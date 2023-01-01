佛說戒消災經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說戒消災經一卷

吳月支優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支優婆塞支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國。

爾時有一縣，皆奉行佛五戒、十善，一縣界無釀酒者。中有大姓家子，欲遠賈販，臨行父母語其子言：「汝勤持五戒，奉行十善，慎莫飲酒，犯佛重戒。」受教而行。往到他國，見故同學、親友，相得歡喜。將歸，出蒲萄酒，欲共飲之。辭曰：「吾國土奉佛五戒，無敢犯者。飲酒後生為人愚癡，不值見佛。且辭親行，父母相誡，以酒蒸仍違教犯戒，罪莫大也。知識區區，別久會同，心雖悅喜，不宜使吾犯戒，違親教也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有一縣，皆奉行佛五戒、十善，一縣界無釀酒者。中有大姓家子，欲遠賈販，臨行父母語其子言：「汝勤持五戒，奉行十善，慎莫飲酒，犯佛重戒。」受教而行。往到他國，見故同學、親友，相得歡喜。將歸，出蒲萄酒，欲共飲之。辭曰：「吾國土奉佛五戒，無敢犯者。飲酒後生為人愚癡，不值見佛。且辭親行，父母相誡，以酒蒸仍違教犯戒，罪莫大也。知識區區，別久會同，心雖悅喜，不宜使吾犯戒，違親教也。」

主人言：「吾與卿同師，恩則兄弟，吾親則是子親，父母相欽，豈可違之！若吾在卿家，必順子親。」事不獲已，乃聽飲之。醉臥三日，醒悟，心悔怖懼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主人言：「吾與卿同師，恩則兄弟，吾親則是子親，父母相欽，豈可違之！若吾在卿家，必順子親。」事不獲已，乃聽飲之。醉臥三日，醒悟，心悔怖懼。

事訖還家，具首於親，父母報言：「汝違吾教，加復犯戒，亂法之漸，非孝子也。無得說之，為國作先。」便以所得物逐令出國，無宜留此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事訖還家，具首於親，父母報言：「汝違吾教，加復犯戒，亂法之漸，非孝子也。無得說之，為國作先。」便以所得物逐令出國，無宜留此。

子以犯戒，為親所逐，乃到他國，住客舍家。主人所事三鬼神能作人，現對面飲食、與人語言。主人事之，積年疲勞，居財空盡，而家疾病、死喪不絕，患厭此鬼，私共論之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子以犯戒，為親所逐，乃到他國，住客舍家。主人所事三鬼神能作人，現對面飲食、與人語言。主人事之，積年疲勞，居財空盡，而家疾病、死喪不絕，患厭此鬼，私共論之。

鬼知人意而患苦之，鬼自相共議：「此人財產空訖，正為吾耳，未曾有益，令相厭患。宜求珍寶以施與之，令其心悅！」便行盜他方國王庫藏好寶，積置園中，報言：「汝事吾歷年，勤苦甚久，今欲福汝，使得饒富，此乃快乎？」主人言：「受大神恩。」鬼曰：「汝園中有金銀，可往取之，方有大福，令得汝願。」主人欣然入園，見物奇異，負摙歸舍，辭謝受恩：「明日欲設飲食，願屈顧下。」施設餚饌皆辦，鬼神來詣門，見舍衛國人在主人舍，便奔走而去。主人追呼請還：「今設微供皆已辦具，大神既已顧下，委去何為？」神曰：「卿舍尊客，吾焉得前。」重復驚走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼知人意而患苦之，鬼自相共議：「此人財產空訖，正為吾耳，未曾有益，令相厭患。宜求珍寶以施與之，令其心悅！」便行盜他方國王庫藏好寶，積置園中，報言：「汝事吾歷年，勤苦甚久，今欲福汝，使得饒富，此乃快乎？」主人言：「受大神恩。」鬼曰：「汝園中有金銀，可往取之，方有大福，令得汝願。」主人欣然入園，見物奇異，負摙歸舍，辭謝受恩：「明日欲設飲食，願屈顧下。」施設餚饌皆辦，鬼神來詣門，見舍衛國人在主人舍，便奔走而去。主人追呼請還：「今設微供皆已辦具，大神既已顧下，委去何為？」神曰：「卿舍尊客，吾焉得前。」重復驚走。

主人還歸坐自思惟：「吾舍之中無有異人，正有此人耳！」即出語言，恭設所有，極相娛樂。飲食已竟，因問之曰：「卿有何功德於世，有此吾所事神畏子而走？」客具說佛功德、五戒、十善；實犯酒戒，為親所逐，尚餘四戒，故為天神所營護，卿神不敢當之。主人言：「吾雖事此神，久厭之，今欲奉持佛五戒。」因從客受三自歸、五戒、十善，一心精進，不敢懈怠。問佛所在，可得見不？客曰：「佛在舍衛國給孤獨園中，往立可見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主人還歸坐自思惟：「吾舍之中無有異人，正有此人耳！」即出語言，恭設所有，極相娛樂。飲食已竟，因問之曰：「卿有何功德於世，有此吾所事神畏子而走？」客具說佛功德、五戒、十善；實犯酒戒，為親所逐，尚餘四戒，故為天神所營護，卿神不敢當之。主人言：「吾雖事此神，久厭之，今欲奉持佛五戒。」因從客受三自歸、五戒、十善，一心精進，不敢懈怠。問佛所在，可得見不？客曰：「佛在舍衛國給孤獨園中，往立可見。」

主人一心到彼，經歷一亭。中有一女人端正，是噉人鬼婦也。男子行路逈遠，時日逼暮，從女人寄止一宿，女即報言：「慎勿留此，宜急前去。」男子問曰：「用何等故，將有意乎？」女人報曰：「吾已語卿，用復問為？」男子自念：「前舍衛國人，完佛四戒，我神尚為畏之乃爾。我已受三自歸、五戒、十善，心不懈怠，何畏懼乎？」遂自留宿。噉人鬼見護戒威神徘徊其旁，去亭四十里，一宿不歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主人一心到彼，經歷一亭。中有一女人端正，是噉人鬼婦也。男子行路逈遠，時日逼暮，從女人寄止一宿，女即報言：「慎勿留此，宜急前去。」男子問曰：「用何等故，將有意乎？」女人報曰：「吾已語卿，用復問為？」男子自念：「前舍衛國人，完佛四戒，我神尚為畏之乃爾。我已受三自歸、五戒、十善，心不懈怠，何畏懼乎？」遂自留宿。噉人鬼見護戒威神徘徊其旁，去亭四十里，一宿不歸。

明日男子進路，見鬼所噉人骸骨狼藉，衣毛為起，心怖而悔，退自思惟：「我在本國，家居衣食極快足用，空為此人所化，言佛在舍衛國，未覩奇妙，反見骸骨縱橫。」惡意更生，自念：「不如還彼女人，將歸本土，共居如故，不亦樂乎？」即時迴還，還至亭所，因從女人，復求留宿。女人謂男子：「何復還耶？」答曰：「行計不成，故迴還耳，復寄一宿。」女言：「卿死矣！吾夫是噉人鬼，方來不久，卿急去。」此男子不信，遂止不去，心更迷惑，婬意復生，不復信佛三自歸之德、五戒十善之心，天神即去，無復護之。鬼得來還，女人恐鬼食此男子，哀愍藏之瓮中。鬼聞人氣謂婦言：「爾得肉耶？吾欲噉之。」婦言：「我不行，何從得肉？」婦問鬼：「卿昨夜何以不歸？」鬼言：「坐汝所為而舍尊客宿，令吾見逐。」甕中男子踰益恐怖，不復識三自歸意。婦言：「卿何以不得肉乎？」鬼言：「正為汝舍佛弟子，天神逐我出四十里外，露宿震怖，于今不安，故不得肉。」婦聞默喜，因問其夫：「佛戒云何悉所奉持？」鬼言：「我大飢極，急以肉來，不須問此。此是無上正真之戒，非吾所敢說也。」婦言：「為說之，我當與卿肉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明日男子進路，見鬼所噉人骸骨狼藉，衣毛為起，心怖而悔，退自思惟：「我在本國，家居衣食極快足用，空為此人所化，言佛在舍衛國，未覩奇妙，反見骸骨縱橫。」惡意更生，自念：「不如還彼女人，將歸本土，共居如故，不亦樂乎？」即時迴還，還至亭所，因從女人，復求留宿。女人謂男子：「何復還耶？」答曰：「行計不成，故迴還耳，復寄一宿。」女言：「卿死矣！吾夫是噉人鬼，方來不久，卿急去。」此男子不信，遂止不去，心更迷惑，婬意復生，不復信佛三自歸之德、五戒十善之心，天神即去，無復護之。鬼得來還，女人恐鬼食此男子，哀愍藏之瓮中。鬼聞人氣謂婦言：「爾得肉耶？吾欲噉之。」婦言：「我不行，何從得肉？」婦問鬼：「卿昨夜何以不歸？」鬼言：「坐汝所為而舍尊客宿，令吾見逐。」甕中男子踰益恐怖，不復識三自歸意。婦言：「卿何以不得肉乎？」鬼言：「正為汝舍佛弟子，天神逐我出四十里外，露宿震怖，于今不安，故不得肉。」婦聞默喜，因問其夫：「佛戒云何悉所奉持？」鬼言：「我大飢極，急以肉來，不須問此。此是無上正真之戒，非吾所敢說也。」婦言：「為說之，我當與卿肉。」

鬼類貪殘，欲食無止，婦迫問之，因便為說三自歸，五重戒：一曰慈仁不殺；二曰清信不盜；三曰守貞不婬；四曰口無妄言；五曰孝順不醉。鬼初說一戒時婦輒受之，五戒心執口誦，男子於甕中識五戒，隨受之。天帝釋知此二人心自歸佛，即選善神五十人擁護兩人，鬼遂走去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼類貪殘，欲食無止，婦迫問之，因便為說三自歸，五重戒：一曰慈仁不殺；二曰清信不盜；三曰守貞不婬；四曰口無妄言；五曰孝順不醉。鬼初說一戒時婦輒受之，五戒心執口誦，男子於甕中識五戒，隨受之。天帝釋知此二人心自歸佛，即選善神五十人擁護兩人，鬼遂走去。

到明日，婦問男子：「怖乎？」答曰：「大怖！蒙仁者恩，心悟識佛。」婦言男子：「昨何以迴還？」答曰：「吾見新久死人骸骨縱橫，恐畏故，屈還耳。」婦言：「骨是吾所棄者也。吾本良家之女，為鬼所掠，取吾作妻，悲窮無訴。今蒙仁恩，得聞佛戒，得離此鬼。」婦言：「賢者今欲到何所？」男子報言：「吾欲到舍衛國見佛。」婦曰：「善哉！吾置本國及父母，隨賢者見佛。」便俱前行。逢四百九十八人，因相問訊：「諸賢者！從何所來，欲到何所？」答曰：「吾等從佛所來。」問言：「卿等已得見佛，何為復去？」報言：「佛日說經，意中罔罔，故尚不解，今還本國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到明日，婦問男子：「怖乎？」答曰：「大怖！蒙仁者恩，心悟識佛。」婦言男子：「昨何以迴還？」答曰：「吾見新久死人骸骨縱橫，恐畏故，屈還耳。」婦言：「骨是吾所棄者也。吾本良家之女，為鬼所掠，取吾作妻，悲窮無訴。今蒙仁恩，得聞佛戒，得離此鬼。」婦言：「賢者今欲到何所？」男子報言：「吾欲到舍衛國見佛。」婦曰：「善哉！吾置本國及父母，隨賢者見佛。」便俱前行。逢四百九十八人，因相問訊：「諸賢者！從何所來，欲到何所？」答曰：「吾等從佛所來。」問言：「卿等已得見佛，何為復去？」報言：「佛日說經，意中罔罔，故尚不解，今還本國。」

兩賢者具說本末，以鬼畏戒高行之人，意乃開解，俱還見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩賢者具說本末，以鬼畏戒高行之人，意乃開解，俱還見佛。

佛遙見之，則笑，口中五色光出。阿難長跪：「佛不妄笑，將有所說。」佛語阿難：「汝見是四百九十八人還不？」對曰：「見之。」佛言：「此四百九十八人今得其本師，來見佛者，皆當得道。」五百人至佛所前，為佛作禮，一心聽經，心開意解，皆作沙門，得阿羅漢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛遙見之，則笑，口中五色光出。阿難長跪：「佛不妄笑，將有所說。」佛語阿難：「汝見是四百九十八人還不？」對曰：「見之。」佛言：「此四百九十八人今得其本師，來見佛者，皆當得道。」五百人至佛所前，為佛作禮，一心聽經，心開意解，皆作沙門，得阿羅漢道。

佛言：「犯酒戒者，則是客舍主人，與此女人累世兄弟也；然此二人是四百九十八人前世之師也。世人求道，要當得其本師及其善友，爾乃解耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「犯酒戒者，則是客舍主人，與此女人累世兄弟也；然此二人是四百九十八人前世之師也。世人求道，要當得其本師及其善友，爾乃解耳。」

佛說經竟，諸比丘皆大歡喜，前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經竟，諸比丘皆大歡喜，前為佛作禮而去。