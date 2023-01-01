佛說犯戒罪報輕重經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說犯戒罪報輕重經

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者目連，晡時從禪覺，往至世尊所，頭面禮足却坐一面。時尊者大目連白佛言：「世尊！意有所疑，今欲詰問。唯願聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者目連，晡時從禪覺，往至世尊所，頭面禮足却坐一面。時尊者大目連白佛言：「世尊！意有所疑，今欲詰問。唯願聽許。」

佛告目連：「聽汝所問，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「聽汝所問，當為汝說。」

目連即白佛言：「世尊！若比丘、比丘尼，無慚愧心，輕慢佛說，犯眾學戒，如是犯波羅提提舍尼、波羅提、偷蘭遮、僧伽婆尸沙、波羅夷，得幾不饒益罪？唯願說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連即白佛言：「世尊！若比丘、比丘尼，無慚愧心，輕慢佛說，犯眾學戒，如是犯波羅提提舍尼、波羅提、偷蘭遮、僧伽婆尸沙、波羅夷，得幾不饒益罪？唯願說之。」

佛告目連：「諦聽，當為汝說。若比丘、比丘尼，若無慚愧，輕慢佛語，犯眾學戒。如四天王壽五百歲墮泥梨中，於人間數九百千歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「諦聽，當為汝說。若比丘、比丘尼，若無慚愧，輕慢佛語，犯眾學戒。如四天王壽五百歲墮泥梨中，於人間數九百千歲。」

佛告目連：「若無慚愧，輕慢佛語，犯波羅提提舍尼。如三十三天壽千歲墮泥梨中，於人間數三億六千歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「若無慚愧，輕慢佛語，犯波羅提提舍尼。如三十三天壽千歲墮泥梨中，於人間數三億六千歲。」

佛語目連：「若無慚愧，輕慢佛語，犯波夜提。如夜摩天壽二千歲墮泥梨中，於人間數二十億四十千歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語目連：「若無慚愧，輕慢佛語，犯波夜提。如夜摩天壽二千歲墮泥梨中，於人間數二十億四十千歲。」

佛告目連：「若無慚愧，輕慢佛語，犯偷蘭遮。如兜率天壽四千歲墮泥梨中，於人間數五十億六十千歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「若無慚愧，輕慢佛語，犯偷蘭遮。如兜率天壽四千歲墮泥梨中，於人間數五十億六十千歲。」

佛告目連：「若無慚愧，輕慢佛語，犯僧伽婆尸沙。如不憍樂天壽八千歲墮泥梨中，於人間數二百四十億千歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「若無慚愧，輕慢佛語，犯僧伽婆尸沙。如不憍樂天壽八千歲墮泥梨中，於人間數二百四十億千歲。」

佛告目連：「若無慚愧，輕慢佛語，犯波羅夷。如他化自在天壽十六千歲墮泥梨中，於人間數九百二十一億九十千歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「若無慚愧，輕慢佛語，犯波羅夷。如他化自在天壽十六千歲墮泥梨中，於人間數九百二十一億九十千歲。」

時尊者目連聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者目連聞佛所說，歡喜奉行。

爾時目連即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時目連即說頌曰：

「因緣輕慢故， 命緣墮惡道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因緣輕慢故， 命緣墮惡道；

因緣修善故， 於此生天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣修善故， 於此生天上。

因斯修善業， 離惡得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因斯修善業， 離惡得解脫，