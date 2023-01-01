大愛道比丘尼經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大愛道比丘尼經卷下

附北涼錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 附北涼錄

爾時大愛道及長老比丘尼、語阿難言：「如是佛以為授我決已，願佛當復授我法律：入出房室、行步威儀、止住處所、檀越請食之法、入禪思之慧、大行小行之禁。願樂欲聞，當奉行之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大愛道及長老比丘尼、語阿難言：「如是佛以為授我決已，願佛當復授我法律：入出房室、行步威儀、止住處所、檀越請食之法、入禪思之慧、大行小行之禁。願樂欲聞，當奉行之。」

賢者阿難言：「且待。我須臾入白之。」阿難入，稽首佛足下，白佛言：「大愛道裘曇彌比丘尼與諸長老比丘尼言：『佛以為授我決，以其恩無量。願佛復授我法律：入出房室、行步威儀法則、止住處所、檀越請食之法、入禪思之慧、大行小行之禁。願樂欲聞，當奉持之。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難言：「且待。我須臾入白之。」阿難入，稽首佛足下，白佛言：「大愛道裘曇彌比丘尼與諸長老比丘尼言：『佛以為授我決，以其恩無量。願佛復授我法律：入出房室、行步威儀法則、止住處所、檀越請食之法、入禪思之慧、大行小行之禁。願樂欲聞，當奉持之。』」

佛言：「阿難！是法律大重，甚難甚難，能持者自然成男子身，可得作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！是法律大重，甚難甚難，能持者自然成男子身，可得作佛。」

賢者阿難即出語大愛道比丘尼：「佛說：『法律大重，甚難甚難。持之疾得作男子，可得作佛。』」大愛道歡喜，即禮阿難而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難即出語大愛道比丘尼：「佛說：『法律大重，甚難甚難。持之疾得作男子，可得作佛。』」大愛道歡喜，即禮阿難而去。

佛告比丘尼：「出家求道滅斷陽欲，陰氣已盡。既隆勸進建立大乘，修恂道德精修佛戒，行如佛行、住如佛住、視如佛視，無以虛危；捐除俗網正修進度，可勉女身受金剛志，作福一日受無量德。無以綺飾幽妙之姿，育養媚色迷惑丈夫，自纏入罪十死有餘。不念道法專作罪根，思之思之慎莫復婬，積功累德可得全身。是為比丘尼立德之本法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘尼：「出家求道滅斷陽欲，陰氣已盡。既隆勸進建立大乘，修恂道德精修佛戒，行如佛行、住如佛住、視如佛視，無以虛危；捐除俗網正修進度，可勉女身受金剛志，作福一日受無量德。無以綺飾幽妙之姿，育養媚色迷惑丈夫，自纏入罪十死有餘。不念道法專作罪根，思之思之慎莫復婬，積功累德可得全身。是為比丘尼立德之本法也。

「比丘尼以捨家立法，當如法行，如法立德、如法立志、如法立行，却情欲態心常良潔，滅除妖惑，入深微妙之法，𨶳及大法。若能自分別本能之原，一切絕滅與色永然。是為比丘尼立法之本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼以捨家立法，當如法行，如法立德、如法立志、如法立行，却情欲態心常良潔，滅除妖惑，入深微妙之法，𨶳及大法。若能自分別本能之原，一切絕滅與色永然。是為比丘尼立法之本也。

「比丘尼以捨家立志除去惡露，常自慚愧羞恥罪患受女人身，不得縱意迷惑於眾，欲破敗道意，展轉生死與罪相值。自省態惡無過是患，因拔罪根求金剛體，終離女身求鮮潔志。是故捨家行作沙門，斷諸惡論遠離罪患。是為比丘尼立德之本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼以捨家立志除去惡露，常自慚愧羞恥罪患受女人身，不得縱意迷惑於眾，欲破敗道意，展轉生死與罪相值。自省態惡無過是患，因拔罪根求金剛體，終離女身求鮮潔志。是故捨家行作沙門，斷諸惡論遠離罪患。是為比丘尼立德之本也。

「比丘尼已受具足戒，有三法。何等為三？一者常供養於佛，無有懈惓心；常用大悲大慈救濟眾生。二者常敬慎於法行無失宜，直言至誠所說常諦，依按法律不以憍慢。三者當敬比丘僧，視之如見佛，至心恭敬，是為三尊也。敬之得道終離惱患，不更三處自然生天，莫不離欲其福永安。是為比丘尼立德之本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼已受具足戒，有三法。何等為三？一者常供養於佛，無有懈惓心；常用大悲大慈救濟眾生。二者常敬慎於法行無失宜，直言至誠所說常諦，依按法律不以憍慢。三者當敬比丘僧，視之如見佛，至心恭敬，是為三尊也。敬之得道終離惱患，不更三處自然生天，莫不離欲其福永安。是為比丘尼立德之本也。

「比丘尼已受具足戒，有三事。何謂為三？一者自念惡露不淨潔。二者自念多欲，妖惑一切人皆令意亂。三者自念多恣態，嬈亂正法皆令敗壞；自謂姝好天下無雙，不知罪至欲來纏身。是為比丘尼觀欲之本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼已受具足戒，有三事。何謂為三？一者自念惡露不淨潔。二者自念多欲，妖惑一切人皆令意亂。三者自念多恣態，嬈亂正法皆令敗壞；自謂姝好天下無雙，不知罪至欲來纏身。是為比丘尼觀欲之本也。

「比丘尼若受檀越請食，當如法行、當如法食，有三事。一者不得與比丘僧共會坐而食；二者不得與優婆塞共會坐食；三者不得貪持食用啖年少優婆塞也。是為比丘尼食法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼若受檀越請食，當如法行、當如法食，有三事。一者不得與比丘僧共會坐而食；二者不得與優婆塞共會坐食；三者不得貪持食用啖年少優婆塞也。是為比丘尼食法也。

「比丘尼若檀越請食，不得受宿請。何以故？有宿昔思想故。受請即當進道，不得留遲，若失一時，不應復往也。違時行者，是為犯盜食，為犯禁法，非賢者比丘尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼若檀越請食，不得受宿請。何以故？有宿昔思想故。受請即當進道，不得留遲，若失一時，不應復往也。違時行者，是為犯盜食，為犯禁法，非賢者比丘尼也。

「比丘尼若詣檀越家，當大小更相撿挍行，當低頭直去，不得左右顧視戲笑直行也。若於道上見大比丘、若沙彌，平等觀之，當直作禮而去，不得與相視顏色。若視顏色者，心為不淨。亦不得問訊起居、欲至何所。設相問訊者，必有情態起。何以故？用心意識想故。雖不得交，其心亂矣。正爾為兩墮已。若有犯者，非賢者比丘尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼若詣檀越家，當大小更相撿挍行，當低頭直去，不得左右顧視戲笑直行也。若於道上見大比丘、若沙彌，平等觀之，當直作禮而去，不得與相視顏色。若視顏色者，心為不淨。亦不得問訊起居、欲至何所。設相問訊者，必有情態起。何以故？用心意識想故。雖不得交，其心亂矣。正爾為兩墮已。若有犯者，非賢者比丘尼也。

「比丘尼若受檀越請食，當先淨心無餘結恨，靜修齋戒無缺如毛髮，心思經道無懈怠意，當自洗心無起滅意，常有慈心無瞋怒意。是為比丘尼為行大慈食也。犯者，非賢者比丘尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼若受檀越請食，當先淨心無餘結恨，靜修齋戒無缺如毛髮，心思經道無懈怠意，當自洗心無起滅意，常有慈心無瞋怒意。是為比丘尼為行大慈食也。犯者，非賢者比丘尼也。

「比丘尼若受檀越請食，當如法食。若時到當食，上坐當令下坐皆起，呼檀越來各布香訖，三偈禮佛訖還坐。檀越下手巾竟下食訖，悉平等，乃呪願達嚫而食。食不得有聲、不得左右顧視也。不得含飯而戲笑，亦無含飯而語。犯者，非賢者比丘尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼若受檀越請食，當如法食。若時到當食，上坐當令下坐皆起，呼檀越來各布香訖，三偈禮佛訖還坐。檀越下手巾竟下食訖，悉平等，乃呪願達嚫而食。食不得有聲、不得左右顧視也。不得含飯而戲笑，亦無含飯而語。犯者，非賢者比丘尼也。

「比丘尼受檀越食訖，上座當教語下坐，各出澡手漱口還坐，各說一偈訖乃辭去。行當低頭視地，不得過三尺，口誦呪願徐徐安詳而行。行不得踰地而行、不得跳地而行、不得雙脚而行、不得一脚而行、不得搖頭行、不得搖身行、不得掉兩臂行、不得跳尻行、不得邪身行、不得語笑行、不得與男子並行、不得與男子語行、不得與男子笑行。行當如佛行、住當如佛住、視當如佛視、語如佛語。不得高足行、不得犇走行、不得遲行、不得卑足行。行應舉足，足去地三寸半，應三為一步。還到塔寺當禮佛，禮佛竟還室，禮經像自懺悔惡露不淨。『今食檀越某食，當使十方天下人非人無女之態。檀越家門現世得安隱。早得佛三十二相八十種好，十力具足一切蒙度，得福無量皆發大道意等正覺乘。』作是願者，乃是比丘尼耳。犯者，非賢者比丘尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼受檀越食訖，上座當教語下坐，各出澡手漱口還坐，各說一偈訖乃辭去。行當低頭視地，不得過三尺，口誦呪願徐徐安詳而行。行不得踰地而行、不得跳地而行、不得雙脚而行、不得一脚而行、不得搖頭行、不得搖身行、不得掉兩臂行、不得跳尻行、不得邪身行、不得語笑行、不得與男子並行、不得與男子語行、不得與男子笑行。行當如佛行、住當如佛住、視當如佛視、語如佛語。不得高足行、不得犇走行、不得遲行、不得卑足行。行應舉足，足去地三寸半，應三為一步。還到塔寺當禮佛，禮佛竟還室，禮經像自懺悔惡露不淨。『今食檀越某食，當使十方天下人非人無女之態。檀越家門現世得安隱。早得佛三十二相八十種好，十力具足一切蒙度，得福無量皆發大道意等正覺乘。』作是願者，乃是比丘尼耳。犯者，非賢者比丘尼也。

「比丘尼受檀越食訖，還歸入室靜修厥德，學六度無極。共相撿勅，絕欲情態無有沾污，意在空寂無餘結縛，志淨如是可疾得道。若無請者，自頭其食亦無驚怪。今日無食，非道不言、非時不食。過日中後，無得行來經於街里，過中之後一不得復食。深密在室經行如法。有犯斯者，非賢者比丘尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼受檀越食訖，還歸入室靜修厥德，學六度無極。共相撿勅，絕欲情態無有沾污，意在空寂無餘結縛，志淨如是可疾得道。若無請者，自頭其食亦無驚怪。今日無食，非道不言、非時不食。過日中後，無得行來經於街里，過中之後一不得復食。深密在室經行如法。有犯斯者，非賢者比丘尼也。

「比丘尼入室，有十三事法。何等為十三事法？一者常當自念惡露不淨，迷惑於人純纏罪根，不能自勉。二者常當自念過惡，不能自還。三者常當自念罪原深，不能自出。四者常當自念，多婬欲態，不能自淨。五者常當自念，婬欲乃亂清淨道志，不能自拔。六者常當自念，破壞道意，不能遠離。七者常當自念，心如水中船，多欲載人，忽然沒水中，盡亡其人，不能自全。八者常當自念，口舌丹赤迷惑人心，心亂意惑目無所見。九者常當自念，身體是錦綵之囊，用盛臭屎，表甚姝好；其人利之近之必污，不淨流出臭不可當。十者常當自念，態惡妖治姿。則貢高自快欲動人心。十一者常當自念弱態，欲令人哀之，不能自止。十二者常當自念，受女人形為欲態自纏，不能自免。十三者常當自念恃怙，惡露不淨，不能自解。是為入室十三者。匿事真為極大罪。若有勇猛𧤀戾女人，自觀態欲無離此患，深思見諦能斷態欲。自拔為道行如戒行，依按法律禮節安詳，言如威儀，可疾得作男子身，宿識故存。復加勸助，滅諸思想，可得須陀洹。亦可得斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道。若不取證，無數劫中當成作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼入室，有十三事法。何等為十三事法？一者常當自念惡露不淨，迷惑於人純纏罪根，不能自勉。二者常當自念過惡，不能自還。三者常當自念罪原深，不能自出。四者常當自念，多婬欲態，不能自淨。五者常當自念，婬欲乃亂清淨道志，不能自拔。六者常當自念，破壞道意，不能遠離。七者常當自念，心如水中船，多欲載人，忽然沒水中，盡亡其人，不能自全。八者常當自念，口舌丹赤迷惑人心，心亂意惑目無所見。九者常當自念，身體是錦綵之囊，用盛臭屎，表甚姝好；其人利之近之必污，不淨流出臭不可當。十者常當自念，態惡妖治姿。則貢高自快欲動人心。十一者常當自念弱態，欲令人哀之，不能自止。十二者常當自念，受女人形為欲態自纏，不能自免。十三者常當自念恃怙，惡露不淨，不能自解。是為入室十三者。匿事真為極大罪。若有勇猛𧤀戾女人，自觀態欲無離此患，深思見諦能斷態欲。自拔為道行如戒行，依按法律禮節安詳，言如威儀，可疾得作男子身，宿識故存。復加勸助，滅諸思想，可得須陀洹。亦可得斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道。若不取證，無數劫中當成作佛。

「比丘尼入室，有四事法。何等為四？一者當自伏意，無起滅心，心存于道。二者當自撿挍，心常束修，志存于法。三者當自念惡露欲滅意患，無放逸心自捐睡臥，謹勅修身不自憍恣約己自守。四者當建立戒法，使眾人樂從，無猗著佛法放縱其心迷亂色欲，或於清淨道士，妖冶自媚求豫聲名，令人墮墜遭值凶患。當自慎護，眾獲大安。有犯斯者，非賢者比丘尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼入室，有四事法。何等為四？一者當自伏意，無起滅心，心存于道。二者當自撿挍，心常束修，志存于法。三者當自念惡露欲滅意患，無放逸心自捐睡臥，謹勅修身不自憍恣約己自守。四者當建立戒法，使眾人樂從，無猗著佛法放縱其心迷亂色欲，或於清淨道士，妖冶自媚求豫聲名，令人墮墜遭值凶患。當自慎護，眾獲大安。有犯斯者，非賢者比丘尼也。

「比丘尼入室，有四事法。何等為四？一者當直低頭而前，不得左右顧視有所比像。二者不得欬唾室中淨地及四壁。三者不得却踞所止床、不得傍臥床上、不得伏床上、不得偃臥床上。四者不得背所止床立、不得背經像立、不得背火立。是為比丘尼入室四事。諦自挍計，可得自然。若犯斯者，非賢者比丘尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼入室，有四事法。何等為四？一者當直低頭而前，不得左右顧視有所比像。二者不得欬唾室中淨地及四壁。三者不得却踞所止床、不得傍臥床上、不得伏床上、不得偃臥床上。四者不得背所止床立、不得背經像立、不得背火立。是為比丘尼入室四事。諦自挍計，可得自然。若犯斯者，非賢者比丘尼也。

「比丘尼入室，有四事法。何等為四？一者當禮經像及自所止床。二者當安坐自思念，恣態多當自慚愧。三者當讀經行道無懈倦時，斷諸邪念。四者淡然自守，身口心意亦爾，常念欲除此惡露之患。是為四。有犯斯者，非賢者比丘尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼入室，有四事法。何等為四？一者當禮經像及自所止床。二者當安坐自思念，恣態多當自慚愧。三者當讀經行道無懈倦時，斷諸邪念。四者淡然自守，身口心意亦爾，常念欲除此惡露之患。是為四。有犯斯者，非賢者比丘尼也。

「比丘尼入室，復有四事法。何等為四？一者常端坐，不得猗臥熟視戶中。二者當默然靜息思念經道。三者當閉目閉耳閉鼻閉口閉身閉意，安心著空中。四者當堅自持，不得放心恣意，身伏坐上發衣爬搔，現露形體及諸垢惡不淨令鬼神見。設鬼神見，為無禮敬。是為四。若犯斯者，非賢者比丘尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼入室，復有四事法。何等為四？一者常端坐，不得猗臥熟視戶中。二者當默然靜息思念經道。三者當閉目閉耳閉鼻閉口閉身閉意，安心著空中。四者當堅自持，不得放心恣意，身伏坐上發衣爬搔，現露形體及諸垢惡不淨令鬼神見。設鬼神見，為無禮敬。是為四。若犯斯者，非賢者比丘尼也。

「比丘尼入室，復有四事法。何等為四？一者當直視其前，端正心意無有邪想。二者當端正而坐，不得自搖身體、不得搖頭搖手、不得搖足；若自搖者，其心悉搖，情態起矣。三者當自守志，守眼守耳守鼻守口守身守意守心；守是八者，能自致得道。四者不得與伴輩相呼談笑論說世間不急之事，小語大笑動亂道德清淨之志。常當自重，不妄出戶三尺，罪何從得入耶？若犯斯者，非賢者比丘尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼入室，復有四事法。何等為四？一者當直視其前，端正心意無有邪想。二者當端正而坐，不得自搖身體、不得搖頭搖手、不得搖足；若自搖者，其心悉搖，情態起矣。三者當自守志，守眼守耳守鼻守口守身守意守心；守是八者，能自致得道。四者不得與伴輩相呼談笑論說世間不急之事，小語大笑動亂道德清淨之志。常當自重，不妄出戶三尺，罪何從得入耶？若犯斯者，非賢者比丘尼也。

「比丘尼出室小便大便，當樹鈴師，即遣沙彌尼二人往整衣服，沙彌尼乘掌袈裟裏，識還頭出，當禮師下漏而去。行不得留遲，還至師所漏，無餘闕失，禮師而去。還到室戶當三彈指，沙彌尼皆還至師所坐當經行。是為比丘尼出室法。若犯斯者，非賢者比丘尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼出室小便大便，當樹鈴師，即遣沙彌尼二人往整衣服，沙彌尼乘掌袈裟裏，識還頭出，當禮師下漏而去。行不得留遲，還至師所漏，無餘闕失，禮師而去。還到室戶當三彈指，沙彌尼皆還至師所坐當經行。是為比丘尼出室法。若犯斯者，非賢者比丘尼也。

「比丘尼出至舍後，有十事。一者欲大小便即當行，不得自難滀在身中。二者行不得左右顧視及自身陰。三者至圊廁上，當三彈指。四者當先問沙彌尼：『此無人耶？』沙彌尼言：『無也。』乃當前。若有人，不得迫促人也。五者已至廁上，當三彈指；便訖，復三彈指乃下。六者不得大咽。七者不得低頭熟自視陰。八者不得弄廁上掘土。九者不得持澡水澆壁。十者已澡手未燥，不得持物。若犯斯者，是為非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼出至舍後，有十事。一者欲大小便即當行，不得自難滀在身中。二者行不得左右顧視及自身陰。三者至圊廁上，當三彈指。四者當先問沙彌尼：『此無人耶？』沙彌尼言：『無也。』乃當前。若有人，不得迫促人也。五者已至廁上，當三彈指；便訖，復三彈指乃下。六者不得大咽。七者不得低頭熟自視陰。八者不得弄廁上掘土。九者不得持澡水澆壁。十者已澡手未燥，不得持物。若犯斯者，是為非法。

「比丘尼若小便，還當澡手漱口，禮經像深自懺悔，及自禮床，乃當還坐經行，如法思尋要義。自己行之。若犯斯者，非賢者比丘尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼若小便，還當澡手漱口，禮經像深自懺悔，及自禮床，乃當還坐經行，如法思尋要義。自己行之。若犯斯者，非賢者比丘尼也。

「比丘尼出室，有三事應得出。何等為三？一者詣師受經。二者若人欲來見者，被師教即當出禮師，徐與相見，不得離師所二丈。三者日中食訖，當起禮師。三事應出。若犯斯者，非賢者比丘尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼出室，有三事應得出。何等為三？一者詣師受經。二者若人欲來見者，被師教即當出禮師，徐與相見，不得離師所二丈。三者日中食訖，當起禮師。三事應出。若犯斯者，非賢者比丘尼也。

「比丘尼出室戶，有三事法。何等為三？一者出戶當低頭直出，不得舉頭四向顧望。二者當默聲而行，不得自縱大咳唾。三者當徐出戶，當自慚愧受女人身惡露不淨、欲態怨讐為之患厭苦，如是女人甚難。若犯斯者，非賢者比丘尼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼出室戶，有三事法。何等為三？一者出戶當低頭直出，不得舉頭四向顧望。二者當默聲而行，不得自縱大咳唾。三者當徐出戶，當自慚愧受女人身惡露不淨、欲態怨讐為之患厭苦，如是女人甚難。若犯斯者，非賢者比丘尼也。

「已說出入房室三十九事。如初從月至月，受持戒法無令有失，默然而持之。次說奉之，令人疾得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已說出入房室三十九事。如初從月至月，受持戒法無令有失，默然而持之。次說奉之，令人疾得道。」

賢者阿難叉手長跪，前白佛言：「佛所說比丘尼法律亦自備足，莫不得度者。恐佛般泥洹後，當復有女人沙門者，便可比丘尼作師不也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難叉手長跪，前白佛言：「佛所說比丘尼法律亦自備足，莫不得度者。恐佛般泥洹後，當復有女人沙門者，便可比丘尼作師不也？」

佛語阿難：「若長老比丘尼戒法具足可爾。雖爾，當由比丘僧。若眾可得耳，一比丘不肯，不得作沙門也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「若長老比丘尼戒法具足可爾。雖爾，當由比丘僧。若眾可得耳，一比丘不肯，不得作沙門也。」

阿難復問佛言：「爾為故為，故當得比丘僧以成女沙門乎？」佛言：「爾。阿難！所以者何？女人多欲態，但欲惑色益畜弟子，亦不欲學問，但知須臾之事，是故當須比丘僧耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復問佛言：「爾為故為，故當得比丘僧以成女沙門乎？」佛言：「爾。阿難！所以者何？女人多欲態，但欲惑色益畜弟子，亦不欲學問，但知須臾之事，是故當須比丘僧耳。」

阿難復問佛言：「便當令比丘作師耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復問佛言：「便當令比丘作師耶？」

佛言：「不也。當令大比丘尼作師。若無比丘尼者，比丘僧可。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。當令大比丘尼作師。若無比丘尼者，比丘僧可。」

阿難復問佛言：「願佛說女沙門幾歲應受大戒？幾歲應作沙彌尼師？幾歲應作沙彌尼和上？幾歲作小阿祇梨？幾歲應作大阿祇梨？幾歲應作和上也？幾歲應就檀越請食？所止處所，為可在塔寺中不也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復問佛言：「願佛說女沙門幾歲應受大戒？幾歲應作沙彌尼師？幾歲應作沙彌尼和上？幾歲作小阿祇梨？幾歲應作大阿祇梨？幾歲應作和上也？幾歲應就檀越請食？所止處所，為可在塔寺中不也？」

佛告阿難：「汝所問大深，多所過度。諦聽諦聽，我當具為若說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝所問大深，多所過度。諦聽諦聽，我當具為若說之。」

阿難言：「當諦受思。」是時阿難及諸長老比丘尼，大愛道裘曇彌、志性比丘尼，皆一心叉手而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「當諦受思。」是時阿難及諸長老比丘尼，大愛道裘曇彌、志性比丘尼，皆一心叉手而聽。

佛告阿難：「已受女人作沙門，緣是後世亦當有女人作沙門。今為汝說沙彌尼法，教授當來及新發意者。欲作沙門，念欲度已遠離罪門，當得眾比丘僧五十人、比丘尼三十人；若無比丘尼者，不滿其數。從師所請比丘眾皆會坐，其女人皆作禮畢竟叉手却住。師呼女人剃頭竟，授袈裟及履䩙訖，即授十戒為沙彌尼。皆禮眾僧，當言：『不直眾付便。』其師年滿七十應具足。比丘尼受三般具足戒五年，應作沙彌尼阿祇梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「已受女人作沙門，緣是後世亦當有女人作沙門。今為汝說沙彌尼法，教授當來及新發意者。欲作沙門，念欲度已遠離罪門，當得眾比丘僧五十人、比丘尼三十人；若無比丘尼者，不滿其數。從師所請比丘眾皆會坐，其女人皆作禮畢竟叉手却住。師呼女人剃頭竟，授袈裟及履䩙訖，即授十戒為沙彌尼。皆禮眾僧，當言：『不直眾付便。』其師年滿七十應具足。比丘尼受三般具足戒五年，應作沙彌尼阿祇梨。

「比丘尼受三般具足戒十年，應作沙彌尼和上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼受三般具足戒十年，應作沙彌尼和上。

「比丘尼受三般具足戒十年，應具足戒作威儀阿祇梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼受三般具足戒十年，應具足戒作威儀阿祇梨。

「比丘尼受三般具足戒十五年，應具足戒作大阿祇梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼受三般具足戒十五年，應具足戒作大阿祇梨。

「比丘尼受三般具足戒二十年，應具足戒作和上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘尼受三般具足戒二十年，應具足戒作和上。」

佛言：「比丘尼正使年過七十，有若干事不得受具足戒。何等為若干事不應具足戒？情欲未斷，不應得具足戒。憙瞋恚，不應受具足戒。憙行來，不應受具足戒。憙美酒食，不應受具足戒。憙貢高洪聲大呼，不應受具足戒。能自慎如法律者，疾得男子身，轉當作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘尼正使年過七十，有若干事不得受具足戒。何等為若干事不應具足戒？情欲未斷，不應得具足戒。憙瞋恚，不應受具足戒。憙行來，不應受具足戒。憙美酒食，不應受具足戒。憙貢高洪聲大呼，不應受具足戒。能自慎如法律者，疾得男子身，轉當作佛。」

阿難復問言：「如是誠為難矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復問言：「如是誠為難矣。」

佛言：「不難也，但女人自作罣礙耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不難也，但女人自作罣礙耳。」

阿難復問佛言：「如是大愛道裘曇彌、志性比丘尼，為應在山中樹下、若石窟中止不也？應在丘澤塚間人中私寺止不乎？應受檀越請歸食不？應療救勞一切人病不？願佛一一解說其大要，使立生死之本，令後世當來悉皆聞知成立大法，如佛在時莫不得度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復問佛言：「如是大愛道裘曇彌、志性比丘尼，為應在山中樹下、若石窟中止不也？應在丘澤塚間人中私寺止不乎？應受檀越請歸食不？應療救勞一切人病不？願佛一一解說其大要，使立生死之本，令後世當來悉皆聞知成立大法，如佛在時莫不得度。」

佛告阿難：「亦有二因緣。諦聽諦聽，我當具為汝說之，善持內著心中。若比丘尼倚來在我法中，因不能自還，若居山中樹下，樹即枯死。若居石窟中，舉石燋旱、樹木枯燥、禽獸飢餓、水泉竭盡，眾魔亂矣。若居丘澤，草木園果悉閉不生。若居塚中，死人更相刻校，天地為動。若居人中，國土不安，賊寇撗出、兵不息甲，人民呼嗟皆有飢色。若居私寺，使諸沙門迷惑於色，貪著財寶飲酒啖肉，身衣繒綵欲令身好，綺行雅步亡失經道，轉相誹謗更相愁惱。若受檀越請食，檀越不得福德，便多疾病錢財消散、若勞人病，鬼神更興、災禍日增。何以故？用是兩罪相向故，疾者當何從得愈也？是故裘曇彌、志性比丘尼等，入我法中却五百歲壽。如是，阿難！女人過患如是，汝諦奉持」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「亦有二因緣。諦聽諦聽，我當具為汝說之，善持內著心中。若比丘尼倚來在我法中，因不能自還，若居山中樹下，樹即枯死。若居石窟中，舉石燋旱、樹木枯燥、禽獸飢餓、水泉竭盡，眾魔亂矣。若居丘澤，草木園果悉閉不生。若居塚中，死人更相刻校，天地為動。若居人中，國土不安，賊寇撗出、兵不息甲，人民呼嗟皆有飢色。若居私寺，使諸沙門迷惑於色，貪著財寶飲酒啖肉，身衣繒綵欲令身好，綺行雅步亡失經道，轉相誹謗更相愁惱。若受檀越請食，檀越不得福德，便多疾病錢財消散、若勞人病，鬼神更興、災禍日增。何以故？用是兩罪相向故，疾者當何從得愈也？是故裘曇彌、志性比丘尼等，入我法中却五百歲壽。如是，阿難！女人過患如是，汝諦奉持」

。阿難復更長跪叉手白佛言：「甚可怪之怪哉。何以故？比丘尼罪乃如是乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。阿難復更長跪叉手白佛言：「甚可怪之怪哉。何以故？比丘尼罪乃如是乎？」

佛語阿難：「此是我小說耳。女人凡有八萬四千匿態，迷惑清淨道士，使墮泥犁中，動有劫數不能自免。然外態有八十四，亂清淨道士，迷憒惑欲亡失經道。夫為女人所惑者，皆是泥犁、薜荔、禽獸、地獄也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「此是我小說耳。女人凡有八萬四千匿態，迷惑清淨道士，使墮泥犁中，動有劫數不能自免。然外態有八十四，亂清淨道士，迷憒惑欲亡失經道。夫為女人所惑者，皆是泥犁、薜荔、禽獸、地獄也。」

爾時阿難聞佛說是語，大驚怪恐怖，不知是何言，低頭不樂淚下如雨，不能復自動搖。佛告阿難：「莫恐怖也。我當具為若說之，使汝開解得至泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難聞佛說是語，大驚怪恐怖，不知是何言，低頭不樂淚下如雨，不能復自動搖。佛告阿難：「莫恐怖也。我當具為若說之，使汝開解得至泥洹。」

佛告阿難：「若比丘尼居山中樹下，樹為枯死者，用女人多恣態，嫈嫇細視丹脣赤口，坐樹下亦不念道，但念身好、欲惑他人，壞人善心，令其顛狂亡失道德。用是故，樹死不生。比丘尼若居山窟中，舉山燋旱、樹木枯燥、禽獸飢餓、水泉竭盡者，用女人多欲態，愚惑自癡不念思道，但念婬欲之事心不自安，嗟歎涕泣劇於念道，外說經中義、內有情欲之心。有人嗟歎者，是愚者所見也。夫智者深知此女人不念大道也，但念他男子耳，是故致乾旱水泉竭盡不生。比丘尼若居澤中，澤中禽獸更相噉食，荊棘百草悉枯不生。何以故？用女人多恣態專行妖惑，思念臥起之原本末，其心意起永不見道亡失本業，從欲致結，毒意一起目無所見，諸魔悉作皆為震動。用是之故，並令荊棘草木枯死不生。比丘尼若居塚間，塚中死人悉坐榜笞，丘墓松柏皆便枯死。何以故？用女人多恣態，靜不念道但念色欲。婬妷之心婬態一起，天地悉動，鬼神百獸悉為恐懼。用是故，丘墓松柏死不生。比丘尼若居人間，國中不安，蝗蟲數出、賊寇數起、兵甲不息，人民呼嗟皆有飢色。何以故？用女人多恣態，貪著色欲婬妷之垢，欲令人敬、都不念道，但念男子相好不好、某男子健某男子不健。晝則談笑，暮則思臥起之事。用是故，令人民窮困不安隱。比丘尼若居私寺，使諸沙門迷惑於色，貪著財寶飲酒噉肉，身衣繒綵欲令身好，綺行雅步亡失經道，轉相誹謗更相愁惱。何以故？用女人多恣態，亦不讀經行道，但作細軟音聲迷惑丈夫使令心動，未得道者其心亂矣。更相占視覩其惡露，劇於洞視悉見所有，其心歡喜計利一時，即墮生死，十五劫中當作黃門。用是使比丘相憎耳。比丘尼若受檀越請食，檀越不得其福，錢財日盡又多疾病。何以故？用是女人多恣態，亦不如法食，但作恣則欲令人觀。亦不以食為味，但相他人男子中婿不中婿也。如是檀越欲作福施，更合大罪。所以者何？用此比丘尼心意，亦不用法來食，而但持婬妷意來食耳。用是故，使檀越不得安隱也。比丘尼若行勞疾，病者不愈，鬼神更興災禍日增。何以故？用女人多恣態，不能自端心，焉能端他人心？尚不能自度，焉能度人身？自在罪中，焉能脫他人罪也。何以故？用多欲有所希望故。用是故，不能愈人病，令鬼神亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若比丘尼居山中樹下，樹為枯死者，用女人多恣態，嫈嫇細視丹脣赤口，坐樹下亦不念道，但念身好、欲惑他人，壞人善心，令其顛狂亡失道德。用是故，樹死不生。比丘尼若居山窟中，舉山燋旱、樹木枯燥、禽獸飢餓、水泉竭盡者，用女人多欲態，愚惑自癡不念思道，但念婬欲之事心不自安，嗟歎涕泣劇於念道，外說經中義、內有情欲之心。有人嗟歎者，是愚者所見也。夫智者深知此女人不念大道也，但念他男子耳，是故致乾旱水泉竭盡不生。比丘尼若居澤中，澤中禽獸更相噉食，荊棘百草悉枯不生。何以故？用女人多恣態專行妖惑，思念臥起之原本末，其心意起永不見道亡失本業，從欲致結，毒意一起目無所見，諸魔悉作皆為震動。用是之故，並令荊棘草木枯死不生。比丘尼若居塚間，塚中死人悉坐榜笞，丘墓松柏皆便枯死。何以故？用女人多恣態，靜不念道但念色欲。婬妷之心婬態一起，天地悉動，鬼神百獸悉為恐懼。用是故，丘墓松柏死不生。比丘尼若居人間，國中不安，蝗蟲數出、賊寇數起、兵甲不息，人民呼嗟皆有飢色。何以故？用女人多恣態，貪著色欲婬妷之垢，欲令人敬、都不念道，但念男子相好不好、某男子健某男子不健。晝則談笑，暮則思臥起之事。用是故，令人民窮困不安隱。比丘尼若居私寺，使諸沙門迷惑於色，貪著財寶飲酒噉肉，身衣繒綵欲令身好，綺行雅步亡失經道，轉相誹謗更相愁惱。何以故？用女人多恣態，亦不讀經行道，但作細軟音聲迷惑丈夫使令心動，未得道者其心亂矣。更相占視覩其惡露，劇於洞視悉見所有，其心歡喜計利一時，即墮生死，十五劫中當作黃門。用是使比丘相憎耳。比丘尼若受檀越請食，檀越不得其福，錢財日盡又多疾病。何以故？用是女人多恣態，亦不如法食，但作恣則欲令人觀。亦不以食為味，但相他人男子中婿不中婿也。如是檀越欲作福施，更合大罪。所以者何？用此比丘尼心意，亦不用法來食，而但持婬妷意來食耳。用是故，使檀越不得安隱也。比丘尼若行勞疾，病者不愈，鬼神更興災禍日增。何以故？用女人多恣態，不能自端心，焉能端他人心？尚不能自度，焉能度人身？自在罪中，焉能脫他人罪也。何以故？用多欲有所希望故。用是故，不能愈人病，令鬼神亂。」

佛告阿難：「我法中今有比丘尼，即却壽五百歲。我般泥洹後，當復有三千比丘尼、有千八百比丘，奉持是法律，皆得阿羅漢。未世時當有八萬比丘尼，有七百六十比丘尼奉是法律經，皆得阿羅漢。其餘者却後百三十劫，當復奉是法律，當復得阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我法中今有比丘尼，即却壽五百歲。我般泥洹後，當復有三千比丘尼、有千八百比丘，奉持是法律，皆得阿羅漢。未世時當有八萬比丘尼，有七百六十比丘尼奉是法律經，皆得阿羅漢。其餘者却後百三十劫，當復奉是法律，當復得阿羅漢。」

爾時阿難問佛言：「比丘尼當云何行得道也？當用何法行之乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難問佛言：「比丘尼當云何行得道也？當用何法行之乎？」

佛語阿難：「夫天下欲婬垢大重，若能斷是態者便可得道。女人身譬如珠寶，其像大好不可久立，迷亂道德亡失人身。何以故？用珠寶好故，當入深海中求之不止，殺身不久。女人求道，但坐外八十四態，還自纏身。有墮八十四態者，如入大深海，必沒其身。有能除此八十四態者，即是阿羅漢也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「夫天下欲婬垢大重，若能斷是態者便可得道。女人身譬如珠寶，其像大好不可久立，迷亂道德亡失人身。何以故？用珠寶好故，當入深海中求之不止，殺身不久。女人求道，但坐外八十四態，還自纏身。有墮八十四態者，如入大深海，必沒其身。有能除此八十四態者，即是阿羅漢也。」

阿難復叉手長跪前白佛言：「何等為八十四態？令人不得道也。願佛加威神解說、威德現敬，使眾人開解信樂其義，終日習聞令脫罪患，使得正真即皆歡喜，及後當來皆使開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復叉手長跪前白佛言：「何等為八十四態？令人不得道也。願佛加威神解說、威德現敬，使眾人開解信樂其義，終日習聞令脫罪患，使得正真即皆歡喜，及後當來皆使開解。」

佛言：「阿難！諦聽，善思念之，內著心中，我當具為若說之。如是阿難！諦受奉持之，為當來過去今現在比丘尼布說其要，使奉持之。行如是法者，疾令人得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！諦聽，善思念之，內著心中，我當具為若說之。如是阿難！諦受奉持之，為當來過去今現在比丘尼布說其要，使奉持之。行如是法者，疾令人得道。」

佛言：「女人八十四態者，迷惑於人使不得道。何等為八十四態？女人憙摩眉目自莊，是為一態。女人憙梳頭剃䑈，是為二態。女人憙傅脂粉迷惑丈夫，是為三態。女人憙嫈嫇細視，是為四態。女人憙丹脣赤口，是為五態。女人憙耳中著珠璣，是為六態。女人頸下憙著瓔珞金珠，是為七態。女人憙著珠寶繒綵之衣，是為八態。女人憙著糸履，是九態。女人憙掉兩臂行，是十態。女人憙邪視，是十一態。女人憙盜視，是十二態。女人欲視男子，見之復却縮，是十三態。女人見男子去，復在後視之，是十四態。女人欲見男子，見之復低頭不語，是十五態。女人行喜搖頭搖身，是十六態。女人坐憙搖頭搖身，是十七態。女人坐，低頭摩手爪，是十八態。女人坐，憙含笑語，是十九態。女人憙細軟聲語，是二十態。女人憙捫兩眉，是二十一態。女人坐，憙大聲呵狗，是二十二態。女人設見男子來，外大瞋恚、內自憙歡，是二十三態。女人貢高自可、憎妬他人，是二十四態。女人欲得夫婿，適見陽瞋怒，是二十五態。女人見夫婿陽瞋恚之，設去復愁憂心悔，是二十六態。女人見男子來共語，陽瞋怒罵詈、內心歡憙，是二十七態。女人設見男子去，口誹謗之、其心甚哀，是二十八態。女人輕口憙罵詈疾快遂非，是二十九態。女人憙歡縱撗非他自是，為三十態。女人慢易孤弱以力勝人，是三十一態。女人威勢迫脅語欲得勝，是三十二態。女人借不念還、貸不念償，是三十三態。女人憙曲人自直、惡人自善，是三十四態。女人怒憙無常、愚人自賢，是三十五態。女人以賢自著、惡與他人，是三十六態。女人以功自與、專己自可名他人功，是三十七態。女人己勞自怨、他勞歡憙，是三十八態。女人以實為虛憙說人過，是三十九態。女人憙以富憍人、以貴𣣋人，是四十態。女人以貧妬富、以賤訕貴，是四十一態。女人憙讒人自媚、以德自顯，是四十二態。女人憙敗人成功、破壞道德，是四十三態。女人憙私亂妖迷正道，是四十四態。女人憙陰懷嫉妬激厲謗勃，是四十五態。女人論評誹議、推負與人，是四十六態。女人又巨說謗正道清淨之士欲令壞亂，是四十七態。女人憙持人長短迷亂丈夫，是四十八態。女人憙要人自誓、施人望報。是四十九態。女人憙與人施追悔責人毀訾高才，是五十態。女人憙自怨訴、罵詈蟲畜，是五十一態。女人憙作妖媚蠱道厭人，是五十二態。女人憎人勝己欲令早死，是五十三態。女人憙持毒藥酖餌中人，心不平等，是五十四態。女人憙追念舊惡常在心懷，是五十五態。女人憙自用，不受他人諫，諛諂𢤱悷自可，是五十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「女人八十四態者，迷惑於人使不得道。何等為八十四態？女人憙摩眉目自莊，是為一態。女人憙梳頭剃䑈，是為二態。女人憙傅脂粉迷惑丈夫，是為三態。女人憙嫈嫇細視，是為四態。女人憙丹脣赤口，是為五態。女人憙耳中著珠璣，是為六態。女人頸下憙著瓔珞金珠，是為七態。女人憙著珠寶繒綵之衣，是為八態。女人憙著糸履，是九態。女人憙掉兩臂行，是十態。女人憙邪視，是十一態。女人憙盜視，是十二態。女人欲視男子，見之復却縮，是十三態。女人見男子去，復在後視之，是十四態。女人欲見男子，見之復低頭不語，是十五態。女人行喜搖頭搖身，是十六態。女人坐憙搖頭搖身，是十七態。女人坐，低頭摩手爪，是十八態。女人坐，憙含笑語，是十九態。女人憙細軟聲語，是二十態。女人憙捫兩眉，是二十一態。女人坐，憙大聲呵狗，是二十二態。女人設見男子來，外大瞋恚、內自憙歡，是二十三態。女人貢高自可、憎妬他人，是二十四態。女人欲得夫婿，適見陽瞋怒，是二十五態。女人見夫婿陽瞋恚之，設去復愁憂心悔，是二十六態。女人見男子來共語，陽瞋怒罵詈、內心歡憙，是二十七態。女人設見男子去，口誹謗之、其心甚哀，是二十八態。女人輕口憙罵詈疾快遂非，是二十九態。女人憙歡縱撗非他自是，為三十態。女人慢易孤弱以力勝人，是三十一態。女人威勢迫脅語欲得勝，是三十二態。女人借不念還、貸不念償，是三十三態。女人憙曲人自直、惡人自善，是三十四態。女人怒憙無常、愚人自賢，是三十五態。女人以賢自著、惡與他人，是三十六態。女人以功自與、專己自可名他人功，是三十七態。女人己勞自怨、他勞歡憙，是三十八態。女人以實為虛憙說人過，是三十九態。女人憙以富憍人、以貴𣣋人，是四十態。女人以貧妬富、以賤訕貴，是四十一態。女人憙讒人自媚、以德自顯，是四十二態。女人憙敗人成功、破壞道德，是四十三態。女人憙私亂妖迷正道，是四十四態。女人憙陰懷嫉妬激厲謗勃，是四十五態。女人論評誹議、推負與人，是四十六態。女人又巨說謗正道清淨之士欲令壞亂，是四十七態。女人憙持人長短迷亂丈夫，是四十八態。女人憙要人自誓、施人望報。是四十九態。女人憙與人施追悔責人毀訾高才，是五十態。女人憙自怨訴、罵詈蟲畜，是五十一態。女人憙作妖媚蠱道厭人，是五十二態。女人憎人勝己欲令早死，是五十三態。女人憙持毒藥酖餌中人，心不平等，是五十四態。女人憙追念舊惡常在心懷，是五十五態。女人憙自用，不受他人諫，諛諂𢤱悷自可，是五十六

態。女人憙疏內親外，伏匿之事發露於隣落，是五十七態。女人憙自健煩苛輕躁，不由丈夫，是五十八態。女人憙自憍，撾捶無理、自瞋自憙，欲令人畏之，是五十九態。女人憙貪欲之行，威設自由，欲作正法違戾丈夫，是六十態。女人憙貪婬心懷嫉妬，多疑少信怨憎澌地，是六十一態。女人憙惟怒蹲踞無禮自謂是法，是六十二態。女人憙醜言惡語不避親屬，是六十三態。女人憙憍踺自恣，輕易老小無有上下，是六十四態。女人憙自可，惡態醜懟言語無次，是六十五態。女人憙好嗜笑不避禁法，是六十六態。女人憙禁固丈夫不得與人言語戲調，是六十七態。女人憙繚戾自用，輕毀丈夫言不遜慎，是六十八態。女人憙危人自安以為歡憙，是六十九態。女人憙咀賴弊惡毀傷賢士，諂詭姿則惑亂道德，是七十態。女人憙詭黠諛諂謂人不覺，是七十一態。女人憙貪者得惡亡，得便歡憙；亡便愁惱，呼嗟怨天語言喠口，是七十二態。女人憙罵詈風雨向竈呪咀，惡生好殺無有慈心，是七十三態。女人憙教人墮胎不欲令生，是七十四態。女人憙孔穴竊視，相人長短、有錢財不？是七十五態。女人憙調戲必固迷誤人意，是七十六態。女人憙擿嬈丈夫，令意迴轉不能自還，是七十八態。女人憙刳胎剖形視其惡露，是七十九態。女人憙笑盲聾喑瘂蹇躄，自快惡他人，是八十態。女人憙教人去婦欲令窮困，是八十一態。女人憙教人相撾捶合禍證受，是八十二態。女人憙教人作惡鬪訟，相言縣官牢獄繫閉，是八十三態。女人憙倡禍導非，大笑顛狂，人見便欲得，以猗狂勃強奪人物，令人呼嗟言：『女人甚可畏也。』是為八十四態，明當知之。女人能除此八十四態者，無不得度、無不得道、無不得佛也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 態。女人憙疏內親外，伏匿之事發露於隣落，是五十七態。女人憙自健煩苛輕躁，不由丈夫，是五十八態。女人憙自憍，撾捶無理、自瞋自憙，欲令人畏之，是五十九態。女人憙貪欲之行，威設自由，欲作正法違戾丈夫，是六十態。女人憙貪婬心懷嫉妬，多疑少信怨憎澌地，是六十一態。女人憙惟怒蹲踞無禮自謂是法，是六十二態。女人憙醜言惡語不避親屬，是六十三態。女人憙憍踺自恣，輕易老小無有上下，是六十四態。女人憙自可，惡態醜懟言語無次，是六十五態。女人憙好嗜笑不避禁法，是六十六態。女人憙禁固丈夫不得與人言語戲調，是六十七態。女人憙繚戾自用，輕毀丈夫言不遜慎，是六十八態。女人憙危人自安以為歡憙，是六十九態。女人憙咀賴弊惡毀傷賢士，諂詭姿則惑亂道德，是七十態。女人憙詭黠諛諂謂人不覺，是七十一態。女人憙貪者得惡亡，得便歡憙；亡便愁惱，呼嗟怨天語言喠口，是七十二態。女人憙罵詈風雨向竈呪咀，惡生好殺無有慈心，是七十三態。女人憙教人墮胎不欲令生，是七十四態。女人憙孔穴竊視，相人長短、有錢財不？是七十五態。女人憙調戲必固迷誤人意，是七十六態。女人憙擿嬈丈夫，令意迴轉不能自還，是七十八態。女人憙刳胎剖形視其惡露，是七十九態。女人憙笑盲聾喑瘂蹇躄，自快惡他人，是八十態。女人憙教人去婦欲令窮困，是八十一態。女人憙教人相撾捶合禍證受，是八十二態。女人憙教人作惡鬪訟，相言縣官牢獄繫閉，是八十三態。女人憙倡禍導非，大笑顛狂，人見便欲得，以猗狂勃強奪人物，令人呼嗟言：『女人甚可畏也。』是為八十四態，明當知之。女人能除此八十四態者，無不得度、無不得道、無不得佛也。」

賢者阿難白佛言：「如是女人婬欲態，為可除不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難白佛言：「如是女人婬欲態，為可除不乎？」

佛告阿難：「此態自是女人所作耳，女人能自滅者，極可得滅耳。滅者，是現世阿羅漢也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此態自是女人所作耳，女人能自滅者，極可得滅耳。滅者，是現世阿羅漢也。」

阿難復白佛言：「天上天下莫不慜濟，群黎之類皆得度脫。願佛當復解說滅除態欲之患，使大愛道等比丘尼皆得開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復白佛言：「天上天下莫不慜濟，群黎之類皆得度脫。願佛當復解說滅除態欲之患，使大愛道等比丘尼皆得開解。」

佛言：「善哉阿難！諦聽我所說，善思念之，內著心中，奉持如法，為報佛恩。不如法者，勞女人耳。諦聽諦聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉阿難！諦聽我所說，善思念之，內著心中，奉持如法，為報佛恩。不如法者，勞女人耳。諦聽諦聽。」

阿難及諸長老比丘尼，皆同聲言諾。受思歡喜，叉手而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難及諸長老比丘尼，皆同聲言諾。受思歡喜，叉手而聽。