菩薩瓔珞本業經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞本業經卷上

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

集眾品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集眾品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛重遊於洴沙王國道場樹下成正覺處，復坐如故。昔始得佛，光影甚明，今復放四十二光，光光皆有百萬阿僧祇功德光為瓔珞，嚴好佛身彌滿法界，湛若虛空凝神照寂，樂常住性窮化體神。大用無方法王法主，於一切眾生而作父母，自然百千寶蓮華師子之座，古昔諸佛所坐皆爾，道德威儀相好如一，身意清淨福行普具。光明所徹金剛寶藏，出化無極照人剎土，去來現在無復障礙，化及一切度法與人三世悉等，圓明獨達一切佛等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛重遊於洴沙王國道場樹下成正覺處，復坐如故。昔始得佛，光影甚明，今復放四十二光，光光皆有百萬阿僧祇功德光為瓔珞，嚴好佛身彌滿法界，湛若虛空凝神照寂，樂常住性窮化體神。大用無方法王法主，於一切眾生而作父母，自然百千寶蓮華師子之座，古昔諸佛所坐皆爾，道德威儀相好如一，身意清淨福行普具。光明所徹金剛寶藏，出化無極照人剎土，去來現在無復障礙，化及一切度法與人三世悉等，圓明獨達一切佛等。

爾時大會菩薩盡一生補處，神通妙達周遍十方，法身無極導利眾生，開佛法藏示現佛性妙果，寂滅無為要教都入人根。以宿命智訓化，以漸心入無際，解內外要始終無極，等諸佛土無所分別。以大悲口讚揚佛名不可勝極，六道之事靡不貫達，所化之處至皆歎言：「佛念吾等建立大志，乃悉現我諸佛世界所有好惡殊勝之土。佛所遊居闡隆導化，光明神足，教誨我等開示我意。佛本業瓔珞十住、十行、十向、十地、無垢地、妙覺地，為我說要，斷我瑕疵及諸疑妄，悉為我現佛土、佛身、佛神、佛力、佛定。無量變化、四等無畏、無罪三業、三六不共，一切功德無上道法眾事敷教，流入十方一切國土。」東去無極有香林剎，佛名入精進，菩薩字敬首。南去無極有樂林剎，佛名不捨樂，菩薩字覺首。西去無極有花林剎，佛名習精進，菩薩字寶首。北去無極有道林剎，佛名行精進，菩薩字慧首。東北無極有青蓮剎，佛名悲精進，菩薩字德首。東南無極有金林剎，佛名盡精進，菩薩字目首。西南無極有寶林剎，佛名上精進，菩薩字明首。西北無極有金剛剎，佛名一乘度，菩薩字法首。下方無極有水精剎，佛名大精進，菩薩字智首。上方無極有欲林剎，佛名至精進，菩薩字賢首。如是一切法光流入靡不周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大會菩薩盡一生補處，神通妙達周遍十方，法身無極導利眾生，開佛法藏示現佛性妙果，寂滅無為要教都入人根。以宿命智訓化，以漸心入無際，解內外要始終無極，等諸佛土無所分別。以大悲口讚揚佛名不可勝極，六道之事靡不貫達，所化之處至皆歎言：「佛念吾等建立大志，乃悉現我諸佛世界所有好惡殊勝之土。佛所遊居闡隆導化，光明神足，教誨我等開示我意。佛本業瓔珞十住、十行、十向、十地、無垢地、妙覺地，為我說要，斷我瑕疵及諸疑妄，悉為我現佛土、佛身、佛神、佛力、佛定。無量變化、四等無畏、無罪三業、三六不共，一切功德無上道法眾事敷教，流入十方一切國土。」東去無極有香林剎，佛名入精進，菩薩字敬首。南去無極有樂林剎，佛名不捨樂，菩薩字覺首。西去無極有花林剎，佛名習精進，菩薩字寶首。北去無極有道林剎，佛名行精進，菩薩字慧首。東北無極有青蓮剎，佛名悲精進，菩薩字德首。東南無極有金林剎，佛名盡精進，菩薩字目首。西南無極有寶林剎，佛名上精進，菩薩字明首。西北無極有金剛剎，佛名一乘度，菩薩字法首。下方無極有水精剎，佛名大精進，菩薩字智首。上方無極有欲林剎，佛名至精進，菩薩字賢首。如是一切法光流入靡不周遍。

爾時牟尼佛歎十方諸菩薩等，皆彼國第一，各與無數上人俱來入此大會。頂禮佛足，坐千寶蓮華座。時彼土眾中第一菩薩，名曰敬首，以佛聖力歎言：「快集此會，觀其所止佛國清淨，至於法服、如來德式、修行妙善，四十二賢聖之因，演說經法得佛變通，隨剎清濁度人無極，分流道化靡不周匝。於是他方佛國亦說瓔珞本業無二無別，所開道法與今釋迦所說無異。」是時敬首菩薩入十方剎諸佛神力大師子吼，發問一切佛一切菩薩無量大寶藏海金剛瓔珞法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時牟尼佛歎十方諸菩薩等，皆彼國第一，各與無數上人俱來入此大會。頂禮佛足，坐千寶蓮華座。時彼土眾中第一菩薩，名曰敬首，以佛聖力歎言：「快集此會，觀其所止佛國清淨，至於法服、如來德式、修行妙善，四十二賢聖之因，演說經法得佛變通，隨剎清濁度人無極，分流道化靡不周匝。於是他方佛國亦說瓔珞本業無二無別，所開道法與今釋迦所說無異。」是時敬首菩薩入十方剎諸佛神力大師子吼，發問一切佛一切菩薩無量大寶藏海金剛瓔珞法門。

爾時釋迦牟尼佛初至樹下，觀視十方法界眾生根緣現故，放大光明悉照佛界，上至四空一時來下入法會中。十八天、六天、四天皆悉集會。無量國土，其一國者，一須彌山、日月圍繞照四天下，東弗于逮、南閻浮提、西句耶尼、北欝單越。大海鐵垣，圍繞國界，上有二十八天，如此者為一小國。周匝十方，合有百億國土。是時佛光悉現其中。及四天王、忉利天、焰天、兜術天、不憍樂天、化應聲天、梵天、梵眾天、梵輔天、大梵天、水行天、水微天、水無量天、水音天、約淨天、無相天、遍淨天、淨光明天、守妙天、微妙天、極妙天、福果天、果勝天、大靜天、空住天、識住天、無所有住天、非想非無想住天，如是諸天皆有大池水，蓮華中生，故名水天。四非色眾生皆以化生。下至五輪際。是為一佛剎，名為大忍法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛初至樹下，觀視十方法界眾生根緣現故，放大光明悉照佛界，上至四空一時來下入法會中。十八天、六天、四天皆悉集會。無量國土，其一國者，一須彌山、日月圍繞照四天下，東弗于逮、南閻浮提、西句耶尼、北欝單越。大海鐵垣，圍繞國界，上有二十八天，如此者為一小國。周匝十方，合有百億國土。是時佛光悉現其中。及四天王、忉利天、焰天、兜術天、不憍樂天、化應聲天、梵天、梵眾天、梵輔天、大梵天、水行天、水微天、水無量天、水音天、約淨天、無相天、遍淨天、淨光明天、守妙天、微妙天、極妙天、福果天、果勝天、大靜天、空住天、識住天、無所有住天、非想非無想住天，如是諸天皆有大池水，蓮華中生，故名水天。四非色眾生皆以化生。下至五輪際。是為一佛剎，名為大忍法界。

釋迦文佛分身百億悉遍其中，為彼國說賢聖本業瓔珞之行。時諸大眾天人，視彼小國佛及菩薩若近相見，皆來集此金剛寂滅道場樹會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦文佛分身百億悉遍其中，為彼國說賢聖本業瓔珞之行。時諸大眾天人，視彼小國佛及菩薩若近相見，皆來集此金剛寂滅道場樹會。

菩薩瓔珞本業經賢聖名字品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞本業經賢聖名字品第二

爾時他方敬首菩薩，以佛神力故，復以大眾皆是龍王、師子王、二十八天王，眾皆大根大行，受佛神通力故發小問，問佛：「大師！本何修行成佛聖道，身口意淨金剛不壞，一切眾生不得其過，內性明照常住不滅。過一切菩薩之上，出生端正色相無比，圓極自然無為清淨，二種常身度人無量。現六道中常為釋梵所敬，除闇昧如燭火、明天地如日月、度天人如船師，竪過三界為妙覺尊。欲成斯道當如何行？一切賢聖名字何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時他方敬首菩薩，以佛神力故，復以大眾皆是龍王、師子王、二十八天王，眾皆大根大行，受佛神通力故發小問，問佛：「大師！本何修行成佛聖道，身口意淨金剛不壞，一切眾生不得其過，內性明照常住不滅。過一切菩薩之上，出生端正色相無比，圓極自然無為清淨，二種常身度人無量。現六道中常為釋梵所敬，除闇昧如燭火、明天地如日月、度天人如船師，竪過三界為妙覺尊。欲成斯道當如何行？一切賢聖名字何等？」

爾時釋迦牟尼佛，以金剛口告敬首菩薩言：「佛子！諦聽諦聽，善思念之，如法修行。我先天上人中廣開一切菩薩無量行願，是法亦是十方三世諸佛快說，決定了義瓔珞佛所行道。今當為此大眾，十四那由他一切人根，開瓔珞本業。汝心可念，志願高遠，極大悲化，慈及十方一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛，以金剛口告敬首菩薩言：「佛子！諦聽諦聽，善思念之，如法修行。我先天上人中廣開一切菩薩無量行願，是法亦是十方三世諸佛快說，決定了義瓔珞佛所行道。今當為此大眾，十四那由他一切人根，開瓔珞本業。汝心可念，志願高遠，極大悲化，慈及十方一切眾生。」

佛言：「佛子！欲成斯道當先正三業、習三寶教、信向因果。然即所問，悉可得入一切佛教，為菩薩者得佛不久。必諦受學四十二賢聖名門決定了義，十方三世一切諸佛皆共同說一而無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「佛子！欲成斯道當先正三業、習三寶教、信向因果。然即所問，悉可得入一切佛教，為菩薩者得佛不久。必諦受學四十二賢聖名門決定了義，十方三世一切諸佛皆共同說一而無二。

「佛子！所謂留伽度(秦言發心住)、留諦迦度(秦言治地住)、留羅伽(秦言修行住)、留摩阿(秦言生貴住)、安婆沙(秦言方便具足住)、毘跋致(秦言正心住)、阿毘跋致(秦言不退住)、必叉伽(秦言童真住)、必阿羅(秦言法王子住)、留止迦(秦言灌頂住)、度伽阿(秦言歡喜行)、度安爾(秦言饒益行)、度只羅(秦言無瞋恨行)、度和差(秦言無盡行)、度利他(秦言離癡亂行)、度生婆諦(秦言善現行)、度沙必(秦言無著行)、度阿訶(秦言尊重行)、度佛何(秦言善法行)、度叉一婆(秦言真實行)、羅諦流沙(秦言救護一切眾生迴向)、羅曇沙(秦言不壞迴向)、必白伽(秦言等一切佛迴向)、法必他(秦言至一切處迴向)、佛度陀(秦言無盡功德藏迴向)、羅叉必(秦言隨順平等善根迴向)、師羅叉伽(秦言隨順等觀一切眾生迴向)、波訶諦(秦言如相迴向)、波羅提弗陀(秦言無縛解脫迴向)、達摩邊伽(秦言法界無量迴向)、鳩摩羅伽(秦言逆流歡喜地)、須阿伽一波(秦言道琉璃離垢地)、須那迦(秦言流照明地)、須陀洹(秦言觀明炎地)、斯陀含(秦言度障難勝地)、阿那含(秦言薄流現前地)、阿羅漢(秦言過三有遠行地)、阿尼羅漢(秦言變化生不動地)、阿那訶(秦言慧光妙善地)、阿訶羅弗(秦言明行足法雲地)、摩訶一和沙(秦言無相無垢地)、娑伽婆伽婆佛陀(秦言妙覺者無上地)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！所謂留伽度(秦言發心住)、留諦迦度(秦言治地住)、留羅伽(秦言修行住)、留摩阿(秦言生貴住)、安婆沙(秦言方便具足住)、毘跋致(秦言正心住)、阿毘跋致(秦言不退住)、必叉伽(秦言童真住)、必阿羅(秦言法王子住)、留止迦(秦言灌頂住)、度伽阿(秦言歡喜行)、度安爾(秦言饒益行)、度只羅(秦言無瞋恨行)、度和差(秦言無盡行)、度利他(秦言離癡亂行)、度生婆諦(秦言善現行)、度沙必(秦言無著行)、度阿訶(秦言尊重行)、度佛何(秦言善法行)、度叉一婆(秦言真實行)、羅諦流沙(秦言救護一切眾生迴向)、羅曇沙(秦言不壞迴向)、必白伽(秦言等一切佛迴向)、法必他(秦言至一切處迴向)、佛度陀(秦言無盡功德藏迴向)、羅叉必(秦言隨順平等善根迴向)、師羅叉伽(秦言隨順等觀一切眾生迴向)、波訶諦(秦言如相迴向)、波羅提弗陀(秦言無縛解脫迴向)、達摩邊伽(秦言法界無量迴向)、鳩摩羅伽(秦言逆流歡喜地)、須阿伽一波(秦言道琉璃離垢地)、須那迦(秦言流照明地)、須陀洹(秦言觀明炎地)、斯陀含(秦言度障難勝地)、阿那含(秦言薄流現前地)、阿羅漢(秦言過三有遠行地)、阿尼羅漢(秦言變化生不動地)、阿那訶(秦言慧光妙善地)、阿訶羅弗(秦言明行足法雲地)、摩訶一和沙(秦言無相無垢地)、娑伽婆伽婆佛陀(秦言妙覺者無上地)。

「佛子！是故名門攝一切功德行，佛及菩薩無不入此名門，一切神通、一切因果、一切境界亦入此名門。佛子！是名門十方諸佛所說道同，不增不減，決定師子吼說。當以誓自誓，受持讀誦解釋義味，願一切眾生同入我法、同我等佛。應如是修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是故名門攝一切功德行，佛及菩薩無不入此名門，一切神通、一切因果、一切境界亦入此名門。佛子！是名門十方諸佛所說道同，不增不減，決定師子吼說。當以誓自誓，受持讀誦解釋義味，願一切眾生同入我法、同我等佛。應如是修學。」

佛告敬首菩薩：「佛子！吾今略說名門中一賢名門，所謂初發心住。未上住前有十順名字，菩薩常行十心，所謂信心、念心、精進心、慧心、定心、不退心、迴向心、護心、戒心、願心。佛子！修行是心，若經一劫二劫三劫，乃得入初住位中。住是位中，增修百法明門，所謂十信心。心心有十，故修行百法明門。常發無量有行無行大願，得人習種性中廣行一切願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告敬首菩薩：「佛子！吾今略說名門中一賢名門，所謂初發心住。未上住前有十順名字，菩薩常行十心，所謂信心、念心、精進心、慧心、定心、不退心、迴向心、護心、戒心、願心。佛子！修行是心，若經一劫二劫三劫，乃得入初住位中。住是位中，增修百法明門，所謂十信心。心心有十，故修行百法明門。常發無量有行無行大願，得人習種性中廣行一切願。

「發住賢人， 發廣大願， 今生至佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發住賢人， 發廣大願， 今生至佛，

一切願入。 在我願中， 無不成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切願入。 在我願中， 無不成就，

自致得佛， 已願為本。 我今行施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自致得佛， 已願為本。 我今行施，

當願眾生， 捨貪欲意， 入空道位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 捨貪欲意， 入空道位。

法戒常行， 當願眾生， 攝行不破， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法戒常行， 當願眾生， 攝行不破，

得正解脫。 六忍常奉， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得正解脫。 六忍常奉， 當願眾生，

得無諍心， 寂法忍住。 大精進力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無諍心， 寂法忍住。 大精進力，

當願眾生， 常行不住， 入自覺果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 常行不住， 入自覺果。

住禪定心， 當願眾生， 具足神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住禪定心， 當願眾生， 具足神通，

無為自安。 修正法智， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為自安。 修正法智， 當願眾生，

入慧海流， 紹菩薩位。 行無相願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入慧海流， 紹菩薩位。 行無相願，

當願眾生， 一切願滿， 流入佛海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 一切願滿， 流入佛海。

大慧方便， 當願眾生， 法河無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧方便， 當願眾生， 法河無礙，

到二諦際。 大力神通， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到二諦際。 大力神通， 當願眾生，

變化在我， 得無所畏。 邊際智滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變化在我， 得無所畏。 邊際智滿，

當願眾生， 金剛智成， 登道場果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 金剛智成， 登道場果。

入無垢地， 當願眾生， 坐佛道樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入無垢地， 當願眾生， 坐佛道樹，

教化一切。 我今已覺， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化一切。 我今已覺， 當願眾生，

解相續假， 滅計斷心。 覺照法化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解相續假， 滅計斷心。 覺照法化，

當願眾生， 悟法緣成， 滅計常心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 悟法緣成， 滅計常心。

我得滿體， 當願眾生， 悟相待法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得滿體， 當願眾生， 悟相待法，

滅計我心。 無緣大悲， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅計我心。 無緣大悲， 當願眾生，

解假因生， 滅見盜心。 第一滅度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解假因生， 滅見盜心。 第一滅度，

當願眾生， 悟實法緣， 滅戒盜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 悟實法緣， 滅戒盜心。

得十力果， 當願眾生， 悟二諦照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得十力果， 當願眾生， 悟二諦照，

滅邪見心 以金剛力， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅邪見心 以金剛力， 當願眾生，

悟十二緣， 滅疑見心。 獨照無方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟十二緣， 滅疑見心。 獨照無方，

當願眾生， 識法無常， 滅貪慳心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 識法無常， 滅貪慳心。

五眼三達， 當願眾生， 修三明覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五眼三達， 當願眾生， 修三明覺，

滅癡闇心。 無礙和合， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅癡闇心。 無礙和合， 當願眾生，

紹三寶解， 滅瞋諍心。 得大明慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紹三寶解， 滅瞋諍心。 得大明慧，

當願眾生， 入一切空， 滅無明藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 入一切空， 滅無明藏。

三十二相， 當願眾生， 相相嚴好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相， 當願眾生， 相相嚴好，

滅依報果。 得應身用， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅依報果。 得應身用， 當願眾生，

乘大法船， 入佛法海。 我因果願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘大法船， 入佛法海。 我因果願，

悉已具足， 一切行願， 攝在其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉已具足， 一切行願， 攝在其中。

二十四願， 攝無量行， 信願始門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十四願， 攝無量行， 信願始門，

終大慧本。 今於諸佛， 前受大願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終大慧本。 今於諸佛， 前受大願，

願今已滿， 修進餘行。 其中功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願今已滿， 修進餘行。 其中功德，

行百千劫， 我願乃捨， 入無量界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行百千劫， 我願乃捨， 入無量界。

一切菩薩， 若入是願， 無不得入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩， 若入是願， 無不得入，

薩婆若海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩婆若海。

「佛子！住是位中發大願已，過外一切凡夫行十信者。今復修行無量功德，所謂十波羅蜜、三空無相無作有無空，空觀成就，即除我、人、主者、眾生，漸捨諸見，常樂我淨、三界繫縛，無明漸破，伏斷一切業習故。厚集一切善法八萬四千般若波羅蜜，一切諸法門攝我心中，念念不去心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！住是位中發大願已，過外一切凡夫行十信者。今復修行無量功德，所謂十波羅蜜、三空無相無作有無空，空觀成就，即除我、人、主者、眾生，漸捨諸見，常樂我淨、三界繫縛，無明漸破，伏斷一切業習故。厚集一切善法八萬四千般若波羅蜜，一切諸法門攝我心中，念念不去心。

「佛子！有十不可悔戒，應受應持。一、不殺人，乃至二十八天諸佛菩薩。二、不盜，乃至草葉。三、不婬，乃至非人。四、不妄語，乃至非人。五、不說出家在家菩薩罪過。六、不沽酒。七、不自讚毀他。八、不慳。九、不瞋，乃至非人。十、不謗三寶。若破十戒，不可悔過，入波羅夷。十劫中一日受罪八萬四千，滅八萬四千生，故不可破。是故佛子！失發心住，乃至二住、三住、十地一切皆失。是故此戒是一切佛、一切菩薩行之根本。若一切佛、一切菩薩，不由此十戒法門得賢聖果者，無有是處。是初住相習種性中第一人，如是下九人法行漸漸增廣，乃至九住、十行、十向、十地、無垢地，亦漸增廣不可思議行。佛子！吾今略說，如海一渧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！有十不可悔戒，應受應持。一、不殺人，乃至二十八天諸佛菩薩。二、不盜，乃至草葉。三、不婬，乃至非人。四、不妄語，乃至非人。五、不說出家在家菩薩罪過。六、不沽酒。七、不自讚毀他。八、不慳。九、不瞋，乃至非人。十、不謗三寶。若破十戒，不可悔過，入波羅夷。十劫中一日受罪八萬四千，滅八萬四千生，故不可破。是故佛子！失發心住，乃至二住、三住、十地一切皆失。是故此戒是一切佛、一切菩薩行之根本。若一切佛、一切菩薩，不由此十戒法門得賢聖果者，無有是處。是初住相習種性中第一人，如是下九人法行漸漸增廣，乃至九住、十行、十向、十地、無垢地，亦漸增廣不可思議行。佛子！吾今略說，如海一渧。」

菩薩瓔珞本業經賢聖學觀品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩瓔珞本業經賢聖學觀品第三

爾時敬首菩薩白佛言：「云何菩薩學觀名字義相？及心所行法復當云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時敬首菩薩白佛言：「云何菩薩學觀名字義相？及心所行法復當云何？」

佛言：「佛子！汝之所問，同十方佛土中一切佛皆坐道場時能問者，皆名敬首所問無異。諦聽諦聽，思念正觀，如法修行。佛子！一切諸佛皆說六明焰三三昧門、我亦如是說。六種性者，是一切菩薩功德瓔珞，嚴持菩薩二種法身，菩薩所著百萬阿僧祇功德行為瓔珞。若一切菩薩不入瓔珞功德門得入正位者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「佛子！汝之所問，同十方佛土中一切佛皆坐道場時能問者，皆名敬首所問無異。諦聽諦聽，思念正觀，如法修行。佛子！一切諸佛皆說六明焰三三昧門、我亦如是說。六種性者，是一切菩薩功德瓔珞，嚴持菩薩二種法身，菩薩所著百萬阿僧祇功德行為瓔珞。若一切菩薩不入瓔珞功德門得入正位者，無有是處。

「佛子！性者，所謂習種性、性種性、道種性、聖種性、等覺性、妙覺性。復名六堅，亦名堅信、亦名堅法、亦名堅修、亦名堅德、亦名堅頂、亦名堅覺。復名六忍，信忍、法忍、修忍、正忍、無垢忍、一切智忍。復名六慧，聞慧、思慧、修慧、無相慧、照寂慧、寂照慧。復名六定，習相定、性定、道慧定、道種慧定、大慧定、正觀定。復名六觀，住觀、行觀、向觀、地觀、無相觀、一切種智觀。佛子！一切菩薩及佛，無不入此六種明觀決定了義實相法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！性者，所謂習種性、性種性、道種性、聖種性、等覺性、妙覺性。復名六堅，亦名堅信、亦名堅法、亦名堅修、亦名堅德、亦名堅頂、亦名堅覺。復名六忍，信忍、法忍、修忍、正忍、無垢忍、一切智忍。復名六慧，聞慧、思慧、修慧、無相慧、照寂慧、寂照慧。復名六定，習相定、性定、道慧定、道種慧定、大慧定、正觀定。復名六觀，住觀、行觀、向觀、地觀、無相觀、一切種智觀。佛子！一切菩薩及佛，無不入此六種明觀決定了義實相法門。

「佛子！汝先言名字者，所謂銅寶瓔珞菩薩字者，所謂習種性中有十人，其名發心住菩薩、治地菩薩、修行菩薩、生貴菩薩、方便具足菩薩、正心菩薩、不退菩薩、童真菩薩、法王子菩薩、灌頂菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！汝先言名字者，所謂銅寶瓔珞菩薩字者，所謂習種性中有十人，其名發心住菩薩、治地菩薩、修行菩薩、生貴菩薩、方便具足菩薩、正心菩薩、不退菩薩、童真菩薩、法王子菩薩、灌頂菩薩。

「佛子！銀寶瓔珞菩薩字者，性種性中有十人，其名歡喜菩薩、饒益菩薩、無瞋恨菩薩、無盡菩薩、離癡亂菩薩、善現菩薩、無著菩薩、尊重菩薩、善法菩薩、真實菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！銀寶瓔珞菩薩字者，性種性中有十人，其名歡喜菩薩、饒益菩薩、無瞋恨菩薩、無盡菩薩、離癡亂菩薩、善現菩薩、無著菩薩、尊重菩薩、善法菩薩、真實菩薩。

「佛子！金寶瓔珞菩薩字者，道種性中有十人，其名救護一切眾生離眾生相菩薩、不壞菩薩、等一切佛菩薩、至一切處菩薩、無盡功德藏菩薩、平等善根菩薩、順觀眾生菩薩、如相菩薩、無縛解脫菩薩、法界無量菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！金寶瓔珞菩薩字者，道種性中有十人，其名救護一切眾生離眾生相菩薩、不壞菩薩、等一切佛菩薩、至一切處菩薩、無盡功德藏菩薩、平等善根菩薩、順觀眾生菩薩、如相菩薩、無縛解脫菩薩、法界無量菩薩。

「佛子！琉璃寶瓔珞菩薩字者，聖種性中有十人，其名歡喜菩薩、離垢菩薩、明慧菩薩、焰光菩薩、難勝菩薩、現前菩薩、遠行菩薩、不動菩薩、慧光菩薩、法雲菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！琉璃寶瓔珞菩薩字者，聖種性中有十人，其名歡喜菩薩、離垢菩薩、明慧菩薩、焰光菩薩、難勝菩薩、現前菩薩、遠行菩薩、不動菩薩、慧光菩薩、法雲菩薩。

「佛子！如是百萬阿僧祇功德瓔珞，嚴持菩薩二種法身，是四十人名為學行，入法流水中以自灌注。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如是百萬阿僧祇功德瓔珞，嚴持菩薩二種法身，是四十人名為學行，入法流水中以自灌注。

「佛子！摩尼寶瓔珞菩薩字者，等覺性中一人，其名金剛慧幢菩薩。住頂寂定，以大願力住壽百劫，修千三昧已入金剛三昧，同一切法性，二諦一諦一合相。復住壽千劫學佛威儀，象王視觀，師子遊步，復修佛無量不可思議神通化導之法。是故一切佛法皆現在前，入佛行處、坐佛道場、超度三魔。復住壽萬劫化現成佛，入大寂定等覺諸佛，二諦界外非有非無、無心無色，因果二習無有遺餘。現同古佛但有應名，現諸色心教化眾生。現同古昔諸佛常行中道，大樂無為而生滅為異，而實非佛，現佛神通常住本境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！摩尼寶瓔珞菩薩字者，等覺性中一人，其名金剛慧幢菩薩。住頂寂定，以大願力住壽百劫，修千三昧已入金剛三昧，同一切法性，二諦一諦一合相。復住壽千劫學佛威儀，象王視觀，師子遊步，復修佛無量不可思議神通化導之法。是故一切佛法皆現在前，入佛行處、坐佛道場、超度三魔。復住壽萬劫化現成佛，入大寂定等覺諸佛，二諦界外非有非無、無心無色，因果二習無有遺餘。現同古佛但有應名，現諸色心教化眾生。現同古昔諸佛常行中道，大樂無為而生滅為異，而實非佛，現佛神通常住本境。

「佛子！水精瓔珞內外明徹，妙覺常性湛然明淨，名一切智地。常處中道一切法上，超過四魔，非有非無一切相盡，頓解大覺窮化體神，二身常住為化有緣。是故佛子！吾今略說賢聖名字，汝等受持現行化人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！水精瓔珞內外明徹，妙覺常性湛然明淨，名一切智地。常處中道一切法上，超過四魔，非有非無一切相盡，頓解大覺窮化體神，二身常住為化有緣。是故佛子！吾今略說賢聖名字，汝等受持現行化人。

「佛子！汝先言云何心所行法者？所謂十心：一、發心住；二、治地心住；三、修行心住；四、生貴心住；五、方便心住；六、正心住；七、不退心住；八、童真心住；九、法王子心住；十、灌頂心住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！汝先言云何心所行法者？所謂十心：一、發心住；二、治地心住；三、修行心住；四、生貴心住；五、方便心住；六、正心住；七、不退心住；八、童真心住；九、法王子心住；十、灌頂心住。

「復次，即十觀心所觀法者：一、厚集一切善根，所謂四弘誓，未度苦諦令度苦諦、未解集諦令解集諦、未安道諦令安道諦、未得涅槃令得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，即十觀心所觀法者：一、厚集一切善根，所謂四弘誓，未度苦諦令度苦諦、未解集諦令解集諦、未安道諦令安道諦、未得涅槃令得涅槃。

「佛子！二、修習無量善行，所謂四念處，觀身、受、心、法。若四皆空，四倒則無。不壞假名，一切法故。皆如幻化者，五陰色識受想行、六大識空、四大一切法，無自相、無他相，如虛空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！二、修習無量善行，所謂四念處，觀身、受、心、法。若四皆空，四倒則無。不壞假名，一切法故。皆如幻化者，五陰色識受想行、六大識空、四大一切法，無自相、無他相，如虛空故。

「佛子！三、善習佛道法，所謂觀十一切入：四大、四色、空處、識處，皆如實相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！三、善習佛道法，所謂觀十一切入：四大、四色、空處、識處，皆如實相故。

「佛子！四、一切佛前受法而行，所謂八勝處：內實五陰中廣相略相二勝處、外假眾生法中廣相略相二勝處、四大法廣略四勝處。如是觀一切法空，無相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！四、一切佛前受法而行，所謂八勝處：內實五陰中廣相略相二勝處、外假眾生法中廣相略相二勝處、四大法廣略四勝處。如是觀一切法空，無相故。

「佛子！五修諸清白法，所謂八大人覺：少欲、知足、寂靜、精進、正念、正定、正慧、不諍論，順一切法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！五修諸清白法，所謂八大人覺：少欲、知足、寂靜、精進、正念、正定、正慧、不諍論，順一切法故。

「佛子！六為諸佛所護，所謂八解脫觀：聞慧得內假外假二相不可得故，一解脫思慧。內五法外一切法不可得故，二解脫修慧。六觀具足色界五陰空，三解脫、四空、五陰及滅定觀皆不可得故。五解脫如相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！六為諸佛所護，所謂八解脫觀：聞慧得內假外假二相不可得故，一解脫思慧。內五法外一切法不可得故，二解脫修慧。六觀具足色界五陰空，三解脫、四空、五陰及滅定觀皆不可得故。五解脫如相故。

「佛子！七、廣正法，所謂六和敬：三業同戒、同見、同行，同入此法和，畢竟空故、住不退位故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！七、廣正法，所謂六和敬：三業同戒、同見、同行，同入此法和，畢竟空故、住不退位故。

「佛子！八、信喜大法，所謂三空：一切因空故無作，一切果空故無相，因空果空復空故空空。如是法，如虛空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！八、信喜大法，所謂三空：一切因空故無作，一切果空故無相，因空果空復空故空空。如是法，如虛空故。

「佛子！九、心住四等法，所謂化眾生教四諦法，三界非樂為苦，無明習因受生無窮，三空道品無為寂滅。四諦無二，一合相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！九、心住四等法，所謂化眾生教四諦法，三界非樂為苦，無明習因受生無窮，三空道品無為寂滅。四諦無二，一合相故。

「佛子！十、好求佛功德，所謂六念：佛、法、僧、戒、捨、天，得一切佛功德。念念入不幻三昧，常所習現前修故。佛子！吾先忉利天說十觀名，初十住凡夫行。若一切菩薩，無不入此門向薩婆若海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！十、好求佛功德，所謂六念：佛、法、僧、戒、捨、天，得一切佛功德。念念入不幻三昧，常所習現前修故。佛子！吾先忉利天說十觀名，初十住凡夫行。若一切菩薩，無不入此門向薩婆若海。

「佛子！十行心者，一、歡喜心行；二、饒益心行；三、無瞋恨心行；四、無盡心行；五、離癡亂心行；六、善現心行；七、無著心行；八、尊重心行；九、善法心行；十、真實心行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！十行心者，一、歡喜心行；二、饒益心行；三、無瞋恨心行；四、無盡心行；五、離癡亂心行；六、善現心行；七、無著心行；八、尊重心行；九、善法心行；十、真實心行。

「復次即十觀心所觀法者，一、為自得一切種智故。所謂四正法：善法未生方便令生、善法已生方便令增廣、惡法未生方便令不生、惡法已生方便令斷。菩薩爾時為求佛果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次即十觀心所觀法者，一、為自得一切種智故。所謂四正法：善法未生方便令生、善法已生方便令增廣、惡法未生方便令不生、惡法已生方便令斷。菩薩爾時為求佛果故。

「佛子！二、為得自身有大力故。所謂四如意足：念守境、精進馳求、定撿攝、慧照境。得法無生，自在法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！二、為得自身有大力故。所謂四如意足：念守境、精進馳求、定撿攝、慧照境。得法無生，自在法故。

「佛子！三、願無畏具足故。所謂五根：信、念、精進、定、慧，皆無相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！三、願無畏具足故。所謂五根：信、念、精進、定、慧，皆無相故。

「佛子！四、求具足三寶故。所謂五分法身：戒除形非，定無心亂，慧悟想虛，解脫無累，無累知見一切眾生無縛。為知見解脫故，諸法虛空無二故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！四、求具足三寶故。所謂五分法身：戒除形非，定無心亂，慧悟想虛，解脫無累，無累知見一切眾生無縛。為知見解脫故，諸法虛空無二故。

「佛子！五為化一切眾生故。所謂八正道：從師生慧名正知見；得法生思名正思惟；策勵不倦名正精進；出家受道得三道分，名正語、正業、正命；入法性空名正定、正慧。於無生無二觀，一合相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！五為化一切眾生故。所謂八正道：從師生慧名正知見；得法生思名正思惟；策勵不倦名正精進；出家受道得三道分，名正語、正業、正命；入法性空名正定、正慧。於無生無二觀，一合相故。

「佛子！六、得大慈悲故。所謂七觀：擇法、念法、精進法、護法、喜法、定法、慧法，是名觀門，入一相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！六、得大慈悲故。所謂七觀：擇法、念法、精進法、護法、喜法、定法、慧法，是名觀門，入一相故。

「佛子！七、為得四無礙故。所謂五善根：正觀、煗觀、頂觀、忍觀、三界空第一觀，能生十地無相大明慧故、聖人胎未變故、第一空平等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！七、為得四無礙故。所謂五善根：正觀、煗觀、頂觀、忍觀、三界空第一觀，能生十地無相大明慧故、聖人胎未變故、第一空平等故。

「佛子！八、入一切佛國中行故。所謂四化法：法辯、議辯、語辯、樂說辯。是四名慧性，照一切法無生，入第一義諦中行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！八、入一切佛國中行故。所謂四化法：法辯、議辯、語辯、樂說辯。是四名慧性，照一切法無生，入第一義諦中行故。

「佛子！九為於一念中照一切法故。所謂三世十二因緣：過去二，無明、諸行。現在，識、名色、六處、觸、受、愛、取、有。未來，生滅。皆假合會成，性實不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！九為於一念中照一切法故。所謂三世十二因緣：過去二，無明、諸行。現在，識、名色、六處、觸、受、愛、取、有。未來，生滅。皆假合會成，性實不可得故。

「佛子！十、為自在轉大法輪故。所謂菩薩三寶：菩薩爾時於第一義中道，智為覺寶。一切法無生動與，則用為法寶。常行六道與六道眾生和合，故名僧寶。轉一切眾生，流入佛海故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！十、為自在轉大法輪故。所謂菩薩三寶：菩薩爾時於第一義中道，智為覺寶。一切法無生動與，則用為法寶。常行六道與六道眾生和合，故名僧寶。轉一切眾生，流入佛海故。

「佛子！吾於焰天，為諸天說凡夫十行。今於此眾略說法要，汝等受持，一切佛亦同是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！吾於焰天，為諸天說凡夫十行。今於此眾略說法要，汝等受持，一切佛亦同是說。

「佛子！十迴向心者，一、救護一切眾生離相迴向心；二、不壞迴向心；三、等一切佛迴向心；四、至一切處迴向心；五、無盡功德藏迴向心；六、隨順平等善根迴向心；七、隨順等觀一切眾生迴向心；八、如相迴向心；九、無縛解脫迴向心；十、法界無量迴向心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！十迴向心者，一、救護一切眾生離相迴向心；二、不壞迴向心；三、等一切佛迴向心；四、至一切處迴向心；五、無盡功德藏迴向心；六、隨順平等善根迴向心；七、隨順等觀一切眾生迴向心；八、如相迴向心；九、無縛解脫迴向心；十、法界無量迴向心。

「復次十觀心所觀法者，一、二諦正直。所謂學習第一義諦，觀一切法相如，不可得故。以慈悲喜捨教授六天人，剃頭被三寶衣，出家菩薩共一切僧，佛法無二故、第一清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次十觀心所觀法者，一、二諦正直。所謂學習第一義諦，觀一切法相如，不可得故。以慈悲喜捨教授六天人，剃頭被三寶衣，出家菩薩共一切僧，佛法無二故、第一清淨故。

「佛子！二、深第一義智。所謂五神通：是慧性差別用，故天名神心，是以天身通。天眼見三世中一切法，見微細色等。天耳得聞十方聲等。天他心智知一切人心故。天宿命智知三世六道命分故。以無生智見一切法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！二、深第一義智。所謂五神通：是慧性差別用，故天名神心，是以天身通。天眼見三世中一切法，見微細色等。天耳得聞十方聲等。天他心智知一切人心故。天宿命智知三世六道命分故。以無生智見一切法故。

「佛子！三、淳至。所謂於無生慧中四不壞淨：於佛、法、僧、戒中信不壞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！三、淳至。所謂於無生慧中四不壞淨：於佛、法、僧、戒中信不壞故。

「佛子！四、量同佛力。所謂三相：諸法本無假名生，已有還無假名滅，不空有法假名住。是故一切通達空而不二名世諦相空，空一諦相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！四、量同佛力。所謂三相：諸法本無假名生，已有還無假名滅，不空有法假名住。是故一切通達空而不二名世諦相空，空一諦相故。

「佛子！五、善計量眾生力。所謂五陰：色者，異空色集，成大色分故，色相空。剎那剎那成心故，心相空；受想行識無集無散，一相無相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！五、善計量眾生力。所謂五陰：色者，異空色集，成大色分故，色相空。剎那剎那成心故，心相空；受想行識無集無散，一相無相故。

「佛子！六、佛教化力。所謂十二入：外六境到內六根，為識所入處，故名為入。其慧觀者，不在內、不在外、不在中間，一切法無自無他故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！六、佛教化力。所謂十二入：外六境到內六根，為識所入處，故名為入。其慧觀者，不在內、不在外、不在中間，一切法無自無他故。

「佛子！七、趣向無礙智。所謂十八界：六境、六根、六識一合相，一切法亦一合相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！七、趣向無礙智。所謂十八界：六境、六根、六識一合相，一切法亦一合相故。

「佛子！八、隨順自然智。所謂因果，善惡名因、苦樂名果。所由為因、所起為果。由起相待，通為因果故。因果二空無生無滅，皆一合相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！八、隨順自然智。所謂因果，善惡名因、苦樂名果。所由為因、所起為果。由起相待，通為因果故。因果二空無生無滅，皆一合相故。

「佛子！九、能受佛法僧故。所謂二諦空：因緣集故謂之有，非曰有是有。因緣散故謂之無，非曰有是無。故有無無無，般若解脫無二相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！九、能受佛法僧故。所謂二諦空：因緣集故謂之有，非曰有是有。因緣散故謂之無，非曰有是無。故有無無無，般若解脫無二相故。

「佛子！十、以自在慧化一切眾生。所謂中道第一義諦，般若處中而觀達一切法而無二，其觀慧轉轉入聖地，故名相似第一義諦觀，而非真中道第一義諦觀。其正觀者，初地已上有三觀心入一切地。三觀者，從假名入空二諦觀，從空入假名平等觀。是二觀方便道。因是二空觀，得入中道第一義諦觀，雙照二諦心心寂滅，進入初地法流水中，名摩訶薩聖種性。無相法中行於中道而無二故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！十、以自在慧化一切眾生。所謂中道第一義諦，般若處中而觀達一切法而無二，其觀慧轉轉入聖地，故名相似第一義諦觀，而非真中道第一義諦觀。其正觀者，初地已上有三觀心入一切地。三觀者，從假名入空二諦觀，從空入假名平等觀。是二觀方便道。因是二空觀，得入中道第一義諦觀，雙照二諦心心寂滅，進入初地法流水中，名摩訶薩聖種性。無相法中行於中道而無二故。

「佛子！是三十心入一乘信，一乘因法非近行可得，廣行大心三阿僧祇劫行伏道忍方始滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是三十心入一乘信，一乘因法非近行可得，廣行大心三阿僧祇劫行伏道忍方始滿足。

「佛子！若退若進者，十住以前一切凡夫法中發三菩提心，有恒河沙眾生學行佛法信想心中行者，是退分善根。諸善男子！若一劫二劫乃至十劫修行十信得入十住，是人爾時從初一住至第六住中，若修第六般若波羅蜜正觀現在前，復值諸佛菩薩知識所護故，出到第七住常住不退。自此七住以前名為退分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！若退若進者，十住以前一切凡夫法中發三菩提心，有恒河沙眾生學行佛法信想心中行者，是退分善根。諸善男子！若一劫二劫乃至十劫修行十信得入十住，是人爾時從初一住至第六住中，若修第六般若波羅蜜正觀現在前，復值諸佛菩薩知識所護故，出到第七住常住不退。自此七住以前名為退分。

「佛子！若不退者，入第六般若修行，於空無我人主者，畢竟無生，必入定位。佛子！若不值善知識者，若一劫二劫乃至十劫退菩提心。如我初會眾中有八萬人退，如淨目天子、法才王子、舍利弗等欲入第七住，其中值惡因緣故，退入凡夫不善惡中，不名習種性人，退入外道。若一劫若十劫乃至千劫，作大邪見及五逆無惡不造，是為退相。佛子！吾先第四天中廣開此凡夫十向法，今在此樹下略說法要，汝諸人等善自受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！若不退者，入第六般若修行，於空無我人主者，畢竟無生，必入定位。佛子！若不值善知識者，若一劫二劫乃至十劫退菩提心。如我初會眾中有八萬人退，如淨目天子、法才王子、舍利弗等欲入第七住，其中值惡因緣故，退入凡夫不善惡中，不名習種性人，退入外道。若一劫若十劫乃至千劫，作大邪見及五逆無惡不造，是為退相。佛子！吾先第四天中廣開此凡夫十向法，今在此樹下略說法要，汝諸人等善自受行。

「佛子！十地心者，一、四無量心；二、十善心；三、明光心；四、焰慧心；五、大勝心；六、現前心；七、無生心；八、不思議心；九、慧光心；十、受位心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！十地心者，一、四無量心；二、十善心；三、明光心；四、焰慧心；五、大勝心；六、現前心；七、無生心；八、不思議心；九、慧光心；十、受位心。

「復次，十觀心所觀法者，一、歡喜地住中道第一義諦慧。所謂二十歡喜心、十無盡願，現法身入十方佛土，作五神通入如幻三昧，現作佛化無量功德，不受三界凡夫時果，常入一乘位一心四諦集苦道滅。二種法身變易受生，三觀現前常修其心入百法明門，所謂十信，一信十故百法明門，十三故煩惱畢竟不受，心心寂滅法流水中，自然流入薩婆若海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，十觀心所觀法者，一、歡喜地住中道第一義諦慧。所謂二十歡喜心、十無盡願，現法身入十方佛土，作五神通入如幻三昧，現作佛化無量功德，不受三界凡夫時果，常入一乘位一心四諦集苦道滅。二種法身變易受生，三觀現前常修其心入百法明門，所謂十信，一信十故百法明門，十三故煩惱畢竟不受，心心寂滅法流水中，自然流入薩婆若海。

「佛子！二、金剛海藏法寶。所謂自行十善、教人行十善，讚歎行十善者、讚歎十善法，現千佛土教化一切眾生，無相達觀皆成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！二、金剛海藏法寶。所謂自行十善、教人行十善，讚歎行十善者、讚歎十善法，現千佛土教化一切眾生，無相達觀皆成就故。

「佛子！三、入如幻三昧。所謂十二門禪，初覺、觀、喜、樂、一心五支為因，第六默然心為定體。喜、樂、倚、一心四支為因，第五默然心為定體。樂、護、念、智、一心五支為因，第六默然心為定體。不苦不樂、護、念、一心四支為因，因名方便，第五默然心為定體。禪名支林，定名撿攝。經劫不散，故名為定。四空定同有五支，體用相似故方便道同。支者，想、護、正、觀、一心五支為因，第六默然心為定體。從定生四無量心，名四無量定，聖人現同凡夫法故。以自在力，復過是法入無量定，百千佛土教化一切眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！三、入如幻三昧。所謂十二門禪，初覺、觀、喜、樂、一心五支為因，第六默然心為定體。喜、樂、倚、一心四支為因，第五默然心為定體。樂、護、念、智、一心五支為因，第六默然心為定體。不苦不樂、護、念、一心四支為因，因名方便，第五默然心為定體。禪名支林，定名撿攝。經劫不散，故名為定。四空定同有五支，體用相似故方便道同。支者，想、護、正、觀、一心五支為因，第六默然心為定體。從定生四無量心，名四無量定，聖人現同凡夫法故。以自在力，復過是法入無量定，百千佛土教化一切眾生故。

「佛子！四、遍行法寶藏。所謂身受心法、正進、如意足、根、力、八正、七覺，是菩薩大行，現億法身化一切眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！四、遍行法寶藏。所謂身受心法、正進、如意足、根、力、八正、七覺，是菩薩大行，現億法身化一切眾生故。

「佛子！五、入法界智觀。所謂十六諦，有諦、無諦、中道第一義諦、苦諦、集諦、滅諦、道諦、相諦、差別諦、視成諦、說諦、事諦、生起諦、盡無生諦、入道諦、如來智諦。五明論、一切法，盡在一念心中一時行。現無量身一切佛土，受佛法化故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！五、入法界智觀。所謂十六諦，有諦、無諦、中道第一義諦、苦諦、集諦、滅諦、道諦、相諦、差別諦、視成諦、說諦、事諦、生起諦、盡無生諦、入道諦、如來智諦。五明論、一切法，盡在一念心中一時行。現無量身一切佛土，受佛法化故。

「佛子！六達有法緣故起智。所謂十十二因緣、十種照：一、我見十二緣；二、心為十二緣；三、無明十二緣；四、相緣由十二緣；五、助成十二緣；六、三業十二緣；七、三世十二緣；八、三苦十二緣；九、性空十二緣；十、縛生十二緣。逆順觀故現無量身，入一切佛土化一切眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！六達有法緣故起智。所謂十十二因緣、十種照：一、我見十二緣；二、心為十二緣；三、無明十二緣；四、相緣由十二緣；五、助成十二緣；六、三業十二緣；七、三世十二緣；八、三苦十二緣；九、性空十二緣；十、縛生十二緣。逆順觀故現無量身，入一切佛土化一切眾生故。

「佛子！七盡果報無障無礙智。所謂以三空智觀三界二習，色心果報滅無遺餘，一切行功德功用造作以竟，一切變通所為所作不一不二，無不滿足修行開發。一切功德行功用開發，乃至上地一切功德行已修竟，開發功用亦悉具足。一切行根本已十度為本：施、戒、忍、進、定、慧、願、方便、通力、無相慧。十度行法功用已竟，無為無作法流水中心心寂滅，自然流入薩婆若海故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！七盡果報無障無礙智。所謂以三空智觀三界二習，色心果報滅無遺餘，一切行功德功用造作以竟，一切變通所為所作不一不二，無不滿足修行開發。一切功德行功用開發，乃至上地一切功德行已修竟，開發功用亦悉具足。一切行根本已十度為本：施、戒、忍、進、定、慧、願、方便、通力、無相慧。十度行法功用已竟，無為無作法流水中心心寂滅，自然流入薩婆若海故。

「佛子！八、不思議無功用觀。所謂無相大慧方便大用，無有色習無明亦盡，百萬劫事無量佛土事已一念心一時行，現如佛形、一切眾生形，一念心中一時行已，無功用故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！八、不思議無功用觀。所謂無相大慧方便大用，無有色習無明亦盡，百萬劫事無量佛土事已一念心一時行，現如佛形、一切眾生形，一念心中一時行已，無功用故。

「佛子！九、入法際智。所謂四十辯才一切功德行皆成就，心習已滅無明亦除，一切佛藏一切變通藏已一心中一時行，無量大千世界中作佛形、作眾生形，教化無量眾生法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！九、入法際智。所謂四十辯才一切功德行皆成就，心習已滅無明亦除，一切佛藏一切變通藏已一心中一時行，無量大千世界中作佛形、作眾生形，教化無量眾生法故。

「佛子！十、無礙智觀。所謂無量法雲雨澍及一切眾生，二習無明今已盡滅受大職位，神變無量不可具說，現同如佛無相用故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！十、無礙智觀。所謂無量法雲雨澍及一切眾生，二習無明今已盡滅受大職位，神變無量不可具說，現同如佛無相用故。

「佛子！如是一切賢人，同入此門修行成覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如是一切賢人，同入此門修行成覺。

「佛子！吾先第六天說十地導化天人，今故略開，汝等受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！吾先第六天說十地導化天人，今故略開，汝等受行。

「佛子！第四十一地心者，名入法界心。復次心所行法者，所謂勇伏定入法光三昧。入此定中修行十法：一、學佛不思議變通；二、集菩薩眷屬；三、重修先所行法門；四、順一切佛國問訊一切佛；五、與無明父母別；六、入重玄門；七、現同如佛現一切形相；八、二種法身具足；九、無有二習；十、登中道第一義諦山頂。是故無垢菩薩從發心住來，至此一地，經無量劫修四十心無量功德法門，復從喜地修行二種法身無量功德，經百千劫法藏始滿，入相盡三昧成就一切智位，常行佛行故。佛子！吾先於第三禪中集八禪眾，說一生補處菩薩入佛華三昧定百萬億偈，今以略說一偈之義開眾生心，汝等受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！第四十一地心者，名入法界心。復次心所行法者，所謂勇伏定入法光三昧。入此定中修行十法：一、學佛不思議變通；二、集菩薩眷屬；三、重修先所行法門；四、順一切佛國問訊一切佛；五、與無明父母別；六、入重玄門；七、現同如佛現一切形相；八、二種法身具足；九、無有二習；十、登中道第一義諦山頂。是故無垢菩薩從發心住來，至此一地，經無量劫修四十心無量功德法門，復從喜地修行二種法身無量功德，經百千劫法藏始滿，入相盡三昧成就一切智位，常行佛行故。佛子！吾先於第三禪中集八禪眾，說一生補處菩薩入佛華三昧定百萬億偈，今以略說一偈之義開眾生心，汝等受持。

「佛子！第四十二地名寂滅心妙覺地常住一相，第一無極湛若虛空，一切種智照達無生有諦始終。唯佛窮盡眾生根本有始有終，佛亦照盡乃至一切煩惱、一切眾生果報。佛一心念稱量盡原，一切佛國一切佛因果、一切佛菩薩神變，亦一念一時知住不可思議二諦之外獨在無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！第四十二地名寂滅心妙覺地常住一相，第一無極湛若虛空，一切種智照達無生有諦始終。唯佛窮盡眾生根本有始有終，佛亦照盡乃至一切煩惱、一切眾生果報。佛一心念稱量盡原，一切佛國一切佛因果、一切佛菩薩神變，亦一念一時知住不可思議二諦之外獨在無二。

「佛子！吾先在此樹下說法界海時，有八萬無垢菩薩現身得佛故。今為此大眾略開佛果行處，汝應頂受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！吾先在此樹下說法界海時，有八萬無垢菩薩現身得佛故。今為此大眾略開佛果行處，汝應頂受。」

敬首菩薩白佛言：「世尊！從初地至後一地，有果報神變二種法身：一、法性身；二、應化法身。為何色相？為何心相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬首菩薩白佛言：「世尊！從初地至後一地，有果報神變二種法身：一、法性身；二、應化法身。為何色相？為何心相？」

佛言：「佛子！出世間果者，從初地至佛地，各有二種法身。於第一義諦法流水中，從實性生智故，實智為法身。法名自體，集藏為身。一切眾生善根，感此實智法身故。法身能現應無量法身，所謂一切界國土身、一切眾生身、一切佛身、一切菩薩身，皆悉能現不可思議身；國土亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「佛子！出世間果者，從初地至佛地，各有二種法身。於第一義諦法流水中，從實性生智故，實智為法身。法名自體，集藏為身。一切眾生善根，感此實智法身故。法身能現應無量法身，所謂一切界國土身、一切眾生身、一切佛身、一切菩薩身，皆悉能現不可思議身；國土亦然。

「佛子！土名一切賢聖所居之處。是故一切眾生賢聖，各自居果報之土。若凡夫眾生住五陰中為正報之土，山林大地共有名依報之土。初地聖人亦有二土，一、實智土，前智住後智為土；二、變化淨穢經劫數量應現之土，乃至無垢地土亦如是。一切眾生乃至無垢地，盡非淨土住果報故。唯佛居中道第一法性之土。是故我昔於普光堂上，廣為一切眾生說淨土之門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！土名一切賢聖所居之處。是故一切眾生賢聖，各自居果報之土。若凡夫眾生住五陰中為正報之土，山林大地共有名依報之土。初地聖人亦有二土，一、實智土，前智住後智為土；二、變化淨穢經劫數量應現之土，乃至無垢地土亦如是。一切眾生乃至無垢地，盡非淨土住果報故。唯佛居中道第一法性之土。是故我昔於普光堂上，廣為一切眾生說淨土之門。

「佛子！初地一念無相法身智身，成就百萬阿僧祇功德法，雙照二諦心心寂滅法流水中。不可以凡夫心識思量二種法身，何況二地三地乃至妙覺地。但就應化道中，可以初地有百身千身萬身乃至無量身。有縛有解，其法身處心心寂滅法流水中，上不見一切佛法，一切果報可求；下不見無明諸見可斷、眾生可化。但以世諦應化法中，見佛可求、諸見可斷、眾生可化。佛子！亦可得言修三堅法入聖人位，但法流水中心心寂滅，自然流入妙覺大海。佛子！乃至三賢十地之名，亦無名無相，但以應化故，古佛道法有十地之名。佛子！汝應受持一切佛法等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！初地一念無相法身智身，成就百萬阿僧祇功德法，雙照二諦心心寂滅法流水中。不可以凡夫心識思量二種法身，何況二地三地乃至妙覺地。但就應化道中，可以初地有百身千身萬身乃至無量身。有縛有解，其法身處心心寂滅法流水中，上不見一切佛法，一切果報可求；下不見無明諸見可斷、眾生可化。但以世諦應化法中，見佛可求、諸見可斷、眾生可化。佛子！亦可得言修三堅法入聖人位，但法流水中心心寂滅，自然流入妙覺大海。佛子！乃至三賢十地之名，亦無名無相，但以應化故，古佛道法有十地之名。佛子！汝應受持一切佛法等無有異。

「佛子！世間果報者，所謂十住。銅寶瓔珞銅輪王，百福子為眷屬，生一佛土受佛學行，教二天下。銀寶瓔珞銀輪王，五百福子為眷屬，生二佛國中受佛教行，化三天下。金剛寶瓔珞金輪王，千福子為眷屬，入十方佛國中化一切眾生，處四天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！世間果報者，所謂十住。銅寶瓔珞銅輪王，百福子為眷屬，生一佛土受佛學行，教二天下。銀寶瓔珞銀輪王，五百福子為眷屬，生二佛國中受佛教行，化三天下。金剛寶瓔珞金輪王，千福子為眷屬，入十方佛國中化一切眾生，處四天下。

「歡喜地。百寶瓔珞七寶相輪四天王，萬子為眷屬，百法身為百佛國中化十方天下。千寶瓔珞八寶相輪忉利王，二萬子為眷屬。萬寶瓔珞九寶相輪焰天王，眷屬亦然不可稱數。億寶瓔珞十寶相輪兜率陀天王，眷屬亦然不可稱數。天光寶瓔珞十一寶相輪化樂天王，眷屬亦然。摩尼寶光瓔珞十二寶相輪他化天王，眷屬亦然。千色龍寶光慧瓔珞十三寶相輪梵天王，眷屬亦然。梵師子寶光瓔珞大應寶相輪光音天王，眷屬亦然。不可思議寶光瓔珞白雲光寶相輪淨天王，眷屬亦然。百萬神通寶光瓔珞無畏珠寶相輪靜居天王，眷屬亦然。千萬天色寶光瓔珞覺德寶光相輪三界王，一切菩薩為眷屬。無量功德藏寶光瓔珞千福相輪法界王，一生補處菩薩為眷屬。佛子！是上瓔珞相輪，一切佛及菩薩動止俱遊常隨其身，亦化一切眾生，故有如是果報之名數法。佛子！三賢菩薩，伏三界煩惱麁業道、麁相續果，亦不起麁。是見道喜忍伏三道業道。離忍伏人中業道，明忍伏六天業道，焰忍伏諸見業道，勝忍伏疑見業道，現忍伏因業道，無生忍伏果業道，不動忍伏色因業道，光忍伏心因業道，寂滅忍伏心色二習業道，無垢忍伏習果道。習前已除而果不敗亡。是故佛子！三賢名為伏斷喜忍，以上亦伏亦斷。一切煩惱覺忍現時，法界中一切無明頓斷無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歡喜地。百寶瓔珞七寶相輪四天王，萬子為眷屬，百法身為百佛國中化十方天下。千寶瓔珞八寶相輪忉利王，二萬子為眷屬。萬寶瓔珞九寶相輪焰天王，眷屬亦然不可稱數。億寶瓔珞十寶相輪兜率陀天王，眷屬亦然不可稱數。天光寶瓔珞十一寶相輪化樂天王，眷屬亦然。摩尼寶光瓔珞十二寶相輪他化天王，眷屬亦然。千色龍寶光慧瓔珞十三寶相輪梵天王，眷屬亦然。梵師子寶光瓔珞大應寶相輪光音天王，眷屬亦然。不可思議寶光瓔珞白雲光寶相輪淨天王，眷屬亦然。百萬神通寶光瓔珞無畏珠寶相輪靜居天王，眷屬亦然。千萬天色寶光瓔珞覺德寶光相輪三界王，一切菩薩為眷屬。無量功德藏寶光瓔珞千福相輪法界王，一生補處菩薩為眷屬。佛子！是上瓔珞相輪，一切佛及菩薩動止俱遊常隨其身，亦化一切眾生，故有如是果報之名數法。佛子！三賢菩薩，伏三界煩惱麁業道、麁相續果，亦不起麁。是見道喜忍伏三道業道。離忍伏人中業道，明忍伏六天業道，焰忍伏諸見業道，勝忍伏疑見業道，現忍伏因業道，無生忍伏果業道，不動忍伏色因業道，光忍伏心因業道，寂滅忍伏心色二習業道，無垢忍伏習果道。習前已除而果不敗亡。是故佛子！三賢名為伏斷喜忍，以上亦伏亦斷。一切煩惱覺忍現時，法界中一切無明頓斷無餘。

「佛子！無明者，名不了一切法，迷法界而起三界業果。是故我言從無明藏起十三煩惱，所謂：邪見、我見、常見、斷見、戒盜見、果盜見、疑見七見，見一切處求故說見。從見復起六著心：貪、愛、瞋、癡、欲、慢，於法界中一切時起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！無明者，名不了一切法，迷法界而起三界業果。是故我言從無明藏起十三煩惱，所謂：邪見、我見、常見、斷見、戒盜見、果盜見、疑見七見，見一切處求故說見。從見復起六著心：貪、愛、瞋、癡、欲、慢，於法界中一切時起。

「佛子！一切煩惱以十三為本，無明與十三作本，是以就法界中別為三界報。佛子！見、著二業迷法界中一切色欲心，所起報故分，為欲界報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切煩惱以十三為本，無明與十三作本，是以就法界中別為三界報。佛子！見、著二業迷法界中一切色欲心，所起報故分，為欲界報。

「佛子！見、著二業迷法界中一切色心故，色心所起報分，為色界報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！見、著二業迷法界中一切色心故，色心所起報分，為色界報。

「佛子！見、著二業迷法界中一切定心故，定心所起報分，為無色界報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！見、著二業迷法界中一切定心故，定心所起報分，為無色界報。

「是故於一法界中，有三界報。一切有為法，若凡若聖、若見著、若因果法，不出法界。唯佛一人在法界外，然後為復來入法界藏中，為無明眾生示一切善惡道果報差別無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故於一法界中，有三界報。一切有為法，若凡若聖、若見著、若因果法，不出法界。唯佛一人在法界外，然後為復來入法界藏中，為無明眾生示一切善惡道果報差別無量。

「佛子！前三賢伏三界無明，而用麁業。何以故？當受生時，善為緣子、愛為潤業，故受未來果，故名息用而不斷愛用。又十一人亦伏法界中三界業果故。初地乃至七地，三界業果俱伏盡無餘，八地乃盡故。從此以上示現作佛，王宮受生、出家得道、轉法輪、滅度，亦現一切佛界，故無子愛三界之報。唯有無明習在，以大願力故變化生。是以我昔天中說生不生義，業生變生。佛子！聖位中二種業：一慧業。無相無生智，心心緣法性而生無照，是名慧業。二功德業。實智出有諦中，有為無漏集百萬阿僧祇功德，故名為功德業。從初聖以上而現受生，以變易故畢故不造新，以願力故住壽百劫千劫變化生一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！前三賢伏三界無明，而用麁業。何以故？當受生時，善為緣子、愛為潤業，故受未來果，故名息用而不斷愛用。又十一人亦伏法界中三界業果故。初地乃至七地，三界業果俱伏盡無餘，八地乃盡故。從此以上示現作佛，王宮受生、出家得道、轉法輪、滅度，亦現一切佛界，故無子愛三界之報。唯有無明習在，以大願力故變化生。是以我昔天中說生不生義，業生變生。佛子！聖位中二種業：一慧業。無相無生智，心心緣法性而生無照，是名慧業。二功德業。實智出有諦中，有為無漏集百萬阿僧祇功德，故名為功德業。從初聖以上而現受生，以變易故畢故不造新，以願力故住壽百劫千劫變化生一切。」