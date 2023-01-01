佛說目連所問經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說目連所問經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城竹林精舍。爾時尊者大目犍連，於夜後分從自住處往詣佛所。到已，投地頂禮佛足，於一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城竹林精舍。爾時尊者大目犍連，於夜後分從自住處往詣佛所。到已，投地頂禮佛足，於一面坐。

彼時尊者大目犍連即從坐起，白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，行非法行。世尊！彼等云何而得其福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時尊者大目犍連即從坐起，白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，行非法行。世尊！彼等云何而得其福？」

世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，行非法行。彼人命終生地獄中，壽等四大王天五百年，計人間歲數九百萬歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，行非法行。彼人命終生地獄中，壽等四大王天五百年，計人間歲數九百萬歲。」

尊者大目犍連復白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，不依說法。彼等云何而得其福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者大目犍連復白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，不依說法。彼等云何而得其福？」

世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，若不依說法。彼人命終生地獄中，壽等忉利天一千歲，計人間算數三俱胝六百萬歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，若不依說法。彼人命終生地獄中，壽等忉利天一千歲，計人間算數三俱胝六百萬歲。」

尊者大目犍連白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，行波逸提法。彼等云何而得其福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者大目犍連白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，行波逸提法。彼等云何而得其福？」

世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，行波逸提法。彼人命終生地獄中，壽等夜摩天二千歲，計人間算數一十四俱胝四百萬歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，行波逸提法。彼人命終生地獄中，壽等夜摩天二千歲，計人間算數一十四俱胝四百萬歲。」

尊者大目犍連白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯吐羅鉢底法。彼等云何得多福利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者大目犍連白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯吐羅鉢底法。彼等云何得多福利？」

世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯吐羅鉢底法。彼人命終生地獄中，壽命兜率陀天四千歲，計人間算數五十七俱胝六萬歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯吐羅鉢底法。彼人命終生地獄中，壽命兜率陀天四千歲，計人間算數五十七俱胝六萬歲。」

尊者大目犍連白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯僧伽婆尸沙法。彼等云何得多福利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者大目犍連白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯僧伽婆尸沙法。彼等云何得多福利？」

世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯僧伽婆尸沙法。彼人命終生地獄中，壽等化樂天八千歲，計人間算數二百三十俱胝四百萬歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯僧伽婆尸沙法。彼人命終生地獄中，壽等化樂天八千歲，計人間算數二百三十俱胝四百萬歲。」

尊者大目犍連白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯波羅夷法。彼等云何得多福利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者大目犍連白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯波羅夷法。彼等云何得多福利？」

世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯波羅夷法。彼人命終生地獄中，壽等他化自在天一萬六千歲，計人間算數九百一十五俱胝六百萬歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯波羅夷法。彼人命終生地獄中，壽等他化自在天一萬六千歲，計人間算數九百一十五俱胝六百萬歲。」

尊者大目犍連聞佛說已，心大歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者大目犍連聞佛說已，心大歡喜，作禮而去。