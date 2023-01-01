佛說苾芻五法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說苾芻五法經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如來、應、正等覺在舍衛國，為彼未來觀察而住。是時無量諸天及人，知佛世尊是人天師，恭信供養尊重讚歎，利樂名稱而得最上，各各奉上名衣妙饌臥具湯藥。爾時世尊以利樂故，咸皆受用而無染著，如蓮在水。但令人天諸有情眾，獲勝福果得妙莊嚴，為彼人天而降甘露，使彼人天久久依住。復令無量俱胝那由他百千有情獲得甘露，乃至令度生老病死輪迴苦難，乃至令脫地獄大險難故，使得安樂寂靜平正，無怖無畏獲得涅槃。又復不離摩伽陀國、嚩𭍒曼隷國、迦尸國、憍薩羅國、俱嚕半左羅國等，嚩蹉王、麼蹉王、戍囉細那王、尸尾王、那舍囉拏嚩王，是諸王等見已，以佛智力彼皆降伏。又復能於天經行處行、梵經行處行、聖經行處行、空經行處行、寂靜經行處行、佛佛經行處行、師師經行處行、能知者經行處行、正遍知經行處行，得心開解、得最上波羅蜜多。世尊復次一切所有經行處、彼所求經行，悉能經行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來、應、正等覺在舍衛國，為彼未來觀察而住。是時無量諸天及人，知佛世尊是人天師，恭信供養尊重讚歎，利樂名稱而得最上，各各奉上名衣妙饌臥具湯藥。爾時世尊以利樂故，咸皆受用而無染著，如蓮在水。但令人天諸有情眾，獲勝福果得妙莊嚴，為彼人天而降甘露，使彼人天久久依住。復令無量俱胝那由他百千有情獲得甘露，乃至令度生老病死輪迴苦難，乃至令脫地獄大險難故，使得安樂寂靜平正，無怖無畏獲得涅槃。又復不離摩伽陀國、嚩𭍒曼隷國、迦尸國、憍薩羅國、俱嚕半左羅國等，嚩蹉王、麼蹉王、戍囉細那王、尸尾王、那舍囉拏嚩王，是諸王等見已，以佛智力彼皆降伏。又復能於天經行處行、梵經行處行、聖經行處行、空經行處行、寂靜經行處行、佛佛經行處行、師師經行處行、能知者經行處行、正遍知經行處行，得心開解、得最上波羅蜜多。世尊復次一切所有經行處、彼所求經行，悉能經行。

爾時世尊告苾芻眾言：「有五種法當住具足，當來苾芻常行。何等五法？此苾芻不知阿鉢帝、不知非阿鉢帝、不知輕阿鉢帝、不知重阿鉢帝，是新戒是減五年。苾芻此五種法具足者，此苾芻不合住勸事。苾芻五種法具足知者，是苾芻合住勸事。何等五法？此苾芻知苾芻阿鉢帝、知非阿鉢帝、知輕阿鉢帝、知重阿鉢帝，得滿五年得餘五年。苾芻此五種法具足者，得住勸事苾芻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告苾芻眾言：「有五種法當住具足，當來苾芻常行。何等五法？此苾芻不知阿鉢帝、不知非阿鉢帝、不知輕阿鉢帝、不知重阿鉢帝，是新戒是減五年。苾芻此五種法具足者，此苾芻不合住勸事。苾芻五種法具足知者，是苾芻合住勸事。何等五法？此苾芻知苾芻阿鉢帝、知非阿鉢帝、知輕阿鉢帝、知重阿鉢帝，得滿五年得餘五年。苾芻此五種法具足者，得住勸事苾芻。

「復有五法具足者，是苾芻不得離依止住。何等五法？此苾芻不知波羅提木叉、不知說波羅提木叉、不知結界、不知結界事、是新戒是減五年。此苾芻具此五種法，不得離依止住。苾芻此五法具足者，是苾芻得離依止住。何等五法？此苾芻知苾芻波羅提木叉、知說波羅提木叉、知結界、知結界事、是滿五年是五年餘。如是苾芻此五法具足者，得離依止住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五法具足者，是苾芻不得離依止住。何等五法？此苾芻不知波羅提木叉、不知說波羅提木叉、不知結界、不知結界事、是新戒是減五年。此苾芻具此五種法，不得離依止住。苾芻此五法具足者，是苾芻得離依止住。何等五法？此苾芻知苾芻波羅提木叉、知說波羅提木叉、知結界、知結界事、是滿五年是五年餘。如是苾芻此五法具足者，得離依止住。

「苾芻！別有五法具足者，是苾芻不得離依止住。何等五法？此苾芻不知寶沙他、不知寶沙他事業、不知結界、不知結界事業、是新戒是減五年。苾芻此五種法具足者，不得離依止住。苾芻此五法具足者，是苾芻得離依止住。何等五法？此苾芻知苾芻寶沙他、知寶沙他事業、知結界、知結界事業、是滿五年是餘五年。苾芻具足此五法者，得離依止住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻！別有五法具足者，是苾芻不得離依止住。何等五法？此苾芻不知寶沙他、不知寶沙他事業、不知結界、不知結界事業、是新戒是減五年。苾芻此五種法具足者，不得離依止住。苾芻此五法具足者，是苾芻得離依止住。何等五法？此苾芻知苾芻寶沙他、知寶沙他事業、知結界、知結界事業、是滿五年是餘五年。苾芻具足此五法者，得離依止住。

「復次苾芻有五正念。云何為五正念？謂行、報、應、命、終不為財利念出世。苾芻！此為五正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次苾芻有五正念。云何為五正念？謂行、報、應、命、終不為財利念出世。苾芻！此為五正念。

「復次苾芻！別有五依止正念。何等為五？謂飲食、禮事、不過師界、師同住、五年分明。此是五依止正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次苾芻！別有五依止正念。何等為五？謂飲食、禮事、不過師界、師同住、五年分明。此是五依止正念。

「苾芻！此五依止、正念、報應等，當知阿鉢帝。知何等阿鉢帝？當知五阿鉢帝。何等為五？謂波羅夷、僧伽婆尸沙、波逸提戒，當知各四種說，五知阿鉢帝。如是知阿鉢帝。復次知非阿鉢帝。云何知非阿鉢帝相？常行非阿鉢帝，如是知非阿鉢帝。復次知輕阿鉢帝。云何知輕阿鉢帝？謂行深怖輕阿鉢帝。云何行？謂行四波羅夷法輕阿鉢帝、行十三僧伽婆尸沙法輕阿鉢帝、行三十捨墮波逸提法輕阿鉢帝、行九十二波逸提法輕阿鉢帝、行九十二波逸提法清淨，各四說輕阿鉢帝，其餘五十戒法輕阿鉢帝。如是所行，得輕阿鉢帝。如是知輕阿鉢帝。次知重阿鉢帝。云何知重阿鉢帝？所行之行得重阿鉢帝，其餘行五十戒法重阿鉢帝各四說，九十二波逸提法重阿鉢帝所行清淨；九十二波逸提法清淨，三十捨墮波逸提法重阿鉢帝所行清淨；三十捨墮波逸提法清淨，十三僧伽婆尸沙法重阿鉢帝所行清淨；十三僧伽婆尸沙法清淨，四波羅夷法重阿鉢帝。如是所行之行得重阿鉢帝。如是知重阿鉢帝。是五年、是滿五年、是五年餘，如是得信依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻！此五依止、正念、報應等，當知阿鉢帝。知何等阿鉢帝？當知五阿鉢帝。何等為五？謂波羅夷、僧伽婆尸沙、波逸提戒，當知各四種說，五知阿鉢帝。如是知阿鉢帝。復次知非阿鉢帝。云何知非阿鉢帝相？常行非阿鉢帝，如是知非阿鉢帝。復次知輕阿鉢帝。云何知輕阿鉢帝？謂行深怖輕阿鉢帝。云何行？謂行四波羅夷法輕阿鉢帝、行十三僧伽婆尸沙法輕阿鉢帝、行三十捨墮波逸提法輕阿鉢帝、行九十二波逸提法輕阿鉢帝、行九十二波逸提法清淨，各四說輕阿鉢帝，其餘五十戒法輕阿鉢帝。如是所行，得輕阿鉢帝。如是知輕阿鉢帝。次知重阿鉢帝。云何知重阿鉢帝？所行之行得重阿鉢帝，其餘行五十戒法重阿鉢帝各四說，九十二波逸提法重阿鉢帝所行清淨；九十二波逸提法清淨，三十捨墮波逸提法重阿鉢帝所行清淨；三十捨墮波逸提法清淨，十三僧伽婆尸沙法重阿鉢帝所行清淨；十三僧伽婆尸沙法清淨，四波羅夷法重阿鉢帝。如是所行之行得重阿鉢帝。如是知重阿鉢帝。是五年、是滿五年、是五年餘，如是得信依止。

「復次知波羅提木叉。云何知波羅提木叉？此是波羅提木叉，思惟見前行住坐臥，過去見在身口意等，觀察妙行，如是知波羅提木叉。次知說波羅提木叉。云何知說波羅提木叉？有七波羅提木叉。何等為七？當云何說？說四波羅夷法，餘所聞。當說此第一說波羅提木叉。次說四波羅夷法、十三僧伽婆尸沙法，餘所聞。當說此第二說波羅提木叉。次說四波羅夷法、十三僧伽婆尸沙法、三十捨墮波逸提法，餘所聞。當說此第三說波羅提木叉。次說四波羅夷法、十三僧伽婆尸沙法、三十捨墮波逸提法、九十二波逸提法清淨，餘所聞。當說此第四說波羅提木叉。次說四波羅夷法、十三僧伽婆尸沙法、三十捨墮波逸提法、九十二波逸提法清淨，各四法解說，其餘所聞。當說此第五說波羅提木叉。次說四波羅夷法、十三僧伽婆尸沙法、三十捨墮波逸提法、九十二波逸提法等清淨，各四說，五十戒法，餘所聞。當說此第六說波羅提木叉。次一一廣說。此是第七說波羅提木叉。如是說波羅提木叉、如是知說波羅提木叉、知結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次知波羅提木叉。云何知波羅提木叉？此是波羅提木叉，思惟見前行住坐臥，過去見在身口意等，觀察妙行，如是知波羅提木叉。次知說波羅提木叉。云何知說波羅提木叉？有七波羅提木叉。何等為七？當云何說？說四波羅夷法，餘所聞。當說此第一說波羅提木叉。次說四波羅夷法、十三僧伽婆尸沙法，餘所聞。當說此第二說波羅提木叉。次說四波羅夷法、十三僧伽婆尸沙法、三十捨墮波逸提法，餘所聞。當說此第三說波羅提木叉。次說四波羅夷法、十三僧伽婆尸沙法、三十捨墮波逸提法、九十二波逸提法清淨，餘所聞。當說此第四說波羅提木叉。次說四波羅夷法、十三僧伽婆尸沙法、三十捨墮波逸提法、九十二波逸提法清淨，各四法解說，其餘所聞。當說此第五說波羅提木叉。次說四波羅夷法、十三僧伽婆尸沙法、三十捨墮波逸提法、九十二波逸提法等清淨，各四說，五十戒法，餘所聞。當說此第六說波羅提木叉。次一一廣說。此是第七說波羅提木叉。如是說波羅提木叉、如是知說波羅提木叉、知結界。

「云何知結界？謂今眾十四日十五日結界。如是知結界。次知結界事。云何知結界事？一受持、二請名、三請、四請五眾結界。如是知結界事。是五年、是滿五年、是五年餘，如是知得念依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何知結界？謂今眾十四日十五日結界。如是知結界。次知結界事。云何知結界事？一受持、二請名、三請、四請五眾結界。如是知結界事。是五年、是滿五年、是五年餘，如是知得念依止。

「次知寶沙他。云何知寶沙他？今眾十四日十五日寶沙他。如是知寶沙他。次知寶沙他事。云何知寶沙他事？一受持、二請名、三請、四請、五眾寶沙他。如是知寶沙他。次知結界。云何知結界？謂五種。五種集結界，如是知結界事。云何知結界事？捨墮不得結界，當低小座飲食，當辦食飲已所作應作。如是知結界事。是五年、是滿五年、是餘五年。如是得念依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次知寶沙他。云何知寶沙他？今眾十四日十五日寶沙他。如是知寶沙他。次知寶沙他事。云何知寶沙他事？一受持、二請名、三請、四請、五眾寶沙他。如是知寶沙他。次知結界。云何知結界？謂五種。五種集結界，如是知結界事。云何知結界事？捨墮不得結界，當低小座飲食，當辦食飲已所作應作。如是知結界事。是五年、是滿五年、是餘五年。如是得念依止。

「又行道。云何行道？謂阿闍梨行道。自行道如是，是念依止。次分別行道。云何分別？知阿闍梨說戒、知自說戒，如是得念依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又行道。云何行道？謂阿闍梨行道。自行道如是，是念依止。次分別行道。云何分別？知阿闍梨說戒、知自說戒，如是得念依止。

「又分別過時。云何過時？謂阿闍梨過時、自過時，如是得念依止。如是過時不為財利。云何不為財利？謂彼僧伽藍住阿闍梨不為財利，如是得念依止。如是不為利養半月行。云何半月行？謂阿闍梨半月半月同懺悔。如是得念依止。如是半月行無阿鉢帝。云何無阿鉢帝？謂阿闍梨令去某甲處受依止。如是得念依止。又言行。云何言行？謂依阿闍梨言不用汝依止行。如是得念依止。如是依行不犯師界。云何不犯師界？謂不犯師聚落界。如是得念依止，如是不犯師聚落界。同師懺悔。云何同師懺悔？謂半月半月同師懺悔，如是得念依止。如是同師懺悔五年分明，得念依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又分別過時。云何過時？謂阿闍梨過時、自過時，如是得念依止。如是過時不為財利。云何不為財利？謂彼僧伽藍住阿闍梨不為財利，如是得念依止。如是不為利養半月行。云何半月行？謂阿闍梨半月半月同懺悔。如是得念依止。如是半月行無阿鉢帝。云何無阿鉢帝？謂阿闍梨令去某甲處受依止。如是得念依止。又言行。云何言行？謂依阿闍梨言不用汝依止行。如是得念依止。如是依行不犯師界。云何不犯師界？謂不犯師聚落界。如是得念依止，如是不犯師聚落界。同師懺悔。云何同師懺悔？謂半月半月同師懺悔，如是得念依止。如是同師懺悔五年分明，得念依止。

「苾芻！當具足此五種法，此苾芻法當依行。彼法無阿鉢帝，彼所有戒法，當日日得訥瑟訖哩(二合)多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻！當具足此五種法，此苾芻法當依行。彼法無阿鉢帝，彼所有戒法，當日日得訥瑟訖哩(二合)多。」

爾時世尊說是五種法已，諸苾芻眾及諸人天，瞻奉旋遶作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是五種法已，諸苾芻眾及諸人天，瞻奉旋遶作禮而退。