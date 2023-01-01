佛說戒消災經
吳 支謙譯1卷CBETA T1477少于一万字 17 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說戒消災經一卷
佛說戒消災經一卷
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吳月支優婆塞支謙譯
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聞如是：
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一時佛在舍衛國。
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爾時有一縣，皆奉行佛五戒、十善，一縣界無釀酒者。中有大姓家子，欲遠賈販，臨行父母語其子言：「汝勤持五戒，奉行十善，慎莫飲酒，犯佛重戒。」受教而行。往到他國，見故同學、親友，相得歡喜。將歸，出蒲萄酒，欲共飲之。辭曰：「吾國土奉佛五戒，無敢犯者。飲酒後生為人愚癡，不值見佛。且辭親行，父母相誡，以酒蒸仍違教犯戒，罪莫大也。知識區區，別久會同，心雖悅喜，不宜使吾犯戒，違親教也。」
爾時有一縣，皆奉行佛五戒、十善，一縣界無釀酒者。中有大姓家子，欲遠賈販，臨行父母語其子言：「汝勤持五戒，奉行十善，慎莫飲酒，犯佛重戒。」受教而行。往到他國，見故同學、親友，相得歡喜。將歸，出蒲萄酒，欲共飲之。辭曰：「吾國土奉佛五戒，無敢犯者。飲酒後生為人愚癡，不值見佛。且辭親行，父母相誡，以酒蒸仍違教犯戒，罪莫大也。知識區區，別久會同，心雖悅喜，不宜使吾犯戒，違親教也。」
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主人言：「吾與卿同師，恩則兄弟，吾親則是子親，父母相欽，豈可違之！若吾在卿家，必順子親。」事不獲已，乃聽飲之。醉臥三日，醒悟，心悔怖懼。
主人言：「吾與卿同師，恩則兄弟，吾親則是子親，父母相欽，豈可違之！若吾在卿家，必順子親。」事不獲已，乃聽飲之。醉臥三日，醒悟，心悔怖懼。
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事訖還家，具首於親，父母報言：「汝違吾教，加復犯戒，亂法之漸，非孝子也。無得說之，為國作先。」便以所得物逐令出國，無宜留此。
事訖還家，具首於親，父母報言：「汝違吾教，加復犯戒，亂法之漸，非孝子也。無得說之，為國作先。」便以所得物逐令出國，無宜留此。
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子以犯戒，為親所逐，乃到他國，住客舍家。主人所事三鬼神能作人，現對面飲食、與人語言。主人事之，積年疲勞，居財空盡，而家疾病、死喪不絕，患厭此鬼，私共論之。
子以犯戒，為親所逐，乃到他國，住客舍家。主人所事三鬼神能作人，現對面飲食、與人語言。主人事之，積年疲勞，居財空盡，而家疾病、死喪不絕，患厭此鬼，私共論之。
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鬼知人意而患苦之，鬼自相共議：「此人財產空訖，正為吾耳，未曾有益，令相厭患。宜求珍寶以施與之，令其心悅！」便行盜他方國王庫藏好寶，積置園中，報言：「汝事吾歷年，勤苦甚久，今欲福汝，使得饒富，此乃快乎？」主人言：「受大神恩。」鬼曰：「汝園中有金銀，可往取之，方有大福，令得汝願。」主人欣然入園，見物奇異，負摙歸舍，辭謝受恩：「明日欲設飲食，願屈顧下。」施設餚饌皆辦，鬼神來詣門，見舍衛國人在主人舍，便奔走而去。主人追呼請還：「今設微供皆已辦具，大神既已顧下，委去何為？」神曰：「卿舍尊客，吾焉得前。」重復驚走。
鬼知人意而患苦之，鬼自相共議：「此人財產空訖，正為吾耳，未曾有益，令相厭患。宜求珍寶以施與之，令其心悅！」便行盜他方國王庫藏好寶，積置園中，報言：「汝事吾歷年，勤苦甚久，今欲福汝，使得饒富，此乃快乎？」主人言：「受大神恩。」鬼曰：「汝園中有金銀，可往取之，方有大福，令得汝願。」主人欣然入園，見物奇異，負摙歸舍，辭謝受恩：「明日欲設飲食，願屈顧下。」施設餚饌皆辦，鬼神來詣門，見舍衛國人在主人舍，便奔走而去。主人追呼請還：「今設微供皆已辦具，大神既已顧下，委去何為？」神曰：「卿舍尊客，吾焉得前。」重復驚走。
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主人還歸坐自思惟：「吾舍之中無有異人，正有此人耳！」即出語言，恭設所有，極相娛樂。飲食已竟，因問之曰：「卿有何功德於世，有此吾所事神畏子而走？」客具說佛功德、五戒、十善；實犯酒戒，為親所逐，尚餘四戒，故為天神所營護，卿神不敢當之。主人言：「吾雖事此神，久厭之，今欲奉持佛五戒。」因從客受三自歸、五戒、十善，一心精進，不敢懈怠。問佛所在，可得見不？客曰：「佛在舍衛國給孤獨園中，往立可見。」
主人還歸坐自思惟：「吾舍之中無有異人，正有此人耳！」即出語言，恭設所有，極相娛樂。飲食已竟，因問之曰：「卿有何功德於世，有此吾所事神畏子而走？」客具說佛功德、五戒、十善；實犯酒戒，為親所逐，尚餘四戒，故為天神所營護，卿神不敢當之。主人言：「吾雖事此神，久厭之，今欲奉持佛五戒。」因從客受三自歸、五戒、十善，一心精進，不敢懈怠。問佛所在，可得見不？客曰：「佛在舍衛國給孤獨園中，往立可見。」
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主人一心到彼，經歷一亭。中有一女人端正，是噉人鬼婦也。男子行路逈遠，時日逼暮，從女人寄止一宿，女即報言：「慎勿留此，宜急前去。」男子問曰：「用何等故，將有意乎？」女人報曰：「吾已語卿，用復問為？」男子自念：「前舍衛國人，完佛四戒，我神尚為畏之乃爾。我已受三自歸、五戒、十善，心不懈怠，何畏懼乎？」遂自留宿。噉人鬼見護戒威神徘徊其旁，去亭四十里，一宿不歸。
主人一心到彼，經歷一亭。中有一女人端正，是噉人鬼婦也。男子行路逈遠，時日逼暮，從女人寄止一宿，女即報言：「慎勿留此，宜急前去。」男子問曰：「用何等故，將有意乎？」女人報曰：「吾已語卿，用復問為？」男子自念：「前舍衛國人，完佛四戒，我神尚為畏之乃爾。我已受三自歸、五戒、十善，心不懈怠，何畏懼乎？」遂自留宿。噉人鬼見護戒威神徘徊其旁，去亭四十里，一宿不歸。
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明日男子進路，見鬼所噉人骸骨狼藉，衣毛為起，心怖而悔，退自思惟：「我在本國，家居衣食極快足用，空為此人所化，言佛在舍衛國，未覩奇妙，反見骸骨縱橫。」惡意更生，自念：「不如還彼女人，將歸本土，共居如故，不亦樂乎？」即時迴還，還至亭所，因從女人，復求留宿。女人謂男子：「何復還耶？」答曰：「行計不成，故迴還耳，復寄一宿。」女言：「卿死矣！吾夫是噉人鬼，方來不久，卿急去。」此男子不信，遂止不去，心更迷惑，婬意復生，不復信佛三自歸之德、五戒十善之心，天神即去，無復護之。鬼得來還，女人恐鬼食此男子，哀愍藏之瓮中。鬼聞人氣謂婦言：「爾得肉耶？吾欲噉之。」婦言：「我不行，何從得肉？」婦問鬼：「卿昨夜何以不歸？」鬼言：「坐汝所為而舍尊客宿，令吾見逐。」甕中男子踰益恐怖，不復識三自歸意。婦言：「卿何以不得肉乎？」鬼言：「正為汝舍佛弟子，天神逐我出四十里外，露宿震怖，于今不安，故不得肉。」婦聞默喜，因問其夫：「佛戒云何悉所奉持？」鬼言：「我大飢極，急以肉來，不須問此。此是無上正真之戒，非吾所敢說也。」婦言：「為說之，我當與卿肉。」
明日男子進路，見鬼所噉人骸骨狼藉，衣毛為起，心怖而悔，退自思惟：「我在本國，家居衣食極快足用，空為此人所化，言佛在舍衛國，未覩奇妙，反見骸骨縱橫。」惡意更生，自念：「不如還彼女人，將歸本土，共居如故，不亦樂乎？」即時迴還，還至亭所，因從女人，復求留宿。女人謂男子：「何復還耶？」答曰：「行計不成，故迴還耳，復寄一宿。」女言：「卿死矣！吾夫是噉人鬼，方來不久，卿急去。」此男子不信，遂止不去，心更迷惑，婬意復生，不復信佛三自歸之德、五戒十善之心，天神即去，無復護之。鬼得來還，女人恐鬼食此男子，哀愍藏之瓮中。鬼聞人氣謂婦言：「爾得肉耶？吾欲噉之。」婦言：「我不行，何從得肉？」婦問鬼：「卿昨夜何以不歸？」鬼言：「坐汝所為而舍尊客宿，令吾見逐。」甕中男子踰益恐怖，不復識三自歸意。婦言：「卿何以不得肉乎？」鬼言：「正為汝舍佛弟子，天神逐我出四十里外，露宿震怖，于今不安，故不得肉。」婦聞默喜，因問其夫：「佛戒云何悉所奉持？」鬼言：「我大飢極，急以肉來，不須問此。此是無上正真之戒，非吾所敢說也。」婦言：「為說之，我當與卿肉。」
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鬼類貪殘，欲食無止，婦迫問之，因便為說三自歸，五重戒：一曰慈仁不殺；二曰清信不盜；三曰守貞不婬；四曰口無妄言；五曰孝順不醉。鬼初說一戒時婦輒受之，五戒心執口誦，男子於甕中識五戒，隨受之。天帝釋知此二人心自歸佛，即選善神五十人擁護兩人，鬼遂走去。
鬼類貪殘，欲食無止，婦迫問之，因便為說三自歸，五重戒：一曰慈仁不殺；二曰清信不盜；三曰守貞不婬；四曰口無妄言；五曰孝順不醉。鬼初說一戒時婦輒受之，五戒心執口誦，男子於甕中識五戒，隨受之。天帝釋知此二人心自歸佛，即選善神五十人擁護兩人，鬼遂走去。
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到明日，婦問男子：「怖乎？」答曰：「大怖！蒙仁者恩，心悟識佛。」婦言男子：「昨何以迴還？」答曰：「吾見新久死人骸骨縱橫，恐畏故，屈還耳。」婦言：「骨是吾所棄者也。吾本良家之女，為鬼所掠，取吾作妻，悲窮無訴。今蒙仁恩，得聞佛戒，得離此鬼。」婦言：「賢者今欲到何所？」男子報言：「吾欲到舍衛國見佛。」婦曰：「善哉！吾置本國及父母，隨賢者見佛。」便俱前行。逢四百九十八人，因相問訊：「諸賢者！從何所來，欲到何所？」答曰：「吾等從佛所來。」問言：「卿等已得見佛，何為復去？」報言：「佛日說經，意中罔罔，故尚不解，今還本國。」
到明日，婦問男子：「怖乎？」答曰：「大怖！蒙仁者恩，心悟識佛。」婦言男子：「昨何以迴還？」答曰：「吾見新久死人骸骨縱橫，恐畏故，屈還耳。」婦言：「骨是吾所棄者也。吾本良家之女，為鬼所掠，取吾作妻，悲窮無訴。今蒙仁恩，得聞佛戒，得離此鬼。」婦言：「賢者今欲到何所？」男子報言：「吾欲到舍衛國見佛。」婦曰：「善哉！吾置本國及父母，隨賢者見佛。」便俱前行。逢四百九十八人，因相問訊：「諸賢者！從何所來，欲到何所？」答曰：「吾等從佛所來。」問言：「卿等已得見佛，何為復去？」報言：「佛日說經，意中罔罔，故尚不解，今還本國。」
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兩賢者具說本末，以鬼畏戒高行之人，意乃開解，俱還見佛。
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佛遙見之，則笑，口中五色光出。阿難長跪：「佛不妄笑，將有所說。」佛語阿難：「汝見是四百九十八人還不？」對曰：「見之。」佛言：「此四百九十八人今得其本師，來見佛者，皆當得道。」五百人至佛所前，為佛作禮，一心聽經，心開意解，皆作沙門，得阿羅漢道。
佛遙見之，則笑，口中五色光出。阿難長跪：「佛不妄笑，將有所說。」佛語阿難：「汝見是四百九十八人還不？」對曰：「見之。」佛言：「此四百九十八人今得其本師，來見佛者，皆當得道。」五百人至佛所前，為佛作禮，一心聽經，心開意解，皆作沙門，得阿羅漢道。
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佛言：「犯酒戒者，則是客舍主人，與此女人累世兄弟也；然此二人是四百九十八人前世之師也。世人求道，要當得其本師及其善友，爾乃解耳。」
佛言：「犯酒戒者，則是客舍主人，與此女人累世兄弟也；然此二人是四百九十八人前世之師也。世人求道，要當得其本師及其善友，爾乃解耳。」
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佛說經竟，諸比丘皆大歡喜，前為佛作禮而去。
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