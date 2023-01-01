大比丘三千威儀卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大比丘三千威儀卷下

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

十二頭陀者：一者不受人請，日行乞食，亦不受比丘僧一飯食分錢財。二者止宿山上，不宿人舍郡縣聚落。三者不得從人乞衣被，人與衣被亦不受，但取丘塚間死人所棄衣補治衣之。四者止宿野田中樹下。五者一日一食，一名僧迦僧泥。六者晝夜不臥但坐，睡來起經行，一名僧泥沙者傴。七者有三領衣，無有餘衣，亦不臥被中。八者在塚間，不在佛寺中，亦不在人間，目視死人骸骨，坐禪求道。九者但欲獨處不欲見人，亦不欲與人共臥。十者先食菓蓏却食飯，食已不得復食菓。十一者但欲露臥，不在樹下屋宿。十二者不食肉亦不食醍醐，麻油不塗身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二頭陀者：一者不受人請，日行乞食，亦不受比丘僧一飯食分錢財。二者止宿山上，不宿人舍郡縣聚落。三者不得從人乞衣被，人與衣被亦不受，但取丘塚間死人所棄衣補治衣之。四者止宿野田中樹下。五者一日一食，一名僧迦僧泥。六者晝夜不臥但坐，睡來起經行，一名僧泥沙者傴。七者有三領衣，無有餘衣，亦不臥被中。八者在塚間，不在佛寺中，亦不在人間，目視死人骸骨，坐禪求道。九者但欲獨處不欲見人，亦不欲與人共臥。十者先食菓蓏却食飯，食已不得復食菓。十一者但欲露臥，不在樹下屋宿。十二者不食肉亦不食醍醐，麻油不塗身。

持錫杖有二十五事：一者為地虫故。二者為年老故。三者為分衛故。四者出入見佛像，不得使頭有聲。五者不得持杖入眾。六者日中後不得復持杖出。七者不得擔著肩上。八者不得橫著肩上以手懸兩頭。九者不得手掉前却。十者不得持杖至舍後。十一者三師已持杖出，不得復持杖隨出。十二者若四人共行，一人以持杖出，不得復持杖隨後。十三者至檀越家，應杖不得離身。十四者至人門時，當三欬瘶不出，應當便去至餘處。十五者設人出，應當杖著左肘挾之。十六者杖在室中，不得使著地。十七者當持自近臥床。十八者當取拭之。十九者不得使頭有生。二十者欲持杖出，當從沙彌受、若白衣受。二十一者至病瘦家宿，應得暮杖。二十二者遠送過去，當得暮杖。二十三者遠請行宿，應得暮杖。二十四者行阿其云，應得暮杖。二十五者常當以自近，不得指人若畫地作字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持錫杖有二十五事：一者為地虫故。二者為年老故。三者為分衛故。四者出入見佛像，不得使頭有聲。五者不得持杖入眾。六者日中後不得復持杖出。七者不得擔著肩上。八者不得橫著肩上以手懸兩頭。九者不得手掉前却。十者不得持杖至舍後。十一者三師已持杖出，不得復持杖隨出。十二者若四人共行，一人以持杖出，不得復持杖隨後。十三者至檀越家，應杖不得離身。十四者至人門時，當三欬瘶不出，應當便去至餘處。十五者設人出，應當杖著左肘挾之。十六者杖在室中，不得使著地。十七者當持自近臥床。十八者當取拭之。十九者不得使頭有生。二十者欲持杖出，當從沙彌受、若白衣受。二十一者至病瘦家宿，應得暮杖。二十二者遠送過去，當得暮杖。二十三者遠請行宿，應得暮杖。二十四者行阿其云，應得暮杖。二十五者常當以自近，不得指人若畫地作字。

至優婆塞家有五事應往：一者為僧使、二者分衛、三者阿其云、四者請飯、五者疾病死亡。其餘一切皆不應往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至優婆塞家有五事應往：一者為僧使、二者分衛、三者阿其云、四者請飯、五者疾病死亡。其餘一切皆不應往。

比丘為優婆夷說經有五事：一者優婆夷抱小兒來問經，不應持婬意向說。二者設婬意起，不得前取小兒摩弄。三者不得牽坐著邊。四者優婆夷使比丘說麻油術經，當令男子持楊枝與比丘，當持男子手中楊枝者善不應說。五者若優婆塞與優婆夷俱來問經，若優婆塞先去，比丘亦應出，不者非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘為優婆夷說經有五事：一者優婆夷抱小兒來問經，不應持婬意向說。二者設婬意起，不得前取小兒摩弄。三者不得牽坐著邊。四者優婆夷使比丘說麻油術經，當令男子持楊枝與比丘，當持男子手中楊枝者善不應說。五者若優婆塞與優婆夷俱來問經，若優婆塞先去，比丘亦應出，不者非法。

新至比丘有十德：一者禮佛已，當却住問摩摩德姓字、比丘僧幾人、日持為姓字。二者上座當禮、下座問訊。三者不得問所止處。四者人與比丘床席臥具，不得呵好醜。五者當求依止阿闍梨。六者當亦供養。七者不得呵經。八者不得自在出入。九者欲掃塔上當報摩波梨。十者欲出去，有臥具當寄主人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新至比丘有十德：一者禮佛已，當却住問摩摩德姓字、比丘僧幾人、日持為姓字。二者上座當禮、下座問訊。三者不得問所止處。四者人與比丘床席臥具，不得呵好醜。五者當求依止阿闍梨。六者當亦供養。七者不得呵經。八者不得自在出入。九者欲掃塔上當報摩波梨。十者欲出去，有臥具當寄主人。

復有五事：一者當憂眾事、二者不得妄用寺中淨水、三者不得妄至人戶、四者不得逆行、五者不得踰越寺中杖木上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者當憂眾事、二者不得妄用寺中淨水、三者不得妄至人戶、四者不得逆行、五者不得踰越寺中杖木上。

當以十事待新至比丘：一者當避與房。二者當給所須。三者當朝暮往問訊。四者當語國土習俗。五者當教避諱。六者當語乞匃處。七者當語僧教令。八者當語其可食。九者當語縣官禁忌。十者當語賊盜，某許可逃、某許不可逃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當以十事待新至比丘：一者當避與房。二者當給所須。三者當朝暮往問訊。四者當語國土習俗。五者當教避諱。六者當語乞匃處。七者當語僧教令。八者當語其可食。九者當語縣官禁忌。十者當語賊盜，某許可逃、某許不可逃。

新至比丘欲到賢者所自歸持作依止阿闍梨，當先自說言：「今我為某遠離三師，各去是若干里。今某獨來在此，本意欲學，連遇國君不安，故來到是。今自歸賢者，當為我作依止阿闍梨。賢者用某自歸故，受某甲為弟子，當與某甲共止作弟子，當依某甲與共居，為某甲弟子。賢者當用法故，當為某甲作阿闍梨師。」已頭面作禮，因言：「阿闍梨！為用三尊故，已受某甲為師作，當教某甲所行出入法。若有強共某諍某，阿闍梨當有某甲作弟子。若阿闍梨若某欲去止，俱得自在。設某去後，復從彼面來還，阿闍梨故當受某為弟子。」如是說至三。師當言報：「賢者某聽今我所說，令卿得道，常當行如佛語，當護戒、當忍辱、當精進、當一心念道、當念慧、當止身口意滅毒、當為三法事。已作佛弟子，不得念行世間事。能如法行者，會當得道度世耳。」說竟。起作禮，持頭面著師足去，還取衣鉢往上師從受衣。若比丘受衣鉢三衣，阿闍梨比丘當自說亡失，若水火盜賊壞敗因緣。比丘先自歸言：「明賢者！慧行淨戒是某三師。」為某如是便三說本因緣已，三說便上若鉢若衣受阿闍梨，便說教誡：「某賢者聽！人有六情，當護當念清淨。雖世間淨潔，不能到清淨，行慧者道當護內外清淨，不垢不漏內外相應，是為能致清淨道者，是故當依當攝當護。是為鉢事依者，當言數持視數著以時浣。比丘譬如賢者，亦世間處身，樂沐浴薰香衣服臥具，寧欲令身不安隱、意不安隱。所有可意有破服。不設具堅安隱。亦不能致清淨慧者道中。若漏濕為虫所食腐，譬身若一處腐爛，從是不安隱、不致慧者道。譬身若一處為虫所食瘡、若痛若痒、從是不安隱、不致慧者道。從上至竟依、護內外洗淨、是為除貪亦少欲、使致賢者清淨。是為依事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新至比丘欲到賢者所自歸持作依止阿闍梨，當先自說言：「今我為某遠離三師，各去是若干里。今某獨來在此，本意欲學，連遇國君不安，故來到是。今自歸賢者，當為我作依止阿闍梨。賢者用某自歸故，受某甲為弟子，當與某甲共止作弟子，當依某甲與共居，為某甲弟子。賢者當用法故，當為某甲作阿闍梨師。」已頭面作禮，因言：「阿闍梨！為用三尊故，已受某甲為師作，當教某甲所行出入法。若有強共某諍某，阿闍梨當有某甲作弟子。若阿闍梨若某欲去止，俱得自在。設某去後，復從彼面來還，阿闍梨故當受某為弟子。」如是說至三。師當言報：「賢者某聽今我所說，令卿得道，常當行如佛語，當護戒、當忍辱、當精進、當一心念道、當念慧、當止身口意滅毒、當為三法事。已作佛弟子，不得念行世間事。能如法行者，會當得道度世耳。」說竟。起作禮，持頭面著師足去，還取衣鉢往上師從受衣。若比丘受衣鉢三衣，阿闍梨比丘當自說亡失，若水火盜賊壞敗因緣。比丘先自歸言：「明賢者！慧行淨戒是某三師。」為某如是便三說本因緣已，三說便上若鉢若衣受阿闍梨，便說教誡：「某賢者聽！人有六情，當護當念清淨。雖世間淨潔，不能到清淨，行慧者道當護內外清淨，不垢不漏內外相應，是為能致清淨道者，是故當依當攝當護。是為鉢事依者，當言數持視數著以時浣。比丘譬如賢者，亦世間處身，樂沐浴薰香衣服臥具，寧欲令身不安隱、意不安隱。所有可意有破服。不設具堅安隱。亦不能致清淨慧者道中。若漏濕為虫所食腐，譬身若一處腐爛，從是不安隱、不致慧者道。譬身若一處為虫所食瘡、若痛若痒、從是不安隱、不致慧者道。從上至竟依、護內外洗淨、是為除貪亦少欲、使致賢者清淨。是為依事。」

依止阿闍梨教弟子有十五事：一者比丘僧會時，當教如法視上下。二者比丘僧有令語，使莫犯。三者當教隨順僧上下。四者當教令恭敬。五者當語國土方俗忌諱，所可食飯、應爾不應爾。六者當語匃處，某處可往、某許不可往。七者若有賊盜，某處可逃、某處不可逃。八者病瘦，當占視之。九者衣被破壞，當給與。十者若有去住不得留難。十一者當相視人意。十二者當隨方便所住。十三者來有問當答讓。十四者欲澆灑地常當謙讓。十五者有過，不得言我不復與卿語。是為依止阿闍梨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止阿闍梨教弟子有十五事：一者比丘僧會時，當教如法視上下。二者比丘僧有令語，使莫犯。三者當教隨順僧上下。四者當教令恭敬。五者當語國土方俗忌諱，所可食飯、應爾不應爾。六者當語匃處，某處可往、某許不可往。七者若有賊盜，某處可逃、某處不可逃。八者病瘦，當占視之。九者衣被破壞，當給與。十者若有去住不得留難。十一者當相視人意。十二者當隨方便所住。十三者來有問當答讓。十四者欲澆灑地常當謙讓。十五者有過，不得言我不復與卿語。是為依止阿闍梨法。

弟子依止阿闍梨有五事：一者當數往、二者往至戶當三彈指、三者入當頭面禮、四者長跪問消息、五者去當還出戶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子依止阿闍梨有五事：一者當數往、二者往至戶當三彈指、三者入當頭面禮、四者長跪問消息、五者去當還出戶。

復有五事：一者旦夕往問訊；二者師呼即著袈裟往應，不得單身著屐入；三者當掃地具澡水拂拭床席；四者若自有所作、若出入行止當報；五者往受經問解，得不得不應有恐意。是為五事，自依止阿闍梨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者旦夕往問訊；二者師呼即著袈裟往應，不得單身著屐入；三者當掃地具澡水拂拭床席；四者若自有所作、若出入行止當報；五者往受經問解，得不得不應有恐意。是為五事，自依止阿闍梨法。

賢者比丘不應畜七種藥：一者辟穀藥、二者消穀藥、三者吐下藥、四者強中藥、五者服食藥、六者毒藥、七者兵瘡藥。無有病，一切不應服藥，亦不得與他人使服，墮罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者比丘不應畜七種藥：一者辟穀藥、二者消穀藥、三者吐下藥、四者強中藥、五者服食藥、六者毒藥、七者兵瘡藥。無有病，一切不應服藥，亦不得與他人使服，墮罪。

比丘欲起沙彌法有五事：一者當知四阿含、二者當知戒、三者當知經、四者當知有慧、五者當有德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘欲起沙彌法有五事：一者當知四阿含、二者當知戒、三者當知經、四者當知有慧、五者當有德。

復有五事：一者當持戒、二者當不犯戒、三者當能解經、四者當忍辱、五者當自守一切。具有是行者，乃可舉沙彌；不悉知，不應起沙彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者當持戒、二者當不犯戒、三者當能解經、四者當忍辱、五者當自守一切。具有是行者，乃可舉沙彌；不悉知，不應起沙彌。

比丘有沙彌，當教行五事：一者沙彌作眾事未竟，不得呼使；二者不得令沙彌求賢者長短；三者不得信沙彌語；四者不得於眾中大聲罵沙彌；五者不得獨使令，當給眾事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘有沙彌，當教行五事：一者沙彌作眾事未竟，不得呼使；二者不得令沙彌求賢者長短；三者不得信沙彌語；四者不得於眾中大聲罵沙彌；五者不得獨使令，當給眾事。

有三事不應與沙彌共居：一者愛端正好、二者見之欲瞋、三者疾病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三事不應與沙彌共居：一者愛端正好、二者見之欲瞋、三者疾病。

有三事應逐去：一者言犯戒無罪、二者言無佛法僧、三者行向人說和上阿闍梨善惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三事應逐去：一者言犯戒無罪、二者言無佛法僧、三者行向人說和上阿闍梨善惡。

若欲遠行，持沙彌寄人，有五事：一者先問沙彌某可汝意不？二者汝承事主能可人意不？三者設呵罵汝，不得言非我阿闍梨，罵我為非。四者承事主如視我。五者如法教汝，不得捨去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲遠行，持沙彌寄人，有五事：一者先問沙彌某可汝意不？二者汝承事主能可人意不？三者設呵罵汝，不得言非我阿闍梨，罵我為非。四者承事主如視我。五者如法教汝，不得捨去。

持沙彌至，主許寄時，有五事：一者當教頭面禮；二者教自歸；三者當言卿視我沙彌如卿沙彌；四者我從彼來還，自當歸我；五者若我無常，長屬卿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持沙彌至，主許寄時，有五事：一者當教頭面禮；二者教自歸；三者當言卿視我沙彌如卿沙彌；四者我從彼來還，自當歸我；五者若我無常，長屬卿。

受人寄沙彌有五事：一者當教讀經、二者教莫犯戒、三者當教隨眾上下、四者當教行步法則、五者教恭敬眾人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受人寄沙彌有五事：一者當教讀經、二者教莫犯戒、三者當教隨眾上下、四者當教行步法則、五者教恭敬眾人。

比丘僧飯時有五事：一者上座未坐不得先坐、二者上座未受案不得先受、三者上座未飯不得先飯、四者上座飯未訖不得先止、五者上座未起不得先起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘僧飯時有五事：一者上座未坐不得先坐、二者上座未受案不得先受、三者上座未飯不得先飯、四者上座飯未訖不得先止、五者上座未起不得先起。

受案有五事：一者當持手巾并受、二者當決闊尺六、三者當持手巾連案若机足、四者當却膝、五者兩肘不得離膝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受案有五事：一者當持手巾并受、二者當決闊尺六、三者當持手巾連案若机足、四者當却膝、五者兩肘不得離膝。

復有五事：一者已受莫離；二者不得狂左右顧視；三者已離當從上座受；四者設人不應不得食；五者若人宿與不相便，可當自作方便、若自呼人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者已受莫離；二者不得狂左右顧視；三者已離當從上座受；四者設人不應不得食；五者若人宿與不相便，可當自作方便、若自呼人。

復有五事：一者左右手不得有所携持、二者不得大呼有所求索、三者授人鉢當視上下相前人、四者授鉢當右手撫上、五者當護所受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者左右手不得有所携持、二者不得大呼有所求索、三者授人鉢當視上下相前人、四者授鉢當右手撫上、五者當護所受。

復有五事：一者人來授物，手近當更澡手；二者不得持上著鉢中；三者若見不可意不應食，亦不得使左右人知；四者食中不得唾上座前；五者不應飯而飯之，墮罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者人來授物，手近當更澡手；二者不得持上著鉢中；三者若見不可意不應食，亦不得使左右人知；四者食中不得唾上座前；五者不應飯而飯之，墮罪。

復有五事：一者不得以手摩抆面目、二者左手已污不得近右手、三者若手已污不得獲鉢水、四者不得已污手正袈裟、五者不得持手巾拭膩手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者不得以手摩抆面目、二者左手已污不得近右手、三者若手已污不得獲鉢水、四者不得已污手正袈裟、五者不得持手巾拭膩手。

復有五事：一者前杯著設橫當正之，不正者不得食；二者食具已墮不應復食；三者若人來有所益，常當以指隨柱之；四者不見來時不應食；五者飯食在前不得甞味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者前杯著設橫當正之，不正者不得食；二者食具已墮不應復食；三者若人來有所益，常當以指隨柱之；四者不見來時不應食；五者飯食在前不得甞味。

復有五事：一者飯時不得於坐上失風；二者飯未已不得中唾前地；三者急欲唾，唾履下；四者已澡手不得復持履；五者已持履自知手污，不取拭者不得以持袈裟。右飯食四十條事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者飯時不得於坐上失風；二者飯未已不得中唾前地；三者急欲唾，唾履下；四者已澡手不得復持履；五者已持履自知手污，不取拭者不得以持袈裟。右飯食四十條事。

飯食上澡漱有五事：一者不得挼手杯上、二者不得手指挑撩口中、三者不得涕鼻大唾鉢中、四者漱口不得令有飯吐鉢中、五者不得大奮手污濺左右人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飯食上澡漱有五事：一者不得挼手杯上、二者不得手指挑撩口中、三者不得涕鼻大唾鉢中、四者漱口不得令有飯吐鉢中、五者不得大奮手污濺左右人。

復有五事：一者持手巾不得教軟，當先熟歷手；二者不得奮濕取燥；三者不得以手拭面目鼻口；四者不得言我自有，不取持去；五者當如法用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者持手巾不得教軟，當先熟歷手；二者不得奮濕取燥；三者不得以手拭面目鼻口；四者不得言我自有，不取持去；五者當如法用之。

復有五事：一者以拭手燥即當藏弆膝上巾；二者已即當正袈裟，不得羅左右人；三者下座澡未已，不得呵令使來；四者日達嚫不得亂語；五者達嚫未竟不得妄起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者以拭手燥即當藏弆膝上巾；二者已即當正袈裟，不得羅左右人；三者下座澡未已，不得呵令使來；四者日達嚫不得亂語；五者達嚫未竟不得妄起。

復有五事：一者若上座為檀越說經，當正坐聽；二者若急欲去作眾事，當過白摩波利；三者急欲東西使，當語下坐人；四者若得錢分即當撿藏之；五者若有所還、若欲寄人，不得以足推徙，亦不得遙擲與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者若上座為檀越說經，當正坐聽；二者若急欲去作眾事，當過白摩波利；三者急欲東西使，當語下坐人；四者若得錢分即當撿藏之；五者若有所還、若欲寄人，不得以足推徙，亦不得遙擲與。

飯上有十事，左右顧視無不有罪：一者當視上座受案未；二者當視上座前具未；三者視下座亦爾；四者人皆飯，當復視之，上座前少，何等有盡者為呼益；五者視下座亦爾；六者飯未已，當復中止視，上座欲得何等；七者視下座亦爾；八者當視上座已未，設自先已，以手持前所有，不得坐視人；九者視下座亦爾；十者不得先取案，當排之、當持待人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飯上有十事，左右顧視無不有罪：一者當視上座受案未；二者當視上座前具未；三者視下座亦爾；四者人皆飯，當復視之，上座前少，何等有盡者為呼益；五者視下座亦爾；六者飯未已，當復中止視，上座欲得何等；七者視下座亦爾；八者當視上座已未，設自先已，以手持前所有，不得坐視人；九者視下座亦爾；十者不得先取案，當排之、當持待人。

比丘持賓揵澡槃有二十五事：一者手不淨不得擭上飾手；二者手不淨不得擭上蓋；三者手不淨不得擭前口；四者手不淨不得使益水；五者手不淨不得擭前頸；六者當從下捧腹；七者水少但當小洗手使淨；八者當出益水、還入善澆；九者欲益澡水，當先澆水三洗令淨；十者欲著水，當三倒易水滿持入；十一者欲持入，不得當道住；十二者安著屏處；十三者下常當使有枝；十四者安正上蓋；十五者當宿盛水令滿；十六者持澡槃不得曳有聲；十七者不得使上邊污；十八者不得使中有飯；十九者棄不淨水；二十者棄水不得遠，手徐徐瀉之；二十一者澡槃當先澡內外使澡淨；二十二者持澡槃手不淨，不得中止持漱口；二十三者持澡槃手污，不得擭賓揵上拭若口；二十四者不得取竈下水用澡賓揵；二十五者中外各當三更水澡乃得持入。欲持賓揵著槃中，不得大投使有聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘持賓揵澡槃有二十五事：一者手不淨不得擭上飾手；二者手不淨不得擭上蓋；三者手不淨不得擭前口；四者手不淨不得使益水；五者手不淨不得擭前頸；六者當從下捧腹；七者水少但當小洗手使淨；八者當出益水、還入善澆；九者欲益澡水，當先澆水三洗令淨；十者欲著水，當三倒易水滿持入；十一者欲持入，不得當道住；十二者安著屏處；十三者下常當使有枝；十四者安正上蓋；十五者當宿盛水令滿；十六者持澡槃不得曳有聲；十七者不得使上邊污；十八者不得使中有飯；十九者棄不淨水；二十者棄水不得遠，手徐徐瀉之；二十一者澡槃當先澡內外使澡淨；二十二者持澡槃手不淨，不得中止持漱口；二十三者持澡槃手污，不得擭賓揵上拭若口；二十四者不得取竈下水用澡賓揵；二十五者中外各當三更水澡乃得持入。欲持賓揵著槃中，不得大投使有聲。

當用手巾有五事：一者當拭上下頭；二者當用一頭拭手，以一頭拭面目；三者不得持拭鼻；四者以用拭膩污當即浣之；五者不得拭身體，若澡浴各當自有巾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當用手巾有五事：一者當拭上下頭；二者當用一頭拭手，以一頭拭面目；三者不得持拭鼻；四者以用拭膩污當即浣之；五者不得拭身體，若澡浴各當自有巾。

若著僧伽梨時，持手巾有五事：一者不得使巾頭垂見；二者不得持白巾；三者當敗色令黑；四者不得拭面；五者飯當用覆膝上，飯已當下去。設不去，若有來作禮、若起去，先取襞去之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若著僧伽梨時，持手巾有五事：一者不得使巾頭垂見；二者不得持白巾；三者當敗色令黑；四者不得拭面；五者飯當用覆膝上，飯已當下去。設不去，若有來作禮、若起去，先取襞去之。

比丘僧有七人，不應作摩波利及直日：一者年老不任事、二者病疹瘡不淨潔、三者久病羸極、四者眾人共使養病、五者上座日、六者摩摩德、七者直歲。是七人皆不應作，若有強揵，如反不欲作者，不應訶問。自是後世珍寶藏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘僧有七人，不應作摩波利及直日：一者年老不任事、二者病疹瘡不淨潔、三者久病羸極、四者眾人共使養病、五者上座日、六者摩摩德、七者直歲。是七人皆不應作，若有強揵，如反不欲作者，不應訶問。自是後世珍寶藏也。

作鉢泥僧摩波利，當行百六十德。作直月，當行六十德。作直日，當行十德。作摩摩德，當行三十德。作直歲，當行十德。此上五人如上行者，久會至無為度世道矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作鉢泥僧摩波利，當行百六十德。作直月，當行六十德。作直日，當行十德。作摩摩德，當行三十德。作直歲，當行十德。此上五人如上行者，久會至無為度世道矣。

鉢泥僧摩波利，有十五德：一者用佛故；二者用法故；三者用比丘僧故；四者當惜眾物；五者當惜招提僧物；六者當惜比丘僧物；七者當知佛事；八者當知招提僧事；九者當知比丘僧事；十者不得持塔物著招提僧物中；十一者不得持塔物著比丘僧物中；十二者不得持招提僧物著塔物中；十三者不得持招提僧物著比丘僧物中；十四者不得持比丘僧物著塔物中；十五者不得持比丘僧物著招提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢泥僧摩波利，有十五德：一者用佛故；二者用法故；三者用比丘僧故；四者當惜眾物；五者當惜招提僧物；六者當惜比丘僧物；七者當知佛事；八者當知招提僧事；九者當知比丘僧事；十者不得持塔物著招提僧物中；十一者不得持塔物著比丘僧物中；十二者不得持招提僧物著塔物中；十三者不得持招提僧物著比丘僧物中；十四者不得持比丘僧物著塔物中；十五者不得持比丘僧物著招提。

僧物中復有十五德：一者欲有所作，當白報眾人。二者不得割奪眾物獨匿自入。三者不得持眾人物私意饒益親厚。四者不得斷取眾家物以匿施用作名字。五者當數護理眾家臥具。六者若有病痛當占視，隨所思持與之。七者當恭敬瞻視比丘僧。八者為比丘僧作飯食當令淨潔。九者當隨婆羅門意。十者譬如事鬼神無有異。十一者不得自瞋喜。十二者欲行清淨，不得露身於竈下作事。十三者日暮常當自起按行門戶，視諸比丘戶皆閉不？設見異人，不得即呵，問言：「卿為是沙門？」許當復待明日。十四者不得掃寒著熱。十五者不得掃熱著寒。是為十五事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧物中復有十五德：一者欲有所作，當白報眾人。二者不得割奪眾物獨匿自入。三者不得持眾人物私意饒益親厚。四者不得斷取眾家物以匿施用作名字。五者當數護理眾家臥具。六者若有病痛當占視，隨所思持與之。七者當恭敬瞻視比丘僧。八者為比丘僧作飯食當令淨潔。九者當隨婆羅門意。十者譬如事鬼神無有異。十一者不得自瞋喜。十二者欲行清淨，不得露身於竈下作事。十三者日暮常當自起按行門戶，視諸比丘戶皆閉不？設見異人，不得即呵，問言：「卿為是沙門？」許當復待明日。十四者不得掃寒著熱。十五者不得掃熱著寒。是為十五事。

營事維那，飯時於堂中當行二十五德：一者已布空案，當自身行遍視下竟皆遍淨不。二者不得先布空案。三者上座已有應分飯。四者一切有所分布，皆當至沙彌，若白衣受。五者三師在中不得持增益。六者作分上下當使平等。七者分飯自當更手令平。八者欲分羹當三迴杓乃斟。九者令汁滓調。十者不得即以釜中羹著人鉢中，皆當先更分著器中。十一者所有分不得於上語笑。十二者不得遙大呼言取某來。十三者眾中有不食羹者，為取所便與之。十四者若眾中有不相便可者，不得即於坐中呵罵。十五者急當念養病。十六者飯時人持物來，當即分布盡之，不得言當遺後日。十七者急先益羹。十八者急當益中飯盡。十九者不得中止踞視僧。二十者不得遠離僧於前捨出。二十一者皆已飯，當自視中所不具者，復視多少益。二十二者不得住大呼從人撿挍食具去。二十三者蓋藏無令有聲、捐棄著地。二十四者當教人豫具掃箒澡水手巾。二十五者當住待僧達嚫竟，自當白畢竟乃出去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 營事維那，飯時於堂中當行二十五德：一者已布空案，當自身行遍視下竟皆遍淨不。二者不得先布空案。三者上座已有應分飯。四者一切有所分布，皆當至沙彌，若白衣受。五者三師在中不得持增益。六者作分上下當使平等。七者分飯自當更手令平。八者欲分羹當三迴杓乃斟。九者令汁滓調。十者不得即以釜中羹著人鉢中，皆當先更分著器中。十一者所有分不得於上語笑。十二者不得遙大呼言取某來。十三者眾中有不食羹者，為取所便與之。十四者若眾中有不相便可者，不得即於坐中呵罵。十五者急當念養病。十六者飯時人持物來，當即分布盡之，不得言當遺後日。十七者急先益羹。十八者急當益中飯盡。十九者不得中止踞視僧。二十者不得遠離僧於前捨出。二十一者皆已飯，當自視中所不具者，復視多少益。二十二者不得住大呼從人撿挍食具去。二十三者蓋藏無令有聲、捐棄著地。二十四者當教人豫具掃箒澡水手巾。二十五者當住待僧達嚫竟，自當白畢竟乃出去。

竈下有二十五德：一者為鉢泥僧盡力忍辱。二者當佛法行恭敬等視上下。三者若人從有所索，有即當一切與，不得逆言無有。四者當早起行，視當一切具。五者一切使人行，若有所買不得施乞之。六者欲呼使不得遙大作聲呼。七者一切有所作，不得使物器大有聲。八者一切當可眾人意，不得自在直行強。九者若人持飯來、若餘物多少，即當白眾人使達嚫，不得獨受便遣令去。十者即分布令遍，設使過時當藏弆，不得便先當視。十一者若檀越來言欲作飯，未見所有，不得即對人說；若主人持錢來作比丘僧飯，若鉢泥僧與主人，若白賢者，共議所當兩作，不得獨自可。十二者汲水不得大投瓶井中令水濁。十三者不得自擇米。十四者澡釜三易水令淨。十五者勿持釜中熱湯澆瀆中。十六者不得自然竈。十七者不得自掃生草斷去根。十八者不得以生菜根葉著火中。十九者不得持食飯注瀆中。二十者一切飯具當覆上，不得使受塵坌。二十一者不得教人作長分，設僧不食當自置棄之。二十二者不得持眾物猗身以作恩惠。二十三者蓋藏自當行視令堅。二十四者不得分今日食遺旦日。二十五者不得持旦食遺今日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竈下有二十五德：一者為鉢泥僧盡力忍辱。二者當佛法行恭敬等視上下。三者若人從有所索，有即當一切與，不得逆言無有。四者當早起行，視當一切具。五者一切使人行，若有所買不得施乞之。六者欲呼使不得遙大作聲呼。七者一切有所作，不得使物器大有聲。八者一切當可眾人意，不得自在直行強。九者若人持飯來、若餘物多少，即當白眾人使達嚫，不得獨受便遣令去。十者即分布令遍，設使過時當藏弆，不得便先當視。十一者若檀越來言欲作飯，未見所有，不得即對人說；若主人持錢來作比丘僧飯，若鉢泥僧與主人，若白賢者，共議所當兩作，不得獨自可。十二者汲水不得大投瓶井中令水濁。十三者不得自擇米。十四者澡釜三易水令淨。十五者勿持釜中熱湯澆瀆中。十六者不得自然竈。十七者不得自掃生草斷去根。十八者不得以生菜根葉著火中。十九者不得持食飯注瀆中。二十者一切飯具當覆上，不得使受塵坌。二十一者不得教人作長分，設僧不食當自置棄之。二十二者不得持眾物猗身以作恩惠。二十三者蓋藏自當行視令堅。二十四者不得分今日食遺旦日。二十五者不得持旦食遺今日。

有七事以待新至比丘：一者來至即當問消息、二者當為次座上下、三者當給與房室、四者當給臥具被枕、五者當給與燈火、六者當語比丘僧教令、七者當語國土習俗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有七事以待新至比丘：一者來至即當問消息、二者當為次座上下、三者當給與房室、四者當給臥具被枕、五者當給與燈火、六者當語比丘僧教令、七者當語國土習俗。

教人市買有五事：一者當教莫與人諍、二者當教買淨者、三者莫使侵人、四者不得走促人、五者當護人意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教人市買有五事：一者當教莫與人諍、二者當教買淨者、三者莫使侵人、四者不得走促人、五者當護人意。

買肉有五事：一者設見肉完，未斷不應便買；二者人已斷，餘乃應買；三者設見肉少，不得盡買；四者若肉少，不得妄增錢取；五者設肉已盡，不得言當多買。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 買肉有五事：一者設見肉完，未斷不應便買；二者人已斷，餘乃應買；三者設見肉少，不得盡買；四者若肉少，不得妄增錢取；五者設肉已盡，不得言當多買。

教人汲水有五事：一者當使先淨澡器、二者當使著屏處、三者當覆上令淨、四者不得持膩汁污、五者若人有污不得復用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教人汲水有五事：一者當使先淨澡器、二者當使著屏處、三者當覆上令淨、四者不得持膩汁污、五者若人有污不得復用。

教人破薪有五事：一者莫當道、二者先視斧柄令堅、三者不得使破有青草薪、四者不得妄破塔材、五者積著燥處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教人破薪有五事：一者莫當道、二者先視斧柄令堅、三者不得使破有青草薪、四者不得妄破塔材、五者積著燥處。

教人擇米有五事：一者當自量視多少、二者不得有草、三者擇去鼠屎、四者不得令有穬、五者向淨地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教人擇米有五事：一者當自量視多少、二者不得有草、三者擇去鼠屎、四者不得令有穬、五者向淨地。

教人洮米有五事：一者當用堅器、二者用淨水、三者五易水令淨、四者內著屏處、五者覆上令密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教人洮米有五事：一者當用堅器、二者用淨水、三者五易水令淨、四者內著屏處、五者覆上令密。

澡釜有五事：一者不得持汁大衝釜底、二者當使蓋器受污水出棄之、三者當添滿水、四者淨澡木蓋覆上、五者日暮覆上看令堅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澡釜有五事：一者不得持汁大衝釜底、二者當使蓋器受污水出棄之、三者當添滿水、四者淨澡木蓋覆上、五者日暮覆上看令堅。

燃竈有五事：一者燃火不得橫薪、二者不得燃生薪、三者不得燃釜倒逆薪、四者不得自以口吹火燃、五者不得持熱湯澆火滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燃竈有五事：一者燃火不得橫薪、二者不得燃生薪、三者不得燃釜倒逆薪、四者不得自以口吹火燃、五者不得持熱湯澆火滅。

教人炊米有五事：一者當教待氣出而莊之；二者隨氣上米稍稍炊之；三者安正甑不得令氣泄；四者著米甑中隨覆之；五者已熟下之，亦當覆上莫使露也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教人炊米有五事：一者當教待氣出而莊之；二者隨氣上米稍稍炊之；三者安正甑不得令氣泄；四者著米甑中隨覆之；五者已熟下之，亦當覆上莫使露也。

擇菜有五事：一者當去根、二者當令等、三者不得令青黃合、四者當使澡淨、五者皆當令向火知之乃得布用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擇菜有五事：一者當去根、二者當令等、三者不得令青黃合、四者當使澡淨、五者皆當令向火知之乃得布用。

作羹有五事：一者當教如次內物、二者當令熟、三者令味調適、四者當自視令淨潔、五者已熟當去下火覆之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作羹有五事：一者當教如次內物、二者當令熟、三者令味調適、四者當自視令淨潔、五者已熟當去下火覆之。

教人澡案一切食具有五事：一者皆當三易水使淨、二者拭使淨、三者布案使相去二尺、四者皆當案正下橙令堅、五者不得令污比丘僧衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教人澡案一切食具有五事：一者皆當三易水使淨、二者拭使淨、三者布案使相去二尺、四者皆當案正下橙令堅、五者不得令污比丘僧衣。

揵椎有五事：一者常會時、二者旦食時、三者晝飯時、四者暮投槃時、五者一切無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 揵椎有五事：一者常會時、二者旦食時、三者晝飯時、四者暮投槃時、五者一切無常。

復有七法：一者縣官、二者大火、三者大水、四者盜賊、五者會沙彌、六者會優婆塞、七者呼私兒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有七法：一者縣官、二者大火、三者大水、四者盜賊、五者會沙彌、六者會優婆塞、七者呼私兒。

當復知十二時揵椎。常會時先從小起稍至大，大下擊二十，稍小二十一下，小小十下，復大三下。旦食大下八，晝食一通，投槃亦一通。會沙彌三下，優婆塞三下，無常者隨視時。縣官、水火、盜賊亦隨時。呼私兒一下，持一通至比丘揵椎無後音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當復知十二時揵椎。常會時先從小起稍至大，大下擊二十，稍小二十一下，小小十下，復大三下。旦食大下八，晝食一通，投槃亦一通。會沙彌三下，優婆塞三下，無常者隨視時。縣官、水火、盜賊亦隨時。呼私兒一下，持一通至比丘揵椎無後音。

有百六十事鉢泥僧會，摩波利所當行。鉢泥僧會時，有五事：一者當禮佛、二者當禮僧、三者隨次坐、四者不得大踞床有聲、五者遺上座處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有百六十事鉢泥僧會，摩波利所當行。鉢泥僧會時，有五事：一者當禮佛、二者當禮僧、三者隨次坐、四者不得大踞床有聲、五者遺上座處。

復有五事：一者不得諍坐上下；二者當恭敬上座；三者當隨眾法令；四者若摩波利次直日，若使作即當如法受；五者已畢，起坐，當過白和上阿闍梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者不得諍坐上下；二者當恭敬上座；三者當隨眾法令；四者若摩波利次直日，若使作即當如法受；五者已畢，起坐，當過白和上阿闍梨。

已受直日有五事：一者當先受戶鑰、二者當數銅佛像、三者當數銅香爐、四者當數銅燈、五者當正坐席自承比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已受直日有五事：一者當先受戶鑰、二者當數銅佛像、三者當數銅香爐、四者當數銅燈、五者當正坐席自承比。

掃塔上有五事：一者不得著履上、二者不得背佛掃塔、三者不得取上墡土持下棄、四者當下佛像上故花、五者當且過澡手自持淨巾還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掃塔上有五事：一者不得著履上、二者不得背佛掃塔、三者不得取上墡土持下棄、四者當下佛像上故花、五者當且過澡手自持淨巾還。

拭佛像復有五事：一者當堅持、二者常拭令淨、三者不得以手摩近面目羅手指、四者當自出錢買花、五者當布與人令散佛上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拭佛像復有五事：一者當堅持、二者常拭令淨、三者不得以手摩近面目羅手指、四者當自出錢買花、五者當布與人令散佛上。

掃塔下有五事：一者當先灑地、二者當使調、三者當待燥、四者不得逆掃、五者不得逆風掃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掃塔下有五事：一者當先灑地、二者當使調、三者當待燥、四者不得逆掃、五者不得逆風掃。

掃除又有五事：一者不得去墡土、二者當自手拾草、三者當取中土轉著下處、四者不得令四角掃處有迹、五者掃塔前六步使淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掃除又有五事：一者不得去墡土、二者當自手拾草、三者當取中土轉著下處、四者不得令四角掃處有迹、五者掃塔前六步使淨。

設大比丘僧會時，掃除講堂中有七事：一者當早起行視門戶開未；二者當撿空燈當摒之；三者當掃拭佛像去前宿花；四者當燒香著佛前；五者當作大燈火著堂中央，却正比丘僧坐席；六者僧比丘事畢去，徐當灑地；七者當更淨掃地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設大比丘僧會時，掃除講堂中有七事：一者當早起行視門戶開未；二者當撿空燈當摒之；三者當掃拭佛像去前宿花；四者當燒香著佛前；五者當作大燈火著堂中央，却正比丘僧坐席；六者僧比丘事畢去，徐當灑地；七者當更淨掃地。

有五事灑地：一者當却行、二者當輕手、三者當令遍、四者當待燥、五者不得濺人衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有五事灑地：一者當却行、二者當輕手、三者當令遍、四者當待燥、五者不得濺人衣。

掃塔地有五事：一者不得背佛；二者大得不掉手污人足；三者不得掃去墡土；四者當自手除出棄之；五者不得當人道，亦莫棄水中及圊中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掃塔地有五事：一者不得背佛；二者大得不掉手污人足；三者不得掃去墡土；四者當自手除出棄之；五者不得當人道，亦莫棄水中及圊中。

撿燈有五事：一者不得滅中炷、二者當瀉中餘膏作大燈燃著佛前、三者當取空燈內著常處、四者不得妄破碎、五者若亡物皆當應買償著常處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撿燈有五事：一者不得滅中炷、二者當瀉中餘膏作大燈燃著佛前、三者當取空燈內著常處、四者不得妄破碎、五者若亡物皆當應買償著常處。

燒香著佛前有三事：一者易中故火、二者當自出香、三者當布與人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒香著佛前有三事：一者易中故火、二者當自出香、三者當布與人。

整頓比丘僧床席有三事：一者當安隱視床足使堅；二者當下意掃拭令淨；三者拂拭席當使遍，不得令污比丘僧衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 整頓比丘僧床席有三事：一者當安隱視床足使堅；二者當下意掃拭令淨；三者拂拭席當使遍，不得令污比丘僧衣。

具香爐有三事：一者當先除去故火，拾取中香聚一面；二者當拭令淨乃著火，還取故香著中；三者著火不得大熾火、不得少，令灰火疾滅冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具香爐有三事：一者當先除去故火，拾取中香聚一面；二者當拭令淨乃著火，還取故香著中；三者著火不得大熾火、不得少，令灰火疾滅冥。

燃燈有五事：一者當持淨巾拭中外令淨；二者當作淨炷；三者當自作麻油；四者著膏不得令滿，亦不得令少；五者當護令堅，莫懸妨人道污人。是直日法，如上行之得福。右六十事直日所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燃燈有五事：一者當持淨巾拭中外令淨；二者當作淨炷；三者當自作麻油；四者著膏不得令滿，亦不得令少；五者當護令堅，莫懸妨人道污人。是直日法，如上行之得福。右六十事直日所行。

摩摩德有十五德：一者用佛故；二者用法故；三者用比丘僧故；四者用和上阿闍梨故；五者用我棄家作沙門故；六者用作主人，耐忍四遠故；七者當待四遠故；八者眾中人有過，不得於前言當擅罰之；九者眾中一人有過，眾人欲罰，當下座請之，不得獨匿；十者當有德；十一者當能致檀越；十二者四遠比丘來，衣被破壞，當為乞匃補納之；十三者飯食一切當共用；十四者占視病瘦當等；十五者聞外有病比丘，當往看視之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩摩德有十五德：一者用佛故；二者用法故；三者用比丘僧故；四者用和上阿闍梨故；五者用我棄家作沙門故；六者用作主人，耐忍四遠故；七者當待四遠故；八者眾中人有過，不得於前言當擅罰之；九者眾中一人有過，眾人欲罰，當下座請之，不得獨匿；十者當有德；十一者當能致檀越；十二者四遠比丘來，衣被破壞，當為乞匃補納之；十三者飯食一切當共用；十四者占視病瘦當等；十五者聞外有病比丘，當往看視之。

復有六事：一者不得招提僧物著塔物、二者不得持招提僧物著比丘物、三者不得塔物著招提僧物、四者不得塔物著比丘僧物、五者不得持比丘僧物著塔物、六者不得持比丘僧物著招提僧物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六事：一者不得招提僧物著塔物、二者不得持招提僧物著比丘物、三者不得塔物著招提僧物、四者不得塔物著比丘僧物、五者不得持比丘僧物著塔物、六者不得持比丘僧物著招提僧物。

復有三事：一者一切從如毛髮至無數，不得有匿。二者從沙彌上至日，若有疾病、衣被壞，當買與易，不得持作恩惠求名聞，皆當使作平等。三者一切塔有物、若招提僧所有物，不得行來出入，如此輩不得先受彼福。能護是事者，可為摩摩德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三事：一者一切從如毛髮至無數，不得有匿。二者從沙彌上至日，若有疾病、衣被壞，當買與易，不得持作恩惠求名聞，皆當使作平等。三者一切塔有物、若招提僧所有物，不得行來出入，如此輩不得先受彼福。能護是事者，可為摩摩德。

復有四事：一者從四月十五日至七月十五日，當與比丘僧共對計，具視凡䟽白。如是已計眾人皆知要，當所餘視皆現在分明。二者槃泥僧從十五日至十五日，若摩波利若僧共計視䟽念非常，是為四行。三者若比丘欲到彼面設宿，從問三法事等，問塔、若佛像、若僧數雜物、若比丘僧、若日名檀越姓字一切所問，皆當報語使得具知。四者若國尊、長者、寺主、檀越持物多少來，即白僧令知具聞。如是四事，賢者所值已不惜，是為摩摩德功効，自淨得度世道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四事：一者從四月十五日至七月十五日，當與比丘僧共對計，具視凡䟽白。如是已計眾人皆知要，當所餘視皆現在分明。二者槃泥僧從十五日至十五日，若摩波利若僧共計視䟽念非常，是為四行。三者若比丘欲到彼面設宿，從問三法事等，問塔、若佛像、若僧數雜物、若比丘僧、若日名檀越姓字一切所問，皆當報語使得具知。四者若國尊、長者、寺主、檀越持物多少來，即白僧令知具聞。如是四事，賢者所值已不惜，是為摩摩德功効，自淨得度世道。

直歲有十德：一者為三法盡力。二者若有比丘從遠方來，當逆安隱。三者當給與床席若燈火三日至七日。四者設房皆滿，當自避，持處與之。五者當數往問訊占視。六者當為說國土習俗。七者當憂所不具足。八者若中有共諍者，不得有所助，常當和解令安隱。九者若宿與不相便安，不得於眾中呵罵，亦不得呼人使共作某，令主不可。十者不得與摩波利共諍求長短，數於眾中若行說之，亦不得取三法中所有物持行作恩惠。如法行者可作直歲。萬物何因緣生？有五事：一者四時五行、二者種性、三者自然、四者施與、五者功德。直歲以是五事，會當得佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 直歲有十德：一者為三法盡力。二者若有比丘從遠方來，當逆安隱。三者當給與床席若燈火三日至七日。四者設房皆滿，當自避，持處與之。五者當數往問訊占視。六者當為說國土習俗。七者當憂所不具足。八者若中有共諍者，不得有所助，常當和解令安隱。九者若宿與不相便安，不得於眾中呵罵，亦不得呼人使共作某，令主不可。十者不得與摩波利共諍求長短，數於眾中若行說之，亦不得取三法中所有物持行作恩惠。如法行者可作直歲。萬物何因緣生？有五事：一者四時五行、二者種性、三者自然、四者施與、五者功德。直歲以是五事，會當得佛。

都摩波利揵椎有五事：一者當會、二者常會讀經、三者布薩、四者會僧飯、五者一切非常。復有五事：一者撾揵椎時當先視早晚；二者常當報上座；三者當復待檀越視般泥僧具未；四者當可眾人意；五者當次僧坐處，不得數起僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 都摩波利揵椎有五事：一者當會、二者常會讀經、三者布薩、四者會僧飯、五者一切非常。復有五事：一者撾揵椎時當先視早晚；二者常當報上座；三者當復待檀越視般泥僧具未；四者當可眾人意；五者當次僧坐處，不得數起僧。

復有五事：一者不得正對僧坐、二者不得先自檀罰人、三者語但順人意、四者白事不得增減人語、五者若有所分皆當調等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者不得正對僧坐、二者不得先自檀罰人、三者語但順人意、四者白事不得增減人語、五者若有所分皆當調等。

復有五事：一者若僧中不如法者，不應便自於眾中呵罵；二者不得違僧正令；三者不得數捨僧出妄行；四者事畢當從僧悔，若語言不可、分布不等，乞除罪；五者白彼已不得先出去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者若僧中不如法者，不應便自於眾中呵罵；二者不得違僧正令；三者不得數捨僧出妄行；四者事畢當從僧悔，若語言不可、分布不等，乞除罪；五者白彼已不得先出去。

復有五事：一者朝暮當行視病瘦；二者當日行問訊上座諸大人；三者當時往至檀越家勞問；四者若有遠許比丘來當安隱之；五者若同學中有命盡，當占視遠送之。是都摩波利二十五德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者朝暮當行視病瘦；二者當日行問訊上座諸大人；三者當時往至檀越家勞問；四者若有遠許比丘來當安隱之；五者若同學中有命盡，當占視遠送之。是都摩波利二十五德。

從是五德：一者後世在所從生，若有被病著床，當有自然持神藥往瞻視護汝。二者後世若在厄難處，無所聞知，當有自然呼者。三者後世若在無穀水漿之處，當有自然持香甘美食往與之。四者後世若在不安隱處地飢渴，當有自然持甘露與之。五者已受是福，後世會當得道神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是五德：一者後世在所從生，若有被病著床，當有自然持神藥往瞻視護汝。二者後世若在厄難處，無所聞知，當有自然呼者。三者後世若在無穀水漿之處，當有自然持香甘美食往與之。四者後世若在不安隱處地飢渴，當有自然持甘露與之。五者已受是福，後世會當得道神足。

當會揵椎，當先從小起，大下三十，次下二十，次下十，小小下五。如是至三，後大下三。會沙門時，便大下四十，次下三十，次下二十，次下十，小小下五。上三通，後三大下。若布薩時，先小小下七，大下五十，次四十，次三十，次二十，次小小下十。亦三通，大下三。僧飯時，先大下四，䟽直下二十，次下十，小小下亦十，次下五，後再通。先數隨時，趣三通當視因緣。非常時無數，先急後緩或時先緩後急，是都摩波利揵椎法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當會揵椎，當先從小起，大下三十，次下二十，次下十，小小下五。如是至三，後大下三。會沙門時，便大下四十，次下三十，次下二十，次下十，小小下五。上三通，後三大下。若布薩時，先小小下七，大下五十，次四十，次三十，次二十，次小小下十。亦三通，大下三。僧飯時，先大下四，䟽直下二十，次下十，小小下亦十，次下五，後再通。先數隨時，趣三通當視因緣。非常時無數，先急後緩或時先緩後急，是都摩波利揵椎法。

當會有五事：一者聞揵椎聲即當著袈裟出戶如法；二者於講堂戶外當止住正袈裟脫帽乃入；三者有佛像者當頭面著地作禮却禮僧；四者當隨次向上座；五者當遺上座處，上座隨坐踞隨踞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當會有五事：一者聞揵椎聲即當著袈裟出戶如法；二者於講堂戶外當止住正袈裟脫帽乃入；三者有佛像者當頭面著地作禮却禮僧；四者當隨次向上座；五者當遺上座處，上座隨坐踞隨踞。

踞坐有五事：一者不得交足、二者不得雙前兩足、三者不得却踞兩手掉捎兩足、四者不得支柱一足申一足、五者不得上下足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 踞坐有五事：一者不得交足、二者不得雙前兩足、三者不得却踞兩手掉捎兩足、四者不得支柱一足申一足、五者不得上下足。

正坐有五事：一者不得倚壁、二者不得以兩手前據、三者不得以肘據床、四者不得伏臥以兩手捧頭、五者不得以手指拄頰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正坐有五事：一者不得倚壁、二者不得以兩手前據、三者不得以肘據床、四者不得伏臥以兩手捧頭、五者不得以手指拄頰。

復有五事：一者不得倚左右人肩、二者不得妄起至上座前邊坐、三者不得妄咄叱摩波利若下坐、四者不得解袈裟著上座舍出、五者不得坐自搖使床有聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者不得倚左右人肩、二者不得妄起至上座前邊坐、三者不得妄咄叱摩波利若下坐、四者不得解袈裟著上座舍出、五者不得坐自搖使床有聲。

復有五事：一者欲出當先正袈裟，不得參差；二者欲正袈裟，視左右不得令拂人面；三者起時視地，不得過六尺；四者起出不得使袈裟被地；五者行直視前，不得左右顧視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者欲出當先正袈裟，不得參差；二者欲正袈裟，視左右不得令拂人面；三者起時視地，不得過六尺；四者起出不得使袈裟被地；五者行直視前，不得左右顧視。

復有五事：一者上座說經，不得從下是正。二者設有上座自共諍語，不得從下有所助。三者下座共諍語，若有所白，不得強呵止。四者摩波利來前，有所白使行，上座者即當起下床坐，當言諾。五者不得言上座某次當行，下座某常示，為我前自以作某。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者上座說經，不得從下是正。二者設有上座自共諍語，不得從下有所助。三者下座共諍語，若有所白，不得強呵止。四者摩波利來前，有所白使行，上座者即當起下床坐，當言諾。五者不得言上座某次當行，下座某常示，為我前自以作某。

復有五事：一者已白彼去，不得於後說某今日所作為強自用耳。二者不得言我今日欲難某，但欲用某故置之耳。三者和尚阿闍梨有所過當隨，若教先去有所取，當如教受語。四者若自共歸，不得先歸入門，當隨後倚右面，若行日中不得蹈師影。五者人欲止留飯者，當報師以去，不得使留止飯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者已白彼去，不得於後說某今日所作為強自用耳。二者不得言我今日欲難某，但欲用某故置之耳。三者和尚阿闍梨有所過當隨，若教先去有所取，當如教受語。四者若自共歸，不得先歸入門，當隨後倚右面，若行日中不得蹈師影。五者人欲止留飯者，當報師以去，不得使留止飯。

復有五事：一者設人堅坐留飯不得報師，飯已即當求去，不得坐至冥。二者若至冥歸，當如事自說悔過。三者不得屏處自譽言：「某今日獨留我止飯，無所不有。」四者不得於人前言：「我今日自當還飯，某強留我飯，使我腹中不安隱。」五者還且當經行入室思惟念道，不得妄至人室中說世間事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者設人堅坐留飯不得報師，飯已即當求去，不得坐至冥。二者若至冥歸，當如事自說悔過。三者不得屏處自譽言：「某今日獨留我止飯，無所不有。」四者不得於人前言：「我今日自當還飯，某強留我飯，使我腹中不安隱。」五者還且當經行入室思惟念道，不得妄至人室中說世間事。

布薩時入眾有五事：一者不得著靼䩽入眾、二者不得拄錫杖入眾、三者不得持入竹扇持白手巾入眾、四者不得白履入眾、五者不得著屐入眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布薩時入眾有五事：一者不得著靼䩽入眾、二者不得拄錫杖入眾、三者不得持入竹扇持白手巾入眾、四者不得白履入眾、五者不得著屐入眾。

復有五事：一者比丘僧會，不得但著結袈裟入行眾中。二者不得當講堂戶中觀僧。三者不得踞戶外聽僧語。四者不得住戶中大呼留上人。五者設講堂戶已閉，不得排開，急欲入當三彈指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者比丘僧會，不得但著結袈裟入行眾中。二者不得當講堂戶中觀僧。三者不得踞戶外聽僧語。四者不得住戶中大呼留上人。五者設講堂戶已閉，不得排開，急欲入當三彈指。

復有五事：一者已讀經戒，不應復作禮。二者當低頭從上下至坐。三者不得排奪人處。四者勿道口說外因緣事。五者已安坐，不得語比丘僧今日會何大早。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者已讀經戒，不應復作禮。二者當低頭從上下至坐。三者不得排奪人處。四者勿道口說外因緣事。五者已安坐，不得語比丘僧今日會何大早。

復有五事：一者眾人議事不得戲語、二者不得妄唾前地、三者不得持手捧膝、四者不得持手捧頭睡臥、五者不得大張口欠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五事：一者眾人議事不得戲語、二者不得妄唾前地、三者不得持手捧膝、四者不得持手捧頭睡臥、五者不得大張口欠。

至舍後有二十五事：一者欲大小便當行時，不得道上為上座作禮。二者亦莫受人禮。三者往時當直低頭視地。四者往當三彈指。五者已有人彈指，不得逼。六者已止住，三彈指乃踞。七者正踞中。八者不得一足前一足却。九者不得令身倚。十者斂衣不得使垂圊中。十一者不得大咽使面赤。十二者當直視前不得顧聽。十三者不得唾污四壁。十四者不得低頭視圊中。十五者不得視陰。十六者不得以手持陰。十七者不得持草畫地作字。十八者不得持草畫壁作字。十九者用水不得大費。二十者不得污濺。二十一者用水不得使前手著後手。二十二者用土當三過。二十三者當澡豆。二十四者三過水。二十五者設見水草土盡，當語直日主者，若自手取為善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至舍後有二十五事：一者欲大小便當行時，不得道上為上座作禮。二者亦莫受人禮。三者往時當直低頭視地。四者往當三彈指。五者已有人彈指，不得逼。六者已止住，三彈指乃踞。七者正踞中。八者不得一足前一足却。九者不得令身倚。十者斂衣不得使垂圊中。十一者不得大咽使面赤。十二者當直視前不得顧聽。十三者不得唾污四壁。十四者不得低頭視圊中。十五者不得視陰。十六者不得以手持陰。十七者不得持草畫地作字。十八者不得持草畫壁作字。十九者用水不得大費。二十者不得污濺。二十一者用水不得使前手著後手。二十二者用土當三過。二十三者當澡豆。二十四者三過水。二十五者設見水草土盡，當語直日主者，若自手取為善。

不應用水有十事：一者作塔事、二者作比丘僧事、三者大寒、四者行道、五者不與女人共圊、六者欲起經、七者寫經、八者作法衣、九者染衣、十者遠行應請，是皆不得用水；若有香草得用水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應用水有十事：一者作塔事、二者作比丘僧事、三者大寒、四者行道、五者不與女人共圊、六者欲起經、七者寫經、八者作法衣、九者染衣、十者遠行應請，是皆不得用水；若有香草得用水。

陰起有十事、五事有罪、五事無罪：一者見色起、二者聞因緣起、三者思念女人端正、四者思念故宿因緣、五者手持起，有罪。無罪：一者謂臥臏申、二者常習、三者臥頻申、四者體有瘡手把近、五者欲行小便逼捉不得，陰起無罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰起有十事、五事有罪、五事無罪：一者見色起、二者聞因緣起、三者思念女人端正、四者思念故宿因緣、五者手持起，有罪。無罪：一者謂臥臏申、二者常習、三者臥頻申、四者體有瘡手把近、五者欲行小便逼捉不得，陰起無罪。

從八月十六日至臘月十五日為一時，百二十日屬冬。從臘月十六日至四月十五日為一時，百二十日屬春。從四月十六日至八月十五日為一時，百二十日屬夏，為長歲盡。從八月十六日至臘月十五日即屬冬。作沙門不更夏，雖得鉢惒蘭不得歲。或有十五日得歲者，或十六日得歲者沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從八月十六日至臘月十五日為一時，百二十日屬冬。從臘月十六日至四月十五日為一時，百二十日屬春。從四月十六日至八月十五日為一時，百二十日屬夏，為長歲盡。從八月十六日至臘月十五日即屬冬。作沙門不更夏，雖得鉢惒蘭不得歲。或有十五日得歲者，或十六日得歲者沙門。

薩和多部者，博通敏智導利法化，應著絳袈裟。曇無德部者，奉執重戒斷當法律，應著皂袈裟。迦葉維部者，精勤勇決拯護眾生，應著木蘭袈裟。彌沙塞部，禪思入微究暢玄幽，應著青袈裟。摩訶僧部者，勤學眾經敷演義理，應著黃袈裟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩和多部者，博通敏智導利法化，應著絳袈裟。曇無德部者，奉執重戒斷當法律，應著皂袈裟。迦葉維部者，精勤勇決拯護眾生，應著木蘭袈裟。彌沙塞部，禪思入微究暢玄幽，應著青袈裟。摩訶僧部者，勤學眾經敷演義理，應著黃袈裟。

昔佛在此時，眾被服唯純直，不衣雜白。自後起比丘羅旬踰，每行分衛輒飢空還，佛知其宿罪，欲視殃福示後世明戒故，眾僧分為五部，著五色袈裟，於是遂相承制。直至佛度世後，立號稱名舉取長名其被色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在此時，眾被服唯純直，不衣雜白。自後起比丘羅旬踰，每行分衛輒飢空還，佛知其宿罪，欲視殃福示後世明戒故，眾僧分為五部，著五色袈裟，於是遂相承制。直至佛度世後，立號稱名舉取長名其被色。

諸人集會悉共忍聽！今比丘規度四方，諸可瑞應及施餘業，眾僧時會皆共和忍，於是同辭專精禁戒，修行平等淨護諸學。今者結界，此之言教悉共忍聽與並規度四方，以說禁戒結精舍界。堪能爾，咸共寂然；若能忍，便說不可。眾僧會，以共專精平等結界，已說禁戒。眾僧可之，便默然持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人集會悉共忍聽！今比丘規度四方，諸可瑞應及施餘業，眾僧時會皆共和忍，於是同辭專精禁戒，修行平等淨護諸學。今者結界，此之言教悉共忍聽與並規度四方，以說禁戒結精舍界。堪能爾，咸共寂然；若能忍，便說不可。眾僧會，以共專精平等結界，已說禁戒。眾僧可之，便默然持。