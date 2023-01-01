梵網經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵網經序

夫宗本湛然，理不可易，是以妙窮於玄原之境、萬行起於深信之宅。是以天竺法師鳩摩羅什，誦持此品以為心首。此經本有一百十二卷六十一品。什少踐於大方，齊異學於迦夷。弘始三年淳風東扇，秦主姚興，道契百王、玄心大法，於草堂之中，三千學士與什參定大小二乘五十餘部，唯《梵網經》最後誦出。時融、影三百人等，一時受菩薩十戒。豈唯當時之益，乃有累劫之津！故與道融別書，出此心地一品，當時有三百餘人誦此一品。故即書是品八十一部，流通於後代持誦相授。囑諸後學好道君子，願來劫不絕共見龍華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫宗本湛然，理不可易，是以妙窮於玄原之境、萬行起於深信之宅。是以天竺法師鳩摩羅什，誦持此品以為心首。此經本有一百十二卷六十一品。什少踐於大方，齊異學於迦夷。弘始三年淳風東扇，秦主姚興，道契百王、玄心大法，於草堂之中，三千學士與什參定大小二乘五十餘部，唯《梵網經》最後誦出。時融、影三百人等，一時受菩薩十戒。豈唯當時之益，乃有累劫之津！故與道融別書，出此心地一品，當時有三百餘人誦此一品。故即書是品八十一部，流通於後代持誦相授。囑諸後學好道君子，願來劫不絕共見龍華。

梵網經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵網經序

沙門僧肇作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門僧肇作

夫梵網經者，蓋是萬法之玄宗、眾經之要旨，大聖開物之真模、行者階道之正路。是以如來權教雖復無量，所言要趣莫不以此為指南之說。是以秦主，識達圜中、神凝紛表，雖威綸四海而沾想虛玄，雖風偃八荒而靜慮塵外。故弘始三年淳風東扇，於是詔天竺法師鳩摩羅什，在長安草堂寺，及義學沙門三千餘僧，手執梵文、口翻解釋五十餘部。唯梵網經一百二十卷六十一品，其中菩薩心地品第十專明菩薩行地。是時道融、道影三百人等即受菩薩戒，人各誦此品以為心首。師徒義合，敬寫一品八十一部，流通於世。欲使仰希菩提者追蹤以悟理故，冀於後代同聞焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫梵網經者，蓋是萬法之玄宗、眾經之要旨，大聖開物之真模、行者階道之正路。是以如來權教雖復無量，所言要趣莫不以此為指南之說。是以秦主，識達圜中、神凝紛表，雖威綸四海而沾想虛玄，雖風偃八荒而靜慮塵外。故弘始三年淳風東扇，於是詔天竺法師鳩摩羅什，在長安草堂寺，及義學沙門三千餘僧，手執梵文、口翻解釋五十餘部。唯梵網經一百二十卷六十一品，其中菩薩心地品第十專明菩薩行地。是時道融、道影三百人等即受菩薩戒，人各誦此品以為心首。師徒義合，敬寫一品八十一部，流通於世。欲使仰希菩提者追蹤以悟理故，冀於後代同聞焉。

梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷上

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

爾時釋迦牟尼佛，在第四禪地中摩醯首羅天王宮，與無量大梵天王、不可說不可說菩薩眾說蓮花臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品。是時釋迦身放慧光，所照從此天王宮乃至蓮花臺藏世界。其中一切世界一切眾生，各各相視歡喜快樂，而未能知此光光何因何緣，皆生疑念；無量天人亦生疑念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛，在第四禪地中摩醯首羅天王宮，與無量大梵天王、不可說不可說菩薩眾說蓮花臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品。是時釋迦身放慧光，所照從此天王宮乃至蓮花臺藏世界。其中一切世界一切眾生，各各相視歡喜快樂，而未能知此光光何因何緣，皆生疑念；無量天人亦生疑念。

爾時眾中玄通華光王菩薩從大莊嚴花光明三昧起，以佛神力放金剛白雲色光，光照一切世界。是中一切菩薩皆來集會與共，同心異口問：「此光光為何等相？」是時釋迦即擎接此世界大眾，還至蓮花臺藏世界百萬億紫金剛光明宮中，見盧舍那佛坐百萬蓮花赫赫光明座上。時釋迦佛及諸大眾，一時禮敬盧舍那佛足下已。釋迦佛言：「此世界中地及虛空一切眾生，為何因何緣得成菩薩十地道？當成佛果為何等相？」如如佛性本原品中廣問一切菩薩種子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中玄通華光王菩薩從大莊嚴花光明三昧起，以佛神力放金剛白雲色光，光照一切世界。是中一切菩薩皆來集會與共，同心異口問：「此光光為何等相？」是時釋迦即擎接此世界大眾，還至蓮花臺藏世界百萬億紫金剛光明宮中，見盧舍那佛坐百萬蓮花赫赫光明座上。時釋迦佛及諸大眾，一時禮敬盧舍那佛足下已。釋迦佛言：「此世界中地及虛空一切眾生，為何因何緣得成菩薩十地道？當成佛果為何等相？」如如佛性本原品中廣問一切菩薩種子。

爾時盧舍那佛即大歡喜，現虛空光體性本原成佛常住法身三昧，示諸大眾：「是諸佛子！諦聽，善思修行。我已百阿僧祇劫修行心地，以之為因，初捨凡夫成等正覺，號為盧舍那，住蓮花臺藏世界海。其臺周遍有千葉，一葉一世界為千世界，我化為千釋迦據千世界。後就一葉世界，復有百億須彌山、百億日月、百億四天下、百億南閻浮提、百億菩薩釋迦坐百億菩提樹下，各說汝所問菩提薩埵心地。其餘九百九十九釋迦，各各現千百億釋迦亦復如是。千花上佛是吾化身，千百億釋迦是千釋迦化身。吾已為本原，名為盧舍那佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時盧舍那佛即大歡喜，現虛空光體性本原成佛常住法身三昧，示諸大眾：「是諸佛子！諦聽，善思修行。我已百阿僧祇劫修行心地，以之為因，初捨凡夫成等正覺，號為盧舍那，住蓮花臺藏世界海。其臺周遍有千葉，一葉一世界為千世界，我化為千釋迦據千世界。後就一葉世界，復有百億須彌山、百億日月、百億四天下、百億南閻浮提、百億菩薩釋迦坐百億菩提樹下，各說汝所問菩提薩埵心地。其餘九百九十九釋迦，各各現千百億釋迦亦復如是。千花上佛是吾化身，千百億釋迦是千釋迦化身。吾已為本原，名為盧舍那佛。」

爾時蓮花臺藏座上盧舍那佛，廣答告千釋迦千百億釋迦所問心地法品：「諸佛當知，堅信忍中十發趣心向果：一捨心、二戒心、三忍心、四進心、五定心、六慧心、七願心、八護心、九喜心、十頂心。諸佛當知，從是十發趣心入堅法忍中，十長養心向果：一慈心、二悲心、三喜心、四捨心、五施心、六好語心、七益心、八同心、九定心、十慧心。諸佛當知，從是十長養心入堅修忍中，十金剛心向果：一信心、二念心、三迴向心、四達心、五直心、六不退心、七大乘心、八無相心、九慧心、十不壞心。諸佛當知，從是十金剛心入堅聖忍中，十地向果：一體性平等地、二體性善慧地、三體性光明地、四體性爾焰地、五體性慧照地、六體性華光地、七體性滿足地、八體性佛吼地、九體性華嚴地、十體性入佛界地。是四十法門品，我先為菩薩時修入佛果之根原。如是一切眾生，入發趣、長養、金剛、十地，證當成果，無為無相大滿常住，十力、十八不共行，法身智身滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時蓮花臺藏座上盧舍那佛，廣答告千釋迦千百億釋迦所問心地法品：「諸佛當知，堅信忍中十發趣心向果：一捨心、二戒心、三忍心、四進心、五定心、六慧心、七願心、八護心、九喜心、十頂心。諸佛當知，從是十發趣心入堅法忍中，十長養心向果：一慈心、二悲心、三喜心、四捨心、五施心、六好語心、七益心、八同心、九定心、十慧心。諸佛當知，從是十長養心入堅修忍中，十金剛心向果：一信心、二念心、三迴向心、四達心、五直心、六不退心、七大乘心、八無相心、九慧心、十不壞心。諸佛當知，從是十金剛心入堅聖忍中，十地向果：一體性平等地、二體性善慧地、三體性光明地、四體性爾焰地、五體性慧照地、六體性華光地、七體性滿足地、八體性佛吼地、九體性華嚴地、十體性入佛界地。是四十法門品，我先為菩薩時修入佛果之根原。如是一切眾生，入發趣、長養、金剛、十地，證當成果，無為無相大滿常住，十力、十八不共行，法身智身滿足。」

爾時蓮花臺藏世界盧舍那佛赫赫大光明座上，千花上佛千百億佛一切世界佛。是座中有一菩薩，名華光王大智明菩薩，從坐而立，白盧舍那佛言：「世尊佛！上略開十發趣、十長養、十金剛、十地名相，其一一義中未可解了。唯願說之，唯願說之，妙極金剛寶藏一切智門。」如來百觀品中已明問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時蓮花臺藏世界盧舍那佛赫赫大光明座上，千花上佛千百億佛一切世界佛。是座中有一菩薩，名華光王大智明菩薩，從坐而立，白盧舍那佛言：「世尊佛！上略開十發趣、十長養、十金剛、十地名相，其一一義中未可解了。唯願說之，唯願說之，妙極金剛寶藏一切智門。」如來百觀品中已明問。

爾時盧舍那佛言：「千佛諦聽！汝先言云何義者？發趣中，若佛子！捨心者，一切捨。國土城邑田宅、金銀明珠、男女己身有為諸物，一切捨，無為無相。我人知見假會合成，主者造作我見，十二因緣無合無散無受者。十二入、十八界、五陰，一切一合相，無我我所相。假成諸法，若內一切法外一切法，不捨不受。菩薩爾時名如假，會觀現前故，捨心入空三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時盧舍那佛言：「千佛諦聽！汝先言云何義者？發趣中，若佛子！捨心者，一切捨。國土城邑田宅、金銀明珠、男女己身有為諸物，一切捨，無為無相。我人知見假會合成，主者造作我見，十二因緣無合無散無受者。十二入、十八界、五陰，一切一合相，無我我所相。假成諸法，若內一切法外一切法，不捨不受。菩薩爾時名如假，會觀現前故，捨心入空三昧。

「若佛子！戒心者，非非戒、無受者，十善戒無師說法。欺盜乃至邪見無集者，慈良清直正實正見捨喜等，是十戒體性。制止八倒，一切性離，一道清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！戒心者，非非戒、無受者，十善戒無師說法。欺盜乃至邪見無集者，慈良清直正實正見捨喜等，是十戒體性。制止八倒，一切性離，一道清淨。

「若佛子！忍心者，有無相慧體性，一切空空忍、一切處忍，名無生行忍，一切處得名如苦忍。無量行一一名忍，無受無打、無刀杖瞋心，皆如如。無一一諦一相、無無相，有無有相，非非心相、緣無緣相，立住動止、我人縛解，一切法如，忍相不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！忍心者，有無相慧體性，一切空空忍、一切處忍，名無生行忍，一切處得名如苦忍。無量行一一名忍，無受無打、無刀杖瞋心，皆如如。無一一諦一相、無無相，有無有相，非非心相、緣無緣相，立住動止、我人縛解，一切法如，忍相不可得。

「若佛子！進心者，若四威儀，一切時行伏空假會法性、登無生山，而見一切有無如有如無。大地青黃赤白一切入，乃至三寶智性、一切信進道，空、無生、無作、無慧。起空入世諦法亦無二相，續空心通達進分善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！進心者，若四威儀，一切時行伏空假會法性、登無生山，而見一切有無如有如無。大地青黃赤白一切入，乃至三寶智性、一切信進道，空、無生、無作、無慧。起空入世諦法亦無二相，續空心通達進分善根。

「若佛子！定心者，寂滅無相。無相人爾時入內空，值道心眾生，不見緣不見無相，無量行無量心三昧。凡夫聖人無不入三昧，體性相應一切，以定力故。我人作者受者，一切縛見性是障因緣，散風動心，不寂而滅空空，八倒無緣。假靜慧觀，一切假會念念滅，受一切三界果罪性，皆由定滅而生一切善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！定心者，寂滅無相。無相人爾時入內空，值道心眾生，不見緣不見無相，無量行無量心三昧。凡夫聖人無不入三昧，體性相應一切，以定力故。我人作者受者，一切縛見性是障因緣，散風動心，不寂而滅空空，八倒無緣。假靜慧觀，一切假會念念滅，受一切三界果罪性，皆由定滅而生一切善。

「若佛子！慧心者，空慧非無緣，知體名心，分別一切法。假名主者，與道通同，取果行因、入聖捨凡、滅罪起福，縛解盡是體性功用。一切見常樂我淨煩惱，慧性不明故。以慧為首，修不可說觀慧，入中道一諦。其無明障慧，非相非來、非緣非罪、非八倒。無生滅慧，光明焰為照，樂虛方便轉變神通，以智體性所為慧用故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！慧心者，空慧非無緣，知體名心，分別一切法。假名主者，與道通同，取果行因、入聖捨凡、滅罪起福，縛解盡是體性功用。一切見常樂我淨煩惱，慧性不明故。以慧為首，修不可說觀慧，入中道一諦。其無明障慧，非相非來、非緣非罪、非八倒。無生滅慧，光明焰為照，樂虛方便轉變神通，以智體性所為慧用故。

「若佛子！願心者，願大求、一切求，以果行因故。願心連願，心連相續，百劫得佛。滅罪求求，至心無生，空一願觀，觀入定照，無量見縛以求心故解脫，無量妙行以求心成，菩提無量功德以求為本。初發求心、中間修道，行滿願故佛果便成。觀一諦中道，非照非界非沒。生見見，非解慧。是願體性，一切行本原。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！願心者，願大求、一切求，以果行因故。願心連願，心連相續，百劫得佛。滅罪求求，至心無生，空一願觀，觀入定照，無量見縛以求心故解脫，無量妙行以求心成，菩提無量功德以求為本。初發求心、中間修道，行滿願故佛果便成。觀一諦中道，非照非界非沒。生見見，非解慧。是願體性，一切行本原。

「若佛子！護心者，護三寶、護一切行功德。使外道八倒惡邪見不嬈正信，滅我縛、見縛無生，照達二諦觀心現前。以護根本無相護，護空無作無相，以心慧連入無生，空道智道皆明光，明光護觀入空，假分分幻化，幻化所起如無，如無法體集散不可護，觀法亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！護心者，護三寶、護一切行功德。使外道八倒惡邪見不嬈正信，滅我縛、見縛無生，照達二諦觀心現前。以護根本無相護，護空無作無相，以心慧連入無生，空道智道皆明光，明光護觀入空，假分分幻化，幻化所起如無，如無法體集散不可護，觀法亦爾。

「若佛子！喜心者，見他人得樂常生喜悅。及一切物假空照寂，而不入有為、不無寂然。大樂無合，有受而化、有法而見。玄假法性，平等一觀心心行。多聞一切佛行功德、無相喜智，心心生念而靜照，樂心緣一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！喜心者，見他人得樂常生喜悅。及一切物假空照寂，而不入有為、不無寂然。大樂無合，有受而化、有法而見。玄假法性，平等一觀心心行。多聞一切佛行功德、無相喜智，心心生念而靜照，樂心緣一切法。

「若佛子！頂心者，是人最上智。滅無我輪見疑身一切瞋等，如頂觀連、觀連如頂。法界中因果，如如一道最勝上如頂。如人頂，非非身見六十二見。五眾生滅，神我主人動轉屈申，無作無受無行、不可捉縛者，是人爾時入內空，值道心眾生，不見緣不見非緣，住頂三昧寂滅定，發行趣道。性實、我人常見、八倒生，緣不二法門，不受八難幻化果，畢竟不受。唯一眾生，去來坐立、修行滅罪，除十惡、生十善，入道正人正智正行菩薩達觀現前，不受六道果，必不退佛種性中，生生入佛家，不離正信。上十天光品廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！頂心者，是人最上智。滅無我輪見疑身一切瞋等，如頂觀連、觀連如頂。法界中因果，如如一道最勝上如頂。如人頂，非非身見六十二見。五眾生滅，神我主人動轉屈申，無作無受無行、不可捉縛者，是人爾時入內空，值道心眾生，不見緣不見非緣，住頂三昧寂滅定，發行趣道。性實、我人常見、八倒生，緣不二法門，不受八難幻化果，畢竟不受。唯一眾生，去來坐立、修行滅罪，除十惡、生十善，入道正人正智正行菩薩達觀現前，不受六道果，必不退佛種性中，生生入佛家，不離正信。上十天光品廣說。」

盧舍那佛言：「千佛！汝先問長養十心者。若佛子！慈心者，常行慈心生樂因已，於無我智中樂相應觀入法，受想行識色等大法中，無生無住無滅如幻化，如如無二，故一切修行成法輪。化被一切，能生正信不由魔教，亦能使一切眾生得慈樂果，非實非善惡果，解空體性三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那佛言：「千佛！汝先問長養十心者。若佛子！慈心者，常行慈心生樂因已，於無我智中樂相應觀入法，受想行識色等大法中，無生無住無滅如幻化，如如無二，故一切修行成法輪。化被一切，能生正信不由魔教，亦能使一切眾生得慈樂果，非實非善惡果，解空體性三昧。

「若佛子！悲心者，以悲空空無相。悲緣行道，自滅一切苦，於一切眾生無量苦中生智。不殺生緣、不殺法緣、不著我緣，故常行不殺、不盜、不婬，而一眾生不惱。發菩提心者，於空見一切法如實相，種性行中生道智心，於六親六惡親惡三品中與上樂智，上惡緣中九品得樂。果空現時，自身他一切眾生平等，一樂起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！悲心者，以悲空空無相。悲緣行道，自滅一切苦，於一切眾生無量苦中生智。不殺生緣、不殺法緣、不著我緣，故常行不殺、不盜、不婬，而一眾生不惱。發菩提心者，於空見一切法如實相，種性行中生道智心，於六親六惡親惡三品中與上樂智，上惡緣中九品得樂。果空現時，自身他一切眾生平等，一樂起大悲。

「若佛子！喜心者，悅喜無生心時。種性體相道智空空，喜心不著我所。出沒三世因果無集，一切有入空觀行成，等喜一切眾生，起空入道捨惡知識，求善知識示我好道，使諸眾生入佛法家。法中常起歡喜入法位中，復令是諸眾生入正信，捨邪見、背六道苦故喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！喜心者，悅喜無生心時。種性體相道智空空，喜心不著我所。出沒三世因果無集，一切有入空觀行成，等喜一切眾生，起空入道捨惡知識，求善知識示我好道，使諸眾生入佛法家。法中常起歡喜入法位中，復令是諸眾生入正信，捨邪見、背六道苦故喜。

「若佛子！捨心者，常生捨心。無造無相空法中如虛空，於善惡有見無見罪福二中，平等一照。非人非我所心，而自他體性不可得，為大捨。及自身肉手足男女國城，如幻化水流燈焰一切捨，而無生心，常修其捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！捨心者，常生捨心。無造無相空法中如虛空，於善惡有見無見罪福二中，平等一照。非人非我所心，而自他體性不可得，為大捨。及自身肉手足男女國城，如幻化水流燈焰一切捨，而無生心，常修其捨。

「若佛子！施心者，能以施心被一切眾生，身施、口施、意施、財施、法施。教導一切眾生，內身外身國城男女田宅皆如如相，乃至無念財物。受者、施者亦內亦外無合無散。無心行化達理達施，一切相現在前行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！施心者，能以施心被一切眾生，身施、口施、意施、財施、法施。教導一切眾生，內身外身國城男女田宅皆如如相，乃至無念財物。受者、施者亦內亦外無合無散。無心行化達理達施，一切相現在前行。

「若佛子！好語心者，入體性愛語三昧，第一義諦法語義語。一切實語者皆順一語，調和一切眾生心無瞋無諍，一切法空智無緣，常生愛心行順佛意，亦順一切他人。以聖法語教諸眾生，常行如心發起善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！好語心者，入體性愛語三昧，第一義諦法語義語。一切實語者皆順一語，調和一切眾生心無瞋無諍，一切法空智無緣，常生愛心行順佛意，亦順一切他人。以聖法語教諸眾生，常行如心發起善根。

「若佛子！利益心者，利益心時以實智體性廣行智道，集一切明焰法門，集觀行七財。前人得利益故，受身命而入利益三昧，現一切身、一切口、一切意而震動大世界。一切所為所作，他人入法種、空種、道種中得益得樂。現形六道，無量苦惱之事不以為患，但益人為利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！利益心者，利益心時以實智體性廣行智道，集一切明焰法門，集觀行七財。前人得利益故，受身命而入利益三昧，現一切身、一切口、一切意而震動大世界。一切所為所作，他人入法種、空種、道種中得益得樂。現形六道，無量苦惱之事不以為患，但益人為利。

「若佛子！同心者，以道性智同空，無生法中以無我智同生，無二空同原境。諸法如相，常生常住常滅世法相續流轉無量，而能現無量形身色心等業，入諸六道一切事同。空同無生、我同無物，而分身散形，故入同法三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！同心者，以道性智同空，無生法中以無我智同生，無二空同原境。諸法如相，常生常住常滅世法相續流轉無量，而能現無量形身色心等業，入諸六道一切事同。空同無生、我同無物，而分身散形，故入同法三昧。

「若佛子！空心者，復從定心觀慧證空，心心靜緣，於我所法識界色界中而不動轉。逆順出沒故，常入百三昧、十禪支，以一念智作是見，一切我人若內若外眾生種子皆無合散，集成起作而不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！空心者，復從定心觀慧證空，心心靜緣，於我所法識界色界中而不動轉。逆順出沒故，常入百三昧、十禪支，以一念智作是見，一切我人若內若外眾生種子皆無合散，集成起作而不可得。

「若佛子！慧心者，作慧見心觀諸邪見結患等縛，無決定體性，順忍空同故。非陰、非界、非入、非眾生、非一我、非因果、非三世法。慧性起光光一焰，明明見虛無受。其慧方便生長養心，是心入起空空道，發無生心。上千海明王品已說心百法明門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！慧心者，作慧見心觀諸邪見結患等縛，無決定體性，順忍空同故。非陰、非界、非入、非眾生、非一我、非因果、非三世法。慧性起光光一焰，明明見虛無受。其慧方便生長養心，是心入起空空道，發無生心。上千海明王品已說心百法明門。」

盧舍那佛言：「千佛！汝先言金剛種子有十心。若佛子！信心者，一切行以信為首、眾德根本，不起外道邪見心。諸見名著，結有造業，必不受入空無為法中。三相無，無無生，無生無住，住無滅，滅無有，一切法空。世諦第一義諦智，盡滅異空。色空、細心心空。細心心心空，故信信寂滅，無體性和合亦無依。然主者我人，名用。三界假我我，無得集相，故名無相信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那佛言：「千佛！汝先言金剛種子有十心。若佛子！信心者，一切行以信為首、眾德根本，不起外道邪見心。諸見名著，結有造業，必不受入空無為法中。三相無，無無生，無生無住，住無滅，滅無有，一切法空。世諦第一義諦智，盡滅異空。色空、細心心空。細心心心空，故信信寂滅，無體性和合亦無依。然主者我人，名用。三界假我我，無得集相，故名無相信。

「若佛子！念心者，作念。六念常覺，乃至常施第一義諦，空無著無解，生住滅相不動不到去來，而於諸業受者，一合相迴向入法界智。慧慧相乘，乘乘寂滅，焰焰無常，光光無生，無生不起。轉易空道，變前轉後、變變轉化、化化轉轉，變同時同住。焰焰一相，生滅一時。已變未變、變變化亦得，一受亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！念心者，作念。六念常覺，乃至常施第一義諦，空無著無解，生住滅相不動不到去來，而於諸業受者，一合相迴向入法界智。慧慧相乘，乘乘寂滅，焰焰無常，光光無生，無生不起。轉易空道，變前轉後、變變轉化、化化轉轉，變同時同住。焰焰一相，生滅一時。已變未變、變變化亦得，一受亦如是。

「若佛子！迴向心者，第一義空。於實法空智照有實諦。業道相續因緣中道，名為實諦。假名諸法我人主者，名為世諦。於此二有諦，深深入空而無去來，幻化受果而無受，故深深心解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！迴向心者，第一義空。於實法空智照有實諦。業道相續因緣中道，名為實諦。假名諸法我人主者，名為世諦。於此二有諦，深深入空而無去來，幻化受果而無受，故深深心解脫。

「若佛子！達照心者，忍順一切實性。性性無縛無解無礙，法達、義達、辭達、教化達。三世因果、眾生根行，如如不合不散。無實用、無用、無名用。用用一切空，空空照達空，名為通達一切法空。空空如如，相不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！達照心者，忍順一切實性。性性無縛無解無礙，法達、義達、辭達、教化達。三世因果、眾生根行，如如不合不散。無實用、無用、無名用。用用一切空，空空照達空，名為通達一切法空。空空如如，相不可得。

「若佛子！直心者，直照。取緣神我，入無生智。無明神我空空中空，空空理心在有在無而不壞道種子。無漏中道一觀，而教化一切十方眾生，轉一切眾生皆入薩婆若空。真性真性真行於空，三界主者結縛而不受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！直心者，直照。取緣神我，入無生智。無明神我空空中空，空空理心在有在無而不壞道種子。無漏中道一觀，而教化一切十方眾生，轉一切眾生皆入薩婆若空。真性真性真行於空，三界主者結縛而不受。

「若佛子！不退心者，不入一切凡夫地，不起雜長養諸見，亦復不起習因相似我人，入三界業亦行空而不住退。解脫於第一中道，一合行故不行退，本際無二故而不念退。空生觀智如如相續，乘乘心入不二，常空生心一道一淨，為不退一道一照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！不退心者，不入一切凡夫地，不起雜長養諸見，亦復不起習因相似我人，入三界業亦行空而不住退。解脫於第一中道，一合行故不行退，本際無二故而不念退。空生觀智如如相續，乘乘心入不二，常空生心一道一淨，為不退一道一照。

「若佛子！獨大乘心者，解解一空故，一切行心名一乘。乘一空智智乘，行乘乘智，心心任運任用任載，任一切眾生，度三界河、結縛河、生滅河。行者坐乘任用載用，智心趣入佛海，故一切眾生未得空智任用，不名為大乘，但名乘得度苦海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！獨大乘心者，解解一空故，一切行心名一乘。乘一空智智乘，行乘乘智，心心任運任用任載，任一切眾生，度三界河、結縛河、生滅河。行者坐乘任用載用，智心趣入佛海，故一切眾生未得空智任用，不名為大乘，但名乘得度苦海。

「若佛子！無相心者，妄想解脫。照般若波羅蜜無二，一切結業三世法如如一諦，而行於無生空，自知得成佛。一切佛是我等者，一切賢聖是我同學，皆同無生空，故名無相心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！無相心者，妄想解脫。照般若波羅蜜無二，一切結業三世法如如一諦，而行於無生空，自知得成佛。一切佛是我等者，一切賢聖是我同學，皆同無生空，故名無相心。

「若佛子！如如慧心者，無量法界無集無受生，生生煩惱而不縛。一切法門、一切賢所行道、一切聖所觀法，所有亦如是。一切佛教化方便法，我皆集在心中。外道一切論邪定功用、幻化魔說佛說，皆分別入二諦處，非一非二，非有陰界入。是慧光明，光明照性入一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！如如慧心者，無量法界無集無受生，生生煩惱而不縛。一切法門、一切賢所行道、一切聖所觀法，所有亦如是。一切佛教化方便法，我皆集在心中。外道一切論邪定功用、幻化魔說佛說，皆分別入二諦處，非一非二，非有陰界入。是慧光明，光明照性入一切法。

「若佛子！不壞心者，入聖地智近解脫位，得道正門、明菩提心，伏忍順空、八魔不壞，眾聖摩頂、諸佛勸發，入摩頂三昧，放身光光照十方佛土。入佛儀神，出沒自在動大千界，與平等地心無二無別，而非中觀知道。以三昧力故，光中見佛無量國土，現為說法。爾時即得頂三昧，登虛空平等地，總持法門聖行滿足。心心行空，空空慧中道無相照故。一切相滅，得金剛三昧門，入一切行門，入虛空平等地。如佛華經中廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！不壞心者，入聖地智近解脫位，得道正門、明菩提心，伏忍順空、八魔不壞，眾聖摩頂、諸佛勸發，入摩頂三昧，放身光光照十方佛土。入佛儀神，出沒自在動大千界，與平等地心無二無別，而非中觀知道。以三昧力故，光中見佛無量國土，現為說法。爾時即得頂三昧，登虛空平等地，總持法門聖行滿足。心心行空，空空慧中道無相照故。一切相滅，得金剛三昧門，入一切行門，入虛空平等地。如佛華經中廣說。」

盧舍那佛言：「千佛！汝先問十地者有何義？若佛子！菩提薩埵入平等慧體性地，真實法化一切行華光滿足，四天果乘用任化，無方理化，神通、十力、十號、十八不共法，住佛淨土。無量大願，辯才無畏，一切論、一切行我皆得入。生出佛家，坐佛性地，一切障礙凡夫因果畢竟不受，大樂歡喜。從一佛土入無量佛土，從一劫入無量劫，不可說法為可說法，及照見一切法、逆順見一切法，常入二諦而在第一義中。以一智知十地次第，一一事示眾生，而常心心中道。以一智知一切佛土殊品及佛所說法，而身心不變。以一智知十二因緣、十惡種性，而常住善道。以一智見有無二相。以一智知入十禪支行三十七道，而現一切色身六道。以一智知十方色色，分分了起入受色報，而心心無縛，光光照一切，是故無生信忍空慧常現在前。從一地二地乃至佛界，其中間一切法門一時而行故。略出平等地功德海藏行願，如海一渧毛頭許事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盧舍那佛言：「千佛！汝先問十地者有何義？若佛子！菩提薩埵入平等慧體性地，真實法化一切行華光滿足，四天果乘用任化，無方理化，神通、十力、十號、十八不共法，住佛淨土。無量大願，辯才無畏，一切論、一切行我皆得入。生出佛家，坐佛性地，一切障礙凡夫因果畢竟不受，大樂歡喜。從一佛土入無量佛土，從一劫入無量劫，不可說法為可說法，及照見一切法、逆順見一切法，常入二諦而在第一義中。以一智知十地次第，一一事示眾生，而常心心中道。以一智知一切佛土殊品及佛所說法，而身心不變。以一智知十二因緣、十惡種性，而常住善道。以一智見有無二相。以一智知入十禪支行三十七道，而現一切色身六道。以一智知十方色色，分分了起入受色報，而心心無縛，光光照一切，是故無生信忍空慧常現在前。從一地二地乃至佛界，其中間一切法門一時而行故。略出平等地功德海藏行願，如海一渧毛頭許事。

「若佛子！菩提薩埵善慧體性地，清淨明達一切善根，所謂慈悲喜捨慧。一切功德本從初觀入大空慧方便道智中，見諸眾生無非苦諦皆有識心，三惡道刀杖一切苦惱緣中生識，名為苦諦。三苦相者，如身初覺，從刀杖身色陰二緣中生覺，為行苦緣。次意地覺，緣身覺所緣得刀杖及身創腫等法故，覺苦苦緣，重故苦苦。次受行覺二心，緣向身色陰壞創中生苦覺故，名為壞苦緣。是以三覺次第生三心，故為苦苦。一切有心眾生，見是三苦，起無量苦惱因緣故。我於是中入教化道三昧，現一切色身於六道中，十種辯才說諸法門，謂苦識、苦緣、刀杖緣具。苦識行身創腫發壞，內外觸中或具不具。具二緣中生識，識作、識受、觸識，名為苦識。行二緣故心心緣色，心觸觸惱受煩毒時，為苦苦。心緣識初，在根覺緣，名為苦覺。心作心受觸識覺觸，未受煩毒時，是名行苦。逼迮生覺如𣃆石火，於身心念念生滅，身散壞轉變化，識入壞緣，緣集散心苦心惱，受念後緣染著心心不捨，是為壞苦。三界一切苦諦，復觀無明集無量心作一切業，相續相連習因集因，名為集諦。正見解脫空空智道心心，名以智道道諦。盡有果報盡有因，清淨一照體性，妙智寂滅一諦。慧品具足名根，一切慧性起空入觀，是初善根。第二觀捨一切貪著，行一切平等空捨，無緣而觀諸法。空際一想，我觀一切十方地土皆吾昔身所用故土，四大海水是吾故水，一切劫火是吾昔身故所用火，一切風輪是吾故所用氣。我今入此地中，法身滿足，捨吾故身，畢竟不受四大分段不淨故身，是為捨品具足。第三次觀於所化一切眾生，與人天樂、十地樂、離十惡畏樂、得妙華三昧樂乃至佛樂。如是觀者慈品具足。菩薩爾時住是地中無癡無貪無瞋，入平等一諦智一切行本，遊佛一切世界，現化無量法身。如一切眾生天華品說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！菩提薩埵善慧體性地，清淨明達一切善根，所謂慈悲喜捨慧。一切功德本從初觀入大空慧方便道智中，見諸眾生無非苦諦皆有識心，三惡道刀杖一切苦惱緣中生識，名為苦諦。三苦相者，如身初覺，從刀杖身色陰二緣中生覺，為行苦緣。次意地覺，緣身覺所緣得刀杖及身創腫等法故，覺苦苦緣，重故苦苦。次受行覺二心，緣向身色陰壞創中生苦覺故，名為壞苦緣。是以三覺次第生三心，故為苦苦。一切有心眾生，見是三苦，起無量苦惱因緣故。我於是中入教化道三昧，現一切色身於六道中，十種辯才說諸法門，謂苦識、苦緣、刀杖緣具。苦識行身創腫發壞，內外觸中或具不具。具二緣中生識，識作、識受、觸識，名為苦識。行二緣故心心緣色，心觸觸惱受煩毒時，為苦苦。心緣識初，在根覺緣，名為苦覺。心作心受觸識覺觸，未受煩毒時，是名行苦。逼迮生覺如𣃆石火，於身心念念生滅，身散壞轉變化，識入壞緣，緣集散心苦心惱，受念後緣染著心心不捨，是為壞苦。三界一切苦諦，復觀無明集無量心作一切業，相續相連習因集因，名為集諦。正見解脫空空智道心心，名以智道道諦。盡有果報盡有因，清淨一照體性，妙智寂滅一諦。慧品具足名根，一切慧性起空入觀，是初善根。第二觀捨一切貪著，行一切平等空捨，無緣而觀諸法。空際一想，我觀一切十方地土皆吾昔身所用故土，四大海水是吾故水，一切劫火是吾昔身故所用火，一切風輪是吾故所用氣。我今入此地中，法身滿足，捨吾故身，畢竟不受四大分段不淨故身，是為捨品具足。第三次觀於所化一切眾生，與人天樂、十地樂、離十惡畏樂、得妙華三昧樂乃至佛樂。如是觀者慈品具足。菩薩爾時住是地中無癡無貪無瞋，入平等一諦智一切行本，遊佛一切世界，現化無量法身。如一切眾生天華品說。

「若佛子！菩提薩埵光明體性地，以三昧解了智，知三世一切佛法門，十二法品名味句：重誦、記別、直語、偈、不請說、律戒、譬喻、佛界、昔事、方正、未曾有、談說，是法體性名第一義。別是名味句中，說一切有為法分分受生，初入識胎，四大增長色心名六住，於根中起實覺，未別苦樂名觸識，又覺苦樂識名三受，連連覺著受無窮已，欲、我見、戒取善惡有，識初名生，識終名死。是十品現在苦。因緣果觀是行相中道，我久已離故，無自體性。入光明神通，總持辯才，心心行空，而十方佛土中現劫化轉化百劫千劫，國土中養神通，禮敬佛前諮受法言。復現六道身，一音中說無量法品，而眾生各自分分得聞心所欲之法。苦空無常無我一諦之音，國土不同身心別化。是妙華光明地中略開一毛頭許，如法品解觀法門千三昧品說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！菩提薩埵光明體性地，以三昧解了智，知三世一切佛法門，十二法品名味句：重誦、記別、直語、偈、不請說、律戒、譬喻、佛界、昔事、方正、未曾有、談說，是法體性名第一義。別是名味句中，說一切有為法分分受生，初入識胎，四大增長色心名六住，於根中起實覺，未別苦樂名觸識，又覺苦樂識名三受，連連覺著受無窮已，欲、我見、戒取善惡有，識初名生，識終名死。是十品現在苦。因緣果觀是行相中道，我久已離故，無自體性。入光明神通，總持辯才，心心行空，而十方佛土中現劫化轉化百劫千劫，國土中養神通，禮敬佛前諮受法言。復現六道身，一音中說無量法品，而眾生各自分分得聞心所欲之法。苦空無常無我一諦之音，國土不同身心別化。是妙華光明地中略開一毛頭許，如法品解觀法門千三昧品說。

「若佛子！菩提薩埵體性地中，爾真焰俗，不斷不常，即生即住即滅，一世一時一有，種異異現異故。因緣中道非一非二、非善非惡、非凡非佛故。佛界凡界一一，是名為世諦。其智道觀無一無二，玄道定品，所謂說佛心行初覺定因，信覺、思覺、靜覺、上覺、念覺、慧覺、觀覺、猗覺、樂覺、捨覺，是品品方便道，心心入定果。是人住定中，焰焰見法行空。若起念定，入生心定，生愛順道，道法化生，名法樂忍、住忍、證忍、寂滅忍。故諸佛於入光光華三昧中，現無量佛，以手摩頂一音說法，百千起發而不出定，住定味樂定、著定貪定、一劫千劫中住定。見佛蓮花座說百法門，是人供養聽法，一劫住定。時諸佛光中摩頂，發起定品出相進相，去向相故。不沒不退、不墮不住，頂三昧法上樂忍，永盡無餘。即入一切佛土修行無量功德品，行行皆光明，入善權方便，化教一切眾生，能使得見佛體性常樂我淨。是人生住是地中行化法門，漸漸深妙華觀智入體性中道，一切法門品滿足，猶如金剛。上日月道品已明斯義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！菩提薩埵體性地中，爾真焰俗，不斷不常，即生即住即滅，一世一時一有，種異異現異故。因緣中道非一非二、非善非惡、非凡非佛故。佛界凡界一一，是名為世諦。其智道觀無一無二，玄道定品，所謂說佛心行初覺定因，信覺、思覺、靜覺、上覺、念覺、慧覺、觀覺、猗覺、樂覺、捨覺，是品品方便道，心心入定果。是人住定中，焰焰見法行空。若起念定，入生心定，生愛順道，道法化生，名法樂忍、住忍、證忍、寂滅忍。故諸佛於入光光華三昧中，現無量佛，以手摩頂一音說法，百千起發而不出定，住定味樂定、著定貪定、一劫千劫中住定。見佛蓮花座說百法門，是人供養聽法，一劫住定。時諸佛光中摩頂，發起定品出相進相，去向相故。不沒不退、不墮不住，頂三昧法上樂忍，永盡無餘。即入一切佛土修行無量功德品，行行皆光明，入善權方便，化教一切眾生，能使得見佛體性常樂我淨。是人生住是地中行化法門，漸漸深妙華觀智入體性中道，一切法門品滿足，猶如金剛。上日月道品已明斯義。

「若佛子！菩提薩埵慧照體性地，法有十種力生品，起一切功德行。以一慧方便知善惡二業別行處力品、善作惡作業智力品、一切欲求願六道生生果欲力品、六道性分別不同性力品、一切善惡根一一不同根力品、邪定正定不定是名定力品、一切因果乘是因乘是果至果處乘因道是道力品、五眼知一切法見一切受生故天眼力品、百劫事一一知宿世力品、於一切生煩惱滅一切受無明滅解脫力品，是十力品智。知自修因果，亦知一切眾生因果分別，而身心口別用。以淨國土為惡國土、以惡國土為妙樂土，能轉善作惡、轉惡作善，色為非色、非色為色，以男為女、以女為男，以六道為非六道、非六道為六道，乃至地水火風非地水火風。是人爾時以大方便力，從一切眾生而見不可思議、下地所不能知覺舉足下足事。是人大明智，漸漸進分分智，光光無量無量，不可說不可說法門現在前行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！菩提薩埵慧照體性地，法有十種力生品，起一切功德行。以一慧方便知善惡二業別行處力品、善作惡作業智力品、一切欲求願六道生生果欲力品、六道性分別不同性力品、一切善惡根一一不同根力品、邪定正定不定是名定力品、一切因果乘是因乘是果至果處乘因道是道力品、五眼知一切法見一切受生故天眼力品、百劫事一一知宿世力品、於一切生煩惱滅一切受無明滅解脫力品，是十力品智。知自修因果，亦知一切眾生因果分別，而身心口別用。以淨國土為惡國土、以惡國土為妙樂土，能轉善作惡、轉惡作善，色為非色、非色為色，以男為女、以女為男，以六道為非六道、非六道為六道，乃至地水火風非地水火風。是人爾時以大方便力，從一切眾生而見不可思議、下地所不能知覺舉足下足事。是人大明智，漸漸進分分智，光光無量無量，不可說不可說法門現在前行。

「若佛子！菩提薩埵體性華光地，能於一切世界中，十神通明智品，以示一切眾生種種變化。以天眼明智知三世國土中微塵等一切色，分分成六道眾生身，一一身微塵細色成大色分分知。以天耳智知十方三世六道眾生苦樂音聲、非非音、非非聲、一切法聲。以天身智知一切色、色非色、非男非女形。於一念中遍十方三世國土劫量大小國土中微塵身，以天他心智知三世眾生心中所行，十方六道中一切眾生心心所念苦樂善惡等事。以天人智知十方三世國土中一切眾生宿世苦樂受命，一一知命續百劫。以天解脫智知十方三世眾生解脫，斷除一切煩惱若多若少，從一地乃至十地滅滅皆盡。以天定心智知十方三世國土中眾生心，定、不定、非定非不定、起定方法，有所攝受三昧百三昧。以天覺智知一切眾生已成佛未成佛，乃至一切六道人心心，亦知十方佛心中所說法。以天念智知百劫千劫大小劫中，一切眾生受命命久近。以天願智知一切眾生賢聖十地，三十心中一一行願，若求苦樂、若法非法，一切求十願百千大願品具足。是人住地中十神通明中，現無量身心口分別用。說地功德，百千萬劫不可窮盡。而爾所釋迦略開神通明品，如觀十二因緣品中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！菩提薩埵體性華光地，能於一切世界中，十神通明智品，以示一切眾生種種變化。以天眼明智知三世國土中微塵等一切色，分分成六道眾生身，一一身微塵細色成大色分分知。以天耳智知十方三世六道眾生苦樂音聲、非非音、非非聲、一切法聲。以天身智知一切色、色非色、非男非女形。於一念中遍十方三世國土劫量大小國土中微塵身，以天他心智知三世眾生心中所行，十方六道中一切眾生心心所念苦樂善惡等事。以天人智知十方三世國土中一切眾生宿世苦樂受命，一一知命續百劫。以天解脫智知十方三世眾生解脫，斷除一切煩惱若多若少，從一地乃至十地滅滅皆盡。以天定心智知十方三世國土中眾生心，定、不定、非定非不定、起定方法，有所攝受三昧百三昧。以天覺智知一切眾生已成佛未成佛，乃至一切六道人心心，亦知十方佛心中所說法。以天念智知百劫千劫大小劫中，一切眾生受命命久近。以天願智知一切眾生賢聖十地，三十心中一一行願，若求苦樂、若法非法，一切求十願百千大願品具足。是人住地中十神通明中，現無量身心口分別用。說地功德，百千萬劫不可窮盡。而爾所釋迦略開神通明品，如觀十二因緣品中說。

「若佛子！菩提薩埵滿足體性地，入是法中十八聖人智品，下地所不共。所謂身無漏過、口無語罪、念無失念。離八法，一切法中捨，常在三昧。是入地六品具足，復從是智生六足智。三界結習畢竟不受，故欲具足。一切功德一切法門所求滿，故進心足。一切法事一切劫事一切眾生事，以一心中一時知，故念心足。是二諦相，六道眾生一切法，故智慧足。知十發趣人乃至一切佛，無結無習，故解脫足。見一切眾生知他人自我弟子無漏，無諸煩習故，以智知他身，解脫足。是人入六滿足明智中便起智，身隨六道眾生心行口辯說無量法門品，示一切眾生故。隨一切眾生心行，常入三昧，而十方大地動、虛空化華，故能令眾生心行。以大明具足，見過去一切劫中佛出世，亦是示一切眾生心。以無著智見現十方一切國土中一切佛，一切眾生心心所行。以神通智，見未來中一切劫一切佛出世，一切眾生從是佛受道聽法故。住是十八聖人中心心三昧，觀三界微塵等色是我故身，一切眾生是我父母，而今入是地中，一切功德、一切神光、一切佛所行法，乃至八地九地中一切法門品，我皆已入，故於一切佛國土中示現作佛、成道、轉法輪、示入滅度，轉化他方過去來今一切國土中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！菩提薩埵滿足體性地，入是法中十八聖人智品，下地所不共。所謂身無漏過、口無語罪、念無失念。離八法，一切法中捨，常在三昧。是入地六品具足，復從是智生六足智。三界結習畢竟不受，故欲具足。一切功德一切法門所求滿，故進心足。一切法事一切劫事一切眾生事，以一心中一時知，故念心足。是二諦相，六道眾生一切法，故智慧足。知十發趣人乃至一切佛，無結無習，故解脫足。見一切眾生知他人自我弟子無漏，無諸煩習故，以智知他身，解脫足。是人入六滿足明智中便起智，身隨六道眾生心行口辯說無量法門品，示一切眾生故。隨一切眾生心行，常入三昧，而十方大地動、虛空化華，故能令眾生心行。以大明具足，見過去一切劫中佛出世，亦是示一切眾生心。以無著智見現十方一切國土中一切佛，一切眾生心心所行。以神通智，見未來中一切劫一切佛出世，一切眾生從是佛受道聽法故。住是十八聖人中心心三昧，觀三界微塵等色是我故身，一切眾生是我父母，而今入是地中，一切功德、一切神光、一切佛所行法，乃至八地九地中一切法門品，我皆已入，故於一切佛國土中示現作佛、成道、轉法輪、示入滅度，轉化他方過去來今一切國土中。

「若佛子！菩提薩埵佛吼體性地，入法王位三昧，其智如佛，佛吼三昧故。十品大明定門常現在前，華光音入心三昧。其空慧者，謂內空慧門、外空慧門，有為空慧門、無為空慧門，性空慧門，無始空慧門，第一義空慧門，空空慧門，空空復空慧門，空空復空空慧門。如是十空門，下地所不知。虛空平等地，不可說不可說。神通道智，以一念智知一切法分分別異，而入無量佛國土中，一一佛前諮受法，轉法度與一切眾生。而以法藥施一切眾生，為大法師、為大導師，破壞四魔，法身化化入佛界，是諸佛數。是諸九地、十地數中。長養法身，百千陀羅尼門、百千三昧門、百千金剛門、百千神通門、百千解脫門，如是百千虛空平等門中而大自在，一念一時行。劫說非劫、非劫說劫，非道說道、道說非道，非六道眾生說六道眾生、六道眾生說非六道眾生，非佛說佛、佛說非佛。而入出諸佛體性三昧中，反照順照逆照，前照後照、因照果照、空照有照、第一中道義諦照。是智唯八地所證，下地所不及。不動不到、不出不入、不生不滅。是地法門品，無量無量，不可說不可說，今以略開地中百千分一毛頭許事。羅漢品中已明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！菩提薩埵佛吼體性地，入法王位三昧，其智如佛，佛吼三昧故。十品大明定門常現在前，華光音入心三昧。其空慧者，謂內空慧門、外空慧門，有為空慧門、無為空慧門，性空慧門，無始空慧門，第一義空慧門，空空慧門，空空復空慧門，空空復空空慧門。如是十空門，下地所不知。虛空平等地，不可說不可說。神通道智，以一念智知一切法分分別異，而入無量佛國土中，一一佛前諮受法，轉法度與一切眾生。而以法藥施一切眾生，為大法師、為大導師，破壞四魔，法身化化入佛界，是諸佛數。是諸九地、十地數中。長養法身，百千陀羅尼門、百千三昧門、百千金剛門、百千神通門、百千解脫門，如是百千虛空平等門中而大自在，一念一時行。劫說非劫、非劫說劫，非道說道、道說非道，非六道眾生說六道眾生、六道眾生說非六道眾生，非佛說佛、佛說非佛。而入出諸佛體性三昧中，反照順照逆照，前照後照、因照果照、空照有照、第一中道義諦照。是智唯八地所證，下地所不及。不動不到、不出不入、不生不滅。是地法門品，無量無量，不可說不可說，今以略開地中百千分一毛頭許事。羅漢品中已明。

「若佛子！菩提薩埵佛花嚴體性地，以佛威儀，如來三昧自在王王定出入無時，於十方三千世界中百億日月百億四天下，一時成佛、轉法輪乃至滅度。一切佛事以一心中一時示現一切眾生，一切色身八十種好三十二相自在，樂虛空同。無量大悲，光明相好莊嚴，非天非人非六道。一切法外而常行六道，現無量身、無量口、無量意，說無量法門，而能轉魔界入佛界、佛界入魔界，復轉一切見入佛見、佛見入一切見，佛性入眾生性、眾生性入佛性。其地光光光照、慧慧照、明焰明焰，無畏、無量、十力、十八不共法、解脫涅槃無為一道清淨。而以一切眾生作父母兄弟，為其說法盡一切劫得道果。又現一切國土，為一切眾生相視如父如母，天魔外道相視如父母。住是地中，從生死際起至金剛際，以一念心中現如是事，而能轉入無量眾生界。如是無量，略說如海一渧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！菩提薩埵佛花嚴體性地，以佛威儀，如來三昧自在王王定出入無時，於十方三千世界中百億日月百億四天下，一時成佛、轉法輪乃至滅度。一切佛事以一心中一時示現一切眾生，一切色身八十種好三十二相自在，樂虛空同。無量大悲，光明相好莊嚴，非天非人非六道。一切法外而常行六道，現無量身、無量口、無量意，說無量法門，而能轉魔界入佛界、佛界入魔界，復轉一切見入佛見、佛見入一切見，佛性入眾生性、眾生性入佛性。其地光光光照、慧慧照、明焰明焰，無畏、無量、十力、十八不共法、解脫涅槃無為一道清淨。而以一切眾生作父母兄弟，為其說法盡一切劫得道果。又現一切國土，為一切眾生相視如父如母，天魔外道相視如父母。住是地中，從生死際起至金剛際，以一念心中現如是事，而能轉入無量眾生界。如是無量，略說如海一渧。

「若佛子！菩提薩埵入佛界體性地，其大慧空，空復空空復空，如虛空性。平等智有如來性，十功德品具足，空同一相體性無為，神虛體一法同法性，故名如來。應順四諦二諦，盡生死輪際，法養法身無二，是名應供。遍覆一切世界中一切事，正智聖解脫智，知一切法有無一切眾生根故，是正遍知。明明修行佛果時足故，是明行足。善逝三世佛法，法同先佛去佛，去時善善、來時善善，是名善逝。是人行是上德，入世間中教化眾生，使眾生解脫一切結縛，故名世間解脫。是人一切法上入佛威神，儀形如佛大士行處，為世間解脫，名無上士。調順一切眾生，名為丈夫。於天人中教化一切眾生，諮受法言故，是天人師。妙本無二、佛性玄覺，常常大滿，一切眾生禮拜故、尊敬故，是佛世尊。一切人諮受奉教故，是佛地。是地中一切聖人之所入處故，名佛界地。爾時坐寶蓮花上，一切與授記歡喜。法身手摩其頂，同見同學菩薩異口同音讚歎無二。又有百千億世界中一切佛、一切菩薩一時雲集，請轉不可說法輪、虛空藏化導法門。是地有不可說奇妙法門品，奇妙三明、三昧門、陀羅尼門，非下地凡夫心識所知，唯佛佛無量身口心意可盡其原。如光音天品中說十無畏與佛道同。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛子！菩提薩埵入佛界體性地，其大慧空，空復空空復空，如虛空性。平等智有如來性，十功德品具足，空同一相體性無為，神虛體一法同法性，故名如來。應順四諦二諦，盡生死輪際，法養法身無二，是名應供。遍覆一切世界中一切事，正智聖解脫智，知一切法有無一切眾生根故，是正遍知。明明修行佛果時足故，是明行足。善逝三世佛法，法同先佛去佛，去時善善、來時善善，是名善逝。是人行是上德，入世間中教化眾生，使眾生解脫一切結縛，故名世間解脫。是人一切法上入佛威神，儀形如佛大士行處，為世間解脫，名無上士。調順一切眾生，名為丈夫。於天人中教化一切眾生，諮受法言故，是天人師。妙本無二、佛性玄覺，常常大滿，一切眾生禮拜故、尊敬故，是佛世尊。一切人諮受奉教故，是佛地。是地中一切聖人之所入處故，名佛界地。爾時坐寶蓮花上，一切與授記歡喜。法身手摩其頂，同見同學菩薩異口同音讚歎無二。又有百千億世界中一切佛、一切菩薩一時雲集，請轉不可說法輪、虛空藏化導法門。是地有不可說奇妙法門品，奇妙三明、三昧門、陀羅尼門，非下地凡夫心識所知，唯佛佛無量身口心意可盡其原。如光音天品中說十無畏與佛道同。」