善入眾生空，現萬佛世界，六通變化空同無為故，名離垢地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！以正無相善入眾生空，現萬佛世界，六通變化空同無為故，名離垢地。

「佛子！光慧信忍修習古佛道，所謂十二部經：修多羅、祇夜、毘伽羅那、伽陀、憂陀那、尼陀那、阿波陀那、伊帝目多伽、闍陀伽、毘佛略、阿浮陀達摩、憂波提舍。以此法度眾生，光光變通，故名明地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！光慧信忍修習古佛道，所謂十二部經：修多羅、祇夜、毘伽羅那、伽陀、憂陀那、尼陀那、阿波陀那、伊帝目多伽、闍陀伽、毘佛略、阿浮陀達摩、憂波提舍。以此法度眾生，光光變通，故名明地。

「佛子！大順無生起忍，觀一切法二諦相，上觀佛功德、下觀六道眾生。大慈觀故說法授樂，大悲觀救三苦眾生，大喜觀喜前人受樂，大捨觀一切眾生，皆入平等、入七觀法，故名焰地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！大順無生起忍，觀一切法二諦相，上觀佛功德、下觀六道眾生。大慈觀故說法授樂，大悲觀救三苦眾生，大喜觀喜前人受樂，大捨觀一切眾生，皆入平等、入七觀法，故名焰地。

「佛子！順忍修道，三界無明疑見，一切無不皆空。八辯功德入五明論，所謂四辯：因、果、內道、外道辯；五論者，內外方道、因果、鬼師無不通達，故名難勝地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！順忍修道，三界無明疑見，一切無不皆空。八辯功德入五明論，所謂四辯：因、果、內道、外道辯；五論者，內外方道、因果、鬼師無不通達，故名難勝地。

「佛子！上順諸法，觀過去一切法一合相、現在一切法一合相、未來一切法一合相，法界因緣寂滅無二，故名現前地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！上順諸法，觀過去一切法一合相、現在一切法一合相、未來一切法一合相，法界因緣寂滅無二，故名現前地。

「佛子！無生忍諸法，觀非有煩惱非無煩惱，一生一滅一果，三界最後一身一入一出，集無量功德，常向上地念念寂滅，故名遠行地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！無生忍諸法，觀非有煩惱非無煩惱，一生一滅一果，三界最後一身一入一出，集無量功德，常向上地念念寂滅，故名遠行地。

「佛子！是故菩薩無生觀，捨三界報變易果，用入中忍無相慧。出有入無化現無常，自見己身當果、諸佛摩頂說法，身心別行不可思議，故名不動地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是故菩薩無生觀，捨三界報變易果，用入中忍無相慧。出有入無化現無常，自見己身當果、諸佛摩頂說法，身心別行不可思議，故名不動地。

「佛子！復入上觀光光佛化無生忍道，現一切佛身，故名妙慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復入上觀光光佛化無生忍道，現一切佛身，故名妙慧地。

「佛子！菩薩爾時入中道第一義諦，大寂忍下品中行，行佛行處、坐千寶相蓮華、受佛記位、學佛化功，二習伏斷大信成就，同真際、等法界，二諦一相，具一切功德入眾生根，無量瓔珞功德一時等現一切形相，故名法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩爾時入中道第一義諦，大寂忍下品中行，行佛行處、坐千寶相蓮華、受佛記位、學佛化功，二習伏斷大信成就，同真際、等法界，二諦一相，具一切功德入眾生根，無量瓔珞功德一時等現一切形相，故名法雲地。

「佛子！菩薩爾時住大寂門中品忍觀，功行滿足登大山臺，入百千三昧，集佛儀用唯有累果，無常生滅心心無為，行過十地解與佛同，坐佛坐處。其智見二常無常一切法境，當知如佛，名為學佛。下地一切菩薩，於此菩薩不能別知。於佛名菩薩，於下菩薩名佛。所以者何？是菩薩以大變力，住壽百劫萬劫現作佛化，初生、得道、轉法輪、入無餘滅度。說八法輪，似佛非佛，一切佛等故。威儀進止一切法同，住是百千三昧中，如是佛行，故入金剛三昧，一相無相寂滅無為，故名無垢地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩爾時住大寂門中品忍觀，功行滿足登大山臺，入百千三昧，集佛儀用唯有累果，無常生滅心心無為，行過十地解與佛同，坐佛坐處。其智見二常無常一切法境，當知如佛，名為學佛。下地一切菩薩，於此菩薩不能別知。於佛名菩薩，於下菩薩名佛。所以者何？是菩薩以大變力，住壽百劫萬劫現作佛化，初生、得道、轉法輪、入無餘滅度。說八法輪，似佛非佛，一切佛等故。威儀進止一切法同，住是百千三昧中，如是佛行，故入金剛三昧，一相無相寂滅無為，故名無垢地。

「佛子！妙觀上忍大寂無相，唯以一切眾生緣生善法，亦自持一切功德，故名佛藏，而寂照一切法，自佛以下一切菩薩照寂。是故佛子！吾昔第四禪中為八億梵天王，說寂照如來無心無色而寂照一切法。佛子！吾今略說義句，為此大眾開善法行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！妙觀上忍大寂無相，唯以一切眾生緣生善法，亦自持一切功德，故名佛藏，而寂照一切法，自佛以下一切菩薩照寂。是故佛子！吾昔第四禪中為八億梵天王，說寂照如來無心無色而寂照一切法。佛子！吾今略說義句，為此大眾開善法行。」

菩薩瓔珞本業經佛母品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞本業經佛母品第五

爾時敬首菩薩白佛言：「佛及菩薩，二初照智從何而生？寂照、寂照之義復云何？二諦法性為一為二？為有為無？第一義諦復當云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時敬首菩薩白佛言：「佛及菩薩，二初照智從何而生？寂照、寂照之義復云何？二諦法性為一為二？為有為無？第一義諦復當云何？」

佛言：「佛子！所謂有諦、無諦、中道第一義諦，是一切諸佛菩薩智母，乃至一切法亦是諸佛菩薩智母。所以者何？諸佛菩薩從法生故。佛子！二諦者，世諦有故不空，無諦空故不有；二諦常爾故不一，聖照空故不二；有佛無佛法界不變故不空，第一無二故不有；無佛有佛法界二相故不一，諸法常清淨故不二；諸佛還為凡夫故不空，無無故不有；空實故不一，本際不生故不二；不壞假名諸法相故不空，諸法即非諸法故不有；法非法故不二，非非法故不一。佛子！二諦義者，不一亦不二、不常亦不斷、不來亦不去、不生亦不滅，而二相即，聖智無二，無二故是諸佛菩薩智母。佛子！十方無極剎土諸佛，皆亦如是說。吾今為是大眾略說明月瓔珞經中二諦要義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「佛子！所謂有諦、無諦、中道第一義諦，是一切諸佛菩薩智母，乃至一切法亦是諸佛菩薩智母。所以者何？諸佛菩薩從法生故。佛子！二諦者，世諦有故不空，無諦空故不有；二諦常爾故不一，聖照空故不二；有佛無佛法界不變故不空，第一無二故不有；無佛有佛法界二相故不一，諸法常清淨故不二；諸佛還為凡夫故不空，無無故不有；空實故不一，本際不生故不二；不壞假名諸法相故不空，諸法即非諸法故不有；法非法故不二，非非法故不一。佛子！二諦義者，不一亦不二、不常亦不斷、不來亦不去、不生亦不滅，而二相即，聖智無二，無二故是諸佛菩薩智母。佛子！十方無極剎土諸佛，皆亦如是說。吾今為是大眾略說明月瓔珞經中二諦要義。」

爾時敬首菩薩白佛言：「諸佛菩薩大方便平等慧照諸法界，為頓等覺、為漸漸？云何無明藏？與心為一為異？劫量久近復當云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時敬首菩薩白佛言：「諸佛菩薩大方便平等慧照諸法界，為頓等覺、為漸漸？云何無明藏？與心為一為異？劫量久近復當云何？」

佛言：「佛子！汝於過去七佛法中一一已問，非為不知。直為此大眾十四億人，於此法中便欲令得決了故問。佛子！吾今為十四億大眾，以金剛口說決定了義。佛子！我昔會有一億八千無垢大士，即坐達法性原，頓覺無二一切法一合相。從法會出，各各坐十方界，說菩薩瓔珞大藏。時坐大眾見一億八千世尊，名頓覺如來，各坐百寶師子吼座。時無量大眾亦坐一處，聽等覺如來說瓔珞法藏。是故無漸覺世尊，唯有頓覺如來。三世諸佛所說無異，今我亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「佛子！汝於過去七佛法中一一已問，非為不知。直為此大眾十四億人，於此法中便欲令得決了故問。佛子！吾今為十四億大眾，以金剛口說決定了義。佛子！我昔會有一億八千無垢大士，即坐達法性原，頓覺無二一切法一合相。從法會出，各各坐十方界，說菩薩瓔珞大藏。時坐大眾見一億八千世尊，名頓覺如來，各坐百寶師子吼座。時無量大眾亦坐一處，聽等覺如來說瓔珞法藏。是故無漸覺世尊，唯有頓覺如來。三世諸佛所說無異，今我亦然。

「佛子。汝先言無明、心一者，是事不然。若解與無明諸見一相者，應無縛解、凡佛非二。所以者何？煩惱同一體相故。何以故？而共一心生滅一時，不別不異故。佛子！若縛解一相者，四大可為一、六味應不異，而大異而味異故，縛解亦如是。佛子！一切菩薩為凡夫時具足一切結，而斷時麁分先去、細分後除。若一心煩惱一者，不應明闇有二。佛子！復以近況遠。凡夫善心中尚無不善，何況無相心中而有無明？佛子！而言善惡一心者，是洴沙王國中外道安陀師偈，明闇一相、善惡一心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子。汝先言無明、心一者，是事不然。若解與無明諸見一相者，應無縛解、凡佛非二。所以者何？煩惱同一體相故。何以故？而共一心生滅一時，不別不異故。佛子！若縛解一相者，四大可為一、六味應不異，而大異而味異故，縛解亦如是。佛子！一切菩薩為凡夫時具足一切結，而斷時麁分先去、細分後除。若一心煩惱一者，不應明闇有二。佛子！復以近況遠。凡夫善心中尚無不善，何況無相心中而有無明？佛子！而言善惡一心者，是洴沙王國中外道安陀師偈，明闇一相、善惡一心。

「佛子！我法正義而可得言善惡同一行者，有縛有解、有凡有佛。相續百劫同一行者，而不得善惡同一心。古佛常說，無相智火滅無明闇，而善惡二別。而言同一果者，亦無是處。一切善受佛果，無明受有為生滅之果。是故善果從善因生，是故惡果從惡因生，故名善不受生滅之果，唯受常佛之果。佛子！若凡夫聖人一切善，皆名無漏不受漏果。而言受漏果者，佛化眾生行善背惡故，緣因而發有為果報，非為無漏。因者無明，業受果故，是名三受三苦：苦苦、行苦、壞苦。苦受、樂受、捨受，二受善緣因果，苦受惡因果，一切皆苦無明為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我法正義而可得言善惡同一行者，有縛有解、有凡有佛。相續百劫同一行者，而不得善惡同一心。古佛常說，無相智火滅無明闇，而善惡二別。而言同一果者，亦無是處。一切善受佛果，無明受有為生滅之果。是故善果從善因生，是故惡果從惡因生，故名善不受生滅之果，唯受常佛之果。佛子！若凡夫聖人一切善，皆名無漏不受漏果。而言受漏果者，佛化眾生行善背惡故，緣因而發有為果報，非為無漏。因者無明，業受果故，是名三受三苦：苦苦、行苦、壞苦。苦受、樂受、捨受，二受善緣因果，苦受惡因果，一切皆苦無明為本。

「佛子。汝先言一切菩薩行道劫數久近者，譬如一里二里乃至十里石，方廣亦然，以天衣重三銖，人中日月歲數三年一拂，此石乃盡，名一小劫。若一里二里乃至四十里，亦名小劫。又八十里石方廣亦然，以梵天衣重三銖，即梵天中百寶光明珠為日月歲數，三年一拂此石乃盡，名為中劫。又八百里石方廣亦然，以淨居天衣重三銖，即淨居天千寶光明鏡為日月歲數，三年一拂此石乃盡，故名一大阿僧祇劫。佛子！劫數者，所謂一里二里乃至十里石盡，名一里劫二里劫。五十里石盡，名五十里劫，百里石盡名百里劫，千里石盡名為千里劫，萬里石盡名為萬里劫。佛子！一切賢聖入是數量，修一切法門，時節久近得佛果，其數百劫乃得等覺。若一切眾生入是數者得佛不久，若不入者不名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子。汝先言一切菩薩行道劫數久近者，譬如一里二里乃至十里石，方廣亦然，以天衣重三銖，人中日月歲數三年一拂，此石乃盡，名一小劫。若一里二里乃至四十里，亦名小劫。又八十里石方廣亦然，以梵天衣重三銖，即梵天中百寶光明珠為日月歲數，三年一拂此石乃盡，名為中劫。又八百里石方廣亦然，以淨居天衣重三銖，即淨居天千寶光明鏡為日月歲數，三年一拂此石乃盡，故名一大阿僧祇劫。佛子！劫數者，所謂一里二里乃至十里石盡，名一里劫二里劫。五十里石盡，名五十里劫，百里石盡名百里劫，千里石盡名為千里劫，萬里石盡名為萬里劫。佛子！一切賢聖入是數量，修一切法門，時節久近得佛果，其數百劫乃得等覺。若一切眾生入是數者得佛不久，若不入者不名菩薩。

「佛子！法門者，所謂十信心，是一切行本。是故十信心中，一信心有十品信心，為百法明門。復從是百法明心中，一心有百心故，為千法明門。復從千法明心中一心有千心，為萬法明門。如是增進至無量明，轉勝進上上法故，為明明法門。百萬阿僧祇功德，一切行盡入此明門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！法門者，所謂十信心，是一切行本。是故十信心中，一信心有十品信心，為百法明門。復從是百法明心中，一心有百心故，為千法明門。復從千法明心中一心有千心，為萬法明門。如是增進至無量明，轉勝進上上法故，為明明法門。百萬阿僧祇功德，一切行盡入此明門。」

菩薩瓔珞本業經因果品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞本業經因果品第六

敬首菩薩白佛言：「賢聖正法已說具足。因果二相復當云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬首菩薩白佛言：「賢聖正法已說具足。因果二相復當云何？」

佛言：「佛子！三世諸佛所行之因，所謂十般若波羅蜜是百萬阿僧祇功德本，佛及菩薩亦攝在中。是故十法為金剛智慧海藏，出一切光明功德之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「佛子！三世諸佛所行之因，所謂十般若波羅蜜是百萬阿僧祇功德本，佛及菩薩亦攝在中。是故十法為金剛智慧海藏，出一切光明功德之行。

「佛子！十般若波羅蜜者，從行施有三緣：一財、二法、三施眾生無畏。戒有三緣：一自性戒、二受善法戒、三利益眾生戒。忍有三緣：一忍苦行、二忍外惡、三第一義諦忍。精進有三緣：一起大誓之心、二方便進趣、三勤化眾生。禪有三緣：一定亂相不起、二定生一切功德、三定利眾生。慧有三緣：一照有諦、二無諦、三中道第一義諦。願有三緣：一自行願、二神通願、三外化願。方便有三緣：一進趣向果、二巧會有無、三一切法不捨不受。通力有三緣：一報通、二修定通、三變化通。無垢慧有三緣：一無相智、二一切種智、三變化智。佛子！從十智生一切功德行。七財：信、施、戒、聞、慧、慚、愧，資用成佛故說財。四攝：利益、濡語、施法、同事。法辯、義辯、語辯、樂說辯，於此四辯法中無障無礙，故名無礙。從無礙智生智名依，故依了經不依不了經、依法不須人、依義不須語、依智不須識。從智生十力、四無畏、六通三明百萬億阿僧祇功德。次第生智，能緣八世諦一切法，四諦、二諦、十二緣。諸法緣成，假法無我，有法相待，一切相虛，相續名一，空不可得，因生集起。即法非緣，實實集有，名生成法。法假造法，受名起用，名聚法。是故八有為法，一切法本，智所照處。復從是智，能除五蓋：貪、瞋、睡、掉、疑。四食：觸、識、思、段食。四生：卵生、胎生、濕生、化生。十惡五逆、八倒三障、八難十三煩惱、六道三界、六十二見、四流四縛四取、九煩惱七識住四結，一切所除皆名不善。佛子！十智境所除一切功德，皆名佛因，汝應受應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！十般若波羅蜜者，從行施有三緣：一財、二法、三施眾生無畏。戒有三緣：一自性戒、二受善法戒、三利益眾生戒。忍有三緣：一忍苦行、二忍外惡、三第一義諦忍。精進有三緣：一起大誓之心、二方便進趣、三勤化眾生。禪有三緣：一定亂相不起、二定生一切功德、三定利眾生。慧有三緣：一照有諦、二無諦、三中道第一義諦。願有三緣：一自行願、二神通願、三外化願。方便有三緣：一進趣向果、二巧會有無、三一切法不捨不受。通力有三緣：一報通、二修定通、三變化通。無垢慧有三緣：一無相智、二一切種智、三變化智。佛子！從十智生一切功德行。七財：信、施、戒、聞、慧、慚、愧，資用成佛故說財。四攝：利益、濡語、施法、同事。法辯、義辯、語辯、樂說辯，於此四辯法中無障無礙，故名無礙。從無礙智生智名依，故依了經不依不了經、依法不須人、依義不須語、依智不須識。從智生十力、四無畏、六通三明百萬億阿僧祇功德。次第生智，能緣八世諦一切法，四諦、二諦、十二緣。諸法緣成，假法無我，有法相待，一切相虛，相續名一，空不可得，因生集起。即法非緣，實實集有，名生成法。法假造法，受名起用，名聚法。是故八有為法，一切法本，智所照處。復從是智，能除五蓋：貪、瞋、睡、掉、疑。四食：觸、識、思、段食。四生：卵生、胎生、濕生、化生。十惡五逆、八倒三障、八難十三煩惱、六道三界、六十二見、四流四縛四取、九煩惱七識住四結，一切所除皆名不善。佛子！十智境所除一切功德，皆名佛因，汝應受應行。

「佛子！汝先言果者，是五賢菩薩修諸道法，證一大果為法性體。其體者，非有非無、非大非小、非身非心、非相非三世、非天非人非名字、非常樂我淨、非六道非六識入、非數量法過一切法相、非福田非鬼神、非動靜非生滅、非第一非五色、非六大非土田、非法界非三界、非縛解、非明闇、非得法，寂然無為一切法外，心行處滅其處難量，就有諦中修劫量行而有果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！汝先言果者，是五賢菩薩修諸道法，證一大果為法性體。其體者，非有非無、非大非小、非身非心、非相非三世、非天非人非名字、非常樂我淨、非六道非六識入、非數量法過一切法相、非福田非鬼神、非動靜非生滅、非第一非五色、非六大非土田、非法界非三界、非縛解、非明闇、非得法，寂然無為一切法外，心行處滅其處難量，就有諦中修劫量行而有果報。

「佛子！有二法身：一果極法身、二應化法身。其應化法身如影隨形，以果身常故應身亦常。佛子！古昔諸佛二身道同。佛子！一切菩薩二身俱是無常身。佛子！一切凡夫亦有二身：一報身、二方便身。報身不共有，方便身共一切眾生有。佛子！一切菩薩一切眾生皆有二身，一切諸如來常作如是說，故名決定了義。佛子！佛義功德身者，諸佛道同果法不異，所謂十號：一如來、二應供、三正遍知、四明行足、五善逝、六世間解、七無上士、八調御丈夫、九天人師、十佛陀。具向十德故，為一切眾生所供養。復次十八不共法，所謂：身無失、念無失、口無失、無異想、無不定心、無不知已捨、心念無減、欲無減、精進無減、智慧無減、解脫無減、解脫知見無減、身業隨智慧行、口業隨智慧行、意業隨智慧行、智知過去未來現在無礙無障。復有十力：是處非處力、業力、定力、根力、欲力、性力、果力、天眼力、宿命力、結盡力。慈悲喜捨，我是一切智人，我漏已盡無漏，出煩惱道煩惱障道，天身天眼、天耳、漏盡、宿命、他心。五眼、五分法身。無罪三業：佛寶、法、僧，滅諦解脫靈智一乘，金剛寶藏法身藏、自性清妙藏。三達、三無為、三明。一諦一道，獨法大樂無為。佛子！一切聖果無量功德藏中，不可說不可說果，是果一道。佛子！果體圓滿，無德不備、理無不周，居中道第一義諦清淨國土，無極、無名、無相，非一切法可得。非有體、非無體，其一照相、一合相、一體相、一覺相，淨明無二。佛子！是果獨法圓滿常住。一果體相有無量義，義有無量德，德有無量名。義果者，所謂滅諦常樂我淨、十八不共一切功德，皆名義果，故名果果。佛子！義德名是三，皆教化故，有如是三句之義。若賢人一切眾生有解是三句者，是人已為三世諸佛受佛職位。佛子！其果不可說不可知，而就名相法中說名相法，是故一果名體，義名果果。是義果者，出圓果故，名果果。佛子！吾說此因果，百千劫說不可盡。汝諸大眾，善自受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！有二法身：一果極法身、二應化法身。其應化法身如影隨形，以果身常故應身亦常。佛子！古昔諸佛二身道同。佛子！一切菩薩二身俱是無常身。佛子！一切凡夫亦有二身：一報身、二方便身。報身不共有，方便身共一切眾生有。佛子！一切菩薩一切眾生皆有二身，一切諸如來常作如是說，故名決定了義。佛子！佛義功德身者，諸佛道同果法不異，所謂十號：一如來、二應供、三正遍知、四明行足、五善逝、六世間解、七無上士、八調御丈夫、九天人師、十佛陀。具向十德故，為一切眾生所供養。復次十八不共法，所謂：身無失、念無失、口無失、無異想、無不定心、無不知已捨、心念無減、欲無減、精進無減、智慧無減、解脫無減、解脫知見無減、身業隨智慧行、口業隨智慧行、意業隨智慧行、智知過去未來現在無礙無障。復有十力：是處非處力、業力、定力、根力、欲力、性力、果力、天眼力、宿命力、結盡力。慈悲喜捨，我是一切智人，我漏已盡無漏，出煩惱道煩惱障道，天身天眼、天耳、漏盡、宿命、他心。五眼、五分法身。無罪三業：佛寶、法、僧，滅諦解脫靈智一乘，金剛寶藏法身藏、自性清妙藏。三達、三無為、三明。一諦一道，獨法大樂無為。佛子！一切聖果無量功德藏中，不可說不可說果，是果一道。佛子！果體圓滿，無德不備、理無不周，居中道第一義諦清淨國土，無極、無名、無相，非一切法可得。非有體、非無體，其一照相、一合相、一體相、一覺相，淨明無二。佛子！是果獨法圓滿常住。一果體相有無量義，義有無量德，德有無量名。義果者，所謂滅諦常樂我淨、十八不共一切功德，皆名義果，故名果果。佛子！義德名是三，皆教化故，有如是三句之義。若賢人一切眾生有解是三句者，是人已為三世諸佛受佛職位。佛子！其果不可說不可知，而就名相法中說名相法，是故一果名體，義名果果。是義果者，出圓果故，名果果。佛子！吾說此因果，百千劫說不可盡。汝諸大眾，善自受持。」

菩薩瓔珞本業經大眾受學品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞本業經大眾受學品第七

爾時敬首菩薩敬禮於諸佛，奉承大眾教，略問於要義七會之所說，信順三寶藏，為法法不絕、不為世名利，願令法久住，白佛言：「世尊！佛上已說若因若果若賢若聖一切功德藏。今此大眾有十四那由他人，誰能不起此坐受學修道，從始至終一一具行次第入菩薩位者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時敬首菩薩敬禮於諸佛，奉承大眾教，略問於要義七會之所說，信順三寶藏，為法法不絕、不為世名利，願令法久住，白佛言：「世尊！佛上已說若因若果若賢若聖一切功德藏。今此大眾有十四那由他人，誰能不起此坐受學修道，從始至終一一具行次第入菩薩位者？」

時釋迦牟尼佛頂髻放一切佛光、一切菩薩光，復集十方各百億佛土其中佛及菩薩。一切皆集已，即於是眾中告文殊師利菩薩、普賢菩薩、法慧菩薩、功德林菩薩、金剛幢菩薩、金剛藏菩薩、善才童子菩薩言：「汝見是大眾中敬首菩薩，能問三觀法界諸佛自性清淨道，一切菩薩所修明觀法門。汝等七菩薩，各領百萬大眾，應受觀學如是法門。佛子！我今更重說如是明觀法，所謂六入次第道。諦聽善思，修諸智慧，戒勅於眾，受用伏行。佛子！若一切眾生初入三寶海以信為本，住在佛家以戒為本。佛子！始行菩薩若信男若信女中，諸根不具、黃門、婬男婬女、奴婢、變化人受得戒，皆有心向故。初發心出家欲紹菩薩位者，當先受正法戒。戒者是一切行功德藏根本，正向佛果道一切行本。是戒能除一切大惡，所謂七見六著，正法明鏡。佛子！今為諸菩薩結一切戒根本，所謂三受門：攝善法戒，所謂八萬四千法門；攝眾生戒，所謂慈悲喜捨化及一切眾生皆得安樂；攝律儀戒，所謂十波羅夷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時釋迦牟尼佛頂髻放一切佛光、一切菩薩光，復集十方各百億佛土其中佛及菩薩。一切皆集已，即於是眾中告文殊師利菩薩、普賢菩薩、法慧菩薩、功德林菩薩、金剛幢菩薩、金剛藏菩薩、善才童子菩薩言：「汝見是大眾中敬首菩薩，能問三觀法界諸佛自性清淨道，一切菩薩所修明觀法門。汝等七菩薩，各領百萬大眾，應受觀學如是法門。佛子！我今更重說如是明觀法，所謂六入次第道。諦聽善思，修諸智慧，戒勅於眾，受用伏行。佛子！若一切眾生初入三寶海以信為本，住在佛家以戒為本。佛子！始行菩薩若信男若信女中，諸根不具、黃門、婬男婬女、奴婢、變化人受得戒，皆有心向故。初發心出家欲紹菩薩位者，當先受正法戒。戒者是一切行功德藏根本，正向佛果道一切行本。是戒能除一切大惡，所謂七見六著，正法明鏡。佛子！今為諸菩薩結一切戒根本，所謂三受門：攝善法戒，所謂八萬四千法門；攝眾生戒，所謂慈悲喜捨化及一切眾生皆得安樂；攝律儀戒，所謂十波羅夷。

「佛子！受戒有三種受：一者諸佛菩薩現在前受，得真實上品戒。二者諸佛菩薩滅度後，千里內有先受戒菩薩者，請為法師教授我戒。我先禮足，應如是語：『請大尊者為師，授與我戒。』其弟子得正法戒，是中品戒。三佛滅度後千里內無法師之時，應在諸佛菩薩形像前，胡跪合掌自誓受戒。應如是言：『我某甲白十方佛及大地菩薩等，我學一切菩薩戒。』者，是下品戒。第二、第三亦如是說。佛子！是三攝受、三種受戒，過去佛已說、未來佛當說、現在佛今說。過去諸菩薩已學、未來諸菩薩當學、現在諸菩薩今學。是諸佛正法戒，若一切佛一切菩薩不入此法戒門，得無上道果虛空平等地者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！受戒有三種受：一者諸佛菩薩現在前受，得真實上品戒。二者諸佛菩薩滅度後，千里內有先受戒菩薩者，請為法師教授我戒。我先禮足，應如是語：『請大尊者為師，授與我戒。』其弟子得正法戒，是中品戒。三佛滅度後千里內無法師之時，應在諸佛菩薩形像前，胡跪合掌自誓受戒。應如是言：『我某甲白十方佛及大地菩薩等，我學一切菩薩戒。』者，是下品戒。第二、第三亦如是說。佛子！是三攝受、三種受戒，過去佛已說、未來佛當說、現在佛今說。過去諸菩薩已學、未來諸菩薩當學、現在諸菩薩今學。是諸佛正法戒，若一切佛一切菩薩不入此法戒門，得無上道果虛空平等地者，無有是處。」

佛告諸佛子：「今正說正戒。善男子善女人當受戒時，先禮過去世盡過去際一切佛、禮未來世盡未來際一切佛、禮現在世盡現在際一切佛。如是三禮已，法僧亦然。佛子！復敬受四不壞信，依止四依法。『從今時盡未來際身，歸依佛、歸依法、歸依賢聖僧、歸依法戒。』如是三說已。佛子！次當教悔過三世罪。『若現在身口意十惡罪，願畢竟不起，盡未來際。若未來身口意十惡罪，願畢竟不起，盡未來際。若過去身口意十惡罪，願畢竟不起，盡未來際。』如是悔過已，三業清淨如淨琉璃內外明照，即與授十無盡戒。汝等善聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸佛子：「今正說正戒。善男子善女人當受戒時，先禮過去世盡過去際一切佛、禮未來世盡未來際一切佛、禮現在世盡現在際一切佛。如是三禮已，法僧亦然。佛子！復敬受四不壞信，依止四依法。『從今時盡未來際身，歸依佛、歸依法、歸依賢聖僧、歸依法戒。』如是三說已。佛子！次當教悔過三世罪。『若現在身口意十惡罪，願畢竟不起，盡未來際。若未來身口意十惡罪，願畢竟不起，盡未來際。若過去身口意十惡罪，願畢竟不起，盡未來際。』如是悔過已，三業清淨如淨琉璃內外明照，即與授十無盡戒。汝等善聽。」

佛告佛子：「『從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故殺生。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故妄語。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故婬。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故盜。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得沽酒。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故說在家出家菩薩罪過。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故慳。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故瞋。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故自讚毀他。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故謗三寶藏。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告佛子：「『從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故殺生。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故妄語。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故婬。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故盜。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得沽酒。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故說在家出家菩薩罪過。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故慳。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故瞋。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故自讚毀他。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』『佛子！從今身至佛身，盡未來際，於其中間不得故謗三寶藏。若有犯，非菩薩行、失四十二賢聖法。不得犯。能持不？』其受者答言：『能。』

「佛子！受十無盡戒已，其受者過度四魔、越三界苦。從生至生不失此戒，常隨行人乃至成佛。佛子！若過去未來現在一切眾生，不受是菩薩戒者，不名有情識者；畜生無異，不名為人；常離三寶海，非菩薩非男非女非鬼非人，名為畜生、名為邪見、名為外道不近人情。故知菩薩戒有受法而無捨法，有犯不失，盡未來際。若有人欲來受者，菩薩法師先為解說讀誦，使其人心開意解生樂著心，然後為受。又復法師能於一切國土中，教化一人出家受菩薩戒者，是法師其福勝造八萬四千塔，況復二人三人乃至百千，福果不可稱量。其師者，夫婦六親得互為師授。其受戒者，入諸佛界菩薩數中，超過三劫生死之苦，是故應受。有而犯者，勝無不犯，有犯名菩薩，無犯名外道。以是故，有受一分戒名一分菩薩，乃至二分三分四分，十分名具足受戒。是故菩薩十重、八萬威儀戒，十重有犯無悔，得使重受戒；八萬威儀戒盡名輕，有犯得使悔過對首悔滅。一切菩薩凡聖戒盡心為體，是故心亦盡戒亦盡，心無盡故戒亦無盡。六道眾生受得戒，但解語，得戒不失。佛子！三世劫中一切佛常作是說，我今在此樹下為十四億人說，住前信想菩薩初受戒法。佛子！是信想菩薩，於十千劫行十戒法，當入十住心。佛子！當先為諸大眾受菩薩戒，然後為說瓔珞經，同見同行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！受十無盡戒已，其受者過度四魔、越三界苦。從生至生不失此戒，常隨行人乃至成佛。佛子！若過去未來現在一切眾生，不受是菩薩戒者，不名有情識者；畜生無異，不名為人；常離三寶海，非菩薩非男非女非鬼非人，名為畜生、名為邪見、名為外道不近人情。故知菩薩戒有受法而無捨法，有犯不失，盡未來際。若有人欲來受者，菩薩法師先為解說讀誦，使其人心開意解生樂著心，然後為受。又復法師能於一切國土中，教化一人出家受菩薩戒者，是法師其福勝造八萬四千塔，況復二人三人乃至百千，福果不可稱量。其師者，夫婦六親得互為師授。其受戒者，入諸佛界菩薩數中，超過三劫生死之苦，是故應受。有而犯者，勝無不犯，有犯名菩薩，無犯名外道。以是故，有受一分戒名一分菩薩，乃至二分三分四分，十分名具足受戒。是故菩薩十重、八萬威儀戒，十重有犯無悔，得使重受戒；八萬威儀戒盡名輕，有犯得使悔過對首悔滅。一切菩薩凡聖戒盡心為體，是故心亦盡戒亦盡，心無盡故戒亦無盡。六道眾生受得戒，但解語，得戒不失。佛子！三世劫中一切佛常作是說，我今在此樹下為十四億人說，住前信想菩薩初受戒法。佛子！是信想菩薩，於十千劫行十戒法，當入十住心。佛子！當先為諸大眾受菩薩戒，然後為說瓔珞經，同見同行。」

爾時眾中有百億人，即從坐起受持佛戒，其名梵陀首王，共無數天子修十戒滿足，入初住位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有百億人，即從坐起受持佛戒，其名梵陀首王，共無數天子修十戒滿足，入初住位。

「佛子！復從是住，修行百法觀門，所謂十信、十進、十發趣、十乘、十金剛、十隨喜、十戒、十願、十護、十迴向。以是百法觀達三界空，假名皆空，一切法無我無人、無受、無因，皆無定性。即滅十三縛，所謂七見六著，如實相入初行位。佛子！復從是行觀修千法明門，所謂十信乃至十向，轉轉入法。法無我、法集法起法道法滅，皆無人受法，法如虛空、如幻如城如焰。一切法無相，百千生滅皆不可得，入初迴向位。佛子！復從是向明明轉照，照智學相似平等觀，觀名無得，無得假得。喻如然燈有炷，非初焰者，非初焰有時中有燒；非離初焰者，非初焰無時中有燒。後亦如之，直以有為諸法二諦皆迭遷，假號故燒，故知始焰非今、今燋非始。今燋非始故，於今方有；始焰非今故，於今無燒。無燒於今，今燒假燒。得平等觀亦復如是，非初心有中有得，亦非初心無中有得，後心亦然。是故始心非今心，今起非始起。今起非始起故，於今方有；始心非今心故，於今無得。無得於今，今得假得。中道第一義諦心，念念寂滅入萬法明門，從十信乃至十向，自然流入平等道。無得一相真實觀，一照相入初地道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復從是住，修行百法觀門，所謂十信、十進、十發趣、十乘、十金剛、十隨喜、十戒、十願、十護、十迴向。以是百法觀達三界空，假名皆空，一切法無我無人、無受、無因，皆無定性。即滅十三縛，所謂七見六著，如實相入初行位。佛子！復從是行觀修千法明門，所謂十信乃至十向，轉轉入法。法無我、法集法起法道法滅，皆無人受法，法如虛空、如幻如城如焰。一切法無相，百千生滅皆不可得，入初迴向位。佛子！復從是向明明轉照，照智學相似平等觀，觀名無得，無得假得。喻如然燈有炷，非初焰者，非初焰有時中有燒；非離初焰者，非初焰無時中有燒。後亦如之，直以有為諸法二諦皆迭遷，假號故燒，故知始焰非今、今燋非始。今燋非始故，於今方有；始焰非今故，於今無燒。無燒於今，今燒假燒。得平等觀亦復如是，非初心有中有得，亦非初心無中有得，後心亦然。是故始心非今心，今起非始起。今起非始起故，於今方有；始心非今心故，於今無得。無得於今，今得假得。中道第一義諦心，念念寂滅入萬法明門，從十信乃至十向，自然流入平等道。無得一相真實觀，一照相入初地道。

「佛子！復從是地正觀一照智中，入百萬阿僧祇功德門，於一相觀中一時行。乃至第十地，心心寂滅自然流入無垢地。佛子！復從是地以一照智，了一切業因業果法界無不一觀。以智知一切眾生識始起一相住於緣，順第一義諦起名善、背第一義諦起名惑，以此二為住地故，名生得善、生得惑。因此二善惑為本，起後一切善惑，從一切法緣生善惑名，作以得善、作以得惑，而心非善惑。從二得名，故善惑二心。起欲界惑，名欲界住地。起色界惑，名色界住地。起心惑故，名無色界住地。以此四住地，起一切煩惱故，為始起四住地。其四住地前更無法起故，故名無始無明住地。金剛智知此始起一相有終，而不知其始前有法無法。云何而得知生得一住地、作得三住地？唯佛知始知終。是無垢菩薩一切智齊知自地，常住第一義諦中，自然流入妙覺海地。佛子！住是妙覺地中，唯現化可名，有無量義、有無量名其出一體，所謂妙果，常住清淨至若虛空、不可思議、不可說、不可名數、不可名，入界分可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復從是地正觀一照智中，入百萬阿僧祇功德門，於一相觀中一時行。乃至第十地，心心寂滅自然流入無垢地。佛子！復從是地以一照智，了一切業因業果法界無不一觀。以智知一切眾生識始起一相住於緣，順第一義諦起名善、背第一義諦起名惑，以此二為住地故，名生得善、生得惑。因此二善惑為本，起後一切善惑，從一切法緣生善惑名，作以得善、作以得惑，而心非善惑。從二得名，故善惑二心。起欲界惑，名欲界住地。起色界惑，名色界住地。起心惑故，名無色界住地。以此四住地，起一切煩惱故，為始起四住地。其四住地前更無法起故，故名無始無明住地。金剛智知此始起一相有終，而不知其始前有法無法。云何而得知生得一住地、作得三住地？唯佛知始知終。是無垢菩薩一切智齊知自地，常住第一義諦中，自然流入妙覺海地。佛子！住是妙覺地中，唯現化可名，有無量義、有無量名其出一體，所謂妙果，常住清淨至若虛空、不可思議、不可說、不可名數、不可名，入界分可得。

「佛子！我說菩薩次第六入法門無量功德，如是六入法門，一切菩薩無不入者。我今此座有十四億人，不離本座入此六入法門。佛子！我本初得道時，在此樹間說十世界海法門，有九十億人亦入此六入明門。復至普光堂說十佛國土，有百萬億人入此六入明門。復至帝釋堂說十住，有五百萬人入此六入明門。復至焰寶堂說十行，有千萬人入此六入明。門復至第四天法光堂說十迴向，有十河沙人入此六入明門。復至第六摩尼堂說十地，有百萬河沙人入此六入明門。復至祇洹林說入法界品，有十二河沙人入此六入明門。今復至此第八會座，為十方無極大眾敬首菩薩一切眾說六入明門，一切大眾受持若一無二無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！我說菩薩次第六入法門無量功德，如是六入法門，一切菩薩無不入者。我今此座有十四億人，不離本座入此六入法門。佛子！我本初得道時，在此樹間說十世界海法門，有九十億人亦入此六入明門。復至普光堂說十佛國土，有百萬億人入此六入明門。復至帝釋堂說十住，有五百萬人入此六入明門。復至焰寶堂說十行，有千萬人入此六入明。門復至第四天法光堂說十迴向，有十河沙人入此六入明門。復至第六摩尼堂說十地，有百萬河沙人入此六入明門。復至祇洹林說入法界品，有十二河沙人入此六入明門。今復至此第八會座，為十方無極大眾敬首菩薩一切眾說六入明門，一切大眾受持若一無二無別。」

菩薩瓔珞本業經集散品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞本業經集散品第八

佛告敬首菩薩及此會十四億那由他人大眾：「汝聞上四十二賢聖因果明觀法門，一切大眾皆應發三菩提心。」如是三告：「佛子！應受、應持、應發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告敬首菩薩及此會十四億那由他人大眾：「汝聞上四十二賢聖因果明觀法門，一切大眾皆應發三菩提心。」如是三告：「佛子！應受、應持、應發心。」

時諸大眾中有百千天子，聞是法門發初住心，捨凡夫法修行伏忍，得入十住明觀法。復有十千信男信女，入清淨十行法門。復有八萬大梵天王，得初地明觀法。復有八部阿須輪王，各捨本形，入十信心行十善行。復有八萬第十地人現成正覺。「佛子！爾時十方無極佛剎一切大眾，聞佛說瓔珞中六入法門，所謂十住、十行、十向、十地、無垢地、妙覺地，各各發無上菩提心還歸本國。復有色界無色界，各各還修神通，歸本所住處，轉宣菩薩瓔珞法門化授天人。復有六欲天人，還歸本天，廣為諸天人說本行無量。時諸大眾各各受持讀誦解其義味，還本土說菩薩之本行、諸佛之本業，受持已竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾中有百千天子，聞是法門發初住心，捨凡夫法修行伏忍，得入十住明觀法。復有十千信男信女，入清淨十行法門。復有八萬大梵天王，得初地明觀法。復有八部阿須輪王，各捨本形，入十信心行十善行。復有八萬第十地人現成正覺。「佛子！爾時十方無極佛剎一切大眾，聞佛說瓔珞中六入法門，所謂十住、十行、十向、十地、無垢地、妙覺地，各各發無上菩提心還歸本國。復有色界無色界，各各還修神通，歸本所住處，轉宣菩薩瓔珞法門化授天人。復有六欲天人，還歸本天，廣為諸天人說本行無量。時諸大眾各各受持讀誦解其義味，還本土說菩薩之本行、諸佛之本業，受持已竟。」

爾時佛告文殊師利、慧海、金剛藏、道華等八千菩薩，皆為十方諸佛國中第一弟子：「汝應為十方無明眾生，受持讀誦解其義味。為過去未來現在一切眾生，開空慧道入法明門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告文殊師利、慧海、金剛藏、道華等八千菩薩，皆為十方諸佛國中第一弟子：「汝應為十方無明眾生，受持讀誦解其義味。為過去未來現在一切眾生，開空慧道入法明門。」

爾時有五十萬大菩薩，皆一生補處，從座而起，受持佛語經劫不滅。復有萬梵天王，亦即從座起，受持佛語。復有無量天女，從座而起，受持佛語。爾時他方無極剎菩薩、此國菩薩，已變化神通入如幻三昧，踊在虛空歡喜無量，得聞受持瓔珞功德經，心心受行成佛不捨眾賢聖門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有五十萬大菩薩，皆一生補處，從座而起，受持佛語經劫不滅。復有萬梵天王，亦即從座起，受持佛語。復有無量天女，從座而起，受持佛語。爾時他方無極剎菩薩、此國菩薩，已變化神通入如幻三昧，踊在虛空歡喜無量，得聞受持瓔珞功德經，心心受行成佛不捨眾賢聖門。

時佛復現百萬變化神通無量光無量清淨身，重囑此金剛藏海瓔珞經：「汝諸大眾！受持受此經法。是經是過去無量百千佛心中所行法，汝等受持供養。」是時一切大眾，一時從座放千光明，照三千大千世界，歡喜受持菩薩不可思議瓔珞經。頂受供養禮佛而退。復有六欲天子、十千國王，聞佛法座離散，一時號泣涕出流慟聲滿三千，無不悲泣從座而去。復有八十億大菩薩，皆以四無量心有無一等無為無相受持佛語，各入無盡法化三昧，歡喜而退。復有十千始行賢者，入九觀定，四禪、四空定、盡滅定，七淨十戒心入定見道度疑，正道行、知見行，斷知見，得入法故，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛復現百萬變化神通無量光無量清淨身，重囑此金剛藏海瓔珞經：「汝諸大眾！受持受此經法。是經是過去無量百千佛心中所行法，汝等受持供養。」是時一切大眾，一時從座放千光明，照三千大千世界，歡喜受持菩薩不可思議瓔珞經。頂受供養禮佛而退。復有六欲天子、十千國王，聞佛法座離散，一時號泣涕出流慟聲滿三千，無不悲泣從座而去。復有八十億大菩薩，皆以四無量心有無一等無為無相受持佛語，各入無盡法化三昧，歡喜而退。復有十千始行賢者，入九觀定，四禪、四空定、盡滅定，七淨十戒心入定見道度疑，正道行、知見行，斷知見，得入法故，禮佛而退。

爾時座中有八千菩薩各從座起，一金剛華菩薩白佛言：「世尊！未來世中說經菩薩法輪下，其聽法者受化奉行法用，復當云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時座中有八千菩薩各從座起，一金剛華菩薩白佛言：「世尊！未來世中說經菩薩法輪下，其聽法者受化奉行法用，復當云何？」

佛言：「佛子！快發斯問。佛子！先當為聽法者與授菩薩法戒，然後為說菩薩之本行六入法門。佛子！次第為授四歸法：歸佛、歸法、歸僧、歸戒。得四不壞信心故，然後為授十戒：不殺、不盜、不妄語、不婬、不沽酒、不說在家出家菩薩罪過、不慳、不瞋、不自讚毀他、不謗三寶，是十波羅夷不可悔法。佛子！受十戒已，復為聽者教供養法師，常以天上無量華香、百千燈明、百千天衣瓔珞、百千妓樂、百味飲食屋宅經書，一切所須之物皆悉給與。弘通法師當如敬佛、如事父母、如事火婆羅門法。佛子！如事帝釋父母師僧，日日三時禮敬。為法捨身沒命，乃是佛子。如是求法之人，乃可為說菩薩之本行、百千萬佛轉授瓔珞法門。」時十億大眾歎言：「未來世中無法、無三寶、無賢人，時劫從惡世起故。其說法者、其聽法者，甚難甚難。」復從坐起各各悲泣，號聲大慟，地轉海波、三千倒覆、二十八宿日月不現。是時大眾還攝神力僉然而敬，受持讀誦解說義句，十劫不滅無窮無盡。各各歡喜奉行，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「佛子！快發斯問。佛子！先當為聽法者與授菩薩法戒，然後為說菩薩之本行六入法門。佛子！次第為授四歸法：歸佛、歸法、歸僧、歸戒。得四不壞信心故，然後為授十戒：不殺、不盜、不妄語、不婬、不沽酒、不說在家出家菩薩罪過、不慳、不瞋、不自讚毀他、不謗三寶，是十波羅夷不可悔法。佛子！受十戒已，復為聽者教供養法師，常以天上無量華香、百千燈明、百千天衣瓔珞、百千妓樂、百味飲食屋宅經書，一切所須之物皆悉給與。弘通法師當如敬佛、如事父母、如事火婆羅門法。佛子！如事帝釋父母師僧，日日三時禮敬。為法捨身沒命，乃是佛子。如是求法之人，乃可為說菩薩之本行、百千萬佛轉授瓔珞法門。」時十億大眾歎言：「未來世中無法、無三寶、無賢人，時劫從惡世起故。其說法者、其聽法者，甚難甚難。」復從坐起各各悲泣，號聲大慟，地轉海波、三千倒覆、二十八宿日月不現。是時大眾還攝神力僉然而敬，受持讀誦解說義句，十劫不滅無窮無盡。各各歡喜奉行，作禮而退。