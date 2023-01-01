佛說目連所問經
宋 法天譯1卷CBETA T1468少于一千字 8 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說目連所問經
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯
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如是我聞：
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一時佛在王舍城竹林精舍。爾時尊者大目犍連，於夜後分從自住處往詣佛所。到已，投地頂禮佛足，於一面坐。
一時佛在王舍城竹林精舍。爾時尊者大目犍連，於夜後分從自住處往詣佛所。到已，投地頂禮佛足，於一面坐。
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彼時尊者大目犍連即從坐起，白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，行非法行。世尊！彼等云何而得其福？」
彼時尊者大目犍連即從坐起，白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，行非法行。世尊！彼等云何而得其福？」
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世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，行非法行。彼人命終生地獄中，壽等四大王天五百年，計人間歲數九百萬歲。」
世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，行非法行。彼人命終生地獄中，壽等四大王天五百年，計人間歲數九百萬歲。」
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尊者大目犍連復白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，不依說法。彼等云何而得其福？」
尊者大目犍連復白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，不依說法。彼等云何而得其福？」
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世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，若不依說法。彼人命終生地獄中，壽等忉利天一千歲，計人間算數三俱胝六百萬歲。」
世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，若不依說法。彼人命終生地獄中，壽等忉利天一千歲，計人間算數三俱胝六百萬歲。」
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尊者大目犍連白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，行波逸提法。彼等云何而得其福？」
尊者大目犍連白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，行波逸提法。彼等云何而得其福？」
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世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，行波逸提法。彼人命終生地獄中，壽等夜摩天二千歲，計人間算數一十四俱胝四百萬歲。」
世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，行波逸提法。彼人命終生地獄中，壽等夜摩天二千歲，計人間算數一十四俱胝四百萬歲。」
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尊者大目犍連白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯吐羅鉢底法。彼等云何得多福利？」
尊者大目犍連白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯吐羅鉢底法。彼等云何得多福利？」
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世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯吐羅鉢底法。彼人命終生地獄中，壽命兜率陀天四千歲，計人間算數五十七俱胝六萬歲。」
世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯吐羅鉢底法。彼人命終生地獄中，壽命兜率陀天四千歲，計人間算數五十七俱胝六萬歲。」
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尊者大目犍連白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯僧伽婆尸沙法。彼等云何得多福利？」
尊者大目犍連白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯僧伽婆尸沙法。彼等云何得多福利？」
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世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯僧伽婆尸沙法。彼人命終生地獄中，壽等化樂天八千歲，計人間算數二百三十俱胝四百萬歲。」
世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯僧伽婆尸沙法。彼人命終生地獄中，壽等化樂天八千歲，計人間算數二百三十俱胝四百萬歲。」
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尊者大目犍連白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯波羅夷法。彼等云何得多福利？」
尊者大目犍連白佛言：「世尊！若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯波羅夷法。彼等云何得多福利？」
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世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯波羅夷法。彼人命終生地獄中，壽等他化自在天一萬六千歲，計人間算數九百一十五俱胝六百萬歲。」
世尊告言尊者大目犍連：「若有苾芻、苾芻尼，迷醉犯戒，無慚無愧，輕慢律儀，犯波羅夷法。彼人命終生地獄中，壽等他化自在天一萬六千歲，計人間算數九百一十五俱胝六百萬歲。」
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尊者大目犍連聞佛說已，心大歡喜，作禮而去。
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