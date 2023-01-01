佛說苾芻迦尸迦十法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說苾芻迦尸迦十法經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如來、應、正等覺在舍衛國，與諸苾芻眾俱。是時如來廣為時會人天及彼未來而說師範。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來、應、正等覺在舍衛國，與諸苾芻眾俱。是時如來廣為時會人天及彼未來而說師範。

爾時如來告苾芻眾言：「苾芻當具足十種法，得度人出家受戒為苾芻，得一生不依止住、得與他人為依止。何等為十？一者得慚愧樂戒；二者得多聞法；三者得毘奈邪多聞；四者得力正行，犯生戒，依法依毘奈邪正行；五者得力正行，犯生罪邪行邪見，依法依毘奈邪正行；六者得力正行，看病安住；七者得力正行，愛樂定法及毘奈邪法，自說令他說；八者得力正行，說身行戒。九者得力正行，說出家梵行戒。十者得十年、得十年滿、得十年餘。苾芻！此十種法當具足住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來告苾芻眾言：「苾芻當具足十種法，得度人出家受戒為苾芻，得一生不依止住、得與他人為依止。何等為十？一者得慚愧樂戒；二者得多聞法；三者得毘奈邪多聞；四者得力正行，犯生戒，依法依毘奈邪正行；五者得力正行，犯生罪邪行邪見，依法依毘奈邪正行；六者得力正行，看病安住；七者得力正行，愛樂定法及毘奈邪法，自說令他說；八者得力正行，說身行戒。九者得力正行，說出家梵行戒。十者得十年、得十年滿、得十年餘。苾芻！此十種法當具足住。

「云何苾芻得慚愧樂戒？謂此苾芻如是得：云何我未得阿鉢底、不速疾得阿鉢底，如法如毘奈邪作為苾芻？是為得慚愧樂戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何苾芻得慚愧樂戒？謂此苾芻如是得：云何我未得阿鉢底、不速疾得阿鉢底，如法如毘奈邪作為苾芻？是為得慚愧樂戒。

「云何苾芻得多聞知法？謂此苾芻得法藏所說、得多聞說，為得知法力，周四聖諦廣略解說。苾芻！是為得多聞知法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何苾芻得多聞知法？謂此苾芻得法藏所說、得多聞說，為得知法力，周四聖諦廣略解說。苾芻！是為得多聞知法。

「云何苾芻得多聞知毘奈邪？此苾芻所說二毘奈邪說者，周二別解脫廣念誦，於行住坐臥口念心思、微細觀察。苾芻！是為得多聞知毘奈邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何苾芻得多聞知毘奈邪？此苾芻所說二毘奈邪說者，周二別解脫廣念誦，於行住坐臥口念心思、微細觀察。苾芻！是為得多聞知毘奈邪。

「云何苾芻得力正行，犯生戒依法依毘奈邪正行？謂苾芻知阿鉢底、知非阿鉢底，知輕阿鉢底、知重阿鉢底，知因業阿鉢底、知非因業阿鉢底，知中阿鉢底、知前阿鉢底、知後阿鉢底，知已起阿鉢底、知未起阿鉢底。阿鉢底起已，一一能知。苾芻！是為得力正行，依法依毘奈邪正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何苾芻得力正行，犯生戒依法依毘奈邪正行？謂苾芻知阿鉢底、知非阿鉢底，知輕阿鉢底、知重阿鉢底，知因業阿鉢底、知非因業阿鉢底，知中阿鉢底、知前阿鉢底、知後阿鉢底，知已起阿鉢底、知未起阿鉢底。阿鉢底起已，一一能知。苾芻！是為得力正行，依法依毘奈邪正行。

「云何苾芻得力正行，犯生罪邪行邪見，依法依毘奈邪正行？苾芻！此得力正行，謂周緣生廣略解說，所謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是得此一大苦蘊集。此無明滅則行滅、行滅則識滅、識滅則名色滅、名色滅則六入滅、六入滅則觸滅、觸滅則受滅、受滅則愛滅、愛滅則取滅、取滅則有滅、有滅則生滅、生滅則老死憂悲苦惱滅，此如是滅則得一大苦蘊滅。苾芻！是為得力正行，生罪邪行邪見，依法依毘奈邪正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何苾芻得力正行，犯生罪邪行邪見，依法依毘奈邪正行？苾芻！此得力正行，謂周緣生廣略解說，所謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是得此一大苦蘊集。此無明滅則行滅、行滅則識滅、識滅則名色滅、名色滅則六入滅、六入滅則觸滅、觸滅則受滅、受滅則愛滅、愛滅則取滅、取滅則有滅、有滅則生滅、生滅則老死憂悲苦惱滅，此如是滅則得一大苦蘊滅。苾芻！是為得力正行，生罪邪行邪見，依法依毘奈邪正行。

「云何苾芻得力正行，看承病安住？苾芻！此得力正行看承病安住，謂隨其病疾而與湯藥，滿自住房而不嫌厭。苾芻！是為得力正行看承病安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何苾芻得力正行，看承病安住？苾芻！此得力正行看承病安住，謂隨其病疾而與湯藥，滿自住房而不嫌厭。苾芻！是為得力正行看承病安住。

「云何苾芻得力正行，愛樂定法及毘奈邪法，自說令他說。苾芻！此得力正行，謂愛樂相非相法，自說令他說，及滿樂欲說。苾芻！是為得力正行，愛樂定法及毘奈邪法，自說令他說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何苾芻得力正行，愛樂定法及毘奈邪法，自說令他說。苾芻！此得力正行，謂愛樂相非相法，自說令他說，及滿樂欲說。苾芻！是為得力正行，愛樂定法及毘奈邪法，自說令他說。

「云何苾芻得力正行，說身行戒？苾芻！此得力正行，謂觀犯過犯已觀察觀見，謂見威儀開僧伽梨，及受持鉢受飲食，乃至語言愛等。苾芻！是為得力正行，說身行戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何苾芻得力正行，說身行戒？苾芻！此得力正行，謂觀犯過犯已觀察觀見，謂見威儀開僧伽梨，及受持鉢受飲食，乃至語言愛等。苾芻！是為得力正行，說身行戒。

「云何苾芻得力正行，說梵行戒阿鉢底？苾芻！此得力正行，謂四念處、四正滅、四神足、四無量、五根、五力、七覺支、八正道、舍摩他、微鉢舍那、念戒、無煩惱、無我。如是苾芻！是為得力正行，說梵行戒阿鉢底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何苾芻得力正行，說梵行戒阿鉢底？苾芻！此得力正行，謂四念處、四正滅、四神足、四無量、五根、五力、七覺支、八正道、舍摩他、微鉢舍那、念戒、無煩惱、無我。如是苾芻！是為得力正行，說梵行戒阿鉢底。

「云何苾芻得十年、得十年滿、得十年餘？苾芻！如是年滿，是名具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何苾芻得十年、得十年滿、得十年餘？苾芻！如是年滿，是名具足。

「苾芻！此十種法具足，是苾芻得度人出家受戒，得一生不依止住、得與他為依止。若苾芻此十種法減，度人出家受戒、不依止住、復與他為依止，彼日日戒得訥瑟訖哩(二合)多。彼所有法，彼一一減，得阿鉢底。彼所有法，彼一一減，彼日日戒得訥瑟訖哩(二合)多。苾芻！此十年戒，當信重持三法一心行。何等為三？謂度人、依止、不依止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻！此十種法具足，是苾芻得度人出家受戒，得一生不依止住、得與他為依止。若苾芻此十種法減，度人出家受戒、不依止住、復與他為依止，彼日日戒得訥瑟訖哩(二合)多。彼所有法，彼一一減，得阿鉢底。彼所有法，彼一一減，彼日日戒得訥瑟訖哩(二合)多。苾芻！此十年戒，當信重持三法一心行。何等為三？謂度人、依止、不依止。」

如是世尊、應、正等覺說此十種法戒、過犯、報應已，是會大眾苾芻等，歡喜奉持，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是世尊、應、正等覺說此十種法戒、過犯、報應已，是會大眾苾芻等，歡喜奉持，禮佛而退。