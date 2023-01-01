佛說五恐怖世經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說五恐怖世經

宋居士沮渠京聲譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋居士沮渠京聲譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：「有五當來恐怖，未到未成，且來不久，可畏。當善思惟，以方便遠離之。何謂五？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：「有五當來恐怖，未到未成，且來不久，可畏。當善思惟，以方便遠離之。何謂五？

「一者、謂後當來比丘身無行無戒、意不拘、無慧從身。自無行無戒、意不拘至無慧內。彼人為學至與大戒，從其學以師之，自可戒、自從意、自明慧。本從上學類，至後學者，法先頭學如上，從後毀律，言謗法經，真慧所遠。比丘！是為第一未來恐怖可畏，且來不久。當善思惟，方便避之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者、謂後當來比丘身無行無戒、意不拘、無慧從身。自無行無戒、意不拘至無慧內。彼人為學至與大戒，從其學以師之，自可戒、自從意、自明慧。本從上學類，至後學者，法先頭學如上，從後毀律，言謗法經，真慧所遠。比丘！是為第一未來恐怖可畏，且來不久。當善思惟，方便避之。

「二者、謂後當來比丘，身無行無戒、意不拘、無慧，為彼稱說有藏寶，以非次、內無戒、違尊令彼學，謂從是可到岸，為以遠流。是為第二未來可畏，且來不久。當善思惟，方便避之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者、謂後當來比丘，身無行無戒、意不拘、無慧，為彼稱說有藏寶，以非次、內無戒、違尊令彼學，謂從是可到岸，為以遠流。是為第二未來可畏，且來不久。當善思惟，方便避之。

「三者、謂後當來比丘，身無行無戒、意不拘、無慧，本無明師，受不正法，比丘從受法，失法律義。是為第三未來可畏，且來不久。當善思惟，方便避之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者、謂後當來比丘，身無行無戒、意不拘、無慧，本無明師，受不正法，比丘從受法，失法律義。是為第三未來可畏，且來不久。當善思惟，方便避之。

「四者、後當來比丘，身無行無戒、意不拘、無慧，從身無行無戒、意不拘、無慧，比丘聚會講律說義，後語現之在中，中語現之在後，從是失明就冥，不能自覺，遠離正法。是為第四未來可畏，且來不久。當善思惟，方便避之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者、後當來比丘，身無行無戒、意不拘、無慧，從身無行無戒、意不拘、無慧，比丘聚會講律說義，後語現之在中，中語現之在後，從是失明就冥，不能自覺，遠離正法。是為第四未來可畏，且來不久。當善思惟，方便避之。

「五者、後當來比丘，身無行無戒、意不拘、無慧，從身無行無戒、意不拘、無慧，世之所造巧言放語悉受意善，見彼誦之意為悅樂；尊所說合十二因緣、苦、空、非常，意態不樂，悉捨不受，聞彼之說意疑不然，亦不悅喜。是為第五未來可畏，且來不久。當善思惟，方便避之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者、後當來比丘，身無行無戒、意不拘、無慧，從身無行無戒、意不拘、無慧，世之所造巧言放語悉受意善，見彼誦之意為悅樂；尊所說合十二因緣、苦、空、非常，意態不樂，悉捨不受，聞彼之說意疑不然，亦不悅喜。是為第五未來可畏，且來不久。當善思惟，方便避之。」

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