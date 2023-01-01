佛說目連問戒律中五百輕重事經

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說目連問戒律中五百輕重事經卷上

失譯人名今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附東晉錄

五篇事品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五篇事品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。是時目連從坐而起，白佛言：「世尊！我今欲有所問。惟願世尊為我演說。」佛言：「善哉！汝所問者，能大利益無量眾生，恣汝所問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。是時目連從坐而起，白佛言：「世尊！我今欲有所問。惟願世尊為我演說。」佛言：「善哉！汝所問者，能大利益無量眾生，恣汝所問。」

目連白佛言：「世尊！末世比丘，輕慢佛語犯眾學戒，雜用三寶物，當墮何處？」爾時佛告目連：「諦聽諦聽，當為汝說。若比丘，無慚愧，輕慢佛語犯眾學戒，如四天王壽五百歲墮泥犁中，於人間數九百千歲。犯波羅提提舍尼，如三十三天壽千歲墮泥犁中，於人間數三億六十千歲。犯波夜提，如夜摩天壽二千歲墮泥犁中，於人間數二十億千歲。犯偷蘭遮，如兜率天壽四千歲墮泥犁中，於人間數五十億六十千歲。犯僧伽婆尸沙，如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中，於人間數二百三十億四十千歲。犯波羅夷，如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中，於人間數五百二十一億六十千歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛言：「世尊！末世比丘，輕慢佛語犯眾學戒，雜用三寶物，當墮何處？」爾時佛告目連：「諦聽諦聽，當為汝說。若比丘，無慚愧，輕慢佛語犯眾學戒，如四天王壽五百歲墮泥犁中，於人間數九百千歲。犯波羅提提舍尼，如三十三天壽千歲墮泥犁中，於人間數三億六十千歲。犯波夜提，如夜摩天壽二千歲墮泥犁中，於人間數二十億千歲。犯偷蘭遮，如兜率天壽四千歲墮泥犁中，於人間數五十億六十千歲。犯僧伽婆尸沙，如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中，於人間數二百三十億四十千歲。犯波羅夷，如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中，於人間數五百二十一億六十千歲。」

問佛事品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問佛事品第二

問：「佛物先在一處，有比丘齎至餘處作佛事。犯何事？」答：「犯棄。一切佛物都不得移動。若有事難眾僧盡去，當白眾。若眾聽，得齎至餘處，無罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「佛物先在一處，有比丘齎至餘處作佛事。犯何事？」答：「犯棄。一切佛物都不得移動。若有事難眾僧盡去，當白眾。若眾聽，得齎至餘處，無罪。」

問：「佛物得買供養具不？」答：「得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「佛物得買供養具不？」答：「得。」

問：「佛物造堂與直，可賃不？」答：「一切佛物得買，不得賃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「佛物造堂與直，可賃不？」答：「一切佛物得買，不得賃。」

問：「比丘作佛事，得佛奴牛驢馬。得借使不？」答：「若知本是佛物，不得。不知得，以非法得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘作佛事，得佛奴牛驢馬。得借使不？」答：「若知本是佛物，不得。不知得，以非法得故。」

問：「僧地起塔，用佛物作籬，籬裏可住不？」答：「若知而故入犯墮，不知不犯。若知故住，過三諫犯決斷，過四諫轉犯重。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「僧地起塔，用佛物作籬，籬裏可住不？」答：「若知而故入犯墮，不知不犯。若知故住，過三諫犯決斷，過四諫轉犯重。」

問：「先佛堂壞，主人更出私財作堂，用故財施比丘。比丘可取不？」答言：「不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「先佛堂壞，主人更出私財作堂，用故財施比丘。比丘可取不？」答言：「不得。」

問：「僧地，佛物用作都籬，籬裏先有井果菜，可食不？」答：「不得。若是檀越物作佛事，先要以果并菜施僧，得食。不要，不得食。若買，五倍價。若知不買而食，計錢多少犯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「僧地，佛物用作都籬，籬裏先有井果菜，可食不？」答：「不得。若是檀越物作佛事，先要以果并菜施僧，得食。不要，不得食。若買，五倍價。若知不買而食，計錢多少犯罪。」

問：「欠負佛物，物云何償？」答：「直償本物。以佛不出入，故不加償。雖爾，故入地獄。昔佛泥洹後，一比丘精進聰明。有一婆羅門見比丘精進聰明，持女施比丘，作比丘尼。比丘即受。其女姝好，比丘後生染意作不淨行，共生活用佛法僧物，各一千萬錢用衣食。而此比丘極聰明，能說法使人得四道果。自惟罪深重，便欲償之。即詣沙佉國乞，大得錢物，還欲償之。道路山中為七步蛇所螫，比丘知七步當死，六步裏便向弟子言：『何處償物？』遣還本國言：『汝償物已還，我住此待汝。』弟子償物訖還報之，即起七步便死，墮阿鼻地獄中。初入溫煖未至大熱，謂是溫室，便舉大聲經唄呪願。獄中諸罪人鬼，聞經唄者數千人得度。獄卒大瞋，便舉鐵扠打之。即命終，生三十三天。以此驗之，佛法僧物不可不償。雖復受罪，故得時出矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「欠負佛物，物云何償？」答：「直償本物。以佛不出入，故不加償。雖爾，故入地獄。昔佛泥洹後，一比丘精進聰明。有一婆羅門見比丘精進聰明，持女施比丘，作比丘尼。比丘即受。其女姝好，比丘後生染意作不淨行，共生活用佛法僧物，各一千萬錢用衣食。而此比丘極聰明，能說法使人得四道果。自惟罪深重，便欲償之。即詣沙佉國乞，大得錢物，還欲償之。道路山中為七步蛇所螫，比丘知七步當死，六步裏便向弟子言：『何處償物？』遣還本國言：『汝償物已還，我住此待汝。』弟子償物訖還報之，即起七步便死，墮阿鼻地獄中。初入溫煖未至大熱，謂是溫室，便舉大聲經唄呪願。獄中諸罪人鬼，聞經唄者數千人得度。獄卒大瞋，便舉鐵扠打之。即命終，生三十三天。以此驗之，佛法僧物不可不償。雖復受罪，故得時出矣。」

問：「佛塔上掃得土，棄之有罪不？」答：「得棄，不得餘用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「佛塔上掃得土，棄之有罪不？」答：「得棄，不得餘用。」

問：「佛物出與人，取子息用，犯罪不？」答：「與佛物同，體俱犯重。出入合子與佛，由故無福，以壞法身而為形故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「佛物出與人，取子息用，犯罪不？」答：「與佛物同，體俱犯重。出入合子與佛，由故無福，以壞法身而為形故。」

問：「佛圖主遣佛奴小兒給比丘，可使不？」答：「不得使，以是佛物故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「佛圖主遣佛奴小兒給比丘，可使不？」答：「不得使，以是佛物故。」

問：「比丘要與佛作，得食佛食不？」答：「不得。比丘無客作之理，何況取佛物衣食用耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘要與佛作，得食佛食不？」答：「不得。比丘無客作之理，何況取佛物衣食用耶！」

問：「白衣與佛作，得佛物，用此物作食請僧。僧得食不？」答：「不得食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「白衣與佛作，得佛物，用此物作食請僧。僧得食不？」答：「不得食。」

問：「佛事法事得捉金銀錢不？」答：「不得捉，犯捨墮罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「佛事法事得捉金銀錢不？」答：「不得捉，犯捨墮罪。」

問：「人施牛驢馬奴，造佛事法事。可受不？」答：「得受使用，但不得賣。弓刀軍器，一不得受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「人施牛驢馬奴，造佛事法事。可受不？」答：「得受使用，但不得賣。弓刀軍器，一不得受。」

問：「人施佛屋宅，未用，可寄住不？」答：「不得。便是佛物。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「人施佛屋宅，未用，可寄住不？」答：「不得。便是佛物。」

問：「續佛光明，晝可滅不？」答：「不得。若滅犯墮。雖云佛無明闇，施者得福故。滅有罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「續佛光明，晝可滅不？」答：「不得。若滅犯墮。雖云佛無明闇，施者得福故。滅有罪。」

問：「非佛屋，佛像在中，可在前食臥不？」答：「得。若佛在世，猶於前食臥，況像不得？但臥須障。若有燈光明，不得足光中過住。若自有燈，得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「非佛屋，佛像在中，可在前食臥不？」答：「得。若佛在世，猶於前食臥，況像不得？但臥須障。若有燈光明，不得足光中過住。若自有燈，得。」

問：「上佛圖佛塔佛牆遠望，犯何等事？」答：「不知不犯。若必急難事上，亦不犯。知而上犯捨墮，過三諫犯決斷，過四諫故上犯棄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「上佛圖佛塔佛牆遠望，犯何等事？」答：「不知不犯。若必急難事上，亦不犯。知而上犯捨墮，過三諫犯決斷，過四諫故上犯棄。」

問：「指物造佛經，更得他物，不用前物得爾不？」答：「不得。以許便是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「指物造佛經，更得他物，不用前物得爾不？」答：「不得。以許便是。」

問：「得買佛上繒作衣不？」答：「不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「得買佛上繒作衣不？」答：「不得。」

問：「形相佛像，犯何事？」答：「一切佛像，不問好惡不得形相。其罪甚重，必不可為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「形相佛像，犯何事？」答：「一切佛像，不問好惡不得形相。其罪甚重，必不可為。」

問：「人作佛像，鼻不作孔。後人得作不？」答：「不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「人作佛像，鼻不作孔。後人得作不？」答：「不得。」

問：「佛牆得持物倚不？」答：「不得。犯捨墮。昔有一比丘入寺禮佛。有婆羅門知相，相比丘有天子相，便語比丘：『我有一女嫁與比丘。』比丘言：『須我禮佛還。』比丘便持錫杖倚佛圖牆，入寺禮佛已還出。婆羅門便不復與語。比丘問：『故與我女不？』婆羅門言：『不與。』婆羅門言：『向見比丘有貴相故與，今無復此相，是故不與。所以爾者，消其功德故。』以是佛牆及塔壁，不可持物倚，既犯戒又消其無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「佛牆得持物倚不？」答：「不得。犯捨墮。昔有一比丘入寺禮佛。有婆羅門知相，相比丘有天子相，便語比丘：『我有一女嫁與比丘。』比丘言：『須我禮佛還。』比丘便持錫杖倚佛圖牆，入寺禮佛已還出。婆羅門便不復與語。比丘問：『故與我女不？』婆羅門言：『不與。』婆羅門言：『向見比丘有貴相故與，今無復此相，是故不與。所以爾者，消其功德故。』以是佛牆及塔壁，不可持物倚，既犯戒又消其無量功德。」

問：「佛物，得作天人世人畜生像不？」答：「佛邊得作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「佛物，得作天人世人畜生像不？」答：「佛邊得作。」

問：「比丘度人，不知本末後度，知是佛奴而不發遣。犯何事？」答：「知而度犯重。若先不知，知便發遣。若不發遣，犯重。」問：「其人是大道不？」答：「非。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘度人，不知本末後度，知是佛奴而不發遣。犯何事？」答：「知而度犯重。若先不知，知便發遣。若不發遣，犯重。」問：「其人是大道不？」答：「非。」

問：「自有私財，顧比丘作佛像。作者得取物不？」答：「不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「自有私財，顧比丘作佛像。作者得取物不？」答：「不得。」

問：「先上佛旛，得取用作佛事不？」答：「佛事得用。檀越不聽，不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「先上佛旛，得取用作佛事不？」答：「佛事得用。檀越不聽，不得。」

問：「得通禮過去七佛不？」答：「得。以法身同故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「得通禮過去七佛不？」答：「得。以法身同故。」

問：「若人先許佛三會，然後作一會、或三行香、三布施。得了不？」答言：「不得。自違言有罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「若人先許佛三會，然後作一會、或三行香、三布施。得了不？」答言：「不得。自違言有罪。」

問：「比丘犯決斷，得佛地中懺悔不？」答：「不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘犯決斷，得佛地中懺悔不？」答：「不得。」

問：「久遠故寺，都無垣障，不知佛地遠近。若欲作者，云何得知齊畔？」答：「不知當以意作齊畔，以不知故增損無罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「久遠故寺，都無垣障，不知佛地遠近。若欲作者，云何得知齊畔？」答：「不知當以意作齊畔，以不知故增損無罪。」

問：「佛物作鬼子母屋及作像，有罪不？」答：「同以佛物施人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「佛物作鬼子母屋及作像，有罪不？」答：「同以佛物施人。」

問：「佛塔前得禮比丘不？」答：「不得，犯捨墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「佛塔前得禮比丘不？」答：「不得，犯捨墮。」

問：「比丘賣佛像有何罪？」答：「同賣父母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘賣佛像有何罪？」答：「同賣父母。」

問：「比丘自手斷樹掘地，作佛塔寺及造形像。有福不？」答：「尚不免地獄受大罪苦，有何福耶？以故犯戒故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘自手斷樹掘地，作佛塔寺及造形像。有福不？」答：「尚不免地獄受大罪苦，有何福耶？以故犯戒故。」

問法事品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問法事品第三

問：「高座說法，前人著俗服，可與說法不？」答：「聽法、說者二俱犯眾多過，三諫不改犯突吉羅，復過三諫犯墮，復過三諫犯決斷，復過三諫至棄。若使不諫，經三說戒，轉增。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「高座說法，前人著俗服，可與說法不？」答：「聽法、說者二俱犯眾多過，三諫不改犯突吉羅，復過三諫犯墮，復過三諫犯決斷，復過三諫至棄。若使不諫，經三說戒，轉增。」

問：「為說法者如法，餘聽者不如法。得說不？」答：「同上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「為說法者如法，餘聽者不如法。得說不？」答：「同上。」

問：「請人說法，先高座上有帳蓋，是供養佛物，得於下坐不？」答：「都不知不犯，知不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「請人說法，先高座上有帳蓋，是供養佛物，得於下坐不？」答：「都不知不犯，知不得。」

問：「僧坐先寄佛在上，後可於上坐說法不？」答：「佛坐得，先是僧坐不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「僧坐先寄佛在上，後可於上坐說法不？」答：「佛坐得，先是僧坐不得。」

問：「若人請比丘讀經及說法。施物得受不？」答：「若有希望心受犯捨墮，若無貪心受不犯。若無衣鉢受不犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「若人請比丘讀經及說法。施物得受不？」答：「若有希望心受犯捨墮，若無貪心受不犯。若無衣鉢受不犯。」

問：「僧中說法，高座上得備机捉塵毛尾不？」答：「病得備机。捉塵毛尾犯墮，非毛得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「僧中說法，高座上得備机捉塵毛尾不？」答：「病得備机。捉塵毛尾犯墮，非毛得。」

問：「祕經及戒律，有事不？」答：「犯捨墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「祕經及戒律，有事不？」答：「犯捨墮。」

問：「師具著俗服，向說法，得禮不？」答：「得。不病，不得為說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「師具著俗服，向說法，得禮不？」答：「得。不病，不得為說法。」

問：「白衣頭上有帽，得為說法不？」答：「除有病必須覆頭，餘悉不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「白衣頭上有帽，得為說法不？」答：「除有病必須覆頭，餘悉不得。」

問：「經上有塵土草穢，得吹去不？」答：「不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「經上有塵土草穢，得吹去不？」答：「不得。」

問：「比丘得書經取物不？」答：「不得。取捨犯墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘得書經取物不？」答：「不得。取捨犯墮。」

問：「經上有飯食，犯何事？」答：「有慢意故為，犯決斷。不慢意，犯墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「經上有飯食，犯何事？」答：「有慢意故為，犯決斷。不慢意，犯墮。」

問：「戒律不用流落，可燒不？」答：「不得。不知有罪，燒捨墮。若知燒有罪，故燒犯決斷。與方便破僧同，亦如燒父母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「戒律不用流落，可燒不？」答：「不得。不知有罪，燒捨墮。若知燒有罪，故燒犯決斷。與方便破僧同，亦如燒父母。」

結界法品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結界法品第四

問：「結界為云何？」答：「結界法。若山澤無人處隨意遠近，若在城邑聚落不得遠結，亦不得夜結。結時要須比丘在四角頭立，不得使外人入，外人入則界不成。先結界場，僧家白衣奴子盡著界場上，然後視度四方。結界時除四處：一者聚落；二者聚落外俗人田地常作事處；三者若有阿練、若獨處山澤，恐說戒羯磨時有種種事難不得來，白眾求別結小界，眾若聽可，彼無五人眾，當遣僧與結別界，此謂阿練若坐處；四者受戒場，先結界文均除，結戒場，除是結界以是其事，或先結大界、後結戒場，於中受戒。如界公所云，恐無所獲。然云不知，同於取別顯通，此路可有僥倖。其人云，若有病比丘，不能得往僧中，求索別一屋中結界，僧亦應聽，先解大界，與結別界訖，然後結大界，一切比丘不持衣，夜中得入中。有一住處有界，一比丘亦可打揵槌廣說戒，先向四方僧懺悔，然後說，亦可三語。三語者，謂三說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「結界為云何？」答：「結界法。若山澤無人處隨意遠近，若在城邑聚落不得遠結，亦不得夜結。結時要須比丘在四角頭立，不得使外人入，外人入則界不成。先結界場，僧家白衣奴子盡著界場上，然後視度四方。結界時除四處：一者聚落；二者聚落外俗人田地常作事處；三者若有阿練、若獨處山澤，恐說戒羯磨時有種種事難不得來，白眾求別結小界，眾若聽可，彼無五人眾，當遣僧與結別界，此謂阿練若坐處；四者受戒場，先結界文均除，結戒場，除是結界以是其事，或先結大界、後結戒場，於中受戒。如界公所云，恐無所獲。然云不知，同於取別顯通，此路可有僥倖。其人云，若有病比丘，不能得往僧中，求索別一屋中結界，僧亦應聽，先解大界，與結別界訖，然後結大界，一切比丘不持衣，夜中得入中。有一住處有界，一比丘亦可打揵槌廣說戒，先向四方僧懺悔，然後說，亦可三語。三語者，謂三說。」

問：「結界得通佛地結不？」答：「不得於中受戒。若先不知法，已受得戒。師僧若知，故違有罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「結界得通佛地結不？」答：「不得於中受戒。若先不知法，已受得戒。師僧若知，故違有罪。」

問：「行船船上得結界不？」答：「得。若有沙彌白衣，驅著岸上，然後結界。若不驅出，當障隔著一處，然後結界。結界後，比丘夜不持衣不得入中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「行船船上得結界不？」答：「得。若有沙彌白衣，驅著岸上，然後結界。若不驅出，當障隔著一處，然後結界。結界後，比丘夜不持衣不得入中。」

問：「大僧盡行，唯有沙彌在界。為得不？」答：「但有一清信士，界便不壞，況沙彌！盡無一宿界壞，若僧盡去不還，亦不須解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「大僧盡行，唯有沙彌在界。為得不？」答：「但有一清信士，界便不壞，況沙彌！盡無一宿界壞，若僧盡去不還，亦不須解。」

問：「賊來界裏殺比丘，界壞不？」答：「不壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「賊來界裏殺比丘，界壞不？」答：「不壞。」

問：「一人三四人行道，或在白衣家，得結界不？」答：「不得。五人以上得結界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「一人三四人行道，或在白衣家，得結界不？」答：「不得。五人以上得結界。」

問：「結界得通流水池水結不？」答：「一切亭水盡得。分流不得，以不知齊畔故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「結界得通流水池水結不？」答：「一切亭水盡得。分流不得，以不知齊畔故。」

問：「結界後不打揵槌，界壞不？」答：「不壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「結界後不打揵槌，界壞不？」答：「不壞。」

問：「結界得通王路結界不？」答：「得。當結界時，遣人兩頭斷行人，然後結界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「結界得通王路結界不？」答：「得。當結界時，遣人兩頭斷行人，然後結界。」

問：「無主地可得結界不？」答：「得。便如欝單越法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「無主地可得結界不？」答：「得。便如欝單越法。」

問：「先結界，後有大水、或掘坑長十五步、或復於中行欲，此界壞不？」答：「盡不壞。其人云，假使掘大坑深廣一由旬，界猶不壞，況小小坑耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「先結界，後有大水、或掘坑長十五步、或復於中行欲，此界壞不？」答：「盡不壞。其人云，假使掘大坑深廣一由旬，界猶不壞，況小小坑耶！」

問：「比丘得比丘尼界裏宿不？」答：「得。亦不得失衣，但不得入其房內耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘得比丘尼界裏宿不？」答：「得。亦不得失衣，但不得入其房內耳。」

問：「僧結界竟，後來僧共住，不持衣，失衣不？」答：「不失。當結時已通三世僧故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「僧結界竟，後來僧共住，不持衣，失衣不？」答：「不失。當結時已通三世僧故。」

問：「僧不盡集，得結界不？」答：「若有事囑授得，無事不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「僧不盡集，得結界不？」答：「若有事囑授得，無事不得。」

問：「一結界得幾時？」答：「不限年數。若施主要增地，更結耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「一結界得幾時？」答：「不限年數。若施主要增地，更結耳。」

問：「先僧結界不解而去，後來僧得於中結界不？」答：「得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「先僧結界不解而去，後來僧得於中結界不？」答：「得。」

問：「結戒場時要須集一切僧，為隨意多少？」答：「五人以上得。以無大界故，眾不集無犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「結戒場時要須集一切僧，為隨意多少？」答：「五人以上得。以無大界故，眾不集無犯。」

問：「結界場要須至場上，亦得遙結耶？」答：「要須至場上乃得結耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「結界場要須至場上，亦得遙結耶？」答：「要須至場上乃得結耳。」

問：「二眾結界，得互相叉結不？」答：「不得相叉，得共通結耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「二眾結界，得互相叉結不？」答：「不得相叉，得共通結耳。」

問：「一界裏得鳴二揵槌不？」答：「得。但不得二處說戒及以羯磨種種僧事，唯得燒香飯食而已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「一界裏得鳴二揵槌不？」答：「得。但不得二處說戒及以羯磨種種僧事，唯得燒香飯食而已。」

問：「大僧得與尼通結界不？」答：「得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「大僧得與尼通結界不？」答：「得。」

問歲坐事品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問歲坐事品第五

問：「夏中幾日得結坐？」答：「從四月十六日盡五月十五日，日日可結，此謂坐初。有事難不得結，或五三四日乃至一月盡，不失前坐，此名三十日結坐一日受歲。後坐人唯得一日結坐。過七月十五日，有事難日日可受歲，盡八月十五日，此名一日結坐三十日受歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「夏中幾日得結坐？」答：「從四月十六日盡五月十五日，日日可結，此謂坐初。有事難不得結，或五三四日乃至一月盡，不失前坐，此名三十日結坐一日受歲。後坐人唯得一日結坐。過七月十五日，有事難日日可受歲，盡八月十五日，此名一日結坐三十日受歲。」

問：「結坐受七日法，為坐初受、為臨行時受？」答：「若坐初受者好。坐初不受，亦可臨行時受。夫受七日法，行不滿七日還，後行不復更受。計滿七日，乃復更受。若慮忘，亦可日受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「結坐受七日法，為坐初受、為臨行時受？」答：「若坐初受者好。坐初不受，亦可臨行時受。夫受七日法，行不滿七日還，後行不復更受。計滿七日，乃復更受。若慮忘，亦可日受。」

問：「夏坐中，不受床坐房舍十二物，得坐不？」答：「不須受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「夏坐中，不受床坐房舍十二物，得坐不？」答：「不須受。」

問：「結坐而不坐，得歲不？」答：「若先不知坐法，受歲得。若知故違，不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「結坐而不坐，得歲不？」答：「若先不知坐法，受歲得。若知故違，不得。」

問：「都不結不坐，受歲得不？」答：「若先不知有結，不知有坐法，受臘得。有結，知便應向僧悔。若先知法，故違不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「都不結不坐，受歲得不？」答：「若先不知有結，不知有坐法，受臘得。有結，知便應向僧悔。若先知法，故違不得。」

問：「不結而坐，得歲不？」答：「同上事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「不結而坐，得歲不？」答：「同上事。」

問：「夏坐中得入流水池水浴不？」答：「界內盡得。若受七日，行過水亦得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「夏坐中得入流水池水浴不？」答：「界內盡得。若受七日，行過水亦得。」

問：「夏中犯決斷不悔，受歲得不？」答：「雖有罪，得歲。所以爾者，故是比丘故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「夏中犯決斷不悔，受歲得不？」答：「雖有罪，得歲。所以爾者，故是比丘故。」

問：「受歲不和合，得歲不？」答：「要先懺悔，然後受歲。若其人不悔，擯出得受。若不擯出，眾當三諫。過三諫不受犯決斷，過四諫犯重。若力能驅逼出界好。若其不出，當牢閉著一房中，然後受歲無苦，以其非復比丘故。若惡人多，眾所不敵，當避出界。若共受，不得歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「受歲不和合，得歲不？」答：「要先懺悔，然後受歲。若其人不悔，擯出得受。若不擯出，眾當三諫。過三諫不受犯決斷，過四諫犯重。若力能驅逼出界好。若其不出，當牢閉著一房中，然後受歲無苦，以其非復比丘故。若惡人多，眾所不敵，當避出界。若共受，不得歲。」

問：「夏坐中得為亡師造福不？」答：「得。但不得手自造事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「夏坐中得為亡師造福不？」答：「得。但不得手自造事。」

問：「夏中得捉扇拂不？」答：「一切毛不得捉。竹扇得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「夏中得捉扇拂不？」答：「一切毛不得捉。竹扇得。」

問：「後坐人得七月十五日受歲起去不？」答：「不得。若先不知已受，得歲。若知法故違，不得。若已和合僧就受籌而已，若後坐人受歲時，前坐人亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「後坐人得七月十五日受歲起去不？」答：「不得。若先不知已受，得歲。若知法故違，不得。若已和合僧就受籌而已，若後坐人受歲時，前坐人亦爾。」

問：「二人同臘，小者前坐、大者後坐。前坐者已受歲，後者未受。於一月中何者應大？」答：「先大故大，計本日故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「二人同臘，小者前坐、大者後坐。前坐者已受歲，後者未受。於一月中何者應大？」答：「先大故大，計本日故。」

問：「夏中不受七日法，暫小小出界，故得坐不？」答：「懺悔得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「夏中不受七日法，暫小小出界，故得坐不？」答：「懺悔得。」

問：「夏中一因緣得三受七日不？」答言：「得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「夏中一因緣得三受七日不？」答言：「得。」

問：「夏中不坐，或十人至十五人欲來寄住共受歲，得共住共受歲不？」答：「若及後坐當結，若不及後坐不得。此人若全不知有坐法，得容。若知有故違，不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「夏中不坐，或十人至十五人欲來寄住共受歲，得共住共受歲不？」答：「若及後坐當結，若不及後坐不得。此人若全不知有坐法，得容。若知有故違，不得。」

問：「夏中坐，若為三寶事、若疾病、種種眾難，得移坐不？」答：「得坐，當白眾中，受三十九日法。三十九日已有事便出界。三十九日法，三十九日滿得還。一若不得，亦可彼處受歲無犯。若坐初不受，臨行時亦得受。若坐已滿三十九日者，事便出界，不須復受。若不還，亦得於彼處受歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「夏中坐，若為三寶事、若疾病、種種眾難，得移坐不？」答：「得坐，當白眾中，受三十九日法。三十九日已有事便出界。三十九日法，三十九日滿得還。一若不得，亦可彼處受歲無犯。若坐初不受，臨行時亦得受。若坐已滿三十九日者，事便出界，不須復受。若不還，亦得於彼處受歲。」

問：「不結坐、或不受七日，已受臘，得不？」答：「不知法，已受，得臘、不得夏。若以夏，僧一諫取好。過三諫不取，犯戾語決斷懺。還取得，當取時白眾然可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「不結坐、或不受七日，已受臘，得不？」答：「不知法，已受，得臘、不得夏。若以夏，僧一諫取好。過三諫不取，犯戾語決斷懺。還取得，當取時白眾然可得。」

問：「比丘不受歲，犯何事？」答：「若一比丘不受歲，眾諫使受。一諫至三受好，若過三不受犯決斷，過四不受非沙門，以不肯受法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘不受歲，犯何事？」答：「若一比丘不受歲，眾諫使受。一諫至三受好，若過三不受犯決斷，過四不受非沙門，以不肯受法故。」

問：「夏坐新受戒人，日中後結坐，得歲不？」答：「得。唯後夜不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「夏坐新受戒人，日中後結坐，得歲不？」答：「得。唯後夜不得。」

問：「夏中坐忘，不受七日法一出行，得坐不？」答：「憶即悔得。一坐中不過二三悔，過二三悔不得歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「夏中坐忘，不受七日法一出行，得坐不？」答：「憶即悔得。一坐中不過二三悔，過二三悔不得歲。」

問：「受歲時若天雨，得屋下受歲不？」答：「得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「受歲時若天雨，得屋下受歲不？」答：「得。」

問：「既至某方結坐，有礙不達，得進遙結坐不？」答：「不得。正可到彼結後坐。若道路有僧住處，便應就坐住，二三日治房室，然後受三十九日去。若無僧住處，五人以上共結界坐，然後坐留一二人守界，滿三十九日乃得去。若後人不滿三十九日去者，前去人不知不失坐，後人失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「既至某方結坐，有礙不達，得進遙結坐不？」答：「不得。正可到彼結後坐。若道路有僧住處，便應就坐住，二三日治房室，然後受三十九日去。若無僧住處，五人以上共結界坐，然後坐留一二人守界，滿三十九日乃得去。若後人不滿三十九日去者，前去人不知不失坐，後人失。」

問：「一人至四人，得白衣家結坐不？」答：「不得。五人以上得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「一人至四人，得白衣家結坐不？」答：「不得。五人以上得。」

問：「一人靜處得結坐不？」答：「先有結界，二人以上得。一人以不得，無人共受坐故。無界盡不得。若欲別坐，當更請僧結界，坐然後得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「一人靜處得結坐不？」答：「先有結界，二人以上得。一人以不得，無人共受坐故。無界盡不得。若欲別坐，當更請僧結界，坐然後得。」

問：「比丘夏坐中，得受請他施，及受他寄物，或經十日至三月。得爾不？」答：「作不貪受，不限時節。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘夏坐中，得受請他施，及受他寄物，或經十日至三月。得爾不？」答：「作不貪受，不限時節。」

問：「夏坐中，界內作有為事，得應坐不？」答：「福事得指授，餘不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「夏坐中，界內作有為事，得應坐不？」答：「福事得指授，餘不得。」

問：「受夏坐人，云何房舍破當補治？為謂始坐、坐訖時耶？」答：「三月中破即治。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「受夏坐人，云何房舍破當補治？為謂始坐、坐訖時耶？」答：「三月中破即治。」

問：「受歲時，尼來界內求索受歲，應與受不？」答：「二尼以上得。一不得，所以爾時，以尼獨出界犯重故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「受歲時，尼來界內求索受歲，應與受不？」答：「二尼以上得。一不得，所以爾時，以尼獨出界犯重故。」

度人事品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度人事品第六

問：「一人得度沙彌不？」答：「二人得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「一人得度沙彌不？」答：「二人得。」

問：「度沙彌，得遙請和尚不？」答：「不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「度沙彌，得遙請和尚不？」答：「不得。」

問：「未滿五臘度人，犯何事？其弟子為得戒不？」答：「若知非法而度，犯捨墮。過三諫不止犯決斷。若弟子不知是非法，得戒。若知，不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「未滿五臘度人，犯何事？其弟子為得戒不？」答：「若知非法而度，犯捨墮。過三諫不止犯決斷。若弟子不知是非法，得戒。若知，不得。」

問：「比丘都不誦戒，又不知法種種僧事，而多度人、或作三師。有所犯不？」答：「此人尚不應食人信施，況復度人！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘都不誦戒，又不知法種種僧事，而多度人、或作三師。有所犯不？」答：「此人尚不應食人信施，況復度人！」

問：「若人，父母王法不聽，比丘盜將去度。犯何事？」答：「犯重。若官人走奴，投比丘為道。比丘若知而安止，未度亦犯重。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「若人，父母王法不聽，比丘盜將去度。犯何事？」答：「犯重。若官人走奴，投比丘為道。比丘若知而安止，未度亦犯重。」

問：「若兒前出家，父母後出家，來投其兒，其兒得度不？」答：「得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「若兒前出家，父母後出家，來投其兒，其兒得度不？」答：「得。」

問：「犯戒比丘得度人不？」答：「若犯重，無復度人之理。若犯決斷，同上未滿五臘者。若犯餘輕戒，要須懺悔，然後得度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「犯戒比丘得度人不？」答：「若犯重，無復度人之理。若犯決斷，同上未滿五臘者。若犯餘輕戒，要須懺悔，然後得度。」

問：「白衣投一比丘欲出家，比丘即受，更為請和尚戒師。所投比丘故是師非？」答：「非師。若後從受法者，可為法師。若依隨者，可為依止師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「白衣投一比丘欲出家，比丘即受，更為請和尚戒師。所投比丘故是師非？」答：「非師。若後從受法者，可為法師。若依隨者，可為依止師。」

問：「比丘多度弟子、或作二師，都不教戒。犯何事？」答：「犯捨墮。昔迦葉佛時，有比丘度弟子，不教戒，多作非法。命終生龍中。龍法，七日一受對，時火燒其身肉盡骨在，尋後還復，則復燒。不能堪若，便自思惟：『我宿何罪致如此若耶？』便觀宿命，自見本作沙門，不持禁戒，師亦不教。便作毒念，瞋其本師，念欲傷害。會後其師，與五百人來乘船渡海，龍便出水捉船。眾人即問：『汝是誰？』答：『我是龍。』問：『汝何以捉船？』答：『汝若下此比丘，放汝使去。』問：『此比丘何豫汝事？都不索餘人，而獨索此比丘者何？』龍曰：『本是我師，不教戒，我今受苦痛，是故索之。』眾人事不得止，便欲捉此比丘著水中。比丘曰：『我自入水，不須見捉。』即便投水喪命。以此驗之，度人不可不教戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘多度弟子、或作二師，都不教戒。犯何事？」答：「犯捨墮。昔迦葉佛時，有比丘度弟子，不教戒，多作非法。命終生龍中。龍法，七日一受對，時火燒其身肉盡骨在，尋後還復，則復燒。不能堪若，便自思惟：『我宿何罪致如此若耶？』便觀宿命，自見本作沙門，不持禁戒，師亦不教。便作毒念，瞋其本師，念欲傷害。會後其師，與五百人來乘船渡海，龍便出水捉船。眾人即問：『汝是誰？』答：『我是龍。』問：『汝何以捉船？』答：『汝若下此比丘，放汝使去。』問：『此比丘何豫汝事？都不索餘人，而獨索此比丘者何？』龍曰：『本是我師，不教戒，我今受苦痛，是故索之。』眾人事不得止，便欲捉此比丘著水中。比丘曰：『我自入水，不須見捉。』即便投水喪命。以此驗之，度人不可不教戒。」

問受戒事品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問受戒事品第七

問：「沙彌犯十戒一二三不悔，受大戒得不？」答：「若憶而不悔，不得。都不憶、若不知法，受得。夫受戒法，師應問沙彌：『汝不犯戒不？』答若言犯，即教懺悔。若本師不問，壇上師應問。若都不問，師犯捨墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「沙彌犯十戒一二三不悔，受大戒得不？」答：「若憶而不悔，不得。都不憶、若不知法，受得。夫受戒法，師應問沙彌：『汝不犯戒不？』答若言犯，即教懺悔。若本師不問，壇上師應問。若都不問，師犯捨墮。」

問：「以受大戒，得悔沙彌時所犯不？」答：「得。懺悔法同沙彌時悔法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「以受大戒，得悔沙彌時所犯不？」答：「得。懺悔法同沙彌時悔法。」

問：「沙彌壇上欲受大戒，或著俗服脚著履屣，或衣鉢不具假借。當時為得戒不？」答：「唯俗服，師不問不得，其餘盡得，師僧犯捨墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「沙彌壇上欲受大戒，或著俗服脚著履屣，或衣鉢不具假借。當時為得戒不？」答：「唯俗服，師不問不得，其餘盡得，師僧犯捨墮。」

問：「若有比丘，不捨戒作沙彌，或即大道人而更受戒不？」答：「不得。」問：「若不得戒。前所受戒故在不？」答：「在。」問：「後師故是師不？」答：「非。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「若有比丘，不捨戒作沙彌，或即大道人而更受戒不？」答：「不得。」問：「若不得戒。前所受戒故在不？」答：「在。」問：「後師故是師不？」答：「非。」

問：「多人受戒而并請一人為師。可得十人五人一時受戒不？」答：「無此理。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「多人受戒而并請一人為師。可得十人五人一時受戒不？」答：「無此理。」

問：「沙彌更受大戒，請一比丘為大戒師。而比比丘不知羯磨法及受戒法，更與請一人與受戒。以何當為師？」答：「與受戒者是師。無戒法與者非師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「沙彌更受大戒，請一比丘為大戒師。而比比丘不知羯磨法及受戒法，更與請一人與受戒。以何當為師？」答：「與受戒者是師。無戒法與者非師。」

問：「壇上師僧，或著俗服、或犯禁戒。受戒者得戒不？」答：「若受戒人知是非法，不得。不知，得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「壇上師僧，或著俗服、或犯禁戒。受戒者得戒不？」答：「若受戒人知是非法，不得。不知，得。」

問：「受戒時，眾僧不和合或相打罵，為得戒不？」答：「若壇上僧和合便得，不和不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「受戒時，眾僧不和合或相打罵，為得戒不？」答：「若壇上僧和合便得，不和不得。」

問：「受戒為有時節不？」答：「唯後夜不得。初夜中夜無燈燭亦不得，要須相覩形色乃得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「受戒為有時節不？」答：「唯後夜不得。初夜中夜無燈燭亦不得，要須相覩形色乃得。」

問：「受戒時或值天雨，更移場屋下受戒，得戒不？」答：「若欲移戒場，當先解大界更結界場，乃得受戒。不爾者不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「受戒時或值天雨，更移場屋下受戒，得戒不？」答：「若欲移戒場，當先解大界更結界場，乃得受戒。不爾者不得。」

問：「受戒時，或有事難不得究竟。是大比丘不？」答：「但三羯磨訖便是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「受戒時，或有事難不得究竟。是大比丘不？」答：「但三羯磨訖便是。」

問：「受戒盡十三事，後諸戒師和尚不續教戒。得戒具不？」答：「若師不教誡，至十五日說戒專心聽受，便得具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「受戒盡十三事，後諸戒師和尚不續教戒。得戒具不？」答：「若師不教誡，至十五日說戒專心聽受，便得具足。」

問：「受戒三衣不具，有持衣直，或染不染、或裁不裁。得當衣不？」答：「盡不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「受戒三衣不具，有持衣直，或染不染、或裁不裁。得當衣不？」答：「盡不得。」

問：「受戒時，眾僧難得限齊，幾僧得受大戒？」答：「除三師，五僧以上得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「受戒時，眾僧難得限齊，幾僧得受大戒？」答：「除三師，五僧以上得。」

問：「沙彌曾詐稱為大道人，受大比丘禮，後得受大戒不？」答：「不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「沙彌曾詐稱為大道人，受大比丘禮，後得受大戒不？」答：「不得。」

問：「沙彌辭師行，事難不得還。輒於彼處，請依止師受戒。得戒不？」答：「得戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「沙彌辭師行，事難不得還。輒於彼處，請依止師受戒。得戒不？」答：「得戒。」

問：「若比丘誘他沙彌，將至異眾與受大戒。犯何事？彼眾知，應聽不？」答：「若其師有非法事，沙彌及將去者無罪。若無非法將去者犯重，壇上師僧犯捨墮。昔有一長老比丘，唯有一沙彌瞻視。有一比丘輒誘將沙彌去，此老比丘無人看視，不久命終。因此制戒，不得誘他沙彌，誘他沙彌犯重。若有一比丘，見他沙彌瞻視老病人，教使捨去。沙彌若去，此比丘犯重。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「若比丘誘他沙彌，將至異眾與受大戒。犯何事？彼眾知，應聽不？」答：「若其師有非法事，沙彌及將去者無罪。若無非法將去者犯重，壇上師僧犯捨墮。昔有一長老比丘，唯有一沙彌瞻視。有一比丘輒誘將沙彌去，此老比丘無人看視，不久命終。因此制戒，不得誘他沙彌，誘他沙彌犯重。若有一比丘，見他沙彌瞻視老病人，教使捨去。沙彌若去，此比丘犯重。」

受施事品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受施事品第八

問：「比丘受檀越請四事供養，所受物得分施人不？」答：「得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘受檀越請四事供養，所受物得分施人不？」答：「得。」

問：「以受四事長請，小小緣事出行，得食外食得服外藥不？」答：「施主聽，得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「以受四事長請，小小緣事出行，得食外食得服外藥不？」答：「施主聽，得。」

問：「他人欲施比丘物，先問比丘有無。比丘實自有，以貪心欺彼言無，他即施物。犯何事？」答：「貪取犯捨墮，妄語犯墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「他人欲施比丘物，先問比丘有無。比丘實自有，以貪心欺彼言無，他即施物。犯何事？」答：「貪取犯捨墮，妄語犯墮。」

問：「若眾僧食偏與上座，上座得食不？」答：「上座貪心，犯捨墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「若眾僧食偏與上座，上座得食不？」答：「上座貪心，犯捨墮。」

問：「比丘不病，稱有患苦，求索好食。既得食之，犯何事？」答：「犯重。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘不病，稱有患苦，求索好食。既得食之，犯何事？」答：「犯重。」

問：「不著三衣受食，犯何事？」答：「犯捨墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「不著三衣受食，犯何事？」答：「犯捨墮。」

問：「檀越適請二人三人，須眾唱不？」答：「須唱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「檀越適請二人三人，須眾唱不？」答：「須唱。」

問：「大比丘羯磨分物時，尼來界內，應得分不？」答：「應得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「大比丘羯磨分物時，尼來界內，應得分不？」答：「應得。」

問：「有人寄物施一處僧。物至，後更有比丘來，分時在坐。應得分不？」答：「打揵槌應得，不打不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「有人寄物施一處僧。物至，後更有比丘來，分時在坐。應得分不？」答：「打揵槌應得，不打不得。」

問：「比丘行道中，婦人施物，得受不？」答：「親里、若相識，得取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘行道中，婦人施物，得受不？」答：「親里、若相識，得取。」

問：「比丘行道中，比丘尼施物，得受不？」答：「施僧得受，非眾不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘行道中，比丘尼施物，得受不？」答：「施僧得受，非眾不得。」

問：「供僧齋米。僧去，齋主得供後人得食不？」答：「打揵槌得食。若不打，食一飽犯棄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「供僧齋米。僧去，齋主得供後人得食不？」答：「打揵槌得食。若不打，食一飽犯棄。」

問：「四月八日嚫物，七月十五日本僧已去，寺主取與後僧。後僧分取者，犯何事？」答：「打揵槌，現在僧共分無罪。若不打揵槌，分者犯盜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「四月八日嚫物，七月十五日本僧已去，寺主取與後僧。後僧分取者，犯何事？」答：「打揵槌，現在僧共分無罪。若不打揵槌，分者犯盜。」

問：「白衣有貰嚫物，本道人去，與後人。後人得受不？」答：「應取。問主人：『本道人當來不？』答言：『永不來。』呪願取。若言：『或來。』不得取，取犯捨墮。知取，犯棄，是僧物故犯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「白衣有貰嚫物，本道人去，與後人。後人得受不？」答：「應取。問主人：『本道人當來不？』答言：『永不來。』呪願取。若言：『或來。』不得取，取犯捨墮。知取，犯棄，是僧物故犯。」

問：「比丘治生得物，施比丘衣食。得受不？」答：「取衣犯捨墮。窮厄無食處，彼使白衣作，可食。治生道人若白眾言：『此物非我物，是使人物。』若爾可食。若主不白眾，食犯墮。二三人亦可白。若道人施他人，他人言：『是我物。』可食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘治生得物，施比丘衣食。得受不？」答：「取衣犯捨墮。窮厄無食處，彼使白衣作，可食。治生道人若白眾言：『此物非我物，是使人物。』若爾可食。若主不白眾，食犯墮。二三人亦可白。若道人施他人，他人言：『是我物。』可食。」

問：「比丘得出物不？」答：「不得，犯捨墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘得出物不？」答：「不得，犯捨墮。」

問：「長受百日請，中間得受他一食二食不？」答：「施主聽，得。不聽，不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「長受百日請，中間得受他一食二食不？」答：「施主聽，得。不聽，不得。」

問：「比丘食，或唅一口飲吐，之取一摶飯棄之，犯事不？」答：「犯捨墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘食，或唅一口飲吐，之取一摶飯棄之，犯事不？」答：「犯捨墮。」

問：「乞食長，得與人不？」答：「先無貪心取長，得施眾生。若無眾生，舉著樹頭，有眾生噉好。若無，明日還自受水取食。不得棄，以信施重故。所以還得自取者，以更無主故，如欝單越取食法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「乞食長，得與人不？」答：「先無貪心取長，得施眾生。若無眾生，舉著樹頭，有眾生噉好。若無，明日還自受水取食。不得棄，以信施重故。所以還得自取者，以更無主故，如欝單越取食法。」

問：「主人慇懃，得長受請不？」答：「若其處得行道，無難、無短乏，得往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「主人慇懃，得長受請不？」答：「若其處得行道，無難、無短乏，得往。」

問：「主人請食，得遣人代不？」答：「主人意無在，得。若主人嫌，代去，犯捨墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「主人請食，得遣人代不？」答：「主人意無在，得。若主人嫌，代去，犯捨墮。」

問：「鬼子母食，可食不？」答：「呪願然後可食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「鬼子母食，可食不？」答：「呪願然後可食。」

問：「主人施比丘牛馬奴，供食直，得取不？」答：「得取用，不得賣。弓刀一切兇器仗，皆不得受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「主人施比丘牛馬奴，供食直，得取不？」答：「得取用，不得賣。弓刀一切兇器仗，皆不得受。」

問：「人自出物供齋。齋竟去，餘物後僧來，得食不？」答：「打揵槌得，不打犯盜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「人自出物供齋。齋竟去，餘物後僧來，得食不？」答：「打揵槌得，不打犯盜。」

問：「比丘共盤，食他分，犯何事？」答：「若問聽，無罪。不聽，取食犯墮。若不問亦犯墮。所以不犯者，以共仰手故受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘共盤，食他分，犯何事？」答：「若問聽，無罪。不聽，取食犯墮。若不問亦犯墮。所以不犯者，以共仰手故受。」

問：「比丘乞，前人問：『好比丘非？』答：『是。』得物至，犯何事？」答：「實好言好，犯墮。不好言好，犯棄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘乞，前人問：『好比丘非？』答：『是。』得物至，犯何事？」答：「實好言好，犯墮。不好言好，犯棄。」

問：「比丘一切長物施人，言：『我後須，還自取。』得爾不？」答：「得與可信者，然後更語一人：『我物施某比丘。』若取還語，不得輒取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘一切長物施人，言：『我後須，還自取。』得爾不？」答：「得與可信者，然後更語一人：『我物施某比丘。』若取還語，不得輒取。」

疾病事品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾病事品第九

問：「比丘病，得離鉢食不？」答：「重病得。小病不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘病，得離鉢食不？」答：「重病得。小病不得。」

問：「比丘疾病，三衣不持，犯何事？」答：「大困無所識知，得。有覺知，不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘疾病，三衣不持，犯何事？」答：「大困無所識知，得。有覺知，不得。」

問：「看病人不語病者，私用錢與他病人作食湯藥。犯何事？」答：「若用五錢，犯棄。若後語病者歡喜，不犯。若病人恚，不償犯棄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「看病人不語病者，私用錢與他病人作食湯藥。犯何事？」答：「若用五錢，犯棄。若後語病者歡喜，不犯。若病人恚，不償犯棄。」

問：「為病故，主人日供一百錢。五十便足，餘者得與餘病者作食不？」答：「病者自與便得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「為病故，主人日供一百錢。五十便足，餘者得與餘病者作食不？」答：「病者自與便得。」

問：「病比丘無人看，比丘得與作食不？」答：「山野無人處，日中不得往還，得作七日。先淨薪米，受取得作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「病比丘無人看，比丘得與作食不？」答：「山野無人處，日中不得往還，得作七日。先淨薪米，受取得作。」

問：「病人須酒一升二升下藥，可與不？」答：「若師言必瘥，得和藥服。不得空服。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「病人須酒一升二升下藥，可與不？」答：「若師言必瘥，得和藥服。不得空服。」

問：「比丘病，得服氣不？」答：「不得。同外道故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘病，得服氣不？」答：「不得。同外道故。」

問：「比丘腫病，得使人唾呪不？」答：「得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘腫病，得使人唾呪不？」答：「得。」

問：「比丘病困或闕，衣鉢施眾，或賣用作福德，犯何事？」答：「若更得弊故，即受得。無有，犯捨墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘病困或闕，衣鉢施眾，或賣用作福德，犯何事？」答：「若更得弊故，即受得。無有，犯捨墮。」

死亡事品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死亡事品第十

問：「亡比丘物，都不打揵槌、不羯磨而分，犯何事？」答：「界裏一人以上，盡得打揵槌羯磨。若不羯磨而打揵槌亦不羯磨，盡犯棄。所以爾者，亡比丘物，盡屬四方僧故，不得輒分。若界外五人以上，得羯磨分不打揵槌，以無界故。四人以下，不得羯磨分，若分犯棄。當齎詣僧中，若自取齎去至異眾，初入界不犯，出則犯棄。如是復至餘眾，一出界一犯棄。弟子持師物去亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「亡比丘物，都不打揵槌、不羯磨而分，犯何事？」答：「界裏一人以上，盡得打揵槌羯磨。若不羯磨而打揵槌亦不羯磨，盡犯棄。所以爾者，亡比丘物，盡屬四方僧故，不得輒分。若界外五人以上，得羯磨分不打揵槌，以無界故。四人以下，不得羯磨分，若分犯棄。當齎詣僧中，若自取齎去至異眾，初入界不犯，出則犯棄。如是復至餘眾，一出界一犯棄。弟子持師物去亦爾。」

問：「比丘亡，弟子不持師物與眾，輒自分處供養僧。僧可食不？」答：「其弟子先知法者，有罪。僧不打槌不羯磨而食，犯捨墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘亡，弟子不持師物與眾，輒自分處供養僧。僧可食不？」答：「其弟子先知法者，有罪。僧不打槌不羯磨而食，犯捨墮。」

問：「若師亡，僧羯磨分物，弟子應得分不？」答：「應得。即是僧故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「若師亡，僧羯磨分物，弟子應得分不？」答：「應得。即是僧故。」

問：「師亡，更無餘僧，唯有弟子，或五戒十戒，得羯磨分此物不？」答：「即是僧故得分，但打揵槌羯磨。不打不羯磨，不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「師亡，更無餘僧，唯有弟子，或五戒十戒，得羯磨分此物不？」答：「即是僧故得分，但打揵槌羯磨。不打不羯磨，不得。」

問：「病者無常。供病餘物，後人得與餘病者不？」答：「此是僧物，不得輒與。直五錢，犯棄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「病者無常。供病餘物，後人得與餘病者不？」答：「此是僧物，不得輒與。直五錢，犯棄。」

問：「師徒父母兄弟死，得哭不？」答：「不得。一舉聲犯捨墮，可小小泣涕而已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「師徒父母兄弟死，得哭不？」答：「不得。一舉聲犯捨墮，可小小泣涕而已。」

問：「或比丘，死時在、羯磨時不在，或死時不在、羯磨時在。各應得分不？」答：「及羯磨盡得。死時在、羯磨時不在，不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「或比丘，死時在、羯磨時不在，或死時不在、羯磨時在。各應得分不？」答：「及羯磨盡得。死時在、羯磨時不在，不得。」

問：「比丘死，後人與買棺木衣服葬埋與者，犯何事？」答曰：「白僧，與泥洹僧僧祇支自覆。自餘應入僧。師物一切不得埋，埋過五錢犯棄。若弟子私物，得。亡者知法，已得分處，分者無罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘死，後人與買棺木衣服葬埋與者，犯何事？」答曰：「白僧，與泥洹僧僧祇支自覆。自餘應入僧。師物一切不得埋，埋過五錢犯棄。若弟子私物，得。亡者知法，已得分處，分者無罪。」

問：「父母諸親死，比丘與辦衣棺木埋不？」答：「不得。若父母亡日，若病無人供養，乞食與半。若自能繩線，不得與食，犯捨墮。與衣，犯捨墮。況復棺木葬埋耶！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「父母諸親死，比丘與辦衣棺木埋不？」答：「不得。若父母亡日，若病無人供養，乞食與半。若自能繩線，不得與食，犯捨墮。與衣，犯捨墮。況復棺木葬埋耶！」

問：「病者無常。衣鉢先與看病者，竟不羯磨。看病者賣，為飯僧。得食不？」答：「眾未得羯磨食，眾犯捨墮。若看病者不知法，已作羯磨得食。若未作，眾當語法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「病者無常。衣鉢先與看病者，竟不羯磨。看病者賣，為飯僧。得食不？」答：「眾未得羯磨食，眾犯捨墮。若看病者不知法，已作羯磨得食。若未作，眾當語法。」

問：「比丘借人物。前人死，得還自取不？」答：「一切不得自取，取犯突吉羅。白眾，眾還得取。眾不還，犯突吉羅。若眾不與，強取，犯捨墮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘借人物。前人死，得還自取不？」答：「一切不得自取，取犯突吉羅。白眾，眾還得取。眾不還，犯突吉羅。若眾不與，強取，犯捨墮。」

問：「比丘得為亡師起塔不？」答：「自物得用，師物作不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘得為亡師起塔不？」答：「自物得用，師物作不得。」

問：「比丘得向師塚禮不？」答：「得。難曰：『生是我師，已死尚非比丘，唯枯骨而已，何由向禮？』答：『若佛在世應供養恭敬，泥洹後亦是枯骨，何以供養耶？師生以法益人，後亦應恭敬禮拜，有何過也！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「比丘得向師塚禮不？」答：「得。難曰：『生是我師，已死尚非比丘，唯枯骨而已，何由向禮？』答：『若佛在世應供養恭敬，泥洹後亦是枯骨，何以供養耶？師生以法益人，後亦應恭敬禮拜，有何過也！』」

問：「分物時羯磨已訖，更有僧來，得分不？」答：「若羯磨訖，不與無咎。若及後羯磨，猶故得分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「分物時羯磨已訖，更有僧來，得分不？」答：「若羯磨訖，不與無咎。若及後羯磨，猶故得分。」