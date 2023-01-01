佛阿毘曇經出家相品第一(卷上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛阿毘曇經出家相品第一(卷上)

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

以一千阿僧祇世界眾生所有功德，成佛一毛孔；如是成佛一毛孔功德，遍如來身毛孔功德，成佛一好；如是成就八十種好功德，增為百倍，乃成如來身上一相；所成就三十二相功德，增為千倍，乃成如來額上一白毫相；以一千毫相功德，增為百倍，乃成如來一頂骨相，一切飛天所不能見頂。如是不思議清淨功德聚，成就佛身。是故如來於天人中最為尊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一千阿僧祇世界眾生所有功德，成佛一毛孔；如是成佛一毛孔功德，遍如來身毛孔功德，成佛一好；如是成就八十種好功德，增為百倍，乃成如來身上一相；所成就三十二相功德，增為千倍，乃成如來額上一白毫相；以一千毫相功德，增為百倍，乃成如來一頂骨相，一切飛天所不能見頂。如是不思議清淨功德聚，成就佛身。是故如來於天人中最為尊勝。

佛言：「往昔諸佛所說，汝等比丘！若見十二因緣生相，即是見法。若能見法，其則見佛。」說如是語，其義何也？其義者，以是因緣，見十二因緣生相有生無生，即是見法。若能見法有生無生，即是見佛，以隨從慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「往昔諸佛所說，汝等比丘！若見十二因緣生相，即是見法。若能見法，其則見佛。」說如是語，其義何也？其義者，以是因緣，見十二因緣生相有生無生，即是見法。若能見法有生無生，即是見佛，以隨從慧。

復次，何者為十二因緣名？往古諸佛皆說，以二義故說十二因緣生：一從因、二從緣。復應作二義觀之：一外、二內。其外因緣從因義。何者？一切過去未來諸佛種智，同說如是，以從種生芽、從芽生葉、從葉生節、從節生莖、從莖生幹、從幹生枝、從枝生蕚、從蕚生花、從花生子。若無子則不生芽，如是無花則不生子。有子故得生芽，如是有花故得生子。如此，子亦不言我能生芽、芽亦不言我能自生，如是一切法如理而安。以是義故，外因緣從因義，應如是觀，此是觀因義。觀緣義者何！如地性、水性、火性、風性、空性。其地性者，能受種子。水性者，能潤種子。火性者，能熟種子。風性者，能增長種子。空性者，能為種子作無礙。若離此緣則種子不生，如地性能受種子、水性能潤種子、火性能熟種子、風性能增長種子、空性能無礙種子，賴時節故種子增長，種子增長故生芽。其地性者亦不言我能受種子、水性者亦不言我能潤種子、火性者亦不言我能熟種子、空性者亦不言我能為種子作無礙、種子亦不念言我藉此等緣能得增長。若離此緣，種子則不能生芽。其此芽亦非自作、亦非共作、亦非自在天作、亦非無因生，皆從地水火風空種子時節故生芽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，何者為十二因緣名？往古諸佛皆說，以二義故說十二因緣生：一從因、二從緣。復應作二義觀之：一外、二內。其外因緣從因義。何者？一切過去未來諸佛種智，同說如是，以從種生芽、從芽生葉、從葉生節、從節生莖、從莖生幹、從幹生枝、從枝生蕚、從蕚生花、從花生子。若無子則不生芽，如是無花則不生子。有子故得生芽，如是有花故得生子。如此，子亦不言我能生芽、芽亦不言我能自生，如是一切法如理而安。以是義故，外因緣從因義，應如是觀，此是觀因義。觀緣義者何！如地性、水性、火性、風性、空性。其地性者，能受種子。水性者，能潤種子。火性者，能熟種子。風性者，能增長種子。空性者，能為種子作無礙。若離此緣則種子不生，如地性能受種子、水性能潤種子、火性能熟種子、風性能增長種子、空性能無礙種子，賴時節故種子增長，種子增長故生芽。其地性者亦不言我能受種子、水性者亦不言我能潤種子、火性者亦不言我能熟種子、空性者亦不言我能為種子作無礙、種子亦不念言我藉此等緣能得增長。若離此緣，種子則不能生芽。其此芽亦非自作、亦非共作、亦非自在天作、亦非無因生，皆從地水火風空種子時節故生芽。

此外因緣應作五事觀察：非常、非斷、非傳度、藉緣故果實增廣、從相似生。言非常者，此種滅故言非常。即此時種滅、即此時芽生，以無障礙故，如稱低起，故言非斷。種與芽亦不相似，故言非傳度。所種種少、收子滋多，故言藉緣故果實增廣。如所種種，即生相似果，此是從相似生。是亦不然。如是從花故生子，應如理安。如是外因緣，應二種觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此外因緣應作五事觀察：非常、非斷、非傳度、藉緣故果實增廣、從相似生。言非常者，此種滅故言非常。即此時種滅、即此時芽生，以無障礙故，如稱低起，故言非斷。種與芽亦不相似，故言非傳度。所種種少、收子滋多，故言藉緣故果實增廣。如所種種，即生相似果，此是從相似生。是亦不然。如是從花故生子，應如理安。如是外因緣，應二種觀察。

如是內因緣義，亦應二種觀察：一從因、二從緣。其內緣從因義何也？所言無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，次第增長。如是等苦陰聚集增長，如是有無明故行增長，如是乃至有生故老死增長。若無無明則不生行，若無生則無老死，如是有無明故有行增長，如是有生故有老死增長。其無明亦不念言我能造行、行亦不念言我為無明所造，乃至生亦不言我能造老死、老死亦不言我為生所造。如是有無明故有行增長，乃至有生故有老死增長。云何名無明？所言無明者，依六種性稱為男女。何者為六種性？如是地性、水性、火性、風性、空性、識性。其地性者，堅相，能成身、使身不敗。水性亦能持能潤、能軟能濕。火性亦能持所飲噉食味、能令成熟。風性亦能持歔吸噫氣喘息吐等。此等四大所成，內孔即是空大，乃至成名色。喻如束荻緣由，則是識性。其地性非我、非眾生、非命、非男非女、非自非他，如是乃至識性。如是六性緣具故，有眾生想、常想恒想、有想、吾我想、婬欲想、我想。如是等類種種無知，稱為無明。有此無明故，於境則生愛著、則生瞋恚、則生癡。此等貪瞋癡依境故起，則稱為行。隨事分別，故名為識。從此識故復生四陰，即是名色。依名色故有諸根，以此稱為六入。此聚集故有觸，覺觸故想，想後故愛，愛增廣故取，依取故生後有，業有生故有有，以業為因故有陰，陰起故生、陰熟故老、陰壞故死、內煩熱故憂、思想故悲、身識陰和會故苦。意識陰和會故不適，如是等名隨煩惱分。其闇義故無明，其造作義故行，識義故識，堅立義故名色，入門義故六入，觸義故觸，領取義故受，愛取義故取，更生後有義故有，起義故生，熟義故老，壞義故死，煩熱義故憂，思想義故悲，逼惱身義故苦。逼惱心義故不適，隨煩惱分義故苦惱。如是不隨實相故則隨邪行，無知故則無明，如是無明故生三種行，則是善、不善、無記。故言無明緣行。有如是等行故，有善識、不善識、無記識，以是故行緣識。以有善從識故則生，從善名色、不善及無記亦如是生，識緣故稱為名色。名色增長故，有六門作所應作等知智，名色緣故稱為六入。六觸入故生六觸，緣此六入故稱為觸。此觸生故故生受，故稱緣觸生受，領取諸緣味著故名受。緣受故稱為愛，歡悅耽著好色染味名色不能捨離，深更貪求此等，稱為愛。緣愛故取，欲更希求後有，因身口意業故，稱取緣有。依業故生陰，此是緣有故生。此陰生起故有熟壞，故稱生緣老死。如是十二因緣生，更相因賴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是內因緣義，亦應二種觀察：一從因、二從緣。其內緣從因義何也？所言無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，次第增長。如是等苦陰聚集增長，如是有無明故行增長，如是乃至有生故老死增長。若無無明則不生行，若無生則無老死，如是有無明故有行增長，如是有生故有老死增長。其無明亦不念言我能造行、行亦不念言我為無明所造，乃至生亦不言我能造老死、老死亦不言我為生所造。如是有無明故有行增長，乃至有生故有老死增長。云何名無明？所言無明者，依六種性稱為男女。何者為六種性？如是地性、水性、火性、風性、空性、識性。其地性者，堅相，能成身、使身不敗。水性亦能持能潤、能軟能濕。火性亦能持所飲噉食味、能令成熟。風性亦能持歔吸噫氣喘息吐等。此等四大所成，內孔即是空大，乃至成名色。喻如束荻緣由，則是識性。其地性非我、非眾生、非命、非男非女、非自非他，如是乃至識性。如是六性緣具故，有眾生想、常想恒想、有想、吾我想、婬欲想、我想。如是等類種種無知，稱為無明。有此無明故，於境則生愛著、則生瞋恚、則生癡。此等貪瞋癡依境故起，則稱為行。隨事分別，故名為識。從此識故復生四陰，即是名色。依名色故有諸根，以此稱為六入。此聚集故有觸，覺觸故想，想後故愛，愛增廣故取，依取故生後有，業有生故有有，以業為因故有陰，陰起故生、陰熟故老、陰壞故死、內煩熱故憂、思想故悲、身識陰和會故苦。意識陰和會故不適，如是等名隨煩惱分。其闇義故無明，其造作義故行，識義故識，堅立義故名色，入門義故六入，觸義故觸，領取義故受，愛取義故取，更生後有義故有，起義故生，熟義故老，壞義故死，煩熱義故憂，思想義故悲，逼惱身義故苦。逼惱心義故不適，隨煩惱分義故苦惱。如是不隨實相故則隨邪行，無知故則無明，如是無明故生三種行，則是善、不善、無記。故言無明緣行。有如是等行故，有善識、不善識、無記識，以是故行緣識。以有善從識故則生，從善名色、不善及無記亦如是生，識緣故稱為名色。名色增長故，有六門作所應作等知智，名色緣故稱為六入。六觸入故生六觸，緣此六入故稱為觸。此觸生故故生受，故稱緣觸生受，領取諸緣味著故名受。緣受故稱為愛，歡悅耽著好色染味名色不能捨離，深更貪求此等，稱為愛。緣愛故取，欲更希求後有，因身口意業故，稱取緣有。依業故生陰，此是緣有故生。此陰生起故有熟壞，故稱生緣老死。如是十二因緣生，更相因賴

更相生長，無始輪轉無有斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更相生長，無始輪轉無有斷絕。

復次業及識等，次生十二因緣故生四支，此隨因義。何者為四？無明、愛、業、識也。其識種子有，為因其名色者，業及田為因，無明愛為煩惱因。無此業煩惱故，識種子不生長。則此因，業識種子為田，無明故散識種子，愛故潤識種子。其無明亦不生念言我能散識種子，愛亦不念言我能潤識種子，業亦不念言我於識為田用，識種子亦不念言我緣此等故生。復次，識種子安住業田中，為愛所潤漬，無明為密覆，故種子生長，生名色芽於一切無生陰。則此名色芽，亦非自造、亦非他造、亦非俱造、亦非自在天造、亦非無因生。有如上業煩惱故，識種子增長生名色芽，亦不從此世度於後世而有，隨從業果因緣備足故。譬如明鏡覩見面像，面亦不離身度於鏡中而有相似形像，藉因緣備足故。如是此身於此處滅、於彼處生，有業因緣隨逐備足故。譬如月輪於三萬二千由旬形現於此，以鉢盛水覩見月形，月亦不從空墜落於此，亦不度來而有月形像，因緣具故。譬如持火以密器盛貯，火然不滅，焰亦不離焰去，隨因故然。如是業煩惱生識種子，從此生入相續，生名色芽於無主法，因緣具故如是。一切有支如理而安，如是內因緣，從因義如是，觀如是從緣義，從因義如是、從緣義如是。如修多羅中說，如是緣起如是緣集。如是緣，如是阿毘曇中今當說妙勝相，如男女聚集有婬欲，時節俱會，相續識種子於女人腹內起名色芽，如眼緣色、藉明生意、緣生眼識。如是色為眼識緣境、明為開導、空為不礙，如是生意；無如是緣則識不生。若眼入無𨵗，色等外塵則為緣對、明為開導、空為無礙，生意緣，則依意所作。如是眼、色、明、空、生意緣和合故生眼識。則此眼亦不念言我能為眼識作依，色亦不念言我能為眼識作緣，境明亦不念言我為眼識作明導，空亦不念言我能為眼識作無礙，生意緣亦不念言我能為眼識作意緣。眼識亦不念言。我藉此等緣所生。若有此緣則生眼識。如是耳鼻舌身意識，如理廣如是說。安住明中，依意及法生意緣。如是廣說。如是內因緣從緣義，應如是觀其內因緣義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次業及識等，次生十二因緣故生四支，此隨因義。何者為四？無明、愛、業、識也。其識種子有，為因其名色者，業及田為因，無明愛為煩惱因。無此業煩惱故，識種子不生長。則此因，業識種子為田，無明故散識種子，愛故潤識種子。其無明亦不生念言我能散識種子，愛亦不念言我能潤識種子，業亦不念言我於識為田用，識種子亦不念言我緣此等故生。復次，識種子安住業田中，為愛所潤漬，無明為密覆，故種子生長，生名色芽於一切無生陰。則此名色芽，亦非自造、亦非他造、亦非俱造、亦非自在天造、亦非無因生。有如上業煩惱故，識種子增長生名色芽，亦不從此世度於後世而有，隨從業果因緣備足故。譬如明鏡覩見面像，面亦不離身度於鏡中而有相似形像，藉因緣備足故。如是此身於此處滅、於彼處生，有業因緣隨逐備足故。譬如月輪於三萬二千由旬形現於此，以鉢盛水覩見月形，月亦不從空墜落於此，亦不度來而有月形像，因緣具故。譬如持火以密器盛貯，火然不滅，焰亦不離焰去，隨因故然。如是業煩惱生識種子，從此生入相續，生名色芽於無主法，因緣具故如是。一切有支如理而安，如是內因緣，從因義如是，觀如是從緣義，從因義如是、從緣義如是。如修多羅中說，如是緣起如是緣集。如是緣，如是阿毘曇中今當說妙勝相，如男女聚集有婬欲，時節俱會，相續識種子於女人腹內起名色芽，如眼緣色、藉明生意、緣生眼識。如是色為眼識緣境、明為開導、空為不礙，如是生意；無如是緣則識不生。若眼入無𨵗，色等外塵則為緣對、明為開導、空為無礙，生意緣，則依意所作。如是眼、色、明、空、生意緣和合故生眼識。則此眼亦不念言我能為眼識作依，色亦不念言我能為眼識作緣，境明亦不念言我為眼識作明導，空亦不念言我能為眼識作無礙，生意緣亦不念言我能為眼識作意緣。眼識亦不念言。我藉此等緣所生。若有此緣則生眼識。如是耳鼻舌身意識，如理廣如是說。安住明中，依意及法生意緣。如是廣說。如是內因緣從緣義，應如是觀其內因緣義。

應作五事觀察。非常、非斷、非傳度、藉緣故果實增廣、從相似生。此亦不然。所以者何？臨死之陰滅故非常。即此時死陰滅故，更生餘陰中無間缺，如稱低起，故非斷。以非相似故從初心更生勝心，故非傳度。緣作小業受大果報，故稱藉緣故果實增廣。如所作受業便受相似果，故稱從相似生。此亦不然。若是因緣，知十二因緣陰生有生無生，則於此時以用一識本所經修四諦則能證：苦以智證、集以命證、滅以現前證、道以觀證。如是見四正諦諸正弟子即是見法，若見法即是見佛，隨從慧行。其義何也？如是因緣見陰生有生無生，即見二諦，所謂苦諦、集諦。如是因緣若能俱見，見初諦則見二諦，滅諦、道諦。如是見四諦諸正弟子即見諸佛。隨從慧故則生心念。其譬云何？所以者，如有人見善畫師畫作人像相好端正，即生識云：此畫師善能畫也。如是諸正弟子見四正諦，即生念言：如來、應供、正遍知能說此法為斷眾苦。即於佛生無等信心，自然善說此聲聞法，甚深微密善能安置，則於法得堅固信。於是自然善說此阿毘曇經，為斷一切苦。若能隨從即是善從，則於僧生無等信。既見實諦故得清白戒品，得離身見及戒取等，諸疑惑皆悉已離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應作五事觀察。非常、非斷、非傳度、藉緣故果實增廣、從相似生。此亦不然。所以者何？臨死之陰滅故非常。即此時死陰滅故，更生餘陰中無間缺，如稱低起，故非斷。以非相似故從初心更生勝心，故非傳度。緣作小業受大果報，故稱藉緣故果實增廣。如所作受業便受相似果，故稱從相似生。此亦不然。若是因緣，知十二因緣陰生有生無生，則於此時以用一識本所經修四諦則能證：苦以智證、集以命證、滅以現前證、道以觀證。如是見四正諦諸正弟子即是見法，若見法即是見佛，隨從慧行。其義何也？如是因緣見陰生有生無生，即見二諦，所謂苦諦、集諦。如是因緣若能俱見，見初諦則見二諦，滅諦、道諦。如是見四諦諸正弟子即見諸佛。隨從慧故則生心念。其譬云何？所以者，如有人見善畫師畫作人像相好端正，即生識云：此畫師善能畫也。如是諸正弟子見四正諦，即生念言：如來、應供、正遍知能說此法為斷眾苦。即於佛生無等信心，自然善說此聲聞法，甚深微密善能安置，則於法得堅固信。於是自然善說此阿毘曇經，為斷一切苦。若能隨從即是善從，則於僧生無等信。既見實諦故得清白戒品，得離身見及戒取等，諸疑惑皆悉已離。

如是正弟子得見四諦具四無等四，則離三纏成須陀洹，證決定法向正覺路，住於初果。薄婬怒癡故成斯陀含，住於第二果。離五種陰纏及九增上結，懃修治道盡諸漏結，成阿那含，住於三果。盡離色欲、慢、自高、無明等，得最勝第四沙門果，成阿羅漢，住有餘涅槃。次漸捨離諸有，隨待時節身壞命終，即入無餘涅槃。如是觀身陰生相，了知四正諦故，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果皆得現前。如是多種觀身生相、覺四真諦，離此觀身生相及了四真諦，不得解脫道。若欲求解脫道、求四真諦、求無等信、求成就沙門果、欲求入無餘涅槃，於阿毘曇經應懃觀陰生相。無上正覺教法如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是正弟子得見四諦具四無等四，則離三纏成須陀洹，證決定法向正覺路，住於初果。薄婬怒癡故成斯陀含，住於第二果。離五種陰纏及九增上結，懃修治道盡諸漏結，成阿那含，住於三果。盡離色欲、慢、自高、無明等，得最勝第四沙門果，成阿羅漢，住有餘涅槃。次漸捨離諸有，隨待時節身壞命終，即入無餘涅槃。如是觀身陰生相，了知四正諦故，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果皆得現前。如是多種觀身生相、覺四真諦，離此觀身生相及了四真諦，不得解脫道。若欲求解脫道、求四真諦、求無等信、求成就沙門果、欲求入無餘涅槃，於阿毘曇經應懃觀陰生相。無上正覺教法如是。

今次論律相。佛世尊，天、龍、夜叉、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆恭敬尊重供養世尊，已得善利、已得心願滿足，離一切不善法，具足一切善法，無愛無取離吾我想，一切種智慧已得自在，已斷諸趣、已斷別離無諸煩惱，已解脫能解脫，轉諸輪迴生死輪種，諸後善增長、前善現前，善根令得解脫，舒所教化。佛現於世莊嚴善利眾生。世尊為眼為慧、為義為法，是大法聚。於三種眾生，佛為軍師，將導教化令人將導，為師令人為師；為大商主，能知道逕能說善道；是大醫王，無上轉輪人中最勝人雄受最後身，沙門大沙門得至沙門，無垢無穢明淨遍見，能與明與眼除闇，作明作光度生死海，未安令安，具足無等懃、具足無等智，大勇猛、大斂攝、大威德、大雄、大神、大力、大將導。世尊為初、世尊為最上。世尊吹法螺、擊法鼓、竪法幢、挂法幡、然法燈，遮惡趣、示善趣，除世間惡、除世間險，蔽惡道、開天道、示解脫道。以神通力除、以慧力滅一切眾生心惑，雨法雨顯四無畏。如日初出光明照世，挫諸異道，安置眾生天道及解脫果。己度度他、己脫脫他、己安安他、己涅槃涅槃他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今次論律相。佛世尊，天、龍、夜叉、阿修羅、迦樓羅、乾闥婆恭敬尊重供養世尊，已得善利、已得心願滿足，離一切不善法，具足一切善法，無愛無取離吾我想，一切種智慧已得自在，已斷諸趣、已斷別離無諸煩惱，已解脫能解脫，轉諸輪迴生死輪種，諸後善增長、前善現前，善根令得解脫，舒所教化。佛現於世莊嚴善利眾生。世尊為眼為慧、為義為法，是大法聚。於三種眾生，佛為軍師，將導教化令人將導，為師令人為師；為大商主，能知道逕能說善道；是大醫王，無上轉輪人中最勝人雄受最後身，沙門大沙門得至沙門，無垢無穢明淨遍見，能與明與眼除闇，作明作光度生死海，未安令安，具足無等懃、具足無等智，大勇猛、大斂攝、大威德、大雄、大神、大力、大將導。世尊為初、世尊為最上。世尊吹法螺、擊法鼓、竪法幢、挂法幡、然法燈，遮惡趣、示善趣，除世間惡、除世間險，蔽惡道、開天道、示解脫道。以神通力除、以慧力滅一切眾生心惑，雨法雨顯四無畏。如日初出光明照世，挫諸異道，安置眾生天道及解脫果。己度度他、己脫脫他、己安安他、己涅槃涅槃他。

佛世尊安住摩伽陀國靈剎山林。摩伽陀王頻婆娑羅，聞世尊與大比丘眾千數俱，皆是舊學外道，諸漏已盡、所作已辦、已捨重擔，逮得己利盡諸有結，於正理中心得解脫。王聞已大嚴駕兵眾，有大威勢，以王力故，駕萬二千車乘、萬八千馬騎兵眾，與無數百千摩伽陀國婆羅門居士，從王舍城往詣佛所，為欲見佛、為欲供養。輿輦所至處已，王即下輦，仍足步入園。於時頻婆娑羅王遙見佛，即却五種莊嚴如是寶衣冠、傘蓋、寶劍、寶莊團扇、寶革屣。時摩伽陀王頻婆娑羅，偏袒右肩合掌向佛，恭敬作禮三稱自姓名：「大德！我是摩伽陀王頻婆娑羅。」如是三稱。佛言：「如是。汝是摩伽陀王頻婆娑羅。」亦如是三稱。「大王！於汝自坐處坐。」時摩伽陀王頻婆娑羅禮佛足已却坐一面，摩伽陀國婆羅門居士俱在一處，亦禮佛足却在一面。時摩伽陀國婆羅門居士問訊佛，佛種種慰喻竟却坐一面。又摩伽陀國婆羅門居士，合掌向佛作禮却坐一面。又摩伽陀國婆羅門居士，遠見佛已默然而坐。於時漚樓毘螺迦葉，於此大眾中在近而坐。時摩伽陀國婆羅門居士各生念言：「為是此大沙門從漚樓毘螺迦葉學道？為是漚樓毘螺從此大沙門學道？」時佛知摩伽陀國婆羅門居士心中所念，仍向漚樓毘螺迦葉說偈問言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊安住摩伽陀國靈剎山林。摩伽陀王頻婆娑羅，聞世尊與大比丘眾千數俱，皆是舊學外道，諸漏已盡、所作已辦、已捨重擔，逮得己利盡諸有結，於正理中心得解脫。王聞已大嚴駕兵眾，有大威勢，以王力故，駕萬二千車乘、萬八千馬騎兵眾，與無數百千摩伽陀國婆羅門居士，從王舍城往詣佛所，為欲見佛、為欲供養。輿輦所至處已，王即下輦，仍足步入園。於時頻婆娑羅王遙見佛，即却五種莊嚴如是寶衣冠、傘蓋、寶劍、寶莊團扇、寶革屣。時摩伽陀王頻婆娑羅，偏袒右肩合掌向佛，恭敬作禮三稱自姓名：「大德！我是摩伽陀王頻婆娑羅。」如是三稱。佛言：「如是。汝是摩伽陀王頻婆娑羅。」亦如是三稱。「大王！於汝自坐處坐。」時摩伽陀王頻婆娑羅禮佛足已却坐一面，摩伽陀國婆羅門居士俱在一處，亦禮佛足却在一面。時摩伽陀國婆羅門居士問訊佛，佛種種慰喻竟却坐一面。又摩伽陀國婆羅門居士，合掌向佛作禮却坐一面。又摩伽陀國婆羅門居士，遠見佛已默然而坐。於時漚樓毘螺迦葉，於此大眾中在近而坐。時摩伽陀國婆羅門居士各生念言：「為是此大沙門從漚樓毘螺迦葉學道？為是漚樓毘螺從此大沙門學道？」時佛知摩伽陀國婆羅門居士心中所念，仍向漚樓毘螺迦葉說偈問言：

「汝漚樓毘螺， 何所因見故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝漚樓毘螺， 何所因見故，

而捨供養火， 而從此學道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而捨供養火， 而從此學道？

如是等所以， 應當向我說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等所以， 應當向我說，

汝所供事火， 云何乃捨置？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝所供事火， 云何乃捨置？」

漚樓毘螺迦葉答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漚樓毘螺迦葉答言：

「飲食等諸味， 貪嗜此三種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「飲食等諸味， 貪嗜此三種，

如是等過患， 我深見所以， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等過患， 我深見所以，

是故捨事火， 心不生安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故捨事火， 心不生安樂。」

佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：

「汝心不安樂， 飲食等諸味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝心不安樂， 飲食等諸味。

云何心不樂， 人天中勝道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何心不樂， 人天中勝道？

汝今應答我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今應答我。」

迦葉言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉言：

「我見無餘滅， 道最為第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我見無餘滅， 道最為第一，

於世間欲樂， 心不生貪著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於世間欲樂， 心不生貪著，

更無別異相， 故不從餘教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更無別異相， 故不從餘教，

是故捨事火。 心不生安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故捨事火。 心不生安樂，

供養并事火， 我昔心邪盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養并事火， 我昔心邪盡，

緣此得解脫。 我實大盲闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣此得解脫。 我實大盲闇，

隨從生死流， 不識正真道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨從生死流， 不識正真道，

今始見無為。 如來實善說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今始見無為。 如來實善說，

大眾所歸依， 世尊為軍主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾所歸依， 世尊為軍主，

我今已覺了， 瞿曇實諦理。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今已覺了， 瞿曇實諦理。」

佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：

「善來修行道， 爾所念皆是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善來修行道， 爾所念皆是，

善分別法相， 其最勝已得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善分別法相， 其最勝已得。

「迦葉！汝當決眾疑。」時長老漚樓毘螺迦葉即入三昧。如所起心，於東方住於空界，現四威儀行住坐臥，身內出火。長老漚樓毘螺迦葉身出種種光焰，青黃赤白紅水精色，現變神相、身下分然、身上分出清冷水。如是南西北方種種示現神通變化竟，攝還合掌向佛作禮，而白佛言：「佛是我師，我是佛弟子。」如是三說。「如是迦葉！如是迦葉！我是汝師，汝是我弟子。迦葉！汝坐於汝座，隨意坐。」時長老漚樓毘螺迦葉還本座坐。時摩伽陀國婆羅門居士作如是念：「定非大沙門從漚樓毘螺迦葉學道，乃是漚樓毘螺迦葉從大沙門學道。」時佛世尊告摩伽陀王頻婆娑羅：「大王！色亦生亦滅，此生滅相應。當知識想受行亦生亦滅，此生滅相應。當知，大王！色生滅法。善男子知是事已，識想受行生滅法，大王！善男子知是事已，知是識已，大王！善男子知色，不著不取不住不入計識想受行為我。善男子知是已，不著不取不住不入，大王善男子！計色為我。不著不取不住不入，作無我心。我說是人則得無量無邊解脫生死。」時摩伽陀國婆羅門居士各作是念言：「若色非我，識想受行非我，即是誰當成我人眾生自體？能作所作、能起所起、能知所知，如上等事則應不生不有，在在處處所作善惡業果，誰當為受、誰捨此陰、誰受後陰？」爾時世尊知摩伽陀國婆羅門居士心中所念，告諸比丘：「有稱我者，皆是凡愚無知、隨從他語，皆無我無我所。苦生故生、苦滅故滅，行生故生、行滅故滅，依如是等因緣故生眾生身行。如來知眾生接續及生滅，諸比丘！我皆見，以勝眼清淨過人中眼，若眾生生滅善色惡色、若勝若劣、若生善道若生惡道，如從業法，我皆如實知。此等眾生具身惡業、具口意惡業、誹謗賢善，具邪見法業因緣故，身壞命終即墮惡趣生地獄中。又此眾生具身善業、具口意善業、不誹謗賢善正見，隨造正見業法，此因緣故，身壞命終即墮善道生天中。如是等我皆知見。我亦不說言，此是我、此是眾生、此是命、此人。此作此能作、此生此能生、能起所起、能知所知，如上等事則應不生不有，在在處處受所作善惡業果，捨此陰受後陰別法相賴。其法相賴者，此法有故是法生，如無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，起如是等大苦陰聚集。此等無故此等滅，此無明滅故行滅、行滅故識滅、識滅故名色滅、名色滅故六入滅、六入滅故觸滅、觸滅故受滅、受滅故愛滅、愛滅故取滅、取滅故有滅、有滅故生滅、生滅故老死憂悲苦惱等滅，如是等大苦陰滅。如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！汝當決眾疑。」時長老漚樓毘螺迦葉即入三昧。如所起心，於東方住於空界，現四威儀行住坐臥，身內出火。長老漚樓毘螺迦葉身出種種光焰，青黃赤白紅水精色，現變神相、身下分然、身上分出清冷水。如是南西北方種種示現神通變化竟，攝還合掌向佛作禮，而白佛言：「佛是我師，我是佛弟子。」如是三說。「如是迦葉！如是迦葉！我是汝師，汝是我弟子。迦葉！汝坐於汝座，隨意坐。」時長老漚樓毘螺迦葉還本座坐。時摩伽陀國婆羅門居士作如是念：「定非大沙門從漚樓毘螺迦葉學道，乃是漚樓毘螺迦葉從大沙門學道。」時佛世尊告摩伽陀王頻婆娑羅：「大王！色亦生亦滅，此生滅相應。當知識想受行亦生亦滅，此生滅相應。當知，大王！色生滅法。善男子知是事已，識想受行生滅法，大王！善男子知是事已，知是識已，大王！善男子知色，不著不取不住不入計識想受行為我。善男子知是已，不著不取不住不入，大王善男子！計色為我。不著不取不住不入，作無我心。我說是人則得無量無邊解脫生死。」時摩伽陀國婆羅門居士各作是念言：「若色非我，識想受行非我，即是誰當成我人眾生自體？能作所作、能起所起、能知所知，如上等事則應不生不有，在在處處所作善惡業果，誰當為受、誰捨此陰、誰受後陰？」爾時世尊知摩伽陀國婆羅門居士心中所念，告諸比丘：「有稱我者，皆是凡愚無知、隨從他語，皆無我無我所。苦生故生、苦滅故滅，行生故生、行滅故滅，依如是等因緣故生眾生身行。如來知眾生接續及生滅，諸比丘！我皆見，以勝眼清淨過人中眼，若眾生生滅善色惡色、若勝若劣、若生善道若生惡道，如從業法，我皆如實知。此等眾生具身惡業、具口意惡業、誹謗賢善，具邪見法業因緣故，身壞命終即墮惡趣生地獄中。又此眾生具身善業、具口意善業、不誹謗賢善正見，隨造正見業法，此因緣故，身壞命終即墮善道生天中。如是等我皆知見。我亦不說言，此是我、此是眾生、此是命、此人。此作此能作、此生此能生、能起所起、能知所知，如上等事則應不生不有，在在處處受所作善惡業果，捨此陰受後陰別法相賴。其法相賴者，此法有故是法生，如無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，起如是等大苦陰聚集。此等無故此等滅，此無明滅故行滅、行滅故識滅、識滅故名色滅、名色滅故六入滅、六入滅故觸滅、觸滅故受滅、受滅故愛滅、愛滅故取滅、取滅故有滅、有滅故生滅、生滅故老死憂悲苦惱等滅，如是等大苦陰滅。如

是比丘！有為皆苦，涅槃寂滅。因集故苦集，因滅故苦滅，斷本則不復續，不相續故滅，如是極於苦邊。比丘！云何名滅？即處有苦，滅故即寂滅，即寂滅即盡已，此是寂靜處。若離一切煩累，則愛盡、離欲、寂滅涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是比丘！有為皆苦，涅槃寂滅。因集故苦集，因滅故苦滅，斷本則不復續，不相續故滅，如是極於苦邊。比丘！云何名滅？即處有苦，滅故即寂滅，即寂滅即盡已，此是寂靜處。若離一切煩累，則愛盡、離欲、寂滅涅槃。」

時佛世尊重復告摩伽陀國頻婆娑羅：「大王！是色為常、為無常？」「無常。世尊！」「此苦為常、為無常？」「苦是無常。世尊！」「是生滅法，然聲聞正弟子作如是想：隨從我、此是我、此我物、此是我所？」「是事不然。世尊！」「大王！汝意云何？識想受行為常、無常？」「無常。世尊！」「此等苦為常、無常？」「苦皆無常。世尊！」「若此苦是無常，則是生滅法。然聲聞正弟子作如是想：隨從我、此是我、此我物、此是我所？」「是事不然。世尊！」「以如是等故，大王！若有小色，過去未來現在、若內若外、若廣大若微細、若增若劣、若近若遠，此等一切非是我我所，以如是如實應以正智觀。若有受、若有想、若有行、若有識，過去未來現在、若內若外、若廣大若微細、若增若劣、若近若遠，此等一切非我我所，如是如實應以正智觀。如是正弟子，如是知見故厭色，受想行識等亦生厭，厭故離，厭離故稱得解脫，解脫故得見慧：我生已盡、諸漏已盡、所作已辦、不受後有。」說如是等法時，摩伽陀王頻婆娑羅無復諸染離諸垢穢，於法得法眼淨。時八萬諸天、無量千數摩伽陀國婆羅門居士，於法得法眼淨。時摩伽陀王頻婆娑羅見法、得法解法、入甚深法，度希望心、度諸疑網，不從他教更無餘信，於佛教法中得無畏。從座而起，偏袒右肩，合掌向佛作禮，而白佛言：「世尊！我已得過，我今已得過已。我今歸依世尊及比丘僧，憶持我為優婆塞。從今日乃至盡形壽，歸依不殺生業清淨。願世尊來王舍城，我盡形壽供養世尊衣服飲食臥具湯藥等供具。願世尊與比丘僧俱受我請。」摩伽陀王頻婆娑羅請已，時佛世尊默然而住。摩伽陀王頻婆娑羅知佛默然受請，頭面接足禮辭佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛世尊重復告摩伽陀國頻婆娑羅：「大王！是色為常、為無常？」「無常。世尊！」「此苦為常、為無常？」「苦是無常。世尊！」「是生滅法，然聲聞正弟子作如是想：隨從我、此是我、此我物、此是我所？」「是事不然。世尊！」「大王！汝意云何？識想受行為常、無常？」「無常。世尊！」「此等苦為常、無常？」「苦皆無常。世尊！」「若此苦是無常，則是生滅法。然聲聞正弟子作如是想：隨從我、此是我、此我物、此是我所？」「是事不然。世尊！」「以如是等故，大王！若有小色，過去未來現在、若內若外、若廣大若微細、若增若劣、若近若遠，此等一切非是我我所，以如是如實應以正智觀。若有受、若有想、若有行、若有識，過去未來現在、若內若外、若廣大若微細、若增若劣、若近若遠，此等一切非我我所，如是如實應以正智觀。如是正弟子，如是知見故厭色，受想行識等亦生厭，厭故離，厭離故稱得解脫，解脫故得見慧：我生已盡、諸漏已盡、所作已辦、不受後有。」說如是等法時，摩伽陀王頻婆娑羅無復諸染離諸垢穢，於法得法眼淨。時八萬諸天、無量千數摩伽陀國婆羅門居士，於法得法眼淨。時摩伽陀王頻婆娑羅見法、得法解法、入甚深法，度希望心、度諸疑網，不從他教更無餘信，於佛教法中得無畏。從座而起，偏袒右肩，合掌向佛作禮，而白佛言：「世尊！我已得過，我今已得過已。我今歸依世尊及比丘僧，憶持我為優婆塞。從今日乃至盡形壽，歸依不殺生業清淨。願世尊來王舍城，我盡形壽供養世尊衣服飲食臥具湯藥等供具。願世尊與比丘僧俱受我請。」摩伽陀王頻婆娑羅請已，時佛世尊默然而住。摩伽陀王頻婆娑羅知佛默然受請，頭面接足禮辭佛而退。

爾時世尊向王舍城，次第行已至王舍城，住王舍城柯蘭陀所住竹林。時王舍城有道士名刪闍夷，出化未久，其等承習師始適無常。其有二伴將領徒眾：一名優婆底沙、一名古利多，領諸徒眾。其等二人共作是約：「若有先得甘露勝果者，必相分遺。」時長老阿說耆於晨朝執持衣鉢入王舍城乞食，時優波底沙道士於王舍城出行，道路有小緣事故，優波底沙道士遠見長老阿說耆，心生歡喜，鄭重觀視執持衣鉢，見已心作是念：「在此王舍城內出家學道者，不見有人威儀如是。此出家人我今宜問：乞士誰是汝師？汝何所為而出家耶？汝從誰法？」欲訊訪故於路而立。待長老阿說耆至，時優波底沙道士問長老阿說耆言：「乞士！誰是汝師？汝為誰出家？汝從誰法？」「長老！有瞿曇沙門，是釋種子，剃除鬚髮、著壞色衣，有於正信，捨離有為出家學道，無上正遍知正覺道。此世尊是我師，我為其出家，我從其法。」「長老！為我說其法耶？」「長老！我年尚幼稚，學日復初淺，是故我未能說如來無上正遍知甚深廣大法。我今且略說法中之少義。」「願為說之。我唯須義，不須文字。」時長老阿說耆而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊向王舍城，次第行已至王舍城，住王舍城柯蘭陀所住竹林。時王舍城有道士名刪闍夷，出化未久，其等承習師始適無常。其有二伴將領徒眾：一名優婆底沙、一名古利多，領諸徒眾。其等二人共作是約：「若有先得甘露勝果者，必相分遺。」時長老阿說耆於晨朝執持衣鉢入王舍城乞食，時優波底沙道士於王舍城出行，道路有小緣事故，優波底沙道士遠見長老阿說耆，心生歡喜，鄭重觀視執持衣鉢，見已心作是念：「在此王舍城內出家學道者，不見有人威儀如是。此出家人我今宜問：乞士誰是汝師？汝何所為而出家耶？汝從誰法？」欲訊訪故於路而立。待長老阿說耆至，時優波底沙道士問長老阿說耆言：「乞士！誰是汝師？汝為誰出家？汝從誰法？」「長老！有瞿曇沙門，是釋種子，剃除鬚髮、著壞色衣，有於正信，捨離有為出家學道，無上正遍知正覺道。此世尊是我師，我為其出家，我從其法。」「長老！為我說其法耶？」「長老！我年尚幼稚，學日復初淺，是故我未能說如來無上正遍知甚深廣大法。我今且略說法中之少義。」「願為說之。我唯須義，不須文字。」時長老阿說耆而說偈言：

「若法從因生， 如來說此因； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若法從因生， 如來說此因；

滅如是等因， 如是世尊教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅如是等因， 如是世尊教。」

說如是等法時，道士優波底沙無染離垢，於法得法眼淨。時優波底沙道士見法已、得法已、解法已，入甚深法，度諸希望心、度疑網，不復餘信、不從他教，於佛世尊法中得無畏。從坐而起，偏袒右肩合掌向長老阿說耆作禮，重作是言：「如是等深法，世尊教所說，無動無憂惱，無數那由他劫昔來未聞見。世尊今在何處住？」「即在此王舍城柯蘭陀住處竹林。」時優波底沙道士聞長老阿說耆語已，心生歡喜，頭面禮阿說耆足已而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說如是等法時，道士優波底沙無染離垢，於法得法眼淨。時優波底沙道士見法已、得法已、解法已，入甚深法，度諸希望心、度疑網，不復餘信、不從他教，於佛世尊法中得無畏。從坐而起，偏袒右肩合掌向長老阿說耆作禮，重作是言：「如是等深法，世尊教所說，無動無憂惱，無數那由他劫昔來未聞見。世尊今在何處住？」「即在此王舍城柯蘭陀住處竹林。」時優波底沙道士聞長老阿說耆語已，心生歡喜，頭面禮阿說耆足已而退。

時優波底沙道士往詣古利多道士，古利多遙見優波底沙道士已，作如是言：「汝諸根乃爾清悅，面色清淨皮光白色。長老！汝已得甘露耶？」「如是。長老！」「長老為我說法。」時優波底沙道士而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時優波底沙道士往詣古利多道士，古利多遙見優波底沙道士已，作如是言：「汝諸根乃爾清悅，面色清淨皮光白色。長老！汝已得甘露耶？」「如是。長老！」「長老為我說法。」時優波底沙道士而說偈言：

「若法從因生， 如來說此因； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若法從因生， 如來說此因；

滅如是等因， 如是世尊教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅如是等因， 如是世尊教。」

「長老！更為我重說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！更為我重說。」

「若法從因生， 如來說此因； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若法從因生， 如來說此因；

滅如是等因， 如是世尊教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅如是等因， 如是世尊教。」

說如是等法時，古利多道士無染離垢，於法得法眼淨。時古利多道士見法已、得法已、解法已，入甚深法。度希望心、度諸疑網，不復餘信、不從他教，於佛世尊法中已得無畏。從坐而起，偏袒右肩合掌向優波底沙作禮，重作是言：「如是等深法，世尊教所說，無動無憂惱，無數那由他劫昔來未聞見。世尊今在何處住？」「即在此王舍城柯蘭陀住處竹林，便可共往詣世尊，於世尊所修行梵行，宜往觀詣彼眾，彼亦有智人如我等者。」時優波底沙與古利多道士告諸婆羅門弟子言：「我等欲於佛世尊所修行梵行。汝等今何所作？」答言：「我等若有所知皆藉師教。師若依世尊修行梵行，我等亦隨師出家。」「汝等婆羅門！當知今正是時。」時優波底沙、古利多各有眷屬二百五十人，出王舍城往世尊所。於是時中，佛世尊為無數百千眾生說法。世尊遙見優波底沙、古利多二道士，各有二百五十眷屬導從。遠見是以，即告諸比丘：「汝等觀視此二伴，各領徒眾在眾首行來詣此，優波底沙、古利多等。」「如是。世尊！」「此二人當成我第一調從弟子：一者神通第一、二者智慧第一。」時眾中有比丘而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說如是等法時，古利多道士無染離垢，於法得法眼淨。時古利多道士見法已、得法已、解法已，入甚深法。度希望心、度諸疑網，不復餘信、不從他教，於佛世尊法中已得無畏。從坐而起，偏袒右肩合掌向優波底沙作禮，重作是言：「如是等深法，世尊教所說，無動無憂惱，無數那由他劫昔來未聞見。世尊今在何處住？」「即在此王舍城柯蘭陀住處竹林，便可共往詣世尊，於世尊所修行梵行，宜往觀詣彼眾，彼亦有智人如我等者。」時優波底沙與古利多道士告諸婆羅門弟子言：「我等欲於佛世尊所修行梵行。汝等今何所作？」答言：「我等若有所知皆藉師教。師若依世尊修行梵行，我等亦隨師出家。」「汝等婆羅門！當知今正是時。」時優波底沙、古利多各有眷屬二百五十人，出王舍城往世尊所。於是時中，佛世尊為無數百千眾生說法。世尊遙見優波底沙、古利多二道士，各有二百五十眷屬導從。遠見是以，即告諸比丘：「汝等觀視此二伴，各領徒眾在眾首行來詣此，優波底沙、古利多等。」「如是。世尊！」「此二人當成我第一調從弟子：一者神通第一、二者智慧第一。」時眾中有比丘而說偈言：

「見此二人來， 優波底沙等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見此二人來， 優波底沙等，

及古利多來， 未至此竹林； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及古利多來， 未至此竹林；

世尊今懸記， 無邊佛智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊今懸記， 無邊佛智慧，

諸根過世人， 滿足波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根過世人， 滿足波羅蜜。

「世尊於世中，最上彼眾二人來，應為大弟子。世尊已懸記：一神通第一、二智慧第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊於世中，最上彼眾二人來，應為大弟子。世尊已懸記：一神通第一、二智慧第一。」

時優波底沙、古利多等來至佛所，頂禮佛足却住一面，而白佛言：「我等願得於世尊所出家受具足戒作比丘，於世尊所修行梵行。」優波底沙、古利多等道士，於自然法教得出家受戒作比丘已。時諸比丘於晨朝時，執持衣鉢入王舍城乞食。時王舍城人民見刪闍夷道士徒眾出家受戒，見此比丘已訶責而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時優波底沙、古利多等來至佛所，頂禮佛足却住一面，而白佛言：「我等願得於世尊所出家受具足戒作比丘，於世尊所修行梵行。」優波底沙、古利多等道士，於自然法教得出家受戒作比丘已。時諸比丘於晨朝時，執持衣鉢入王舍城乞食。時王舍城人民見刪闍夷道士徒眾出家受戒，見此比丘已訶責而說偈言：

「佛至王舍城， 摩伽陀勝國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛至王舍城， 摩伽陀勝國，

何故不盡化， 刪闍夷眷屬？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故不盡化， 刪闍夷眷屬？」

時諸比丘默然無對，未解無有辯才。時諸比丘於王舍城次第乞已，飯食訖，仍還本處安置衣鉢洗足已，往詣佛所。至佛所已，頂禮佛足却坐一面坐已，時諸比丘而白佛言：「世尊！我等與諸比丘，於晨朝時執持衣鉢入王舍城乞食。時王舍城人民見刪闍夷道士眷屬出家受戒，並訶責說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘默然無對，未解無有辯才。時諸比丘於王舍城次第乞已，飯食訖，仍還本處安置衣鉢洗足已，往詣佛所。至佛所已，頂禮佛足却坐一面坐已，時諸比丘而白佛言：「世尊！我等與諸比丘，於晨朝時執持衣鉢入王舍城乞食。時王舍城人民見刪闍夷道士眷屬出家受戒，並訶責說偈言：

「『佛至王舍城， 摩伽陀勝國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛至王舍城， 摩伽陀勝國，

何故不盡化， 刪闍夷眷屬？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故不盡化， 刪闍夷眷屬？』

「時諸比丘默然無對，未解無有辯才。」「若王舍城人作如是言，汝等比丘應如是答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸比丘默然無對，未解無有辯才。」「若王舍城人作如是言，汝等比丘應如是答：

「大雄所將度， 如來以正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大雄所將度， 如來以正法，

善法攝眾生， 誰無知當怪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善法攝眾生， 誰無知當怪？

「若作是說時，王舍城人民即當默然無對，皆失辯才。」時諸比丘復於晨朝，執持衣鉢入王舍城乞食。時王舍城人民，見刪闍夷道士眷屬，復訶責而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作是說時，王舍城人民即當默然無對，皆失辯才。」時諸比丘復於晨朝，執持衣鉢入王舍城乞食。時王舍城人民，見刪闍夷道士眷屬，復訶責而說偈言：

「佛至王舍城， 摩伽陀勝國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛至王舍城， 摩伽陀勝國，

何故不盡化， 刪闍夷眷屬？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故不盡化， 刪闍夷眷屬？」

時餘比丘即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時餘比丘即說偈言：

「大雄所將度， 如來以正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大雄所將度， 如來以正法，

善法攝眾生， 誰無知當怪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善法攝眾生， 誰無知當怪？」

如是說已，王舍城人民即默然退失辯才。時佛世尊告諸比丘：「及外道形服不應度出家。」世尊即制戒：外道形服不得度出家。時有比丘不知云何度外道出家？以是事白佛。佛言：「是故比丘應當更尋。」於是時中，姓犢子外道住在王舍城。時犢子外道故往詣佛世尊所，對佛已問訊，種種語論已，却坐一面。坐已姓犢子外道而白佛言：「我今欲問瞿曇少義，願開許我，為我解說。」說是語已，世尊默然。第二、第三亦作是言。姓犢子外道白佛言：「我今請問瞿曇大德少義，唯願開許，為我解說。」第二第三作如是言，世尊默然。時姓犢子外道白佛言：「我共在此夜已淹久。世尊瞿曇！我今請問少義，願開許我，為我解說。」時佛念言：「此姓犢子外道，長夜無諂曲、無欺誑、性淳直，若有所問已解其意，非為惱亂我；當如阿毘曇密義、如律密義，有問當為敷說。」知姓犢子外道心念已，佛言：「犢子可問，隨汝所樂。」「云何瞿曇！善不善為有為無？」「犢子！有善、有不善。」「善哉世尊瞿曇！願為我說善法、不善法，令我識善、不善。」「犢子！我當種種分別為汝說善、不善。然當略說。犢子諦聽。欲染不善、離欲染是善。恚癡不善、離恚癡是善。殺生是不善、捨離殺生是善。偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺言、慳貪、邪見是不善，正見是善。犢子！我已說如是三種是善、三種是不善。若我弟子如是不善如實知、三種善十種不善如實知，十種不善所餘，知欲盡、知恚盡、知癡盡，欲盡、恚盡、癡盡，漏盡故得無漏，心解脫得智解脫，自然見法證法成就：我生已盡、梵行已立、所作已辦、無復後有。」「瞿曇！頗有一比丘於此法中得盡諸漏、於無漏法心得解脫，如上所說不受後有耶？」「犢子！非一比丘、非二非三非五非百，如是無數比丘於此法中漏盡得無漏，如前說不受後有。」「瞿曇！且置一比丘。頗有一比丘尼，於此法教中漏盡得無漏心得解脫，如前所說不受後有耶？」「犢子！非一比丘尼、非二非三非五非百，如是無量比丘尼於此法中盡漏得無漏心得解脫，如前所說不受後有。」「瞿曇！且置比丘尼。頗有優婆塞修行梵行，於此法中度希望、度疑網耶？」「犢子！非一優婆塞、非二非三非五非百，乃有無量優婆塞於此法中，於五別分纏得解脫化生，即於中涅槃，不復退還，法應不還此界。」「瞿曇！且置比丘、且置比丘尼、且置優婆塞修行梵行。頗有優婆夷修行梵行，度希望、度疑網？」「犢子！非一非二非三非五非百，乃有無量優婆夷於此法中，於五別分纏得解脫化生，即於中涅槃，不復退還，法應不還此界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說已，王舍城人民即默然退失辯才。時佛世尊告諸比丘：「及外道形服不應度出家。」世尊即制戒：外道形服不得度出家。時有比丘不知云何度外道出家？以是事白佛。佛言：「是故比丘應當更尋。」於是時中，姓犢子外道住在王舍城。時犢子外道故往詣佛世尊所，對佛已問訊，種種語論已，却坐一面。坐已姓犢子外道而白佛言：「我今欲問瞿曇少義，願開許我，為我解說。」說是語已，世尊默然。第二、第三亦作是言。姓犢子外道白佛言：「我今請問瞿曇大德少義，唯願開許，為我解說。」第二第三作如是言，世尊默然。時姓犢子外道白佛言：「我共在此夜已淹久。世尊瞿曇！我今請問少義，願開許我，為我解說。」時佛念言：「此姓犢子外道，長夜無諂曲、無欺誑、性淳直，若有所問已解其意，非為惱亂我；當如阿毘曇密義、如律密義，有問當為敷說。」知姓犢子外道心念已，佛言：「犢子可問，隨汝所樂。」「云何瞿曇！善不善為有為無？」「犢子！有善、有不善。」「善哉世尊瞿曇！願為我說善法、不善法，令我識善、不善。」「犢子！我當種種分別為汝說善、不善。然當略說。犢子諦聽。欲染不善、離欲染是善。恚癡不善、離恚癡是善。殺生是不善、捨離殺生是善。偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺言、慳貪、邪見是不善，正見是善。犢子！我已說如是三種是善、三種是不善。若我弟子如是不善如實知、三種善十種不善如實知，十種不善所餘，知欲盡、知恚盡、知癡盡，欲盡、恚盡、癡盡，漏盡故得無漏，心解脫得智解脫，自然見法證法成就：我生已盡、梵行已立、所作已辦、無復後有。」「瞿曇！頗有一比丘於此法中得盡諸漏、於無漏法心得解脫，如上所說不受後有耶？」「犢子！非一比丘、非二非三非五非百，如是無數比丘於此法中漏盡得無漏，如前說不受後有。」「瞿曇！且置一比丘。頗有一比丘尼，於此法教中漏盡得無漏心得解脫，如前所說不受後有耶？」「犢子！非一比丘尼、非二非三非五非百，如是無量比丘尼於此法中盡漏得無漏心得解脫，如前所說不受後有。」「瞿曇！且置比丘尼。頗有優婆塞修行梵行，於此法中度希望、度疑網耶？」「犢子！非一優婆塞、非二非三非五非百，乃有無量優婆塞於此法中，於五別分纏得解脫化生，即於中涅槃，不復退還，法應不還此界。」「瞿曇！且置比丘、且置比丘尼、且置優婆塞修行梵行。頗有優婆夷修行梵行，度希望、度疑網？」「犢子！非一非二非三非五非百，乃有無量優婆夷於此法中，於五別分纏得解脫化生，即於中涅槃，不復退還，法應不還此界。

」「瞿曇！且置比丘、且置比丘尼、且置梵行優婆塞、且置梵行優婆夷。頗有一優婆塞受五欲樂，於此法中度希望、度疑網？」「犢子！非一優婆塞、非二非三非五非百，乃有無量於此法中，有諸妻子、臥具居家、著香花瓔珞、著妙好衣及諸塗身、畜諸金寶、驅策奴婢僕使，解脫三纏薄婬怒癡，得斯陀含，一往來此世界，盡諸苦邊。」「瞿曇！且置比丘、且置比丘尼、且置梵行優婆塞、且置梵行優婆夷、且置受五欲樂優婆塞。頗有優婆夷受五欲樂，於此法中度希望、度疑網？」「犢子！非一優婆夷、非二非三非五非百，乃有無量於此法中，育養兒子如前策使奴婢僕使，解脫三纏逆生死流，得不退墮法必證正覺，受此七有七生天上，還依人身盡諸苦邊。」「若爾瞿曇法成正覺，若比丘皆得，及比丘尼、優婆塞修梵行者、優婆夷修梵行者、優婆塞受欲樂者、優婆夷受欲樂者，世尊瞿曇教法如是故，則應不成滿足。以是故，如瞿曇法所成正覺比丘皆得，及比丘尼、優婆塞修梵行者、優婆夷修梵行者、優婆塞受欲樂者、優婆夷受欲樂者如是故，瞿曇教法以如是故滿足。瞿曇！我今意欲說譬。」「犢子！今正是時。」「如是。瞿曇！如天雨雨水隨下流。如是世尊瞿曇，教一切男女童男童女若老若少，隨涅槃下、隨涅槃流、隨涅槃低、隨從說涅槃。隨從已，奇哉善覺，奇哉善說法。瞿曇！若有外道出家道士若來，若希求於自然法教出家受具足戒作比丘，幾久依比丘共住？」「犢子！若外道出家道士若來，若希求於自然法教出家受具足戒作比丘，則應依比丘比丘和上所四月日披袈裟試之，然取兩彼究悉。我已說如是。」「瞿曇！若外道出家道士來，若希求於自然法教出家受具足戒作比丘，則應依比丘和上所四月日披袈裟試之。我今願欲非唯四月亦能四年依從。我今願樂於自然法教出家受具足戒作比丘，我依世尊瞿曇所修行梵行。」「犢子！然我先不已說二彼究悉？」「汝瞿曇已說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」「瞿曇！且置比丘、且置比丘尼、且置梵行優婆塞、且置梵行優婆夷。頗有一優婆塞受五欲樂，於此法中度希望、度疑網？」「犢子！非一優婆塞、非二非三非五非百，乃有無量於此法中，有諸妻子、臥具居家、著香花瓔珞、著妙好衣及諸塗身、畜諸金寶、驅策奴婢僕使，解脫三纏薄婬怒癡，得斯陀含，一往來此世界，盡諸苦邊。」「瞿曇！且置比丘、且置比丘尼、且置梵行優婆塞、且置梵行優婆夷、且置受五欲樂優婆塞。頗有優婆夷受五欲樂，於此法中度希望、度疑網？」「犢子！非一優婆夷、非二非三非五非百，乃有無量於此法中，育養兒子如前策使奴婢僕使，解脫三纏逆生死流，得不退墮法必證正覺，受此七有七生天上，還依人身盡諸苦邊。」「若爾瞿曇法成正覺，若比丘皆得，及比丘尼、優婆塞修梵行者、優婆夷修梵行者、優婆塞受欲樂者、優婆夷受欲樂者，世尊瞿曇教法如是故，則應不成滿足。以是故，如瞿曇法所成正覺比丘皆得，及比丘尼、優婆塞修梵行者、優婆夷修梵行者、優婆塞受欲樂者、優婆夷受欲樂者如是故，瞿曇教法以如是故滿足。瞿曇！我今意欲說譬。」「犢子！今正是時。」「如是。瞿曇！如天雨雨水隨下流。如是世尊瞿曇，教一切男女童男童女若老若少，隨涅槃下、隨涅槃流、隨涅槃低、隨從說涅槃。隨從已，奇哉善覺，奇哉善說法。瞿曇！若有外道出家道士若來，若希求於自然法教出家受具足戒作比丘，幾久依比丘共住？」「犢子！若外道出家道士若來，若希求於自然法教出家受具足戒作比丘，則應依比丘比丘和上所四月日披袈裟試之，然取兩彼究悉。我已說如是。」「瞿曇！若外道出家道士來，若希求於自然法教出家受具足戒作比丘，則應依比丘和上所四月日披袈裟試之。我今願欲非唯四月亦能四年依從。我今願樂於自然法教出家受具足戒作比丘，我依世尊瞿曇所修行梵行。」「犢子！然我先不已說二彼究悉？」「汝瞿曇已說。」

爾時世尊告諸比丘：「汝等比丘！度姓犢子道士出家受具足戒。」姓犢子道士得於自然法教出家受具足戒已，長老姓犢子受具足戒已，得半月已乃至學慧，應學應觀、應至應覺。是等慧已見已知、已覺已證世尊正法。時長老犢子作如是念：「我所應學慧，應學應觀、應至應覺，此等一切慧已見已知、已覺已證世尊正法。我今正是時，應往至世尊所。」時長老犢子往詣世尊所，至世尊所已頂禮世尊足已却住一面。却住一面已，長老犢子白世尊作如是言：「世尊！我乃至學慧，應學應觀、應至應覺。此等一切慧，已見已知、已證世尊正法。善哉世尊！為我說法。使我親近無放逸，乃至如本不知有後。以是故。」「汝犢子！應親近二法，觀察廣修。如是等二法親近觀察廣修，則得性慧。覺了諸性已，知種種性覺種種性、知無量性覺無量性。犢子！若比丘欲作是念：『快哉我離諸欲。我離諸惡不善法。』有希望有籌量，寂靜安樂，安住初禪。為滅希望滅籌量令內喜，則一心無希望無籌量，安住第二禪。離喜故安住捨中，安念覺了覺身樂，則證正諦捨念安樂，安住三禪。離樂離苦滅憂喜，無苦無樂，具捨安念清淨，安住四禪。慈悲喜捨、空處、識處、無所有處、非想非非想處。快哉！我已離三纏得須陀洹，離三纏已薄婬怒癡成斯陀含，離五別分纏故成阿那含，成就種種神力、淨眼根淨耳根淨意根，至於本處，脫生死、盡諸漏，皆具如是，具種種神通力，以一身能為無量身、以無量身能作一身，能作明作闇具觀諸慧，過石過壁離障身無礙，而過於大地中猶如虛空，能出能沒於大地，猶如在水能出能沒，住於虛空結跏趺坐，去行猶如飛鳥。日月有大威光，手能摩捉，乃至身昇梵天，以如意通皆得自在，於自法門所有希望。快哉我是比丘，以清淨耳過人中耳聞二種聲：若天、若人。若近若遠，隨以所念即得現前，於自法門若有希望。快哉我是比丘。知他眾生知他人所有希望，所有籌量心心所念如實而知。如是有欲心如實而知，如是離欲心離欲想如實而知，如是有欲離欲，如是有恚離恚、有癡離癡，如是攝心縱心、高心不高心、靜心極靜心、作意心不作意心、解脫心不解脫心，如實而知。隨心所向能得如意，於自法門所有希望。快哉我是比丘，無量種分別憶念知前時事，如是一生二三四五六七八九十、二十三十四十五十、百生千生百千生，如是無量百千生。如是無量過去未來劫數，此悉憶知。如曾有某眾生名某甲，我於彼時名某甲，如是種姓、如是飲食、如是覺苦樂、如是長壽、如是久長、如是壽命極盡。我從彼死復生某處，又於彼死今於此生。如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸比丘：「汝等比丘！度姓犢子道士出家受具足戒。」姓犢子道士得於自然法教出家受具足戒已，長老姓犢子受具足戒已，得半月已乃至學慧，應學應觀、應至應覺。是等慧已見已知、已覺已證世尊正法。時長老犢子作如是念：「我所應學慧，應學應觀、應至應覺，此等一切慧已見已知、已覺已證世尊正法。我今正是時，應往至世尊所。」時長老犢子往詣世尊所，至世尊所已頂禮世尊足已却住一面。却住一面已，長老犢子白世尊作如是言：「世尊！我乃至學慧，應學應觀、應至應覺。此等一切慧，已見已知、已證世尊正法。善哉世尊！為我說法。使我親近無放逸，乃至如本不知有後。以是故。」「汝犢子！應親近二法，觀察廣修。如是等二法親近觀察廣修，則得性慧。覺了諸性已，知種種性覺種種性、知無量性覺無量性。犢子！若比丘欲作是念：『快哉我離諸欲。我離諸惡不善法。』有希望有籌量，寂靜安樂，安住初禪。為滅希望滅籌量令內喜，則一心無希望無籌量，安住第二禪。離喜故安住捨中，安念覺了覺身樂，則證正諦捨念安樂，安住三禪。離樂離苦滅憂喜，無苦無樂，具捨安念清淨，安住四禪。慈悲喜捨、空處、識處、無所有處、非想非非想處。快哉！我已離三纏得須陀洹，離三纏已薄婬怒癡成斯陀含，離五別分纏故成阿那含，成就種種神力、淨眼根淨耳根淨意根，至於本處，脫生死、盡諸漏，皆具如是，具種種神通力，以一身能為無量身、以無量身能作一身，能作明作闇具觀諸慧，過石過壁離障身無礙，而過於大地中猶如虛空，能出能沒於大地，猶如在水能出能沒，住於虛空結跏趺坐，去行猶如飛鳥。日月有大威光，手能摩捉，乃至身昇梵天，以如意通皆得自在，於自法門所有希望。快哉我是比丘，以清淨耳過人中耳聞二種聲：若天、若人。若近若遠，隨以所念即得現前，於自法門若有希望。快哉我是比丘。知他眾生知他人所有希望，所有籌量心心所念如實而知。如是有欲心如實而知，如是離欲心離欲想如實而知，如是有欲離欲，如是有恚離恚、有癡離癡，如是攝心縱心、高心不高心、靜心極靜心、作意心不作意心、解脫心不解脫心，如實而知。隨心所向能得如意，於自法門所有希望。快哉我是比丘，無量種分別憶念知前時事，如是一生二三四五六七八九十、二十三十四十五十、百生千生百千生，如是無量百千生。如是無量過去未來劫數，此悉憶知。如曾有某眾生名某甲，我於彼時名某甲，如是種姓、如是飲食、如是覺苦樂、如是長壽、如是久長、如是壽命極盡。我從彼死復生某處，又於彼死今於此生。如

相貌、如處所，種種分別憶知往昔所更事。隨心所向此得如意，於自法門所有希望。快哉我是比丘，以清淨眼根過人中眼，見諸眾生死時生時、善色惡色若增減、若趣善道若趣不善道，隨事隨業眾生，如實而知。此等眾生具身惡業、具口意惡業，誹謗賢善，邪見具邪見業法習因緣。以此因緣故，身壞命終墮惡道生地獄中。復有此等眾生，具身善業、具口意善業，不誹謗賢善，正見具正見業法習因緣。以此因緣故，身壞命終往趣善道生於天上。隨心所向皆得如意，於自法門所有希望。快哉我是比丘，已盡諸漏，心得無漏解脫，得慧解脫已具足證自然法：我生已盡、梵行已立、所作已辦、無復後有。隨心所向能得如意，於自法門所有希望。所覺之法喜樂為證，隨心所向能得如意於自法門。是等比丘！如是二法應親近、應觀察、應廣修。已修此等二法已，親近觀察廣修，則成就性慧性覺，具種種性慧、無量性慧、無量性覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相貌、如處所，種種分別憶知往昔所更事。隨心所向此得如意，於自法門所有希望。快哉我是比丘，以清淨眼根過人中眼，見諸眾生死時生時、善色惡色若增減、若趣善道若趣不善道，隨事隨業眾生，如實而知。此等眾生具身惡業、具口意惡業，誹謗賢善，邪見具邪見業法習因緣。以此因緣故，身壞命終墮惡道生地獄中。復有此等眾生，具身善業、具口意善業，不誹謗賢善，正見具正見業法習因緣。以此因緣故，身壞命終往趣善道生於天上。隨心所向皆得如意，於自法門所有希望。快哉我是比丘，已盡諸漏，心得無漏解脫，得慧解脫已具足證自然法：我生已盡、梵行已立、所作已辦、無復後有。隨心所向能得如意，於自法門所有希望。所覺之法喜樂為證，隨心所向能得如意於自法門。是等比丘！如是二法應親近、應觀察、應廣修。已修此等二法已，親近觀察廣修，則成就性慧性覺，具種種性慧、無量性慧、無量性覺。」

時長老犢子聞佛說已，歡喜踊躍，頂禮世尊足已辭佛而退。時長老犢子已得最勝第一法，無放逸無煩熱，心得自在安住。若善男子所欲為者，剃除鬚髮披壞色衣，有正信心捨離有為，向於無為出家。此無上梵行白法，自知已具足證法：我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。已覺了竟，是長老得阿羅漢果心得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長老犢子聞佛說已，歡喜踊躍，頂禮世尊足已辭佛而退。時長老犢子已得最勝第一法，無放逸無煩熱，心得自在安住。若善男子所欲為者，剃除鬚髮披壞色衣，有正信心捨離有為，向於無為出家。此無上梵行白法，自知已具足證法：我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。已覺了竟，是長老得阿羅漢果心得解脫。

時眾多比丘懃求欲見世尊供養世尊。時長老犢子見眾多比丘，復作是言：「長老欲何處去？」「我欲往世尊所，欲見世尊欲供養世尊。」「希長老傳我語，禮世尊足問訊，少病少惱起居輕利安樂行。長老犢子作如是說：『我已安立。世尊！我已久習歡樂、非不歡樂。如是世尊弟子所應作事供養世尊，我歡喜作、非不歡喜。』」時諸比丘往詣佛所，至佛所已頂禮佛足却坐一面。坐一面已，時諸比丘白佛言：「世尊！長老犢子頂禮世尊足，問訊少病少惱起居輕利，行來氣力安隱，無障礙安樂行。長老犢子作如是說：『我已安立。世尊！我已久習。世尊！歡樂非不歡樂。如是世尊弟子所應作事、供養世尊，我歡喜作、非不歡喜。』」「諸比丘！諸天先已向我說是事，次汝等後說。如來無上慧，知見行如是彼比丘，亦是大神力大威德。」時佛世尊說稱讚長老犢子已，如是說：「諸比丘不依作者，得娑底娑羅。若外道道士等來求出家者，若比丘不與共住仍度出家，即得娑底娑羅。云何與外道共住？若有外道來希求出家，即應於僧求四月日住。和南大眾：『我某甲外道，希求如來所覺法教，出家受具足戒作比丘。我某甲外道，於僧乞求四月日住。願大德僧與我四月日住，慈愍故。』第二、第三作如是說。羯磨師應白眾： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時眾多比丘懃求欲見世尊供養世尊。時長老犢子見眾多比丘，復作是言：「長老欲何處去？」「我欲往世尊所，欲見世尊欲供養世尊。」「希長老傳我語，禮世尊足問訊，少病少惱起居輕利安樂行。長老犢子作如是說：『我已安立。世尊！我已久習歡樂、非不歡樂。如是世尊弟子所應作事供養世尊，我歡喜作、非不歡喜。』」時諸比丘往詣佛所，至佛所已頂禮佛足却坐一面。坐一面已，時諸比丘白佛言：「世尊！長老犢子頂禮世尊足，問訊少病少惱起居輕利，行來氣力安隱，無障礙安樂行。長老犢子作如是說：『我已安立。世尊！我已久習。世尊！歡樂非不歡樂。如是世尊弟子所應作事、供養世尊，我歡喜作、非不歡喜。』」「諸比丘！諸天先已向我說是事，次汝等後說。如來無上慧，知見行如是彼比丘，亦是大神力大威德。」時佛世尊說稱讚長老犢子已，如是說：「諸比丘不依作者，得娑底娑羅。若外道道士等來求出家者，若比丘不與共住仍度出家，即得娑底娑羅。云何與外道共住？若有外道來希求出家，即應於僧求四月日住。和南大眾：『我某甲外道，希求如來所覺法教，出家受具足戒作比丘。我某甲外道，於僧乞求四月日住。願大德僧與我四月日住，慈愍故。』第二、第三作如是說。羯磨師應白眾：

「『大德僧聽！某甲外道，希求如來所覺法教，出家受具足戒作比丘。此某甲外道，從僧乞四月日住。若僧時到僧忍聽，僧若與某甲外道四月日住。白如是。』應作羯磨： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大德僧聽！某甲外道，希求如來所覺法教，出家受具足戒作比丘。此某甲外道，從僧乞四月日住。若僧時到僧忍聽，僧若與某甲外道四月日住。白如是。』應作羯磨：

「『大德僧聽！此某甲外道，希求如來所覺法教，出家受具足戒作比丘。此某甲外道，從僧乞四月日住，僧若與某甲外道四月日住。誰諸長老忍與某甲外道四月日住者默然，誰不忍者說。此初羯磨。』如是第二羯磨、如是第三羯磨。『僧與某甲四月日住。僧忍，默然故，是事如是持。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大德僧聽！此某甲外道，希求如來所覺法教，出家受具足戒作比丘。此某甲外道，從僧乞四月日住，僧若與某甲外道四月日住。誰諸長老忍與某甲外道四月日住者默然，誰不忍者說。此初羯磨。』如是第二羯磨、如是第三羯磨。『僧與某甲四月日住。僧忍，默然故，是事如是持。』

「其人飲食，若為僧作務，隨僧分中與食。若不為僧作，應語言：『汝自當覓食。』此外道應自乞食。諸比丘應一日之中，三過於外道前毀呰外道，作如是說：『外道無敬信、外道犯戒、外道無羞恥、外道是墮落、外道邪見。』長老應作如上說。於時復應讚須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢等五種功德。外道應言：『如是。長老！如是。長老！外道實不敬信，乃至云外道實邪見。願長老濟拔我，願長老濟度我，憐愍慈愍故。』於四月日共住試已，得諸比丘意已，應度出家受具足戒。若餘外道作白衣形來，亦應如是共住試已方聽出家受具足戒。若有外道雖復解法，亦應如上共住試已方聽出家受具足戒。若外道不經共住及如上試，不得度出家受具足戒。若比丘不試度出家受具足戒者，得娑底娑羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其人飲食，若為僧作務，隨僧分中與食。若不為僧作，應語言：『汝自當覓食。』此外道應自乞食。諸比丘應一日之中，三過於外道前毀呰外道，作如是說：『外道無敬信、外道犯戒、外道無羞恥、外道是墮落、外道邪見。』長老應作如上說。於時復應讚須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢等五種功德。外道應言：『如是。長老！如是。長老！外道實不敬信，乃至云外道實邪見。願長老濟拔我，願長老濟度我，憐愍慈愍故。』於四月日共住試已，得諸比丘意已，應度出家受具足戒。若餘外道作白衣形來，亦應如是共住試已方聽出家受具足戒。若有外道雖復解法，亦應如上共住試已方聽出家受具足戒。若外道不經共住及如上試，不得度出家受具足戒。若比丘不試度出家受具足戒者，得娑底娑羅。」